Prasówka 11.01.2024 - najważniejsze wydarzenia. Przygotowaliśmy przegląd prasy z wczoraj

📢 Zimy stulecia w PRL-u. Obecny atak zimy przy nich to pestka. Najgorzej było w 1979 roku. Zobaczcie ZDJĘCIA Zimy w PRL-u to były prawdziwe zimy, a wiele z nich zasługiwało na miano "zimy stulecia". Do Polski wróciła zima, który przynosi ochłodzenie i opady śniegu. Poniedziałkowi 8 stycznia 2024 roku daleko jednak do największych załamań pogody w Polsce. Najgorzej było w 1979 roku, kiedy opady śniegu sparaliżowały kraj. Zapraszamy do NASZEJ GALERII.

📢 Kolejna gorąca impreza w Cubano Club Toruń za nami! Zobaczcie, co się działo Cubano Club Toruń to jeden z najpopularniejszych klubów na toruńskiej starówce. Zobaczcie, co się tam działo na ostatniej imprezie. Więcej zdjęć w naszej galerii.

📢 Pogrzeb Krzysztofa Respondka ZDJĘCIA. Znane osobistości pożegnały artystę. Tak wyglądało ostatnie pożegnanie 10.01.2024 Pogrzeb Krzysztofa Respondka odbył się w sobotę. Pożegnały go tłumy przyjaciół, rodzina i wierni fani.

📢 Horoskop numerologiczny na 2024 rok. Komu sprzyjać będą gwiazdy, kto odniesie sukces? [11.01.2024] Numerologia to magiczna sztuka przepowiadania przyszłości z liczb, które zawarte są w dacie naszego urodzenia. Aby dowiedzieć się, co czeka cię w 2024 roku, dodaj do siebie wszystkie liczby z daty swojego urodzenia tak, aby uzyskać tylko jedną liczbę. Np. jeśli urodziłeś się 12.08.1965 to jesteś numerologiczną Piątką, bo 1+2+0+8+1+9+6+5=32, a 3+2=5, a więc na 2024 rok przeczytaj przepowiednię dla Piątki. Zobacz, którym numerom będzie sprzyjać los w 2024 roku!

📢 Piotr Żyła i Marcelina Ziętek pokazują wnętrza swojego domu! Tak urządzili się w Ustroniu [11.01.2024] Piotr Żyła i Marcelina Ziętek mieszkają w nowym domu w Ustroniu. Zaglądamy do środka ich nieruchomości. W salonie imponujący komplet wypoczynkowy, bardzo jasna kuchnia i łazienka, nie mogło zabraknąć kominka i tarasu, na którym w letnie miesiące swoje wdzięki prezentuje Marcelina Ziętej. Tak Piotr Żyła wykończył swój nowy dom - zobaczcie zdjęcia ze środka. 📢 Najbiedniejsze gminy w Kujawsko-Pomorskiem! Mamy najnowsze dane na 2024 rok [11.01.2024] Jakie gminy w Kujawsko-Pomorskiem są aktualnie najbiedniejsze? Udało się nam to ustalić dzięki danym z Ministerstwa Finansów. Jest to lista gmin i ich wskaźniki G., czyli wskaźniki dochodów podatkowych w przeliczeniu na jednego mieszkańca dla poszczególnych gmin na 2024 rok. Oto 20 najbiedniejszych gmin w województwie kujawsko-pomorskim.

📢 Agnieszka Włodarczyk i Robert Karaś wzięli ślub i są w Dubaju. Czy wyprowadzą się tam na stałe? [11.01.2024] Agnieszka Włodarczyk i jej mąż, Robert Karaś, spędzają czas, podróżując po Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Para wzięła ślub w końcówce 2023 roku, starając się wszystko utrzymać w tajemnicy - co chyba im się udało. Niedawno w mediach społecznościowych podzielili się fotkami z Dubaju, gdzie spędzają czas z inną znaną parą: Małgorzatą Rozenek-Majdan i Radosławem Majdanem. Zdjęcia zobaczycie w galerii artykułu. 📢 13 emerytura 2024 - tabela brutto i netto. Mamy noworoczne wyliczenia trzynastej emerytury [11.01.2024] Trzynasta emerytura to już, zgodnie z ustawą, stałe świadczenie dodatkowe dla emerytów. Wiele osób zastanawiało się, czy 13 emerytura nie zostanie zlikwidowana po wyborach parlamentarnych w 2023 roku. To już jednak pewne, ze "trzynastka" pozostaje w mocy i w 2024 roku zostanie wypłacona nie tylko 13. emerytura, ale także 14. emerytura.

📢 Tak kiedyś wyglądała Kayah. Zobacz, jak piosenkarka zmieniała się przez lata [11.01.2024] Kayah od ponad trzydziestu pięciu lat jest aktywna na polskiej scenie muzycznej. W tym czasie nagrała wiele hitów, przy których do dziś bawią się miliony Polaków. "Prawy do lewego", "Śpij kochanie, śpij", "Prócz ciebie nic" czy "Ramię w ramię" to jedne z najbardziej znanych przebojów artystki. Postanowiliśmy przypomnieć, jak Kayah zmieniała się na przestrzeni lat. Zobacz, jak piosenkarka wyglądała 25 lat temu! 📢 Tymi pieniędzmi nie zapłacisz. Nowe przepisy wymiany pieniędzy od początku roku [11.01.2024] W 2024 roku obowiązują przepisy dotyczące wymiany pieniędzy. Aktualnie używane przez nas środki płatnicze wydane są bezterminowo, ale w kilku sytuacjach tracą one swoją wartość i ważność. Pieniądze są pełnoprawnym środkiem płatniczym, chyba że zostaną zniszczone. Zobaczcie, kiedy musimy wymienić pieniądze.

