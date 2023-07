Prasówka 13.07.2023 - najważniejsze wydarzenia. Przygotowaliśmy przegląd prasy z wczoraj

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 12.07. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Oto modne paznokcie na lato 2023 - zobacz inspiracje i pomysły. Viva Magenta to najmodniejszy kolor roku”?

Prasówka 13.07: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Oto modne paznokcie na lato 2023 - zobacz inspiracje i pomysły. Viva Magenta to najmodniejszy kolor roku Modne paznokcie na lato 2023. Viva Magenta - odważny kolor, który kojarzy się z odwagą, bezkompromisowością i pozytywnym nastawieniem do życia - to kolor roku Pantone. Viva Magenta jest optymistyczny, energetyczny, nowoczesny, symbolizuje radość i zmiany. To także jeden z najmodniejszych trendów manicure 2023. Sprawdź, jak się prezentuje się Viva Magenta na paznokciach i czy ten typ paznokci do Ciebie pasuje.

📢 Te osoby mogą przejść na wcześniejszą emeryturę. Mamy listę uprawnionych - stan na lipiec 2023 Wcześniejsza emerytura to atut wielu zawodów, szczególnie służb mundurowych. Mniej lat pracy i wysokie świadczenie to argument przy wyborze zawodu. Jakie zawody uprawniają do przejścia na wcześniejszą emeryturę, w których nie trzeba pracować do ukończenia 60 lat przez kobiety i 65 lat przez mężczyzn. Zobaczcie, w jakich zawodach można pracować krócej.

📢 Tak Anna Lewandowska urządziła letnią rezydencję na Mazurach. Zaglądamy do środka - mamy zdjęcia Oto letnia rezydencja Roberta i Anny Lewandowskich na Warmii. - Nasze ukochanie Mazury - nie ukrywa Anna Lewandowska. Tak urządziła w środku drewniany pałac z prywatną plażą w Stanclewie. Skutery wodne, piknik na pomoście nad jeziorem, deska z żaglem - tak odpoczywa w Polsce po sezonie Robert Lewandowski.

Prasówka 13.07: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Takie są skutki jedzenia bobu. To się dzieje z organizmem, gdy jemy bób Bób to znane i smaczne warzywo, popularne zwłaszcza w sezonie letnim. Z bobu można przyrządzić różne dania, często sięgamy po niego także jako po przekąskę. Najlepiej smakuje ugotowany z solą i podany z odrobiną masełka. Bób stanowi też świetną alternatywę dla mięsa. Bób to źródło wielu cennych składników odżywczych. Zobacz, jakie właściwości ma bób i jak działa na nasz organizm, gdy go spożywamy.

📢 Takie osoby muszą wymienić tablice rejestracyjne. Nowe przepisy obejmą tysiące pojazdów Gotowa jest już nowelizacja Prawa o ruchu drogowym. Nowe przepisy mają pomóc uporządkować Centralną Ewidencję Pojazdów oraz ukrócić przestępcze procedery złodziei samochodów. W ich ramach tysiące Polaków będzie musiało wymienić tablice rejestracyjne, w innym przypadku ich pojazd może zostać wyrejestrowany. Sprawdź w artykule, kto znalazł się na liście. 📢 To najpiękniejsze i najbardziej znane uzdrowiska w Polsce. Sprawdź, gdzie poprawisz swój stan zdrowia, zregenerujesz siły i odpoczniesz! Najpiękniejsze i najbardziej znane uzdrowiska w Polsce to wspaniałe miejsca, w których poprawisz swój stan zdrowia, zregenerujesz siły, zrelaksujesz się oraz odpoczniesz, a także zobaczysz wiele ciekawych obiektów czy krajobrazów. Położone są zazwyczaj na malowniczych terenach podgórskich albo nadmorskich, gdzie dobremu samopoczuciu sprzyja czyste powietrze, bliskość natury oraz liczne trasy spacerowe z urokliwymi widokami.

📢 Oto 10 najciekawszych atrakcji turystycznych w Kujawsko-Pomorskiem według National Geographic Na liście znalazły się miejsca, które warto wg National Geographic odwiedzić w województwie kujawsko-pomorskim! W naszym regionie nie można się nudzić. Znajdziemy tu atrakcje zarówno dla dzieci, jak i dorosłych. Są piękne zabytki, obiekty historyczne, ale i niezwykle malownicze krajobrazy. Jakie atrakcje naszego województwa znalazły się w TOP 10? Zobaczcie! 📢 Oto najbardziej oryginalne i najdziwniejsze nazwiska w Kujawsko-Pomorskiem. Sprawdź tę listę! Poznajcie listę najdziwniejszych nazwisk w województwie kujawsko-pomorskim! Sporządziliśmy ją w oparciu o dane przygotowane przez Ministerstwo Cyfryzacji. Stworzyliśmy zestawienie zawierające najdziwniejsze nazwiska w Kujawsko-Pomorskiem. Co ciekawe, nosi je zaledwie kilkoro mieszkańców regionu. Jesteście ciekawi, czy nazwisko Waszego sąsiada znalazło się w tym gronie? Sprawdźcie naszą listę!

📢 Horoskop na sierpień dla wszystkich. Bliźnięta, Rak, Lew, Panna, Waga, Skorpion, Strzelec, Koziorożec, Wodnik, Ryby, Baran, Byk 13.07.2023 HOROSKOP na sierpień 2023 roku dla każdego znaku zodiaku. Co się wydarzy w sierpniu 2023 u Barana, Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika i Ryb? Według gwiazd to będą dobre miesiące dla większości z nas. 13.07.2023.

