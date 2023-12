Prasówka 11.12.2023 - najważniejsze wydarzenia. Przygotowaliśmy przegląd prasy z wczoraj

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 10.12. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Memy o zimie znów rozbawiły internautów. Zobacz najciekawsze grafiki z humorem i uśmiechnij się!”?

Prasówka 11.12: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Memy o zimie znów rozbawiły internautów. Zobacz najciekawsze grafiki z humorem i uśmiechnij się! Memy o zimie znów rozbawiły internautów, co oznacza, że biały puch za oknem oraz niższe temperatury wywołały lawinę różnych reakcji wśród użytkowników sieci. Dla twórców zabawnych grafik pretekstem stały się między innymi padający śnieg, mroźne powietrze, śliskie drogi i chodniki, a także związane z nimi sytuacje czy wydarzenia. Memy o zimie są komiczną oraz obrazkową formą komentarzy, dotyczących również ludzkich zachowań i postaw wobec panujących za oknem warunków. Bardzo często odnoszą się do powtarzanych z roku na rok tych samych schematów postępowania, a także zjawisk pogodowych, jakie w wyniku zmian klimatycznych coraz częściej dają się we znaki. Te humorystyczne obrazki w sposób zdystansowany wyrażają emocje oraz nastroje, które przejawia wielu ludzi w związku z zimowym okresem. Zobacz najciekawsze memy o zimie i uśmiechnij się!

📢 Oto pogrzeb Gabriela Seweryna ZDJĘCIA. Oni przybyli pożegnać celebrytę znanego z programu „Królowych życia" 10.12.2023 6 grudnia odbył się pogrzeb Gabriela Seweryna. Celebryta znany z „Królowych życia" zmarł 28 listopada. Msza święta żałobna rozpoczęła się o godz. 12 w kościele pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Krzepowie, po czym nastąpiło odprowadzenie zmarłego na miejsce wiecznego spoczynku.

📢 Oto lista osób, które dostaną wyrównanie emerytur. Kiedy można składać wnioski do ZUS? Zyska aż 100 tysięcy emerytów! Te osoby otrzymają wyrównanie czerwcowych emerytur. Kto może złożyć wniosek o przeliczenie do ZUS? Tym osobom należy się wyrównanie. Nie każdy emeryt o tym wie. Sprawdź szczegóły, kto może otrzymać dodatkowe pieniądze. Jest to decyzja Trybunału Konstytucyjnego. Ponadto zbliża się kolejny miesiąc wypłat emerytur. Tyle pieniędzy emeryci dostaną w grudniu. Sprawdź!

Prasówka 11.12: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Urbex Pomorze: oto opuszczone budynki na Pomorzu. Zobacz "polski Hogwart". Masz odwagę tam wejść? Zamek w Łapalicach i inne miejsca Pomorza Polski Hogwart straszył, niebawem może być perełką Kaszub i polskie architektury. Dziś niestety to jednak opuszczone miejsce i budowla na Pomorzu. Nie jedyna! Gdzie możemy je znaleźć? Jak się okazuje, jest ich północy Polski dużo. Jednym z najsłynniejszych opuszczonych obiektów na Pomorzu jest zamek w Łapalicach, ale to nie jedyne miejsce warte uwagi miłośników dreszczyku i odkrywania. Sprawdźcie, jakie jeszcze opuszczone budynki znajdują się na Pomorzu.

📢 To takie majątki mają posłowie z Torunia i okręgu. Jest co podziwiać? U niektórych tak! Marcin Skonieczka imponuje Piękny dom, 5 mieszkań i gospodarstwo - takim majątkiem może pochwalić się Marcin Skonieczka, nowy poseł (Trzecia Droga) z okręgu toruńskiego. A inni? Zaglądamy do ich oświadczeń majątkowych. 📢 O ile wzrosną świadczenia po waloryzacji emerytur w 2024? Oto wyliczenia Co czeka emerytów w 2024 roku? To pytanie nurtuje wielu seniorów, którzy skrupulatnie liczą swoje wydatki. Czy wzrośnie im emerytura i o ile? Wygląda na to, że marcu mogą spodziewać się waloryzacji emerytur przeprowadzonej przez ZUS. Okazuje się jednak, że w 2024 roku może dojść do dwóch waloryzacji świadczeń. Świadczą o tym obietnice partii politycznych, które jak się wydaje, niebawem stworzą rząd.

📢 Nowe paliwo E10 na stacjach od 2024 roku. Tych samochodów nim nie zatankujesz! Dla jakich aut jest nowa benzyna? Lista ADAC Od 2024 r. Polska wkracza w erę nowego paliwa - benzyny silnikowej E10. To zmiana, która dotknie każdego kierowcę, ale czy każde auto jest gotowe na tankowanie tej mieszanki? W tym artykule przyjrzymy się, jakie samochody będą musiały dostosować się do nowego paliwa i dlaczego ta zmiana jest kluczowa dla środowiska.

