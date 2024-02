Prasówka 12.02.2024 - wydarzenia dnia, podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 11.02. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Skutki picia ciepłej wody. To się dzieje, gdy pijesz ciepłą wodę na czczo - zaskakujące skutki”?

Prasówka 12.02: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Skutki picia ciepłej wody. To się dzieje, gdy pijesz ciepłą wodę na czczo - zaskakujące skutki Wiele osób zaczyna swój dzień od filiżanki kawy albo od szklanki wody z cytryną. Coraz więcej osób sięga też po ciepłą wodę, zwłaszcza na czczo. Jest to bardzo popularne głównie ze względu na wiele właściwości zdrowotnych. Jakie są zalety i wady tego rytuału? Co dzieje się z organizmem, gdy codziennie pijesz ciepłą wodę? Zobacz, co mówią na ten temat eksperci. Jakie są zalety i wady picia ciepłej wody? Co dzieje się z organizmem, gdy codziennie pijesz ciepłą wodę na czczo? Zobacz, co mówią na ten temat eksperci.

📢 Sabrina - tak dziś wygląda. Wkrótce skończy 56 lat. Zobaczcie zdjęcia! Sabrina wkrótce skończy 56 lat! Sabrina Salerno to włoska piosenkarka, aktorka, prezenterka telewizyjna i modelka, której międzynarodową sławę przyniósł hit "Boys (Summertime Love)" i teledysk do niego. Sabrina zachwycała swoją urodą 36 lat temu, gdy klip szalał we wszystkich telewizjach. Zachwyca i dziś. Zobaczcie na zdjęciach, jak teraz wygląda Sabrina.

📢 Rozszerzenie Programu 500+ również na emerytów. Pozytywne zaskoczenie dla polskich seniorów [08.02.2024] Wiadomość o rozszerzeniu Programu 500+ na emerytów odbiła się szerokim echem w Polsce, stając się pozytywnym zaskoczeniem dla wielu seniorów. Teraz, dla tych, którzy zakończyli swoją zawodową karierę, otwierają się nowe perspektywy finansowego wsparcia. Zastanawiasz się, czy spełniasz warunki? Dowiedz się więcej o 500+ dla emerytów i odkryj, jak możesz skorzystać z tego istotnego dodatku poprawiającego jakość życia polskich seniorów.

Prasówka 12.02: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Znakomite wieści dla emerytów. Seniorzy w lutym dostaną zwrot podatku za 13. i 14. Urząd Skarbowy zwróci naliczony podatek. Sprawdź, ile Emeryci, którzy otrzymują co miesiąc mniej niż 2,5 tysiąca złotych brutto otrzymają zwrot naliczonego podatku PIT od 13. i 14. emerytury. To dobra wiadomość. Urząd skarbowy pieniądze wypłaci w lutym 2024 roku. W tabeli przedstawiamy, jakie to będą kwoty. Sprawdź szczegóły!

📢 Uważaj! Te objawy są niebezpieczne! To może być guz mózgu. Sprawdź co powinno cię zaniepokoić Nowotwór. Taką diagnozę w Polsce rocznie słyszy około 150 tysięcy osób. Osób żyjących z rakiem w naszym kraju jest kilka milionów. Rodzajów nowotworów jest wiele. Jednym z nich jest guz mózgu. Jak w przypadku wielu innych nowotworów rozwija się latami często niezauważony nie dając żadnych charakterystycznych objawów. Po czym poznać więc, że dzieje się z nami coś złego? 📢 Mniejsze limity Renty Wdowiej!! Będzie gorzej niż zakładano? Oto wyliczenia [08.02.2024] Otrzymywanie renty wdowiej jest odpowiedzią na palące potrzeby wsparcia finansowego osób, które straciły współmałżonka. Od dłuższego czasu wskazuje się na to, że obecnie funkcjonujące przepisy są złe i wymagają zmiany. Wciąż jednak klasa polityczna nie doszła w tym miejscu do porozumienia, a mają projekty, które czekają na uchwalenie. I właśnie w ich kontekście zaczęły pojawiać się głosy o tym, że wbrew wcześniejszym zapowiedziom świadczenia te będą jednak o wiele niższe!

📢 Emerycie, tyle zyskasz w tym roku na waloryzacji świadczeń! Czeka cię gigantyczna waloryzacja 13. i 14. emerytury Wszystko wskazuje na to, że to ostatni rok, w którym seniorzy uświadczą tak dużej waloryzacji świadczeń emerytalnych oraz rentowych. Dwucyfrowa waloryzacja szykuje się nam od 1 marca, a dodatkowo zwiększa się 13. i 14. emerytury. Jednak waloryzacja jest tym większa, im większa jest inflacja, więc zapowiadane niższe waloryzacje w przyszłych latach są dobrym sygnałem, bo oznaczają niższą inflację. A ile emeryci zyskają w roku 2024? 📢 Emerytura będzie wolna od podatku 2024. Kto nie zapłaci za otrzymane świadczenie? Więcej emerytów zapłaci wyższy podatek! Polscy emeryci muszą mierzyć się ze skutkami niezwykle wysokiej inflacji. W tym roku czeka ich bardzo wysoka waloryzacja emerytur, jednak nie każdy na tym zyska tak dużo, jak mogłoby się wydawać. Tym bardziej, że pod znakiem zapytania stoi wzrost kwoty wolnej od podatku dochodowego. Kto jednak nie zapłaci podatku od emerytury? Czy emeryci zaoszczędza więcej w 2024 roku? Zobacz!

