Prasówka 14.08.2023 - najważniejsze wydarzenia. Przygotowaliśmy przegląd prasy z wczoraj

Prasówka 14.08: top 3 artykuły z wczoraj

Prasówka 14.08: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Te urządzenia domowe zużywają najwięcej prądu. Tabela wyliczeń - tyle kosztuje korzystanie z tych urządzeń dziennie i rocznie W domach mamy mnóstwo urządzeń, które działają na prąd. Lodówka, pralka, telewizor - to tylko kilka najczęściej używanych. Te sprzęty domowe generują koszty, ale trudno w dzisiejszych czasach zrezygnować z używania na przykład lodówki. Jednak wiedząc, ile energii pochłaniają poszczególne sprzęty, możemy korzystać z nich w rozsądny i przemyślany sposób. Na przykład wiele sprzętów nie musi być na stałe podłączone do prądu - można je odłączyć, gdy ich nie używamy i w ten sposób zaoszczędzić na rachunkach. Przygotowaliśmy listę urządzeń domowych, które zużywają najwięcej prądu, a co za tym idzie - najwięcej nas kosztują. Zobaczcie teraz w naszej galerii.

📢 To oznacza, że masz pluskwy w domu. Tak można rozpoznać, że w mieszkaniu pojawiły się pluskwy Jak rozpoznać, że są pluskwy w domu? Pluskwy domowe żerują nocą, a za dnia się ukrywają. To problematyczne pasożyty, które gryzą, mogą roznosić choroby i naprawdę trudno się ich pozbyć. Żywią się krwią ludzi i zwierząt. Istnieją pewne sygnały, które świadczą, że w mieszkaniu pojawiły się pluskwy. Warto je znać! Tak możesz sprawdzić, czy w domu są pluskwy. Poznaj teraz w naszej galerii sygnały, które świadczą, że masz pluskwy w domu!

📢 To mówi o Tobie numer Twojego mieszkania. Tak wpływa na życie numer mieszkania według numerologii Jakie znaczenie ma numer mieszkania? Jaki wpływ na życie i szczęście mieszkańców ma numer domu? Które numery domów są szczęśliwe, a które pechowe? Wielu astrologów uważa, że numerologia jest dokładniejsza od horoskopu. Znając numerologię mieszkania można określić między innymi to, jak będzie się żyło domownikom, jacy są mieszkańcy i ich sąsiedzi. Sprawdź, jak obliczyć numerologię mieszkania i zobacz, które numery domów przynoszą szczęście a które mogą sprowadzić pecha. Oto, co mówi numer domu czy mieszkania - czytaj to teraz w naszej galerii.

Prasówka 14.08: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Czternasta emerytura - oto tabela wyliczeń brutto i netto. Takie przelewy w sierpniu dostaną seniorzy Premier Mateusz Morawiecki zapowiedział, że wypłata czternastych emerytur nastąpi przed wyborami. Pieniądze na konta emerytów i rencistów trafią w sierpniu i wrześniu. Wiemy, ile w tym roku wyniesie czternasta emerytura i jakie są zasady wypłat dodatkowego świadczenia. Przygotowaliśmy wyliczenia brutto i netto czternastych emerytur. Zobacz, jaki przelew dostaniesz na konto!

📢 W te dni zostanie wypłacona czternasta emerytura emerytom - zobacz wyliczenia i terminy przelewów 19 lipca 2023 r. prezydent RP, Andrzej Duda, podpisał ustawę, która na stałe wprowadza coroczną wypłatę 14. emerytury. Dodatkowe świadczenie emerytalne wypłacone będzie z emeryturami i rentami w standardowym terminie płatności. Poznaliśmy już konkretne daty wypłat 14. emerytury. W artykule poniżej podajemy terminy wypłat, informacje, kto będzie uprawniony do otrzymania 14. emerytury i w jakiej wysokości zostanie wypłacone dodatkowe świadczenie emerytalne. 📢 Tak się ubiera najbogatsza Polka Dominika Kulczyk. Oto kreacje od najlepszych projektantów - zdjęcia Dominika Kulczyk to przedsiębiorczyni, inwestorka, filantropka, kobieta z klasą. Jej kreacje zawsze robią duże wrażenie. Gdziekolwiek się pojawi, na galach, balach, premierach filmowych, spotkaniach rady biznesu, wygląda olśniewająco. Sięga po najlepsze marki i stroje najlepszych projektantów. Tak się ubiera najbogatsza Polka Dominika Kulczyk. Szczegóły w artykule niżej.

📢 Oto zarobki w Wojsku Polskim w 2023 roku. Ile zarabia żołnierz? Sprawdź listę płac w konkretnych stopniach! Oto zarobki żołnierzy w 2023 roku. Stawki uzależnione są od posiadanego stopnia. Wynagrodzenie żołnierzy to nie tylko podstawowe wynagrodzenie, ale także wiele ulg i premii finansowych. W Polsce ten rok ma być rekordowy pod względem wydatków na obronność. Ogólnie rzecz biorąc, to tylko w 2023 roku wydatki te, mają wynieść blisko 100 mld złotych. Ile pieniędzy będzie przeznaczonych na pensje dla wojskowych? Sprawdź, ile zarabia się w wojsku na określonych stopniach! 📢 Kolejne imprezy w toruńskiej Bajce za nami! Zobaczcie, co się działo na parkiecie i nie tylko! Bajka Disco Club Toruń to jeden z najpopularniejszych klubów na toruńskiej starówce. Zobaczcie, co się tam działo podczas ostatnich imprez.

