Prasówka 12.03.2024 - najważniejsze wydarzenia. Przygotowaliśmy przegląd prasy z wczoraj

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętnie wczoraj, 11.03.

📢 Nowe ostrzeżenie GIS 12.03.2024! o produktach wycofanych ze sklepów Lidl, ALDI, Kaufland, Biedronka, Netto, Auchan 12.03.2024 Nowe ostrzeżenie GIS 12.03.2024! Oto lista produktów wycofanych przez sklepy Kaufland, Auchan, Biedronka, Lidl, Netto muszą usunąć ze swoich półek? Zobacz nowe ostrzeżenie sanepidu. Lista produktów wycofanych ze sklepów powiększona została o przedmioty kuchenne.

📢 Tak się bawił Toruń w Largo w lutym! Zobaczcie najlepsze zdjęcia Largo Club Toruń to nowe miejsce na muzycznej mapie miasta. Szybko zyskał jednak popularność i torunianie lubią bawić się w tym miejscu. Zobaczcie, co się tam działo w lutym. Oto wybrane zdjęcia z imprez! 📢 Zysk emerytów netto. Mamy wyliczenia miesięcznego zysku na rękę po waloryzacji [12.03.2024] Stało się! Od 1 marca emerytury są wyższe ze względu na przeprowadzoną waloryzację emerytur. Tym razem przedstawiamy dla Państwa tabelę zysku na zmianach stawek emerytalnych świadczeń. Co to oznacza? Prezentujemy tabelę wzrostów poszczególnych emerytur po waloryzacji.

📢 Dom Kamila Stocha - wygląda jak z bajki. Zaglądamy do środka posiadłości polskiego skoczka [12.03.2024] Tak mieszka i żyje na co dzień Kamil Stoch. Legenda polskich skoczków urządził się wraz z żoną Ewą w jednym z najwyżej położonych domów w Polsce. Ze wzgórza w Zębie rozciąga się wspaniały widok na Tatry. Dom Kamila Stocha został wybudowany i urządzony zgodnie z góralskimi tradycjami. Tak wygląda w środku - zobaczcie zdjęcia posiadłości Kamila i Ewy Stochów.

📢 W tych zawodach płacą powyżej 10 tys. złotych. I nie trzeba być kierownikiem czy prezesem [12.03.2024] Aktualnie najniższe wynagrodzenie na umowie o pracę wynosi 4242 zł brutto. Pracując na umowę o pracę na pełnym etacie nie możemy zarobić mniej. A kolejna podwyżka pensji już 1 lipca 2024 roku. Od tego dnia minimalne wynagrodzenie będzie wynosiło 4300 złotych brutto. A gdzie powinniśmy pracować jak chcemy zarabiać dużo więcej? Zobaczcie, w jakich zawodach zarabia się powyżej 10 tys. złotych. 📢 Zarobki żołnierzy od marca 2024 - tabela wyliczeń. Tyle zarabiają żołnierze zawodowi, WOT i dobrowolni W marcu żołnierze otrzymali podwyżki od 15,2 do 25,4% - z wyrównaniem od stycznia. Wiemy dokładnie, jakie to są kwoty i dodatki dla mundurowych służących na Kujawach i Pomorzu.

📢 600 zł z ZUS niezależnie od wieku. Kto i kiedy może skorzystać z dodatku? W Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych możemy starać się o wiele dodatków i świadczeń wspierających naszą niekorzystną i trudną sytuację. Jedną z nich jest specjalny dodatek dla sieroty zupełnej. Po ostatniej waloryzacji wynosi on już aż 620,36 zł na miesiąc. A kto dokładnie może ubiegać się o otrzymanie takiego wsparcia? Jak prawidłowo zawnioskować o pieniądze? 📢 Takie przystępne cenowo mieszkania są obecnie dostępne w Toruniu. Sprawdź ceny Ile trzeba wydać na najtańsze mieszkania w Toruniu? W jakim są standardzie i gdzie się znajdują? Tego m.in. dowiesz się z naszego kolejnego przeglądu ogłoszeń z portalu OtoDom.pl. Więcej szczegółów i zdjęć w galerii. 📢 Oto elektryczne samochody idealne do miasta. Mają już kilka lat i zyskały dobre oceny w testach Trwa dyskusja o samochodach elektrycznych. Jedni są ich zwolennikami inni na razie nie maja zamiaru się do nich przesiadać. Wygląda jednak na to, że od elektryków nie uciekniemy. Wszyscy liczący się producenci aut mają je w swojej ofercie. Elektryki wydają się stworzone do miasta. Tu maja największe pole do popisu. Po kilku latach użytkowania pojawiają się pierwsze zestawienia samochodów elektrycznych, także tych miejskich. Niemiecki automobilklub ADAC opracował raport. Zwracano w nim uwagę na wiele aspektów w tym na zasięg, jakie osiągają miejskie elektryki. Zobacz, jak wypadły poszczególne modele.