📢 W marcu podwyżki dla seniorów. Zobacz ile wyniesie najnowsza waloryzacja świadczeń Czy to ostatnie tak duże podwyżki emerytur? W marcu seniorzy mogą liczyć na wzrost świadczeń. Przynajmniej takie wzrosty zakładają rządowe prognozy. Jeżeli ustawa z takimi zapisami wejdzie w życie, wtedy renciści i emeryci mogą liczyć na podwyżki. Te wypłacone zostaną już w marcu. 📢 Możesz otrzymać zwrot za prąd! Klienci tego dostawcy energii mają do tego prawo. Jak otrzymać zwrot? Zgodnie z najnowszą informacją Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów znana firma energetyczna Enea jest odpowiedzialna za nieprawidłowe informowanie klientów o wysokości ich comiesięcznych opłat handlowych. To też oznacza, że część klientów uzyska prawo do starania się o zwrot pieniędzy. Kto i na ile może liczyć? 📢 Zastanawiasz się nad hybrydą? Samochody hybrydowe są godne polecenia. Sprawdź, które modele są najmniej awaryjne Na ulicach widać coraz więcej samochodów hybrydowych. Ci, którzy nie do końca są przekonani do samochodów elektrycznych przechodzą na hybrydy. To połączenie silników spalinowych z elektrycznymi doskonale sprawdza się nie tylko w mieście. Wszystkie koncerny produkują już tego typu samochody. Które z nich najlepiej odnajdują się na rynku wtórnym i czym się kierować kupując używaną hybrydę? Oto hybrydy, które są najmniej awaryjne.

📢 Wojsko wyprzedaje sprzęt i akcesoria. Sprawdź, co można tanio kupić ze sklepu AMW Szukasz pomysłu na prezent? Sprawdź aktualną ofertę sklepu internetowego Agencji Mienia Wojskowego. W naszej galerii prezentujemy wybrane sprzęty i akcesoria wojskowe, które obecnie można kupić od wojska! Więcej szczegółów i zdjęć w naszej galerii. 📢 Te SUV-y są praktycznie bezawaryjne. Cieszą się dobrą opinią kierowców! Kolejny rok SUV-y cieszą się wielką popularnością wśród polskich kierowców. Liczba modeli takich samochodów na ulicach z roku na rok jest coraz większa. Ten rodzaj samochodu cieszy się sporą popularnością również na rynku wtórnym. Ceny poszczególnych modeli trzymają się całkiem dobrze. W ostatnich latach trwałość tych samochodów również znacznie wzrosła. Mówią o tym raporty awaryjności przygotowywane przez ADAC, czyli niemiecki automobilklub. Sprawdź, które SUV-y są najmniej awaryjne.

📢 Kujawsko-Pomorskie: Najtańsze mieszkania od komornika w lutym. Już od 20 tysięcy złotych! Zapraszamy do licytacji i oglądania zdjęć 20 tys. zł - z taką ceną na licytację wystawia komornik w lutym mieszkanie pod Brodnicą. Niewiele wyższe są ceny "M" licytowanych w kilku innych miejscach Kujawsko-Pomorskiego. Oto szczegóły i zdjęcia. 📢 Taka ulga przysługuje na dziecko. Zwrot prawie 7000 złotych na konto, ale pod jednym warunkiem Początek roku to nie tylko czas podsumowań, ale również okres składania deklaracji PIT 2024. Wśród różnych możliwości rozliczeń podatkowych, jedna ulga przyciąga szczególną uwagę rodziców. Zwrot prawie 7000 złotych na konto może stać się rzeczywistością dla tych, którzy podejmą pewien kluczowy krok. Zanim jednak zaczniesz marzyć o dodatkowej gotówce, sprawdź, czy spełniasz warunki, które otwierają drzwi do tej hojnej ulgi na dziecko.

📢 Waloryzacja emerytur. Takie pieniądze wpłyną na konta emerytów w lutym, a takie w marcu. Sprawdź, o ile wzrosną świadczenia emerytalne 2024 Emerytury w lutym będą wypłacane po raz ostatni w takiej wysokości. Od marca emeryci i renciści otrzymają wyższe, zwaloryzowane świadczenie. W jakiej wysokości otrzymają seniorzy emerytury w lutym, a w jakiej w marcu? Sprawdź o ile wzrosną na rękę wypłaty emerytur i w jakim terminie wpłyną na konta. 📢 Kolejna seria mistrzów parkowania z Torunia i okolic! Zobacz, gdzie ci kierowcy zostawili swoje samochody Tzw. "mistrzowie parkowania" skutecznie utrudniają życie innym użytkownikom dróg i chodników. Znowu pokazali, na co ich stać. Zobacz najnowsze przykłady, jak nie wolno parkować swoich pojazdów. Więcej zdjęć w naszej galerii.

📢 Kto dostanie teraz 13. pensję za 2023 rok? Kiedy ruszają przelewy na konta? Wielu pracowników sektora publicznego oczekuje teraz na dodatkową wypłatę w postaci trzynastej pensji za rok 2023. Ale kiedy dokładnie można spodziewać się przelewów na konta bankowe? Sprawdźmy, kto ma prawo do tej gratyfikacji i jakie są zasady jej wypłaty.

📢 Krzysztof Stanowski. Tak żyje twórca Kanału Zero. Dom w środku lasu, ogród i boisko Krzysztof Stanowski w ciągu ostatnich kilku lat wyrósł na jednego z najpotężniejszych twórców w polskim internecie. Założyciel Kanału Zero, który wystartował na początku lutego, mieszka nieopodal Warszawy w posiadłości w środku lasu. Chętnie na Instagramie publikuje zdjęcia z życia zawodowego i rodzinnego. Zobacz, jak żyje Krzysztof Stanowski. 📢 Minimum 1269 złotych z ZUS do wykorzystania tylko do końca marca! Lepiej nie zwlekaj, ponieważ te środki mogą przepaść Jeszcze tylko do końca marca jest czas na złożenie wniosku o specjalne odszkodowanie z ZUS. Jest ono przyznawane za każdy procent długotrwałego lub stałego uszczerbku na zdrowiu. Tegoroczna stawka wynosi aż 1269 złotych. Jeśli chcesz liczyć na jednorazowe odszkodowanie, koniecznie złóż wniosek w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych!