📢 Te marki samochodów są kradzione najczęściej. Zobacz jakie modele znikają z polskich ulic Kradzieże samochodów w Polsce to stały problem. Nie tak duży jak jeszcze kilka lat temu, ale nadal z polskich ulic giną auta. Ile ukradziono aut w 2022 roku? W całym zeszłym roku roku skradziono 6157 pojazdów osobowych i dostawczych o wadze do 6 ton dopuszczalnej masy całkowitej. 📢 Chcesz kupić samochód hybrydę? Oto mało awaryjne samochody. Sprawdź Samochody hybrydowe stały się ważnym elementem w rozwoju motoryzacji. Wyposażone w silnik spalinowy i elektryczny pojazdy idealnie nadają się nie tylko do jazdy w mieście. Praktycznie wszystkie koncerny motoryzacyjne mają w swojej ofercie samochody hybrydowe. Które najlepiej odnajdują się na rynku wtórnym i czym się kierować kupując używaną hybrydę? Oto hybrydy, które są najmniej awaryjne.

📢 Gwara Toruńska. Tak mówili dawniej w domach w Toruniu i okolicach Charakterystyczna mowa dla Torunia i okolic to gwara toruńska. Kształtowała się ona przez lata na bazie wielu słów zapożyczonych z języka niemieckiego i w swoisty sposób spolszczonych. Przez wiele lat tych słowa te używano powszechnie w domach w Toruniu i regionie. Używacie ich nadal? Znacie je? Sprawdźcie! 📢 Kujawsko-Pomorskie: To najbogatsi komornicy! Miliony, domy, auta, jachty, dworek - to wykazują w oświadczeniach majątkowych Najbogatsi komornicy w Kujawsko-Pomorskiem mają po kilka mieszkań i samochodów, działki, jachty, motocykle, baseny, milionowe oszczędności. Rekordziści w ub.r osiągnęli blisko milionowe dochody z pracy. Ale nawet ci z dochodami skromniejszymi imponują majątkami. 📢 Kujawsko-Pomorskie: Tanie domy na sprzedaż do remontu w regionie. Sprawdź aktualne ceny Mamy dla Was najnowszy przegląd ogłoszeń z portalu OtoDom.pl, które dotyczą najtańszych domów do remontu, wystawionych na sprzedaż w regionie kujawsko-pomorskim.

📢 Te SUV-y warto kupić. Są piękne i rzadko się psują. Sprawdź raport ADAC 2023 SUV-y kilka lat temu przebojem wdarły się na salony motoryzacji. Popularność tego typu aut cały czas rośnie. Widać to zresztą na polskich ulicach. SUV-y popularnością cieszą się również na rynku samochodów używanych. Czy kupno takiego samochodu to dobry wybór? ADAC, czyli niemieckiego automobilklub sporządza i udostępnia raporty awaryjności poszczególnych modeli. Zobacz, które samochody typu SUV są najmniej awaryjne. 📢 Kramy, sklepy, targi i markety z czasów PRL-u na archiwalnych zdjęciach NAC Czasy PRL-u kojarzą się nam z brakiem towarów na pólkach, rosnącą inflacją oraz dużymi kolejkami przed sklepami. Czy jednak zawsze tak było? Zobaczcie sami, jak wyglądało życie w tych czasach. 📢 Tak mieszkają milionerzy z okolic Torunia. Ich posiadłości można kupić! Oto szczegóły i zdjęcia Wille i rezydencje bogaczy z powiatu toruńskiego robią wrażenie! Te piękne domy są także do kupienia. Sprawdźcie, jakie nieruchomości można obecnie nabyć. Wszystkie informacje w naszym materiale pochodzą z ogłoszeń, które zamieszczone zostały na portalu OtoDom.pl. Więcej szczegółów w galerii.

📢 Co to jest mały udar i jakie są jego objawy. Czy można nie wiedzieć, że miało się udar? Mały udar mózgu jest schorzeniem, które daje umiarkowane i szybko przemijające objawy. W związku z tym, możemy w ogóle nie zorientować się, że przeszliśmy taki epizod. Jest to choroba groźna, bo może zapowiadać późniejszy, rozległy udar niedokrwienny mózgu. W tym artykule opowiadamy, czym jest mały udar, jakie są jego objawy i jak go diagnozować. 📢 Uwaga! Masz smartfon z Androidem? Odinstaluj tę aplikacje, bo stracisz pieniądze Masz smartfona z Androidem? Okazuje się, że użytkownicy takich telefonów muszą być bardzo czujni, by nie stracić pieniędzy. Oszuści znaleźli prosty sposób na kradzież środków zgromadzonych na kontach użytkowników, a także przejęcie profili w mediach społecznościowych. Jak się przed tym bronić?

📢 Tajne kody na telefon komórkowy, których nie znacie! Android ma ukryte menu. Jakie kody warto znać? Nieznane, ukryte kody na telefon z Androidem są niezwykle pomocne. Niestety, mało kto ma świadomość tego, że one istnieją, a szkoda. Można ich używać, pozwalają one na odblokowanie części funkcji oraz ustawień. Po wpisaniu kodów na telefon nie trzeba niczego zatwierdzać, a ich funkcja zostanie zastosowana. Co dają te kody? Jak z nich korzystać? 📢 Stawka wynagrodzenia za pracę w nocy. Jaki dodatek należy się za nocną zmianę? Pracujesz nocy? Należy ci się specjalny dodatek! Za pracę na nocnej zmianie dostaniesz więcej. Ile to jest od 1 lipca 2023 r.? Jak wiele dostaniesz w kolejnych miesiącach? Kto dokładnie może liczyć na wyższą stawkę? Wyjaśniamy! 📢 Fortuna za stare banknoty i monety z PRL-u. Ile dziś można za nie dostać? Kolekcjonerzy za niezwykle cenne uznają monety i banknoty PRL. Niektóre unikaty są warte prawdziwą fortunę. Co wpływa na ich wartość kolekcjonerską i rynkową? Jak rozpoznać, że konkretny banknot jest bardzo wartościowy? Za jakie pieniądze możemy sprzedać niektóre egzemplarze? Sprawdzamy.

