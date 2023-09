Prasówka 13.09.2023. Zobacz zestawienie najważniejszych informacji z wczoraj z naszego województwa

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 12.09. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Czternasta emerytura - nowe stawki. Tyle pieniędzy dostaną seniorzy w 2023 roku - wyliczenia”?

Prasówka 13.09: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Czternasta emerytura - nowe stawki. Tyle pieniędzy dostaną seniorzy w 2023 roku - wyliczenia Jarosław Kaczyński zapowiedział podwyżkę 14. emerytury. Pieniądze na konta emerytów i rencistów trafią we wrześniu. Nie wszyscy seniorzy otrzymają jednak maksymalną kwotę świadczenia. W artykule poniżej przedstawiamy terminy oraz zasady wypłat dodatkowego świadczenia. Zobacz, jaki przelew dostaniesz na konto. Mamy nowe wyliczenia prognozowanych czternastych emerytur!

Nie przegap promocji! Promocje w elektromarketach 13.09.23

📢 Znaki zodiaku - te znaki czekają duże zmiany w życiu na jesień 2023. To czeka cię w miłości i pieniądzach Niektóre znaki zodiaku mogą być pozytywnie zaskoczone tej jesieni. Karta się bowiem odwróci i przyniesie wiele zmian w różnych dziedzinach życia. Miłość? Romans? Pieniądze? Awans w pracy? Sprawdź co mówią gwiazdy! Oto horoskop na jesień 2023.

📢 Wilfredo Leon z żoną Małgorzatą - tak mieszkają i żyją na co dzień. Siatkarz znów został ojcem Wilfredo Leon to słynny siatkarz z kubańskimi korzeniami, który od 2019 roku gra na pozycji przyjmującego w reprezentacji Polski w piłce siatkowej. Sportowiec jest na stałe związany z Polską, gdzie mieszka wraz z żoną i trójką dzieci. Zobacz, jak żyje na co dzień. Oto prywatne zdjęcia.

Prasówka 13.09: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Dom Roberta Lewandowskiego pod Barceloną wart jest fortunę. Tak urządziła go Anna Lewandowska - zaglądamy do środka! Robert Lewandowski rozpoczął swój drugi sezon w Barcelonie. Razem z ukochaną Anną Lewandowską i córeczkami Laurą i Klarą piłkarz mieszka w niewielkim miasteczku pod Barceloną. Jak Anna Lewandowska urządziła nowy dom? Jak spędza Robert Lewandowski czas wolny? Zaglądamy do środka hiszpańskiej rezydencji bohatera meczu eliminacji Euro 2024 Polska - Wyspy Owcze.

📢 Zarobki polskich żołnierzy w roku 2023: Wojsko Polskie staje się bardziej atrakcyjne dla rekrutów dzięki konkurencyjnym wynagrodzeniom! W Polsce obowiązują przepisy wynikające z ustawy o obronie ojczyzny, które zakładają dobrowolność zasadniczej służby wojskowej. Ta może być również pełniona w rezerwie aktywnej oraz pasywnej. Zmieniło się podejście do wynagrodzeń dla żołnierzy, co sprawia, że dla wielu osób taka ścieżka rozwoju wydaje się lukratywna. Teraz jednak nie każdy zostanie żołnierzem Rzeczypospolitej Polskiej — wpierw trzeba spełnić konkretne wymagania. Jakie zarobki czekają tych, którzy je spełnią i będą robić karierę wojskową? Zobacz! 📢 Zapoznaj się z najświeższym zestawieniem najmniej awaryjnych hybryd. Które silniki hybrydowe są najbardziej niezawodne? Samochody hybrydowe stały się ważnym elementem w rozwoju motoryzacji. Wyposażone w silnik spalinowy i elektryczny pojazdy idealnie nadają się nie tylko do jazdy w mieście. Praktycznie wszystkie koncerny motoryzacyjne mają w swojej ofercie samochody hybrydowe. Które najlepiej odnajdują się na rynku wtórnym i czym się kierować kupując używaną hybrydę? Oto hybrydy, które są najmniej awaryjne.

📢 Te SUV-y łączą atrakcyjny wygląd i bezawaryjność. Przejrzyj raport ADAC i wybierz samochód, który będzie niezawodny SUV-y kilka lat temu przebojem wdarły się na salony motoryzacji. Ich popularność cały czas rośnie. Widać to bardzo wyraźnie na polskich ulicach. SUV-y popularnością cieszą się też na rynku samochodów używanych. Czy kupno takiego samochodu to dobry wybór? ADAC, czyli niemieckiego automobilklub udostępnia raporty awaryjności poszczególnych modeli. Sprawdź, które samochody typu SUV są najmniej awaryjne. 📢 Te auta są nie do zajeżdżenia! Ranking ADAC: Najmniej awaryjne samochody używane na rynku Zakup używanego samochodu to zawsze loteria. Można znaleźć świetny egzemplarz, który posłuży wiele lat. Można też niestety trafić na awaryjne, uciążliwe auto. Wiele osób przed kupnem samochodu sprawdza rankingi awaryjności. Który model jest najmniej awaryjny? W wyborze pomóc może klasyfikacja przygotowywana przez niemiecki automobilklub ADAC. Sprawdźcie, które samochody psują się najrzadziej po co najmniej 5 latach eksploatacji. Zobaczcie szczegóły w galerii!

