Prasówka 16.08.2023 - najważniejsze wydarzenia. Przygotowaliśmy przegląd prasy z wczoraj

📢 Tak wygląda osiedlowy monitoring na wesoło. Najlepsze ogłoszenia z klatek schodowych i memy o sąsiadach 16.08.2023 Polacy uwielbiają żartować na temat naszych sąsiadów. Memy o "somsiadach" stały się już elementem naszej popkultury. Nie zawsze są one jednak ludzkim wymysłem. Przykładem prawdziwych śmiesznych historii są między innymi ogłoszenia z klatek schodowych. 16.08.2023.

📢 Toruń. Wieczorna parada statków na zakończenie Festiwalu Wisły Na zakończenie długiego sierpniowego weekendu odbyła się uroczysta parada łodzi. 15 sierpnia ponownie mogliśmy zobaczyć dziesiątki łodzi i statków na toruńskiej Wiśle! Oto zdjęcia z parady!

📢 Takie słowa znają tylko w Kujawsko-Pomorskiem. Rozszyfrujesz ich znaczenie? W wielu częściach w Kujawsko-Pomorskiem cały czas używa się słów, które są charakterystyczne dla tego regionu. Specyficzna gwara kształtowała się na skutek wpływów niemieckich. Wiele terenów województwa było bowiem pod zaborem pruskim. Przez lata te słowa powszechnie używano w domach. Teraz trochę rzadziej, ale sądząc po reakcjach na nasz post, ciągle wielu z was się nimi posługuje. Oto wybrane słowa, które podsunęli nam czytelnicy. 📢 Kujawsko-Pomorskie: Tanie domy na sprzedaż do remontu w regionie. Sprawdź aktualne ceny Mamy dla Was najnowszy przegląd ogłoszeń z portalu OtoDom.pl, które dotyczą najtańszych domów do remontu, wystawionych na sprzedaż w regionie kujawsko-pomorskim. 📢 Abonament RTV w 2023. Sprawdzamy kto jest zwolniony z opłaty za radio lub telewizor! Kto nie musi płacić abonamentu RTV? Udostępniamy listę osób zwolnionych z opłaty i podpowiadamy, jakie warunki trzeba spełnić, aby otrzymać ulgę. Co trzeba zrobić? Podpowiadamy krok po kroku.

📢 Chcesz kupić auto hybrydowe? Oto mało awaryjne samochody tego typu. Sprawdź Samochody hybrydowe stały się ważnym elementem w rozwoju motoryzacji. Wyposażone w silnik spalinowy i elektryczny pojazdy idealnie nadają się nie tylko do jazdy w mieście. Praktycznie wszystkie koncerny motoryzacyjne mają w swojej ofercie samochody hybrydowe. Które najlepiej odnajdują się na rynku wtórnym i czym się kierować kupując używaną hybrydę? Oto hybrydy, które są najmniej awaryjne. 📢 Gwara Toruńska. Tak mówili kiedyś w domach w Toruniu i okolicy Charakterystyczna mowa dla Torunia i okolic to gwara toruńska. Kształtowała się ona przez lata na bazie wielu słów zapożyczonych z języka niemieckiego i w swoisty sposób spolszczonych. Przez wiele lat tych słowa te używano powszechnie w domach w Toruniu i regionie. Używacie ich nadal? Znacie je? Sprawdźcie!

📢 Te marki samochodów kradną najczęściej. Zobacz jakie modele znikają z polskich ulic Kradzieże samochodów w Polsce to stały problem. Nie tak duży jak jeszcze kilka lat temu, ale nadal z polskich ulic giną auta. Ile ukradziono aut w 2022 roku? W całym zeszłym roku roku skradziono 6157 pojazdów osobowych i dostawczych o wadze do 6 ton dopuszczalnej masy całkowitej. 📢 Wyprzedaż Agencji Mienia Wojskowego w toku. Zobacz, co i za ile można kupić od wojska! Agencja Mienia Wojskowego prowadzi swój sklep internetowy, w którym sprzedaje różne akcesoria i ubrania wojskowe. Fani militariów z pewnością znajdą tam coś dla siebie. Niektóre z tych przedmiotów świetnie nadadzą się także na prezent. Co ciekawego można aktualne kupić w sklepie AMW? Czy są jakieś promocje? Dowiedzie się tego przeglądając naszą galerię, w której prezentujemy aktualny asortyment sklepu Agencji Mienia Wojskowego.

📢 Markety, targi, kramy i sklepy z czasów PRL-u na archiwalnych zdjęciach NAC Czasy PRL-u kojarzą się nam z brakiem towarów na pólkach, rosnącą inflacją oraz dużymi kolejkami przed sklepami. Czy jednak zawsze tak było? Zobaczcie sami, jak wyglądało życie w tych czasach. 📢 Te SUV-y naprawdę warto kupić. Są piękne i bardzo rzadko się psują. Sprawdź raport ADAC 2023 SUV-y kilka lat temu przebojem wdarły się na salony motoryzacji. Popularność tego typu aut cały czas rośnie. Widać to zresztą na polskich ulicach. SUV-y popularnością cieszą się również na rynku samochodów używanych. Czy kupno takiego samochodu to dobry wybór? ADAC, czyli niemieckiego automobilklub sporządza i udostępnia raporty awaryjności poszczególnych modeli. Zobacz, które samochody typu SUV są najmniej awaryjne.

📢 Uwaga! Masz telefon z systemem Android? Odinstaluj tę aplikacje, bo stracisz pieniądze Masz smartfona z Androidem? Okazuje się, że użytkownicy takich telefonów muszą być bardzo czujni, by nie stracić pieniędzy. Oszuści znaleźli prosty sposób na kradzież środków zgromadzonych na kontach użytkowników, a także przejęcie profili w mediach społecznościowych. Jak się przed tym bronić?

