Prasówka 17.12.2023 - najważniejsze wydarzenia. Przygotowaliśmy przegląd prasy z wczoraj

Prasówka 17.12: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Memy o zimie znów rozbawiły internautów. Zobacz najciekawsze grafiki z humorem i uśmiechnij się! Memy o zimie znów rozbawiły internautów, co oznacza, że biały puch za oknem oraz niższe temperatury wywołały lawinę różnych reakcji wśród użytkowników sieci. Dla twórców zabawnych grafik pretekstem stały się między innymi padający śnieg, mroźne powietrze, śliskie drogi i chodniki, a także związane z nimi sytuacje czy wydarzenia. Memy o zimie są komiczną oraz obrazkową formą komentarzy, dotyczących również ludzkich zachowań i postaw wobec panujących za oknem warunków. Bardzo często odnoszą się do powtarzanych z roku na rok tych samych schematów postępowania, a także zjawisk pogodowych, jakie w wyniku zmian klimatycznych coraz częściej dają się we znaki. Te humorystyczne obrazki w sposób zdystansowany wyrażają emocje oraz nastroje, które przejawia wielu ludzi w związku z zimowym okresem. Zobacz najciekawsze memy o zimie i uśmiechnij się!

📢 Kobiety o tych imionach bywają wredne! Te kobiety są mściwe i potrafią dopiec do żywego [17.12.2023] "Uważaj na nią, zrobi ci z życia piekło" - tak niektórzy mówią o pewnych kobietach. Dlaczego? Znawcy znaczenia imion uważają, że kobiety o konkretnych imionach mają trudniejszy charakter niż inne, często są złośliwe, a nawet wręcz wredne! Takie imiona noszą wredne kobiety. Zobacz.

📢 Dom "bydgoskich Griswoldów" po raz kolejny rozbłysnął tysiącami światełek! [17.12.2023 r.] Iluminacje ozdabiające posesję przy ul. Sielskiej 55 w Bydgoszczy kryją w sobie poruszającą serca historią rodzinnej miłości. Postanowiliśmy ponownie odwiedzić gospodarzy, którzy także i w tym roku zachowali tradycję, dodając mieszkańcom świątecznego blasku. To za sprawą około dwustu tysięcy lampek, które i tym razem wzbudziły w bydgoszczanach zachwyt.

Prasówka 17.12: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Tak wyglądała Magda Gessler w młodości. Uwielbiała przygody, przez co wylądowała nawet... w domu publicznym [17.12.2023 r.] Burza blond loków, charyzma, artystyczny wygląd. Chyba każdy w Polsce wie, kim jest Magda Gessler. Znana restauratorka popularność zdobyła w programie "Kuchenne Rewolucje", którego gospodynią jest od 2010 roku. 70-latka może pochwalić się bujnym życiorysem, który byłby świetnym materiałem na film. Liczne romanse, poznanie króla Hiszpani, a nawet... noc w domu publicznym. Zobaczcie, jak wyglądała Magda Gessler w młodości.

📢 Tak mieszka Justyna Kowalczyk. Góralska posiadłość z pięknym widokiem - zobaczcie zdjęcia [17.12.2023 r.] Justyna Kowalczyk to najbardziej utytułowana polska biegaczka narciarska. Multimedalistka Igrzysk Olimpijskich i wielokrotna mistrzyni świata na co dzień mieszka u podnóża gór w miejscowości Kasina Wielka. Jej dom to tradycyjna góralska posiadłość wykonana z belek. Zobaczcie w naszej galerii, jak mieszka Justyna Kowalczyk. 📢 Pensja minimalna 2024 netto - od stycznia duża podwyżka! Ile na rękę musi zapłacić pracodawca? [17.12.2023 r.] Od 1 stycznia 2024 roku rośnie płaca minimalna w Polsce. Nie będzie to jedyna podwyżka minimalnego wynagrodzenia w przyszłym roku - kolejną przewidziano w lipcu (podwójna podwyżka wynika z wysokiej inflacji). Ile netto wyniesie pensja minimalna od stycznia, a ile od lipca 2024 roku. Jaka będzie stawka godzinowa na rękę? O tym piszemy w artykule.

📢 Kuba zginął na drodze w Czarnowie. Co dalej z kierowcą, który go potrącił? Nowe informacje z prokuratury 9 października br. piętnastoletni Kuba został śmiertelnie potrącony na drodze w Czarnowie pod Toruniem (gm. Zławieś Wielka). Kierowca volkswagena na razie nie usłyszał żadnych zarzutów i nie ma zatrzymanego prawa jazdy. 📢 Sezonowe lodowisko w Toruniu. Tak było na jego otwarciu W sobotę 16 grudnia zostało otwarte w Toruniu sezonowe lodowisko. Z obiektu przy ulicy Przy Skarpie można korzystać do 25 lutego 2024 roku. 📢 Podwyżki dla nauczycieli w 2024 - wyliczenia nowych wypłat. Tyle pieniędzy trafi na konta nauczycieli [17.12.2023] Temat podwyżek nauczycieli wraca. Podwyżki dla tej grupy zaplanowano już wcześniej, ze względu na niskie zarobki, które trzeba będzie wyrównać do najniższej krajowej, w niektórych przypadkach. Po wyborach parlamentarnych sytuacja nauczycieli ma się poprawić. Wiele ugrupowań w swoich programach wyborczych miało podniesienie płac belfrów. O ile więcej zarobią nauczyciele w 2024 roku? Sprawdzamy.

