Prasówka 11.08.2023. Zobacz zestawienie najważniejszych informacji z wczoraj z naszego województwa

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 10.08. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Nowy wiek emerytalny od 1 stycznia 2024? Takie wprowadzane są zmiany w emeryturach, ale... dla chętnych!”?

Prasówka 11.08: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Nowy wiek emerytalny od 1 stycznia 2024? Takie wprowadzane są zmiany w emeryturach, ale... dla chętnych! Duże zmiany w emeryturach prawdopodobnie od początku roku. Do Sejmu wpłynął bowiem projekt PiS, który zakłada m.in. uchylenie wygaszającego charakteru emerytur pomostowych. Regulacja jest wynikiem porozumienia "Solidarności" z rządem. To zmiana w wieku emerytalnym dla wielu Polaków. Dla wszystkich szykowana jest już waloryzacje emerytur od marca 2024 roku.

📢 To oznacza, że masz pluskwy w domu. Tak można rozpoznać, że w mieszkaniu pojawiły się pluskwy Jak rozpoznać, że są pluskwy w domu? Pluskwy domowe żerują nocą, a za dnia się ukrywają. To problematyczne pasożyty, które gryzą, mogą roznosić choroby i naprawdę trudno się ich pozbyć. Żywią się krwią ludzi i zwierząt. Istnieją pewne sygnały, które świadczą, że w mieszkaniu pojawiły się pluskwy. Warto je znać! Tak możesz sprawdzić, czy w domu są pluskwy. Poznaj teraz w naszej galerii sygnały, które świadczą, że masz pluskwy w domu!

📢 Oto wczesne objawy raka. Takie oznaki nowotworów są najczęstsze - niektóre sygnały raka łatwo zlekceważyć Po czym poznać że ma się raka? Jakie objawy raka są najczęstsze? Objawy raka mogą być niejasne, łatwo je przeoczyć lub przypisać innym dolegliwościom. Zebraliśmy objawy, które mogą świadczyć o chorobie nowotworowej. Oto pierwsze ważne oznaki, na które trzeba zwrócić uwagę - mówią lekarze. Sprawdź teraz najczęstsze objawy raka - to powinno zwrócić Twoją uwagę.

Prasówka 11.08: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Oto najbardziej oryginalne i najdziwniejsze nazwiska w Kujawsko-Pomorskiem! Sprawdź tę listę Poznajcie listę najdziwniejszych nazwisk w województwie kujawsko-pomorskim! Sporządziliśmy ją w oparciu o dane przygotowane przez Ministerstwo Cyfryzacji. Stworzyliśmy zestawienie zawierające najdziwniejsze nazwiska w Kujawsko-Pomorskiem. Co ciekawe, nosi je zaledwie kilkoro mieszkańców regionu. Jesteście ciekawi, czy nazwisko Waszego sąsiada znalazło się w tym gronie? Sprawdźcie naszą listę!

📢 Wybuch gazu w Chełmży. Strażacy przeszukują gruzowisko W Chełmży przy ulicy Wodnej doszło w czwartek (10 sierpnia) około godz. 20 do wybuchu gazu. Na miejscu działają strażacy. Dom jest poważnie uszkodzony. 📢 Kujawsko-Pomorskie: Takie tanie domy do remontu można kupić w regionie. Sprawdź aktualne ceny Mamy dla Was najnowszy przegląd ogłoszeń z portalu OtoDom.pl, które dotyczą najtańszych domów do remontu, wystawionych na sprzedaż w regionie kujawsko-pomorskim. 📢 Najgorsze dodatki do chleba. Tego musisz unikać! Prawie 36 kilogramów pieczywa rocznie spożywa każdy Polak. Dane te świadczą o tym, że Polacy lubią chleb. Chleb jest ważnym elementem codziennej diety. To znakomite źródło węglowodanów złożonych, witamin, błonnika pokarmowego oraz składników mineralnych. Jest on spożywany w dużych ilościach. Najczęściej w formie kanapek, ale też jako dodatek do wielu dań. Z czym nie powinniśmy łączyć chleba?

📢 Girl Dinner, czyli nowa moda kobiet. Co to jest i jakie niesie zagrożenia? W ostatnich miesiącach na świecie pojawił się nowy trend społeczny, który zdobywa coraz większą popularność wśród kobiet – "Girl Dinner". Czym dokładnie jest ta nowa moda i jakie niesie ze sobą potencjalne zagrożenia? Czy jest to wyraz wyzwolenia czy może tylko kolejny przelotny i niewiele znaczący trend żywieniowy? 📢 Kujawsko-Pomorskie. Oto najbogatsi komornicy! Miliony, domy, auta, jachty, dworek - to wykazują w oświadczeniach majątkowych Najbogatsi komornicy w Kujawsko-Pomorskiem mają po kilka mieszkań i samochodów, działki, jachty, motocykle, baseny, milionowe oszczędności. Rekordziści w ub.r osiągnęli blisko milionowe dochody z pracy. Ale nawet ci z dochodami skromniejszymi imponują majątkami. 📢 Gwara Toruńska. Tak niegdyś mówili w domach w Toruniu i okolicy Charakterystyczna mowa dla Torunia i okolic to gwara toruńska. Kształtowała się ona przez lata na bazie wielu słów zapożyczonych z języka niemieckiego i w swoisty sposób spolszczonych. Przez wiele lat tych słowa te używano powszechnie w domach w Toruniu i regionie. Używacie ich nadal? Znacie je? Sprawdźcie!

