Prasówka 14.02.2024 - wydarzenia dnia, podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego

📢 Tysiąc gardeł w SP 28! Tak kibicowaliście siatkarzom CUK Anioły Toruń w meczu z Projektem Warszawa Na spełnienie marzeń kibice i siatkarze CUK Aniołów muszą poczekać do turnieju finałowego II ligi. W meczu o awans do Final Four Pucharu Polski torunianie przegrali z jedną z najlepszych polskich drużyn, Projektem Warszawa. Hala SP 28 pękała w szwach. tak kibicowaliście toruńskim siatkarzom!

📢 To koniec abonamentu RTV? Rząd planuje poważne zmiany! Będzie nowa opłata? Najnowsze doniesienia sugerują, że już w 2025 roku zniknie opłata za abonament RTV. Przez określenie "zniknie" należy też rozumieć to, że zamiast niej pojawi się inna opłata, która w założeniu ma być lepiej ściągalna. Jak będzie wyglądać? Co zapłacimy zamiast abonamentu RTV?

📢 Szokujące absurdy na drogach. Nie uwierzysz w to co zobaczysz! Czy na polskich drogach widujecie czasem absurdy drogowe? Praktycznie każdy kierowca lub pieszy kiedyś spotkał się z takimi sytuacjami, w których nie było wiadomo, co robić. Źle ustawione znaki drogowe, drzewa w jezdniach i inne niecodzienne pomysły drogowców to częsty widok. Więcej takich przykładów znajdziecie w naszej galerii. 📢 Wysoki zwrot PIT dla emerytów oraz osób pracujących! Na ile możesz liczyć po rozliczeniu z Urzędem Skarbowym? Nadchodzi kolejne rozliczenie z Urzędem Skarbowym. W tym roku jednak tysiące osób może liczyć na korzystne zwroty zapłaconego podatku. Przede wszystkim docenią to osoby na umowach zlecenie i emeryci oraz renciście. Dla rekordzistów powróci nawet 3600 złotych! 📢 Podwyżki dla seniorów już od marca? Wiemy, ile wyniesie ta największa waloryzacja! Sprawdź Czy to ostatnie tak duże podwyżki emerytur? W marcu seniorzy mogą liczyć na wzrost świadczeń na poziomie 12,3 procent. Przynajmniej takie wzrosty zakładają rządowe prognozy, na podstawie których powstał projekt ustawy budżetowej na 2024 r. Jeżeli ustawa z takimi zapisami wejdzie w życie, wtedy renciści i emeryci mogą liczyć na takie podwyżki.

📢 Stare samochody, które nadal dobrze trzymają się na drogach. Na rynku wtórnym cieszą się wzięciem Nie wszystkie samochody, które mają ponad 10 i więcej lat są w złym stanie technicznym. Wiele z nich całkiem dobrze znosi upływ czasu i nadal służą kierowcom. Sporo modeli jest bardzo dobrze wyposażonych, spełniają też wszelkie normy bezpieczeństwa. I co najważniejsze mimo upływu lat wciąż rzadko się psują. Mówi o tym raport niemieckiego Stowarzyszenia Inspekcji Technicznej czyli TUV. Które modele najlepiej znoszą upływający czas? Sprawdź!

📢 Dostaniesz 500 złotych bonusu finansowego dla seniorów w 2024 roku? Upewnij się, czy spełniasz warunki do przelewu Wiadomość o rozszerzeniu programu 500+ na emerytów stała się pozytywnym zaskoczeniem dla wielu osób w Polsce. Czy naprawdę seniorzy mogą teraz liczyć na wsparcie finansowe? Sprawdź informacje na temat warunków i procedur uzyskania tego dodatku.

📢 Tak wygląda córka Maryli Rodowicz - Katarzyna Jasińska. 42-latka uwielbia wieś i konie [14.02.2024] Katarzyna Jasińska jest córką Maryli Rodowicz i Krzysztofa Jasińskiego. Podobnie jak słynna matka uwielbia naturę, wiejskie klimaty i zwierzęta. Legenda polskiej sceny muzycznej może być z niej dumna, ponieważ pani Katarzyna ma również głowę do biznesu. Jest trenerką i behawiorystą koni oraz prowadzi gospodarstwo agroturystyczne. Oto jak wygląda. 📢 Emerytura będzie wolna od podatku 2024. Kto nie zapłaci za otrzymane świadczenie? Więcej emerytów zapłaci wyższy podatek! Polscy emeryci muszą mierzyć się ze skutkami niezwykle wysokiej inflacji. W tym roku czeka ich bardzo wysoka waloryzacja emerytur, jednak nie każdy na tym zyska tak dużo, jak mogłoby się wydawać. Tym bardziej, że pod znakiem zapytania stoi wzrost kwoty wolnej od podatku dochodowego. Kto jednak nie zapłaci podatku od emerytury? Czy emeryci zaoszczędza więcej w 2024 roku? Zobacz!

