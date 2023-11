Prasówka 12.11.2023 - najważniejsze wydarzenia. Przygotowaliśmy przegląd prasy z wczoraj

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 11.11. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Te osoby nie muszą już płacić abonamentu RTV. Duże zmiany w 2023 roku. Sprawdź czy musisz go opłacać 12.11.2023”?

Prasówka 12.11: top 3 artykuły z wczoraj

📢 Te osoby nie muszą już płacić abonamentu RTV. Duże zmiany w 2023 roku. Sprawdź czy musisz go opłacać 12.11.2023 Ustawa o abonamencie RTV mówi jasno, że abonament płacić musi każdy kto posiada odbiornik zarówno telewizyjny jak i radiowy. Opłacie podlegają także radia samochodowe. W zasadzie każdy, kto nie opłaca abonamentu RTV podlega karze. Sprawdzić mogą nas pracownicy Poczty Polskiej. Kontrolowane są domu i mieszkania Polaków. Ustawa przewiduje także, że są osoby które są zwolnione z płacenia abonamentu RTV. Kto nie musi płacić abonamentu?

📢 Wanda Nara wypuściła zmysłowy utwór na tle choroby – w klipie „Wredna Suka” występują luźne ubrania i nadzy mężczyźni [WIDEO] Modelka i blogerka Wanda Nara zaimponowała swoim kolejnym talentem. Niezrównana żona argentyńskiego napastnika Galatasaray Stambuł Mauro Icardiego zademonstrowała swoje umiejętności wokalne. Ponętna brunetka zaprezentowała na swoim koncie na Instagramie prowokacyjną piosenkę „Bad Bitch” (Wredna Suka) z gorącym klipem. Wanda tańczyła w towarzystwie nagich mężczyzn na śmiałych ujęciach zdjęciach.

📢 Te psy ostatnio trafiły do toruńskiego schroniska dla zwierząt. Czekają wraz z innymi czworonogami na adopcję Toruńskie schronisko dla zwierząt od 60 lat pomaga porzuconym czworonogom. Najwięcej jest psów i kotów, choc nie brakuje również innych małych zwierząt. Praktycznie codziennie do schroniska trafiają nowi lokatorzy. W schronisku jest dużo psów, które czekają na adopcję. Za każdym zwierzakiem kryje się osobna historia. Może któryś pies szczególnie wam się spodoba? Zobaczcie psy, które ostatnio trafiły do placówki.

📢 Sprawdź ranking ADAC dotyczący niezawodnych samochodów używanych i dokonaj mądrego wyboru Trafić na dobry używany samochód to marzenie wielu kierowców. Ofert samochodów z drugiej ręki nie brakuje. Wiele z nich jest w dobrym stanie technicznym. Inne są tylko "podrasowane" przez właścicieli, by łatwiej je było sprzedać. Jak odróżnić jedne od drugich? Jak znaleźć ten najmniej awaryjny? Tui z pomocą przychodzą różnego rodzaju rankingi awaryjności przygotowywanych przez ADAC. Nie są idealne, ale na pewno dają obraz używanych modeli, które warto kupić. 📢 Te samochody hybrydowe bardzo rzadko ulegają awariom. Które konkretnie modele się nie psują? Samochody hybrydowe stały się ważnym elementem w rozwoju motoryzacji. Wyposażone w silnik spalinowy i elektryczny pojazdy idealnie nadają się nie tylko do jazdy w mieście. Praktycznie wszystkie koncerny motoryzacyjne mają w swojej ofercie samochody hybrydowe. Które najlepiej odnajdują się na rynku wtórnym i czym się kierować kupując używaną hybrydę? Oto hybrydy, które są najmniej awaryjne.

📢 Te samochody to łakomy kąsek dla przestępców. Które auta w Polsce kradną najczęściej i są na celowniku przestępców? Kradzieże samochodów w Polsce to stały problem. Nie tak duży jak jeszcze kilka lat temu, ale nadal z polskich ulic giną auta. Ile ukradziono aut w 2022 roku? W całym zeszłym roku roku skradziono 6157 pojazdów osobowych i dostawczych o wadze do 6 ton dopuszczalnej masy całkowitej. 📢 Takie słowa są używane tylko w Kujawsko-Pomorskiem. Czy zdołasz zrozumieć ich znaczenie? W wielu częściach w Kujawsko-Pomorskiem cały czas używa się słów, które są charakterystyczne dla tego regionu. Specyficzna gwara kształtowała się na skutek wpływów niemieckich. Wiele terenów województwa było bowiem pod zaborem pruskim. Przez lata te słowa powszechnie używano w domach. Teraz trochę rzadziej, ale sądząc po reakcjach na nasz post, ciągle wielu z was się nimi posługuje. Oto wybrane słowa, które podsunęli nam czytelnicy.

📢 Poznaj faktycznie niezawodne samochody typu SUV. Przedstawiamy ranking tych, które rzadko ulegają awariom SUV-y kilka lat temu przebojem wdarły się na salony motoryzacji. Ich popularność cały czas rośnie. Widać to bardzo wyraźnie na polskich ulicach. SUV-y popularnością cieszą się też na rynku samochodów używanych. Czy kupno takiego samochodu to dobry wybór? ADAC, czyli niemieckiego automobilklub udostępnia raporty awaryjności poszczególnych modeli. Zobacz, które samochody typu SUV są najmniej awaryjne. 📢 Realne wsparcie samotnych seniorów? To wyjątkowe formy wsparcia finansowego. Oto te, które mogą ci pomóc Samotność seniora jest poważnym problemem z wielu powodów. Jednym z nich jest to, że osoby w tym wieku częściej są niesamodzielne lub też mają mniej, lub bardziej poważne problemy z przemieszczaniem się. Nieraz też samotność jest spowodowana tym, że współmałżonek lub współmałżonka nie żyje. Tym bardziej osoby takie potrzebują większej pomocy i wsparcia. Na co mogą liczyć wdowy i wdowcy?