📢 Pełna lista chorób, które kwalifikują do otrzymania renty od ZUS. Kiedy można ubiegać się o to świadczenie? Wiele osób, które pracuje i odczuwa różnego rodzaju dolegliwości zastanawia się nad przejściem na rentę. Nie jest to jednak takie proste. By uzyskać to świadczenie pieniężne wypłacane przez ZUS lub KRUS trzeba spełniać odpowiednie kryteria. Podstawowa jest zły stan zdrowia. Kto może otrzymać rentę z tytułu niezdolności do pracy? 📢 Te hybrydy są znane z rzadkich awarii i wyjątkowo niskiego zużycia paliwa - informuje najnowszy raport Samochody hybrydowe czy kompletny elektryk? To pytanie często nurtuje kierowców, którzy przymierzają się do kupna samochodu. Hybrydy obecne są na rynku od wielu lat. Przypadły do gustu kierowcom, gdyż oprócz silnika spalinowego maja również elektryczny, który idealnie sprawdza się zwłaszcza w jeździe po mieście. Wszystkie koncerny produkują już tego typu samochody. Które z nich najlepiej odnajdują się na rynku wtórnym i czym się kierować kupując używaną hybrydę? Oto hybrydy, które są najmniej awaryjne.

📢 Najmniej awaryjne SUV-y: Nowy raport ADAC przedstawia najlepsze modele! SUV-y szturmem zdobyły polskie ulice. Kierowcy zakochali się w tym typie samochodu. Liczba SUV-ów na ulicach gwałtowanie wzrosła. Popularnością cieszą się nie tylko nowe modele, ale również te wyprodukowane kilka lat temu. Widać to po ogłoszeniach na rynku wtórnym. W ostatnich latach trwałość tych samochodów również znacznie wzrosła. Mówią o tym raporty awaryjności przygotowywane przez ADAC, czyli niemiecki automobilklub. Sprawdź, które SUV-y są najmniej awaryjne. Oto TOP 12. 📢 Bon senioralny 2024 w nowej odsłonie. Kto i ile otrzyma? Na to mogą liczyć seniorzy i ich opiekunowie Przełomowym wydarzeniem wydaje się wprowadzenie w Polsce tzw. bonów senioralnych. Znacząco usprawniają one realną opiekę nad osobami starszymi. Na czym dokładnie polegają bony senioralne? Kto może się o nie starać? Oto szczegóły bonu senioralnego 2024, jednego z projektów zapowiedzianych na pierwsze 100 dni nowego rządu.

📢 Kiedy emeryci i renciści otrzymają wypłatę 13. emerytury? emerytura to spory zastrzyk gotówki dla emerytów i rencistów. Wypłata tego świadczenia rozpocznie się w kwietniu. 13. emeryturę otrzymają wszyscy uprawnieni do tego seniorzy. Już wiadomo, że w tym roku wypłaty będą wyższe niż przed rokiem. O ile wzrosło to świadczenie i konkretnie na jakie kwoty mogą liczyć emeryci? Tyle w 2024 roku wyniesie 13. emerytura. 📢 Od października będzie dostępne dodatkowe jednorazowe świadczenie w wysokości 1000 zł Październikowa niespodzianka czeka na polskich nauczycieli, którzy odbywają przygotowanie do zawodu. W ramach wsparcia finansowego, już od 1 października, otrzymają oni jednorazowe świadczenie w wysokości 1000 złotych. Sprawdź, czy spełniasz kryteria uprawniające do otrzymania tego dodatkowego wsparcia. 📢 Wiosenne trendy paznokci w 2024: Jakie wzory i kolory będą modne w nadchodzących miesiącach? Wielkimi krokami zbliża się wiosna! Już teraz na sklepowych półkach pojawiają się nowe kolekcje lakierów hybrydowych. Co będzie modne w najbliższych miesiącach? Sprawdzamy i podpowiadamy!

📢 Czy spełniasz warunki uprawniające do otrzymania dodatkowych 700 zł do emerytury jako osoba starsza? Seniorzy, którzy obchodzą swoje 100. urodziny od 1 marca 2024 roku, mogą spodziewać się dodatkowego wsparcia finansowego w postaci podwyższonej emerytury. Zwiększenie świadczenia honorowego o ponad 700 zł miesięcznie może stanowić istotną ulgę dla tych, którzy osiągnęli tak pokaźny wiek. Dowiedz się, czy należysz do tej szczególnej grupy i jakie kroki podjąć, by skorzystać z tego dodatkowego wsparcia. 📢 Kiedy odbędzie się wypłata trzynastej pensji i kto spełnia warunki do jej otrzymania? Trzynasta pensja, znana również jako dodatkowe roczne wynagrodzenie, stanowi istotną gratyfikację dla pracowników sektora publicznego. Jednakże, kiedy możemy się spodziewać wypłaty trzynastej pensji za 2023 rok i komu się ona należy? Przeczytaj dalej, aby poznać szczegóły.

📢 Świadczenie rodzinne ograniczone - kto otrzyma dodatkowe tysiące złotych? Urodziny dziecka to zawsze wielkie wydarzenie. Oprócz radości rodzice muszą również mierzyć się z kosztami utrzymania i wychowania potomstwa. Tu z pomocą przychodzi państwo, które oferuje różnego rodzaju wsparcie finansowe. Jednym z nich jest świadczenie rodzicielskie. Ile wynosi? Sprawdź komu przysługuje świadczenie rodzicielskie i jak długo rodzice mogą je otrzymywać. 📢 Podwyżki w sferze budżetowej: Nauczyciele i żołnierze - co mogą oczekiwać finansowo? Podwyżki w budżetówce powoli stają się faktem. Wypłaty powinny rozpocząć się w marcu i kwietniu. Na jakie podwyżki mogą liczyć m.in. nauczyciele, urzędnicy, policjanci, wojskowi i inni zatrudnieni w sferze budżetowej? Czy koalicja rządowa wywiąże się ze swoich zapowiedzi? Na większe pensje czekają miliony osób zatrudnionych w sferze budżetowej.

