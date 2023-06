Prasówka 15.06.2023 - najważniejsze wydarzenia. Przygotowaliśmy przegląd prasy z wczoraj

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 14.06. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Najlepsze żarty z naszych szefów. Memy o pracy, wyzysku i lenistwie pracowników 14.06.2023.”?

Prasówka 15.06: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Najlepsze żarty z naszych szefów. Memy o pracy, wyzysku i lenistwie pracowników 14.06.2023. Nie da się wyobrazić życia bez pracy. Daje nam pieniądze, spełnienie, zmusza do samodyscypliny. Ale niekiedy także irytuje czy śmieszy. Internauci stworzyli całą masę memów na temat pracy. Zebraliśmy najlepsze. 14.06.2023.

📢 Dodatkowe pieniądze na wakacje w 2023 roku. Tyle pieniędzy dostaną osoby pracujące. Ile wynoszą wczasy pod gruszą 2023? Dodatkowe pieniądze na wakacje są przeznaczone dla osób pracujących. Pracownicy otrzymują je z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Jak je uzyskać? Sprawdź, jakie warunki trzeba spełnić, aby otrzymać dofinansowanie. Kto może Ile wynoszą wczasy pod gruszą 2023 netto? Sprawdź szczegóły!

📢 Dodatek stażowy 2023. Komu się należą dodatkowe pieniądze? Takie są zasady wypłacania dodatku stażowego Dodatek za wysługę lat 2023. Dodatek stażowy 2023. Komu się należą dodatkowe pieniądze? Takie są zasady wypłacania dodatku stażowego. Najczęściej kojarzony jest z osobami zatrudnionymi w „budżetówce”, czyli m.in. urzędnikami, sędziami czy żołnierzami. Jaki jest procent i w jaki sposób obliczane są dodatki dla pracowników? Sprawdź szczegóły!

Prasówka 15.06: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Oto jakie pieniądze tracą na ważności i wartości jeszcze w tym roku! Te banknoty musisz wymienić w 2023 roku Wymiana banknotów 2023. O jakie pieniądze chodzi? Sprawdź, czy masz je w swoim portfelu. Jakie banknoty tracą ważność i należy je wymienić? Posiadacz banknotu ma obowiązek wymiany. Masz te banknoty? Szybko je wymień, ponieważ tracą na ważności i wartości. Europejski Bank Centralny zapowiedział, że do 2024 roku trzeba pozbyć się tych banknotów. Sprawdź szczegóły!

📢 Kleszcze a grupa krwi. Masz taką? Tak unikniesz pogryzienia i zarażenia się boreliozą Kleszcze w polskich lasach stwarzają wysokie ryzyko zakażenia boreliozą czy kleszczowym zapaleniem mózgu. Często nieświadomie po powrocie do domu, przynosimy je ze sobą. Okazuje się, że jedna grupa krwi zniechęca te owady do ataku. Jaka konkretnie?

Oto szczegóły! 📢 Wyższe pensje dla pielęgniarek już od lipca. Większe pieniądze także dla lekarzy. Nawet 9201 zł w służbie zdrowia! Kto aż tyle zarobi? W ochronie zdrowia nadchodzi kolejna podwyżka pensji. Od 1 lipca 2023 roku wzrosną one wraz ze wzrostem minimalnego wynagrodzenia. Jednak w samej służbie zdrowia kwoty te są znacząco wyższe od minimalnego wynagrodzenia. Choć w przypadku najniższych stawek jest to 4125 zł brutto, największe minimalne zarobki w służbie zdrowia wyniosą 9201 zł brutto. Ile dokładnie zarabiać będą lekarze, pielęgniarki i inni pracownicy ochrony zdrowia?

📢 Dodatki dla emerytów po 65. i 75. roku życia. Skorzystaj! Nawet aż 500 złotych dla seniora w 2023 roku Emerytura 2023. Seniorzy, którzy ukończyli 65. oraz 75. rok życia mogą otrzymywać o wiele wyższe świadczenie emerytalne. Co trzeba zrobić? Otóż wystarczy spełnić kilka warunków, aby dostawać nawet 500 zł dodatkowych środków. Niektórzy mogą otrzymać znacznie więcej! Również po 60. i 75. roku życia jest kilka sposobów na dodatkowy zastrzyk gotówki. Oto szczegóły. 📢 Takie samochody najczęściej kradną. Masz takie auto? Te modele, których trzeba mocno pilnować przez złodziejami W Polsce cały czas dochodzi do kradzieży samochodów. Co prawda jest ich mniej niż jeszcze 10 lat temu, ale ciągle auta nielegalnie zmieniają właścicieli. Od kilku lat w Polsce złodzieje kradną rocznie ponad 6 tysięcy samochodów. W 2022 roku skradziono dokładnie 6157 pojazdów osobowych i dostawczych o wadze do 6 ton dopuszczalnej masy całkowitej.

📢 Jakie emerytalne przysługują seniorom z ZUS? Nikt o tym głośno nie mówi. Oto dodatkowe świadczenia Dodatki dla emerytów w Polsce. Mimo inflacji w kraju można uzyskać wiele dodatków. Mogą się o nie starać seniorzy. Zobacz szczegóły! 📢 Objawy braku witamy D w organizmie. Tak szybko uzupełnisz niedobór tej witaminy! O prawidłowy poziom witaminy D powinniśmy dbać przez cały rok. Wiedzę o tym, jak ważna jest ona dla naszego organizmu upowszechnione w ostatnich latach. Niedobór witaminy D ma wpływ na nasze funkcjonowanie i samopoczucie. Witamina D syntezowana jest w naszej skórze pod wpływem promieniowania słonecznego. W naszym klimacie należy ją suplementować. Jakie objawy daje niedobór witaminy D? 📢 Toruń. Z bloku przy ul. Świętopełka usunięto rój pszczół Rój pszczół zagnieździł się na bloku nr 24 przy ulicy Świętopełka w Toruniu, w okolicach czwartego piętra. W akcji usunięcia go z budynku brali udział strażacy i pszczelarze.

