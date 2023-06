Prasówka 14.06.2023 - najważniejsze wydarzenia. Przygotowaliśmy przegląd prasy z wczoraj

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 13.06. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Nie jedz truskawek, jeśli przyjmujesz te leki. One w połączeniu z truskawkami mogą być niebezpieczne”?

Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Nie jedz truskawek, jeśli przyjmujesz te leki. One w połączeniu z truskawkami mogą być niebezpieczne Sezon na truskawki właśnie się rozpoczyna. Już dostępne są pierwsze rodzime truskawki, a od kilku tygodni możemy kupować truskawki importowane. Jak się okazuje nie zawsze możemy sięgać po te owoce. Truskawki są silnie uczulające. Nie powinno się ich także łączyć z niektórymi lekami. Jakimi? Zobaczcie.

📢 Tak się bawi Toruń nocą na starówce. Mamy kolejne zdjęcia z gorących imprez w Bajce! Co ciekawego działo się ostatnio w toruńskiej Bajce? Zobaczcie sami! Oto najnowsza fotorelacja z imprez w jednym z najpopularniejszych klubów na starówce w Toruniu! Więcej w naszej galerii.

📢 Dodatkowe pieniądze na wakacje w 2023 roku. Tyle pieniędzy dostaną osoby pracujące. Ile wynoszą wczasy pod gruszą 2023? Dodatkowe pieniądze na wakacje są przeznaczone dla osób pracujących. Pracownicy otrzymują je z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Jak je uzyskać? Sprawdź, jakie warunki trzeba spełnić, aby otrzymać dofinansowanie. Kto może Ile wynoszą wczasy pod gruszą 2023 netto? Sprawdź szczegóły!

Prasówka 14.06: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Dodatek stażowy 2023. Komu się należą dodatkowe pieniądze? Takie są zasady wypłacania dodatku stażowego Dodatek za wysługę lat 2023. Dodatek stażowy 2023. Komu się należą dodatkowe pieniądze? Takie są zasady wypłacania dodatku stażowego. Najczęściej kojarzony jest z osobami zatrudnionymi w „budżetówce”, czyli m.in. urzędnikami, sędziami czy żołnierzami. Jaki jest procent i w jaki sposób obliczane są dodatki dla pracowników? Sprawdź szczegóły!

📢 Oto jakie pieniądze tracą na ważności i wartości jeszcze w tym roku! Te banknoty musisz wymienić w 2023 roku Wymiana banknotów 2023. O jakie pieniądze chodzi? Sprawdź, czy masz je w swoim portfelu. Jakie banknoty tracą ważność i należy je wymienić? Posiadacz banknotu ma obowiązek wymiany. Masz te banknoty? Szybko je wymień, ponieważ tracą na ważności i wartości. Europejski Bank Centralny zapowiedział, że do 2024 roku trzeba pozbyć się tych banknotów. Sprawdź szczegóły! 📢 Prywatność w sieci jest zagrożona? Co zostawiamy po sobie w Internecie? Tak powinieneś się chronić! Cyfrowy ślad w Internecie pozostawia każdy z nas, dlatego też prywatność w sieci jest szczególnie narażona na ekspozycję. Ostrzega o tym również Ministerstwo Cyfryzacji. W ostatniej komunikacji wystosowano wskazanie o tym, jak dbać o prywatność w sieci. A co zostawiamy w sieci? Jak dbać o prywatność?

📢 500+ dla emerytów i rencistów? Tak, ale nie dla wszystkich! Czy wiek ma tu znaczenie? Dodatek 500 plus dla osób powyżej 65 i 75 roku życia błędnie przedstawia się jako taki, który jest dla wszystkich. Rzeczywiście to tylko część osób z tej grupy wiekowej może na to liczyć. Kto dokładnie otrzyma dodatkowe środki? Na jakich zasadach są przyznawane? 📢 Te popularne SUV-y warto kupić. Nie zawiedziesz się - są najmniej awaryjne. Zobacz najnowszy raport ADAC Ostatnie lata w motoryzacji to wielka popularność samochodów typu SUV. Wielu kierowców marzy o takim aucie. Cieszą się one dużą popularnością na rynku wtórnym. Ceny tych aut nie są niskie. Czy kupno takiego samochodu to dobry wybór? ADAC, czyli niemieckiego automobilklub sporządza i udostępnia raporty awaryjności poszczególnych modeli. Zobacz, które samochody typu SUV są najmniej awaryjne.

📢 Tanie domy do remontu w Kujawsko-Pomorskiem. Tyle musisz wydać! Sprawdź ogłoszenia [czerwiec 2023] Jakie tanie domy do remontu można kupić obecnie w województwie kujawsko-pomorskim? Sprawdźcie sami! W naszym materiale prezentujemy najnowsze ogłoszenia z portalu OtoDom.pl, które dotyczą tego typu nieruchomości. 📢 Podatki wracają od 1 lipca. Będą też dodatkowe nowe ulgi. Co dokładnie zmieni się w podatkach? Zmiany podatkowe od 1 lipca 2023 roku będą mogły sporo namieszać. Pojawi się część znanych nam podatków, część z nich zniknie... podobnie jak zniknie część ulg podatkowych. Kłopoty będą mieli zwłaszcza podatnicy, którzy zapomną o raportowaniu. Co dokładnie się zmieni? Zobacz! 📢 550 złotych niezależnie od wieku po zmarłym rodzicu? Koniecznie złóż wniosek w ZUS! Specjalny dodatek w ZUS można otrzymać niezależnie od wieku. Wystarczy złożyć prosty wniosek, a ZUS będzie wypłacać pieniądze w wysokości ponad 550 złotych miesięcznie. Trzeba jednak pamiętać, żeby zawnioskować! Nie każda jednak osoba pobierająca rentę rodzinną otrzyma taki dodatek.

📢 Oto samochody najmniej i najbardziej awaryjne. Które auta doceniono? Najnowszy raport TUV Dużą popularnością cieszą się różnego rodzaju rankingi dotyczące awaryjności aut. Jednym z rzetelniejszych jest ten przygotowywany przez niemieckie Stowarzyszenie Inspekcji Technicznej czyli TUV. Raport TÜV powstaje na podstawie danych zebranych podczas okresowych przeglądów technicznych samochodów osobowych w stacjach kontroli pojazdów na terenie Niemiec. Najnowszy dokument zawiera informacje zebrane w okresie między lipcem 2021 a czerwcem 2022 roku. Które modele wypadły w nim najlepiej, a które najgorzej? 📢 Rekordowa cena za monety z PRL-u! 33 tysiące złotych na aukcji - mógł mieć ją każdy! Może też masz taką? Padł kolejny rekord aukcji monety z PRL. 10 groszy z 1973 roku zostało sprzedane za 33 tysiące złotych. Szczęśliwy sprzedawca znalazł ją w klaserze swojego przodka.