📢 "1670" na Netflix - 10 najlepszych cytatów z serialu. Zobaczcie zdjęcia! [11.01.2024] Serial "1670" to polski serial komediowy, który możemy oglądać na platformie Netflix. To satyra przedstawiające w krzywym zwierciadle polską szlachtę i Polaków. Co chwilę padają tu teksty, które bawią do łez. Oto 10 najlepszych cytatów z serialu "1670". 📢 Osoby z tymi schorzeniami nie powinny pić kawy. One muszą jej unikać [11.01.2024] Kawa to jeden z najpopularniejszych napojów od którego zaczynamy dzień. Napój ten ma wiele właściwości, które pozytywnie wpływają na nasze zdrowie. Między innymi pobudza metabolizm, dodaje energii, pobudza. Niestety mimo wiele zalet nie może być spożywana przez każdego. Zobaczcie przy jakich chorobach musimy unikać picia kawy. 📢 Osoby z tymi schorzeniami nie powinny jeść mandarynek. Im te cytrusy mogą zaszkodzić [11.01.2024] Mandarynki to ulubiony owoc Polaków, po który sięgamy głównie jesienią i zimą. Wielu z nas nie wyobraża sobie świąt Bożego Narodzenia bez tych cytrusów. Mandarynki traktuje się jak młodsze siostry pomarańczy, jednak dużo bardziej słodkie i łatwiejsze w obieraniu. Wspomagają układ odpornościowy, poprawiają kondycje skóry, hamują procesy starzenia. Niestety, nie każdy może jeść mandarynki. Zobaczcie, kiedy lepiej ich unikać.

📢 Najpiękniejsze rasy kotów na świecie - ranking. Zobacz TOP 10 ras kotów uznawanych za najładniejsze [11.01.2024] Kot rosyjski, bengalski, a może turecka angora? Która rasa kotów jest najpiękniejsza? Mamy dla was zestawienie dziesięciu ras kotów, które uważane są na najładniejsze. Krótkowłose, długowłose, puchate, towarzyskie albo raczej zdystansowane. Każda rasa jest różna, każda piękna, a która najpiękniejsza? Zobaczcie! 📢 Modne fryzury odmładzające dla kobiet po 40., 50. i 60. Te fryzury odejmą nawet kilkanaście lat [11.01.2024] Modne fryzury odmładzające. Jakie fryzury są najlepsze po 40., 50. i 60.? Fryzura może zarówno odmłodzić, jak i dodawać lat. Odpowiednio dobrane cięcie i koloryzacja mogą zadziałać odmładzająco lub wręcz przeciwnie - znacznie postarzyć, podkreślić zmarszczki i niedoskonałości. Podpowiadamy, jakie fryzury warto wybrać po 40, 50 i 60. roku życia. Zebraliśmy garść inspiracji. Te uczesania odmładzają nawet o 10 lat! Zobacz teraz w naszej galerii modne fryzury odmładzające.

📢 Takie posiłki dostają osadzeni w polskich więzieniach. Mamy nowe zdjęcia! [11.01.2024] Ostatni nasz artykuł o posiłkach w polskich więzieniach spotkał się z ogromną dyskusją w internecie. Wielu naszych czytelników stwierdziło, że osadzeni są lepiej karmieni, niż pacjenci szpitali. Tym razem przedstawiamy nowe zdjęcia posiłków, które dostaliśmy od osadzonych. Zobaczcie w naszej galerii, jak karmią w polskich więzieniach. 📢 Duży zwrot pieniędzy dla emerytów w 2024 roku. Kiedy wypłaty na konta? Emeryci, którzy otrzymują co miesiąc mniej niż 2,5 tysiąca złotych brutto otrzymają zwrot naliczonego podatku PIT od 13. i 14. emerytury. Urząd skarbowy pieniądze wypłaci w lutym 2024 roku. W tabeli przedstawiamy, jakie to będą kwoty. Zobacz.

📢 Waloryzacja emerytur styczeń 2024. Tyle pieniędzy dostaniesz w tym miesiącu! Wyliczenia brutto i netto na Nowy Rok Styczniowe emerytury będą w 2024 roku wyższe niż te z początku 2023 roku. Stanowią one przedsmak czekającej nas waloryzacji. Ile dostaniemy w styczniu? Jakie stawki będą obowiązywały 1 stycznia 2024 roku? Oto szczegóły!

📢 Co mamy jeść, aby żyć długo i cieszyć się dobrym zdrowiem? TOP 10 superfoods na poprawę funkcjonowania organizmu W dzisiejszym zabieganym świecie troska o zdrowie staje się coraz ważniejsza. Warto zatem zwrócić uwagę na to, co kładziemy na nasze talerze. Oto przewodnik po dziesięciu superfoodach, które nie tylko urozmaicą Twoją dietę, ale także mogą przyczynić się do długiego i zdrowego życia. 📢 Ceny energii 2024 już zostały ustalone! Druzgocące wiadomości dla części właścicieli domów Nowe taryfy na sprzedaż energii elektrycznej 2024 zostały zatwierdzone przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. Efekt? Ceny spadną średnio aż o 31 procent, a zamrożenie ma obowiązywał do połowy roku. Problem będą mieli jednak posiadacze domów, którzy postawili na pompy ciepła. Ich obowiązywać będą limity, które okazują się zbyt niskie. Ile zapłacą? Oto szczegóły!

📢 Te SUV-y są warte swojej ceny. Zobacz najmniej awaryjne modele W 2024 rok Polacy wjechali zakochani w SUV-y. Liczba modeli takich samochodów na ulicach z roku na rok jest coraz większa. Ten rodzaj samochodu cieszy się sporą popularnością również na rynku wtórnym. Ceny poszczególnych modeli trzymają się całkiem dobrze. W ostatnich latach trwałość tych samochodów również znacznie wzrosła. Mówią o tym raporty awaryjności przygotowywane przez ADAC, czyli niemiecki automobilklub. Sprawdź, które SUV-y są najmniej awaryjne.

