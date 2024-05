Prasówka 11.05.2024 - najważniejsze wydarzenia. Przygotowaliśmy przegląd prasy z wczoraj

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 10.05. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Terminy wypłat emerytur w maju 2024. Pierwsi seniorzy już mają pieniądze. Takie są stawki po waloryzacji”?

Prasówka 11.05: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Terminy wypłat emerytur w maju 2024. Pierwsi seniorzy już mają pieniądze. Takie są stawki po waloryzacji Ruszyły wypłaty emerytur majowych. Świadczenia są powiększone o tegoroczną waloryzację. W maju niektórzy otrzymali pieniądze szybciej, niż zwykle. Zobacz, kiedy spodziewać się przelewu z ZUS.

📢 Niekwitnący skrzydłokwiat - trik. Dodaj to do doniczki raz na tydzień, a będzie mieć mnóstwo kwiatów Skrzydłokwiaty to piękne rośliny, są idealną ozdobą naszych mieszkań. Zdrowe skrzydłokwiaty mają błyszczące liście w kolorze ciemnej zieleni i piękne, białe kwiaty. Są nie tylko atrakcyjne wizualnie, ale w dodatku są bardzo łatwe w uprawie. Jednak zdarza się, że skrzydłokwiat przestaje kwitnąć. Co wtedy zrobić? Jak pielęgnować skrzydłokwiat, by znów miał kwiaty? Zastosuj ten składnik, a twój skrzydłokwiat będzie miał mnóstwo kwiatów.

📢 Domy milionerów w Kujawsko-Pomorskiem. Rezydencje i posiadłości - ceny w maju 2024 Marzy ci się ekskluzywny dom w Kujawsko-Pomorskiem? Na nowych właścicieli czeka całkiem sporo takich nieruchomości na sprzedaż. Podstawowy warunek jest jeden – trzeba mieć do dyspozycji ponad 3 mln złotych, by cieszyć się luksusami. Zobacz najdroższe wille, rezydencje i posiadłości w regionie z aktualnej oferty otodom.pl.

Prasówka 11.05: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Wyższe opłaty za nocleg i wyżywienie w sanatorium z NFZ. Mamy nowe stawki za cały turnus Pobyt dziecka w sanatorium z NFZ jest bezpłatny. Natomiast pobyt osoby dorosłej jest częściowo odpłatny. Nowe stawki obowiązują od 1 maja do 30 września 2024 roku.

📢 Takie sztuczki stosują teraz supermarkety. Tak sklepy oszukują klientów, by kupowali więcej Sklepy i supermarkety stosują psychologiczne sztuczki i triki, by klienci kupowali więcej. Sprzedawcy sięgają do reguł psychologii, perswazji, a czasem nawet manipulacji. Często stosują nieuczciwe metody, na które prawie każdy daje się złapać. Chodzi o to, by skłonić klientów do kupowania rzeczy, których nie planowali kupować i do wydawania większej ilości pieniędzy. Oto lista sztuczek, jakie stosują supermarkety, by klienci kupowali więcej. Poznaj je teraz w naszej galerii. 📢 Te osoby nie muszą opłacać Abonamentu RTV 2024. Na liście nie tylko seniorzy i bezrobotni - zobacz, kto jest zwolniony Opłacanie abonamentu RTV powinno obowiązywać wszystkich posiadaczy odbiorników radiowo-telewizyjnych. Niektórzy są jednak zwolnieni z tej opłaty. Zobacz, kto nie musi martwić się opłacaniem abonamentu. Podajemy listę zwolnionych w 2024 roku.

📢 Kryształy PRL w 2024 roku - zdjęcia, ceny. Wazony, misy, patery poszukiwane przez kolekcjonerów Moda na PRL kwitnie. Kryształowe naczynia, niegdyś modne, później kiczowate, dziś przeżywają swój renesans. Masz jeszcze takie w domu? Nie wyrzucaj! Ich ceny na portalach aukcyjnych i sprzedażowych są niekiedy zawrotne. Oto kryształowe naczynia z czasów PRL - zobacz zdjęcia i aktualne ceny. 📢 Taka ma być waloryzacja emerytur 2025. Mamy wyliczenia na rękę po zmianach [STAWKI BRUTTO i NETTO] Według najnowszych doniesień resortu finansów, przyszłoroczna waloryzacja świadczeń emerytalnych będzie znacząco bardziej skromna niż w poprzednich latach. Druga waloryzacja 2024 wydaje się też mało prawdopodobna. Wyjaśniamy powody takiej zmiany i pokazujemy prognozowane wyliczenia, które mogą zaskoczyć wielu seniorów, przyzwyczajonych do dotychczasowych, często dwucyfrowych wzrostów swoich świadczeń.