📢 To cichy zawał serca. Nie przegap jego pierwszych objawów! Od razu zgłoś się do lekarza Na zawał serca narażona jest znaczna część naszego społeczeństwa. Atakuje znienacka i często kończy się śmiercią. Na zawał umiera bowiem najwięcej osób na świecie. Czym jest zawał serca? To stan niedokrwienia mięśnia sercowego, który skutkuje jego martwicą. Najczęściej jest konsekwencją miażdżycy tętnic wieńcowych. Okazuje się, że na zawał pracuje się latami. Część osób przechodzi tak zwany cichy zawał serca. Jakie są jego objawy? 📢 Skutki jedzenia jajek na twardo. Wiedziałeś o tym? To się dzieje, gdy jesz jajka na twardo Jajka na twardo są niezwykle popularne nie tylko w okresie świąt Wielkiej Nocy. Same jajka są jednym z najzdrowszych pokarmów na świecie. Nie tylko są źródłem zdrowych tłuszczów i białka, ale również witamin i minerałów. Co więcej, jajka są niezwykle uniwersalnym jedzeniem. Zjemy je na miękko, na twardo, w formie omleta czy jajecznicy... nie wspominając o tym, że jajka są ważnym składnikiem wielu potraw i ciast. W tym miejscu jednak przyjrzymy się gotowanym jajkom na twardo. Takie mają zalety... i wady?

📢 Tak mieszkają milionerzy w Kujawsko-Pomorskiem. Ich wille i rezydencje są na sprzedaż! Tak wyglądają w środku [zdjęcia] Luksus, nowoczesne aranżacje i duże przestrzenie to m.in. wyróżnia piękne wille i rezydencje w regionie kujawsko-pomorskim. W galerii prezentujemy najnowsze ogłoszenia z portalu Otodom.pl, które dotyczą ofert sprzedaży nietuzinkowych nieruchomości z regionu. Zobacz, ile trzeba na nie wydać! 📢 Kujawsko-Pomorskie. Oto najbardziej oryginalne i najdziwniejsze nazwiska w regionie [14.06.2023] Poznajcie listę najdziwniejszych nazwisk w województwie kujawsko-pomorskim! Sporządziliśmy ją w oparciu o dane przygotowane przez Ministerstwo Cyfryzacji. Stworzyliśmy zestawienie zawierające najdziwniejsze nazwiska w Kujawsko-Pomorskiem. Co ciekawe, nosi je zaledwie kilkoro mieszkańców regionu. Jesteście ciekawi, czy nazwisko Waszego sąsiada znalazło się w tym gronie? Sprawdźcie naszą listę!

📢 Te 10-letnie samochody rzadko się psują. Mają wyrobioną markę i warto je kupić. Sprawdź, które modele są godne uwagi 10-letnie i nieco starsze samochody wcale nie muszą być jeżdżącymi złomami. Warto czasami rozważyć kupno takiego auta tym bardziej że niektóre z modeli całkiem dobrze znoszą upływ czasu. Wiele egzemplarzy jest bardzo dobrze wyposażonych, spełniają też wszelkie normy bezpieczeństwa. I co najważniejsze mimo wciąż rzadko się psują. Świadczy o tym raport niemieckiego Stowarzyszenia Inspekcji Technicznej czyli TUV. Które modele najlepiej znoszą upływający czas? SPrawdź!

📢 Witamina B12. W czym jest jej najwięcej i dlaczego jest potrzebna dla organizmu? Sprawdź jej poziom Witamina B12 jest bardzo ważna dla naszego organizmu. Do niedawna była niedoceniana. Witamina B12, czyli kobalamina, jest niezbędna do prawidłowego funkcjonowania organizmu. Występuje naturalnie w produktach pochodzenia zwierzęcego, głównie w mięsie. Niedobór witaminy B12 ma wpływ na organizm człowieka. Jakie są objawy braku tej witaminy? Sprawdź!

📢 Masz te objawy? To niedobór kwasów omega 3 w organizmie! Co dają i w czym jest ich najwięcej? Z roku na rok rośnie świadomość jak bardzo ważne dla naszego organizmu są kwasy omega-3. Wiadomo, że związki te wykazują szereg właściwości prozdrowotnych. Korzystnie wpływają między innymi na pracę mózgu, serca czy narządu wzroku. Jakie jest znaczenie kwasów omega-3 i jak zadbać o to, by dostarczać organizmowi ich odpowiednią ilość? Sprawdź!

📢 Od lipca 2023 seniorzy dostaną nawet o 200-500 złotych więcej do emerytury! Jaki jest najlepszy termin, aby otrzymać takie pieniądze? Emerytura 2023. Od lipca seniorzy otrzymają o 200-500 złotych więcej! Wysokość składek w ZUS oraz kapitału początkowego jest regularnie waloryzowana, a waloryzacja roczna przeprowadzana jest zawsze w czerwcu. Seniorzy, którzy złożą wniosek o emeryturę w drugiej połowie roku, mogą liczyć na zwaloryzowane, a zatem wyższe świadczenie. Sprawdź szczegóły!

📢 Dodatki emerytalne też przysługują seniorom z ZUS! Nikt o tym głośno nie mówi. Oto dodatkowe świadczenia Dodatki dla emerytów w Polsce. Mimo inflacji w kraju można uzyskać wiele dodatków. Mogą się o nie starać seniorzy. Zobacz szczegóły! 📢 Limit wypłaty z banku 2023. Jedynie takie kwoty wypłacisz z Millennium, PKO BP i innych Potrzebujesz szybko dużej gotówki? Wypłata z własnego konta może nie być taka prosta. Banki mają wprowadzone limity wypłat jednorazowych. Zobaczcie, ile można wypłacić z konta bez wcześniejszego informowania banku. Zobaczcie ile wypłacimy w popularnych bankach, takich jak: PKO, Alior Bank, Santander i innych.

