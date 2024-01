Prasówka 15.01.2024. Zobacz zestawienie najważniejszych informacji z wczoraj z naszego województwa

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 14.01. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Wcześniejsza emerytura zależy od zawodu. Kto może na nią przejść? To nie tylko służby mundurowe”?

Prasówka 15.01: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Wcześniejsza emerytura zależy od zawodu. Kto może na nią przejść? To nie tylko służby mundurowe Wiek emerytalny i moment przejścia na zasłużony odpoczynek stanowią temat długotrwałej debaty na świecie. Jednym z aspektów tej dyskusji jest zróżnicowanie wieku emerytalnego w zależności od wykonywanego zawodu. Czy istnieją zawody, które pozwalają w Polsce na wcześniejszą emeryturę? W tym artykule zgłębimy tę kwestię i przyjrzymy się, jakie zawody umożliwiają swoim pracownikom opuszczenie rynku pracy wcześniej niż innym.

Nie przegap promocji! Promocje w elektromarketach 15.01.24

📢 Będzie niższa waloryzacja emerytur niż zakładano! Zobacz nowe wyliczenia Już niemal zapomnieliśmy o tym, jak wygląda jednocyfrowa inflacja. Wrzesień 2023 był na szczęście takim miesiącem. To oznacza, że ceny w sklepach, choć dalej rosną, robią to wolniej. Jeśli tendencja się utrzyma, za kilka miesięcy zostanie osiągnięty cel inflacyjny. Należy jednak pamiętać o tym, że niższa inflacja odciśnie swoje piętno na waloryzacji świadczeń emerytalnych. Już teraz widać, że najprawdopodobniej będzie ona niższa niż zakładano w projekcie budżetu na przyszły rok. Ile wyniesie waloryzacja emerytur 2024? Wszystko zależeć będzie od nowej władzy. Mamy jednak wstępną tabelę wyliczeń!

📢 Tak zarabiają budowlańcy! Budowlaniec, elektryk i inni. Kto dostaje najwięcej? Są wysokie podwyżki Ostatnimi czasy branża budowlana wydaje się odczuwać pewien zastój. Nie zmienia to jednak faktu, że w tej branży można naprawdę wiele zarobić. Na jakich stanowiskach zarobki są najwyższe? Czy opłaca się być budowlańcem? Jak wysokie podwyżki otrzymali pracownicy budowlani?

Prasówka 15.01: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Dziesięciogroszówka kosztuje aż 33 tysiące złotych! Jakie są najcenniejsze monety PRL-u? Możesz mieć je w domu! Zobacz szczegóły Nikt z nas nią nie zapłaci, a jednak monety PRL wartość mogą mieć większą, niż moglibyśmy uważać. Kolekcjonerzy polują w szczególności na konkretne okazy. Dla nich niektóre monety PRL kolekcjonerskie mogą być warte tysiące złotych. Najdroższe monety polskie PRL są kupowane nawet za dziesiątki tysięcy złotych. Dlatego też warto przejrzeć swoje stare kolekcje, a także spojrzeć, czy przypadkiem niezwykle cenna moneta PRL nie została przez nas odziedziczona po ojcu lub dziadku.

📢 Wojskowa emerytura to jest coś! Tyle zarabiają byli żołnierze. To dużo? Mamy tabelę wyliczeń emerytur dla żołnierzy Kwestię emerytur dla byłych wojskowych wyjaśnia ustawa o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych i ich rodzin. Średnio stawki są zróżnicowane i zależą przede wszystkim od uzyskanego stopnia wojskowego. W galerii tego tekstu przedstawiamy zestawienie najnowszych danych o średnich emeryturach byłych wojskowych. Ile dostają żołnierze zawodowi po przejściu na emeryturę? Warto awansować w strukturach armii? 📢 Takie mają być zasady renty wdowiej 2024. Duże zmiany w obecnych przepisach [15.01.2024] Pomysłodawcy ustawy o zmianie renty rodzinnej dla wdowca lub wdowcy dążą do zapewnienia osobom starszym większego wyboru i lepszych możliwości. Sprawdzamy, co dzieje się w sprawie, o której głośno było przed wyborami parlamentarnymi. 📢 Zarobki i dodatki wojsku w 2024. Oto stawki od szeregowego do generała - będą zmiany! [15.01.2024] Zarobki w polskim wojsku to kwestia złożona, zależna od różnych czynników. Zasadnicza płaca jest uzależniona od posiadanych stopni, a do tego dochodzą różnorodne dodatki i świadczenia. Warto przyjrzeć się, ile można faktycznie zarobić, decydując się na służbę w Wojsku Polskim.

📢 Takie znaki zodiaku powinny zagrać na loterii w weekend 12-14 stycznia 2024. Oni mogą wygrać pieniądze! [15.01.2024] Zbliża się drugi tydzień stycznia. Układ gwiazd i planet na nieboskłonie wskazuje, że niektóre znaki zodiaku czeka duża pomyślność między 12 a 14 stycznia 2024 roku. Wróżka Roma zdradziła nam, kto powinnien zagrać na loterii w najbliższy weekend. 📢 Takich rzeczy z PRL najbardziej poszukują kolekcjonerzy - lista, zdjęcia. W 2024 roku można się na nich wzbogacić [15.01.2024] Kiedyś były bardzo modne, ale u schyłku XX wieku schowaliśmy je głęboko do szaf lub na śmietnik. Dziś niektóre rzeczy z PRL-u wracają do łask, a ich ceny na aukcjach bywają zawrotne. Jeśli masz jeszcze w domu takie starocie, nie wyrzucaj. Być może masz prawdziwe skarby. Kolekcjonerzy mogą zapłacić za nie fortunę. Za co najwięcej? Zobacz najbardziej poszukiwane rzeczy z PRL-u.