📢 Które auta opierają się działaniu rdzy? Sprawdź TOP 5 modeli, które są odporne na korozję Wybór samochodu nie należy do najłatwiejszych. Zwłaszcza w czasach, w których auta zużywają się znacznie szybciej niż przed kilkoma dekadami. Jakie auto wybrać, aby zbyt szybko nie zjadła go rdza? Które samochody są najmniej podatne na korozję? Sprawdziliśmy! 📢 Do trzynastej i czternastej emerytury emeryci dostaną również dodatkowe świadczenia finansowe Nawet niska emerytura może znacząco wzrosnąć, jeśli tylko skorzysta się z dodatków i benefitów przysługujących seniorom. Z czego właściwie można korzystać? Jak sprawić, żeby faktycznie była większa otrzymywana przez nas emerytura? Dodatki do świadczenia emerytalnego, czasem również i do renty są tym, co zdecydowanie warto uwzględnić w domowym budżecie... A jeśli trzeba, warto również składać wnioski o dodatki do emerytury 2023. Sprawdź, o czym warto pamiętać!

📢 Najdroższy dom w Toruniu. Kosztuje 12,5 miliona złotych. Salony robią wrażenie W Toruniu znajduje się wiele ciekawych nieruchomości, które robią duże wrażenie. Jedną z nich jest z pewnością piękna i luksusowa willa, która mieści się na toruńskiej Winnicy. Jak zatem wygląda najdroższy dom na sprzedaż w Toruniu? Ile kosztuje? Postanowiliśmy to sprawdzić! Jedno jest pewne. Trzeba mieć naprawdę niemałe pieniądze. 📢 Ta babcia zaskakuje aparycją! Yazemeenah Rossi jest najpiękniejszą babcią na świecie i przyciąga ogromne zainteresowanie swoimi zdjęciami Dla niektórych osób czas stanął w miejscu. Tak niewątpliwie jest w przypadku Yazemeenah Rossi. Ta prawie 68 letnia francuska modelka karierę zaczęła po trzydziestce. Od lat propaguje zdrowy styl życia i nie przypomina typowej babci. Na Instagramie śledzi ją ponad 330 tys. użytkowników. Modelka regularnie trenuje jogę, zdrowo się odżywia i zachowuje pozytywne nastawienie do życia.

📢 Potwornie wysokie rachunki za prąd? Koszty rosną z tego powodu! Jak oszczędzić na rachunkach? Niektóre urządzenia elektryczne w naszych domach zużywają zdecydowanie więcej prądu niż inne. W dobie rosnących cen za wszystko, gdy coraz częściej musimy liczyć każdą złotówkę, warto zwrócić uwagę na to, ile pochłaniają niektóre urządzenia. Przede wszystkim dzięki bardziej przemyślanemu ich używaniu możemy aktywnie zadbać o większą oszczędność! Co zatem warto wiedzieć o oszczędzaniu energii elektrycznej? 📢 Małe auta są bezawaryjne i doskonale sprawdzają się w ruchu miejskim. Charakteryzują się niezwykle rzadkimi awariami Małe, sprytne auto idealnie nadające się do miasta i jeszcze najmniej awaryjne. Taki samochód chciałby każdy kierowca. Wybór modeli jest bardzo duży. Jaki jednak wybrać ten najlepszy, by idealnie spełniał te wszystkie warunki? Warto zaufać rankingom awaryjności. Jeden z nich przygotowuje ADAC. Zobacz najmniejsze samochody, które okazały się najmniej awaryjne.

📢 Masz taki samochód? Super. Te trzyletnie samochody mają bardzo mało usterek w oficjalnym rankingu ADAC Kupno dobrego najmniej awaryjnego samochodu to marzenie wszystkich kierowców. Jeszcze jakby był tani - byłoby idealnie. Gdzie taki znaleźć? Osoby chcące kupić samochód mają swoje sposoby na wybranie tego najlepszego. Jedni radzą się znajomego mechanika, inni przeglądają raporty awaryjności. Jeden z takich raportów przygotowuje ADAC, czyli niemiecki automobilklub. Jak w nim wypadły stosunkowo młode, bo trzyletnie małe samochody? Który model jest najmniej awaryjny? Sprawdźcie! 📢 Jakie są zarobki nauczycieli, woźnych i dyrektorów w szkołach? Sprawdź najlepiej płatne stanowiska oświatowe Od przyszłego roku nauczyciele mają zarabiać więcej. Takie są obecne zapowiedzi dotyczącego tego, że płace pedagogów wzrosną o 12,3 procent - czyli tyle, ile w marcu tego roku wynosiła inflacja bazowa. Ile pracownicy szkoły mają zarabiać po podwyżce? A ile zarabiają teraz? I co z innymi pracownikami w placówkach edukacyjnych?

📢 Festiwal EnergaCAMERIMAGE otwarty. Dafoe i Driver na Jordankach Willem Dafoe, Adam Driver i Peter Biziou to tylko część gwiazd światowego formatu, które zobaczyć można było podczas gali otwarcia 31. Festiwalu EnergaCAMERIMAGE. Impreza wystartowała w sobotę w Toruniu. 📢 Styl życia Leszka Lichoty. Znany aktor swoje miejsce znalazł w górach Dla Leszka Lichoty ostatni czas jest pełen sukcesów. Ostatnia produkcja z jego udziałem, czyli "Znachor" święci triumfy na Netflix. Film był najchętniej oglądaną premierą w 14 krajach. W Polsce obraz zbiera również dobre recenzje. Nie było to takie oczywiste, gdyż film musiał zmierzyć się z legendarną wersją z 1982 roku. Zobacz jak żyje Leszek Lichota.

📢 Taka emerytura brutto i netto Ci się należy. Zobacz nowy kalkulator emerytur i oblicz ile dostaniesz wypłaty od ZUS w 2023 roku! Zbliżanie się do wieku emerytalnego wywołuje wiele pytań wśród przyszłych emerytów. Jaką emeryturę otrzymam od ZUS i kiedy zacznie być mi wypłacana? Czy mogę przed przejściem na zasłużoną emeryturę poznać kwoty brutto i netto, jakie będą mi wypłacane. Tak! Poznajcie kalkulator emerytur, dzięki któremu obliczycie swoje emerytury.

📢 Tak żyją milionerzy w Kujawsko-Pomorskiem. Te wille można kupić! Oto szczegóły i ogłoszenia Na portalu ogłoszeniowym OtoDom.pl można znaleźć wiele ogłoszeń sprzedaży wyjątkowych nieruchomości. Chodzi o piękne wille i rezydencje, które warte są miliony złotych. Jesteś ciekawy, jak mieszkają milionerzy w województwie kujawsko-pomorskim? Zobacz zdjęcia i szczegóły w naszej galerii. 📢 Wcześniejsza emerytura zależy od zawodu. Kto może na nią przejść? To nie tylko służby mundurowe Wiek emerytalny i moment przejścia na zasłużony odpoczynek stanowią temat długotrwałej debaty na świecie. Jednym z aspektów tej dyskusji jest zróżnicowanie wieku emerytalnego w zależności od wykonywanego zawodu. Czy istnieją zawody, które pozwalają w Polsce na wcześniejszą emeryturę? W tym artykule zgłębimy tę kwestię i przyjrzymy się, jakie zawody umożliwiają swoim pracownikom opuszczenie rynku pracy wcześniej niż innym.

