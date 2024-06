Prasówka 12.06.2024 - najważniejsze wydarzenia. Przygotowaliśmy przegląd prasy z wczoraj

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 11.06. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Zmiany w Abonamencie RTV w Polsce. Już nikt nie uniknie opłat za słuchanie radia i oglądanie telewizji? 12.06.2024”?

Prasówka 12.06: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Zmiany w Abonamencie RTV w Polsce. Już nikt nie uniknie opłat za słuchanie radia i oglądanie telewizji? 12.06.2024 Zmiany w abonamencie RTV w Polsce to temat, który budzi zainteresowanie wielu obywateli. Abonament RTV, czyli opłata za użytkowanie odbiorników radiowych i telewizyjnych, jest obowiązkowa dla wszystkich posiadaczy tych urządzeń. W ostatnich latach pojawiły się istotne zmiany w zasadach i wysokości tej opłaty, które warto znać, aby uniknąć nieprzyjemnych niespodzianek.

📢 Pogrzeb Janusza Rewińskiego ZDJĘCIA. Oni pożegnali znanego aktora i satyryka W Warszawie odbył się pogrzeb Janusza Rewińskiego. Zobacz zdjęcia z tego wydarzenia. 📢 Kujawsko-Pomorskie. Tanie domy od komornika. Już od 54 tys. zł! Sprawdź oferty z czerwca 2024 W czerwcu komornicy w Kujawsko-Pomorskiem wystawiają na sprzedaż wiele domów. Najtańsze z ceną poniżej 100 tysięcy zł. Oto szczegóły licytacji i zdjęcia nieruchomości.

Prasówka 12.06: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 UWAGA! Niebezpieczne mięso w sprzedaży! GIS ostrzega przed wędliną. Zjedzenie grozi chorobą i silnym zatruciem! W najnowszym komunikacie Główny Inspektorat Sanitarny wydał ostrzeżenie o wykryciu bakterii Listeria monocytogenes w suszonym wyrobie z mięsa wieprzowego. Przy spożyciu tej bakterii grozi nam zatrucie i to bardzo dziwne. Również jesteśmy wtedy zagrożeni listeriozą, groźną chorobą wywoływaną przez tę bakterię! Sprawdźcie, przed czym trzeba się chronić!

📢 Możesz dostać co najmniej 1780 zł. Zasady renty rodzinnej Renta rodzinna to świadczenie, które pomaga wdowom i wdowcom zachować standard życia na w miarę akceptowalnym poziomie. Świadczenie przyznaje ZUS i aby je otrzymać trzeba spełnić określone warunki. Co trzeba zrobić, by dostać rentę rodzinną?

📢 Lipcowa waloryzacja emerytur 2024. To świadczenie emerytalne będzie wyższe! Zobacz wyliczenia kwot w tabeli i ile wyniesie Twoja emerytura! Lipcowa waloryzacja emerytur jest szczególna ze względu na jej wysokość. Docenią to osoby, które właśnie w lipcu zdecydują się przejść na emeryturę. Po czerwcowemu zwaloryzowaniu kapitału emerytalnego zyskają oni nawet kilkaset złotych więcej niż gdyby na emeryturę przeszli dwa miesiące wcześniej! Sprawdź już teraz, ile może wynieść lipcowa emerytura! 📢 Opóźnienie renty wdowiej? Niepokojące zmiany w planowanym świadczeniu! Kiedy będzie 50 procent? Sprawdź najnowsze plany komisji W planowanych zmianach w ustawie przyznana renta wdowia będzie nie w pełnej wysokości. Okazuje się, że planowane uzyskanie 50 procent świadczenia będzie następować stopniowo. Na samym początku wdowa lub wdowiec otrzymają zaledwie 15 procent! Oto szczegóły zmian planowanych przez Sejm!

📢 14.emerytura 2024. Takie kwoty trafią na konta seniorów! Oto tabele wyliczeń W tym roku seniorzy także mogą liczyć na 14.emeryturę. Trafi ona do zainteresowanych we wrześniu. Podstawą do wypłaty będzie wysokość tegorocznej emerytury minimalnej, która wzrosła do 1780,96 zł brutto. 📢 Czerwcowa waloryzacja emerytur 2024. O ile wyższe będzie nadchodzące świadczenie emerytalne? Sprawdź tabele wyliczenia kwot! Osoby, które zamierzają przejść na emeryturę zastanawiają się w jakim miesiącu najlepiej to zrobić. Idealnym do tego czasem jest druga połowa roku, po waloryzacji kapitału, którą ZUS przeprowadza w czerwcu. Świadczenie może być wyższe nawet o kilkaset złotych. 📢 Poczuj się jak król! Najdroższe mieszkania i apartamenty do kupienia w Toruniu. Tyle chcą za mkw Na portalu OtoDom.pl znaleźć można wiele ogłoszeń, które dotyczą sprzedaży wyjątkowych apartamentów i mieszkań. Są to nieruchomości przeznaczone dla osób ze sporą ilością gotówki. Wielkie przestrzenie, nowoczesny design i niesamowite widoki z okna - to tylko cześć cech, które mocno rzutują na cenę tych mieszkań. Zobaczcie sami! Szczegóły i zdjęcia w galerii.

📢 Główna wygrana w Mini Lotto padła w Toruniu. Najwyższa w historii W 2024 roku mamy już 83 wygrane w Lotto w Kujawsko-Pomorskiem. W sumie na blisko 7 milionów złotych. W sobotę padła wygrana Toruniu. W której kolekturze? Ile wyniosła? Sprawdźcie! Szczegóły w artykule poniżej. 📢 Ulga dla seniorów 2024. Te panie 60 plus i ci panowie 65 plus nie muszą płacić podatku dochodowego [12.06.2024 r.] Kobiety i mężczyźni, jeśli są w wieku emerytalnym, ale nie pobierają świadczenia od państwa, tylko nadal pracują - ich dochody są zwolnione z podatku dochodowego. Oto zasady ulgi dla seniorów.

