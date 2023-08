Prasówka 12.08.2023 - wydarzenia dnia, podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 11.08. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Oto stare telefony komórkowe, które są warte fortunę. Kolekcjonerzy szukają tych modeli. Sprawdź czy masz je w domu!”?

Prasówka 12.08: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Oto stare telefony komórkowe, które są warte fortunę. Kolekcjonerzy szukają tych modeli. Sprawdź czy masz je w domu! Telefony komórkowe są warte dużo pieniędzy. Niektóre są warte znacznie więcej niż w momencie ich zakupu. Kolekcjonerzy poszukują takie modele, które są rzadkie i zachowane w bardzo dobrym stanie. Zastanawiasz się, które telefony są najcenniejsze? Na aukcjach i popularnych stronach ogłoszeniowych, niektóre telefony komórkowe kosztują naprawdę duże pieniądze. Zobacz, jakiego sprzętu poszukują kolekcjonerzy!

📢 To koniec 500 plus! Tym rodzicom zostanie odebrane świadczenie. Kiedy nie dostaniesz pieniędzy na dziecko? Sprawdź kogo to dotyczy! Tym rodzicom zostanie odebrane świadczenie rodzinne 500 plus. W Polsce rodzice mogą liczyć na szereg form wsparcia finansowego. Świadczenie to, ma na celu poprawić sytuację materialną rodzin. Rodzice dziecka mogą liczyć np. na becikowe, kosiniakowe czy też zasiłek wychowawczy. Świadczenie nie należy się jednak wszystkim. Sprawdź, komu zostanie odebrane 500 plus!

📢 Śmiech przez... źle zamontowany kran. Hydraulicy wolą o tym nie mówić. Zobacz kosmiczne wpadki i fuszerki mistrzów złego odpływu W świecie rur, zaworów i wycieków, hydraulicy pełnią rolę prawdziwych bohaterów. Ale co, jeśli twój dom odwiedził hydraulik po ciemnej stronie mocy? No cóż, to właśnie wtedy historia zamienia się w śmiech przez łzy i... źle zamontowany kran. Ci fachowcy zamiast naprawiać wycieki, mogliby zdobyć się na występy kabaretowe. Przed wam pasjonujący taniec wodnych kłopotów. Absolutne hity polskiego intenretu!

Prasówka 12.08: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Oto najbardziej oryginalne i najdziwniejsze nazwiska w Kujawsko-Pomorskiem! Sprawdź listę Poznajcie listę najdziwniejszych nazwisk w województwie kujawsko-pomorskim! Sporządziliśmy ją w oparciu o dane przygotowane przez Ministerstwo Cyfryzacji. Stworzyliśmy zestawienie zawierające najdziwniejsze nazwiska w Kujawsko-Pomorskiem. Co ciekawe, nosi je zaledwie kilkoro mieszkańców regionu. Jesteście ciekawi, czy nazwisko Waszego sąsiada znalazło się w tym gronie? Sprawdźcie naszą listę!

📢 Horoskop na wrzesień 2023. Ryby, Baran, Byk, Bliźnięta, Rak, Lew, Panna, Waga, Skorpion, Strzelec, Koziorożec, Wodnik 12.08.2023 HOROSKOP na wrzesień 2023 roku dla każdego znaku zodiaku. Co się wydarzy we wrześniu u Barana, Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika i Ryb? Według gwiazd to będą dobre miesiące dla większości z nas. 12.08.2023. 📢 W te dni zostanie wypłacona czternasta emerytura emerytom - zobacz wyliczenia i terminy przelewów [12.08.2023 r.] 19 lipca 2023 r. prezydent RP, Andrzej Duda, podpisał ustawę, która na stałe wprowadza coroczną wypłatę 14. emerytury. Dodatkowe świadczenie emerytalne wypłacone będzie z emeryturami i rentami w standardowym terminie płatności. Poznaliśmy już konkretne daty wypłat 14. emerytury. W artykule poniżej podajemy terminy wypłat, informacje, kto będzie uprawniony do otrzymania 14. emerytury i w jakiej wysokości zostanie wypłacone dodatkowe świadczenie emerytalne.

📢 Tak się ubiera najbogatsza Polka Dominika Kulczyk. Oto kreacje od najlepszych projektantów - zdjęcia [12.08.2023 r.] Dominika Kulczyk to przedsiębiorczyni, inwestorka, filantropka, kobieta z klasą. Jej kreacje zawsze robią duże wrażenie. Gdziekolwiek się pojawi, na galach, balach, premierach filmowych, spotkaniach rady biznesu, wygląda olśniewająco. Sięga po najlepsze marki i stroje najlepszych projektantów. Tak się ubiera najbogatsza Polka Dominika Kulczyk. Szczegóły w artykule niżej. 📢 Czternasta emerytura - oto tabela wyliczeń brutto i netto. Takie przelewy w sierpniu dostaną seniorzy [12.08.2023 r.] Premier Mateusz Morawiecki zapowiedział, że wypłata czternastych emerytur nastąpi przed wyborami. Pieniądze na konta emerytów i rencistów trafią w sierpniu i wrześniu. Wiemy, ile w tym roku wyniesie czternasta emerytura i jakie są zasady wypłat dodatkowego świadczenia. Przygotowaliśmy wyliczenia brutto i netto czternastych emerytur. Zobacz, jaki przelew dostaniesz na konto!

📢 Abonament RTV w 2023. Sprawdź kto jest zwolniony z opłaty za radio lub telewizor! Kto nie musi płacić abonamentu RTV? Udostępniamy listę osób zwolnionych z opłaty i podpowiadamy, jakie warunki trzeba spełnić, aby otrzymać ulgę. Co trzeba zrobić? Podpowiadamy krok po kroku. 📢 Chcesz kupić hybrydę? Oto mało awaryjne samochody hybrydowe. Sprawdź Samochody hybrydowe stały się ważnym elementem w rozwoju motoryzacji. Wyposażone w silnik spalinowy i elektryczny pojazdy idealnie nadają się nie tylko do jazdy w mieście. Praktycznie wszystkie koncerny motoryzacyjne mają w swojej ofercie samochody hybrydowe. Które najlepiej odnajdują się na rynku wtórnym i czym się kierować kupując używaną hybrydę? Oto hybrydy, które są najmniej awaryjne. 📢 Gwara Toruńska. Tak dawniej mówili w domach w Toruniu i okolicy Charakterystyczna mowa dla Torunia i okolic to gwara toruńska. Kształtowała się ona przez lata na bazie wielu słów zapożyczonych z języka niemieckiego i w swoisty sposób spolszczonych. Przez wiele lat tych słowa te używano powszechnie w domach w Toruniu i regionie. Używacie ich nadal? Znacie je? Sprawdźcie!