📢 Emerycie, tyle zyskasz w tym roku na waloryzacji świadczeń! Czeka cię gigantyczna waloryzacja 13. i 14. emerytury Wszystko wskazuje na to, że to ostatni rok, w którym seniorzy uświadczą tak dużej waloryzacji świadczeń emerytalnych oraz rentowych. Dwucyfrowa waloryzacja szykuje się nam od 1 marca, a dodatkowo zwiększa się 13. i 14. emerytury. Jednak waloryzacja jest tym większa, im większa jest inflacja, więc zapowiadane niższe waloryzacje w przyszłych latach są dobrym sygnałem, bo oznaczają niższą inflację. A ile emeryci zyskają w roku 2024?

📢 Najpiękniejsze rasy kotów na świecie - ranking. Zobacz TOP 10 ras kotów uznawanych za najładniejsze [14.02.2024] Kot rosyjski, bengalski, a może turecka angora? Która rasa kotów jest najpiękniejsza? Mamy dla was zestawienie dziesięciu ras kotów, które uważane są na najładniejsze. Krótkowłose, długowłose, puchate, towarzyskie albo raczej zdystansowane. Każda rasa jest różna, każda piękna, a która najpiękniejsza? Zobaczcie!

📢 Uważaj! Te objawy są niebezpieczne! To może być guz mózgu. Sprawdź co powinno cię zaniepokoić Nowotwór. Taką diagnozę w Polsce rocznie słyszy około 150 tysięcy osób. Osób żyjących z rakiem w naszym kraju jest kilka milionów. Rodzajów nowotworów jest wiele. Jednym z nich jest guz mózgu. Jak w przypadku wielu innych nowotworów rozwija się latami często niezauważony nie dając żadnych charakterystycznych objawów. Po czym poznać więc, że dzieje się z nami coś złego? 📢 Zwrot podatku dla emerytów! Seniorzy w lutym dostaną zwrot za 13. i 14. emeryturę! Urząd Skarbowy zwróci naliczony podatek. Sprawdź, ile Emeryci, którzy otrzymują co miesiąc mniej niż 2,5 tysiąca złotych brutto otrzymają zwrot naliczonego podatku PIT od 13. i 14. emerytury. To dobra wiadomość. Urząd skarbowy pieniądze wypłaci w lutym 2024 roku. W tabeli przedstawiamy, jakie to będą kwoty. Sprawdź szczegóły!

📢 Masz zawroty głowy? To może być objaw groźnych chorób. To powoduje, że kręci Ci się w głowie Bardzo wiele osób cierpi na zawroty głowy. Nie można ich lekceważyć. Jakie są przyczyny zawrotów głowy? W głowie kręci się zarówno osobom starszym jak i młodszym. Jak wynika ze statystyk częściej z tym problemem borykają się kobiety. Zawroty głowy są definiowane jako uczucie wirowania, braku równowagi i kołysania. Mogą świadczyć również o poważnych chorobach. Jakich? Zobacz!

📢 Rozszerzenie Programu 500+ również na emerytów. Pozytywne zaskoczenie dla polskich seniorów [13.02.2024] Wiadomość o rozszerzeniu Programu 500+ na emerytów odbiła się szerokim echem w Polsce, stając się pozytywnym zaskoczeniem dla wielu seniorów. Teraz, dla tych, którzy zakończyli swoją zawodową karierę, otwierają się nowe perspektywy finansowego wsparcia. Zastanawiasz się, czy spełniasz warunki? Dowiedz się więcej o 500+ dla emerytów i odkryj, jak możesz skorzystać z tego istotnego dodatku poprawiającego jakość życia polskich seniorów.

📢 W marcu podwyżki dla seniorów. Zobacz, ile dokładnie wyniesie najnowsza waloryzacja świadczeń Czy to ostatnie tak duże podwyżki emerytur? W marcu seniorzy mogą liczyć na wzrost świadczeń. Przynajmniej takie wzrosty zakładają rządowe prognozy. Jeżeli ustawa z takimi zapisami wejdzie w życie, wtedy renciści i emeryci mogą liczyć na podwyżki. Te wypłacone zostaną już w marcu. 📢 Te SUV-y są praktycznie bezawaryjne. Cieszą się dobrą opinią kierowców Kolejny rok SUV-y cieszą się wielką popularnością wśród polskich kierowców. Liczba modeli takich samochodów na ulicach z roku na rok jest coraz większa. Ten rodzaj samochodu cieszy się sporą popularnością również na rynku wtórnym. Ceny poszczególnych modeli trzymają się całkiem dobrze. W ostatnich latach trwałość tych samochodów również znacznie wzrosła. Mówią o tym raporty awaryjności przygotowywane przez ADAC, czyli niemiecki automobilklub. Sprawdź, które SUV-y są najmniej awaryjne.

