Prasówka 17.02.2024 - wydarzenia dnia, podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego

Wernisaż najnowszej wystawy w Centrum Sztuki Współczesnej. Zobaczcie, jak było! W toruńskim Centrum Sztuki Współczesnej pojawiła się nowa wystawa. Można oglądać ją od 16 lutego do 5 maja bieżącego roku. Z tej też okazji zorganizowano specjalny wernisaż, na którym zaprezentowano obrazy i rzeźbę. 📢 Oto dodatkowe opłaty w szpitalach. Lista rzeczy, za które trzeba dopłacić z własnej kieszeni. Sprawdź! Dodatkowe opłaty w szpitalach. Oto lista wydatków, poniesiemy w placówce medycznej. Pobyt w szpitalu to nic przyjemnego, a zdarza się że trzeba tam spędzić więcej czasu niż się zakładało. Przebywając w określonej placówce medycznej musimy liczyć się z tym, że poniesiemy dodatkowe opłaty za niektóre rzeczy i usługi. Zastanawiasz się jakie są dodatkowe opłaty w szpitalach? Jak się do tych sytuacji sumiennie przygotować? Sprawdź i zapoznaj się ze szczegółami!

Te stare monety z PRL są poszukiwane przez kolekcjonerów. Sprawdź, które są najdroższe i ile można za nie zarobić! Stare, rzadkie i najcenniejsze monety z PRL. Pieniądze z tego okresu, są teraz warte nawet kilkaset razy więcej, niż w dniu ich pojawienia się na rynku. Najczęściej poszukiwane monety przez kolekcjonerów są bardzo rzadkie i mają długą historię. Wartość kolekcjonerska niektórych pieniędzy robi ogromne wrażenie. Jakie numizmaty są teraz najcenniejsze? Aukcje z monetami z PRL z roku na rok biją kolejne rekordy popularności. Za te monety kolekcjonerzy są w stanie zapłacić krocie! Sprawdź, czy masz je w domu!

Te stare telefony komórkowe są warte fortunę. Kolekcjonerzy szukają tych modeli. Sprawdź czy masz je w domu! Telefony komórkowe są warte dużo pieniędzy. Niektóre są warte znacznie więcej niż w momencie ich zakupu. Kolekcjonerzy poszukują takie modele, które są rzadkie i zachowane w bardzo dobrym stanie. Zastanawiasz się, które telefony są najcenniejsze? Na aukcjach i popularnych stronach ogłoszeniowych, niektóre telefony komórkowe kosztują naprawdę duże pieniądze. Zobacz koniecznie, jakiego sprzętu poszukują kolekcjonerzy! 📢 To koniec 800 plus! Tym rodzicom odebrane zostanie świadczenie rodzinne. Oto kiedy nie dostaniesz pieniędzy na dziecko? Sprawdź! Tym rodzicom zostanie odebrane świadczenie rodzinne 800 plus. W Polsce rodzice mogą liczyć na szereg form wsparcia finansowego. Świadczenie to, ma na celu poprawić sytuację materialną rodzin. Rodzice dziecka mogą liczyć np. na becikowe, kosiniakowe czy też zasiłek wychowawczy. Świadczenie nie należy się jednak wszystkim. Sprawdź koniecznie, komu zostanie odebrane 800 plus!

Karne na Tor-Torze. Tak kibicowaliście hokeistom KH Energi Toruń! Było już 3:1, ale fatalnej ostatniej tercji KH Energa Toruń stracił całą przewagę i przegrał po karnych z Zagłębiem Sosnowiec. To już czwarta z rzędu porażka z rywalem, który jest niżej (jeszcze?) w tabeli Tauron Hokej Ligi. 📢 Oto Sabrina - tak dziś wygląda. Wkrótce skończy 56 lat. Zobaczcie zdjęcia! Sabrina wkrótce skończy 56 lat! Sabrina Salerno to włoska piosenkarka, aktorka, prezenterka telewizyjna i modelka, której międzynarodową sławę przyniósł hit "Boys (Summertime Love)" i teledysk do niego. Sabrina zachwycała swoją urodą 36 lat temu, gdy klip szalał we wszystkich telewizjach. Zachwyca i dziś. Zobaczcie na zdjęciach, jak teraz wygląda Sabrina.

Oto 9 miast w Kujawsko-Pomorskiem, w których przybyło mieszkańców. Zobacz ranking! [17.02.2024] W zdecydowanej większości z ponad 50 miast w Kujawsko-Pomorskiem w ostatnich 20 latach spadła liczba mieszkańców. Jedynie w 9 miastach z naszego regionu liczba ludności wzrosła. Jakie to są miejscowości? Gdzie zanotowano najwyższy przyrost? Tego dowiecie się z naszego zestawienia. Zapraszamy do lektury.