📢 Wzrośnie dodatek dla emerytów. Kto dostanie ponad 6 tysięcy złotych? Tym seniorom przysługuje emerytura honorowa Emeryci w Polsce mogą liczyć na różnego rodzaju ulgi i dodatki. Jeden z nich wypłacany jest szczególnym emerytom. Kto ma do niego prawo? Na czyje konto wpłynie w 2024 roku ponad 6 tysięcy złotych? Sprawdź komu przysługuje emerytura honorowa. 📢 Skarbówka dalej wyprzedaje nowe meble marki "Klose"! 14 grudnia licytacja w Kujawsko-Pomorskiem Urząd Skarbowy wystawił na licytację kolejną turę fabrycznie nowych mebli, głównie marki "Klose". Cenę wyjściową mają ustaloną na poziomie 3/4 wartości. To głównie stoły, krzesła i fotele. Jak je kupić? Oto szczegóły. 📢 Te osoby dostaną dodatkowe 1000 zł w 2024. Zobacz co trzeba zrobić i kto dostanie te pieniądze Od 1 października polscy obywatele mają powody do radości, ponieważ w życie wchodzi nowe świadczenie finansowe w wysokości 1000 złotych. Czy to kolejny krok rządu w trosce o sferę edukacyjną czy jedna z wielu inicjatyw mających poprawić standard życia Polaków? Oto, co warto wiedzieć o tym dodatku.

📢 Zmiana o 180 stopni w L4. Co planuje nowy rząd? Na czym miałaby polegać zmiana? Chorobowe na nowych zasadach Rewolucja w L4 została zapowiedziana wraz z publikacją szczegółów umowy koalicyjnej Koalicji Obywatelskiej, Trzeciej Drogi oraz Nowej Lewicy. Wśród licznych zapisów można było znaleźć przede wszystkim zmiany w naliczaniu składki zdrowotnej, a przede wszystkim zmiany zasad tego, kto płaci za chorobowe pracownika. Na czym mają polegać zmainy?

📢 Świadczenie pielęgnacyjne 2024. Na te zmiany lepiej się przygotuj! Świadczenie pielęgnacyjne do tej pory przyznawanie było wyłącznie dla wyłącznie osób rezygnujących z pracy zarobkowej w celu opieki nad osobami niepełnosprawnymi. Wielkie zmiany w tym względzie mają jednak wejść już 1 stycznia 2024. Co dokładnie się zmieni? Kto i na jakich zasadach przyznawane będzie świadczenie pielęgnacyjne?

📢 Sprawdź te SUV-y - są najmniej awaryjne i długo służą użytkownikom. Sprawdź raport ADAC SUV-y szturmem zdobyły polskie ulice. Kierowcy zakochali się w tym typie samochodu. Liczba SUV-ów na ulicach gwałtowanie wzrosła. Popularnością cieszą się nie tylko nowe modele, ale również te wyprodukowane kilka lat temu. Widać to po ogłoszeniach na rynku wtórnym. W ostatnich latach trwałość tych samochodów również znacznie wzrosła. Mówią o tym raporty awaryjności przygotowywane przez ADAC, czyli niemiecki automobilklub. Zobacz, które SUV-y są najmniej awaryjne. Oto TOP 12. 📢 Najmodniejsze paznokcie na zimę 2023/2024. Co króluje wśród stylizacji? I choć do kalendarzowej zimy zostało jeszcze trochę czasu, już teraz moda została przejęta przez zimowe stylizacje. Królują nie tylko świąteczne inspiracje, lecz także sylwestrowy blask. Co oprócz reniferów, czerwieni i brokatu? Dobrze znana klasyka, kreatywność i wyraziste barwy. Przedstawiamy TOP 10 zimowych stylizacji paznokci.

📢 500 plus także dla emerytów! Sprawdź, co trzeba zrobić, żeby je dostać Dobra nowina zaskoczyła wiele osób - program 500+ nie omija już nawet emerytów! Czy to rzeczywiście możliwe? Jakie warunki trzeba spełnić, aby korzystać z tego wsparcia finansowego po zakończeniu aktywnej kariery zawodowej? Przyjrzyjmy się temu z bliska.

📢 Widzisz u siebie te objawy? Tak zachowuje się organizm, gdy ma pasożyty. Sprawdź jak się ich pozbyć Coraz częściej można spotkać się ze stwierdzeniem, że przyczyną złego samopoczucie mogą być pasożyty. Jak trafiają do ludzkiego organizmu i kiedy możemy się nimi zarazić? Sprawdź jakie są charakterystyczne objawy obecności pasożytów w naszym organizmie. 📢 Styl życia słynnej Julii Wieniawy. Nowa jurorka "Mam Talent" pławi się w luksusie Julia Wieniawa mimo młodego wieku osiągnęła już wielki sukces. Jest znana aktorką. Spełnia się również jako piosenkarka. O jej popularności świadczy fakt, że w mediach społecznościowych obserwuje ją ponad 2 miliony osób. Właśnie rozpoczęły się nagrania programu "Mam Talent", w którym Julia Wieniawa będzie jurorką. Zobacz, jak żyje młoda polska gwiazda.