📢 Wojsko wyprzedaje sprzęt i akcesoria. Zobacz, co można tanio kupić ze sklepu AMW Szukasz pomysłu na prezent? Sprawdź aktualną ofertę sklepu internetowego Agencji Mienia Wojskowego. W naszej galerii prezentujemy wybrane sprzęty i akcesoria wojskowe, które obecnie można kupić od wojska! Więcej szczegółów i zdjęć znajdziesz w naszej galerii.

📢 Zastanawiasz się nad hybrydą? Samochody hybrydowe są godne polecenia. Sprawdź, które modele są najmniej awaryjne Na ulicach widać coraz więcej samochodów hybrydowych. Ci, którzy nie do końca są przekonani do samochodów elektrycznych przechodzą na hybrydy. To połączenie silników spalinowych z elektrycznymi doskonale sprawdza się nie tylko w mieście. Wszystkie koncerny produkują już tego typu samochody. Które z nich najlepiej odnajdują się na rynku wtórnym i czym się kierować kupując używaną hybrydę? Oto hybrydy, które są najmniej awaryjne.

📢 Kolejna seria mistrzów parkowania z Torunia i okolic! Dlaczego ci kierowcy zostawili swoje samochody w ten sposób? Tzw. "mistrzowie parkowania" skutecznie utrudniają życie innym użytkownikom dróg i chodników. Znowu pokazali, na co ich stać. Zobacz najnowsze przykłady, jak nie wolno parkować swoich pojazdów. Więcej zdjęć w naszej galerii. 📢 Marcowa waloryzacja emerytur. Takie pieniądze wpłyną na konta emerytów w lutym, a takie w marcu. O ile wzrosną emerytury? Emerytury w lutym będą wypłacane po raz ostatni w takiej wysokości. Od marca emeryci i renciści otrzymają wyższe, zwaloryzowane świadczenie. W jakiej wysokości otrzymają seniorzy emerytury w lutym, a w jakiej w marcu? Sprawdź o ile wzrosną na rękę wypłaty emerytur i w jakim terminie wpłyną na konta. 📢 Taka ulga przysługuje na dziecko. Zwrot prawie 7000 złotych na konto, ale pod jednym warunkiem Początek roku to nie tylko czas podsumowań, ale również okres składania deklaracji PIT 2024. Wśród różnych możliwości rozliczeń podatkowych, jedna ulga przyciąga szczególną uwagę rodziców. Zwrot prawie 7000 złotych na konto może stać się rzeczywistością dla tych, którzy podejmą pewien kluczowy krok. Zanim jednak zaczniesz marzyć o dodatkowej gotówce, sprawdź, czy spełniasz warunki, które otwierają drzwi do tej hojnej ulgi na dziecko.

📢 Marcowa waloryzacja emerytur przekracza oczekiwania? Resort wydaje stanowczy komunikat! Szacunki dotyczące waloryzacji Najnowsza zapowiedź Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oznacza, że podwyżki emerytur będą większe niż jeszcze niedawno uważano. Prognozuje się wysokość co najmniej 12,3% waloryzacji 1 marca 2024 roku - jest to początkowa wartość, którą spekulowano przez większość 2023 roku. Jednak pod koniec zeszłego roku i w styczniu coraz częściej mówiło się o nieco niższej waloryzacji wynoszącej 11,9%. Teraz jednak ma to być "minimalny" wzrost świadczeń. Ile zatem wyniesie minimalna podwyżka świadczeń emerytalnych? Kiedy poznamy dokładne dane? 📢 Adopcja czworonogów w Toruniu: Te urocze zwierzaki oczekują w schronisku na kochający dom. Sprawdź i przygarnij! [ZDJĘCIA] Bez względu na porę roku do Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Toruniu przybywają nowi lokatorzy. Wśród nich jest bardzo dużo psów, które trafiły tu z rożnego powodu. Za każdym zwierzakiem stoi osobna historia. Jedne zostały porzucone, inne uciekły, jeszcze inne błąkały się po okolicy i zostały złapane. Wszystkie jednak zostały bez domu i teraz czekają na adopcję. W schronisku na nowych właścicieli czekają pieski małe, duże, rasowe i kundelki. Może właśnie wśród nich Twój zwierzęcy przyjaciel? Zobacz psy, które ostatnio trafiły do toruńskiego schroniska.