📢 Sklepy, kramy, targi i markety z czasów PRL-u na archiwalnych zdjęciach NAC Czasy PRL-u kojarzą się nam z brakiem towarów na pólkach, rosnącą inflacją oraz dużymi kolejkami przed sklepami. Czy jednak zawsze tak było? Zobaczcie sami, jak wyglądało życie w tych czasach. 📢 Te SUV-y warto kupić. Są ładne i rzadko się psują. Sprawdź raport ADAC 2023 SUV-y kilka lat temu przebojem wdarły się na salony motoryzacji. Popularność tego typu aut cały czas rośnie. Widać to zresztą na polskich ulicach. SUV-y popularnością cieszą się również na rynku samochodów używanych. Czy kupno takiego samochodu to dobry wybór? ADAC, czyli niemieckiego automobilklub sporządza i udostępnia raporty awaryjności poszczególnych modeli. Zobacz, które samochody typu SUV są najmniej awaryjne. 📢 Tak mieszkają milionerzy z powiatu toruńskiego. Ich posiadłości można kupić! Oto szczegóły i zdjęcia Wille i rezydencje bogaczy z powiatu toruńskiego robią wrażenie! Te piękne domy są także do kupienia. Sprawdźcie, jakie nieruchomości można obecnie nabyć. Wszystkie informacje w naszym materiale pochodzą z ogłoszeń, które zamieszczone zostały na portalu OtoDom.pl. Więcej szczegółów w galerii.

📢 Tajne kody na telefon komórkowy, których nie znasz! Android ma ukryte menu. Jakie kody warto znać? Nieznane, ukryte kody na telefon z Androidem są niezwykle pomocne. Niestety, mało kto ma świadomość tego, że one istnieją, a szkoda. Można ich używać, pozwalają one na odblokowanie części funkcji oraz ustawień. Po wpisaniu kodów na telefon nie trzeba niczego zatwierdzać, a ich funkcja zostanie zastosowana. Co dają te kody? Jak z nich korzystać? 📢 Majątek za stare banknoty i monety z PRL-u. Ile dziś można za nie dostać? Kolekcjonerzy za niezwykle cenne uznają monety i banknoty PRL. Niektóre unikaty są warte prawdziwą fortunę. Co wpływa na ich wartość kolekcjonerską i rynkową? Jak rozpoznać, że konkretny banknot jest bardzo wartościowy? Za jakie pieniądze możemy sprzedać niektóre egzemplarze? Sprawdzamy.

📢 Tak wygląda Anna Lewandowska po operacjach plastycznych. Jest nie do poznania? [11.08.23 r.] Anna Lewandowska przyznała się do ingerencji w urodę. Wcześniej zdecydowanie przeciwnie wypowiadała się o operacjach plastycznych. Trenerka, a prywatnie żona Roberta Lewandowskiego zdradziła, jakim zabiegom się poddała. Co zoperowała sobie Anna Lewandowska? 📢 Czternasta emerytura - oto tabela wyliczeń brutto i netto. Takie przelewy w sierpniu dostaną seniorzy [11.08.23 r.] Premier Mateusz Morawiecki zapowiedział, że wypłata czternastych emerytur nastąpi przed wyborami. Pieniądze na konta emerytów i rencistów trafią w sierpniu i wrześniu. Wiemy, ile w tym roku wyniesie czternasta emerytura i jakie są zasady wypłat dodatkowego świadczenia. Przygotowaliśmy wyliczenia brutto i netto czternastych emerytur. Zobacz, jaki przelew dostaniesz na konto! 📢 W te dni zostanie wypłacona czternasta emerytura emerytom - zobacz wyliczenia i terminy przelewów [11.08.23 r.] 19 lipca 2023 r. prezydent RP, Andrzej Duda, podpisał ustawę, która na stałe wprowadza coroczną wypłatę 14. emerytury. Dodatkowe świadczenie emerytalne wypłacone będzie z emeryturami i rentami w standardowym terminie płatności. Poznaliśmy już konkretne daty wypłat 14. emerytury. W artykule poniżej podajemy terminy wypłat, informacje, kto będzie uprawniony do otrzymania 14. emerytury i w jakiej wysokości zostanie wypłacone dodatkowe świadczenie emerytalne.

📢 Tylko te długi mogą się przedawnić. Zobacz jakich długów nie musisz spłacać - także w sierpniu 2023 [11.08.2023] Przedawnienie długów to termin który zna wielu dłużników. Przedawnienie może być ratunkiem dla osób w trudnej sytuacji finansowej, ale warto wiedzieć, ze nie dotyczy ono każdego długu od zaciągnięcia którego upłynął określony czas. Czas to nie jedyny warunek do przedawnienia długu. Zobaczcie które długi mogą się przedawnić.

📢 Tak się ubiera najbogatsza Polka Dominika Kulczyk. Oto kreacje od najlepszych projektantów - zdjęcia [11.08.23 r.] Dominika Kulczyk to przedsiębiorczyni, inwestorka, filantropka, kobieta z klasą. Jej kreacje zawsze robią duże wrażenie. Gdziekolwiek się pojawi, na galach, balach, premierach filmowych, spotkaniach rady biznesu, wygląda olśniewająco. Sięga po najlepsze marki i stroje najlepszych projektantów. Tak się ubiera najbogatsza Polka Dominika Kulczyk. Szczegóły w artykule niżej.

