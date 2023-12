Prasówka 12.12.2023 - wydarzenia dnia, podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 11.12. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Trzynasta Emerytura 2024 - tabela brutto i netto. Takie przelewy mogą trafić do seniorów [12.12.2023]”?

Prasówka 12.12: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Trzynasta Emerytura 2024 - tabela brutto i netto. Takie przelewy mogą trafić do seniorów [12.12.2023] Co z wypłatami trzynastej i czternastej emerytury po wyborach? To pytanie zadaje sobie wielu internautów. Uspokajamy - świadczenie ustanowione przez rząd Zjednoczonej Prawicy pozostaje w 2024. My przygotowaliśmy także wstępne wyliczenia Trzynastej Emerytury 2024 - zobaczcie tabele brutto i netto.

📢 Trzynasta pensja 2023. Te osoby dostaną dodatkowa wypłatę za 2023 rok [12.12.2023] Trzynasta pensja to dodatkowe wynagrodzenie wypłacane pracownikom sektora budżetowego. To dodatkowy zastrzyk gotówki dla wielu pracowników, który może podreperować domowy budżet w nowym roku. Ile wynosi trzynasta pensja? Kto ją dostanie za 2023 rok? Sprawdzamy w naszym artykule.

📢 Nowe planowane dodatki do emerytur i rent po waloryzacji w 2024 roku. Mamy nowe stawki [12.12.2023] Emeryci i renciści mogą liczyć na rozmaite dodatki do swoich świadczeń. Po przyszłorocznej waloryzacji one również wzrosną. Policzyliśmy, ile wyniosą od 1 marca 2024 roku uwzględniając proponowany wskaźnik waloryzacji wynoszący 12,3 proc.

Prasówka 12.12: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Niecodzienne sytuacje sąsiedzi piszą do sąsiadów w bardzo ciekawych sprawach. Co można przeczytać na klatkach schodowych? Coraz częściej na klatkach schodowych pojawiają się ogłoszenia, w których sąsiedzi piszą do swoich sąsiadów. Treść tych korespondenci wielokrotnie budzi kontrowersje i wiele emocji. A co można poczytać na tablicach w blokach, wieżowcach, kamienicach? Zobaczcie poniżej ZDJĘCIA takich ogłoszeń.

📢 Memy o zimie znów rozbawiły internautów. Zobacz najciekawsze grafiki z humorem i uśmiechnij się! Memy o zimie znów rozbawiły internautów, co oznacza, że biały puch za oknem oraz niższe temperatury wywołały lawinę różnych reakcji wśród użytkowników sieci. Dla twórców zabawnych grafik pretekstem stały się między innymi padający śnieg, mroźne powietrze, śliskie drogi i chodniki, a także związane z nimi sytuacje czy wydarzenia. Memy o zimie są komiczną oraz obrazkową formą komentarzy, dotyczących również ludzkich zachowań i postaw wobec panujących za oknem warunków. Bardzo często odnoszą się do powtarzanych z roku na rok tych samych schematów postępowania, a także zjawisk pogodowych, jakie w wyniku zmian klimatycznych coraz częściej dają się we znaki. Te humorystyczne obrazki w sposób zdystansowany wyrażają emocje oraz nastroje, które przejawia wielu ludzi w związku z zimowym okresem. Zobacz najciekawsze memy o zimie i uśmiechnij się!

📢 Oto lista osób, które dostaną wyrównanie emerytur. Kiedy można składać wnioski do ZUS? Zyska aż 100 tysięcy emerytów! Te osoby otrzymają wyrównanie czerwcowych emerytur. Kto może złożyć wniosek o przeliczenie do ZUS? Tym osobom należy się wyrównanie. Nie każdy emeryt o tym wie. Sprawdź szczegóły, kto może otrzymać dodatkowe pieniądze. Jest to decyzja Trybunału Konstytucyjnego. Ponadto zbliża się kolejny miesiąc wypłat emerytur. Tyle pieniędzy emeryci dostaną w grudniu. Sprawdź! 📢 Tak się bawi Toruń w Hex Clubie! Zobacz najnowsze zdjęcia z imprez Co ostatnio działo się na parkiecie i nie tylko w jednym z najpopularniejszych klubów na toruńskiej starówce? Zobaczcie sami! Oto kolejna fotorelacja z imprez w Hex Club Toruń!

📢 Te samochody opierają się rdzy, jak żadne inne. Sprawdź TOP 5 modeli odpornych na korozję Wybór samochodu nie należy do najłatwiejszych. Zwłaszcza w czasach, w których auta zużywają się znacznie szybciej niż przed kilkoma dekadami. Jakie auto wybrać, aby zbyt szybko nie zjadła go rdza? Które samochody są najmniej podatne na korozję? Sprawdziliśmy!