📢 Renta socjalna w 2024 roku: Kto może ubiegać się o to świadczenie? Jakie są aktualne kryteria i kwoty? Renta socjalna to ważne świadczenie dla wielu Polaków. Warto wiedzieć, że nie jest zależna od stażu pracy ani przebywania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Aby uzyskać te pieniądze trzeba jednak spełnić określone kryteria. W naszym artykule dowiesz się, co trzeba zrobić, by skorzystać z renty socjalnej w 2024 roku, jakie są warunki oraz komu przysługuje.

📢 Długi, które przedawniają się w lutym 2024 roku, nie musisz spłacać. Czym jest przedawnienie i kiedy nie trzeba oddawać długu Czy wiesz, że istnieje kategoria długów, które po pewnym czasie przedawniają się, a ty nie musisz ich spłacać? Przedawnienie długu to prawne zjawisko, które pozwala na uniknięcie egzekucji, ale czy wiesz, kiedy i jakie zobowiązania podlegają temu procesowi? Odpowiadamy na te pytania i podpowiadamy, gdzie sprawdzić swoje zadłużenie.

📢 Te modele samochodów często wymagają napraw. Rankingi nie są dla nich korzystne. Które auta często trafiają do warsztatu? Sprawdź! Kupno używanego samochodu to w wielu przypadkach loteria. Co roku gra w nią wiele osób i część z nich może być zawiedziona. Nie zawsze bowiem model, który nam się podoba jest tym, który nie będzie sprawiał nam kłopotów. Okazuje się, że model, który wybraliśmy znajduje się w rankingach awaryjności na czołowych miejscach. Zobacz, które modele stosunkowo często się psują. 📢 Ile pieniędzy z pensji może zająć komornik z konta bankowego w 2024 roku i jakie przedmioty są chronione przed zajęciem? Sprawdzamy! Od stycznia 2024 roku obowiązują zmienione przepisy dotyczące egzekucji komorniczych, w tym również zajmowania środków z konta bankowego dłużnika. Nowe regulacje wzbudziły wiele pytań i wątpliwości, zwłaszcza wśród osób zalegających z płatnościami. W niniejszym artykule przyjrzymy się, ile pieniędzy może zająć komornik z konta bankowego oraz jakie kwoty są objęte ochroną przed zajęciem. Sprawdzimy też, czego komornik zabrać nie może.

📢 Odkryj świadczenia socjalne, na które możesz liczyć nawet przy przekroczeniu progu dochodowego! Coraz więcej osób zdaje sobie sprawę, że istnieje możliwość otrzymania zasiłków i pomocy rzeczowej nawet wtedy, gdy przekraczają kryterium dochodowe. Warto poznać szczegóły tej formy wsparcia, która może okazać się pomocna w sytuacjach nagłych i trudnych do przewidzenia.

📢 Krzysztof Stanowski. Tak żyje twórca Kanału Zero. Dom w środku lasu, ogród i boisko Krzysztof Stanowski w ciągu ostatnich kilku lat wyrósł na jednego z najpotężniejszych twórców w polskim internecie. Założyciel Kanału Zero, który wystartował na początku lutego, mieszka nieopodal Warszawy w posiadłości w środku lasu. Chętnie na Instagramie publikuje zdjęcia z życia zawodowego i rodzinnego. Zobacz, jak żyje Krzysztof Stanowski. 📢 Kto dostanie teraz 13. pensję za 2023 rok? Kiedy ruszają przelewy na konta? Wielu pracowników sektora publicznego oczekuje teraz na dodatkową wypłatę w postaci trzynastej pensji za rok 2023. Ale kiedy dokładnie można spodziewać się przelewów na konta bankowe? Sprawdźmy, kto ma prawo do tej gratyfikacji i jakie są zasady jej wypłaty.

📢 Toruń. To już koniec! Trwa burzenie dawnego biurowca Metronu przy ul. Targowej [zdjęcia] Rozpoczęło się wyburzanie biurowca na terenie dawnego Metronu. Teren po upadłej Fabryce Wodomierzy i Zegarów w Toruniu przygotowywany jest do sprzedaży.

📢 Stan pogotowia przeciwpowodziowego w Toruniu. Wody w Wiśle wciąż przybywa! Od poniedziałku w Toruniu obowiązuje stan pogotowia przeciwpowodziowego. Wisła przekroczyła stan ostrzegawczy już w niedzielny wieczór. Prezydent Michał Zaleski zorganizował specjalną konferencję prasową. 📢 Lista produktów wycofanych ze sklepów 13.02.2024. Kaufland, Biedronka, Lidl, Netto, Auchan muszą wycofać te produkty 13.02.2024 Główny Inspektorat Sanitarny ostrzega! 13.02.2024 Oto nowa lista produktów wycofanych przez sklepy Kaufland, Auchan, Biedronka, Lidl, Netto muszą usunąć ze swoich półek? Zobacz nowe ostrzeżenie sanepidu. Lista produktów wycofanych ze sklepów powiększona została o kosmetyki.

