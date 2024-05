Prasówka 17.05.2024 - wydarzenia dnia, podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 16.05. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Renta Wdowia 2024. Tyle pieniędzy mają zyskać osoby po stracie współmałżonka. Zobacz wyliczenia i przykłady”?

Prasówka 17.05: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Renta Wdowia 2024. Tyle pieniędzy mają zyskać osoby po stracie współmałżonka. Zobacz wyliczenia i przykłady Renta Wdowia 2024 ro rozwiązanie mające wprowadzić istotne zmiany w systemie wsparcia dla osób, które doświadczyły straty współmałżonka. Jest to projekt ustawy, będący obecnie przedmiotem prac w Sejmie, który ma na celu zwiększenie wsparcia finansowego dla wdów i wdowców. Przedstawiamy szczegóły projektu oraz przykładowe wyliczenia, które pokazują, jak zmiany mogą wpłynąć na wysokość świadczeń - przykłady wyliczeń znajdziesz w galerii artykułu.

📢 Zofia Zborowska i Andrzej Wrona znów zostali rodzicami. Pochwalili się zdjęciem i zdradzili imię córki [17.05.2024] Zofia Zborowska i Andrzej Wrona powitali na świecie drugą córkę. Dumni rodzice zdradzili imię drugiej córki. Zobaczcie ich wspólne zdjęcia.

📢 Dzięki temu trikowi bukszpan wypuści nowe pędy. Walka ze ćmą bukszpanową to nie wszystko [17.05.2024] Bukszpan jest cenioną rośliną ogrodową ze względu na swoje piękne, zielone liście oraz łatwość formowania w różne kształty. Jest stosunkowo prosty w uprawie i długowieczny. Aby bukszpan rozwijał się prawidłowo i gęsto, warto pamiętać o kilku podstawowych zasadach pielęgnacyjnych, zwłaszcza dotyczących przycinania

Prasówka 17.05: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Tych truskawek nigdy nie kupuj. Oto najgorszy wybór na zakupach w marketach i warzywniakach [17.05.2024] Truskawki obok jabłek to zdecydowane najbardziej lubiane owoce w naszym kraju. Zjadamy ich w sezonie po kilka kilogramów. Właśnie rozpoczyna się sezon na te pyszne owoce. Jak zatem kupować truskawki aby nie trafić źle? Mamy dla Was kilka porad jak kupować truskawki. Oto jakich truskawek nie kupować.

📢 Aleksander Śliwka wziął ślub. Tak wyglądała Jagoda Gruszczyńska, ukochana słynnego siatkarza [17.05.2024] Aleksander Śliwka i Jagoda Gruszczyńska wzięli ślub. W hucznej zabawie wzięło udział wiele siatkarskich gwiazd m.in. Wilfredo Leon, Bartosz Kurek czy Jakub Kochanowski. W takiej kreacji wystąpiła panna młoda. Zobaczcie jak była przygotowana sala na weselna i jak młodzi bawili się z gośćmi. Tak wyglądał siatkarski ślub Aleksandra Śliwki i Jagody Gruszczyńskiej! 📢 Takie znaki zodiaku mogą wygrać w lotto jeszcze w maju! Oto horoskop na drugą połowę maja [17.05.2024] Los bywa bardzo przewrotny. Te znaki zodiaku, które na początku maja narzekały na pech i brak gotówki, w drugiej połowie miesiąca wciąż mają szansę na dużą kasę. Wróżka Roma przygotowała horoskop na 15-30 maja. Takie osoby mogą wygrać w lotto. Oni będą mieli szczęście!

📢 Tak się bawią torunianie w Labie w nowym sezonie. Zobaczcie kolejne zdjęcia z imprez! Nowy sezon w toruńskiej Labie ruszył pełną parą. Zobaczcie kolejne zdjęcia z imprez w jednym z najpopularniejszych klubów na muzycznej mapie miasta! 📢 Nawóz do ogórków zaraz po posadzeniu - stosuj go, a krzak obsypie się warzywami. Oto najlepszy trik na ogórki Domowe uprawy warzyw cieszą się coraz większą popularnością. Często są bardziej ekologiczne i dają dużo satysfakcji. Ogórki możemy posiać w donicach na balkonie, na działce, polu czy ogródku. Terminy zaczynają się już w drugiej połowie kwietnia. Aby warzywa były dorodne, warto korzystać z domowych nawozów. Oto najlepszy trik, aby krzak ogórków obsypał się warzywami. 📢 Córka Marty Kaczyńskiej - tak teraz wygląda. Ewa Dubieniecka mieszka i studiuje w Korei Marta Kaczyńska, córka Marii i Lecha Kaczyńskich, którzy zginęli w katastrofie lotniczej w Smoleńsku, doczekała się trojga dzieci. Jej starsza córka, Ewa, studiuje w Korei na prestiżowym, chrześcijańskim uniwersytecie. Od niedawna dziewczyna pokazuje się w mediach społecznościowych. To dziś piękna 20-latka. Zobaczcie w naszej galerii.