📢 Po takim czasie stracisz dostęp do usług jak nie będziesz płacić rachunków. Tak możesz stracić prąd, gaz, wodę i inne media Zdarza Wam się nie zapłacić rachunku w terminie? Czasem zwykłe roztargnienie, czasem brak pieniędzy sprawiają, że zalegamy z płatnościami. Sprawdzamy, po jakim czasie od nieopłacenia rachunku odetną nam prąd, wodę, Internet i inne usługi. Zobaczcie w naszym artykule. 📢 14 emerytura 2023 - kiedy wypłata? Oto stawki netto - tyle ZUS wypłaci seniorom na konto W roku 2023 na konta emerytów znów trafi 14 emerytura. Tyle wyniosą stawki czternastych emerytur w tym roku. Wiadomo już, że 14 emerytura będzie na stałe, wypłacana co roku. Komu przysługuje "czternastka" w 2023 roku? Kto może liczyć na dodatkowe pieniądze? Kto otrzyma całe świadczenie, a kto tylko część? Mamy stawki netto. Sprawdź.

📢 Tak wyglądają córki Michała Wiśniewskiego - Fabienne, Etiennette i Vivienne. Możecie być zaskoczeni Michał Wiśniewski nie słynie z dochowywania przysięgi małżeńskiej. Piosenkarz na ślubnym kobiercu stawał już pięć razy i jest ojcem szóstki dzieci. Biorąc przykład ze sławnego ojca, one również coraz chętniej pokazują się w przestrzeni medialnej. Jego dwie córki - Etiennette i Vivienne - są już nastolatkami, a trzecia, Fabienne, jest już dorosłą kobietą. Zobacz jak obecnie wyglądają.

📢 Takie imiona noszą osoby, które mają najwięcej pozytywnych cech charakteru. One dają dobry start Imiona nadawane czasem przypadkiem, zdarzają się nawet że przez pomyłkę mają jednak w sobie pewną moc, w co wierzono już od dawna. Wraz z imieniem młody człowiek otrzymuje szereg cech charakteru. Czy to możliwe, ze bylibyśmy innymi ludźmi, gdybyśmy dostali inne imię? Nie do końca, bo imiona według ich znaczenia mają pewną moc, ale człowiek posiada wolną wolę i rozum aby pokierować swoim życiem. My sprawdzamy jakie imiona dają młodemu człowiekowi dobry start.

📢 Oto modne fryzury odmładzające dla kobiet po 40, 50 i 60. Takie fryzury odejmą nawet kilkanaście lat! Zobacz zdjęcia Fryzura może zarówno odmłodzić, jak i dodawać lat. Odpowiednio dobrane cięcie i koloryzacja mogą zadziałać odmładzająco lub wręcz przeciwnie - znacznie postarzyć i podkreślić niedoskonałości. Podpowiadamy, jakie fryzury warto wybrać po 40, 50 i 60. roku życia. Te uczesania odmłodzą cię nawet o 10 lat. Jakie fryzury są najlepsze po 40, 50 i 60? Zebraliśmy garść inspiracji. Zobacz teraz w naszej galerii modne fryzury odmładzające. 📢 To będzie twoja emerytura w przyszłości. ZUS przeliczył stan kont i możesz sprawdzić hipotetyczne świadczenie. Oto, jak to zrobisz! Każdego roku ZUS przelicza emerytury za rok wcześniejszy. Dzięki aktualizacji danych a kontach ubezpieczonych przyszli emeryci mogą się dowiedzieć, jakie środki zdołali już zgromadzić. Najnowsza informacja o stanie konta ubezpieczonego już na początku lipca trafiła na PUE ZUS, gdy tylko instytucja ta ukończyła akcję tworzenia i udostępniania informacji o stanie konta ubezpieczonego, czyli tzw. IOSKU. Za 2022 rok ZUS stworzył ponad 23,6 mln IOSKU. Jak sprawdzić swoją hipotetyczną emeryturę? Wyjaśniamy!

📢 Masz stare pieniądze z PRL-u? Banknoty i monety mogą być warte majątek! Za tyle są teraz kupowane! Kolekcjonerzy za cenne uznają monety i banknoty PRL. Niektóre unikaty są wręcz warte majątek. Co wpływa na ich wartość? Jak rozpoznać, że konkretny banknot jest niezwykle cenny? Po ile możemy sprzedać niektóre banknoty? 📢 Kujawsko-Pomorskie. Tanie mieszkania od PKP: już od 30 tys. zł! Jak je kupić? PKP Nieruchomości wystawia w lipcu na sprzedaż mieszkania w Kujawsko-Pomorskiem naprawdę niskiej cenie. Np. kawalerkę z ceną 30 tys. zł lub trzypokojowe mieszkanie z ceną 50 tys. zł. Jak można kupić te mieszkania? 📢 To niewiarygodne. Te samochody mają 10 i więcej lat i bardzo rzadko się psują. Zobacz raport TUV Coraz więcej osób docenia starsze samochody. To mit, że 10-letnie auta nadają się tylko na złom. W wielu przypadkach samochody, które mają 10 i więcej lat wciąż są w bardzo dobrym stanie technicznym. Wiele egzemplarzy jest bardzo dobrze wyposażonych, spełniają też wszelkie normy bezpieczeństwa. I co najważniejsze mimo wciąż rzadko się psują. Oto dane niemieckiego Stowarzyszenia Inspekcji Technicznej czyli TUV. Pokazują one które modele stosunkowo rzadko się psują i dobrze znoszą upływający czas? Sprawdź!

📢 Nowe zasady emerytury po mężu! Ile procent dla wdowy? Świadczenie po śmierci najbliższego będzie podwójne Coraz częściej mówi się o wprowadzeniu emerytury po mężu. Jest to określenie na tzw. rentę rodzinną, która ma przysługiwać zarówno współmałżonkowi, jak i jego rodzicom, dzieciom, a także wnukom czy rodzeństwu. To, kto będzie się o nią starać, determinuje jej wysokość. A o jakich warunkach tutaj mowa? Kto może otrzymać tego typu środki?