📢 13 emerytura 2024 - tabela brutto i netto. Mamy noworoczne wyliczenia trzynastej emerytury [15.01.2024] Trzynasta emerytura to już, zgodnie z ustawą, stałe świadczenie dodatkowe dla emerytów. Wiele osób zastanawiało się, czy 13 emerytura nie zostanie zlikwidowana po wyborach parlamentarnych w 2023 roku. To już jednak pewne, ze "trzynastka" pozostaje w mocy i w 2024 roku zostanie wypłacona nie tylko 13. emerytura, ale także 14. emerytura. 📢 Nowe przepisy wymiany pieniędzy od początku roku. Tymi pieniędzmi nie zapłacisz [15.01.2024] W 2024 roku obowiązują przepisy dotyczące wymiany pieniędzy. Aktualnie używane przez nas środki płatnicze wydane są bezterminowo, ale w kilku sytuacjach tracą one swoją wartość i ważność. Pieniądze są pełnoprawnym środkiem płatniczym, chyba że zostaną zniszczone. Zobaczcie, kiedy musimy wymienić pieniądze. 📢 Modne fryzury odmładzające dla kobiet po 40., 50. i 60. Te fryzury odejmą nawet kilkanaście lat [15.01.2024] Modne fryzury odmładzające. Jakie fryzury są najlepsze po 40., 50. i 60.? Fryzura może zarówno odmłodzić, jak i dodawać lat. Odpowiednio dobrane cięcie i koloryzacja mogą zadziałać odmładzająco lub wręcz przeciwnie - znacznie postarzyć, podkreślić zmarszczki i niedoskonałości. Podpowiadamy, jakie fryzury warto wybrać po 40, 50 i 60. roku życia. Zebraliśmy garść inspiracji. Te uczesania odmładzają nawet o 10 lat! Zobacz teraz w naszej galerii modne fryzury odmładzające.

📢 Duży zwrot pieniędzy dla emerytów w 2024 roku. Kiedy wypłaty na konta? Emeryci, którzy otrzymują co miesiąc mniej niż 2,5 tysiąca złotych brutto otrzymają zwrot naliczonego podatku PIT od 13. i 14. emerytury. Urząd skarbowy pieniądze wypłaci w lutym 2024 roku. W tabeli przedstawiamy, jakie to będą kwoty. Zobacz.

📢 Do czterech razy sztuka. KH Energa wreszcie ograł Podhale. Tak kibicowaliście na Tor-Torze! Torunianie w tym sezonie nie mogli znaleźć sposobu na Podhale Nowy Targ. W niedzielę wreszcie się udało i dzięki wygranej 3:1 KH Energa awansował w tabeli Tauron Hokej Ligi. 📢 Sabrina - tak dziś wygląda. Wkrótce skończy 56 lat. Zobaczcie zdjęcia! [15.01.2024] Sabrina wkrótce skończy 56 lat! Sabrina Salerno to włoska piosenkarka, aktorka, prezenterka telewizyjna i modelka, której międzynarodową sławę przyniósł hit "Boys (Summertime Love)" i teledysk do niego. Sabrina zachwycała swoją urodą 36 lat temu, gdy klip szalał we wszystkich telewizjach. Zachwyca i dziś. Zobaczcie na zdjęciach, jak teraz wygląda Sabrina.

📢 Tak kiedyś wyglądała Kayah. Zobacz, jak piosenkarka zmieniała się przez lata [15.01.2024] Kayah od ponad trzydziestu pięciu lat jest aktywna na polskiej scenie muzycznej. W tym czasie nagrała wiele hitów, przy których do dziś bawią się miliony Polaków. "Prawy do lewego", "Śpij kochanie, śpij", "Prócz ciebie nic" czy "Ramię w ramię" to jedne z najbardziej znanych przebojów artystki. Postanowiliśmy przypomnieć, jak Kayah zmieniała się na przestrzeni lat. Zobacz, jak piosenkarka wyglądała 25 lat temu! 📢 Zatrudnieni w Polsce mogą liczyć na te dodatki finansowe do pensji. Pracodawcy są pod ścianą. Kto dostanie 300 zł plus? Wynagrodzenie pracownika to nie tylko kwestia wypłaty, ale także szereg dodatkowych uprawnień, które pracodawcy są zobowiązani spełniać. Jednym z istotnych aspektów są dodatki, które często są pomijane przez pracowników. Od listopada 2023 roku polscy pracownicy otrzymują rozszerzone wsparcie, obejmujące nie tylko dofinansowanie okularów. Na co jeszcze można liczyć?