📢 Najważniejsze zmiany, jakie czekają na pracowników od stycznia 2024. Co się zmienia? To nie tylko minimalna! W 2023 roku doszło do licznych nowelizacji Kodeksu Pracy. Pojawiły się w nim na stałe zapisy m.in. o pracy zdalnej, a także wprowadzono zupełnie nowe urlopu. Część zmian weszło w życie już wtedy, jednak niektóre obowiązywać będą dopiero w 2024 roku. Co wchodzi teraz w życie? Jakie zmiany dla pracowników są najważniejsze?

📢 Takie pieniądze wkrótce wpłyną na konta emerytów. Urząd Skarbowy zwróci naliczony podatek. Ile wyniesie? Dobra wiadomość dla seniorów. Emeryci, którzy otrzymują co miesiąc mniej niż 2,5 tysiąca złotych brutto otrzymają zwrot naliczonego podatku PIT od 13. i 14. emerytury. Urząd skarbowy pieniądze wypłaci w lutym 2024 roku. W tabeli przedstawiamy, jakie to będą kwoty. Sprawdź szczegóły! 📢 Pracodawca ustala pensję niższą niż minimalna krajowa? To możliwe! Kiedy pracownik może się sprzeciwić? Dwukrotny wzrost minimalnego wynagrodzenia niekoniecznie musi oznaczać, że rzeczywiście wzrośnie zapis dotyczący naszej minimalnej pensji. Pracodawca może zaoferować pensję niższą od minimalnego miesięcznego wynagrodzenia. Co istotne, może zrobić to wyłącznie w określonej sytuacji. 📢 Specjalny zwrot PIT dla emerytów oraz osób pracujących! Na ile możesz liczyć po rozliczeniu z Urzędem Skarbowym? Nadchodzi kolejne rozliczenie z Urzędem Skarbowym. W tym roku jednak tysiące osób może liczyć na korzystne zwroty zapłaconego podatku. Przede wszystkim docenią to osoby na umowach zlecenie i emeryci oraz renciście. Dla rekordzistów powróci nawet 3600 złotych!

📢 Agencja Mienia Wojskowego wyprzedaje sprzęt i akcesoria! Co kupisz tanio od wojska? Sprawdź! Co ciekawego możemy obecnie kupić ze sklepu internetowego Agencji Mienia Wojskowego? W ofercie znajdziemy wiele ciekawych akcesoriów i gadżetów. Każdy fan militariów z pewnością znajdzie coś dla siebie. Wiele z tych rzeczy nada się także na prezent. Oto szczegóły i zdjęcia!

📢 Które samochody hybrydowe są bezawaryjne? Te konkretnie modele praktycznie się nie psują Samochody hybrydowe stały się ważnym elementem w rozwoju motoryzacji. Wyposażone w silnik spalinowy i elektryczny pojazdy idealnie nadają się nie tylko do jazdy w mieście. Praktycznie wszystkie koncerny motoryzacyjne mają w swojej ofercie samochody hybrydowe. Które z nich najlepiej odnajdują się na rynku wtórnym i czym się kierować kupując używaną hybrydę? Oto hybrydy, które są najmniej awaryjne.

📢 Na jakie podwyżki emerytur mogą liczyć seniorzy już w marcu? Tyle wyniesie waloryzacja Czy to ostatnie tak duże podwyżki emerytur? W marcu seniorzy mogą liczyć na wzrost świadczeń na poziomie 12,3 procent. Przynajmniej takie wzrosty zakładają rządowe prognozy, na podstawie których powstał projekt ustawy budżetowej na 2024 r. Jeżeli ustawa z takimi zapisami wejdzie w życie, wtedy renciści i emeryci mogą liczyć na takie podwyżki. 📢 Zmiany dla milionów emerytów! Co zmienią obietnice Donalda Tuska? W trakcie swojego expose premier Donald Tusk obiecał wiele rzeczy - w tym również zmiany istotne z punktu widzenia emerytów i rencistów. Kluczowa obiecana zmiana ma dotyczyć kwestii waloryzacji świadczeń. Co ma się zmienić? Czy czeka nas druga waloryzacja świadczeń emerytalnych i rentowych? 📢 Seniorzy mogą liczyć na 1100 zł dodatku do świadczenia emerytalnego. Zobacz, na jakich zasadach można go uzyskać? W minionym niedawno roku emerytury w Polsce przeszły przez waloryzację, co wpłynęło na minimalne renty i świadczenia dla seniorów. Sprawdźmy, ile pieniędzy otrzymają emeryci w tym roku oraz jakie dodatki mogą zyskać.

📢 Abonament RTV. Kto teraz nie musi płacić za oglądanie telewizji i słuchanie radia? Abonament Radiowo-Telewizyjny to obowiązek, który wielu Polaków wypełnia z mieszanymi uczuciami. Opłaty, które trzeba ponosić w tytułu posiadania odbiorników nie wszystkim są na rękę. Płacić jednak trzeba. W ostatnim czasie nasilają się kontrole Poczty Polskiej, do której należy ściganie tych, którzy nie płacą. Jest jednak grupa ludzi, która nie płaci abonamentu i nie musi się bać kontroli? Sprawdź!

📢 30 tysięcy złotych od ZUS. Dla kogo są pieniądze z Otwartego Funduszu Emerytalnego (OFE) po śmierci bliskiej osoby? Niezależnie od rodzaju zatrudnienia, każda osoba, która opłacała składki do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) i nie zdążyła przejść na emeryturę, pozostawia swoim bliskim prawo do zebranych przez siebie pieniędzy w Otwartym Funduszu Emerytalnym (OFE). Warto dowiedzieć się, jak odzyskać te środki i dla kogo przewidziana jest średnia wypłata w wysokości 30 tys. złotych.