📢 Banknoty - takie z nich straciły teraz ważność. Nimi już nie zapłacisz w 2024 roku Choć w obiegu mamy pieniądze, które nie mają daty przydatności, bo wydane są bezterminowo to są sytuacje, w których polska waluta traci ważność. Chodzi przede wszystkim o pieniądze zniszczone i uszkodzone, które tracą ważność i w niektórych przypadkach także wartość. Zobaczcie, co warto wiedzieć o wymianie pieniędzy w 2024 roku. 📢 Najgorsze fryzury dla kobiet po 40. i 50. roku życia. Te uczesania postarzają twarz - zdjęcia Wraz z upływem lat włosy tracą kondycję - starzeją się, stają się łamliwe, cienkie, przerzedzają się. Stosowanie kuracji pielęgnacyjnych na włosy nie zawsze pomaga. Niestety, niewłaściwie dobrana fryzura dodatkowo pogarsza sprawę. Dlatego panie po 40. i 50. roku życia powinny unikać niektórych fryzur. Sposobem na to, by twarz wyglądała młodziej jest właśnie dobrze dobrane uczesanie, właściwe cięcie. Takie fryzury u kobiet po 40. i 50. roku życia dodają lat - zobacz, jakich fryzur unikać.

📢 Wiemy, co wydarzy się w finale programu Sanatorium Miłości. Dotarliśmy do zdjęć z finału! Ostatni odcinek szóstego sezonu „Sanatorium miłości” obiecuje poruszenie i niespodzianki, podtrzymując napięcie widzów do samego końca. Przygotujcie się na niezapomnianą randkę oraz intymną rozmowę w „4 oczy” kuracjusza z Martą Manowską. A to wszystko poprzedzone będzie uroczystym balem, na którym poznamy Króla i Królową turnusu! My już mamy zdjęcia z finałowego odcinka. 📢 Ten bob to hit wśród 50-latek. To idealna fryzura nie tylko dla dojrzałych kobiet Bob to od lat jedna z najpopularniejszych kobiecych fryzur. Aktualnie jest wiele wariantów tej fryzury, dzięki czemu kobiety o każdym kształcie twarzy mogą je nosić. Bob to także fryzura, która sprawi że odejmiemy sobie kilka lat. To właśnie ta fryzura potrafi sprawić, że będziemy wyglądać młodziej. Zobaczcie kilka propozycji na fryzurę, które cieszą się teraz największym zainteresowaniem w salonach fryzjerskich.

📢 Tak wygląda córka Natalii Kukulskiej i wnuczka Anny Jantar - zdjęcia. Anna Dąbrówka ma już 19 lat Natalia Kukulska i Michał Dąbrówka pobrali się 24 lata temu, po 10-letniej znajomości, i doczekali razem trojga dzieci: niespełna 24-letniego Jana, 19-letniej Anny oraz 7-letniej Laury. W ostatnim czasie piosenkarka, córka Anny Jantar, pochwaliła się w mediach społecznościowych swoją starszą córką. Ania Dąbrówka ma już 19 lat. Jej obecność na profilu mamy nie była przypadkowa. Zobaczcie na zdjęciach w naszej galerii. 📢 CUK Anioły Toruń w drodze do pierwszej ligi. Tak kibicowaliście wraz z Wilfredo Leonem - zdjęcia CUK Anioły Toruń są gospodarzem turnieju finałowego o awans do Tauron I Ligi siatkarzy. W pierwszym meczu podopieczni Krzysztofa Stelmacha zmierzyli się z UKS Spartą Grodzisk Mazowiecki.

📢 Nie do wiary! Tyle naprawdę zarabiają w Polsce Ukraińcy. Zobacz stawki, które mogą zaskakiwać Zarobki Ukraińców pracujących w Polsce budzą coraz większe zainteresowanie. Benefity oferowane przez pracodawców, zwłaszcza zakwaterowanie, pozwalają im na oszczędzanie, pomimo skromnych miesięcznych dochodów. Najnowszy raport rynku pracy pokazuje, że liczba pracujących Ukraińców stale rośnie. Jakie są rzeczywiste zarobki oraz jak Ukraińcy wydają swoje pieniądze? 📢 Cenne stare monety PRL. Po czym poznać monety kolekcjonerskie? Jakie są najcenniejsze monety z PRL-u? Szczegóły Niezwykle wciągającą pasją z całą pewnością jest kolekcjonowanie monet. W zależności od tego, z jakiego okresu pochodzą, mogą mieć różną wartość. W szczególności oddzielnie traktuje się monety obiegowe (takie, którymi możemy zapłacić w sklepie obecnie) od tych, które już wyszły z obiegu. W naszym przypadku wzrok kolekcjonerów zwraca się na monety polskie okresu PRL. Co wyróżnia takie monety? Jakie są poszukiwane monety PRL? Które monety obiegowe okresu PRL po latach zyskały na wartości? Wyjaśniamy!