📢 Waloryzacja emerytur 2024. Tyle pieniędzy dostaniesz w styczniu! Wyliczenia brutto i netto na Nowy Rok Styczniowe emerytury będą w 2024 roku wyższe niż te z początku 2023 roku. Stanowią one przedsmak czekającej nas waloryzacji. Ile dostaniemy w styczniu? Jakie stawki będą obowiązywały 1 stycznia 2024 roku? Oto szczegóły! 📢 Nie będzie tych leków w aptekach? Ministerstwo Zdrowia opublikowało nową listę Czy w aptekach zabraknie niektórych lekarstw? Jest takie niebezpieczeństwo. Ministerstwo Zdrowia opublikowało nową listą antywywozową. Znalazło się na niej ponad dwieście lekarstw. Oznacza to, że te leki są zagrożone brakiem dostępności. Jakich lekarstw może zabraknąć w aptekach? 📢 Psy do adopcji. Te zwierzęta czekają na nowy dom w toruńskim schronisku. Zobacz zdjęcia Nowy rok, ale stare problemy. W Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt w Toruniu jest bardzo dużo psów, które trafiły tam z rożnego powodu. Za każdym zwierzakiem stoi osobna historia. Jedne zostały porzucone, inne uciekły, jeszcze inne błąkały się po okolicy. Wszystkie psy czekają na adopcję i nowy dom. Są pieski małe, duże, rasowe i kundelki. Może ktoś znajdzie tu swojego zwierzęcego przyjaciela? Oto szczegóły i zdjęcia.

📢 Ceny energii 2024 zostały już ustalone! Druzgocące wiadomości dla części właścicieli domów Nowe taryfy na sprzedaż energii elektrycznej 2024 zostały zatwierdzone przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. Efekt? Ceny spadną średnio aż o 31 procent, a zamrożenie ma obowiązywał do połowy roku. Problem będą mieli jednak posiadacze domów, którzy postawili na pompy ciepła. Ich obowiązywać będą limity, które okazują się zbyt niskie. Ile zapłacą? Oto szczegóły! 📢 Te SUV-y są warte swojej ceny. Zobacz najmniej awaryjne modele W 2024 rok Polacy wjechali zakochani w SUV-y. Liczba modeli takich samochodów na ulicach z roku na rok jest coraz większa. Ten rodzaj samochodu cieszy się sporą popularnością również na rynku wtórnym. Ceny poszczególnych modeli trzymają się całkiem dobrze. W ostatnich latach trwałość tych samochodów również znacznie wzrosła. Mówią o tym raporty awaryjności przygotowywane przez ADAC, czyli niemiecki automobilklub. Sprawdź, które SUV-y są najmniej awaryjne.

📢 Agencja Mienia Wojskowego wyprzedaje sprzęt i akcesoria! Co kupisz tanio od wojska? Sprawdź! Co ciekawego możemy obecnie kupić ze sklepu internetowego Agencji Mienia Wojskowego? W ofercie znajdziemy wiele ciekawych akcesoriów i gadżetów. Każdy fan militariów z pewnością znajdzie coś dla siebie. Wiele z tych rzeczy nada się także na prezent. Oto szczegóły i zdjęcia! 📢 Bezawaryjne samochody hybrydowe? Te konkretne modele praktycznie się nie psują Samochody hybrydowe stały się ważnym elementem w rozwoju motoryzacji. Wyposażone w silnik spalinowy i elektryczny pojazdy idealnie nadają się nie tylko do jazdy w mieście. Praktycznie wszystkie koncerny motoryzacyjne mają w swojej ofercie samochody hybrydowe. Które z nich najlepiej odnajdują się na rynku wtórnym i czym się kierować kupując używaną hybrydę? Oto hybrydy, które są najmniej awaryjne.

📢 Takich podwyżek seniorzy mogą się spodziewać już w marcu? Wiemy, ile wyniesie waloryzacja Czy to ostatnie tak duże podwyżki emerytur? W marcu seniorzy mogą liczyć na wzrost świadczeń na poziomie 12,3 procent. Przynajmniej takie wzrosty zakładają rządowe prognozy, na podstawie których powstał projekt ustawy budżetowej na 2024 r. Jeżeli ustawa z takimi zapisami wejdzie w życie, wtedy renciści i emeryci mogą liczyć na takie podwyżki. 📢 1100 zł dodatku dla emerytów do świadczenia! Zobacz, na jakich zasadach można go uzyskać? W minionym niedawno roku emerytury w Polsce przeszły przez waloryzację, co wpłynęło na minimalne renty i świadczenia dla seniorów. Sprawdźmy, ile pieniędzy otrzymają emeryci w tym roku oraz jakie dodatki mogą zyskać. 📢 Kultowe gadżety z PRL-u warte są dzisiaj fortunę! Niektórym zakręci się łezka w oku. Sprawdź czy masz je w domu 14.01.2024 Wiele osób wspomina lata 70., 80., i 90. z wielkim sentymentem i znowu sięga po przedmioty, które królowały w Polskich domach. Niektóre z nich możemy zdobyć jeszcze na aukcjach internetowych, a część kultowych przedmiotów z PRL-u osiąga zawrotne ceny. Przypomnij sobie lub poznaj te niepowtarzalne gadżety z czasów słusznie minionych.

📢 Uwaga na te numery telefonów! Nigdy ich nie odbieraj i nie oddzwaniaj. Możesz stracić pieniądze 14.01.2024 Oszuści nie próżnują i wymyślają kolejne metody "jak zarobić" pieniądze kosztem niewinnych osób. Wystarczy, że jedynie odbierzemy połączenie z tych numerów, a stracimy duże pieniądze. Sprawdź jakich połączeń unikać i z jakich numerów nie odbierać telefonu. 📢 500 plus dla małżeństw z długim stażem! Oto, jak otrzymać dodatkowe pieniądze ze świadczenia 500 plus 14.01.2024 Kilka tygodni temu na biurko Marszałek Sejmu Elżbiety Witek trafiła obywatelska petycja dotycząca nowego świadczenia 500 plus. Tym razem dodatek ten miałyby otrzymywać małżeństwa z długoletnim stażem. Sprawdź szczegóły, kto może otrzymać 500 plus dla małżeństw.