📢 Koncert grupy Vabank WOAK pod pomnikiem Kopernika. Tak się bawiliście na toruńskiej starówce! W ramach 27. Międzynarodowego Festiwalu „Nova Muzyka i Architektura” na toruńskiej starówce odbył się wyjątkowy koncert. Pod pomnikiem Mikołaja Kopernika wystąpiła orkiestra Vabank WOAK. W roli kapelmistrza z kolei mogliśmy zobaczyć Waldemara Urbańskiego. Wydarzenie rozpoczęło się o 17:00 w niedzielę 13 sierpnia. Jak wyszło? Zobaczcie sami na zdjęciach! 📢 Bella Skyway Festival 2023 w Toruniu. To musisz wiedzieć! Jakie atrakcje, gdzie zaparkować, ile kosztują bilety i gdzie je zakupić? edycja Bella Skyway Festival startuje już we wtorek 15 sierpnia i potrwa do soboty. W tym roku festiwal wraca do pierwotnej, darmowej wersji. Tylko za jedną atrakcję trzeba będzie zapłacić. Z tego powodu zebraliśmy wszelkie najważniejsze informacje o festiwalu. Jakie atrakcje czekają na gości i ile kosztuje bilet na jedną z nich? Gdzie zaparkować auto i jak w te dni działa komunikacja miejska?

📢 For Nature Solutions Apator Toruń - Motor Lublin. Powtórki nie było, Motor górą na Motoarenie [zdjęcia] Po pierwszym starciu to Motor Lublin jest dużo bliżej awansu do półfinałów. Torunianie muszą liczyć na korzystne wyniki na innych torach i spiąć się na rewanż. 📢 Takie słowa znają tylko w Kujawsko-Pomorskiem. Rozszyfrujesz je? W wielu częściach w Kujawsko-Pomorskiem cały czas używa się słów, które są charakterystyczne dla tego regionu. Specyficzna gwara kształtowała się na skutek wpływów niemieckich. Wiele terenów województwa było bowiem pod zaborem pruskim. Przez lata te słowa powszechnie używano w domach. Teraz trochę rzadziej, ale sądząc po reakcjach na nasz post, ciągle wielu z was się nimi posługuje. Oto wybrane słowa, które podsunęli nam czytelnicy.

📢 Psy do adopcji w Toruniu. Te zwierzęta czekają w schronisku na nowy dom Toruńskie schronisko dla zwierząt od 60 lat udziela schronienia potrzebującym czworonogom. Również w czasie wakacyjnym trafiają tam zwierzęta, które zostały porzucone, odebrane lub same uciekły od dotychczasowych właścicieli. Wszystkie psy czekają na adopcję i nowy dom. Są wśród nich duże, małe, rasowe i kundelki. Młode i starsze. Może ktoś znajdzie tu swojego zwierzęcego przyjaciela?

📢 Uwaga na te numery telefonów! Nigdy ich nie odbieraj i nie oddzwaniaj. Możesz stracić pieniądze 13.08.2023 Oszuści nie próżnują i wymyślają kolejne metody "jak zarobić" pieniądze kosztem niewinnych osób. Wystarczy, że jedynie odbierzemy połączenie z tych numerów, a stracimy duże pieniądze. Sprawdź jakich połączeń unikać i z jakich numerów nie odbierać telefonu.

📢 Nowe 500 plus dla małżeństw. Gdzie złożyć wniosek? Masz 40-letni staż? Możesz ubiegać się o świadczenie! 500 plus dla małżeństw. Na biurko Marszałek Sejmu Elżbiety Witek trafiła obywatelska petycja dotycząca nowego świadczenia 500 plus. Tym razem dodatek ten miałyby otrzymywać małżeństwa z długoletnim stażem. Kto może otrzymać 500 plus dla małżeństw? Jakie będą wymagania? Zobacz szczegóły! 📢 Ważne ulgi dla emerytów 2023. Co przysługuje za darmo? Na co seniorzy dostali ulgi? Co przysługuje seniorom w 2023 roku? Na jakie ulgi mogą liczyć? Co dla emerytów będzie całkowicie za darmo? To wyjaśniamy w tym tekście. Choć niektóre ulgi dla seniorów 2023 zlikwidowano, inne wciąż obowiązują. Zobacz szczegóły!

📢 Takie auta to skarb. Mają 10 lat i nadal są w świetnej formie. Są prawie bezawaryjne. Oto najlepsze modele według raportu TUV [ZDJĘCIA] Okazuje się, że samochody mające 10 i więcej lat wcale nie muszą być zagrożeniem na drodze. Wiele modeli jest naprawdę w świetnym stanie. Mimo upływu lat, niektóre z nich wciąż są mało awaryjne. Świadczy o tym raport niemieckiego Stowarzyszenia Inspekcji Technicznej, czyli TUV. Które modele najlepiej znoszą upływający czas? Zobacz! 📢 Świadectwo energetyczne 2023 - kto musi mieć? Ruszają kontrole w polskich domach! Jak uniknąć tych kar? Świadectwo energetyczne 2023. Już od 28 kwietnia kontrole w polskich domach. Pod koniec kwietnia w życie wejdzie nowy przepis. Nie posiadasz świadectwa energetycznego? Może czekać cię duża kara! Co zrobić by uzyskać ten dokument? Zobaczcie!

📢 Na zakup tych samochodów wystarczy 5 tysięcy złotych. Czy warto inwestować w starsze auta? Czy kupno samochodu za 5 tysięcy złotych zawsze musi oznaczać kłopoty na drodze? Niekoniecznie. Oczywiście prawdopodobieństwo wystąpienia awarii jest większe niż w przypadku nowszych aut, ale nawet samochody 20-letnie potrafią być w całkiem dobrym stanie. Trzeba tylko solidnie poszukać. Zobacz, jakie modele możesz kupić za 5 tysięcy złotych.