📢 Te SUV-y są najpopularniejsze w Polsce. Królują one na rynku wtórnym Coraz więcej osób decyduje się na kupno SUV-a. Te modele samochodów w ostatnich latach podbiły światowe rynki. Również w Polsce SUV-y cieszą się wielką popularnością. Które z nich największą? Oto modele SUV, które warto kupić. 📢 Domy od komornika już od 48 tys. zł! Tak tanio w Kujawsko-Pomorskiem! Licytacje komornicze w maju 2024 roku W maju komornicy w Kujawsko-Pomorskiem wystawiają na sprzedaż wiele domów. Najtańsze licytowane będą już od 48 tysięcy i 115 tysięcy złotych. Sprawdź szczegóły licytacji i zdjęcia! 📢 Te SUV-y bardzo dobrze znoszą upływ czasu. Są najmniej awaryjne SUV-y od kilku lat są najlepiej sprzedającym i się modelami samochodów. Także w Polsce popularność tego typu aut nie słabnie. Także na rynku wtórnym cieszą się wielką popularnością. Kupujący starają się dowiedzieć, które modele są najmniej awaryjne i długo posłużą kierowcom. Jednym z pomocnych elementów przy wyborze auta może być raport awaryjności przygotowywany od lat przez ADAC, czyli niemiecki automobilklub. Sprawdź, które kilkuletnie SUV-y są najmniej awaryjne.

📢 Bogactwo? 1000 zł dodatku do pensji już zatwierdzone. Kto i kiedy otrzyma dodatek? Specjalny projekt ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej został zatwierdzony przez Sejm. Poinformowała o tym ministra resortu Agnieszka Dziemianowicz-Bąk. Dodatek 1000 złotych do pensji otrzymają m.in. pracownicy pomocy społecznej. Kto jeszcze? 📢 Komunia 2024. To tyle do koperty powinni dawać chrzestni, dziadkowie i reszta gości. Od czego zależy ta kwota? Komunia święta 2024 to ważny czas dla naszej pociechy. Choć w imprezie nie chodzi o pieniądze, słynna kwestia pieniędzy z komunii nie jest czymś, wobec czego powinniśmy pozostawać obojętnymi. Ile w nadchodzącym sezonie komunijnym powinniśmy włożyć do koperty? To zależy od tego, jaką rolę pełnimy na tej imprezie. A zatem, co warto wiedzieć? Jak przygotować zawartość koperty na pierwszą komunię świętą?

📢 Ruszają zmasowane kontrole w całej Polsce. Pytają o TE rzeczy. Co dokładnie grozi za wykryte nieprawidłowości? Używasz w domu tych urządzeń i uważasz, że nie musisz za to płacić! Jeśli tak, to jesteś w wielkim błędzie. Należy przygotować się na masowe kontrole w mieszkaniach. Kontrolerzy już ruszyli w teren. Kto konkretnie kontroluje i co jest przedmiotem kontroli? Czytaj niżej. 📢 Zaskakujące czternaste emerytury 2024! Znamy wyliczenia świadczeń. Tyle wyniesie 14 emerytura. Sprawdź nasze wyliczenia Dla wielu seniorów i osób starszych niezwykle istotne jest to, ile będą dostawać w ramach dodatków do świadczeń emerytalnych. Wynika to z prostego faktu, że kwota świadczenia emerytalnego w dobie ostatnich problemów z inflacją jest wyraźnie zbyt niska. Co prawda pomocna jest wyższa waloryzacja emerytur dla seniorów, ale wciąż wydaje się niewystarczająca. Dlatego też seniorzy liczą na dodatkowe świadczenia emerytalne, a wśród nich prym wiedzie czternastka świadczenie znane już z poprzednich lat.

📢 Gdzie mieszka o. Tadeusz Rydzyk? Będziecie zaskoczeni! "Cóż więcej potrzeba? To i tak bardzo dużo" - twierdzi redemptorysta O. Tadeusz Rydzyk od wielu lat wzbudza kontrowersje. Dyrektor Radio Maryja w toruńskim Porcie Drzewnym zrealizował sporo inwestycji. Jest już Park Pamięci, tężnie, trwają ostatnie prace przy Muzeum Pamięć i Tożsamość. W planach ma kolejne projekty. Jak na co dzień mieszka o. Rydzyk? Opływa w luksusy czy żyje skromnie niczym mnich? 📢 Bon energetyczny przyjęty przez rząd! Co ze wzrostem cen prądu? Rząd przyjął wsparcie dla najuboższych! [10.05] Jak wynika z opublikowanej informacji z Wykazu prac programowych i legislacyjnych Rady Ministrów, będzie wyższa cena maksymalna za MWh. Zmiany mają obowiązywać już w II połowie 2024 roku. Wszystko w ramach ustawy o bonie energetycznym, która jest obecnie projektowana. Ile dokładnie zapłacimy? O ile wzrosną nasze rachunki? UWAGA! 7 maja rząd zajął się projektem ustawy o bonie energetycznym! Co z niego wyszło?