📢 Co to jest mały udar i jakie są objawy tej choroby. Czy można nie wiedzieć, że miało się udar? Mały udar mózgu jest schorzeniem, które daje umiarkowane i szybko przemijające objawy. W związku z tym, możemy w ogóle nie zorientować się, że przeszliśmy taki epizod. Jest to choroba groźna, bo może zapowiadać późniejszy, rozległy udar niedokrwienny mózgu. W tym artykule opowiadamy, czym jest mały udar, jakie są jego objawy i jak go diagnozować. 📢 Tak mieszkają milionerzy w Kujawsko-Pomorskiem. Ich posiadłości można kupić! Oto szczegóły i zdjęcia Wille i rezydencje bogaczy z powiatu toruńskiego robią wrażenie! Te piękne domy są także do kupienia. Sprawdźcie, jakie nieruchomości można obecnie nabyć. Wszystkie informacje w naszym materiale pochodzą z ogłoszeń, które zamieszczone zostały na portalu OtoDom.pl. Więcej szczegółów w galerii.

📢 Tajne kody na telefon komórkowy, których nie znaliście! Android ma ukryte menu. Jakie kody warto znać? Nieznane, ukryte kody na telefon z Androidem są niezwykle pomocne. Niestety, mało kto ma świadomość tego, że one istnieją, a szkoda. Można ich używać, pozwalają one na odblokowanie części funkcji oraz ustawień. Po wpisaniu kodów na telefon nie trzeba niczego zatwierdzać, a ich funkcja zostanie zastosowana. Co dają te kody? Jak z nich korzystać?

📢 Fortuna za stare banknoty i monety z PRL-u. Ile dziś można za nie dostać? Kolekcjonerzy za niezwykle cenne uznają monety i banknoty PRL. Niektóre unikaty są warte prawdziwą fortunę. Co wpływa na ich wartość kolekcjonerską i rynkową? Jak rozpoznać, że konkretny banknot jest bardzo wartościowy? Za jakie pieniądze możemy sprzedać niektóre egzemplarze? Sprawdzamy.

📢 Emerytura przyszłości. Sprawdź jak dużo pieniędzy Ci się należy! ZUS przeliczył stan kont Każdego roku ZUS przelicza emerytury za rok wcześniejszy. Dzięki aktualizacji tych danych przyszli emeryci mogą dowiedzieć się, jakie środki zdołali dotychczas zgromadzić. Najnowsza informacja o stanie konta ubezpieczonego już na początku lipca trafiła na PUE ZUS, gdy tylko instytucja ta ukończyła akcję tworzenia i udostępniania informacji o stanie konta ubezpieczonego, czyli tzw. IOSKU. Za 2022 rok ZUS stworzył ponad 23,6 mln IOSKU. Jak sprawdzić swoją hipotetyczną emeryturę? Wyjaśniamy! 📢 Najmniej awaryjne auta w rankingu ADAC. Te samochody używane psują się najrzadziej! Zakup używanego samochodu to zawsze loteria. Można znaleźć świetny egzemplarz, który posłuży wiele lat. Można też niestety trafić na awaryjne, uciążliwe auto. Wiele osób przed kupnem samochodu sprawdza rankingi awaryjności. Który model jest najmniej awaryjny? W wyborze pomóc może klasyfikacja przygotowywana przez niemiecki automobilklub ADAC. Sprawdźcie, które samochody psują się najrzadziej po co najmniej 5 latach eksploatacji. Szczegóły poznacie w galerii!

📢 Tak wyglądają dziś Duduś i Poldek z serialu "Podróż za jeden uśmiech". Tak zmienili się Filip Łobodziński i Henryk Gołębiewski - zdjęcia "Podróż za jeden uśmiech" to kultowy polski serial dla dzieci i młodzieży, który powstał w 1971 roku. Główne role w nim zagrali Filip Łobodziński i Henryk Gołębiewski. Zobaczcie, jak ponad 50 lat po premierze wyglądają Duduś i Poldek, których wspaniali zagrali Filip Łobodziński i Henryk Gołębiewski.

📢 Takie są teraz modne kuchnie - mamy zdjęcia. Zobaczcie nowe projekty od Doroty Szelągowskiej [16.08.2023 r.] Kuchnie pojawiają się niezwykle często w projektach Doroty Szelągowskiej. Są realizacje w rozmaitych stylach m.in. skandynawskim, loftowym, glamour czy eklektycznym. Część mebli jest robionych przez stolarza, niekiedy wykorzystywane są meble modułowe dostępne w marketach budowlanych i meblowych.

📢 Tak mieszkają Joanna Koroniewska i Maciej Dowbor. Zaglądamy do ich willi w Hiszpanii - zobaczcie zdjęcia [16.08.2023 r.] Nieruchomość na południu Europy robi duże wrażenie. Ogromny taras z widokiem na miasto oraz basen to niejedyne atuty nowej posiadłości Dowborów. Zobaczcie, jak Joanna Koroniewska i Maciej Dowbor urządzili swoją hiszpańską willę. 📢 To oznacza, że masz pluskwy w domu. Tak można rozpoznać, że w mieszkaniu pojawiły się pluskwy [16.08.2023 r.] Jak rozpoznać, że są pluskwy w domu? Pluskwy domowe żerują nocą, a za dnia się ukrywają. To problematyczne pasożyty, które gryzą, mogą roznosić choroby i naprawdę trudno się ich pozbyć. Żywią się krwią ludzi i zwierząt. Istnieją pewne sygnały, które świadczą, że w mieszkaniu pojawiły się pluskwy. Warto je znać! Tak możesz sprawdzić, czy w domu są pluskwy. Poznaj teraz w naszej galerii sygnały, które świadczą, że masz pluskwy w domu!

📢 Nowy wiek emerytalny od 1 stycznia 2024? Takie wprowadzane są zmiany w emeryturach, ale... dla chętnych! [16.08.2023 r.] Duże zmiany w emeryturach prawdopodobnie od początku roku. Do Sejmu wpłynął bowiem projekt PiS, który zakłada m.in. uchylenie wygaszającego charakteru emerytur pomostowych. Regulacja jest wynikiem porozumienia "Solidarności" z rządem. To zmiana w wieku emerytalnym dla wielu Polaków. Dla wszystkich szykowana jest już waloryzacje emerytur od marca 2024 roku.