📢 Pierwsze objawy cukrzycy typu drugiego. To powinno was zaniepokoić Nie bez przyczyny cukrzycę nazywamy chorobą cywilizacyjną. Z roku na rok zwiększa się liczba osób, które zapadają na tę chorobę. Na świecie to prawie 500 milionów osób. W Polsce na cukrzycę choruje 3 miliony mieszkańców. Według statystyk co 11 dorosły na świecie ma zdiagnozowaną cukrzycę, natomiast w Polsce 1 na 4 osoby powyżej 60. roku życia ma stwierdzoną cukrzycę. Zobacz objawy, które powinny cię zaniepokoić. 📢 Nie tylko szczeniaki. Te psy trafiły ostatnio do toruńskiego schroniska dla zwierząt. Czekają wraz z innymi czworonogami na adopcję Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Toruniu od lat działa na rzecz czworonogów. Do schroniska trafiają szczeniaki, małe a także starsze zwierzęta. Każdy z czworonogów czeka na adopcję. Część z nich dość szybko znajduje nowy dom. Inne nawet latami czekają na nowych właścicieli. Zobacz psy, które ostatnio trafiły do toruńskiego schroniska.

📢 SUV-y, które nie ulegają awariom! Takie modele możesz śmiało kupować i jeździć bez obaw Polacy kilka lat temu pokochali SUV-y. Liczba modeli takich samochodów na ulicach gwałtowanie wzrosła. Dużą popularnością te auta cieszą się także na rynku wtórnym. W ostatnich latach trwałość tych samochodów również znacznie wzrosła. Mówią o tym raporty awaryjności przygotowywane przez ADAC, czyli niemiecki automobilklub. Zobacz, które SUV-y są najmniej awaryjne. 📢 Niesamowite wyrównanie dla emerytów w wysokości 4000 zł! Wszystko przez błędnie wyliczone świadczenia. Co z odsetkami? Wielu emerytów od lat miało zaniżone świadczenia emerytalne. Choć dotyczy to szczególnego rocznika, konkretne osoby, które przeszły na wcześniejszą emeryturę miały błędnie przeliczone świadczenia emerytalne. Teraz jest szansa na odzyskanie należności wraz z odsetkami. Konkretne ustawa trafiła do Sejmu. O czym mówi? Ilu osób może ona dotyczyć?

📢 Specjalny zasiłek opiekuńczy będzie zlikwidowany? Od 1 stycznia 2024 roku nie będzie przyznawany 1 stycznia 2024 roku zniknie specjalny zasiłek opiekuńczy. Świadczenie funkcjonowało od 1 stycznia 2013 r. Obecnie wynosi 620 zł miesięcznie. Co w zamian otrzymają osoby potrzebujące? Zobacz! 📢 Tak żyje Kinga Rusin. Praca, życie, mieszkanie i wieczne wakacje. Celebrytka zwiedza świat Kinga Rusin to znana była dziennikarka i obecna bizneswoman. Od lat swoje życie dzieli między Polskę i kraje, w których zimą pogoda jest zdecydowanie lepsza. Regularnie zdjęcia ze swoich wypraw zamieszcza w mediach społecznościowych. Sprawdź, jak żyje Kinga Rusin. 📢 Wielu emerytów otrzyma zwiększony dodatek w grudniu. Sprawdź szczegółowe informacje Wiele osób może być zaskoczonych tą nieoczekiwaną wiadomością. W grudniu 2023 roku, emeryci mogą spodziewać się wyjątkowego prezentu przed Świętami. To nie jest żart – chodzi o rewelacyjną rewaloryzację emerytur, która stanie się faktem.

📢 Ceny działek ROD po sezonie. Oto aktualna oferta w Kujawsko-Pomorskiem [11.12.2023] Nie brakuje chętnych na dołączenie do społeczności działkowców. Oferta działek w Kujawsko-Pomorskiem dynamicznie się zmienia. Sprawdzamy ogłoszenia z regionu. 📢 Tak wyglądała Magda Gessler w młodości. Uwielbiała przygody, przez co wylądowała nawet... w domu publicznym [11.12.2023] Burza blond loków, charyzma, artystyczny wygląd. Chyba każdy w Polsce wie, kim jest Magda Gessler. Znana restauratorka popularność zdobyła w programie "Kuchenne Rewolucje", którego gospodynią jest od 2010 roku. 70-latka może pochwalić się bujnym życiorysem, który byłby świetnym materiałem na film. Liczne romanse, poznanie króla Hiszpani, a nawet... noc w domu publicznym. Zobaczcie, jak wyglądała Magda Gessler w młodości. 📢 Urodziłeś się w tych latach? Teraz możesz skorzystać na tym przepisie. Warto to wiedzieć Czy jesteś osobą, która przyszła na świat przed tym rokiem? Jeśli tak, to czas na dobrą wiadomość! Okazuje się, że istnieje pewien przepis, który może mieć wpływ na Twój los i przyszłość. Odkryj, dlaczego urodzenie się w tych latach może okazać się dla Ciebie niezwykłą szansą!