📢 Tak żyje Kasia Tusk Cudna. Córka premiera swoje życie związała z Trójmiastem. Prowadzi bloga Make Life Easier Kasia Tusk szerzej została przedstawiona opinii publicznej w czasie, kiedy Donald Tusk była po raz pierwszy premierem w w latach 2007–2014. Wtedy też rozpoczęła się jej celebrycka kariera. W 2007 roku wzięła udział w piątej edycji Tańca z gwiazdami. Wychowywała się w Sopocie, gdzie mieszka do dziś wraz z mężem i dwiema córkami. Córka Donalda Tuska jest współautorką bloga Make Life Easier, którego założyła ze swoją szwagierką Zofią Cudny. Na Instagramie ma rzesze obserwujących. . Zobacz, jak na co dzień żyje i mieszka Kasia Tusk. 📢 Te stare samochody są praktycznie bezawaryjne. Są warte zainteresowania. Zobacz, które starsze modele warto kupić i cieszyć się jazdą Samochody, które mają ponad 10 lat wciąż sobie dobrze radzą na drogach. Niektóre modele komfortem nie ustępują dzisiejszym egzemplarzom. Starsze auta nie zawsze są jeżdżącymi złomami. Dlatego kupno takie samochodu nie zawsze wiąże się z późniejszymi kłopotami. Są modele, które dobrze znoszą upływ czasu i świetnie służą nowym właścicielom. Są dobrze wyposażone także pod względem bezpieczeństwa. Ważne jest także to, że dość rzadko ulegają awariom, a koszty ich naprawy nie zrujnują właściciela. Oto starsze modele, które dobrze wypadły w raporcie niemieckiego Stowarzyszenia Inspekcji Technicznej czyli TUV. Sprawdź!

📢 Psy do adopcji. Te zwierzęta czekają w schronisku w Toruniu na nowy dom W Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt w Toruniu jest bardzo dużo psów, które trafiły tam z rożnego powodu. Za każdym zwierzakiem stoi osobna historia. Jedne zostały porzucone, inne uciekły, jeszcze inne błąkały się po okolicy. Wszystkie psy czekają na adopcję i nowy dom. Są pieski małe, duże, rasowe i kundelki. Może ktoś znajdzie tu swojego zwierzęcego przyjaciela? 📢 To takie majątki mają posłowie z Torunia i okręgu. Jest co podziwiać? U niektórych tak! Marcin Skonieczka imponuje Piękny dom, 5 mieszkań i gospodarstwo - takim majątkiem może pochwalić się Marcin Skonieczka, nowy poseł (Trzecia Droga) z okręgu toruńskiego. A inni? Zaglądamy do ich oświadczeń majątkowych. 📢 To ostatni dzwonek, aby wykorzystać nowy urlop w 2023. Jeśli tego nie zrobisz, to go stracisz Czas ucieka, a nowe możliwości związane z urlopami pracowniczymi również! Kwietniowa nowelizacja Kodeksu pracy wprowadziła cenne dodatki do tradycyjnych dni wolnych. Jednakże, zanim rok dobiegnie końca, nadszedł ostatni dzwonek na skorzystanie z tych korzyści. Jeśli tego nie zrobisz, nowe dni urlopowe przepadną.

📢 O ile wzrosną świadczenia po waloryzacji emerytur w 2024? Oto wyliczenia Co czeka emerytów w 2024 roku? To pytanie nurtuje wielu seniorów, którzy skrupulatnie liczą swoje wydatki. Czy wzrośnie im emerytura i o ile? Wygląda na to, że marcu mogą spodziewać się waloryzacji emerytur przeprowadzonej przez ZUS. Okazuje się jednak, że w 2024 roku może dojść do dwóch waloryzacji świadczeń. Świadczą o tym obietnice partii politycznych, które jak się wydaje, niebawem stworzą rząd.

📢 Nowe paliwo E10 na stacjach od 2024 roku. Tych samochodów nim nie zatankujesz! Dla jakich aut jest nowa benzyna? Lista ADAC Od 2024 r. Polska wkracza w erę nowego paliwa - benzyny silnikowej E10. To zmiana, która dotknie każdego kierowcę, ale czy każde auto jest gotowe na tankowanie tej mieszanki? W tym artykule przyjrzymy się, jakie samochody będą musiały dostosować się do nowego paliwa i dlaczego ta zmiana jest kluczowa dla środowiska.

📢 Wzrośnie dodatek dla emerytów. Kto dostanie ponad 6 tysięcy złotych? Tym seniorom przysługuje emerytura honorowa Emeryci w Polsce mogą liczyć na różnego rodzaju ulgi i dodatki. Jeden z nich wypłacany jest szczególnym emerytom. Kto ma do niego prawo? Na czyje konto wpłynie w 2024 roku ponad 6 tysięcy złotych? Sprawdź komu przysługuje emerytura honorowa. 📢 Skarbówka dalej wyprzedaje nowe meble marki "Klose"! 14 grudnia licytacja w Kujawsko-Pomorskiem Urząd Skarbowy wystawił na licytację kolejną turę fabrycznie nowych mebli, głównie marki "Klose". Cenę wyjściową mają ustaloną na poziomie 3/4 wartości. To głównie stoły, krzesła i fotele. Jak je kupić? Oto szczegóły. 📢 Tyle zarobisz w Toruniu. Zobacz najnowsze oferty pracy. Jacy fachowcy są poszukiwani? W Toruniu i okolicy cały czas na rynku pracy wielki ruch. Pracodawcy poszukują rąk do pracy na wiele różnych stanowisk. Ofert nie brakuje. Zatrudnienie mogą znaleźć m.in. pielęgniarka, dozorca, tokarz i wielu innych. Zobaczcie wybrane najnowsze oferty pracy z Torunia i okolic. Dowiecie się też ile można zarobić na danym stanowisku.

