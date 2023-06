Prasówka 17.06.2023 - najważniejsze wydarzenia. Przygotowaliśmy przegląd prasy z wczoraj

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 16.06. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Najdroższy dom w Toruniu na sprzedaż. Cudowny widok za 17,5 tys. zł za metr kw. Zobacz na zdjęciach”?

Prasówka 17.06: top 3 artykuły z wczoraj

📢 Najdroższy dom w Toruniu na sprzedaż. Cudowny widok za 17,5 tys. zł za metr kw. Zobacz na zdjęciach Dom marzeń w Toruniu znajdzie niebawem nowego nabywcę. Kto zostanie właścicielem willi nad brzegiem Wisły nie wiadomo. Pewne jest, że musi mieć gruby portfel, a w nim 12,5 miliona.

📢 Emerytury lipcowe 2023 - zmiany w stawkach rok do roku. Takie są teraz świadczenia dla seniorów - wyliczenia brutto i netto Emerytury lipcowe 2023 - zmiany w stawkach rok do roku. Seniorzy w tym roku otrzymali podwyżki, zgodnie z tegorocznymi zasadami waloryzacji kwotowo-procentowej. Niektórzy zyskali do swoich świadczeń 250 złotych brutto, a inni otrzymują wyższą emeryturę o 14,4 procent. Zobacz, jakie będą stawki emerytur w lipcu 2023.

📢 Oto modne fryzury na lato 2023. Zobacz najmodniejsze pomysły na włosy krótkie i długie Modne fryzury na lato 2023. Latem chce się wyglądać lekko, atrakcyjnie i kobieco. Lato to także dobry czas na odrobinę szaleństwa - ostre cięcie, grzywkę czy zmianę koloru włosów. Wiemy, jakie są modne fryzury na lato 2023. Najmodniejsze stylizacje to wielki powrót z lat 90. XX wieku. Tegorocznym hitem jest także grzywka! Zobacz modne pomysły na fryzury dla włosów długich i krótkich na lato 2023.

📢 Tyle zarabiają kierowcy samochodów ciężarowych w 2023 roku. Zdradzili nam ile zarabiają Praca kierowcy samochodów ciężarowych nie należy do łatwych i przyjemnych. Praca zdala od domu, częste kłopoty ze znalezieniem noclegu, spanie w samochodzie, brak prysznica. To tylko kilka wad tej pracy. Kierowcy ciężarówek mogą liczyć za to na stosunkowo wysokie wynagrodzenia. Jakie? Mamy kilka przykładów.

📢 Tak mieszka Justyna Steczkowska. Ekskluzywna willa kosztowała fortunę! - zobacz zdjęcia Justyna Steczkowska to niekwestionowana diva polskiej sceny muzycznej. Jej głosem, urodą, talentem, a także klasą zachwycają się wszyscy od lat. Zawsze jest nienagannie ubrana i do wszystkich wyraża się z odpowiednim szacunkiem. Instagram jest miejscem, na którym dzieli się prywatnymi zdjęciami ze swoimi obserwującymi. To tam można zobaczyć, w jakich warunkach mieszka "Dziewczyna Szamana". Willa Justyny Steczkowskiej kosztowała fortunę! 📢 Takie są ceny nad morzem 2023. Za ile zjemy rybę z frytkami? Sprawdź cenniki z restauracji, bistro i budek w Mielnie [ZDJĘCIA] Sezon letni nad morzem już się rozpoczął, a w miejscowościach nadmorskich, takich jak Mielno, już otwierane są punkty gastronomiczne. Czy można tam zjeść rybę z frytkami za nieco ponad 30 złotych? Jakie są ceny różnych dań obiadowych? Ile trzeba zapłacić za hamburgera, zapiekankę czy gofra? Postanowiliśmy sprawdzić najnowsze cenniki w restauracjach, bistro oraz różnych punktach z jedzeniem w nadmorskim Mielnie.

📢 Emerytura pomostowa - kto może przejść? Więcej osób dostanie teraz dodatkowe pieniądze? Emerytura pomostowa to świadczenie okresowe. Przysługuje do osiągnięcia powszechnego wieku emerytalnego. Z emerytury pomostowej skorzystać mogą osoby, które wykonywały prace w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze. W ostatnich dniach pojawił się nowy projekt, zapowiadający dużą nowość i zmianę w zasadach emerytury pomostowej. Po zmianach emerytura pomostowa mogłaby objąć większą liczbę osób. Co dokładnie ma się zmienić? Kto może przejść na emeryturę pomostową i jakie warunki trzeba spełnić? Kiedy najlepiej przejść na emeryturę pomostową 2023? Wyjaśniamy w naszym artykule.

📢 Toruń. Truskawki tańsze już nie będą? Sprawdziliśmy ceny na targowisku przy Szosie Chełmińskiej W piątek na miejskim targowisku przy Szosie Chełmińskiej w Toruniu truskawki kosztowały średnio 8 złotych. Znacznie droższe były czereśnie.

📢 Sprzęt od wojska za grosze! To dostaniesz w sklepie AMW online za kilka złotych! Agencja Mienia Wojskowego prowadzi swój sklep internetowy, w którym kupić możemy wiele ciekawych gadżetów wojskowych, ubrań oraz akcesoriów. Każdy miłośnik militariów z pewnością znajdzie tutaj coś dla siebie. My tym razem prezentujemy przegląd tanich rzeczy wojskowych ze sklepu online AMW. Szczegóły w galerii!

📢 Podwyżki dla nauczycieli 2023. Będą wyższe pensje. Nawet o 20 procent więcej w oświacie? Od kiedy? Zobacz stawki, nowe zasady i przepisy Podwyżki dla nauczycieli 2023. Minister edukacji podpisał projekt nowelizacji rozporządzenia w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli pod koniec lutego. Nauczyciele mają zacząć zarabiać więcej. To krok we właściwym kierunku, lecz zapewne kwoty nie rzucają na kolana. Wiemy przecież dobrze jak wymagająca jest praca nauczyciela w Polskiej szkole. Od kiedy wzrosną stawki płac w edukacji? Ile zarobią nauczyciele po podwyżce? Zobacz stawki!