📢 Te marki samochodów są kradzione najczęściej. Zobacz jakie modele znikają z polskich ulic Kradzieże samochodów w Polsce to stały problem. Nie tak duży jak jeszcze kilka lat temu, ale nadal z polskich ulic giną auta. Ile ukradziono aut w 2022 roku? W całym zeszłym roku roku skradziono 6157 pojazdów osobowych i dostawczych o wadze do 6 ton dopuszczalnej masy całkowitej. 📢 Wyprzedaż Agencji Mienia Wojskowego trwa. Zobacz, co i za ile można kupić od wojska! Agencja Mienia Wojskowego prowadzi swój sklep internetowy, w którym sprzedaje różne akcesoria i ubrania wojskowe. Fani militariów z pewnością znajdą tam coś dla siebie. Niektóre z tych przedmiotów świetnie nadadzą się także na prezent. Co ciekawego można aktualne kupić w sklepie AMW? Czy są jakieś promocje? Dowiedzie się tego przeglądając naszą galerię, w której prezentujemy aktualny asortyment sklepu Agencji Mienia Wojskowego.

📢 Targi, markety, sklepy i kramy z czasów PRL-u na archiwalnych zdjęciach NAC Czasy PRL-u kojarzą się nam z brakiem towarów na pólkach, rosnącą inflacją oraz dużymi kolejkami przed sklepami. Czy jednak zawsze tak było? Zobaczcie sami, jak wyglądało życie w tych czasach. 📢 Te SUV-y warto kupić. Są piękne i rzadko się psują. Sprawdź raport ADAC 2023 SUV-y kilka lat temu przebojem wdarły się na salony motoryzacji. Popularność tego typu aut cały czas rośnie. Widać to zresztą na polskich ulicach. SUV-y popularnością cieszą się również na rynku samochodów używanych. Czy kupno takiego samochodu to dobry wybór? ADAC, czyli niemieckiego automobilklub sporządza i udostępnia raporty awaryjności poszczególnych modeli. Zobacz, które samochody typu SUV są najmniej awaryjne.

📢 Najnowsze przetargi AMW. Agencja Mienia Wojskowego wyprzedaje pojazdy oraz sprzęt za stosunkowo nieduże pieniądze! Nowe przetargi Agencji Mienia Wojskowego dotyczą pojazdów terenowych, ciężarówek, ciągnika, a nawet motorówki. Tu każdy znajdzie coś dla siebie. Wojsko sprzedaje w niezłej cenie m.in. honkera czy stara. Zobacz kiedy są nowe licytacje AMW i jak kupić sprzęt od wojska. Pamiętaj, że ten towar rozchodzi się jak świeże bułeczki.

📢 To oznacza, że masz pluskwy w domu. Tak można rozpoznać, że w mieszkaniu pojawiły się pluskwy [12.08.2023 r.] Jak rozpoznać, że są pluskwy w domu? Pluskwy domowe żerują nocą, a za dnia się ukrywają. To problematyczne pasożyty, które gryzą, mogą roznosić choroby i naprawdę trudno się ich pozbyć. Żywią się krwią ludzi i zwierząt. Istnieją pewne sygnały, które świadczą, że w mieszkaniu pojawiły się pluskwy. Warto je znać! Tak możesz sprawdzić, czy w domu są pluskwy. Poznaj teraz w naszej galerii sygnały, które świadczą, że masz pluskwy w domu! 📢 Tylko te długi mogą się przedawnić. Zobacz jakich długów nie musisz spłacać - także w sierpniu 2023 [12.08.2023 r.] Przedawnienie długów to termin który zna wielu dłużników. Przedawnienie może być ratunkiem dla osób w trudnej sytuacji finansowej, ale warto wiedzieć, ze nie dotyczy ono każdego długu od zaciągnięcia którego upłynął określony czas. Czas to nie jedyny warunek do przedawnienia długu. Zobaczcie które długi mogą się przedawnić.

📢 Nowy wiek emerytalny od 1 stycznia 2024? Takie wprowadzane są zmiany w emeryturach, ale... dla chętnych! [12.08.2023 r.] Duże zmiany w emeryturach prawdopodobnie od początku roku. Do Sejmu wpłynął bowiem projekt PiS, który zakłada m.in. uchylenie wygaszającego charakteru emerytur pomostowych. Regulacja jest wynikiem porozumienia "Solidarności" z rządem. To zmiana w wieku emerytalnym dla wielu Polaków. Dla wszystkich szykowana jest już waloryzacje emerytur od marca 2024 roku.

📢 Na Bulwarze Filadelfijskim archeolodzy odkrywają skarby dawnego Torunia Ileż niezwykłych rzeczy kryło się pod ziemią na toruńskim bulwarze! Archeolodzy odsłaniający pozostałości zburzonego podczas szwedzkiego potopu kompleksu klasztoru i szpitala św. Ducha, znaleźli nawet fragmenty witraży! 📢 Planowane wyłączenia prądu w Kujawsko-Pomorskiem. Sprawdź miejscowości i daty! Spółka Energa Operator przedstawiła najnowsze informacje o planowanych wyłączeniach prądu w regionie kujawsko-pomorskim. W naszej galerii znajdziesz listę miejscowości oraz daty!