📢 Tak wygląda córka Natalii Kukulskiej i wnuczka Anny Jantar - zdjęcia. Anna Dąbrówka ma już 19 lat Natalia Kukulska i Michał Dąbrówka pobrali się 24 lata temu, po 10-letniej znajomości, i doczekali razem trojga dzieci: niespełna 24-letniego Jana, 19-letniej Anny oraz 7-letniej Laury. W ostatnim czasie piosenkarka, córka Anny Jantar, pochwaliła się w mediach społecznościowych swoją starszą córką. Ania Dąbrówka ma już 19 lat. Jej obecność na profilu mamy nie była przypadkowa. Zobaczcie na zdjęciach w naszej galerii. 📢 Ten bob to hit wśród 50-latek. To idealna fryzura nie tylko dla dojrzałych kobiet Bob to od lat jedna z najpopularniejszych kobiecych fryzur. Aktualnie jest wiele wariantów tej fryzury, dzięki czemu kobiety o każdym kształcie twarzy mogą je nosić. Bob to także fryzura, która sprawi że odejmiemy sobie kilka lat. To właśnie ta fryzura potrafi sprawić, że będziemy wyglądać młodziej. Zobaczcie kilka propozycji na fryzurę, które cieszą się teraz największym zainteresowaniem w salonach fryzjerskich.

📢 Nie jedz truskawek, jeśli przyjmujesz te leki. One w połączeniu z truskawkami mogą być niebezpieczne Sezon na truskawki właśnie się rozpoczyna. Już dostępne są pierwsze rodzime truskawki, a od kilku tygodni możemy kupować truskawki importowane. Jak się okazuje nie zawsze możemy sięgać po te owoce. Truskawki są silnie uczulające. Nie powinno się ich także łączyć z niektórymi lekami. Jakimi? Zobaczcie. 📢 TOP wzory tatuaży dla kobiet - delikatne i wyraziste, na różne części ciała. Zobacz zdjęcia najlepszych prac salonów z Kujawsko-Pomorskiego W ostatnim czasie zdecydowanie wzrasta liczba kobiet decydujących się na tatuaż. W niektórych studiach jest zdecydowanie więcej żeńskich realizacji. Jakie są trendy? Zobaczcie niezwykłe tatuaże dla kobiet. Są zarówno delikatne, jak i wyraziste prace.

📢 Emerytury stażowe 2024 - przykładowa tabela wyliczeń. Tak mogą wyglądać nowe "stażówki" Nowe przepisy dotyczące emerytur w Polsce, które weszły w życie w 2024 roku, to istotna modyfikacja w systemie emerytalnym. Zmiany te dotykają przede wszystkim kwestii emerytur pomostowych oraz wprowadzenia emerytur stażowych, co jest tematem szeroko dyskutowanym. Mówi się o nich jako o możliwości wcześniejszego przejścia na emeryturę dla osób spełniających określone warunki.

📢 Kryształy PRL w 2024 roku - zdjęcia, ceny. Wazony, misy, patery poszukiwane przez kolekcjonerów Moda na PRL kwitnie. Kryształowe naczynia, niegdyś modne, później kiczowate, dziś przeżywają swój renesans. Masz jeszcze takie w domu? Nie wyrzucaj! Ich ceny na portalach aukcyjnych i sprzedażowych są niekiedy zawrotne. Oto kryształowe naczynia z czasów PRL - zobacz zdjęcia i aktualne ceny. 📢 To już pewne! Babciowe wyniesie nawet 1500 złotych. Program "Aktywny rodzic" przyjęty przez Sejm! W środę 15 maja Sejm dokonał ważnej decyzji. Ostatecznie posłowie uchwalili ustawę o wspieraniu rodziców w podejmowanej przez nich aktywności zawodowej. Uchwalenie babciowego, czyli programu "Aktywny Rodzic" to istotny krok do wejścia w życie tego rozwiązania. Teraz pracę nad tym projektem przejął Senat. 📢 Najdroższe apartamenty i mieszkania do kupienia w Toruniu. Sprawdziliśmy, ile trzeba wydać! Przyszedł czas na coś wyjątkowego! Tym razem przeglądamy ogłoszenia z portalu OtoDom.pl, które dotyczą najdroższych apartamentów i mieszkań w Toruniu. Zobaczcie, co i za ile aktualnie można kupić! Te wnętrza robią wrażenie.

📢 Abonament RTV w 2024 roku: Coraz więcej osób zwolnionych z opłat za oglądanie telewizji i słuchanie radia Abonament Radiowo-Telewizyjny to obowiązek, który wielu Polaków wypełnia z mieszanymi uczuciami. Opłaty, które trzeba ponosić w tytułu posiadania odbiorników nie wszystkim są na rękę. Płacić jednak trzeba. W ostatnim czasie nasilają się kontrole Poczty Polskiej, do której należy ściganie tych, którzy nie płacą. Jest jednak grupa ludzi, która nie płaci abonamentu i nie musi się bać kontroli? Sprawdź szczegóły!

📢 Renta wdowia 2024 - dla kogo? Będzie jeszcze w 2024 roku. Renta wdowia w modelu kroczącym Niezwykle ważnym projektem, o którym politycy często mówią, jest renta wdowia. Ma ona wprowadzić bardzo ważne zmiany wsparcia dla osób, które utraciły współmałżonka, co nadwyrężyło ich budżet domowy i możliwość np. opłacenia rachunków. Jedną z proponowanych opcji jest wprowadzenie renty wdowiej w modelu kroczącym. Co miałoby to oznaczać? Ile uzyskają na tym seniorzy?

📢 Ruszają masowe kontrole w całej Polsce. Pytają w mieszkaniach o TE rzeczy. Co dokładnie grozi za wykryte nieprawidłowości? Masz w domu takie urządzenia i uważasz, że nie musisz za to płacić! Jeśli tak, to jesteś w wielkim błędzie. Należy przygotować się na masowe kontrole w mieszkaniach. Kontrolerzy już ruszyli w teren. Kto konkretnie kontroluje i co jest przedmiotem kontroli? Czytaj niżej.