📢 Takie są najdroższe domy i rezydencje w Polsce. Tyle kosztuje i tak prezentuje się prawdziwy luksus. Zobacz zdjęcia Zapomnijcie na chwilę o zwykłych blokach mieszkalnych, kamienicach i standardowych mieszkaniach w mieście. Dziś zabierzemy Was w podróż po świecie nieprzeciętnych nieruchomości, które w Polsce stanowią prawdziwy symbol przepychu i wyrafinowanego stylu życia. To podróż do krainy, gdzie luksus splata się z malowniczością okolic, a ceny zdają się być poza wszelkimi skalami. Zaczynamy!

📢 Ważne! Koniecznie uważaj na te zmiany skórne! Świadczą o chorej wątrobie. Zobacz objawy jej osłabienia Nie powinniśmy ignorować sytuacji, w której pojawiają się objawy chorej wątroby. Mogą być one niezwykle zróżnicowane, jednak hepatolog, czyli lekarz od wątroby nieraz zaznaczy, że szczególnie wyraźne są skórne objawy chorób wątroby. Sprawna wątroba jest kluczowa dla naszego zdrowia. Na co powinniśmy zwrócić uwagę? Wszyscy kojarzą charakterystyczne żółte plamy na skórze, które wywołują m.in. najczęstsze choroby wątroby. Mniej osób pamięta o tym, że to również pajączki tętnicze. Najłatwiej zauważyć typowe objawy na twarzy, a w szczególności przebarwienia skóry, jednak częściej to inne części ciała dają znać o trawiącej organizm chorobie - a to nie tylko żółtaczka!

📢 Waloryzacja emerytur będzie niższa niż zakładano! Oto nowe wyliczenia Już niemal zapomnieliśmy o tym, jak wygląda jednocyfrowa inflacja. Wrzesień 2023 był na szczęście takim miesiącem. To oznacza, że ceny w sklepach, choć dalej rosną, robią to wolniej. Jeśli tendencja się utrzyma, za kilka miesięcy zostanie osiągnięty cel inflacyjny. Należy jednak pamiętać o tym, że niższa inflacja odciśnie swoje piętno na waloryzacji świadczeń emerytalnych. Już teraz widać, że najprawdopodobniej będzie ona niższa niż zakładano w projekcie budżetu na przyszły rok. Ile wyniesie waloryzacja emerytur 2024? Wszystko zależeć będzie od nowej władzy. Mamy jednak wstępną tabelę wyliczeń! 📢 Zbierająca śmiertelne żniwo choroba. Może dotknąć każdego. Masz też takie niepokojące objawy? Zakrzepica to jedna z chorób, które podstępnie przyczyniają się do znacznego pogorszenia zdrowia pacjentów. Rozwija się praktycznie bezobjawowo a jej skutki mogą mieć poważne konsekwencje dla zdrowia i życia osób, których dotyka. Choroba zakrzepowo-zatorowa polega na formowaniu się wewnątrz żył głębokich skrzeplin utrudniających lub wręcz uniemożliwiających prawidłowy przepływ krwi. W konsekwencji prowadzi do zawałów i udarów. Co roku w Europie około pół miliona osób umiera właśnie z powodu tego schorzenia.

📢 Wojskowa emerytura robi wrażenie! Tyle zarabiają byli żołnierze. To dużo? Mamy tabelę wyliczeń emerytur dla żołnierzy Kwestię emerytur dla byłych wojskowych wyjaśnia ustawa o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych i ich rodzin. Średnio stawki są zróżnicowane i zależą przede wszystkim od uzyskanego stopnia wojskowego. W galerii tego tekstu przedstawiamy zestawienie najnowszych danych o średnich emeryturach byłych wojskowych. Ile dostają żołnierze zawodowi po przejściu na emeryturę? Warto awansować w strukturach armii? 📢 Dodatek pieniężny dla emerytów. Kto musi składać wniosek, by otrzymać dodatkowe pieniądze? Większość emerytów z niecierpliwością co miesiąc oczekuje na pieniądze. Wielu z nich może liczyć na dodatek pielęgnacyjny. Nie wszyscy jednak muszą składać wniosek, by dostać to świadczenie. Kto jest uprawniony do otrzymania wraz z emeryturą dodatkowych pieniędzy? 📢 Wielka niespodzianka! ZUS obiecuje gigantyczne zwroty dla seniorów! Odkryj, ile rząd ma zamiar oddać emerytom! Czy wiesz, że przez wiele lat czerwiec był najsłabszym miesiącem na przechodzenie na emeryturę? Kto składał wniosek w ZUS w tym okresie, często mógł liczyć na znaczące obniżki w swoim świadczeniu. To była pułapka, z której wielu seniorów nie zdawało sobie sprawy. Ale teraz niespodziewane zmiany stawiają przed nami nową perspektywę.

📢 Te roczniki seniorów dostaną 5540 zł? Pod jednym warunkiem. Jakim dokładnie? Dla części seniorów są przygotowane specjalne dodatki. To nie tylko tzw. trzynastka i czternastka, ale również potężny zastrzyk gotówki w kwocie 5540 zł. Środki te wypłacane są do końca życia i to z minimum wymogów formalnych. Przede wszystkim trzeba spełnić kryterium wieku. 📢 Kujawsko-Pomorskie. Tanie mieszkania od PKP - już od 58 tysięcy złotych! Oferty w listopadzie (zdjęcia) W listopadzie PKP wystawia na sprzedaż kilkanaście mieszkań w Kujawsko-Pomorskiem. Ceny są naprawdę niskie: już od 58 tys. zł za trzypokojowy lokal. Do kupienia są "M" w Lipnie, Chełmży, Grudziądzu, Kcyni, Inowrocławiu i innych miastach.