📢 Firmy i instytucje w Toruniu poszukują pracowników. Jakie oferują wynagrodzenie? Sprawdź! Zbliżająca się wiosna to dobry moment na zmiany również w życiu zawodowym. Ofert pracy w Toruniu nie brakuje. Pracowników szukają zarówno firmy jak i instytucje. Okazję na nową pracę mają m.in. majster budowy, nauczyciel, fizjoterapeuta i wielu innych. Oprócz ofert prezentujemy również zarobki, jakie można uzyskać w danym zakładzie pracy. Sprawdź najnowsze wybrane oferty pracy z Torunia. Może znajdziesz coś dla siebie? 📢 Dodatki do emerytury - to nawet łącznie 5000 złotych! O co można zawnioskować? Jak zdobyć dodatkowe świadczenia? Marcowa waloryzacja oznacza bardzo wysoki wzrost świadczeń dla milionów emerytów i rencistów w Polsce. Jednak nie tylko świadczenia wzrosną. Zwiększy się 13. i 14. emerytura, a także 500 plus dla seniorów. Jakie jeszcze podwyżki czekają seniorów? O ile więcej dostaną w 2024 roku?

📢 Co z drugą waloryzacją emerytur? Minister potwierdza, kiedy będzie podwyżka świadczeń Zgodnie z zapowiedzią minister ds. polityki senioralnej Marzeny Okła-Drewnowicz, w 2024 roku będzie miała miejsce również druga waloryzacja świadczeń emerytalnych. Kiedy i na jakich zasadach można będzie liczyć na drugą waloryzację? 📢 Używane SUV-y o wysokiej niezawodności. Sprawdź, które warto nabyć SUV-y od kilkudziesięciu lat rok po roku zdobywają coraz większe rzesze zwolenników. Wielu kierowców na całym świecie, w tym również w Polsce, wybiera te modele samochodów. Tych, których nie stać na nowego SUV-a auta rozglądają się za używanymi egzemplarzami. Tych na rynku wtórnym nie brakuje. Którego używanego SUV-a wybrać z dużej kolekcji aut? Jakie marki są najmniej awaryjne? W wyborze pomagają między innymi raporty awaryjności przygotowywane przez ADAC, czyli niemiecki automobilklub. Sprawdź, które SUV-y są najmniej awaryjne.

📢 13. emerytura w 2024 roku: Zobacz, ile seniorzy otrzymają na rękę już w kwietniu Wielkimi krokami zbliża się wypłata 13. emerytury. Trafi ona do seniorów wraz z kwietniowym świadczeniem. Trzynasta emerytura zostanie wypłacona wszystkim emerytom i rencistom, który będą mieli prawa do pobierania takiego świadczenia na dzień 31 marca 2024. Ile trafi na konto emerytów i czy kwota będzie wyższa niż w zeszłym roku. Jak wysoka będzie 13. emerytura? 📢 Kto spełnia warunki do nowej renty wdowiej w modelu kroczącym i jaką kwotę można otrzymać? Na tyle możesz liczyć! Przepisy dotyczące renty dla wdów i wdowców w Polsce są poddawane ciągłym zmianom. Obecnie planowane są bardzo poważne zmiany, które mogą realnie zmienić postrzeganie tych przepisów. Co warto wiedzieć, o planach rządowych w sprawie tego, jak ma się zmienić renta wdowia? Kiedy głosowanie w sejmie? Jeśli przejdzie to renta wdowia od kiedy będzie obowiązywać na nowych zasadach?

📢 Czy warto inwestować w niedrogie domy do remontu w regionie Kujawsko-Pomorskim? Sprawdźmy Na portalu OtoDom.pl znaleźć można wiele ogłoszeń, dotyczących sprzedaży tanich domów, które zlokalizowane są w regionie kujawsko-pomorskim. Sprawdziliśmy, ile kosztują obecnie najtańszego tego typu nieruchomości. Więcej szczegółów w galerii. 📢 Taka będzie trzynasta emerytura w 2024 roku. Oto aktualne wyliczenia kwot w tabeli Czy wiesz, ile wyniesie trzynasta emerytura w 2024 roku? Już teraz możemy podać kwoty i dokładne wyliczenia tego dodatkowego świadczenia dla seniorów. Zobacz, jakie stawki czekają na emerytów i rencistów oraz jaką kwotę dostaniesz na rękę. Szczegóły poniżej! 📢 Nowe świadczenie dla określonej grupy seniorów! Wprowadzone już od marca 2024 roku Od marca bieżącego roku, Zakład Ubezpieczeń Społecznych wprowadza nowe świadczenie dla osób starszych zmagających się z uzależnieniem od alkoholu. Zmiana stawek renty alkoholowej otwiera nowe możliwości wsparcia dla seniorów dotkniętych skutkami tego uzależnienia. Poznaj szczegóły tej inicjatywy oraz kryteria uzyskania tego świadczenia.