📢 Tyle teraz wypłacisz z bankomatu. Zobacz nowe limity Karta płatnicza to wygodny sposób uiszczania opłat. Przy jej użyciu można zapłacić za niemal wszystko. Wiele osób nie nosi już przy sobie gotówki. Gdy jednak jej potrzebujemy najprostszym sposobem jest wypłata pieniędzy z bankomatu. Nie zawsze jednak wypłacimy tyle gotówki, ile chcemy. Obowiązują bowiem limity. Jakie? 📢 UWAGA. Duże pieniądze dla małżeństw. Pary małżeńskie mogą zyskać kwoty od 5 do 8 tysięcy złotych na konta. Co 5 lat o 500 zł więcej! Niektóre pary małżeńskie mogą zacierać ręce, ponieważ czekają je dodatkowe pieniądze! Które z nich mogą liczyć na dodatek rzędu od 5 do 8 tysięcy złotych? Czytajcie o tym niżej.

📢 Tak Hashimoto zmienia ciało. Sprawdź, czy dokuczają Ci takie objawy Problemy z tarczycą ma bardzo dużo osób. Wiele z nich nawet o tym nie wie, gdyż w początkowym okresie choroba Hashimoto nie daje żadnych objawów. Dopiero potem łatwiej je rozpoznać. Choroba Hashimoto to stan, w którym układ odpornościowy atakuje tarczycę. Jest to choroba zapalna, znana również jako przewlekłe limfocytowe zapalenie tarczycy, dlatego nazywa się ją często zapaleniem tarczycy Hashimoto.

📢 Masz 40 i więcej lat? Tylko do końca czerwca 2024 zrobisz te badania bezpłatnie Ważna informacja dla pacjentów. Tylko do końca czerwca można zrobić bezpłatne badania w ramach Programu Profilaktyka 40 PLUS. Dotyczy on osób, które ukończyły 40 i więcej lat. Jakie badania można wykonać i jak się na nie zapisać? 📢 Tu w Toruniu i regionie zarobisz ponad 5 tys. złotych. Te zawody są w cenie. Zobacz oferty pracy Pracodawcy w Toruniu i regionie cały czas zatrudniają. Pracę można znaleźć w wielu zawodach. Poszukiwani są m.in. nauczyciel, elektromonter, farmaceuta i wielu innych. Jakie konkretnie zarobki oferują pracodawcy? Sprawdź najnowsze wybrane oferty pracy z Torunia i regionu. Tu zarobisz ponad 5 tysięcy złotych. 📢 Jak oszukać komornika? Oto popularne sposoby i sztuczki. Tak to robią Polacy! Dłużnicy wciąż sporo ryzykują Jak Polacy oszukują komorników? Poznajcie najpopularniejsze sposoby i sztuczki wykorzystywane przez osoby ścigane przez komornika. Aby go przechytrzyć, dłużnicy zdolni są prawie do wszystkiego. Jakie mają metody? Na papierze zarabiają minimalną krajową, pracują na czarno lub przepisują majątki na bliskich. "To najgorszy sposób postępowania" - ostrzega Krajowa Rada Komornicza. Jakie mają metody, aby ukryć swój majątek i uniknąć płacenia? Jakie są najpopularniejsze sposoby i sztuczki, których ludzie chwytają się, by oszukać komornika? Zobaczcie!

📢 Wiekowe auta, które nie zawodzą na drodze. Mają ponad 10 lat i są najmniej awaryjne. Zobacz szczegóły Czy samochody, które mają ponad 10 lat ciągle mogą zachwycać bezawaryjnością i służyć kierowcom praktycznie bezproblemowo? Okazuje się, że tak. Wiele modeli jest naprawdę w świetnym stanie. Mimo upływu lat, niektóre z nich wciąż są mało awaryjne. O tym, że task jest świadczy chociażby raport niemieckiego Stowarzyszenia Inspekcji Technicznej, czyli TUV. Zobacz, które samochody najlepiej znoszą upływ czasu i są najmniej awaryjne. 📢 To te SUV-y idealnie znoszą upływ czasu i eksploatację. To najmniej awaryjne samochody tego typu! SUV-y to w tej chwili jedne z najpopularniejszych typów samochodów poruszających się po polskich ulicach. Klienci o wiele częściej po nie sięgają niż chociażby po kombi. Uznaniem klientów cieszą się nie tylko nowe modele, ale również te wyprodukowane kilka lat temu. Widać to po ogłoszeniach na rynku wtórnym. W ostatnich latach trwałość tych samochodów również znacznie wzrosła. Mówią o tym raporty awaryjności przygotowywane przez ADAC, czyli niemiecki automobilklub. Sprawdź, które SUV-y są najmniej awaryjne.

