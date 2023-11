Prasówka 10.11.2023. Zobacz zestawienie najważniejszych informacji z wczoraj z naszego województwa

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 9.11. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Tyle zarabia się w Wojsku Polskim w 2023 roku. Ile zarabia żołnierz? Sprawdź listę płac w konkretnych stopniach!”?

Prasówka 10.11: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Tyle zarabia się w Wojsku Polskim w 2023 roku. Ile zarabia żołnierz? Sprawdź listę płac w konkretnych stopniach! Oto zarobki żołnierzy w 2023 roku. Stawki uzależnione są od posiadanego stopnia. Wynagrodzenie żołnierzy to nie tylko podstawowe wynagrodzenie, ale także wiele ulg i premii finansowych. W Polsce ten rok ma być rekordowy pod względem wydatków na obronność. Ogólnie rzecz biorąc, to tylko w 2023 roku wydatki te, mają wynieść blisko 100 mld złotych. Ile pieniędzy będzie przeznaczonych na pensje dla wojskowych? Sprawdź, ile zarabia się w wojsku na określonych stopniach!

Nie przegap promocji! Promocje w elektromarketach 10.11.23

📢 Te stare telefony komórkowe są warte fortunę. Kolekcjonerzy szukają tych modeli. Sprawdź czy masz je w domu! 10.09.2023 Telefony komórkowe są warte dużo pieniędzy. Niektóre są warte znacznie więcej niż w momencie ich zakupu. Kolekcjonerzy poszukują takie modele, które są rzadkie i zachowane w bardzo dobrym stanie. Zastanawiasz się, które telefony są najcenniejsze? Na aukcjach i popularnych stronach ogłoszeniowych, niektóre telefony komórkowe kosztują naprawdę duże pieniądze. Zobacz koniecznie, jakiego sprzętu poszukują kolekcjonerzy!

📢 Bankonoty PRL na stronach aukcyjnych - tyle teraz kosztują! Dane na listopad 2023! Banknoty PRL są niezwykle cenne, choć nie zapłacimy nimi w sklepie. Jeśli macie jakieś w domu, warto się im przyjrzeć. Może się okazać, że właśnie wasze egzemplarze będą należały do tych szczególnie cennych. Niektóre kosztują nawet kilkaset złotych - a nawet i kilka tysięcy! A jak wyglądają obecne aukcje? Przejrzeliśmy to, co wystawiają internauci!

Prasówka 10.11: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Tak mieszka znana piosenkarka Sylwia Grzeszczak. Oto prywatne zdjęcia znanej piosenkarki, która ostatnio rozstała się z Liberem Sylwia Grzeszczak od lat utrzymuje się w czołówce polskich piosenkarek. Jej przeboje nucą osoby w różnym wieku. Przez lata tworzyła udany związek z Liberem. Ostatnio gruchnęła wiadomość, że para rozstała się. Ta wiadomość opublikowana 20 września wstrząsnęła fanami artystów. Jak poinformowali we wspólnym oświadczeniu do rozstania doszło już jakiś czas temu. Jak zapewniają nadal się szanują i przyjaźnią. Wspólnie chcą wychowywać córkę.

📢 Zobacz jak mieszka i żyje "Znachor"? Sprawdź, jak żyje znany aktor Leszek Lichota. Swoje miejsce znalazł w górach Dla Leszka Lichoty ostatni czas jest pełen sukcesów. Ostatnia produkcja z jego udziałem, czyli "Znachor" święci triumfy na Netflix. Film był najchętniej oglądaną premierą w 14 krajach. W Polsce obraz zbiera również dobre recenzje. Nie było to takie oczywiste, gdyż film musiał zmierzyć się z legendarną wersją z 1982 roku. Zobacz jak żyje Leszek Lichota. 📢 Profesjonalny sprzęt wojskowy do kupienia od polskiej armii. Sprawdź, co wyprzedaje AMW! Co obecnie znajduje się w ofercie sklepu internetowego Agencji Mienia Wojskowego? Jak się okazuje pojawiło się wiele nowych przedmiotów w atrakcyjnych cenach. Zobaczcie nasz najnowszy przegląd akcesoriów wojskowych ze sklepu AMW! Więcej szczegółów, zdjęć i cen znajdziecie w naszej galerii.

📢 Oto zarobki nauczycieli, woźnych i dyrektorów w szkołach? Sprawdź najlepiej płatne stanowiska oświatowe Od przyszłego roku nauczyciele mają zarabiać więcej. Takie są obecne zapowiedzi dotyczącego tego, że płace pedagogów wzrosną o 12,3 procent - czyli tyle, ile w marcu tego roku wynosiła inflacja bazowa. Ile pracownicy szkoły mają zarabiać po podwyżce? A ile zarabiają teraz? I co z innymi pracownikami w placówkach edukacyjnych? 📢 Taka emerytura brutto i netto Ci się należy. Zobacz nowy kalkulator emerytur i oblicz ile dostaniesz wypłaty od ZUS w 2023 roku! Zbliżanie się do wieku emerytalnego wywołuje wiele pytań wśród przyszłych emerytów. Jaką emeryturę otrzymam od ZUS i kiedy zacznie być mi wypłacana? Czy mogę przed przejściem na zasłużoną emeryturę poznać kwoty brutto i netto, jakie będą mi wypłacane. Tak! Poznajcie kalkulator emerytur, dzięki któremu obliczycie swoje emerytury.

📢 Tak żyją milionerzy w Kujawsko-Pomorskiem. Te wille można kupić! Oto szczegóły i ogłoszenia Na portalu ogłoszeniowym OtoDom.pl można znaleźć wiele ogłoszeń sprzedaży wyjątkowych nieruchomości. Chodzi o piękne wille i rezydencje, które warte są miliony złotych. Jesteś ciekawy, jak mieszkają milionerzy w województwie kujawsko-pomorskim? Zobacz zdjęcia i szczegóły w naszej galerii. 📢 Takie SUV-y są niesamowicie mało awaryjne. Te auta można bezpiecznie kupować i cieszyć się jazdą. Sprawdź ranking Od kilku lat jednymi z najczęściej kupowanych modeli są SUV-y. Kierowcy pokochali ten rodzaj samochodów. Są one również chętnie kupowanymi autami z tzw. drugiej ręki. Okazuje się, że używany SUV może posłużyć nam jeszcze przez kilka dobrych lat.

