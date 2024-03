Prasówka 16.03.2024 - wydarzenia dnia, podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 15.03. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Teraz każdy może otrzymać dodatkowe 400 zł od ZUS. Do spełnienia jeden warunek”?

Prasówka 16.03: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Teraz każdy może otrzymać dodatkowe 400 zł od ZUS. Do spełnienia jeden warunek ZUS wprowadza nowy program wsparcia dla rodziców dzieci do lat 3, oferując dodatkowe 400 zł miesięcznie na opłatę za pobyt w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna. Sprawdź, kto może skorzystać z tej pomocy i jak złożyć wniosek!

📢 Zajęcie trzynastej emerytury przez komornika - czy jest możliwe? Nawet 400 zł straty! Coroczna trzynasta emerytura to dla wielu seniorów ważne wsparcie finansowe. Jednak czy wiesz, że istnieje ryzyko, że ta dodatkowa kwota może zostać zajęta przez komornika? Dowiedz się, jakie są przepisy dotyczące egzekucji w przypadku trzynastej emerytury i jak uniknąć nieprzyjemnych niespodzianek.

📢 Wiemy kiedy będzie wypłacana trzynasta emerytura! Niektórzy dostaną ją wcześniej. Kiedy dokładnie? Zbliżają się wypłaty trzynastych emerytur i rent dla wielu emerytów i rencistów. Czy wiesz, kiedy możesz spodziewać się dodatkowych pieniędzy na swoim koncie? Harmonogram wypłat został ustalony, ale dla niektórych przyjemna niespodzianka może nadejść wcześniej niż się spodziewają.

Prasówka 16.03: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Emerycie, być może będziesz musiał zareagować na wzrost kosztów życia. Jakie są potencjalne przyczyny tego zjawiska? Liczne grono podatników otrzymało z urzędu informację o konieczności dopłacenia do podatku za 2023 rok. Z czego wynika obowiązek dopłaty? Jaką kwotę trzeba uiścić? Okazuje się, że dopłacić muszą również emeryci... Choć wydaje się, że nie powinni. Co się stało?

📢 Kompletny spis schorzeń kwalifikujących do przyznania renty przez ZUS. Kiedy warto zgłosić się o rentę? Wiele osób, które pracuje i odczuwa różnego rodzaju dolegliwości zastanawia się nad przejściem na rentę. Nie jest to jednak takie proste. By uzyskać to świadczenie pieniężne wypłacane przez ZUS lub KRUS trzeba spełniać odpowiednie kryteria. Podstawowa jest zły stan zdrowia. Kto może otrzymać rentę z tytułu niezdolności do pracy? 📢 To koniec. Teraz już nie unikniesz komornika! Nawet z najniższą krajową Twoje środki nie będą już bezpieczne Coraz większa jest liczba dłużników z minimalnym wynagrodzeniem, którzy wykorzystują fakt niskich zarobków, aby uniknąć egzekucji komorniczej. Doskonale wiedzą, że wynagrodzenie wyłączone spod egzekucji jest zależne od najniższej krajowej - te ponownie wzrosło, co też sprawia, że wyższa kwota stanowi domowy budżet wolny od działań komorniczych. Jednak wiele wskazuje na to, że ten stan się zmieni. Co szykuje rząd? Jakie zmiany dotkną egzekucji komorniczych?

📢 13. emerytura w 2024 roku: Ile seniorzy otrzymają na rękę już w kwietniu Wielkimi krokami zbliża się wypłata 13. emerytury. Trafi ona do seniorów wraz z kwietniowym świadczeniem. Trzynasta emerytura zostanie wypłacona wszystkim emerytom i rencistom, który będą mieli prawa do pobierania takiego świadczenia na dzień 31 marca 2024. Ile trafi na konto emerytów i czy kwota będzie wyższa niż w zeszłym roku. Jak wysoka będzie 13. emerytura? 📢 Podwyżki dla nauczycieli! ZNP prowadzi negocjacje z resortem edukacji Nowy projekt ministerstwa edukacji określa minimalne wynagrodzenie dla nauczycieli. Wychodzi z niego, że pensje pedagogów mają wzrosnąć nawet o ponad tysiąc złotych. Istotne jest jednak to, że wzrośnie nie zasadnicze, a średnie wynagrodzenie. To też jest kością niezgody pomiędzy resortem edukacji a Związkiem Nauczycielstwa Polskiego. ZNP domaga się bowiem podwyżki wynoszącej 1500 zł - i ma ona dotyczyć wynagrodzenia zasadniczego.

📢 Groźna toksyna w soku znanego supermarketu! Na co należy zwrócić uwagę? Jest ostrzeżenie GIS! Główny Inspektorat Sanitarny ostrzega - w popularnym soku kupowanym w Lidlu znalazła się niezwykle niebezpieczna toksyna w stężeniu dalekim od dopuszczalnego. Wcześniej w pewnych partiach ciastek pojawił się metal oraz wykryto w jedzeniu Salmonellę. Mowa tu o chałwie, a dokładniej o kilku partiach produktu, w których wykryto tę bakterię. Jednak to nie jedyny produkt, na który ostatnimi czasy powinniśmy uważać! A jak bronić się przed bakteriami salmonelli? 📢 Główne modyfikacje, które czekają na pracowników w 2024 roku. Oprócz płacy minimalnej, co dokładnie ulegnie zmianie? W 2023 roku doszło do licznych nowelizacji Kodeksu Pracy. Pojawiły się w nim na stałe zapisy m.in. o pracy zdalnej, a także wprowadzono zupełnie nowe urlopu. Część zmian weszło w życie już wtedy, jednak niektóre obowiązywać będą dopiero w 2024 roku. Co wchodzi teraz w życie? Jakie zmiany dla pracowników są najważniejsze? Zobacz szczegóły!