📢 Te osoby dostaną dodatkowe 1000 zł w 2024. Zobacz co trzeba zrobić i kto dostanie te pieniądze Od 1 października polscy obywatele mają powody do radości, ponieważ w życie wchodzi nowe świadczenie finansowe w wysokości 1000 złotych. Czy to kolejny krok rządu w trosce o sferę edukacyjną czy jedna z wielu inicjatyw mających poprawić standard życia Polaków? Oto, co warto wiedzieć o tym dodatku.

📢 Zmiana o 180 stopni w L4. Co planuje nowy rząd? Na czym miałaby polegać zmiana? Chorobowe na nowych zasadach Rewolucja w L4 została zapowiedziana wraz z publikacją szczegółów umowy koalicyjnej Koalicji Obywatelskiej, Trzeciej Drogi oraz Nowej Lewicy. Wśród licznych zapisów można było znaleźć przede wszystkim zmiany w naliczaniu składki zdrowotnej, a przede wszystkim zmiany zasad tego, kto płaci za chorobowe pracownika. Na czym mają polegać zmainy?

📢 Sprawdź te SUV-y - są najmniej awaryjne i długo służą użytkownikom. Sprawdź raport ADAC SUV-y szturmem zdobyły polskie ulice. Kierowcy zakochali się w tym typie samochodu. Liczba SUV-ów na ulicach gwałtowanie wzrosła. Popularnością cieszą się nie tylko nowe modele, ale również te wyprodukowane kilka lat temu. Widać to po ogłoszeniach na rynku wtórnym. W ostatnich latach trwałość tych samochodów również znacznie wzrosła. Mówią o tym raporty awaryjności przygotowywane przez ADAC, czyli niemiecki automobilklub. Zobacz, które SUV-y są najmniej awaryjne. Oto TOP 12. 📢 Najmodniejsze paznokcie na zimę 2023/2024. Co króluje wśród stylizacji? I choć do kalendarzowej zimy zostało jeszcze trochę czasu, już teraz moda została przejęta przez zimowe stylizacje. Królują nie tylko świąteczne inspiracje, lecz także sylwestrowy blask. Co oprócz reniferów, czerwieni i brokatu? Dobrze znana klasyka, kreatywność i wyraziste barwy. Przedstawiamy TOP 10 zimowych stylizacji paznokci.

📢 500 plus także dla emerytów! Sprawdź, co trzeba zrobić, żeby je dostać Dobra nowina zaskoczyła wiele osób - program 500+ nie omija już nawet emerytów! Czy to rzeczywiście możliwe? Jakie warunki trzeba spełnić, aby korzystać z tego wsparcia finansowego po zakończeniu aktywnej kariery zawodowej? Przyjrzyjmy się temu z bliska.

📢 Styl życia słynnej Julii Wieniawy. Nowa jurorka "Mam Talent" pławi się w luksusie Julia Wieniawa mimo młodego wieku osiągnęła już wielki sukces. Jest znana aktorką. Spełnia się również jako piosenkarka. O jej popularności świadczy fakt, że w mediach społecznościowych obserwuje ją ponad 2 miliony osób. Właśnie rozpoczęły się nagrania programu "Mam Talent", w którym Julia Wieniawa będzie jurorką. Zobacz, jak żyje młoda polska gwiazda. 📢 Te stare zabawki z PRL osiągają rekordowe ceny w portalach aukcyjnych. Tyle można na nich zarobić! Czy pamiętacie czasy, gdy zabawki z PRL były naszym największym skarbem? Okazuje się, że te stare pamiątki z dzieciństwa mogą teraz przynieść nie tylko sentymentalne wspomnienia, ale także całkiem pokaźną gotówkę. Odkryjcie, jakie rekordowe ceny osiągają niektóre z tych kultowych gadżetów sprzed lat.

📢 Cierpisz na tę chorobę? Teraz możesz dostać rentę od ZUS. Trzeba zrobić tylko ten krok Walka z chorobą może być trudna, ale istnieją środki wsparcia, które mają na celu ulżenie w trudnych chwilach. Jeśli borykasz się z poważną chorobą, ZUS oferuje możliwość uzyskania renty chorobowej. Odkryj, jak ten jeden krok może otworzyć drzwi do dodatkowego wsparcia finansowego. 📢 Pierwsze objawy cukrzycy typu drugiego. To powinno was zaniepokoić Nie bez przyczyny cukrzycę nazywamy chorobą cywilizacyjną. Z roku na rok zwiększa się liczba osób, które zapadają na tę chorobę. Na świecie to prawie 500 milionów osób. W Polsce na cukrzycę choruje 3 miliony mieszkańców. Według statystyk co 11 dorosły na świecie ma zdiagnozowaną cukrzycę, natomiast w Polsce 1 na 4 osoby powyżej 60. roku życia ma stwierdzoną cukrzycę. Zobacz objawy, które powinny cię zaniepokoić.