📢 Trzynasta Emerytura 2024 - tabela brutto i netto. Takie przelewy mogą trafić do seniorów [17.12.2023] Co z wypłatami trzynastej i czternastej emerytury po wyborach? To pytanie zadaje sobie wielu internautów. Uspokajamy - świadczenie ustanowione przez rząd Zjednoczonej Prawicy pozostaje w 2024. My przygotowaliśmy także wstępne wyliczenia Trzynastej Emerytury 2024 - zobaczcie tabele brutto i netto. 📢 13 emerytura w 2024 - tabela brutto i netto. Takie są prognozowane 13 emerytury w 2024 roku dla emerytów [17.12.2023] Trzynasta emerytura i renta jako stałe, dodatkowe świadczenie weszła do kanonu świadczeń dla seniorów na mocy ustawy w 2020 roku. Wiele osób zastanawia się, czy 13 emerytura pozostanie w mocy po wyborach w 2023 roku. Na razie nic nie wskazuje na to, by trzynasta emerytura miała zostać zlikwidowana. A na jakie przelewy mogą liczyć seniorzy w 2024 roku? Ostatnie dwa lata to rekordowe podwyżki emerytur. Stało się tak, ponieważ wysoka inflacja wpłynęła na wzrost waloryzacji. W 2024 roku waloryzacja również ma być wysoka. Jednak rok 2024 to prawdopodobnie ostatni rok z dwucyfrową waloryzacją. Takie są prognozowane wyliczenia trzynastej emerytury w 2024 roku - zobacz wyliczenia.

📢 Nowe planowane dodatki do emerytur i rent po waloryzacji w 2024 roku. Mamy nowe stawki [17.12.2023] Emeryci i renciści mogą liczyć na rozmaite dodatki do swoich świadczeń. Po przyszłorocznej waloryzacji one również wzrosną. Policzyliśmy, ile wyniosą od 1 marca 2024 roku uwzględniając proponowany wskaźnik waloryzacji wynoszący 12,3 proc. 📢 Te znaki zodiaku mogą wygrać na loterii w święta! Wróżka Roma przepowiada - oni będą mieli szczęście w grach losowych [17.12.2023] Święta Bożego Nardzenia już za pasem. Na same przygotowania wydamy od kilkuset do kilku tysięcy złotych. Po tak dużych wydatkach przyda się podreperować domowy budżet. Wróżka Roma wskazuje, które znaki zodiaku mają na to szansę przy niewielkim nakładzie pracy. Wybrane osoby będą miały szczęście w okresie świąt Bożego Narodzenia i mogą wygrać na loterii! Sprawdź, czy twój znak jest na liście.

📢 Modne paznokcie na grudzień 2023 - zdjęcia. Zobacz stylizacje, wzory, kolory manicure na zimę [17.12.2023] Zobacz jakie paznokcie są najmodniejsze na grudzień 2023. Co jest modne w stylizacjach na zimę, święta i sylwestra? Swoje prace pokazały stylistki paznokci i salony kosmetyczne. 📢 Zamiokulkas - trik na wypuszczanie nowych liści. Wsyp to do doniczki, a zamiokulkas odżyje [17.12.2023] Zadbany zamiokulkas jest wspaniałą ozdobą pokoju. Zdarza się jednak, że zamiokulkas marnieje, liście żółkną lub brązowieją i odpadają, a roślina nie wypuszcza nowych. Zdrowy zamiokulkas ma piękne, błyszczące, mięsiste liście w kolorze głębokiej zieleni. Jeśli twój zamiokulkas wygląda źle, dodaj ten prosty, ale skuteczny nawóz do doniczki. Zobacz przepis na nawóz do zamiokulkasa. 📢 Osoby z tymi schorzeniami nie powinny jeść mandarynek. Im te cytrusy mogą zaszkodzić [17.12.2023] Mandarynki to ulubiony owoc Polaków, po który sięgamy głównie jesienią i zimą. Wielu z nas nie wyobraża sobie świąt Bożego Narodzenia bez tych cytrusów. Mandarynki traktuje się jak młodsze siostry pomarańczy, jednak dużo bardziej słodkie i łatwiejsze w obieraniu. Wspomagają układ odpornościowy, poprawiają kondycje skóry, hamują procesy starzenia. Niestety, nie każdy może jeść mandarynki. Zobaczcie, kiedy lepiej ich unikać.

📢 Nowe paliwo E10 na stacjach od 2024 roku. Tych samochodów nim nie zatankujesz! Dla jakich aut jest nowa benzyna? Lista ADAC Od 2024 r. Polska wkracza w erę nowego paliwa - benzyny silnikowej E10. To zmiana, która dotknie każdego kierowcę, ale czy każde auto jest gotowe na tankowanie tej mieszanki? W tym artykule przyjrzymy się, jakie samochody będą musiały dostosować się do nowego paliwa i dlaczego ta zmiana jest kluczowa dla środowiska.

📢 O jaką kwotę wzrośnie emerytura po waloryzacji w 2024 roku? Oto wyliczenia Co czeka emerytów w 2024 roku? To pytanie nurtuje wielu seniorów, którzy skrupulatnie liczą swoje wydatki. Czy wzrośnie im emerytura i o ile? Wygląda na to, że marcu mogą spodziewać się waloryzacji emerytur przeprowadzonej przez ZUS. Okazuje się jednak, że w 2024 roku może dojść do dwóch waloryzacji świadczeń. Świadczą o tym obietnice partii politycznych, które jak się wydaje, niebawem stworzą rząd.