📢 GIS informuje o zagrożeniu związanym z truskawkami, które mogą być skażone wirusem zapalenia wątroby lub salmonellą Najnowsze niebezpieczeństwo wskazane przez GIS to burgery, w których można znaleźć fragmenty plastiku. Główny Inspektorat Sanitarny ostrzega także przed truskawkami z Maroka oraz sałatką jarzynową z Salmonellą! Wcześniej ostrzegali: w popularnym soku kupowanym w Lidlu znalazła się niezwykle niebezpieczna toksyna w stężeniu dalekim od dopuszczalnego. Wcześniej w pewnych partiach ciastek pojawił się metal oraz wykryto w jedzeniu Salmonellę. Mowa tu o chałwie, a dokładniej o kilku partiach produktu, w których wykryto tę bakterię. Jednak to nie jedyny produkt, na który ostatnimi czasy powinniśmy uważać! A jak bronić się przed bakteriami salmonelli?

📢 Według raportu, te hybrydowe samochody są uznawane za niezwykle rzadko ulegające awariom Samochody hybrydowe czy kompletny elektryk? To pytanie często nurtuje kierowców, którzy przymierzają się do kupna samochodu. Hybrydy obecne są na rynku od wielu lat. Przypadły do gustu kierowcom, gdyż oprócz silnika spalinowego maja również elektryczny, który idealnie sprawdza się zwłaszcza w jeździe po mieście. Wszystkie koncerny produkują już tego typu samochody. Które z nich najlepiej odnajdują się na rynku wtórnym i czym się kierować kupując używaną hybrydę? Oto hybrydy, które są najmniej awaryjne.

📢 Takie są najlepsze SUV-y według raportu ADAC! Zobacz najmniej awaryjne modele aut SUV-y szturmem zdobyły polskie ulice. Kierowcy zakochali się w tym typie samochodu. Liczba SUV-ów na ulicach gwałtowanie wzrosła. Popularnością cieszą się nie tylko nowe modele, ale również te wyprodukowane kilka lat temu. Widać to po ogłoszeniach na rynku wtórnym. W ostatnich latach trwałość tych samochodów również znacznie wzrosła. Mówią o tym raporty awaryjności przygotowywane przez ADAC, czyli niemiecki automobilklub. Zobacz, które SUV-y są najmniej awaryjne. Oto TOP 12. 📢 Renta Wdowia 2024. Tyle pieniędzy mają zyskać osoby po stracie współmałżonka. Zobacz wyliczenia i przykłady [11.05.2024] Renta Wdowia 2024 ro rozwiązanie mające wprowadzić istotne zmiany w systemie wsparcia dla osób, które doświadczyły straty współmałżonka. Jest to projekt ustawy, będący obecnie przedmiotem prac w Sejmie, który ma na celu zwiększenie wsparcia finansowego dla wdów i wdowców. Przedstawiamy szczegóły projektu oraz przykładowe wyliczenia, które pokazują, jak zmiany mogą wpłynąć na wysokość świadczeń - przykłady wyliczeń znajdziesz w galerii artykułu.

📢 Horoskop dzienny na sobotę (jutro, 11.05). Które znaki zodiaku powinny zostać w domu? Przeczytaj horoskop na sobotę dla wszystkich znaków zodiaku. Co przepowiadają gwiazdy dla Ciebie na jutro? Zobacz, co zgodnie z horoskopem powinno się wydarzyć w sobotę 11.05.2024. Czy doda Ci to skrzydeł? Poznaj horoskop na jutro (sobotę, 11.05.2024) dla wszystkich znaków zodiaku.

📢 Juwenalia UMK w Toruniu. Barwny pochód studentów przeszedł ze starówki pod Aulę UMK Tradycji stało się zadość. Studenci Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu przeszli w barwnym pochodzie ze starówki aż do Auli UMK. Zobaczcie, jak było! Więcej zdjęć w naszej galerii. 📢 PILNE! Prawie 2 tysiące złotych zasiłku dla bezrobotnych! Ważne zmiany już od 1 czerwca Znacząca poprawa sytuacji majątkowej dotknie osoby bezrobotne. Od 1 czerwca 2024 będzie podwyżka zasiłku dla bezrobotnych. Ile wyniesie? Którzy bezrobotni zyskają? Przedstawiamy kwoty brutto i netto dla bezrobotnych!

📢 Zakończyła się matura z WOS-u 2024. Odpowiedzi i arkusz CKE. Jak wyglądała matura rozszerzona z wiedzy o społeczeństwie? Matura 2024 z wiedzy o społeczeństwie odbyła się 10 maja. Odpowiedzi i arkusz CKE opracowane przez eksperta zamieściliśmy w tym tekście po godz. 14.00. Dowiedz się, jak wyglądał egzamin maturalny z WOS-u, czy był trudny, kiedy pojawią się wyniki i poznaj opinie zdających. 📢 Sympozjum i warsztaty endoskopowe w Toruniu. Tak działa chirurgia bez blizn Na sympozjum i warsztaty zjechali z całej Polski do Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Toruniu eksperci zajmujący się endoskopią zabiegową i chirurdzy zajmujący się leczeniem operacyjnym w obrębie pola żółciowo-trzustkowego. 📢 Te rasy psów pasują do starszych osób. Są łagodne, lubią spokojne spacery Przyglądamy się rasom psów, które najlepiej nadadzą się dla seniorów. Które psy będą świetnymi towarzyszami dla osób starszych? W galerii znajdziesz dziesięć ras, które charakteryzują się między innymi przyjaznym usposobieniem, nie wymagają nadmiernej aktywności fizycznej od swoich właścicieli i są dość łatwe w pielęgnacji.