📢 Córka Natalii Kukulskiej i wnuczka Anny Jantar - zdjęcia. Anna Dąbrówka ma już 19 lat [12.06.2024 r.] Natalia Kukulska i Michał Dąbrówka pobrali się 24 lata temu, po 10-letniej znajomości, i doczekali razem trojga dzieci: niespełna 24-letniego Jana, 19-letniej Anny oraz 7-letniej Laury. W ostatnim czasie piosenkarka, córka Anny Jantar, pochwaliła się w mediach społecznościowych swoją starszą córką. Ania Dąbrówka ma już 19 lat. Jej obecność na profilu mamy nie była przypadkowa. Zobaczcie na zdjęciach w naszej galerii.

📢 Modne krótkie fryzury damskie na wiosnę i lato. Taka fryzura odmładza i jest łatwa do układania [12.06.2024 r.] Modna fryzura potrafi odmienić twarz kobiety. Warto poeksperymentować i postawić na nowe trendy. Styliści przedstawiają najmodniejsze kobiece fryzury na wiosnę oraz nadchodzące lato 2024. Krótkie lub półdługie włosy to teraz hity w branży fryzjerskiej. Takie uczesania są bardzo kobiece, nie wymagają czasochłonnych zabiegów stylizacyjnych, a w dodatku sprawiają, ze twarz wygląda młodo i świeżo. Zobacz najmodniejsze fryzury damskie na wiosnę i lato 2024. 📢 Te długi już się przedawniły. Oto zobowiązania, których nie musisz spłacać [12.06.2024 r.] Przedawnienie długów może być rozwiązaniem dla osób, które wpadły w spiralę finansowych zobowiązań. Nie jest to jednak szansa dla osób, które nie spłacają swoich zobowiązań. Przedawnienie długów choć pojawia się w kodeksie cywilnym to spełnienie wszystkich warunków jest bardzo mało prawdopodobne. Zobaczcie kiedy dochodzi do przedawnienia i które długi już się przedawniły.

📢 Takie znaki zodiaku mogą wygrać na loterii w lato 2024. Na nich w czerwcu czeka duża kasa [12.06.2024 r.] Lato 2024 okaże się bardzo szczęśliwe dla niektórych znaków zodiaku. Już w czerwcu, dzięki korzystnemu układowi gwiazd i planet, mogą liczyć na powodzenie w sprawach finansowych. Jedni wygrają dużo gotówki na loterii, inni wartościowe przedmioty. Sprawdź, czy twój znak zodiaku jest na liście.

📢 Te znaki zodiaku czekają duże pieniądze. Oto horoskop na lato 2024 roku [12.06.2024 r.] Jedni traktują horoskopy z przymrużeniem oka, inni uważają, że kryje się w nich ziarno prawdy. Horoskopy to przepowiednie rodem ze starożytnego Babilonu. Życie niektórych osób może się znacząco odmienić już tego lata. To właśnie te znaki zodiaku mają szansę na sporą kasę. Może i ciebie czekają wielkie pieniądze? Zobacz teraz, co tobie wróżą gwiazdy.

📢 Dzięki temu trikowi pomidor obrodzi. Podlej tym nawozem krzaki pomidora, a będziesz mieć mnóstwo pomidorów [12.06.2024 r.] Pomidor to smaczne i bardzo zdrowe warzywo. To wielka satysfakcja móc zjeść pomidorki, które sami wyhodowaliśmy w swoim ogródku czy na balkonie. Pomidory, by dobrze rosły i miały dużo owoców, trzeba regularnie podlewać i nawozić. Mamy prosty trik, który sprawi, że pomidory będą lepiej wchłaniać składniki mineralne, a dzięki temu krzaczki będą się uginać od pomidorów. 📢 Szwajcarska willa Jana Kulczyka. Ściany ze złota, podziemne jezioro i teatr - zdjęcia [12.06.2024 r.] Spa, teatr, sauna himalajska i widok na góry. Szwajcarska willa Jana Kulczyka warta jest ponad 700 milionów złotych! Nie żartujemy! Rezydencja ma siedem pięter, w tym... jezioro w piwnicy. Mamy zdjęcia! Zobaczcie wnętrza posiadłości Jana Kulczyka.

📢 Taki będzie zwrot podatku 2024 dla emerytów. Wielu seniorów jeszcze czeka na przelew - wyliczenia [12.06.2024 r.] Do 30 kwietnia 2024 roku można było składać zeznania podatkowe za 2023 rok. Wielu seniorów, którzy złożyli wniosek w ostatnim terminie, nadal czeka na przelew od ZUS. Zobaczcie, na jakie pieniądze mogą liczyć emeryci. Taki będzie zwrot podatku za 2023 rok.

📢 Jeden gadżet - tyle wystarczy, by pokonać kleszcze. Leśnicy podpowiadają skuteczny trik [12.06.2024 r.] Wystarczy jeden tani przedmiot, który znajdziemy niemal w każdym domu, aby skutecznie zabezpieczyć się przed kleszczami. Leśnicy z Karkonoskiego Parku Narodowego podzielili się swoim patentem, który nie wymaga wydawania dużych sum na specjalistyczne środki odstraszające. Tymczasem, borelioza przenoszona przez kleszcze stanowi coraz większe zagrożenie dla Polaków, z rosnącą liczbą zachorowań każdego roku. Zobacz, jaki sposób na kleszcze mają leśnicy z Karkonoskiego Parku Narodowego.