📢 Uwaga! Masz smartfona z Androidem? Odinstaluj te aplikacje, bo stracisz pieniądze Masz smartfona z Androidem? Okazuje się, że użytkownicy takich telefonów muszą być bardzo czujni, by nie stracić pieniędzy. Oszuści znaleźli prosty sposób na kradzież środków zgromadzonych na kontach użytkowników, a także przejęcie profili w mediach społecznościowych. Jak się przed tym bronić? 📢 Ta porcelana z okresu PRL jest warta fortunę! Tych przedmiotów poszukują kolekcjonerzy. Sprawdź, czy masz je w domu! 11.08.2023 Porcelana z okresu PRL-u jest często warta krocie. Z pozoru zwykłe wyroby mogą okazać się prawdziwym skarbem w naszym domu. Niektóre porcelanowe przedmioty były produkowane w czasach PRL w bardzo niewielkich ilościach. To tylko jeden z argumentów, dla których obecnie porcelana może być warta fortunę. Sprawdź, czy posiadasz te przedmioty w domu. Mogą być warte naprawdę dużo!

📢 Tak mieszkają milionerzy z powiatu toruńskiego. Ich posiadłości można kupić! Oto szczegóły i zdjęcia Wille i rezydencje bogaczy z powiatu toruńskiego robią wrażenie! Te piękne domy są także do kupienia. Sprawdźcie, jakie nieruchomości można obecnie nabyć. Wszystkie informacje w naszym materiale pochodzą z ogłoszeń, które zamieszczone zostały na portalu OtoDom.pl. Więcej szczegółów w galerii.

📢 Majątek za stare banknoty i monety z PRL-u. Ile dziś można za nie dostać? Kolekcjonerzy za niezwykle cenne uznają monety i banknoty PRL. Niektóre unikaty są warte prawdziwą fortunę. Co wpływa na ich wartość kolekcjonerską i rynkową? Jak rozpoznać, że konkretny banknot jest bardzo wartościowy? Za jakie pieniądze możemy sprzedać niektóre egzemplarze? Sprawdzamy. 📢 Szukasz sposobu na kleszcze? Tego nie lubią! Jak ochronić siebie i zwierzęta? Kleszcze powodują poważne problemy zdrowotne zarówno u ludzi, jak i u zwierząt. Szczególnie niebezpieczne są zakażenia przenoszone przez te owady. Kleszcze są szczególnie aktywne już od wczesnej wiosny aż do późnej jesieni. Dlatego też eksperci ostrzegają, aby z rozwagą ubierać się na spacery do lasu lub parku. Co więcej, są już pierwsi chorzy na kleszczowe zapalenie mózgu!

📢 Niesamowite! 33 tysiące złotych za monetę z PRL-u! Które z nich są najcenniejsze? Sprawdź swoje klasery! Padł kolejny rekord aukcji monety z PRL. 10 groszy z 1973 roku zostało sprzedane za 33 tysiące złotych. Szczęśliwy sprzedawca znalazł ją w klaserze swojego przodka. 📢 10-letnie samochody osobowe - te modele mają najmniej usterek. Auta najbardziej godne uwagi. Warto je kupić 10-letnie i nieco starsze samochody wcale nie muszą być jeżdżącymi złomami. Warto czasami rozważyć kupno takiego auta tym bardziej że niektóre z modeli całkiem dobrze znoszą upływ czasu. Wiele egzemplarzy jest bardzo dobrze wyposażonych, spełniają też wszelkie normy bezpieczeństwa. I co najważniejsze mimo wciąż rzadko się psują. Świadczy o tym raport niemieckiego Stowarzyszenia Inspekcji Technicznej czyli TUV. Które modele najlepiej znoszą upływający czas? Sprawdź!

📢 Witamina B12. W czym jest jej najwięcej i jakie są objawy jej niedoboru? Witamina B12 jest bardzo ważna dla naszego organizmu. Do niedawna była niedoceniana. Witamina B12, czyli kobalamina, jest niezbędna do prawidłowego funkcjonowania organizmu. Występuje naturalnie w produktach pochodzenia zwierzęcego, głównie w mięsie. Niedobór witaminy B12 ma wpływ na organizm człowieka. Jakie są objawy braku tej witaminy? Sprawdź! 📢 Takie objawy to niedobór kwasów omega 3 w organizmie! Jakie są tego przyczyny? Z roku na rok rośnie świadomość jak bardzo ważne dla naszego organizmu są kwasy omega-3. Wiadomo, że związki te wykazują szereg właściwości prozdrowotnych. Korzystnie wpływają między innymi na pracę mózgu, serca czy narządu wzroku. Jakie jest znaczenie kwasów omega-3 i jak zadbać o to, by dostarczać organizmowi ich odpowiednią ilość? Sprawdź!

📢 Dzikie przejścia przez ulice w Toruniu. Co grozi za złamanie przepisów? Próba oszczędzenia i czasu poprzez korzystanie z nielegalnych przejść przez jezdnie może słono kosztować. Trzeba się liczyć z możliwością utraty zdrowia lub gotówki na mandat. 📢 Terytorialsi uczcili w Toruniu święto Wojska Polskiego W piątek (11 sierpnia) w Centrum Szkolenia Wojsk Obrony Terytorialnej w Toruniu z okazji święta Wojska Polskiego zorganizowana została uroczysta zbiórka żołnierzy. 📢 To mówi o Tobie miesiąc urodzenia. Takie masz cechy charakteru według astrologów Miesiąc urodzenia potrafi dużo powiedzieć o naszym charakterze. Czy wiesz, że miesiąc, w którym się urodziliśmy, ma duży wpływ na charakter i decyduje o osobowości a także wielu zachowaniach? Jaki miesiąc urodzenia, taki charakter. Okazuje się, że data urodzenia determinuje to, jacy jesteśmy. Co mówi o Tobie miesiąc Twojego urodzenia? Sprawdź to teraz w naszej galerii.