📢 Dodatek mieszkaniowy dla polskich seniorów. Kto może ubiegać się o prawie 3 tysiące złotych? Wielu seniorów pomimo sporego wsparcia ze strony państwa ciągle żyje na niewystarczającym poziomie. Otrzymywane świadczenia często nie wystarczają na godne życie. Sporo pieniędzy seniorzy wydają na lekarstwa i inne niezbędne potrzeby bytowe. Często brakuje na opłatę mieszkania. Tu seniorzy mogą starać się o dodatek mieszkaniowy. Jakie warunki trzeba spełnić, by go otrzymać?

📢 Oto stare samochody, które nadal dobrze trzymają się na drogach. Na rynku wtórnym cieszą się wzięciem Nie wszystkie samochody, które mają ponad 10 i więcej lat są w złym stanie technicznym. Wiele z nich całkiem dobrze znosi upływ czasu i nadal służą kierowcom. Sporo modeli jest bardzo dobrze wyposażonych, spełniają też wszelkie normy bezpieczeństwa. I co najważniejsze mimo upływu lat wciąż rzadko się psują. Mówi o tym raport niemieckiego Stowarzyszenia Inspekcji Technicznej czyli TUV. Które modele najlepiej znoszą upływający czas? Sprawdź! 📢 Monety i banknoty PRL 2024. Jedna moneta jest za ponad 5000 złotych! Tyle kosztują na aukcjach pieniądze z PRL-u. Masz taką? Sprawdź! Na platformach aukcyjnych można znaleźć wiele ofert kupna i sprzedaży banknotów i monet z okresu PRL. Niektóre z nich są niezwykle cenne i na aukcjach chodzą po kilka tysięcy złotych. Za inne dostaniemy np. kilkadziesiąt złotych, wciąż jednak jest to gra warta świeczki! Jak wyglądają styczniowe aukcje internetowe? Po ile są licytowane banknoty i monety z PRL-u?

📢 Te osoby adoptowały psy z toruńskiego schroniska. Brawo za decyzję! Ludzi dobrej woli, którym dobro zwierząt leży na sercu w Toruniu nie brakuje. Brawo! Zobacz osoby, które ostatnio adoptowały psy z toruńskiego schroniska dla zwierząt. W nim na nowy dom czekają czworonogi duże i małe, młode i nieco starsze. Czasami uśmiecha się do nich szczęście w postaci nowych właścicieli.

📢 Miliony Polaków dostaną dodatkowe pieniądze w 2024 roku. Zobacz, kto otrzyma przelew na konto Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK) stają się źródłem dodatkowych środków finansowych dla milionów Polaków w 2024 roku. Program oszczędnościowy, współtworzony przez pracownika, pracodawcę i państwo, przynosi korzyści nie tylko podczas emerytury. W tym artykule przyjrzymy się, kto może spodziewać się dodatkowego zastrzyku gotówki na swoim koncie oraz jakie warunki trzeba spełnić, by skorzystać z rządowych dopłat.

📢 500 złotych bonusu finansowego dla tych seniorów w 2024 roku. Sprawdź, czy dostaniesz przelew Wiadomość o rozszerzeniu programu 500+ na emerytów stała się pozytywnym zaskoczeniem dla wielu osób w Polsce. Czy naprawdę seniorzy mogą teraz liczyć na wsparcie finansowe? Oto informacje na temat warunków i procedur uzyskania tego dodatku. 📢 Modne paznokcie 2024. Jakie trendy będą dominować? Piękne paznokcie to przede wszystkim zdrowe paznokcie. Zebraliśmy w jednym miejscu wszystkie porady, jak o nie zadbać, by były mocne i niełamliwe. A przy okazji zbadaliśmy, jakie trendy będą dominować w 2024 roku! 📢 Wypadek na DK55 pod Grudziądzem. W zderzeniu dwóch samochodów ucierpiały cztery osoby Poważny wypadek dwóch samochodów na drodze krajowej nr 55 na wysokości wsi Zarośle w powiecie grudziądzkim. Ranne zostały cztery osoby. Trasa relacji Grudziądz - Kwidzyn była zablokowana.

📢 Pchli targ w Toruniu. Kto się pojawił, co można było kupić? 14 stycznia to niehandlowa niedziela, a więc w Toruniu, na parkingu przy ulicy Grudziądzkiej odbył się pchli targ. 📢 Tragedia w Brzozie pod Bydgoszczą. W pożarze domu zginął mężczyzna W niedzielę (14 stycznia 2024 roku) przed południem w domu jednorodzinnym w Brzozie pod Bydgoszczą doszło do tragedii. W pożarze zginął starszy mężczyzna.

📢 Wychudzony, skrajnie wyczerpany pies w pseudobudzie, a wokół pełno odchodów. Interwencja Toruńskiego TOPZ Głodny pies trząsł się z zimna. Jego ciało wyglądało jak szkielet. Zwierzę było przywiązane krótkim łańcuchem do budy. Taki widok zastali przedstawiciele Toruńskiego Towarzystwa Ochrony Praw Zwierząt. Pies został odebrany właścicielom w asyście policji. 📢 Anna Lewandowska kiedyś i dziś - Zdjęcia. Przeszła ogromną metamorfozę. Tak wyglądała kiedyś żona Roberta Lewandowskiego Anna Lewandowska przeszła ogromną metamorfozę pod względem wyglądu jak i w życiu zawodowym. Dzisiaj żona Roberta Lewandowskiego to marka sama w sobie. Zobaczcie Anię Lewandowską na zdjęciach, tak wygląda dziś, a tak wyglądała kiedyś - kliknij w galerię zdjęć...