📢 Wojsko prowadzi wyprzedaż sprzętu i akcesoriów. Zobacz, co można kupić w sklepie AMW Co aktualnie można znaleźć w ofercie sklepu internetowego Agencji Mienia Wojskowego? Sprawdziliśmy! Zobaczcie wybrane akcesoria wojskowe, które kupić można przez internet. Więcej zdjęć, cen i szczegółów w galerii. 📢 Podwyżki dla nauczycieli! ZNP prowadzi negocjacje z resortem edukacji Nowy projekt ministerstwa edukacji określa minimalne wynagrodzenie dla nauczycieli. Wychodzi z niego, że pensje pedagogów mają wzrosnąć nawet o ponad tysiąc złotych. Istotne jest jednak to, że wzrośnie nie zasadnicze, a średnie wynagrodzenie. To też jest kością niezgody pomiędzy resortem edukacji a Związkiem Nauczycielstwa Polskiego. ZNP domaga się bowiem podwyżki wynoszącej 1500 zł - i ma ona dotyczyć wynagrodzenia zasadniczego.

📢 Okazje na rynku nieruchomości w Kujawsko-Pomorskim: Tanie domy dostępne od komornika! W marcu komornicy w Kujawsko-Pomorskiem wystawiają na sprzedaż wiele domów. Często z ceną między 100 a 200 tys. zł. Kiedy i gdzie odbędą się licytacje? Oto szczegóły ze zdjęciami nieruchomości.

📢 Marcowa waloryzacja emerytur: o ile wzrosną świadczenia? Ile będzie trafiać na konto? Sprawdź! Nadchodzi wyczekiwana waloryzacja emerytur. Od marca emeryci i renciści otrzymają wyższe, zwaloryzowane świadczenie. W jakiej wysokości teraz emerytury będą otrzymywać seniorzy? Od 1 marca świadczenia w ramach podstawowej, corocznej waloryzacji wzrosną o 12,12 procent. Zobacz jakiej wysokości emerytury otrzymają uprawnieni do tego świadczenia. 📢 Tak żyje i mieszka Krzysztof Stanowski, założyciel Kanału Zero. Zamieszkuje w domu usytuowanym w samym sercu lasu Krzysztof Stanowski w ciągu ostatnich kilku lat wyrósł na jednego z najpotężniejszych twórców w polskim internecie. Założyciel Kanału Zero, który wystartował na początku lutego, mieszka nieopodal Warszawy w posiadłości w środku lasu. Chętnie na Instagramie publikuje zdjęcia z życia zawodowego i rodzinnego. Zobacz, jak żyje Krzysztof Stanowski. 📢 Długi, które przedawniają się w marcu 2024 roku, nie wymagają spłaty Czy wiesz, że istnieje kategoria długów, które po pewnym czasie przedawniają się, a ty nie musisz ich spłacać? Przedawnienie długu to prawne zjawisko, które pozwala na uniknięcie egzekucji, ale czy wiesz, kiedy i jakie zobowiązania podlegają temu procesowi? Odpowiadamy na te pytania i podpowiadamy, gdzie sprawdzić swoje zadłużenie.

📢 Emerytury po waloryzacji: Niektóre zostały przekazane na konto w lutym, a inne w marcu Emerytury w lutym były wypłacane po raz ostatni w takiej wysokości. Od marca emeryci i renciści otrzymają wyższe, zwaloryzowane świadczenie. W jakiej wysokości otrzymaali seniorzy emerytury w lutym, a w jakiej w marcu? Sprawdź, o ile wzrosną na rękę wypłaty emerytur i w jakim terminie wpłyną na konta.

📢 Koniec bezpłatnych wypłat BLIK-em z bankomatów? Tych banków to dotyczy Poważne zmiany następują w popularnym mBanku. Wzrosną m.in. opłaty za wypłaty z bankomatów poza siecią banku. Przede wszystkim jednak skończy się bezpłatne wypłacanie pieniędzy BLIK-iem. Ważne zmiany wejdą już za kilka tygodni. Co istotne, dotkną niemal wszystkich klientów mBanku - tych zaś jest 5,7 miliona! 📢 To właśnie te SUV-y uważane są za praktycznie bezawaryjne i cieszą się bardzo dobrą opinią kierowców Kolejny rok SUV-y cieszą się wielką popularnością wśród polskich kierowców. Liczba modeli takich samochodów na ulicach z roku na rok jest coraz większa. Ten rodzaj samochodu cieszy się sporą popularnością również na rynku wtórnym. Ceny poszczególnych modeli trzymają się całkiem dobrze. W ostatnich latach trwałość tych samochodów również znacznie wzrosła. Mówią o tym raporty awaryjności przygotowywane przez ADAC, czyli niemiecki automobilklub. Sprawdź, które SUV-y są najmniej awaryjne.

📢 W "Oknie życia" w Toruniu pozostawiono 11-miesięcznego chłopczyka Po godzinie 12 w poniedziałek 11 marca w "Oknie życia" przy Szosie Bydgoskiej w Toruniu pozostawiono 11-miesięcznego chłopca. 📢 Najnowsza waloryzacja świadczeń przynosi znaczne podwyżki dla seniorów w marcu Czy to ostatnie tak duże podwyżki emerytur? W marcu seniorzy mogą liczyć na wzrost świadczeń. Przynajmniej takie wzrosty zakładają rządowe prognozy. Jeżeli ustawa z takimi zapisami wejdzie w życie, wtedy renciści i emeryci mogą liczyć na podwyżki. Te wypłacone zostaną już w marcu. 📢 Rozszerzenie Programu 500+ również na emerytów. Pozytywne zaskoczenie dla polskich seniorów [07.03.2024] Wiadomość o rozszerzeniu Programu 500+ na emerytów odbiła się szerokim echem w Polsce, stając się pozytywnym zaskoczeniem dla wielu seniorów. Teraz, dla tych, którzy zakończyli swoją zawodową karierę, otwierają się nowe perspektywy finansowego wsparcia. Zastanawiasz się, czy spełniasz warunki? Dowiedz się więcej o 500+ dla emerytów i odkryj, jak możesz skorzystać z tego istotnego dodatku poprawiającego jakość życia polskich seniorów.