Sprzedawcy z toruńskiego targowiska: nie dzielcie nam zieleniaka! Między targowiskiem na Chełmińskim Przedmieściu i cmentarzem św. Jerzego ma powstać dwupasmowa ulica z chodnikami oraz drogą dla rowerów. W związku z tym teren targowiska zostanie nieco okrojony. Sprzedawcy będą mieli trudności z dowozem towaru i w ogóle - dostępem do targowiska. Już teraz zwracają również uwagę na problemy, które dadzą o sobie znać po zakończeniu budowy. 📢 Bartosz Szymanski kandydatem Aktywnych na prezydenta Torunia Bartosz Szymanski, wspólnie z Aktywnymi dla Torunia i współpracującymi z nim społecznikami, zamierza walczyć z betonem w Toruniu, także tym betonem partyjnym. Chce, żeby mieszkańcy mieli realny wpływ na rozwój miasta, a Toruń był miastem bezpiecznym, czystym i nowoczesnym. 📢 Nowa ekspresja w Centrum Sztuki Współczesnej. Czym charakteryzuje się nurt? Najnowsza wystawa potrwa do maja W piątek, 16 lutego w toruńskim Centrum Sztuki Współczesnej pojawiła się nowa wystawa pt. „Nowa ekspresja". Specjalnie z tej okazji odbyła się konferencja prasowa, na której poznaliśmy szczegóły powstania jedynej takiej wystawy w ostatnich latach.

Michalina Olszańska z serialu "Dewajtis" na odważnych zdjęciach. To nowa gwiazda TVP Michalina Olszańska to polska aktorka, której wielką sławę przyniosła rola Ireny w serialu "Dewajtis" w TVP 1. To również świetna skrzypaczka, autorka powieści i tekstów piosenek, a również kompozytorka i wokalistka. Świetnie również pozuje do zdjęć. Zobaczcie odważne fotografie aktorki!

Kiedy można zwolnić pracownika na L4? W tej sytuacji możesz zostać zwolniony, nawet gdy jesteś na L4 Pracownik zatrudniony na umowę o pracę ma prawo skorzystać z L4 czyli zwolnienia lekarskiego, jeśli jest chory. Jak wynika z art. 41 Kodeksu pracy, pracodawca nie może zwolnić pracownika przebywającego na urlopie lub w trakcie innej usprawiedliwionej nieobecności w pracy, jeśli nie upłynął okres uprawniający do zakończenia stosunku pracy bez wypowiedzenia. Jednak są sytuacje, gdy mimo tego, że pracownik jest na L4, pracodawca może go zwolnić. Jakie to sytuacje? Wyjaśniamy.

Toruń. Stan wód Wisły i Drwęcy na najbliższe dni. Czy woda w końcu zacznie opadać? Już od kilku dni w stan wód Wisły w Toruniu utrzymuje się na poziomie kilkunastu centymetrów powyżej stanu ostrzegawczego. Jak informują Wydział Ochrony Ludności oraz Rafał Maszewski – w piątek, 16 lutego poziom wódy w Wiśle wyniósł 555 cm. Jakie są prognozy na najbliższe dni dla Wisły i Drwęcy? 📢 Karma wróci wiosną do wybranych znaków zodiaku. Bliźnięta, Rak, Lew, Panna, Waga, Skorpion, Strzelec, Koziorożec, Wodnik, Ryby, Baran HOROSKOP karmiczny na wiosnę 2024 roku dla każdego znaku zodiaku. Co się wydarzy wiosną u Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika, Ryb i Barana? Karma wróci do każdego z nas, ale do każdego nieco inaczej!

Tak mieszka Aleksandra Kwaśniewska z Kubą Badachem. Zobacz dom Oli Kwaśniewskiej i znanego muzyka Ola Kwaśniewska mieszka w najmodniejszej dzielnicy stolicy. Tu uwiła swoje rodzinne gniazdko ze znanym muzykiem, którego poślubiła w 2012 roku. Koniecznie zajrzyj do domu Kuby Badacha i córki byłego prezydenta. Tak się urządziła Aleksandra Kwaśniewska z mężem i ukochanym psiakiem Lulą. 📢 7 najpiękniejszych miast Hiszpanii na wycieczkę w 2024 roku. Zapomnij o Barcelonie i Madrycie Choć Barcelona i Madryt to naprawdę zachwycające lokalizacje, tłumy turystów odwiedzających te miasta potrafią skutecznie zniechęcić do zwiedzania. Hiszpanie mogą być dumni także z wielu innych miejsc, w których nie brakuje atrakcji dla zwiedzających. Poznaj 7 najlepszych kierunków na city break w Hiszpanii – gwarantujemy, że pokochasz je od pierwszego wejrzenia.

MZD łata dziury w drogach! Gdzie stan dróg ulegnie poprawie? Poprawa pogody pozwala pracownikom drogowym na ruszenie w teren i zajęcie się dziurami, które pojawiły się na miejskich drogach w zimowym okresie. Gdzie w najbliższych dniach będą trwać prace naprawcze? 📢 Rozszerzenie Programu 500+ również na emerytów. Pozytywne zaskoczenie dla polskich seniorów [14.02.2024] Wiadomość o rozszerzeniu Programu 500+ na emerytów odbiła się szerokim echem w Polsce, stając się pozytywnym zaskoczeniem dla wielu seniorów. Teraz, dla tych, którzy zakończyli swoją zawodową karierę, otwierają się nowe perspektywy finansowego wsparcia. Zastanawiasz się, czy spełniasz warunki? Dowiedz się więcej o 500+ dla emerytów i odkryj, jak możesz skorzystać z tego istotnego dodatku poprawiającego jakość życia polskich seniorów. 📢 Kultowe gadżety z PRL-u warte są dzisiaj fortunę! Niektórym zakręci się łezka w oku. Sprawdź czy masz je w domu 16.02.2024 Wiele osób wspomina lata 70., 80., i 90. z wielkim sentymentem i znowu sięga po przedmioty, które królowały w Polskich domach. Niektóre z nich możemy zdobyć jeszcze na aukcjach internetowych, a część kultowych przedmiotów z PRL-u osiąga zawrotne ceny. Przypomnij sobie lub poznaj te niepowtarzalne gadżety z czasów słusznie minionych.