📢 Podwyżki dla nauczycieli 2023. Będą wyższe pensje. Nawet o 20 procent więcej w oświacie? Od kiedy? Zobacz stawki, nowe zasady i przepisy Podwyżki dla nauczycieli 2023. Minister edukacji podpisał projekt nowelizacji rozporządzenia w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli pod koniec lutego. Nauczyciele mają zacząć zarabiać więcej. To krok we właściwym kierunku, lecz zapewne kwoty nie rzucają na kolana. Wiemy przecież dobrze jak wymagająca jest praca nauczyciela w Polskiej szkole. Od kiedy wzrosną stawki płac w edukacji? Ile zarobią nauczyciele po podwyżce? Zobacz stawki!

📢 Skończyłeś 65. i 75. rok życia? Dostaniesz jeszcze wyższą emeryturę. Czeka dodatkowe 500 złotych! Takie pieniądze możesz zdobyć Emerytura 2023. Seniorzy, którzy ukończyli 65. oraz 75. rok życia mogą otrzymywać o wiele wyższe świadczenie emerytalne. Co trzeba zrobić? Otóż wystarczy spełnić kilka warunków, aby dostawać nawet 500 zł dodatkowych środków. Niektórzy mogą otrzymać znacznie więcej! Również po 60. i 75. roku życia jest kilka sposobów na dodatkowy zastrzyk gotówki. Zobacz szczegóły. 📢 Średnie zarobki w policji 2023. Tyle dostają mundurowi! Jakie są stawki na poszczególnych stanowiskach w polskiej policji? Wyliczenia Zarobki w policji 2023. Ile zarobią mundurowi? Czy rzeczywiście ich pensja to przysłowiowe "kokosy"? Nie do końca jeśli dodać do nie m.in. nadgodziny, pracę w trudnych warunkach czy służbę w święta i dni wolne. Oto ile wynosi pensja policjanta na różnych stanowiskach! Więcej w naszym materiale!

📢 Lepiej nie odbieraj tych numerów telefonu! Możesz stracić pieniądze! Wiemy, które połączenia są niebezpieczne [Lista] Wielu oszustów swoje działania koncentruje na przekonaniu nas, że są osobami godnymi zaufania. Podszywają się pod pracowników banków i innych istotnych instytucji. Są pewne numery, o których już teraz wiadomo, że powinniśmy ich unikać. Jakie to połączenia są niebezpieczne? Zobacz!

📢 3176 zł miesięcznie od państwa. Wkrótce ruszą pierwsze wypłaty! Kto dostanie? Oto szczegóły Świadczenie wspierające ruszy od stycznia 2024 roku. Wówczas zapowiadane są też pierwsze wypłaty nowego świadczenia z budżetu państwa. Ile wyniesie? Powstała właśnie specjalna infolinia dla zainteresowanych! Więcej szczegółów w naszym materiale! 📢 10-letnie samochody osobowe - te modele mają najmniej usterek. Auta najbardziej godne uwagi. Warto je kupić 10-letnie i nieco starsze samochody wcale nie muszą być jeżdżącymi złomami. Warto czasami rozważyć kupno takiego auta tym bardziej że niektóre z modeli całkiem dobrze znoszą upływ czasu. Wiele egzemplarzy jest bardzo dobrze wyposażonych, spełniają też wszelkie normy bezpieczeństwa. I co najważniejsze mimo wciąż rzadko się psują. Świadczy o tym raport niemieckiego Stowarzyszenia Inspekcji Technicznej czyli TUV. Które modele najlepiej znoszą upływający czas? Sprawdź!

📢 Emerytury w lipcu 2023! Poznaj najnowsze wyliczenia brutto i netto. Tyle dostaną seniorzy po tegorocznej waloryzacji Emerytury w 2023 roku były waloryzowane wraz z rentami. Dla części osób minimalna podwyżka wyniosła 250 złotych. Tegoroczna waloryzacja kosztowała budżet około 44,15 mld złotych. Ile ostatecznie dostają emeryci w lipcu? Oto stawki! 📢 Dzwoni do Ciebie jakiś nieznany numer? Uważaj, co powiesz, bo możesz dużo zapłacić! Oszuści nie próżnują. Dzwoniąc z nieznanego numeru, liczą na to, że nasza słaba czujność zaowocuje dla nich zyskami. Okazuje się, ze wystarczy już tylko w niewłaściwy sposób odebrać telefon. O czym trzeba pamiętać? Na co powinniśmy uważać? 📢 Darmowe leki dla dzieci i osób starszych. Na jakich zasadach i dla kogo? Minister Zdrowia wyjaśnia, od kiedy staną się faktem Program darmowych leków dla osób starczych ma być rozszerzony o dzieci oraz osoby 65+. Dotychczas korzystali z niego emeryci po 75. roku życia. Minister Zdrowia wyraźnie jednak mówi o tym, że trwają prace nad powiększeniem puli i zakresu dofinansowania leków. Wstępnie program darmowych leków dla dzieci i osób 65+ ma obowiązywać od września 2023 roku, najpóźniej jednak wejdzie w życie na początku 2024 roku. Na czym dokładnie będzie polegać program i jakie leki obejmie?

📢 Świetne dodatki do świadczeń ZUS. Tyle możesz dostać! Emeryci wniosek składają już teraz [LISTA] ZUS wypłaca szereg świadczeń - w tym świadczenia chorobowe, renty i oczywiście emerytury! Istotne są również dodatki do świadczeń mające wpływ na sytuacje życiowe Polaków. Kto w praktyce może starać się je otrzymać? O czym warto pamiętać? Sprawdźcie! 📢 Te meble z PRL są warte fortunę. Zobacz, co jest poszukiwane przez kolekcjonerów. Sprawdź, czy ma takie meble z PRL w swoim domu Każdy z nas pamięta wystrój wnętrz typowy dla czasów PRL-u. Starsi sami mieszkali w lokalach urządzonych w stylu lat 70., a młodsi wspominają wizyty w domach dziadków, gdzie czas się zatrzymał. W 2023 roku meble rodem z PRL-u są wielkim trendem wnętrzarskim. Poza tym na rynku jest wielu kolekcjonerów, którzy kupują najrzadsze elementy wystroju wnętrz z lat 70. Sprawdzamy, jakich mebli z PRL szukają użytkownicy OLX.