📢 Tanie domy od komornika już od 48 tys. zł! Tak tanio w Kujawsko-Pomorskiem! Licytacje komornicze w maju 2024 roku W maju komornicy w Kujawsko-Pomorskiem wystawiają na sprzedaż wiele domów. Najtańsze licytowane będą już od 48 tysięcy i 115 tysięcy złotych. Sprawdź szczegóły licytacji i zdjęcia! 📢 Wiekowe auta, które nie zawodzą na drodze. Mają ponad 10 lat i są najmniej awaryjne. Sprawdź szczegóły Czy samochody, które mają ponad 10 lat ciągle mogą zachwycać bezawaryjnością i służyć kierowcom praktycznie bezproblemowo? Okazuje się, że tak. Wiele modeli jest naprawdę w świetnym stanie. Mimo upływu lat, niektóre z nich wciąż są mało awaryjne. O tym, że task jest świadczy chociażby raport niemieckiego Stowarzyszenia Inspekcji Technicznej, czyli TUV. Zobacz, które samochody najlepiej znoszą upływ czasu i są najmniej awaryjne.

📢 Gdzie mieszka o. Tadeusz Rydzyk? Będziecie zaskoczeni! "Cóż więcej potrzeba? To i tak bardzo dużo" - twierdzi redemptorysta O. Tadeusz Rydzyk od wielu lat wzbudza kontrowersje. Dyrektor Radio Maryja w toruńskim Porcie Drzewnym zrealizował sporo inwestycji. Jest już Park Pamięci, tężnie, trwają ostatnie prace przy Muzeum Pamięć i Tożsamość. W planach ma kolejne projekty. Jak na co dzień mieszka o. Rydzyk? Opływa w luksusy czy żyje skromnie niczym mnich? 📢 Takie SUV-y są najpopularniejsze w Polsce. Królują na rynku wtórnym. Jeździsz jednym z nich? Coraz więcej osób decyduje się na kupno SUV-a. Te modele samochodów w ostatnich latach podbiły światowe rynki. Również w Polsce SUV-y cieszą się wielką popularnością. Które z nich największą? Oto modele SUV, które warto kupić.

📢 Jakie są najcenniejsze monety z PRL-u? Cenne stare monety PRL. Po czym poznać monety kolekcjonerskie? Niezwykle wciągającą pasją z całą pewnością jest kolekcjonowanie monet. W zależności od tego, z jakiego okresu pochodzą, mogą mieć różną wartość. W szczególności oddzielnie traktuje się monety obiegowe (takie, którymi możemy zapłacić w sklepie obecnie) od tych, które już wyszły z obiegu. W naszym przypadku wzrok kolekcjonerów zwraca się na monety polskie okresu PRL. Co wyróżnia takie monety? Jakie są poszukiwane monety PRL? Które monety obiegowe okresu PRL po latach zyskały na wartości? Wyjaśniamy!

📢 Trudno w to uwierzyć. Tyle naprawdę zarabiają w Polsce Ukraińcy. Te stawki, mogą zaskakiwać Zarobki Ukraińców pracujących w Polsce budzą coraz większe zainteresowanie. Benefity oferowane przez pracodawców, zwłaszcza zakwaterowanie, pozwalają im na oszczędzanie, pomimo skromnych miesięcznych dochodów. Najnowszy raport rynku pracy pokazuje, że liczba pracujących Ukraińców stale rośnie. Jakie są rzeczywiste zarobki oraz jak Ukraińcy wydają swoje pieniądze? 📢 Komunia 2024 - ile do koperty? Od czego zależy kwota? Tyle do koperty powinni dawać chrzestni, dziadkowie i reszta gości Komunia święta 2024 to ważny czas dla naszej pociechy. Choć w imprezie nie chodzi o pieniądze, słynna kwestia pieniędzy z komunii nie jest czymś, wobec czego powinniśmy pozostawać obojętnymi. Ile w nadchodzącym sezonie komunijnym powinniśmy włożyć do koperty? To zależy od tego, jaką rolę pełnimy na tej imprezie. A zatem, co warto wiedzieć? Jak przygotować zawartość koperty na pierwszą komunię świętą?

📢 Zaskakujące czternaste emerytury 2024! Znamy wyliczenia świadczeń. Tyle wyniesie 14 emerytura [KWOTY] Dla wielu seniorów i osób starszych niezwykle istotne jest to, ile będą dostawać w ramach dodatków do świadczeń emerytalnych. Wynika to z prostego faktu, że kwota świadczenia emerytalnego w dobie ostatnich problemów z inflacją jest wyraźnie zbyt niska. Co prawda pomocna jest wyższa waloryzacja emerytur dla seniorów, ale wciąż wydaje się niewystarczająca. Dlatego też seniorzy liczą na dodatkowe świadczenia emerytalne, a wśród nich prym wiedzie czternastka świadczenie znane już z poprzednich lat.

📢 Oto Sabrina - tak dziś wygląda. Ma już 56 lat. Zobaczcie zdjęcia! [17.05.2024 r.] Sabrina ma już 56 lat! Sabrina Salerno to włoska piosenkarka, aktorka, prezenterka telewizyjna i modelka, której międzynarodową sławę przyniósł hit "Boys (Summertime Love)" i teledysk do niego. Sabrina zachwycała swoją urodą 36 lat temu, gdy klip szalał we wszystkich telewizjach. Zachwyca i dziś. Zobaczcie na zdjęciach, jak teraz wygląda Sabrina.