📢 Dodatek mieszkaniowy dla seniorów. Kto może ubiegać się o prawie 3 tysiące złotych? Wielu seniorów pomimo sporego wsparcia ze strony państwa ciągle żyje na niewystarczającym poziomie. Otrzymywane świadczenia często nie wystarczają na godne życie. Sporo pieniędzy seniorzy wydają na lekarstwa i inne niezbędne potrzeby bytowe. Często brakuje na opłatę mieszkania. Tu seniorzy mogą starać się o dodatek mieszkaniowy. Jakie warunki trzeba spełnić, by go otrzymać? 📢 Tak żyją bezdomni w Toruniu. Mieszkają w dramatycznych warunkach. "Nie ma to, jak na swoim..." Środa, 10 stycznia. Godzina 6.30, minus pięć stopni Celsjusza. Ruszamy z patrolem Straży Miejskiej sprawdzić sytuację wśród toruńskich bezdomnych. 📢 Małgorzata Tusk - tak się ubiera. Oto różne stylizacje żony premiera Donalda Tuska [11.01.2024] Od 45 lat Małgorzata Tusk jest w związku z Donaldem Tuskiem, dziś premierem Polski. Para ma dwoje dzieci, doczekała się wnuków. Jak przez te lata zmieniała się Małgorzata, jaki styl preferuje? Zobaczcie w galerii niżej, jak się ubiera żona premiera.

📢 Wycofają abonament RTV? Zamiast niego zapłacisz abonament za komputer i smartfona! Ponownie pojawiają się doniesienia o planowanym zniesieniu abonamentu RTV. Jest to bowiem system niedoskonały, który uwydatnia to, jak bardzo system finansowania mediów publicznych jest niedoskonały - na to przynajmniej wskazują członkowie KRRiT. Z tego też środowiska pojawiła się sugestia, aby abonament RTV zastąpił opłatą audiowizualną rozliczaną w PIT. Miałaby ona dotyczyć szerszego grona osób, bo również posiadaczy smartfonów i komputerów!

📢 Tak wyglądał pogrzeb Janusza Gortata. Marcin Gortat i wzruszające sceny na ostatnim pożegnaniu ZDJĘCIA 10.01.2024 W poniedziałek 8 stycznia 2024 roku odbył się pogrzeb Janusza Gortata, legendarnego polskiego pięściarza i ojca Marcina i Roberta Gortatów. 📢 Te osoby adoptowały psy w toruńskiego schroniska. Brawo za decyzję! Ludzi dobrej woli, którym dobro zwierząt leży na sercu w Toruniu nie brakuje. Brawo! Zobacz osoby, które ostatnio adoptowały psy z toruńskiego schroniska dla zwierząt. W nim na nowy dom czekają czworonogi duże i małe, młode i nieco starsze. Czasami uśmiecha się do nich szczęście w postaci nowych właścicieli.

📢 Nowy fiat 126p w elektrycznej wersji! Maluch Vision zachwyca! Jak Wam się podoba taka modyfikacja? 10.01.2023 Tak się prezentuje nowy maluch! To naprawdę byłby motoryzacyjny hit! Nowy Maluch! Fiat 126p w elektrycznej wersji! Każdy zna Fiata 126p "malucha", który przez 28 lat był produkowany w naszym kraju. To bez wątpienia legenda rodzimej motoryzacji, która wciąż - gdy tylko pojawia się na drodze - wywołuje miłe wspomnienia i wzbudza niemałe emocje! ZOBACZCIE ZDJĘCIA 📢 Nowa linii MZK do Obrowa. Kto jest z niej najbardziej zadowolony? 2 stycznia otwarto dwie nowe linie autobusowe MZK, łączące Toruń z gminami Lubicz i Obrowo. Po pierwszych dniach można stwierdzić, że zdały egzamin. 📢 Tak mieszka Cleo. Jak żyje popularna i lubiana piosenkarka? Będziecie w szoku! PRYWATNE ZDJĘCIA Znanej artystki Cleo chyba nie trzeba nikomu przedstawiać. Artystka chętnie dzieli się urywkami ze swojego życia prywatnego za pośrednictwem social mediów. Jak mieszka i żyje Cleo? Zobacz w galerii!

📢 Ferie zimowe 2024 w Toruniu. Koszykówka, łyżwy, a może taneczne gry i zabawy? Tegoroczne ferie dla województwa kujawsko-pomorskiego zaczynają się 12 lutego. Jest jeszcze sporo czasu, zanim uczniowie szkół zaszyją się w domowym zaciszu i zyskają upragniony odpoczynek. 📢 Jak wyczyścić szybę w kominku i kozie bez szkodliwej chemii? Genialne sposoby na sadzę i brud. Domowe triki na umycie szkła za grosze Czyszczenie szyby kominka czy kozy, to istotny element zimowych porządków w domu. Zabrudzone szkło nie tylko szpeci wygląd salonu i magiczny klimat paleniska, ale też jest mniej efektywne. Podpowiadamy, jak pozbyć się sadzy z zabrudzonej szyby kominkowej bez drogiej i szkodliwej chemii. Sprawdź, jak regularnie dbać o szkło bez wydawania kroci. 📢 SUV-y, które nie ulegają awariom! Takie modele możesz śmiało kupować i jeździć bez obaw Polacy kilka lat temu pokochali SUV-y. Liczba modeli takich samochodów na ulicach gwałtowanie wzrosła. Dużą popularnością te auta cieszą się także na rynku wtórnym. W ostatnich latach trwałość tych samochodów również znacznie wzrosła. Mówią o tym raporty awaryjności przygotowywane przez ADAC, czyli niemiecki automobilklub. Zobacz, które SUV-y są najmniej awaryjne.

📢 Które roczniki emerytów dostaną 5540 zł? Pod jednym warunkiem. Sprawdź, jakim! Dla części seniorów są przygotowane specjalne dodatki. To nie tylko tzw. trzynastka i czternastka, ale również potężny zastrzyk gotówki w kwocie 5540 zł. Środki te wypłacane są do końca życia i to z minimum wymogów formalnych. Przede wszystkim trzeba spełnić kryterium wieku. 📢 15. rocznica śmierci generał Elżbiety Zawackiej. Toruń pamięta o swojej Honorowej Obywatelce W środę 10 stycznia minęła 15. rocznica śmierci Honorowej Obywatelki Torunia generał Elżbiety Zawackiej. Na jej grobie zostały złożone kwiaty.