📢 Iga Świątek - tak mieszka i żyje na co dzień mistrzyni Rolanda Garrosa. O czarnym kocie, ukulele i ulubionym serialu [12.06.2024 r.] Tak mieszka i żyje na co dzień Iga Świątek, najlepsza tenisistka świata. W sobotę czerwca już po raz czwarty w karierze wygrała wielkoszlemowy turniej w Paryżu na kortach Rolanda Garrosa. Czy Iga Świątek ma chłopaka? Co studiuje Iga Świątek? Co polska tenisistka robi w wolnym czasie? Poznajcie lepiej naszą najlepszą tenisistkę świata. Taka jest Iga Świątek prywatnie! 📢 Straszny wypadek na siłowni w Toruniu. Ważąca 200 kg sztanga spadła trenerowi na brzuch. ZUS odmawiał mu odszkodowania! Do poważnego w skutkach wypadku doszło w jednej z siłowni w Toruniu. Ważąca 200 kg sztanga spadła trenerowi na brzuch. ZUS odmówił mężczyźnie wypłaty odszkodowania twierdząc, że to nie był wypadek przy pracy. Dopiero sąd stanął po stronie mężczyzny.

📢 Kolejna gorąca impreza w Hex Club Toruń za nami. Zobaczcie, jak było! Działo się ostatnio w Hex Club Toruń! Zobaczcie kolejną fotorelację z imprez w jednym z najpopularniejszych klubów na toruńskiej starówce. Więcej zdjęć w naszej galerii.

📢 Ten bob będzie hitem tegorocznego lata. Ta fryzura będzie popularna w 2024 roku Latem warto postawić na wygodne fryzury, które nie będą obciążać włosów. Warto wybrać fryzurę która sprawdzi się zarówno w upalne dni jak i niespodziewane opady deszczu. W salonach fryzjerskich po raz kolejny będzie królował bob, który ma już wiele wariantów. Mamy dla Was kilka propozycji na fryzurę na lato. Oto one. 📢 Wyjaśniamy czerwcowo-lipcową waloryzację emerytur 2024. Mamy wyliczenia brutto W obliczu nadchodzącej waloryzacji kapitału zgromadzonego na kontach emerytalnych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) 1 czerwca, wiele osób zastanawia się nad optymalnym momentem przejścia na emeryturę. Prognozy sugerują, że tegoroczna waloryzacja może osiągnąć rekordowy poziom od 14,8 do 14,9 proc., co czyni lipiec 2024 roku wyjątkowo korzystnym momentem dla przyszłych emerytów, planujących zakończenie aktywności zawodowej.

📢 Niekwitnący skrzydłokwiat - trik. Dodaj to do doniczki raz na tydzień, a będzie mieć mnóstwo kwiatów Skrzydłokwiaty to piękne rośliny, są idealną ozdobą naszych mieszkań. Zdrowe skrzydłokwiaty mają błyszczące liście w kolorze ciemnej zieleni i piękne, białe kwiaty. Są nie tylko atrakcyjne wizualnie, ale w dodatku są bardzo łatwe w uprawie. Jednak zdarza się, że skrzydłokwiat przestaje kwitnąć. Co wtedy zrobić? Jak pielęgnować skrzydłokwiat, by znów miał kwiaty? Zastosuj ten składnik, a twój skrzydłokwiat będzie miał mnóstwo kwiatów. 📢 Rododendron żółknie i nie kwitnie? Wypróbuj trik cioci Krysi, a rododendron odżyje Rododendron to wspaniała, okazała roślina. To prawdziwa ozdoba każdego ogrodu. Różanecznik, bo tak inaczej nazywa się rododendron, zwykle kwitnie obficie - ma piękne, dorodne kwiaty w odcieniach różu, czerwieni i fioletu. Jest to jednak dość wymagająca pod względem uprawy roślina. Zdarza się, ze rododendron zaczyna żółknąć i nie kwitnie. Mamy sprawdzony sposób, jak temu zaradzić.

📢 Limity wypłat gotówki z bankomatów w 2024 roku. Mamy dane z PKO BP, mBank czy Millennium W 2024 roku nadal korzystamy mimo rosnącej popularności płatności bezgotówkowych. Znajomość limitów wypłat z bankomatów oraz ograniczeń dotyczących płatności gotówką może okazać się przydatna w codziennym życiu. Jakie są maksymalne i minimalne kwoty, które można wypłacić z bankomatów popularnych banków? Zobaczcie! 📢 Niedobór żelaza - takie są objawy. Na to zwracają uwagę lekarze - to świadczy o niedoborze żelaza Niedobór żelaza może objawiać się na wiele sposobów. Niektóre z objawów niedoboru żelaza mogą się wydawać nietypowe. Jakie objawy mogą wskazywać, że organizmowi brakuje żelaza? Lekarze wymieniają oznaki, na które trzeba zwrócić uwagę. Sprawdź koniecznie i szybko reaguj, jeśli tylko wystąpi którykolwiek z tych objawów. Niedobory żelaza mogą mieć znaczący wpływ na funkcjonowanie organizmu. Zignorowanie tych subtelnych sygnałów może być niebezpieczne dla zdrowia.

