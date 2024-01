Prasówka 13.01.2024 - najważniejsze wydarzenia. Przygotowaliśmy przegląd prasy z wczoraj

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 12.01. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „W Toruniu powstał nowy POLOmarket. To już 13. sklep tej sieci w grodzie Kopernika”?

Prasówka 13.01: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 W Toruniu powstał nowy POLOmarket. To już 13. sklep tej sieci w grodzie Kopernika W piątek 12 stycznia przy ulicy Figowej 3/5 na toruńskich Wrzosach otwarto POLOmarket.

Nie przegap promocji! Promocje w elektromarketach 13.01.24

📢 Wsparcie dla kredytobiorców? Twoja zdolność kredytowa pójdzie ostro w dół? Wszystko przez szykowane zmiany! Sektor bankowy pilnie apelował o konkretne zmiany w sprawie wsparcia dla kredytobiorców. Tymczasem jednak wiele wskazuje na to, że Ministerstwo Finansów będzie chciało jeszcze zwiększyć wsparcie dla kredytobiorców. Jaki będzie tego efekt? Według obecnych spekulacji, jeśli zostaną wprowadzone zapowiadane zmiany, zdolność kredytowa przeciętnej polskiej rodziny drastycznie spadnie. Co to będzie oznaczało? 📢 Takie znaki zodiaku powinny zagrać na loterii w weekend 12-14 stycznia 2024. Oni mogą wygrać pieniądze! [13.01.2024] Zbliża się drugi tydzień stycznia. Układ gwiazd i planet na nieboskłonie wskazuje, że niektóre znaki zodiaku czeka duża pomyślność między 12 a 14 stycznia 2024 roku. Wróżka Roma zdradziła nam, kto powinnien zagrać na loterii w najbliższy weekend.

Prasówka 13.01: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Zarobki i dodatku wojsku w 2024. Oto stawki od szeregowego do generała - będą zmiany! [13.01.2024] Zarobki w polskim wojsku to kwestia złożona, zależna od różnych czynników. Zasadnicza płaca jest uzależniona od posiadanych stopni, a do tego dochodzą różnorodne dodatki i świadczenia. Warto przyjrzeć się, ile można faktycznie zarobić, decydując się na służbę w Wojsku Polskim.

📢 Takie mają być zasady renty wdowiej 2024. Duże zmiany w obecnych przepisach [13.01.2024] Pomysłodawcy ustawy o zmianie renty rodzinnej dla wdowca lub wdowcy dążą do zapewnienia osobom starszym większego wyboru i lepszych możliwości. Sprawdzamy, co dzieje się w sprawie, o której głośno było przed wyborami parlamentarnymi. 📢 Piotr Żyła i Marcelina Ziętek pokazują wnętrza swojego domu! Tak urządzili się w Ustroniu [13.01.2024] Piotr Żyła i Marcelina Ziętek mieszkają w nowym domu w Ustroniu. Zaglądamy do środka ich nieruchomości. W salonie imponujący komplet wypoczynkowy, bardzo jasna kuchnia i łazienka, nie mogło zabraknąć kominka i tarasu, na którym w letnie miesiące swoje wdzięki prezentuje Marcelina Ziętej. Tak Piotr Żyła wykończył swój nowy dom - zobaczcie zdjęcia ze środka. 📢 Takie posiłki dostają osadzeni w polskich więzieniach. Mamy nowe zdjęcia! [13.01.2024] Ostatni nasz artykuł o posiłkach w polskich więzieniach spotkał się z ogromną dyskusją w internecie. Wielu naszych czytelników stwierdziło, że osadzeni są lepiej karmieni, niż pacjenci szpitali. Tym razem przedstawiamy nowe zdjęcia posiłków, które dostaliśmy od osadzonych. Zobaczcie w naszej galerii, jak karmią w polskich więzieniach.

📢 Tak kiedyś wyglądała Kayah. Zobacz, jak piosenkarka zmieniała się przez lata [13.01.2024] Kayah od ponad trzydziestu pięciu lat jest aktywna na polskiej scenie muzycznej. W tym czasie nagrała wiele hitów, przy których do dziś bawią się miliony Polaków. "Prawy do lewego", "Śpij kochanie, śpij", "Prócz ciebie nic" czy "Ramię w ramię" to jedne z najbardziej znanych przebojów artystki. Postanowiliśmy przypomnieć, jak Kayah zmieniała się na przestrzeni lat. Zobacz, jak piosenkarka wyglądała 25 lat temu!

📢 Tymi pieniędzmi nie zapłacisz. Nowe przepisy wymiany pieniędzy od początku roku [13.01.2024] W 2024 roku obowiązują przepisy dotyczące wymiany pieniędzy. Aktualnie używane przez nas środki płatnicze wydane są bezterminowo, ale w kilku sytuacjach tracą one swoją wartość i ważność. Pieniądze są pełnoprawnym środkiem płatniczym, chyba że zostaną zniszczone. Zobaczcie, kiedy musimy wymienić pieniądze.