📢 15 lat temu zmarła gen. Elżbieta Zawacka. Tak żegnał ją Toruń [zdjęcia] Dziś, 10 stycznia, mija 15. rocznica śmierci gen. prof. Elżbiety Zawackiej. W jej ostatniej drodze towarzyszyły jej tłumy. Orkiestra, salwy honorowe oraz samoloty, które lecąc nisko nad grobem oddały jej cześć. Z takimi honorami żegna się tylko największych.

📢 Staś i Nel z "W pustyni i w puszczy" (1973). Tak zmienili się aktorzy - Tomasz Mędrzak i Monika Rosca Ekranizacja powieści "W pustyni i w puszczy" w reżyserii Władysława Ślesickiego była hitem filmowym w czasach PRL-u, który po dzień dzisiejszy publiczność chętnie ogląda z sentymentem. Główne role Stasia i Nel przypadły Tomaszowi Mędrzakowi i Monice Rosce. Zobacz, jak zmienili się aktorzy po pięćdziesięciu latach od premiery. 📢 Tak można zaoszczędzić na ogrzewaniu. Oto najlepsza temperatura grzejnika i genialny trik z folią Jak zaoszczędzić na ogrzewaniu i obniżyć rachunki? Istnieje kilka sprawdzonych sposobów na zmniejszenie zużycia ciepła, dzięki czemu rachunki za ogrzewanie są niższe. Oto triki, które pomogą utrzymać ciepło w domu a jednocześnie obniżyć wysokie rachunki za ogrzewanie. Zobacz, jak ustawić temperaturę grzejników i co zrobić, by skutecznie oszczędzać na ogrzewaniu w sezonie grzewczym.

📢 500 plus dla małżeństw z długim stażem! Oto, jak otrzymać dodatkowe pieniądze ze świadczenia 500 plus 10.01.2024 Kilka tygodni temu na biurko Marszałek Sejmu Elżbiety Witek trafiła obywatelska petycja dotycząca nowego świadczenia 500 plus. Tym razem dodatek ten miałyby otrzymywać małżeństwa z długoletnim stażem. Sprawdź szczegóły, kto może otrzymać 500 plus dla małżeństw. 📢 Uwaga na te numery telefonów! Nigdy ich nie odbieraj i nie oddzwaniaj. Możesz stracić pieniądze 10.01.2024 Oszuści nie próżnują i wymyślają kolejne metody "jak zarobić" pieniądze kosztem niewinnych osób. Wystarczy, że jedynie odbierzemy połączenie z tych numerów, a stracimy duże pieniądze. Sprawdź jakich połączeń unikać i z jakich numerów nie odbierać telefonu.

📢 To odliczysz od podatku w 2023 roku. Sprawdź co odliczysz po raz pierwszy i ile zyskasz! 10.01.2024 Te rzeczy można odliczyć od podatku w 2023 roku. Wielkimi krokami przychodzi czas, kiedy musimy rozliczyć się z Urzędem Skarbowym. Każdy płatnik będzie musiał dokonać rozliczenia od 15 lutego. Warto zapoznać się z najnowszymi ulgami podatkowymi, aby nie być zmuszony do dopłaty. Sprawdź, co możesz odliczyć od podatku po raz pierwszy w 2023 roku!

📢 Na wjeździe do Torunia spłonęła ciężarówka. Zablokowała wjazd do miasta [zdjęcia+wideo] W nocy, na wjeździe do Torunia od strony Bydgoszczy, spłonęła ciężarówka, przewożąca artykuły spożywcze. Pojazd zablokował pas ruchu, przez co na Szosie Bydgoskiej od rana tworzą się korki. Na miejscu cały czas działają służby. 📢 To już pewne! Taki będzie nowy wiek emerytalny w Polsce. Mamy też prognozę waloryzacji emerytury na 2024 rok 10.01.2024 Nowy wiek emerytalny w Polsce? Większość Polaków twierdzi, że będzie pracować także po osiągnięciu wieku emerytalnego, ale nadal ma być możliwość, a nie konieczność. Sprawdzicie szczegóły dotyczące ewentualnych zmian w przechodzeniu na emeryturę. 📢 Tych parówek nie można kupować ani jeść! Nie dawaj też dzieciom. Co szkodzi? Oto, czego MUSISZ unikać Śniadanie bez parówek? Kolacja bez ciepłych frankfurterek? Kochają je dzieci, smakują dorosłym. Parówki wydają się idealnym dopełnieniem posiłku dla wielu z nas. I moglibyśmy je jeść często. Plusem jest szybkość i łatwość ich przyrządzenia. Jakie są minusy jedzenia parówek? Nie zawsze są dobrym wyborem na posiłek - zwłaszcza dla dzieci. Dlaczego nie powinieneś często jeść parówek? Sprawdź, co mówią o tym dietetycy i specjaliści od żywienia.

📢 Tego nie jedz i nie kupuj w Biedronce, Lidlu, Auchan czy Kauflandzie. Uważaj na te produkty. Zostały wycofane ze sprzedaży! Ostrzeżenia GIS! Nie kupuj tego w supermarketach! Główny Inspektorat Sanitarny ostrzega przed produktami, które można było kupić w takich sklepach jak Lidl, Kaufland, Biedronka czy Rossmann. Sprawdź, czego nie należy spożywać, i co trzeba wyrzucić. Nazwy, numer partii, producent. Oto dlczego żywność z najpopularniejszych supermarketów bywa wycofywana ze sprzedaży. 📢 Krótkie i długie paznokcie - dużo wzorów i inspiracji. Eleganckie stylizacje paznokci kwadratowych i w kształcie migdałka 10.1.2024 Paznokcie w kształcie migdałka czy kwadratowe? Długie czy krótkie? Oto 25 pomysłów na wyjątkowe stylizacje paznokci hybrydowych. Jasne kolory, szalone wzory, beżowe bazy, soczyste barwy, jeśli nie możesz się zdecydować tutaj znajdziesz garść inspiracji. Zobacz, jak pomalować paznokcie o różnych kształtach i wybierz idealną stylizację dla siebie.