📢 Kleszcze a grupa krwi. Masz taką? Tak unikniesz pogryzienia i zarażenia się boreliozą Kleszcze w polskich lasach stwarzają wysokie ryzyko zakażenia boreliozą czy kleszczowym zapaleniem mózgu. Często nieświadomie po powrocie do domu, przynosimy je ze sobą. Okazuje się, że jedna grupa krwi zniechęca te owady do ataku. Jaka konkretnie?

Oto szczegóły! 📢 Wyższe pensje dla pielęgniarek już od lipca. Większe pieniądze także dla lekarzy. Nawet 9201 zł w służbie zdrowia! Kto aż tyle zarobi? W ochronie zdrowia nadchodzi kolejna podwyżka pensji. Od 1 lipca 2023 roku wzrosną one wraz ze wzrostem minimalnego wynagrodzenia. Jednak w samej służbie zdrowia kwoty te są znacząco wyższe od minimalnego wynagrodzenia. Choć w przypadku najniższych stawek jest to 4125 zł brutto, największe minimalne zarobki w służbie zdrowia wyniosą 9201 zł brutto. Ile dokładnie zarabiać będą lekarze, pielęgniarki i inni pracownicy ochrony zdrowia?

📢 Dodatki dla emerytów po 65. i 75. roku życia. Skorzystaj! Nawet aż 500 złotych dla seniora w 2023 roku Emerytura 2023. Seniorzy, którzy ukończyli 65. oraz 75. rok życia mogą otrzymywać o wiele wyższe świadczenie emerytalne. Co trzeba zrobić? Otóż wystarczy spełnić kilka warunków, aby dostawać nawet 500 zł dodatkowych środków. Niektórzy mogą otrzymać znacznie więcej! Również po 60. i 75. roku życia jest kilka sposobów na dodatkowy zastrzyk gotówki. Oto szczegóły.

📢 Takie samochody najczęściej kradną. Masz takie auto? Te modele, których trzeba mocno pilnować przez złodziejami W Polsce cały czas dochodzi do kradzieży samochodów. Co prawda jest ich mniej niż jeszcze 10 lat temu, ale ciągle auta nielegalnie zmieniają właścicieli. Od kilku lat w Polsce złodzieje kradną rocznie ponad 6 tysięcy samochodów. W 2022 roku skradziono dokładnie 6157 pojazdów osobowych i dostawczych o wadze do 6 ton dopuszczalnej masy całkowitej.

📢 Płaca minimalna 2024 - prognozy. Ile wyniesie na rękę? Mamy szacunkowe stawki! Ta podwyżka będzie rekordowa Płaca minimalna 2024. Ile wyniesie w przyszłym roku? Wiele wskazuje na to, że będzie rekordowa! W przyszłym roku też trzeba się spodziewać waloryzacji dwa razy w roku. Oto szczegóły! 📢 To prawda. Są to 10-letnie samochody mało awaryjne i najbardziej godne polecenia. Oto najlepsze modele według raportu TUV Traktujesz 10-letnie samochody jak jeżdżący złom i nigdy nie rozważałeś kupna takiego auta? Nie w każdym przypadku masz rację.

Okazuje się, że samochody mające 10 i więcej lat wcale nie muszą być zagrożeniem na drodze. Wiele modeli jest naprawdę w świetnym stanie. Mimo upływu lat, niektóre z nich wciąż są mało awaryjne. Świadczy o tym raport niemieckiego Stowarzyszenia Inspekcji Technicznej czyli TUV. Które modele najlepiej znoszą upływający czas? Sprawdź!

📢 Średnie zarobki w policji 2023. Tyle dostają mundurowi! Jakie są stawki na poszczególnych stanowiskach w polskiej policji? Wyliczenia Zarobki w policji 2023. Ile zarobią mundurowi? Czy rzeczywiście ich pensja to przysłowiowe "kokosy"? Nie do końca jeśli dodać do nie m.in. nadgodziny, pracę w trudnych warunkach czy służbę w święta i dni wolne. Oto ile wynosi pensja policjanta na różnych stanowiskach! Więcej w naszym materiale!

📢 Za grosze! Wojsko wyprzedaje sprzęt i akcesoria. To możesz kupić ze sklepu AMW. Jest okazja na ciekawe rzeczy wojskowe Co aktualnie znajduje się w ofercie sklepu internetowego Agencji Mienia Wojskowego? Zobaczcie sami! W galerii prezentujemy wybrane akcesoria wojskowe, które możecie kupić już dziś! Zobacz, jaki asortyment znajduje się w sklepie AMW. 📢 Uważaj! Lepiej nie odbieraj tych numerów telefonu, bo stracisz pieniądze! Wiemy, które połączenia są niebezpieczne [Lista] Wielu oszustów swoje działania koncentruje na przekonaniu nas, że są osobami godnymi zaufania. Podszywają się pod pracowników banków i innych istotnych instytucji. Są pewne numery, o których już teraz wiadomo, że powinniśmy ich unikać. Jakie to połączenia są niebezpieczne? Sprawdź!

📢 Podwyżki dla żołnierzy 2023. Komu wojsko daje najwięcej zarobić? Zobacz ile zarabia szeregowy a ile oficer Podwyżki dla żołnierzy stały się faktem. W Dzienniku Ustaw opublikowano rozporządzenie ministra obrony o podwyżce uposażeń żołnierzy zawodowych. Ile teraz zarabiają żołnierze? Sprawdźcie stawki! 📢 Podwyżki dla nauczycieli 2023. Będą wyższe pensje. Nawet o 20 procent więcej w oświacie? Od kiedy? Zobacz stawki, nowe zasady i przepisy Podwyżki dla nauczycieli 2023. Minister edukacji podpisał projekt nowelizacji rozporządzenia w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli pod koniec lutego. Nauczyciele mają zacząć zarabiać więcej. To krok we właściwym kierunku, lecz zapewne kwoty nie rzucają na kolana. Wiemy przecież dobrze jak wymagająca jest praca nauczyciela w Polskiej szkole. Od kiedy wzrosną stawki płac w edukacji? Ile zarobią nauczyciele po podwyżce? Zobacz stawki!