📢 Tak mieszka Katarzyna Dowbor. Zobaczcie tradycyjny i stylowy dom byłej prowadzącej Nasz Nowy Dom Katarzyna Dowbor od lat mieszka w podwarszawskiej wsi. Gwiazda ceni sobie naturalne i zaciszne miejsce jakie stworzyła. Przez dekadę pomagała rodziną w potrzebie, aby stworzyć im wymarzony własny dom. W programie Nasz nowy dom nie tylko nadzorowała remonty, ale i pomagała spełniać marzenia rodziny. A jak wygląda od środka dom prezenterki? Zobaczcie sami. 📢 Na zakup tych samochodów wystarczy 5 tysięcy złotych. Czy warto inwestować w starsze auta? Czy kupno samochodu za 5 tysięcy złotych zawsze musi oznaczać kłopoty na drodze? Niekoniecznie. Oczywiście prawdopodobieństwo wystąpienia awarii jest większe niż w przypadku nowszych aut, ale nawet samochody 20-letnie potrafią być w całkiem dobrym stanie. Trzeba tylko solidnie poszukać. Oto, jakie modele możesz kupić za 5 tysięcy złotych.

📢 Podwyżki dla żołnierzy 2023. Komu wojsko daje najwięcej zarobić? Zobacz ile zarabia szeregowy a ile oficer Podwyżki dla żołnierzy stały się faktem. W Dzienniku Ustaw opublikowano rozporządzenie ministra obrony o podwyżce uposażeń żołnierzy zawodowych. Ile teraz zarabiają żołnierze? Sprawdźcie stawki!

📢 Będzie wyższa czternasta emerytura dla seniorów? Rząd mówi o rządowej furtce Ustawa dotycząca czternastej emerytury zawiera w swoich przepisach furtkę, o której mówi minister rodziny i polityki społecznej. Marlena Maląg zaznacza, że rozporządzeniem Rady Ministrów będzie można decydować o terminie wypłaty, a także i o wysokości czternastej emerytury. Czy to oznacza, że popularna "czternastka" będzie jeszcze wyższa niż dotychczas? Przeczytaj o szczegółach. 📢 Uważaj! Lepiej nie odbieraj tych numerów telefonu, bo stracisz pieniądze! Wiemy, które połączenia są niebezpieczne [Lista] Wielu oszustów swoje działania koncentruje na przekonaniu nas, że są osobami godnymi zaufania. Podszywają się pod pracowników banków i innych istotnych instytucji. Są pewne numery, o których już teraz wiadomo, że powinniśmy ich unikać. Jakie to połączenia są niebezpieczne? Sprawdź!

📢 Płaca minimalna 2024 - prognozy. Ile wyniesie na rękę? Mamy szacunkowe stawki! Ta podwyżka będzie rekordowa Płaca minimalna 2024. Ile wyniesie w przyszłym roku? Wiele wskazuje na to, że będzie rekordowa! W przyszłym roku też trzeba się spodziewać waloryzacji dwa razy w roku. Oto szczegóły! 📢 Te 10-letnie samochody mało awaryjne i najbardziej godne polecenia. Oto najlepsze modele według raportu TUV Traktujesz 10-letnie samochody jak jeżdżący złom i nigdy nie rozważałeś kupna takiego auta? Nie w każdym przypadku masz rację.

Okazuje się, że samochody mające 10 i więcej lat wcale nie muszą być zagrożeniem na drodze. Wiele modeli jest naprawdę w świetnym stanie. Mimo upływu lat, niektóre z nich wciąż są mało awaryjne. Świadczy o tym raport niemieckiego Stowarzyszenia Inspekcji Technicznej czyli TUV. Które modele najlepiej znoszą upływający czas? Sprawdź!

📢 Średnie zarobki w policji 2023. Tyle dostają mundurowi! Jakie są stawki na poszczególnych stanowiskach w polskiej policji? Wyliczenia Zarobki w policji 2023. Ile zarobią mundurowi? Czy rzeczywiście ich pensja to przysłowiowe "kokosy"? Nie do końca jeśli dodać do nie m.in. nadgodziny, pracę w trudnych warunkach czy służbę w święta i dni wolne. Oto ile wynosi pensja policjanta na różnych stanowiskach! Więcej w naszym materiale! 📢 Poszukiwane banknoty i monety z PRL-u. Jeśli masz je w domu, to możesz być bardzo bogaty Czasy PRL wciąż dla niektórych mogą być kuszące. Banknoty i monety z tego okresu są najlepszym tego dowodem. Ich wartość wzrasta, obecnie można sprzedać je za spore sumy. Dlatego też warto zajrzeć do piwnicy lub na strych. Ile są warte? Jak poznać cenne banknoty i monety? Oto szczegóły!

📢 Takie samochody najczęściej kradną. Masz takie auto? Te modele, których trzeba mocno pilnować przez złodziejami W Polsce cały czas dochodzi do kradzieży samochodów. Co prawda jest ich mniej niż jeszcze 10 lat temu, ale ciągle auta nielegalnie zmieniają właścicieli. Od kilku lat w Polsce złodzieje kradną rocznie ponad 6 tysięcy samochodów. W 2022 roku skradziono dokładnie 6157 pojazdów osobowych i dostawczych o wadze do 6 ton dopuszczalnej masy całkowitej. 📢 Wyższe pensje dla pielęgniarek już od lipca. Większe pieniądze także dla lekarzy. Nawet 9201 zł w służbie zdrowia! Kto aż tyle zarobi? W ochronie zdrowia nadchodzi kolejna podwyżka pensji. Od 1 lipca 2023 roku wzrosną one wraz ze wzrostem minimalnego wynagrodzenia. Jednak w samej służbie zdrowia kwoty te są znacząco wyższe od minimalnego wynagrodzenia. Choć w przypadku najniższych stawek jest to 4125 zł brutto, największe minimalne zarobki w służbie zdrowia wyniosą 9201 zł brutto. Ile dokładnie zarabiać będą lekarze, pielęgniarki i inni pracownicy ochrony zdrowia?