📢 Sześciu przestępców, za którymi wydano listy gończe wpadło w ręce policjantów z Torunia, a następnie do więziennych cel. Zdjęcia Trzy kobiety i trzech mężczyzn ukrywających się przed wymiarem sprawiedliwości namierzyli i skutecznie do więziennych cel doprowadzili toruńscy policjanci. 📢 Hubert Urbański, prowadzący "Milionerów" - tak mieszka. Kawalerskie i skromne mieszkanie gwiazdora Hubert Urbański to uwielbiany przez widzów prezenter telewizyjny, w ostatnich latach związany ze stacją TVN i programem "Milionerzy". Gwiazdor chętnie dzieli się prywatnymi zdjęciami na Instagramie. Można tam zobaczyć, jak podróżuje czy spędza wolne chwile. Są również zdjęcia jego mieszkania. Oto dom prowadzącego "Milionerów".

📢 Tych kwiatów nie wolno mieć w sypialni. Postaw je w innym pokoju, gdyż zaburzają sen Nie wszystkie kwiaty, jakie hodujemy w domu, nadają się do sypialni. Niektóre rośliny wręcz nigdy nie powinny tam się znaleźć z różnych przyczyn. W galerii artykułu znajdziesz informacje o tym, jakie rośliny nie powinny stać w pomieszczeniu, w którym śpimy lub odpoczywamy oraz które rośliny sprzyjają regeneracji organizmu człowieka.

📢 Monety z PRL poszukiwane przez kolekcjonerów. Sprawdź, które są najdroższe i ile można za nie zarobić! 10.05.2024 Stare, rzadkie i najcenniejsze monety z PRL. Pieniądze z tego okresu, są teraz warte nawet kilkaset razy więcej, niż w dniu ich pojawienia się na rynku. Najczęściej poszukiwane monety przez kolekcjonerów są bardzo rzadkie i mają długą historię. Wartość kolekcjonerska niektórych pieniędzy robi ogromne wrażenie. Jakie numizmaty są teraz najcenniejsze? Aukcje z monetami z PRL z roku na rok biją kolejne rekordy popularności. Za te monety kolekcjonerzy są w stanie zapłacić krocie! Sprawdź, czy masz je w domu! 📢 W Toruniu zaginęła Katarzyna Napiórkowska. Jeśli wiesz gdzie jest, daj znać policji Katarzyna Napiórkowska zaginęła w nocy z 5 na 6 maja w Toruniu. Jeśli ktokolwiek widział 35-latkę albo zna miejsce jej pobytu proszony jest o kontakt z policją pod numerem telefonu 4774 27 355 lub alarmowym 112.

📢 Na moście DK91 Chełmno-Świecie zderzyła się ciężarówka z osobówką. Zdjęcia W piątkowy poranek (10.05.2024) służby mundurowe popędziły do wypadku - na most przez Wisłę Chełmno-Świecie na drodze krajowej nr 91. Ucierpiała kobieta. 📢 Dlaczego w Toruniu dominuje wysoka, nieskoszona trawa? Ekspert wyjaśnia Nasi Czytelnicy wrócili uwagę na nieskoszoną trawę w wielu miejscach w Toruniu.

📢 Stare telefony komórkowe - niektóre z nich teraz warte fortunę. Oto 10 starych telefonów, o takie modele walczą kolekcjonerzy O takie modele telefonów walczą kolekcjonerzy. Masz w domu stare telefony? Być może siedzisz na kopalni złota i nawet o tym nie wiesz! Niektóre stare telefony są bardzo cenne - to prawdziwe perełki. Kolekcjonerzy są w stanie zapłacić za nie sporą sumę pieniędzy. Wartość niektórych modeli telefonów sięga teraz nawet kilku tysięcy euro. Zobacz je w naszej galerii.

📢 Uwaga na te numery telefonów! Nigdy ich nie odbieraj i nie oddzwaniaj. Możesz stracić pieniądze 10.05.2024 Oszuści nie próżnują i wymyślają kolejne metody "jak zarobić" pieniądze kosztem niewinnych osób. Wystarczy, że jedynie odbierzemy połączenie z tych numerów, a stracimy duże pieniądze. Sprawdź jakich połączeń unikać i z jakich numerów nie odbierać telefonu.