📢 Mistrzowie parkowania z Torunia i okolic znów w akcji! Gdzie stawiają auta? Zobacz zdjęcia! Mówi się na nich potocznie "mistrzowie parkowania" lub "Janusze parkowania". Takie osoby są także w Toruniu i regionie kujawsko-pomorskim. Zostawiają swoje samochody w miejscach niedozwolonych i utrudniają życie innym uczestnikom ruchu. Zobacz kolejne przykłady takich zachowań! 📢 Bądź czujny na te objawy! Mogą wskazywać na obecność guza mózgu Nowotwór. Taką diagnozę w Polsce rocznie słyszy około 150 tysięcy osób. Osób żyjących z rakiem w naszym kraju jest kilka milionów. Rodzajów nowotworów jest wiele. Jednym z nich jest guz mózgu. Jak w przypadku wielu innych nowotworów rozwija się latami często niezauważony nie dając żadnych charakterystycznych objawów. Po czym poznać więc, że dzieje się z nami coś złego? Sprawdź!

📢 Emerytura zwolniona z podatku w 2024 roku. Kto będzie do tego uprawniony? Polscy emeryci muszą mierzyć się ze skutkami niezwykle wysokiej inflacji. W tym roku czeka ich bardzo wysoka waloryzacja emerytur, jednak nie każdy na tym zyska tak dużo, jak mogłoby się wydawać. Tym bardziej, że pod znakiem zapytania stoi wzrost kwoty wolnej od podatku dochodowego. Kto jednak nie zapłaci podatku od emerytury? Czy emeryci zaoszczędza więcej w 2024 roku? Oto szczegóły!

📢 Niezwykłe! Te hybrydowe auta praktycznie nie ulegają żadnym awariom! Samochody hybrydowe stały się ważnym elementem w rozwoju motoryzacji. Wyposażone w silnik spalinowy i elektryczny pojazdy idealnie nadają się nie tylko do jazdy w mieście. Praktycznie wszystkie koncerny motoryzacyjne mają w swojej ofercie samochody hybrydowe. Które z nich najlepiej odnajdują się na rynku wtórnym i czym się kierować kupując używaną hybrydę? Oto hybrydy, które są najmniej awaryjne. 📢 Oto Sabrina - tak dziś wygląda. Właśnie skończyła 56 lat. Zobaczcie zdjęcia! [16.03.2024] Sabrina właśnie skończyła 56 lat! Sabrina Salerno to włoska piosenkarka, aktorka, prezenterka telewizyjna i modelka, której międzynarodową sławę przyniósł hit "Boys (Summertime Love)" i teledysk do niego. Sabrina zachwycała swoją urodą 36 lat temu, gdy klip szalał we wszystkich telewizjach. Zachwyca i dziś. Zobaczcie na zdjęciach, jak teraz wygląda Sabrina.

📢 Marcowa waloryzacja emerytur 2024: o ile wzrosną świadczenia? Ile będzie trafiać na konto? Nadchodzi wyczekiwana waloryzacja emerytur. Od marca emeryci i renciści otrzymają wyższe, zwaloryzowane świadczenie. W jakiej wysokości teraz emerytury będą otrzymywać seniorzy? Od 1 marca świadczenia w ramach podstawowej, corocznej waloryzacji wzrosną o 12,12 procent. Zobacz jakiej wysokości emerytury otrzymają uprawnieni do tego świadczenia.

📢 Kiedy odbędzie się wypłata trzynastej pensji i kto spełnia warunki do jej otrzymania? Trzynasta pensja, znana również jako dodatkowe roczne wynagrodzenie, stanowi istotną gratyfikację dla pracowników sektora publicznego. Jednakże, kiedy możemy się spodziewać wypłaty trzynastej pensji za 2023 rok i komu się ona należy? Przeczytaj dalej, aby poznać szczegóły. 📢 Oczekiwane podwyżki w sferze budżetowej dla nauczycieli i żołnierzy: Co finansowo mogą spodziewać się otrzymać? Podwyżki w budżetówce powoli stają się faktem. Wypłaty powinny rozpocząć się w marcu i kwietniu. Na jakie podwyżki mogą liczyć m.in. nauczyciele, urzędnicy, policjanci, wojskowi i inni zatrudnieni w sferze budżetowej? Czy koalicja rządowa wywiąże się ze swoich zapowiedzi? Na większe pensje czekają miliony osób zatrudnionych w sferze budżetowej.

📢 Używane SUV-y o wysokiej niezawodności. Sprawdź, które warto kupić SUV-y od kilkudziesięciu lat rok po roku zdobywają coraz większe rzesze zwolenników. Wielu kierowców na całym świecie, w tym również w Polsce, wybiera te modele samochodów. Tych, których nie stać na nowego SUV-a auta rozglądają się za używanymi egzemplarzami. Tych na rynku wtórnym nie brakuje. Którego używanego SUV-a wybrać z dużej kolekcji aut? Jakie marki są najmniej awaryjne? W wyborze pomagają między innymi raporty awaryjności przygotowywane przez ADAC, czyli niemiecki automobilklub. Sprawdź, które SUV-y są najmniej awaryjne. 📢 Renta wdowia 2024! Kto spełnia warunki do nadchodzącej renty wdowiej w modelu kroczącym? Jaką kwotę można otrzymać? Na tyle możesz liczyć! Przepisy dotyczące renty dla wdów i wdowców w Polsce są poddawane ciągłym zmianom. Obecnie planowane są bardzo poważne zmiany, które mogą realnie zmienić postrzeganie tych przepisów. Co warto wiedzieć, o planach rządowych w sprawie tego, jak ma się zmienić renta wdowia? Kiedy głosowanie w sejmie? Jeśli przejdzie to renta wdowia od kiedy będzie obowiązywać na nowych zasadach?