📢 Świetne wieści dla emerytów W 2024 roku. Seniorzy w lutym dostaną zwrot podatku za 13. i 14. emeryturę Emeryci, którzy otrzymują co miesiąc mniej niż 2,5 tysiąca złotych brutto otrzymają zwrot naliczonego podatku PIT od 13. i 14. emerytury. To dobra wiadomość. Urząd skarbowy pieniądze wypłaci w lutym 2024 roku. W tabeli przedstawiamy, jakie to będą kwoty. Sprawdź szczegóły! 📢 Trzecia Droga: bez kandydata na prezydenta Torunia, z kandydatami na radnych Trzecia Droga, czyli koalicja Polskiego Stronnictwa Ludowego i Polski 2050 Szymona Hołowni, przedstawiła kandydatów do Rady Miasta Torunia i sejmiku województwa kujawsko-pomorskiego. Wśród nich są osoby związane z prezydentem Michałem Zaleskim. 📢 Bądź czujny na te objawy! Mogą wskazywać na obecność guza mózgu Nowotwór. Taką diagnozę w Polsce rocznie słyszy około 150 tysięcy osób. Osób żyjących z rakiem w naszym kraju jest kilka milionów. Rodzajów nowotworów jest wiele. Jednym z nich jest guz mózgu. Jak w przypadku wielu innych nowotworów rozwija się latami często niezauważony nie dając żadnych charakterystycznych objawów. Po czym poznać więc, że dzieje się z nami coś złego? Sprawdź!

📢 Emerytury policjantów sięgają absurdalnie wysokich kwot Wysokie świadczenia emerytalne otrzymuje coraz większa liczba mundurowych. W 2023 roku aż 8 tysięcy policjantów przeszło na emeryturę. To jest też dla nich coraz bardziej opłacalne dzięki rekordowej rewaloryzacji emerytur i rent resortowych. Ta wynosi 12 procent. 📢 Emerytura zwolniona z podatku w 2024 roku. Kto będzie do tego uprawniony? Polscy emeryci muszą mierzyć się ze skutkami niezwykle wysokiej inflacji. W tym roku czeka ich bardzo wysoka waloryzacja emerytur, jednak nie każdy na tym zyska tak dużo, jak mogłoby się wydawać. Tym bardziej, że pod znakiem zapytania stoi wzrost kwoty wolnej od podatku dochodowego. Kto jednak nie zapłaci podatku od emerytury? Czy emeryci zaoszczędza więcej w 2024 roku? Oto szczegóły!

📢 Syn Andrzeja Gołoty nie poszedł w ślady ojca. Tak wygląda Andrzej Junior. Zobaczcie zdjęcia! [12.03.2024] Andrzej Gołota Junior to syn wielkiego polskiego pięściarza - Andrzeja Gołoty. Syn nie poszedł w ślady ojca, choć początkowo próbował swoich sił jako bokser. Sport jest mu bliski, ale nie na tyle, by zaangażować się w to jak ojciec. Zobaczcie, jak dziś wygląda Andrzej Gołota Junior.

📢 Raport: Samochody, które mimo swojego wieku nadal świetnie radzą sobie na drogach Nie wszystkie samochody, które mają ponad 10 i więcej lat są w złym stanie technicznym. Wiele z nich całkiem dobrze znosi upływ czasu i nadal służą kierowcom. Sporo modeli jest bardzo dobrze wyposażonych, spełniają też wszelkie normy bezpieczeństwa. I co najważniejsze mimo upływu lat wciąż rzadko się psują. Mówi o tym raport niemieckiego Stowarzyszenia Inspekcji Technicznej czyli TUV. Które modele najlepiej znoszą upływający czas? Sprawdź! 📢 Główne modyfikacje, które czekają na pracowników w 2024 roku. Oprócz płacy minimalnej, co dokładnie ulegnie zmianie? W 2023 roku doszło do licznych nowelizacji Kodeksu Pracy. Pojawiły się w nim na stałe zapisy m.in. o pracy zdalnej, a także wprowadzono zupełnie nowe urlopu. Część zmian weszło w życie już wtedy, jednak niektóre obowiązywać będą dopiero w 2024 roku. Co wchodzi teraz w życie? Jakie zmiany dla pracowników są najważniejsze? Zobacz szczegóły!

📢 SUV-y, które oferują wartość adekwatną do swojej ceny. Sprawdź najmniej awaryjne modele według rzetelnego raportu ADAC! W 2024 rok Polacy wjechali zakochani w SUV-y. Liczba modeli takich samochodów na ulicach z roku na rok jest coraz większa. Ten rodzaj samochodu cieszy się sporą popularnością również na rynku wtórnym. Ceny poszczególnych modeli trzymają się całkiem dobrze. W ostatnich latach trwałość tych samochodów również znacznie wzrosła. Mówią o tym raporty awaryjności przygotowywane przez ADAC, czyli niemiecki automobilklub. Zobacz, które SUV-y są najmniej awaryjne.