📢 Toruń. Rozboje i próba zabójstwa na starówce! Za atak "tulipanem" sprawcy grozi dożywocie Mnóstwo krwi i policji - tak zapamiętali tamtą sierpniową noc torunianie i turyści. Z 5 na 6 sierpnia 2022 roku Michał O. i Daniel U. napadali na starówce w Toruniu na przypadkowych ludzi, by ich okraść. Teraz ruszy ich proces. Głównemu sprawcy grozi dożywocie za próbę zabójstwa jednej z ofiar. 📢 Nowe przetargi AMW. Agencja Mienia Wojskowego sprzedaje pojazdy i sprzęt za niewielkie pieniądze! Najnowsze przetargi AMW na pojazdy terenowe, ciężarówki ciągnik, a nawet motorówkę z pewnością spodobają się miłośnikom wojskowej motoryzacji. Od Agencji Mienia Wojskowego możesz wylicytować m.in. honkera lub stara. Sprawdź kiedy są nowe licytacje AMW i jak kupić sprzęt od wojska. 📢 Wizyta Ambasadora USA w Toruniu. Spotkanie z torunianami pod Kopernikiem W czwartkowe popołudnie w Toruniu odbyła się wizytacja ambasadora Stanów Zjednoczonych. Mark Brzezinski, amerykański prawnik i dyplomata polsko-czeskiego pochodzenia, został powitany przez tłum pod pomnikiem Mikołaja Kopernika.

📢 Takie są skutki uboczne picia zielonej herbaty. Oni nie mogą jej pić. Jeden z najzdrowszych napojów nie dla każdego 10.08.2023 Skutki uboczne picia zielonej herbaty - dla kogo może być szkodliwa? Zielona herbata zawiera pewne związki, które nie są korzystne dla każdej osoby. Dlatego niektórzy muszą uważać na ilość spożywanego napoju, ponieważ skutki uboczne mogą być poważne. Oto kto powinien unikać picia zielonej herbaty i jakie mogą wystąpić poważne skutki uboczne. Przeczytaj więcej!

📢 Toruń. Tak wyglądają kulisy renowacji słynnego panneau Stefana Knappa z Auli UMK Kompozycja doczekała się renowacji po pięćdziesięciu latach od jej zamontowania. Panneau odświeżają pracownicy i studenci z Katedry Konserwacji-Restauracji Architektury i Rzeźby na Wydziale Sztuk Pięknych UMK. Zajrzeliśmy do ich pracowni, żeby zobaczyć, jak przebiegają prace.

📢 Witamina B12. W czym jest jej najwięcej i jakie są objawy jej niedoboru? Witamina B12 jest bardzo ważna dla naszego organizmu. Do niedawna była niedoceniana. Witamina B12, czyli kobalamina, jest niezbędna do prawidłowego funkcjonowania organizmu. Występuje naturalnie w produktach pochodzenia zwierzęcego, głównie w mięsie. Niedobór witaminy B12 ma wpływ na organizm człowieka. Jakie są objawy braku tej witaminy? Sprawdź! 📢 Takie objawy to niedobór kwasów omega 3 w organizmie! Jakie są tego przyczyny? Z roku na rok rośnie świadomość jak bardzo ważne dla naszego organizmu są kwasy omega-3. Wiadomo, że związki te wykazują szereg właściwości prozdrowotnych. Korzystnie wpływają między innymi na pracę mózgu, serca czy narządu wzroku. Jakie jest znaczenie kwasów omega-3 i jak zadbać o to, by dostarczać organizmowi ich odpowiednią ilość? Sprawdź!

📢 10-letnie samochody osobowe - te modele mają najmniej usterek. Auta najbardziej godne uwagi. Warto je kupić 10-letnie i nieco starsze samochody wcale nie muszą być jeżdżącymi złomami. Warto czasami rozważyć kupno takiego auta tym bardziej że niektóre z modeli całkiem dobrze znoszą upływ czasu. Wiele egzemplarzy jest bardzo dobrze wyposażonych, spełniają też wszelkie normy bezpieczeństwa. I co najważniejsze mimo wciąż rzadko się psują. Świadczy o tym raport niemieckiego Stowarzyszenia Inspekcji Technicznej czyli TUV. Które modele najlepiej znoszą upływający czas? Sprawdź!

📢 Linia tramwajowa na Jar - ekologicznie, zielono i z energią 1 września tramwaje rozpoczną regularne kursy na nowej trasie na Jar. Zanim to nastąpi zaplanowano kilka atrakcji dla torunian. 📢 Tak mieszkają Joanna Koroniewska i Maciej Dowbor. Zaglądamy do ich willi w Hiszpanii - zobaczcie zdjęcia Nieruchomość na południu Europy robi duże wrażenie. Ogromny taras z widokiem na miasto oraz basen to niejedyne atuty nowej posiadłości Dowborów. Zobaczcie, jak Joanna Koroniewska i Maciej Dowbor urządzili swoją hiszpańską willę.

📢 Kolor paska na tubce pasty do zębów ma znaczenie. Podpowiadamy na co zwracać uwagę Kupując pastę do zębów kierujemy się głównie tym, że jest ona nasza ulubiona, znaczy przyzwyczajeniem oraz smakiem, wielkością opakowania i ceną, np. czy jest ona akurat w promocji. Raczej nie zwracamy uwagę na specjalne paski na opakowaniach past to zębów. A są to bardzo ważne informacje. 📢 Tak wygląda pozycja bólowa u kota. Po tym można rozpoznać, że kot jest chory - oto niepokojące objawy Pozycja bólowa u kota to charakterystyczny sposób ułożenia ciała, które jest sygnałem, że kot odczuwa fizyczny dyskomfort. Opiekun kota powinien być uważny i spostrzegawczy, ponieważ koty cierpią w ciszy, doskonale ukrywają, że coś je boli, maskują chorobę przez co często jest ona zauważana zbyt późno. Koty wysyłają subtelne znaki a każda zmiana w zachowaniu może być pierwszym sygnałem kociej choroby. Jak wygląda pozycja bólowa u kota? Po czym rozpoznać, że kot jest chory? Sprawdź teraz w naszej galerii najważniejsze oznaki.