📢 Twój skrzydłokwiat nie kwitnie? Dodaj to do doniczki raz na tydzień, a będzie mieć mnóstwo kwiatów Skrzydłokwiaty to piękne rośliny, są idealną ozdobą naszych mieszkań. Zdrowe skrzydłokwiaty mają błyszczące liście w kolorze ciemnej zieleni i piękne, białe kwiaty. Są nie tylko atrakcyjne wizualnie, ale w dodatku są bardzo łatwe w uprawie. Jednak zdarza się, że skrzydłokwiat przestaje kwitnąć. Co wtedy zrobić? Jak pielęgnować skrzydłokwiat, by znów miał kwiaty? Zastosuj ten składnik, a twój skrzydłokwiat będzie miał mnóstwo kwiatów. 📢 Mężczyzna ranny po wybuchu w Chełmży trafił na oddział oparzeniowy do Poznania W wyniku wybuchu w budynku jednorodzinnym przy ulicy Wodnej 3 w Chełmży ucierpiały dwie osoby. W stanie ciężkim zostały przewiezione do szpitali. 📢 Te meble z PRL są warte fortunę. Zobacz, co jest poszukiwane przez kolekcjonerów. Sprawdź, czy ma takie meble z PRL w swoim domu 11.08.2023 Każdy z nas pamięta wystrój wnętrz typowy dla czasów PRL-u. Starsi sami mieszkali w lokalach urządzonych w stylu lat 70., a młodsi wspominają wizyty w domach dziadków, gdzie czas się zatrzymał. W 2023 roku meble rodem z PRL-u są wielkim trendem wnętrzarskim. Poza tym na rynku jest wielu kolekcjonerów, którzy kupują najrzadsze elementy wystroju wnętrz z lat 70. Sprawdzamy, jakich mebli z PRL szukają użytkownicy OLX.

📢 Emerytury w lipcu 2023! Poznaj najnowsze wyliczenia brutto i netto. Tyle dostaną seniorzy po tegorocznej waloryzacji Emerytury w 2023 roku były waloryzowane wraz z rentami. Dla części osób minimalna podwyżka wyniosła 250 złotych. Tegoroczna waloryzacja kosztowała budżet około 44,15 mld złotych. Ile ostatecznie dostają emeryci w lipcu? Oto stawki!

📢 Uwaga !!! Tych rzeczy nie wolno podgrzewać w mikrofalówce. Mogą stać się toksyczne lub wybuchnąć (zdjęcia) 11.08.23 Czego nie można podgrzewać w mikrofalówce i dlaczego? Wielu z nas nie wyobraża sobie dziś życia i funkcjonowania bez takiego urządzenia jak mikrofalówka. Urządzenie to na stałe zagościło w naszych kuchniach w latach 90 i od tamtej pory dzieli ludzi na zwolenników i przeciwników podgrzewania jedzenia za pomocą mikrofali. Co zatem można a czego nie można podgrzewać w kuchence mikrofalowej? Oto lista rzeczy których pod żadnym pozorem w ten sposób podgrzewać nie wolno.

📢 Tego nie można mrozić! Jakich produktów nie wolno wkładać do zamrażarki? Mrożenie jedzenia pozwala zachować dłuższą świeżość różnych produktów. Ponadto, dzięki temu nadmiar przygotowanej żywności można odłożyć na później, zamiast ją wyrzucać. Choć, wiele rzeczy można nadaje się do włożenia do zamrażarki, to istnieje też grupa takich składników, których nie wolno przechowywać w bardzo niskiej temperaturze. Czego dokładnie nie wolno mrozić? Mamy pełną listę! 📢 Te fryzury postarzają! Unikaj ich, jeśli nie chcesz dodać sobie lat [ZDJĘCIA, INSPIRACJE] 11.08.2023 Niektóre fryzury, wbrew pozorom kojarzące się z młodością, mogą sprawić, że będziemy wyglądać co najmniej 10 lat starzej. Radykalne cięcie lub uparte zapuszczanie włosów nie zawsze może okazać się skuteczne, bowiem nie wszystkie modne i będące obecnie na topie fryzury będą pasować do kształtu Twojej twarzy lub sylwetki. Które z nich najbardziej postarzają? Na jakie cięcia i upięcia lepiej uważać? Podpowiadamy.

📢 To już pewne! Taki będzie nowy wiek emerytalny w Polsce. Mamy też prognozę waloryzacji emerytury na 2024 rok 11.08.2023 Nowy wiek emerytalny w Polsce? Większość Polaków twierdzi, że będzie pracować także po osiągnięciu wieku emerytalnego, ale nadal ma być możliwość, a nie konieczność. Sprawdzicie szczegóły dotyczące ewentualnych zmian w przechodzeniu na emeryturę.

📢 Takie są skutki uboczne picia zielonej herbaty. Oni nie mogą jej pić. Jeden z najzdrowszych napojów nie dla każdego 11.08.2023 Skutki uboczne picia zielonej herbaty - dla kogo może być szkodliwa? Zielona herbata zawiera pewne związki, które nie są korzystne dla każdej osoby. Dlatego niektórzy muszą uważać na ilość spożywanego napoju, ponieważ skutki uboczne mogą być poważne. Oto kto powinien unikać picia zielonej herbaty i jakie mogą wystąpić poważne skutki uboczne. Przeczytaj więcej!

📢 Oto jak żyje i mieszka Ida Nowakowska wraz z rodziną. Urocze zdjęcia z synkiem i piękne wnętrza [ZDJĘCIA] 11.08.2023 Tak żyje na co dzień Ida Nowakowska wraz z rodziną. Jak mieszkają gwiazdy? Ida i jej mąż, Jack Herndon, mieszkają w jasnym apartamencie w Warszawie. Jedna z popularniejszych prezenterek telewizyjnych ceni sobie prywatność i nie chwali się swoim życiem prywatnym tak często. Są jednak chwile, które chętnie upublicznia i pokazuje jak żyje i mieszka na co dzień. Zobacz jak wygląda życie prywatne Idy Nowakowskiej! Sprawdź zdjęcia w galerii! 📢 Tak mieszka i żyje na co dzień Iga Świątek. Gwiazda tenisa prywatnie. Jak wygląda jej życie poza kortem? [ZDJĘCIA] 11.08.2023 Jaka jest Iga Świątek poza kortem? Sprawdźcie w galerii! Wychowała się w podwarszawskim Raszynie. Na swoim mediach społecznościowych chętnie dzieli się zdjęciami z życia prywatnego. Można znaleźć m.in. zdjęcia z siostrą i tatą Igi Świątek. Zobacz, jak żyje gwiazda tenisa prywatnie. Tak mieszka i żyje na co dzień Iga Świątek. Zdjęcia znajdziesz w galerii!