📢 Tak może wyglądać "cicha depresja". Na takie oznaki trzeba zwrócić uwagę Takie objawy może mieć tzw. "cicha depresja" zwana również często "uśmiechniętą depresją". Oto ważne oznaki, na które trzeba zwrócić uwagę - mówią lekarze. Część osób z cichą depresją nie zdaje sobie z tego sprawy. To sprawia, że choroba ta jest jeszcze trudniejsza do wychwycenia. Tak wygląda "uśmiechnięta depresja" - poznaj teraz w naszej galerii najważniejsze objawy ukrytej choroby. 📢 Takie sztuczki stosują teraz supermarkety. Tak sklepy oszukują klientów, by kupowali więcej Sklepy i supermarkety stosują psychologiczne sztuczki i triki, by klienci kupowali więcej. Sprzedawcy sięgają do reguł psychologii, perswazji, a czasem nawet manipulacji. Często stosują nieuczciwe metody, na które prawie każdy daje się złapać. Chodzi o to, by skłonić klientów do kupowania rzeczy, których nie planowali kupować i do wydawania większej ilości pieniędzy. Oto lista sztuczek, jakie stosują supermarkety, by klienci kupowali więcej. Poznaj je teraz w naszej galerii.

📢 Wypadek na Drodze Krajowej nr 80 w okolicach Czarnego Błota. Rozbite dwa auta osobowe Do zderzenia dwóch aut osobowych (w tym SUV) doszło we wtorek, 11 czerwca, na drodze krajowej nr 80 w okolicach miejscowości Czarne Błoto, przy zjeździe na Zamek Bierzgłowski. 📢 Uwaga, kierowcy i pasażerowie! Od środy 12 czerwca inaczej pojedziemy Szosą Okrężną w Toruniu W środę 12 czerwca zmieni się organizacja ruchu na przebudowywanym odcinku Szosy Okrężnej w Toruniu. 📢 Renta wdowia 2024. Mamy najnowsze wyliczenia! Ile dostanie wdowiec? Oto stawki Wdowy i wdowcy mają bardzo poważny problem, gdy przychodzi do próby pogodzenia domowego budżetu z nagłą obniżką tego, ile faktycznie można wydać. Po śmierci współmałżonka problem jest ten bardzo bolesny. Od długiego czasu mówi się o zmianach w rencie wdowiej - jakie propozycje są przedstawiane? Na co będą mogli liczyć wdowcy i wdowy?

📢 Gigantyczna waloryzacja emerytur w czerwcu 2024! To nawet kilkaset złotych miesięcznie więcej! Kto skorzysta? [11.06.2024] Coroczna waloryzacja kapitału emerytalnego jest tuż-tuż! W tym roku ma być ona niezwykle wysoka i objąć powinna około 300 tys. osób! W przypadku wielu przyszłych emerytów mowa o podwyżce potencjalnych świadczeń nawet o kilkaset tysięcy złotych. Kto i na jakich zasadach skorzysta z corocznej waloryzacji kapitału emerytalnego? Czy Ty też na tym zyskasz? Sprawdź! 📢 Bezterminowe prawa jazdy do wymiany! Kto i kiedy będzie musiał mieć nowy dokument? Zobacz szczegóły Bezterminowe prawa jazdy odchodzą do lamusa. Osoby je posiadający będą musieli wymienić dokument na taki z określoną datą ważności.

Prawo jazdy bez terminu ważności muszą wymienić osoby, które uzyskały taki dokument przed 18 marca 2013 r. Kiedy to zrobić?

📢 Jak oszukać komornika? Oto popularne sposoby i sztuczki. Tak to robią Polacy! Dłużnicy wciąż sporo ryzykują Jak Polacy oszukują komorników? Poznajcie najpopularniejsze sposoby i sztuczki wykorzystywane przez osoby ścigane przez komornika. Aby go przechytrzyć, dłużnicy zdolni są prawie do wszystkiego. Jakie mają metody? Na papierze zarabiają minimalną krajową, pracują na czarno lub przepisują majątki na bliskich. "To najgorszy sposób postępowania" - ostrzega Krajowa Rada Komornicza. Jakie mają metody, aby ukryć swój majątek i uniknąć płacenia? Jakie są najpopularniejsze sposoby i sztuczki, których ludzie chwytają się, by oszukać komornika? Sprawdźcie! 📢 Kujawsko-Pomorskie. Tak tanio dawno nie było! Mieszkania od komornika w czerwcu nawet już od 70 tys. zł! 70 i 83 tysięcy zł - z taką ceną komornik wystawia na licytację dwie kawalerki w Brodnicy. Podobnych okazji kupna "M" w niższej od rynkowej cenie jest w czerwcu więcej. W Kujawsko-Pomorskiem pod młotek idzie wyjątkowo dużo lokali.

📢 Takie są średnie emerytury w Polsce 2024. Też tyle dostajesz? Zobacz wyliczenia! Według najnowszych doniesień Zakładu Ubezpieczeń Społecznych renta i emerytura w Polsce przeciętnie wynosi 3516,95 zł brutto - takie są przynajmniej dane za pierwszy kwartał 2024 roku! W porównaniu do danych z zeszłego roku mowa tu więc o wzrośnie aż o 16 procent! 📢 Kujawsko-Pomorskie. Takie tanie domu do remontu można tutaj kupić. Co można kupić? Na portalu OtoDom.pl można znaleźć wiele ogłoszeń, które dotyczą tanich domów do remontu z regionu kujawsko-pomorskiego. Zobacz nasz najnowszy przegląd. Więcej szczegółów i zdjęć znajdziesz w galerii. 📢 Toruń. Dachowanie u zbiegu Grudziądzkiej i średnicówki. Mamy zdjęcia Do groźnie wyglądającej kolizji doszło na rondzie u zbiegu ulicy Grudziądzkiej i trasy średnicowej w Toruniu