📢 Wcześniejsza emerytura zależy od zawodu. Kto może na nią przejść? To nie tylko służby mundurowe Wiek emerytalny i moment przejścia na zasłużony odpoczynek stanowią temat długotrwałej debaty na świecie. Jednym z aspektów tej dyskusji jest zróżnicowanie wieku emerytalnego w zależności od wykonywanego zawodu. Czy istnieją zawody, które pozwalają w Polsce na wcześniejszą emeryturę? W tym artykule zgłębimy tę kwestię i przyjrzymy się, jakie zawody umożliwiają swoim pracownikom opuszczenie rynku pracy wcześniej niż innym. 📢 Tyle emerytury brutto i netto Ci się należy. Zobacz nowy kalkulator emerytur i oblicz ile dostaniesz wypłaty od ZUS w 2023 roku! Zbliżanie się do wieku emerytalnego wywołuje wiele pytań wśród przyszłych emerytów. Jaką emeryturę otrzymam od ZUS i kiedy zacznie być mi wypłacana? Czy mogę przed przejściem na zasłużoną emeryturę poznać kwoty brutto i netto, jakie będą mi wypłacane. Tak! Poznajcie kalkulator emerytur, dzięki któremu obliczycie swoje emerytury.

📢 Psy do adopcji. Te zwierzęta czekają w schronisku w Toruniu na nowy dom W Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt w Toruniu jest bardzo dużo psów, które trafiły tam z rożnego powodu. Za każdym zwierzakiem stoi osobna historia. Jedne zostały porzucone, inne uciekły, jeszcze inne błąkały się po okolicy. Wszystkie psy czekają na adopcję i nowy dom. Są pieski małe, duże, rasowe i kundelki. Może ktoś znajdzie tu swojego zwierzęcego przyjaciela? 📢 Kiermasz świąteczny w Toruniu. Ludowi twórcy pokazali cudeńka Wielu klientów pojawiło się w niedzielę 10 grudnia na kiermaszu świątecznym w sali widowiskowej Muzeum Etnograficznego w Toruniu. 📢 Zabójstwo we Włocławku. Matka zamordowanej 47-latki myślała, że córka jeszcze śpi w swoim pokoju Włocławianie jeszcze mówią o morderstwie, do jakiego doszło 8 grudnia 2023 na terenie ich miasta. Syn zabił matkę i zgłosił się na policję. Pojawiają się nowe fakty w sprawie.

📢 Te stare telefony komórkowe są warte fortunę. Kolekcjonerzy szukają tych modeli. Sprawdź czy masz je w domu! 10.12.2023 Telefony komórkowe są warte dużo pieniędzy. Niektóre są warte znacznie więcej niż w momencie ich zakupu. Kolekcjonerzy poszukują takie modele, które są rzadkie i zachowane w bardzo dobrym stanie. Zastanawiasz się, które telefony są najcenniejsze? Na aukcjach i popularnych stronach ogłoszeniowych, niektóre telefony komórkowe kosztują naprawdę duże pieniądze. Zobacz, jakiego sprzętu poszukują kolekcjonerzy! 📢 Wyższe emerytury w 2024 roku i program "300 plus". Takie emerytury będą po waloryzacji w marcu. Sprawdź prognozowane wyliczenia 10.12.2023 Najnowsze wyliczenia emerytur w 2024 roku. Jaki jest przewidywany wskaźnik waloryzacji? Zobacz, na jakie świadczenia mogą liczyć emeryci i renciści. Jakie zmiany nastąpią w wypłatach? Ile pieniędzy dostaną seniorzy na swoje konta? Do marcowej waloryzacji jeszcze dużo czasu, jednak już pojawiają prognozowane wyliczenia. Tyle pieniędzy dostaną emeryci w w marcu 2024 roku. Sprawdź szczegóły!

📢 Książki z czasów PRL są warte majątek. Te książki są poszukiwane przez kolekcjonerów. Sprawdź, czy masz je w domu 10.12.2023 Stare książki warte nawet kilka tysięcy. Masz w domu stare książki z PRL-u? Możliwe, że są warte fortunę. Kolekcjonerzy szukają z pozoru bezwartościowych starych książek. Okazuje się, że mogą stać się bezcennymi perełkami. Sprawdź, które egzemplarze są poszukiwane. Jakie książki są najdroższe? Sprawdź szczegóły! 📢 Dodatek 550 zł miesięcznie bez względu na wiek. Takie są szczegóły świadczenia ZUS Dodatek 550 zł miesięcznie bez względu na wiek - mowa o dodatku dla sieroty zupełnej. Po tegorocznej waloryzacji wynosi on 553,30 zł. Na wydanie decyzji o wypłacie ZUS ma 30 dni.

📢 CUK Anioły Toruń z dziesiątą wygraną i... furą pluszaków. Tak kibicowaliście siatkarzom! CUK Anioły Toruń z dziesiątym zwycięstwem z rzędu w tym sezonie. Rozkręca się sportowo-charytatywna akcja "Anielski grudzień". Byliście na meczu? Poszukajcie się na naszych zdjęciach.