📢 Nie żyje 4-letnia dziewczynka, ofiara wypadku na S5 pod Bydgoszczą. Sprawca jechał pod prąd - zginął na miejscu 69-latek, który doprowadził do wypadku w Osówcu (powiat bydgoski) na drodze ekspresowej S5 zginął na miejscu. Drugim pojazdem podróżowała m.in. mała dziewczynka. Zmarła nocą z soboty na niedzielę (13/14 stycznia) w szpitalu. 📢 Tak mieszka Władysław Kosiniak-Kamysz. Tu żyje z rodziną minister obrony narodowej. Zajrzyj do domu Pauliny Kosiniaka-Kamysza Władysław Kosiniak-Kamysz wraz z żoną dentystką i ukochanymi córeczkami mieszka za miastem. Przestronny dom z ogrodem na wsi nieopodal Krakowa to przytulna przestrzeń dla rodzinnego życia. Zobacz, jak urządził się nowy minister obrony, który jest z zawodu lekarzem. Zobacz, jak żyje na co dzień Władysław Kosiniak-Kamysz i jak polityk spędza wolny czas. 📢 Masz te objawy? To może być guz mózgu. Sprawdź co powinno cię zaniepokoić Nowotwór. Taką diagnozę w Polsce rocznie słyszy około 150 tysięcy osób. Osób żyjących z rakiem w naszym kraju jest kilka milionów. Rodzajów nowotworów jest wiele. Jednym z nich jest guz mózgu. Jak w przypadku wielu innych nowotworów rozwija się latami często niezauważony nie dając żadnych charakterystycznych objawów. Po czym poznać więc, że dzieje się z nami coś złego?

📢 Rekordowe świadczenia dla seniorów w 2024 roku! Najnowsze wyliczenia emerytur 14.01.2024 Takiego roku ZUS jeszcze nie miał. Seniorów w 2024 roku prawdopodobnie czekają dwie waloryzacje emerytur, ponadto otrzymają "trzynastkę", a wczesną jesienią "czternastkę". Sprawdź najnowsze wyliczenia emerytur w 2024 roku. 📢 Dodatkowe pieniądze dla emerytów nowym roku! 2760 zł dodatku dla seniorów w 2024. O jakie świadczenie chodzi? Rząd planuje znaczną waloryzację emerytur w 2024 roku, przewidując wzrost świadczeń o 12,3 proc. Choć niższa niż w poprzednim roku, to nadal dwucyfrowa podwyżka. Jednak to nie koniec dobrych wiadomości dla emerytów – wprowadzono także nowe świadczenia, w tym stałą 14. emeryturę oraz tajemnicze "świadczenie ratownicze" w wysokości 230 zł miesięcznie. 📢 Różowych skrzyneczek w Toruniu coraz więcej. Gdzie można z nich skorzystać? Ubóstwo menstruacyjne to problem, który dotyka osób menstruujących w każdym wieku. Fundacja Różowa Skrzyneczka walczy z wykluczeniem w całej Polsce. I w Toruniu skrzyneczek ze środkami higienicznymi pojawia się coraz więcej, aby dostępność do nich była powszechna.

📢 Oto jak żyje i mieszka Ida Nowakowska wraz z rodziną. Urocze zdjęcia z synkiem i piękne wnętrza [ZDJĘCIA] 14.01.2024 Tak żyje na co dzień Ida Nowakowska wraz z rodziną. Jak mieszkają gwiazdy? Ida i jej mąż, Jack Herndon, mieszkają w jasnym apartamencie w Warszawie. Jedna z popularniejszych prezenterek telewizyjnych ceni sobie prywatność i nie chwali się swoim życiem prywatnym tak często. Są jednak chwile, które chętnie upublicznia i pokazuje jak żyje i mieszka na co dzień. Zobacz jak wygląda życie prywatne Idy Nowakowskiej! Sprawdź zdjęcia w galerii!

📢 7600 złotych dla wdowy albo wdowca. Takie ma być nowe dodatkowe świadczenie. Kiedy renta wdowia? Jest projekt ustawy 14.01.2024 Oto zmiany w ustawie dotyczącej renty rodzinnej dla wdowca lub wdowcy. Jak uzyskać 7600 złotych? Zgodnie z nowymi przepisami, renta wynosi teraz 7600 złotych. Renta rodzinna jest świadczeniem przyznawanym osobom, które straciły małżonka i znajdują się w trudnej sytuacji finansowej po jego śmierci. Pomysłodawcy ustawy o zmianie renty rodzinnej dla wdowca lub wdowcy dążą do zapewnienia osobom starszym większego wyboru i lepszych możliwości. Projekt ustawy został już przedstawiony Sejmowi i obecnie znajduje się w procesie legislacyjnym. Zmiana w ustawie ma na celu poprawę sytuacji finansowej tych osób, które mają trudności z samodzielnym utrzymaniem się w okresie wysokiej inflacji.