📢 Oto ponad 10 sposobów na zwiększenie zwrotu podatku! Dzięki nim fiskus zapłaci Ci więcej. Rozliczenie podatku PIT to bardzo ważny okres dla wielu spośród nas. Dzięki wielu ułatwieniom proces ten jest prostszy - w szczególności za sprawą programu internetowego "Twój e-PIT". Zanim jednak zdecydujemy się na ostateczne wysłanie rozliczenia podatkowego, warto sprawdzić, czy skorzystaliśmy ze wszystkich ulg, jakie nam przysługują. To właśnie ulgi podatkowe umożliwiają uzyskanie zwrotu na poziomie. Z jakich nowych ulg podatkowych możesz skorzystać w tym roku? Na jakie preferencje podatkowe możesz liczyć?

📢 Odkryj świadczenia socjalne, na które możesz liczyć nawet przy przekroczeniu progu dochodowego! Coraz więcej osób zdaje sobie sprawę, że istnieje możliwość otrzymania zasiłków i pomocy rzeczowej nawet wtedy, gdy przekraczają kryterium dochodowe. Warto poznać szczegóły tej formy wsparcia, która może okazać się pomocna w sytuacjach nagłych i trudnych do przewidzenia.

📢 Ile pieniędzy z pensji może zająć komornik z konta bankowego w 2024 roku i jakie przedmioty są chronione przed zajęciem? Sprawdzamy! Od stycznia 2024 roku obowiązują zmienione przepisy dotyczące egzekucji komorniczych, w tym również zajmowania środków z konta bankowego dłużnika. Nowe regulacje wzbudziły wiele pytań i wątpliwości, zwłaszcza wśród osób zalegających z płatnościami. W niniejszym artykule przyjrzymy się, ile pieniędzy może zająć komornik z konta bankowego oraz jakie kwoty są objęte ochroną przed zajęciem. Sprawdzimy też, czego komornik zabrać nie może. 📢 Te modele samochodów często wymagają napraw. Rankingi nie są dla nich korzystne. Sprawdź, które auta często trafiają do warsztatu Kupno używanego samochodu to w wielu przypadkach loteria. Co roku gra w nią wiele osób i część z nich może być zawiedziona. Nie zawsze bowiem model, który nam się podoba jest tym, który nie będzie sprawiał nam kłopotów. Okazuje się, że model, który wybraliśmy znajduje się w rankingach awaryjności na czołowych miejscach. Zobacz, które modele stosunkowo często się psują.

📢 Długi, które przedawniają się w lutym 2024 roku, nie musisz spłacać. Czym jest przedawnienie i kiedy nie trzeba oddawać długu Czy wiesz, że istnieje kategoria długów, które po pewnym czasie przedawniają się, a ty nie musisz ich spłacać? Przedawnienie długu to prawne zjawisko, które pozwala na uniknięcie egzekucji, ale czy wiesz, kiedy i jakie zobowiązania podlegają temu procesowi? Odpowiadamy na te pytania i podpowiadamy, gdzie sprawdzić swoje zadłużenie.

📢 Najbardziej absurdalne sytuacje na polskich drogach! Nie do wiary, dopóki nie zobaczysz samemu! Czy zdarzało się Wam widywać na polskich drogach dziwne, nietypowe sytuacje? Niejeden kierowca lub pieszy zastanawiał się, jak postąpić w sytuacjach, gdy np. znaki drogowe wzajemnie się wykluczają. To niestety obraz, który czasem pojawia się na drogach. W naszej galerii prezentujemy nietypowe pomysły drogowców, które przyprawiają o ból głowy wielu uczestników ruchu.

📢 Renta socjalna w 2024 roku: Kto może ubiegać się o to świadczenie? Jakie są aktualne kryteria i kwoty? Renta socjalna to ważne świadczenie dla wielu Polaków. Warto wiedzieć, że nie jest zależna od stażu pracy ani przebywania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Aby uzyskać te pieniądze trzeba jednak spełnić określone kryteria. W naszym artykule dowiesz się, co trzeba zrobić, by skorzystać z renty socjalnej w 2024 roku, jakie są warunki oraz komu przysługuje. 📢 Adopcja czworonogów w Toruniu: Te urocze zwierzaki oczekują w schronisku na kochający dom. Sprawdź i przygarnij! [ZDJĘCIA] Bez względu na porę roku do Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Toruniu przybywają nowi lokatorzy. Wśród nich jest bardzo dużo psów, które trafiły tu z rożnego powodu. Za każdym zwierzakiem stoi osobna historia. Jedne zostały porzucone, inne uciekły, jeszcze inne błąkały się po okolicy i zostały złapane. Wszystkie jednak zostały bez domu i teraz czekają na adopcję. W schronisku na nowych właścicieli czekają pieski małe, duże, rasowe i kundelki. Może właśnie wśród nich Twój zwierzęcy przyjaciel? Zobacz psy, które ostatnio trafiły do toruńskiego schroniska.

📢 Nadchodząca waloryzacja emerytur przekracza oczekiwania? Resort wydaje stanowczy komunikat! Szacunki dotyczące waloryzacji Najnowsza zapowiedź Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oznacza, że podwyżki emerytur będą większe niż jeszcze niedawno uważano. Prognozuje się wysokość co najmniej 12,3% waloryzacji 1 marca 2024 roku - jest to początkowa wartość, którą spekulowano przez większość 2023 roku. Jednak pod koniec zeszłego roku i w styczniu coraz częściej mówiło się o nieco niższej waloryzacji wynoszącej 11,9%. Teraz jednak ma to być "minimalny" wzrost świadczeń. Ile zatem wyniesie minimalna podwyżka świadczeń emerytalnych? Kiedy poznamy dokładne dane?