Świadczą o tym raporty awaryjności przygotowywane przez ADAC, czyli niemiecki automobilklub. Sprawdź, które samochody typu SUV są najmniej awaryjne.

📢 Wcześniejsza emerytura zależy od zawodu. Kto może na nią przejść? To nie tylko służby mundurowe Wiek emerytalny i moment przejścia na zasłużony odpoczynek stanowią temat długotrwałej debaty na świecie. Jednym z aspektów tej dyskusji jest zróżnicowanie wieku emerytalnego w zależności od wykonywanego zawodu. Czy istnieją zawody, które pozwalają w Polsce na wcześniejszą emeryturę? W tym artykule zgłębimy tę kwestię i przyjrzymy się, jakie zawody umożliwiają swoim pracownikom opuszczenie rynku pracy wcześniej niż innym. 📢 Najdroższy dom w Toruniu. Kosztuje 12,5 miliona złotych. Salony robią wrażenie W Toruniu znajduje się wiele ciekawych nieruchomości, które robią duże wrażenie. Jedną z nich jest z pewnością piękna i luksusowa willa, która mieści się na toruńskiej Winnicy. Jak zatem wygląda najdroższy dom na sprzedaż w Toruniu? Ile kosztuje? Postanowiliśmy to sprawdzić! Jedno jest pewne. Trzeba mieć naprawdę niemałe pieniądze.

📢 Istotne wsparcie samotnych seniorów? To wyjątkowe formy wsparcia finansowego. Oto te, które mogą ci pomóc Samotność seniora jest poważnym problemem z wielu powodów. Jednym z nich jest to, że osoby w tym wieku częściej są niesamodzielne lub też mają mniej, lub bardziej poważne problemy z przemieszczaniem się. Nieraz też samotność jest spowodowana tym, że współmałżonek lub współmałżonka nie żyje. Tym bardziej osoby takie potrzebują większej pomocy i wsparcia. Na co mogą liczyć wdowy i wdowcy? 📢 Jakie samochody opierają się działaniu rdzy? Sprawdź TOP 5 modeli, które są odporne na korozję Wybór samochodu nie należy do najłatwiejszych. Zwłaszcza w czasach, w których auta zużywają się znacznie szybciej niż przed kilkoma dekadami. Jakie auto wybrać, aby zbyt szybko nie zjadła go rdza? Które samochody są najmniej podatne na korozję? Sprawdziliśmy!

📢 Do trzynastej i czternastej emerytury emeryci dostaną również dodatkowe świadczenia finansowe Nawet niska emerytura może znacząco wzrosnąć, jeśli tylko skorzysta się z dodatków i benefitów przysługujących seniorom. Z czego właściwie można korzystać? Jak sprawić, żeby faktycznie była większa otrzymywana przez nas emerytura? Dodatki do świadczenia emerytalnego, czasem również i do renty są tym, co zdecydowanie warto uwzględnić w domowym budżecie... A jeśli trzeba, warto również składać wnioski o dodatki do emerytury 2023. Sprawdź, o czym warto pamiętać! 📢 Ranking ADAC wykazuje wysoką niezawodność tych starszych samochodów używanych. Zobacz modele Kupując używany samochód chcemy, by służył nam jeszcze przez wiele lat. Auto z drugiej ręki i do tego jeszcze ciągle bezawaryjne to marzenie wielu użytkowników dróg. Nie jest łatwo o takie egzemplarze, ale są modele, które są najmniej awaryjne. I takie warto mieć na uwadze przymierzając się do kupna używanego samochodu. Okazuje się, że auta, które mają dziesięć i więcej lat ciągle mogą dobrze i bezpiecznie sprawować się na drodze. Przy wyborze auta warto skorzystać z rankingów awaryjności przygotowywanych między innymi przez przez ADAC.

📢 Te urządzenia zużywają teraz najwięcej prądu w domu. Tyle prądu zużywa ładowarka, pralka, lodówka czy telewizor [10.11.2023] Zima to kosztowny miesiąc dla milionów Polaków, dlatego wiele osób stara się oszczędzać prąd. Warto wiedzieć, co zużywa najwięcej energii w domu, aby zmniejszyć rachunki za prąd. Zobacz, które z urządzenia elektryczne pobierają najwięcej energii elektrycznej w domu. Sprawdź koniecznie, jak możesz zmniejszyć swoje rachunki za prąd. 📢 Wielka wyprzedaż w Agencji Mienia Wojskowego. Zobacz, co można teraz kupić od wojska Akcesoria, ubrania i ciekawe gadżety wojskowe - to wszystko można kupić obecnie od wojska. To idealna okazja dla wszystkich miłośników militariów i wojskowości. Oto nasz najnowszy przegląd rzeczy ze sklepu online Agencji Mienia Wojskowego, które dostępne są do kupienia. 📢 Emerytury po drugiej waloryzacji w 2023 roku. Tyle otrzymasz na rękę po zwiększeniu świadczenia [10.11.2023] Zmiany w emeryturach po drugiej waloryzacji w 2023 roku są gorącym tematem, który budzi wiele pytań. Jak wpłyną one na Twój portfel? W naszym artykule przeprowadzimy szczegółowe wyliczenia, abyś mógł dowiedzieć się, ile dokładnie otrzymasz na rękę po tej znaczącej podwyżce świadczenia.

📢 Wojskowa emerytura robi wrażenie! Tyle zarabiają byli żołnierze. To dużo? Mamy tabelę wyliczeń emerytur dla żołnierzy Kwestię emerytur dla byłych wojskowych wyjaśnia ustawa o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych i ich rodzin. Średnio stawki są zróżnicowane i zależą przede wszystkim od uzyskanego stopnia wojskowego. W galerii tego tekstu przedstawiamy zestawienie najnowszych danych o średnich emeryturach byłych wojskowych. Ile dostają żołnierze zawodowi po przejściu na emeryturę? Warto awansować w strukturach armii?