📢 Takie ulgi przysługują po 60. roku życia. Zobacz ile pieniędzy można oszczędzić [16.08.2023 r.] Seniorzy to grupa w społeczeństwie, która zapracowała już na wiele przywilejów. Po 60. roku życia przysługuje całkiem sporo zniżek, z których warto korzystać, dzięki czemu możemy zaoszczędzić sporo pieniędzy. Jak się okazuje wielu seniorów nie wie że mają prawo do wielu ulg, dlatego przygotowaliśmy ściągę dotycząca obowiązujących zniżek w 2023 roku.

📢 Takie będą zasady urlopów 2024. Aż tyle dni urlopu będzie nam przysługiwało w przyszłym roku [16.08.2023 r.] W 2024 roku mamy 366 dni, z czego 115 dni wolnych, a 251 dni pracujących. Poza dniami świątecznymi ustawowo wolnymi od pracy przysługuje nam jeszcze urlop. Osoba zatrudniona na pełnym etacie ma do wykorzystania 26 dni urlopu, a niektórzy mają szanse na więcej dni bez pracy! Zobaczcie ile dni wolnego będzie przysługiwać pracownikom w 2024 roku. 📢 Mamy nowy horoskop numerologiczny na sierpień i wrzesień. To nas czeka w najbliższych tygodniach [16.08.2023 r.] Numerologia może być odpowiedzią na nasze pytania dotyczące przyszłości. Horoskop numerologiczny nie cieszy się taką popularnością jak horoskop tradycyjny. Ale także z niego możemy wyczytać co nas czeka. Sprawdziliśmy co nas czeka w najbliższych tygodniach na podstawie numerologii.

📢 Tyle teraz kosztuje pobyt w sanatorium. Zmiany w opłatach dla kuracjuszy, oto nowe ceny za pokoje [16.08.2023 r.] Od 2024 roku prawdopodobnie szykują się spore podwyżki opłat dla kuracjuszy za pobyt w sanatorium. Ile wyniosą nowe opłaty za pokoje jednoosobowe, dwuosobowe i wieloosobowe? To zależy m.in. od pory roku i standardu pokoju. Mamy nowe stawki!

📢 Kultowe smaki w Toruniu: pizza, lody, zapiekanki. Te same receptury od 30-40 lat! Co w Toruniu trzeba zjeść na starówce, żeby poczuć smak miasta? - pytają turyści. Torunianie nie mają wątpliwości: pizzę na Prostej, zapiekanki na Wielkich Garbarach, lody u Lenkiewicza i "coś od Grochowalskiego". Tam receptury są niezmienne od 30-40 lat! To już kultowe przysmaki. 📢 Tak się ubiera najbogatsza Polka Dominika Kulczyk. Oto kreacje od najlepszych projektantów - zdjęcia [16.08.2023] Dominika Kulczyk to przedsiębiorczyni, inwestorka, filantropka, kobieta z klasą. Jej kreacje zawsze robią duże wrażenie. Gdziekolwiek się pojawi, na galach, balach, premierach filmowych, spotkaniach rady biznesu, wygląda olśniewająco. Sięga po najlepsze marki i stroje najlepszych projektantów. Tak się ubiera najbogatsza Polka Dominika Kulczyk. Szczegóły w artykule niżej.

📢 Czternasta emerytura - oto tabela wyliczeń brutto i netto. Takie przelewy w sierpniu dostaną seniorzy [16.08.2023] Premier Mateusz Morawiecki zapowiedział, że wypłata czternastych emerytur nastąpi przed wyborami. Pieniądze na konta emerytów i rencistów trafią w sierpniu i wrześniu. Wiemy, ile w tym roku wyniesie czternasta emerytura i jakie są zasady wypłat dodatkowego świadczenia. Przygotowaliśmy wyliczenia brutto i netto czternastych emerytur. Zobacz, jaki przelew dostaniesz na konto! 📢 Groźna kolizja w Stryszku pod Bydgoszczą. Cztery samochody zderzyły się na DK10 Do zdarzenia z udziałem czterech samochodów osobowych doszło we wtorek, 15 sierpnia, przed godz. 17 na drodze krajowej nr 10 w Stryszku pod Bydgoszczą. 📢 Oto zarobki w Wojsku Polskim w 2023 roku. Ile zarabia żołnierz? Sprawdź listę płac w konkretnych stopniach! Oto zarobki żołnierzy w 2023 roku. Stawki uzależnione są od posiadanego stopnia. Wynagrodzenie żołnierzy to nie tylko podstawowe wynagrodzenie, ale także wiele ulg i premii finansowych. W Polsce ten rok ma być rekordowy pod względem wydatków na obronność. Ogólnie rzecz biorąc, to tylko w 2023 roku wydatki te, mają wynieść blisko 100 mld złotych. Ile pieniędzy będzie przeznaczonych na pensje dla wojskowych? Sprawdź, ile zarabia się w wojsku na określonych stopniach!

📢 Oto stare telefony komórkowe, które są warte fortunę. Kolekcjonerzy szukają tych modeli. Sprawdź czy masz je w domu! 16.08.2023 Telefony komórkowe są warte dużo pieniędzy. Niektóre są warte znacznie więcej niż w momencie ich zakupu. Kolekcjonerzy poszukują takie modele, które są rzadkie i zachowane w bardzo dobrym stanie. Zastanawiasz się, które telefony są najcenniejsze? Na aukcjach i popularnych stronach ogłoszeniowych, niektóre telefony komórkowe kosztują naprawdę duże pieniądze. Zobacz, jakiego sprzętu poszukują kolekcjonerzy! 📢 Jakie imiona były popularne w 2022 roku oraz w pierwszej połowie 2023 roku w Toruniu? Wiemy, które imiona najbardziej podobały się rodzicom! Wybór imienia dla dziecka nie jest najprostszy. Wielu rodziców zastanawia się, czy postawić na tradycję, czy wybrać te nowoczesne i najpopularniejsze. Według statystyk dane.gov.pl w Polsce w 2022 roku królowali Zosia i Antoś. A jak było w Toruniu? Czym kierowali się rodzice i na jakie imiona padł wybór?