📢 Wojsko prowadzi wyjątkową wyprzedaż sprzętu i akcesoriów. Co można kupić w sklepie AMW? Zobacz Co aktualnie można znaleźć w ofercie sklepu internetowego Agencji Mienia Wojskowego? Sprawdziliśmy! Zobaczcie wybrane akcesoria wojskowe, które kupić można przez internet. Więcej zdjęć, cen i szczegółów w galerii. 📢 Modele samochodów, które często potrzebują napraw i nie uzyskują dobrych wyników w rankingach Kupno używanego samochodu to w wielu przypadkach loteria. Co roku gra w nią wiele osób i część z nich może być zawiedziona. Nie zawsze bowiem model, który nam się podoba jest tym, który nie będzie sprawiał nam kłopotów. Okazuje się, że model, który wybraliśmy znajduje się w rankingach awaryjności na czołowych miejscach. Zobacz, które modele stosunkowo często się psują. 📢 Długi, które przedawniają się w marcu 2024 roku, nie wymagają spłaty Czy wiesz, że istnieje kategoria długów, które po pewnym czasie przedawniają się, a ty nie musisz ich spłacać? Przedawnienie długu to prawne zjawisko, które pozwala na uniknięcie egzekucji, ale czy wiesz, kiedy i jakie zobowiązania podlegają temu procesowi? Odpowiadamy na te pytania i podpowiadamy, gdzie sprawdzić swoje zadłużenie.

📢 Tak mieszkają milionerzy z powiatu toruńskiego! Ich piękne wille są dostępne na sprzedaż Zobaczcie nasz najnowszy przegląd ogłoszeń z portalu OtoDom.pl, które dotyczą nietuzinkowych nieruchomości z powiatu toruńskiego. Tym razem przyglądamy się najdroższym willom, które zlokalizowane są w naszym regionie. Ile kosztują? W jakim są standardzie? Tego dowiesz się z naszego materiału! 📢 Zastanawiasz się nad hybrydą? Te samochody hybrydowe są godne polecenia Na ulicach widać coraz więcej samochodów hybrydowych. Ci, którzy nie do końca są przekonani do samochodów elektrycznych przechodzą na hybrydy. To połączenie silników spalinowych z elektrycznymi doskonale sprawdza się nie tylko w mieście. Wszystkie koncerny produkują już tego typu samochody. Które z nich najlepiej odnajdują się na rynku wtórnym i czym się kierować kupując używaną hybrydę? Oto hybrydy, które są najmniej awaryjne.

📢 W ramach wyprzedaży wojsko sprzedaje różnorodny sprzęt i akcesoria. Sprawdź, co można kupić w sklepie AMW Szukasz pomysłu na prezent? Sprawdź aktualną ofertę sklepu internetowego Agencji Mienia Wojskowego. W naszej galerii prezentujemy wybrane sprzęty i akcesoria wojskowe, które obecnie można kupić od wojska! Więcej szczegółów i zdjęć znajdziesz w naszej galerii. 📢 Te SUV-y uważane są za praktycznie bezawaryjne i cieszą się bardzo dobrą opinią kierowców Kolejny rok SUV-y cieszą się wielką popularnością wśród polskich kierowców. Liczba modeli takich samochodów na ulicach z roku na rok jest coraz większa. Ten rodzaj samochodu cieszy się sporą popularnością również na rynku wtórnym. Ceny poszczególnych modeli trzymają się całkiem dobrze. W ostatnich latach trwałość tych samochodów również znacznie wzrosła. Mówią o tym raporty awaryjności przygotowywane przez ADAC, czyli niemiecki automobilklub. Sprawdź, które SUV-y są najmniej awaryjne.

📢 Najnowszy raport informuje, że te hybrydy są znane z rzadkich awarii oraz wyjątkowo niskiego zużycia paliwa Samochody hybrydowe czy kompletny elektryk? To pytanie często nurtuje kierowców, którzy przymierzają się do kupna samochodu. Hybrydy obecne są na rynku od wielu lat. Przypadły do gustu kierowcom, gdyż oprócz silnika spalinowego maja również elektryczny, który idealnie sprawdza się zwłaszcza w jeździe po mieście. Wszystkie koncerny produkują już tego typu samochody. Które z nich najlepiej odnajdują się na rynku wtórnym i czym się kierować kupując używaną hybrydę? Oto hybrydy, które są najmniej awaryjne. 📢 Nowy raport ADAC o najmniej awaryjnych SUV-ach: Przedstawiamy najlepsze modele według badań SUV-y szturmem zdobyły polskie ulice. Kierowcy zakochali się w tym typie samochodu. Liczba SUV-ów na ulicach gwałtowanie wzrosła. Popularnością cieszą się nie tylko nowe modele, ale również te wyprodukowane kilka lat temu. Widać to po ogłoszeniach na rynku wtórnym. W ostatnich latach trwałość tych samochodów również znacznie wzrosła. Mówią o tym raporty awaryjności przygotowywane przez ADAC, czyli niemiecki automobilklub. Sprawdź, które SUV-y są najmniej awaryjne. Oto TOP 12.