📢 Nawet 1100 zł więcej dla seniorów. Dodatkowe pieniądze dla emerytów i rencistów. Sprawdź, jak uzyskać świadczenia 14.01.2024 Seniorzy są grupą społeczną, która szczególnie potrzebuje wsparcia finansowego w czasach wysokiej inflacji. Renta rodzinna, wyższe emerytury czy dodatki pielęgnacyjne. Sprawdź, z jakiego świadczenia możesz skorzystać. Nie każdy senior wie o ich istnieniu. Oto dodatki, jakie mogą dostać seniorzy, poza zwykłą, trzynastą i czternasta emeryturą. Sprawdź szczegóły! 📢 Zmianie ulegną zasady waloryzacji emerytur? Sprawdź co planuje rząd. Emeryci dostaną nawet kilkanaście procent podwyżki 14.01.2024 W przyszłym roku zmiana zasad waloryzacji emerytur i rent. Co najmniej 4200 zł więcej do emerytury. Trwają prace nad przepisami dotyczącymi zasad waloryzacji rent i emerytur. Ile pieniędzy dostaną emeryci i renciści? Sprawdź szczegóły zmian i wyliczenia brutto oraz netto Co ulegnie zmianie? Dla kogo będą one bardziej korzystne? Sprawdź!

📢 Te znaczki pocztowe są warte fortunę. Zobacz, ile są warte stare znaczki. Nie spodziewasz się, że mogą tyle kosztować 14.01.2024 Filatelistyka to jedno ze starszych hobby z długą tradycją. Te stare znaczki z PRL są warte majątek! Sprawdź, jakie znaczki są poszukiwane przez kolekcjonerów. Wielu Polaków z sentymentem lubi wracać do czasów PRL, a szczególnie do przedmiotów, którymi w ówczesnym czasie się posługiwaliśmy. Mają one swój wyjątkowy charakter. 📢 Książki z czasów PRL są warte majątek. Te książki są poszukiwane przez kolekcjonerów. Sprawdź, czy masz je w domu 14.01.2024 Stare książki warte nawet kilka tysięcy. Masz w domu stare książki z PRL-u? Możliwe, że są warte fortunę. Kolekcjonerzy szukają z pozoru bezwartościowych starych książek. Okazuje się, że mogą stać się bezcennymi perełkami. Sprawdź, które egzemplarze są poszukiwane. Jakie książki są najdroższe? Sprawdź szczegóły!

📢 Rubinkowo. Na co skarżą się mieszkańcy tej części Torunia? Za mało miejsc parkingowych czy nieporządek to nie wszystko! Rubinkowo jest jedną z najliczniejszych części Torunia. Według oficjalnych statystyk z 30 września 2023 roku, opublikowanych przez Urząd Miasta Torunia, mieszka tam blisko 22 tysiące osób. Przyjrzeliśmy się bliżej problemom, z którymi mieszkańcy mierzą się na co dzień. Co najczęściej wskazują? Jakie są największe utrapienia i kto próbuje im radzić? 📢 CUK Anioły Toruń - Volley Team Żychlin. Trzy sety. Kibice byli zadowoleni [zdjęcia] W 15. kolejce II ligi siatkarzy CUK Anioły Toruń podejmowały Volley Team Żychlin. Spotkały się lider z siódmą drużyną. 📢 Emeryci otrzymają w styczniu dodatek 600zł. Program dotyczy kilkuset tysięcy obywateli! W styczniu bieżącego roku Polska wprowadziła nowy program wsparcia dla emerytów, który przynosi korzyści dla kilkuset tysięcy obywateli. Dodatkowy zasiłek w wysokości 600 złotych to dobra wiadomość dla tych, którzy emeryturę łączą z aktywnością zawodową.

📢 Śmiertelny wypadek na S5 pod Bydgoszczą. Nie żyje mężczyzna, trzy osoby ranne. Auto jechało pod prąd! Tragedia wydarzyła się w Osówcu na drodze ekspresowej S5 pod Bydgoszczą. W wypadku zginął mężczyzna, który jechał autem pod prąd. Trzy inne osoby trafiły do szpitala, w tym dziecko 4-letnie dziecko. 📢 Parkrun Toruń 385. 13 stycznia 2024 roku amatorzy aktywnego wypoczynku spotkali się w lasku na Skarpie [zdjęcia] 13 stycznia 2024 roku amatorzy aktywnego wypoczynku spotkali się w lasku na Skarpie, by uczestniczyć w 385. edycji Parkrun Toruń. 📢 Zakrzepica żył - oto najczęstsze objawy. Takie uczucie w nogach może oznaczać poważną chorobę Zakrzepica jest bardzo groźna. To stan polegający na powstaniu zakrzepu w żyle, który ogranicza lub całkowicie blokuje światło żyły. Zakrzepowe zapalenie żył dotyka głównie osób po 40. roku życia, dotyczy zazwyczaj kończyn dolnych i często przebiega bezobjawowo. Zakrzepicy nie należy lekceważyć - nieleczona prowadzi do rozwoju choroby zakrzepowo-zatorowej. Takie uczucie w nogach może oznaczać zakrzepicę żył. Jeśli czujesz to w nogach, powinieneś skonsultować się z lekarzem - sprawdź teraz w naszej galerii.