📢 Toruńska Kocia Straż wznawia aktywność? Co dalej ze zwierzętami odebranymi w marcu? Mijają dwa miesiące od przerażających wydarzeń w Toruńskiej Kociej Straży, gdzie znaleziono 37 martwych zwierząt. Na jakim etapie jest postępowanie w tej sprawie? Co dalej ze zwierzętami? Czy Toruńska Kocia Straż wznawia aktywność? 📢 To niesamowite! Te samochody hybrydowe są praktycznie niezawodne i rzadko ulegają awariom! Samochody hybrydowe stały się ważnym elementem w rozwoju motoryzacji. Wyposażone w silnik spalinowy i elektryczny pojazdy idealnie nadają się nie tylko do jazdy w mieście. Praktycznie wszystkie koncerny motoryzacyjne mają w swojej ofercie samochody hybrydowe. Które z nich najlepiej odnajdują się na rynku wtórnym i czym się kierować kupując używaną hybrydę? Oto hybrydy, które są najmniej awaryjne. 📢 Sprawdź, czy masz banknoty i monety PRL z roku 2024 w domu! Oto aktualne ceny na aukcjach Na platformach aukcyjnych można znaleźć wiele ofert kupna i sprzedaży banknotów i monet z okresu PRL. Niektóre z nich są niezwykle cenne i na aukcjach chodzą po kilka tysięcy złotych. Za inne dostaniemy np. kilkadziesiąt złotych, wciąż jednak jest to gra warta świeczki! Jak wyglądają styczniowe aukcje internetowe? Po ile są licytowane banknoty i monety z PRL-u? Zobacz!

📢 Renta wdowia będzie miała niższe limity? Czy sytuacja będzie gorsza niż pierwotnie przewidywano? Przeanalizujmy wyliczenia Otrzymywanie renty wdowiej jest odpowiedzią na palące potrzeby wsparcia finansowego osób, które straciły współmałżonka. Od dłuższego czasu wskazuje się na to, że obecnie funkcjonujące przepisy są złe i wymagają zmiany. Wciąż jednak klasa polityczna nie doszła w tym miejscu do porozumienia, a mają projekty, które czekają na uchwalenie. I właśnie w ich kontekście zaczęły pojawiać się głosy o tym, że wbrew wcześniejszym zapowiedziom świadczenia te będą jednak o wiele niższe! 📢 Zapomniane uzdrowiska z czasów PRL-u, poza Ciechocinkiem! Czy pamiętacie je? Mamy dla Was kolejną porcję unikalnych zdjęć ze zbiorów Narodowego Archiwum Cyfrowego. W naszej galerii prezentujemy znane uzdrowiska z czasów PRL-u. Zobaczycie tam m.in. kadry z uzdrowisk w Ciechocinku, Krynicy czy Połczyna Zdroju.

📢 Zderzenie dwóch samochodów i rowerzysty na bydgoskich Bartodziejach - mamy zdjęcia W czwartkowe (16 maja) popołudnie doszło do kolizji drogowej w okolicach ulicy Skłodowskiej - Curie w Bydgoszczy. 📢 Adam Szponka kolejnym wiceprezydentem Torunia. Czym się zajmie? Dotychczasowy dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Adam Szponka dołączył do grona najbliższych współpracowników prezydenta Torunia. Nowy wiceprezydent będzie odpowiadał między innymi za cyfryzację. 📢 Te samochody typu SUV są powszechnie uznawane za niezawodne i cieszą się dużym uznaniem wśród kierowców Kolejny rok SUV-y cieszą się wielką popularnością wśród polskich kierowców. Liczba modeli takich samochodów na ulicach z roku na rok jest coraz większa. Ten rodzaj samochodu cieszy się sporą popularnością również na rynku wtórnym. Ceny poszczególnych modeli trzymają się całkiem dobrze. W ostatnich latach trwałość tych samochodów również znacznie wzrosła. Mówią o tym raporty awaryjności przygotowywane przez ADAC, czyli niemiecki automobilklub. Sprawdź, które SUV-y są najmniej awaryjne.

📢 Rozważasz zakup hybrydy? Te samochody hybrydowe zasługują na polecenie Na ulicach widać coraz więcej samochodów hybrydowych. Ci, którzy nie do końca są przekonani do samochodów elektrycznych przechodzą na hybrydy. To połączenie silników spalinowych z elektrycznymi doskonale sprawdza się nie tylko w mieście. Wszystkie koncerny produkują już tego typu samochody. Które z nich najlepiej odnajdują się na rynku wtórnym i czym się kierować kupując używaną hybrydę? Oto hybrydy, które są najmniej awaryjne. 📢 Takie są najlepsze SUV-y według raportu ADAC! Zobacz najmniej awaryjne modele aut SUV-y szturmem zdobyły polskie ulice. Kierowcy zakochali się w tym typie samochodu. Liczba SUV-ów na ulicach gwałtowanie wzrosła. Popularnością cieszą się nie tylko nowe modele, ale również te wyprodukowane kilka lat temu. Widać to po ogłoszeniach na rynku wtórnym. W ostatnich latach trwałość tych samochodów również znacznie wzrosła. Mówią o tym raporty awaryjności przygotowywane przez ADAC, czyli niemiecki automobilklub. Zobacz, które SUV-y są najmniej awaryjne. Oto TOP 12.