📢 Święto Wojska Polskiego w Toruniu. Zobaczcie zdjęcia z uroczystych obchodów w mieście Z okazji święta Wojska Polskiego w Toruniu odbyły się uroczystości patriotyczne. 15 sierpnia przypada rocznica zwycięskiej dla Polski bitwy w wojnie z Rosją Radziecką w 1920 r. Dzień ten został ogłoszony świętem Wojska Polskiego w 1923 r. i pozostawał nim do roku 1947. Od 1992 r. święto Wojska Polskiego ponownie jest obchodzone w połowie sierpnia. 📢 Pożary w powiecie toruńskim. Kolejne zastępy strażackie interweniowały w Małej Nieszawce Do pierwszego pożaru w lesie przy ul. Lisiej w Małej Nieszawce doszło w poniedziałek, 14 sierpnia, koło godz. 18. Kilka godzin później strażacy interweniowali w tym samym miejscu. To niejedyne zdarzenia, do których doszło w ostatniej dobie w powiecie toruńskim.

📢 Nowe ustalenia "Nowości": Kidawa-Błońska i Szramka na listach wyborczych KO w okręgu toruńsko-włocławskim? Obecna wicemarszałek Sejmu, Małgorzata Kidawa-Błońska ma być wyborczą lokomotywą Koalicji Obywatelskiej w Toruniu. Na liście są kolejne niespodzianki - miejsce na niej ma dostać poseł Paweł Szramka. Jak ustaliły "Nowości", nie będzie tam natomiast posła Roberta Kwiatkowskiego.

📢 To ważne! Objawy braku witamy D w organizmie. Jak szybko uzupełnić niedobór tej witaminy? O prawidłowy poziom witaminy D powinniśmy dbać przez cały rok. Wiedzę o tym, jak ważna jest ona dla naszego organizmu upowszechnione w ostatnich latach. Niedobór witaminy D ma wpływ na nasze funkcjonowanie i samopoczucie. Witamina D syntezowana jest w naszej skórze pod wpływem promieniowania słonecznego. W naszym klimacie należy ją suplementować. Jakie objawy daje niedobór witaminy D? 📢 Przygotowania do Dinner in The Sky na Bella Skyway Festival 2023 Kolacja w chmurach! Tegoroczna edycja toruńskiego festiwalu Bella Skyway będzie wyjątkowa z kilku powodów. Po pierwsze, w tym roku wracamy do darmowej formuły. Po drugie, czeka na nas wiele nowych instalacji i atrakcji. Jedną z nich jest Dinner In The Sky, czyli kolacja 50 metrów nad Toruniem. Zobaczcie przygotowania!

📢 Oto nowy Polonez! Słynny "Poldek" albo "Borewicz", czyli Polonez w nowym wydaniu. Legenda polskiej motoryzacji | ZDJĘCIA, WIDEO Na polskie ulice wróci nowy Polonez - legenda w nowej szacie? Jak przyznają fani czterech kółek, to byłby niesamowity widok. Kultowy "Poldek" czyli "Borewicz" stracił swoje kanty sprzed lat, a jego nowoczesna bryła przyciąga wzrok fanów motoryzacji. Tak wygląda Polonez w wersji koncepcyjnej i w wizjach projektantów. Polska motoryzacja i jej legendy mają potencjał!

📢 Tak mieszka i żyje na co dzień Iga Świątek. Gwiazda tenisa prywatnie. Jak wygląda jej życie poza kortem? [ZDJĘCIA] 15.08.2023 Jaka jest Iga Świątek poza kortem? Sprawdźcie w galerii! Wychowała się w podwarszawskim Raszynie. Na swoim mediach społecznościowych chętnie dzieli się zdjęciami z życia prywatnego. Można znaleźć m.in. zdjęcia z siostrą i tatą Igi Świątek. Zobacz, jak żyje gwiazda tenisa prywatnie. Tak mieszka i żyje na co dzień Iga Świątek. Zdjęcia znajdziesz w galerii!

📢 Tak wyglądają najgroźniejsi przestępcy w Polsce. Oni są poszukiwani za zabójstwa. Zobacz zdjęcia! Prezentujemy zdjęcia, nazwiska i listy gończe najgroźniejszych przestępców w Polsce. Wszyscy są poszukiwani w związku z zabójstwami. Policja opublikowała ich wizerunki i prosi o pomoc w poszukiwaniach. Widziałeś któregoś z nich? Wiesz, gdzie mogą przebywać? Jeżeli masz jakieś informacje na ich temat, to koniecznie skontaktuj się z policją. Wszystkie dane kontaktowe znajdziesz w galerii. Zdjęcia poszukiwanych przestępców pochodzą z policyjnej bazy poszukiwani.policja.pl z dnia 13 czerwca 2023 roku. Zobacz w galerii zdjęcia i listy gończe poszukiwanych zabójców, którzy są na wolności. Uwaga: oni są brutalni i bardzo niebezpieczni! 📢 Ta porcelana z okresu PRL jest warta fortunę! Tych przedmiotów poszukują kolekcjonerzy. Sprawdź, czy masz je w domu! 15.08.2023 Porcelana z okresu PRL-u jest często warta krocie. Z pozoru zwykłe wyroby mogą okazać się prawdziwym skarbem w naszym domu. Niektóre porcelanowe przedmioty były produkowane w czasach PRL w bardzo niewielkich ilościach. To tylko jeden z argumentów, dla których obecnie porcelana może być warta fortunę. Sprawdź, czy posiadasz te przedmioty w domu. Mogą być warte naprawdę dużo!

📢 Oto nowe produkty wycofane ze sprzedaży. Tego nie jedz, nie kupuj w Biedronce, Lidlu i innych sklepach. UWAGA! Patrz na ostrzeżenia GIS! Żywność z najpopularniejszych supermarketów bywa wycofywana ze sprzedaży. Główny Inspektorat Sanitarny ostrzega przed produktami, które można było kupić w takich sklepach jak Lidl, Kaufland, Biedronka czy Rossmann. Sprawdź, czego nie należy spożywać, i co trzeba wyrzucić. Nazwy, numer partii, producent. 📢 Tych leków nie kupuj! Zobacz aktualną listę wycofanych leków przez GIF. Sprawdź, czy nie masz ich w swojej apteczce. Najnowsza lista z GIF Te lekarstwa zostały zakazane i wycofane ze sprzedaży przez GIF. Sprawdź aktualny Rejestr Decyzji (RDG) Głównego Inspektora Farmaceutycznego i zobacz, czy wskazane leki nie znajdują się w twojej domowej apteczce. Jakie leki, wyroby medyczne, produkty lecznicze i suplementy diety zostały wycofane z obrotu? Jakich sprzedaż została zakazana? Sprawdź aktualną listę!