📢 Psy do adopcji w Toruniu czekają w schronisku na nowy dom na święta! W Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt w Toruniu jest bardzo dużo psów, które trafiły tam z rożnego powodu. Za każdym zwierzakiem stoi osobna historia. Jedne zostały porzucone, inne uciekły, jeszcze inne błąkały się po okolicy. Wszystkie psy czekają na adopcję i nowy dom. Są pieski małe, duże, rasowe i kundelki. Może ktoś znajdzie tu swojego zwierzęcego przyjaciela? 📢 Stare, ale bezawaryjne samochody, które są warte zainteresowania. Zobacz, które starsze modele warto kupić i cieszyć się jazdą Samochody, które mają ponad 10 lat wciąż sobie dobrze radzą na drogach. Niektóre modele komfortem nie ustępują dzisiejszym egzemplarzom. Starsze auta nie zawsze są jeżdżącymi złomami. Dlatego kupno takie samochodu nie zawsze wiąże się z późniejszymi kłopotami. Są modele, które dobrze znoszą upływ czasu i świetnie służą nowym właścicielom. Są dobrze wyposażone także pod względem bezpieczeństwa. Ważne jest także to, że dość rzadko ulegają awariom, a koszty ich naprawy nie zrujnują właściciela. Oto starsze modele, które dobrze wypadły w raporcie niemieckiego Stowarzyszenia Inspekcji Technicznej czyli TUV. Sprawdź!

📢 25 lat stażu pracy i aż tak wysoka emerytura?! Niektórzy dostaną prawie o 50 proc. więcej niż obecnie W Polsce system emerytalny przewiduje, że aby cieszyć się emeryturą, trzeba spełnić nie tylko wymóg wieku, ale także zdobyć imponujący staż pracy. Ostatnie zmiany w przepisach wprowadzają ciekawe perspektywy dla tych, którzy poświęcą 25 lat swojego życia na pracę zawodową. Czy możliwa jest emerytura o 50% wyższa niż obecnie? Sprawdźmy, jakie warunki trzeba spełnić, aby osiągnąć ten imponujący wynik.

📢 Chce ci się ciągle spać? Tych witamin i minerałów brakuje w Twoim organizmie Ciągłe zmęczenie i senność to plaga, która dotyka coraz więcej Polaków. Nie musi to oznaczać zaraz poważnych chorób, ale warto zainteresować się tym naszego organizmu i znaleźć przyczynę nieustannego zmęczenia. Często wystarczy tylko uzupełnić niedobór witamin i minerałów, by poczuć się o wiele lepiej. Zobacz brak jakich składników może powodować ciągłe zmęczenie i senność.

📢 Gwara toruńska. Tak kiedyś mówiono w naszym regionie. Znasz te słowa? Język ma to do siebie, że nieustannie się zmienia. Słowa, które kiedyś używali nasi przodkowie, dzisiaj często znaczą coś innego. Są jednak wyrażenia, które od lat towarzyszą mieszkańcom różnych części Polski. Specyficzne słowa zwane gwarą są charakterystyczne również dla mieszkańców Torunia i okolic oraz tych części Polski, która znajdowała się w zaborze pruskim. Tu wpływ na wyrażenia miał język niemiecki. W wielu częściach w Kujawsko-Pomorskiem cały czas używa się słów, które są charakterystyczne dla tego regionu. Rozumiecie jeszcze znaczenie tych słów? Sprawdźcie. 📢 Rewolucja w L4. Co planuje nowy rząd? Na czym miałaby polegać zmiana? Chorobowe na nowych zasadach Rewolucja w L4 została zapowiedziana wraz z publikacją szczegółów umowy koalicyjnej Koalicji Obywatelskiej, Trzeciej Drogi oraz Nowej Lewicy. Wśród licznych zapisów można było znaleźć przede wszystkim zmiany w naliczaniu składki zdrowotnej, a przede wszystkim zmiany zasad tego, kto płaci za chorobowe pracownika. Na czym mają polegać zmainy?

📢 Świadczenie pielęgnacyjne w 2024 roku. Przygotuj się na zmiany! Świadczenie pielęgnacyjne do tej pory przyznawanie było wyłącznie dla wyłącznie osób rezygnujących z pracy zarobkowej w celu opieki nad osobami niepełnosprawnymi. Wielkie zmiany w tym względzie mają jednak wejść już 1 stycznia 2024. Co dokładnie się zmieni? Kto i na jakich zasadach przyznawane będzie świadczenie pielęgnacyjne?

📢 Sprawdź te SUV-y - są najmniej awaryjne i długo służą użytkownikom. Sprawdź raport ADAC SUV-y szturmem zdobyły polskie ulice. Kierowcy zakochali się w tym typie samochodu. Liczba SUV-ów na ulicach gwałtowanie wzrosła. Popularnością cieszą się nie tylko nowe modele, ale również te wyprodukowane kilka lat temu. Widać to po ogłoszeniach na rynku wtórnym. W ostatnich latach trwałość tych samochodów również znacznie wzrosła. Mówią o tym raporty awaryjności przygotowywane przez ADAC, czyli niemiecki automobilklub. Zobacz, które SUV-y są najmniej awaryjne. Oto TOP 12.