📢 Kontrole domu już się zaczęły. Za brak tych dokumentów zapłacisz nawet 10 tys. złotych Kontrolerzy będą sprawdzać kwestię wód opadowych. Te powinny być odprowadzane w odpowiedni sposób. Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku przedstawia konkretne wymogi. Jeśli ich nie spełnimy, możemy oczekiwać poważnych mandatów! Co nam grozi i za co dokładnie? 📢 Kujawsko-Pomorskie - Oto najbardziej oryginalne i najdziwniejsze nazwiska w regionie Poznajcie listę najdziwniejszych nazwisk w województwie kujawsko-pomorskim! Sporządziliśmy ją w oparciu o dane przygotowane przez Ministerstwo Cyfryzacji. Stworzyliśmy zestawienie zawierające najdziwniejsze nazwiska w Kujawsko-Pomorskiem. Co ciekawe, nosi je zaledwie kilkoro mieszkańców regionu. Jesteście ciekawi, czy nazwisko Waszego sąsiada znalazło się w tym gronie? Sprawdźcie naszą listę!

📢 Czy prawo aborcyjne w Polsce jest łamane? Protest Strajku Kobiet w Toruniu [zdjęcia] Od kilku dni trwa polityczna dyskusja wokół prawa aborcyjnego. W kilkudziesięciu miastach Polski w środę, 14 czerwca, zorganizowano protesty pod hasłem "Ani jednej więcej". W Toruniu protestujący przeszli ulicami starówki pod pomnik Kopernika. Przypomnijmy, że zgodnie z prawem dokonanie aborcji w Polsce jest możliwe, gdy ciąża stanowi zagrożenie dla życia lub zdrowia kobiety lub gdy ciąża powstała w wyniku czynu zabronionego.

📢 Taka będzie czternasta emerytura 2023 - zobacz wyliczenia netto. Tyle "na rękę" wypłaci ZUS [15.06.2023] W 2023 roku zostanie wypłacona czternasta emerytura. W ustawie zapisano, że świadczenie to ma obowiązywać co roku. Od czternastki trzeba będzie jednak zapłacić podatek oraz składkę zdrowotną, nie każdy też dostanie całe świadczenie. W galerii zamieszczamy wyliczenia - sprawdź, jaką czternastkę netto dostaną na konta emeryci. Kto nie dostanie całego świadczenia? W artykule poniżej zamieszczamy najważniejsze informacje na temat czternastej emerytury w 2023 roku. 📢 Milionerzy są wśród nas, czyli krezusi z Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego Czy nasi radni są zaradni? Jak najbardziej! Wśród rajców Sejmiku Województwa nie brakuje majętnych przedsiębiorców czy lekarzy. W tym roku ponownie prym wiedzie Marek Hildebrandt (PiS) - prawdziwy milioner. 📢 Emerytury lipcowe 2023 - zmiany w stawkach rok do roku. Takie są teraz świadczenia dla seniorów - wyliczenia brutto i netto [15.06.2023] Emerytury lipcowe 2023 - zmiany w stawkach rok do roku. Seniorzy w tym roku otrzymali podwyżki, zgodnie z tegorocznymi zasadami waloryzacji kwotowo-procentowej. Niektórzy zyskali do swoich świadczeń 250 złotych brutto, a inni otrzymują wyższą emeryturę o 14,4 procent. Zobacz, jakie będą stawki emerytur w lipcu 2023.

📢 Oto horoskop na drugą połowę czerwca. Takie znaki będą miały szczęście w miłości i finansach, a te muszą uważać [15.06.2023] Wróżka Roma przygotowała horoskop na drugą połowę czerwca. Niektóre znaki zodiaku mogą liczyć na duże szczęście, inne muszą zachować ostrożność, ponieważ w ich otoczeniu czają się wrogowie. Sprawdź w naszym artykule, co czeka cię w miłości, zdrowiu, pracy czy finansach w najbliższych tygodniach. 📢 Tak mieszka Justyna Steczkowska. Ekskluzywna willa kosztowała fortunę! - zdjęcia [15.06.2023] Justyna Steczkowska to niekwestionowana diva polskiej sceny muzycznej. Jej głosem, urodą, talentem, a także klasą zachwycają się wszyscy od lat. Zawsze jest nienagannie ubrana i do wszystkich wyraża się z odpowiednim szacunkiem. Instagram jest miejscem, na którym dzieli się prywatnymi zdjęciami ze swoimi obserwującymi. To tam można zobaczyć, w jakich warunkach mieszka "Dziewczyna Szamana". Willa Justyny Steczkowskiej kosztowała fortunę!

📢 Najdroższy dom w Toruniu na sprzedaż. Cudowny widok za 17,5 tys. zł za metr kw. Zobacz na zdjęciach [15.06.2023] Dom marzeń w Toruniu znajdzie niebawem nowego nabywcę. Kto zostanie właścicielem willi nad brzegiem Wisły nie wiadomo. Pewne jest, że musi mieć gruby portfel, a w nim 12,5 miliona. 📢 Tak mieszkają Artur Szpilka i Kamila Wybrańczyk. Piękna willa kosztowała majątek [15.06.2023] Artur Szpilka i Kamila Wybrańczyk są zdecydowanie jedną z najpopularniejszych par polskiego show-biznesu. On jest znanym bokserem, który ma na swoim koncie wiele wygranych pojedynków. Ona zaś w internecie znana jest jako "Kamiszka" - właścicielki brandu kosmetycznego. Para mieszka w pięknej willi, która kosztowała majątek. 📢 ZUS oddaje składkę zdrowotną. Mamy wyliczenia zwrotu podatku dla pracowników i emerytów [15.06.2023] Do 22 maja przedsiębiorcy mogli rozliczać się z rocznej składki zdrowotnej za 2022 rok. Najwyższa kwota zwrotu, o którą wnioskowano wyniosła 4,41 miliona złotych. Jak podaje ZUS, wysokość najwyższej dopłaty z tytułu składki zdrowotnej to ponad milion złotych, który podatnik musi oddać państwu.