📢 Dodatki dla emerytów po 65. i 75. roku życia. Skorzystaj! Nawet aż 500 złotych dla seniora w 2023 roku Emerytura 2023. Seniorzy, którzy ukończyli 65. oraz 75. rok życia mogą otrzymywać o wiele wyższe świadczenie emerytalne. Co trzeba zrobić? Otóż wystarczy spełnić kilka warunków, aby dostawać nawet 500 zł dodatkowych środków. Niektórzy mogą otrzymać znacznie więcej! Również po 60. i 75. roku życia jest kilka sposobów na dodatkowy zastrzyk gotówki. Oto szczegóły. 📢 Zniżki na prąd 2023. Dla kogo? Nie masz tego dokumentu, nic nie dostaniesz. Oświadczenie trzeba złożyć do końca czerwca! Zniżki na prąd 2023. Przysługuje tobie zwiększony limit energii na gospodarstwo domowe? Musisz złożyć specjalne oświadczenie do swojego usługodawcy! W innym przypadku nie będziesz mógł skorzystać z niższych cen prądu. Oto szczegóły!

📢 Domy już od 69 tys. zł. Oto tanie domy od komornika w Kujawsko-Pomorskiem. Licytacje komornicze w czerwcu 2023 W czerwcu komornicy w Kujawsko-Pomorskiem licytować będą wiele domów. Najtańsze wystawione są na sprzedaż z ceną wyjściową poniżej stu tysięcy złotych. To najczęściej nieruchomości na wsiach, ale licytowane będą też okazyjnie domy w Toruniu. Oto konkrety i zdjęcia. 📢 Darmowe leki dla dzieci i osób starszych. Jakie są zasady? Minister Zdrowia wyjaśnia od kiedy darmowe leki staną się faktem Program darmowych leków dla osób starczych ma być rozszerzony o dzieci oraz osoby 65+. Dotychczas korzystali z niego emeryci po 75. roku życia. Minister Zdrowia wyraźnie jednak mówi o tym, że trwają prace nad powiększeniem puli i zakresu dofinansowania leków. Wstępnie program darmowych leków dla dzieci i osób 65+ ma obowiązywać od września 2023 roku, najpóźniej jednak wejdzie w życie na początku 2024 roku. Na czym dokładnie ma polegać program i jakie leki obejmie?

📢 550 złotych niezależnie od wieku po zmarłym rodzicu? Koniecznie złóż wniosek w ZUS! Specjalny dodatek w ZUS można otrzymać niezależnie od wieku. Wystarczy złożyć prosty wniosek, a ZUS będzie wypłacać pieniądze w wysokości ponad 550 złotych miesięcznie. Trzeba jednak pamiętać, żeby zawnioskować! Nie każda jednak osoba pobierająca rentę rodzinną otrzyma taki dodatek. 📢 Oto samochody najmniej i najbardziej awaryjne. Które auta doceniono? Najnowszy raport TUV Dużą popularnością cieszą się różnego rodzaju rankingi dotyczące awaryjności aut. Jednym z rzetelniejszych jest ten przygotowywany przez niemieckie Stowarzyszenie Inspekcji Technicznej czyli TUV. Raport TÜV powstaje na podstawie danych zebranych podczas okresowych przeglądów technicznych samochodów osobowych w stacjach kontroli pojazdów na terenie Niemiec. Najnowszy dokument zawiera informacje zebrane w okresie między lipcem 2021 a czerwcem 2022 roku. Które modele wypadły w nim najlepiej, a które najgorzej?

📢 To cichy zawał serca. Nie przegap jego pierwszych objawów! Od razu zgłoś się do lekarza Na zawał serca narażona jest znaczna część naszego społeczeństwa. Atakuje znienacka i często kończy się śmiercią. Na zawał umiera bowiem najwięcej osób na świecie. Czym jest zawał serca? To stan niedokrwienia mięśnia sercowego, który skutkuje jego martwicą. Najczęściej jest konsekwencją miażdżycy tętnic wieńcowych. Okazuje się, że na zawał pracuje się latami. Część osób przechodzi tak zwany cichy zawał serca. Jakie są jego objawy? 📢 Tak mieszkają milionerzy w Kujawsko-Pomorskiem. Ich wille i rezydencje są na sprzedaż! Tak wyglądają w środku [zdjęcia] Luksus, nowoczesne aranżacje i duże przestrzenie to m.in. wyróżnia piękne wille i rezydencje w regionie kujawsko-pomorskim. W galerii prezentujemy najnowsze ogłoszenia z portalu Otodom.pl, które dotyczą ofert sprzedaży nietuzinkowych nieruchomości z regionu. Zobacz, ile trzeba na nie wydać!

📢 Te 10-letnie samochody rzadko się psują. Mają wyrobioną markę i warto je kupić. Sprawdź, które modele są godne uwagi 10-letnie i nieco starsze samochody wcale nie muszą być jeżdżącymi złomami. Warto czasami rozważyć kupno takiego auta tym bardziej że niektóre z modeli całkiem dobrze znoszą upływ czasu. Wiele egzemplarzy jest bardzo dobrze wyposażonych, spełniają też wszelkie normy bezpieczeństwa. I co najważniejsze mimo wciąż rzadko się psują. Świadczy o tym raport niemieckiego Stowarzyszenia Inspekcji Technicznej czyli TUV. Które modele najlepiej znoszą upływający czas? SPrawdź! 📢 Nowe emerytury w czerwcu 2023! Poznaj najnowsze wyliczenia brutto i netto. Tyle dostaną seniorzy Emerytury w 2023 roku były waloryzowane wraz z rentami. Dla części osób minimalna podwyżka wyniosła 250 złotych. Tegoroczna waloryzacja kosztowała budżet około 44,15 mld złotych. Ile ostatecznie dostają emeryci w czerwcu? Znamy stawki!