📢 10-letnie auta osobowe, które charakteryzują się minimalną ilością usterek. Samochody warte szczególnej uwagi 10-letnie i nieco starsze samochody wcale nie muszą być jeżdżącymi złomami. Warto czasami rozważyć kupno takiego auta tym bardziej że niektóre z modeli całkiem dobrze znoszą upływ czasu. Wiele egzemplarzy jest bardzo dobrze wyposażonych, spełniają też wszelkie normy bezpieczeństwa. I co najważniejsze mimo wciąż rzadko się psują. Świadczy o tym raport niemieckiego Stowarzyszenia Inspekcji Technicznej czyli TUV. Które modele najlepiej znoszą upływający czas? Sprawdź! 📢 Emerytura z wzmocnionym trzynastym dodatkiem od września. Obliczenia netto i łączna suma do otrzymania w bieżącym miesiącu Historycznie wysoka wypłata czternastych emerytur tym roku łączy się z wypłatą wrześniowych emerytur. Na dodatkowe świadczenie może liczyć ponad osiem milionów osób. Rekordowe kwoty, które zasilą portfele emerytów we wrześniu, mają wspomóc ich nieraz niezwykle trudną sytuację finansową. Kiedy dokładnie zostaną wypłacone środki? Kto dostanie pełną czternastkę, a kto niższą? Wyliczenia przygotowaliśmy poniżej.

📢 Tanie mieszkania od komornika w Kujawsko-Pomorskiem dostępne już od 48 tysięcy złotych. Stan na wrzesień 2023 116 tys. zł - od tego poziomu zacznie się licytacja 2-pokojowego mieszkania w Brodnicy. Już od 48 tys. zł natomiast - podobnej wielkości "M" w Laskowicach. We wrześniu komornicy wystawią na sprzedaż wiele mieszkań w Kujawsko-Pomorskiem, także w Toruniu i Bydgoszczy. Zobacz szczegóły. 📢 Ten raport ADAC wskazuje, że starsze samochody są niezwykle niezawodne i doskonale sprawdzają się w miejskiej jeździe Kupując używany samochód chcemy, by służył nam jeszcze przez wiele lat. Auto z drugiej ręki i do tego jeszcze ciągle bezawaryjne to marzenie wielu użytkowników dróg. Nie jest łatwo o takie egzemplarze, ale są modele, które są najmniej awaryjne. I takie warto mieć na uwadze przymierzając się do kupna używanego samochodu. Okazuje się, że auta, które mają dziesięć i więcej lat ciągle mogą dobrze i bezpiecznie sprawować się na drodze. Przy wyborze auta warto skorzystać z rankingów awaryjności przygotowywanych między innymi przez przez ADAC.

📢 Czy masz prawo jazdy bez ograniczenia terminu ważności? Dowiedz się, jakie kroki podjąć, aby utrzymać jego ważność! Prawo jazdy jest obecnie wydawane na czas określony przez starostę właściwego dla miejsca zameldowania osoby, która ubiega się o ten dokument. Istnieją przypadki, kiedy prawo jazdy zostało wydane bez terminu. Obecnie taka forma dokumentu nie jest już jednak realizowana, a kierowcy posiadający bezterminowe prawo jazdy muszą zwrócić uwagę na jeden ważny szczegół. Jaki? 📢 Poznajcie TOP 5 samochodów, które są odporne na korozję. Wiemy dlaczego! Wybór samochodu nie należy do najłatwiejszych. Zwłaszcza w czasach, w których auta zużywają się znacznie szybciej niż przed kilkoma dekadami. Jakie auto wybrać, aby zbyt szybko nie zjadła go rdza? Które samochody są najmniej podatne na korozję? Sprawdziliśmy!

📢 Podwyżki emerytur i rent dla seniorów już wkrótce. Oblicz teraz swoje świadczenia za pomocą kalkulatora emerytur Dodatki dla emerytów i rencistów wzrosną. Już w nadchodzącym roku dodatki z ZUS będą jeszcze lepsze. Istotna jest również waloryzacja emerytur 2024. Tabela przyszłych świadczeń emerytalnych wyraźnie pokazuje, że możemy liczyć na wyraźny wzrost świadczeń. Wzrośnie również wsparcie dla osób ze świadczeniem pielęgnacyjnym oraz dla posiadaczy dodatku kombatanckiego. Kto dostanie podwyżki? Jakie dodatki wzrosną? Jak korzystać z kalkulatora emerytur?

📢 Seniorzy otrzymają dodatkowe 1600 zł przed emeryturą co miesiąc, jednak z pewnym małym zastrzeżeniem! Ostatnimi czasy sporo mówi się o świadczeniach emerytalnych dla seniorów. Mało kto jednak wie, że istnieje także świadczenie dla tych osób, które są w wieku przed emeryturą. Aby je otrzymać trzeba spełnić określone warunki. Jakie konkretnie? Kto dostanie, a kto nie dostanie świadczenia? 📢 Najdroższa willa w Toruniu: ogromna nieruchomość za 12,5 mln zł. Zajrzyj do środka! W Toruniu znajduje się wiele ciekawych nieruchomości, które robią duże wrażenie. Jedną z nich jest z pewnością piękna i luksusowa willa, która mieści się na toruńskiej Winnicy. Jak zatem wygląda najdroższy dom na sprzedaż w Toruniu? Ile kosztuje? Postanowiliśmy to sprawdzić! Jedno jest pewne. Trzeba mieć naprawdę spore fundusze. 📢 Waloryzacja emerytur w 2024 roku: Co najmniej 178 zł więcej na rękę? [TABELA] Choć przed nami jeszcze kilka miesięcy 2023 roku, coraz więcej seniorów wypatruje waloryzacji emerytur. Ta dopiero za pół roku, bo 1 marca 2024 roku, jednak już teraz możemy poznać prognozy i tabele waloryzacji świadczeń emerytalnych. Opierają się one przede wszystkim na tym, co obecnie przedstawił rząd. Okazuje się, że przyszła emerytura będzie zwaloryzowana o wartość mniejszą niż to, ile wynosić ma średnioroczna inflacja. Wciąż jednak ma to być konkrety zastrzyk gotówki. Według wyliczeń minimalna emerytura wzrośnie o 178 złotych netto, a wyższe świadczenia wzrosną jeszcze bardziej. Ile więcej zyskamy?