📢 Kujawsko-Pomorskie. Setki nowych butów do kupienia za grosze! Komornik licytuje sklep w Bydgoszczy Kilkaset nowych par butów i wyposażenie sklepu - to wystawia na licytacje komornik już 8 listopada. Towary kupić można za 2/3 ceny. Elektroniczna licytacja potrwa tydzień.

📢 Bankonoty PRL na stronach aukcyjnych - tyle teraz kosztują! Dane na listopad 2023! Banknoty PRL są niezwykle cenne, choć nie zapłacimy nimi w sklepie. Jeśli macie jakieś w domu, warto się im przyjrzeć. Może się okazać, że właśnie wasze egzemplarze będą należały do tych szczególnie cennych. Niektóre kosztują nawet kilkaset złotych - a nawet i kilka tysięcy! A jak wyglądają obecne aukcje? Przejrzeliśmy to, co wystawiają internauci! 📢 Tak żyje Kinga Rusin. Praca i wieczne wakacje. Celebrytka zwiedza świat Kinga Rusin to znana była dziennikarka i obecna bizneswoman. Od lat swoje życie dzieli między Polskę i kraje, w których zimą pogoda jest zdecydowanie lepsza. Regularnie zdjęcia ze swoich wypraw zamieszcza w mediach społecznościowych. Zobacz jak żyje Kinga Rusin. 📢 Tak mieszka Michał Wiśniewski. Warszawska willa jest warta miliony - zobaczcie zdjęcia [12.11.23] Michał Wiśniewski jest jedną z najpopularniejszych osób w Polsce. Ostatnio wokalista kultowego zespołu "Ich Troje" ma nie lada problem. Sąd skazał go na 1,5 roku pozbawienia wolności. Według wymiaru sprawiedliwości muzyk zawyżył swoje dochody w celu otrzymania ze SKOK Wołomin pożyczki w wysokości 2,8 miliona złotych. Wiśniewski utrzymuje, że jest niewinny.

📢 Wymiana banknotów - zasady w 2023 roku. Te pieniądze trzeba wymienić jeszcze przed świętami [12.11.2023 r.] Choć coraz częściej wykorzystujemy płatności bezgotówkowe to pieniądze w formie papierowej nadal nam towarzyszą. Mają oczywiście sporo zalet pod warunkiem, że nie straciły wartości i ważności. I choć polskie środki płatnicze wydane są bezterminowo to warto pamiętać, że jest kilka sytuacji, kiedy sprzedawca może ich od nas nie przyjąć. Zobaczcie, kiedy banknoty i monety mogą stracić ważność i wartość.

📢 Tak wygląda teraz córka Adama Małysza. Tak mieszka i żyje na co dzień Karolina Małysz [12.11.2023 r.] Karolina Małysz właśnie skończyła 26 lat. Jest dwa lata po ślubie, skończyła studia i razem mężem Kamilem Czyżem układają sobie życie. Nie poznacie jej, ostatnio postawiła na nowy image. Tak żyje i wygląda teraz Karolina Małysz, ukochana córka Adama Małysza.

📢 Wycofane aplikacje - te aplikacje koniecznie odinstaluj z telefonu. Kradną Twoje dane i pieniądze [12.11.2023 r.] Bezpieczeństwo w sieci powinno być dla nas priorytetem, szczególnie gdy niemal całe nasze życie przenosimy do Internetu. Z poziomu smartfona możemy mieć dostępu do swojego dowodu osobistego, konta pacjenta, konta w banku czy nawet ubezpieczyciela. To niezwykle wygodne z punktu widzenia użytkownika, ale to także pole do działania dla oszustów. Zobaczcie poprzez jakie aplikacje złodzieje próbują wyłudzić nasze dane i pieniądze. 📢 Te znaki zodiaku czekają w listopadzie pieniądze! Oto nowy horoskop finansowy od wróżki Azalii [12.11.2023 r.] Według astrologów znak zodiaku, pod którym się urodziliśmy, wpływa na nasze życie. Dzięki najnowszemu horoskopowi od wróżki Azalii dowiesz się, co cię czeka w listopadzie w finansach. Może uda ci się dostrzec nadarzającą się okazję na wielką kasę? Zobacz, co ci zapisano w gwiazdach! Sprawdź, czy czekają cię pieniądze!

📢 Najbardziej poszukiwane przedmioty PRL - zdjęcia. Na nich można zarobić [12.11.2023 r.] Prawdziwy renesans przeżywają starocie z czasów PRL. Stylistyka retro jest teraz na topie. Co za tym idzie, chodliwe przedmioty na aukcjach sprzedażowych osiągają zawrotne ceny. Zobacz w starych kartonach, czy masz jeszcze takie rzeczy z drugiej połowy XX wieku. Może się okazać, że to prawdziwe skarby. Możesz się dziś na nich nieźle wzbogacić. Oto najbardziej poszukiwane przedmioty z czasów PRL-u.

📢 Modne paznokcie na listopad 2023 - zdjęcia. Zobacz stylizacje, wzory, kolory manicure na jesień [12.11.2023 r.] Zobacz jakie paznokcie są najmodniejsze na listopad 2023. Co jest modne w stylizacjach na jesień? Swoje prace pokazały stylistki paznokci i salony kosmetyczne. 📢 Towarzyskie rasy psów. Te psy kochają kontakt z człowiekiem i najchętniej odstępują go na krok [12.11.2023 r.] Psy z natury są towarzyskie, lubią obecność człowieka. Niektóre rasy psów potrzebują ludzi bardziej niż inne. Warto wiedzieć, że te psy bardzo potrzebują obecności człowieka i będą go zaczepiać, żeby się z nimi pobawił. Zobaczcie, jakie rasy naszych czworonożnych przyjaciół są najbardziej towarzyskie, niektóre z nich będą dla Was zaskoczeniem.

📢 Produkty bogate w żelazo. Niedobór żelaza powoduje zmęczenie i ospałość - te produkty mają najwięcej żelaza [12.11.2023 r.] Produkty bogate w żelazo są podstawą zdrowej, dobrze zbilansowanej diety. Żelazo to bardzo ważny mikroelement, którego nie powinno zabraknąć w diecie. Niedobór żelaza to najczęściej występujący niedobór składników odżywczych ze wszystkich - wskazują eksperci. Niedobory żelaza są niebezpieczne dla organizmu. Sprawdź teraz, które produkty są bogate w żelazo. Zobacz, w których produktach jest najwięcej żelaza. 📢 Waloryzacja emerytur 2024 - nowa tabela. Jak może urosnąć emerytura - wyliczenia podwyżek [12.11.23] Duży wskaźnik inflacji w tym roku spowoduje, że waloryzacja emerytur w 2024 będzie dość wysoka. Z prognoz, które możemy wyczytać z ustawy budżetowej, wiemy, że wskaźnik waloryzacji może wynieść aż 12,3 proc. Policzyliśmy, jak urosłaby Twoja emerytura od marca 2024, gdyby zastosowano taki właśnie wskaźnik waloryzacji. Tabele z obliczeniami dla emerytur od 800 do 6500 zł znajdziesz w naszej galerii.