📢 Stare telefony komórkowe. Niektóre modele są warte nawet 4 tys. zł! Gdzie sprzedać stary telefon? Jesteś pewien, że wyrzuciłeś swój stary telefon? Lepiej sprawdź, bo może wciąż gdzieś on zalega. Jeśli tak, możesz spróbować go sprzedać. Okazuje się, że wiele klasycznych, dzisiaj wręcz antycznych telefonów komórkowych jest wartościowych dla niektórych ludzi, w tym dla kolekcjonerów. Jakie modele są cenne? Gdzie można próbować je sprzedać? Za ile można je wystawić na aukcję? 📢 Lekarz bez skierowania? Tu się dostaniesz! Gdzie jest ono wymagane? Co z nagłymi przypadkami? Pojawienie się jakichkolwiek objawów pokazujących pogorszenie zdrowia powinno być dla nas alarmujące. Przede wszystkim powinniśmy udać się wtedy po poradę do lekarza. Nie zawsze jednak wystarczy lekarz rodzinny. Czasem musimy udać się do specjalisty. W niektórych przypadkach niezbędne jest okazanie skierowania od np. lekarza rodzinnego. Są jednak specjaliści, którzy przyjmują na NFZ bez skierowania. Do kogo możemy się udać? Kto zaś wymaga skierowania?

📢 Kupno tych SUV-ów to dobry wybór. Nie zawiedziesz się - są najmniej awaryjne. Zobacz najnowszy raport ADAC Ostatnie lata w motoryzacji to wielka popularność samochodów typu SUV. Wielu kierowców marzy o takim aucie. Cieszą się one dużą popularnością na rynku wtórnym. Ceny tych aut nie są niskie. Czy kupno takiego samochodu to dobry wybór? ADAC, czyli niemieckiego automobilklub sporządza i udostępnia raporty awaryjności poszczególnych modeli. Zobacz, które samochody typu SUV są najmniej awaryjne. 📢 Tanie domy do remontu w Kujawsko-Pomorskiem. Tyle musisz wydać! Sprawdź ogłoszenia [czerwiec 2023] Jakie tanie domy do remontu można kupić obecnie w województwie kujawsko-pomorskim? Sprawdźcie sami! W naszym materiale prezentujemy najnowsze ogłoszenia z portalu OtoDom.pl, które dotyczą tego typu nieruchomości.

📢 Podatki wracają od 1 lipca. Będą też dodatkowe nowe ulgi. Co dokładnie zmieni się w podatkach? Zmiany podatkowe od 1 lipca 2023 roku będą mogły sporo namieszać. Pojawi się część znanych nam podatków, część z nich zniknie... podobnie jak zniknie część ulg podatkowych. Kłopoty będą mieli zwłaszcza podatnicy, którzy zapomną o raportowaniu. Co dokładnie się zmieni? Zobacz!

📢 Autobusami Arrivy jeździć już nie będziemy. Firma zmieniła właściciela Spółka Arriva Bus Transport Polska odjechała do historii, a konkretnie została sprzedana holdingowi Mutares. Transakcja pomiędzy poprzednim i nowym właścicielem, czyli Deutsche Bahn i holdingiem z Monachium, dotyczy jedynie autobusowej części koncernu. Pociągi nadal będą kursowały pod szyldem Arrivy. 📢 "Lato z Radiem" w Toruniu już 25 czerwca. Całodniowy piknik i koncerty gwiazd: Myslovitz i Małgorzaty Ostrowskiej 25 czerwca do Torunia zawita trasa "Lata z Radiem", w tym roku odbywającego się już po raz 52. Na błoniach nadwiślańskich na torunian będzie czekał piknik rodziny oraz koncerty, w tym Myslovitz i Małgorzaty Ostrowskiej. 📢 Trzy dni z wojskowością na pikniku militarnym w Muzeum Twierdzy Toruń W piątek w Muzeum Twierdzy Toruń rozpoczął się piknik militarny, który potrwa do niedzieli. To prawdziwa gratka dla miłośników historii.

📢 Alojzy Kowalski, torunianin 100-lecia, obchodzi piękny jubileusz 20 czerwca Alojzy Kowalski, wybitny oświatowy menedżer i nauczyciel, skończy 90 lat. Urodzony w 1933 roku w Grębocinie pedagog przyczynił się do rozwoju szkół w Młyńcu, Józefowie, Cierpicach oraz trzech w Toruniu - SP 23, SP 6, a na koniec SP 24, w której spędził najwięcej czasu. W 2020 odebrał zaszczytny tytuł "Współczesnego torunianina 100-lecia" w kategorii oświaty.

📢 Zbiórka po pożarze na ulicy Krasińskiego w Toruniu. Kobieta i trójka dzieci bez dachu nad głową W minioną sobotę doszczętnie spaliło się mieszkanie na ulicy Krasińskiego w Toruniu. Teraz zajmująca je kobieta z trójką dzieci nie ma dachu nad głową. Jej siostra zorganizowała zbiórkę pieniędzy. Każdy może się dorzucić. 📢 Okradziono sejf jednej z firm w Toruniu. Policja szybko znalazła podejrzanego i część gotówki Z sejfu jednej z toruńskich firm skradziono 350 tysięcy złotych. Jeszcze tego samego dnia policjanci zatrzymali 40-latka podejrzanego o tę kradzież.