📢 Te SUV-y mają najmniej usterek. Które warto kupić? Sprawdź najnowszy raport ADAC 2023 Ostatnie lata w motoryzacji to wielka popularność samochodów typu SUV. Wielu kierowców marzy o takim aucie. Cieszą się one dużą popularnością na rynku wtórnym. Ceny tych aut nie są niskie. Czy kupno takiego samochodu to dobry wybór? ADAC, czyli niemieckiego automobilklub sporządza i udostępnia raporty awaryjności poszczególnych modeli. Zobacz, które samochody typu SUV są najmniej awaryjne.

📢 Podwyżka emerytury w lipcu 2023! Poznaj najnowsze wyliczenia brutto i netto. Tyle dostaną seniorzy po tegorocznej waloryzacji Emerytury w 2023 roku były waloryzowane wraz z rentami. Dla części osób minimalna podwyżka wyniosła 250 złotych. Tegoroczna waloryzacja kosztowała budżet około 44,15 mld złotych. Ile ostatecznie dostają emeryci w lipcu? Oto stawki! 📢 10-letnie samochody osobowe - te mają najmniej usterek. Auta najbardziej godne uwagi. Warto je kupić 10-letnie i nieco starsze samochody wcale nie muszą być jeżdżącymi złomami. Warto czasami rozważyć kupno takiego auta tym bardziej że niektóre z modeli całkiem dobrze znoszą upływ czasu. Wiele egzemplarzy jest bardzo dobrze wyposażonych, spełniają też wszelkie normy bezpieczeństwa. I co najważniejsze mimo wciąż rzadko się psują. Świadczy o tym raport niemieckiego Stowarzyszenia Inspekcji Technicznej czyli TUV. Które modele najlepiej znoszą upływający czas? Sprawdź!

📢 Świetne dodatki do świadczeń ZUS. Tyle możesz dostać! Emeryci wniosek składają już teraz [LISTA] ZUS wypłaca szereg świadczeń - w tym świadczenia chorobowe, renty i oczywiście emerytury! Istotne są również dodatki do świadczeń mające wpływ na sytuacje życiowe Polaków. Kto w praktyce może starać się je otrzymać? O czym warto pamiętać? Sprawdźcie!

📢 To proste! Zrzuć zbędne kilogramy. Dieta na wakacje! 10 praktycznych porad, jak szybko schudnąć Zazwyczaj, kiedy słyszymy o diecie odchudzającej, wyobrażamy sobie wielkie wyrzeczenia. Tak jednak nie musi być. Rozsądne podejście do diety pozwoli nam na skuteczne zrzucenie nadmiarowych kilogramów po zimie. W ten sposób przygotujemy się lepiej na lato! Warto przy tym unikać często popełnianych błędów. Na co warto zwrócić uwagę? Sprawdź! 📢 Takie objawy to niedobór kwasów omega 3 w organizmie! Jakie są tego przyczyny? Z roku na rok rośnie świadomość jak bardzo ważne dla naszego organizmu są kwasy omega-3. Wiadomo, że związki te wykazują szereg właściwości prozdrowotnych. Korzystnie wpływają między innymi na pracę mózgu, serca czy narządu wzroku. Jakie jest znaczenie kwasów omega-3 i jak zadbać o to, by dostarczać organizmowi ich odpowiednią ilość? Sprawdź!

📢 Witamina B12. W czym jest jej najwięcej i jakie są objawy jej niedoboru? Witamina B12 jest bardzo ważna dla naszego organizmu. Do niedawna była niedoceniana. Witamina B12, czyli kobalamina, jest niezbędna do prawidłowego funkcjonowania organizmu. Występuje naturalnie w produktach pochodzenia zwierzęcego, głównie w mięsie. Niedobór witaminy B12 ma wpływ na organizm człowieka. Jakie są objawy braku tej witaminy? Sprawdź! 📢 Wciąż drętwieją Ci nogi i ręce? Znamy powód! Kiedy to powinno nas zaniepokoić? Drętwienie rąk i nóg dotyka praktycznie każdego. Z reguły jest to objaw niegroźny, który przechodzi po tzw. rozruszaniu kończyn. Zdarza się jednak, że drętwienie kończyn jest częste i wyjątkowo silne. Wtedy powinniśmy poświęcić temu więcej uwagi. Warto sprawdzić co może być przyczyną drętwienia kończyn i jak sobie z tą przypadłością radzić.

📢 Jakie samochody najczęściej kradną? Masz takie auto? Te modele, których trzeba mocno pilnować przez złodziejami W Polsce cały czas dochodzi do kradzieży samochodów. Co prawda jest ich mniej niż jeszcze 10 lat temu, ale ciągle auta nielegalnie zmieniają właścicieli. Od kilku lat w Polsce złodzieje kradną rocznie ponad 6 tysięcy samochodów. W 2022 roku skradziono dokładnie 6157 pojazdów osobowych i dostawczych o wadze do 6 ton dopuszczalnej masy całkowitej. 📢 Dodatki dla emerytów po 65. i 75. roku życia. Skorzystaj! Nawet aż 500 złotych dla seniora w 2023 roku Emerytura 2023. Seniorzy, którzy ukończyli 65. oraz 75. rok życia mogą otrzymywać o wiele wyższe świadczenie emerytalne. Co trzeba zrobić? Otóż wystarczy spełnić kilka warunków, aby dostawać nawet 500 zł dodatkowych środków. Niektórzy mogą otrzymać znacznie więcej! Również po 60. i 75. roku życia jest kilka sposobów na dodatkowy zastrzyk gotówki. Zobacz szczegóły.

📢 Te 10-letnie samochody mało awaryjne i najbardziej godne polecenia. Oto najlepsze modele według raportu TUV Traktujesz 10-letnie samochody jak jeżdżący złom i nigdy nie rozważałeś kupna takiego auta? Nie w każdym przypadku masz rację.