📢 Kiedy zostanie wypłacona 13. emerytura dla emerytów i rencistów? Wyjaśniamy szczegóły emerytura to spory zastrzyk gotówki dla emerytów i rencistów. Wypłata tego świadczenia rozpocznie się w kwietniu. 13. emeryturę otrzymają wszyscy uprawnieni do tego seniorzy. Już wiadomo, że w tym roku wypłaty będą wyższe niż przed rokiem. O ile wzrosło to świadczenie i konkretnie na jakie kwoty mogą liczyć emeryci? Tyle w 2024 roku wyniesie 13. emerytura. 📢 Wiosenne trendy paznokci w 2024: Jakie wzory i kolory będą modne w nadchodzących miesiącach? Wielkimi krokami zbliża się wiosna! Już teraz na sklepowych półkach pojawiają się nowe kolekcje lakierów hybrydowych. Co będzie modne w najbliższych miesiącach? Sprawdzamy i podpowiadamy! 📢 Najnowsza waloryzacja świadczeń przynosi istotne podwyżki dla seniorów w marcu Czy to ostatnie tak duże podwyżki emerytur? W marcu seniorzy mogą liczyć na wzrost świadczeń. Przynajmniej takie wzrosty zakładają rządowe prognozy. Jeżeli ustawa z takimi zapisami wejdzie w życie, wtedy renciści i emeryci mogą liczyć na podwyżki. Te wypłacone zostaną już w marcu.

📢 Tysiące złotych dla małżeństw. Kto może liczyć na dodatkowe świadczenia pieniężne dla małżonków w 2024 roku? Nowe przepisy przygotowywane przez rząd mogą przynieść dodatkowe wsparcie finansowe dla małżeństw o długim stażu. Jakie są kryteria i jakie kwoty można otrzymać? Czy Ty i Twój partner również możecie liczyć na te dodatkowe pieniądze? 📢 Jeśli masz tę chorobę, może Ci przysługiwać renta! Nie wszyscy pacjenci są tego świadomi Pacjenci chorujący na choroby onkologiczne również mają prawo starać się o rentę. Niestety, spora ich część nie ma o tym pojęcia. W praktyce jednak jest to wsparcie finansowe, które ma umożliwić pokrycie choć części kosztów leczenia. Przyznawaniem renty dla chorych na choroby onkologiczne zajmuje się Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Kto dokładnie i w jakich warunkach może uzyskać wsparcie?

📢 Minimum 400 złotych więcej w kwietniu. Na tyle mogą liczyć emeryci w kwietniowych świadczeniach W marcu mieliśmy jedną z największych w historii waloryzacji świadczeń emerytalnych. Wzrost wyniósł aż 12,12 procent, co dla emerytów i rencistów stanowi bardzo poważne wsparcie finansowe. Szczególnie duży dodatek docenią emeryci w kwietniu, gdyż wtedy też wypłacona będzie 13. emerytura. Ta również uległa podwyższeniu! 📢 Rozszerzenie Programu 500+ również na emerytów. Pozytywne zaskoczenie dla polskich seniorów [15.03.2024] Wiadomość o rozszerzeniu Programu 500+ na emerytów odbiła się szerokim echem w Polsce, stając się pozytywnym zaskoczeniem dla wielu seniorów. Teraz, dla tych, którzy zakończyli swoją zawodową karierę, otwierają się nowe perspektywy finansowego wsparcia. Zastanawiasz się, czy spełniasz warunki? Dowiedz się więcej o 500+ dla emerytów i odkryj, jak możesz skorzystać z tego istotnego dodatku poprawiającego jakość życia polskich seniorów.

📢 Takie mają być zasady nowej renty socjalnej i renty wdowiej. Mamy wyliczenia! [16.03.2024] Przewodnicząca sejmowej Komisji Polityki Społecznej i Rodziny, Katarzyna Ueberhan, ogłosiła, że obywatelskim projektem o rencie socjalnej zajmie się podkomisja. Dyskusja nad projektem zgromadziła osoby z niepełnosprawnościami i ich opiekunów, którzy postulują systemowe wsparcie ze strony państwa. Trwają także prace nad wprowadzeniem renty wdowiej. 📢 Zysk emerytów netto. Mamy wyliczenia miesięcznego zysku na rękę po waloryzacji [16.03.2024] Stało się! Od 1 marca emerytury są wyższe ze względu na przeprowadzoną waloryzację emerytur. Tym razem przedstawiamy dla Państwa tabelę zysku na zmianach stawek emerytalnych świadczeń. Co to oznacza? Prezentujemy tabelę wzrostów poszczególnych emerytur po waloryzacji. 📢 Dom Kamila Stocha - wygląda jak z bajki. Zaglądamy do środka posiadłości polskiego skoczka [16.03.2024] Tak mieszka i żyje na co dzień Kamil Stoch. Legenda polskich skoczków urządził się wraz z żoną Ewą w jednym z najwyżej położonych domów w Polsce. Ze wzgórza w Zębie rozciąga się wspaniały widok na Tatry. Dom Kamila Stocha został wybudowany i urządzony zgodnie z góralskimi tradycjami. Tak wygląda w środku - zobaczcie zdjęcia posiadłości Kamila i Ewy Stochów.