📢 Te paznokcie są najmodniejsze w sezonie zimowym 2023/2024. Co króluje wśród topowych stylizacji? I choć do kalendarzowej zimy zostało jeszcze trochę czasu, już teraz moda została przejęta przez zimowe stylizacje. Królują nie tylko świąteczne inspiracje, lecz także sylwestrowy blask. Co oprócz reniferów, czerwieni i brokatu? Dobrze znana klasyka, kreatywność i wyraziste barwy. Przedstawiamy TOP 10 zimowych stylizacji paznokci. 📢 500 plus także dla emerytów! Sprawdź, co trzeba zrobić, żeby je dostać Dobra nowina zaskoczyła wiele osób - program 500+ nie omija już nawet emerytów! Czy to rzeczywiście możliwe? Jakie warunki trzeba spełnić, aby korzystać z tego wsparcia finansowego po zakończeniu aktywnej kariery zawodowej? Przyjrzyjmy się temu z bliska. 📢 CUK Anioły Toruń - Krishome Września. Niespodziewane dwie godziny emocji [zdjęcia] W 13. kolejce II ligi siatkarze CUK Anioły Toruń podejmowali Krishome Września. W hali SP 28 lider zmierzył się z siódmym zespołem w tabeli.

📢 Emeryci mogą liczyć na spory zwrot pieniędzy w 2024 roku. Ile wpłynie na konto i kiedy? Emeryci, którzy otrzymują co miesiąc mniej niż 2,5 tysiąca złotych brutto otrzymają zwrot naliczonego podatku PIT od 13. i 14. emerytury. Urząd skarbowy pieniądze wypłaci w lutym 2024 roku. W tabeli przedstawiamy, jakie to będą kwoty. Sprawdź.

📢 Grudniowa waloryzacja emerytur 2023. Tekwoty seniorzy dostaną na Boże Narodzenie! Oto tabela wyliczeń netto i brutto Emerytury w grudniu 2023 będą w tym roku zdecydowanie wyższe niż rok temu. O ile wzrosło świadczenie w związku z waloryzacjami świadczeń emerytalnych. Jak się zmieni świadczenie? Mamy stawki brutto i netto, które wpłyną na Twoje konto. Oto dokładne wyliczenia. 📢 W Kujawsko-Pomorskiem są do kupienia tanie domy do remontu. Oto przegląd ogłoszeń Przygotowaliśmy dla Was najnowszy przegląd ogłoszeń z portalu OtoDom, które dotyczą najtańszych domów do remontu, zlokalizowanych w województwie kujawsko-pomorskim. Ile trzeba wydać na takie nieruchomości? W jakim są stanie? Gdzie się znajdują? Na te pytania znajdziesz odpowiedź w naszym materiale.

📢 Objawy cukrzycy typu drugiego. To powinno was zaniepokoić Nie bez przyczyny cukrzycę nazywamy chorobą cywilizacyjną. Z roku na rok zwiększa się liczba osób, które zapadają na tę chorobę. Na świecie to prawie 500 milionów osób. W Polsce na cukrzycę choruje 3 miliony mieszkańców. Według statystyk co 11 dorosły na świecie ma zdiagnozowaną cukrzycę, natomiast w Polsce 1 na 4 osoby powyżej 60. roku życia ma stwierdzoną cukrzycę. Zobacz objawy, które powinny cię zaniepokoić. 📢 SUV-y, które nie ulegają awariom! Takie modele możesz śmiało kupować i jeździć bez obaw Polacy kilka lat temu pokochali SUV-y. Liczba modeli takich samochodów na ulicach gwałtowanie wzrosła. Dużą popularnością te auta cieszą się także na rynku wtórnym. W ostatnich latach trwałość tych samochodów również znacznie wzrosła. Mówią o tym raporty awaryjności przygotowywane przez ADAC, czyli niemiecki automobilklub. Zobacz, które SUV-y są najmniej awaryjne.

📢 Niesamowite wyrównanie dla emerytów w wysokości 4000 zł! Wszystko przez błędnie wyliczone świadczenia. Co z odsetkami? Wielu emerytów od lat miało zaniżone świadczenia emerytalne. Choć dotyczy to szczególnego rocznika, konkretne osoby, które przeszły na wcześniejszą emeryturę miały błędnie przeliczone świadczenia emerytalne. Teraz jest szansa na odzyskanie należności wraz z odsetkami. Konkretne ustawa trafiła do Sejmu. O czym mówi? Ilu osób może ona dotyczyć? 📢 Specjalny zasiłek opiekuńczy będzie zlikwidowany? Od 1 stycznia 2024 roku nie będzie przyznawany 1 stycznia 2024 roku zniknie specjalny zasiłek opiekuńczy. Świadczenie funkcjonowało od 1 stycznia 2013 r. Obecnie wynosi 620 zł miesięcznie. Co w zamian otrzymają osoby potrzebujące? Zobacz! 📢 Idziesz na emeryturę? W te dwa terminy warto to zrobić! To nie tylko początek roku Każdego roku kilkaset tysięcy Polaków uzyskuje prawa emerytalne. Zwykle decydują się oni na to, aby od razu przejść na emeryturę. Nie zawsze jest to jednak dobra decyzja. Czasem warto wstrzymać się ze złożeniem wniosku emerytalnego w ZUS, gdyż od tego zależy m.in. wysokość przyszłej emerytury. W 2024 roku warto pomyśleć o dwóch najkorzystniejszych terminach.