📢 Na zakup tych samochodów wystarczy 5 tysięcy złotych. Czy warto inwestować w starsze auta? Czy kupno samochodu za 5 tysięcy złotych zawsze musi oznaczać kłopoty na drodze? Niekoniecznie. Oczywiście prawdopodobieństwo wystąpienia awarii jest większe niż w przypadku nowszych aut, ale nawet samochody 20-letnie potrafią być w całkiem dobrym stanie. Trzeba tylko solidnie poszukać. Zobacz, jakie modele możesz kupić za 5 tysięcy złotych. 📢 Świadectwo energetyczne 2023 - kto musi mieć? Ruszają kontrole w polskich domach! Jak uniknąć tych kar? Świadectwo energetyczne 2023. Już od 28 kwietnia kontrole w polskich domach. Pod koniec kwietnia w życie wejdzie nowy przepis. Nie posiadasz świadectwa energetycznego? Może czekać cię duża kara! Co zrobić by uzyskać ten dokument? Zobaczcie!

📢 3176 zł miesięcznie od państwa. Wkrótce ruszą pierwsze wypłaty! Kto dostanie? Oto szczegóły Świadczenie wspierające ruszy od stycznia 2024 roku. Wówczas zapowiadane są też pierwsze wypłaty nowego świadczenia z budżetu państwa. Ile wyniesie? Powstała właśnie specjalna infolinia dla zainteresowanych! Więcej szczegółów w naszym materiale!

📢 Niższe emerytury w 2023 roku. Nowi emeryci stracą pieniądze przez nowe tzw. tablice życia! Zobacz, jak ZUS oblicza emerytury Od kwietnia mamy niższe emerytury! Nowi emeryci stracą pieniądze! W ZUS dla nowych emerytów przyjęto zmienione tablice życia. Wysokość świadczenia emerytalnego może spaść o 6 procent! Przeczytajcie ważne szczegóły! Więcej w naszym materiale.

📢 Nowe zasady zwolnienia lekarskiego. Co się zmieniło! Pamiętaj o tym! Zobacz najnowsze zasady! Oto szczegóły Zwolnienie lekarskie zasady ma teoretycznie jasne i klarowne. W praktyce jednak pojawiają się pewne problemy ze zrozumieniem wszystkich przepisów, tym bardziej, teraz gdy zasady te uległy zmianie. Jeśli złamiemy pewne przepisy, możemy być przykładnie ukarani. W jaki sposób? Co takiego nam grozi? Na co trzeba zwrócić uwagę? Sprawdźcie! 📢 Podwyżki dla nauczycieli 2023. Będą wyższe pensje. Nawet o 20 procent więcej w oświacie? Od kiedy? Zobacz stawki, nowe zasady i przepisy Podwyżki dla nauczycieli 2023. Minister edukacji podpisał projekt nowelizacji rozporządzenia w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli pod koniec lutego. Nauczyciele mają zacząć zarabiać więcej. To krok we właściwym kierunku, lecz zapewne kwoty nie rzucają na kolana. Wiemy przecież dobrze jak wymagająca jest praca nauczyciela w Polskiej szkole. Od kiedy wzrosną stawki płac w edukacji? Ile zarobią nauczyciele po podwyżce? Zobacz stawki!

📢 Europejskie Centrum Filmowe Camerimage będzie żyło przez 365 dni w roku Trwają pierwsze prace związane z budową na toruńskich Jordankach budynku Europejskiego Centrum Filmowego Camerimage. 📢 Rekordowa waloryzacja w Polsce przez dwa lata? Wielki skok minimalnej emerytury. Zobacz nowe prognozy świadczeń [WYLICZENIA] Narodowy Bank Polski przedstawił nowe prognozy dotyczące wzrostu cen produktów spożywczych. Jednocześnie wskazał przy tym, że wyraźnie odbije się to na przyszłorocznej waloryzacji rent i emerytur. W 2024 roku emeryci mogą się spodziewać gigantycznych podwyżek świadczeń. Minimalna emerytura po waloryzacji wyniesie niemal 1 800 zł brutto na miesiąc! A jakie będą stawki emerytury na kolejny rok w porównaniu z obecnym? Sprawdź!

📢 Tysiące złotych od ZUS-u. Jak je zdobyć? Trzeba złożyć odpowiedni wniosek. Zobacz szczegóły! ZUS wypłaci tobie tysiące złotych jeśli tylko złożysz ten wniosek. W Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych środki po zmarłych mogą być dziedziczone. By do tego doszło, ubezpieczony musi wskazać osoby uprawnione do wypłaty pieniędzy po śmierci. Jak otrzymać pieniądze? Sprawdźcie!

📢 Waloryzacja emerytur 2023 - tabela netto. Niektórzy otrzymają netto aż ponad 5,7 tys. zł! Oto kwoty Waloryzacja emerytur 2023. Emeryci i renciści mogą cieszyć się z podwyżki świadczeń. W tym roku nastąpiła dość duża waloryzacja emerytur w Polsce. Od 1 marca 2023 r. emerytury, renty, dodatki i inne świadczenia wypłacane przez ZUS wzrosną o 14,8 proc. Sprawdźcie, ile otrzymacie emerytury przy takim wskaźniku! Zobaczcie przykładowe stawki netto emerytur w galerii! 📢 Ważne ulgi dla emerytów 2023. Co przysługuje za darmo? Na co seniorzy dostali ulgi? Co przysługuje seniorom w 2023 roku? Na jakie ulgi mogą liczyć? Co dla emerytów będzie całkowicie za darmo? To wyjaśniamy w tym tekście. Choć niektóre ulgi dla seniorów 2023 zlikwidowano, inne wciąż obowiązują. Zobacz szczegóły! 📢 Pijesz taką herbatę? Uważaj możesz zachorować na raka. Na co warto zwrócić uwagę? Picie różnego rodzaju mieszanek herbaty ma bardzo korzystny wpływ na nasz organizm. Większość z nas zwłaszcza w okresie jesienno-zimowym pije gorący napój. Okazuje się, że nie jest to dobry nawyk. Wyniki ostatnich badań pokazują, że gorąca herbata może mieć zgubne skutki dla naszego przełyku. Krótko mówiąc wzrasta ryzyko raka przełyku.