📢 Dwaj bracia ukrywający się przed "odsiadką" zostali ujęci przez toruńską policję Policyjni poszukiwacze z toruńskiej komendy zatrzymali ukrywającego się 34-latka, a kilka godzin później w "sidła" mundurowych wpadł jego 27-letni brat. 📢 Oto najlepsze SUV-y. Są w miarę tanie, rzadko się psują i mało palą Od kilku lat SUV-y robią prawdziwa karierę na drogach. To w tej chwili jedne z najpopularniejszych typów samochodów poruszających się po polskich ulicach. Klienci o wiele częściej po nie sięgają niż chociażby po kombi. Uznaniem klientów cieszą się nie tylko nowe modele, ale również te wyprodukowane kilka lat temu. Widać to po ogłoszeniach na rynku wtórnym. W ostatnich latach trwałość tych samochodów również znacznie wzrosła.

📢 Duże zmiany w kierownictwie kujawsko-pomorskiej Policji. Były odejścia i nominacje W Komendzie Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy odbyła się uroczysta zbiórka, podczas której kadra garnizonu pożegnała wieloletniego Pierwszego Zastępcę Komendanta Wojewódzkiego Policji w Bydgoszczy inspektora Mirosława Elszkowskiego, obecnie kierującego Policją w województwie warmińsko-mazurskim.

📢 Teren przekazany, rusza budowa nowego ronda turbinowego w Toruniu W Toruniu rozpoczyna się kolejna ważna inwestycja drogowa. 15 maja drogowcy przekazali teren pod przebudowę drogi krajowej nr 91 (czyli ulicy Grudziądzkiej) w rejonie skrzyżowania z ulicą Strobanda. 📢 Psy do adopcji w Toruniu. Te zwierzęta czekają na nowy dom w toruńskim schronisku Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Toruniu czynne jest przez cały rok. Praktycznie codziennie przybywają nowi lokatorzy. Wśród nich jest bardzo dużo psów. Wszystkie zostały bez domu i teraz czekają na adopcję. W schronisku na nowych właścicieli czekają pieski małe, duże, rasowe i kundelki. Może właśnie wśród nich Twój zwierzęcy przyjaciel? Zobacz psy, które ostatnio trafiły do toruńskiego schroniska. 📢 Te osoby nie muszą czekać w kolejce do lekarza. Wielkie zmiany w przepisach. Zobacz kogo kolejka nie obowiązuje 16.05.2024 Kolejki do lekarza pierwszego kontaktu czy specjalisty wybranej dziedziny medycyny powodują u nas najczęściej niechęć do skorzystania z bezpłatnych usług medycznych czy porady lekarskiej. Mało kto wie jednak, że istnieje lista pacjentów i przypadków w których nie trzeba stać długich godzin w kolejce w przychodni po poradę lekarską. Kto i dlaczego nie musi stać w kolejce do lekarza? Sprawdziliśmy.

📢 Unikatowe monety z PRL warte po kilka tysięcy zł. Masz takie w domu? Kolekcjonerzy szukają ich na aukcjach w Internecie 16.05.2024 Nie od dziś wiadomo, że fanatycy kolekcjonerzy są w stanie zapłacić każde pieniądze aby skompletować swoje kolekcje. Nie inaczej jest z kolekcjonerami monet. Te na rynkach internetowych aukcji osiągają niejednokrotnie kwoty przekraczające nawet 10 czy 20 tysięcy złotych. Kolekcjonerzy szukają głównie monet w dobrym stanie i rzadkich ale również takich, które swoją wartość zyskują dopiero w pewnej kolekcji. Tak też jest z monetami, które wybite zostały w okresie Polski Ludowej. Jakich monet z PRL szukają kolekcjonerzy?

📢 Toruń w okresie dwudziestolecia międzywojennego. Zobacz! [archiwalne zdjęcia] Toruń z okresu dwudziestolecia międzywojennego na wyjątkowych fotografiach Narodowego Archiwum Cyfrowego. Jak wyglądało życie w tamtym czasie?

📢 Toruń. Bulwar Filadelfijski otwarty w całości. Sprawdziliśmy, jak się po nim jeździ Bulwar Filadelfijski z powodu remontu zamknięto we wtorek 4 października 2022 roku. W całości otwarto przejazd w miniony wtorek 14 maja. 📢 Uwaga! Tu w regionie kujawsko-pomorskim wkrótce wyłączą prąd! Lepiej to wiedzieć Spółka Energa Operator zaprezentowała aktualne informacje o planowanych wyłączeniach energii elektrycznej w województwie kujawsko-pomorskim. Sprawdź, czy to dotyczy także Twojej okolicy i nie daj się zaskoczyć!

📢 Emeryci dostaną nawet 400 zł zwrotu podatku z 13. i 14. emerytury! Sprawdź, kiedy wypłaty na konta seniorów 16.05.2024 Kiedy ruszy okres rozliczeń PIT za 2023 rok, ZUS automatycznie wypłaci emerytom zwrot zaliczki pobranej na poczet podatku dochodowego od 13. i 14. emerytury! Kto może się spodziewać zwrotu nawet do 400 złotych? Szczegóły w naszym artykule.