📢 ZUS ogłasza przyznanie dodatkowej 14. emerytury: daty i szczegóły wypłat! Wrzesień to miesiąc, który emeryci polubią szczególnie. Rozpoczęła się bowiem wypłata 14. emerytury. Pieniądze trafią do ponad 9 milionów emerytów i rencistów. W jakich terminach świadczenia dotrze na konta uprawnionych? Sprawdź, kiedy można spodziewać się wypłaty 14.emerytury. 📢 Planujesz przejść na emeryturę w 2024 roku? Poznaj najlepszy moment na ten krok i zyskaj nawet 500 złotych W 2024 roku chcesz przejść na emeryturę? Zastanawiasz się nad tym, czy lepiej zrobić to na początku roku kalendarzowego, czy może poczekać kilka miesięcy? A może masz urodziny w połowie roku i nie wiesz, czy czekać z przejściem na emeryturę? Wyjaśniamy, jak najlepiej zdecydować się na przejście na emeryturę. Informacje te powinny się przydać również osobom, które przekraczają wiek emerytalny jeszcze w 2023 roku.

📢 Luksusowe rezydencje na Terenie Torunia. Na sprzedanie luksusowe wille milionerów Jesteś ciekawy jak żyją milionerzy z powiatu toruńskiego? Zastanawiasz się jak wyglądają piękne rezydencje, w których mieszkają? Zobacz ogłoszenia z portalu OtoDom.pl, które właśnie dotyczą tego typu nieruchomości z okolic Torunia. Wszystkie wille, opisywane w artykule są obecnie na sprzedaż. 📢 Jesienny manicure: Odkryj trendy i stylizacje paznokci. Delikatne róże i eleganckie beże dominują w sezonie Idzie jesień, a wraz z nią nowe trendy i stylizacje wśród miłośniczek manicure hybrydowego. Już od pierwszych wrześniowych dni zaobserwować można zmianę z różu i pasteli na rzecz czerni czy brązów, lecz tych pierwszych nie żegnamy całkowicie. 📢 Babcia Yazemeenah Rossi wprawia wszystkich w zachwyt. Jej zdjęcia robią furorę! Zobacz! Dla niektórych osób czas stanął w miejscu. Tak niewątpliwie jest w przypadku Yazemeenah Rossi. Ta prawie 68 letnia francuska modelka karierę zaczęła po trzydziestce. Od lat propaguje zdrowy styl życia i nie przypomina typowej babci. Na Instagramie śledzi ją ponad 330 tys. użytkowników. Modelka regularnie trenuje jogę, zdrowo się odżywia i zachowuje pozytywne nastawienie do życia.

📢 Na pewno używasz tych urządzeń i przez to płacisz więcej za prąd! Sprawdź jak marnujesz energię elektryczną Niektóre urządzenia elektryczne w naszych domach zużywają zdecydowanie więcej prądu niż inne. W dobie rosnących cen za wszystko, gdy coraz częściej musimy liczyć każdą złotówkę, warto zwrócić uwagę na to, ile pochłaniają niektóre urządzenia. Przede wszystkim dzięki bardziej przemyślanemu ich używaniu możemy aktywnie zadbać o większą oszczędność! Co zatem warto wiedzieć o oszczędzaniu energii elektrycznej? 📢 Te najmniejsze auta są idealne do miasta i jeszcze rzadko się psują. Oto najmniej awaryjne trzyletnie samochody według ADAC Małe, sprytne auto idealnie nadające się do miasta i jeszcze najmniej awaryjne. Taki samochód chciałby każdy kierowca. Wybór modeli jest bardzo duży. Jaki jednak wybrać ten najlepszy, by idealnie spełniał te wszystkie warunki? Warto zaufać rankingom awaryjności. Jeden z nich przygotowuje ADAC. Zobacz najmniejsze samochody, które okazały się najmniej awaryjne.

📢 Grzegorz Krychowiak - tak mieszka i żyje na co dzień. Piłkarz lubi luksus i ekstrawaganckie stroje [13.09.2023] Grzegorz Krychowiak właśnie zaliczył mecz numer 100 w reprezentacji Polski. Piłkarz ma luksusowe apartamenty m.in. w Paryżu i Atenach, wcześniej mieszkał także w Sewilli i Moskwie. Zawsze wybiera luksusowe wnętrza, sporo miejsca musi być na garderobę. Tak mieszkają i żyją na co dzień Grzegorz Krychowiak i jego żona Celią Jaunat. 📢 Ffinałowy etap Światowego Kongresu Kopernikańskiego. Po obradach pozostanie trwała pamiątka List intencyjny w sprawie utworzenia Międzynarodowego Centrum Badań Kopernikańskich podpisali w Toruniu rektorzy trzech uczelni. Do piątku potrwają w Toruniu obrady ostatniego etapu Światowego Kongresu Kopernikańskiego.