📢 Tym znakom zodiaku gwiazdy wróża duże pieniądze. Oto horoskop na lato 2023 roku [15.06.2023] Pieniądze szczęścia nie dają, ale zawsze lepiej je mieć niż nie. Horoskop finansowy odpowie nam na pytania dotyczące także sfery finansowej. Które znaki zodiaku czeka finansowy sukces, a które powinny uważać na swoje pieniądze. Sprawdźcie w horoskopie na lato 2023 co Was czeka w finansach. 📢 Tak nie należy się czesać po 50 roku życia. Takie fryzury podkreślają zmarszczki i dodają lat [15.06.2023] Wiele kobiet przywiązuje się do danego uczesania na lata. Tymczasem niektóre fryzury zdążyły już dawno wyjść z mody. Warto również pamiętać, że to w czym dawniej było nam do twarzy, niekoniecznie będzie wyglądało korzystnie po upływie dekady. W szczególności dotyczy to kobiet po 50 roku życia. Zebraliśmy fryzury, który lepiej unikać po 50-tce - podkreślają niedoskonałości i dodają lat.

📢 Nie tylko pojazdy od AMW. Kupisz też kołdry, buty, czapki i koszule! Za grosze od wojska! Co ciekawego jest obecnie dostępne w ofercie sklepu internetowego Agencji Mienia wojskowego? Można kupić tam różne ciekawego akcesoria i gadżety, które spodobają się każdemu miłośnikowi militariów. Zobaczcie w galerii nasz przegląd wybranych rzeczy, które są aktualnie w sprzedaży! 📢 Od lipca 2023 seniorzy dostaną nawet o 200-500 złotych więcej do emerytury! Jaki jest najlepszy termin, aby otrzymać takie pieniądze? Emerytura 2023. Od lipca seniorzy otrzymają o 200-500 złotych więcej! Wysokość składek w ZUS oraz kapitału początkowego jest regularnie waloryzowana, a waloryzacja roczna przeprowadzana jest zawsze w czerwcu. Seniorzy, którzy złożą wniosek o emeryturę w drugiej połowie roku, mogą liczyć na zwaloryzowane, a zatem wyższe świadczenie. Sprawdź szczegóły!

📢 Masz te objawy? To niedobór kwasów omega 3 w organizmie! Co dają i w czym jest ich najwięcej? Z roku na rok rośnie świadomość jak bardzo ważne dla naszego organizmu są kwasy omega-3. Wiadomo, że związki te wykazują szereg właściwości prozdrowotnych. Korzystnie wpływają między innymi na pracę mózgu, serca czy narządu wzroku. Jakie jest znaczenie kwasów omega-3 i jak zadbać o to, by dostarczać organizmowi ich odpowiednią ilość? Sprawdź! 📢 Witamina B12. W czym jest jej najwięcej i dlaczego jest potrzebna dla organizmu? Sprawdź jej poziom Witamina B12 jest bardzo ważna dla naszego organizmu. Do niedawna była niedoceniana. Witamina B12, czyli kobalamina, jest niezbędna do prawidłowego funkcjonowania organizmu. Występuje naturalnie w produktach pochodzenia zwierzęcego, głównie w mięsie. Niedobór witaminy B12 ma wpływ na organizm człowieka. Jakie są objawy braku tej witaminy? Sprawdź!

📢 Nowe emerytury w czerwcu 2023! Poznaj najnowsze wyliczenia brutto i netto. Tyle dostaną seniorzy Emerytury w 2023 roku były waloryzowane wraz z rentami. Dla części osób minimalna podwyżka wyniosła 250 złotych. Tegoroczna waloryzacja kosztowała budżet około 44,15 mld złotych. Ile ostatecznie dostają emeryci w czerwcu? Znamy stawki! 📢 Te 10-letnie samochody rzadko się psują. Mają wyrobioną markę i warto je kupić. Sprawdź, które modele są godne uwagi 10-letnie i nieco starsze samochody wcale nie muszą być jeżdżącymi złomami. Warto czasami rozważyć kupno takiego auta tym bardziej że niektóre z modeli całkiem dobrze znoszą upływ czasu. Wiele egzemplarzy jest bardzo dobrze wyposażonych, spełniają też wszelkie normy bezpieczeństwa. I co najważniejsze mimo wciąż rzadko się psują. Świadczy o tym raport niemieckiego Stowarzyszenia Inspekcji Technicznej czyli TUV. Które modele najlepiej znoszą upływający czas? SPrawdź!

📢 Tak mieszkają milionerzy w Kujawsko-Pomorskiem. Ich wille i rezydencje są na sprzedaż! Tak wyglądają w środku [zdjęcia] Luksus, nowoczesne aranżacje i duże przestrzenie to m.in. wyróżnia piękne wille i rezydencje w regionie kujawsko-pomorskim. W galerii prezentujemy najnowsze ogłoszenia z portalu Otodom.pl, które dotyczą ofert sprzedaży nietuzinkowych nieruchomości z regionu. Zobacz, ile trzeba na nie wydać! 📢 Skutki jedzenia jajek na twardo. Wiedziałeś o tym? To się dzieje, gdy jesz jajka na twardo Jajka na twardo są niezwykle popularne nie tylko w okresie świąt Wielkiej Nocy. Same jajka są jednym z najzdrowszych pokarmów na świecie. Nie tylko są źródłem zdrowych tłuszczów i białka, ale również witamin i minerałów. Co więcej, jajka są niezwykle uniwersalnym jedzeniem. Zjemy je na miękko, na twardo, w formie omleta czy jajecznicy... nie wspominając o tym, że jajka są ważnym składnikiem wielu potraw i ciast. W tym miejscu jednak przyjrzymy się gotowanym jajkom na twardo. Takie mają zalety... i wady?