📢 Waloryzacja emerytur 2024. Tyle pieniędzy dostaniesz w styczniu! Wyliczenia brutto i netto na Nowy Rok Styczniowe emerytury będą w 2024 roku wyższe niż te z początku 2023 roku. Stanowią one przedsmak czekającej nas waloryzacji. Ile dostaniemy w styczniu? Jakie stawki będą obowiązywały 1 stycznia 2024 roku? Oto szczegóły! 📢 300 złotych dodatku dla emerytów, ale tylko niektórych. Kto może liczyć na wsparcie finansowe? Część emerytów będzie mogła liczyć na dodatek 300 złotych. Jednak już teraz wiadomo, że wsparcie nie obejmie wszystkich. Tylko osoby z prawem do dodatku pielęgnacyjnego mogą skorzystać z ekstra 300 złotych. Ten zaś jest przyznawany wyłącznie w dwóch przypadkach. Co mówią o tym przepisy prawa? O jakich przypadkach mowa? 📢 Nie będzie tych leków w aptekach? Ministerstwo Zdrowia opublikowało nową listę Czy w aptekach zabraknie niektórych lekarstw? Jest takie niebezpieczeństwo. Ministerstwo Zdrowia opublikowało nową listą antywywozową. Znalazło się na niej ponad dwieście lekarstw. Oznacza to, że te leki są zagrożone brakiem dostępności. Jakich lekarstw może zabraknąć w aptekach?

📢 Ceny energii 2024 zostały już ustalone! Druzgocące wiadomości dla części właścicieli domów Nowe taryfy na sprzedaż energii elektrycznej 2024 zostały zatwierdzone przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. Efekt? Ceny spadną średnio aż o 31 procent, a zamrożenie ma obowiązywał do połowy roku. Problem będą mieli jednak posiadacze domów, którzy postawili na pompy ciepła. Ich obowiązywać będą limity, które okazują się zbyt niskie. Ile zapłacą? Oto szczegóły!

📢 Te SUV-y są warte swojej ceny. Zobacz najmniej awaryjne modele W 2024 rok Polacy wjechali zakochani w SUV-y. Liczba modeli takich samochodów na ulicach z roku na rok jest coraz większa. Ten rodzaj samochodu cieszy się sporą popularnością również na rynku wtórnym. Ceny poszczególnych modeli trzymają się całkiem dobrze. W ostatnich latach trwałość tych samochodów również znacznie wzrosła. Mówią o tym raporty awaryjności przygotowywane przez ADAC, czyli niemiecki automobilklub. Sprawdź, które SUV-y są najmniej awaryjne.

📢 Od początku stycznia 2024 roku nie jest przyznawany specjalny zasiłek opiekuńczy. Co w zamian? 1 stycznia 2024 roku zniknął specjalny zasiłek opiekuńczy. Świadczenie funkcjonowało od 1 stycznia 2013 r. Obecnie wynosi 620 zł miesięcznie. Co w zamian otrzymają osoby potrzebujące? Zobacz! 📢 Takie pieniądze wkrótce wpłyną na konta emerytów. Urząd Skarbowy zwróci naliczony podatek. Ile wyniesie? Dobra wiadomość dla seniorów. Emeryci, którzy otrzymują co miesiąc mniej niż 2,5 tysiąca złotych brutto otrzymają zwrot naliczonego podatku PIT od 13. i 14. emerytury. Urząd skarbowy pieniądze wypłaci w lutym 2024 roku. W tabeli przedstawiamy, jakie to będą kwoty. Sprawdź szczegóły! 📢 Tych słów używa się tylko w Kujawsko-Pomorskiem. Czy znasz ich znaczenie? Język ma to do siebie, że nieustannie się zmienia. Słowa, które kiedyś używali nasi przodkowie, dzisiaj często znaczą coś innego. Są jednak wyrażenia, które od lat towarzyszą mieszkańcom różnych części Polski. Specyficzne słowa zwane gwarą są charakterystyczne również dla mieszkańców Torunia i okolic oraz tych części Polski, która znajdowała się w zaborze pruskim. Tu wpływ na wyrażenia miał język niemiecki. W wielu częściach w Kujawsko-Pomorskiem cały czas używa się słów, które są charakterystyczne dla tego regionu. Rozumiecie jeszcze znaczenie tych słów? Sprawdźcie.

📢 Babciowe z ZUS będzie wynosić nawet 1500 zł? To już pewne i to w 2024 roku! W swoim expose 12 grudnia wprowadzenie babciowego 1500 złotych zapowiedział premier Donald Tusk. W założeniu ma je otrzymać każda mama oraz rodzina potrzebująca opieki nad małym dzieckiem. Ma to być świadczenie przyznawane w ramach rządowego programu Aktywna Mama. Co warto wiedzieć o nadchodzącym zasiłku? 📢 Podatek minimalny od stycznia 2024. Tym razem jest on nieunikniony. Kto go zapłaci? Podatek minimalny 2024 spędzi sen z powiek wielu osobom. w ramach reformy podatkowej Polskiego Ładu wprowadzonego jeszcze przez poprzedni rząd polscy przedsiębiorcy muszą mierzyć się z kontrowersyjnymi zasadami. Te były zamrażane w latach 2022 i 2023. W tym roku jednak pewne opłaty są nieuniknione. Co to oznacza? Jaki jest nowy podatek minimalny od stycznia 2024?