📢 Oto jak mieszkają książę William i księżna Kate z dziećmi. Tak wyglądają wnętrza ich posiadłości [ZDJĘCIA] 16.05.2024 Od lata 2022 roku rodzina królewska przeniosła się do Adelaide Cottage, znajdującym się w Windsor Home Park. Posiadłość została wybudowana jeszcze w XIX wieku dla żony króla Wilhelma IV, Adelajdy. Wcześniej, przez wiele lat książę William i księżna Kate mieszkali w Pałacu Kensington. To tam wychowywały się ich dzieci. Zobaczcie zdjęcia! 📢 Te przedmioty z PRL mogą być warte fortunę! Pralka Frania, stare żelazka, pamiątki z PRL. Sprawdź, czego szukają kolekcjonerzy! 16.05.2024 Przedmioty z PRL cieszą się rosnącą popularnością wśród Polaków. Wiele osób z sentymentem lubi wracać do czasów PRL, a szczególnie do przedmiotów, którymi w ówczesnym czasie się posługiwaliśmy. Mają one swój niepowtarzalny charakter, ogromną jakość wykonania, a obecnie mogą również osiągać naprawdę zawrotne ceny. Przedmioty z PRL mogą stanowić wartość dodaną dla naszego domu czy mieszkania, będąc interesującym dodatkiem. Za jaką cenę można na portalach aukcyjnych znaleźć stare przedmioty z PRL? Sprawdźcie, jakie przedmioty z czasów PRL są poszukiwane przez kolekcjonerów.

📢 Praca sezonowa 2024 za granicą - gdzie wyjechać, by dobrze zarobić? Jak szukać ofert pracy? Bardzo dużą popularnością, w szczególności w okresie letnim, cieszy się praca sezonowa poza granicami Polski. Choć decydują się na to przede wszystkim osoby młode - uczniowie (maturzyści) oraz studenci, czyli osoby mające przerwę wakacyjną - na pracę sezonową z powodzeniem mogą zdecydować się również starsze od nich osoby. Co zatem warto wiedzieć o takiej dodatkowej pracy zarobkowej?

📢 Takie tanie działki budowlane można teraz kupić w powiecie toruńskim. Jakie są ceny? Sprawdź! Sprawdziliśmy, ile trzeba obecnie wydać na najtańsze działki budowlane, które zlokalizowane są w powiecie toruńskim. Więcej szczegółów oraz zdjęcia znajdziesz w galerii. Wszystkie ogłoszenia pochodzą z portalu OtoDom.pl 📢 Moda komunijna 2024 w Toruniu. Takie królują kreacje wśród kobiet! Co jest trendy w tym sezonie? Sezon komunijny 2024 trwa w najlepsze. O ile mężczyźni nie mają zazwyczaj problemu z ubraniem, to w przypadku kobiet pojawia się wiele wątpliwości. Co ubrać na komunię, aby ładnie i modnie wyglądać? Sprawdziliśmy jak kto wygląda w Toruniu!

📢 Tydzień Godnego Porodu na Bielanach. Mamy spotkały się ze specjalistami, by dowiedzieć się więcej o porodzie i połogu Tydzień Godnego Porodu trwa. Przyszłe mamy spotkały się w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Toruniu na wydarzeniu, w którym wzięli udział specjaliści w zakresie położnictwa. To ważne przedsięwzięcie, dzięki któremu kobiety poznały swoje prawa okołoporodowe, zgłębiły wiedzę hormonalną oraz miały okazję dowiedzieć się więcej o nowej sytuacji w ich życiu.

📢 Piłkarze Lecha Poznań, którzy odejdą w letnim okienku transferowym. Czas na wietrzenie szatni i pozbycie się "sytych kotów" Przed Lechem Poznań kolejny etap w historii. Zatrudnienie Mariusza Rumaka okazało się dużym błędem, pomimo tego, że "Kolejorz" nadal ma szanse na podium i grę w europejskich pucharach. Ekipa z Wielkopolski na początku tygodnia potwierdziła, że w nowym sezonie trenerem będzie Niels Frederiksen. Szkoleniowiec i włodarze klubu muszą nieco odświeżyć kadrę i pozbyć się niepotrzebnych zawodników. Oto piłkarze, którzy są na wylocie.

📢 Piękne Polki z PRL-u. W stu procentach naturalne, bez botoxu i operacji plastycznych. Tak wygląda prawdziwy wdzięk i kobieca delikatność Zjawiskowa uroda, pewność siebie i klasa - to po prostu piękne Polki z czasów PRL. Bez botoxu i Phonów. Zobaczcie archiwalne fotografie przedstawiające prawdziwe ślicznotki z tamtych lat, które nie potrzebowały wybiegu, by prezentować swoje wdzięki i klasę. Przejdź do galerii zdjęć i przypomnij sobie urokliwe Panie PRL-u.

📢 Matematyka na egzaminie ósmoklasisty. Jak radzą sobie z nią uczniowie SP nr 2 w Toruniu? 100 minut mają uczniowie na rozwiązanie arkuszy z matematyki podczas trwającego od wczoraj egzaminu ósmoklasisty. My towarzyszymy młodzieży ze Szkoły Podstawowej nr 2 przy ul. Targowej w Toruniu. 📢 Odczuwasz to podczas snu - co to w ogóle znaczy? To rak może niszczyć Twój organizm! Takie objawy powinny Cię zaniepokoić Rak kości jest niezwykle podstępnym nowotworem. Przede wszystkim jego charakterystyczny objaw jest bardzo mylnie interpretowany. Samo rozpoznanie choroby jest przez to zwykle późne, a zatem utrudnione jest wprowadzenie skutecznej terapii. Jak rozpoznać, że mamy raka kości?