📢 Apator Toruń z formą w lesie. Piotr Baron mówi o sprzęcie, ale problemów jest znacznie więcej Nie tak kibice Apatora Toruń wyobrażali sobie ten sezon. Mecz ze Stalą Gorzów to festiwal błędów na torze i dziwne wypowiedzi w parkingu w toruńskim teamie. W takiej formie walka o medal jest zwykłą mrzonką. 📢 Przedwojenne ławki na osiedlu ZUS i zgrzybiały toruński Grzyb doczekają się remontu W ramach Gminnego Programu Rewitalizacji reanimacji ma się doczekać toruński Grzybek oraz ławki na osiedlu ZUS przy ul. Mickiewicza. Zanim jednak do pracy przystąpią konserwatorzy, potrzebna jest dokumentacja, która m.in. pozwoli sięgnąć do unijnej kiesy po fundusze na remont. 📢 Bądź jak Robert Lewandowski. Oto codzienna dieta słynnego polskiego piłkarza. Co jest w menu? Postaci Roberta Lewandowskiego nie trzeba nikomu przedstawiać. Ten światowej sławy polski piłkarz sukces osiągnął głównie dzięki ciężkiej pracy i rygorystycznemu dbaniu o dietę oraz ćwiczenia. Na czym polega jego tajemnica? O czym warto pamiętać przy planowaniu diety?

📢 Rzadkie monety z PRL poszukiwane przez kolekcjonerów. Sprawdź, które są najdroższe i ile można za nie zarobić! 11.06.2024 Stare, rzadkie i najcenniejsze monety z PRL. Pieniądze z tego okresu, są teraz warte nawet kilkaset razy więcej, niż w dniu ich pojawienia się na rynku. Najczęściej poszukiwane monety przez kolekcjonerów są bardzo rzadkie i mają długą historię. Wartość kolekcjonerska niektórych pieniędzy robi ogromne wrażenie. Jakie numizmaty są teraz najcenniejsze? Aukcje z monetami z PRL z roku na rok biją kolejne rekordy popularności. Za te monety kolekcjonerzy są w stanie zapłacić krocie! Sprawdź, bo może masz je w domu!

📢 Tragiczny wypadek niedaleko Tucholi. Zginął Arkadiusz Tomiak, ceniony operator filmowy "Arkadiusz Tomiak, znakomity operator filmowy zginął tragicznie w wypadku samochodowym w drodze do rodzinnego Koszalina na festiwal "Młodzi i Film" - czytamy na facebookowym profilu Stowarzyszenia Filmowców Polskich.

📢 Wiekowe auta, które nie zawodzą na drodze. Mają ponad 10 lat i są najmniej awaryjne. Oto konkrety! Czy samochody, które mają ponad 10 lat ciągle mogą zachwycać bezawaryjnością i służyć kierowcom praktycznie bezproblemowo? Okazuje się, że tak. Wiele modeli jest naprawdę w świetnym stanie. Mimo upływu lat, niektóre z nich wciąż są mało awaryjne. O tym, że task jest świadczy chociażby raport niemieckiego Stowarzyszenia Inspekcji Technicznej, czyli TUV. Zobacz, które samochody najlepiej znoszą upływ czasu i są najmniej awaryjne. 📢 Jak mieszka o. Tadeusz Rydzyk? Będziecie zaskoczeni! "Cóż więcej potrzeba? To i tak bardzo dużo" - twierdzi redemptorysta O. Tadeusz Rydzyk od wielu lat wzbudza kontrowersje. Dyrektor Radio Maryja w toruńskim Porcie Drzewnym zrealizował sporo inwestycji. Jest już Park Pamięci, tężnie, trwają ostatnie prace przy Muzeum Pamięć i Tożsamość. W planach ma kolejne projekty. Jak na co dzień mieszka o. Rydzyk? Opływa w luksusy czy żyje skromnie niczym mnich?

📢 Toruń ma problem z bezdomnymi? "Zachowują się nieobyczajnie i niebezpiecznie" Nachalne żebranie, zaczepianie wycieczek szkolnych, upojenie alkoholowe - w Toruniu wraca problem związany z zachowaniem osób bezdomnych. Zdaniem toruńskich przewodników turystycznych wymknęło się ono spod kontroli Straży Miejskiej, a cała sytuacja to poważny kryzys na wizerunku miasta. 📢 Emeryci dostaną nawet 400 zł zwrotu podatku z 13. i 14. emerytury! Sprawdź, kiedy wypłaty na konta seniorów 11.06.2024 Kiedy ruszy okres rozliczeń PIT za 2023 rok, ZUS automatycznie wypłaci emerytom zwrot zaliczki pobranej na poczet podatku dochodowego od 13. i 14. emerytury! Kto może się spodziewać zwrotu nawet do 400 złotych? Szczegóły w naszym artykule.

📢 Kujawsko-Pomorskie. Tanie mieszkania od PKP: od 65 tys. zł! Zobacz nowe oferty w czerwcu W czerwcu spółka PKP Nieruchomości wystawia na sprzedaż kolejne mieszkania w Kujawsko-Pomorskiem. Najtańsze "M" kupić można już za 65 czy 75 tysięcy zł. Gdzie, jak i za ile dokładnie? Oto szczegóły ze zdjęciami.

📢 Niesprawiedliwie zmniejszone emerytury! Po tym wyroku nawet 200 tys. seniorów może mieć podwyżkę emerytur o 1200 złotych! Trybunał Konstytucyjny we wtorek wydał wyrok w sprawie emerytur. Uznał, że pomniejszenie kapitału u osób na wcześniejszej emeryturze było niezgodne z prawem! Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pracuje teraz nad rozwiązaniem i regulacją prawną, która ma naprawić problem! 📢 Jesz za dużo słodyczy? Zobacz, co się wtedy dzieje w twoim organizmie. Oto objawy nadmiaru cukru! 11.06.2025 Jakie są objawy nadmiaru cukru? Cukier poprawia nie tylko smak produktów, lecz także ich wygląd i można się znajdować w składzie wielu produktów, nawet tych, których nie spodziewamy się, że mogą być słodzone. Jest także doskonałym konserwantem, który wydłuża ich trwałość. Co się dzieje z organizmem, kiedy jemy za dużo słodzonych potraw? Skutki "przedawkowania" cukru nie zawsze widać, jednak organizm często wysyła nam sygnały, świadczące o tym, że jesz za dużo cukru.