📢 Zwrot PIT dla emerytów oraz osób pracujących! Na ile możesz liczyć po rozliczeniu z Urzędem Skarbowym? Nadchodzi kolejne rozliczenie z Urzędem Skarbowym. W tym roku jednak tysiące osób może liczyć na korzystne zwroty zapłaconego podatku. Przede wszystkim docenią to osoby na umowach zlecenie i emeryci oraz renciście. Dla rekordzistów powróci nawet 3600 złotych! 📢 Agencja Mienia Wojskowego wyprzedaje sprzęt i akcesoria! Co kupisz tanio od wojska? Sprawdź! Co ciekawego możemy obecnie kupić ze sklepu internetowego Agencji Mienia Wojskowego? W ofercie znajdziemy wiele ciekawych akcesoriów i gadżetów. Każdy fan militariów z pewnością znajdzie coś dla siebie. Wiele z tych rzeczy nada się także na prezent. Oto szczegóły i zdjęcia! 📢 Bezawaryjne samochody hybrydowe? Te konkretnie modele praktycznie się nie psują Samochody hybrydowe stały się ważnym elementem w rozwoju motoryzacji. Wyposażone w silnik spalinowy i elektryczny pojazdy idealnie nadają się nie tylko do jazdy w mieście. Praktycznie wszystkie koncerny motoryzacyjne mają w swojej ofercie samochody hybrydowe. Które z nich najlepiej odnajdują się na rynku wtórnym i czym się kierować kupując używaną hybrydę? Oto hybrydy, które są najmniej awaryjne.

📢 Takich podwyżek seniorzy mogą się spodziewać już w marcu? Wiemy, ile wyniesie waloryzacja Czy to ostatnie tak duże podwyżki emerytur? W marcu seniorzy mogą liczyć na wzrost świadczeń na poziomie 12,3 procent. Przynajmniej takie wzrosty zakładają rządowe prognozy, na podstawie których powstał projekt ustawy budżetowej na 2024 r. Jeżeli ustawa z takimi zapisami wejdzie w życie, wtedy renciści i emeryci mogą liczyć na takie podwyżki. 📢 Poważne zmiany dla milionów emerytów! Co zmienią obietnice Donalda Tuska? W trakcie swojego expose premier Donald Tusk obiecał wiele rzeczy - w tym również zmiany istotne z punktu widzenia emerytów i rencistów. Kluczowa obiecana zmiana ma dotyczyć kwestii waloryzacji świadczeń. Co ma się zmienić? Czy czeka nas druga waloryzacja świadczeń emerytalnych i rentowych? 📢 Abonament za komputer i smartfona! Ta opłata zastąpi abonament RTV? Są takie plany Ponownie pojawiają się doniesienia o planowanym zniesieniu abonamentu RTV. Jest to bowiem system niedoskonały, który uwydatnia to, jak bardzo system finansowania mediów publicznych jest niedoskonały - na to przynajmniej wskazują członkowie KRRiT. Z tego też środowiska pojawiła się sugestia, aby abonament RTV zastąpił opłatą audiowizualną rozliczaną w PIT. Miałaby ona dotyczyć szerszego grona osób, bo również posiadaczy smartfonów i komputerów!

📢 Te osoby adoptowały psy z toruńskiego schroniska. Brawo za decyzję! Ludzi dobrej woli, którym dobro zwierząt leży na sercu w Toruniu nie brakuje. Brawo! Zobacz osoby, które ostatnio adoptowały psy z toruńskiego schroniska dla zwierząt. W nim na nowy dom czekają czworonogi duże i małe, młode i nieco starsze. Czasami uśmiecha się do nich szczęście w postaci nowych właścicieli.

📢 1100 zł dodatku dla seniorów do świadczenia emerytalnego! Zobacz, na jakich zasadach można go uzyskać? W minionym niedawno roku emerytury w Polsce przeszły przez waloryzację, co wpłynęło na minimalne renty i świadczenia dla seniorów. Sprawdźmy, ile pieniędzy otrzymają emeryci w tym roku oraz jakie dodatki mogą zyskać. 📢 Dodatek mieszkaniowy dla polskich seniorów. Kto może ubiegać się o prawie 3 tysiące złotych? Wielu seniorów pomimo sporego wsparcia ze strony państwa ciągle żyje na niewystarczającym poziomie. Otrzymywane świadczenia często nie wystarczają na godne życie. Sporo pieniędzy seniorzy wydają na lekarstwa i inne niezbędne potrzeby bytowe. Często brakuje na opłatę mieszkania. Tu seniorzy mogą starać się o dodatek mieszkaniowy. Jakie warunki trzeba spełnić, by go otrzymać?