📢 Horoskop na wrzesień 2023. Wodnik, Ryby, Baran, Byk, Bliźnięta, Rak, Lew, Panna, Waga, Skorpion, Strzelec, Koziorożec 11.08.2023 HOROSKOP na wrzesień 2023 roku dla każdego znaku zodiaku. Co się wydarzy we wrześniu u Barana, Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika i Ryb? Według gwiazd to będą dobre miesiące dla większości z nas. 11.08.2023.

📢 Toruń. Ekopatrol latem ma pełne ręce roboty! Ratuje pliszki, jeże, sarny, makolągwy, zaskrońce, szczury... Lato to czas wzmożonej aktywności zwierząt, także w miastach. Toruński ekopatrol o tej porze roku notuje rekordową liczbę interwencji. Tylko w czerwcu i lipcu wyruszał na pomoc ptakom, ssakom i gadom już ponad 500 razy! 📢 Toruń. Uwaga pasażerowie, zmiany w kursowaniu autobusów Miejski Zarząd Dróg w Toruniu informuje o zmianie tras linii autobusowych. Związane jest to z rozpoczynającą się dziś (10 sierpnia) budową ronda na skrzyżowaniu ul. Niesiołowskiego i Bukowej.

📢 Nowy ranking najbardziej niebezpiecznych krajów. Na liście są niespodzianki! Sprawdźcie, gdzie nie planować urlopu Najnowszy ranking 10 najbardziej niebezpiecznych dla turystów krajów świata opiera się na statystykach przestępczości – włamań, zabójstw – a także poczuciu zagrożenia wśród mieszkańców. Statystyki nie kłamią, ale mogą bardzo zaskakiwać. Na podium znalazły się kraje, o których nie pomyślelibyście, że mogą być tak niebezpieczne. Przekonajcie się, w których krajach lepiej nie planować wakacji ani urlopów. 📢 "Kujawsko-Pomorskie pominięte w Kolejach Dużych Prędkości i CPK". CPK: - Przeciwnie! Kujawsko-Pomorskie pominięto w planie budowy Kolei Dużych Prędkości i Centralnego Portu Komunikacyjnego! Zostanie pozbawione impulsu do dalszego rozwoju - apelują Pracodawcy Pomorza i Kujaw. CPK: - Ani Bydgoszcz, ani Toruń, ani Włocławek nie są, ani nie będą pominięte w tym projekcie, a jest wręcz odwrotnie.

📢 Najbardziej poszukiwane antyki. Unikalne przedmioty do kupienia na aukcjach internetowych. Masz je w domu? 10.08.2023 Unikalne antyki poszukiwane przez kolekcjonerów mogą zapewnić Wam dużo pieniędzy. Możemy na nich zarobić fortunę. Często nie mamy świadomości, że przedmioty posiadane w domu warte są dużo pieniędzy. Oto unikalne antyki poszukiwane przez kolekcjonerów. Sprawdźcie, za ile możecie je sprzedać!

📢 Te kryształy z PRL są warte fortunę! Oto jakie szkło jest dziś gratką dla kolekcjonerów. Sprawdź, czy masz je w domu! 10.08.2023 W okresie PRL kryształowe wyroby były w Polsce bardzo popularne. Z biegiem lat zyskiwały one na wartości. Dziś mają już nie tylko wartość użytkową, ale przede wszystkim kolekcjonerską. Mogą kosztować naprawdę duże pieniądze. Poszukują ich pasjonaci przedmiotów z minionej epoki. Często, za wyroby te są oni w stanie zapłacić bardzo dużo. Sprawdź, czy masz w domu te kryształowe wyroby z okresu PRL!

📢 Tak wygląda w domu Roberta i Anny Lewandowskich. Tak mieszka małżeństwo wraz z dziećmi Nowoczesny styl, mnóstwo światła, jasne kolory i otoczony zielenią basen. Anna Lewandowska długo szukała idealnego domu dla swojej rodziny. Ostatecznie wybór padł na turystyczne miasteczko Sitges pod Barceloną. Jego atutem są piękne plaże, wiele restauracji, dobre szkoły dla córek Klary i Laury. 📢 Wpadki, zwarcia i fuszerki! Elektrycy z piekła rodem znów atakują. Zobacz najśmieszniejsze niepowodzenia fachowców polskiego internetu Wpadki, zwarcia i fuszerki. Elektrycy z piekła rodem po raz kolejny atakują brakiem kompetencji. Przed wami fachowcy bez grama wiedzy i talentu. Zobacz zbiór najśmieszniejszych zdjęć polskiego internetu w wykonaniu nieumiejętnych monterów instalacji elektrycznych. Takich fikołków ze strony elektryków jeszcze nie widziałeś. Nasza galeria zdjęć skrywa w sobie absolutne hity.

📢 Toruń. Miasto sprzedaje działki pod domy na Abisynii: 360 zł za mkw. Gdzie jeszcze? Między innymi na Rudaku W poniedziałek 7 sierpnia miasto ogłosiło, że wystawia na sprzedaż działki pod domy jednorodzinne na Abisynii. Cena wywołania za metr kwadratowy to średnio 360 zł. Taniej niż np. na Rudaku.

📢 Mężczyźni o tych imionach są najgorszymi mężami. Mają trudny charakter [LISTA] 10.08.2023 Od początku wydają się wspaniałymi partnerami życiowymi, a po ślubie wszystko diametralnie się zmienia. Co możemy wyczytać z konkretnych imion? Zobacz, jacy mężczyźni muszą się bardzo starać w roli mężów. Potrzeba jednak więcej silnej woli - ci mężczyźni muszą się mocniej starać, aby być dobry mężami. Zobacz listę męskich imion, które mogą świadczyć o trudnym charakterze. 📢 Dodatki dla emerytów po 65. i 75. roku życia. Warto skorzystać! Nawet aż 500 złotych dla seniora w 2023 roku Emerytura 2023. Seniorzy, którzy ukończyli 65. oraz 75. rok życia mogą otrzymywać o wiele wyższe świadczenie emerytalne. Co trzeba zrobić? Otóż wystarczy spełnić kilka warunków, aby dostawać nawet 500 zł dodatkowych środków. Niektórzy mogą otrzymać znacznie więcej! Również po 60. i 75. roku życia jest kilka sposobów na dodatkowy zastrzyk gotówki. Zobacz szczegóły.