📢 7600 złotych dla wdowy albo wdowca. Takie ma być nowe dodatkowe świadczenie. Kiedy renta wdowia? Jest projekt ustawy 10.01.2024 Oto zmiany w ustawie dotyczącej renty rodzinnej dla wdowca lub wdowcy. Jak uzyskać 7600 złotych? Zgodnie z nowymi przepisami, renta wynosi teraz 7600 złotych. Renta rodzinna jest świadczeniem przyznawanym osobom, które straciły małżonka i znajdują się w trudnej sytuacji finansowej po jego śmierci. Pomysłodawcy ustawy o zmianie renty rodzinnej dla wdowca lub wdowcy dążą do zapewnienia osobom starszym większego wyboru i lepszych możliwości. Projekt ustawy został już przedstawiony Sejmowi i obecnie znajduje się w procesie legislacyjnym. Zmiana w ustawie ma na celu poprawę sytuacji finansowej tych osób, które mają trudności z samodzielnym utrzymaniem się w okresie wysokiej inflacji. 📢 Oto jak żyje i mieszka Ida Nowakowska wraz z rodziną. Urocze zdjęcia z synkiem i piękne wnętrza [ZDJĘCIA] 10.01.2024 Tak żyje na co dzień Ida Nowakowska wraz z rodziną. Jak mieszkają gwiazdy? Ida i jej mąż, Jack Herndon, mieszkają w jasnym apartamencie w Warszawie. Jedna z popularniejszych prezenterek telewizyjnych ceni sobie prywatność i nie chwali się swoim życiem prywatnym tak często. Są jednak chwile, które chętnie upublicznia i pokazuje jak żyje i mieszka na co dzień. Zobacz jak wygląda życie prywatne Idy Nowakowskiej! Sprawdź zdjęcia w galerii!

📢 Nawet 1100 zł więcej dla seniorów. Dodatkowe pieniądze dla emerytów i rencistów. Sprawdź, jak uzyskać świadczenia 10.01.2024 Seniorzy są grupą społeczną, która szczególnie potrzebuje wsparcia finansowego w czasach wysokiej inflacji. Renta rodzinna, wyższe emerytury czy dodatki pielęgnacyjne. Sprawdź, z jakiego świadczenia możesz skorzystać. Nie każdy senior wie o ich istnieniu. Oto dodatki, jakie mogą dostać seniorzy, poza zwykłą, trzynastą i czternasta emeryturą. Sprawdź szczegóły!

📢 Te znaczki pocztowe są warte fortunę. Zobacz, ile są warte stare znaczki. Nie spodziewasz się, że mogą tyle kosztować 10.01.2024 Filatelistyka to jedno ze starszych hobby z długą tradycją. Te stare znaczki z PRL są warte majątek! Sprawdź, jakie znaczki są poszukiwane przez kolekcjonerów. Wielu Polaków z sentymentem lubi wracać do czasów PRL, a szczególnie do przedmiotów, którymi w ówczesnym czasie się posługiwaliśmy. Mają one swój wyjątkowy charakter.

📢 W Toruniu przybyło nauczycieli mianowanych. Nominacje wręczył dziś prezydent miasta 21 pracowników toruńskiej oświaty otrzymało we wtorek 9 stycznia nominacje na nauczycieli mianowanych. 📢 Dom Tomasza Kammela jest wyjątkowy. Tak się urządził prezenter w stolicy. Zobacz luksusowe mieszkanie gwiazdy „Pytania na śniadanie” Dom Tomasza Kammela robi na fanach prezentera ogromne wrażenie. Widać, że gwiazda „Pytania na śniadanie” ma wyczucie smaku i niezły gust. Zobacz, jak prezentują się luksusowe wnętrza warszawskiego apartamentu Tomasza Kammela.

📢 Mróz w Toruniu. Co ze zwierzętami w schronisku? Czy torunianie chętnie dają domy tymczasowe zwierzętom? Mrozy dotykają nie tylko ludzi, ale i zwierzęta. Jak można pomóc toruńskiemu schronisku? Czy w torunianie równie chętni dają domy tymczasowe, co mieszkańcy Krakowa, którzy w ostatnim czasie wyadoptowali ponad 100 psów, by uchronić je przed niskimi temperaturami?

📢 Dom Krzysztofa Mirucia robi wrażenie. Zobacz w galerii, jak się urządziła w lesie telewizyjna gwiazda. Od kogo kupił dom Krzysztof Miruć? Dom Krzysztofa Mirucia jest wyjątkowy, jak przystało na specjalistę od aranżacji wnętrz. Zaglądamy do zacisza ulubionego projektanta wielu Polaków. Tak się urządził Krzysztof Miruć w przepięknej okolicy za miastem. Zobacz, kto był poprzednim właścicielem domu Krzysztofa Mirucia.

📢 Elana Toruń rozpoczęła przygotowania do rundy wiosennej. Zobaczcie zdjęcia Elana Toruń rozpoczęła przygotowania do rundy wiosennej w III lidze piłki nożnej. Przed zawodnikami prowadzonymi przez Rafała Więckowskiego prawie dwa miesiące treningów przeplatanych rozgrywaniem meczów sparingowych. 📢 Niedziele handlowe 2024. W te niedziele sklepy będą otwarte - zobacz kalendarz niedziel handlowych 2024 Niedziele handlowe 2024. Kalendarz niedziel handlowych w 2024 roku określają przepisy ustawy o ograniczeniu handlu w niedziele i święta. W 2024 roku będzie siedem niedziel handlowych. Sprawdź, w które niedziele sklepy będą otwarte i gdzie można zrobić zakupy. Zobacz, w które dni wypadną niedziele handlowe w 2024 roku. Oto kalendarz niedziel handlowych, czyli lista niedziel, gdy sklepy będą otwarte.