📢 Toruń. Zapadł wyrok ws. kradzieży 760 tysięcy ze szkoły na Bażyńskich 12 lipca w Sądzie Okręgowym w Toruniu zapadł wyrok w głośnej sprawie, w której na ławie oskarżonych zasiadła była księgowa "dziesiątki" - Magdalena K. oraz była dyrektorka szkoły Anna M. Sąd uznał winę obu oskarżonych.

📢 Kolizja z udziałem ciężarówki na drodze S10 z Torunia do Bydgoszczy. Są utrudnienia w ruchu Uwaga kierowcy, możliwe utrudnienia na drodze S10 w kierunku Bydgoszczy. W Cierpicach (powiat toruński) doszło do zderzenia ciężarówki z samochodem osobowym. Na szczęście nikt nie został poszkodowany. 📢 Tak się bawią torunianie nocą w Cubano Clubie. Mamy kolejne zdjęcia! Działo się ostatnio w toruńskim klubie Cubano! To miejsce znane jest torunianom głównie z klimatów latynoskich. Podczas ostatniej imprezy Summer Mix również ich nie zabrakło! Zobaczcie fotorelację z tego miejsca. Może znajdziecie kogoś znajomego na zdjęciach.

📢 W sobotę w Toruniu Ogrodowe Spotkanie z Piosenką Francuską W sobotę 15 lipca już po raz 14. w Toruniu odbędzie się Koncert Piosenki Francuskiej. 📢 Tak wygląda opuszczona wieś w środku lasu koło Szumiradu pod Kluczborkiem. Pusta szkoła, niszczejące mieszkania Kamieniec znajduje się około trzech kilometrów na wschód od Szumiradu. Od pewnego czasu ma status opuszczonej wsi - nie ma tam stałych mieszkańców. Na miejscu nie brak niszczejących budynków. Są sypiące się mieszkania, walące się się budynki gospodarcze, opuszczona szkoła. To miejsce pełne jest jednak ciekawych historii. 📢 Te osoby nie dostaną 800 plus. Komu nie przysługuje świadczenie? Program 500 plus działa od 1 kwietnia 2016 roku. Od 1 stycznia 2024 roku będzie to program 800 plus. Oznacza to, ze rodzice będą otrzymywać o 300 złotych więcej na dziecko. Program ma zapobiegać ubóstwu rodzin. Nie każdy jednak jest uprawniony do otrzymania tych pieniędzy. Zobaczcie kto nie otrzyma pieniędzy z programu.

📢 Mamy tabelę waloryzacji emerytur w 2024. Tak mogą zmienić się emerytury od marca Pierwsze prognozy rządu wskazują, że inflacja wyniesie około 12 procent, co oznaczałoby mniejsze podwyżki procentowe. Jednakże, zgodnie z informacjami przekazanymi przez jednego ze współpracowników premiera Mateusza Morawieckiego, rozważane jest zwiększenie podwyżek kwotowych emerytury do 250 zł, a może nawet 300 zł w porównaniu do bieżącego roku. Celem jest zapewnienie większego wsparcia finansowego dla emerytów i osób korzystających z programu "300 plus". Zobaczcie prognozowane wyliczenia waloryzacji emerytury. 📢 Ślubowanie 43 policjantów. Będą pełnić służbę w kujawsko-pomorskiej policji [zdjęcia] Na początku lipca br. w szeregi kujawsko-pomorskiej policji wstąpiło 43 nowych funkcjonariuszy. We wtorek (11 lipca) na placu Oddziału Prewencji Policji w Bydgoszczy złożyli ślubowanie w obecności swoich rodzin i bliskich.

📢 Najnowsze ostrzeżenia GIS. Ryby z Biedronki i jaja z Kauflandu wycofane ze sprzedaży. Zobacz też inne szkodliwe produkty! Ryby z Biedronki oraz jajka z Kauflandu zostały wycofane ze sprzedaży. Co jeszcze znika ze sklepowych półek? Oto najnowsze ostrzeżenia GIS z 12.07.2023. W tym artykule znajdziesz informacje o takich szkodliwych produktach jak: hamburgery z bakteriami, zanieczyszczony pyłek kwiatowy, popcorn, czy mięso z bakteriami Salmonella. Całkiem możliwe, że masz niektóre z tych produktów w swojej kuchni. Nie jedz ich! Możesz je oddać do sklepu lub zwyczajnie wyrzucić. Sprawdź terminy ważności wycofywanych produktów oraz numery ich partii. Ten artykuł aktualizujemy na bieżąco, więc znajdziesz w nim najnowsze ostrzeżenia Głównego Inspektora Sanitarnego. 📢 Zaginął 40-letni torunianin. Policja prowadzi poszukiwania i prosi o pomoc Funkcjonariusze z Komisariatu Policji Toruń-Śródmieście poszukują 40-letniego Wojciecha Sobczaka. Zaginiony wyszedł z mieszkania 6 lipca br. i do chwili obecnej nie nawiązał kontaktu z bliskimi. Osoby, które znają jego miejsce pobytu, proszone są o kontakt z policją.

📢 Oto najgroźniejsi przestępcy w Polsce. Te osoby są poszukiwane za zabójstwo! Uważaj, oni są bardzo niebezpieczni! To najgroźniejsi przestępcy w Polsce poszukiwani przez policję w związku z zabójstwem. Są poszukiwani listami gończymi. Rozpoznajesz kogoś z nich? Wiesz, gdzie mogą się ukrywać? Jeśli tak, to natychmiast skontaktuj się z policją. Zobacz, zdjęcia i listy gończe osób poszukiwanych przez policję za zabójstwo! 📢 Tak mieszka Monika Mrozowska. Zobacz, jak się urządziła na Mazurach. Zajrzyj do jej klimatycznego domu w malowniczej okolicy Monika Mrozowska uwielbia spędzać wolne chwile w klimatycznym domu za miastem. Wyjątkowe siedlisko celebrytki zlokalizowane jest w samym sercu Mazur. Wakacyjny dom otoczony malowniczym pejzażem jest idealnym miejscem na odpoczynek z dziećmi, gdy tylko czas na to pozwala. Koniecznie zajrzyj do mazurskiej posiadłości Moniki Mrozowskiej, gdzie aktorka może się zaszyć i zapomnieć o codzienności.