📢 Oto stare samochody, które nadal dobrze trzymają się na drogach. Na rynku wtórnym cieszą się wzięciem Nie wszystkie samochody, które mają ponad 10 i więcej lat są w złym stanie technicznym. Wiele z nich całkiem dobrze znosi upływ czasu i nadal służą kierowcom. Sporo modeli jest bardzo dobrze wyposażonych, spełniają też wszelkie normy bezpieczeństwa. I co najważniejsze mimo upływu lat wciąż rzadko się psują. Mówi o tym raport niemieckiego Stowarzyszenia Inspekcji Technicznej czyli TUV. Które modele najlepiej znoszą upływający czas? Sprawdź! 📢 Monety i banknoty PRL 2024. Jedna moneta jest za ponad 5000 złotych! Tyle kosztują na aukcjach pieniądze z PRL-u. Masz taką? Sprawdź! Na platformach aukcyjnych można znaleźć wiele ofert kupna i sprzedaży banknotów i monet z okresu PRL. Niektóre z nich są niezwykle cenne i na aukcjach chodzą po kilka tysięcy złotych. Za inne dostaniemy np. kilkadziesiąt złotych, wciąż jednak jest to gra warta świeczki! Jak wyglądają styczniowe aukcje internetowe? Po ile są licytowane banknoty i monety z PRL-u?

📢 Emeryci urodzeni w tych rocznikach dostaną 5540 zł. Pod jednym warunkiem. Sprawdź, jakim! Dla części seniorów są przygotowane specjalne dodatki. To nie tylko tzw. trzynastka i czternastka, ale również potężny zastrzyk gotówki w kwocie 5540 zł. Środki te wypłacane są do końca życia i to z minimum wymogów formalnych. Przede wszystkim trzeba spełnić kryterium wieku. 📢 Afera w żłobku przy ul. Strzałowej. Rodzice wypisują dzieci! Placówka opustoszała Prywatny żłobek przy ul. Strzałowej w Toruniu w ostatnich dniach stał się miejscem pełnym kontrowersji. Rodzice dzieci, które tam uczęszczały, zaczęli wypisywać je z placówki i przestrzegać w internecie innych. Sprawa trafiła do Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Miasta! Co jest tego powodem? 📢 Toruń. Ale wstyd! Nękał Ukraińców przez internet. Sąd ujawnił jego nazwisko - pojawi się w prasie i na tablicy Urzędu Miasta 32-letni torunianin nękał przez Facebooka i messengera obywateli Ukrainy. Niedawno usłyszał za to wyrok. Dodatkową karą będzie podanie go do publicznej wiadomości. Pojawi się w gazecie i na tablicy Urzędu Miasta Torunia.

📢 Oto Anna Lewandowska kiedyś i dziś - Zdjęcia. Przeszła ogromną metamorfozę. Tak wyglądała kiedyś żona Roberta Lewandowskiego 12.01.2024 Anna Lewandowska przeszła ogromną metamorfozę pod względem wyglądu jak i w życiu zawodowym. Dzisiaj żona Roberta Lewandowskiego to marka sama w sobie. Zobaczcie Anię Lewandowską na zdjęciach, tak wygląda dziś, a tak wyglądała kiedyś - kliknij w galerię zdjęć... 📢 Tak wyglądał pogrzeb Krzysztofa Respondka ZDJĘCIA. Znane osobistości pożegnały artystę. Tak wyglądało ostatnie pożegnanie 12.01.2024 Pogrzeb Krzysztofa Respondka odbył się w sobotę. Pożegnały go tłumy przyjaciół, rodzina i wierni fani.

📢 Wręczono medale Thorunium. Jeden z nich trafił do lekarza-muzyka z Torunia Medale Thorunium i miejsca w Piernikowej Alei Gwiazd wręczono podczas tegorocznej gali noworocznej w CKK Jordanki. Jednym z wyróżnionych jest znany toruński kardiolog, Jacek Gessek, który pracę na oddziale łączy z muzyczną pasją, zyskującą spore grono fanów wśród pacjentów i lekarzy.

📢 Najbiedniejsze gminy w Kujawsko-Pomorskiem! Mamy najnowsze dane na 2024 rok Jakie gminy w Kujawsko-Pomorskiem są aktualnie najbiedniejsze? Udało się nam to ustalić dzięki danym z Ministerstwa Finansów. Jest to lista gmin i ich wskaźniki G., czyli wskaźniki dochodów podatkowych w przeliczeniu na jednego mieszkańca dla poszczególnych gmin na 2024 rok. Oto 20 najbiedniejszych gmin w województwie kujawsko-pomorskim. 📢 13 emerytura 2024 - tabela brutto i netto. Mamy noworoczne wyliczenia trzynastej emerytury Trzynasta emerytura to już, zgodnie z ustawą, stałe świadczenie dodatkowe dla emerytów. Wiele osób zastanawiało się, czy 13 emerytura nie zostanie zlikwidowana po wyborach parlamentarnych w 2023 roku. To już jednak pewne, ze "trzynastka" pozostaje w mocy i w 2024 roku zostanie wypłacona nie tylko 13. emerytura, ale także 14. emerytura.

📢 "1670" na Netflix - 10 najlepszych cytatów z serialu. Zobaczcie zdjęcia! Serial "1670" to polski serial komediowy, który możemy oglądać na platformie Netflix. To satyra przedstawiające w krzywym zwierciadle polską szlachtę i Polaków. Co chwilę padają tu teksty, które bawią do łez. Oto 10 najlepszych cytatów z serialu "1670". 📢 Małgorzata Tusk - tak się ubiera. Oto różne stylizacje żony premiera Donalda Tuska Od 45 lat Małgorzata Tusk jest w związku z Donaldem Tuskiem, dziś premierem Polski. Para ma dwoje dzieci, doczekała się wnuków. Jak przez te lata zmieniała się Małgorzata, jaki styl preferuje? Zobaczcie w galerii niżej, jak się ubiera żona premiera.