📢 To cichy zawał serca. Nie przegap jego pierwszych objawów! Od razu zgłoś się do lekarza Na zawał serca narażona jest znaczna część naszego społeczeństwa. Atakuje znienacka i często kończy się śmiercią. Na zawał umiera bowiem najwięcej osób na świecie. Czym jest zawał serca? To stan niedokrwienia mięśnia sercowego, który skutkuje jego martwicą. Najczęściej jest konsekwencją miażdżycy tętnic wieńcowych. Okazuje się, że na zawał pracuje się latami. Część osób przechodzi tak zwany cichy zawał serca. Jakie są jego objawy? 📢 Rekordowa cena za monety z PRL-u! 33 tysiące złotych na aukcji - mógł mieć ją każdy! Może też masz taką? Padł kolejny rekord aukcji monety z PRL. 10 groszy z 1973 roku zostało sprzedane za 33 tysiące złotych. Szczęśliwy sprzedawca znalazł ją w klaserze swojego przodka.

📢 Oto samochody najmniej i najbardziej awaryjne. Które auta doceniono? Najnowszy raport TUV Dużą popularnością cieszą się różnego rodzaju rankingi dotyczące awaryjności aut. Jednym z rzetelniejszych jest ten przygotowywany przez niemieckie Stowarzyszenie Inspekcji Technicznej czyli TUV. Raport TÜV powstaje na podstawie danych zebranych podczas okresowych przeglądów technicznych samochodów osobowych w stacjach kontroli pojazdów na terenie Niemiec. Najnowszy dokument zawiera informacje zebrane w okresie między lipcem 2021 a czerwcem 2022 roku. Które modele wypadły w nim najlepiej, a które najgorzej? 📢 550 złotych niezależnie od wieku po zmarłym rodzicu? Koniecznie złóż wniosek w ZUS! Specjalny dodatek w ZUS można otrzymać niezależnie od wieku. Wystarczy złożyć prosty wniosek, a ZUS będzie wypłacać pieniądze w wysokości ponad 550 złotych miesięcznie. Trzeba jednak pamiętać, żeby zawnioskować! Nie każda jednak osoba pobierająca rentę rodzinną otrzyma taki dodatek.

📢 Podatki wracają od 1 lipca. Będą też dodatkowe nowe ulgi. Co dokładnie zmieni się w podatkach? Zmiany podatkowe od 1 lipca 2023 roku będą mogły sporo namieszać. Pojawi się część znanych nam podatków, część z nich zniknie... podobnie jak zniknie część ulg podatkowych. Kłopoty będą mieli zwłaszcza podatnicy, którzy zapomną o raportowaniu. Co dokładnie się zmieni? Zobacz! 📢 Tanie domy do remontu w Kujawsko-Pomorskiem. Tyle musisz wydać! Sprawdź ogłoszenia [czerwiec 2023] Jakie tanie domy do remontu można kupić obecnie w województwie kujawsko-pomorskim? Sprawdźcie sami! W naszym materiale prezentujemy najnowsze ogłoszenia z portalu OtoDom.pl, które dotyczą tego typu nieruchomości. 📢 Popularne SUV-y, które warto kupić. Nie zawiedziesz się - są najmniej awaryjne. Zobacz najnowszy raport ADAC Ostatnie lata w motoryzacji to wielka popularność samochodów typu SUV. Wielu kierowców marzy o takim aucie. Cieszą się one dużą popularnością na rynku wtórnym. Ceny tych aut nie są niskie. Czy kupno takiego samochodu to dobry wybór? ADAC, czyli niemieckiego automobilklub sporządza i udostępnia raporty awaryjności poszczególnych modeli. Zobacz, które samochody typu SUV są najmniej awaryjne.

📢 Biedna rodzina może liczyć na wsparcie. Świadczenia i dodatki dla ubogich rodzin Wiele rodzin w Polsce ma bardzo niskie lub niskie dochody. Często jest to sytuacja absolutnie przez nie niezawiniona. Mając to na względzie państwo stara się ulżyć tym rodzinom w trudnej sytuacji. Dlatego też dostępne są rozmaite formy wsparcia oraz liczne dodatki. Co dokładnie mogą otrzymać najubożsi? Kiedy przysługują im świadczenia i zasiłki? 📢 Toruń. Problemy na Szosie Chełmińskiej. Jak przebiega budowa trasy tramwajowej na Koniuchach? Jesteśmy prawie na półmetku utrudnień związanych z zamknięciem odcinka ulicy Legionów w Toruniu. Efektem tego są problemy z przejazdem równoległą drogą, czyli Szosą Chełmińską w godzinach szczytu. 📢 Moda w PRL - jedyna w swoim rodzaju. Co nosiły nasze mamy i babcie? Sprawdźcie! Mowa w czasach PRL cechowała się dużą różnorodnością i zmiennością. Potwierdzi to każdy, kto przyglądał się zmianom zachodzącym przeciągu dekad trwania tej epoki. Choć PRL nie kojarzy się nam zbyt dobrze, rekompensatą dla braku produktów w sklepach i problemami społecznymi była ożywiona zmienność w modzie. Na tyle było to zróżnicowane, że dzisiaj wiele osób inspiruje się właśnie tymi czasami. A co w szczególności jest inspirujące?

📢 Toruń. Dzieci z Hospicjum „Nadzieja” będą miały godne warunki. Otwarcie nowego budynku W czwartek, 15 czerwca, dzieci przeniosą się do nowego, nowoczesnego budynku Hospicjum „Nadzieja” przy ulicy Służewskiej 7 na lewobrzeżu. Oficjalne otwarcie obiektu odbyło się w środę. 📢 Taki błąd popełnia wielu emerytów. Przez to świadczenie jest niższe - tak emeryci tracą nawet kilkaset złotych Wysokość emerytury zależy od stażu pracy, wysokości wynagrodzenia, przewidywanej długości życia oraz od terminów waloryzacji. W roku 2023 wiek emerytalny osiągnie blisko 300 tysięcy osób. Okazuje się, że wielu emerytów popełnia błąd, przez który świadczenie jest niższe. To nawet kilkaset złotych miesięcznie! Sprawdź szczegóły w dalszej części artykułu.