📢 Kiedyś toruński klub wychowywał talent za talentem - zobacz archiwalne zdjęcia! Najmłodsi kibice być może już tego nie pamiętają, ale kiedyś Apator Toruń był kuźnią talentów. 📢 Torunianka dokonała ponad 50 kradzieży w marketach. Usłyszała już zarzuty Ponad 50 zarzutów usłyszała mieszkanka Torunia, która okradła markety znajdujące się na terenie województw kujawsko-pomorskiego i mazowieckiego. Łupem kobiety padły głównie kawy i artykuły chemiczne. Zatrzymali ją policjanci z Golubia-Dobrzynia. Kobieta została objęta dozorem policyjnym, zakazem opuszczania kraju i poręczeniem majątkowym. 📢 Apator w pełnym składzie na kluczowy mecz sezonu? Wiktor Lampart wkrótce na torze Kontuzja ręki żużlowca For Nature Solutions Apatora okazała się mniej groźna niż się wcześniej wydawało. W arcyważnym meczu z Wilkami Krosno torunianie pojadą prawdopodobnie w pełnym składzie.

📢 Czy woda w jeziorach wokół Torunia jest czysta? Sprawdziliśmy! Główny Inspektor Sanitarny prowadzi serwis kąpieliskowy, gdzie na bieżąco podaje dane o jakości wód w jeziorach. Sprawdziliśmy zgłoszone do sanepidu zbiorniki wodne niedaleko Torunia. 📢 Kujawsko-Pomorskie: Planowane wyłączenia prądu w regionie. Zobacz, czy u Ciebie też! Gdzie w regionie kujawsko-pomorskim zabraknie wkrótce energii elektrycznej? Tego dowiesz się z naszego artykułu, w którym prezentujemy najnowsze informacje, przekazane przez spółkę Energa Operator. Sprawdź, czy masz się czego obawiać! 📢 Wymiana banknotów w 2023 roku. Takie pieniądze musicie wymienić już w lipcu, bo stracą wartość i ważność Pieniądze, którymi posługujemy się na co dzień nie mają terminu ważności. Banknoty i monety w obiegu są ważne jeśli są w stanie niezniszczonym. W przypadku, gdy w naszym portfelu znajduje się banknot uszkodzony, zniszczony ale nawet popisany taki środek płatniczy należy wymienić. Pieniądze zniszczone tracą ważność a w niektórych sytuacjach i wartość. Zobaczcie, jakie banknoty musimy wymienić w lipcu 2023 roku.

📢 Takie są skutki uboczne picia zielonej herbaty. Oni nie mogą jej pić. Jeden z najzdrowszych napojów nie dla każdego 12.07.2023 Skutki uboczne picia zielonej herbaty - dla kogo może być szkodliwa? Zielona herbata zawiera pewne związki, które nie są korzystne dla każdej osoby. Dlatego niektórzy muszą uważać na ilość spożywanego napoju, ponieważ skutki uboczne mogą być poważne. Oto kto powinien unikać picia zielonej herbaty i jakie mogą wystąpić poważne skutki uboczne. Przeczytaj więcej! 📢 Te stare meble z PRL są warte majątek! Sprawdź, jakie meble są poszukiwane przez kolekcjonerów. Ceny mebli z PRL 12.07.2023 Te stare meble z PRL mogą być warto ogromne pieniądze! Wielu Polaków z sentymentem lubi wracać do czasów PRL, a szczególnie do przedmiotów, którymi w ówczesnym czasie się posługiwaliśmy. Mają one swój wyjątkowy charakter. Mimo, że lata upływają, wiele osób nie chce się z nimi rozstawać, pozostawiając na pamiątkę. Należą do nich m.in. kryształy, sztućce, porcelana, zabawki, a nawet meble. Wraca moda na przedmioty z czasów PRL. Kolekcjonerzy są w stanie zapłacić za nie naprawdę spore pieniądze. Za jaką cenę można na portalach aukcyjnych znaleźć stare meble z PRL? Sprawdźcie!

📢 Dodatek 550 zł otrzymywany bez względu na wiek! Musisz się śpieszyć, czas jest ograniczony. Sprawdź szczegóły 12.07.2023 Tych pieniędzy nie można zignorować. Aby otrzymać dodatkowe pieniądze, należy złożyć jeden prosty wniosek i Zakład Ubezpieczeń Społecznych będzie musiał wypłacić pieniądze. Natomiast czas jest ograniczony. W naszej galerii znajdziesz wszystkie potrzebne informacje dotyczące dodatku w wysokości 550 zł od ZUS. 📢 Oto 10 objawów, które mogą świadczyć o chorobie wątroby. Masz te dolegliwości? To może być choroba wątroby 12.07.2023 Wątroba to jeden z najważniejszych organów w ludzkim ciele. Jak przyznają lekarze, odpowiada ona za ponad 400 różnych funkcji naszego ciała. Jedną z nich - i to najważniejszą - jest oczyszczanie naszego organizmu. To bardzo ważny ludzki narząd, trzeba więc o wątrobę dbać. Jakie objawy mogą świadczyć o chorobie wątroby? Sprawdź!