📢 Oto stare telefony komórkowe, które są warte fortunę. Kolekcjonerzy szukają tych modeli. Sprawdź czy masz je w domu! Telefony komórkowe są warte dużo pieniędzy. Niektóre są warte znacznie więcej niż w momencie ich zakupu. Kolekcjonerzy poszukują takie modele, które są rzadkie i zachowane w bardzo dobrym stanie. Zastanawiasz się, które telefony są najcenniejsze? Na aukcjach i popularnych stronach ogłoszeniowych, niektóre telefony komórkowe kosztują naprawdę duże pieniądze. Zobacz, jakiego sprzętu poszukują kolekcjonerzy! 📢 Uwaga !!! Tych rzeczy nie wolno podgrzewać w mikrofalówce. Mogą stać się toksyczne lub wybuchnąć (zdjęcia) 10.08.23 Czego nie można podgrzewać w mikrofalówce i dlaczego? Wielu z nas nie wyobraża sobie dziś życia i funkcjonowania bez takiego urządzenia jak mikrofalówka. Urządzenie to na stałe zagościło w naszych kuchniach w latach 90 i od tamtej pory dzieli ludzi na zwolenników i przeciwników podgrzewania jedzenia za pomocą mikrofali. Co zatem można a czego nie można podgrzewać w kuchence mikrofalowej? Oto lista rzeczy których pod żadnym pozorem w ten sposób podgrzewać nie wolno.

📢 Oto 10 objawów, które mogą świadczyć o chorobie wątroby. Masz te dolegliwości? To może być choroba wątroby 10.08.2023 Wątroba to jeden z najważniejszych organów w ludzkim ciele. Jak przyznają lekarze, odpowiada ona za ponad 400 różnych funkcji naszego ciała. Jedną z nich - i to najważniejszą - jest oczyszczanie naszego organizmu. To bardzo ważny ludzki narząd, trzeba więc o wątrobę dbać. Jakie objawy mogą świadczyć o chorobie wątroby? Sprawdź! 📢 Tomasz Maksymowicz z Torunia najmłodszym mistrzem świata w potrójnym ironmanie Mieszkający i trenujący w Toruniu 23-letni sportowiec jest najmłodszym triumfatorem mistrzostw świata w potrójnym ironmanie w historii. W 35 godzin przepłynął ponad 11 kilometrów, przebiegł 126, a na rowerze przejechał ponad 540. - Na końcu jedyne o czym marzyłem to normalny posiłek - zdradza Tomasz Maksymowicz.

📢 Oto modne paznokcie na lato 2023 - zobacz inspiracje i pomysły. Viva Magenta to najmodniejszy kolor roku Modne paznokcie na lato 2023. Viva Magenta - odważny kolor, który kojarzy się z odwagą, bezkompromisowością i pozytywnym nastawieniem do życia - to kolor roku Pantone. Viva Magenta jest optymistyczny, energetyczny, nowoczesny, symbolizuje radość i zmiany. To także jeden z najmodniejszych trendów manicure 2023. Sprawdź, jak się prezentuje się Viva Magenta na paznokciach i czy ten typ paznokci do Ciebie pasuje. 📢 Jak mieszka i żyje Katarzyna Cichopek? Katarzyna Cichopek ma własną linię kosmetyków! Oto dom Katarzyny Cichopek 9.08.2023 Tak mieszka i żyje na co dzień Katarzyna Cichopek! Gwiazda ma własną linię kosmetyków. Jak wygląda jej mieszkanie? Zobacz, na zdjęciach dom Katarzyny Cichopek!

📢 Tak się bawią torunianie nocą w Cubano Clubie! Zobaczcie kolejne zdjęcia z imprez Co działo się na ostatnich imprezach w jednym z najpopularniejszych klubów na toruńskiej starówce? Przekonajcie się sami! Więcej zdjęć z Cubano Club Toruń w naszej galerii.

📢 Piękne, młode, niebezpieczne. To tych kobiet szuka policja. Za nimi wystosowano listy gończe. Aktualna lista poszukiwanych kobiet z Polski To te kobiety są poszukiwane listami gończymi przez policję. Widziałeś którąś z nich? Zgłoś to na adres: [email protected] lub zadzwoń pod numer telefonu 997, lub 112. Rozboje, kradzieże, pobicia, włamania, a nawet i uczestniczenie w zorganizowanej grupie przestępczej. Zobacz, za jakie przestępstwa i wykroczenia sąd wystosował za tymi kobietami listy gończe. 📢 Figurki z Kinder niespodzianki mogą kosztować majątek. Smerfy licytowane są na aukcjach za tysiące złotych. Czego szukają kolekcjonerzy? Kolekcjonerskie figurki ukryte w jajkach Kinder niespodzianka potrafią osiągać zawrotne ceny na aukcjach internetowych. Najrzadsze figurki, produkowane pod koniec lat 70., mogą być warte fortunę. Pasjonaci gotowi są za nie zapłacić nawet kilkadziesiąt tysięcy złotych. Warto więc sprawdzić, czy nie macie takich w domu. Jeśli kurzą się gdzieś na strychu, to warto zrobić remanent. Wybraliśmy najpopularniejsze aukcje i umieściliśmy informacje o cenach. Niektóre zwalają z nóg! Przekonajcie się sami.