📢 Dodatkowe pieniądze od ZUS. Niewiele osób wie, jak złożyć wniosek i sięgnąć po bonus finansowy Zakład Ubezpieczeń Społecznych wypłaca osobom uprawnionym wiele różnych świadczeń. Niewiele osób wie jednak o rencie szkoleniowej. Świadczy o tym mała liczba wniosków o jej przyznanie. Kto może ubiegać się o rentę szkoleniową i jak długo można na niej przebywać? Z czym ściśle związane jest pobieranie renty szkoleniowej i na jakie pieniądze można liczyć?

📢 Pomoc sąsiedzka za opłatą? Wszedł w życie nowy program dla osób powyżej 65. roku życia Kolejne dobre wieści dla seniorów. 1 listopada wszedł w życie program wspierający osoby, które ukończyły 65 lat. Seniorzy, którzy nie mogą liczyć na pomoc rodziny będą mogły skorzystać ze wsparcia sąsiedzkiego. Wynagrodzenie dla opiekunów w ramach specjalnych środków zapewni Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej. Opieka będzie organizowana na zlecenie samorządów.

📢 Tak zarabiają budowlańcy! Budowlaniec, elektryk i inni. Kto dostaje najwięcej? Są wysokie podwyżki Ostatnimi czasy branża budowlana wydaje się odczuwać pewien zastój. Nie zmienia to jednak faktu, że w tej branży można naprawdę wiele zarobić. Na jakich stanowiskach zarobki są najwyższe? Czy opłaca się być budowlańcem? Jak wysokie podwyżki otrzymali pracownicy budowlani? 📢 Weekend cudów Szlachetnej Paczki w Toruniu. Zobacz, do kogo trafiła pomoc Żywność, odzież, środki czystości, kołdry, buty - m.in. te rzeczy znaleźli potrzebujący w darach przekazanych im w ramach Szlachetnej Paczki. W sobotę i niedzielę pomoc trafiła do tych, którym w życiu najciężej. 📢 Tak Toruń bawił się na sylwestrach miejskich. Byliście na tych imprezach? Jeśli nie pandemia, to oszczędności... Również w tym roku w Toruniu nie będzie miejskiego sylwestra. Ostatni odbył się w 2019 roku. Wcześniej jednak działo się sporo... Zobaczcie archiwalne zdjęcia!

📢 Tragedia na jeziorze Wolickim w pow. żnińskim. Nie żyje kajakarz, który zaginął na wodzie W sobotę, 16 grudnia, otrzymaliśmy informację o poszukiwaniach kajakarza, który tego samego dnia wypłynął na jezioro Wolickie (miejscowość Knieja, pow. żniński). W poszukiwania zaginionego włączyli się funkcjonariusze policji, straż pożarna, WOPR i grupy specjalistyczne. Późnym wieczorem odnaleziono ciało mężczyzny.

📢 Jarmark Bożonarodzeniowy w Łysomicach. Świąteczne przysmaki i nie tylko Parking przed Urzędem Gminy w Łysomicach zamienił się w sobotę w plac targowy. Była okazja do zakupów przed Świętami Bożego Narodzenia 📢 Parkrun Toruń 379. Kolejne udane spotkanie amatorów aktywnego wypoczynku [zdjęcia] 16 grudnia 2023 roku odbyła się już 379. edycja Parkrun Toruń. Amatorzy aktywnego wypoczynku tradycyjnie zebrali się w lesie na Skarpie. 📢 Daria ze Śląska odebrała nagrodę imienia Grzegorza Ciechowskiego Podczas koncertu "Ciechowski Symfonicznie" w Centrum Kulturalno-Kongresowym "Jordanki" wokalistka Daria ze Śląska odebrała Nagrodę Artystyczną Miasta Torunia Imienia Grzegorza Ciechowskiego.

📢 Te samochody walczą z usterkami. To najbardziej awaryjne auta w przedziale 2-3 lat Coraz więcej osób decyduje się na kupno samochodu używanego w miarę młodego. Zanim wyda się określoną pulę pieniędzy warto sprawdzić, które auta dość często mają usterki. Nikt nie chce po kupnie samochodu spędzać w warsztacie więcej czasu niż na ulicach. Usterki nie muszą być nawet poważne, by wyraźnie zniechęciły kierowców do danego modelu. Z pomocą może przyjść raport TÜV, który powstaje na podstawie danych zebranych podczas okresowych przeglądów technicznych samochodów osobowych w stacjach kontroli pojazdów na terenie Niemiec. 📢 Jak mieszka Cleo? Jak żyje popularna i lubiana piosenkarka? Będziecie w szoku! PRYWATNE ZDJĘCIA Znanej artystki Cleo chyba nie trzeba nikomu przedstawiać. Artystka chętnie dzieli się urywkami ze swojego życia prywatnego za pośrednictwem social mediów. Jak mieszka i żyje Cleo? Zobacz w galerii!

📢 W ramach dodatku do trzynastej i czternastej emerytury emeryci dostaną również bonusowe świadczenia finansowe Nawet niska emerytura może znacząco wzrosnąć, jeśli tylko skorzysta się z dodatków i benefitów przysługujących seniorom. Z czego właściwie można korzystać? Jak sprawić, żeby faktycznie była większa otrzymywana przez nas emerytura? Dodatki do świadczenia emerytalnego, czasem również i do renty są tym, co zdecydowanie warto uwzględnić w domowym budżecie... A jeśli trzeba, warto również składać wnioski o dodatki do emerytury 2023. Sprawdź, o czym warto pamiętać!