📢 Torunianie w telewizji – kogo zobaczymy na ekranach telewizorów tej jesieni? Wraz z jesienią przychodzi wiele premier telewizyjnych. Premiery już za nami. Na ekranach telewizorów zobaczymy Wiktorię Różańską, Szymona Niebieszczańskiego i Mychajło Miszę Kopacza. Każdy z nich występuje w innym programie, lecz łączy ich jedno – Toruń.

📢 Autobusy wróciły na pętlę, ale na jednej z głównych ulic Torunia nadal jest zwężenie. Dlaczego? Na Szosie Lubickiej w Toruniu, na jezdni w kierunku centrum miasta, mniej więcej na wysokości parkingu park&ride, jest zwężenie. Dlaczego, skoro zniknął powód jego wprowadzenia? 📢 Te samochody kradną najczęściej. Masz takie auto? Lepiej uważaj W Polsce cały czas dochodzi do kradzieży samochodów. Co prawda jest ich mniej niż jeszcze 10 lat temu, ale ciągle auta nielegalnie zmieniają właścicieli. Od kilku lat w Polsce złodzieje kradną rocznie ponad 6 tysięcy samochodów. W 2022 roku skradziono dokładnie 6157 pojazdów osobowych i dostawczych o wadze do 6 ton dopuszczalnej masy całkowitej. 📢 Dobrzejewice koło Torunia. Znęcali się nad lisem, utopili w rzece. Grozi im więzienie Policjanci z komisariatu w Dobrzejewicach (powiat toruński) zatrzymali dwóch mężczyzn podejrzanych o zabicie lisa. Mężczyźni najpierw wielokrotnie uderzali zwierzę, a potem utopili w rzece.

📢 Te stare meble z PRL są warte majątek! Sprawdź, jakie meble są poszukiwane przez kolekcjonerów. Ceny mebli z PRL 12.09.2023 Te stare meble z PRL mogą być warto ogromne pieniądze! Wielu Polaków z sentymentem lubi wracać do czasów PRL, a szczególnie do przedmiotów, którymi w ówczesnym czasie się posługiwaliśmy. Mają one swój wyjątkowy charakter. Mimo, że lata upływają, wiele osób nie chce się z nimi rozstawać, pozostawiając na pamiątkę. Należą do nich m.in. kryształy, sztućce, porcelana, zabawki, a nawet meble. Wraca moda na przedmioty z czasów PRL. Kolekcjonerzy są w stanie zapłacić za nie naprawdę spore pieniądze. Za jaką cenę można na portalach aukcyjnych znaleźć stare meble z PRL? Sprawdźcie!

📢 Cholesterol - te 5 zmian w diecie pomoże ci utrzymać zdrowy poziom. Zobacz których produktów musisz unikać Z wysokim poziomem cholesterolu można walczyć. By dieta była jednak skuteczna, warto pozbyć się niektórych "podbijaczy" cholesterolu. Poznaj jakich produktów unikać, by utrzymać swój poziom cholesterolu na dobrym poziomie i cieszyć się zdrowym i długim życiem.

📢 Oliwia Bieniuk - tak mieszka i żyje na co dzień. W domu pamiątki po mamie Annie Przybylskiej Oliwia Bieniuk to córka byłego piłkarza Jarosława Bieniuka i Anny Przybylskiej, nie żyjącej już popularnej aktorki. Oliwia jest z roku na rok bardziej podobna do mamy. Tak żyje i mieszka na co dzień. Tak wygląda jej rodzinny dom z widokiem na morze w Orłowie. 📢 Kryształy z PRL - przegląd najdroższych ofert. Te kolekcje są warte nawet 100 000 złotych Przedmioty z czasów PRL wracają do łask. Zwłaszcza kolekcjonerzy usilnie poszukują staroci z lat 70. i 80. Kryształowe naczynia, niegdyś zdobiące meblościanki, schowane zostały na lata w kartonach i piwnicach. Dziś są warte krocie. Zobacz, ile kosztują kryształy z PRL. Niewiarygodne, że są aż tyle warte!

📢 Wypłacanie pieniędzy z bankomatu - takie wypłacanie to błąd. W ten sposób można stracić pieniądze To jeden z najgroźniejszych rodzajów oszustwa! Banki ostrzegają klientów przed groźnym rodzajem sposobów na kradzież gotówki z bankomatu. Ważne, by zwracać uwagę na bankomat, w którym wypłacamy pieniądze. Oszuści stosują bowiem tzw. cash trapping, czyli dodatkową listwę w maszynie. W taki sposób można stracić pieniądze! O co chodzi? Sprawdź koniecznie!

📢 Jola Rutowicz - tak obecnie wygląda. 38-letnia gwiazda Big Brothera przeszła dużą metamorfozę Jola Rutowicz to najbardziej kontrowersyjna postać 4. edycji programu "Big Brother". Celebrytka w 2007 roku szokowała widzów swoim zachowaniem i wyglądem. Obecnie, po 15 latach od emisji show, jest nie do poznania. Rutowicz przeszła gruntowną metamorfozę. Zobacz w artykule, jak obecnie wygląda.

📢 Poseł Mariusz Kałużny ogłasza w Toruniu swoją wyborczą piątkę Proszę mieszkańców okręgu, aby po raz kolejny mi zaufali, a obiecuję, że ich nie zawiodę - taką deklarację we wtorek złożył poseł Mariusz Kałużny. Na listach wyborczych Prawa i Sprawiedliwości ma ósmy numer.