📢 Mamy tabelę wyliczeń nowej waloryzacji emerytur. Takie będą podwyżki dla emerytów Seniorzy zainteresowani są prognozami dotyczącymi waloryzacji emerytur na 2024 rok. Średnioroczna inflacja, która jest kluczowym czynnikiem wpływającym na wskaźnik waloryzacji, powinna być niższa. Wstępne wyliczenia sugerują, że najniższa emerytura wzrośnie o 162 zł. Przygotowaliśmy dla Państwa tabelę z prognozowanymi kwotami wzrostów, którą można znaleźć w naszej galerii zdjęć

📢 Tak należy przechowywać truskawki. Skuteczny trik, by truskawki zachowały świeżość i nie gniły Sezon na truskawki w Polsce rozpoczyna się pod koniec maja i na początku czerwca. Truskawki to popularne owoce sezonowe, uwielbiane i chętnie kupowane. Niestety truskawki po przyniesieniu do domu szybko tracą swoją świeżość, psują się, gniją a nawet pojawia się na nich pleść. Jak przechowywać truskawki, aby zachowały świeżość na dłużej? Poznaj skuteczne triki! 📢 Toruń. Szpital na Bielanach zaprasza na drzwi otwarte, będzie można się zbadać za darmo W najbliższy piątek, 16 czerwca, w szpitalu na toruńskich Bielanach odbędą się drzwi otwarte. Mieszkańcy Torunia i okolic będą mogli za darmo skorzystać z badań. 📢 Wysoka grzywna za suszenie prania! Tych rzeczy nie wolno robić na balkonie - mamy listę Wysoka grzywna za suszenie prania na balkonie? To nieprawdopodobne, ale możliwe. Przekonała się o tym jedna z mieszkanek naszego regionu, która zapłaciła mandat w wysokości 300 zł. Czego jeszcze nie wolno robić na balkonie? Lista zakazów jest bardzo duża!

📢 Świadectwo energetyczne 2023 - kto musi mieć? Ruszają kontrole w polskich domach! Jak uniknąć tych kar? Świadectwo energetyczne 2023. Już od 28 kwietnia kontrole w polskich domach. Pod koniec kwietnia w życie wejdzie nowy przepis. Nie posiadasz świadectwa energetycznego? Może czekać cię duża kara! Co zrobić by uzyskać ten dokument? Zobaczcie!

📢 Uważaj! Lepiej nie odbieraj tych numerów telefonu, bo stracisz pieniądze! Wiemy, które połączenia są niebezpieczne [Lista] Wielu oszustów swoje działania koncentruje na przekonaniu nas, że są osobami godnymi zaufania. Podszywają się pod pracowników banków i innych istotnych instytucji. Są pewne numery, o których już teraz wiadomo, że powinniśmy ich unikać. Jakie to połączenia są niebezpieczne? Sprawdź! 📢 Podwyżki dla nauczycieli 2023. Będą wyższe pensje. Nawet o 20 procent więcej w oświacie? Od kiedy? Zobacz stawki, nowe zasady i przepisy Podwyżki dla nauczycieli 2023. Minister edukacji podpisał projekt nowelizacji rozporządzenia w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli pod koniec lutego. Nauczyciele mają zacząć zarabiać więcej. To krok we właściwym kierunku, lecz zapewne kwoty nie rzucają na kolana. Wiemy przecież dobrze jak wymagająca jest praca nauczyciela w Polskiej szkole. Od kiedy wzrosną stawki płac w edukacji? Ile zarobią nauczyciele po podwyżce? Zobacz stawki!

📢 Toruń. Lustracja byłego rektora UMK. W najbliższych dniach ważny świadek będzie przesłuchiwany w USA Od półtora roku przed Sądem Okręgowym w Toruniu trwa proces lustracyjny prof. Andrzeja Jamiołkowskiego, byłego rektora UMK. Według prokuratury IPN, dopuścił się on kłamstwa lustracyjnego, bo zataił współpracę z esbecją jako tajny współpracownik "Edmund". W najbliższych dniach przesłuchiwany będzie w USA ważny świadek. 📢 Niezwykła moda z czasów PRL. Takie niesamowite rzeczy nosiły dziewczyny! Moda wraca? Sprawdź! Z czasów PRL wspomina się głównie kolejki do sklepów i brak podstawowych produktów, ale w latach 70. było nieco inaczej. Ta dekada przybliżyła nas nieco do Zachodu. Na przykład w modzie. Polki pragnęły ubierać się dobrze i nowocześnie. Chęć zdobycia czegoś modnego była tak silna, że czasem... rozbierano z ubrań manekiny sklepowe. Zobacz, co nosiły dziewczyny! Mamy dla was archiwalne zdjęcia.

📢 Ola wytatuowała oczy i straciła wzrok. Jest prawomocny wyrok dla warszawskiego tatuatora Zapadł prawomocny wyrok w sprawie tatuatora, który podczas zabiegu tatuowania oczu trwale okaleczył jedną ze swoich klientek. Po wykonaniu tatuażu Aleksandra straciła wzrok. Jedno, bardziej porażone tuszem oko, na które zupełnie nie widziała, zostało zastąpione implantem. Drugim widzi jedynie światło. Piotr A. został uznany przez sąd winnym nieudzielenia pomocy poszkodowanej w czasie zabiegu oraz spowodowania uszczerbku na zdrowiu w postaci trwałego kalectwa. 📢 Autostrada A1. Dwa wypadki w okolicach Torunia [zdjęcia] We wtorek, 13 czerwca, na autostradzie A1 w okolicach Torunia doszło do dwóch wypadków. Jeden z kierowców i pasażer trafili do szpitala. 📢 Już za miesiąc miliony Polaków będzie zarabiało więcej. To nowy dodatek do pensji 14.06.2023 Wynagrodzenie minimalne w 2023 roku wzrosło już raz, w styczniu. Tymczasem od lipca resort pracy szykuje kolejną podwyżkę płacy minimalnej. W górę pójdzie minimalna krajowa, co sprawi, że wiele osób będzie otrzymywało wyższe wynagrodzenia. Ile będzie wynosiło?