📢 Tak wyglądał pogrzeb Gabriela Seweryna ZDJĘCIA. Oni przybyli pożegnać celebrytę znanego z programu „Królowych życia" 16.12.2023 6 grudnia odbył się pogrzeb Gabriela Seweryna. Celebryta znany z „Królowych życia" zmarł 28 listopada. Msza święta żałobna rozpoczęła się o godz. 12 w kościele pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Krzepowie, po czym nastąpiło odprowadzenie zmarłego na miejsce wiecznego spoczynku.

📢 Tak Zbigniew Boniek urządził swój apartament w Rzymie. Tak żyje na co dzień we Włoszech Zbigniew Boniek pochodzi z Bydgoszczy, ale wielką sławę zyskał w Juvenstusie i Romie. I właśnie w Rzymie od lat mieszka z żoną Wiesławą, tam też wychowali troje dzieci. Tak mieszka i żyje na co dzień Zbigniew Boniek - zaglądamy do środka włoskiego apartamentu jednego z najlepszych polskich piłkarzy w historii. 📢 Osoby z tymi schorzeniami nie powinny jeść bananów. Tym osobom te owoce mogą zaszkodzić Banany to zdecydowanie jeden z ulubionych egzotycznych owoców Polaków. Zajadamy się nimi przez cały rok. Owoc ten idealnie nadaje się na drugie śniadanie, jako dodatek do koktajlu, owsianki czy ciastek, który znakomicie zastąpi cukier. Niestety, choć banany to bomby witaminowe, to nie każdy może je jeść. Zobacz, kiedy lepiej nie jeść bananów.

📢 Jest szansa na poprawę płynności ruchu między Toruniem a Łysomicami Wjedziemy w ulicę Kociewską w Toruniu, a wyjedziemy... w Papowie Osiekach. Takie rozwiązanie z pewnością ucieszyłoby mieszkańców Torunia i gminy Łysomice. 📢 Straż Miejska poszukuje pracowników. Jakie kryteria trzeba spełnić? Ile można zarobić? Straż Miejska w Toruniu ma wakaty w zatrudnieniu i szuka pracowników. Nie wszyscy jednak mogą się w niej zatrudnić.

📢 Oto niecodzienne sytuacje sąsiedzi piszą do sąsiadów w bardzo ciekawych sprawach. Co można przeczytać na klatkach schodowych? 16.12.2023 Coraz częściej na klatkach schodowych pojawiają się ogłoszenia, w których sąsiedzi piszą do swoich sąsiadów. Treść tych korespondenci wielokrotnie budzi kontrowersje i wiele emocji. A co można poczytać na tablicach w blokach, wieżowcach, kamienicach? Zobaczcie poniżej ZDJĘCIA takich ogłoszeń.

📢 Uwaga na te numery telefonów! Nigdy ich nie odbieraj i nie oddzwaniaj. Możesz stracić pieniądze 16.12.2023 Oszuści nie próżnują i wymyślają kolejne metody "jak zarobić" pieniądze kosztem niewinnych osób. Wystarczy, że jedynie odbierzemy połączenie z tych numerów, a stracimy duże pieniądze. Sprawdź jakich połączeń unikać i z jakich numerów nie odbierać telefonu. 📢 To odliczysz od podatku w 2023 roku. Sprawdź co odliczysz po raz pierwszy i ile zyskasz! 16.12.2023 Te rzeczy można odliczyć od podatku w 2023 roku. Wielkimi krokami przychodzi czas, kiedy musimy rozliczyć się z Urzędem Skarbowym. Każdy płatnik będzie musiał dokonać rozliczenia od 15 lutego. Warto zapoznać się z najnowszymi ulgami podatkowymi, aby nie być zmuszony do dopłaty. Sprawdź, co możesz odliczyć od podatku po raz pierwszy w 2023 roku!

📢 Stare banknoty warte majątek. Będziesz zaskoczony. Ile kosztują stare i kolekcjonerskie banknoty z PRL-u i nie tylko? 16.12.2023 Pieniądze PRL dla kolekcjonerów. Możesz na nich dużo zarobić. Wartość tych starych banknotów cały czas rośnie. Może masz je schowane w swoim domu? Kolekcjonerzy szukają jak najlepszych okazji, aby zakupić banknoty, które są warte fortunę. Taka jest obecnie jest ich wartość. Sprawdź, od czego ona zależy. Będziesz w szoku! Możesz za nie dostać sporo pieniędzy. Na ich cenę wpływa wiele czynników. Sprawdź szczegóły! 📢 Te znaczki pocztowe są warte fortunę. Zobacz, ile są warte stare znaczki. Nie spodziewasz się, że mogą tyle kosztować 16.12.2023 Filatelistyka to jedno ze starszych hobby z długą tradycją. Te stare znaczki z PRL są warte majątek! Sprawdź, jakie znaczki są poszukiwane przez kolekcjonerów. Wielu Polaków z sentymentem lubi wracać do czasów PRL, a szczególnie do przedmiotów, którymi w ówczesnym czasie się posługiwaliśmy. Mają one swój wyjątkowy charakter.