📢 7600 złotych dla wdowy albo wdowca. Takie ma być nowe dodatkowe świadczenie. Kiedy renta wdowia? Jest projekt ustawy 16.06.2023 Oto zmiany w ustawie dotyczącej renty rodzinnej dla wdowca lub wdowcy. Jak uzyskać 7600 złotych? Zgodnie z nowymi przepisami, renta wynosi teraz 7600 złotych. Renta rodzinna jest świadczeniem przyznawanym osobom, które straciły małżonka i znajdują się w trudnej sytuacji finansowej po jego śmierci. Pomysłodawcy ustawy o zmianie renty rodzinnej dla wdowca lub wdowcy dążą do zapewnienia osobom starszym większego wyboru i lepszych możliwości. Projekt ustawy został już przedstawiony Sejmowi i obecnie znajduje się w procesie legislacyjnym. Zmiana w ustawie ma na celu poprawę sytuacji finansowej tych osób, które mają trudności z samodzielnym utrzymaniem się w okresie wysokiej inflacji. 📢 Nie jedz tego na śniadanie. Najbardziej szkodliwe śniadania. Niezdrowe na śniadanie 15.06.2023 Pełnowartościowe śniadanie to najważniejszy posiłek w ciągu dnia. Jednak zdaniem specjalistów, istnieją produkty, których kategorycznie nie można spożywać na czczo. Spożywanie, tych produktów może doprowadzić do problemów. Zobacz, czego nie jeść i nie pić na śniadanie!

📢 Piękności z PRL-u. Naturalnie pewne siebie i przepełnione wdziękiem. Takie kobiety to skarb. Bez botoxu, choć z klasą Zjawiskowa uroda, pewność siebie i klasa - to po prostu piękności z czasów PRL. Bez zbędnych upiększaczy, czy botoxu. Zobaczcie archiwalne fotografie przedstawiające prawdziwe ślicznotki z tamtych lat, które nie potrzebowały wybiegu, by prezentować swoje wdzięki i klasę. Przejdź do galerii zdjęć i przypomnij sobie urokliwe Panie PRL-u. 📢 Tomasz L. spod Torunia sprowadził 10 kg marihuany z Hiszpanii. Wyrok: 5 lat więzienia bez zawieszenia! Surowy wyrok usłyszał 40-letni Tomasz L. z Grabowca pod Toruniem, którego sąd uznał za winnego sprowadzenia z Hiszpanii 10 kg marihuany. Mężczyzna skazany został na 5 lat bezwzględnego więzienia. Tymczasowo aresztowany jest już od blisko dwóch lat. Jego obrońca wnosiła o uniewinnienie i teraz rozważa apelację.

📢 Policjanci z Torunia najlepszym patrolem w województwie. Będą reprezentować region w finale ogólnopolskim Patrol z Torunia wygrał wojewódzkie eliminacje do finału XXVII Ogólnopolskich Zawodów Policjantów Prewencji Turniej Par Patrolowych „Patrol Roku - 2023”. 📢 Toruńskie osiedla Rubinkowo i Na Skarpie z drona. Tak prezentują się z góry! [zdjęcia] Osiedla Rubinkowo i Na Skarpie na dobre wpisały się w pejzaż miasta. Mało tego stanowią jego wielką część.

Są najliczniej zamieszkałą dzielnicą wschodniej części Torunia. Początkowo szare bloki w wyniku termomodernizacji nabrały kolorów i blasku. Mieszkania na tych wielkich osiedlach mają jeszcze tę zaletę, że nikt nie zagląda sobie w okna, gdyż bloki stoją w dość dużej odległości od siebie. Zobaczcie, jak osiedla wyglądają na zdjęciach z drona.

📢 Ten nowotwór dziesiątkuje głównie mężczyzn. Pomóc może kawa i dużo ruchu! Nowotwór jelita grubego jest prawdziwą plagą zarówno u mężczyzn, jak i kobiet. Ten poważny rak jest drugą najczęstszą przyczyną zgonów nowotworowych u mężczyzn (po raku płuca), a także trzecią wśród kobiet (po raku piersi i raku płuca). Co powoduje powstanie tego raka? Co może pomóc?

📢 500 plus dla małżeństw z długim stażem! Oto, jak otrzymać dodatkowe pieniądze ze świadczenia 500 plus 16.06.2023 Kilka tygodni temu na biurko Marszałek Sejmu Elżbiety Witek trafiła obywatelska petycja dotycząca nowego świadczenia 500 plus. Tym razem dodatek ten miałyby otrzymywać małżeństwa z długoletnim stażem. Sprawdź szczegóły, kto może otrzymać 500 plus dla małżeństw. 📢 Te stare meble z PRL są warte majątek! Sprawdź, jakie meble są poszukiwane przez kolekcjonerów. Ceny mebli z PRL 16.06.2023 Te stare meble z PRL mogą być warto ogromne pieniądze! Wielu Polaków z sentymentem lubi wracać do czasów PRL, a szczególnie do przedmiotów, którymi w ówczesnym czasie się posługiwaliśmy. Mają one swój wyjątkowy charakter. Mimo, że lata upływają, wiele osób nie chce się z nimi rozstawać, pozostawiając na pamiątkę. Należą do nich m.in. kryształy, sztućce, porcelana, zabawki, a nawet meble. Wraca moda na przedmioty z czasów PRL. Kolekcjonerzy są w stanie zapłacić za nie naprawdę spore pieniądze. Za jaką cenę można na portalach aukcyjnych znaleźć stare meble z PRL? Sprawdźcie!

📢 Takie są skutki uboczne picia zielonej herbaty. Oni nie mogą jej pić. Jeden z najzdrowszych napojów nie dla każdego 16.06.2023 Skutki uboczne picia zielonej herbaty - dla kogo może być szkodliwa? Zielona herbata zawiera pewne związki, które nie są korzystne dla każdej osoby. Dlatego niektórzy muszą uważać na ilość spożywanego napoju, ponieważ skutki uboczne mogą być poważne. Oto kto powinien unikać picia zielonej herbaty i jakie mogą wystąpić poważne skutki uboczne. Przeczytaj więcej!