📢 Osoby z tymi schorzeniami nie powinny jeść mandarynek. Im te cytrusy mogą zaszkodzić Mandarynki to ulubiony owoc Polaków, po który sięgamy głównie jesienią i zimą. Wielu z nas nie wyobraża sobie świąt Bożego Narodzenia bez tych cytrusów. Mandarynki traktuje się jak młodsze siostry pomarańczy, jednak dużo bardziej słodkie i łatwiejsze w obieraniu. Wspomagają układ odpornościowy, poprawiają kondycje skóry, hamują procesy starzenia. Niestety, nie każdy może jeść mandarynki. Zobaczcie, kiedy lepiej ich unikać.

📢 Zakrzepica żył - oto najczęstsze objawy. Takie uczucie w nogach może oznaczać poważną chorobę Zakrzepica jest bardzo groźna. To stan polegający na powstaniu zakrzepu w żyle, który ogranicza lub całkowicie blokuje światło żyły. Zakrzepowe zapalenie żył dotyka głównie osób po 40. roku życia, dotyczy zazwyczaj kończyn dolnych i często przebiega bezobjawowo. Zakrzepicy nie należy lekceważyć - nieleczona prowadzi do rozwoju choroby zakrzepowo-zatorowej. Takie uczucie w nogach może oznaczać zakrzepicę żył. Jeśli czujesz to w nogach, powinieneś skonsultować się z lekarzem - sprawdź teraz w naszej galerii. 📢 Najpiękniejsze rasy kotów na świecie - ranking. Zobacz TOP 10 ras kotów uznawanych za najładniejsze Kot rosyjski, bengalski, a może turecka angora? Która rasa kotów jest najpiękniejsza? Mamy dla was zestawienie dziesięciu ras kotów, które uważane są na najładniejsze. Krótkowłose, długowłose, puchate, towarzyskie albo raczej zdystansowane. Każda rasa jest różna, każda piękna, a która najpiękniejsza? Zobaczcie!

📢 Modne fryzury odmładzające dla kobiet po 40., 50. i 60. Te fryzury odejmą nawet kilkanaście lat Modne fryzury odmładzające. Jakie fryzury są najlepsze po 40., 50. i 60.? Fryzura może zarówno odmłodzić, jak i dodawać lat. Odpowiednio dobrane cięcie i koloryzacja mogą zadziałać odmładzająco lub wręcz przeciwnie - znacznie postarzyć, podkreślić zmarszczki i niedoskonałości. Podpowiadamy, jakie fryzury warto wybrać po 40, 50 i 60. roku życia. Zebraliśmy garść inspiracji. Te uczesania odmładzają nawet o 10 lat! Zobacz teraz w naszej galerii modne fryzury odmładzające.

📢 Z Bydgoszczy i Torunia pojechali do Warszawy na "Protest Wolnych Polaków". Radny Przybylski: - To nie mogło być 50 czy 100 tys. Sympatycy PiS z kujawsko-pomorskiego wrócili z marszu w Warszawie. Radny Przemysław Przybylski: - Wyczuwało się determinację.

📢 Paweł Gulewski nie będzie już wiceprezydentem Torunia. Kto przejmie jego obowiązki? Paweł Gulewski, ponad trzy lata temu namaszczony przez Platformę Obywatelską na wiceprezydenta Torunia, zrezygnował ze stanowiska. Odpowiadał między innymi za miejską służbę zdrowia, zieleń. Nadzorował pracę Wydziału Obsługi Mieszkańców, Wydziału Architektury i Budownictwa i Miejskiej Pracowni Urbanistycznej. 📢 Piraci drogowi 80 plus w Kujawsko-Pomorskiem. Lekarz z Torunia na podwójnym gazie nie jest wyjątkiem! Piją i szaleją za kółkiem tylko młodzi kierowcy? Ależ! Wiek naprawdę niektórych nie ogranicza. Przykładem nietrzeźwy 82-letni lekarz, który w centrum Torunia doprowadził do zderzenia 5 aut. "Mógł pozabijać kilka osób" - komentują ludzie. 📢 Rewolucyjna zmiana w szkołach już po feriach? Jest ważne stanowisko w tej sprawie Ministerstwo Edukacji Narodowej wśród licznych zapowiadanych zmian, które mają pojawić się w szkołach w najbliższym czasie, ogłosiło, że zlikwidowane zostaną prace domowe w klasach 1-3. Można się było spodziewać, że zmiana ta wejdzie do szkół od 1 września 2024 roku. „Znaczące ograniczenie” zadawania ćwiczeń do domu najprawdopodobniej nastąpi wcześniej. Co o takim pomyśle sądzą rodzice i nauczyciele?