Ważne zmiany! Tyle gotówki możesz trzymać w domu. Musisz o tym wiedzieć 16.02.2024 Płatności bezgotówkowe są tyle popularne, że coraz częściej wypierają one tradycyjny pieniądz. Niektórzy pozostają jednak wierni banknotom w swoich portfelach i nie wyobraża sobie bez nich życia. Od nowego roku planowane jest wprowadzenie limitów płatności gotówkowych w pojedynczej transakcji. A czy istnieje limit gotówki, jaką możemy zgromadzić w domu? 📢 W tych zawodach możesz pracować krócej! Sprawdź, dla kogo jest wcześniejsza emerytura 16.02.2024 Możliwość przejścia na wcześniejszą emeryturę dla wielu osób może być argumentem przemawiającym za wyborem danego zawodu. Jakie zawody uprawniają do przejścia na wcześniejszą emeryturę, w których nie trzeba pracować do ukończenia 60 lat przez kobiety i 65 lat przez mężczyzn. Sprawdźcie naszą listę!

To już pewne! Taki będzie nowy wiek emerytalny w Polsce. Jednoznaczne stanowisko minister

📢 Te długi przedawniają się od lutego 2024 roku! Tych zobowiązań nie będziesz musiał spłacać 16.02.2024 Czy wiesz, że niektórych długów nie musisz spłacać, bo przedawniają się już w lutym 2024 roku? Podpowiadamy, o jakich zobowiązaniach najczęściej mowa oraz, gdzie można sprawdzić swoje zadłużenie.

📢 Rekordowe świadczenia dla seniorów w 2024 roku! Najnowsze wyliczenia emerytur 16.02.2024 Takiego roku ZUS jeszcze nie miał. Seniorów w 2024 roku prawdopodobnie czekają dwie waloryzacje emerytur, ponadto otrzymają "trzynastkę", a wczesną jesienią "czternastkę". Sprawdź najnowsze wyliczenia emerytur w 2024 roku. 📢 Osoby o tych imionach piją najwięcej alkoholu! Jakie jest znaczenie imion? Oni nie wylewają za kołnierz! Zobacz wykaz imion! Można wierzyć lub nie, ale wiele cech naszego charakteru jest zależnych od tego, jak mamy na imię, a nawet tego, jakiego używamy. Osoby, o jakich imionach piją najwięcej alkoholu? Sprawdź!

📢 Ślub Krzysztofa Rutkowskiego! Detektyw i Maja Plich wzięli ślub. Co to było za niezwykłe wydarzenie! ZDJĘCIA 16.02.2024 Krzysztof Rutkowski i Maja Plich są oczywiście oficjalnie małżeństwem od kilku lat. Zobaczycie zdjęcia i nagranie z ceremonii ślubnej w pałacowym ogrodzie! 📢 Najmniej awaryjne SUV-y: Aktualny raport ADAC pokazuje, które modele długo służą ich użytkownikom. Jakie auta warto wybrać? SUV-y szturmem zdobyły polskie ulice. Kierowcy zakochali się w tym typie samochodu. Liczba SUV-ów na ulicach gwałtowanie wzrosła. Popularnością cieszą się nie tylko nowe modele, ale również te wyprodukowane kilka lat temu. Widać to po ogłoszeniach na rynku wtórnym. W ostatnich latach trwałość tych samochodów również znacznie wzrosła. Mówią o tym raporty awaryjności przygotowywane przez ADAC, czyli niemiecki automobilklub. Zobacz, które SUV-y są najmniej awaryjne. Oto TOP 12.

📢 Wysoki zwrot PIT dla emerytów oraz osób pracujących! Na ile możesz liczyć po rozliczeniu z Urzędem Skarbowym? Nadchodzi kolejne rozliczenie z Urzędem Skarbowym. W tym roku jednak tysiące osób może liczyć na korzystne zwroty zapłaconego podatku. Przede wszystkim docenią to osoby na umowach zlecenie i emeryci oraz renciście. Dla rekordzistów powróci nawet 3600 złotych!

📢 Nadchodzi marcowa waloryzacja emerytur! Takie pieniądze wpłyną na konta emerytów w lutym, a takie w marcu. O ile wzrosną emerytury 2024 Emerytury w lutym będą wypłacane po raz ostatni w takiej wysokości. Od marca emeryci i renciści otrzymają wyższe, zwaloryzowane świadczenie. W jakiej wysokości otrzymają seniorzy emerytury w lutym, a w jakiej w marcu? Sprawdź, o ile wzrosną na rękę wypłaty emerytur i w jakim terminie wpłyną na konta.