📢 Oto stare telefony komórkowe, które są warte fortunę. Kolekcjonerzy szukają tych modeli. Sprawdź czy masz je w domu! Telefony komórkowe są warte dużo pieniędzy. Niektóre są warte znacznie więcej niż w momencie ich zakupu. Kolekcjonerzy poszukują takie modele, które są rzadkie i zachowane w bardzo dobrym stanie. Zastanawiasz się, które telefony są najcenniejsze? Na aukcjach i popularnych stronach ogłoszeniowych, niektóre telefony komórkowe kosztują naprawdę duże pieniądze. Zobacz koniecznie, jakiego sprzętu poszukują kolekcjonerzy!

📢 Koniec 800 plus! Tym rodzicom odebrane zostanie świadczenie rodzinne. Oto kiedy nie dostaniesz pieniędzy na dziecko? Sprawdź! Tym rodzicom zostanie odebrane świadczenie rodzinne 800 plus. W Polsce rodzice mogą liczyć na szereg form wsparcia finansowego. Świadczenie to, ma na celu poprawić sytuację materialną rodzin. Rodzice dziecka mogą liczyć np. na becikowe, kosiniakowe czy też zasiłek wychowawczy. Świadczenie nie należy się jednak wszystkim. Sprawdź koniecznie, komu zostanie odebrane 800 plus! 📢 Najpiękniejsze rasy kotów na świecie - ranking. Zobacz TOP 10 ras kotów uznawanych za najładniejsze [12.02.2024] Kot rosyjski, bengalski, a może turecka angora? Która rasa kotów jest najpiękniejsza? Mamy dla was zestawienie dziesięciu ras kotów, które uważane są na najładniejsze. Krótkowłose, długowłose, puchate, towarzyskie albo raczej zdystansowane. Każda rasa jest różna, każda piękna, a która najpiękniejsza? Zobaczcie!

📢 Takiej pięciozłotówki szukają kolekcjonerzy. Ta moneta 5 złotych może być warta kilka tysięcy [12.02.2024] Czy w portfelu posiadasz monetę o nominale 5 złotych? Istnieje możliwość, że ta niewielka moneta może okazać się kluczem do prawdziwej fortuny, co może być dla Ciebie zaskoczeniem! Istnieją monety, których wartość przewyższa ich nominalną wartość, a kolekcjonerzy są gotowi zapłacić za nie imponujące sumy pieniędzy. Niektóre z tych numizmatów osiągają wartość nawet kilkuset tysięcy złotych.

📢 Tak wygląda córka Maryli Rodowicz - Katarzyna Jasińska. 42-latka uwielbia wieś i konie [12.02.2024] Katarzyna Jasińska jest córką Maryli Rodowicz i Krzysztofa Jasińskiego. Podobnie jak słynna matka uwielbia naturę, wiejskie klimaty i zwierzęta. Legenda polskiej sceny muzycznej może być z niej dumna, ponieważ pani Katarzyna ma również głowę do biznesu. Jest trenerką i behawiorystą koni oraz prowadzi gospodarstwo agroturystyczne. Oto jak wygląda.

📢 "Jezioro Łabędzie" w wykonaniu renomowanego Królewskiego Baletu Klasycznego w CKK Jordanki w Toruniu [ZDJĘCIA] Odkryjcie magiczny świat miłości i poświęcenia w wykonaniu renomowanego zespołu baletowego. Królewski Balet Klasyczny prezentuje niezwykłą interpretację klasycznej produkcji Piotra Czajkowskiego - "Jeziora Łabędziego". Przeżyjcie niezapomniane chwile, obserwując doskonałą technikę utalentowanych tancerzy. "Jezioro Łabędzie" w CKK Jordanki w Toruniu. Oglądajcie przepiękną galerię zdjęć z niedzielnego występu! 📢 Zasiłek dla bezrobotnych 2024. Komu przysługuje? Ile wynosi zasiłek dla bezrobotnych? Waloryzacja zasiłku dla bezrobotnych Przyjęło się mówić o powszechności zasiłku dla bezrobotnych, ale nie każdy bez pracy może liczyć na takie wsparcie. Trzeba spełnić konkretne wymogi formalne, aby otrzymać zasiłek. Co więcej, kwota zasiłku zmienia się w zależności od stażu pracy. W 2023 roku ustalono kwotę, która ma obowiązywać do czerwca 2024 roku. Jaka jednak będzie potem stawka? Ile wynosi zasiłek dla bezrobotnych w 2024 roku? Komu przysługuje wsparcie? Jakie trzeba spełnić warunki, aby uzyskać wsparcie? Wyjaśniamy!

📢 Pchli targ w Toruniu. W takim miejscu można trafić na prawdziwe rarytasy za grosze Kolejny w tym roku pchli targ odbył się na parkingu centrum handlowego "Kometa" w Toruniu. 📢 Będzie duży zwrot pieniędzy dla emerytów w 2024 roku. Kiedy wypłaty na konta? Sprawdź Emeryci, którzy otrzymują co miesiąc mniej niż 2,5 tysiąca złotych brutto otrzymają zwrot naliczonego podatku PIT od 13. i 14. emerytury. Urząd skarbowy pieniądze wypłaci w lutym 2024 roku. W tabeli przedstawiamy, jakie to będą kwoty. Zobacz.

📢 Masz taką chorobę? Teraz możesz dostać rentę od ZUS. Należy zrobić tylko ten krok Walka z chorobą może być trudna, ale istnieją środki wsparcia, które mają na celu ulżenie w trudnych chwilach. Jeśli borykasz się z poważną chorobą, ZUS oferuje możliwość uzyskania renty chorobowej. Odkryj, jak ten jeden krok może otworzyć drzwi do dodatkowego wsparcia finansowego.