📢 Zamek krzyżacki w Toruniu. Wkrótce ma się zmienić jego otoczenie Sprzed zamku krzyżackiego mają zniknąć metalowe barierki, oddzielające ruiny od sąsiedniego parkingu. Zastąpi je ogrodzenie, które kosztować będzie około 40 tysięcy złotych. 📢 Te osoby są poszukiwane za zabójstwo! Najgroźniejsi przestępcy w Polsce. Uważaj, oni są bardzo niebezpieczni! To najgroźniejsi przestępcy w Polsce poszukiwani przez policję w związku z zabójstwem. Są poszukiwani listami gończymi. Rozpoznajesz kogoś z nich? Wiesz, gdzie mogą się ukrywać? Jeśli tak, to natychmiast skontaktuj się z policją. Zobacz, zdjęcia i listy gończe osób poszukiwanych przez policję za zabójstwo!

📢 Mężczyźni o tych imionach są najgorszymi mężami. Mają trudny charakter [LISTA] 14.06.2023 Od początku wydają się wspaniałymi partnerami życiowymi, a po ślubie wszystko diametralnie się zmienia. Co możemy wyczytać z konkretnych imion? Zobacz, jacy mężczyźni muszą się bardzo starać w roli mężów. Potrzeba jednak więcej silnej woli - ci mężczyźni muszą się mocniej starać, aby być dobry mężami. Zobacz listę męskich imion, które mogą świadczyć o trudnym charakterze.

📢 Krótkie i długie paznokcie na WIOSNĘ 2023. Zobacz pomysły na stylizacje paznokci kwadratowych i w kształcie migdałka 14.06.2023 Paznokcie w kształcie migdałka czy kwadratowe? Długie czy krótkie? Oto 25 pomysłów na wiosenne stylizacje paznokci hybrydowych. Jasne kolory, szalone wzory, beżowe bazy, soczyste barwy, jeśli nie możesz się zdecydować tutaj znajdziesz garść inspiracji. Zobacz, jak pomalować paznokcie o różnych kształtach i wybierz idealną stylizację dla siebie. 📢 Modne krótkie fryzury na wiosnę 2023. Fryzury na czasie dla krótkich włosów. Zobacz, jakie uczesania są na topie 14.06.2023 Krótkie fryzury są ciągle na topie. Odpowiednie cięcie potrafi nie tylko odmłodzić, ale też dodać charakteru - chcesz się wyróżnić w tłumie? Postaw na krótkie, charakterystyczne cięcie. Tego typu fryzura z pewnością wyróżni cię na tle włosów półdługich, które nosi większość z nas. Dużym plusem krótkich fryzur jest także to, że bardzo łatwo je stylizować.

📢 Chcesz mieć tańszy prąd? To ostatni czas na złożenie wniosku! Nie zdążysz? Zapłacisz więcej To ostatni czas na tańszy prąd dla części gospodarstw domowych! W tym roku limit wynosi 2000 kWh, ale niektórzy mogą zużyć go więcej... o ile zdążą złożyć wniosek! Dokumentację musza przedstawić u sprzedawcy swojego prądu i mają na to jedynie kilka miesięcy. Zbliża się tego ostateczny termin! Kto musi to zrobić i ile można stracić, jeśli się nie zdąży?

📢 Dodatek 550 zł otrzymywany bez względu na wiek! Musisz się śpieszyć, czas jest ograniczony. Sprawdź szczegóły 14.06.2023 Tych pieniędzy nie można zignorować. Aby otrzymać dodatkowe pieniądze, należy złożyć jeden prosty wniosek i Zakład Ubezpieczeń Społecznych będzie musiał wypłacić pieniądze. Natomiast czas jest ograniczony. W naszej galerii znajdziesz wszystkie potrzebne informacje dotyczące dodatku w wysokości 550 zł od ZUS.

📢 Oto niecodzienne ogłoszenia z klatek schodowych. Na pewno w Twoim bloku, wieżowcu, kamienicy też takie z pewnością są ZDJĘCIA Co też ludzie potrafią napisać na klatkach schodowych! Coraz częściej na klatkach schodowych pojawiają się bardzo ciekawe ogłoszenia, które sąsiedzi piszą do swoich sąsiadów. I korespondencja ta w wielu przypadkach okazuje się bardzo zaskakująca! 📢 Te stare meble z PRL są warte majątek! Sprawdź, jakie meble są poszukiwane przez kolekcjonerów. Ceny mebli z PRL 14.06.2023 Te stare meble z PRL mogą być warto ogromne pieniądze! Wielu Polaków z sentymentem lubi wracać do czasów PRL, a szczególnie do przedmiotów, którymi w ówczesnym czasie się posługiwaliśmy. Mają one swój wyjątkowy charakter. Mimo, że lata upływają, wiele osób nie chce się z nimi rozstawać, pozostawiając na pamiątkę. Należą do nich m.in. kryształy, sztućce, porcelana, zabawki, a nawet meble. Wraca moda na przedmioty z czasów PRL. Kolekcjonerzy są w stanie zapłacić za nie naprawdę spore pieniądze. Za jaką cenę można na portalach aukcyjnych znaleźć stare meble z PRL? Sprawdźcie!