📢 W tych zawodach płacą powyżej 10 tys. złotych. I nie trzeba być kierownikiem czy prezesem [16.03.2024] Aktualnie najniższe wynagrodzenie na umowie o pracę wynosi 4242 zł brutto. Pracując na umowę o pracę na pełnym etacie nie możemy zarobić mniej. A kolejna podwyżka pensji już 1 lipca 2024 roku. Od tego dnia minimalne wynagrodzenie będzie wynosiło 4300 złotych brutto. A gdzie powinniśmy pracować jak chcemy zarabiać dużo więcej? Zobaczcie, w jakich zawodach zarabia się powyżej 10 tys. złotych. 📢 Takie znaki zodiaku wygrają na loterii w marcu. Oni będą mieć szczęście na początku wiosny [16.03.2024] Na początku wiosny meteorologicznej odmieni się los niektórych znaków zodiaku. Wróżka Roma przewiduje niektórym osobom szybki sukces finansowy. Oni mają szansę wygrać na loterii dużo pieniędzy lub nowe auto. Sprawdź, jakie znaki zodiaku są na liście.

📢 Tak się ubiera Agata Kornhauser-Duda - zdjęcia, stylizacje. Pierwsza dama śledzi światowe trendy [16.03.2024] Stylizacje Agaty Dudy nie umkną uwadze specjalistów z branży modowej. Pierwsza dama RP zbiera pochwały jeśli chodzi o styl. Mówi się, że ubiera się modnie, z klasą, że śledzi najnowsze, światowe trendy oraz że z powodzeniem można się inspirować, przyglądając się jej kolejnym kreacjom, w tym kolorystyce strojów i dodatkom. Zobacz, jak się ubiera żona prezydenta RP - zdjęcia pokazujemy w naszej galerii niżej. 📢 Kobiety o tych imionach bywają wredne! Te kobiety są mściwe i potrafią dopiec do żywego [16.03.2024] "Uważaj na nią, zrobi ci z życia piekło" - tak niektórzy mówią o pewnych kobietach. Dlaczego? Znawcy znaczenia imion uważają, że kobiety o konkretnych imionach mają trudniejszy charakter niż inne, często są złośliwe, a nawet wręcz wredne! Takie imiona noszą wredne kobiety. Zobacz.

📢 Syn Andrzeja Gołoty nie poszedł w ślady ojca. Tak wygląda Andrzej Junior. Zobaczcie zdjęcia! [16.03.2024] Andrzej Gołota Junior to syn wielkiego polskiego pięściarza - Andrzeja Gołoty. Syn nie poszedł w ślady ojca, choć początkowo próbował swoich sił jako bokser. Sport jest mu bliski, ale nie na tyle, by zaangażować się w to jak ojciec. Zobaczcie, jak dziś wygląda Andrzej Gołota Junior. 📢 "Kuchenne rewolucje" na lotnisku w Toruniu. Oto "Bistro Podniebienie". Co zmieniła w lokalu Magda Gessler? Zaglądamy do środka Nowa nazwa, nowy wystrój, nowe menu i grill na zewnątrz - oto zmiany w lokalu na lotnisku w Toruniu po wizycie Magdy Gessler. Teraz to "Bistro Podniebienie", które otworzyło swoje podwoje w piątek, 15 marca. Zajrzeliśmy do środka i poznaliśmy kulisy "Kuchennych rewolucji".

📢 10-letnie auta osobowe, które charakteryzują się minimalną ilością usterek. Samochody warte szczególnej uwagi 10-letnie i nieco starsze samochody wcale nie muszą być jeżdżącymi złomami. Warto czasami rozważyć kupno takiego auta tym bardziej że niektóre z modeli całkiem dobrze znoszą upływ czasu. Wiele egzemplarzy jest bardzo dobrze wyposażonych, spełniają też wszelkie normy bezpieczeństwa. I co najważniejsze mimo wciąż rzadko się psują. Świadczy o tym raport niemieckiego Stowarzyszenia Inspekcji Technicznej czyli TUV. Które modele najlepiej znoszą upływający czas? Sprawdź! 📢 Wzorowe małżeństwa odebrały honorowe medale na piękny jubileusz W piątek, 15 marca, prezydent Torunia Michał Zaleski wręczył 10 parom medale za długoletnie pożycie małżeńskie. 📢 Toruń za pół ceny. Najkorzystniejsze rabaty! Gdzie udać się, żeby dobrze i tanio zjeść? Wystartowała znana akcja rabatowa „Toruń za pół ceny”. Od 15 do 17 marca torunianie oraz przebywający wówczas w mieście turyści będą mogli skorzystać z przygotowanych przez przedsiębiorców zniżek. Postanowiliśmy przyjrzeć się najkorzystniejszym ofertom gastronomicznym. Co przygotowano i ile można zyskać?

📢 Horoskop numerologiczny na 2024 rok. Komu sprzyjać będą gwiazdy, kto odniesie sukces? Numerologia to magiczna sztuka przepowiadania przyszłości z liczb, które zawarte są w dacie naszego urodzenia. Aby dowiedzieć się, co czeka cię w 2024 roku, dodaj do siebie wszystkie liczby z daty swojego urodzenia tak, aby uzyskać tylko jedną liczbę. Np. jeśli urodziłeś się 12.08.1965 to jesteś numerologiczną Piątką, bo 1+2+0+8+1+9+6+5=32, a 3+2=5, a więc na 2024 rok przeczytaj przepowiednię dla Piątki. Zobacz, którym numerom będzie sprzyjać los w 2024 roku! 📢 Objawy raka jelita grubego. Często przychodzą późno - nie lekceważ ich! Rak jelita grubego należy do grupy najczęściej wykrywanych nowotworów w Polsce. Zajmuje również bardzo wysokie miejsce jeśli chodzi o przyczynę zgonów z powodu choroby nowotworowej. W początkowej fazie bardzo często nie daje objawów - istotne w wykryciu tego typu nowotworu we wczesnym etapie są zatem profilaktyczne badania. Jakie objawy najczęściej towarzyszą nowotworom jelita grubego, gdy już się pojawią?