📢 Kryształowe naczynia z PRL drogie jak nigdy - ceny, zdjęcia. Zobacz, ile dziś są warte te stare wazony [12.11.2023 r.] Choć dziś wydają się niemodne, to w czasach PRL były synonimem luksusu. Kiedyś wielu uważało je za piękne i eleganckie. Kryształy, niegdyś schowane głęboko do szaf lub wyrzucone, dzisiaj cieszą się rosnącą popularnością i zyskują na wartości. Kolekcjonerzy są w stanie zapłacić za nie majątek. Jakich poszukują? Ile teraz kosztują? Zobacz najdroższe oferty z portalu OLX. 📢 Dominika Kulczyk - tak ubiera się najbogatsza Polka. Kreacje najlepszych projektantów - zobacz zdjęcia [12.11.23] Dominika Kulczyk to przedsiębiorczyni, inwestorka, filantropka, kobieta z klasą. Jej kreacje zawsze robią duże wrażenie. Gdziekolwiek się pojawi, na galach, balach, premierach filmowych, spotkaniach rady biznesu, wygląda olśniewająco. Sięga po najlepsze marki i stroje najlepszych projektantów. Tak się ubiera najbogatsza Polka Dominika Kulczyk. Szczegóły w artykule niżej.

📢 Tak wygląda hiszpańska willa Joanny Koroniewskiej i Macieja Dowbora. Co za widoki z tarasu [12.11.23] W 2022 roku w życiu Joanny Koroniewskiej i Macieja Dowbora zaszły ogromne zmiany. Para kupiła mieszkanie w Warszawie, które następnie remontowała, oraz piękny dom w Hiszpanii. Nieruchomość na południu Europy robi duże wrażenie. Ogromny taras z widokiem na miasto oraz basen to niejedyne atuty nowej posiadłości Dowborów. Zobaczcie, jak Joanna Koroniewska i Maciej Dowbor urządzili swoją hiszpańską willę. 📢 Oto Linda Evans, czyli Krystle z serialu "Dynastia". Wkrótce skończy 81 lat. Tak dziś wygląda. Zobaczcie zdjęcia! [12.11.2023] Tak dziś wygląda Linda Evans, czyli Krystle z serialu "Dynastia". Wkrótce skończy 81 lat! Linda Evans w latach 80. i 90. XX wieku podbiła serca fanów na całym świecie, również w Polsce. Wszystko za sprawą serialu "Dynastia", w którym zagrała główną rolę Krystle Carrington. Wówczas urzekała pięknym uśmiechem i niezwykłą urodą. Była ikoną elegancji i luksusu. I dziś wygląda wspaniale. Zobaczcie, jak prezentuje się kobieta, którą w XX wieku kochały miliony.

📢 Adam Driver i Willem Dafoe przyjechali do Torunia! Tak wyglądało otwarcie festiwalu EnergaCAMERIMAGE! Czas rozpocząć wielkie święto kina! W Toruniu właśnie rozpoczął się 31. Międzynarodowy Festiwal Filmowy EnergaCAMERIMAGE. Na gali otwarcie imprezy nie zabrakło prawdziwych gwiazd; pojawili się Adam Driver i Willem Dafoe! Zobaczcie zdjęcia z uroczystego otwarcia festiwalu. 📢 Upił i zgwałcił 13-letnią dziewczynkę w Brodnicy! Wyrok w Toruniu: 10 lat więzienia i 15 tys. zł dla ofiary 21-letni Patryk J. najbliższych 10 lat ma spędzić w więzieniu za zgwałcenie trzynastoletniej dziewczynki w Brodnicy- orzekł Sąd Okręgowy w Toruniu. Do dramatu doszło w październiku zeszłego roku, obok brodnickiego Ośrodka Sportu i Rekreacji. 📢 Z tych grzechów nie trzeba się spowiadać. Nie wymagają one wizyty w konfesjonale. Sprawdź koniecznie! 11.11.2023 Z tych grzechów nie trzeba się spowiadać. Lista jest naprawdę długa i nie wymaga wizyty przy konfesjonale. Jednym z możliwych sposobów na uzyskanie przebaczenia i obiecanie poprawy jest spowiedź. Są grzechy, które nie naruszają naszej relacji z Bogiem i innymi ludźmi. W związku z tym nie musimy fatygować się do kościoła, aby się wyspowiadać. Zastanawiasz się z jakich grzechów nie trzeba się spowiadać? Sprawdź!

📢 Te stare telefony komórkowe są warte fortunę. Kolekcjonerzy szukają tych modeli. Sprawdź czy masz je w domu! 11.11.2023 Telefony komórkowe są warte dużo pieniędzy. Niektóre są warte znacznie więcej niż w momencie ich zakupu. Kolekcjonerzy poszukują takie modele, które są rzadkie i zachowane w bardzo dobrym stanie. Zastanawiasz się, które telefony są najcenniejsze? Na aukcjach i popularnych stronach ogłoszeniowych, niektóre telefony komórkowe kosztują naprawdę duże pieniądze. Zobacz koniecznie, jakiego sprzętu poszukują kolekcjonerzy!

📢 Nowy bonus za staż małżeński otrzymają osoby w podeszłym wieku i może on wynosić nawet 5 000 złotych! Co najmniej 5 tysięcy złotych dodatku może trafić do wybranych grup seniorów! Wszystko za sprawą petycji, która jest obecnie procedowana w parlamencie. W tym momencie w Senacie jest inicjatywa obywatelska, która rozszerza nagrody dla seniorów mających dłuższy staż małżeństwa. Wiele wskazuje na to, że jeszcze przed wyborami Senat oraz Sejm podejmą ostateczną decyzję, czy projekt wejdzie w życie. A co takiego ona zakłada? Więcej w naszym materiale. 📢 Tak mieszka Szymon Hołownia i pilotka myśliwca MiG-29 z dzieciakami. Zobacz, jak wygląda ich przytulny dom przy lesie niedaleko Warszawy Szymon Hołownia wraz z żoną i córeczkami mieszka nieopodal stolicy. Dom położony w wygodnej odległości od jej zgiełku, łączy nowoczesność z wygodą i przestrzenią dla rodzinnego życia. Zobacz, jak urządził się lider Trzeciej Drogi, który wcześniej zdobył popularność jako prowadzący program „Mam talent”. Zaglądamy do domu Szymona Hołowni i jego rodziny.