📢 Produkty bogate w żelazo. Niedobór żelaza powoduje zmęczenie i ospałość - te produkty mają najwięcej żelaza [10.11.2023] Produkty bogate w żelazo są podstawą zdrowej, dobrze zbilansowanej diety. Żelazo to bardzo ważny mikroelement, którego nie powinno zabraknąć w diecie. Niedobór żelaza to najczęściej występujący niedobór składników odżywczych ze wszystkich - wskazują eksperci. Niedobory żelaza są niebezpieczne dla organizmu. Sprawdź teraz, które produkty są bogate w żelazo. Zobacz, w których produktach jest najwięcej żelaza.

📢 Dodatek pieniężny dla emerytów. Kto musi składać wniosek, by otrzymać dodatkowe pieniądze? Większość emerytów z niecierpliwością co miesiąc oczekuje na pieniądze. Wielu z nich może liczyć na dodatek pielęgnacyjny. Nie wszyscy jednak muszą składać wniosek, by dostać to świadczenie. Kto jest uprawniony do otrzymania wraz z emeryturą dodatkowych pieniędzy? 📢 Te roczniki seniorów dostaną 5540 zł? Pod jednym warunkiem. Jakim dokładnie? Dla części seniorów są przygotowane specjalne dodatki. To nie tylko tzw. trzynastka i czternastka, ale również potężny zastrzyk gotówki w kwocie 5540 zł. Środki te wypłacane są do końca życia i to z minimum wymogów formalnych. Przede wszystkim trzeba spełnić kryterium wieku. 📢 Kujawsko-Pomorskie. Tanie mieszkania od PKP - już od 58 tysięcy złotych! Oferty w listopadzie (zdjęcia) W listopadzie PKP wystawia na sprzedaż kilkanaście mieszkań w Kujawsko-Pomorskiem. Ceny są naprawdę niskie: już od 58 tys. zł za trzypokojowy lokal. Do kupienia są "M" w Lipnie, Chełmży, Grudziądzu, Kcyni, Inowrocławiu i innych miastach.

📢 Te osoby nie dostaną pieniędzy z ulgi na dziecko w 2024 roku. Zobaczcie, kto nie skorzysta [10.11.2023] Ulga na dziecko jest jedną z najpopularniejszych i najczęściej rozliczaną. Rodzic dziecka do 18. roku a w niektórych przypadkach i starszych może skorzystać z ulgi prorodzinnej, dzięki temu zyskać dodatkowe pieniądze. Niestety nie każdy rodzic może otrzymać pieniądze w ramach tej ulgi. Jest kilka wyjątków, zobaczcie jakie.

📢 Takie słowa są używane tylko w Kujawsko-Pomorskiem. Czy zdołasz zrozumieć ich znaczenie? W wielu częściach w Kujawsko-Pomorskiem cały czas używa się słów, które są charakterystyczne dla tego regionu. Specyficzna gwara kształtowała się na skutek wpływów niemieckich. Wiele terenów województwa było bowiem pod zaborem pruskim. Przez lata te słowa powszechnie używano w domach. Teraz trochę rzadziej, ale sądząc po reakcjach na nasz post, ciągle wielu z was się nimi posługuje. Oto wybrane słowa, które podsunęli nam czytelnicy.

📢 Najbardziej poszukiwane przedmioty PRL - zdjęcia. Na nich można zarobić [10.11.2023] Prawdziwy renesans przeżywają starocie z czasów PRL. Stylistyka retro jest teraz na topie. Co za tym idzie, chodliwe przedmioty na aukcjach sprzedażowych osiągają zawrotne ceny. Zobacz w starych kartonach, czy masz jeszcze takie rzeczy z drugiej połowy XX wieku. Może się okazać, że to prawdziwe skarby. Możesz się dziś na nich nieźle wzbogacić. Oto najbardziej poszukiwane przedmioty z czasów PRL-u. 📢 Te znaki zodiaku czekają w listopadzie pieniądze! Oto nowy horoskop finansowy od wróżki Azalii [10.11.2023] Według astrologów znak zodiaku, pod którym się urodziliśmy, wpływa na nasze życie. Dzięki najnowszemu horoskopowi od wróżki Azalii dowiesz się, co cię czeka w listopadzie w finansach. Może uda ci się dostrzec nadarzającą się okazję na wielką kasę? Zobacz, co ci zapisano w gwiazdach! Sprawdź, czy czekają cię pieniądze!

📢 Te samochody hybrydowe bardzo rzadko ulegają awariom. Które konkretnie modele się nie psują? Samochody hybrydowe stały się ważnym elementem w rozwoju motoryzacji. Wyposażone w silnik spalinowy i elektryczny pojazdy idealnie nadają się nie tylko do jazdy w mieście. Praktycznie wszystkie koncerny motoryzacyjne mają w swojej ofercie samochody hybrydowe. Które najlepiej odnajdują się na rynku wtórnym i czym się kierować kupując używaną hybrydę? Oto hybrydy, które są najmniej awaryjne.

📢 Kujawsko-Pomorskie. Setki nowych butów do kupienia za grosze! Komornik licytuje sklep w Bydgoszczy Kilkaset nowych par butów i wyposażenie sklepu - to wystawia na licytacje komornik już 8 listopada. Towary kupić można za 2/3 ceny. Elektroniczna licytacja potrwa tydzień. 📢 Codzienne jedzenie masła mieć opłakane skutki dla Twojego organizmu. Jakie konkretnie? Masło od wielu lat króluje nie tylko w polskiej kuchni. Spożywane jest w dużych ilościach głownie jako składnik kanapek. Używane do przygotowywania wielu potraw. Smażenia, gotowania, jako element ciast i wielu innych wyrobów. Czy jednak masło można spożywać w dużych ilościach bezkarnie? Jak wpływa na nasz organizm? Co się z nim dzieje, gdy jemy masło codziennie? Sprawdź!

📢 Zupełnie nowe odliczenia podatkowe 2024. Te ulgi podatkowe obowiązują w rozliczeniu 2023/2024 Każdego roku podczas rozliczania się z podatków, możemy liczyć na różnorodne ulgi i odliczenia podatkowe. Nie inaczej będzie podczas rozliczeń w 2024 roku, gdy będziemy wypełniać deklaracje podatkowe za 2023 rok. Za co można dostać zwrot pieniędzy. Część ulg jest już znana - na co możemy liczyć w 2024 roku? 📢 Tak możesz wydłużyć swoje życie nawet o sześć lat! Co trzeba robić? Każdy z nas chce być jak najdłużej piękny i młody. Poszukiwanie eliksiru młodości trwa od lat i jak dotąd te próby nie do końca się udają. Okazuje się jednak, że sami możemy wpływać na długość i jakość naszego życia. Wystarczy tylko przestrzegać pewnych zasad, by nawet o sześć lat wydłużyć swoje życie. Co trzeba robić?