📢 Natalia Siwiec - długie nogi i wycięte bikini. Tak wypoczywa seksowna gwiazda Natalia Siwiec jest jedną z najpopularniejszych celebrytek w Polsce, a jej konto na Instagramie obserwuje ponad milion osób. W mediach społecznościowych regularnie publikuje odważne zdjęcia, na których eksponuje swoje zgrabne ciało. Od samego patrzenia robi się gorąco. Zobaczcie odważne zdjęcia Natalii Siwiec! Tak wypoczywa Miss Euro 2012! 📢 Takie objawy cukrzycy pojawiają się po przebudzeniu. Na to musisz zwrócić uwagę Cukrzyca to bardzo podstępna choroba, a jej objawy potrafią być bardzo niejednoznaczne. Często bagatelizujemy je, zrzucając winę na niewystarczający odpoczynek, stres czy braki składników odżywczych. Tymczasem niekontrolowana cukrzyca sieje prawdziwe spusztoszenie w organizmie. Oto objawy choroby, które zauważymy zaraz po przebudzeniu. One powinny wzbudzić naszą czujność!

📢 Wiemy, kiedy otwarte zostaną pawilony na Bulwarze i kto będzie nimi zarządzał W piątek prezydent Torunia Michał Zaleski podpisał umowę z firmą Zeiko S.C. na usługi utrzymania i zarządzania infrastrukturą znajdującą się na Bulwarze Filadelfijskim.

📢 Zabójca z Lubartowa planował kolejny mord! Ujęto go dzięki policjantom z Torunia. Odsiedział już 10 lat za zabójstwo ciotki i krowy [Wideo] Lubomir L. z Lubartowa (woj. lubelskie) odsiedział 10 lat za zabójstwo ciotki i krowy. Wyszedł na wolność i trafił do ośrodka "Mateusz" w Toruniu. Właśnie został aresztowany, bo planował kolejne zabójstwo - mężczyzny w stolicy. 📢 Toruń. 20-letnia Żaneta sprzedawała dopalacze w sklepie na starówce. Przyznała się do winy! Kara: więzienie w zawiasach i grzywna Zaledwie 20 lat miała ekspedientka, która sprzedawała dopalacze w sklepie "Śmieszne rzeczy" przy ul. Sukienniczej w Toruniu. Żaneta M. przyznała się do winy i dobrowolnie poddała się karze. Najbardziej zabolą ją skutki finansowe.

📢 Budowa lewoskrętu przy ulicy Poznańskiej będzie skończona do 30 marca Na ulicy Poznańskiej zaczęto wylewać asfalt. Czy oznacza to, że do końca miesiąca mieszkańcy lewobrzeża doczekają się wreszcie zakończenia budowy lewoskrętu w ulicę Prüfferów?

📢 Dodatek 550 zł otrzymywany bez względu na wiek! Musisz się śpieszyć, czas jest ograniczony. Sprawdź szczegóły 15.03.2024 Tych pieniędzy nie można zignorować. Aby otrzymać dodatkowe pieniądze, należy złożyć jeden prosty wniosek i Zakład Ubezpieczeń Społecznych będzie musiał wypłacić pieniądze. Natomiast czas jest ograniczony. W naszej galerii znajdziesz wszystkie potrzebne informacje dotyczące dodatku w wysokości 550 zł od ZUS. 📢 Ważne zmiany! Tyle gotówki możesz trzymać w domu. Musisz o tym wiedzieć 15.03.2024 Płatności bezgotówkowe są tyle popularne, że coraz częściej wypierają one tradycyjny pieniądz. Niektórzy pozostają jednak wierni banknotom w swoich portfelach i nie wyobraża sobie bez nich życia. Od nowego roku planowane jest wprowadzenie limitów płatności gotówkowych w pojedynczej transakcji. A czy istnieje limit gotówki, jaką możemy zgromadzić w domu? 📢 Rekordowe świadczenia dla seniorów w 2024 roku! Najnowsze wyliczenia emerytur 15.03.2024 Takiego roku ZUS jeszcze nie miał. Seniorów w 2024 roku prawdopodobnie czekają dwie waloryzacje emerytur, ponadto otrzymają "trzynastkę", a wczesną jesienią "czternastkę". Sprawdź najnowsze wyliczenia emerytur w 2024 roku.

📢 Podwyżki dla seniorów już od marca? Zobacz szczegóły największej waloryzacji i sprawdź, ile wyniesie Czy to ostatnie tak duże podwyżki emerytur? W marcu seniorzy mogą liczyć na wzrost świadczeń na poziomie 12,3 procent. Przynajmniej takie wzrosty zakładają rządowe prognozy, na podstawie których powstał projekt ustawy budżetowej na 2024 r. Jeżeli ustawa z takimi zapisami wejdzie w życie, wtedy renciści i emeryci mogą liczyć na takie podwyżki.