📢 Toruń. Kolejne zarzuty dla Sandry M., która wjechała w salon urody "Glow"! Teraz za groźby karalne wobec pewnego mężczyzny W mikołajki ub.r lokalna celebrytka Sandra M. wjechała nietrzeźwa samochodem w okno salonu urody "Glow" w Toruniu. Czy po 9 miesiącach śledztwa urodził się z niego akt oskarżenia? Jeszcze nie. Ale prokuratura postawiła kobiecie nowe zarzuty - za groźby karalne.

📢 Łucznicy z toruńskiego stowarzyszenia "Fort" mierzą bardzo wysoko. I skutecznie! Barbara Wiertel, Bartosz Wiertel i Szymon Szotowicz, członkowie Stowarzyszenia Łuczników Toruńskich "Fort", wzięli szturmem podia na Międzynarodowych Mistrzostwach Polski w Łucznictwie Tradycyjnym w Golubiu-Dobrzyniu. 📢 Dokładnie 10 lat temu! Pierwszy spacer po moście im. gen. Zawackiej. Tak było! [zdjęcia] Dokładnie 9 sierpnia 2013 roku odbył się pierwszy spacer pod nowym moście w Toruniu. Jako pierwsi wzięli w nim udział lokalni dziennikarze w towarzystwie prezydenta Torunia Michała Zaleskiego, przedstawicieli MZD, projektanta i wykonawców inwestycji - firmy Strabag. W naszej galerii możecie obejrzeć jak to wyglądało.

📢 Co się znowu stało na Kępie Bazarowej? Tereny przy moście zostały ogołocone z zieleni Tereny przy moście im. Józefa Piłsudskiego w Toruniu ponownie zostały ogołocone z roślin. Jak informuje Urząd Miasta, są to prace porządkowe. Mają doprowadzić do wykształcenia się specyficznych łąkowych zbiorowisk roślinnych charakterystycznych dla tego terenu, bogatych w rzadkie gatunki sprzyjające bioróżnorodności siedliska.

📢 Te meble z PRL poszukiwane przez kolekcjonerów. Można dobrze zarobić. Sprawdź, czy ma takie meble z PRL w swoim domu 08.08.2023 Każdy z nas pamięta wystrój wnętrz typowy dla czasów PRL-u. Starsi sami mieszkali w lokalach urządzonych w stylu lat 70., a młodsi wspominają wizyty w domach dziadków, gdzie czas się zatrzymał. W 2023 roku meble rodem z PRL-u są wielkim trendem wnętrzarskim. Poza tym na rynku jest wielu kolekcjonerów, którzy kupują najrzadsze elementy wystroju wnętrz z lat 70. Sprawdzamy, jakich mebli z PRL szukają użytkownicy OLX.

📢 Bella Skyway Festival 2023 w Toruniu kusi gości nowymi atrakcjami. Jaki program? We wtorek 15 sierpnia ruszy pięciodniowy toruński Bella Skyway Festival. Tym razem przygotowano aż 26 świetlnych instalacji, które będą rozmieszczone na starówce.

📢 Willa Jaugschów na Podgórzu stanie się budynkiem wielorodzinnym Dzięki rodzinie Jaugschów polska szynka do dziś jest jedną z wizytówek naszego kraju w Stanach Zjednoczonych. Przed wojną Jaugschowie byli niekwestionowanymi potentatami na rynku mięsnym. Inwestowali również w nieruchomości. Podczas II wojny światowej walczyli i pomagali przetrzymywanym w Toruniu alianckim jeńcom. Należąca do nich willa przy ul. Poznańskiej grozi zawaleniem, ale ostatnio coś wokół niej zaczęło się dziać. 📢 Absolwentka toruńskiego liceum jest jednym z najlepszych uczniów na świecie 19-letnia Oliwia Raniszewska ze Świecia, absolwentka Uniwersyteckiego Liceum Ogólnokształcącego w Toruniu znalazła się na liście 50 najlepszych uczniów/studentów na świecie. Global Student Prize to nagroda przyznawana wyjątkowemu uczniowi, która ma realny wpływ na naukę, życie rówieśników i społeczeństwo. W październiku Oliwia Raniszewska zacznie studia na Gdańskim Uniwersytecie Medycznym - na kierunku lekarskim. Brała udział m.in. w Olimpiadzie Wiedzy Ekologicznej 2022, programie Adamed SmartUp czy Konkursie Naukowym Explory 2021.

📢 Dzięki tej zmianie będzie nowy wiek emerytalny 2024. Mamy też prognozy waloryzacji emerytur Do Sejmu wpłynął projekt PiS, który zakłada m.in. uchylenie wygaszającego charakteru emerytur pomostowych. Regulacja jest wynikiem porozumienia "Solidarności" z rządem. To zmiana w wieku emerytalnym dla wielu Polaków. Dla wszystkich szykowana jest już waloryzacje emerytur od marca 2024 roku.

📢 Takie będą powiększone emerytury w sierpniu i wrześniu. Wyliczenia emerytur po "czternastce" Ponad osiem milionów Polaków na przełomie sierpnia i września otrzyma czternastą emeryturę. Dodatkowe pieniądze zostaną wypłacone na konta emerytów i rencistów wraz z podstawowym świadczeniem, a to oznacza, że seniorzy otrzymają rekordowe kwoty. Niektórzy otrzymają pieniądze już w sierpniu, ale większość osób otrzyma "czternastkę" we wrześniu. 📢 Tak mieszka i żyje na co dzień Michał Kwiatkowski. Świetny kolarz, kochający mąż i czuły ojciec Michał Kwiatkowski to nie tylko jeden z najlepszych kolarzy w historii polskiego sportu. Prywatnie to kochający mąż i czuły ojciec dwóch małych dziewczynek. Tak mieszka i żyje na co dzień kolarz Michał Kwiatkowski: lato na całym świecie, zimę poświęca rodzinie. 📢 Brawo. Te osoby adoptowały psy ze schroniska dla zwierząt w Toruniu Brawo! Te osoby adoptowały psy z toruńskiego schroniska dla zwierząt. Taka decyzja wymaga pewniej odwagi i przede wszystkim odpowiedzialności. Na szczęście w naszym mieście takich osób nie brakuje. A psy w większości przypadków odwdzięczają się wielką miłością i przywiązaniem. Zresztą, jak widać na zdjęciach, zadowoleni są wszyscy. Do schroniska w Toruniu praktycznie codziennie trafiają nowi lokatorzy. Do części z nich uśmiechnęło się szczęście.