📢 Lista numerów zgłoszonych przez internautów. Nigdy nie odbieraj połączeń z tych numerów Metody wyłudzeń danych i pieniędzy przez telefon są stałe. Zawsze dochodzi do jakiegoś zdarzenia, które ma nas zestresować. Tu już powinna się zapalić nam czerwona lampka. A jeśli rozmówca chce nam pomóc, ale musimy działać szybko to już na 99% jest to przypadek oszustwa. Zobaczcie jak się bronić przez złodziejami i jakich numerów telefonów zdecydowanie nie odbierać. 📢 Nieznany film z przedwojennego Torunia i inne skarby na wystawie w Archiwum Państwowym Archiwum Państwowe w Toruniu zaprasza na nową wystawę. Wśród różnych skarbów pochodzących z rodzinnych szuflad, które znajdują się w zbiorach APT, można tam zobaczyć m.in. film z odsłonięcia pomnika wojsk balonowych w maju 1937 roku, oraz miasto sfilmowane z lecącego nad starówką balonu.

📢 W derbach koszykarek Energa Polski Cukier - Basket 25 emocje trzymały do końca. Górą "Katarzynki"! Energa Polski Cukier Toruń lepsza od Basketu 25 Bydgoszcz, ale derby koszykarek nie zawiodły oczekiwań kibiców. Kwestia zwycięstwa rozstrzygnęła się w ostatniej minucie. 📢 Nawet 7600 zł po zmarłym małżonku. Projekt nowej ustawy uwzględnia emerytury dla wdów i wdowców Emeryci dostaną nawet 7600 złotych dodatku po śmierci małżonka? Wszystko za sprawą ustawy o wdowich emeryturach, która ponownie trafiła do Sejmu. Na jakich zasadach będzie obowiązywać? Kto może liczyć na ten dodatek? Wyjaśniamy podstawowe założenia ustawy. Czy w ogóle ma szanse wejść w życie!

📢 Tajne kody dla telefonów z systemem Android, które mogą Ci się przydać Nieznane, ukryte kody na telefon z Androidem są niezwykle pomocne. Niestety, mało kto ma świadomość tego, że one istnieją, a szkoda. Można ich używać, pozwalają one na odblokowanie części funkcji oraz ustawień. Po wpisaniu kodów na telefon nie trzeba niczego zatwierdzać, a ich funkcja zostanie zastosowana. Co dają te kody? Jak z nich korzystać? Zobaczcie!

📢 Zwyczajna pięciogroszówka może stać się bezcenna. Jak identyfikować monety o dużej wartości kolekcjonerskiej? Wydawać by się mogło, że monety kilkugroszowe nie są zbyt wiele warte. Okazuje się jednak, że jest zupełnie inaczej. Choć nominał wskazuje zaledwie minimalną wartość, w rzeczywistości takie monety mogą kryć w sobie pozornie niedostrzegalny skarb. W zeszłym roku moneta 5 groszy została sprzedana za niemal 4 tysiące złotych! 📢 Czeka nas duża waloryzacja emerytur. Przyniesie podwyżki dla wielu emerytów. Szczegółowe kwoty podwyżek zostaną ogłoszone wkrótce Emeryci oraz renciści stale mogą liczyć na wsparcie w postaci różnorodnych dodatków z ZUS. W nadchodzącym roku wiele z tych dodatków powinno znacząco wzrosnąć. Według prognoz ma to być znaczące wsparcie m.in. dla osób korzystających ze świadczenia pielęgnacyjnego lub też z dodatku kombatanckiego. O jakich dodatkach mowa? Którzy emeryci ucieszą się z podwyżek? Zobaczcie!

📢 UWAGA! Ta funkcja w telefonie komórkowym może generować ukryte opłaty Uważaj! Twój telefon może cię szpiegować i podsłuchiwać. To niestety nie jest żart. Jest w telefonie funkcja, która sprawia, że urządzenie faktycznie może w ten sposób działać. Dlatego też, jeśli chcesz ograniczyć takie ryzyko, warto sięgnąć po telefon, wejść w ustawienia i wyłączyć istotną funkcję. Jaką? Sprawdźcie!

📢 Dodatek finansowy do zakupu samochodu. Można zdobyć nawet 120 tysięcy złotych na zakup auta Bardzo dużym zainteresowaniem cieszą się wszelkiego rodzaju programy gwarantujące dofinansowanie do zakupu niezwykle potrzebnych dóbr. Okazuje się, że nie tylko w przypadku mieszkania możemy liczyć na wsparcie. Dofinansowanie może dotyczyć również zakupu samochodu. Nawet 120 000 złotych można dostać na ten właśnie cel. 📢 Wojsko Polskie kusi młodych, proponując tak wysokie wynagrodzenia. Czy to wystarczająca suma pieniędzy? W Polsce obowiązują przepisy wynikające z ustawy o obronie ojczyzny, które zakładają dobrowolność zasadniczej służby wojskowej. Ta może być również pełniona w rezerwie aktywnej oraz pasywnej. Zmieniło się podejście do wynagrodzeń dla żołnierzy, co sprawia, że dla wielu osób taka ścieżka rozwoju wydaje się lukratywna. Teraz jednak nie każdy zostanie żołnierzem Rzeczypospolitej Polskiej — wpierw trzeba spełnić konkretne wymagania. Jakie zarobki czekają tych, którzy je spełnią i będą robić karierę wojskową? Sprawdź!