📢 Nowa zmiana w płacy minimalnej w 2024 roku? Różna wypłata, w zależności od regionu Polski! Płaca minimalna w Polsce wzbudza wiele dyskusji i oczekiwań. Czy w 2024 roku faktycznie nastąpi wzrost wynagrodzenia minimalnego? Czy regiony Polski dostosują się do różnorodności kosztów życia? Oto, co warto wiedzieć na ten temat.

📢 Akcesoria i sprzęt wojskowy na wyprzedaży od AMW. Zobacz, co i za ile można kupić! Co ciekawego znajdziemy aktualnie w ofercie sklepu internetowego Agencji Mienia Wojskowego? Z pewnością wiele z rzeczy, które sprzedaje wojsko przyda się w każdym domu, nie mówiąc o pasjonatach militariów. Zobaczcie szczegóły w naszej galerii. 📢 Te samochody to łakomy kąsek dla przestępców. Które auta w Polsce kradną najczęściej i są na celowniku przestępców? Kradzieże samochodów w Polsce to stały problem. Nie tak duży jak jeszcze kilka lat temu, ale nadal z polskich ulic giną auta. Ile ukradziono aut w 2022 roku? W całym zeszłym roku roku skradziono 6157 pojazdów osobowych i dostawczych o wadze do 6 ton dopuszczalnej masy całkowitej.

📢 Targi, markety i sklepy z czasów PRL-u. Fascynujący wycinek historii polskiego handlu Czasy PRL-u kojarzą się z brakiem podstawowych towarów na pólkach, rosnącą inflacją oraz kolejkami ciągnącymi się przed sklepami. Czy jednak zawsze tak było? Zobaczcie sami, jak wyglądało życie w tych czasach. 📢 Wycofane aplikacje - te aplikacje koniecznie odinstaluj z telefonu. Kradną Twoje dane i pieniądze [10.11.2023] Bezpieczeństwo w sieci powinno być dla nas priorytetem, szczególnie gdy niemal całe nasze życie przenosimy do Internetu. Z poziomu smartfona możemy mieć dostępu do swojego dowodu osobistego, konta pacjenta, konta w banku czy nawet ubezpieczyciela. To niezwykle wygodne z punktu widzenia użytkownika, ale to także pole do działania dla oszustów. Zobaczcie poprzez jakie aplikacje złodzieje próbują wyłudzić nasze dane i pieniądze. 📢 Tak wygląda teraz córka Adama Małysza. Tak mieszka i żyje na co dzień Karolina Małysz [10.11.2023] Karolina Małysz właśnie skończyła 26 lat. Jest dwa lata po ślubie, skończyła studia i razem mężem Kamilem Czyżem układają sobie życie. Nie poznacie jej, ostatnio postawiła na nowy image. Tak żyje i wygląda teraz Karolina Małysz, ukochana córka Adama Małysza.

📢 Poznaj faktycznie niezawodne samochody typu SUV. Przedstawiamy ranking tych, które rzadko ulegają awariom SUV-y kilka lat temu przebojem wdarły się na salony motoryzacji. Ich popularność cały czas rośnie. Widać to bardzo wyraźnie na polskich ulicach. SUV-y popularnością cieszą się też na rynku samochodów używanych. Czy kupno takiego samochodu to dobry wybór? ADAC, czyli niemieckiego automobilklub udostępnia raporty awaryjności poszczególnych modeli. Zobacz, które samochody typu SUV są najmniej awaryjne. 📢 Te 10-letnie samochody są wyjątkowo mało awaryjne. Przeczytaj ten raport ADAC i kupuj z głową Coraz więcej kierowców docenia starsze samochody. To mit, że 10-letnie auta nadają się tylko na złom. W wielu przypadkach samochody, które liczą ponad dekadę, wciąż są w bardzo dobrym stanie technicznym. Liczne egzemplarze są bardzo dobrze wyposażone, spełniając wszystkie normy bezpieczeństwa. I co najważniejsze, mimo stażu oraz przebiegu wciąż rzadko się psują. Oto dane niemieckiego Stowarzyszenia Inspekcji Technicznej czyli TUV. Pokazują one, które modele stosunkowo rzadko ulegają awariom i dobrze znoszą eksploatację z biegiem czasu. Sprawdź!

📢 Wyjątkowe niezawodne auta! ADAC ocenił je jako najmniej awaryjne samochody używane dostępne na rynku Zakup używanego samochodu to zawsze loteria. Można znaleźć świetny egzemplarz, który posłuży wiele lat. Można też niestety trafić na awaryjne, uciążliwe auto. Wiele osób przed kupnem samochodu sprawdza rankingi awaryjności. Który model jest najmniej awaryjny? W wyborze pomóc może klasyfikacja przygotowywana przez niemiecki automobilklub ADAC. Sprawdźcie, które samochody psują się najrzadziej po co najmniej 5 latach eksploatacji. Zobaczcie szczegóły w galerii! 📢 SUV-y o wyjątkowo niskiej awaryjności. Które modele warto przemyśleć? Zapoznaj się z najnowszym raportem ADAC 2023 Ostatnie lata w motoryzacji to wielka popularność samochodów typu SUV. Wielu kierowców marzy o takim aucie. Cieszą się one dużą popularnością na rynku wtórnym. Ceny tych aut nie są niskie. Czy kupno takiego samochodu to dobry wybór? ADAC, czyli niemieckiego automobilklub sporządza i udostępnia raporty awaryjności poszczególnych modeli. Zobacz, które samochody typu SUV są najmniej awaryjne.