📢 8 najtańszych kierunków na all inclusive w październiku 2023. Nawet niecałe 1100 zł za tydzień wypoczynku Jesień to świetna pora na wycieczki all inclusive. Koniec morderczych upałów na południu Europy oznacza, że właśnie wtedy można tam najlepiej wypocząć i pozwiedzać miejsca, o których zawsze marzyliśmy. Ile kosztują wycieczki all inclusive w październiku 2023? Wyszukaliśmy dla was 8 najtańszych kierunków, w których możecie wypocząć po sezonie. Zapoznajcie się z rankingiem i zarezerwujecie wycieczki jak najprędzej. 📢 Wypadek pod Toruniem. Jechała zbyt szybko i dachowała. 22-latka trafiła do szpitala We wtorek, 12 września br., doszło do zdarzenia drogowego w miejscowości Grabowiec w gminie Lubicz. Kierująca pojazdem została zabrana do szpitala.

📢 Zwykła moneta 5 groszy może być warta fortunę. Jak rozpoznać te, które są dużo warte? Wydawać by się mogło, że monety kilkugroszowe nie są zbyt wiele warte. Okazuje się jednak, że jest zupełnie inaczej. Choć nominał wskazuje zaledwie minimalną wartość, w rzeczywistości takie monety mogą kryć w sobie pozornie niedostrzegalny skarb. W zeszłym roku moneta 5 groszy została sprzedana za niemal 4 tysiące złotych! 📢 Nadchodzi znaczna waloryzacja emerytur. Którzy emeryci mogą oczekiwać dodatkowych środków? Emeryci oraz renciści stale mogą liczyć na wsparcie w postaci różnorodnych dodatków z ZUS. W nadchodzącym roku wiele z tych dodatków powinno znacząco wzrosnąć. Według prognoz ma to być znaczące wsparcie m.in. dla osób korzystających ze świadczenia pielęgnacyjnego lub też z dodatku kombatanckiego. O jakich dodatkach mowa? Którzy emeryci ucieszą się z podwyżek? Zobaczcie!

📢 Czy masz taką aplikację na urządzeniu z systemem Android? Odinstaluj, bo możesz stracić pieniądze Masz smartfona z Androidem? Okazuje się, że użytkownicy takich telefonów muszą być bardzo czujni, by nie stracić pieniędzy. Oszuści znaleźli prosty sposób na kradzież środków zgromadzonych na kontach użytkowników, a także przejęcie profili w mediach społecznościowych. Jak się przed tym bronić?

📢 Które samochody najczęściej stają się celem kradzieży w Polsce? Oto lista pojazdów, które często znika z parkingu Kradzieże samochodów w Polsce to stały problem. Nie tak duży jak jeszcze kilka lat temu, ale nadal z polskich ulic giną auta. Ile ukradziono aut w 2022 roku? W całym zeszłym roku roku skradziono 6157 pojazdów osobowych i dostawczych o wadze do 6 ton dopuszczalnej masy całkowitej. 📢 Kolor paska na tubce pasty do zębów - jakie ma znaczenie? Wyjaśniamy na co zwracać uwagę Kupując pastę do zębów kierujemy się głównie tym, że jest ona nasza ulubiona, znaczy przyzwyczajeniem oraz smakiem, wielkością opakowania i ceną, np. czy jest ona akurat w promocji. Raczej nie zwracamy uwagę na specjalne paski na opakowaniach past to zębów. A są to bardzo ważne informacje.

📢 Tragedia w Górsku. Ratował syna, sam zaginął w Wiśle. Akcja poszukiwawcza 38-latka trwa W niedzielę, 10 września 2023 r., w podtoruńskim Górsku rozegrał się dramat. 10-latek prawdopodobnie zsunął się z tzw. główki, ostrogi rzecznej i wpadł do Wisły, gdzie jest silny nurt. Na pomoc synowi ruszył ojciec. Ostatecznie dziecko wyciągnęła mama i chciała ratować męża. Niestety 38-latek do tej pory nie został odnaleziony. Akcja poszukiwawcza na Wiśle została wznowiona. 📢 Twoja emerytura od lipca zwiększy się nawet o 500 zł! "Aż grzech nie skorzystać" 12.09.2023 Kluczowe zmiany dla seniorów! Od lipca 2023 roku emerytura może wzrosnąć nawet o 200-500 złotych więcej! Wysokość składek ZUS, a także kapitału początkowego podlega regularnej waloryzacji. To oznacza, że seniorzy mogę liczyć na większe pieniądze. Sprawdź ile podwyżki emerytury dostaną seniorzy już od lipca!

📢 Tak wygląda zamek w Łapalicach. Polski Hogwart i niesamowite opuszczone budowle i miejsca zobaczysz na Pomorzu. Masz odwagę tam wejść? Opuszczone miejsca i budowle na Pomorzu. Gdzie możemy je znaleźć? Jak się okazuje, tego typu budowli jest na północy Polski dużo. To świetny teren, by rozpocząć swoją przygodę z urbexem. Jednym z najsłynniejszych opuszczonych obiektów na Pomorzu jest zamek w Łapalicach, ale to nie jedyne miejsce warte uwagi miłośników dreszczyku i odkrywania. Sprawdźcie, jakie jeszcze opuszczone budynki znajdują się na Pomorzu. 📢 Tak Polacy nie lubią swojej pracy. Najlepsze memy o wyzysku, kiepskich pensjach i złośliwych szefach 12.09.2023 Nie da się wyobrazić życia bez pracy. Daje nam pieniądze, spełnienie, zmusza do samodyscypliny. Ale niekiedy także irytuje czy śmieszy. Internauci stworzyli całą masę memów na temat pracy. Zebraliśmy najlepsze. 12.09.2023.