📢 Rekordowa waloryzacja w Polsce przez dwa lata? Wielki skok minimalnej emerytury. Zobacz nowe prognozy świadczeń [WYLICZENIA] Narodowy Bank Polski przedstawił nowe prognozy dotyczące wzrostu cen produktów spożywczych. Jednocześnie wskazał przy tym, że wyraźnie odbije się to na przyszłorocznej waloryzacji rent i emerytur. W 2024 roku emeryci mogą się spodziewać gigantycznych podwyżek świadczeń. Minimalna emerytura po waloryzacji wyniesie niemal 1 800 zł brutto na miesiąc! A jakie będą stawki emerytury na kolejny rok w porównaniu z obecnym? Sprawdź!

📢 Ulgi dla emerytów 2023. Co przysługuje za darmo? Na co seniorzy dostali ulgi? Co przysługuje seniorom w 2023 roku? Na jakie ulgi mogą liczyć? Co dla emerytów będzie całkowicie za darmo? To wyjaśniamy w tym tekście. Choć niektóre ulgi dla seniorów 2023 zlikwidowano, inne wciąż obowiązują. Zobacz szczegóły!

📢 Waloryzacja emerytur 2023 - tabela netto. Niektórzy otrzymają netto aż ponad 5,7 tys. zł! Oto kwoty Waloryzacja emerytur 2023. Emeryci i renciści mogą cieszyć się z podwyżki świadczeń. W tym roku nastąpiła dość duża waloryzacja emerytur w Polsce. Od 1 marca 2023 r. emerytury, renty, dodatki i inne świadczenia wypłacane przez ZUS wzrosną o 14,8 proc. Sprawdźcie, ile otrzymacie emerytury przy takim wskaźniku! Zobaczcie przykładowe stawki netto emerytur w galerii! 📢 Oto horoskop na drugą połowę czerwca. Takie znaki będą miały szczęście w miłości i finansach, a te muszą uważać [14.06.2023] Wróżka Roma przygotowała horoskop na drugą połowę czerwca. Niektóre znaki zodiaku mogą liczyć na duże szczęście, inne muszą zachować ostrożność, ponieważ w ich otoczeniu czają się wrogowie. Sprawdź w naszym artykule, co czeka cię w miłości, zdrowiu, pracy czy finansach w najbliższych tygodniach.

📢 Seksbiznes w Toruniu. Kiedy matka i córka staną przed sądem? Prokurator: czekamy na opinię psychiatry Matka i córka z Torunia prowadziły agencje towarzyskie w Toruniu, Wrześni i Kutnie. Na cudzym nierządzie zarobiły ponad 4,3 mln zł - ustaliła prokuratura. Seksbiznes rozbito blisko 2 lata temu. Dlaczego brak aktu oskarżenia w tej sprawie? 📢 Wysoka grzywna za suszenie prania! Tych rzeczy nie wolno robić na balkonie - mamy listę [14.06.2023 r.] Wysoka grzywna za suszenie prania na balkonie? To nieprawdopodobne, ale możliwe. Przekonała się o tym jedna z mieszkanek naszego regionu, która zapłaciła mandat w wysokości 300 zł. Czego jeszcze nie wolno robić na balkonie? Lista zakazów jest bardzo duża!

📢 Tak należy przechowywać truskawki. Skuteczny trik, by truskawki zachowały świeżość i nie gniły [14.06.2023] Sezon na truskawki w Polsce rozpoczyna się pod koniec maja i na początku czerwca. Truskawki to popularne owoce sezonowe, uwielbiane i chętnie kupowane. Niestety truskawki po przyniesieniu do domu szybko tracą swoją świeżość, psują się, gniją a nawet pojawia się na nich pleść. Jak przechowywać truskawki, aby zachowały świeżość na dłużej? Poznaj skuteczne triki!

📢 Tak mieszkają Artur Szpilka i Kamila Wybrańczyk. Piękna willa kosztowała majątek [14.06.2023 r.] Artur Szpilka i Kamila Wybrańczyk są zdecydowanie jedną z najpopularniejszych par polskiego show-biznesu. On jest znanym bokserem, który ma na swoim koncie wiele wygranych pojedynków. Ona zaś w internecie znana jest jako "Kamiszka" - właścicielki brandu kosmetycznego. Para mieszka w pięknej willi, która kosztowała majątek. 📢 Mamy tabelę wyliczeń nowej waloryzacji emerytur. Takie będą podwyżki dla emerytów [14.06.2023] Seniorzy zainteresowani są prognozami dotyczącymi waloryzacji emerytur na 2024 rok. Średnioroczna inflacja, która jest kluczowym czynnikiem wpływającym na wskaźnik waloryzacji, powinna być niższa. Wstępne wyliczenia sugerują, że najniższa emerytura wzrośnie o 162 zł. Przygotowaliśmy dla Państwa tabelę z prognozowanymi kwotami wzrostów, którą można znaleźć w naszej galerii zdjęć 📢 Taki błąd popełnia wielu emerytów. Przez to świadczenie jest niższe - tak emeryci tracą nawet kilkaset złotych [14.06.2023] Wysokość emerytury zależy od stażu pracy, wysokości wynagrodzenia, przewidywanej długości życia oraz od terminów waloryzacji. W roku 2023 wiek emerytalny osiągnie blisko 300 tysięcy osób. Okazuje się, że wielu emerytów popełnia błąd, przez który świadczenie jest niższe. To nawet kilkaset złotych miesięcznie! Sprawdź szczegóły w dalszej części artykułu.

📢 Tym znakom zodiaku gwiazdy wróża duże pieniądze. Oto horoskop na lato 2023 roku [14.06.2023] Pieniądze szczęścia nie dają, ale zawsze lepiej je mieć niż nie. Horoskop finansowy odpowie nam na pytania dotyczące także sfery finansowej. Które znaki zodiaku czeka finansowy sukces, a które powinny uważać na swoje pieniądze. Sprawdźcie w horoskopie na lato 2023 co Was czeka w finansach. 📢 Tak nie należy się czesać po 50 roku życia. Takie fryzury podkreślają zmarszczki i dodają lat [14.06.2023] Wiele kobiet przywiązuje się do danego uczesania na lata. Tymczasem niektóre fryzury zdążyły już dawno wyjść z mody. Warto również pamiętać, że to w czym dawniej było nam do twarzy, niekoniecznie będzie wyglądało korzystnie po upływie dekady. W szczególności dotyczy to kobiet po 50 roku życia. Zebraliśmy fryzury, który lepiej unikać po 50-tce - podkreślają niedoskonałości i dodają lat.