📢 Znane firmy w Toruniu szukają pracowników na produkcję. Ile płacą w czerwcu? Oto konkretne stawki! Od 4,5 do 5,5 tys. zł brutto pensji oferuje w czerwcu operatorom maszyn firma recyklingowa Resource Polska z Torunia. A jakie stawki mają inne znane zakłady w mieście i okolicy? Kto, kogo i za ile szuka do pracy? Sprawdziliśmy.

📢 Duże utrudnienia na DK 80! Będą objazdy - rusza remont przejazdu kolejowego w Strzyżawie W środę 12 czerwca o godzinie 6.00 zamknięty zostanie przejazd kolejowy w Strzyżawie na ruchliwej drodze krajowej nr 80 łączącej Bydgoszcz z Toruniem. Kierowcy będą musieli skorzystać z objazdów. 📢 Kolejny gorący weekend w Largo Club Toruń. Zobaczcie, co się działo! Mamy dla Was kolejną galerię z weekendowych imprez w Largo Club Toruń! Zobaczcie, co się działo na parkiecie i nie tylko w jednym z najpopularniejszych klubów na toruńskiej starówce. Więcej zdjęć w naszej galerii.

📢 Toruń. Alkohol na Bulwarze. Pijemy i brudzimy. Nikt nie nadąży ze sprzątaniem? Na schodach, pod mostem i na trawnikach - tak pijemy alkohol na Bulwarze Filadelfijskim w Toruniu. Butelki i puszki zostawiamy. Tymczasem koszy na śmieci nie brakuje, a Bulwar sprzątany jest intensywnie i regularnie. Na brudasów nie ma rady? 📢 Tak wygląda pozycja bólowa u kota. Po tym można rozpoznać, że kot jest chory - oto niepokojące objawy Pozycja bólowa u kota to charakterystyczny sposób ułożenia ciała, które jest sygnałem, że kot odczuwa fizyczny dyskomfort. Opiekun kota powinien być uważny i spostrzegawczy, ponieważ koty cierpią w ciszy, doskonale ukrywają, że coś je boli, maskują chorobę przez co często jest ona zauważana zbyt późno. Koty wysyłają subtelne znaki a każda zmiana w zachowaniu może być pierwszym sygnałem kociej choroby. Jak wygląda pozycja bólowa u kota? Po czym rozpoznać, że kot jest chory? Sprawdź teraz w naszej galerii najważniejsze oznaki.

📢 Dziś Międzynarodowy Dzień Elektryka 2024. Zobacz największe wpadki fachowców! Takich fachowców lepiej nie zatrudniać. Zamiast naprawić to jeszcze więcej napsują. Elektrycy wysokich napięć i niskich lotów. Przed wami zbiór najśmieszniejszych zdjęć polskiego internetu. Efekt prac tych fachowców rozbawi do łez, bo takich fikołków ze strony monterów instalacji elektrycznych jeszcze nie widziałeś.

📢 Toruń. Posypały się mandaty za dzikie parkowanie na Bulwarze. Jak miasto chce rozwiązać ten problem? 30 mandatów wlepiła Straż Miejska w Toruniu za parkowanie na dziko na Bulwarze Filadelfijskim, na nowo urządzonych terenach zieleni. Miasto chce je na stałe zabezpieczyć przed łamiącymi prawo kierowcami. 📢 Tak kibicowaliście Apatorowi Toruń w meczu ze Stalą Gorzów. Mamy nowe zdjęcia z trybun! Apator Toruń przegrał na Motoarenie ze Stalą Gorzów, a Wasz świetny doping tym razem nie pomógł drużynie. Kibice w tym meczu na pewno nie zawiedli, a jak się bawili na trybunach - zobaczcie w naszej galerii zdjęć.

📢 Toruń. Tak wygląda najjaśniejsza perła w imperium ojca Tadeusza Rydzyka! Zaglądamy do środka Od konsekracji kościoła pw. Maryi Gwiazdy Nowej Ewangelizacji i św. Jana Pawła II w Toruniu minęło już kilka lat. Co urządził w nim o. Tadeusz Rydzyk? Zobaczcie, jak wygląda w środku! 📢 Toruń. Trzydzieści lat minęło... Sympatyczny jubileusz księgarni z ulicy Szerokiej Przez trzydzieści lat zmieniła się Polska, Toruń, a w nim - ulica Szeroka. Nie zmieniło się to, że przy reprezentacyjnej ulicy miasta, pod numerem 42, działa księgarnia "Atlas" Elżbiety i Wiesława Błażejewskich. 📢 Oto samochody typu SUV o wysokiej niezawodności. Te używane pojazdy są warte zakupu SUV-y od kilkudziesięciu lat rok po roku zdobywają coraz większe rzesze zwolenników. Wielu kierowców na całym świecie, w tym również w Polsce, wybiera te modele samochodów. Tych, których nie stać na nowego SUV-a auta rozglądają się za używanymi egzemplarzami. Tych na rynku wtórnym nie brakuje. Którego używanego SUV-a wybrać z dużej kolekcji aut? Jakie marki są najmniej awaryjne? W wyborze pomagają między innymi raporty awaryjności przygotowywane przez ADAC, czyli niemiecki automobilklub. Sprawdź, które SUV-y są najmniej awaryjne.