📢 Jak wysoka będzie kwota emerytury po waloryzacji w 2024 roku? Zobacz wyliczenia Co czeka emerytów w 2024 roku? To pytanie nurtuje wielu seniorów, którzy skrupulatnie liczą swoje wydatki. Czy wzrośnie im emerytura i o ile? Wygląda na to, że marcu mogą spodziewać się waloryzacji emerytur przeprowadzonej przez ZUS. Okazuje się jednak, że w 2024 roku może dojść do dwóch waloryzacji świadczeń. Świadczą o tym obietnice partii politycznych, które jak się wydaje, niebawem stworzą rząd. 📢 Ważne zmiany w świadczeniu pielęgnacyjnym w 2024 roku. Sprawdź szczegóły Świadczenie pielęgnacyjne do tej pory przyznawanie było wyłącznie dla wyłącznie osób rezygnujących z pracy zarobkowej w celu opieki nad osobami niepełnosprawnymi. Wielkie zmiany w tym względzie mają jednak wejść już 1 stycznia 2024. Co dokładnie się zmieni? Kto i na jakich zasadach przyznawane będzie świadczenie pielęgnacyjne?

📢 Najmniej awaryjne SUV-y: Aktualny raport ADAC pokazuje, które modele długo służą ich użytkownikom SUV-y szturmem zdobyły polskie ulice. Kierowcy zakochali się w tym typie samochodu. Liczba SUV-ów na ulicach gwałtowanie wzrosła. Popularnością cieszą się nie tylko nowe modele, ale również te wyprodukowane kilka lat temu. Widać to po ogłoszeniach na rynku wtórnym. W ostatnich latach trwałość tych samochodów również znacznie wzrosła. Mówią o tym raporty awaryjności przygotowywane przez ADAC, czyli niemiecki automobilklub. Zobacz, które SUV-y są najmniej awaryjne. Oto TOP 12.

📢 Trendy w stylizacjach paznokci na sezon zimowy 2023/2024: Odkryj, co króluje wśród topowych stylizacji! I choć do kalendarzowej zimy zostało jeszcze trochę czasu, już teraz moda została przejęta przez zimowe stylizacje. Królują nie tylko świąteczne inspiracje, lecz także sylwestrowy blask. Co oprócz reniferów, czerwieni i brokatu? Dobrze znana klasyka, kreatywność i wyraziste barwy. Przedstawiamy TOP 10 zimowych stylizacji paznokci.

📢 Czy dostrzegasz te objawy? Tak organizm reaguje na obecność pasożytów. Dowiedz się, jak się ich pozbyć! Coraz częściej można spotkać się ze stwierdzeniem, że przyczyną złego samopoczucie mogą być pasożyty. Jak trafiają do ludzkiego organizmu i kiedy możemy się nimi zarazić? Sprawdź jakie są charakterystyczne objawy obecności pasożytów w naszym organizmie. 📢 Podwyżki dla seniorów już od marca? Wiemy, ile wyniesie ta największa waloryzacja! Czy to ostatnie tak duże podwyżki emerytur? W marcu seniorzy mogą liczyć na wzrost świadczeń na poziomie 12,3 procent. Przynajmniej takie wzrosty zakładają rządowe prognozy, na podstawie których powstał projekt ustawy budżetowej na 2024 r. Jeżeli ustawa z takimi zapisami wejdzie w życie, wtedy renciści i emeryci mogą liczyć na takie podwyżki. 📢 Szokujące absurdy na drogach. Nie uwierzysz w to co zobaczysz! Czy na polskich drogach widujecie czasem absurdy drogowe? Praktycznie każdy kierowca lub pieszy kiedyś spotkał się z takimi sytuacjami, w których nie było wiadomo, co robić. Źle ustawione znaki drogowe, drzewa w jezdniach i inne niecodzienne pomysły drogowców to częsty widok. Więcej takich przykładów znajdziecie w naszej galerii.

📢 Duży zwrot podatku dla emerytów za 13. i 14.! Urząd Skarbowy zwróci naliczony podatek. Seniorze! Sprawdź, ile dostaniesz Dobra wiadomość dla seniorów. Emeryci, którzy otrzymują co miesiąc mniej niż 2,5 tysiąca złotych brutto otrzymają zwrot naliczonego podatku PIT od 13. i 14. emerytury. Urząd skarbowy pieniądze wypłaci w lutym 2024 roku. W tabeli przedstawiamy, jakie to będą kwoty. Sprawdź szczegóły!

📢 Leki refundowane 2024. Są ważne zmiany dla pacjentów! Znamy nową listę leków refundowanych w 2024 roku Lista leków refundowanych zostanie wzbogacona m.in. o medykamenty, które zostały z niej skreślone na okres ostatnich dwóch miesięcy. Wrócą m.in. flozyny stosowane, chociażby w walce z cukrzycą typu 2, przy chorobie nerek i przy przewlekłej niewydolności serca. Pojawi się też lek wspierający walkę z rakiem. Jakie dokładnie leki będą na liście leków refundowanych od 1 stycznia 2024 roku? Przy jakich chorobach będzie można liczyć na wsparcie? Zobaczcie!

📢 Brawo dla Technikum Mundurowego! To kolejna szkoła, która pomaga bezdomnym Technikum Mundurowe w Toruniu dołączyło do grona szkół, których uczniowie spieszą zimą z pomocą osobom bezdomnym. Efekty swojej zbiórki przekazali stowarzyszeniu Serce Torunia.

📢 Oto ślub Krzysztofa Rutkowskiego! Detektyw i Maja Plich wzięli ślub. Co to było za niezwykłe wydarzenie! ZDJĘCIA 11.02.2024 Krzysztof Rutkowski i Maja Plich są oczywiście oficjalnie małżeństwem od kilku lat. Zobaczycie zdjęcia i nagranie z ceremonii ślubnej w pałacowym ogrodzie! 📢 Te osoby naprawdę kochają zwierzęta. Adoptowały psy z toruńskiego schroniska. Brawo! W Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt w Toruniu jest wiele psów, które czekają na adopcję. Trafiły do placówki w różnych okolicznościach i z różnych powodów. Jedno jest pewne. Czekaja na nowy dom. Część z nich już go znalazła. Na szczęście nie brakuje bowiem osób, które zdecydowały się zabrać psa do domu. Wielkie brawa dla nich za decyzję. Zobaczcie osoby, które ostatnio adoptowały psy z toruńskiego schroniska.