📢 Tak mieszka Michał Wiśniewski. Warszawska willa jest warta miliony - zobaczcie zdjęcia [10.11.2023] Michał Wiśniewski jest jedną z najpopularniejszych osób w Polsce. Ostatnio wokalista kultowego zespołu "Ich Troje" ma nie lada problem. Sąd skazał go na 1,5 roku pozbawienia wolności. Według wymiaru sprawiedliwości muzyk zawyżył swoje dochody w celu otrzymania ze SKOK Wołomin pożyczki w wysokości 2,8 miliona złotych. Wiśniewski utrzymuje, że jest niewinny. 📢 Dominika Kulczyk - tak ubiera się najbogatsza Polka. Kreacje najlepszych projektantów - zobacz zdjęcia [10.11.2023] Dominika Kulczyk to przedsiębiorczyni, inwestorka, filantropka, kobieta z klasą. Jej kreacje zawsze robią duże wrażenie. Gdziekolwiek się pojawi, na galach, balach, premierach filmowych, spotkaniach rady biznesu, wygląda olśniewająco. Sięga po najlepsze marki i stroje najlepszych projektantów. Tak się ubiera najbogatsza Polka Dominika Kulczyk. Szczegóły w artykule niżej.

📢 10-letnie auta osobowe, które charakteryzują się minimalną ilością usterek. Samochody warte szczególnej uwagi 10-letnie i nieco starsze samochody wcale nie muszą być jeżdżącymi złomami. Warto czasami rozważyć kupno takiego auta tym bardziej że niektóre z modeli całkiem dobrze znoszą upływ czasu. Wiele egzemplarzy jest bardzo dobrze wyposażonych, spełniają też wszelkie normy bezpieczeństwa. I co najważniejsze mimo wciąż rzadko się psują. Świadczy o tym raport niemieckiego Stowarzyszenia Inspekcji Technicznej czyli TUV. Które modele najlepiej znoszą upływający czas? Sprawdź! 📢 Oto Linda Evans, czyli Krystle z serialu "Dynastia". Wkrótce skończy 81 lat. Tak dziś wygląda. Zobaczcie zdjęcia! [10.11.2023] Tak dziś wygląda Linda Evans, czyli Krystle z serialu "Dynastia". Wkrótce skończy 81 lat! Linda Evans w latach 80. i 90. XX wieku podbiła serca fanów na całym świecie, również w Polsce. Wszystko za sprawą serialu "Dynastia", w którym zagrała główną rolę Krystle Carrington. Wówczas urzekała pięknym uśmiechem i niezwykłą urodą. Była ikoną elegancji i luksusu. I dziś wygląda wspaniale. Zobaczcie, jak prezentuje się kobieta, którą w XX wieku kochały miliony.

📢 Planujesz przejść na emeryturę? W te dwa terminy warto to zrobić! To nie tylko początek roku Każdego roku kilkaset tysięcy Polaków uzyskuje prawa emerytalne. Zwykle decydują się oni na to, aby od razu przejść na emeryturę. Nie zawsze jest to jednak dobra decyzja. Czasem warto wstrzymać się ze złożeniem wniosku emerytalnego w ZUS, gdyż od tego zależy m.in. wysokość przyszłej emerytury. W 2024 roku warto pomyśleć o dwóch najkorzystniejszych terminach. 📢 Toruń. Przez ponad pół roku seksualnie wykorzystywał chłopca z rodziny. Wyrok: 2 lata i 4 miesiące więzienia oraz 10 tys. zł dla ofiary 2 lata i 4 miesiące więzienia - taki wyrok usłyszał Mateusz W. w Sądzie Okręgowym w Toruniu. Ustalono, że przez ponad pół roku wykorzystywał seksualnie chłopca ze swojej rodziny w Złejwsi Wielkiej. Ma też zapłacić pokrzywdzonemu 10 tysięcy zł nawiązki.

📢 Jakub Kochanowski i jego piękna narzeczona Aleksandra. Tak mieszka i żyje gwiazda reprezentacji siatkarzy Tak mieszka i żyje na co dzień Jakub Kochanowski, jeden z najlepszych siatkarzy świata i reprezentant Polski. We Włoszech świętował mistrzostwo Europy, na co dzień gra i mieszka w Rzeszowie i związany jest z piękną Aleksandrą. Lubi szybkie samochody i odpoczynek na świeżym powietrzu. Tak urządził się prywatnie Jakub Kochanowski, jeden z naszych najlepszych siatkarzy. 📢 "Opuszczone" w Parku Rzeźby. Nowy cykl w toruńskim CSW W Parku Rzeźby przy Centrum Sztuki Współczesnej "Znaki Czasu" odsłonięty został cykl rzeźb „Opuszczone” Sylwestra Ambroziaka. 📢 Tak mieszka Szymon Hołownia z żoną pilotką i córeczkami. Zobacz, jaki się urządzili w domu pod Warszawą. Zajrzyj do ich przytulnego gniazdka Szymon Hołownia z żoną, córkami i Grafitem mieszka w przytulnym domu pod Warszawą. Wiele osób nadal kojarzy polityka z programem „Mam talent”, który prowadził w duecie z Marcinem Prokopem. Zaglądamy do domu Szymona Hołowni nieopodal stolicy. Nie zabrakło w nim miejsca dla ukochanego pupila i stosu książek. Zobacz, jak na co dzień żyje Szymon Hołownia z żoną, która jest pilotką myśliwców.

📢 Grand Prix nadal na Motoarenie! Nieoficjalnie: wielki finał cyklu 2024 w Toruniu Warner Bros. Discovery ogłosi w piątek (10 listopada) kalendarz mistrzostw świata na sezon 2024. My już ustaliliśmy nieoficjalnie: w Toruniu po raz kolejny zaplanowany został finał cyklu. Po raz kolejny nie udało się także znaleźć organizatora rundy w Australii. 📢 Zderzenie aut na ul. Szosa Chełmińska w Toruniu. Sąd ustali, kto był jej sprawcą Do zderzenia dwóch samochodów osobowych doszło w środę (8 listopada) na ul. Szosa Chełmińska w Toruniu. Na szczęście, nikt z uczestników tej kolizji nie odniósł poważniejszych obrażeń.

📢 Tego nie jedz i nie kupuj w Biedronce, Lidlu, Auchan czy Kauflandzie. Uważaj na te produkty. Zostały wycofane ze sprzedaży! Ostrzeżenia GIS! Nie kupuj tego w supermarketach! Główny Inspektorat Sanitarny ostrzega przed produktami, które można było kupić w takich sklepach jak Lidl, Kaufland, Biedronka czy Rossmann. Sprawdź, czego nie należy spożywać, i co trzeba wyrzucić. Nazwy, numer partii, producent. Oto dlczego żywność z najpopularniejszych supermarketów bywa wycofywana ze sprzedaży.