📢 Taka będzie czternasta emerytura 2023 - zobacz wyliczenia netto. Tyle "na rękę" wypłaci ZUS [14.06.2023 r.] W 2023 roku zostanie wypłacona czternasta emerytura. W ustawie zapisano, że świadczenie to ma obowiązywać co roku. Od czternastki trzeba będzie jednak zapłacić podatek oraz składkę zdrowotną, nie każdy też dostanie całe świadczenie. W galerii zamieszczamy wyliczenia - sprawdź, jaką czternastkę netto dostaną na konta emeryci. Kto nie dostanie całego świadczenia? W artykule poniżej zamieszczamy najważniejsze informacje na temat czternastej emerytury w 2023 roku. 📢 PGE Toruń wymieni kilometry ciepłociągów. Gdzie i kiedy nie będzie w związku z tym ciepłej wody? Tradycyjnie na lato zaplanowano w Toruniu wymianę i budowę ciepłociągów. W związku z tymi pracami w niektórych rejonach miasta czasowo nie będzie ciepłej wody.

📢 Jakub Kiwior się ożenił! Sakramentalne "tak" wypowiedział w Tychach. Ten ślub przejdzie do historii. ZDJĘCIA Jakub Kiwior i Claudia Kowalczyk wzięli ślub w Tychach. Ceremonia odbyła się w samo południe 10 czerwca w kościele Marii Magdaleny. Zobaczcie zdjęcia ze ślubu Jakuba Kiwiora i Claudii Kowalczyk.

📢 A to historia! Ciekawe znalezisko w remontowanej kamienicy na Bydgoskim Przedmieściu w Toruniu Kamienica przy ul. Mickiewicza 61 jest jedną z najbardziej efektownych na Bydgoskim Przedmieściu. Historię również ma niezwykłą, na początku lat 30. mieściła się tu Wojewódzka Komenda Policji, a mieszkał m.in. inspektor Witalis Olszański jej szef, a dziś patron policji w regionie. Podczas remontu kamienica zdradziła kolejną ciekawostkę ze swojej przeszłości. Na jej elewacji zostały odkryte przedwojenne napisy reklamowe. 📢 Tak wyglądają nowi Pawlak i Kargul w prequelu kultowego filmu "Sami swoi. Początek". Oto zdjęcia z planu Kultowy polski film w nowej odsłonie budzi wiele emocji. "Sami swoi. Początek" to prequel kultowej trylogii, w którym poznamy genezę sporu legendarnych bohaterów. W postaci Kazimierza Pawlaka i Władysława Kargula wcielą się Adam Bobik i Karol Dziuba, film reżyseruje Artur Żmijewski. Mamy pierwsze fotosy z filmu!

📢 Mężczyźni o tych imionach są najgorszymi mężami. Mają trudny charakter [LISTA] 13.06.2023 Od początku wydają się wspaniałymi partnerami życiowymi, a po ślubie wszystko diametralnie się zmienia. Co możemy wyczytać z konkretnych imion? Zobacz, jacy mężczyźni muszą się bardzo starać w roli mężów. Potrzeba jednak więcej silnej woli - ci mężczyźni muszą się mocniej starać, aby być dobry mężami. Zobacz listę męskich imion, które mogą świadczyć o trudnym charakterze.

📢 Tak mieszka Anna Czartoryska z Michałem Niemczyckim. Zobacz wyjątkowy dom polskich milionerów. Jak żyją arystokraci z czwórką dzieci Tak mieszka Anna Czartoryska-Niemczycka z Michałem Niemczycki. Milionerzy żyją na co dzień w przestronny domu za miastem. Nieruchomość arystokratów nie przypomina jednak luksusowego pałacu, co wiele osób może zdziwić. Zobacz, gdzie mieszkają jedni z najbogatszych Polaków. Sprawdź, jak wyglądają wnętrza domu piosenkarki. Przekonaj się, jak żyją na co dzień polscy milionerzy.

📢 Pogoda długoterminowa na lato 2023. Meteorolodzy alarmują: czekają nas wielkie upały 13.06.2023 Lato zbliża się wielkimi krokami. Długoterminowe prognozy pogody nie napawają jednak optymizmem. Meteorolodzy są zgodni: czekają nas anomalie pogodowe w postaci nagłych burz, duża zmienność pogody i upały powyżej 30 stopni Celsjusza. 📢 Praca w Kujawsko-Pomorskiem: "Do pilnowania czereśni przed ptakami zatrudnię" i inne nietypowe prace sezonowe Szukasz pracy sezonowej? W Kujawsko-Pomorskiem jej teraz nie brakuje. Dorobić można nie tylko w gastronomii czy turystyce, ale i podejmując nietypowe zlecenia. Na przykład - pilnując czereśni przed szpakami, statystując w reklamie czy nocą inwentaryzując towar w markecie. Oto szczegóły. 📢 Modne krótkie fryzury na wiosnę 2023. Fryzury na czasie dla krótkich włosów. Zobacz, jakie uczesania są na topie 13.06.2023 Krótkie fryzury są ciągle na topie. Odpowiednie cięcie potrafi nie tylko odmłodzić, ale też dodać charakteru - chcesz się wyróżnić w tłumie? Postaw na krótkie, charakterystyczne cięcie. Tego typu fryzura z pewnością wyróżni cię na tle włosów półdługich, które nosi większość z nas. Dużym plusem krótkich fryzur jest także to, że bardzo łatwo je stylizować.

📢 Niezwykła moda z czasów PRL. Takie niesamowite rzeczy nosiły dziewczyny! Moda wraca? Sprawdź! Z czasów PRL wspomina się głównie kolejki do sklepów i brak podstawowych produktów, ale w latach 70. było nieco inaczej. Ta dekada przybliżyła nas nieco do Zachodu. Na przykład w modzie. Polki pragnęły ubierać się dobrze i nowocześnie. Chęć zdobycia czegoś modnego była tak silna, że czasem... rozbierano z ubrań manekiny sklepowe. Zobacz, co nosiły dziewczyny! Mamy dla was archiwalne zdjęcia.

📢 Dodatek 550 zł otrzymywany bez względu na wiek! Musisz się śpieszyć, czas jest ograniczony. Sprawdź szczegóły 13.06.2023 Tych pieniędzy nie można zignorować. Aby otrzymać dodatkowe pieniądze, należy złożyć jeden prosty wniosek i Zakład Ubezpieczeń Społecznych będzie musiał wypłacić pieniądze. Natomiast czas jest ograniczony. W naszej galerii znajdziesz wszystkie potrzebne informacje dotyczące dodatku w wysokości 550 zł od ZUS.