📢 Oto ślub Krzysztofa Rutkowskiego! Detektyw i Maja Plich wzięli ślub. Co to było za niezwykłe wydarzenie! ZDJĘCIA 13.02.2024 Krzysztof Rutkowski i Maja Plich są oczywiście oficjalnie małżeństwem od kilku lat. Zobaczycie zdjęcia i nagranie z ceremonii ślubnej w pałacowym ogrodzie! 📢 Mężczyźni o tych imionach są najgorszymi mężami. Mają trudny charakter [LISTA] 13.02.2024 Od początku wydają się wspaniałymi partnerami życiowymi, a po ślubie wszystko diametralnie się zmienia. Co możemy wyczytać z konkretnych imion? Zobacz, jacy mężczyźni muszą się bardzo starać w roli mężów. Potrzeba jednak więcej silnej woli - ci mężczyźni muszą się mocniej starać, aby być dobry mężami. Zobacz listę męskich imion, które mogą świadczyć o trudnym charakterze.

📢 Kamila Adamiec z Torunia czwarta w Mistrzostwach Polski Baristów! Brawo! Kamila Adamiec-Karandyszewska z Torunia znów w czołówce najlepszych baristów w kraju! W miniony weekend (10-11.02) wywalczyła 4. miejsce w prestiżowych Mistrzostwach Polski Baristów w stolicy. Na co dzień kawę serwuje w kawiarni "Projekt Nano".

📢 Masz taką chorobę? Teraz możesz dostać rentę od ZUS. Należy zrobić tylko ten krok Walka z chorobą może być trudna, ale istnieją środki wsparcia, które mają na celu ulżenie w trudnych chwilach. Jeśli borykasz się z poważną chorobą, ZUS oferuje możliwość uzyskania renty chorobowej. Odkryj, jak ten jeden krok może otworzyć drzwi do dodatkowego wsparcia finansowego. 📢 Będzie duży zwrot pieniędzy dla emerytów w 2024 roku. Kiedy wypłaty na konta? Sprawdź Emeryci, którzy otrzymują co miesiąc mniej niż 2,5 tysiąca złotych brutto otrzymają zwrot naliczonego podatku PIT od 13. i 14. emerytury. Urząd skarbowy pieniądze wypłaci w lutym 2024 roku. W tabeli przedstawiamy, jakie to będą kwoty. Zobacz. 📢 Czy dostrzegasz te objawy? Tak organizm reaguje na obecność pasożytów. Dowiedz się, jak się ich pozbyć! Coraz częściej można spotkać się ze stwierdzeniem, że przyczyną złego samopoczucie mogą być pasożyty. Jak trafiają do ludzkiego organizmu i kiedy możemy się nimi zarazić? Sprawdź jakie są charakterystyczne objawy obecności pasożytów w naszym organizmie.

📢 Najmniej awaryjne SUV-y: Aktualny raport ADAC pokazuje, które modele długo służą ich użytkownikom. Jakie warto wybrać? SUV-y szturmem zdobyły polskie ulice. Kierowcy zakochali się w tym typie samochodu. Liczba SUV-ów na ulicach gwałtowanie wzrosła. Popularnością cieszą się nie tylko nowe modele, ale również te wyprodukowane kilka lat temu. Widać to po ogłoszeniach na rynku wtórnym. W ostatnich latach trwałość tych samochodów również znacznie wzrosła. Mówią o tym raporty awaryjności przygotowywane przez ADAC, czyli niemiecki automobilklub. Zobacz, które SUV-y są najmniej awaryjne. Oto TOP 12.

📢 Starsze modele samochodów: Nadal sprawne nawet po przejechaniu kilkuset tysięcy kilometrów! Samochody, które mają ponad 10 lat wciąż sobie dobrze radzą na drogach. Niektóre modele komfortem nie ustępują dzisiejszym egzemplarzom. Starsze auta nie zawsze są jeżdżącymi złomami. Dlatego kupno takie samochodu nie zawsze wiąże się z późniejszymi kłopotami. Są modele, które dobrze znoszą upływ czasu i świetnie służą nowym właścicielom. Są dobrze wyposażone także pod względem bezpieczeństwa. Ważne jest także to, że dość rzadko ulegają awariom, a koszty ich naprawy nie zrujnują właściciela. Oto starsze modele, które dobrze wypadły w raporcie niemieckiego Stowarzyszenia Inspekcji Technicznej czyli TUV. Sprawdź!