📢 Czeka nas duża waloryzacja emerytur. Przyniesie podwyżki dla wielu emerytów. Szczegółowe kwoty podwyżek zostaną ogłoszone wkrótce Emeryci oraz renciści stale mogą liczyć na wsparcie w postaci różnorodnych dodatków z ZUS. W nadchodzącym roku wiele z tych dodatków powinno znacząco wzrosnąć. Według prognoz ma to być znaczące wsparcie m.in. dla osób korzystających ze świadczenia pielęgnacyjnego lub też z dodatku kombatanckiego. O jakich dodatkach mowa? Którzy emeryci ucieszą się z podwyżek? Zobaczcie!

📢 Msza, przemarsz, hymn i kwiaty. Tak Toruń obchodził Święto Niepodległości Także w Toruniu świętowano z okazji 105. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. W mieście wiele się działo z tej okazji. 📢 Gwara toruńska. Te słowa rozumieją tylko w Toruniu i okolicach. Wyjaśniamy ich znaczenie. Znasz gwarę toruńską? Każdy region, miasto, a czasami okolica ma charakterystyczne słowa, którymi posługują się mieszkańcy. Nie inaczej jest w przypadku Torunia i okolicy.

📢 Taką emeryturę dostaniesz w grudniu 2023. Oto wyliczenia dla emerytur brutto i netto. Wyliczenia dla seniorów. Sprawdź, ile dostaniesz! Takie emerytury otrzymają seniorzy w grudniu 2023. Zobacz, o ile wyższą emeryturę otrzymasz, ile wyniosła waloryzacja? Sprawdź, jak zmieni się wysokość twojego świadczenia otrzymywanego co miesiąc z ZUS. Zobacz i porównaj stawki emerytur w grudniu 2023. Ile pieniędzy netto wpłynie na twoje konto? Dokładne wyliczenia emerytur na grudzień 2023. 📢 Za parking w sanatorium w Ciechocinku zapłacił 505 zł! Tak sanatoria ukrywają dodatkowe opłaty - znamy kwoty Pan Józef wybrał się do sanatorium do Ciechocinka we wrześniu tego roku: - Musiałem zapłacić 505 zł za parking, a tej informacji nie było na stronie internetowej sanatorium. Co ciekawe, miesięczny abonament za parking wydzielony na ulicy wynosił tylko 200 zł. Żadnych dodatkowych opłat nie ponoszą zaś pensjonariusze komercyjni - pełnopłatni. Ponadto korzystają z innej formy wyżywienia, jak szwedzki stół i dania obiadowe do wyboru. To taki współczesny NFZ- owski apartheid! Dodajmy, że cena ustawowa za turnus to też ponad 500 złotych...

📢 Objawy niedoczynności tarczycy u mężczyzn. Sprawdź, bo jeśli je posiadasz, to powinieneś reagować szybko Czy wiesz, że niedoczynność tarczycy to problem, który dotyka nie tylko kobiety, ale także mężczyzn? Objawy tej choroby mogą być subtelne, dlatego warto zwrócić uwagę na pewne sygnały, które mogą świadczyć o niedoczynności tarczycy. Sprawdź, dlaczego warto reagować szybko.

📢 Drugi dzień Festiwalu Gęsiny w Przysieku pod Toruniem. Jarmark gęsinowy i gotowanie Konrada Korszli. Co można było kupić? [GALERIA] Festiwal Gęsiny, stanowiący centralny punkt akcji „Kujawsko-Pomorska Gęsina na Świętego Marcina”, staje się nieodłącznym elementem obchodów Narodowego Święta Niepodległości. Już od lat region ten ugruntował swoją tradycję świętowania przy wykwintnych stołach z najsmaczniejszymi potrawami z gęsiny. To nie tylko kulinarna uczta, ale także hołd dla renomy Kujawsko-Pomorskiego jako miejsca, gdzie gęsina nabiera wyjątkowego smaku i niezrównanych walorów odżywczych w polskim krajobrazie tradycji kulinarnej.

📢 Słabe krążenie - oto objawy. Specjaliści wskazują pierwsze oznaki problemów z krążeniem Problemy z krążeniem krwi są bardzo niebezpieczne. Gdy do narządów nie zostaje dostarczona odpowiednia ilość krwi może dojść do poważnych powikłań. Pierwsze objawy słabego krążenia widoczne są na ciele. Specjaliści wskazują na co należy zwrócić uwagę. 📢 Emerytury wojskowych - tabela wyliczeń brutto. Zobacz kwoty od szeregowego do generała Emerytury wojskowe uregulowane są w ustawie o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych i ich rodzin. Uśrednione stawki są różne, w zależności od uzyskanego stopnia. Najnowsze stawki przedstawiliśmy w naszej galerii. Zobaczcie, jakie emerytury mają wojskowi. 📢 MotoParada Niepodległości przy Arenie Toruń. Zobaczcie te zdjęcia! W dniu 11 listopada, Toruń zamienił się w arenę emocji, dumy narodowej i mocnych dźwięków motocyklowych oraz samochodowych podczas MotoParady Niepodległości. To wydarzenie, które odbyło się przy Arenie Toruń, było nie tylko hołdem dla wolności, ale także unikalnym połączeniem pasji motocyklowej z patriotycznym duchem 105. rocznicy odzyskania niepodległości Polski po 123 latach zaborów.

📢 Szok! Willem Dafoe w Toruniu! Będzie na gali otwarcia Festiwalu EnergaCAMERIMAGE "Missisipi w ogniu", "Dzikość serca" czy "Pluton" - w tych wszystkich kultowych filmach zagrał Willem Dafoe. Czterokrotnie nominowany do Oscara aktor przyjeżdża do Torunia na dzisiejszą galę otwarcia 31. Festiwalu EnergaCAMERIMAGE.