📢 Bella Cup, "Ikar", festiwale... Co nie wróciło w Toruniu po pandemii? Ograniczenia związane z pandemią to już na szczęście przeszłość, ale w Toruniu nie wszystkie jest takie, jak przed koronawirusem. Niektóre wydarzenia miały być zawieszone tylko czasowo, a tymczasem okazało się, że nie wróciły już w ogóle. 📢 Krótkie i długie paznokcie na WIOSNĘ 2023. Zobacz pomysły na stylizacje paznokci kwadratowych i w kształcie migdałka 16.06.2023 Paznokcie w kształcie migdałka czy kwadratowe? Długie czy krótkie? Oto 25 pomysłów na wiosenne stylizacje paznokci hybrydowych. Jasne kolory, szalone wzory, beżowe bazy, soczyste barwy, jeśli nie możesz się zdecydować tutaj znajdziesz garść inspiracji. Zobacz, jak pomalować paznokcie o różnych kształtach i wybierz idealną stylizację dla siebie.

📢 Dodatek 550 zł otrzymywany bez względu na wiek! Musisz się śpieszyć, czas jest ograniczony. Sprawdź szczegóły 16.06.2023 Tych pieniędzy nie można zignorować. Aby otrzymać dodatkowe pieniądze, należy złożyć jeden prosty wniosek i Zakład Ubezpieczeń Społecznych będzie musiał wypłacić pieniądze. Natomiast czas jest ograniczony. W naszej galerii znajdziesz wszystkie potrzebne informacje dotyczące dodatku w wysokości 550 zł od ZUS. 📢 Uwaga! GIF wycofuje leki z całej Polski. Masz je w swojej apteczce? Natychmiast je usuń! 16.06.2023 Oto najnowsza lista wycofanych leków! Misją Głównego Inspektora Farmaceutycznego jest zapewnienie bezpieczeństwa pacjentom poprzez sprawowanie nadzoru i kontroli nad wytwarzaniem i obrotem produktami leczniczymi. Uwaga! Leki wycofane z aptek w całej Polsce. Warto zapoznać się z powodami, dla których te leki zostały wycofane z aptek, a także sprawdzić czy macie je w swojej apteczce. Sprawdź, które leki zostały wycofane z obrotu z aptek w całym kraju.

📢 Toruń na weekend. Święto ulicy Horzycy, piknik militarny, a może koncert Cugowskiego? Jak co tydzień w weekend nie zabraknie licznych atrakcji dla mieszkańców Torunia oraz turystów. Coś dla siebie powinien znaleźć chyba każdy - oto nasza rozpiska najciekawszych wydarzeń. 📢 Kujawsko-Pomorskie. Praca do starości. Z konieczności czy miłości? Na starość pracuje się za karę - tak uważa wielu Polaków i taki też wniosek płynie z debaty publicznej Rzecznika Praw Obywatelskich dotyczącej wieku emerytalnego. Mimo wszystko jednak liczba pracujących emerytów rośnie. Na koniec ubiegłego roku było ich w kraju 826 tysięcy - aż o 52 proc. więcej niż przed dekadą. 📢 Nagrody Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego przyznane. Mamy pełną listę wyróżnionych Autorzy najbardziej wartościowych i wyróżniających się przedsięwzięć w dziedzinach publicznej, społecznej i gospodarczej odebrali dziś Nagrody Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

📢 Koncert "Złap oddech" na Jarze w Toruniu. Zobaczcie, jak było! [zdjęcia] Na spotkanie integracyjne z koncertem zaprosili w czwartkowy wieczór (15 czerwca) zespół Sunday Worship i parafia św. Andrzeja Apostoła w Toruniu. 📢 Taka będzie czternasta emerytura 2023 - oto wyliczenia netto. Tyle ZUS wypłaci "na rękę" W 2023 roku zostanie wypłacona czternasta emerytura. W ustawie zapisano, że świadczenie to ma obowiązywać co roku. Od czternastki trzeba będzie jednak zapłacić podatek oraz składkę zdrowotną, nie każdy też dostanie całe świadczenie. W galerii zamieszczamy wyliczenia - sprawdź, jaką czternastkę netto dostaną na konta emeryci. Kto nie dostanie całego świadczenia? W artykule poniżej zamieszczamy najważniejsze informacje na temat czternastej emerytury w 2023 roku. 📢 Toruń. Śmierć czekała na pasach. Tragedia pani Danuty, ale i kierowcy autobusu Grzegorza D. 73-letnia pani Danuta potrącona została przez autobus MZK na pasach przy ul. Dziewulskiego w Toruniu. Zmarła w szpitalu. To wielka tragedia jej rodziny, ale i 59-letniego kierowcy Grzegorza D. Toruniankę wspominają przyjaciele diabetycy - była skarbniczką ich stowarzyszenia.

📢 Te objawy świadczą o braku witaminy K w organizmie. Jak sprawdzić jej poziom? Witamina K jest bardzo istotna dla prawidłowego funkcjonowania naszego organizmu. Bierze ona udział w procesie krzepnięcia krwi i reguluje gospodarkę wapniową. Wspomaga także układ sercowo-naczyniowy. Jej niedobór powoduje określone skutki w organizmie. Pojawiają się charakterystyczne objawy. Jakie objawy świadczą o braku witaminy K? Sprawdź! 📢 Tak nie należy się czesać po 50 roku życia. Takie fryzury podkreślają zmarszczki i dodają lat Wiele kobiet przywiązuje się do danego uczesania na lata. Tymczasem niektóre fryzury zdążyły już dawno wyjść z mody. Warto również pamiętać, że to w czym dawniej było nam do twarzy, niekoniecznie będzie wyglądało korzystnie po upływie dekady. W szczególności dotyczy to kobiet po 50 roku życia. Zebraliśmy fryzury, który lepiej unikać po 50-tce - podkreślają niedoskonałości i dodają lat.