📢 Oto 10 objawów, które mogą świadczyć o chorobie wątroby. Masz te dolegliwości? To może być choroba wątroby 11.08.2023 Wątroba to jeden z najważniejszych organów w ludzkim ciele. Jak przyznają lekarze, odpowiada ona za ponad 400 różnych funkcji naszego ciała. Jedną z nich - i to najważniejszą - jest oczyszczanie naszego organizmu. To bardzo ważny ludzki narząd, trzeba więc o wątrobę dbać. Jakie objawy mogą świadczyć o chorobie wątroby? Sprawdź!

📢 Huragan stulecia w Polsce zmiótł z powierzchni tysiące hektarów lasów. Zabrał 6 żyć, dobytek setek ludzi. To już 6. rocznica nawałnicy W nocy z 11 na 12 sierpnia 2017 roku przez Polskę przeszła potężna nawałnica, która pozbawiła życia harcerki w Suszku, dziesiątki tysięcy ludzi straciło dach nad głową, ponad 130 tys. gospodarstw nie miało prądu. Zniszczeniu uległy tysiące hektarów lasu. W 6. rocznicę nawałnicy wspominamy te wydarzenia.

📢 Oto wczesne objawy raka. Takie oznaki nowotworów są najczęstsze - niektóre sygnały raka łatwo zlekceważyć Po czym poznać że ma się raka? Jakie objawy raka są najczęstsze? Objawy raka mogą być niejasne, łatwo je przeoczyć lub przypisać innym dolegliwościom. Zebraliśmy objawy, które mogą świadczyć o chorobie nowotworowej. Oto pierwsze ważne oznaki, na które trzeba zwrócić uwagę - mówią lekarze. Sprawdź teraz najczęstsze objawy raka - to powinno zwrócić Twoją uwagę. 📢 Nowy wiek emerytalny w Polsce od 2024. Kto będzie mógł skorzystać z wcześniejszej emerytury? Ogromna większość mieszkańców Polski wyraża przekonanie, że nadal będzie kontynuować pracę nawet po osiągnięciu wieku emerytalnego. Niemniej jednak, istnieje stanowisko, że jest to wybór, nie zaś obowiązek. Warto przyjrzeć się bliżej ewentualnym planowanym zmianom dotyczącym przejścia na emeryturę. Przymusowej zmiany nie będzie, ale niektórzy będą mogli przejść na emeryturę wcześniej po spełnieniu kilku warunków.

📢 Wybuch gazu w Chełmży. Dwie osoby trafiły do szpitala. Ich stan jest ciężki W Chełmży przy ulicy Wodnej doszło w czwartek (10 sierpnia) około godz. 20 do wybuchu gazu. Dom został poważnie uszkodzony.

📢 Weekend w Toruniu. Koncerty, zwiedzanie miasta i wiele innych atrakcji. Sprawdź, gdzie warto się wybrać Weekend w Toruniu zapowiada się bardzo ciekawie. Już od piątku torunianie oraz turyści będą mieli okazję wziąć udział w wielu wyjątkowych wydarzeniach. Weekendowe zwiedzanie Torunia, koncert organowy, zajęcia dla dzieci – co oprócz tego? Sporządziliśmy spis atrakcji. 📢 Próba zabójstwa i rozboje na toruńskiej starówce! Za atak "tulipanem" grozi dożywocie Mnóstwo krwi i policji - tak zapamiętali tamtą sierpniową noc torunianie i turyści. Z 5 na 6 sierpnia 2022 roku Michał O. i Daniel U. napadali na starówce w Toruniu na przypadkowych ludzi, by ich okraść. Teraz ruszy ich proces. Głównemu sprawcy grozi dożywocie za próbę zabójstwa jednej z ofiar.

📢 Wizyta Ambasadora USA w Toruniu. Spotkanie z torunianami pod Kopernikiem W czwartkowe popołudnie w Toruniu odbyła się wizytacja ambasadora Stanów Zjednoczonych. Mark Brzezinski, amerykański prawnik i dyplomata polsko-czeskiego pochodzenia, został powitany przez tłum pod pomnikiem Mikołaja Kopernika. 📢 Toruń. Tak wyglądają kulisy renowacji słynnego panneau Stefana Knappa z Auli UMK Kompozycja doczekała się renowacji po pięćdziesięciu latach od jej zamontowania. Panneau odświeżają pracownicy i studenci z Katedry Konserwacji-Restauracji Architektury i Rzeźby na Wydziale Sztuk Pięknych UMK. Zajrzeliśmy do ich pracowni, żeby zobaczyć, jak przebiegają prace. 📢 Ogród Zoobotaniczny w Toruniu ma nowych lokatorów: małą alpakę i anakondy Mała samica alpaki i niespełna 100-gramowe anakondy powoli oswajają się ze światem i swoimi opiekunami, którzy kilku dni doglądają najmłodszych mieszkańców toruńskiego Ogrodu Zoobotanicznego. O ile młoda alpaka już rządzi na swoim wybiegu, tak na pojawienie się anakondy w terrarium, zwiedzający muszą jeszcze chwilę poczekać.

📢 Linia tramwajowa na Jar - ekologicznie, zielono i z energią 1 września tramwaje rozpoczną regularne kursy na nowej trasie na Jar. Zanim to nastąpi zaplanowano kilka atrakcji dla torunian. 📢 Kolor paska na tubce pasty do zębów ma znaczenie. Podpowiadamy na co zwracać uwagę Kupując pastę do zębów kierujemy się głównie tym, że jest ona nasza ulubiona, znaczy przyzwyczajeniem oraz smakiem, wielkością opakowania i ceną, np. czy jest ona akurat w promocji. Raczej nie zwracamy uwagę na specjalne paski na opakowaniach past to zębów. A są to bardzo ważne informacje. 📢 Tak wygląda pozycja bólowa u kota. Po tym można rozpoznać, że kot jest chory - oto niepokojące objawy Pozycja bólowa u kota to charakterystyczny sposób ułożenia ciała, które jest sygnałem, że kot odczuwa fizyczny dyskomfort. Opiekun kota powinien być uważny i spostrzegawczy, ponieważ koty cierpią w ciszy, doskonale ukrywają, że coś je boli, maskują chorobę przez co często jest ona zauważana zbyt późno. Koty wysyłają subtelne znaki a każda zmiana w zachowaniu może być pierwszym sygnałem kociej choroby. Jak wygląda pozycja bólowa u kota? Po czym rozpoznać, że kot jest chory? Sprawdź teraz w naszej galerii najważniejsze oznaki.