📢 Szkoła przy ul. Strzałowej rośnie jak na drożdżach. Czy będzie oddana przed terminem? Nowa podstawówka w lewobrzeżnej części Torunia budowana jest w ekspresowym tempie. Już za rok skorzystają z niej pierwsi uczniowie i przedszkolaki. Sprawdzamy, jak dziś wygląda ta inwestycja. 📢 Matki Boskiej Zielnej 2023. Co święci się 15 sierpnia w kościele i co to właściwie za święto? Ma długą tradycję 15 sierpnia w 2023 roku przypada we wtorek i jest dniem wolnym od pracy. W Kościele katolickim to święto Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, w całej Polsce nazywane też Świętem Matki Boskiej Zielnej. Na Wschodzie niekiedy wciąż określane jako Zaśnięcie Matki Bożej. Co tego dnia zabiera się do kościoła do poświęcenia? To ważny dzień dla rolników. 15 sierpnia przypadają również uroczystości świeckie — Święto Wojska Polskiego.

📢 Ważne zmiany! Tyle gotówki możesz trzymać w domu. Musisz o tym wiedzieć 15.08.2023 Płatności bezgotówkowe są tyle popularne, że coraz częściej wypierają one tradycyjny pieniądz. Niektórzy pozostają jednak wierni banknotom w swoich portfelach i nie wyobraża sobie bez nich życia. Od nowego roku planowane jest wprowadzenie limitów płatności gotówkowych w pojedynczej transakcji. A czy istnieje limit gotówki, jaką możemy zgromadzić w domu? 📢 Te fryzury postarzają! Unikaj ich, jeśli nie chcesz dodać sobie lat [ZDJĘCIA, INSPIRACJE] 15.08.2023 Niektóre fryzury, wbrew pozorom kojarzące się z młodością, mogą sprawić, że będziemy wyglądać co najmniej 10 lat starzej. Radykalne cięcie lub uparte zapuszczanie włosów nie zawsze może okazać się skuteczne, bowiem nie wszystkie modne i będące obecnie na topie fryzury będą pasować do kształtu Twojej twarzy lub sylwetki. Które z nich najbardziej postarzają? Na jakie cięcia i upięcia lepiej uważać? Podpowiadamy.

📢 Te stare meble z PRL są warte majątek! Sprawdź, jakie meble są poszukiwane przez kolekcjonerów. Ceny mebli z PRL 15.08.2023 Te stare meble z PRL mogą być warto ogromne pieniądze! Wielu Polaków z sentymentem lubi wracać do czasów PRL, a szczególnie do przedmiotów, którymi w ówczesnym czasie się posługiwaliśmy. Mają one swój wyjątkowy charakter. Mimo, że lata upływają, wiele osób nie chce się z nimi rozstawać, pozostawiając na pamiątkę. Należą do nich m.in. kryształy, sztućce, porcelana, zabawki, a nawet meble. Wraca moda na przedmioty z czasów PRL. Kolekcjonerzy są w stanie zapłacić za nie naprawdę spore pieniądze. Za jaką cenę można na portalach aukcyjnych znaleźć stare meble z PRL? Sprawdźcie!

📢 Takie są skutki uboczne picia zielonej herbaty. Oni nie mogą jej pić. Jeden z najzdrowszych napojów nie dla każdego 15.08.2023 Skutki uboczne picia zielonej herbaty - dla kogo może być szkodliwa? Zielona herbata zawiera pewne związki, które nie są korzystne dla każdej osoby. Dlatego niektórzy muszą uważać na ilość spożywanego napoju, ponieważ skutki uboczne mogą być poważne. Oto kto powinien unikać picia zielonej herbaty i jakie mogą wystąpić poważne skutki uboczne. Przeczytaj więcej!

📢 Oto 10 objawów, które mogą świadczyć o chorobie wątroby. Masz te dolegliwości? To może być choroba wątroby 15.08.2023 Wątroba to jeden z najważniejszych organów w ludzkim ciele. Jak przyznają lekarze, odpowiada ona za ponad 400 różnych funkcji naszego ciała. Jedną z nich - i to najważniejszą - jest oczyszczanie naszego organizmu. To bardzo ważny ludzki narząd, trzeba więc o wątrobę dbać. Jakie objawy mogą świadczyć o chorobie wątroby? Sprawdź! 📢 To mówi o Tobie numer Twojego mieszkania. Tak wpływa na życie numer mieszkania według numerologii Jakie znaczenie ma numer mieszkania? Jaki wpływ na życie i szczęście mieszkańców ma numer domu? Które numery domów są szczęśliwe, a które pechowe? Wielu astrologów uważa, że numerologia jest dokładniejsza od horoskopu. Znając numerologię mieszkania można określić między innymi to, jak będzie się żyło domownikom, jacy są mieszkańcy i ich sąsiedzi. Sprawdź, jak obliczyć numerologię mieszkania i zobacz, które numery domów przynoszą szczęście a które mogą sprowadzić pecha. Oto, co mówi numer domu czy mieszkania - czytaj to teraz w naszej galerii.

📢 Będzie nowy wiek emerytalny w 2024 roku? Mogą być korzystne zmiany dla wieku Polaków Czy w Polsce będzie obowiązywał nowy wiek emerytalny dla niektórych osób? Dyskusja na ten temat trwa od momentu pomysłu wprowadzenia emerytur stażowych. - Pokazaliśmy mechanizmy emerytur pomostowych czy pomostowo-stażowych, które zostały uzgodnione z Solidarnością, a temat w szerszym zakresie będzie negocjowany - wskazał premier Mateusz Morawiecki.