📢 Na tych starych telefonach komórkowych DOBRZE zarobisz. Masz stary model telefonu w domu? Sprawdź, bo możesz nieźle zarobić Stare telefony komórkowe są warte majątek! Wprawdzie nie dorównują smartfonom, ale są niezwykle cenne! Nie zrobisz nimi zdjęcia, nie przejrzysz facebooka, nie sprawdzisz instagrama... Nokia, Motorola czy Siemens to tylko część marek, rządzących rynkiem telefonów jeszcze 20 lat temu. Dziś mają wartość kolekcjonerską, więc są cenne! Masz w domu te aparaty? To trzymaj się - możesz zarobić dużą kasę! 📢 Targowisko przy Szosie Chełmińskiej. Plan się zmienia, niepokój nie znika W poniedziałek grupa sprzedawców z targowiska przy Szosie Chełmińskiej, których niebawem dotkną konsekwencje budowy brakującego odcinka Trasy Staromostowej, spotkała się z przedstawicielami

📢 Gwara Toruńska. Te słowa ciągle można usłyszeć w naszym regionie. Znasz je? Sprawdź! Gwara Toruńska to słowa, które od lat używane są przez mieszkańców naszego regionu. Specyficzne powiedzonka powoli odchodzą do lamusa, jednak ciągle posługuje się nimi część osób mieszkających w Toruniu i okolicy. Wiele z nich ma pochodzenie niemieckie, gdyż powstawały w czasie kiedy Toruń znajdował się pod zaborem pruskim. Znacie znaczenie tych słów?

📢 Lexus. Modele marki rządzą w klasie premium. Zobacz jakie? W styczniu 2024 roku zarejestrowano w Polsce 1268 Lexusów. To najlepszy miesięczny wynik marki w historii na naszym rynku. Trzy modele dominują w klasie premium.

📢 Zamieszanie wokół konkursu na dyrektora SP nr 12 w Toruniu. Kto w nim startuje? Jeszcze nie został rozstrzygnięty, a już budzi mnóstwo emocji. Mowa o konkursie na dyrektora SP nr 12 przy ul. Strzałowej w Toruniu. Nie wszystkim podoba się kandydatka na szefową placówki. To Maria Mazurkiewicz, była wicekurator oświaty. 📢 Podniesiony stan Wisły w Toruniu. Czy mieszkańcy powinni obawiać się zalania? Stan Wisły w niedzielny wieczór (11.02.2024 r.) przekroczył stan ostrzegawczy – 530 cm. Woda powoli się podnosi także w Drwęcy. Z czego wynika podniesiony stan rzek? Czy Toruniowi grozi zalanie?

📢 Tak kiedyś wyglądał Ciechocinek! Niesamowite zdjęcia uzdrowiska z Narodowego Archiwum Cyfrowego Ciechocinek to miasto, które od lat należy do miejsc chętnie odwiedzanych przez turystów i kuracjuszy. Mamy dla Was unikalne zdjęcia jednej z największe pereł polskich uzdrowisk. Obejrzyjcie stare fotografie ze zbiorów Narodowego Archiwum Cyfrowego. Zobaczcie jak bardzo zmienił się Ciechocinek! 📢 Skutki picia ciepłej wody. To się dzieje, gdy pijesz ciepłą wodę na czczo - zaskakujące skutki Wiele osób zaczyna swój dzień od filiżanki kawy albo od szklanki wody z cytryną. Coraz więcej osób sięga też po ciepłą wodę, zwłaszcza na czczo. Jest to bardzo popularne głównie ze względu na wiele właściwości zdrowotnych. Jakie są zalety i wady tego rytuału? Co dzieje się z organizmem, gdy codziennie pijesz ciepłą wodę? Zobacz, co mówią na ten temat eksperci. Jakie są zalety i wady picia ciepłej wody? Co dzieje się z organizmem, gdy codziennie pijesz ciepłą wodę na czczo? Zobacz, co mówią na ten temat eksperci.