📢 Tych rzeczy nie wolno nosić w portfelu. Te rzeczy odpychają pieniądze i ściągną na ciebie biedę Istnieje wiele przesądów na temat bogactwa. Jedne z najpopularniejszych dotyczą tego co należy, a czego nie wolno kłaść do portfela. Zdaniem niektórych, istnieje energia finansowa - pewne przedmioty przyciągają bogactwo, inne zaś odpychają pieniądze. Podpowiadamy, jakich rzeczy nie można nosić w portfelu.

📢 Ulgi podatkowe w 2024 roku. Mamy listę rzeczy, które będzie można odliczyć od podatku Zgodnie z prawem w 2024 roku zeznania podatkowe będziemy składać od 15 lutego. Już teraz warto wiedzieć, co będziemy mogli rozliczyć, aby skorzystać ze zwrotu z podatku. Zobaczcie, jakie ulgi podatkowe będą obowiązywać w 2024 roku. 📢 Toruń. Uwaga pasażerowie, zmiany w kursowaniu autobusów Miejski Zarząd Dróg w Toruniu informuje o zmianie tras linii autobusowych. Związane jest to z rozpoczynającą się dziś (10 sierpnia) budową ronda na skrzyżowaniu ul. Niesiołowskiego i Bukowej.

📢 Te bajki oglądali wszyscy. Dzieciństwo lat 90. w pigułce. Pamiętasz wszystkie tytuły? Co oglądaliście? Bajka, anime, serial? 10.08.2023 Te bajki pamięta każdy. Obiad po szkole w towarzystwie telewizora? Długo wyczekiwany weekend i kolejny odcinek bajki, o której i tak myślało się przez cały tydzień? Mama wołająca przez okno, że zbliża się 15:00 i codzienny seans. Zobacz zestawienie najpopularniejszych bajek lat 90. Część z nich oglądały również i starsze pokolenia, może właśnie dzięki temu ich popularność dzisiaj powraca. Co oglądaliście? "Reksio", "Dragon Ball", a może "Przygody Bolka i Lolka". Jedno jest pewne, w latach 90 było co oglądać! 📢 Toruń. Miasto sprzedaje działki pod domy na Abisynii: 360 zł za mkw. Gdzie jeszcze? Między innymi na Rudaku W poniedziałek 7 sierpnia miasto ogłosiło, że wystawia na sprzedaż działki pod domy jednorodzinne na Abisynii. Cena wywołania za metr kwadratowy to średnio 360 zł. Taniej niż np. na Rudaku.

📢 Atakują kleszcze? Co z grupą krwi? Masz taką? Tak unikniesz pogryzienia i zarażenia się boreliozą Kleszcze w polskich lasach stwarzają wysokie ryzyko zakażenia boreliozą czy kleszczowym zapaleniem mózgu. Często nieświadomie po powrocie do domu, przynosimy je ze sobą. Okazuje się, że jedna grupa krwi zniechęca te owady do ataku. Jaka konkretnie?

Zobacz szczegóły!

📢 Toruń. Walka na benefity. Sklepy szukają pracowników i kuszą nawet dziesiątkami bonusów! Godne uwagi? "Ponad 20 benefitów dla ciebie i twojej rodziny" - tak kusi pracowników Biedronka. Sieć Rossmann kandydatom do pracy oferuje becikowe, wyprawkę szkolną i kolonie dla dzieci, a nawet... dostęp do Netflixa. Inne sieci handlowe nie odstają. To już prawdziwa rywalizacja na benefity! 📢 Tak się bawią torunianie nocą w Cubano Clubie! Zobaczcie kolejne zdjęcia z imprez Co działo się na ostatnich imprezach w jednym z najpopularniejszych klubów na toruńskiej starówce? Przekonajcie się sami! Więcej zdjęć z Cubano Club Toruń w naszej galerii.

📢 Figurki z Kinder niespodzianki mogą kosztować majątek. Smerfy licytowane są na aukcjach za tysiące złotych. Czego szukają kolekcjonerzy? Kolekcjonerskie figurki ukryte w jajkach Kinder niespodzianka potrafią osiągać zawrotne ceny na aukcjach internetowych. Najrzadsze figurki, produkowane pod koniec lat 70., mogą być warte fortunę. Pasjonaci gotowi są za nie zapłacić nawet kilkadziesiąt tysięcy złotych. Warto więc sprawdzić, czy nie macie takich w domu. Jeśli kurzą się gdzieś na strychu, to warto zrobić remanent. Wybraliśmy najpopularniejsze aukcje i umieściliśmy informacje o cenach. Niektóre zwalają z nóg! Przekonajcie się sami. 📢 Toruń. Kolejne zarzuty dla Sandry M., która wjechała w salon urody "Glow"! Teraz za groźby karalne wobec pewnego mężczyzny W mikołajki ub.r lokalna celebrytka Sandra M. wjechała nietrzeźwa samochodem w okno salonu urody "Glow" w Toruniu. Czy po 9 miesiącach śledztwa urodził się z niego akt oskarżenia? Jeszcze nie. Ale prokuratura postawiła kobiecie nowe zarzuty - za groźby karalne.

📢 Dokładnie 10 lat temu! Pierwszy spacer po moście im. gen. Zawackiej. Tak było! [zdjęcia] Dokładnie 9 sierpnia 2013 roku odbył się pierwszy spacer pod nowym moście w Toruniu. Jako pierwsi wzięli w nim udział lokalni dziennikarze w towarzystwie prezydenta Torunia Michała Zaleskiego, przedstawicieli MZD, projektanta i wykonawców inwestycji - firmy Strabag. W naszej galerii możecie obejrzeć jak to wyglądało.