📢 Oto jak żyje i mieszka Ida Nowakowska wraz z rodziną. Urocze zdjęcia z synkiem i piękne wnętrza [ZDJĘCIA] 16.02.2024 Tak żyje na co dzień Ida Nowakowska wraz z rodziną. Jak mieszkają gwiazdy? Ida i jej mąż, Jack Herndon, mieszkają w jasnym apartamencie w Warszawie. Jedna z popularniejszych prezenterek telewizyjnych ceni sobie prywatność i nie chwali się swoim życiem prywatnym tak często. Są jednak chwile, które chętnie upublicznia i pokazuje jak żyje i mieszka na co dzień. Zobacz jak wygląda życie prywatne Idy Nowakowskiej! Sprawdź zdjęcia w galerii! 📢 Książki z czasów PRL są warte majątek. Te książki są poszukiwane przez kolekcjonerów. Sprawdź, czy masz je w domu 16.02.2024 Stare książki warte nawet kilka tysięcy. Masz w domu stare książki z PRL-u? Możliwe, że są warte fortunę. Kolekcjonerzy szukają z pozoru bezwartościowych starych książek. Okazuje się, że mogą stać się bezcennymi perełkami. Sprawdź, które egzemplarze są poszukiwane. Jakie książki są najdroższe? Sprawdź szczegóły!

📢 Emeryci dostaną zwrot nadpłaconego podatku za 13. i 14. emeryturę. Oto tabela wyliczeń w lutym. Seniorzy odzyskają pieniądze 16.02.2024 Emeryci czekający na marcową waloryzację i trzynastą emeryturę mogą liczyć na dodatkową gotówkę. Niektórzy z nich dostaną zwrot nadpłaconego podatku z trzynastej i czternastej emerytury w 2023 roku. Sprawdź tabelę wyliczeń. Kto dostanie dodatkowe pieniądze? Jakie są warunki? Sprawdź szczegóły!

📢 Toruń. Narkotyki, doping i fikcyjne konta w Millennium Banku. Wśród oskarżonych wicemistrz świata strongmenów Co połączyło handlarzy narkotyków, wicemistrza świata strongmanów i pracownice Millennium Banku w Toruniu? Chęć zysku - dowodzi prokuratura. 📢 Chce Ci się ciągle spać? Czujesz się senny? Sprawdź, co może być przyczyną Sen jest jednym z najważniejszych czynników wpływających na nasze zdrowie i samopoczucie. W trakcie snu organizm odpoczywa, regeneruje się i przetwarza informacje, które zostały zgromadzone w ciągu dnia. Dlatego tak ważne jest, aby regularnie zapewniać sobie odpowiednią ilość snu, która pozwoli na w pełni odnowienie sił i dobry nastrój. Niestety, wiele osób odczuwa senność, nawet gdy w rzeczywistości powinny być w pełni skoncentrowane i gotowe do działania. Może to być spowodowane wieloma czynnikami, takimi jak nieprawidłowa dieta, stres czy zaburzenia snu. Zdarza się również, że nadmierne uczucie senności jest objawem chorób, dlatego warto zwrócić na to uwagę i skonsultować się z lekarzem. W galerii czytelnicy znajdą 15 powodów, dla których mogą odczuwać ciągłą senność. Warto zwrócić na nie uwagę i zastanowić się, czy nie dotyczą one nas samych.

📢 Toruń. Od rynku do rynku - co się zmieniło na głównym trakcie starówki? Tania odzież, tanie buty, tania książka... Przemierzamy główny trakt starówki od Rynku Nowomiejsku do Rynku Staromiejskiego. Co się tu zmieniło w ostatnim czasie? Przybyło tanich: butów, książek i odzieży. Pojawiły się też jednak nowe restauracje. Zapachu luksusu nie czuć... 📢 Paweł Gulewski odsłania karty w wyścigu prezydenckim. Inny Toruń, ale z szacunkiem dla poprzedników Koalicja Obywatelska z Torunia przedstawiła oficjalnie swojego kandydata na prezydenta. Czym Paweł Gulewski chce uwieść torunian?

📢 Ekspert: Mam nadzieję, że Polacy znowu do obligacji wrócą i będą się nimi interesować. „Obligacje to przyszłość, a nie przeżytek” Coraz więcej osób zastanawia się, w co zainwestować swoje oszczędności, niekoniecznie decydując się na lokaty bankowe czy inne, bardziej ryzykowne formy zarabiania pieniędzy. Zdaniem ekonomisty Marka Zubera, w najbliższym czasie będzie się rozwijał rynek obligacji korporacyjnych, czyli tych emitowanych przez firmy. – To też będzie bardzo ciekawa propozycja dla naszych oszczędności – wyjaśnia.

📢 "Katarzynki" na słodko. Energa Polski Cukier Toruń z nowym sponsorem Połączyła ich katarzynka, jeden z najstarszych wzorów piernika w Toruniu. - Brak naszej współpracy do tej pory uznaję za lukę która najwyższy czas uzupełnić - mówi Szymon Poliński, prezes Fabryki Cukierniczej Kopernik. 📢 Tych parówek nie można kupować ani jeść! Nie dawaj też dzieciom. Co szkodzi? Oto, czego MUSISZ unikać Śniadanie bez parówek? Kolacja bez ciepłych frankfurterek? Kochają je dzieci, smakują dorosłym. Parówki wydają się idealnym dopełnieniem posiłku dla wielu z nas. I moglibyśmy je jeść często. Plusem jest szybkość i łatwość ich przyrządzenia. Jakie są minusy jedzenia parówek? Nie zawsze są dobrym wyborem na posiłek - zwłaszcza dla dzieci. Dlaczego nie powinieneś często jeść parówek? Sprawdź, co mówią o tym dietetycy i specjaliści od żywienia.