📢 Oto stare monety z PRL, które są poszukiwane przez kolekcjonerów. Sprawdź, które są najdroższe i ile można za nie zarobić! 15.03.2024 Stare, rzadkie i najcenniejsze monety z PRL. Pieniądze z tego okresu, są teraz warte nawet kilkaset razy więcej, niż w dniu ich pojawienia się na rynku. Najczęściej poszukiwane monety przez kolekcjonerów są bardzo rzadkie i mają długą historię. Wartość kolekcjonerska niektórych pieniędzy robi ogromne wrażenie. Jakie numizmaty są teraz najcenniejsze? Aukcje z monetami z PRL z roku na rok biją kolejne rekordy popularności. Za te monety kolekcjonerzy są w stanie zapłacić krocie! Sprawdź, czy masz je w domu!

📢 Kryształy z PRL kosztują majątek. Szukają ich kolekcjonerzy. Masz takie kryształy w domy? Są warte setki i tysiące złotych Kryształy z czasów PRL wracają do łask. Co więcej, kolekcjonerzy potrafią oferować za nie prawdziwą fortunę. Furorę robią kryształowe wazony, misy, cukiernice, czy kieliszki. Im większe i bardziej kolorowe, tym cenniejsze. Macie takie w swoich domach? Możecie sporo zarobić. Sprawdźcie, ile są warte. 📢 Emeryci dostaną zwrot nadpłaconego podatku za 13. i 14. emeryturę. Oto tabela wyliczeń w lutym. Seniorzy odzyskają pieniądze 15.03.2024 Emeryci czekający na marcową waloryzację i trzynastą emeryturę mogą liczyć na dodatkową gotówkę. Niektórzy z nich dostaną zwrot nadpłaconego podatku z trzynastej i czternastej emerytury w 2023 roku. Sprawdź tabelę wyliczeń. Kto dostanie dodatkowe pieniądze? Jakie są warunki? Sprawdź szczegóły!

📢 20 lat od zaginięcia dziennikarki "Nowości" Aleksandry Walczak. Gdzie jesteś, Olu? Mamy nowe archiwalne zdjęcia W nocy z 12 na 13 marca minęło 20 lat od zaginięcia Aleksandry Walczak, naszej redakcyjnej koleżanki. Dziennikarka rozpłynęła się jak we mgle i dotąd nic nie wiadomo o jej losach. Czy tę tajemnicę kiedykolwiek uda się rozwikłać? Szanse maleją z każdym rokiem.

📢 Tych produktów nie wolno podgrzewać w mikrofalówce. Czego nie wolno wkładać do mikrofalówki? Kuchenka mikrofalowa wielu osobom ułatwia życie. Podgrzewanie w niej potraw trwa znacznie krócej niż w piekarniku, a ponadto, nie wymaga dołożenia dodatkowej porcji tłuszczu tak jak w przypadku patelni czy garnka. Niestety, nie wszystkie potrawy i produkty można wkładać do mikrofalówki. Co znajduje się na zakazanej liście? Oto produkty, których nie wolno podgrzewać w mikrofalówce!

📢 Niezwykła moda z czasów PRL. Takie niesamowite rzeczy nosiły dziewczyny! Moda wraca? Sprawdź! Z czasów PRL wspomina się głównie kolejki do sklepów i brak podstawowych produktów, ale w latach 70. było nieco inaczej. Ta dekada przybliżyła nas nieco do Zachodu. Na przykład w modzie. Polki pragnęły ubierać się dobrze i nowocześnie. Chęć zdobycia czegoś modnego była tak silna, że czasem... rozbierano z ubrań manekiny sklepowe. Zobacz, co nosiły dziewczyny! Mamy dla was archiwalne zdjęcia. 📢 Weekend w Toruniu. W planie wydarzenia charytatywne, spektakle, warsztaty i wiele innych! Kolejny wiosenny weekend w Toruniu stoi pod znakiem wielu ciekawych wydarzeń. Dla wielu torunian będzie to okazja, by wyjść z domu i ruszyć na podbój kultury. Co przygotowano na nadchodzące dni? W harmonogramie m.in. koncerty, wystawy czy spektakle. Tradycyjnie przygotowaliśmy dla naszych czytelników spis wybranych propozycji, na które warto się wybrać!

📢 Toruń. Pół wieku temu powstała Szkoła Podstawowa nr 11. Na jubileusz otwarto halę sportową Toruńska Szkoła Podstawowa nr 11 im. Pabla Nerudy w tym roku obchodzi piękny jubileusz 50-lecia. 📢 Lipno. Ponad 1 mln zł zapłaci szpital za błąd przy porodzie! Dziecko głęboko niepełnosprawne: nie siedzi, nie mówi, nie widzi Błąd przy porodzie, który popełnił personel szpitala w Lipnie, skazał dziecko na głęboką niepełnosprawność do końca życia - uznał sąd. Dziewczynce i matce przyznał 900 tys. zł zadośćuczynienia z odsetkami liczonymi od 2015 roku, odszkodowanie i rentę.

📢 Koniec spekulacji. Patryk Dudek zostaje w Apatorze Toruń na dłużej! Patryk Dudek ustalił nowy kontrakt z Apatorem Toruń na sezon 2025 - podał w czwartek portal Oto Toruń. Udało nam się potwierdzić informację we własnych źródłach. To koniec transferowych fantazji, które rozgrzewały głowy zwłaszcza w Zielonej Górze.

📢 Od teraz większa grupa seniorów dostanie dodatek 500 zł miesięcznie. Trzeba złożyć ten wniosek Od marca 2024 roku, dzięki waloryzacji rent i emerytur, większa grupa seniorów będzie kwalifikować się do otrzymania dodatkowego wsparcia finansowego w postaci "500 plus dla seniorów". Wzrosły limity dochodów, umożliwiając szerszej liczbie osób skorzystanie z tego świadczenia. Dowiedz się, jak złożyć wniosek i sprawdzić, czy się kwalifikujesz.