📢 Fotoreporter "Nowości" wyróżniony w konkursie Kujawsko-Pomorskie Press Foto 2023 Znamy już laureatów konkursu Kujawsko-Pomorskie Press Foto 2023, których zdjęcia można zobaczyć na wystawie w Dworze Artusa. Grand Prix dla najlepszego zdjęcia konkursu otrzymał Andrzej Goiński. Wśród wyróżnionych jest nasz kolega redakcyjny Grzegorz Olkowski! 📢 Osoby o tym imieniu piją najwięcej alkoholu. Kto znalazł się na liście? 09.08.2023 Nasze imiona odpowiadają za wiele naszych cech charakteru. Zobaczcie zatem, kto pije najwięcej alkoholu. Pamiętajcie, że alkohol szkodzi zdrowiu i jest tylko dla osób pełnoletnich!

📢 Śmiertelny wypadek w Zdrojewie w pow. świeckim. Zderzyły się dwa busy i jedno auto osobowe. Nie żyje jedna osoba. Zobacz wideo W środę (9 sierpnia) tuż po godzinie 10 doszło do wypadku na drodze krajowej 91 w miejscowości Zdrojewo w powiecie świeckim. W wyniku zderzenia dwóch samochodów dostawczych i jednego osobowego śmierć poniosła 44-letnia kobieta. 📢 Co się znowu stało na Kępie Bazarowej? Tereny przy moście zostały ogołocone z zieleni Tereny przy moście im. Józefa Piłsudskiego w Toruniu ponownie zostały ogołocone z roślin. Jak informuje Urząd Miasta, są to prace porządkowe. Mają doprowadzić do wykształcenia się specyficznych łąkowych zbiorowisk roślinnych charakterystycznych dla tego terenu, bogatych w rzadkie gatunki sprzyjające bioróżnorodności siedliska. 📢 Festiwal Wisły - kolejna odsłona Już po raz siódmy Festiwal Wisły zawita na kujawsko-pomorski odcinek Rzeki. Kilkadziesiąt tradycyjnych statków i łodzi rzecznych, pokazy szkutniczego rzemiosła, jarmark Nadwiślańskie Smaki, koncerty, wykłady, spotkania. Wszystko o Wiśle - nad Wisłą i na Wiśle.

📢 "Kuchenne rewolucje" 6 razy w Toruniu. Przetrwała tylko jedna restauracja! "La Nonna Siciliana" ma sukces, inne lokale zniknęły "La Nonna Siciliana" to jedyna restauracja po "Kuchennych rewolucjach" w Toruniu, która przetrwała. Ba, nieustannie cieszy się popularnością gości. Pięć pozostałych, które rewolucjonizowała Magda Gessler, zniknęło z mapy miasta. Dlaczego? Co się z nimi stało?

📢 Willa Jaugschów na Podgórzu stanie się budynkiem wielorodzinnym Dzięki rodzinie Jaugschów polska szynka do dziś jest jedną z wizytówek naszego kraju w Stanach Zjednoczonych. Przed wojną Jaugschowie byli niekwestionowanymi potentatami na rynku mięsnym. Inwestowali również w nieruchomości. Podczas II wojny światowej walczyli i pomagali przetrzymywanym w Toruniu alianckim jeńcom. Należąca do nich willa przy ul. Poznańskiej grozi zawaleniem, ale ostatnio coś wokół niej zaczęło się dziać. 📢 Absolwentka toruńskiego liceum jest jednym z najlepszych uczniów na świecie 19-letnia Oliwia Raniszewska ze Świecia, absolwentka Uniwersyteckiego Liceum Ogólnokształcącego w Toruniu znalazła się na liście 50 najlepszych uczniów/studentów na świecie. Global Student Prize to nagroda przyznawana wyjątkowemu uczniowi, która ma realny wpływ na naukę, życie rówieśników i społeczeństwo. W październiku Oliwia Raniszewska zacznie studia na Gdańskim Uniwersytecie Medycznym - na kierunku lekarskim. Brała udział m.in. w Olimpiadzie Wiedzy Ekologicznej 2022, programie Adamed SmartUp czy Konkursie Naukowym Explory 2021.

📢 Kolejne imprezy w Cubano Club Toruń za nami. Zobaczcie, jak się bawią torunianie Działo się ostatnio w Cubano Club Toruń. Mamy dla Was kolejne zdjęcia z imprez z jednego z najpopularniejszych klubów na toruńskiej starówce. Więcej w naszej galerii. 📢 Brawo. Te osoby adoptowały psy ze schroniska dla zwierząt w Toruniu Brawo! Te osoby adoptowały psy z toruńskiego schroniska dla zwierząt. Taka decyzja wymaga pewniej odwagi i przede wszystkim odpowiedzialności. Na szczęście w naszym mieście takich osób nie brakuje. A psy w większości przypadków odwdzięczają się wielką miłością i przywiązaniem. Zresztą, jak widać na zdjęciach, zadowoleni są wszyscy. Do schroniska w Toruniu praktycznie codziennie trafiają nowi lokatorzy. Do części z nich uśmiechnęło się szczęście.

📢 Nowe 500 plus dla małżeństw. Gdzie złożyć wniosek? Masz 40-letni staż? Możesz ubiegać się o świadczenie! 500 plus dla małżeństw. Na biurko Marszałek Sejmu Elżbiety Witek trafiła obywatelska petycja dotycząca nowego świadczenia 500 plus. Tym razem dodatek ten miałyby otrzymywać małżeństwa z długoletnim stażem. Kto może otrzymać 500 plus dla małżeństw? Jakie będą wymagania? Zobacz szczegóły!