📢 Toruń. Dwa lata po śmierci Andrzeja Langera. Głos starówki jest z nami! Brzmi w autobusach i tramwajach MZK 22 sierpnia przypada druga rocznica śmierci Andrzeja Langera, który przez dekadę przemierzał Toruń jako "żywa reklama". Nazywany był głosem starówki. Teraz znów jest z nami - jego głos zapowiada przystanek na placu św. Katarzyny w autobusach i tramwajach. 📢 Te fryzury postarzają! Unikaj ich, jeśli nie chcesz dodać sobie lat [ZDJĘCIA, INSPIRACJE] 13.08.2023 Niektóre fryzury, wbrew pozorom kojarzące się z młodością, mogą sprawić, że będziemy wyglądać co najmniej 10 lat starzej. Radykalne cięcie lub uparte zapuszczanie włosów nie zawsze może okazać się skuteczne, bowiem nie wszystkie modne i będące obecnie na topie fryzury będą pasować do kształtu Twojej twarzy lub sylwetki. Które z nich najbardziej postarzają? Na jakie cięcia i upięcia lepiej uważać? Podpowiadamy.

📢 Krótkie i długie paznokcie na LATO 2023. Eleganckie stylizacje paznokci kwadratowych i w kształcie migdałka 13.08.2023 Paznokcie w kształcie migdałka czy kwadratowe? Długie czy krótkie? Oto 25 pomysłów na wyjątkowe stylizacje paznokci hybrydowych. Jasne kolory, szalone wzory, beżowe bazy, soczyste barwy, jeśli nie możesz się zdecydować tutaj znajdziesz garść inspiracji. Zobacz, jak pomalować paznokcie o różnych kształtach i wybierz idealną stylizację dla siebie. 📢 Toruń stawia na ronda. Ostatnio powstaje ich w mieście po kilka rocznie W czwartek, 10 sierpnia, rozpoczęła się przebudowa skrzyżowania ul. Niesiołowskiego z Bukową. Powstanie tam kolejne rondo w Toruniu. 📢 Te stare meble z PRL są warte majątek! Sprawdź, jakie meble są poszukiwane przez kolekcjonerów. Ceny mebli z PRL 13.08.2023 Te stare meble z PRL mogą być warto ogromne pieniądze! Wielu Polaków z sentymentem lubi wracać do czasów PRL, a szczególnie do przedmiotów, którymi w ówczesnym czasie się posługiwaliśmy. Mają one swój wyjątkowy charakter. Mimo, że lata upływają, wiele osób nie chce się z nimi rozstawać, pozostawiając na pamiątkę. Należą do nich m.in. kryształy, sztućce, porcelana, zabawki, a nawet meble. Wraca moda na przedmioty z czasów PRL. Kolekcjonerzy są w stanie zapłacić za nie naprawdę spore pieniądze. Za jaką cenę można na portalach aukcyjnych znaleźć stare meble z PRL? Sprawdźcie!

📢 Takie są skutki uboczne picia zielonej herbaty. Oni nie mogą jej pić. Jeden z najzdrowszych napojów nie dla każdego 13.08.2023 Skutki uboczne picia zielonej herbaty - dla kogo może być szkodliwa? Zielona herbata zawiera pewne związki, które nie są korzystne dla każdej osoby. Dlatego niektórzy muszą uważać na ilość spożywanego napoju, ponieważ skutki uboczne mogą być poważne. Oto kto powinien unikać picia zielonej herbaty i jakie mogą wystąpić poważne skutki uboczne. Przeczytaj więcej!

📢 Kibice Elany Toruń na derbach z Zawiszą Bydgoszcz [zdjęcia] Wydarzeniem soboty były piłkarskie derby Zawisza Bydgoszcz - Elana Toruń. Na mecz wybrało się około 500 fanów żółto-niebieskich. 📢 Derby Zawisza Bydgoszcz - Elana Toruń. W rolach głównych bramkarze i kibice [zdjęcia] W 2. kolejce III ligi 2. grupy Zawisza Bydgoszcz podejmował Elanę Toruń. Derby województwa kujawsko - pomorskiego z trybun śledziło ponad cztery tysiące widzów, w tym około 500 fanów gości.

📢 Piknik parafialny w parafii pw. św. Maksymiliana Kolbe. Mnóstwo atrakcji! Z okazji odpustu w parafii pw. św. Maksymiliana Kolbego w Toruniu zorganizowano piknik parafialny. Uczestnicy wzięli udział w wielu atrakcjach, które przygotowano w tym dniu. Była to idealna okazja do powiększenia wspólnoty i czerpania radości. 📢 Dlaczego w tym roku nie ma komarów. Znamy przyczynę i radzimy, co robić, gdy już się pojawią [galeria] Z pewnością nikt z nas nie tęskni za komarami. Niektórzy jednak zadają sobie pytanie, dlaczego w tym roku nie dokuczają nam one tak bardzo, lub w ogóle ich nie ma. Obecność komarów jest zdeterminowana warunkami pogodowymi i nie tylko latem, ale praktycznie o każdej porze roku. Co sprawia, że komary są w tym roku nieobecne? Sprawdziliśmy to dla Was.

📢 Toruń. Dziewczęta zgwałcone na imprezie? Tajemnica ul. Szewskiej przed sądem. Główny oskarżony to 19-letni kibic Elany Trzej młodzi mężczyźni (19-22 lata) oskarżeni są o seksualne skrzywdzenie czterech nastolatek na imprezie przy ul. Szewskiej w Toruniu. Główny oskarżony to Damian W., kibic Elany. Swoją ofiarę miał odurzyć, a potem zgwałcić. Trudny i bolesny proces toczy się przed Sądem Okręgowym w Toruniu.