📢 Lepiej nie odbieraj tych numerów telefonu! Możesz stracić pieniądze! Wiemy, które połączenia są niebezpieczne [Lista] Wielu oszustów swoje działania koncentruje na przekonaniu nas, że są osobami godnymi zaufania. Podszywają się pod pracowników banków i innych istotnych instytucji. Są pewne numery, o których już teraz wiadomo, że powinniśmy ich unikać. Jakie to połączenia są niebezpieczne? Zobacz! 📢 Te samochody kradną najczęściej. Masz takie auto? Lepiej uważaj W Polsce cały czas dochodzi do kradzieży samochodów. Co prawda jest ich mniej niż jeszcze 10 lat temu, ale ciągle auta nielegalnie zmieniają właścicieli. Od kilku lat w Polsce złodzieje kradną rocznie ponad 6 tysięcy samochodów. W 2022 roku skradziono dokładnie 6157 pojazdów osobowych i dostawczych o wadze do 6 ton dopuszczalnej masy całkowitej. 📢 Dodatki dla emerytów po 65. i 75. roku życia. Warto skorzystać! Nawet aż 500 złotych dla seniora Emerytura. Seniorzy, którzy ukończyli 65. oraz 75. rok życia mogą otrzymywać o wiele wyższe świadczenie emerytalne. Co trzeba zrobić? Otóż wystarczy spełnić kilka warunków, aby dostawać nawet 500 zł dodatkowych środków. Niektórzy mogą otrzymać znacznie więcej! Również po 60. i 75. roku życia jest kilka sposobów na dodatkowy zastrzyk gotówki. Zobacz szczegóły.

📢 Oto ponad 10-letnie auta osobowe, które charakteryzują się minimalną ilością usterek. Samochody warte szczególnej uwagi 10-letnie i nieco starsze samochody wcale nie muszą być jeżdżącymi złomami. Warto czasami rozważyć kupno takiego auta tym bardziej że niektóre z modeli całkiem dobrze znoszą upływ czasu. Wiele egzemplarzy jest bardzo dobrze wyposażonych, spełniają też wszelkie normy bezpieczeństwa. I co najważniejsze mimo wciąż rzadko się psują. Świadczy o tym raport niemieckiego Stowarzyszenia Inspekcji Technicznej czyli TUV. Które modele najlepiej znoszą upływający czas? Sprawdź! 📢 Nowy bonus za staż małżeński otrzymają osoby w podeszłym wieku i może on wynosić nawet 5 000 złotych! Co najmniej 5 tysięcy złotych dodatku może trafić do wybranych grup seniorów! Wszystko za sprawą petycji, która jest obecnie procedowana w parlamencie. W tym momencie w Senacie jest inicjatywa obywatelska, która rozszerza nagrody dla seniorów mających dłuższy staż małżeństwa. Wiele wskazuje na to, że jeszcze przed wyborami Senat oraz Sejm podejmą ostateczną decyzję, czy projekt wejdzie w życie. A co takiego ona zakłada? Więcej w naszym materiale.

📢 Te tajne kody w telefonie z systemem Android warto znać! Mogą się przydać! Nieznane, ukryte kody na telefon z Androidem są niezwykle pomocne. Niestety, mało kto ma świadomość tego, że one istnieją, a szkoda. Można ich używać, pozwalają one na odblokowanie części funkcji oraz ustawień. Po wpisaniu kodów na telefon nie trzeba niczego zatwierdzać, a ich funkcja zostanie zastosowana. Co dają te kody? Jak z nich korzystać? Zobaczcie! 📢 Małe auta są bezawaryjne i doskonale sprawdzają się w ruchu miejskim. Charakteryzują się niezwykle rzadkimi awariami Małe, sprytne auto idealnie nadające się do miasta i jeszcze najmniej awaryjne. Taki samochód chciałby każdy kierowca. Wybór modeli jest bardzo duży. Jaki jednak wybrać ten najlepszy, by idealnie spełniał te wszystkie warunki? Warto zaufać rankingom awaryjności. Jeden z nich przygotowuje ADAC. Zobacz najmniejsze samochody, które okazały się najmniej awaryjne.

📢 Tak mieszka Sylwia Grzeszczak. Oto prywatne zdjęcia znanej piosenkarki, która w zeszłym roku rozstała się z Liberem Sylwia Grzeszczak od lat utrzymuje się w czołówce polskich piosenkarek. Jej przeboje nucą osoby w różnym wieku. Przez lata tworzyła udany związek z Liberem. Ostatnio gruchnęła wiadomość, że para rozstała się. Ta wiadomość opublikowana 20 września wstrząsnęła fanami artystów. Jak poinformowali we wspólnym oświadczeniu do rozstania doszło już jakiś czas temu. Jak zapewniają nadal się szanują i przyjaźnią. Wspólnie chcą wychowywać córkę. 📢 Ta choroba zbiera śmiertelne żniwo. Może dotknąć każdego. Masz też takie niepokojące objawy? Zakrzepica to jedna z chorób, które podstępnie przyczyniają się do znacznego pogorszenia zdrowia pacjentów. Rozwija się praktycznie bezobjawowo a jej skutki mogą mieć poważne konsekwencje dla zdrowia i życia osób, których dotyka. Choroba zakrzepowo-zatorowa polega na formowaniu się wewnątrz żył głębokich skrzeplin utrudniających lub wręcz uniemożliwiających prawidłowy przepływ krwi. W konsekwencji prowadzi do zawałów i udarów. Co roku w Europie około pół miliona osób umiera właśnie z powodu tego schorzenia.