📢 Klasztor w muzeum? Kontrowersje wokół Muzeum Pamięć i Tożsamość w Toruniu. Rzecznik redemptorystów grozi sądem Kontrowersje wokół toruńskiego Muzeum Pamięć i Tożsamość. Informacja o budowie klasztoru nieprawdziwa? Mamy oświadczenie. 📢 Małopolskie zamki na starych zdjęciach – Wawel, Pieskowa Skała, Dunajec i nie tylko. Zobacz, jak bardzo zmieniły się te popularne zabytki Województwo małopolskie skrywa mnóstwo ciekawych atrakcji i zabytków – należą do nich także wiekowe zamki, które od lat zachwycają turystów z całego świata. Sprawdziliśmy, jak kilkadziesiąt lat temu (a nawet wcześniej!) prezentowały się te popularne wśród zwiedzających obiekty. Zobacz Wawel, Pieskową Skałę, Dunajec i inne wspaniałe zamki na archiwalnych zdjęciach.

📢 Kujawsko-Pomorskie. Czarne owce w bankach. Teraz wpadła oszustka z Credit Agricole! Ale wstyd! Agnieszka U., pracownica banku Credit Agricole, na oczach klientów wyprowadzona została przez policję. Przyznała się do oszustwa: wzięcia pożyczek na klienta. Niestety, to już kolejny pracownik banku w regionie, który wkracza na przestępczą ścieżkę...

📢 Co teraz pyli? Kalendarz alergika na luty 2024. Zimą też może dopaść cię uczulenie. Sprawdź, na co można mieć alergię w lutym? Uczulenie na pyłki traw i chwastów jest w Polsce bardzo rozpowszechnione. Alergicy cierpią najbardziej z ich powodu od początku czerwca do końca wakacji. Jednak to nie znaczy, że zimą nie mają powodów do zmartwień! Także w lutym mogą odczuwać objawy alergii. Sprawdź, co teraz pyli i jak rozpoznać, że pojawiające się dolegliwości wynikają z uczulenia, a nie przeziębienia. 📢 Elektryka prąd nie tyka! Najśmieszniejsze wpadki fachowców z internetu. Efekt ich prac rozbawia do łez Mieli naprawiać, a psują. Elektrycy wysokich napięć i niskich lotów. Przed wami zbiór najśmieszniejszych zdjęć polskiego internetu. Efekt prac tych fachowców rozbawi do łez, bo takich fikołków ze strony monterów instalacji elektrycznych jeszcze nie widziałeś.

📢 Ile trzeźwieje się po piwie? Jak obliczyć promile? Ile godzin po wypiciu alkoholu można wsiąść za kierownicę? 15.02.2024 Ile się trzeźwieje po piwie, winie lub wódce? Jak policzyć promile bez alkomatu? Ile trawi się alkohol z czterech piw? A ile trzeźwieje się po wódce? W weekendy spotkaniom towarzyskim często towarzyszy picie alkoholu. W takich sytuacjach zastanawiamy się, jak dużo musi minąć czasu od wypicia, zanim możemy bezpiecznie wsiąść za kierownicę?

📢 Toruń. Groźny wypadek na Alei Solidarności! Doszło do potrącenia pieszego W czwartek, 15 lutego doszło do potrącenia pieszego na Alei Solidarności. Do godz. 10.50 występowały utrudnienia w ruchu. 📢 Słaby sygnał Wi-Fi w domu? Te 7 rzeczy usuń z okolicy routera. Zobacz proste sposoby na poprawę zasięgu internetu W dzisiejszych czasach dostęp do szerokopasmowego routera z możliwością rozsyłania sygnału Wi-Fi nie jest niczym specjalnym. Jego największymi zaletami jest duża wygoda użytkowania, brak limitu transferu danych i duży obszar bezproblemowego działania. Jeśli sygnał sieci jest słaby, to może to wynikać z obecności przeszkód, które zakłócają sygnał. Sprawdź, co blokuje zasięg Wi-Fi w twoim domu i co należy usunąć z okolicy routera.

📢 Podatek zwracany dla emerytów! Seniorzy w lutym dostaną zwrot za 13. i 14. emeryturę! Urząd Skarbowy zwróci naliczony podatek. Sprawdź, ile Emeryci, którzy otrzymują co miesiąc mniej niż 2,5 tysiąca złotych brutto otrzymają zwrot naliczonego podatku PIT od 13. i 14. emerytury. To dobra wiadomość. Urząd skarbowy pieniądze wypłaci w lutym 2024 roku. W tabeli przedstawiamy, jakie to będą kwoty. Sprawdź szczegóły! 📢 Waloryzacja emerytur w marcu przekroczy oczekiwania? Resort wydaje stanowczy komunikat! Szacunki dotyczące waloryzacji Najnowsza zapowiedź Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oznacza, że podwyżki emerytur będą większe niż jeszcze niedawno uważano. Prognozuje się wysokość co najmniej 12,3% waloryzacji 1 marca 2024 roku - jest to początkowa wartość, którą spekulowano przez większość 2023 roku. Jednak pod koniec zeszłego roku i w styczniu coraz częściej mówiło się o nieco niższej waloryzacji wynoszącej 11,9%. Teraz jednak ma to być "minimalny" wzrost świadczeń. Ile zatem wyniesie minimalna podwyżka świadczeń emerytalnych? Kiedy poznamy dokładne dane?