📢 Będzie druga waloryzacja emerytur 2024 r.? Co czeka seniorów? Seniorzy nie będą zadowoleni z najnowszymi zapowiedziami rządu. Niestety, istnieje coraz większe ryzyko, że jednak w tym roku nie otrzymamy drugiej waloryzacji rent i emerytur. Dlaczego? Głównym "winowajcą" są wolno rosnące ceny, czyli za niska inflacja. Jednak nie jest to całkiem wykluczone, że jednak pojawi się kolejna waloryzacja świadczeń! 📢 Kibice na meczu Apator Toruń - Stal Gorzów. Tak wspieraliście "Anioły" na Motoarenie - zdjęcia! Uśmiechy na Motoarenie tym razem gasły z wyścigu na wyścig. To był bardzo kiepski mecz Apatora Toruń i pierwsza domowa porażka w tym sezonie. Tak kibicowaliście "Aniołom" w meczu ze Stalą Gorzów - zobaczcie zdjęcia trybun 📢 Rafał Brzoska i Omenaa Mensah - tak mieszkają i żyją. Luksusowe życie założyciela InPostu i prezenterki Prezenterka telewizyjna Omenaa Mensah i miliarder Rafał Brzoska są małżeństwem od 2019 roku. Ich pierwszy ślub miał miejsce w Republice Południowej Afryki. Od tej pory ich uczucie wciąż rozkwita! Ostatnio para zdecydowała się odnowić przysięgę małżeńską. Zdjęciami z ceremonii Omenaa podzieliła się z fanami na Instagramie. W mediach społecznościowych chętnie odsłania też inne fragmenty swojego życia codziennego. Oto jak mieszkają i żyją na co dzień założyciel Inpostu i Omenaa Mensah.

📢 Zabytkowa baszta na sprzedaż. Monstrancja do kupienia za milion złotych Znany toruński zabytek został wystawiony na sprzedaż. Na chętnych z odpowiednio grubym portfelem czeka kilkusetletnia baszta Monstrancja, która znajduje się przy ulicy Podmurnej. Cena? Niebagatelna - okrągły milion złotych. 📢 Toruń walczy o Rowerową Stolicę Polski. Tak wyglądał rajd "Toruń na Rowery 2024" - zobaczcie zdjęcia! "Tak było na "Toruń na rowery 2024". Największe rowerowe wydarzenie sezonu rekreacyjnego w Toruniu zaplanowano pod Plazą Toruń. Tak kręciliście kilometry dla Rowerowej Stolicy Polski dla Torunia. Zobaczcie zdjęcia z rajdu!

📢 Wolny Jarmark Toruński w niedzielę Niespodzianki od lokalnych dostawców na Rynku Nowomiejskim Wolny Jarmark Toruński to cykliczne wydarzenie, które skupia lokalnych wystawców oferujących ekologiczną żywność oraz rękodzieła. Kolejna edycja jarmarku odbyła się na Rynku Nowomiejskim w Toruniu w niedzielę, 9 czerwca.

📢 Wyrównanie i podwyżka od ZUS dla emerytów - nawet 1200 zł więcej! Te osoby mogą liczyć na spłatę Będą kolejne dodatkowe pieniądze dla emerytów w 2024 roku? Na wyroku Trybunału Konstytucyjnego mogłoby skorzystać kilkaset tysięcy emerytów. Mowa o osobach, które złożyły wniosek o wcześniejszą emeryturę przed 1 stycznia 2013 roku, a prawo do emerytury powszechnej nabyły po 2012 roku. Jak podaje ZUS, miesięczna podwyżka świadczenia wyniosłaby nawet ok. 1200 zł! 📢 Wyprowadź psa w Schronisku dla Zwierząt w Toruniu. Wielki sukces kolejnej edycji! Schroniskowa akcja „Wyprowadź psa” odbywa się regularnie. I nie tylko torunianie biorą w niej udział. Pod bramami schroniska ustawiają się długie kolejki, by wyprowadzić „schroniszczaka” i dać mu trochę radości. 📢 Od 28 lat kręci lody, które są jego pasją. Kim jest pan Marek zza okienka przy ul. Kościuszki? Ukryta lodziarnia w kamienicy na rogu ul. Kościuszki wygląda dość niepozornie. Ale gdy podejdzie się do okienka i poprosi o świderka, już wiadomo, że na pewno się wróci. Bo smak przenosi do zupełnie innych czasów. Bo pan Marek od 28 lat wytwarza lody według tej samej receptury.

📢 Pchli targ w Toruniu. Tłumy wróciły na parking przy Grudziądzkiej Kolejny pchli targ zorganizowano na parkingu Centrum Handlowego "Kometa" w Toruniu. Znów sprzyjała mu pogoda.

📢 Emerytury w czerwcu 2024 - stawki po waloryzacji. Takie będą przelewy dla seniorów brutto i netto Już wkrótce ruszają wypłaty emerytur czerwcowych. Jakie będą wypłaty? Na konta seniorów trafi świadczenie, które zostało powiększone za sprawą marcowej waloryzacji. Zobacz, jakie będą stawki brutto i netto. 📢 Takie pięciozłotowe monety są warte więcej, niż myślisz. Ich poszukują kolekcjonerzy Masz w portfelu monetę 5 zł? Być może właśnie masz szansę na prawdziwą fortunę i nawet o tym nie wiesz! Niektóre monety są cenniejsze niż ich nominał. Są takie monety, których wartość sięga kilkuset tysięcy złotych. Sprawdź koniecznie w naszej galerii, jakie monety są poszukiwane przez kolekcjonerów.