📢 Już za miesiąc miliony Polaków będzie zarabiało więcej. To nowy dodatek do pensji 13.06.2023 Wynagrodzenie minimalne w 2023 roku wzrosło już raz, w styczniu. Tymczasem od lipca resort pracy szykuje kolejną podwyżkę płacy minimalnej. W górę pójdzie minimalna krajowa, co sprawi, że wiele osób będzie otrzymywało wyższe wynagrodzenia. Ile będzie wynosiło? 📢 Ale lipa. Drzewa przy toruńskiej al. Jana Pawła II umierają. Rewitalizacja na śmierć? Wygląda na to, że przy alei św. Jana Pawła II w Toruniu dzieje się to, przed czym wiele razy przestrzegaliśmy. Zniszczone podczas niedawnej przebudowy placu Rapackiego drzewa, zaczynają umierać. 📢 Te stare meble z PRL są warte majątek! Sprawdź, jakie meble są poszukiwane przez kolekcjonerów. Ceny mebli z PRL 13.06.2023 Te stare meble z PRL mogą być warto ogromne pieniądze! Wielu Polaków z sentymentem lubi wracać do czasów PRL, a szczególnie do przedmiotów, którymi w ówczesnym czasie się posługiwaliśmy. Mają one swój wyjątkowy charakter. Mimo, że lata upływają, wiele osób nie chce się z nimi rozstawać, pozostawiając na pamiątkę. Należą do nich m.in. kryształy, sztućce, porcelana, zabawki, a nawet meble. Wraca moda na przedmioty z czasów PRL. Kolekcjonerzy są w stanie zapłacić za nie naprawdę spore pieniądze. Za jaką cenę można na portalach aukcyjnych znaleźć stare meble z PRL? Sprawdźcie!

📢 Takie są skutki uboczne picia zielonej herbaty. Oni nie mogą jej pić. Jeden z najzdrowszych napojów nie dla każdego 13.06.2023 Skutki uboczne picia zielonej herbaty - dla kogo może być szkodliwa? Zielona herbata zawiera pewne związki, które nie są korzystne dla każdej osoby. Dlatego niektórzy muszą uważać na ilość spożywanego napoju, ponieważ skutki uboczne mogą być poważne. Oto kto powinien unikać picia zielonej herbaty i jakie mogą wystąpić poważne skutki uboczne. Przeczytaj więcej! 📢 Uwaga! GIF wycofuje leki z całej Polski. Masz je w swojej apteczce? Natychmiast je usuń! 13.06.2023 Oto najnowsza lista wycofanych leków! Misją Głównego Inspektora Farmaceutycznego jest zapewnienie bezpieczeństwa pacjentom poprzez sprawowanie nadzoru i kontroli nad wytwarzaniem i obrotem produktami leczniczymi. Uwaga! Leki wycofane z aptek w całej Polsce. Warto zapoznać się z powodami, dla których te leki zostały wycofane z aptek, a także sprawdzić czy macie je w swojej apteczce. Sprawdź, które leki zostały wycofane z obrotu z aptek w całym kraju.

📢 Taka będzie najniższa krajowa w lipcu. Płaca minimalna 2023 po drugiej podwyżce. Wynagrodzenie minimalne 13.06.2023 Najniższa krajowa już raz wzrosła w styczniu 2023 roku. Aktualnie wysokość płacy minimalnej wynosi 3490 zł brutto. To więcej o 480 zł w porównaniu do roku poprzedniego. Minimalna stawka godzinowa w 2023 roku podniesiona została do kwoty 22,80 zł. W lipcu czeka nas kolejna podwyżka wynagrodzenie minimalnego. Sprawdzamy ile będzie wynosiła najniższa krajowa po lipcowej drugiej już podwyżce, i z czego to wynika. 📢 Kolejny śmiertelny wypadek na toruńskich ulicach! Tym razem na Rubinkowie Kilka dni temu doszło do kolejnego tragicznego wypadku na toruńskich ulicach. Tym razem śmiertelnie potrącona na pasach dla pieszych została kobieta.

📢 Toruń. Psy do adopcji. Te zwierzęta czekają w schronisku na nowy dom [CZERWIEC] Psów, które przebywają w Schronisku dla Zwierząt w Toruniu jest bardzo dużo. Za każdym zwierzakiem stoi osobna historia. Jedne zostały porzucone, inne uciekły, jeszcze inne błąkały się po okolicy. Wszystkie psy czekają na adopcję i nowy dom. Może ktoś znajdzie tu swojego zwierzęcego przyjaciela? Na nowy dom czekają małe, duże, młode, trochę starsze, rasowe i kundelki. Wszystkie do schroniska trafiły w czerwcu.

📢 Kwiaty, kolokwium i Thorunium dla byłego rektora UMK na 90. urodziny Nadzwyczajnym Kolokwium Fizycznym uświetnione zostały 90. urodziny prof. Stanisława Dembińskiego, pierwszego demokratycznie wybranego rektora UMK. 📢 Prymusi z Kujawsko - Pomorskiego nagrodzeni statuetkami W poniedziałek w Teatrze Muzycznym w Toruniu odbyła się gala stypendialna programów ,,Prymus Pomorza i Kujaw”; „Prymusi Zawodu Kujaw i Pomorza” oraz „Humaniści na start”. W spotkaniu wzięło udział wzięło 60 najlepszych stypendystów programów oraz dyrektorzy 12 szkół z największa liczbą stypendystów. 📢 Toruń. Szkoła okradziona z 750 tys. zł. Wyroku brak, ale zmiana czeka byłą dyrektorkę Annę M. placówki przy ul. Bażyńskich Wbrew oczekiwaniom nie doszło dziś (12.06) do ogłoszenia wyroku w sprawie okradanej latami przez księgową szkoły przy ul. Bażyńskich. Sąd zapowiedział możliwą zmianę kwalifikację czynu zarzucanego byłej dyrektorce placówki - z niedopełnienia obowiązków poprzez brak nadzoru na nieumyślną niegospodarność.

📢 Poważny pożar w kamienicy przy ulicy Krasińskiego w Toruniu. Zobaczcie zdjęcia i wideo W sobotę, 10 czerwca, o godzinie 21.24 straż pożarna w Toruniu została poinformowano o pożarze w kamienicy przy ulicy Krasińskiego. Jedno mieszkanie doszczętnie spłonęło. Z budynku ewakuowano 5 osób. Na szczęście nikomu nic się nie stało.