📢 Dodatek 550 zł otrzymywany bez względu na wiek! Musisz się śpieszyć, czas jest ograniczony. Sprawdź szczegóły 10.05.2024 Tych pieniędzy nie można zignorować. Aby otrzymać dodatkowe pieniądze, należy złożyć jeden prosty wniosek i Zakład Ubezpieczeń Społecznych będzie musiał wypłacić pieniądze. Natomiast czas jest ograniczony. W naszej galerii znajdziesz wszystkie potrzebne informacje dotyczące dodatku w wysokości 550 zł od ZUS. 📢 Ważne zmiany! Tyle gotówki możesz trzymać w domu. Musisz o tym wiedzieć 10.05.2024 Płatności bezgotówkowe są tyle popularne, że coraz częściej wypierają one tradycyjny pieniądz. Niektórzy pozostają jednak wierni banknotom w swoich portfelach i nie wyobraża sobie bez nich życia. Od nowego roku planowane jest wprowadzenie limitów płatności gotówkowych w pojedynczej transakcji. A czy istnieje limit gotówki, jaką możemy zgromadzić w domu?

📢 Kosmetyka zmiany - komentuje Adam Willma Przeżyliście kiedyś wywalenie z pracy? Zapewniam, że tak pluszowego, jak w Toruniu jeszcze nie wiedzieliście 📢 Piotr Całbecki pozostanie na najwyższym stanowisku w województwie kujawsko-pomorskim. Radni zdecydowali większością Tym razem nie było niespodzianek. Po zamieszaniu na przerwanej niespodziewanie poniedziałkowej sesji, tym razem nie było wątpliwości. Piotr Całbecki po raz kolejny będzie pełnił funkcje marszałka. Radni wybrali też członków zarządu. Co wynika z nowej układanki? 📢 Michał Zaleski wciąż zajmuje gabinet prezydenta Torunia. Za zgodą Pawła Gulewskiego Mimo że w miniony wtorek 7 maja dotychczasowy prezydent Torunia Michał Zaleski przekazał insygnia władzy swojemu następcy Pawłowi Gulewskiemu, nadal zajmuje swoje dotychczasowe miejsce w siedzibie Urzędu Miasta.

📢 Kontrowersje przy budowie S10. Kolej lepsza od S10 na odcinku Bydgoszcz - Toruń? Na budowie drogi ekspresowej S10 między Bydgoszczą a Toruniem wycięto już pas lasu i jeszcze w połowie tego roku mają ruszyć prace budowlane. Tymczasem wciąż podnoszą się głosy o sens tej inwestycji.

📢 Model kroczący renty wdowiej 2024. Kto spełnia warunki? Jaka będzie kwota? Oto szczegóły! Przepisy dotyczące renty dla wdów i wdowców w Polsce są poddawane ciągłym zmianom. Obecnie planowane są bardzo poważne zmiany, które mogą realnie zmienić postrzeganie tych przepisów. Co warto wiedzieć, o planach rządowych w sprawie tego, jak ma się zmienić renta wdowia? Kiedy głosowanie w sejmie? Jeśli przejdzie to renta wdowia od kiedy będzie obowiązywać na nowych zasadach? Zobacz!

📢 Toruń. Katarzyna Tułodziecka - krawcowa na Rubinkowie: "Wygrałam z białaczką, a teraz pomagam innym" Nie jestem artystą, jestem rzemieślnikiem - mówi Katarzyna Tułodziecka. Wzięta krawcowa, miłośniczka Dolnego Śląska i Gruzji, zwycięzca walki z białaczką i społeczna działaczka pomagająca osobom chorym na raka. 📢 Kujawsko-Pomorskie. Tragedie w pracy: gorszego miesiąca nie było! Nie żyje 6 osób, kolejne mają obrażenia W zakładzie produkcji papieru niedaleko Torunia pracownik wszedł do maszyny tnącej kartony i został uderzony w głowę. Nie żyje. To tylko jeden z 18 wypadków przy pracy, do których doszło w regionie w kwietniu. Gorszego miesiąca w tym roku nie było.

📢 Kolejna gorąca impreza w Largo Club Toruń za nami! Zobaczcie, co się działo na parkiecie Kolejny weekend i kolejna gorąca impreza w Largo Club Toruń za nami! Mamy dla Was najnowsze zdjęcia z imprez w jednym z najpopularniejszych klubów na toruńskiej starówce. 📢 Lucy z serialu Ranczo - tak wygląda. Zobacz na zdjęciach, jak zmieniła się Ilona Ostrowska Przez miliony Polaków Ilona Ostrowska kojarzona jest przede wszystkim z roli Lucy Wilskiej w serialu "Ranczo". Aktorka ma jednak na swoim koncie również wiele innych ról filmowych, serialowych i teatralnych. 5 marca minie 17 lat od emisji pierwszego odcinka kultowego już serialu "Ranczo". Z tej okazji przypominamy, jak przez lata zmieniała się główna bohaterka "Rancza"! 📢 Maturzyści mierzą się z matematyką. Mamy zdjęcia z toruńskiego V LO 180 minut mają maturzyści na rozwiązanie arkusza z matematyki na poziomie podstawowym. Obowiązkowy dla wszystkich egzamin rozpoczął się o godz. 9.