📢 Powiększ swoje świadczenie emerytalne w kilku prostych krokach Większa emerytura jest możliwa do uzyskania. Nie każdy emeryt wie, że już w trakcie pobierania świadczenia można do tego doprowadzić. Jednak emerytura sama z siebie się nie podniesie. Musimy jej pomóc! ZUS analizuje, czy możemy mieć wyższe świadczenie... Jeśli o to poprosimy. Wniosek ZUS o podwyższenie emerytury, inaczej mówiąc, o ponowne obliczenie świadczenia emerytalno-rentowego rządzi się swoimi prawami. 📢 W ramach dodatku do trzynastej i czternastej emerytury emeryci dostaną również bonusowe świadczenia finansowe Nawet niska emerytura może znacząco wzrosnąć, jeśli tylko skorzysta się z dodatków i benefitów przysługujących seniorom. Z czego właściwie można korzystać? Jak sprawić, żeby faktycznie była większa otrzymywana przez nas emerytura? Dodatki do świadczenia emerytalnego, czasem również i do renty są tym, co zdecydowanie warto uwzględnić w domowym budżecie... A jeśli trzeba, warto również składać wnioski o dodatki do emerytury 2023. Sprawdź, o czym warto pamiętać!

📢 Te samochody opierają się rdzy, jak żadne inne. Sprawdź TOP 5 modeli odpornych na korozję Wybór samochodu nie należy do najłatwiejszych. Zwłaszcza w czasach, w których auta zużywają się znacznie szybciej niż przed kilkoma dekadami. Jakie auto wybrać, aby zbyt szybko nie zjadła go rdza? Które samochody są najmniej podatne na korozję? Sprawdziliśmy! 📢 Prawdziwe wsparcie dla samotnych seniorów? To wyjątkowe formy pomocy finansowej. Oto te, które mogą ci pomóc Samotność seniora jest poważnym problemem z wielu powodów. Jednym z nich jest to, że osoby w tym wieku częściej są niesamodzielne lub też mają mniej, lub bardziej poważne problemy z przemieszczaniem się. Nieraz też samotność jest spowodowana tym, że współmałżonek lub współmałżonka nie żyje. Tym bardziej osoby takie potrzebują większej pomocy i wsparcia. Na co mogą liczyć wdowy i wdowcy?

📢 Tak ćwiczyliście i pomagaliście schronisku na świątecznym Maratonie Fitness w Uniwersyteckim Centrum Sportowym w Toruniu [ZDJĘCIA] W dniu 9 grudnia społeczność akademicka w Toruniu zjednoczyła siły na Świątecznym Maratonie Fitness, organizowanym w Uniwersyteckim Centrum Sportowym (UCS). To nie tylko intensywne ćwiczenia do ulubionych hitów, ale także szczytny cel - zebranie darów dla schroniska w Toruniu. Sprawdźcie, jak kolorowo, energetycznie i charytatywnie wspólnie spędziliśmy ten aktywny dzień! 📢 Symboliczne otwarcie Młyna Kultury w Toruniu przez Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego Piotra Całbeckiego [ZDJĘCIA] W dniach 9 i 10 grudnia 2023 r. Młyn Kultury w Toruniu otwiera swoje podwoje na niezwykłe Rodzinne Świętowanie Mikołajek. Mediateka w Młynie Kultury przekształci się w prawdziwe królestwo rozrywki, edukacji i kreatywności dla całych rodzin. Czeka nas niezapomniany weekend pełen muzyki, gier, warsztatów komiksowych i wielu atrakcji! Zobaczcie zdjęcia z dzisiejszego symbolicznego otwarcia tego miejsca przez Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego Piotra Całbeckiego.

📢 Trzy osoby, w tym dziecko, z domu przy ul. Krętej w Toruniu z objawami zatrucia czadem. Trafiły do szpitala Trzy osoby, w tym dziecko, trafiły do szpitala. To po tym, jak podtruły się czadem, który ulatniał się w ich domu przy ul. Krętej w Toruniu. 📢 Nowy bonus za staż małżeński otrzymają osoby w podeszłym wieku i może on wynosić nawet 5 000 złotych! Co najmniej 5 tysięcy złotych dodatku może trafić do wybranych grup seniorów! Wszystko za sprawą petycji, która jest obecnie procedowana w parlamencie. W tym momencie w Senacie jest inicjatywa obywatelska, która rozszerza nagrody dla seniorów mających dłuższy staż małżeństwa. Wiele wskazuje na to, że jeszcze przed wyborami Senat oraz Sejm podejmą ostateczną decyzję, czy projekt wejdzie w życie. A co takiego ona zakłada? Więcej w naszym materiale.