📢 ŚLUBNA MODA Z PRL. Tak wyglądały wesela i śluby w latach 70. i 80. Byliście na takim weselu? Kreacje do dziś mogą się podobać Sytuacja w PRL nie pozwalała na modowe fajerwerki, ale panie i panowie na weselach starali się jak mogli, by ślub wyróżniał się także niezwykłymi strojami. Panowała skromna elegancja, bo wiadomo, że w sklepach wszystkiego brakowało. Suknie ślubne szyto z delikatnych, łódzkich tkanin, na głowach królowały "wysokie" fryzury.

📢 Apator Toruń zawiódł w Lublinie i jest coraz niżej w PGE Ekstralidze. Mamy zdjęcia z trybun i toru Apator Toruń słabo spisał się w meczu wyjazdowym PGE Ekstraligi przeciwko Motorowi Lublin. Anioły wspierali najwierniejsi kibice, którzy oczywiście byli w mniejszości w porównaniu z sympatykami gospodarzy. 📢 Jest praca w Toruniu i okolicy. Zobacz kogo szukają przedsiębiorcy i ile płacą Czy w Toruniu i okolicy można dostać dobrze płatną pracę? Okazuje się, że tak. Wysokość wynagrodzenia jest jednak tym wyższa im większa fachowość i zapotrzebowanie na danego pracownika. Na szczęście bezrobocie jest dość niskie, więc o dobrą pracę jest łatwiej. Również firmy z Torunia i okolicy szukają fachowców. Zobacz jakich. 📢 Nie jedz tego na śniadanie. Najbardziej szkodliwe śniadania. Niezdrowe na śniadanie 12.06.2023 Pełnowartościowe śniadanie to najważniejszy posiłek w ciągu dnia. Jednak zdaniem specjalistów, istnieją produkty, których kategorycznie nie można spożywać na czczo. Spożywanie, tych produktów może doprowadzić do problemów. Zobacz, czego nie jeść i nie pić na śniadanie!

📢 Najdroższy dom w Toruniu na sprzedaż. Cudowny widok za 17,5 tys. zł za metr kw. Zobacz na zdjęciach Dom marzeń w Toruniu znajdzie niebawem nowego nabywcę. Kto zostanie właścicielem willi nad brzegiem Wisły nie wiadomo. Pewne jest, że musi mieć gruby portfel, a w nim 12,5 miliona.

📢 Te długi się nie przedawniają. Od tych zobowiązań nie uciekniesz - zobacz listę Przedawnienie długów to czasem jedyna nadzieja dla dłużników. Warto jednak pamiętać że do przedawnienia dochodzi bardzo rzadko bo muszą zostać spełnione określone warunki, aby móc mówić o przedawnieniu. Są tez takie długi, których nie da się uniknąć bo się one zgodnie z prawem nie przedawniają. Od tych długów nie da się uciec. Zobaczcie, jakie długi się nie przedawniają. 📢 Miss Nastolatek i Miss Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2023 wyłonione. Zobacz zdjęcia W niedzielę 11 czerwca wyłonione zostały najpiękniejsze mieszkanki województwa Kujawsko-Pomorskiego. W City Hotel w Bydgoszczy odbyła się gala finałowa wyborów Miss Nastolatek i Miss Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2023. W finale konkursu zaprezentowało się 28 finalistek ubiegających się o tytuł Miss Woj. Kujawsko-Pomorskiego i 15 kandydatek do korony Miss Nastolatek Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2023. Podajemy wyniki gali, którą poprowadził konferansjer i DJ Wacław Tomalak, a wystąpili: Paweł Tur i Adi Kowalski. Zdjęcia.

📢 L.U.C. i orkiestry dęte na zakończenie Święta Województwa w centrum Torunia [zdjęcia] Niedzielne popołudnie na Rynku Staromiejskim należało do orkiestr. W ramach obchodów święta województwa przez miasto przeszła VII Defilada Sił Dętych Województwa Kujawsko-Pomorskiego, po której odbył się także koncert L.U.C. & Rebel Babel Film Orchestra. W naszej galerii mamy zdjęcia z tego wydarzenia. 📢 Tak się bawi Toruń w Hex Clubie. Było gorąco! Zobacz zdjęcia! Co działo się na ostatnich imprezach w Hex Club Toruń? Było bardzo gorąco! Zobaczcie najnowszą fotorelację z imprezy w jednym z najpopularniejszych klubów na toruńskiej starówce.

📢 Toruń. Wolontariusze w schronisku dla zwierząt: dają dom niechcianym kotom i psom Pracownicy schroniska zawsze podkreślają: najlepszym momentem ich pracy jest znalezienie zwierzętom nowego domu. A to nie jest proste, bo są wśród nich zwierzaki starsze i schorowane. Znalezienie dla nich domu nie byłoby możliwe bez takich osób jak Kamila, Aleksandra i Katarzyna, które pod swój dach przyjmują czworonogi - wydawać by się mogło - skazane na schronisko.

📢 Kujawsko-Pomorskie. Te osoby są poszukiwane za rozboje. Zobacz ich wizerunki! Zdjęcia i dane poszukiwanych pochodzą z policyjnej bazy poszukiwani.policja.pl z dnia 11 czerwca 2023 roku. Kilkadziesiąt osób z woj. kujawsko-pomorskiego jest poszukiwanych przez Komendę Wojewódzką Policji w Bydgoszczy za udział w rozboju lub kradzieży rozbójniczej. Zobaczcie ich wizerunki i pomóżcie policji w poszukiwaniach. 📢 Waloryzacja 2024 i 300 plus do emerytury. Tak mogą zmienić się wypłaty emerytur w 2024 r - sprawdź szczegóły Waloryzacja 2024 i 300 plus do emerytury - sprawdź szczegóły. Tegoroczna waloryzacja emerytur była rekordowa i wyniosła 14,8 proc. Przy czym osoby mające świadczenia od emerytury minimalnej do kwoty ok. 1 tys. 600 zł brutto, otrzymały podwyżkę kwotową w wysokości 250 zł brutto (227 zł 50 gr na rękę). To przy niewysokich emeryturach korzystniejsze rozwiązanie, bo pozwala mocniej podnosić wypłaty. Jak zapowiada się przyszły rok? Co wiemy na temat waloryzacji emerytury w 2024 roku oraz o dodatku 300 plus?