📢 Toruń. Prezydent Paweł Gulewski ślubował i przejął władzę w mieście [zdjęcia, nowe informacje] Podczas uroczystej sesji Rady Miasta ślubowanie złożył nowy prezydent Torunia, Paweł Gulewski. Wybrany też został przewodniczący rady.

📢 Znane marki w Toruniu szukają do pracy na produkcji! Kogo konkretnie i ile płacą? Oferty na maj 2024 "Praca na produkcji od zaraz" - ogłasza w maju wiele znanych firm w Toruniu. Jakich pracowników szukają teraz zakłady? Jakie warunki pracy i płacy oferują? Sprawdziliśmy. 📢 Zamknięty przejazd nad autostradą. Będą wielkie problemy na drogach na wschód od Torunia We wtorek 7 maja na trzy tygodnie zostanie zamknięty przejazd wiaduktem drogą wojewódzką nr 657 nad autostradą A1. Nie będzie więc można przedostać się tędy między Złotorią a Nową Wsią. Powodem jest zły stan wiaduktu i w efekcie jego remont. 📢 Toruń. Które liceum jest najlepsze? Mamy najnowszy ranking ogólniaków 2024! Gdzie najlepiej wypadły matury i która szkoła miała najwięcej laureatów oraz finalistów olimpiad przedmiotowych? Te kryteria brane były pod uwagę przy tworzeniu rankingu liceów ogólnokształcących 2024. Takie zestawienie dla wszystkich największych miast w kraju przygotował portal WaszaEdukacja.pl. Uwzględniono tam także Toruń.

📢 Pierwsza Komunia Święta na Koniuchach w Toruniu. Przyjęły ją dzieci z SP nr 4 Uroczystość Pierwszej Komunii Świętej odbyła się w niedzielę 5 maja w kościele pod wezwaniem Miłosierdzia Bożego i świętej siostry Faustyny. Przystąpili do niej trzecioklasiści ze Szkoły Podstawowej nr 4. 📢 Pierwsza Komunia Święta na Koniuchach w Toruniu. Przyjęły ją dzieci z SP nr 3 Uroczystość Pierwszej Komunii Świętej odbyła się w niedzielę 5 maja w kościele pod wezwaniem Miłosierdzia Bożego i świętej siostry Faustyny. Przystąpili do niej trzecioklasiści ze Szkoły Podstawowej nr 3.

📢 Pierwsza Komunia Święta w Toruniu. Przyjęły ją dzieci w kościele na Rudaku W pierwszą niedzielę maja 2024 roku do Pierwszej Komunii Świętej przystąpiły dzieci z parafii na toruńskim Rudaku. 📢 Tłumy kibiców na meczu Apator Toruń - Betard Wrocław. Mamy nowe zdjęcia z Motoareny! Kilkanaście tysięcy fanów Apatora stworzyło kapitalną atmosferę na Motoarenie. Gorący doping poniósł "Anioły" do wspaniałego triumfu z Betardem Wrocław. Zobaczcie zdjęcia kibiców na toruńskim stadionie.

📢 Te samochody typu SUV są powszechnie uznawane za niezawodne i cieszą się dużym uznaniem wśród kierowców Kolejny rok SUV-y cieszą się wielką popularnością wśród polskich kierowców. Liczba modeli takich samochodów na ulicach z roku na rok jest coraz większa. Ten rodzaj samochodu cieszy się sporą popularnością również na rynku wtórnym. Ceny poszczególnych modeli trzymają się całkiem dobrze. W ostatnich latach trwałość tych samochodów również znacznie wzrosła. Mówią o tym raporty awaryjności przygotowywane przez ADAC, czyli niemiecki automobilklub. Sprawdź, które SUV-y są najmniej awaryjne. 📢 Czternasta Emerytura 2024 - nowa tabela wyliczeń. Tyle wyniesie według majowych doniesień [30.04.2024] W 2024 roku polscy seniorzy ponownie będą mieli szansę otrzymać dodatkowe wsparcie finansowe w postaci czternastej emerytury. Jest to świadczenie, którego wysokość zależy od dochodów. W tym artykule znajdziesz kluczowe informacje dotyczące tego, komu przysługuje czternasta emerytura, ile wyniesie oraz kiedy zostanie wypłacona.

📢 Bądź czujny na te symptomy! Mogą wskazywać na obecność guza mózgu Nowotwór. Taką diagnozę w Polsce rocznie słyszy około 150 tysięcy osób. Osób żyjących z rakiem w naszym kraju jest kilka milionów. Rodzajów nowotworów jest wiele. Jednym z nich jest guz mózgu. Jak w przypadku wielu innych nowotworów rozwija się latami często niezauważony nie dając żadnych charakterystycznych objawów. Po czym poznać więc, że dzieje się z nami coś złego? Sprawdź!