📢 Niesamowite wyrównanie dla emerytów w wysokości 4000 zł! Wszystko przez błędnie wyliczone świadczenia. Co z odsetkami? Wielu emerytów od lat miało zaniżone świadczenia emerytalne. Choć dotyczy to szczególnego rocznika, konkretne osoby, które przeszły na wcześniejszą emeryturę miały błędnie przeliczone świadczenia emerytalne. Teraz jest szansa na odzyskanie należności wraz z odsetkami. Konkretne ustawa trafiła do Sejmu. O czym mówi? Ilu osób może ona dotyczyć? 📢 Specjalny zasiłek opiekuńczy będzie zlikwidowany? Od 1 stycznia 2024 roku nie będzie przyznawany 1 stycznia 2024 roku zniknie specjalny zasiłek opiekuńczy. Świadczenie funkcjonowało od 1 stycznia 2013 r. Obecnie wynosi 620 zł miesięcznie. Co w zamian otrzymają osoby potrzebujące? Zobacz! 📢 Tak żyje Kinga Rusin. Praca, życie, mieszkanie i wieczne wakacje. Celebrytka zwiedza świat Kinga Rusin to znana była dziennikarka i obecna bizneswoman. Od lat swoje życie dzieli między Polskę i kraje, w których zimą pogoda jest zdecydowanie lepsza. Regularnie zdjęcia ze swoich wypraw zamieszcza w mediach społecznościowych. Sprawdź, jak żyje Kinga Rusin.

📢 Wielu emerytów otrzyma zwiększony dodatek w grudniu. Sprawdź szczegółowe informacje Wiele osób może być zaskoczonych tą nieoczekiwaną wiadomością. W grudniu 2023 roku, emeryci mogą spodziewać się wyjątkowego prezentu przed Świętami. To nie jest żart – chodzi o rewelacyjną rewaloryzację emerytur, która stanie się faktem. 📢 Dodatkowe pieniądze od ZUS. Niewiele osób wie, jak złożyć wniosek i sięgnąć po bonus finansowy Zakład Ubezpieczeń Społecznych wypłaca osobom uprawnionym wiele różnych świadczeń. Niewiele osób wie jednak o rencie szkoleniowej. Świadczy o tym mała liczba wniosków o jej przyznanie. Kto może ubiegać się o rentę szkoleniową i jak długo można na niej przebywać? Z czym ściśle związane jest pobieranie renty szkoleniowej i na jakie pieniądze można liczyć? 📢 Ogromna tragedia w powiecie lipnowskim. Zginęła potrącona przez auto 16-latka W miejscowości Jastrzębie w powiecie lipnowskim dwie dziewczynki w wieku 16 i 12 lat zostały potrącone przez auto. Zespół ratownictwa medycznego stwierdził zgon 16-latki.

📢 Tak wyglądała Magda Gessler w młodości. Uwielbiała przygody, przez co wylądowała nawet... w domu publicznym [12.12.2023 r.] Burza blond loków, charyzma, artystyczny wygląd. Chyba każdy w Polsce wie, kim jest Magda Gessler. Znana restauratorka popularność zdobyła w programie "Kuchenne Rewolucje", którego gospodynią jest od 2010 roku. 70-latka może pochwalić się bujnym życiorysem, który byłby świetnym materiałem na film. Liczne romanse, poznanie króla Hiszpani, a nawet... noc w domu publicznym. Zobaczcie, jak wyglądała Magda Gessler w młodości. 📢 Osoby z tymi schorzeniami nie powinny jeść mandarynek. Im te cytrusy mogą zaszkodzić [12.12.2023] Mandarynki to ulubiony owoc Polaków, po który sięgamy głównie jesienią i zimą. Wielu z nas nie wyobraża sobie świąt Bożego Narodzenia bez tych cytrusów. Mandarynki traktuje się jak młodsze siostry pomarańczy, jednak dużo bardziej słodkie i łatwiejsze w obieraniu. Wspomagają układ odpornościowy, poprawiają kondycje skóry, hamują procesy starzenia. Niestety, nie każdy może jeść mandarynki. Zobaczcie, kiedy lepiej ich unikać.

📢 Alutka z serialu Rodzina Zastępcza - tak się zmieniła. Tak wygląda teraz Joanna Trzepiecińska [12.12.2023] "Rodzina zastępcza" była serialem, który uwielbiała niegdyś cała Polska. Perypetie rodziny Kwiatkowskich i ich sąsiadów śledziły miliony telewidzów. Serca widzów skradła postać Alutki, w którą wcielała się Joanna Trzepiecińska. Charakterystyczna postać Jędruli zachwycała urodą. Zobaczcie w naszej galerii, jak zmieniła się Joanna Trzepiecińska - niezapomniana Alutka z "Rodziny zastępczej". 📢 Tak teraz wygląda Adaś Niezgódka z "Akademii Pana Kleksa" - zdjęcia. Ma 51 lat i jest uznanym fizykiem [12.12.2023] 5 stycznia 2024 roku do kin wejdzie nowa "Akademia Pana Kleksa". To okazja do wspomnienia pierwszej, kultowej ekranizacji książki Jana Brzechwy pod tym samym tytułem. 40 lat temu w rolę Pana Ambrożego Kleksa wcielił się Piotr Fronczewski, a jego ucznia, Adasia Niezgódkę zagrał 11-letni wówczas Sławomir Wronka. Co dziś robi i jak wygląda niezapomniany Adaś z "Pana Kleksa"? Wyjaśniamy w artykule niżej.