📢 Takie są skutki uboczne picia zielonej herbaty. Oni nie mogą jej pić. Jeden z najzdrowszych napojów nie dla każdego 14.06.2023 Skutki uboczne picia zielonej herbaty - dla kogo może być szkodliwa? Zielona herbata zawiera pewne związki, które nie są korzystne dla każdej osoby. Dlatego niektórzy muszą uważać na ilość spożywanego napoju, ponieważ skutki uboczne mogą być poważne. Oto kto powinien unikać picia zielonej herbaty i jakie mogą wystąpić poważne skutki uboczne. Przeczytaj więcej!

📢 Planowane wyłączenia prądu w województwie kujawsko-pomorskim. Zobacz, czy zabraknie u Ciebie energii elektrycznej Spółka Energa Operator przedstawiła najnowsze informacje o planowanych przerwach w dostawie energii elektrycznej w województwie kujawsko-pomorskim. Warto sprawdzić, czy to również dotyczy Waszej okolicy! 📢 Uwaga! GIF wycofuje leki z całej Polski. Masz je w swojej apteczce? Natychmiast je usuń! 14.06.2023 Oto najnowsza lista wycofanych leków! Misją Głównego Inspektora Farmaceutycznego jest zapewnienie bezpieczeństwa pacjentom poprzez sprawowanie nadzoru i kontroli nad wytwarzaniem i obrotem produktami leczniczymi. Uwaga! Leki wycofane z aptek w całej Polsce. Warto zapoznać się z powodami, dla których te leki zostały wycofane z aptek, a także sprawdzić czy macie je w swojej apteczce. Sprawdź, które leki zostały wycofane z obrotu z aptek w całym kraju.

📢 Waloryzacja emerytur 2023 - tabela netto. Niektórzy otrzymają netto aż ponad 5,7 tys. zł! Oto kwoty Waloryzacja emerytur 2023. Emeryci i renciści mogą cieszyć się z podwyżki świadczeń. W tym roku nastąpiła dość duża waloryzacja emerytur w Polsce. Od 1 marca 2023 r. emerytury, renty, dodatki i inne świadczenia wypłacane przez ZUS wzrosną o 14,8 proc. Sprawdźcie, ile otrzymacie emerytury przy takim wskaźniku! Zobaczcie przykładowe stawki netto emerytur w galerii! 📢 Plaga podpaleń w lasach w Kujawsko-Pomorskiem. Zagrożenie pożarowe jest na najwyższym poziomie Niestety, od kilku dni borykamy się z podpaleniami w podtoruńskich lasach. Dokładnie na terenie Nadleśnictwa Cierpiszewo, gdzie sprawca bądź sprawcy wywołują nawet po kilka pożarów dziennie. Stąd gorąca prośba do państwa, jeżeli ktokolwiek miałby jakiekolwiek informacje o tych zdarzeniach, coś niepokojącego zauważył, to prosimy o ich przekazanie. Współpracujemy z odpowiednimi służbami i mamy nadzieję, że niebawem doprowadzimy do ujawnienia sprawcy bądź sprawców tych podpaleń - mówi Honorata Galczewska, rzecznik prasowy Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu.

📢 Seksbiznes w Toruniu. Kiedy matka i córka staną przed sądem? Prokurator: czekamy na opinię psychiatry Matka i córka z Torunia prowadziły agencje towarzyskie w Toruniu, Wrześni i Kutnie. Na cudzym nierządzie zarobiły ponad 4,3 mln zł - ustaliła prokuratura. Seksbiznes rozbito blisko 2 lata temu. Dlaczego brak aktu oskarżenia w tej sprawie? 📢 Jakub Kiwior się ożenił! Sakramentalne "tak" wypowiedział w Tychach. Ten ślub przejdzie do historii. ZDJĘCIA Jakub Kiwior i Claudia Kowalczyk wzięli ślub w Tychach. Ceremonia odbyła się w samo południe 10 czerwca w kościele Marii Magdaleny. Zobaczcie zdjęcia ze ślubu Jakuba Kiwiora i Claudii Kowalczyk.

📢 A to historia! Ciekawe znalezisko w remontowanej kamienicy na Bydgoskim Przedmieściu w Toruniu Kamienica przy ul. Mickiewicza 61 jest jedną z najbardziej efektownych na Bydgoskim Przedmieściu. Historię również ma niezwykłą, na początku lat 30. mieściła się tu Wojewódzka Komenda Policji, a mieszkał m.in. inspektor Witalis Olszański jej szef, a dziś patron policji w regionie. Podczas remontu kamienica zdradziła kolejną ciekawostkę ze swojej przeszłości. Na jej elewacji zostały odkryte przedwojenne napisy reklamowe.

📢 Kolejne kontrakty w KH Energa Toruń. To będą topowi strzelcy PHL? Łotysz Danila Larionovs oraz Kazach Rusłan Baszirow dołączyli do toruńskich hokeistów. KH Energa Toruń kadrowo jest już niemal gotowy, drużyna intensywnie szykuje się do sezonu. 📢 Tak wyglądają nowi Pawlak i Kargul w prequelu kultowego filmu "Sami swoi. Początek". Oto zdjęcia z planu Kultowy polski film w nowej odsłonie budzi wiele emocji. "Sami swoi. Początek" to prequel kultowej trylogii, w którym poznamy genezę sporu legendarnych bohaterów. W postaci Kazimierza Pawlaka i Władysława Kargula wcielą się Adam Bobik i Karol Dziuba, film reżyseruje Artur Żmijewski. Mamy pierwsze fotosy z filmu! 📢 Praca w Kujawsko-Pomorskiem: "Do pilnowania czereśni przed ptakami zatrudnię" i inne nietypowe prace sezonowe Szukasz pracy sezonowej? W Kujawsko-Pomorskiem jej teraz nie brakuje. Dorobić można nie tylko w gastronomii czy turystyce, ale i podejmując nietypowe zlecenia. Na przykład - pilnując czereśni przed szpakami, statystując w reklamie czy nocą inwentaryzując towar w markecie. Oto szczegóły.