📢 Gorąca dyskusja wokół parkingów park & ride w Toruniu. Co o nich sądzą torunianie? Parkingi park & ride na obrzeżach miast, gdziekolwiek powstają, początki mają trudne. Z reguły świecą pustkami, a mieszkańcy denerwują się, gdy słyszą kwoty wydane na ich budowę. Czy w Toruniu jest szansa na inny scenariusz? Mieszkańcy nie bardzo w to wierzą. 📢 Toruń. Porzucona niegdyś przez matkę kangurzyca Ela sama została mamą [wideo] To historia z happy endem. Porzucona przez matkę kangurzyca Ela, której życie uratowali pracownicy toruńskiego Ogrodu Zoobotanicznego, dziś sama została mamą. I co ważne, wyjątkowo troskliwą. 📢 Tramwaje na osiedle JAR w Toruniu ruszą 1 września. Opóźnienia nie będzie We wtorek przedstawiciele Urzędu Miasta na czele z prezydentem Michałem Zaleskim, wykonawcy prac oraz dziennikarze uczestniczyli w objeździe nowej linii tramwajowej do północnej części Torunia. Ogromna część robót jest już wykonana, nie ma zagrożenia terminu uruchomienia nowych linii na osiedle JAR. A termin upływa niebawem - 1 września.

📢 Tak mieszka i żyje na co dzień Małgorzata Ostrowska. Ma przepiękny ogród i pracownię artystyczną Małgorzata Ostrowska jest jedną z najpopularniejszych polskich wokalistek rockowych. Sławę zyskała, dzięki takim przebojom jak "Szklana pogoda" czy "Gołębi puch", które nagrała wraz z zespołem Lombard. Trudno w to uwierzyć, lecz w maju piosenkarka skończyła 65 lat! Prywatnie mieszka pod Poznaniem, w otoczeniu natury i zwierząt. Zobacz jak tam jest! 📢 Matura 2023. Oto toruńskie licea sukcesu! Które ogólniaki wypadły najlepiej? Uniwersyteckie Liceum Ogólnokształcące to szkoła, której uczniowie najlepiej napisali tegoroczną maturę w Toruniu. W pierwszej trójce miejskiego rankingu znalazły się też placówki prowadzone przez gminę - I Liceum Ogólnokształcące ze starówki oraz IV Liceum Ogólnokształcące z ul. Warszawskiej.

📢 Te nazwiska wywodzą się z Kujawsko-Pomorskiego. Oto rodowici mieszkańcy naszego regionu Czy wiecie skąd pochodzi Wasze nazwisko? No odpowiedź wydaje się prosta mamy je po ojcu. Ale jaka jest geneza danych nazwisk? Czy wiecie, ze niektóre nazwiska narodziły się na aktualnych terenach województwa kujawsko-pomorskiego. Mamy nazwiska które wywodzą się Kujawa, Bydgoszczy, Torunia i innych terenów naszego regionu.

📢 Toruń. Będzie rozbudowa toruńskiego hospicjum „Nadzieja” Od kilkunastu dni toruńskie Hospicjum „Nadzieja” działa w nowo wybudowanej siedzibie przy ul. Służewskiej 7. W poniedziałek odwiedził je marszałek województwa Piotr Całbecki. 📢 Najpiękniejsza sportsmenka na świecie. Alica Schmidt Bije rekordy na bieżni i na Instagramie. Zobaczcie te ZDJĘCIA Alica Schmidt to najpiękniejsza sportsmenka na świecie? Niemiecka lekkoatletka bije rekordy nie tylko na bieżni, ale również na Instagramie. Sprinterka przykuwa uwagę fotoreporterów podczas największych imprez lekkoatletycznych i jest określana mianem najpiękniejszej sportsmenki świata.

📢 Tak wyglądał Toruń w obiektywie Alicji Piotrowskiej. Kolejna porcja wspaniałych zdjęć nieodżałowanej fotoreporterki "Nowości" Zapraszamy na kolejny spacer po Toruniu z lat 90. utrwalonym na kliszy przez mistrzynię szkiełka i oka, naszą zmarłą fotoreporterkę Alicję Piotrowską. Dla ścisłości - tym razem nie będzie to tylko Toruń, dorzuciliśmy kilka pamiątek z Celulozy.

📢 Pchli targ w Toruniu. Ponownie pod CH Kometa! To można było zdobyć na targach! Na parkingu Centrum Handlowego "Kometa" odbył się kolejny już pchli targ. Torunianie zdobyli znakomitą okazję do tego, aby nabyć wyjątkowy sprzęt, porcelanę, zabawki i inne gadżety z dawnych epok! Byliśmy na miejscu i mamy wyjątkową galerię zdjęć! Zresztą, zobaczcie sami! 📢 Powódź w Toruniu. Tak było 13 lat temu! [zdjęcia z drona + wideo] Rekord powodzi z 2010 roku został zanotowany 23 maja, stan wody wynosił wtedy 859 centymetrów. Dzisiaj jest on niezwykle niski. Przypominamy, jak wyglądała powódź sprzed 13 lat! 📢 Hydraulicy kontra rzeczywistość. Zobacz najgorsze wpadki i fuszerki mistrzów złego odpływu. Fachowcy nabrali wody w usta Czasem superbohaterowie, a czasem... fachowcy złego odpływu. Przed wami hydraulicy kontra rzeczywistość, czyli najgorsi z najgorszych polskiego internetu. Jeśli masz kłopoty z nieszczelnym kranem, zastanów się dwa razy. Umiejętności tych majstrów nabrały wody w usta, a nasz zbiór zdjęć rozbawi cię do łez. Przejdź do galerii zdjęć i zobacz najśmieszniejsze fuszerki hydraulików.

📢 Toruń. Dramatyczna sytuacja w schronisku dla zwierząt. Pracownicy apelują ws. choroby kotów Tyle kotów do toruńskiego schroniska dla zwierząt nie trafiało dawno. - Przyjmujemy już około tysiąca kotów rocznie - liczą pracownicy. Powoli zaczyna brakować wszystkiego: od miejsca, po siły wolontariuszy.