📢 Waloryzacja emerytur 2023 - tabela netto. Niektórzy otrzymają netto aż ponad 5,7 tys. zł! Oto kwoty Waloryzacja emerytur 2023. Emeryci i renciści mogą cieszyć się z podwyżki świadczeń. W tym roku nastąpiła dość duża waloryzacja emerytur w Polsce. Od 1 marca 2023 r. emerytury, renty, dodatki i inne świadczenia wypłacane przez ZUS wzrosną o 14,8 proc. Sprawdźcie, ile otrzymacie emerytury przy takim wskaźniku! Zobaczcie przykładowe stawki netto emerytur w galerii! 📢 Tak mieszka i żyje Agnieszka Woźniak-Starak. Piękny dom z czerwonej cegły i ogródek warzywny [zdjęcia] Agnieszka Woźniak-Starak mieszka w niezwykle stylowej posiadłości w podwarszawskim Konstancinie. Popularna prezenterka przeprowadziła się na wieś na początku pandemii. Mieszka tam wraz z czwórką swoich psów, a w ubiegłym roku pochwaliła się dużym ogródkiem warzywnym. Zobacz, jak Agnieszka Woźniak-Starak mieszka i żyje na co dzień.

📢 Jakie monety z PRL-u są najrzadsze? Kolekcjonerzy wciąż ich poszukują. Jak sprawdzić czy są dużo warte? Polskie monety PRL-u są często poszukiwane przez kolekcjonerów. Niektóre z nich mogą mieć niezwykle wysoką wartość. Choć w domach większość okazów może być zwykła, niezbyt cenna, warto przejrzeć swoje zasoby. Kto wie, może akurat znajdziemy niezmiernie rzadkie perełki, które skuszą kolekcjonerów? Które monety są coś warte? Jakie powinny zwrócić naszą uwagę? Na jakich monetach można zarobić? Szczegółowo objaśniamy to w poniższym artykule. Zobacz!

📢 Te samochody są prawie nowe i borykają się z usterkami. Zobacz, które są najbardziej awaryjne według raportu TUV Kupno samochodu to zawsze wyzwanie. Tak samo przygotowują się do tego Ci, którzy zamierzają kupić auto 10-letnie, jak i ci zainteresowani 3-letnim pojazdem. W jednym i drugim przypadku kierowcy przed zakupem podpierają się różnego rodzaju rankingami awaryjności. Jednym z nich jest coroczny raport TUV, dotyczący awaryjności pojazdów. Raport powstaje co roku na podstawie okresowych badań technicznych pojazdów. Dane, które się pojawiają w zestawieniu, dotyczą okresowych badań technicznych wykonywanych na terenie Niemiec.

📢 Oto stare telefony które są warte majątek. Kolekcjonerzy szukają tych modeli na giełdach staroci. Sprawdź czy masz je w domu! 27.03.2023 Stare telefony są teraz warte fortunę! Jeśli masz starszy model, zastanów się dwa razy, zanim go wyrzucisz. Okazuje się, że niektóre modele telefonów są obecnie bardzo cenne dla kolekcjonerów. Niektórzy nie zdają sobie sprawy, że ich stare telefony mogą być cenne dla kolekcjonerów. Przez lata wiele osób wyrzuciło swoje stare telefony i teraz żałuje swojej decyzji. Wiele wcześniej standardowych modeli stało się prawdziwymi rarytasami. Dlatego dobrze jest zachować stary telefon, nawet jeśli już go nie potrzebujesz. 📢 Poszukiwane rzadkie monety PRL. Te są najrzadsze! Ile można dostać za obiegowe monety PRL-u? Co wystawić na aukcję? Wartość kolekcjonerska niektórych przedmiotów robi wrażenie zwłaszcza w przypadku pieniędzy, których faktyczne nominały w ogóle by nie sugerowały tak dużej wartości. Dotyczy to w szczególności pieniędzy z PRL-u, które obecnie są warte kilkadziesiąt, a nawet kilkaset razy więcej niż były warte w dniu pojawienia się na rynku. O jakich monetach dokładnie mowa i dlaczego w ogóle są tyle warte? Za jakie monety kolekcjonerzy zapłacą krocie? Sprawdź koniecznie!

📢 Te banknoty PRL-u są warte fortunę! Stare banknoty poszukiwane przez wielu kolekcjonerów w Polsce. Po ile są wystawiane? Niezwykła wartość kolekcjonerska cechuje wiele starych przedmiotów. W szczególności wyróżnia się tu zarówno stare monety, jak i stare banknoty z PRL-u. Choć jeszcze niedawno ich wartość mogła nie robić wrażenia, dla kolekcjonerów są wiele warte. Można na nich zarobić ogromne pieniądze. Jaka obecnie jest ich wartości i od czego ona zależy? Które banknoty są obecnie najbardziej poszukiwane przez kolekcjonerów? Zobacz koniecznie! 📢 Te samochody walczą z usterkami. To najbardziej awaryjne auta w przedziale 2-3 lat Coraz więcej osób decyduje się na kupno samochodu używanego w miarę młodego. Zanim wyda się określoną pulę pieniędzy warto sprawdzić, które auta dość często mają usterki. Nikt nie chce po kupnie samochodu spędzać w warsztacie więcej czasu niż na ulicach. Usterki nie muszą być nawet poważne, by wyraźnie zniechęciły kierowców do danego modelu. Z pomocą może przyjść raport TÜV, który powstaje na podstawie danych zebranych podczas okresowych przeglądów technicznych samochodów osobowych w stacjach kontroli pojazdów na terenie Niemiec.

📢 Ten sprzęt był popularny w PRL-u! Co dzisiaj dzieje się z tymi markami? Które z nich istnieją do dzisiaj? [ZDJĘCIA] W czasach PRL-u wbrew pozorom miał miejsce wyraźny rozkwit technologii. Choć dzisiaj postęp zdaje się być o wiele większy, a sprzęt diametralnie nowocześniejszy, niektóre urządzenia z PRL-u były niezwykle nowoczesne. Marki odpowiedzialne za ich powstanie były niegdyś niezwykle znane. Część z nich przetrwała do dzisiaj! Co się z nimi dzieje? 📢 Czy mnie jeszcze pamiętasz? Mnóstwo zdjęć Torunia z ubiegłych lat Tak dużego zbioru archiwalnych zdjęć z Torunia jeszcze nie publikowaliśmy.

ZOBACZ KONIECZNIE Przerażające prognozy zmian klimatycznych. Czarne scenariusze dla Polski i świata

Jabłoński o konfederacji i perspektywach na wybory