📢 Takie warunki należy spełnić, aby otrzymać tzw. "babciowe". Dla kogo jest 1500 złotych świadczenia? W ustawie budżetowej, którą już znamy, przewidziano 1,5 miliarda złotych na tzw. babciowe. Chodzi o finansowe wsparcie matek, które wracają do pracy po urodzeniu dziecka. Wysokość świadczenia ma wynosić 1500 złotych. Co trzeba zrobić aby otrzymać te pieniądze. Jakie warunki będą musiały spełnić matki, aby otrzymać świadczenie.

📢 Skandal na Bulwarze Filadelfijskim w Toruniu. Samochody zaparkowane na nowych trawnikach Na urządzonych niedawno trawnikach na Bulwarze Filadelfijskim w Toruniu masowo parkowane są samochody. Miasto zapowiada, że będzie zapobiegać takim sytuacjom. 📢 Tak mieszka Grażyna Torbicka bez męża. Zobacz, jak się pięknie urządziła w modnej dzielnicy. Czy takie wnętrza pasują do ikony stylu? Tak mieszka Grażyna Torbicka, gdy rozstaje się z ukochanym mężem. Gwiazda telewizji często ucieka do stolicy. Ikona stylu od dawna żyje na dwa domu. Zobacz, jakie wnętrza pokochała telewizyjna gwiazda. Zajrzyj do domowego zacisza córki Krystyny Loski i sprawdź, jak się urządziła dziennikarka w modnej dzielnicy. 📢 Toruń. Rozpada się zabytkowy dom twórców toruńskiego Wilhelmstadtu Przy Szosie Chełmińskiej 49-51 rozpada się zabytkowy dom twórców toruńskiego Wilhelmstadtu. Władze miasta od lat tłumaczą, że najpierw wykwaterują mieszkańców, a później zdecydują co z nieruchomością zrobić. Czy nie lepiej byłoby koncepcję i fundusze przygotować już teraz? Z takim przeciąganiem spraw w Toruniu mamy bardzo złe doświadczenia.

📢 Najgorsze fryzury dla kobiet po 40. i 50. roku życia. Te uczesania postarzają twarz - zdjęcia Wraz z upływem lat włosy tracą kondycję - starzeją się, stają się łamliwe, cienkie, przerzedzają się. Stosowanie kuracji pielęgnacyjnych na włosy nie zawsze pomaga. Niestety, niewłaściwie dobrana fryzura dodatkowo pogarsza sprawę. Dlatego panie po 40. i 50. roku życia powinny unikać niektórych fryzur. Sposobem na to, by twarz wyglądała młodziej jest właśnie dobrze dobrane uczesanie, właściwe cięcie. Takie fryzury u kobiet po 40. i 50. roku życia dodają lat - zobacz, jakich fryzur unikać.

📢 Jakub Moder ożenił się z Agatą. Poznaj polskie WAGs, czyli żony i dziewczyny piłkarzy reprezentacji Polski Jakub Moder, Bartosz Slisz i Adam Buksa- aż trzej piłkarze z reprezentacji Polski ożenili się niedawno. Oby nasi piłkarze olśnili swoją grą na Euro 2024 równie mocno, jak ich wybranki olśniewają. Poznajcie w naszej galerii polskie WAGs!

📢 Za jej oddanie możesz dostać 1000 zł! Krwiodawcy mają więcej dni wolnych, zniżki na autobusy i płacą niższy PIT. Opłaca się oddawać krew Myślisz o tym, żeby zostać dawcą krwi? Chcesz wiedzieć, na jakie przywileje i benefity mogą liczyć krwiodawcy? Wszyscy słyszą o tym, że dawcom krwi przysługuje ekwiwalent za pobraną krew. Mniej znanym faktem jest jednak to, że można dostać dodatkowe 1000 zł. Taka rekompensata pieniężna przysługuje, jeśli dawca oddał krew w ubiegłym roku w odpowiedniej ilości. Kiedy przysługuje rekompensata do 1 tys. zł? Jakie warunki trzeba spełnić, aby dostać dodatkowe 1000 zł? Na co mogą liczyć osoby regularnie oddające krew?

📢 Będzie duży zwrot pieniędzy dla emerytów w 2024 roku. Kiedy wypłaty na konta? Sprawdź Emeryci, którzy otrzymują co miesiąc mniej niż 2,5 tysiąca złotych brutto otrzymają zwrot naliczonego podatku PIT od 13. i 14. emerytury. Urząd skarbowy pieniądze wypłaci w lutym 2024 roku. W tabeli przedstawiamy, jakie to będą kwoty. Zobacz.

📢 Taka jest minimalna emerytura 2024. Tyle netto ZUS musi przelewać teraz na konta emerytów W 2024 roku emeryci w Polsce doświadczyli znaczącej podwyżki swoich świadczeń, w tym emerytury minimalnej. Ta zmiana finansowa ma bezpośredni wpływ na życie wielu osób, zwłaszcza w kontekście rosnących kosztów życia. W tym artykule przyjrzymy się dokładnie, jakie są obecne stawki emerytury minimalnej netto, jakie inne świadczenia są z nią powiązane oraz jakie przyszłe zmiany mogą wpłynąć na emerytury w Polsce. 📢 Barwne lata 20., lata 30... w Toruniu! Kolejny zestaw kolorowanych zdjęć z życia przedwojennego miasta W latach międzywojennych Toruń łapał oddech. Obok zabytkowego centrum zaczęły powstawać nowoczesne gmachy godne stolicy jednego z najważniejszych województw w kraju. Jednocześnie Toruń nadal pozostawał miastem-ogrodem. Był piękny, co na pokolorowanych zdjęciach z tamtych czasów doskonale widać.