📢 Sprawa Pawła Juszkiewicza, mieszkającego w Toruniu białoruskiego dysydenta. Jak u Kafki, ale tu wszystko dzieje się naprawdę W Polsce sporo się zmienia, ale absurdy nadal trzymają się mocno. Pochodzący z Grodzieńszczyzny Paweł Juszkiewicz, białoruski dysydent, a także bardzo utalentowany i utytułowany absolwent Uniwersytetu Mikołaja Kopernika może trafić w ręce reżimu Łukaszenki. Władze polskie cofnęły mu prawo pobytu, powołując się na wydaną lata temu opinię Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Pozostają niewzruszone, chociaż w jego obronie wystąpiła liderka białoruskiej opozycji Swiatłana Cichanouska.

📢 Najdziwniejsze gadżety z Chin, czyli 7 zaskakujących rzeczy, które można kupić na AliExpress, Temu i w innych sklepach Zakupy w chińskich sklepach stały się w ostatnich latach bardzo popularne. Choć modę tę zapoczątkował AliExpress oraz Wish, pojawia się coraz więcej tego typu miejsc. Znaleźć tam można naprawdę dziwne i zaskakujące przedmioty, również jeśli chodzi o gadżety elektroniczne i związane z grami. Zobacz 7 najdziwniejszych przedmiotów, które można zamówić z Chin.

📢 Dodatek 550 zł otrzymywany bez względu na wiek! Musisz się śpieszyć, czas jest ograniczony. Sprawdź szczegóły 12.01.2024 Tych pieniędzy nie można zignorować. Aby otrzymać dodatkowe pieniądze, należy złożyć jeden prosty wniosek i Zakład Ubezpieczeń Społecznych będzie musiał wypłacić pieniądze. Natomiast czas jest ograniczony. W naszej galerii znajdziesz wszystkie potrzebne informacje dotyczące dodatku w wysokości 550 zł od ZUS.

📢 To już pewne! Taki będzie nowy wiek emerytalny w Polsce. Mamy też prognozę waloryzacji emerytury na 2024 rok 12.01.2024 Nowy wiek emerytalny w Polsce? Większość Polaków twierdzi, że będzie pracować także po osiągnięciu wieku emerytalnego, ale nadal ma być możliwość, a nie konieczność. Sprawdzicie szczegóły dotyczące ewentualnych zmian w przechodzeniu na emeryturę. 📢 Alerty w wielu sklepach! Nie kupuj i nie jedz tego! Oto produkty wycofane z Biedronki, Lidla, Kauflanda, Auchana, Netto. Masz je w domu? Główny Inspektorat Sanitarny ostrzega przed produktami niebezpiecznymi dla naszego zdrowia! Wśród nich jest głównie żywność, ale nie tylko. Publikujemy nową listę produktów wycofanych przez sklepy sieci Biedronka, Lidl, Netto, Kaufland, Auchan czy Rossmann. Zobacz nowe ostrzeżenie sanepidu.

📢 Rekordowe świadczenia dla seniorów w 2024 roku! Najnowsze wyliczenia emerytur 12.01.2024 Takiego roku ZUS jeszcze nie miał. Seniorów w 2024 roku prawdopodobnie czekają dwie waloryzacje emerytur, ponadto otrzymają "trzynastkę", a wczesną jesienią "czternastkę". Sprawdź najnowsze wyliczenia emerytur w 2024 roku. 📢 Ranking Perspektywy 2024. ULO w Toruniu czwartym najlepszym liceum w Polsce Tegoroczny Ogólnopolski Ranking Liceów i Techników Perspektywy zorganizowano już po raz 26. Od lat wśród najlepszych liceów w Polsce pojawia się toruńskie Uniwersyteckie Liceum Ogólnokształcące, które w tym roku zajęło w zestawieniu czwarte miejsce w kraju. 📢 Kujawsko-Pomorskie: Tu w regionie wkrótce wyłączą prąd. Zobacz, czy to dotyczy Twojej okolicy! Spółka Energa Operator zaprezentowała aktualne informacje o planowanych wyłączeniach energii elektrycznej w regionie kujawsko-pomorskim. Sprawdź, czy to dotyczy także Twojej okolicy. Warto się wcześniej przygotować. Więcej szczegółów w galerii.

📢 Emeryci otrzymają w styczniu dodatek 600zł. Program dotyczy kilkuset tysięcy obywateli! W styczniu bieżącego roku Polska wprowadziła nowy program wsparcia dla emerytów, który przynosi korzyści dla kilkuset tysięcy obywateli. Dodatkowy zasiłek w wysokości 600 złotych to dobra wiadomość dla tych, którzy emeryturę łączą z aktywnością zawodową.