📢 Pod Chełmżą auto uderzyło w drzewo. Kierowca oddalił się z miejsca zdarzenia Do niebezpiecznego zdarzenia doszło w czwartek (9 listopada) o poranku w miejscowości Grzywna w gminie Chełmża. Auto uderzyło tam w drzewo. Kierowca oddalił się z miejsca zdarzenia. Jak się okazało, szukał pomocy w placówce medycznej. Przy okazji wyszło na jaw, że nie miał uprawnień do kierowania. 📢 Tyle zarabia się w straży granicznej. Oto stawki na poszczególnych stopniach. Ile można zarobić w SG? Znamy dokładne kwoty! Sprawdź LISTĘ Zarobki w straży granicznej, podobnie jak w innych służbach mundurowych zależą od stopnia, stażu pracy, a także wielu innych czynników. Pracując w SG, możesz liczyć też na niektóre dodatki i premie. Ile można zarobić w straży granicznej w 2023 r.? Znamy dokładne stawki na poszczególnych stopniach!

📢 Takie są emerytury byłych wojskowych w 2023 r. Oto średnie wyliczenia emerytalne na poszczególnych stopniach. Ile otrzymują byli żołnierze? Stawki emerytalne byłych wojskowych w 2023 r. zależą od wielu czynników. Jednym z nich jest oczywiście staż służby wojskowej, a także stopień, na jakim dana osoba kończyła swoją służbę w wojsku. Maksymalna emerytura wojskowa może wynieść 75 proc. pensji, jaką wojskowy otrzymywał podczas ostatnich lat swojej służby. Co to oznacza? W przypadku byłych żołnierzy na wysokich stopniach, świadczenie może wynosić nawet kilkanaście tysięcy złotych netto. Jak prezentują się stawki emerytur wojskowych na poszczególnych stopniach w 2023 r.? Sprawdź uśrednione stawki!

📢 Taką emeryturę dostaniesz w grudniu 2023. Oto wyliczenia dla emerytur brutto i netto. Wyliczenia dla seniorów. Sprawdź, ile dostaniesz! Takie emerytury otrzymają seniorzy w grudniu 2023. Zobacz, o ile wyższą emeryturę otrzymasz, ile wyniosła waloryzacja? Sprawdź, jak zmieni się wysokość twojego świadczenia otrzymywanego co miesiąc z ZUS. Zobacz i porównaj stawki emerytur w grudniu 2023. Ile pieniędzy netto wpłynie na twoje konto? Dokładne wyliczenia emerytur na grudzień 2023.

📢 Te osoby bez kolejki wyjadą do sanatorium z NFZ. Mamy listę uprawnionych kuracjuszy Obecnie na wyjazd do sanatorium trzeba czekać w naszym regionie 8 miesięcy. Coraz więcej osób może jednak korzystać z leczenia uzdrowiskowego poza kolejnością. 📢 Niezwykła moda z czasów PRL. Takie niesamowite rzeczy nosiły dziewczyny! Moda wraca? Sprawdź! Z czasów PRL wspomina się głównie kolejki do sklepów i brak podstawowych produktów, ale w latach 70. było nieco inaczej. Ta dekada przybliżyła nas nieco do Zachodu. Na przykład w modzie. Polki pragnęły ubierać się dobrze i nowocześnie. Chęć zdobycia czegoś modnego była tak silna, że czasem... rozbierano z ubrań manekiny sklepowe. Zobacz, co nosiły dziewczyny! Mamy dla was archiwalne zdjęcia. 📢 Toruń. Odkryte na Bulwarze Filadelfijskim gotyckie mury zalewa woda W Toruniu, który szczyci się gotykiem na dotyk rozpadają się mury pamiętające jego początki. Pomimo apeli naukowców oraz społeczników, przez niemal pół roku nikt w Urzędzie Miasta nie przygotował planu ochrony odkrytych na bulwarze reliktów kompleksu św. Ducha.

📢 Nowy bon o wartości 2500 zł trafi do setek tysięcy Polaków! Nie ma kryterium dochodowego 9.11.2023 Rząd wprowadza kolejny nowy bon, który odróżnia się od poprzednich edycji pod wieloma względami. Tym razem kwota bonu jest znacznie wyższa. Pierwsze wnioski można składać już od 10 października.

📢 Te objawy wskazują na raka jelita grubego. To jeden z najczęstszych nowotworów - nie lekceważ symptomów! Rak jelita grubego jest jednym z najczęściej wykrywanych nowotworów w Polsce. Bardzo ważne w profilaktyce nowotworu jelita grubego są regularne badania, ponieważ początkowo tego rodzaju rak nie daje wyraźnych objawów. Jakie symptomy muszą być dla nas alarmem? Na co powinniśmy zwrócić szczególną uwagę? Oto objawy, które mogą wskazywać na raka jelita grubego. 📢 Waloryzacja emerytur 2024 - nowa tabela. Jak może urosnąć emerytura - wyliczenia podwyżek Duży wskaźnik inflacji w tym roku spowoduje, że waloryzacja emerytur w 2024 będzie dość wysoka. Z prognoz, które możemy wyczytać z ustawy budżetowej, wiemy, że wskaźnik waloryzacji może wynieść aż 12,3 proc. Policzyliśmy, jak urosłaby Twoja emerytura od marca 2024, gdyby zastosowano taki właśnie wskaźnik waloryzacji. Tabele z obliczeniami dla emerytur od 800 do 6500 zł znajdziesz w naszej galerii.

📢 Wyższe emerytury w 2024 roku i program "300 plus". Takie emerytury będą po waloryzacji w marcu. Sprawdź prognozowane wyliczenia 9.11.2023 Najnowsze wyliczenia emerytur w 2024 roku. Jaki jest przewidywany wskaźnik waloryzacji? Zobacz, na jakie świadczenia mogą liczyć emeryci i renciści. Jakie zmiany nastąpią w wypłatach? Ile pieniędzy dostaną seniorzy na swoje konta? Do marcowej waloryzacji jeszcze dużo czasu, jednak już pojawiają prognozowane wyliczenia. Tyle pieniędzy dostaną emeryci w w marcu 2024 roku. Sprawdź szczegóły! 📢 U cioci na imieninach, czyli kultowe przekąski i dania PRL na każdej domówce [PRZEPISY] Sałatka jarzynowa, zimne nóżki, jajka w majonezie, koreczki z kiełbasy i żółtego sera, sos tatarski i obowiązkowo paluszki w szklance – oto kultowe przekąski na każdej domówce w PRL-u. Macie ochotę zorganizować imprezę w stylu „czasów słusznie minionych”? Zobaczcie nasze propozycje na menu rodem z PRL-u. Będzie smacznie i sentymentalnie.