📢 Tyle osób po wojnie mieszkało w miastach Kujawsko-Pomorskiego. Te liczby mogą szokować! W ostatnich 20 latach zauważalna jest tendencja wyludniania się zdecydowanej większości miast w województwie kujawsko-pomorskim. Przeanalizowaliśmy dane demograficzne z okresu bezpośrednio po zakończeniu II wojny światowej. Prześledź historię demograficzną swojego miasta i zobacz, jak liczby z 1946 roku wyglądają przy obecnych danych. 📢 Zmiany na przystankach autobusowych w Toruniu. Wiele peronów będzie przystępniejszych Do końca czerwca w Toruniu przebudowanych zostanie 27 peronów autobusowych. Obecnie prace trwają na ulicy Fałata. 📢 "Jezioro Łabędzie" w wykonaniu renomowanego Królewskiego Baletu Klasycznego w CKK Jordanki w Toruniu [ZDJĘCIA] Odkryjcie magiczny świat miłości i poświęcenia w wykonaniu renomowanego zespołu baletowego. Królewski Balet Klasyczny prezentuje niezwykłą interpretację klasycznej produkcji Piotra Czajkowskiego - "Jeziora Łabędziego". Przeżyjcie niezapomniane chwile, obserwując doskonałą technikę utalentowanych tancerzy. "Jezioro Łabędzie" w CKK Jordanki w Toruniu z udziałem Toruńskiej Orkiestry Symfonicznej! Oglądajcie przepiękną galerię zdjęć z niedzielnego występu.

📢 Zasiłek dla bezrobotnych 2024. Komu przysługuje? Ile wynosi zasiłek dla bezrobotnych? Waloryzacja zasiłku dla bezrobotnych Przyjęło się mówić o powszechności zasiłku dla bezrobotnych, ale nie każdy bez pracy może liczyć na takie wsparcie. Trzeba spełnić konkretne wymogi formalne, aby otrzymać zasiłek. Co więcej, kwota zasiłku zmienia się w zależności od stażu pracy. W 2023 roku ustalono kwotę, która ma obowiązywać do czerwca 2024 roku. Jaka jednak będzie potem stawka? Ile wynosi zasiłek dla bezrobotnych w 2024 roku? Komu przysługuje wsparcie? Jakie trzeba spełnić warunki, aby uzyskać wsparcie? Wyjaśniamy! 📢 Pchli targ w Toruniu. W takim miejscu można trafić na prawdziwe rarytasy za grosze Kolejny w tym roku pchli targ odbył się na parkingu centrum handlowego "Kometa" w Toruniu. 📢 Co na początku XX wieku można było robić w Toruniu na Martwym Ramieniu? Sto dwadzieścia lat temu na dalekim wschodzie zagrzmiały działa. Ich echo słychać było za naszą miedzą. W Toruniu natomiast rozpoczęła się budowa gmachu dzisiejszego V LO, a w nocy zaczęły dzwonić telefony.

📢 Te osoby naprawdę kochają zwierzęta. Adoptowały psy z toruńskiego schroniska. Brawo! W Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt w Toruniu jest wiele psów, które czekają na adopcję. Trafiły do placówki w różnych okolicznościach i z różnych powodów. Jedno jest pewne. Czekaja na nowy dom. Część z nich już go znalazła. Na szczęście nie brakuje bowiem osób, które zdecydowały się zabrać psa do domu. Wielkie brawa dla nich za decyzję. Zobaczcie osoby, które ostatnio adoptowały psy z toruńskiego schroniska. 📢 Waloryzacja wyższa niż przewidywano! To już nie prognoza. Znamy ostateczny wskaźnik marcowej waloryzacji marcowej emerytury! To już pewne! Ostatecznie waloryzacja rent i emerytur w 2024 roku wyniesie 12,12 procent! Poinformowało o tym Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Co istotne, do wszystkich świadczeń zostanie zastosowana waloryzacja procentowa. Ostateczne wyliczenie wskaźnika waloryzacji było możliwe dzięki podaniu przez GUS kluczowych, ostatecznych danych. Te zaś wpłynęły bezpośrednio na ustalenie tejże waloryzacji. Ile zyskają emeryci? Prezentujemy dokładne wyliczenia ostatecznej waloryzacji emerytur i rent 2024!

📢 Toruń. Nowa restauracja przy Rynku Staromiejskim 25! Włoska pizza w "Autentica" "Autentica" - tak nazywa się nowy lokal gastronomiczny przy Rynku Staromiejskim 25 w Toruniu. Kusi włoską pizzą. Działa w miejskim lokalu. Najemca - spółka Zeiko - zainwestował kilkaset tysięcy zł w przystosowanie zabytkowych wnętrz. Wcześniej ten adres przechodził naprawdę dziwne koleje losu. 📢 Studniówka 2024. Taka była zabawa Zespołu Szkół Mechanicznych, Elektrycznych i Elektronicznych w Toruniu Jako ostatni spośród maturzystów ze szkół ponadpodstawowych w Toruniu zdających egzamin w maju 2024 roku bawili się na studniówce uczniowie Zespołu Szkół Mechanicznych, Elektrycznych i Elektronicznych. 📢 Parkrun Toruń 389. Mnóstwo biegaczy w lesie na Skarpie - zobaczcie zdjęcia! Parkrun Toruń już po raz 389. To była doskonała okazja, żeby spalić kalorie po tłustym czwartku. Tak biegaliście w lesie na Skarpie w sobotę 10 lutego - zobaczcie zdjęcia uczestników sportowej imprezy!