📢 Parkrun Toruń biało-czerwony. Biegli i świętowali niepodległość [zdjęcia] Za nami kolejny bieg Parkrun Toruń - tym razem specjalna edycja z okazji Święta Niepodległości. Zobaczcie, co działo się na trasie w sobotę, 11 listopada >>> 📢 Miasto wciąż szuka rodzin zastępczych. Teraz ma dla nich gotowe do odbioru mieszkania w Toruniu Jest szansa na szczęśliwy finał historii trójki rodzeństwa, dla którego toruński MOPR od ponad miesiąca szuka rodziny zastępczej. Tymczasem miasto wciąż zachęca kandydatów do pieczy zastępczej. Tym razem oferując im mieszkania z zasobów gminy.

📢 Tak mieszka Cleo! Jak żyje popularna i lubiana piosenkarka? Będziecie w szoku! PRYWATNE ZDJĘCIA Popularnej piosenkarki Cleo chyba nie trzeba nikomu przedstawiać. Artystka chętnie dzieli się urywkami ze swojego życia prywantego za pośrednictwem social mediów. Jak mieszka i żyje Cleo? Zobacz w galerii! 📢 Krótkie i długie paznokcie - dużo wzorów i inspiracji. Eleganckie stylizacje paznokci kwadratowych i w kształcie migdałka 11.11.2023 Paznokcie w kształcie migdałka czy kwadratowe? Długie czy krótkie? Oto 25 pomysłów na wyjątkowe stylizacje paznokci hybrydowych. Jasne kolory, szalone wzory, beżowe bazy, soczyste barwy, jeśli nie możesz się zdecydować tutaj znajdziesz garść inspiracji. Zobacz, jak pomalować paznokcie o różnych kształtach i wybierz idealną stylizację dla siebie. 📢 PILNE! Jeżeli nie złożysz tych dokumentów, to dostaniesz mniejszą emeryturę! Wybrane osoby muszą to zrobić Planując przejście na emeryturę, warto zadbać o kompletność dokumentów z poprzednich lat, ponieważ brak pewnych zaświadczeń może skutkować obniżeniem świadczenia emerytalnego. Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) zwraca uwagę, że posiadanie pełnego zestawu danych jest kluczowe dla uzyskania pełnej emerytury. Szczególnie ważne są dokumenty potwierdzające zatrudnienie przed 1999 rokiem. Poniżej przedstawiamy, gdzie szukać niezbędnych dokumentów oraz jak postępować w przypadku nieistniejącego już zakładu pracy.

📢 Kiedy w Toruniu możemy spodziewać się śniegu i jaka będzie zima? Takie są wstępne prognozy Zima w tym roku będzie rozkręcać się raczej powoli i w najbliższym czasie jej ataku raczej nie powinniśmy się spodziewać - prognozuje toruński klimatolog Rafał Maszewski, autor portalu pogodawtoruniu.pl. 📢 Wzdęcia i gazy - oto powodujące je produkty. One mają działanie gazotwórcze i wzdymające Po jakich produktach są największe gazy i wzdęcia? Produkty spożywcze mogą być całkowicie zdrowe, ale równocześnie są gazotwórcze, powodują wzdęcia i wiatry. Co ciekawe, na liście są nie tylko warzywa strączkowe i kapusta. Zobacz teraz, jakie produkty wywołują gazy - możesz być zaskoczony! 📢 Zaskakujące skutki uboczne niejedzenia chleba. Zobacz, co się dzieje, gdy nie jesz pieczywa Co się dzieje z organizmem, kiedy zupełnie zrezygnuje się z pieczywa? Zmiany po odstawieniu chleba, bułek i innych wypieków można zauważyć nawet gołym okiem. Dowiedz się, jakie mogą być skutki niejedzenia chleba w naszej galerii.

📢 Matki i ojcowie polskiej niepodległości. To dzięki ich działalności nasz kraj odzyskał wolność 11 listopada 1918 roku Polska po 123 latach zaborów odzyskała niepodległość. Za tym, że nasz kraj odzyskał wolność, a granice państwa znów powróciły na mapy, stało wiele osób. Przedstawiamy matki i ojców polskiej niepodległości, którzy swoją działalnością znacząco przyczynili się do odzyskania przez Polskę wolności. 📢 Porcelana PRL - zdjęcia, ceny. Stare wazony, serwisy kawowe i obiadowe idą w tysiącach złotych Porcelanowe naczynia były modne w PRL-u, a dziś przeżywają renesans. Na niektórych można sporo zarobić. Ile dziś jest warta stara ceramika i porcelana? Na popularnych portalach sprzedażowych najdroższe kolekcje starej porcelany osiągają cenę nawet pół miliona złotych. Wystawiane na sprzedaż są porcelanowe zestawy kawowe i obiadowe, ale też pojedyncze naczynia: talerze, patery, filiżanki, kubki czy też wazony i figurki. Zobacz zdjęcia i ceny z października 2023.

📢 Toruń. Strażnicy miejscy dostali nowy samochód. To elektryczny van Nowy pojazd ma służyć grupom interwencyjnym Straży Miejskiej, ale także do przewozu osób nietrzeźwych. Komendant toruńskiej straży zapewnia, że mundurowi już chwalą nowy nabytek. - Jeśli chodzi o komfort pracy, jest to duża poprawa - mówi Mirosław Bartulewicz. 📢 Kolejna impreza w Hex Club Toruń za nami. Zobaczcie, co się działo! Co działo się ostatnio w Hex Club Toruń? Całkiem sporo! Mamy dla Was kolejne zdjęcia z imprez w jednym z najpopularniejszych klubów na toruńskiej starówce. Więcej w naszej galerii. 📢 Festiwal Gęsiny w Przysieku. Była Magda Gessler, co jeszcze będzie się działo? W piątek 10 listopada w podtoruńskim Przysieku rozpoczął się tradycyjny, dwudniowy Festiwal Gęsiny. W programie są prezentacje kulinarnych sław.