📢 Córka szuka informacji o ojcu-malarzu. Nina Hinz, młoda artystka, pisze pracę poświęconą toruńskiemu artyście Michałowi Mazurowi Nina Hinz poszukuje informacji o swoim tacie – toruńskim malarzu, którego twórczość mogli poznać mieszkańcy całego regionu. Młoda artystka niedługo kończy studia, a praca, którą pisze, ma być hołdem dla Michała Mazura. W rozmowie z Nowościami podzieliła się nie tylko twórczością ojca. 📢 Oto Izera: polski elektryk na drogi. Zobacz, jak się prezentuje. Kiedy trafi na polskie ulice? Zdradzamy szczegóły i plany inwestycji Tak może wyglądać pierwszy polski samochód elektryczny. Wiemy, kiedy Izera trafi do masowej produkcji. Przedstawiamy szczegółowe informacje dotyczące samochodu elektrycznego z Polski, który zgodnie z zapowiedziami prezesa spółki Piotra Zaremby, na ulice powinien wyjechać w ciągu 24 miesięcy. Jak prezentuje się Izera? Zobacz galerię zdjęć i daj znać w komentarzu, czy kupiłbyś taki samochód.

📢 Tanie działki budowlane do kupienia w powiecie toruńskim. Zobacz nowe ogłoszenia Na portalu OtoDom.pl znajdziemy nie tylko ogłoszenia związane z mieszkaniami czy domami. Są tam również oferty sprzedaży działek budowlanych. Sprawdźcie, ile trzeba obecnie wydać za taką nieruchomość, która zlokalizowana jest w powiecie toruńskim. 📢 Perła Bydgoskiego Przedmieścia wystawiona na sprzedaż. Tak przed dekadą wyglądały jej wnętrza Perła toruńskiej secesji, willa przy ul. Mickiewicza 20, w której przed wojną mieścił się wicekonsulat Belgii, zaś po wojnie m.in. Dorota Kędzierzawska kręciła "Wrony", nie ma szczęścia. 11 lat temu zmieniła właściciela, jej gospodarz planował urządzić w niej pensjonat lub hotel. Ostatecznie jednak złożył broń. Dawna willa Kuczyńskich została właśnie wystawiona na sprzedaż.

📢 Sobotnia uroczysta przysięga żołnierzy z V turnusu dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej [galeria] W sobotę, 12 sierpnia żołnierze z V turnusu dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej złożyli uroczystą przysięgę. W akompaniamencie Orkiestry Wojskowej przysięgało 91. żołnierzy.

📢 Szał na disco-polo w Zalesiu! Tak się bawiliście na Pięknych i Młodych, Playboys i D-BOMB! W piątek 11 sierpnia na plaży głównej w Zalesiu odbyła się ostatnia impreza wakacji! Liczni goście bawili się świetnie do białego rana. Było wiele rozmaitych atrakcji i koncertów. Zagrali Piękni i Młodzi, D-BOMB oraz Playboys. Mamy zdjęcia z imprezy. Oglądajcie galerię! 📢 W poniedziałek do Torunia dotrze Festiwal Wisły. Sprawdź, co będzie się działo [program] Przed nam największy w kraju zlot statków i łodzi rzecznych, regaty, rejsy, koncerty, jarmark nadwiślańskich smaków - wszystko to w ramach Festiwalu Wisły, który 14 sierpnia zawita do Torunia.

📢 Na Bulwarze Filadelfijskim archeolodzy odkrywają skarby dawnego Torunia Ileż niezwykłych rzeczy kryło się pod ziemią na toruńskim bulwarze! Archeolodzy odsłaniający pozostałości zburzonego podczas szwedzkiego potopu kompleksu klasztoru i szpitala św. Ducha, znaleźli nawet fragmenty witraży!

📢 Kolejna gorąca noc w Labie za nami! Zobaczcie najnowsze zdjęcia z imprez Co działo się ostatnio w toruńskiej Labie? Zobaczcie najnowsze zdjęcia z imprez w jednym z najpopularniejszych miejsc w mieście. 📢 Małżeństwa z wieloletnim stażem odebrały medale. Wręczał je prezydent Michał Zaleski W piątek (11 sierpnia) prezydent Torunia Michał Zaleski wręczył w Ratuszu Staromiejskim dziesięciu parom Medale za Długoletnie Pożycie Małżeńskie. 📢 TOP 10 ciekawych miejsc do 20 kilometrów od Torunia, które trzeba odwiedzić Toruń to wspaniałe i turystycznie miasto z ciekawą historią. Nie brakuje tu pomników kultury, muzeów i rozmaitych miejsc do zwiedzania. Ale nie tylko Toruń jest interesujący w regionie, ponieważ także na terenach wokół niego znajdziemy sporo fajnych miejscówek. W galerii pokazujemy TOP 10 miejsc do 20 kilometrów od Torunia, które naprawdę warto odwiedzić.

📢 Dzikie przejścia przez ulice w Toruniu. Co grozi za złamanie przepisów? Próba oszczędzenia i czasu poprzez korzystanie z nielegalnych przejść przez jezdnie może słono kosztować. Trzeba się liczyć z możliwością utraty zdrowia lub gotówki na mandat. 📢 Twój skrzydłokwiat nie kwitnie? Dodaj to do doniczki raz na tydzień, a będzie mieć mnóstwo kwiatów Skrzydłokwiaty to piękne rośliny, są idealną ozdobą naszych mieszkań. Zdrowe skrzydłokwiaty mają błyszczące liście w kolorze ciemnej zieleni i piękne, białe kwiaty. Są nie tylko atrakcyjne wizualnie, ale w dodatku są bardzo łatwe w uprawie. Jednak zdarza się, że skrzydłokwiat przestaje kwitnąć. Co wtedy zrobić? Jak pielęgnować skrzydłokwiat, by znów miał kwiaty? Zastosuj ten składnik, a twój skrzydłokwiat będzie miał mnóstwo kwiatów.