📢 W marcu podwyżki dla seniorów. Zobacz, ile dokładnie wyniesie najnowsza waloryzacja świadczeń Czy to ostatnie tak duże podwyżki emerytur? W marcu seniorzy mogą liczyć na wzrost świadczeń. Przynajmniej takie wzrosty zakładają rządowe prognozy. Jeżeli ustawa z takimi zapisami wejdzie w życie, wtedy renciści i emeryci mogą liczyć na podwyżki. Te wypłacone zostaną już w marcu. 📢 Długi, które przedawniają się w lutym 2024 roku, nie musisz spłacać. Czym jest przedawnienie i kiedy nie trzeba oddawać długu Czy wiesz, że istnieje kategoria długów, które po pewnym czasie przedawniają się, a ty nie musisz ich spłacać? Przedawnienie długu to prawne zjawisko, które pozwala na uniknięcie egzekucji, ale czy wiesz, kiedy i jakie zobowiązania podlegają temu procesowi? Odpowiadamy na te pytania i podpowiadamy, gdzie sprawdzić swoje zadłużenie.

📢 Te modele samochodów często wymagają napraw. Rankingi nie są dla nich korzystne. Które auta często trafiają do warsztatu? Sprawdź! Kupno używanego samochodu to w wielu przypadkach loteria. Co roku gra w nią wiele osób i część z nich może być zawiedziona. Nie zawsze bowiem model, który nam się podoba jest tym, który nie będzie sprawiał nam kłopotów. Okazuje się, że model, który wybraliśmy znajduje się w rankingach awaryjności na czołowych miejscach. Zobacz, które modele stosunkowo często się psują. 📢 Big Brother - uczestnicy pierwszej edycji. Tacy byli kiedyś, a tak wyglądają teraz Big Brother (pol. Wielki Brat) to polski program telewizyjny typu reality show. Jego pierwsza edycja emitowana była od 4 marca 2001 do 26 maja 2002 na antenie TVN i cieszyła się ogromną popularnością. Bohaterowie zyskali sympatię widzów, a na transmisję "Big Brothera" przed telewizorami zasiadały całe rodziny. Zobaczcie, jak zmienili się bohaterowie tego programu, jak wyglądają dziś oraz jak wyglądali ponad 20 lat temu!

📢 Córka Anity Lipnickiej i Johna Portera - tak teraz wygląda Pola Porter. Piękna 17-latka została modelką Córka Anity Lipnickiej i Johna Portera - Pola Porter - ma obecnie 17 lat. To początkująca modelka współpracująca z warszawskią agencją modelingu. Anita Lipnicka i John Porter rozstali się 9 lat po przyjściu na świat Poli. W ostatnim czasie piosenkarka opublikowała zdjęcie córki na Instagramie. Zobacz, jak teraz wygląda Pola Porter, córka Anity Lipnickiej i Johna Portera. 📢 11 niesamowitych miejsc na krótkie wycieczki po Wielkopolsce. Gotowe pomysły na weekend, tylko godzina jazdy z Poznania! Gdzie wybrać się na krótką, weekendową wycieczkę po Wielkopolsce, żeby nie trzeba było długo jechać samochodem ani nocować? Wyszukaliśmy dla was 11 najlepszych atrakcji województwa w zasięgu najwyżej godziny jazdy od Poznania. To gotowe pomysły na jednodniowe wycieczki dla singli, par, rodzin z dziećmi, miłośników przyrody, zabytków i dobrej zabawy.

📢 Od marca zmiany w przychodniach i szpitalach. Pacjencie! Lepiej się przygotuj Nowe przepisy weszły w życie 1 marca 2024 roku. Dotyczą one funkcjonowania przychodni, poradni oraz szpitali. Warto wiedzieć, co dokładnie zmieniają przepisy wprowadzone rozporządzeniem ministra zdrowia. Na co należy zwrócić uwagę? 📢 Marszałkowskie stypendia dla prymusów. Sprawdź, kto je dostał w Toruniu Ponad 700 uczniów z regionu dostanie w tym roku stypendia marszałka województwa w ramach programu "Prymusi Pomorza i Kujaw". Wśród wyróżnionych jest wielu młodych ludzi z Torunia. 📢 Te SUV-y są praktycznie bezawaryjne. Cieszą się dobrą opinią kierowców Kolejny rok SUV-y cieszą się wielką popularnością wśród polskich kierowców. Liczba modeli takich samochodów na ulicach z roku na rok jest coraz większa. Ten rodzaj samochodu cieszy się sporą popularnością również na rynku wtórnym. Ceny poszczególnych modeli trzymają się całkiem dobrze. W ostatnich latach trwałość tych samochodów również znacznie wzrosła. Mówią o tym raporty awaryjności przygotowywane przez ADAC, czyli niemiecki automobilklub. Sprawdź, które SUV-y są najmniej awaryjne.