📢 Toruń. Zderzenie trzech pojazdów przy ul. Polnej. Były utrudnienia w ruchu W godzinach popołudniowych doszło do zderzenia trzech pojazdów przy skrzyżowaniu ul. Polnej i ul. Fortecznej. Były utrudnienia w ruchu. 📢 Będzie niższa waloryzacja emerytur niż zakładano! Zobacz nowe wyliczenia Już niemal zapomnieliśmy o tym, jak wygląda jednocyfrowa inflacja. Wrzesień 2023 był na szczęście takim miesiącem. To oznacza, że ceny w sklepach, choć dalej rosną, robią to wolniej. Jeśli tendencja się utrzyma, za kilka miesięcy zostanie osiągnięty cel inflacyjny. Należy jednak pamiętać o tym, że niższa inflacja odciśnie swoje piętno na waloryzacji świadczeń emerytalnych. Już teraz widać, że najprawdopodobniej będzie ona niższa niż zakładano w projekcie budżetu na przyszły rok. Ile wyniesie waloryzacja emerytur 2024? Wszystko zależeć będzie od nowej władzy. Mamy jednak wstępną tabelę wyliczeń!

📢 Toruń. Pięcioro absolwentów szkół wyższych otrzymało klucze do miejskich mieszkań Już po raz dziewiąty w ramach programu "Mieszkanie dla absolwenta" studenci, którzy ukończyli edukację w Toruniu otrzymali klucze do miejskich mieszkań. Wynajem na preferowanych warunkach ma zatrzymać młodych w mieście. 📢 Doda - wnętrze jej mieszkania. Zobaczcie jej czarno-biały apartament w centrum Warszawy Doda to aktualnie jedna z najpopularniejszych polskich wokalistek. Specyficzny i oryginalny styl bycia piosenkarki sprawia, że wzbudza zainteresowanie nie tylko fanów jej twórczości. Nic więc dziwnego, że profil na Instagramie obserwuje już 1,7 miliona internautów. Jak mieszka i żyje na co dzień Doda? Zobaczcie zdjęcia! 📢 Oliwia Bieniuk - tak mieszka i żyje na co dzień. W domu pamiątki po mamie Annie Przybylskiej Oliwia Bieniuk to córka byłego piłkarza Jarosława Bieniuka i Anny Przybylskiej, nie żyjącej już popularnej aktorki. Oliwia jest z roku na rok bardziej podobna do mamy. Tak żyje i mieszka na co dzień. Tak wygląda jej rodzinny dom z widokiem na morze w Orłowie.

📢 Waloryzacja emerytur. Tyle dostaniesz w styczniu 2024 r. Oto wyliczenia dla emerytur brutto i netto. Sprawdź, ile dostaniesz na konto! Takie emerytury otrzymają seniorzy w styczniu 2024. Zobacz, o ile wyższą emeryturę otrzymasz, ile wyniosła waloryzacja? Sprawdź, jak zmieni się wysokość twojego świadczenia otrzymywanego co miesiąc z ZUS. Zobacz i porównaj stawki emerytur w styczniu 2024. Ile pieniędzy netto wpłynie na twoje konto? Dokładne wyliczenia emerytur na styczeń 2024.

📢 Powiększ swoje świadczenie emerytalne w kilku prostych krokach Większa emerytura jest możliwa do uzyskania. Nie każdy emeryt wie, że już w trakcie pobierania świadczenia można do tego doprowadzić. Jednak emerytura sama z siebie się nie podniesie. Musimy jej pomóc! ZUS analizuje, czy możemy mieć wyższe świadczenie... Jeśli o to poprosimy. Wniosek ZUS o podwyższenie emerytury, inaczej mówiąc, o ponowne obliczenie świadczenia emerytalno-rentowego rządzi się swoimi prawami.

📢 Zanim przejdziesz na emeryturę, odbierz 1600 zł świadczenia dodatkowego co miesiąc. Sprawdź, jak je uzyskać Ostatnimi czasy sporo mówi się o świadczeniach emerytalnych dla seniorów. Mało kto jednak wie, że istnieje także świadczenie dla tych osób, które są w wieku przed emeryturą. Aby je otrzymać trzeba spełnić określone warunki. Jakie konkretnie? Kto dostanie, a kto nie dostanie świadczenia? Oto szczegóły!

📢 W ramach dodatku do trzynastej i czternastej emerytury emeryci dostaną również bonusowe świadczenia finansowe Nawet niska emerytura może znacząco wzrosnąć, jeśli tylko skorzysta się z dodatków i benefitów przysługujących seniorom. Z czego właściwie można korzystać? Jak sprawić, żeby faktycznie była większa otrzymywana przez nas emerytura? Dodatki do świadczenia emerytalnego, czasem również i do renty są tym, co zdecydowanie warto uwzględnić w domowym budżecie... A jeśli trzeba, warto również składać wnioski o dodatki do emerytury 2023. Sprawdź, o czym warto pamiętać! 📢 Jakie są zarobki nauczycieli, woźnych i dyrektorów w szkołach? Sprawdź najlepiej płatne stanowiska oświatowe Od przyszłego roku nauczyciele mają zarabiać więcej. Takie są obecne zapowiedzi dotyczącego tego, że płace pedagogów wzrosną o 12,3 procent - czyli tyle, ile w marcu tego roku wynosiła inflacja bazowa. Ile pracownicy szkoły mają zarabiać po podwyżce? A ile zarabiają teraz? I co z innymi pracownikami w placówkach edukacyjnych?