📢 Książki z czasów PRL są warte majątek. Te książki są poszukiwane przez kolekcjonerów. Sprawdź, czy masz je w domu 16.12.2023 Stare książki warte nawet kilka tysięcy. Masz w domu stare książki z PRL-u? Możliwe, że są warte fortunę. Kolekcjonerzy szukają z pozoru bezwartościowych starych książek. Okazuje się, że mogą stać się bezcennymi perełkami. Sprawdź, które egzemplarze są poszukiwane. Jakie książki są najdroższe? Sprawdź szczegóły! 📢 Oto lista osób, które dostaną wyrównanie emerytur. Kiedy można składać wnioski do ZUS? Zyska aż 100 tysięcy emerytów! 16.12.2023 Te osoby otrzymają wyrównanie czerwcowych emerytur. Kto może złożyć wniosek o przeliczenie do ZUS? Tym osobom należy się wyrównanie. Nie każdy emeryt o tym wie. Sprawdź szczegóły, kto może otrzymać dodatkowe pieniądze. Jest to decyzja Trybunału Konstytucyjnego. Ponadto zbliża się kolejny miesiąc wypłat emerytur. Tyle pieniędzy emeryci dostaną w grudniu. Sprawdź!

📢 Toruń. W Rosette Residence przy placu św. Katarzyny powstanie 28 apartamentów Zakończył się pierwszy etap prac renowacyjnych elewacji kamienicy przy placu św. Katarzyny 7 w Toruniu. Budynek dzięki pracy inwestorów i konserwatorów odzyskuje swój pierwotny blask.

📢 Kujawsko-Pomorskie. Tanie domy do remontu. Za tyle je obecnie kupisz! Ile trzeba wydać na najtańsze domy w województwie kujawsko-pomorskim? Sprawdźcie sami nasz najnowszy przegląd ogłoszeń z portalu OtoDom.pl. 📢 Tak się bawi Toruń w Hex Clubie! Zobacz najnowsze zdjęcia z imprez Co ostatnio działo się na parkiecie i nie tylko w jednym z najpopularniejszych klubów na toruńskiej starówce? Zobaczcie sami! Oto kolejna fotorelacja z imprez w Hex Club Toruń!

📢 Skutki malowania paznokci. Tak manicure hybrydowy działa na Twoje zdrowie Manicure hybrydowy jest w ostatnich latach jedną z najpopularniejszych metod ozdabiania paznokci. Do jego wykonania stosuje się lakier, który utwardza się pod wpływem światła UV lub LED. Pomalowane paznokcie utrzymują się bez odprysków do trzech tygodni. Jak lakier hybrydowy działa na twoje dłonie? Sprawdź!

📢 Najtańsze miejsca na narty w Polsce. Nowy ranking 9 rekordowo tanich ośrodków narciarskich w grudniu 2023. Tylko 73 zł za dzień jazdy! Sezon narciarski w Polsce już się zaczął w wielu popularnych ośrodkach, w tym np. w Zakopanem czy Szczyrku. Ale ile właściwie kosztuje jazda na nartach w grudniu 2023? Ile trzeba zapłacić za całodzienny karnet? Sprawdziliśmy, w których polskich stacjach narciarskich jazda na nartach jest obecnie najtańsza. Zapraszamy do galerii, w której przedstawiamy wyniki nowego rankingu 9 najtańszych miejsc na narty w Polsce na grudzień 2023. 📢 Tak błyszczy starówka w Toruniu! Stare miasto rozświetliły bożonarodzeniowe ozdoby Od 6 grudnia centrum Torunia rozświetlają setki świątecznych ozdób. Bożonarodzeniowego klimatu miastu będą dodawać do stycznia. Jak się prezentują po zmroku? Sprawdźcie w galerii!

📢 Jednorazowe odszkodowanie ZUS - kto może otrzymać pieniądze? Wnioskujący pobierają średnio 8391 złotych. Nowe stawki w 2024 roku Pracownicy, którzy mieli wypadek w pracy lub zmagają się z chorobą zawodową, mogą wnioskować o przyznanie jednorazowego odszkodowania. Obecnie średnia wysokość tego świadczenia wynosi 8391 złotych, zatem warto sprawdzić, kto może z niego skorzystać. Jak dostać odszkodowanie ZUS za wypadek w pracy? 📢 Na świątecznym stole nie może zabraknąć maku. Jest ważny powód. Przygotuj makowiec, kutię albo inne, pyszne ciasta z makiem Świąteczna kutia czy makowiec to tradycyjne słodkości, które pojawiają się na wigilijnym stole. Nie bez przyczyny, bo mak ma w polskiej tradycji wymiar symboliczny. Warto przygotować ciasto lub deser z makiem w roli głównej, aby uczcić tradycję. Przedstawiamy najlepsze przepisy na makowe słodkości.

📢 Policjanci z Bydgoszczy rozbili grupę przestępczą. Sześć osób z zarzutami udziału w narkotykowym biznesie - zobacz zdjęcia Sześć osób usłyszało zarzuty działania w narkotykowym biznesie. Cztery zostały tymczasowo aresztowane. Policjanci zabezpieczyli ponad 300 kg zakazanych środków i kilkanaście tysięcy litrów płynnego produktu do wytwarzania narkotyków oraz ujawnili laboratorium produkujące środki odurzające. To efekt pracy policjantów z komendy wojewódzkiej w Bydgoszczy pod nadzorem Prokuratury Okręgowej w Toruniu. 📢 Pies to nie prezent. Czy toruńskie schronisko wstrzymuje adopcje na świąteczny czas? Już od wielu lat głosi się, że żywe stworzenia nie są prezentem, a członkiem rodziny. Ich posiadanie wiąże się z wieloma obowiązkami, a także wydatkami. Aby zwiększać tę świadomość, białostockie Schronisko dla Zwierząt zawiesiło adopcję na czas świąt Bożego Narodzenia. Czy w Toruniu także nie zaadoptujemy zwierzęcia w tym okresie?