📢 Kolejna gorąca impreza w Hex Club Toruń za nami. Zobaczcie, co się działo! Działo się na ostatniej imprezie w Hex Club Toruń! Mamy dla Was kolejną fotorelację z jednego z najpopularniejszych klubów na toruńskiej starówce. Więcej zdjęć w galerii.

📢 Studniówka 2024. Kameralny bal maturzystów z Zespołu Szkół Muzycznych w Toruniu W "Młynie Smaków" bawili się na studniówce maturzyści z Zespołu Szkół Muzycznych w Toruniu. 📢 Tyle emerytury brutto i netto Ci się należy. Zobacz nowy kalkulator emerytur i oblicz ile dostaniesz wypłaty od ZUS w 2023 roku! Zbliżanie się do wieku emerytalnego wywołuje wiele pytań wśród przyszłych emerytów. Jaką emeryturę otrzymam od ZUS i kiedy zacznie być mi wypłacana? Czy mogę przed przejściem na zasłużoną emeryturę poznać kwoty brutto i netto, jakie będą mi wypłacane. Tak! Poznajcie kalkulator emerytur, dzięki któremu obliczycie swoje emerytury.

📢 Te samochody walczą z usterkami. To najbardziej awaryjne auta w przedziale 2-3 lat Coraz więcej osób decyduje się na kupno samochodu używanego w miarę młodego. Zanim wyda się określoną pulę pieniędzy warto sprawdzić, które auta dość często mają usterki. Nikt nie chce po kupnie samochodu spędzać w warsztacie więcej czasu niż na ulicach. Usterki nie muszą być nawet poważne, by wyraźnie zniechęciły kierowców do danego modelu. Z pomocą może przyjść raport TÜV, który powstaje na podstawie danych zebranych podczas okresowych przeglądów technicznych samochodów osobowych w stacjach kontroli pojazdów na terenie Niemiec.

📢 Najlepsza pizza na dowóz w Toruniu i okolicy. Te lokale zdobyły najwyższe opinie internautów Toruń, miasto pełne historii, malowniczych uliczek i tętniące życiem kulturalnym, jest również miejscem, gdzie możesz delektować się wyśmienitą pizzą bez wychodzenia z domu. Przedstawiamy zestawienie pizzerii, które zdobyły najwyższe noty od lokalnych smakoszy. Odkryj kulinarne skarby Torunia, gdzie smak, jakość i profesjonalizm idą w parze! 📢 Piękne panie na imprezach w Hex Club Toruń w październiku. Oto najnowszy przegląd zdjęć! Podczas październikowych imprez w Hex Club Toruń pojawiło się w tym klubie wiele pięknych pań i przystojnych panów. My tym razem postanowiliśmy stworzyć subiektywny przegląd zdjęć kobiet, które szczególnie przyciągnęły naszą uwagę. Sprawdź, co się działo w jednym z najpopularniejszych klubów na toruńskiej starówce. 📢 Stare banknoty z PRL-u. Tyle kosztują w 2023 roku! Warto je teraz sprzedać. Taka jest wartość pieniędzy z PRL-u [cennik] Banknotami z PRL-u w sklepie nie zapłacimy, nie zmienia to jednak faktu, że wciąż mogą być one niezwykle cenne. Wszystko zależy od stanu zachowania, typu banknotu, a także od jego unikalnych cech. Na niektóre banknoty czyhają kolekcjonerzy. Czego dokładnie poszukują? Co zwiększa wartość banknotów z PRL-u? Zobacz szczegóły!

📢 Walentynki 2022: MEMY i śmieszne obrazki z okazji Walentynek. Zobacz najciekawsze propozycje MEMÓW na Dzień Zakochanych. Zabawne Walentynki Walentynki 2022 już dziś! Z tej okazji zebraliśmy najśmieszniejsze MEMY poruszające tematykę Walentynek. Zobaczcie, jak internauci w zabawny sposób komentują Dzień Zakochanych! W materiale prezentujemy też kilka życzeń dla drugiej połówki, które można wysłać za pomocą SMS-a lub przez wiadomość na Messengerze. Oto szczegóły i zdjęcia! 📢 Ostatki MEMY. Koniec karnawału i śledzik 2019 oczami internautów Zobacz memy z ostatkami i śledzikiem w roli głównej. Zapusty zaczęły się w tłusty czwartek i tradycyjnie kończą się we wtorek, przed Środą Popielcową, która otwiera okres wielkiego postu poprzedzającego Wielkanoc. Ostatki i śledzik 2019 MEMY - zaczynamy!