📢 Mistrzowie parkowania z Torunia i regionu znów w akcji! Nie uwierzysz, gdzie zostawiają swoje auta Mamy dla Was kolejne zdjęcia kujawsko-pomorskich "mistrzów parkowania". Dla nich inni uczestnicy dróg i chodników się zupełnie nie liczą. Nie uwierzycie, gdzie zostawiają swoje pojazdy. Więcej zdjęć w naszej galerii.

📢 Tak możesz zwiększyć swoje świadczenie od ZUS. Wielu o tym zapomina! Wyliczenia wysokości emerytury opierają się na kilku zasadach. Podstawą jest oczywiście spojrzenie na wysokość zebranych składek ubezpieczeniowych. Jednakże nie można zapominać o tym, że niezwykle istotny jest również staż pracy. W szczególności dotyczy to osób urodzonych po 31 grudnia 1948 roku. Oto szczegóły! 📢 Tak mieszkają milionerzy z powiatu toruńskiego. Oto piękne wille i rezydencje, które można kupić! Zobaczcie nasz kolejny przegląd ogłoszeń z portalu OtoDom.pl, który dotyczy najdroższych domów, które obecnie można kupić w powiecie toruńskim. 📢 Po tylu latach przedawniają się długi. Przedawnienie długów w 2024 roku - tych długów nie trzeba spłacać Jeżeli zaciągamy zobowiązania finansowe, musimy liczyć się z tym, że trzeba je spłacać. Jednak w życiu zdarzają się różne sytuacje. Bywa i tak, że mimo chęci nie mamy w danym okresie naszego życia możliwości regulować zobowiązań i spłacać długów. Zobacz, po jakim czasie następuje przedawnienie długów. Tych zobowiązań nie trzeba spłacać.

📢 Toruń. Wypadek na skrzyżowaniu ul. Andersa i Kniaziewicza! Auto osobowe wymusiło pierwszeństwo Wypadek na skrzyżowaniu Andersa i Kniaziewicza. Doszło tam do kolizji dwóch samochodów osobowych. 📢 Mokre w 1927 roku, czyli jak ważna dla naszych przodków była zieleń w miastach Dążeniem zarządów wszystkich miast współczesnych jest zakładać, w śródmieściach czy też na przedmieściach, jak najwięcej ogrodów, ogródków, szpalerów drzew na ulicach, a istniejące troskliwie pielęgnować - pisał 97 lat temu reporter "Słowa Pomorskiego" analizując potrzeby Mokrego.

📢 Zmęczenie i senność w ciągu dnia? Zobacz czego brakuje w Twoim organizmie Ciągłe zmęczenie i senność to plaga, która dotyka coraz więcej Polaków. Nie musi to oznaczać zaraz poważnych chorób, ale warto zainteresować się tym naszego organizmu i znaleźć przyczynę nieustannego zmęczenia. Często wystarczy tylko uzupełnić niedobór witamin i minerałów, by poczuć się o wiele lepiej. Zobacz brak jakich składników może powodować ciągłe zmęczenie i senność.

📢 Koncert ,,Świat Kobiet” w Arenie Toruń. Wielkie gwiazdy zaśpiewały specjalnie dla pań W minioną niedzielę (11.03) w Arenie Toruń obył się wyjątkowy koncert z okazji Dnia Kobiet. Na scenie zaprezentowały się największe gwiazdy polskiej sceny muzycznej. Były to m.in. Justyna Steczkowska, Beata Kozidrak, Igor Walaszek - Igo, Michał Szpak, Natalia Nykiel, Igor Herbut czy O.S.T.R. Zobaczcie naszą fotorelację z tego wydarzenia. 📢 Od teraz większa grupa seniorów dostanie dodatek 500 zł miesięcznie. Trzeba złożyć ten wniosek Od marca 2024 roku, dzięki waloryzacji rent i emerytur, większa grupa seniorów będzie kwalifikować się do otrzymania dodatkowego wsparcia finansowego w postaci "500 plus dla seniorów". Wzrosły limity dochodów, umożliwiając szerszej liczbie osób skorzystanie z tego świadczenia. Dowiedz się, jak złożyć wniosek i sprawdzić, czy się kwalifikujesz.

📢 Minimum 400 złotych więcej w kwietniu. Na tyle mogą liczyć emeryci w kwietniu W marcu mieliśmy jedną z największych w historii waloryzacji świadczeń emerytalnych. Wzrost wyniósł aż 12,12 procent, co dla emerytów i rencistów stanowi bardzo poważne wsparcie finansowe. Szczególnie duży dodatek docenią emeryci w kwietniu, gdyż wtedy też wypłacona będzie 13. emerytura. Ta również uległa podwyższeniu!

📢 Dodatek 550 zł otrzymywany bez względu na wiek! Musisz się śpieszyć, czas jest ograniczony. Sprawdź szczegóły 11.03.2024 Tych pieniędzy nie można zignorować. Aby otrzymać dodatkowe pieniądze, należy złożyć jeden prosty wniosek i Zakład Ubezpieczeń Społecznych będzie musiał wypłacić pieniądze. Natomiast czas jest ograniczony. W naszej galerii znajdziesz wszystkie potrzebne informacje dotyczące dodatku w wysokości 550 zł od ZUS. 📢 Niewielu Polaków wie o tym dodatku. Można zyskać 550 zł, bez względu na wiek! Decyzja w ciągu miesiąca 11.03.2024 553,30 zł miesięcznie to specjalny dodatek wypłacany przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Jego wysokość jest stała, ale podlega on corocznej waloryzacji. Aby go otrzymać, trzeba spełniać specjalne warunki. Wyjaśniamy szczegóły.