📢 Skarbówka zmienia zdanie. Zasady tej ulgi się zmieniają. Kto straci na zmianie? Całkowicie zmieniły się przepisy związane z ulgą termomodernizacyjną. Odpowiada za to skarbówka, choć nie było żadnej nowelizacji ustawy. Wciąż jednak zmiana jest poważna. Skutek? Polacy mogą stracić bardzo dużo przy odliczaniu w PIT wydatków na ocieplenie domu. Dotknie to również innych inwestycji modernizujących dom. W niektórych przypadkach może być to mowa nawet o dziesiątkach tysięcy złotych. 📢 Tanie mieszkania od PKP w Kujawsko-Pomorskiem. Dużo nowych ofert! (wrzesień 2023) We wrześniu PKP wystawia na sprzedaż kolejne mieszkania w Kujawsko-Pomorskiem. Ceny atrakcyjne: już od 58 tys. zł za trzypokojowe "M". Do kupienia są lokale w Chełmży, Grudziądzu, Lipnie, Inowrocławiu, Gniewkowie i innych miastach. 📢 Takie są skutki uboczne picia zielonej herbaty. Oni nie mogą jej pić. Jeden z najzdrowszych napojów nie dla każdego 12.09.2023 Skutki uboczne picia zielonej herbaty - dla kogo może być szkodliwa? Zielona herbata zawiera pewne związki, które nie są korzystne dla każdej osoby. Dlatego niektórzy muszą uważać na ilość spożywanego napoju, ponieważ skutki uboczne mogą być poważne. Oto kto powinien unikać picia zielonej herbaty i jakie mogą wystąpić poważne skutki uboczne. Przeczytaj więcej!

📢 Abonament RTV 2023. Takie będą zmiany w prawie? Kto w pierwszej kolejności otrzyma wezwanie do zapłaty zaległości? 12.09.2023 Abonament RTV. Ustawa o opłatach abonamentowych wzbudza poczucie niesprawiedliwości. Kto jako pierwszy dostanie wezwanie do zapłaty? Rzecznik Praw Obywatelskich zaznacza, że potrzebne są zmiany w prawie. Aktualnie w Polsce przeprowadzane są intensywne kontrole w sprawie opłat abonamentu RTV, podczas których pracownicy Poczty Polskiej mają prawo odwiedzić nasze domy i sprawdzić, czy opłaciliśmy abonament. Jednak w dalszym ciągu wiele osób nie opłaca abonamentu. Sprawdź szczegóły!

📢 Oto 10 objawów, które mogą świadczyć o chorobie wątroby. Masz te dolegliwości? To może być choroba wątroby 12.09.2023 Wątroba to jeden z najważniejszych organów w ludzkim ciele. Jak przyznają lekarze, odpowiada ona za ponad 400 różnych funkcji naszego ciała. Jedną z nich - i to najważniejszą - jest oczyszczanie naszego organizmu. To bardzo ważny ludzki narząd, trzeba więc o wątrobę dbać. Jakie objawy mogą świadczyć o chorobie wątroby? Sprawdź!

📢 Jest praca w Toruniu i okolicy. Zobacz kogo szukają pracodawcy. Może znajdziesz coś dla siebie? W Toruniu i okolicy pracodawcy zatrudniają. Pracę można znaleźć w wielu zawodach. Poszukiwani są m.in. realizator dźwięku, nauczyciel, magazynier i wielu innych. Jakie zarobki oferują pracodawcy? Sprawdź najnowsze wybrane oferty pracy z Torunia i okolic. Może znajdziesz coś dla siebie? 📢 Pluskwy w mieszkaniu - skąd się biorą? To oznacza, że masz pluskwy w domu Jak rozpoznać, że są pluskwy w domu? Pluskwy domowe żerują nocą, a za dnia się ukrywają. To problematyczne pasożyty, które gryzą, mogą roznosić choroby i naprawdę trudno się ich pozbyć. Żywią się krwią ludzi i zwierząt. Istnieją pewne sygnały, które świadczą, że w mieszkaniu pojawiły się pluskwy. Warto je znać! Tak możesz sprawdzić, czy w domu są pluskwy. Poznaj teraz w naszej galerii sygnały, które świadczą, że masz pluskwy w domu!

📢 Tak się bawi Toruń w Bajce! Zobaczcie najnowsze zdjęcia z imprez Bajka Disco Club Toruń to jeden z najpopularniejszych klubów na toruńskiej starówce. Zobaczcie, co działo się tam podczas ostatnich imprez. Więcej zdjęć znajdziecie w naszej galerii.

📢 Propozycja ustawy dotyczącej emerytur dla wdowców: Przewidziany dodatek sięga nawet do 7600 zł po śmierci małżonka Emeryci dostaną nawet 7600 złotych dodatku po śmierci małżonka? Wszystko za sprawą ustawy o wdowich emeryturach, która ponownie trafiła do Sejmu. Na jakich zasadach będzie obowiązywać? Kto może liczyć na ten dodatek? Wyjaśniamy podstawowe założenia ustawy. Czy w ogóle ma szanse wejść w życie! 📢 Artur Szpilka i Kamila Wybrańczyk - tak mieszkają. Piękna willa kosztowała majątek [zdjęcia] Artur Szpilka i Kamila Wybrańczyk są zdecydowanie jedną z najpopularniejszych par polskiego show-biznesu. On jest znanym bokserem, który ma na swoim koncie wiele wygranych pojedynków. Ona zaś w internecie znana jest jako "Kamiszka" - właścicielki brandu kosmetycznego. Para mieszka w pięknej willi, która kosztowała majątek.