📢 Oto horoskop na drugą połowę czerwca. Takie znaki będą miały szczęście w miłości i finansach, a te muszą uważać Wróżka Roma przygotowała horoskop na drugą połowę czerwca. Niektóre znaki zodiaku mogą liczyć na duże szczęście, inne muszą zachować ostrożność, ponieważ w ich otoczeniu czają się wrogowie. Sprawdź w naszym artykule, co czeka cię w miłości, zdrowiu, pracy czy finansach w najbliższych tygodniach. 📢 Takie są skutki picia piwa. Czy jedno dziennie szkodzi? To mówią eksperci! Czy piwo szkodzi? A może ma wartości prozdrowotne? To fundamentalne pytania, które zadają sobie wszyscy piwosze. Naukowcy i lekarze mają w tym temacie różne opinie. Jedni uważają, że picie piwa ma pozytywny wpływ na ludzki organizm. Inni zaznaczają, że spożywanie alkoholu - nawet niskoprocentowego - to duże niebezpieczeństwo. Jak jest naprawdę? W naszej galerii znajdziecie odpowiedzi na pytania, co dzieje się z organizmem, gdy pijemy piwo. Czy jedno piwo dziennie szkodzi? Oddajmy głos ekspertom.

📢 Kujawsko-Pomorskie. Ksiądz Jacek W. oskarżony o gwałcenie chłopca. W czerwcu ma ruszyć proces w Toruniu Ksiądz Jacek W. przez cztery lata seksualnie wykorzystywał chłopca, a także znęcał się nad nim psychicznie i fizycznie - ustaliła chełmińska prokuratura i skierowała akt oskarżenia do Sądu Okręgowego w Toruniu. Początek procesu wyznaczono na piątek, 23 czerwca. 📢 Takie jedzenie jest rakotwórcze! Oto produkty spożywcze, które zwiększają ryzyko zachorowania na nowotwór. Unikaj ich! Nasz jadłospis może zwiększać ryzyko zachorowania na raka - możemy to powiedzieć z całą pewnością. Badania naukowe dokładnie wskazują, których produktów lepiej unikać, jeśli chcemy zachować zdrowie. Czego nie jeść, by nie zwiększać ryzyka zachorowania na nowotwór? Zobacz w naszej galerii listę najbardziej rakotwórczych produktów. 📢 Czy prawo aborcyjne w Polsce jest łamane? Protest Strajku Kobiet w Toruniu [zdjęcia] Od kilku dni trwa polityczna dyskusja wokół prawa aborcyjnego. W kilkudziesięciu miastach Polski w środę, 14 czerwca, zorganizowano protesty pod hasłem "Ani jednej więcej". W Toruniu protestujący przeszli ulicami starówki pod pomnik Kopernika. Przypomnijmy, że zgodnie z prawem dokonanie aborcji w Polsce jest możliwe, gdy ciąża stanowi zagrożenie dla życia lub zdrowia kobiety lub gdy ciąża powstała w wyniku czynu zabronionego.

📢 Toruń. Problemy na Szosie Chełmińskiej. Jak przebiega budowa trasy tramwajowej na Koniuchach? Jesteśmy prawie na półmetku utrudnień związanych z zamknięciem odcinka ulicy Legionów w Toruniu. Efektem tego są problemy z przejazdem równoległą drogą, czyli Szosą Chełmińską w godzinach szczytu. 📢 Toruń. Dzieci z Hospicjum „Nadzieja” będą miały godne warunki. Otwarcie nowego budynku W czwartek, 15 czerwca, dzieci przeniosą się do nowego, nowoczesnego budynku Hospicjum „Nadzieja” przy ulicy Służewskiej 7 na lewobrzeżu. Oficjalne otwarcie obiektu odbyło się w środę.

📢 Toruń. Szpital na Bielanach zaprasza na drzwi otwarte, będzie można się zbadać za darmo W najbliższy piątek, 16 czerwca, w szpitalu na toruńskich Bielanach odbędą się drzwi otwarte. Mieszkańcy Torunia i okolic będą mogli za darmo skorzystać z badań. 📢 Ola wytatuowała oczy i straciła wzrok. Jest prawomocny wyrok dla warszawskiego tatuatora Zapadł prawomocny wyrok w sprawie tatuatora, który podczas zabiegu tatuowania oczu trwale okaleczył jedną ze swoich klientek. Po wykonaniu tatuażu Aleksandra straciła wzrok. Jedno, bardziej porażone tuszem oko, na które zupełnie nie widziała, zostało zastąpione implantem. Drugim widzi jedynie światło. Piotr A. został uznany przez sąd winnym nieudzielenia pomocy poszkodowanej w czasie zabiegu oraz spowodowania uszczerbku na zdrowiu w postaci trwałego kalectwa.

📢 Planowane wyłączenia prądu w województwie kujawsko-pomorskim. Zobacz, czy zabraknie u Ciebie energii elektrycznej Spółka Energa Operator przedstawiła najnowsze informacje o planowanych przerwach w dostawie energii elektrycznej w województwie kujawsko-pomorskim. Warto sprawdzić, czy to również dotyczy Waszej okolicy! 📢 Nie możesz pić kawy? Te napoje z powodzeniem ją zastąpią. Dodadzą energii i usprawnią pracę mózgu. Co wybrać zamiast „małej czarnej”? Picie kawy przynosi wiele pozytywnych skutków dla naszego organizmu – wspiera układ krążenia, pobudza układ nerwowy i poprawia tolerancję organizmu na wysiłek fizyczny. Mała czarna bez cukru może też zmniejszyć ryzyko wystąpienia zespołu metabolicznego, cukrzycy typu 2, demencji, a nawet nowotworów. Niestety, nie wszyscy mogą bezpiecznie sięgać po ten aromatyczny napój. Zobacz, czym można zastąpić filiżankę tradycyjnej kawy. 📢 Toruń. Psy do adopcji. Te zwierzęta czekają w schronisku na nowy dom [CZERWIEC] Psów, które przebywają w Schronisku dla Zwierząt w Toruniu jest bardzo dużo. Za każdym zwierzakiem stoi osobna historia. Jedne zostały porzucone, inne uciekły, jeszcze inne błąkały się po okolicy. Wszystkie psy czekają na adopcję i nowy dom. Może ktoś znajdzie tu swojego zwierzęcego przyjaciela? Na nowy dom czekają małe, duże, młode, trochę starsze, rasowe i kundelki. Wszystkie do schroniska trafiły w czerwcu.