📢 Lepiej nie odbieraj tych numerów telefonu! Możesz stracić pieniądze! Wiemy, które połączenia są niebezpieczne [Lista] Wielu oszustów swoje działania koncentruje na przekonaniu nas, że są osobami godnymi zaufania. Podszywają się pod pracowników banków i innych istotnych instytucji. Są pewne numery, o których już teraz wiadomo, że powinniśmy ich unikać. Jakie to połączenia są niebezpieczne? Zobacz! 📢 Tyle dostaniesz emerytury po waloryzacji w lutym 2024 r. Oto wyliczenia dla emerytur brutto i netto. Sprawdź, ile dostaniesz na konto! Takie emerytury otrzymają seniorzy w lutym 2024. Zobacz, o ile wyższą emeryturę otrzymasz, ile wyniosła waloryzacja? Sprawdź, jak zmieni się wysokość twojego świadczenia otrzymywanego co miesiąc z ZUS. Zobacz i porównaj stawki emerytur w lutym 2024. Ile pieniędzy netto wpłynie na twoje konto? Dokładne wyliczenia emerytur na luty 2024.

📢 Wręczono medale Thorunium. Jeden z nich trafił do lekarza-muzyka z Torunia Medale Thorunium i miejsca w Piernikowej Alei Gwiazd wręczono podczas tegorocznej gali noworocznej w CKK Jordanki. Jednym z wyróżnionych jest znany toruński kardiolog, Jacek Gessek, który pracę na oddziale łączy z muzyczną pasją, zyskującą spore grono fanów wśród pacjentów i lekarzy. 📢 Najbiedniejsze gminy w Kujawsko-Pomorskiem! Mamy najnowsze dane na 2024 rok Jakie gminy w Kujawsko-Pomorskiem są aktualnie najbiedniejsze? Udało się nam to ustalić dzięki danym z Ministerstwa Finansów. Jest to lista gmin i ich wskaźniki G., czyli wskaźniki dochodów podatkowych w przeliczeniu na jednego mieszkańca dla poszczególnych gmin na 2024 rok. Oto 20 najbiedniejszych gmin w województwie kujawsko-pomorskim.

📢 Toruń. Przedszkolaki dostały list od króla Karola III z Anglii! Ależ radość! Monarcha podziękował za życzenia urodzinowe z Bim-Bam-Bino Dzieci z przedszkola Bim-Bam-Bino w Toruniu wysłały w listopadzie urodzinowe życzenia królowi Karolowi III. Kilka dni temu otrzymały odpowiedź! -Sama byłam zaskoczona, gdy otworzyłam tę kopertę - mówi Magdalena Łęgowska, właścicielka placówki.

📢 Najpiękniejsze miejsca w Polsce. Poznaj 16 turystycznych skarbów UNESCO, które musisz odwiedzić choć raz w życiu Niby wiadomo, że Polska jest piękna, ale które miejsca są najpiękniejsze, najbardziej niezwykłe i wyjątkowe w skali całego świata? Eksperci ONZ nie mają wątpliwości i wyznaczyli na terenie naszego kraju 16 obszarów, stanowiących prawdziwe skarby ludzkości. Które miejsca, zabytki i pomniki przyrody znajdują się na polskiej liście UNESCO? Zapraszamy do galerii najpiękniejszych i unikatowych miejsc w Polsce, które każdy turysta powinien odwiedzić przynajmniej raz w życiu. 📢 Kujawsko-Pomorskie: Tu w regionie wkrótce wyłączą prąd. Zobacz, czy to dotyczy Twojej okolicy! Spółka Energa Operator zaprezentowała aktualne informacje o planowanych wyłączeniach energii elektrycznej w regionie kujawsko-pomorskim. Sprawdź, czy to dotyczy także Twojej okolicy. Warto się wcześniej przygotować. Więcej szczegółów w galerii.

📢 Biznesowe plajty. Słynna karczma weselna pod Toruniem idzie pod młotek! Ale nie tylko ona - licytowane są też inne interesy Setki gości weselnych do dziś wspominają świetne imprezy w "Karczmie Pod Gołębiem" w Złejwsi Wielkiej. Niestety, w styczniu komornik licytuje ten interes. Pod młotek w regionie idą też inne biznesy: księgarski, obuwniczy... 📢 Tak witano Nowy Rok w Cubano Club Toruń! Zobaczcie zdjęcia! Cubano Club Toruń to jeden z najpopularniejszych klubów na toruńskiej starówce. Zobaczcie, jak witano tam Nowy Rok! Oto fotorelacja z zabawy sylwestrowej w tym miejscu!

📢 Pieniądze z KPO wesprą budowę obwodnic. W Kujawsko-Pomorskiem przewidziano ich sześć Pierwsze środki z Krajowego Planu Odbudowy trafiają na budowę obwodnic na głównych drogach i poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego. Do dyspozycji jest około 2,3 mld złotych.

📢 Lista najchętniej odwiedzanych regionów Hiszpanii w 2023 roku. Też spędziliście tam wakacje? Słoneczną Hiszpanię znają zarówno miłośnicy plażowania, jak i amatorzy weekendowych city breaków. Ten wspaniały kraj cieszy się popularnością nie tylko wśród Polaków – najnowsze dane wskazują, że przybywają tam tłumy turystów z całego świata. Które regiony Hiszpanii gościły w 2023 roku najwięcej turystów? 📢 Mróz w Toruniu. Co ze zwierzętami w schronisku? Czy torunianie chętnie dają domy tymczasowe zwierzętom? Mrozy dotykają nie tylko ludzi, ale i zwierzęta. Jak można pomóc toruńskiemu schronisku? Czy w torunianie równie chętni dają domy tymczasowe, co mieszkańcy Krakowa, którzy w ostatnim czasie wyadoptowali ponad 100 psów, by uchronić je przed niskimi temperaturami? 📢 Na to pomaga kot. Takie są dla człowieka skutki felinoterapii, czyli terapii kotem - lista Nie wszyscy lubią koty. Nie wszyscy też koty rozumieją. Posiadanie w domu tego zwierzęcia, jak się okazuje, może mieć wpływ na nasze zdrowie. Na co pomaga kot? Zobacz, jakie są dla człowieka skutki felinoterapii. Szczegóły zamieszczamy w galerii.