📢 Anna Mucha - zgrabne, długie nogi i kostium kąpielowy. Aktorka pokazuje swoje zmysłowe ciało! [9.12.2023 r.] Anna Mucha zagrała w wielu polskich filmach i serialach, ale widzowie kojarzą ją głównie z roli Magdy w "M jak miłość". Aktorka w tym roku skończyła 43. lata, ale wciąż znajduje się w znakomitej formie. Na Instagramie regularnie publikuje swoje zdjęcia, od których może się zakręcić w głowie. Fani zachwycają się nienaganną figurą aktorki. Zobacz prywatne zdjęcia Anny Muchy! 📢 Świetna wiadomość! Jedno świadczenie wzrośnie od 2024 aż o 1000 złotych. Sprawdź to Ciebie dotyczy W nadchodzącym roku zaczniemy od nowego rozdziału, pełnego pozytywnych zmian dla jednej szczególnej grupy beneficjentów. Już od 1 stycznia 2024 roku zasiłek stały podlegać będzie imponującej waloryzacji, przynosząc ze sobą wzrost kwoty świadczenia nawet o 1000 złotych! Zanim jednak zaczniemy świętować, sprawdźmy, kto może liczyć na tę wyjątkową podwyżkę.

📢 Uwaga! Sklepy wycofują te produkty ze sprzedaży. Sprawdź najnowsze ostrzeżenia GIS dotyczące szkodliwych wyrobów Kosmetyki, suplementy diety, kasza, mięso, herbata, chipsy, czy jajka to tylko niektóre produkty wycofane ze sprzedaży. Co jeszcze znika ze sklepowych półek? Oto najnowsze ostrzeżenia GIS z 9.12.2023. W tym artykule znajdziesz informacje o szkodliwych produktach. Całkiem możliwe, że niektóre z nich masz w swojej kuchni. Nie używaj ich! Zawsze możesz oddać je do sklepu lub zwyczajnie wyrzucić. Sprawdź terminy ważności wycofywanych produktów oraz numery ich partii. Ten artykuł aktualizujemy na bieżąco, więc znajdziesz w nim najnowsze ostrzeżenia Głównego Inspektoratu Sanitarnego. 📢 Toruńska Odzyskownia, czyli drugie życie nieprzydatnych rzeczy. Jak działa? Odzyskownia działa od lipca 2022 roku. Głównym celem punktu jest dawanie drugiego życia niepotrzebnym rzeczom. Przy tej okazji realizowany jest także szczytny cel, ponieważ podczas odbioru wybranej rzeczy, należy wesprzeć wybraną przez siebie toruńską organizację charytatywną.

📢 Jedyna taka rodzina w naszym kraju. Oto rodzina Amiszów. Zobacz, jak wygląda ich niezwykłe i barwne życie! 9.12.2023 Nie mają telewizji, nie mają radia, bardzo rzadko korzystają w Internetu. Żyją zgodnie z Pismem Świętym. Anita zawsze chodzi w chuście na głowie, zdejmuje ją tylko przed snem, Jakub nie zagląda do kieliszka. Martinowie przyjechali do Polski z Ameryki. Są w naszym kraju już blisko 30 lat. To jedyna rodzina Amiszów zamieszkująca na naszym terytorium. 📢 Wycofane aplikacje - te aplikacje koniecznie odinstaluj z telefonu. Kradną Twoje dane i pieniądze Bezpieczeństwo w sieci powinno być dla nas priorytetem, szczególnie gdy niemal całe nasze życie przenosimy do Internetu. Z poziomu smartfona możemy mieć dostępu do swojego dowodu osobistego, konta pacjenta, konta w banku czy nawet ubezpieczyciela. To niezwykle wygodne z punktu widzenia użytkownika, ale to także pole do działania dla oszustów. Zobaczcie poprzez jakie aplikacje złodzieje próbują wyłudzić nasze dane i pieniądze.

📢 Zabytkowe kasyno oficerskie przy Okólnej w Toruniu wymaga pilnej odsieczy Kasyno oficerskie toruńskiego miasteczka poligonowego popada w ruinę. O remoncie i nowej funkcji mówi się od lat, czy niedawna kontrola służb konserwatorskich spowoduje, że gospodarze zabytku przejdą od słów do czynów? Wygląda na to, że tak. Wojskowi powołali specjalną komisję, która m.in. przeprowadziła przegląd budynku. 📢 Ciekawostki o „Chłopach”. Będziecie zaskoczeni. Którą scenę Reymont pisał 11 godzin? Tego nie wiedzieliście o lekturze szkolnej „Chłopi” Władysława Stanisława Reymonta to lektura, omawiana w szkole średniej. Filmową adaptację powieści można oglądać na dużym ekranie od 13 października, została ona też wybrana we wszystkich kategoriach jako polski kandydat do Oscara 2024. O niezwykłej technice, nawiązaniu do ówczesnego malarstwa i ciekawym ujęciu wątków wciąż jest głośno. Warto odświeżyć sobie także powieść Reymonta, zwłaszcza że niedawno obchodziliśmy 99. rocznicę otrzymania przez Reymonta Nagrody Nobla. Przeczytajcie 5 ciekawostek dotyczących „Chłopów”.