📢 TOP 10: Najlepsze kluby i puby w Toruniu. Mamy najnowsze zestawienie! W Toruniu można robić wiele. W dzień zwiedzamy malowniczą okolicę i piękne obiekty dziedzictwa kulturowego. Nocą natomiast wybieramy się do toruńskich klubów i pubów. Które z nich szczególnie warto odwiedzić? Sprawdziliśmy to dla Was i przedstawiamy TOP 10 rozrywkowych miejsc w Toruniu według użytkowników Google!

📢 W takich przypadkach ksiądz może odmówić pogrzebu katolickiego. Oto konkretne sytuacje Czy ksiądz może odmówić pogrzebu katolickiego? Okazuje się, że istnieją przypadki, w których ksiądz może odmówić pochówku. Kwestię tę reguluje Kodeks prawa kanonicznego. Nie wszystkim osobom, które zostały ochrzczone, przysługuje pogrzeb katolicki. Sprawdź, kiedy ksiądz może odmówić pogrzebu i kto może spotkać się z odmową pochówku w obrządku katolickim. 📢 Dinner In The Sky w Toruniu. Tak będzie wyglądać kolacja 50 metrów nad ziemią Dźwig ze specjalną restauracyjną platformą zagości przy Placu Rapackiego już 15 sierpnia. Uczestnicy tego niecodziennego wydarzenia będą mieli okazję zjeść kolację 50 metrów nad ziemią, podziwiając przy tym piękno toruńskiej starówki oraz odbywający się w tych samych dniach festiwal światła Bella Skyway Festival. W Dinner In The Sky będzie można wziąć udział do soboty 19 sierpnia.

📢 To nie UFO, to mieszkania do wynajęcia. Niektóre są po prostu koszmarne Można urządzić mieszkanie na bogato, można skromnie. Na tych zdjęciach widać, że czego jak czego, ale inwencji właścicielom tych mieszkań nie brakuje. Gusta są różne i o nich się nie dyskutuje, ale... Zobaczcie najgorsze mieszkania do wynajęcia w Polsce. 📢 Kolejna gorąca impreza w Hex Club Toruń za nami. Tak się bawią torunianie nocą na starówce Co ciekawego działo się na parkiecie w jednym z najpopularniejszych klubów na toruńskiej starówce? Zobaczcie sami! W galerii prezentujemy najnowszą fotorelację z imprezy w Hex Club Toruń. 📢 Tak się bawią torunianie nocą w Labie. Oto kolejne zdjęcia z imprez Laba - Przystań Towarzyska to wyjątkowe miejsce na klubowej mapie Torunia. Wszystko to z powodu otwartej przestrzeni, na której odbywają się imprezy. Jak zatem wyglądają imprezy w Labie na świeżym powietrzu? Zobaczcie sami!

📢 Trasa tramwajowa między centrum Torunia a Jarem gotowa! Tak prezentuje się z góry! Niecały miesiąc został do pierwszych, stałych kursów tramwajów między centrum Torunia a Jarem. Budowa trasy, którą pojadą, zakończyła się, trwają jej odbiory. Tak prezentuje się z góry. 📢 Psy do adopcji w Toruniu. Te zwierzęta czekają na nowy dom w schronisku dla bezdomnych zwierząt Okres wakacyjny to czas, w którym psów do Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Toruniu przybywa całkiem sporo. Są wśród nich

małe, duże, młode, trochę starsze, rasowe i kundelki. Za każdym zwierzakiem stoi osobna historia. Jedne zostały porzucone, inne uciekły, jeszcze inne błąkały się po okolicy. Wszystkie psy czekają na adopcję i nowy dom. Może ktoś znajdzie tu swojego zwierzęcego przyjaciela? 📢 Toruń. Odmienili podwórko przy Żeglarskiej i zrobili tam małe Włochy Państwo Dudnikowie, współwłaściciele kamienicy przy Żeglarskiej 5, wzięli udział w miejskim programie "Moje Podwórko". Za pozyskane środki dodali kamienicy nieco świeżości, bo jak mówią, chcą, żeby dla wszystkich mieszkańców powrót do domu był przyjemną chwilą.

📢 Kolejna impreza w Cubano Club Toruń za nami! Tak się bawią torunianie na starówce Cubano Club Toruń to wyjątkowe miejsce na klubowej mapie miasta. Klub ten wyróżnia się mocnymi wpływami kultury kubańskiej. Zresztą zobaczcie sami! Tak się bawił Toruń nocą na starówce! 📢 Waloryzacja emerytur 2023 - tabela netto. Niektórzy otrzymają netto aż ponad 5,7 tys. zł! Oto kwoty Waloryzacja emerytur 2023. Emeryci i renciści mogą cieszyć się z podwyżki świadczeń. W tym roku nastąpiła dość duża waloryzacja emerytur w Polsce. Od 1 marca 2023 r. emerytury, renty, dodatki i inne świadczenia wypłacane przez ZUS wzrosną o 14,8 proc. Sprawdźcie, ile otrzymacie emerytury przy takim wskaźniku! Zobaczcie przykładowe stawki netto emerytur w galerii!