📢 Tak mieszka Ewa Wachowicz. Niezwykły dom Miss Polonia z widokiem na Babią Górę. Niesamowita kuchnia w górach – tutaj Ewa Wachowicz gotuje Ewa Wachowicz mieszka w drewnianym domu z bali u podnóża Babiej Góry. Ta piękna posiadłość stanowi spełnienie jej marzeń z dzieciństwa, bo w podobnym domu żyli kiedyś dziadkowie słynnej Miss Polonia. Zajrzyj do niezwykłego domu Ewy Wachowicz i zobacz, gdzie przygotowuje pyszności gwiazda programu „Ewa gotuje”. Koniecznie zobacz jej piękny ogród z sauną oraz plenerową kuchnią z niesamowitym widokiem na góry. 📢 Grzyby w Kujawsko-Pomorskiem - lokalizacje. Tu wybierz się na grzyby w 2023 roku Trwa sezon grzybowy. Grzybobranie to sport narodowy Polaków. W polskich lasach można spotkać wiele odmian grzybów, najpopularniejsze z nich to podgrzybki, borowiki, kurki, maślaki, czy rydze. Nim jednak wybierzemy się w poszukiwaniu grzybów, warto sprawdzić, gdzie z pewnością znajdziemy je w województwie kujawsko-pomorskim.

📢 Wójt gminy Lubicz: "Za swoje słowa zapłaciłem wyrokiem skazującym" Rozmowa z Markiem Nicewiczem, wójtem gminy Lubicz skazanym za pomówienie starosty toruńskiego Marka Olszewskiego, poprzednika w fotelu wójta i dwóch innych osób. 📢 Tak torunianie kibicowali "Aniołom" we Wrocławiu. Oni nie zawiedli [zdjęcia] For Nature Solutions Apator Toruń w fatalnym stylu przegrał półfinał PGE Ekstraligi z Betardem. We Wrocławiu nie zawiedli tylko Emil Sajfutdinow, Patryk Dudek oraz kibice, którzy w dużej liczbie przyjechali wspierać swój zespół. Mamy zdjęcia ze Stadionu Olimpijskiego. 📢 Tragedia w Górsku. Zaginął 38-letni ojciec ratujący topiącego się syna w Wiśle W niedzielę w podtoruńskim Górsku zaginął ojciec, który starał się ratować topiącego się w Wiśle 10-letniego syna. Dziecko uratowała mama.

📢 Niezwykła moda z czasów PRL. Takie niesamowite rzeczy nosiły dziewczyny! Moda wraca? Sprawdź! Z czasów PRL wspomina się głównie kolejki do sklepów i brak podstawowych produktów, ale w latach 70. było nieco inaczej. Ta dekada przybliżyła nas nieco do Zachodu. Na przykład w modzie. Polki pragnęły ubierać się dobrze i nowocześnie. Chęć zdobycia czegoś modnego była tak silna, że czasem... rozbierano z ubrań manekiny sklepowe. Zobacz, co nosiły dziewczyny! Mamy dla was archiwalne zdjęcia.

📢 Tłumy na plaży w Kamionkach. Mamy wrzesień, ale sezon jest w pełni Chociaż wakacje zakończyły się przed tygodniem, to nie zakończył się sezon nad jeziorem w Kamionkach pod Toruniem. W drugi weekend września było tu wielu plażowiczów.

📢 Tak było na dożynkach gminnych w Kamionkach pod Toruniem. Zobaczcie galerię zdjęć W niedzielę, 10 września, odbyły się dożynki w Kamionkach Małych w gminie Łysomice pod Toruniem. Mamy zdjęcia z tego wspaniałego wydarzenia. 📢 Co za mecz na Tor-Torze! Tak kibice świętowali piękne zwycięstwo z JKH GKS Jastrzębie Nie można było sobie wyobrazić lepszej inauguracji sezonu hokejowego w Toruniu. KH Energa z kompletem punktów w dwóch meczach. W niedzielę bez szans na Tor-Torze był pretendent do mistrzostwa JKH GKS Jastrzębie. 📢 Toruń. Chcesz mieć psa? Wybierz się do schroniska dla zwierząt. Tam czworonogi czekają na adopcję Schronisko dla Zwierząt w Toruniu od 60 lat przygarnia czworonogi, które zostały pozbawione domu. Praktycznie codziennie do toruńskiego przytuliska trafiają psy. Znalazły się tu z różnych powodów. Jedne zostały porzucone, inne uciekły. Teraz czekają na chętnych, którzy chcieliby je zaadoptować. Zobacz psy, które w ostatnim czasie trafiły do schroniska i są gotowe do adopcji.

📢 Tak się bawiliście podczas Pożegnania Lata na Barbarce! Ogniska, grill, koncerty, gry i zabawy [galeria] W niedzielę, na toruńskiej Barbarce, odbywa się wydarzenie kończące lato. Przewidziane są ogniska, koncerty, gry i zabawy familijne. Do udziału w tej rodzinnej imprezie zaprasza Stowarzyszenie GoSport! Godziny trwania pikniku: 14:00-19:00. Mamy zdjęcia! 📢 Zaglądamy do jednej z najmniejszych szkół w Toruniu. "Tu jest jak u dzieci z Bullerbyn" Trudno ją dostrzec, bo jest ukryta w zieleni na nadwiślańskiej skarpie. Samochodem się tu nie dojedzie, dojście do niej wiedzie ostro w górę lub ostro w dół.