📢 Znany youtuber zorganizował w Świeciu zlot BMW. Zobacz zdjęcia Fani motoryzacji, a raczej fani samochodów marki BMW ze Świecia i okolic sobotnie przedpołudnie spędzili pod zamkiem. Zorganizowano tam zlot tych samochodów. 📢 Jarmark św. Walentego w Chełmnie. Zobaczcie zdjęcia z sobotniej imprezy Ruszyły Walentynki Chełmińskie 2024. Jedną z głównych atrakcji dla uczestników jest bez wątpienia Jarmark św. Walentego, który trwa od piątku do niedzieli. 📢 Waloryzacja wyższa niż przewidywano! To już nie prognoza. Znamy ostateczny wskaźnik marcowej waloryzacji marcowej emerytury! To już pewne! Ostatecznie waloryzacja rent i emerytur w 2024 roku wyniesie 12,12 procent! Poinformowało o tym Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Co istotne, do wszystkich świadczeń zostanie zastosowana waloryzacja procentowa. Ostateczne wyliczenie wskaźnika waloryzacji było możliwe dzięki podaniu przez GUS kluczowych, ostatecznych danych. Te zaś wpłynęły bezpośrednio na ustalenie tejże waloryzacji. Ile zyskają emeryci? Prezentujemy dokładne wyliczenia ostatecznej waloryzacji emerytur i rent 2024!

📢 Rekordowe świadczenia dla seniorów w 2024 roku! Najnowsze wyliczenia emerytur 11.02.2024 Takiego roku ZUS jeszcze nie miał. Seniorów w 2024 roku prawdopodobnie czekają dwie waloryzacje emerytur, ponadto otrzymają "trzynastkę", a wczesną jesienią "czternastkę". Sprawdź najnowsze wyliczenia emerytur w 2024 roku. 📢 Od nowego roku szykuje się nowy dodatek. Dostaniesz 3500 zł. Wystarczy złożyć wniosek 11.02.2024 W 2023 roku Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej uruchomiło kolejny program socjalny. O świadczenie będzie można występować już od 2024 roku. Zyskać można nawet 3,5 tys. złotych. Wyjaśniamy szczegóły programu. 📢 Oto jak żyje i mieszka Ida Nowakowska wraz z rodziną. Urocze zdjęcia z synkiem i piękne wnętrza [ZDJĘCIA] 11.02.2024 Tak żyje na co dzień Ida Nowakowska wraz z rodziną. Jak mieszkają gwiazdy? Ida i jej mąż, Jack Herndon, mieszkają w jasnym apartamencie w Warszawie. Jedna z popularniejszych prezenterek telewizyjnych ceni sobie prywatność i nie chwali się swoim życiem prywatnym tak często. Są jednak chwile, które chętnie upublicznia i pokazuje jak żyje i mieszka na co dzień. Zobacz jak wygląda życie prywatne Idy Nowakowskiej! Sprawdź zdjęcia w galerii!

📢 Te znaczki pocztowe są warte fortunę. Zobacz, ile są warte stare znaczki. Nie spodziewasz się, że mogą tyle kosztować 11.02.2024 Filatelistyka to jedno ze starszych hobby z długą tradycją. Te stare znaczki z PRL są warte majątek! Sprawdź, jakie znaczki są poszukiwane przez kolekcjonerów. Wielu Polaków z sentymentem lubi wracać do czasów PRL, a szczególnie do przedmiotów, którymi w ówczesnym czasie się posługiwaliśmy. Mają one swój wyjątkowy charakter. 📢 Książki z czasów PRL są warte majątek. Te książki są poszukiwane przez kolekcjonerów. Sprawdź, czy masz je w domu 11.02.2024 Stare książki warte nawet kilka tysięcy. Masz w domu stare książki z PRL-u? Możliwe, że są warte fortunę. Kolekcjonerzy szukają z pozoru bezwartościowych starych książek. Okazuje się, że mogą stać się bezcennymi perełkami. Sprawdź, które egzemplarze są poszukiwane. Jakie książki są najdroższe? Sprawdź szczegóły!

📢 Emeryci dostaną zwrot nadpłaconego podatku za 13. i 14. emeryturę. Oto tabela wyliczeń w lutym. Seniorzy odzyskają pieniądze 11.02.2024 Emeryci czekający na marcową waloryzację i trzynastą emeryturę mogą liczyć na dodatkową gotówkę. Niektórzy z nich dostaną zwrot nadpłaconego podatku z trzynastej i czternastej emerytury w 2023 roku. Sprawdź tabelę wyliczeń. Kto dostanie dodatkowe pieniądze? Jakie są warunki? Sprawdź szczegóły! 📢 Gwara Toruńska. Te słowa ciągle można usłyszeć w naszym regionie. Znasz je? Gwara Toruńska to słowa, które od lat używane są przez mieszkańców naszego regionu. Specyficzne powiedzonka powoli odchodzą do lamusa, jednak ciągle posługuje się nimi część osób mieszkających w Toruniu i okolicy. Wiele z nich ma pochodzenie niemieckie, gdyż powstawały w czasie kiedy Toruń znajdował się pod zaborem pruskim. Znacie znaczenie tych słów?