📢 Sylwester w Hex Club Toruń. Zobacz, jak się bawili torunianie nocą na starówce! Tak torunianie bawili się w sylwestrową noc w Hex Clubie! Zobaczcie, jak Nowy Rok 2024 witano w jednym z najpopularniejszych klubów na toruńskiej starówce. Więcej zdjęć w galerii.

📢 Znane firmy w Toruniu intensywnie szukają pracowników. TZMO, KMT Meat i inni. Ile płacą? Styczeń to okres intensywnych poszukiwań pracowników na produkcji w wielu zakładach w Toruniu. Kogo szukają i jakie warunki zatrudnienia oferują TZMO, Alvacon Technics, KMT Meat, Visopac i inne znane firmy? 📢 Te stare monety z PRL są poszukiwane przez kolekcjonerów. Sprawdź, które są najdroższe i ile można za nie zarobić! 08.01.2024 Stare, rzadkie i najcenniejsze monety z PRL. Pieniądze z tego okresu, są teraz warte nawet kilkaset razy więcej, niż w dniu ich pojawienia się na rynku. Najczęściej poszukiwane monety przez kolekcjonerów są bardzo rzadkie i mają długą historię. Wartość kolekcjonerska niektórych pieniędzy robi ogromne wrażenie. Jakie numizmaty są teraz najcenniejsze? Aukcje z monetami z PRL z roku na rok biją kolejne rekordy popularności. Za te monety kolekcjonerzy są w stanie zapłacić krocie! Sprawdź czy masz je w domu!

📢 Oto pierwsze objawy zawału serca. Takie sygnały wysyła organizm nawet miesiąc przed zawałem! Najczęstszym objawem zawału serca, który pojawia się 24-48 godzin wcześniej, jest ból w klatce piersiowej. Jednak pierwsze objawy zawału serca mogą się pojawić nawet miesiąc wcześniej! Niektóre objawy mogą wskazywać o zbliżającym się zawale serca nawet kilka tygodni przed nim. Oto pierwsze oznaki, na które trzeba zwrócić uwagę - z badań wynika, że 80 proc. ludzi ma te objawy miesiąc przed zawałem serca. Sprawdź teraz, jakie objawy zapowiadają zawał serca. 📢 Łosie znów pojawiły się na toruńskich ulicach. Problem robi się coraz większy Łosie w okolicach Torunia stanowią coraz większy problem. Ich populacja znacznie wzrosła i często pojawiają się w mieście lub na drogach. Podobnie było w nocy z czwartku na piątek.

📢 Na co pomaga picie wody z cytryną? Zobacz, co się stanie, kiedyś zaczniesz pić codziennie wodę z cytryną na czczo. Kiedy po nią sięgać? Woda z cytryną na czczo bywa przede wszystkim kojarzona ze sposobem na odchudzanie. Ale plusów z rozpoczynania dnia od tego napoju jest o wiele więcej. Poranne picie wody z sokiem z cytryny pomaga m.in. nawodnić organizm, wyregulować metabolizm oraz złagodzić objawy niestrawności. Wypróbuj różne przepisy na wodę z cytryną, bo świetnie komponuje się ze smacznymi i zdrowymi dodatkami. Sprawdź, na co pomaga picie wody z cytryną. 📢 Oto lista osób, które mogą przejść na wcześniejszą emeryturę. Sprawdź, jakie warunki trzeba spełnić 30.08.2023 Kto może przejść na wcześniejszą emeryturę? Sprawdź! Uprzywilejowane grupy zawodowe, w tym mundurowe, obsługiwane przez branżowe systemy emerytalne – są przez wielu wybierane właśnie ze względu wcześniejszej emerytury. Oprócz nich mogą przejść na wcześniejszą emeryturę osoby, które pracowały w szczególnie trudnych warunkach. Sprawdź listę osób, które mogą przejść na wcześniejszą emeryturę. Zobacz szczegóły!

📢 Czarnobyl. Mija 35 lat od słynnej katastrofy w elektrowni. Niesamowite zdjęcia! Tak teraz wygląda ten teren! 26 kwietnia 2021 roku mija 35 lata od awarii elektrowni atomowej w Czarnobylu. Starano się ją ukryć i świat dowiedział się o niej dopiero 2 dni później. W tej sprawie jest ciągle sporo znaków zapytania. 26 kwietnia 1986 roku awarię w Czarnobylu spowodowało nieprawidłowe przeprowadzenie testu bezpieczeństwa systemu chłodzenia reaktora, co doprowadziło do jego przegrzania i częściowego stopienie rdzenia reaktora. Doszło też do wybuchu wodoru. Została rozerwana obudowa reaktora i budynek, w którym się znajdował. Do atmosfery dostał się radioaktywny pył grafitu oraz uran z wnętrza reaktora. Ile tego było? To cały czas pozostaje tajemnicą.