📢 Oto wczesne objawy raka. Takie oznaki nowotworów są najczęstsze - niektóre sygnały raka łatwo zlekceważyć Po czym poznać że ma się raka? Jakie objawy raka są najczęstsze? Objawy raka mogą być niejasne, łatwo je przeoczyć lub przypisać innym dolegliwościom. Zebraliśmy objawy, które mogą świadczyć o chorobie nowotworowej. Oto pierwsze ważne oznaki, na które trzeba zwrócić uwagę - mówią lekarze. Sprawdź teraz najczęstsze objawy raka - to powinno zwrócić Twoją uwagę.

📢 Osoby o tym imieniu piją najwięcej alkoholu. Kto znalazł się na liście? 09.08.2023 Nasze imiona odpowiadają za wiele naszych cech charakteru. Zobaczcie zatem, kto pije najwięcej alkoholu. Pamiętajcie, że alkohol szkodzi zdrowiu i jest tylko dla osób pełnoletnich!

📢 Takie mogą być skutki malowania paznokci. Sprawdź, jak manicure hybrydowy działa na twoje zdrowie Manicure hybrydowy jest w ostatnich latach jedną z najpopularniejszych metod ozdabiania paznokci. Do jego wykonania stosuje się lakier, który utwardza się pod wpływem światła UV lub LED. Pomalowane paznokcie utrzymują się bez odprysków do trzech tygodni. Jak lakier hybrydowy działa na twoje dłonie? Sprawdź! 📢 "Kuchenne rewolucje" 6 razy w Toruniu. Przetrwała tylko jedna restauracja! "La Nonna Siciliana" ma sukces, inne lokale zniknęły "La Nonna Siciliana" to jedyna restauracja po "Kuchennych rewolucjach" w Toruniu, która przetrwała. Ba, nieustannie cieszy się popularnością gości. Pięć pozostałych, które rewolucjonizowała Magda Gessler, zniknęło z mapy miasta. Dlaczego? Co się z nimi stało?

📢 Absolwentka toruńskiego liceum jest jednym z najlepszych uczniów na świecie 19-letnia Oliwia Raniszewska ze Świecia, absolwentka Uniwersyteckiego Liceum Ogólnokształcącego w Toruniu znalazła się na liście 50 najlepszych uczniów/studentów na świecie. Global Student Prize to nagroda przyznawana wyjątkowemu uczniowi, która ma realny wpływ na naukę, życie rówieśników i społeczeństwo. W październiku Oliwia Raniszewska zacznie studia na Gdańskim Uniwersytecie Medycznym - na kierunku lekarskim. Brała udział m.in. w Olimpiadzie Wiedzy Ekologicznej 2022, programie Adamed SmartUp czy Konkursie Naukowym Explory 2021. 📢 Zjedz kolację 50 metrów nad Toruniem! Oto atrakcje Bella Skyway Festival 2023! [program i wizualizacje] Chcieliście czegoś nowego, czego jeszcze w Toruniu nie było? To będzie! Ogromy mapping śpiewających postaci związanych z Toruniem, rozszerzona rzeczywistość, dwie duże - tworzące całość - instalacje z okazji 100-lecia studia Walta Disneya, a także możliwość zjedzenie kolacji... 50 metrów nad dachami starówki! Oto największe atrakcje Bela Skyway Festival 2023. Ujawniamy je jako pierwsi.

📢 Waloryzacja emerytur 2023 - tabela netto. Niektórzy otrzymają netto aż ponad 5,7 tys. zł! Oto kwoty Waloryzacja emerytur 2023. Emeryci i renciści mogą cieszyć się z podwyżki świadczeń. W tym roku nastąpiła dość duża waloryzacja emerytur w Polsce. Od 1 marca 2023 r. emerytury, renty, dodatki i inne świadczenia wypłacane przez ZUS wzrosną o 14,8 proc. Sprawdźcie, ile otrzymacie emerytury przy takim wskaźniku! Zobaczcie przykładowe stawki netto emerytur w galerii! 📢 Tak wygląda jedna z najpiękniejszych toruńskich kamienic pod koniec remontu. Zwiedziliśmy jej wnętrza Z pewną taką niepewnością i sporym balastem obaw przestąpiliśmy próg remontowanej kamienicy przy Bydgoskiej 50-52 w Toruniu. Batalia o jej reanimację trwała ponad dekadę, przez ten czas stan zaniedbanego zabytku znacznie się pogorszył. Co się udało uratować i co pozostało z pięknego oryginału? Jak się prezentują wnętrza w nowej odsłonie?

📢 To oznacza budzenie się o tej samej porze w nocy. Oto, dlaczego budzimy się o 2 lub 3 godzinie Budzisz się codziennie o tej samej porze w środku nocy? Co oznacza godzina nocnej pobudki? Badania pokazują, że około 60 procent ludzi doświadcza problemów ze snem każdej lub prawie każdej nocy. Mimo to często nie możemy zasnąć albo budzimy się w nocy i nie możemy spać. Regularne budzenie się o tej samej porze warto skonsultować z lekarzem - to może być ostrzeżenie od organizmu. Sprawdź, co oznacza godzina, o której budzisz się w nocy. 📢 Gorąco w pracy? To musi zrobić Twój szef! To Twoje prawo Nadchodzą upały i dlatego Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej przypomina o tym, jakie obowiązki ma pracodawca. Pracownicy mają prawo je znać i mają prawo domagać się wywiązania z tych obowiązków. Jest to też podyktowane względami praktycznymi - dla zmęczonych upałem pracowników prawdziwym problemem może być skupienie się na wykonywaniu zadań. Dlatego też poprawienie ich komfortu jest nie tylko obowiązkiem pracodawcy, ale stanowi dla niego pomocne rozwiązanie. Oto szczegóły!