📢 Wojsko wyprzedaje auta i sprzęt. Nowy przetarg AMW w Bydgoszczy - zobacz, co można kupić Bydgoski oddział Agencji Mienia Wojskowego organizuje w lutym kolejny przetarg. Do kupienia są jak zawsze wycofane z użytku wojskowe auta. Jest również sprzęt medyczny, muzyczny i sportowy. W galerii zamieszczamy ponad dwadzieścia pozycji, których chce się pozbyć wojsko. Ile trzeba zapłacić? 📢 CUK Anioły Toruń bez straty seta w kolejnym meczu. Tak kibicowaliście siatkarzom! Niespełna 1,5 godziny kibice spędzili w hali SP 28. Siatkarze CUK Aniołów Toruń gładko rozprawili się z Lotnikiem Łęczyca i mają na koncie zwycięstwo numer 22 z rzędu w tym sezonie. We wtorek wielki mecz Pucharu Polski z Projektem Warszawa, a na razie mamy dla Was dużo zdjęć kibiców z sobotniego meczu.

📢 Toruń. Nowa restauracja przy Rynku Staromiejskim 25! Włoska pizza w "Autentica" "Autentica" - tak nazywa się nowy lokal gastronomiczny przy Rynku Staromiejskim 25 w Toruniu. Kusi włoską pizzą. Działa w miejskim lokalu. Najemca - spółka Zeiko - zainwestował kilkaset tysięcy zł w przystosowanie zabytkowych wnętrz. Wcześniej ten adres przechodził naprawdę dziwne koleje losu.

📢 Chiński Bal Kostiumowy z okazji Roku Smoka. Tak bawiono się w Ratuszu w Toruniu Chiński Bal Kostiumowy z okazji Roku Smoka to była pierwsza propozycja Muzeum Okręgowego w Toruniu na rozpoczynające się zimowe ferie. 📢 Ginekolog dla nastolatki w Toruniu. Kogo polecają toruńskie mamy? Pierwsza wizyta u ginekologa, z często nawet i każda kolejna, dla młodej dziewczyny często wiąże się ze sporym stresem. Warto do tej wizyty się odpowiednio przygotować i – przede wszystkim – wybrać specjalistę, który będzie odpowiedni. Kogo polecają toruńskie mamy? 📢 Studniówka 2024. Taka była zabawa Zespołu Szkół Mechanicznych, Elektrycznych i Elektronicznych w Toruniu Jako ostatni spośród maturzystów ze szkół ponadpodstawowych w Toruniu zdających egzamin w maju 2024 roku bawili się na studniówce uczniowie Zespołu Szkół Mechanicznych, Elektrycznych i Elektronicznych.

📢 "Zakochaniec", czyli walentynkowy wieczór z tańcem w MDK Walentynki zbliżają się wielkimi krokami. Nieco wcześniej w MDK odbył walentynkowy wieczór z tańcem "Zakochaniec". Wystąpili Teatr Tańca Akro z Młodzieżowego Domu Kultury oraz Zespół Tańca Współczesnego Hulaj-Noga z Ogniska Pracy Pozaszkolnej Dom Harcerza. 📢 Parkrun Toruń 389. Mnóstwo biegaczy w lesie na Skarpie - zobaczcie zdjęcia! Parkrun Toruń już po raz 389. To była doskonała okazja, żeby spalić kalorie po tłustym czwartku. Tak biegaliście w lesie na Skarpie w sobotę 10 lutego - zobaczcie zdjęcia uczestników sportowej imprezy!

📢 Studniówka 2024. Wielki bal Zespołu Szkół Ekonomicznych w Toruniu W ostatni piątek karnawału 2024 bawili się na studniówce maturzyści z Zespołu Szkół Ekonomicznych w Toruniu. 📢 14 najbardziej niesamowitych rynków w Polsce: najpiękniejsze, największe, najciekawsze. Sprawdźcie, w którym mieście ulica udaje rynek! Rynek to centralny punkt każdego miasta. Zebraliśmy dla was 14 najbardziej niezwykłych polskich rynków, które zachwycają pięknem, zdumiewają nietypowym kształtem, zaskakują rekordowymi rozmiarami. Który polski rynek miejski jest największy albo najdłuższy, które wielkie miasto formalnie nie ma rynku, co warto zobaczyć przy najsłynniejszych placach miejskich w Polsce? Zapraszamy do galerii: poznajcie 14 najbardziej niesamowitych rynków w polskich miastach.

📢 Ferie zimowe w Toruniu - nasze propozycje na pierwszy tydzień wolnego od szkoły W poniedziałek, 12 lutego uczniowie z Torunia i regionu zaczynają ferie. dla tych, którzy nie chcą się nudzić, przygotowano w mieście wiele atrakcji. My prezentujemy wybrane oferty na pierwszy tydzień ferii.

📢 Kolejna gorąca impreza w Hex Club Toruń za nami. Zobaczcie, co się działo! Działo się na ostatniej imprezie w Hex Club Toruń! Mamy dla Was kolejną fotorelację z jednego z najpopularniejszych klubów na toruńskiej starówce. Więcej zdjęć w galerii. 📢 Protest rolników w Toruniu i okolicy. Trwał krócej niż zapowiadano, były utrudnienia Przed godziną 16 zaczął w piątek 9 lutego wygasać trwający od rana na ulicach Torunia i drogach dojazdowych do miasta protest rolników. Okresowo były duże utrudnienia w ruchu.

📢 Jak mieszka Borys Budka z rodziną? Tak żyje para polityków w willi z pięknym ogrodem. Dom Borysa Budki i kandydatki na prezydenta – galeria Tu mieszka Borys Budka. Gdzie ma dom polityk, który jest prawą ręką Donalda Tuska? Sprawdzamy, jak prywatnie żyje minister aktywów państwowych, gdy nie spędza czasu w Warszawie. Zobacz, jak mieszka Borys Budka z żoną, córką i ukochanym psiakiem. Koniecznie wpadnij do imponującego ogrodu i domu polityka w zacisznej okolicy.

📢 Rak płuc często rozwija się po cichu. Zobacz, jakie objawy powinny cię zaniepokoić. Kiedy zgłosić się do lekarza? Jednym z najczęstszych nowotworów jest rak płuc. Dotyka bardzo wiele osób na całym świecie. Tylko w Polsce co roku zapada na niego ponad 22 tysiące osób. Rak płuca w wersji złośliwej jest bardzo ciężki do wyleczenia. Skąd się bierze rak płuc? Jedną z najczęstszych przyczyn jest palenie tytoniu, narażenie na dym tytoniowy i inne substancje toksyczne. Jakie są objawy raka płuc i jak je rozpoznać?