📢 Obchody 10-lecia powstania nowego mostu w Toruniu. Zobaczcie, co i kiedy zaplanowano! 9 grudnia 2013 roku oddano w Toruniu do użytkowania długo wyczekiwany most drogowy im. gen. Elżbiety Zawackiej. Na ten weekend przypadają jubileuszowe obchody. 📢 11 najpiękniejszych jarmarków bożonarodzeniowych według internautów. Polski jarmark wysoko w rankingu i nie chodzi o Kraków ani Gdańsk! Właśnie zakończyło się internetowe głosowanie na najpiękniejszy jarmark bożonarodzeniowy Europy. Powstał nowy ranking, oparty o prawie 600 tys. głosów internautów z całego kontynentu, wskazujący najcudowniejsze świąteczne festyny w sezonie 2023/2024. Polskie miasto uplasowało się wysoko na liście i wcale nie chodzi o Kraków! Przekonajcie się, które jarmarki świąteczne najbardziej warto odwiedzić w tym sezonie. 📢 Kujawsko-Pomorskie. Dziadkowie odcięci od wnuków. Synowej serce zmięknie na święta? Pani Jadwiga wnuków nie widziała od pół roku. - To synowa nas odcięła od dzieci - skarży się. I zapowiada, że "chyba pójdzie z tym do sądu". Takich spraw przybywa, ale czy muszą stawać na wokandzie?

📢 Znak zodiaku a kolory - ten kolor wzmacnia twój znak! Taki kolor jest przypisany do twojego znaku zodiaku Każdy kolor ma swoją energię. Możemy ją wykorzystać, włączając kolor do naszego codziennego życia. To może być bluzka czy sweter w kolorze twojego znaku zodiaku, lakier do paznokci, cienie do powiek. Nawet kolor pożywienia ma znaczenie! Jeśli twoim kolorem jest pomarańczowy, jedz pomarańcze, jeśli zielony - jedz kiwi. Zobacz, jaki kolor jest przypisany do twojego znaku zodiaku i wykorzystaj jego moc! 📢 Skutki malowania paznokci. Tak manicure hybrydowy działa na Twoje zdrowie Manicure hybrydowy jest w ostatnich latach jedną z najpopularniejszych metod ozdabiania paznokci. Do jego wykonania stosuje się lakier, który utwardza się pod wpływem światła UV lub LED. Pomalowane paznokcie utrzymują się bez odprysków do trzech tygodni. Jak lakier hybrydowy działa na twoje dłonie? Sprawdź!

📢 Te samochody walczą z usterkami. To najbardziej awaryjne auta w przedziale 2-3 lat Coraz więcej osób decyduje się na kupno samochodu używanego w miarę młodego. Zanim wyda się określoną pulę pieniędzy warto sprawdzić, które auta dość często mają usterki. Nikt nie chce po kupnie samochodu spędzać w warsztacie więcej czasu niż na ulicach. Usterki nie muszą być nawet poważne, by wyraźnie zniechęciły kierowców do danego modelu. Z pomocą może przyjść raport TÜV, który powstaje na podstawie danych zebranych podczas okresowych przeglądów technicznych samochodów osobowych w stacjach kontroli pojazdów na terenie Niemiec.

📢 Tak się bawi Toruń w Hex Clubie! Mamy najnowsze zdjęcia z imprez Działo się ostatnio w Hex Club Toruń! Mamy dla Was najnowszą fotorelację z jednego z najpopularniejszych klubów na toruńskiej starówce. Więcej zdjęć w naszej galerii.

📢 Tak wygląda Rubinkowo nocą z lotu ptaka. Zobaczcie niesamowite zdjęcia Torunia! Bloki przy ul. Działowskiego, targowisko Manhattan czy boisko przy Skarpie to tylko niektóre miejsca, które udało się uchwycić naszej fotoreporterce na niesamowitych zdjęciach z drona. Rubinkowo nocą absolutnie zachwyca! 📢 Tego sprzętu wideo szukają kolekcjonerzy. Na starych kasetach, odtwarzaczach i magnetowidach można sporo zarobić 3.12.2023 Wielu z nas wciąż ma w domu stary sprzęt wideo, w tym odtwarzacze, magnetowidy czy kasety VHS. I choć już wiele lat temu technologia ta została wyparta przez DVD a teraz streaming, to wciąż są chętni na kupno takich urządzeń. Sprawdziliśmy, ale można zarobić na sprzedaży starego sprzętu wideo. 3.12.2023. 📢 Co jeść, aby żyć ponad 100 lat? Oto lista produktów dla Ciebie. Będziecie zaskoczeni! Co w menu? [lista] W niektórych regionach świata można znaleźć ludzi żyjących szczególnie długo. Ich długowieczność jest tak niezwykła, że naukowcy regiony te nazwali Niebieskimi Strefami. Obecnie wyróżnia się pięć takich miejsc. A co jest sekretem stulatków? Przede wszystkim odpowiednia dieta! Co powinniśmy jeść, aby dożyć spokojnej starości? Sprawdźcie!