📢 Horoskop numerologiczny na 2024 rok. Komu sprzyjać będą gwiazdy, kto odniesie sukces? [12.01.2024 r.] Numerologia to magiczna sztuka przepowiadania przyszłości z liczb, które zawarte są w dacie naszego urodzenia. Aby dowiedzieć się, co czeka cię w 2024 roku, dodaj do siebie wszystkie liczby z daty swojego urodzenia tak, aby uzyskać tylko jedną liczbę. Np. jeśli urodziłeś się 12.08.1965 to jesteś numerologiczną Piątką, bo 1+2+0+8+1+9+6+5=32, a 3+2=5, a więc na 2024 rok przeczytaj przepowiednię dla Piątki. Zobacz, którym numerom będzie sprzyjać los w 2024 roku! 📢 Oto jak żyje i mieszka Ida Nowakowska wraz z rodziną. Urocze zdjęcia z synkiem i piękne wnętrza [ZDJĘCIA] 12.01.2024 Tak żyje na co dzień Ida Nowakowska wraz z rodziną. Jak mieszkają gwiazdy? Ida i jej mąż, Jack Herndon, mieszkają w jasnym apartamencie w Warszawie. Jedna z popularniejszych prezenterek telewizyjnych ceni sobie prywatność i nie chwali się swoim życiem prywatnym tak często. Są jednak chwile, które chętnie upublicznia i pokazuje jak żyje i mieszka na co dzień. Zobacz jak wygląda życie prywatne Idy Nowakowskiej! Sprawdź zdjęcia w galerii!

📢 7600 złotych dla wdowy albo wdowca. Takie ma być nowe dodatkowe świadczenie. Kiedy renta wdowia? Jest projekt ustawy 12.01.2024 Oto zmiany w ustawie dotyczącej renty rodzinnej dla wdowca lub wdowcy. Jak uzyskać 7600 złotych? Zgodnie z nowymi przepisami, renta wynosi teraz 7600 złotych. Renta rodzinna jest świadczeniem przyznawanym osobom, które straciły małżonka i znajdują się w trudnej sytuacji finansowej po jego śmierci. Pomysłodawcy ustawy o zmianie renty rodzinnej dla wdowca lub wdowcy dążą do zapewnienia osobom starszym większego wyboru i lepszych możliwości. Projekt ustawy został już przedstawiony Sejmowi i obecnie znajduje się w procesie legislacyjnym. Zmiana w ustawie ma na celu poprawę sytuacji finansowej tych osób, które mają trudności z samodzielnym utrzymaniem się w okresie wysokiej inflacji.

📢 Te znaczki pocztowe są warte fortunę. Zobacz, ile są warte stare znaczki. Nie spodziewasz się, że mogą tyle kosztować 12.01.2024 Filatelistyka to jedno ze starszych hobby z długą tradycją. Te stare znaczki z PRL są warte majątek! Sprawdź, jakie znaczki są poszukiwane przez kolekcjonerów. Wielu Polaków z sentymentem lubi wracać do czasów PRL, a szczególnie do przedmiotów, którymi w ówczesnym czasie się posługiwaliśmy. Mają one swój wyjątkowy charakter.

📢 Nawet 1100 zł więcej dla seniorów. Dodatkowe pieniądze dla emerytów i rencistów. Sprawdź, jak uzyskać świadczenia 12.01.2024 Seniorzy są grupą społeczną, która szczególnie potrzebuje wsparcia finansowego w czasach wysokiej inflacji. Renta rodzinna, wyższe emerytury czy dodatki pielęgnacyjne. Sprawdź, z jakiego świadczenia możesz skorzystać. Nie każdy senior wie o ich istnieniu. Oto dodatki, jakie mogą dostać seniorzy, poza zwykłą, trzynastą i czternasta emeryturą. Sprawdź szczegóły! 📢 Książki z czasów PRL są warte majątek. Te książki są poszukiwane przez kolekcjonerów. Sprawdź, czy masz je w domu 12.01.2024 Stare książki warte nawet kilka tysięcy. Masz w domu stare książki z PRL-u? Możliwe, że są warte fortunę. Kolekcjonerzy szukają z pozoru bezwartościowych starych książek. Okazuje się, że mogą stać się bezcennymi perełkami. Sprawdź, które egzemplarze są poszukiwane. Jakie książki są najdroższe? Sprawdź szczegóły!

📢 Weekend w Toruniu. Potańcówki, turniej darta, kino familijne. Co jeszcze? Sprawdź! Kolejny weekend w Toruniu będzie bardzo ciekawy. Na mieszkańców miasta czeka wiele wydarzeń, które mogą stać się zajęciem w mroźne dni. Tradycyjnie dla Czytelników Nowości przygotowaliśmy harmonogram najciekawszych wydarzeń, zarówno płatnych jak i darmowych. Zapraszamy do lektury.

📢 Tyle dostaniesz emerytury po waloryzacji w lutym 2024 r. Oto wyliczenia dla emerytur brutto i netto. Sprawdź, ile dostaniesz na konto! Takie emerytury otrzymają seniorzy w lutym 2024. Zobacz, o ile wyższą emeryturę otrzymasz, ile wyniosła waloryzacja? Sprawdź, jak zmieni się wysokość twojego świadczenia otrzymywanego co miesiąc z ZUS. Zobacz i porównaj stawki emerytur w lutym 2024. Ile pieniędzy netto wpłynie na twoje konto? Dokładne wyliczenia emerytur na luty 2024. 📢 Pieniądze z KPO wesprą budowę obwodnic. W Kujawsko-Pomorskiem przewidziano ich sześć Pierwsze środki z Krajowego Planu Odbudowy trafiają na budowę obwodnic na głównych drogach i poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego. Do dyspozycji jest około 2,3 mld złotych.