📢 Sen o zmarłej osobie według sennika - to oznacza. Sny o zmarłych mają szczególne znaczenie Co oznacza sen o zmarłej osobie? Sen o zmarłych i o umieraniu może odzwierciedlać obawy lub aktualny stan psychiczny. Pojawiające się w snach osoby zmarłe mogą mieć ogromne znaczenie. Najczęściej sny o zmarłych są ostrzeżeniem albo zawierają zalecenia, by przemyśleć swoją obecną sytuację. Sny o zmarłych pojawiają się niezwykle często. Co mogą symbolizować? Jakie jest znaczenie snów o zmarłej osobie? Sprawdź to teraz w naszej galerii. 📢 Nowy i kultowy "Poldek" w najnowszej odsłonie. Jak Wam się podoba? Oto Polonez FSO! 9.01.2024 Oto niesamowity polonez! Jak wygląda Kultowy "Poldek" w nowej odsłonie? Firma FSO Syrena z Kutna postawiła przed sobą cel przywrócenia kultowych polskich marek samochodów w formie produkcji małoseryjnej.

📢 Tyle dostaniesz emerytury po waloryzacji w styczniu 2024 r. Oto wyliczenia dla emerytur brutto i netto. Sprawdź, ile dostaniesz na konto! Takie emerytury otrzymają seniorzy w styczniu 2024. Zobacz, o ile wyższą emeryturę otrzymasz, ile wyniosła waloryzacja? Sprawdź, jak zmieni się wysokość twojego świadczenia otrzymywanego co miesiąc z ZUS. Zobacz i porównaj stawki emerytur w styczniu 2024. Ile pieniędzy netto wpłynie na twoje konto? Dokładne wyliczenia emerytur na styczeń 2024.

📢 Karnawał 2024 w Toruniu: bale, imprezy, zabawy dla dzieci. Gdzie, kiedy i za ile? Oto szczegóły! Tegoroczny karnawał nie trwa długo, bo do 13 lutego. Kto zatem chce się bawić, ma na to 39 dni. W Toruniu nie brakuje atrakcji, bo szykują się zarówno prestiżowe bale, jak i sympatyczne potańcówki. A dla dzieci - bale przebierańców.

📢 Astronomowie z UMK na tropie tajemniczych błysków. "Obce cywilizacje to nie jest hipoteza, którą z góry odrzucamy" O tajemniczych błyskach w kosmosie rozmawiamy z doktorem Marcinem Gawrońskim, zastępca dyrektora Instytutu Astronomii UMK 📢 Sylwester w Hex Club Toruń. Zobacz, jak się bawili torunianie nocą na starówce! Tak torunianie bawili się w sylwestrową noc w Hex Clubie! Zobaczcie, jak Nowy Rok 2024 witano w jednym z najpopularniejszych klubów na toruńskiej starówce. Więcej zdjęć w galerii. 📢 W ramach dodatku do trzynastej i czternastej emerytury emeryci dostaną również bonusowe świadczenia finansowe Nawet niska emerytura może znacząco wzrosnąć, jeśli tylko skorzysta się z dodatków i benefitów przysługujących seniorom. Z czego właściwie można korzystać? Jak sprawić, żeby faktycznie była większa otrzymywana przez nas emerytura? Dodatki do świadczenia emerytalnego, czasem również i do renty są tym, co zdecydowanie warto uwzględnić w domowym budżecie... A jeśli trzeba, warto również składać wnioski o dodatki do emerytury 2023. Sprawdź, o czym warto pamiętać!

📢 Te samochody opierają się rdzy, jak żadne inne. Sprawdź TOP 5 modeli aut odpornych na korozję Wybór samochodu nie należy do najłatwiejszych. Zwłaszcza w czasach, w których auta zużywają się znacznie szybciej niż przed kilkoma dekadami. Jakie auto wybrać, aby zbyt szybko nie zjadła go rdza? Które samochody są najmniej podatne na korozję? Sprawdziliśmy!

📢 Tyle emerytury brutto i netto Ci się należy. Zobacz nowy kalkulator emerytur i oblicz ile dostaniesz wypłaty od ZUS w 2023 roku! Zbliżanie się do wieku emerytalnego wywołuje wiele pytań wśród przyszłych emerytów. Jaką emeryturę otrzymam od ZUS i kiedy zacznie być mi wypłacana? Czy mogę przed przejściem na zasłużoną emeryturę poznać kwoty brutto i netto, jakie będą mi wypłacane. Tak! Poznajcie kalkulator emerytur, dzięki któremu obliczycie swoje emerytury.

📢 Emeryci otrzymają w styczniu dodatek 600zł. Program dotyczy kilkuset tysięcy obywateli! W styczniu bieżącego roku Polska wprowadziła nowy program wsparcia dla emerytów, który przynosi korzyści dla kilkuset tysięcy obywateli. Dodatkowy zasiłek w wysokości 600 złotych to dobra wiadomość dla tych, którzy emeryturę łączą z aktywnością zawodową. 📢 Noga z gazu! W Kujawsko-Pomorskiem będą nowe odcinkowe pomiary prędkości. Zobacz, gdzie? Główny Inspektorat Ruchu Drogowego poinformował o rozwoju systemu CANARD, odpowiadającego za automatyczną kontrolę nad niebezpiecznymi odcinkami polskich dróg. Będzie więcej punktów kontrolnych i nowe odcinki pomiarów prędkości. 📢 Znane firmy w Toruniu intensywnie szukają pracowników. TZMO, KMT Meat i inni. Ile płacą? Styczeń to okres intensywnych poszukiwań pracowników na produkcji w wielu zakładach w Toruniu. Kogo szukają i jakie warunki zatrudnienia oferują TZMO, Alvacon Technics, KMT Meat, Visopac i inne znane firmy?