📢 Mniejsze limity Renty Wdowiej!! Będzie gorzej niż zakładano? Oto wyliczenia [14.02.2024] Otrzymywanie renty wdowiej jest odpowiedzią na palące potrzeby wsparcia finansowego osób, które straciły współmałżonka. Od dłuższego czasu wskazuje się na to, że obecnie funkcjonujące przepisy są złe i wymagają zmiany. Wciąż jednak klasa polityczna nie doszła w tym miejscu do porozumienia, a mają projekty, które czekają na uchwalenie. I właśnie w ich kontekście zaczęły pojawiać się głosy o tym, że wbrew wcześniejszym zapowiedziom świadczenia te będą jednak o wiele niższe! 📢 Kolejna seria mistrzów parkowania z Torunia i okolic! Dlaczego ci kierowcy zostawili swoje samochody w ten sposób? Tzw. "mistrzowie parkowania" skutecznie utrudniają życie innym użytkownikom dróg i chodników. Znowu pokazali, na co ich stać. Zobacz najnowsze przykłady, jak nie wolno parkować swoich pojazdów. Więcej zdjęć w naszej galerii.

📢 Toruń. Krótka pamięć miejskiego monitoringu budowanego za grube miliony Co to znaczy promenada i do czego powinna służyć? Do spacerowania, czy też do parkowania? O tym, a także m.in. o śmieciach na chodnikach i ulicach, bezpieczeństwie oraz wieżowcu na Winnicy mówili mieszkańcy Rubinkowa, którzy przyszli na spotkanie z prezydentem Torunia i jego ludźmi. 📢 Wypadek w Toruniu. Nie żyje kierowca ciężarówki - mamy zdjęcia W środę (14 lutego) na Szosie Chełmińskiej w Toruniu doszło do wypadku. Samochód ciężarowy zjechał z drogi i uderzył w drzewo. Kierowca zginął na miejscu. 📢 Duży zwrot podatku dla emerytów za 13. i 14.! Urząd Skarbowy zwróci naliczony podatek. Seniorze! Sprawdź, ile dostaniesz Dobra wiadomość dla seniorów. Emeryci, którzy otrzymują co miesiąc mniej niż 2,5 tysiąca złotych brutto otrzymają zwrot naliczonego podatku PIT od 13. i 14. emerytury. Urząd skarbowy pieniądze wypłaci w lutym 2024 roku. W tabeli przedstawiamy, jakie to będą kwoty. Sprawdź szczegóły!

📢 500 plus przeznaczone dla osób niesamodzielnych. Kwota wzrośnie po waloryzacji? 500 plus dla osób niesamodzielnych. To świadczenie cały czas jest dostępne dla tych, którzy potrzebują pomocy.

W marcu wraz z waloryzacją rent i emerytur zmieni się limit uprawniający do otrzymania tego świadczenia. Co to oznacza i kto może liczyć na pomoc państwa? Oto szczegóły! 📢 Renta socjalna w 2024 roku: Kto może ubiegać się o to świadczenie? Jakie są aktualne kryteria i kwoty? Renta socjalna to ważne świadczenie dla wielu Polaków. Warto wiedzieć, że nie jest zależna od stażu pracy ani przebywania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Aby uzyskać te pieniądze trzeba jednak spełnić określone kryteria. W naszym artykule dowiesz się, co trzeba zrobić, by skorzystać z renty socjalnej w 2024 roku, jakie są warunki oraz komu przysługuje.

📢 Odkryj świadczenia socjalne, na które możesz liczyć nawet przy przekroczeniu progu dochodowego! Coraz więcej osób zdaje sobie sprawę, że istnieje możliwość otrzymania zasiłków i pomocy rzeczowej nawet wtedy, gdy przekraczają kryterium dochodowe. Warto poznać szczegóły tej formy wsparcia, która może okazać się pomocna w sytuacjach nagłych i trudnych do przewidzenia. 📢 Kujawsko-Pomorskie. Najtańsze mieszkania od PKP - nowe oferty w lutym! Od 55 tys. zł W lutym PKP Nieruchomości wystawia na sprzedaż kolejne mieszkania w Kujawsko-Pomorskiem, np. w Chełmży, Grudziądzu, Pruszczu. Ceny? Najtańsze za 55, 58 czy 69 tysięcy zł. 📢 Tysiąc gardeł w SP 28! Tak kibicowaliście siatkarzom CUK Anioły Toruń w meczu z Projektem Warszawa Na spełnienie marzeń kibice i siatkarze CUK Aniołów muszą poczekać do turnieju finałowego II ligi. W meczu o awans do Final Four Pucharu Polski torunianie przegrali z jedną z najlepszych polskich drużyn, Projektem Warszawa. Hala SP 28 pękała w szwach. tak kibicowaliście toruńskim siatkarzom!

📢 Gwara Toruńska. Te słowa ciągle można usłyszeć w naszym regionie. Znasz je? Sprawdź! Gwara Toruńska to słowa, które od lat używane są przez mieszkańców naszego regionu. Specyficzne powiedzonka powoli odchodzą do lamusa, jednak ciągle posługuje się nimi część osób mieszkających w Toruniu i okolicy. Wiele z nich ma pochodzenie niemieckie, gdyż powstawały w czasie kiedy Toruń znajdował się pod zaborem pruskim. Znacie znaczenie tych słów? 📢 Podniesiony stan Wisły w Toruniu. Czy mieszkańcy powinni obawiać się zalania? Stan Wisły w niedzielny wieczór (11.02.2024 r.) przekroczył stan ostrzegawczy – 530 cm. Woda powoli się podnosi także w Drwęcy. Z czego wynika podniesiony stan rzek? Czy Toruniowi grozi zalanie?