📢 Obrzydlistwa na talerzu rodem z PRL? Dziś już nikt tego nie je! A kiedyś tak nam smakowało... Szpinak jak krowi placek, mleko z kożuchem, kotlety z mortadeli, zupa owocowa, ozorki w sosie chrzanowym… Obrzydlistwo! W czasach PRL jedliśmy różne dania, na których wspomnienie aż przechodzą ciarki! Dziś już nikt jego nie je! Poznajcie nas subiektywny ranking dań z PRL, które niekoniecznie były smaczne! Z sentymentem wspominacie paróweczki w sosie chrzanowym? A wiecie, że 100 kg parówek produkowano przede wszystkim z miazgi kostnej, skórek, tłuszczu i białka w proszku? Brzmi smacznie? Chyba nie! 📢 Fryzury jak z horroru, czyli "Grażyny fryzjerstwa" w akcji! Tych fryzur można się wystraszyć. Co poszło nie tak? Zobaczcie Modna fryzura - odwiedzając fryzjera, zwykle o taką prosimy. Znalezienie specjalisty, który spełni nasze oczekiwania wcale nie należy do najłatwiejszych. Jeszcze gorzej, jeśli fryzurę jak z katalogu próbujemy sobie zrobić sami. W internecie jest mnóstwo zdjęć nieudanych "fryzjerskich eksperymentów". Zobaczcie fryzury, których można się wystraszyć!

📢 Trwa jesienna ofensywa inwestycyjna w Toruniu. Co będzie można kupić? Miasto przygotowało bogatą ofertę dla biznesu i osób prywatnych. W portfolio sprzedażowym są tereny dla deweloperów, duże działki pod usługi i produkcję, nieruchomości dedykowane dla małych i średnich przedsiębiorstw, ośrodek wypoczynkowy a także mieszkania i działki dla osób prywatnych. 📢 Sesja fotograficzna finalistek konkursu Polska Miss 2023. Wśród nich Natalia Żołnieruk z Opola [ZDJĘCIA] Kandydatek do tytułu najpiękniejsze Polki było ponad 8 tysięcy. Do ścisłego finału awansowało tylko 41 kandydatek. Wśród nich jest jedyna reprezentantka Opolszczyzny - jest nią Natalia Żołnieruk z Opola. Najpiękniejszą Polską Miss poznamy na gali we Wrocławiu już 25 listopada.

📢 Janusze tatuażu nie mają wstydu! Trudno uwierzyć, że ktoś im za to zapłacił! Na stronach społeczności m.in. "Janusze Tatuażu" czy "Tatuażysta płakał jak tatuował" na Facebooku możecie oglądać zdjęcia najdziwniejszych, najbrzydszych, a czasem kompletnie niezrozumiałych dzieł "mistrzów" tatuażu. Wybraliśmy dla Was prawdziwe perełki - zobaczcie, przechodząc do galerii zdjęć.

📢 Rogale na św. Marcina w Toruniu: gdzie, jakie i za ile dostaniemy? Certyfikowane rogale świętomarcińskie są wypiekane jedynie w Wielkopolsce, ale w całym kraju, z okazji zbliżającego się 11 listopada, można jednak dostać podobne wypieki. W Toruniu jest kilkadziesiąt miejsc, gdzie można kupić rogale nadziewane masą z białego maku. Sprawdziliśmy, za ile można je dostać i gdzie są najlepsze.

📢 Martwe alpaki i lama pod Kruszwicą. Ktoś poderżnął im gardła a potem podpalił Ktoś brutalnie uśmiercił zwierzęta w gospodarstwie pod Kruszwicą. W nocy z 7 na 8 listopada w Ostrówku doszło do pożaru stodoły. Strażacy, którzy przybyli na miejsce, znaleźli 9 martwych alpak oraz lamę. Wcześniej zwierzętom podcięto gardła! 📢 Skutki picia ciepłej wody. To się dzieje, gdy pijesz ciepłą wodę na czczo - zaskakujące skutki Wiele osób zaczyna swój dzień od filiżanki kawy albo od szklanki wody z cytryną. Coraz więcej osób sięga też po ciepłą wodę, zwłaszcza na czczo. Jest to bardzo popularne głównie ze względu na wiele właściwości zdrowotnych. Jakie są zalety i wady tego rytuału? Co dzieje się z organizmem, gdy codziennie pijesz ciepłą wodę? Zobacz, co mówią na ten temat eksperci. Jakie są zalety i wady picia ciepłej wody? Co dzieje się z organizmem, gdy codziennie pijesz ciepłą wodę na czczo? Zobacz, co mówią na ten temat eksperci.

📢 Toruń. Ruszył proces ojca, oskarżonego o gwałcenie córek. Silne emocje w sądzie W środę (8 listopada) w Sądzie Okręgowym w Toruniu ruszył proces Andrzeja B., oskarżonego o seksualne wykorzystywanie córeczek i znęcanie się nad dziećmi. Oskarżonego doprowadzono do sądu z aresztu. 📢 Słabe krążenie - oto objawy. Specjaliści wskazują pierwsze oznaki problemów z krążeniem Problemy z krążeniem krwi są bardzo niebezpieczne. Gdy do narządów nie zostaje dostarczona odpowiednia ilość krwi może dojść do poważnych powikłań. Pierwsze objawy słabego krążenia widoczne są na ciele. Specjaliści wskazują na co należy zwrócić uwagę. 📢 Rasy psów, które mogą zostać same w domu. One sobie radzą z samotnością Psy to z reguły miłośnicy towarzystwa człowieka. Kochają obecność swojego właściciela. Niektóre rasy psów jednak zdecydowanie lepiej znoszą nieobecność swojego pana w domu. Zobaczcie, które psy możemy zostawić w domu. To idealne rasy dla singli i osób, które często muszą wyjść z domu. Sprawdźcie koniecznie.