📢 Oto najładniejsze policjantki w Polsce. Ich uroda robi wrażenie Z naszego obszernego archiwum zdjęć wybraliśmy fotografie najładniejszych policjantek w Polsce! Zobaczcie ładniejszą stronę polskiej policji!

📢 Chełmża: archiwalne fotografie! Tak kiedyś wyglądało miasto! Rozpoznacie te miejsca? Mamy dużo zdjęć z NAC Chełmża na starych zdjęciach to fascynująca wycieczka na ulice dawnego miasta. Zobacz jak zmienił się rynek, katedra, okolice jeziora i uliczki. Oto wiele unikalnych ujęć prezentujących widok ogólny. Miłego oglądania! Ciekawe czy rozpoznacie wszystkie miejsca? 📢 Najpiękniejsze maturzystki na toruńskich studniówkach w 2024 roku. Zobacz subiektywny wybór zdjęć! [cz. 2] Za nami większa część studniówek toruńskich szkół ponadpodstawowych. Młodzież z ostatnich klas liceów i techników bawiła się znakomicie na swoich balach przedmaturalnych. Zobaczcie drugą część galerii, w której prezentujemy wybrane zdjęcia pięknych pań, które pojawiły się na parkiecie!

📢 Ta moneta 5 złotych może być warta fortunę. Takiej pięciozłotówki szukają teraz kolekcjonerzy [4.02.24] Masz w portfelu monetę 5 zł? Być może właśnie masz szansę na prawdziwą fortunę i nawet o tym nie wiesz! Niektóre monety są cenniejsze niż ich nominał. Kolekcjonerzy są w stanie zapłacić za nie sporą sumę pieniędzy. Są takie monety, których wartość sięga kilkuset tysięcy złotych. Sprawdź koniecznie w naszej galerii. 📢 Najpiękniejsze panie na toruńskich studniówkach w 2024 roku. Zobacz subiektywny wybór zdjęć! Za nami większa część studniówek toruńskich szkół ponadpodstawowych. Młodzież z ostatnich klas liceów i techników bawiła się znakomicie na swoich balach przedmaturalnych. Zobaczcie pierwszą część galerii, w której prezentujemy wybrane zdjęcia pięknych pań, które pojawiły się na parkiecie! 📢 To może być Wasza wymarzona randka! W „NASZEJ LOTERII” do wygrania pobyt w luksusowym hotelu SPA oraz gotówka! Zrób ukochanej osobie wyjątkową niespodziankę! W najnowszej rundzie „Naszej Loterii” możesz zgarnąć pobyt dla dwóch osób w pięciogwiazdkowym hotelu SPA oraz 1000 zł. Jak? Poznaj szczegóły.

📢 Tyle emerytury brutto i netto Ci się należy. Zobacz nowy kalkulator emerytur i oblicz ile dostaniesz wypłaty od ZUS w 2023 roku! Zbliżanie się do wieku emerytalnego wywołuje wiele pytań wśród przyszłych emerytów. Jaką emeryturę otrzymam od ZUS i kiedy zacznie być mi wypłacana? Czy mogę przed przejściem na zasłużoną emeryturę poznać kwoty brutto i netto, jakie będą mi wypłacane. Tak! Poznajcie kalkulator emerytur, dzięki któremu obliczycie swoje emerytury. 📢 13 emerytura 2024 - tabela brutto i netto. Mamy noworoczne wyliczenia trzynastej emerytury Trzynasta emerytura to już, zgodnie z ustawą, stałe świadczenie dodatkowe dla emerytów. Wiele osób zastanawiało się, czy 13 emerytura nie zostanie zlikwidowana po wyborach parlamentarnych w 2023 roku. To już jednak pewne, ze "trzynastka" pozostaje w mocy i w 2024 roku zostanie wypłacona nie tylko 13. emerytura, ale także 14. emerytura.

📢 Te samochody walczą z usterkami. To najbardziej awaryjne auta w przedziale 2-3 lat Coraz więcej osób decyduje się na kupno samochodu używanego w miarę młodego. Zanim wyda się określoną pulę pieniędzy warto sprawdzić, które auta dość często mają usterki. Nikt nie chce po kupnie samochodu spędzać w warsztacie więcej czasu niż na ulicach. Usterki nie muszą być nawet poważne, by wyraźnie zniechęciły kierowców do danego modelu. Z pomocą może przyjść raport TÜV, który powstaje na podstawie danych zebranych podczas okresowych przeglądów technicznych samochodów osobowych w stacjach kontroli pojazdów na terenie Niemiec. 📢 Najlepsza pizza na dowóz w Toruniu i okolicy. Te lokale zdobyły najwyższe opinie internautów Toruń, miasto pełne historii, malowniczych uliczek i tętniące życiem kulturalnym, jest również miejscem, gdzie możesz delektować się wyśmienitą pizzą bez wychodzenia z domu. Przedstawiamy zestawienie pizzerii, które zdobyły najwyższe noty od lokalnych smakoszy. Odkryj kulinarne skarby Torunia, gdzie smak, jakość i profesjonalizm idą w parze!

📢 Toruń. Uczniowie SP nr 1 na archiwalnych zdjęciach. Najstarsze sprzed stu lat! To wystawa na urodziny szkoły Szkoła Podstawowa nr 1 w Toruniu we wtorek (6 czerwca) obchodzić będzie 140-lecie swojego istnienia. Z tej okazji przygotowała wystawę cennych archiwaliów - to zdjęcia uczniów i nauczycieli szkoły z ubiegłego wieku. Najstarsze ma blisko 100 lat - pochodzi z roku 1924.