📢 Te stare telefony komórkowe są warte fortunę. Kolekcjonerzy szukają tych modeli. Sprawdź czy masz je w domu! 08.01.2024 Telefony komórkowe są warte dużo pieniędzy. Niektóre są warte znacznie więcej niż w momencie ich zakupu. Kolekcjonerzy poszukują takie modele, które są rzadkie i zachowane w bardzo dobrym stanie. Zastanawiasz się, które telefony są najcenniejsze? Na aukcjach i popularnych stronach ogłoszeniowych, niektóre telefony komórkowe kosztują naprawdę duże pieniądze. Zobacz, jakiego sprzętu poszukują kolekcjonerzy!

📢 A po gali był Bal Mistrzów Sportu. Kto dotrwał do jajecznicy? [zdjęcia] Najlepsi polscy sportowcy, trenerzy, działacze i inni goście bawili się na Balu Mistrzów Sportu w Warszawie. 📢 Pchli targ w Toruniu. Tak było podczas pierwszego w 2024 roku Na pierwszym w 2024 roku w Toruniu pchlim targu stawili się w niedzielę 7 stycznia wystawcy i odwiedzający.

📢 Oto najbogatsze gminy w Kujawsko-Pomorskiem. Mamy najnowsze dane - zobaczcie! Dzięki danym udostępnionym przez Ministerstwo Finansów wiemy, jakie gminy w Kujawsko-Pomorskiem są najbogatsze. To wskaźniki dochodów podatkowych w przeliczeniu na jednego mieszkańca dla poszczególnych gmin na 2024 rok. Poznajcie 20 najbogatszych gmin w naszym regionie. 📢 Piękne panie na imprezach w Hex Club Toruń w grudniu. Zobaczcie zdjęcia! Działo się w Hex Club Toruń w grudniu! Jak zwykle na parkiecie było bardzo gorąco. Mamy dla Was kolejne wybrane zdjęcia pięknych pań, które w ostatnim miesiącu pojawiły się w tym klubie. Więcej zdjęć znajdziecie w naszej galerii. 📢 Kujawsko-Pomorskie. Tanie domy i mieszkania z licytacji od komornika. Już od 45 tys. zł! (Styczeń 2024 rok) W styczniu komornicy w Kujawsko-Pomorskiem wystawiają na sprzedaż wiele domów i mieszkań. Najtańsze, takie jak np. 3-pokojowe mieszkanie w Inowrocławiu, licytowane będą już od 45 tysięcy zł. Oto szczegóły i zdjęcia.

📢 Na co pomaga picie wody z cytryną? Zobacz, co się stanie, kiedyś zaczniesz pić codziennie wodę z cytryną na czczo. Kiedy po nią sięgać? Woda z cytryną na czczo bywa przede wszystkim kojarzona ze sposobem na odchudzanie. Ale plusów z rozpoczynania dnia od tego napoju jest o wiele więcej. Poranne picie wody z sokiem z cytryny pomaga m.in. nawodnić organizm, wyregulować metabolizm oraz złagodzić objawy niestrawności. Wypróbuj różne przepisy na wodę z cytryną, bo świetnie komponuje się ze smacznymi i zdrowymi dodatkami. Sprawdź, na co pomaga picie wody z cytryną.

📢 Te samochody walczą z usterkami. To najbardziej awaryjne auta w przedziale 2-3 lat Coraz więcej osób decyduje się na kupno samochodu używanego w miarę młodego. Zanim wyda się określoną pulę pieniędzy warto sprawdzić, które auta dość często mają usterki. Nikt nie chce po kupnie samochodu spędzać w warsztacie więcej czasu niż na ulicach. Usterki nie muszą być nawet poważne, by wyraźnie zniechęciły kierowców do danego modelu. Z pomocą może przyjść raport TÜV, który powstaje na podstawie danych zebranych podczas okresowych przeglądów technicznych samochodów osobowych w stacjach kontroli pojazdów na terenie Niemiec.

📢 Toruń. Co w toruńskich bramach piszczy, albo raczej gdzie tych bram szukać? Odkopane w marcu pozostałości Bramy Paulińskiej zdopingowały nas do tego, aby sięgnąć do archiwów i ruszyć szlakiem pozostałych toruńskich bram gotyckich, szczególnie tych przed laty zburzonych i współcześnie odkrywanych. Ukontentowanie Czytelników zachęca zaś do tego, aby zgodnie z wcześniejszą zapowiedzią, zabrać się za tropienie pamiątek po bramach wewnętrznego pierścienia umocnień Twierdzy Toruń. Większość z nich powstała w latach 20. XIX stulecia i nie przetrwała do naszych czasów. 📢 Dom Leppera znów wystawiony na sprzedaż. Te wnętrza robią wrażenie! Tak wygląda w środku! Oto dom szefa Samoobrony! Andrzej Lepper zmarł w 2011 roku. Okazuje się jednak, że syn tragicznie zmarłego przywódcy Samoobrony jest kompletnym bankrutem. Niedawno odbyła się aukcja komornicza ostatnich elementów własności byłego włościanina – malowniczego domu oraz przestronnej obory - położonych nieopodal wybrzeża Bałtyku. Niestety, nikt nie chciał kupić nieruchomości należących do rolnika bankruta. Zobaczcie na zdjęciach majątek Andrzeja Leppera! Zobacz, jak mieszkał!

📢 Toruń. Tak kiedyś wyglądał JAR. "Na tych piaskach stoją dziś bloki!". Mamy zdjęcia z maja 2013 roku! Tak kiedyś prezentował się JAR w Toruniu. Budowę pierwszych bloków na terenach dawnej Jednostki Armii Radzieckiej rozpoczęto na początku 2013 roku. Nie było wówczas jeszcze Intermarche, Rossmanna, Piekusia, a także ogromnego placu zabaw, który przyciąga na JAR dzieci z całego Torunia. Zobaczcie jak bardzo zmienił się ten teren! Może rozpoznacie miejsce, w którym obecnie stoi Wasz dom?