📢 Stare banknoty z PRL-u. Tyle kosztują w 2023 roku! Warto je teraz sprzedać. Taka jest wartość pieniędzy z PRL-u [cennik] Banknotami z PRL-u w sklepie nie zapłacimy, nie zmienia to jednak faktu, że wciąż mogą być one niezwykle cenne. Wszystko zależy od stanu zachowania, typu banknotu, a także od jego unikalnych cech. Na niektóre banknoty czyhają kolekcjonerzy. Czego dokładnie poszukują? Co zwiększa wartość banknotów z PRL-u? Zobacz szczegóły! 📢 Tak wygląda Bydgoskie Przedmieście z drona. Mnóstwo zdjęć współczesnych i archiwalnych Torunia Zobaczcie kolejną partię zdjęć Bydgoskiego Przedmieścia sfotografowanego z lotu ptaka, czy też raczej drona. Do zdjęć współczesnych dodaliśmy również archiwalne, aby można było porównać to co jest z tym co było. Więcej w naszej galerii. 📢 Meble, zegary, zabawki i sprzęt z PRL-u. Masz to w domu? Możesz być bogaty. Sprawdź, ile są one teraz warte! Upływające lata sprawiają, że szczególnej wartości nabierają przedmioty, o których nigdy byśmy nie pomyśleli, że są cokolwiek warte. Nie inaczej jest w przypadku rozmaitych akcesoriów jeszcze z czasów PRL-u. Te, choć niegdyś wydawały się zwyczajne i niewiele warte, dzisiaj są cenione przez koneserów i kolekcjonerów, a także miłośników stylu vintage. Przejrzyj zawartość piwnicy, strychu i starej komody i zobacz, ile możesz zarobić na swoich znaleziskach!

📢 Poszukiwane rzadkie monety PRL. Te są najrzadsze! Ile można dostać za obiegowe monety PRL-u? Co wystawić na aukcję? Wartość kolekcjonerska niektórych przedmiotów robi wrażenie zwłaszcza w przypadku pieniędzy, których faktyczne nominały w ogóle by nie sugerowały tak dużej wartości. Dotyczy to w szczególności pieniędzy z PRL-u, które obecnie są warte kilkadziesiąt, a nawet kilkaset razy więcej niż były warte w dniu pojawienia się na rynku. O jakich monetach dokładnie mowa i dlaczego w ogóle są tyle warte? Za jakie monety kolekcjonerzy zapłacą krocie? Sprawdź koniecznie!

📢 Te banknoty PRL-u są warte fortunę! Stare banknoty poszukiwane przez wielu kolekcjonerów w Polsce. Po ile są wystawiane? Niezwykła wartość kolekcjonerska cechuje wiele starych przedmiotów. W szczególności wyróżnia się tu zarówno stare monety, jak i stare banknoty z PRL-u. Choć jeszcze niedawno ich wartość mogła nie robić wrażenia, dla kolekcjonerów są wiele warte. Można na nich zarobić ogromne pieniądze. Jaka obecnie jest ich wartości i od czego ona zależy? Które banknoty są obecnie najbardziej poszukiwane przez kolekcjonerów? Zobacz koniecznie!

📢 Te samochody walczą z usterkami. To najbardziej awaryjne auta w przedziale 2-3 lat Coraz więcej osób decyduje się na kupno samochodu używanego w miarę młodego. Zanim wyda się określoną pulę pieniędzy warto sprawdzić, które auta dość często mają usterki. Nikt nie chce po kupnie samochodu spędzać w warsztacie więcej czasu niż na ulicach. Usterki nie muszą być nawet poważne, by wyraźnie zniechęciły kierowców do danego modelu. Z pomocą może przyjść raport TÜV, który powstaje na podstawie danych zebranych podczas okresowych przeglądów technicznych samochodów osobowych w stacjach kontroli pojazdów na terenie Niemiec. 📢 Tych aut warto unikać! Zobacz listę najbardziej awaryjnych modeli według raportu ADAC. Kupując te auta licz się z szybką wizytą w warsztacie Jak kupić używany samochód? Kierować się głosem serca czy opiniami fachowców? Nie zawsze auto, które nam się podoba, jest również bezawaryjne. Często, niestety, plasuje się w rankingach tych najbardziej awaryjnych. Nikt przecież nie chce, by jego auto więcej czasu niż na drogach spędzało w warsztacie. Uważaj na te samochody! Zobacz szczegóły w naszej galerii!

📢 Masz takie objawy? To znak, że brakuje Ci witaminy K. Sprawdź jej poziom w organizmie Nie od dziś wiadomo, że witaminy pełnią ważną rolę w organizmie człowieka. Ich brak lub niedobór może mieć znaczący wpływ na codzienne funkcjonowanie. Jedną z tych witamin, które pełnią istotną funkcję, jest witamina K. Bierze ona udział w procesie krzepnięcia krwi i reguluje gospodarkę wapniową. Wspomaga także układ sercowo-naczyniowy. Jej niedobór powoduje określone skutki w organizmie. Jakie objawy świadczą o braku witaminy K? Sprawdź! 📢 Zapominasz co miałeś zrobić? Masz te objawy? To może być początek Alzheimera. Sprawdź Choroba Alzheimera to podstępna choroba, która rozwija się latami, zanim uderzy ze zdwojona siłą. Na jej końcu chory traci kontakt z otoczeniem. Choroba Alzheimera to choroba zwyrodnieniowa ośrodkowego układu nerwowego. Charakteryzuje się zmniejszeniem funkcji poznawczych, zwłaszcza pamięci oraz zaburzeniami zachowania. Jakie zmiany są charakterystyczne dla Alzheimera? Objawy, na co warto zwrócić uwagę?

📢 Janusze biznesu, czyli jak zarobić, aby się nie narobić. Zobacz najlepsze memy! Biznes oznacza działalność gospodarczą. Jednak nie zawsze jest ona etyczna a niektórzy tzw. biznesmeni przynoszą wstyd tej profesji. Zobacz najlepsze memy o Januszach biznesu.