📢 Tych rzeczy nie wolno nosić w portfelu. Te rzeczy odpychają pieniądze i ściągną na ciebie biedę Istnieje wiele przesądów na temat bogactwa. Jedne z najpopularniejszych dotyczą tego co należy, a czego nie wolno kłaść do portfela. Zdaniem niektórych, istnieje energia finansowa - pewne przedmioty przyciągają bogactwo, inne zaś odpychają pieniądze. Podpowiadamy, jakich rzeczy nie można nosić w portfelu. 📢 Masz problem z nadpotliwością? Jest na to skuteczny sposób! Tak pokonasz nadmiar potu Nadpotliwość jest poważnym problemem ok. 3% społeczeństwa. Nadmierne pocenie się powoduje dyskomfort u nawet szerszego grona osób. Niezależnie od tego, jak wiele osób dotknie problem pocenia się, wywołuje to wyraźnie poczucie wstydu, a także dyskomfort fizyczny i psychiczny. Są jednak sposoby na to, aby poradzić sobie z tym problemem!

📢 Zyskaj nawet 3600 złotych na dziecko! Nowy dodatek pieniężny wchodzi w życie od 1 stycznia Po zatwierdzeniu przez prezydenta Andrzeja Dudę ustawy dotyczącej wprowadzenia świadczenia 800 plus, ZUS opublikował aktualizację informacji dotyczącą wypłat dla rodziców. Według obliczeń przeprowadzonych przez ZUS, każdego roku beneficjenci otrzymają o 3600 zł więcej na swoje konta niż wcześniej. 📢 Parada Łodzi na Festiwalu Wisły w Toruniu. Mamy zdjęcia! Przepiękny widok! W dniach 14-15 sierpnia w Toruniu odbywa się doroczny Festiwal Wisły. Na festiwalu moc flisackich atrakcji, wyśmienite przekąski i przepiękne rękodzieło. Dzisiaj późnym popołudniem podziwialiśmy Paradę Łodzi, która jest ważnym punktem programu festiwalu. Zobaczcie te zdjęcia w galerii! 📢 Marihuana w gminie Łubianka. Rafał U. miał w Toruniu proces za jedną roślinę w doniczce... 1 sierpnia Sąd Okręgowy w Toruniu ogłosił wyrok dla dwóch młodzieńców, którzy w gminie Łubianka uprawiali marihuanę. Karol L. sądzony był za 18 sadzonek, a Rafał U. - za jedną doniczkę z rośliną. Jakie kary im wymierzono?

📢 Do Torunia dotarł Festiwal Wisły 2023. Na stoiskach m.in. flisackie przysmaki czy nauka szkutnictwa Od poniedziałku, 14 sierpnia, nad Wisłą można spróbować swoich sił w budowie łodzi czy skręcaniu liny, a także poznać prawdziwe, flisackie smaki. Wszystko za sprawą siódmej edycji Festiwalu Wisły, który będzie w Toruniu jeszcze 15 sierpnia. 📢 Wybuch gazu w Chełmży. Ktoś zawinił? Jest śledztwo i zbiórka dla poszkodowanych Jak doszło do wybuchu gazu w Chełmży, wskutek którego dwie osoby trafiły do szpitala i zawaliła się część domu? Prokuratura wszczęła śledztwo, a na miejscu już pracuje biegły. Jeśli ktoś zawinił zaniedbaniami, grozi mu do 10 lat więzienia. 📢 Kidawa-Błońska będzie jedynką na listach wyborczych KO w okręgu toruńskim? Obecna wicemarszałek Sejmu, Małgorzata Kidawa-Błońska ma być wyborczą lokomotywą Koalicji Obywatelskiej w Toruniu. Jak ustaliła PAP, posłanka będzie jedynką na liście KO w okręgu toruńskim.

📢 Tak radzą sobie w Toruniu małe, osiedlowe sklepy w sąsiedztwie wielkich marketów Mimo bliskości marketów wielkich sieci, te małe sklepy radzą sobie naprawdę dobrze. Jak to robią? Właściciele osiedlowych "spożywczaków" z Torunia mówią, że recepta jest prosta: świeży towar i kontakt z klientem, a wcześniej dużo ciężkiej pracy. 📢 Witamina B12. W czym jest jej najwięcej i jakie są objawy jej niedoboru? Witamina B12 jest bardzo ważna dla naszego organizmu. Do niedawna była niedoceniana. Witamina B12, czyli kobalamina, jest niezbędna do prawidłowego funkcjonowania organizmu. Występuje naturalnie w produktach pochodzenia zwierzęcego, głównie w mięsie. Niedobór witaminy B12 ma wpływ na organizm człowieka. Jakie są objawy braku tej witaminy? Sprawdź!

📢 Taki wpływ na Twoje ciało ma jedzenie gotowanych ziemniaków Ziemniaki w Polsce pojawiły się w XVII wieku. Od tego czasu trwa ich nieustanne królowanie na polskich stołach. Są podstawą naszych obiadowych dań. Ostatnio co prawda popularność zdobywają również posiłki przyrządzane bez ziemniaków, jednak sporo Polaków nadal nie wyobraża sobie obiadu bez tego warzywa. Ziemniaki mają sporo składników odżywczych w tym potasu i błonnika. Jednak spożywanie wielkich ilości ziemniaków ma swoje ciemne strony i powoduje skutki uboczne. Sprawdź, jakie dokładnie!

📢 Auto wjechało w wózek z malutkim dzieckiem! Mamy nagranie dramatycznego zdarzenia W Aleksandrowie Kujawskim doszło do niebezpiecznego zdarzenia drogowego. Auto uczestniczące w kolizji wjechało na chodnik, a następnie w wózek spacerowy, w którym znajdowało się 17-miesięczne dziecko. Wszystko zarejestrowała kamera. Policja apeluj o ostrożność i jazdę zgodnie z przepisami. 📢 Alarm! Wielka fala zbliża się do Torunia. Ratujcie co się da Lipiec 1903 roku najwyraźniej zapomniał o sezonie urlopowym czy ogórkowym. W Toruniu i na świecie działo się bardzo wiele. Umarł papież, odbyły się wybory do niemieckiego parlamentu, zaś tereny położone nad Wisłą zniknęły pod wodą. 📢 Akcje ratunkowe na wodach pod Inowrocławiem i Mogilnem zakończone. Ciała mężczyzn odnalezione Nieszczęściem zakończył się niedzielny wypoczynek w Przyjezierzu i Wojdalu. Mężczyźni zażywali kąpieli, korzystając z pięknej pogody. Jednego wyłowiono w jeziorze Ostrowskim, ciało drugiego zostało wyłowione z wyrobiska po żwirowni.