📢 Kolejna gorąca impreza w Cubano Club Toruń za nami! Zobaczcie, co się działo Cubano Club Toruń to jeden z najpopularniejszych klubów na toruńskiej starówce. Zobaczcie, co się tam działo na ostatniej imprezie. Więcej zdjęć w naszej galerii.

📢 Karma wróci wiosną 2024 do każdego z nas. Baran, Byk, Bliźnięta, Rak, Lew, Panna, Waga, Skorpion, Strzelec, Koziorożec, Wodnik, Ryby HOROSKOP karmiczny na wiosnę 2024 roku dla każdego znaku zodiaku. Co się wydarzy wiosną u Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika, Ryb i Barana? Karma wróci do każdego z nas, ale do każdego nieco inaczej! 📢 Krótkie i długie paznokcie - dużo wzorów i inspiracji. Eleganckie stylizacje paznokci kwadratowych i w kształcie migdałka 10.1.2024 Paznokcie w kształcie migdałka czy kwadratowe? Długie czy krótkie? Oto 25 pomysłów na wyjątkowe stylizacje paznokci hybrydowych. Jasne kolory, szalone wzory, beżowe bazy, soczyste barwy, jeśli nie możesz się zdecydować tutaj znajdziesz garść inspiracji. Zobacz, jak pomalować paznokcie o różnych kształtach i wybierz idealną stylizację dla siebie.

📢 Budynek dawnego kasyna w Toruniu znów jest własnością państwa. Znów zajmie go wojsko Transakcja została dopięta. Budynek dawnego kasyna wojskowego przy ulicy Piastowskiej 12 w Toruniu znów jest własnością Skarbu Państwa. Zagospodarować ma go wojsko. 📢 CUK Anioły Toruń w najlepszej ósemce Pucharu Polski! Tak kibicowaliście siatkarzom To było siedemnaste kolejne zwycięstwo toruńskich siatkarzy w tym sezonie, ale jakże ważne. Po pokonaniu 3:1 I-ligowej Arki Chełm CUK Anioły awansowały do ćwierćfinału Pucharu Polski w towarzystwie niemal samych drużyn z PlusLigi!

📢 Monstera Variegata to najbardziej pożądana roślina doniczkowa. Sprawdź, dlaczego jest wyjątkowa, ile kosztuje i jak o nią zadbać Monstera dziurawa (Monstera deliciosa) to jeden z obecnych roślinnych hitów. Ale ma ona formę, która jest super hitem – to monstera Variegata. Różni się ona przede wszystkim ubarwieniem liści. Sprawdź, jak wygląda ta roślina doniczkowa i jak o nią zadbać.

📢 Sylwester w Hex Club Toruń. Zobacz, jak się bawili torunianie nocą na starówce! Tak torunianie bawili się w sylwestrową noc w Hex Clubie! Zobaczcie, jak Nowy Rok 2024 witano w jednym z najpopularniejszych klubów na toruńskiej starówce. Więcej zdjęć w galerii. 📢 W ramach dodatku do trzynastej i czternastej emerytury emeryci dostaną również bonusowe świadczenia finansowe Nawet niska emerytura może znacząco wzrosnąć, jeśli tylko skorzysta się z dodatków i benefitów przysługujących seniorom. Z czego właściwie można korzystać? Jak sprawić, żeby faktycznie była większa otrzymywana przez nas emerytura? Dodatki do świadczenia emerytalnego, czasem również i do renty są tym, co zdecydowanie warto uwzględnić w domowym budżecie... A jeśli trzeba, warto również składać wnioski o dodatki do emerytury 2023. Sprawdź, o czym warto pamiętać!

📢 Kamionki jak wieś widmo. Zobacz, jak teraz wygląda najpopularniejsze kąpielisko w pobliżu Torunia W środku martwego sezonu wybraliśmy się do Kamionek. Ośrodek wypoczynkowy, który tak tętni życiem wiosną i latem, teraz sprawia wrażenie opuszczonego. To jednak tylko pozory. Właściciele domków regularnie przyjeżdżają do Kamionek doglądać swojego dobytku. 📢 Córka Anity Lipnickiej i Johna Portera - tak teraz wygląda Pola Porter. Piękna 17-latka została modelką Córka Anity Lipnickiej i Johna Portera - Pola Porter - ma obecnie 17 lat. To początkująca modelka współpracująca z warszawskią agencją modelingu. Anita Lipnicka i John Porter rozstali się 9 lat po przyjściu na świat Poli. W ostatnim czasie piosenkarka opublikowała zdjęcie córki na Instagramie. Zobacz, jak teraz wygląda Pola Porter, córka Anity Lipnickiej i Johna Portera.

📢 Toruń. Tak kiedyś wyglądał JAR. "Na tych piaskach stoją dziś bloki!". Mamy zdjęcia z maja 2013 roku! Tak kiedyś prezentował się JAR w Toruniu. Budowę pierwszych bloków na terenach dawnej Jednostki Armii Radzieckiej rozpoczęto na początku 2013 roku. Nie było wówczas jeszcze Intermarche, Rossmanna, Piekusia, a także ogromnego placu zabaw, który przyciąga na JAR dzieci z całego Torunia. Zobaczcie jak bardzo zmienił się ten teren! Może rozpoznacie miejsce, w którym obecnie stoi Wasz dom?