📢 Rekordowe świadczenia dla seniorów w 2024 roku! Najnowsze wyliczenia emerytur 11.03.2024 Takiego roku ZUS jeszcze nie miał. Seniorów w 2024 roku prawdopodobnie czekają dwie waloryzacje emerytur, ponadto otrzymają "trzynastkę", a wczesną jesienią "czternastkę". Sprawdź najnowsze wyliczenia emerytur w 2024 roku. 📢 Ślub Krzysztofa Rutkowskiego! Detektyw i Maja Plich wzięli ślub. Co to było za niezwykłe wydarzenie! ZDJĘCIA 11.03.2024 Krzysztof Rutkowski i Maja Plich są oczywiście oficjalnie małżeństwem od kilku lat. Zobaczycie zdjęcia i nagranie z ceremonii ślubnej w pałacowym ogrodzie! 📢 Oto stare monety z PRL, które są poszukiwane przez kolekcjonerów. Sprawdź, które są najdroższe i ile można za nie zarobić! 11.03.2024 Stare, rzadkie i najcenniejsze monety z PRL. Pieniądze z tego okresu, są teraz warte nawet kilkaset razy więcej, niż w dniu ich pojawienia się na rynku. Najczęściej poszukiwane monety przez kolekcjonerów są bardzo rzadkie i mają długą historię. Wartość kolekcjonerska niektórych pieniędzy robi ogromne wrażenie. Jakie numizmaty są teraz najcenniejsze? Aukcje z monetami z PRL z roku na rok biją kolejne rekordy popularności. Za te monety kolekcjonerzy są w stanie zapłacić krocie! Sprawdź, czy masz je w domu!

📢 Te znaczki pocztowe są warte fortunę. Zobacz, ile są warte stare znaczki. Nie spodziewasz się, że mogą tyle kosztować 11.03.2024 Filatelistyka to jedno ze starszych hobby z długą tradycją. Te stare znaczki z PRL są warte majątek! Sprawdź, jakie znaczki są poszukiwane przez kolekcjonerów. Wielu Polaków z sentymentem lubi wracać do czasów PRL, a szczególnie do przedmiotów, którymi w ówczesnym czasie się posługiwaliśmy. Mają one swój wyjątkowy charakter. 📢 400 złotych dla każdego. Polacy o tym nie pamiętają. Jest tylko jeden warunek. Sprawdź, kto może uzyskać świadczenie 11.03.2024 Dodatkowe 400 złotych. Kto może je uzyskać? Pomoc przeznaczona jest dla rodziców dzieci do lat 3. To dofinansowanie pobytu w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna. Kto może uzyskać pomoc? Jak i gdzie złożyć wniosek o dofinansowanie? 400 złotych dla każdego! Sprawdź szczegóły!

📢 1500 złotych wsparcia dla rodziców. Kto dostanie dodatkowe pieniądze? Nowe świadczenie dla rodzin z dziećmi. Zgodnie z zapowiedziami wejdzie w życie jeszcze w tym roku. Na wsparcie matek, które wracają do pracy po urodzeniu dziecka w budżecie zagwarantowano 1,5 miliarda złotych. Wysokość świadczenia ma wynosić 1500 złotych. Co trzeba zrobić aby otrzymać te pieniądze. Jakie warunki będą musiały spełnić matki, aby otrzymać tzw. babciowe?. 📢 To dzięki nim wszystko gra! Sekrety Toruńskiej Orkiestry Symfonicznej. Kto w administracji kocha black metal, a kto rude koty? Na żadnym instrumencie nie grają, ale to dzięki nim orkiestra gra! Oto dobre duchy i profesjonalne zaplecze Toruńskiej Orkiestry Symfonicznej. Bez bibliotekarza nut, marketingowca, księgowych i całej ekipy administracyjnej nic by się nie udało.

📢 Wodociągi na Bielanach zamieniły się w toruńską Szmalcówkę Ekipa Instytutu Filmowego Unisławskiego Towarzystwa Historycznego pracuje nad filmem o toruńskiej Szmalcówce. Zdjęcia kręcili w Collegium Maius, Kujawsko-Pomorskim Centrum Kształcenia Nauczycieli przy Sienkiewicza, na Przedzamczu oraz wodociągach na Bielanach.

📢 Międzynarodowa Wystawa Kotów Rasowych w Szkole Podstawowej nr 16 w Toruniu [GALERIA] Właściciele kotów brytyjskich, persów i innych rasowych pupili zjechali się do Torunia na Międzynarodową Wystawę Kotów. Wydarzenie to odbyło się w sobotę i niedzielę (9-10.03.2024) w godzinach 10:00-17:30 w Szkole Podstawowej nr 16 przy ul. Dziewulskiego 2. To była okazja do rozmowy z hodowcami i zobaczenia na własne oczy najpiękniejszych kotów z całej Polski. Obejrzyjcie naszą fotorelację! 📢 SZOK! Najwięksi miliarderzy w Polsce. Poznajcie TOP 25 najbogatszych Polaków według Forbesa w 2024 roku W Polsce bogactwo nie zna granic, a lista najbogatszych osób rokrocznie przyprawia o zawroty głowy. Magazyn Forbes właśnie opublikował swój prestiżowy ranking na rok 2024, ukazujący elitę finansową kraju. Kto znalazł się w pierwszej dwudziestce i jakie kwoty zdominowały listę najbogatszych Polaków? Zapraszamy do odkrycia sekretów fortuny!