📢 Apator Toruń - Motor Lublin. Mnóstwo kibiców na Motoarenie. Poszukajcie się na zdjęciach! Były emocje na torze, był gorący doping i dobra zabawa na trybunach. Zobaczcie, co działo się na Motoarenie podczas meczu Apatora z Motorem Lublin.

📢 Kujawsko-Pomorskie. Ile zarabia komornik w małym mieście? Dużo! Majątki też imponują Małe miasto w przypadku komorników wcale nie oznacza małych dochodów. Zajrzeliśmy do oświadczeń majątkowych komorników z Kujawsko-Pomorskiego. Lipno, Brodnica, Wąbrzeźno, Chełmno, Aleksandrów - tam zarobki też robią wrażenie. Podobnie jak listy posiadanych nieruchomości i samochodów... 📢 W Toruniu trwają przygotowania do Bella Skyway Festival 2023! Zobaczcie sami! Już we wtorek 15 sierpnia staruje 14. edycja Bella Skyway Festival. Tegoroczna edycja ponownie będzie darmowa - tu jedynie jedna atrakcja stanowi płatne odstępstwo od tej reguły. W osobnym artykule piszemy szczegółowo o atrakcjach. Tu zaś przedstawiamy zdjęcia z przygotowań kilku atrakcji! Zobaczcie sami!

📢 Takie są objawy raka jelita grubego. Często przychodzą późno - nie lekceważ ich! Rak jelita grubego należy do grupy najczęściej wykrywanych nowotworów w Polsce. Zajmuje również bardzo wysokie miejsce jeśli chodzi o przyczynę zgonów z powodu choroby nowotworowej. W początkowej fazie bardzo często nie daje objawów - istotne w wykryciu tego typu nowotworu we wczesnym etapie są zatem profilaktyczne badania. Jakie objawy najczęściej towarzyszą nowotworom jelita grubego, gdy już się pojawią? 📢 Kolejne imprezy w toruńskiej Bajce za nami! Zobaczcie, co się działo na parkiecie i nie tylko! Bajka Disco Club Toruń to jeden z najpopularniejszych klubów na toruńskiej starówce. Zobaczcie, co się tam działo podczas ostatnich imprez. 📢 Bella Skyway Festival 2023 w Toruniu. To musisz wiedzieć! Jakie atrakcje, gdzie zaparkować, ile kosztują bilety i gdzie je zakupić? edycja Bella Skyway Festival startuje już we wtorek 15 sierpnia i potrwa do soboty. W tym roku festiwal wraca do pierwotnej, darmowej wersji. Tylko za jedną atrakcję trzeba będzie zapłacić. Z tego powodu zebraliśmy wszelkie najważniejsze informacje o festiwalu. Jakie atrakcje czekają na gości i ile kosztuje bilet na jedną z nich? Gdzie zaparkować auto i jak w te dni działa komunikacja miejska?

📢 Tak kibicowaliście w meczu Apatora z Motorem. Zobaczcie zdjęcia z trybun Motoareny For Nature Solution Apator Toruń rozpoczął walkę w drugiej części sezonu. Żużlowcy obu drużyn jak zwykle mogli liczyć na swoich fanów. Zobaczcie, co działo się w niedzielę na Motoarenie! 📢 Sprzątanie na zlecenie. Ile takie usługi kosztują w Toruniu i okolicach? Odkurzanie, mycie okien, czyszczenie wanny - nie każdy ma czas i ochotę wykonywać te wszystkie czynności. Można to zlecić firmie sprzątającej bądź prywatnej osobie. Sprawdzamy, jaka jest cena porządku w naszych domach i mieszkaniach. 📢 Tak mieszka Cleo. Tak żyje popularna i lubiana piosenkarka! Będziecie w szoku! PRYWATNE ZDJĘCIA Popularnej piosenkarki Cleo chyba nie trzeba nikomu przedstawiać. Artystka chętnie dzieli się urywkami ze swojego życia prywantego za pośrednictwem social mediów. Jak mieszka i żyje Cleo? Zobacz w galerii!

📢 Psy do adopcji w Toruniu. Te zwierzęta czekają w schronisku na nowy dom Toruńskie schronisko dla zwierząt od 60 lat udziela schronienia potrzebującym czworonogom. Również w czasie wakacyjnym trafiają tam zwierzęta, które zostały porzucone, odebrane lub same uciekły od dotychczasowych właścicieli. Wszystkie psy czekają na adopcję i nowy dom. Są wśród nich duże, małe, rasowe i kundelki. Młode i starsze. Może ktoś znajdzie tu swojego zwierzęcego przyjaciela? 📢 Dwie śmiertelne ofiary wypadków na torach kolejowych pod Toruniem i we Włocławku Czarna doba na torach w kujawsko-pomorskiem. Pod kołami pociągów zginęły dwie osoby. Do jednego z wypadków doszło w niedzielę przed południem. Tor z Włocławka do Torunia jest zablokowany. 📢 Emerytury w lipcu 2023! Poznaj najnowsze wyliczenia brutto i netto. Tyle dostaną seniorzy po tegorocznej waloryzacji Emerytury w 2023 roku były waloryzowane wraz z rentami. Dla części osób minimalna podwyżka wyniosła 250 złotych. Tegoroczna waloryzacja kosztowała budżet około 44,15 mld złotych. Ile ostatecznie dostają emeryci w lipcu? Oto stawki!