📢 Brodka, Igo, Szpak i inni na Święcie Województwa. Tłumy! Pod wspólnym niebem Kujawsko-Pomorskiego [zdjęcia] W sobotę wieczorem rozpoczęła się toruńska część obchodów święta województwa. Pod wspólnym niebem, a konkretnie na placu cyrkowym wystąpiło kilka gwiazd polskiej sceny.

📢 Szturm na Kamionki w długi czerwcowy weekend. Sezon rozpoczęty... na długo przed sezonem [zdjęcia] Wiele osób w długi weekend wypoczywało w długi weekend w Kamionkach pod Toruniem. Ośrodek funkcjonował jak w szczycie sezonu. Tłoczno było też na innych plażach. 📢 Mandat za zbieranie grzybów? Uważaj na gatunki z listy zastrzeżonej. Grożą kary finansowe, a nawet więzienie! Grzybobranie może skończyć się wysokim mandatem, jeśli podczas wyjścia do lasu nie będziemy przestrzegać określonych przepisów. Niejednokrotnie nie tylko początkujący, ale i grzybiarze z wieloletnim stażem zapominają o zasadach zachowania w lesie. Czego zatem nie wolno robić na grzybach i za co możemy dostać mandat? Przeczytaj także kto i gdzie ma prawo sprzedawać grzyby oraz czy w polskich lasach obowiązuje limit zbierania grzybów.

📢 Tak się bawi Toruń w Labie! Zobacz najnowsze zdjęcia z imprez na świeżym powietrzu! Laba - Przystań Towarzyska to wyjątkowe miejsce na imprezowej mapie Torunia. Klubowicze polubili to miejsce szczególnie za możliwość zabawy na świeżym powietrzu. W Labie panuje nieskrępowana atmosfera, a torunianie mają do dyspozycji wiele przestrzeni. Zresztą zobaczcie sami! Oto fotorelacja z ostatniej imprezy w tym popularnym miejscu! 📢 Najlepszy trik na zamaskowanie siwych włosów. Zobacz najlepsze fryzury odmładzające Siwe włosy? Okazuje się, że środek maskujący ten problem znajduje się w niemal każdym domu. Nie trzeba sięgać po farbę do włosów. 📢 OSA ma już sto lat! Tak wojskowi świętowali 100-lecie powstania Oficerskiej Szkoły Artylerii w Toruniu W piątek odbyły się uroczystości związane z jubileuszem 100-lecia powstania toruńskiej Oficerskiej Szkoły Artylerii. Popularna "OSA" powstała 1 czerwca 1923 roku na mocy decyzji Szefa Sztabu Generalnego marszałka Józefa Piłsudskiego. Z różnymi zmianami (mieliśmy Szkołę Podchorążych, Wyższą Szkołę Wojsk Rakietowych i Artylerii) trwała do 2002 roku.

📢 Te samochody są prawie nowe i borykają się z usterkami. Zobacz, które są najbardziej awaryjne według raportu TUV Kupno samochodu to zawsze wyzwanie. Tak samo przygotowują się do tego Ci, którzy zamierzają kupić auto 10-letnie, jak i ci zainteresowani 3-letnim pojazdem. W jednym i drugim przypadku kierowcy przed zakupem podpierają się różnego rodzaju rankingami awaryjności. Jednym z nich jest coroczny raport TUV, dotyczący awaryjności pojazdów. Raport powstaje co roku na podstawie okresowych badań technicznych pojazdów. Dane, które się pojawiają w zestawieniu, dotyczą okresowych badań technicznych wykonywanych na terenie Niemiec. 📢 Poszukiwane rzadkie monety PRL. Te są najrzadsze! Ile można dostać za obiegowe monety PRL-u? Co wystawić na aukcję? Wartość kolekcjonerska niektórych przedmiotów robi wrażenie zwłaszcza w przypadku pieniędzy, których faktyczne nominały w ogóle by nie sugerowały tak dużej wartości. Dotyczy to w szczególności pieniędzy z PRL-u, które obecnie są warte kilkadziesiąt, a nawet kilkaset razy więcej niż były warte w dniu pojawienia się na rynku. O jakich monetach dokładnie mowa i dlaczego w ogóle są tyle warte? Za jakie monety kolekcjonerzy zapłacą krocie? Sprawdź koniecznie!

📢 Te banknoty PRL-u są warte fortunę! Stare banknoty poszukiwane przez wielu kolekcjonerów w Polsce. Po ile są wystawiane? Niezwykła wartość kolekcjonerska cechuje wiele starych przedmiotów. W szczególności wyróżnia się tu zarówno stare monety, jak i stare banknoty z PRL-u. Choć jeszcze niedawno ich wartość mogła nie robić wrażenia, dla kolekcjonerów są wiele warte. Można na nich zarobić ogromne pieniądze. Jaka obecnie jest ich wartości i od czego ona zależy? Które banknoty są obecnie najbardziej poszukiwane przez kolekcjonerów? Zobacz koniecznie!

📢 Te samochody walczą z usterkami. To najbardziej awaryjne auta w przedziale 2-3 lat Coraz więcej osób decyduje się na kupno samochodu używanego w miarę młodego. Zanim wyda się określoną pulę pieniędzy warto sprawdzić, które auta dość często mają usterki. Nikt nie chce po kupnie samochodu spędzać w warsztacie więcej czasu niż na ulicach. Usterki nie muszą być nawet poważne, by wyraźnie zniechęciły kierowców do danego modelu. Z pomocą może przyjść raport TÜV, który powstaje na podstawie danych zebranych podczas okresowych przeglądów technicznych samochodów osobowych w stacjach kontroli pojazdów na terenie Niemiec.

📢 Tych aut warto unikać! Zobacz listę najbardziej awaryjnych modeli według raportu ADAC. Kupując te auta licz się z szybką wizytą w warsztacie Jak kupić używany samochód? Kierować się głosem serca czy opiniami fachowców? Nie zawsze auto, które nam się podoba, jest również bezawaryjne. Często, niestety, plasuje się w rankingach tych najbardziej awaryjnych. Nikt przecież nie chce, by jego auto więcej czasu niż na drogach spędzało w warsztacie. Uważaj na te samochody! Zobacz szczegóły w naszej galerii!