📢 Odbierz dodatek 300 zł bez wniosku i niezależnie od wieku. Sprawdź jak to zrobić! Czy wiesz, że możesz otrzymać dodatek w wysokości ponad 300 złotych miesięcznie, nawet jeśli nie spełniasz wymogów wiekowych? Dodatek ten, zwany dodatkiem pielęgnacyjnym, może być przyznany osobom, które mają trudności z samodzielnym funkcjonowaniem lub cierpią na ograniczoną zdolność życiową. Co więcej, nie trzeba składać żadnego wniosku, aby go otrzymać. Dowiedz się, jak skorzystać z tego wsparcia. 📢 Toruń. Piknik militarny na Rynku Staromiejskim z okazji 25 lat Polski w NATO [GALERIA] Pokaz specjalistycznego sprzętu wojskowego, występ orkiestry i tradycyjna grochówka. Tak było w sobotę na Rynku Staromiejskim w Toruniu. Świętowano 25-lecie obecności Polski w NATO. 📢 Toruń. Alternative Fashion Show 2024 w WOAK-u. Zobacz, co pokazali projektanci! Pokaz mody alternatywnej odbył się w sobotę w Wojewódzkim Ośrodku Animacji Kultury w Toruniu. Alternative Fashion Show to wydarzenie, które co rok ściąga do Torunia osoby interesujące się modą, a dla artystek i artystów są okazją do zaprezentowania swoich prac przed szeroką publicznością.

📢 Najpiękniejsza piłkarka świata na odważnych zdjęciach. Alisha Lehmann ma już 16,5 mln obserwujących, a jej popularność rośnie! Szwajcarka Alisha Lehmann jest uznawana za najpiękniejszą piłkarkę świata. Jej profil na Instagramie śledzi ponad 16,5 mln użytkowników. To o ponad 4 miliony więcej niż legenda tenisa ze Szwajcarii, Roger Federer. Ta popularność może być jednak uciążliwa, a piękna piłkarka żali się, że większość jej fanów nie ogląda jej meczów. Smutek z pewnością łagodzą wielkie pieniądze, które inkasuje za każde zdjęcie, które publikuje w mediach społecznościowych. 📢 TOP 14. Oto kobiety, które mają duży wpływ na życie Torunia! Kobiety dominują wśród mieszkańców Torunia. Wśród nich są te, które mają duży wpływ na życie pozostałych torunian. To także te panie, które mieszkają poza miastem, ale tu pracują i działają.

📢 Toruń. Zaniedbane dotąd osiedle Winnica staje się ekskluzywne, choć jeszcze nie wszędzie Toruńska Winnica to dzielnica kontrastów. Mogliśmy się o tym przekonać podczas "wizji lokalnej". 📢 Te samochody kradną najczęściej. Zobacz jakie marki i modele upodobali sobie złodzieje Kradzieże samochodów w Polsce to cały czas spory problem. Samochody właścicieli znikają w różnych okolicznościach. Złodzieje doskonale opracowali techniki kradzieży. Znikają auta zarówno starsze, jak i te najnowsze z różnego rodzaju systemami, które maja zniechęcić złodziei. Jakie marki samochodów znikały najczęściej? 📢 Te osoby adoptowały psy z toruńskiego schroniska. Zwierzęta znalazły nowy dom Do toruńskiego schroniska dla zwierząt psy trafiają praktycznie codziennie. Równie często pracownicy schroniska otrzymują pytania o adopcje psów. Cześć osób decyduje się wziąć psa ze schroniska do swojego domu. Wielkie brawa dla nich za decyzję. Zobacz osoby, które ostatnio adoptowały psy z toruńskiego schroniska dla zwierząt. Nowy dom znalazły zarówno psy małe jak i duże, młode i nieco starsze. W dalszym ciągu w schronisku na adopcję czeka wiele czworonogów.

📢 Julka z Torunia wykonuje świece, które wyglądają jak słodkości! Robi je dla chorej siostry Świece Julki – pod taką nazwą można znaleźć profil na Facebooku, na którym nastoletnia Julka z Torunia pokazuje swoją twórczość. Tworzy świece, które wyglądają jak same pyszności! Przy tej okazji pomaga swojej siostrze, Anastazji, która jest ciężko chora. 📢 Ulgi podatkowe 2023/2024. Zbliża się rozliczenie PIT-u. To odliczysz od podatku! Wielkimi krokami zbliża się rozliczenie podatkowe za 2023 rok. Jak trzeba obliczyć podatki w 2024 roku? I przede wszystkim, na jakie ulgi PIT 2023 zezwala? Oto, na co możesz liczyć w tym roku! 📢 Te samochody walczą z usterkami. To najbardziej awaryjne auta w przedziale 2-3 lat Coraz więcej osób decyduje się na kupno samochodu używanego w miarę młodego. Zanim wyda się określoną pulę pieniędzy warto sprawdzić, które auta dość często mają usterki. Nikt nie chce po kupnie samochodu spędzać w warsztacie więcej czasu niż na ulicach. Usterki nie muszą być nawet poważne, by wyraźnie zniechęciły kierowców do danego modelu. Z pomocą może przyjść raport TÜV, który powstaje na podstawie danych zebranych podczas okresowych przeglądów technicznych samochodów osobowych w stacjach kontroli pojazdów na terenie Niemiec.