📢 Skomplikowany transport pod specjalną ochroną. Do Torunia dotarł słynny obraz Matejki Obraz Jana Matejki "Astronom Kopernik, czyli rozmowa z Bogiem" będzie można oglądać w Ratuszu Staromiejskim od najbliższego weekendu. Do Torunia dotarł wieczorem 8 listopada, a w jego instalacji w Sali Mieszczańskiej brało udział kilkudziesięcioro pracowników. 📢 Mężczyźni o tych imionach są najgorszymi mężami. Mają trudny charakter [LISTA] 10.11.2023 Od początku wydają się wspaniałymi partnerami życiowymi, a po ślubie wszystko diametralnie się zmienia. Co możemy wyczytać z konkretnych imion? Zobacz, jacy mężczyźni muszą się bardzo starać w roli mężów. Potrzeba jednak więcej silnej woli - ci mężczyźni muszą się mocniej starać, aby być dobry mężami. Zobacz listę męskich imion, które mogą świadczyć o trudnym charakterze. 📢 Obchody Narodowego Święta Niepodległości w Toruniu. Co i gdzie się będzie działo? Także w Toruniu zaplanowano uroczystości w sobotę 11 listopada z okazji 105. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Prezentujemy program obchodów. Niektóre wydarzenia odbędą się też w inne dni.

📢 Weekend w Toruniu. Będzie się działo! Koncerty, wystawy i pokazy filmów [10-12.11.23] Przed nami kolejny listopadowy weekend. Mimo coraz większej jesiennej aury kultura wciąż rozkwita. Co ciekawego czeka na mieszkańców Torunia? Dużo wystaw, koncerty i Święto Niepodległości. A oprócz tego… Zapraszamy do zapoznania się ze spisem wydarzeń. 📢 Toruń. Przez ponad pół roku seksualnie wykorzystywał chłopca z rodziny. Wyrok: 2 lata i 4 miesiące więzienia oraz 10 tys. zł dla ofiary 2 lata i 4 miesiące więzienia - taki wyrok usłyszał Mateusz W. w Sądzie Okręgowym w Toruniu. Ustalono, że przez ponad pół roku wykorzystywał seksualnie chłopca ze swojej rodziny w Złejwsi Wielkiej. Ma też zapłacić pokrzywdzonemu 10 tysięcy zł nawiązki.

📢 Festiwal Gęsiny 2023 w Przysieku. Już od piątku będzie Magda Gessler i inne kulinarne gwiazdy Na piątek i sobotę 10 i 11 listopada 2023 roku zaplanowano kolejną odsłonę Kujawsko-Pomorskiego Festiwalu Gęsiny. W programie są kulinarne prezentacje Magdy Gessler, Bartłomieja Witkowskiego, Konrada Korszli i Pascala Brodnickiego.

📢 Janusze tatuażu nie mają wstydu! Trudno uwierzyć, że ktoś im za to zapłacił! Na stronach społeczności m.in. "Janusze Tatuażu" czy "Tatuażysta płakał jak tatuował" na Facebooku możecie oglądać zdjęcia najdziwniejszych, najbrzydszych, a czasem kompletnie niezrozumiałych dzieł "mistrzów" tatuażu. Wybraliśmy dla Was prawdziwe perełki - zobaczcie, przechodząc do galerii zdjęć. 📢 Rasy psów, które mogą zostać same w domu. One sobie radzą z samotnością Psy to z reguły miłośnicy towarzystwa człowieka. Kochają obecność swojego właściciela. Niektóre rasy psów jednak zdecydowanie lepiej znoszą nieobecność swojego pana w domu. Zobaczcie, które psy możemy zostawić w domu. To idealne rasy dla singli i osób, które często muszą wyjść z domu. Sprawdźcie koniecznie. 📢 Jesteś z tego rocznika? Oprócz emerytury, otrzymasz dodatek, który podwoi Twoje świadczenie! Jak go zdobyć? Jeśli obecnie cieszysz się emeryturą, warto zainteresować się potencjalnym dodatkowym świadczeniem. To informacja, która nie jest ogólnie znana, a jego wartość może sięgać nawet dwukrotności minimalnej emerytury. Dowiedz się, jak ubiegać się o to dodatkowe wsparcie!

📢 Na Winnicy w Toruniu powstanie drapacz chmur. Będzie miał 26 pięter! Osiedle Winnica to obecnie - obok Jaru - najpopularniejsze i najdroższe miejsce dla budownictwa mieszkaniowego w Toruniu. 📢 Tak się bawią torunianie w Hex Clubie. Mamy kolejne zdjęcia z imprez na starówce Działo się ostatnio w Hex Club Toruń! Zobaczcie kolejną fotorelację z imprez w jednym z najpopularniejszych klubów na starówce. Więcej zdjęć w naszej galerii.

📢 Kujawsko-Pomorskie. Tanie domy i piękne rezydencje od komornika. Każdy może je mieć! Licytacje w listopadzie 2023 Tylko 22 tys. 500 zł - z taką ceną komornik wystawia na licytację cały dom w Kretkach Małych (pow. brodnicki). W listopadzie podobnych okazji będzie w Kujawsko-Pomorskiem. Ale licytowane będą też prawdziwe rezydencje czy kompleksy domów, np. w Bydgoszczy.

📢 Oni dostaną więcej pieniędzy w 2024 roku! W kogo chcą zainwestować w nowym budżecie na kolejny rok? Znany jest już projekt budżetu na 2024 rok. Z jego zapisów można wywnioskować już, które grupy społeczne mają być objęte podwyżkami i różnymi formami wsparcia. Wśród nich można znaleźć zarówno pracowników budżetówki, jak i emerytów i rencistów. Zyskają również rodzice! Ile dokładnie i kto uzyska w 2024 roku? 📢 Ruszyły kontrole abonamentu RTV. Nie płacisz abonamentu? Sprawdź czy musisz wpuszczać urzędników 15.02.23 Kontrolę czy posiadamy odbiornik telewizyjny lub radiowy przeprowadzają pracownicy Poczty Polskiej. To właśnie urzędnicy tej instytucji sprawdzić mogą czy osoba nie płacąca abonamentu RTV posiada taki odbiornik i czy należy nałożyć na nią odpowiednią karę. Jest szereg osób, które abonamentu opłacać nie muszą. Jednak kontrolowani są wszyscy, którzy nie płacą. Czy powinniśmy wpuszczać kontrolerów Poczty do domu lub samochodu? Ile wynoszą kary za niepłacenie? Sprawdziliśmy.

📢 Próbujesz zasnąć w nocy? Ta wojskowa metoda pozwoli na sen w dwie minuty! Czasami zdarza się, że sen nie może przyjść naturalnie. Zmagamy się wówczas z dużymi trudnościami i stresem. Jest jednak na to rewelacyjna metoda pozwalająca zasnąć w zaledwie 120 sekund! Jak to możliwe? Oto jej sekret!