📢 Toruń. "Na zawsze w naszej pamięci". Tak SP 17 żegna zmarłą Paulinkę z Podgórskiej. W sobotę pogrzeb dziewczynki W sobotę, 8 lipca, odbędzie się pogrzeb Paulinki, która tragicznie zginęła pod kołami samochodu na ul. Podgórskiej w Toruniu. Pogrążona w ogromnym bólu jest rodzina, ale i lokalna społeczność. Swoją uczennicę ze smutkiem zegna Szkoła Podstawowa nr 17. 📢 Tony tytoniu, tysiące papierosów i broń. Spektakularna akcja toruńskiej policji Prawie sześć ton tytoniu i niemal 30 tysięcy papierosów o wartości ponad 5,5 miliona złotych nie trafiło na czarny rynek dzięki akcji toruńskiej policji. Poza tym funkcjonariusze zatrzymali pięciu mężczyzn. Jeden z nich miał w domu broń i amunicję oraz sporo gotówki. Wszyscy zatrzymani usłyszeli już zarzuty. Właściciel broni i amunicji bez zezwolenia trafił na trzy miesiące do aresztu.

📢 Leki wycofane z aptek LIPIEC 2023. Zagrażają zdrowiu i życiu. GIF wydał decyzje. Sprawdźcie i zwróćcie je! 04.07.2023 Oto leki wycofane z aptek LIPIEC 2023. Publikujemy listę leków wycofanych przez Głównego Inspektora Farmaceutycznego. GIF wycofał m.in popularny antybiotyk Duracef oraz lek da schizofreników. Wycofano również lek Mebelin. Wcześniej wycofano z aptek preparat stosowany w leczeniu tarczycy, preparat do infuzji i lek stosowany w leczeniu m.in. stwardnienia rozsianego. Z półek w aptekach zniknął również popularny lek dla dzieci, maść stosowana w łagodzeniu objawów zapalnych i świądu, znane zioła stosowane na uspokojenie, a także adrenalina. Zobaczcie pełną listę leków i sprawdźcie czy macie te leki w swojej apteczce. Jeśli tak, natychmiast odnieście je do pobliskiej apteki! 📢 Te samochody są prawie nowe i borykają się z usterkami. Zobacz, które są najbardziej awaryjne według raportu TUV Kupno samochodu to zawsze wyzwanie. Tak samo przygotowują się do tego Ci, którzy zamierzają kupić auto 10-letnie, jak i ci zainteresowani 3-letnim pojazdem. W jednym i drugim przypadku kierowcy przed zakupem podpierają się różnego rodzaju rankingami awaryjności. Jednym z nich jest coroczny raport TUV, dotyczący awaryjności pojazdów. Raport powstaje co roku na podstawie okresowych badań technicznych pojazdów. Dane, które się pojawiają w zestawieniu, dotyczą okresowych badań technicznych wykonywanych na terenie Niemiec.

📢 Poszukiwane rzadkie monety PRL. Te są najrzadsze! Ile można dostać za obiegowe monety PRL-u? Co wystawić na aukcję? Wartość kolekcjonerska niektórych przedmiotów robi wrażenie zwłaszcza w przypadku pieniędzy, których faktyczne nominały w ogóle by nie sugerowały tak dużej wartości. Dotyczy to w szczególności pieniędzy z PRL-u, które obecnie są warte kilkadziesiąt, a nawet kilkaset razy więcej niż były warte w dniu pojawienia się na rynku. O jakich monetach dokładnie mowa i dlaczego w ogóle są tyle warte? Za jakie monety kolekcjonerzy zapłacą krocie? Sprawdź koniecznie! 📢 Te banknoty PRL-u są warte fortunę! Stare banknoty poszukiwane przez wielu kolekcjonerów w Polsce. Po ile są wystawiane? Niezwykła wartość kolekcjonerska cechuje wiele starych przedmiotów. W szczególności wyróżnia się tu zarówno stare monety, jak i stare banknoty z PRL-u. Choć jeszcze niedawno ich wartość mogła nie robić wrażenia, dla kolekcjonerów są wiele warte. Można na nich zarobić ogromne pieniądze. Jaka obecnie jest ich wartości i od czego ona zależy? Które banknoty są obecnie najbardziej poszukiwane przez kolekcjonerów? Zobacz koniecznie!

📢 Znaczki z PRL-u najbardziej poszukiwane przez kolekcjonerów. Macie je w klaserach? Tyle są teraz warte! Zbieranie znaczków to hobby z długą tradycją. Choć dzisiaj filatelistyka cieszy się wśród ludzi młodych niewielkim zainteresowaniem, kiedyś stanowiła bardzo wyraźne i kosztowne wyzwanie. Obecnie posiadacze starych zestawów znaczków pocztowych mogą pokusić się o ich sprzedaż. To istotne, gdyż mogą dostać za nie całkiem sporą sumę. Może to być nawet kilkaset... tysięcy złotych! Niemałe kwoty dostaniemy również za klasery i kolekcje tańszych znaczków! Co warto sprzedać? Zobaczcie w galerii!

📢 Masz takie objawy? Zobacz dobrze poziom witaminy B12 w organizmie! Masz B12 zbyt mało? Sprawdź, co zrobić przy tych objawach Witamina B12. Jaka jest jej rola w organizmie i co się z nim dzieje, gdy jest jej zbyt mało? Witamina B12, czyli kobalamina, jest niezbędna do prawidłowego funkcjonowania organizmu. Występuje naturalnie w produktach pochodzenia zwierzęcego, głównie w mięsie. Niedobór witaminy B12 ma wpływ na organizm człowieka. Jakie są objawy braku tej witaminy? Sprawdź!

📢 Tak wygląda fabryka Apatora w Ostaszewie. Zdjęcia ze środka Zaglądamy do fabryki firmy Apator w podtoruńskim Ostaszewie, gdzie produkuje się aparaturę elektryczną, pomiarową i górniczą. Obejrzyjcie nasz fotoreportaż, w którym zobaczcie czym zajmują się na co dzień pracownicy toruńskiej firmy.