📢 Kujawsko-Pomorskie. Skarbówka licytuje samochody. Ceny już od 2 tys. złotych Urzędy skarbowe w Toruniu, Bydgoszczy i innych miastach regionu wystawiają tej wiosny na licytację sporo samochodów. Wszystkie wyróżniają się konkurencyjnymi cenami (od 2 tys. zł). Oto najciekawsze licytacje ze zdjęciami, cenami i terminami. 📢 Wiemy, którzy emeryci nie otrzymają trzynastki! Zmiany w kwotach netto 13. emerytury i limitach Od kiedy trzynasta emerytura stała się stałym elementem kalendarza emerytalnego, miliony seniorów w Polsce czekają z niecierpliwością na dodatkowe wsparcie finansowe. Jednakże nie dla wszystkich trzynasta emerytura jest gwarantowana, a zmiany w przepisach wprowadzają nowe limity i kryteria. Dowiedz się, kto może być pozbawiony tego dodatkowego świadczenia oraz jakie są progowe kwoty netto!

📢 Brud na Rubinkowie. W Toruniu porzucone butelki, puszki i materace straszą mieszkańców [zdjęcia] Butelki, puszki, a zdarzały się nawet i materace czy pralki! Nieporządek w różnych częściach Torunia to codzienność, szczególnie mocno widać to w okolicach Strugi Toruńskiej, ul. Bukowej oraz przy terenie niedaleko Schroniska dla Bezdomnych Mężczyzn w Toruniu, ale także za laskiem Na Skarpie, gdzie ktoś urządził sobie magazyn. Problemem jest też stan nawierzchni przy ul. Palmowej oraz ul. Wierzbowej. 📢 Po tylu latach przedawniają się długi. Przedawnienie długów w 2024 roku - tych długów nie trzeba spłacać Jeżeli zaciągamy zobowiązania finansowe, musimy liczyć się z tym, że trzeba je spłacać. Jednak w życiu zdarzają się różne sytuacje. Bywa i tak, że mimo chęci nie mamy w danym okresie naszego życia możliwości regulować zobowiązań i spłacać długów. Zobacz, po jakim czasie następuje przedawnienie długów. Tych zobowiązań nie trzeba spłacać.

📢 Picie wody przed snem - czy jest zdrowe? Tak działa na organizm picie wody na noc Ludzkie ciało składa się w około 70 procentach składa się z wody. Bez wody człowiek może przeżyć zaledwie kilka dni. Dbanie o dobre nawodnienie organizmu jest bardzo ważne, zwłaszcza w ciepłe dni. A co z piciem wody na noc? Czy dobrze jest pić szklankę wody przed snem? Zobaczcie, czy taka praktyka jest zdrowa dla organizmu. 📢 Kolejne protesty rolników wokół Torunia. W piątek i środę zablokują drogi. Zobacz, gdzie! [MAPKI] Końca rolniczych protestów nie widać. Tym razem trzeba się przygotować na blokadę dróg w najbliższy piątek oraz w środę w przyszłym tygodniu. Będą objazdy i zmiany w rozkładzie komunikacji miejskiej. 📢 27 przedsięwzięć biznesowych odebrało certyfikaty "Made in Toruń" Podczas gali 13 marca w Nicolaus Bank Cafe nagrodzono firmy wyróżniające się jakością i wiarygodnością na rynku.

📢 Odbierz dodatek 300 zł bez wniosku i niezależnie od wieku. Sprawdź jak to zrobić! Czy wiesz, że możesz otrzymać dodatek w wysokości ponad 300 złotych miesięcznie, nawet jeśli nie spełniasz wymogów wiekowych? Dodatek ten, zwany dodatkiem pielęgnacyjnym, może być przyznany osobom, które mają trudności z samodzielnym funkcjonowaniem lub cierpią na ograniczoną zdolność życiową. Co więcej, nie trzeba składać żadnego wniosku, aby go otrzymać. Dowiedz się, jak skorzystać z tego wsparcia.

📢 Te samochody są prawie nowe i borykają się z usterkami. Zobacz, które są najbardziej awaryjne według raportu TUV Kupno samochodu to zawsze wyzwanie. Tak samo przygotowują się do tego Ci, którzy zamierzają kupić auto 10-letnie, jak i ci zainteresowani 3-letnim pojazdem. W jednym i drugim przypadku kierowcy przed zakupem podpierają się różnego rodzaju rankingami awaryjności. Jednym z nich jest coroczny raport TUV, dotyczący awaryjności pojazdów. Raport powstaje co roku na podstawie okresowych badań technicznych pojazdów. Dane, które się pojawiają w zestawieniu, dotyczą okresowych badań technicznych wykonywanych na terenie Niemiec.

📢 Te samochody walczą z usterkami. To najbardziej awaryjne auta w przedziale 2-3 lat Coraz więcej osób decyduje się na kupno samochodu używanego w miarę młodego. Zanim wyda się określoną pulę pieniędzy warto sprawdzić, które auta dość często mają usterki. Nikt nie chce po kupnie samochodu spędzać w warsztacie więcej czasu niż na ulicach. Usterki nie muszą być nawet poważne, by wyraźnie zniechęciły kierowców do danego modelu. Z pomocą może przyjść raport TÜV, który powstaje na podstawie danych zebranych podczas okresowych przeglądów technicznych samochodów osobowych w stacjach kontroli pojazdów na terenie Niemiec.