📢 Tyle emerytury brutto i netto Ci się należy. Zobacz nowy kalkulator emerytur i oblicz ile dostaniesz wypłaty od ZUS w 2023 roku! Zbliżanie się do wieku emerytalnego wywołuje wiele pytań wśród przyszłych emerytów. Jaką emeryturę otrzymam od ZUS i kiedy zacznie być mi wypłacana? Czy mogę przed przejściem na zasłużoną emeryturę poznać kwoty brutto i netto, jakie będą mi wypłacane. Tak! Poznajcie kalkulator emerytur, dzięki któremu obliczycie swoje emerytury.

📢 Wcześniejsza emerytura zależy od zawodu. Kto może na nią przejść? To nie tylko służby mundurowe Wiek emerytalny i moment przejścia na zasłużony odpoczynek stanowią temat długotrwałej debaty na świecie. Jednym z aspektów tej dyskusji jest zróżnicowanie wieku emerytalnego w zależności od wykonywanego zawodu. Czy istnieją zawody, które pozwalają w Polsce na wcześniejszą emeryturę? W tym artykule zgłębimy tę kwestię i przyjrzymy się, jakie zawody umożliwiają swoim pracownikom opuszczenie rynku pracy wcześniej niż innym.

📢 WyPSIEkarnia. Pierwsze miejsce w Toruniu, w którym można zamówić tort dla czworonożnego przyjaciela Ludzie zazwyczaj obchodzą urodziny i imieniny, swoje czy też swoich bliskich. Jest jednak pewna grupa osób, która obchodzi zupełnie inny rodzaj święta – adopciny. Co to takiego? Pojawiają się pytania. To świętowanie rocznicy zaadoptowania schroniskowego psa. Właśnie to wydarzenie zainspirowało panią Martę Saldat do stworzenia wyPSIEkarni, czyli miejsca, w którym można zamówić tort dla swojego pupila. 📢 [AKTUALIZACJA] Śmiertelny wypadek na DK10 w Przyłubiu. Droga zablokowana. Utrudnienia w ruchu drogowym Zderzenie dwóch auto osobowych w Przyłubiu. Jedna osoba zginęła na miejscu. 📢 Tak się zarabia w budowlance! Budowlaniec, elektryk i inni. Kto dostaje najwięcej? Są wysokie podwyżki Ostatnimi czasy branża budowlana wydaje się odczuwać pewien zastój. Nie zmienia to jednak faktu, że w tej branży można naprawdę wiele zarobić. Na jakich stanowiskach zarobki są najwyższe? Czy opłaca się być budowlańcem? Jak wysokie podwyżki otrzymali pracownicy budowlani?

📢 Poważne wypadki na krajowej 10 w Kujawsko-Pomorskiem. Jedna osoba nie żyje Do dwóch poważnych wypadków doszło w poniedziałkowy poranek (11 grudnia) na drodze krajowej nr 10 w pow. bydgoskim i nakielskim. W wypadku w Przyłubiu jedna osoba zginęła na miejscu. Czytaj więcej.

📢 Oto najpiękniejsze uczestniczki w historii programu "Rolnik szuka żony". Wzdychają do nich tysiące mężczyzn. Ależ się zmieniły! Za nami pełen emocji finał jubileuszowej, dziesiątej już edycji telewizyjnego hitu "Rolnik szuka żony". Każdy odcinek programu przyciągał miliony widzów. Wszystkie sezony wzbudzały ogromne emocje i zaciekawienie. Wiele uczestniczek wzbudzało zachwyt, a ich uroda olśniewała. Tak było Między innymi w przypadku Kamili Boś z ósmej edycji, Adrianny Jasiaczek (po ślubie Tyszka), Kasi Cecot czy Klaudii Waśko z dziewiątej edycji, a także Ewy Kryzy, Blanki Świercz oraz Sary z dziesiątej edycji. Oto jak się zmieniły najpiękniejsze uczestniczki w historii "Rolnik szuka żony".

📢 Książki z czasów PRL są warte majątek. Te książki są poszukiwane przez kolekcjonerów. Sprawdź, czy masz je w domu 11.12.2023 Stare książki warte nawet kilka tysięcy. Masz w domu stare książki z PRL-u? Możliwe, że są warte fortunę. Kolekcjonerzy szukają z pozoru bezwartościowych starych książek. Okazuje się, że mogą stać się bezcennymi perełkami. Sprawdź, które egzemplarze są poszukiwane. Jakie książki są najdroższe? Sprawdź szczegóły! 📢 Stare banknoty warte majątek. Będziesz zaskoczony. Ile kosztują stare i kolekcjonerskie banknoty z PRL-u i nie tylko? 11.12.2023 Pieniądze PRL dla kolekcjonerów. Możesz na nich dużo zarobić. Wartość tych starych banknotów cały czas rośnie. Może masz je schowane w swoim domu? Kolekcjonerzy szukają jak najlepszych okazji, aby zakupić banknoty, które są warte fortunę. Taka jest obecnie jest ich wartość. Sprawdź, od czego ona zależy. Będziesz w szoku! Możesz za nie dostać sporo pieniędzy. Na ich cenę wpływa wiele czynników. Sprawdź szczegóły!