📢 Tak się bawi Toruń w Hex Clubie. Było gorąco! Zobacz zdjęcia! Co działo się na ostatnich imprezach w Hex Club Toruń? Było bardzo gorąco! Zobaczcie najnowszą fotorelację z imprezy w jednym z najpopularniejszych klubów na toruńskiej starówce. 📢 Brodka, Igo, Szpak i inni na Święcie Województwa. Tłumy! Pod wspólnym niebem Kujawsko-Pomorskiego [zdjęcia] W sobotę wieczorem rozpoczęła się toruńska część obchodów święta województwa. Pod wspólnym niebem, a konkretnie na placu cyrkowym wystąpiło kilka gwiazd polskiej sceny. 📢 Uwaga posiadacze telefonów. Te funkcje w telefonie wyłącz dla bezpieczeństwa i oszczędności baterii Hakerzy coraz częściej próbują się włamać do naszych telefonów komputerów. jak się okazuje najczęściej dochodzi do oszukania użytkowników smartfonów. Wygodne urządzenie, w którym przechowujemy większość cennych dla nas danych, jest łakomym kąskiem dla oszustów. Zobaczcie, jak się przed nimi chronić o czym pamiętać i jakie funkcje koniecznie trzeba wyłączyć w telefonie.

📢 Te samochody są prawie nowe i borykają się z usterkami. Zobacz, które są najbardziej awaryjne według raportu TUV Kupno samochodu to zawsze wyzwanie. Tak samo przygotowują się do tego Ci, którzy zamierzają kupić auto 10-letnie, jak i ci zainteresowani 3-letnim pojazdem. W jednym i drugim przypadku kierowcy przed zakupem podpierają się różnego rodzaju rankingami awaryjności. Jednym z nich jest coroczny raport TUV, dotyczący awaryjności pojazdów. Raport powstaje co roku na podstawie okresowych badań technicznych pojazdów. Dane, które się pojawiają w zestawieniu, dotyczą okresowych badań technicznych wykonywanych na terenie Niemiec. 📢 Tyle zarabiają nauczyciele w 2023 roku. Mamy przykłady ich wypłat Choć zarobki nauczycieli należą do jawnych, bez problemy znajdziemy informacje do średnich zarobków w tym zawodzie w naszym kraju, to jednak wypłaty tej grupy zawodowej nadal są dla nas zagadką. Bo wypłata nauczyciela to wiele składowych, które zależą od bardzo wielu czynników. Udało nam się dotrzeć nie tylko do oficjalnych danych, ale także przykładów od samych nauczycieli. Zobaczcie jak zarabiają w nowym roku.

📢 Polacy poszukiwani przez Interpol. To najniebezpieczniejsze osoby poszukiwane przez policję - 25.02.2023 Interpol wydał obecnie czerwoną notę za 38 osobami poszukiwanymi przez polską policję. Ci mężczyźni mają na koncie najcięższe z przestępstw - od udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, przez morderstwa, po terroryzm. Wśród nich są mieszkańcy Wrocławia, Gdańsku, Warszawy, Legnicy, czy Sandomierza. Jeżeli macie wiedzę na temat kogokolwiek z tej listy - skontaktujcie się z policję. Zgłoszenie można wysłać także droga internetową. 📢 Meble, zegary, zabawki i sprzęt z PRL-u. Masz to w domu? Możesz być bogaty. Sprawdź, ile są one teraz warte! Upływające lata sprawiają, że szczególnej wartości nabierają przedmioty, o których nigdy byśmy nie pomyśleli, że są cokolwiek warte. Nie inaczej jest w przypadku rozmaitych akcesoriów jeszcze z czasów PRL-u. Te, choć niegdyś wydawały się zwyczajne i niewiele warte, dzisiaj są cenione przez koneserów i kolekcjonerów, a także miłośników stylu vintage. Przejrzyj zawartość piwnicy, strychu i starej komody i zobacz, ile możesz zarobić na swoich znaleziskach!

📢 Te banknoty PRL-u są warte fortunę! Stare banknoty poszukiwane przez wielu kolekcjonerów w Polsce. Po ile są wystawiane? Niezwykła wartość kolekcjonerska cechuje wiele starych przedmiotów. W szczególności wyróżnia się tu zarówno stare monety, jak i stare banknoty z PRL-u. Choć jeszcze niedawno ich wartość mogła nie robić wrażenia, dla kolekcjonerów są wiele warte. Można na nich zarobić ogromne pieniądze. Jaka obecnie jest ich wartości i od czego ona zależy? Które banknoty są obecnie najbardziej poszukiwane przez kolekcjonerów? Zobacz koniecznie! 📢 Te samochody walczą z usterkami. To najbardziej awaryjne auta w przedziale 2-3 lat Coraz więcej osób decyduje się na kupno samochodu używanego w miarę młodego. Zanim wyda się określoną pulę pieniędzy warto sprawdzić, które auta dość często mają usterki. Nikt nie chce po kupnie samochodu spędzać w warsztacie więcej czasu niż na ulicach. Usterki nie muszą być nawet poważne, by wyraźnie zniechęciły kierowców do danego modelu. Z pomocą może przyjść raport TÜV, który powstaje na podstawie danych zebranych podczas okresowych przeglądów technicznych samochodów osobowych w stacjach kontroli pojazdów na terenie Niemiec.

📢 Znaczki z PRL-u najbardziej poszukiwane przez kolekcjonerów. Macie je w klaserach? Tyle są teraz warte! Zbieranie znaczków to hobby z długą tradycją. Choć dzisiaj filatelistyka cieszy się wśród ludzi młodych niewielkim zainteresowaniem, kiedyś stanowiła bardzo wyraźne i kosztowne wyzwanie. Obecnie posiadacze starych zestawów znaczków pocztowych mogą pokusić się o ich sprzedaż. To istotne, gdyż mogą dostać za nie całkiem sporą sumę. Może to być nawet kilkaset... tysięcy złotych! Niemałe kwoty dostaniemy również za klasery i kolekcje tańszych znaczków! Co warto sprzedać? Zobaczcie w galerii!