📢 Jakie monety z PRL-u są najrzadsze? Kolekcjonerzy wciąż ich poszukują. Jak sprawdzić czy są dużo warte? Polskie monety PRL-u są często poszukiwane przez kolekcjonerów. Niektóre z nich mogą mieć niezwykle wysoką wartość. Choć w domach większość okazów może być zwykła, niezbyt cenna, warto przejrzeć swoje zasoby. Kto wie, może akurat znajdziemy niezmiernie rzadkie perełki, które skuszą kolekcjonerów? Które monety są coś warte? Jakie powinny zwrócić naszą uwagę? Na jakich monetach można zarobić? Szczegółowo objaśniamy to w poniższym artykule. Zobacz!

📢 Oto stare telefony które są warte majątek. Kolekcjonerzy szukają tych modeli na giełdach staroci. Sprawdź czy masz je w domu! 27.03.2023 Stare telefony są teraz warte fortunę! Jeśli masz starszy model, zastanów się dwa razy, zanim go wyrzucisz. Okazuje się, że niektóre modele telefonów są obecnie bardzo cenne dla kolekcjonerów. Niektórzy nie zdają sobie sprawy, że ich stare telefony mogą być cenne dla kolekcjonerów. Przez lata wiele osób wyrzuciło swoje stare telefony i teraz żałuje swojej decyzji. Wiele wcześniej standardowych modeli stało się prawdziwymi rarytasami. Dlatego dobrze jest zachować stary telefon, nawet jeśli już go nie potrzebujesz. 📢 Meble, zegary, zabawki i sprzęt z PRL-u. Masz to w domu? Możesz być bogaty. Sprawdź, ile są one teraz warte! Upływające lata sprawiają, że szczególnej wartości nabierają przedmioty, o których nigdy byśmy nie pomyśleli, że są cokolwiek warte. Nie inaczej jest w przypadku rozmaitych akcesoriów jeszcze z czasów PRL-u. Te, choć niegdyś wydawały się zwyczajne i niewiele warte, dzisiaj są cenione przez koneserów i kolekcjonerów, a także miłośników stylu vintage. Przejrzyj zawartość piwnicy, strychu i starej komody i zobacz, ile możesz zarobić na swoich znaleziskach!

📢 Poszukiwane rzadkie monety PRL. Te są najrzadsze! Ile można dostać za obiegowe monety PRL-u? Co wystawić na aukcję? Wartość kolekcjonerska niektórych przedmiotów robi wrażenie zwłaszcza w przypadku pieniędzy, których faktyczne nominały w ogóle by nie sugerowały tak dużej wartości. Dotyczy to w szczególności pieniędzy z PRL-u, które obecnie są warte kilkadziesiąt, a nawet kilkaset razy więcej niż były warte w dniu pojawienia się na rynku. O jakich monetach dokładnie mowa i dlaczego w ogóle są tyle warte? Za jakie monety kolekcjonerzy zapłacą krocie? Sprawdź koniecznie! 📢 Te banknoty PRL-u są warte fortunę! Stare banknoty poszukiwane przez wielu kolekcjonerów w Polsce. Po ile są wystawiane? Niezwykła wartość kolekcjonerska cechuje wiele starych przedmiotów. W szczególności wyróżnia się tu zarówno stare monety, jak i stare banknoty z PRL-u. Choć jeszcze niedawno ich wartość mogła nie robić wrażenia, dla kolekcjonerów są wiele warte. Można na nich zarobić ogromne pieniądze. Jaka obecnie jest ich wartości i od czego ona zależy? Które banknoty są obecnie najbardziej poszukiwane przez kolekcjonerów? Zobacz koniecznie!

📢 Te samochody walczą z usterkami. To najbardziej awaryjne auta w przedziale 2-3 lat Coraz więcej osób decyduje się na kupno samochodu używanego w miarę młodego. Zanim wyda się określoną pulę pieniędzy warto sprawdzić, które auta dość często mają usterki. Nikt nie chce po kupnie samochodu spędzać w warsztacie więcej czasu niż na ulicach. Usterki nie muszą być nawet poważne, by wyraźnie zniechęciły kierowców do danego modelu. Z pomocą może przyjść raport TÜV, który powstaje na podstawie danych zebranych podczas okresowych przeglądów technicznych samochodów osobowych w stacjach kontroli pojazdów na terenie Niemiec.

📢 Najcenniejsze rzeczy z PRL-u. Jak zarobić na starych przedmiotach? Właśnie tego poszukują kolekcjonerzy! [Lista] Masz stare przedmioty jeszcze z PRL-u? A może wciąż korzystasz z typowych dla tego okresu mebli? Te rzeczy mogą być sporo warte. Koniecznie sprawdź, co znajduje się w piwnicy i na strychu — kto wie, może akurat ta figura, którą trzymasz od kilkudziesięciu lat, jest poszukiwanym na rynku przedmiotem? Zobacz, jakim przedmiotom w zbiorach warto się przyjrzeć!

📢 Anita Mazur - ulubiona reporterka fanów żużla. Zobaczcie jej prywatne zdjęcia! Niebawem wracają po zimowej przerwie ligowe rozgrywki żużla, a wraz z nimi na antenę urocza reporterka stacji Eleven Sports Anita Mazur. W ostatnich latach zyskała miano ulubienicy kibiców speedway'a. Na swoim koncie na Instagramie zamieszcza dużo zdjęć - zarówno obrazujących jej pracę, jak i życie prywatne. Kliknijcie w galerię i zobaczcie przykłady!

Jabłoński o konfederacji i perspektywach na wybory