📢 Dostaniesz 5500 zł jeżeli jesteś z tego rocznika! Pieniądze już trafiają na konto 11.12.2023 Nie wszyscy zdają sobie sprawę z tego, że 13 i wprowadzona ostatnio na stałe 14 emerytura, to nie jedyne dodatkowe świadczenia, które przysługuje seniorom. ZUS może wypłacić ekstra nawet ponad 5500 zł. Należy spełnić zaledwie jeden warunek. 📢 Memy, które zrozumieją tylko dzieciaki z lat 90-tych. Rozbawią cię do łez! [MEMY] 11.12.2023 Pamiętacie szalone lata dziewięćdziesiąte? Wszyscy oglądali "Beverly Hills" i "Doktor Quinn", a wiedzę zdobywaliśmy mimo że Google nie istniało. Używaliście Windowsa 98 - wiele osób uważa, że to najlepszy system operacyjny. Jak wspominacie te lata? Oto memy o szalonych latach 90-tych!

📢 Czy w nowym roku ulica Poznańska będzie już drożna? Miasto zapowiada, że tak Miesiąc opóźnienia - tak najprawdopodobniej skończy się inwestycja przy lewoskręcie z ulicy Poznańskiej w Prüfferów na lewobrzeżu.

📢 Kiermasz świąteczny w Toruniu. Ludowi twórcy pokazali cudeńka Wielu klientów pojawiło się w niedzielę 10 grudnia na kiermaszu świątecznym w sali widowiskowej Muzeum Etnograficznego w Toruniu. 📢 Zabójstwo we Włocławku. Matka zamordowanej 47-latki myślała, że córka jeszcze śpi w swoim pokoju Włocławianie jeszcze mówią o morderstwie, do jakiego doszło 8 grudnia 2023 na terenie ich miasta. Syn zabił matkę i zgłosił się na policję. Pojawiają się nowe fakty w sprawie.

📢 4. Toruńska Barbórka. Kierowcy rywalizowali przy toruńskiej Motoarenie Toruńską Barbórką zakończył się sezon motoryzacyjny 2023 na Kujawach i Pomorzu. 📢 Zmiany w Centrum Kultury „Dwór Artusa”. Pracownicy odchodzą i przychodzą Od 1 stycznia 2024 Fundacja Biuro Kultury na dobre będzie zarządzać Centrum Kultury "Dwór Artusa" w Toruniu. W tej miejskiej instytucji dochodzi do zmian kadrowych.

📢 Czeka nas duża waloryzacja emerytur. Przyniesie podwyżki dla wielu emerytów. Szczegółowe kwoty podwyżek zostaną ogłoszone wkrótce Emeryci oraz renciści stale mogą liczyć na wsparcie w postaci różnorodnych dodatków z ZUS. W nadchodzącym roku wiele z tych dodatków powinno znacząco wzrosnąć. Według prognoz ma to być znaczące wsparcie m.in. dla osób korzystających ze świadczenia pielęgnacyjnego lub też z dodatku kombatanckiego. O jakich dodatkach mowa? Którzy emeryci ucieszą się z podwyżek? Zobaczcie!

📢 Odzyskaj sporą kwotę od Urzędu Skarbowego. Dowiedz się, jakie kroki podjąć, aby otrzymać zwrot pieniędzy dla emerytów Niespodziewane korzyści dla emerytów! Polski Ład przynosi zwroty z podatku. Sprawdź, jak odzyskać znaczną kwotę od Urzędu Skarbowego i skorzystaj z szybkich rozliczeń! 📢 Nowy bonus za staż małżeński otrzymają osoby w podeszłym wieku i może on wynosić nawet 5 000 złotych! Co najmniej 5 tysięcy złotych dodatku może trafić do wybranych grup seniorów! Wszystko za sprawą petycji, która jest obecnie procedowana w parlamencie. W tym momencie w Senacie jest inicjatywa obywatelska, która rozszerza nagrody dla seniorów mających dłuższy staż małżeństwa. Wiele wskazuje na to, że jeszcze przed wyborami Senat oraz Sejm podejmą ostateczną decyzję, czy projekt wejdzie w życie. A co takiego ona zakłada? Więcej w naszym materiale.

📢 Świąteczne spotkanie pracowników oświaty w 100-lecie Oddziału ZNP w Toruniu. Wręczono nagrody! 200 osób wzięło udział w bożonarodzeniowym spotkaniu członków toruńskiego oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego. Przy tej okazji wręczono Medale za Zasługi w 100-lecie Oddziału ZNP w Toruniu. 📢 Hau House - pierwsze miejsce w Toruniu sprawujące dzienną opiekę nad psami. Sprawdziliśmy, jak działa! Pies potrzebuje dziennej opieki, a Ty nie możesz jej mu zapewnić przez inne obowiązki? W Toruniu to już nie problem! Od września funkcjonuje Hau House, czyli miejsce, do którego można oddać psa pod opiekę wykwalifikowanej opiekunki, Zuzanny Portasz. 📢 Świetna wiadomość! Jedno świadczenie wzrośnie od 2024 aż o 1000 złotych. Sprawdź to Ciebie dotyczy W nadchodzącym roku zaczniemy od nowego rozdziału, pełnego pozytywnych zmian dla jednej szczególnej grupy beneficjentów. Już od 1 stycznia 2024 roku zasiłek stały podlegać będzie imponującej waloryzacji, przynosząc ze sobą wzrost kwoty świadczenia nawet o 1000 złotych! Zanim jednak zaczniemy świętować, sprawdźmy, kto może liczyć na tę wyjątkową podwyżkę.