📢 ZGM, wojsko, firmy w Toruniu szukają pracowników. Kogo konkretnie i ile płacą? Oto szczegóły! (luty 2024) Luty na toruńskim rynku pracy jest gorący. Pracownicy poszukiwani są intensywni w wielu branżach. Poszukuje ich produkcja, urzędy, wojsko, służba zdrowia i placówki opiekuńcze. Kogo konkretnie i ile płacą? Sprawdziliśmy.

📢 Zasiłek dla bezrobotnych 2024. Komu przysługuje? Ile wynosi zasiłek dla bezrobotnych? Waloryzacja zasiłku dla bezrobotnych Przyjęło się mówić o powszechności zasiłku dla bezrobotnych, ale nie każdy bez pracy może liczyć na takie wsparcie. Trzeba spełnić konkretne wymogi formalne, aby otrzymać zasiłek. Co więcej, kwota zasiłku zmienia się w zależności od stażu pracy. W 2023 roku ustalono kwotę, która ma obowiązywać do czerwca 2024 roku. Jaka jednak będzie potem stawka? Ile wynosi zasiłek dla bezrobotnych w 2024 roku? Komu przysługuje wsparcie? Jakie trzeba spełnić warunki, aby uzyskać wsparcie? Wyjaśniamy! 📢 Pchli targ w Toruniu. W takim miejscu można trafić na prawdziwe rarytasy za grosze Kolejny w tym roku pchli targ odbył się na parkingu centrum handlowego "Kometa" w Toruniu. 📢 Studniówka 2024. Wielki bal Zespołu Szkół Ekonomicznych w Toruniu W ostatni piątek karnawału 2024 bawili się na studniówce maturzyści z Zespołu Szkół Ekonomicznych w Toruniu.

📢 Przedwojenny Toruń na archiwalnych zdjęciach NAC Zobaczcie, jak wyglądał dawny Toruń na archiwalnych fotografiach z Narodowego Archiwum Cyfrowego! Czy rozpoznacie wszystkie miejsca? Oto unikalne zdjęcia naszego miasta! 📢 Toruń. Kina: "Orzeł", "Kopernik", "Echo", "Bałtyk", "Grunwald", "Flisak" na archiwalnych zdjęciach! [dużo zdjęć] Drzwi do kina mogły być nieszczelne, mogły skrzypieć, zawsze jednak były bramą do innego, wspaniałego świata. Z naszego archiwum fotograficznego staraliśmy się więc wybrać zdjęcia kinowych wnętrz.

📢 Oto żona Sławomira Mentzena całkiem prywatnie. Z twarzy Agnieszki Mentzen nie schodzi uśmiech. Tak wygląda dzisiaj Oto prywatne zdjęcia Agnieszki Mentzen. To żona jednego z liderów Konfederacji. Zobacz zdjęcia... 📢 Tyle emerytury brutto i netto Ci się należy. Zobacz nowy kalkulator emerytur i oblicz ile dostaniesz wypłaty od ZUS w 2023 roku! Zbliżanie się do wieku emerytalnego wywołuje wiele pytań wśród przyszłych emerytów. Jaką emeryturę otrzymam od ZUS i kiedy zacznie być mi wypłacana? Czy mogę przed przejściem na zasłużoną emeryturę poznać kwoty brutto i netto, jakie będą mi wypłacane. Tak! Poznajcie kalkulator emerytur, dzięki któremu obliczycie swoje emerytury.

📢 Te samochody walczą z usterkami. To najbardziej awaryjne auta w przedziale 2-3 lat Coraz więcej osób decyduje się na kupno samochodu używanego w miarę młodego. Zanim wyda się określoną pulę pieniędzy warto sprawdzić, które auta dość często mają usterki. Nikt nie chce po kupnie samochodu spędzać w warsztacie więcej czasu niż na ulicach. Usterki nie muszą być nawet poważne, by wyraźnie zniechęciły kierowców do danego modelu. Z pomocą może przyjść raport TÜV, który powstaje na podstawie danych zebranych podczas okresowych przeglądów technicznych samochodów osobowych w stacjach kontroli pojazdów na terenie Niemiec. 📢 Powódź w Toruniu. Tak było w 2010 roku! Zobaczcie zdjęcia z drona + wideo Rekord powodzi z 2010 roku został zanotowany 23 maja, stan wody wynosił wtedy 859 centymetrów. Dzisiaj jest on niezwykle niski. Przypominamy, jak wyglądała powódź sprzed 13 lat!

📢 Najlepsze baseny i parki wodne w Kujawsko-Pomorskiem. Gdzie warto się wybrać? [CENY] Sprawdziliśmy, do jakich parków wodnych w województwie kujawsko-pomorskiem i w samym Toruniu warto się wybrać. W zestawieniu umieściliśmy opisy, ceny, godziny pracy 12 najlepszych miejsc do pływania w regionie. Szukasz idealnej pływalni w województwie oraz w Toruniu? Dzięki nam dowiesz się, która jest dla Ciebie!