📢 Kolejny śmiertelny wypadek na toruńskich ulicach! Tym razem na Rubinkowie Kilka dni temu doszło do kolejnego tragicznego wypadku na toruńskich ulicach. Tym razem śmiertelnie potrącona na pasach dla pieszych została kobieta.

📢 Toruń. Psy do adopcji. Te zwierzęta czekają w schronisku na nowy dom [CZERWIEC] Psów, które przebywają w Schronisku dla Zwierząt w Toruniu jest bardzo dużo. Za każdym zwierzakiem stoi osobna historia. Jedne zostały porzucone, inne uciekły, jeszcze inne błąkały się po okolicy. Wszystkie psy czekają na adopcję i nowy dom. Może ktoś znajdzie tu swojego zwierzęcego przyjaciela? Na nowy dom czekają małe, duże, młode, trochę starsze, rasowe i kundelki. Wszystkie do schroniska trafiły w czerwcu. 📢 Kwiaty, kolokwium i Thorunium dla byłego rektora UMK na 90. urodziny Nadzwyczajnym Kolokwium Fizycznym uświetnione zostały 90. urodziny prof. Stanisława Dembińskiego, pierwszego demokratycznie wybranego rektora UMK.

📢 Prymusi z Kujawsko - Pomorskiego nagrodzeni statuetkami W poniedziałek w Teatrze Muzycznym w Toruniu odbyła się gala stypendialna programów ,,Prymus Pomorza i Kujaw”; „Prymusi Zawodu Kujaw i Pomorza” oraz „Humaniści na start”. W spotkaniu wzięło udział wzięło 60 najlepszych stypendystów programów oraz dyrektorzy 12 szkół z największa liczbą stypendystów. 📢 Jest praca w Toruniu i okolicy. Zobacz kogo szukają przedsiębiorcy i ile płacą Czy w Toruniu i okolicy można dostać dobrze płatną pracę? Okazuje się, że tak. Wysokość wynagrodzenia jest jednak tym wyższa im większa fachowość i zapotrzebowanie na danego pracownika. Na szczęście bezrobocie jest dość niskie, więc o dobrą pracę jest łatwiej. Również firmy z Torunia i okolicy szukają fachowców. Zobacz jakich. 📢 Miss Nastolatek i Miss Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2023 wyłonione. Zobacz zdjęcia W niedzielę 11 czerwca wyłonione zostały najpiękniejsze mieszkanki województwa Kujawsko-Pomorskiego. W City Hotel w Bydgoszczy odbyła się gala finałowa wyborów Miss Nastolatek i Miss Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2023. W finale konkursu zaprezentowało się 28 finalistek ubiegających się o tytuł Miss Woj. Kujawsko-Pomorskiego i 15 kandydatek do korony Miss Nastolatek Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2023. Podajemy wyniki gali, którą poprowadził konferansjer i DJ Wacław Tomalak, a wystąpili: Paweł Tur i Adi Kowalski. Zdjęcia.

📢 Te samochody są prawie nowe i borykają się z usterkami. Zobacz, które są najbardziej awaryjne według raportu TUV Kupno samochodu to zawsze wyzwanie. Tak samo przygotowują się do tego Ci, którzy zamierzają kupić auto 10-letnie, jak i ci zainteresowani 3-letnim pojazdem. W jednym i drugim przypadku kierowcy przed zakupem podpierają się różnego rodzaju rankingami awaryjności. Jednym z nich jest coroczny raport TUV, dotyczący awaryjności pojazdów. Raport powstaje co roku na podstawie okresowych badań technicznych pojazdów. Dane, które się pojawiają w zestawieniu, dotyczą okresowych badań technicznych wykonywanych na terenie Niemiec. 📢 Meble, zegary, zabawki i sprzęt z PRL-u. Masz to w domu? Możesz być bogaty. Sprawdź, ile są one teraz warte! Upływające lata sprawiają, że szczególnej wartości nabierają przedmioty, o których nigdy byśmy nie pomyśleli, że są cokolwiek warte. Nie inaczej jest w przypadku rozmaitych akcesoriów jeszcze z czasów PRL-u. Te, choć niegdyś wydawały się zwyczajne i niewiele warte, dzisiaj są cenione przez koneserów i kolekcjonerów, a także miłośników stylu vintage. Przejrzyj zawartość piwnicy, strychu i starej komody i zobacz, ile możesz zarobić na swoich znaleziskach!

📢 Poszukiwane rzadkie monety PRL. Te są najrzadsze! Ile można dostać za obiegowe monety PRL-u? Co wystawić na aukcję? Wartość kolekcjonerska niektórych przedmiotów robi wrażenie zwłaszcza w przypadku pieniędzy, których faktyczne nominały w ogóle by nie sugerowały tak dużej wartości. Dotyczy to w szczególności pieniędzy z PRL-u, które obecnie są warte kilkadziesiąt, a nawet kilkaset razy więcej niż były warte w dniu pojawienia się na rynku. O jakich monetach dokładnie mowa i dlaczego w ogóle są tyle warte? Za jakie monety kolekcjonerzy zapłacą krocie? Sprawdź koniecznie! 📢 Te samochody walczą z usterkami. To najbardziej awaryjne auta w przedziale 2-3 lat Coraz więcej osób decyduje się na kupno samochodu używanego w miarę młodego. Zanim wyda się określoną pulę pieniędzy warto sprawdzić, które auta dość często mają usterki. Nikt nie chce po kupnie samochodu spędzać w warsztacie więcej czasu niż na ulicach. Usterki nie muszą być nawet poważne, by wyraźnie zniechęciły kierowców do danego modelu. Z pomocą może przyjść raport TÜV, który powstaje na podstawie danych zebranych podczas okresowych przeglądów technicznych samochodów osobowych w stacjach kontroli pojazdów na terenie Niemiec.

ZOBACZ KONIECZNIE Co wie o tobie Google? Nawet bardzo osobiste rzeczy