📢 Toruń. Dziewczęta zgwałcone na imprezie? Tajemnica ul. Szewskiej przed sądem. Główny oskarżony to 19-letni kibic Elany Trzej młodzi mężczyźni (19-22 lata) oskarżeni są o seksualne skrzywdzenie czterech nastolatek na imprezie przy ul. Szewskiej w Toruniu. Główny oskarżony to Damian W., kibic Elany. Swoją ofiarę miał odurzyć, a potem zgwałcić. Trudny i bolesny proces toczy się przed Sądem Okręgowym w Toruniu. 📢 Perła Bydgoskiego Przedmieścia wystawiona na sprzedaż. Tak przed dekadą wyglądały jej wnętrza Perła toruńskiej secesji, willa przy ul. Mickiewicza 20, w której przed wojną mieścił się wicekonsulat Belgii, zaś po wojnie m.in. Dorota Kędzierzawska kręciła "Wrony", nie ma szczęścia. 11 lat temu zmieniła właściciela, jej gospodarz planował urządzić w niej pensjonat lub hotel. Ostatecznie jednak złożył broń. Dawna willa Kuczyńskich została właśnie wystawiona na sprzedaż.

📢 TOP 10 ciekawych miejsc do 20 kilometrów od Torunia, które trzeba odwiedzić Toruń to wspaniałe i turystycznie miasto z ciekawą historią. Nie brakuje tu pomników kultury, muzeów i rozmaitych miejsc do zwiedzania. Ale nie tylko Toruń jest interesujący w regionie, ponieważ także na terenach wokół niego znajdziemy sporo fajnych miejscówek. W galerii pokazujemy TOP 10 miejsc do 20 kilometrów od Torunia, które naprawdę warto odwiedzić. 📢 To mówi o Tobie miesiąc urodzenia. Takie masz cechy charakteru według astrologów Miesiąc urodzenia potrafi dużo powiedzieć o naszym charakterze. Czy wiesz, że miesiąc, w którym się urodziliśmy, ma duży wpływ na charakter i decyduje o osobowości a także wielu zachowaniach? Jaki miesiąc urodzenia, taki charakter. Okazuje się, że data urodzenia determinuje to, jacy jesteśmy. Co mówi o Tobie miesiąc Twojego urodzenia? Sprawdź to teraz w naszej galerii.

📢 Zjedz kolację 50 metrów nad Toruniem! Oto atrakcje Bella Skyway Festival 2023! [program i wizualizacje] Chcieliście czegoś nowego, czego jeszcze w Toruniu nie było? To będzie! Ogromy mapping śpiewających postaci związanych z Toruniem, rozszerzona rzeczywistość, dwie duże - tworzące całość - instalacje z okazji 100-lecia studia Walta Disneya, a także możliwość zjedzenie kolacji... 50 metrów nad dachami starówki! Oto największe atrakcje Bela Skyway Festival 2023. Ujawniamy je jako pierwsi. 📢 Takie są limity przelewów w bankach w 2023 roku. Tyle przelejesz bez zgody banku [PKO PB, SANTANDER, ING, MBANK] Zakupy za pomocą płatności elektronicznej jest dziecinnie proste. Limity dotyczące płatności elektronicznej każdy może ustawić sam. Limity banku dotyczą zwykle wysokich kwot. Banki również mogą kontrolować wysokie przelewy poprzez dodatkową autoryzację. Wymaga ona potwierdzenia tożsamości przez call center. Zobaczcie, jakie maksymalne limity przelewów obowiązują w popularnych bankach.

📢 Wilfredo Leon i jego żona Małgosia, torunianka. Jak się poznali? Zobacz prywatne zdjęcia Wilfredo Leon, gwiazda reprezentacji Polski siatkarzy, świeżo upieczony klubowy mistrz świata z Perugią, jest żonaty z piękną Polką Małgorzatą. Jak doszło do tego, że para się poznała? Jakiś czas naturalizowany Kubańczyk mówił o tym w wywiadzie udzielonym "Nowościom". Przypominamy tę historię i zapraszamy do obejrzenia prywatnych zdjęć jednego z najbardziej znanych małżeństw w Polsce. 📢 Poszukiwane rzadkie monety PRL. Te są najrzadsze! Ile można dostać za obiegowe monety PRL-u? Co wystawić na aukcję? Wartość kolekcjonerska niektórych przedmiotów robi wrażenie zwłaszcza w przypadku pieniędzy, których faktyczne nominały w ogóle by nie sugerowały tak dużej wartości. Dotyczy to w szczególności pieniędzy z PRL-u, które obecnie są warte kilkadziesiąt, a nawet kilkaset razy więcej niż były warte w dniu pojawienia się na rynku. O jakich monetach dokładnie mowa i dlaczego w ogóle są tyle warte? Za jakie monety kolekcjonerzy zapłacą krocie? Sprawdź koniecznie!

📢 Te samochody walczą z usterkami. To najbardziej awaryjne auta w przedziale 2-3 lat Coraz więcej osób decyduje się na kupno samochodu używanego w miarę młodego. Zanim wyda się określoną pulę pieniędzy warto sprawdzić, które auta dość często mają usterki. Nikt nie chce po kupnie samochodu spędzać w warsztacie więcej czasu niż na ulicach. Usterki nie muszą być nawet poważne, by wyraźnie zniechęciły kierowców do danego modelu. Z pomocą może przyjść raport TÜV, który powstaje na podstawie danych zebranych podczas okresowych przeglądów technicznych samochodów osobowych w stacjach kontroli pojazdów na terenie Niemiec. 📢 Najcenniejsze rzeczy z PRL-u. Jak zarobić na starych przedmiotach? Właśnie tego poszukują kolekcjonerzy! [Lista] Masz stare przedmioty jeszcze z PRL-u? A może wciąż korzystasz z typowych dla tego okresu mebli? Te rzeczy mogą być sporo warte. Koniecznie sprawdź, co znajduje się w piwnicy i na strychu — kto wie, może akurat ta figura, którą trzymasz od kilkudziesięciu lat, jest poszukiwanym na rynku przedmiotem? Zobacz, jakim przedmiotom w zbiorach warto się przyjrzeć!

📢 Najlepsze baseny i parki wodne w Kujawsko-Pomorskiem. Gdzie warto się wybrać? [CENY] Sprawdziliśmy, do jakich parków wodnych w województwie kujawsko-pomorskiem i w samym Toruniu warto się wybrać. W zestawieniu umieściliśmy opisy, ceny, godziny pracy 12 najlepszych miejsc do pływania w regionie. Szukasz idealnej pływalni w województwie oraz w Toruniu? Dzięki nam dowiesz się, która jest dla Ciebie!