📢 Najpopularniejsze imię dla dziewczynki i chłopca w 2023 roku - TOP lista. Takie imiona są najmodniejsze Szukając imienia dla dziecka, rodzice inspirują się imionami bohaterów ulubionych filmów bądź książek. Czasem na wybór imienia dla córki lub syna wpływ ma otoczenie - rodzina i znajomi. Zdarza się, że jesteśmy zafascynowani naszymi przodkami, babcią albo dziadkiem. Czasem podoba nam się usposobienie bliskiej osoby, inteligentnej, pełnej pasji. Wyobrażamy sobie, że nasze dziecko będzie podobne. Najczęściej jednak dla swojego dziecka wybieramy imię modne w danym roku. Ministerstwo Cyfryzacji opublikowało właśnie TOP listę najpopularniejszych imion dla dziewczynek i chłopców w I połowie 2023 roku. Jakie imiona są na liście? Czytaj niżej.

📢 Te samochody są prawie nowe i borykają się z usterkami. Zobacz, które są najbardziej awaryjne według raportu TUV Kupno samochodu to zawsze wyzwanie. Tak samo przygotowują się do tego Ci, którzy zamierzają kupić auto 10-letnie, jak i ci zainteresowani 3-letnim pojazdem. W jednym i drugim przypadku kierowcy przed zakupem podpierają się różnego rodzaju rankingami awaryjności. Jednym z nich jest coroczny raport TUV, dotyczący awaryjności pojazdów. Raport powstaje co roku na podstawie okresowych badań technicznych pojazdów. Dane, które się pojawiają w zestawieniu, dotyczą okresowych badań technicznych wykonywanych na terenie Niemiec. 📢 Witamina B12. W czym jest jej najwięcej i jakie są objawy jej niedoboru? Sprawdź Witamina B12 jest bardzo ważna dla naszego organizmu. Do niedawna była niedoceniana. Witamina B12, czyli kobalamina, jest niezbędna do prawidłowego funkcjonowania organizmu. Występuje naturalnie w produktach pochodzenia zwierzęcego, głównie w mięsie. Niedobór witaminy B12 ma wpływ na organizm człowieka. Jakie są objawy braku tej witaminy? Sprawdź!

📢 Co czeka północną część Targowiska Miejskiego przy Szosie Chełmińskiej? Nie będzie likwidacji pawilonów w północnej części Targowiska Miejskiego przy Szosie Chełmińskiej. Za jakiś czas jednak zostanie ono pomniejszone o około 600 metrów w "trójkącie" z północno - zachodniej strony. 📢 Toruń. Koszary odnowione za 5,2 mln zł. "Nie ma tygodnia bez dewastacji!" - mówi ZGM. Czy warto remontować klatki? Ponad 5,2 mln zł pochłonął remont zabytkowych koszar przy ul. Mickiewicza. Odnowiono elewacje, instalacje, stolarkę okienną itd. -Mieszkańcy tego nie uszanowali. Nie ma tygodnia bez dewastacji - ubolewa Monika Mikulska, dyrektor ZGM w Toruniu. Czy warto zatem inwestować kolejne 3,5 mln zł z rządowego programu w remont klatek? 📢 Masz dzieci? Zrozumiesz... Oto najlepsze memy o niemowlakach. Dla rodziców małych dzieci to codzienność Memy o byciu rodzicem, choć powstały by bawić, są często codziennością dla tysięcy osób, które wychowują potomstwo. Śmieszne? Rodzicom niemowlaków często nie jest do śmiechu - ale cóż innego pozostaje? Sami zobaczcie najlepsze memy o rodzicielstwie - na dobry początek dnia!

📢 Emerytura pomostowa 2024 na nowych zasadach. Co się zmieni? Przygotujcie się na zmiany To już pewne! Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy poświęconej emeryturze pomostowej. W efekcie uchylono jej wygasający charakter. Tym samym już od nowego roku będzie ona obowiązywać na nowych zasadach. Jakich dokładnie? Kto zyska na nowych rozwiązaniach emerytur pomostowych? 📢 Jak się zmienił Toruń od lat 30? Wszystkich miejsc pewnie nie rozpoznacie! [Archiwalne zdjęcia] Dawno tak ciekawych zdjęć Państwu nie pokazywaliśmy! Oto zestaw archiwalnych fotografii wykonanych w Toruniu przy okazji różnych inwestycji pod koniec lat 20. oraz w latach 30. ubiegłego wieku. Niektóre uwiecznione wtedy zakątki bardzo się zmieniły, dlatego, poza przyjemnością samego ich oglądania, proponujemy Państwu zabawę w detektywa.

📢 Taka będzie rewolucja w bankomatach. Będą farbować wypłacane banknoty. Na to warto uważać Z bankomatów najczęściej korzystają starsze osoby i stroniące od płatności kartą czy BLIK-iem, ale pozostali też czasem potrzebują gotówki. Wkrótce trzeba będzie uważać wypłacając pieniądze.

📢 Piękne panie na imprezach w Hex Club Toruń w marcu. Zobacz zdjęcia! Co działo się podczas marcowych imprez w jednym z najpopularniejszych klubów na toruńskiej starówce? Całkiem sporo! Zobaczcie wybrane zdjęcia z Hex Club Toruń w naszej galerii!

ZOBACZ KONIECZNIE Tych zwierząt możesz już nie zobaczyć

Rzeczniczka SG o filmie "Zielona granica" Holland