📢 Zabytkowe kasyno oficerskie przy Okólnej w Toruniu wymaga pilnej odsieczy Kasyno oficerskie toruńskiego miasteczka poligonowego popada w ruinę. O remoncie i nowej funkcji mówi się od lat, czy niedawna kontrola służb konserwatorskich spowoduje, że gospodarze zabytku przejdą od słów do czynów? Wygląda na to, że tak. Wojskowi powołali specjalną komisję, która m.in. przeprowadziła przegląd budynku. 📢 Ciekawostki o „Chłopach”. Będziecie zaskoczeni. Którą scenę Reymont pisał 11 godzin? Tego nie wiedzieliście o lekturze szkolnej „Chłopi” Władysława Stanisława Reymonta to lektura, omawiana w szkole średniej. Filmową adaptację powieści można oglądać na dużym ekranie od 13 października, została ona też wybrana we wszystkich kategoriach jako polski kandydat do Oscara 2024. O niezwykłej technice, nawiązaniu do ówczesnego malarstwa i ciekawym ujęciu wątków wciąż jest głośno. Warto odświeżyć sobie także powieść Reymonta, zwłaszcza że niedawno obchodziliśmy 99. rocznicę otrzymania przez Reymonta Nagrody Nobla. Przeczytajcie 5 ciekawostek dotyczących „Chłopów”.

📢 Kujawsko-Pomorskie. Dziadkowie odcięci od wnuków. Synowej serce zmięknie na święta? Pani Jadwiga wnuków nie widziała od pół roku. - To synowa nas odcięła od dzieci - skarży się. I zapowiada, że "chyba pójdzie z tym do sądu". Takich spraw przybywa, ale czy muszą stawać na wokandzie? 📢 Skutki malowania paznokci. Tak manicure hybrydowy działa na Twoje zdrowie Manicure hybrydowy jest w ostatnich latach jedną z najpopularniejszych metod ozdabiania paznokci. Do jego wykonania stosuje się lakier, który utwardza się pod wpływem światła UV lub LED. Pomalowane paznokcie utrzymują się bez odprysków do trzech tygodni. Jak lakier hybrydowy działa na twoje dłonie? Sprawdź!

📢 Karolina Szostak schudła i wygląda dziś obłędnie. Takie roznegliżowane zdjęcia to rzadki widok. Jest piękna i seksowna! ZDJĘCIA 8.12.2023 Karolina Szostak dotychczas nie publikowała w sieci tak śmiałych kadrów.

📢 Nowy fiat 126p w elektrycznej wersji! Maluch Vision zachwyca! Jak Wam się podoba taka modyfikacja? 7.12.2023 Tak się prezentuje nowy maluch! To naprawdę byłby motoryzacyjny hit! Nowy Maluch! Fiat 126p w elektrycznej wersji! Każdy zna Fiata 126p "malucha", który przez 28 lat był produkowany w naszym kraju. To bez wątpienia legenda rodzimej motoryzacji, która wciąż - gdy tylko pojawia się na drodze - wywołuje miłe wspomnienia i wzbudza niemałe emocje! ZOBACZCIE ZDJĘCIA 📢 Te samochody walczą z usterkami. To najbardziej awaryjne auta w przedziale 2-3 lat Coraz więcej osób decyduje się na kupno samochodu używanego w miarę młodego. Zanim wyda się określoną pulę pieniędzy warto sprawdzić, które auta dość często mają usterki. Nikt nie chce po kupnie samochodu spędzać w warsztacie więcej czasu niż na ulicach. Usterki nie muszą być nawet poważne, by wyraźnie zniechęciły kierowców do danego modelu. Z pomocą może przyjść raport TÜV, który powstaje na podstawie danych zebranych podczas okresowych przeglądów technicznych samochodów osobowych w stacjach kontroli pojazdów na terenie Niemiec.

📢 Tak się bawi Toruń w Hex Clubie! Mamy najnowsze zdjęcia z imprez Działo się ostatnio w Hex Club Toruń! Mamy dla Was najnowszą fotorelację z jednego z najpopularniejszych klubów na toruńskiej starówce. Więcej zdjęć w naszej galerii. 📢 Piękne panie na imprezach w Hex Club Toruń w październiku. Oto najnowszy przegląd zdjęć! Podczas październikowych imprez w Hex Club Toruń pojawiło się w tym klubie wiele pięknych pań i przystojnych panów. My tym razem postanowiliśmy stworzyć subiektywny przegląd zdjęć kobiet, które szczególnie przyciągnęły naszą uwagę. Sprawdź, co się działo w jednym z najpopularniejszych klubów na toruńskiej starówce.

📢 Przedwojenny Toruń w kolorze. Tak niesamowicie wyglądał! Ciekawe zdjęcia, historie i szczegóły Przedstawiamy Państwu kolejny zestaw pokolorowanych zdjęć z międzywojennego Torunia. Pewnie nie oddają one wiernie kolorów tamtego miasta, pozwalają jednak spojrzeć na nie pod innym kątem. Na kolorowanych zdjęciach często pojawiają się bardzo interesujące szczegóły...

📢 Tych miejsc w Toruniu już nie ma. Ile z nich pamiętasz? Tak kiedyś wyglądały! Mamy archiwalne zdjęcia Chcielibyście wyjść do kawiarni, restauracji czy pubu, ale nie możecie? W takim razie usiądźcie wygodnie przed ekranami i ruszajcie z nami na spacer po toruńskich sklepach, lokalach i różnych miejscach, które już co prawda zniknęły z panoramy miasta, ale na pewno żyją jeszcze w Państwa pamięci.