📢 Tak wygląda hiszpańska willa Joanny Koroniewskiej i Macieja Dowbora. Co za widoki z tarasu W 2022 roku w życiu Joanny Koroniewskiej i Macieja Dowbora zaszły ogromne zmiany. Para kupiła mieszkanie w Warszawie, które następnie remontowała, oraz piękny dom w Hiszpanii. Nieruchomość na południu Europy robi duże wrażenie. Ogromny taras z widokiem na miasto oraz basen to niejedyne atuty nowej posiadłości Dowborów. Zobaczcie, jak Joanna Koroniewska i Maciej Dowbor urządzili swoją hiszpańską willę. 📢 Toruń. Zakończyła się rozbudowa nowej części CSW. Niebawem będzie otwarta dla gości W nowym budynku toruńskiego Centrum Sztuki Współczesnej trwają ostatnie szlify. Niebawem w nowych salach będą odbywać się warsztaty i zajęcia, a magazyny zapełnią dzieła sztuki. Sprawdziliśmy, jak dziś wygląda w środku nowego budynku, który powstał na tyłach starej części CSW.

📢 Tak mieszka Justyna Steczkowska i Maciej Myszkowski. Luksusowa posiadłość z prywatnym stawem. Zajrzyj do pięknego domu pod Warszawą Justyna Steczkowska mieszka w luksusowej rezydencji z ogrodem, boiskiem i stawem pod Warszawą. Autorem projektu imponującej willi jest mąż wokalistki – Maciej Myszkowski, który od lat zajmuje się zawodowo aranżacją wnętrz i architekturą. Elegancki dom Justyny Steczkowskiej otoczony jest przepięknym ogrodem. Tu gwiazda uwielbia spędzać wolne chwile, gdy za oknem świeci słońce. Zobacz, jak się urządziła Justyna Steczkowska. 📢 W tych firmach w Toruniu i okolicy szukają ludzi do pracy. Tyle możesz zarobić Na rynku pracy w Toruniu i okolicy spory ruch. Firmy cały czas zatrudniają. Pracę można znaleźć w wielu zawodach. Poszukiwani są m.in. inżynier, pracownik biurowy, sprzedawca i wielu innych. Sprawdź najnowsze wybrane oferty pracy z Torunia i okolic. Może znajdziesz coś dla siebie?

📢 Te psy ostatnio trafiły do toruńskiego schroniska dla zwierząt. Czekają wraz z innymi czworonogami na adopcję Toruńskie schronisko dla zwierząt od 60 lat pomaga porzuconym czworonogom. Najwięcej jest psów i kotów, choc nie brakuje również innych małych zwierząt. Praktycznie codziennie do schroniska trafiają nowi lokatorzy. W schronisku jest dużo psów, które czekają na adopcję. Za każdym zwierzakiem kryje się osobna historia. Może któryś pies szczególnie wam się spodoba? Zobaczcie psy, które ostatnio trafiły do placówki. 📢 Nowy bonus za staż małżeński otrzymają osoby w podeszłym wieku i może on wynosić nawet 5 000 złotych! Co najmniej 5 tysięcy złotych dodatku może trafić do wybranych grup seniorów! Wszystko za sprawą petycji, która jest obecnie procedowana w parlamencie. W tym momencie w Senacie jest inicjatywa obywatelska, która rozszerza nagrody dla seniorów mających dłuższy staż małżeństwa. Wiele wskazuje na to, że jeszcze przed wyborami Senat oraz Sejm podejmą ostateczną decyzję, czy projekt wejdzie w życie. A co takiego ona zakłada? Więcej w naszym materiale.

📢 Czeka nas duża waloryzacja emerytur. Przyniesie podwyżki dla wielu emerytów. Szczegółowe kwoty podwyżek zostaną ogłoszone wkrótce Emeryci oraz renciści stale mogą liczyć na wsparcie w postaci różnorodnych dodatków z ZUS. W nadchodzącym roku wiele z tych dodatków powinno znacząco wzrosnąć. Według prognoz ma to być znaczące wsparcie m.in. dla osób korzystających ze świadczenia pielęgnacyjnego lub też z dodatku kombatanckiego. O jakich dodatkach mowa? Którzy emeryci ucieszą się z podwyżek? Zobaczcie! 📢 Tak się bawią torunianie w Hex Clubie. Mamy kolejne zdjęcia z imprez na starówce Działo się ostatnio w Hex Club Toruń! Zobaczcie kolejną fotorelację z imprez w jednym z najpopularniejszych klubów na starówce. Więcej zdjęć w naszej galerii. 📢 "Mnie już nie ma. Do zobaczenia tam!" - opublikowano pożegnanie zmarłego naukowca z UMK Prof. Jarosław Centek, historyk z UMK zmarł 29 października. Po jego śmierci do sieci trafiło pożegnalne video, w którym w pełni świadomy nadchodzących wydarzeń naukowiec pożegnał się z widzami.

📢 Pchli targ w Toruniu. Co w listopadzie można tu kupić i sprzedać? Tradycyjnie w niehandlową niedzielę wielu wystawców i odwiedzających pojawiło się na pchlim targu organizowanym na parkingu Centrum Handlowego "Kometa" przy ulicy Grudziądzkiej w Toruniu. 📢 Kujawsko-Pomorskie. Tanie domy i piękne rezydencje od komornika. Każdy może je mieć! Licytacje w listopadzie 2023 Tylko 22 tys. 500 zł - z taką ceną komornik wystawia na licytację cały dom w Kretkach Małych (pow. brodnicki). W listopadzie podobnych okazji będzie w Kujawsko-Pomorskiem. Ale licytowane będą też prawdziwe rezydencje czy kompleksy domów, np. w Bydgoszczy.

📢 Ukończyłeś 60. rok życia? Oprócz tej emerytury, należy Ci się dodatek, który może ją podwoić! Jak go zdobyć? Jeżeli przebywacie obecnie emeryturze, to powinniście zwrócić uwagę na możliwość uzyskania tego dodatkowego świadczenia. Nie wszyscy o nim wiedzą, a może ono wynieść nawet drugie tyle, co emerytura minimalna. Przeczytaj, jak zdobyć ten dodatek!

Poseł o mediach publicznych: Chodzi im o reklamy, które pójdą do TVN