📢 Na Targowisku Miejskim zrobił się ruch. Kupcy czekają na informacje o budowie trasy staromostowej Zgodnie z wieloletnią tradycją w maju, gdy pojawiły się nowalijki, ruch na targowiskach ożył. We wtorek przy Szosie Chełmińskiej trudno było dostać się do stoisk - praktycznie przy wszystkich stały kolejki. 📢 Tak wygląda pierwsze stadium Alzheimera? Jak rozpoznać tę podstępną chorobę? Zwróć uwagę na te objawy Choroba Alzheimera to podstępna choroba, która często niezauważona rozwija się latami. Charakteryzuje się zmniejszeniem funkcji poznawczych, zwłaszcza pamięci oraz zaburzeniami zachowania. Na jej końcu chory traci kontakt z otoczeniem. Jakie zmiany są charakterystyczne dla choroby Alzheimera? Na co zwrócić uwagę, by wcześni wykryć chorobę? Zobacz, czym charakteryzuje się choroba Alzheimera.

📢 Objawy cukrzycy typu drugiego. To powinno was zaniepokoić Nie bez przyczyny cukrzycę nazywamy chorobą cywilizacyjną. Z roku na rok zwiększa się liczba osób, które zapadają na tę chorobę. Na świecie to prawie 500 milionów osób. W Polsce na cukrzycę choruje 3 miliony mieszkańców. Według statystyk co 11 dorosły na świecie ma zdiagnozowaną cukrzycę, natomiast w Polsce 1 na 4 osoby powyżej 60. roku życia ma stwierdzoną cukrzycę. Oto objawy, które powinny cię zaniepokoić.

📢 Run Toruń Plaza - Zwiedzaj ze Zdrowiem. Tak było na starcie biegu na 5 km - zobaczcie zdjęcia! W niedzielę Toruń należał do biegaczy. Bieg na dystansie 5 kilometrów startował pod Motoareną, a finiszował na Bulwarze Filadelfijskim. Biegliście? Poszukajcie się na zdjęciach ze startu biegu!

📢 Pierwsza Komunia Święta na Stawkach w Toruniu: przystąpiły do niej dzieci SP nr 14 Do Pierwszej Komunii Świętej przystąpiły w niedzielę 12 maja dzieci z parafii Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny na Stawkach w Toruniu. 📢 Run Toruń Plaza - Biegaj ze Zdrowiem. Tak było na starcie i mecie - zobaczcie zdjęcia! To była już trzynasta edycja Run Toruń - Zwiedzaj ze Zdrowiem. Biegacze tym razem startowali przy CH Plaza i Motoarenie Toruń. Zapraszamy do oglądania zdjęć ze startu biegu na 10 km i zawodników na mecie na Bulwarze Filadelfijskim.

📢 Tomasz Lis z nową partnerką Moniką - tak mieszka i żyje na co dzień. Oto dom dziennikarza Życie prywatne Tomasza Lisa przez lata wzbudzało kontrowersje. Dziennikarz po latach odszedł od Kingi Rusin, po to by związać się z Hanną Lis - która była świadkową na jego pierwszym ślubie. Jednak małżeństwo z Hanną Lis również nie przetrwało. Teraz gwiazdor układa sobie życie u boku Moniki Urbańczyk. Oto jak mieszkają i żyją na co dzień.

📢 Plecak ewakuacyjny - to powinien zawierać! Masz to w domu? Spakuj w razie wojny lub innej sytuacji kryzysowej Zapewnienie sobie i swoim bliskim odpowiedniego wyposażenia na wypadek wojny może być kluczowe dla przetrwania i bezpieczeństwa. Artykuł przedstawia praktyczne porady dotyczące tego, co powinno znaleźć się w plecaku ewakuacyjnym, aby być gotowym na różne sytuacje kryzysowe.

📢 Te samochody są prawie nowe i borykają się z usterkami. Zobacz, które są najbardziej awaryjne według raportu TUV Kupno samochodu to zawsze wyzwanie. Tak samo przygotowują się do tego Ci, którzy zamierzają kupić auto 10-letnie, jak i ci zainteresowani 3-letnim pojazdem. W jednym i drugim przypadku kierowcy przed zakupem podpierają się różnego rodzaju rankingami awaryjności. Jednym z nich jest coroczny raport TUV, dotyczący awaryjności pojazdów. Raport powstaje co roku na podstawie okresowych badań technicznych pojazdów. Dane, które się pojawiają w zestawieniu, dotyczą okresowych badań technicznych wykonywanych na terenie Niemiec. 📢 Stare banknoty z PRL-u. Tyle kosztują! Warto je teraz sprzedać. Taka jest wartość pieniędzy z PRL-u [cennik] Banknotami z PRL-u w sklepie nie zapłacimy, nie zmienia to jednak faktu, że wciąż mogą być one niezwykle cenne. Wszystko zależy od stanu zachowania, typu banknotu, a także od jego unikalnych cech. Na niektóre banknoty czyhają kolekcjonerzy. Czego dokładnie poszukują? Co zwiększa wartość banknotów z PRL-u? Zobacz szczegóły!

📢 Ten sprzęt był popularny w PRL-u! Co dzisiaj dzieje się z tymi markami? Które z nich istnieją do dzisiaj? [ZDJĘCIA] W czasach PRL-u wbrew pozorom miał miejsce wyraźny rozkwit technologii. Choć dzisiaj postęp zdaje się być o wiele większy, a sprzęt diametralnie nowocześniejszy, niektóre urządzenia z PRL-u były niezwykle nowoczesne. Marki odpowiedzialne za ich powstanie były niegdyś niezwykle znane. Część z nich przetrwała do dzisiaj! Co się z nimi dzieje?