📢 Wojsko Polskie kusi młodych, proponując tak wysokie wynagrodzenia. Czy to wystarczająca suma pieniędzy? W Polsce obowiązują przepisy wynikające z ustawy o obronie ojczyzny, które zakładają dobrowolność zasadniczej służby wojskowej. Ta może być również pełniona w rezerwie aktywnej oraz pasywnej. Zmieniło się podejście do wynagrodzeń dla żołnierzy, co sprawia, że dla wielu osób taka ścieżka rozwoju wydaje się lukratywna. Teraz jednak nie każdy zostanie żołnierzem Rzeczypospolitej Polskiej — wpierw trzeba spełnić konkretne wymagania. Jakie zarobki czekają tych, którzy je spełnią i będą robić karierę wojskową? Sprawdź! 📢 Odzyskaj sporą kwotę od Urzędu Skarbowego. Dowiedz się, jakie kroki podjąć, aby otrzymać zwrot pieniędzy dla emerytów Niespodziewane korzyści dla emerytów! Polski Ład przynosi zwroty z podatku. Sprawdź, jak odzyskać znaczną kwotę od Urzędu Skarbowego i skorzystaj z szybkich rozliczeń!

📢 Nowy bonus za staż małżeński otrzymają osoby w podeszłym wieku i może on wynosić nawet 5 000 złotych! Co najmniej 5 tysięcy złotych dodatku może trafić do wybranych grup seniorów! Wszystko za sprawą petycji, która jest obecnie procedowana w parlamencie. W tym momencie w Senacie jest inicjatywa obywatelska, która rozszerza nagrody dla seniorów mających dłuższy staż małżeństwa. Wiele wskazuje na to, że jeszcze przed wyborami Senat oraz Sejm podejmą ostateczną decyzję, czy projekt wejdzie w życie. A co takiego ona zakłada? Więcej w naszym materiale. 📢 Ciekawostki o „Chłopach”. Będziecie zaskoczeni. Którą scenę Reymont pisał 11 godzin? Tego nie wiedzieliście o lekturze szkolnej „Chłopi” Władysława Stanisława Reymonta to lektura, omawiana w szkole średniej. Filmową adaptację powieści można oglądać na dużym ekranie od 13 października, została ona też wybrana we wszystkich kategoriach jako polski kandydat do Oscara 2024. O niezwykłej technice, nawiązaniu do ówczesnego malarstwa i ciekawym ujęciu wątków wciąż jest głośno. Warto odświeżyć sobie także powieść Reymonta, zwłaszcza że niedawno obchodziliśmy 99. rocznicę otrzymania przez Reymonta Nagrody Nobla. Przeczytajcie 5 ciekawostek dotyczących „Chłopów”.

📢 Nowy wiek emerytalny w Polsce - zmiany od 2024 roku. Emerytury pomostowe i stażowe Nowy wiek emerytalny w Polsce w 2024 roku? W Polsce jest ujemny przyrost naturalny. Te niekorzystne czynniki demograficzne wskazywałyby na konieczność podwyższenia wieku emerytalnego. Wielu Polaków deklaruje, że planuje nadal pracować po osiągnięciu wieku emerytalnego, gdyż daje to możliwość uzyskania wyższej emerytury. Jednak założenia są takie, że przejście na emeryturę po osiągnięciu odpowiedniego wieku ma być wyborem, a nie przymusem. Jaki zatem będzie wiek emerytalny w Polsce w 2024 roku? Co z emeryturami pomostowymi i stażowymi w 2024 roku? Wyjaśniamy.

📢 Rekordowa waloryzacja emerytur 2024. Oto tabela wyliczeń netto emerytur po waloryzacji 2024 Waloryzacja emerytur przeprowadzana jest co roku 1 marca. Waloryzacja w 2023 roku była rekordowa - wskaźnik wzrostu wyniósł aż 14,8 proc. Emerytów czeka kolejna waloryzacja emerytur w 2024 roku. Ona również ma być rekordowo wysoka - prognozowany wskaźnik to 12,3 proc. Jeśli zapowiedzi rządu się potwierdzą, przeciętne świadczenie wzrośnie aż o 430 zł. Jakich emerytur mogą się zatem spodziewać emeryci w 2024 roku? Zobacz wyliczenia - taka ma być waloryzacja emerytur 2024.

📢 Przedwojenny Toruń w kolorze. Tak niesamowicie wyglądał! Ciekawe zdjęcia, historie i szczegóły Przedstawiamy Państwu kolejny zestaw pokolorowanych zdjęć z międzywojennego Torunia. Pewnie nie oddają one wiernie kolorów tamtego miasta, pozwalają jednak spojrzeć na nie pod innym kątem. Na kolorowanych zdjęciach często pojawiają się bardzo interesujące szczegóły... 📢 Oni dostaną więcej pieniędzy w 2024 roku! W kogo chcą zainwestować w nowym budżecie na kolejny rok? Znany jest już projekt budżetu na 2024 rok. Z jego zapisów można wywnioskować już, które grupy społeczne mają być objęte podwyżkami i różnymi formami wsparcia. Wśród nich można znaleźć zarówno pracowników budżetówki, jak i emerytów i rencistów. Zyskają również rodzice! Ile dokładnie i kto uzyska w 2024 roku? 📢 Tych miejsc w Toruniu już nie ma. Ile z nich pamiętasz? Tak kiedyś wyglądały! Mamy archiwalne zdjęcia Chcielibyście wyjść do kawiarni, restauracji czy pubu, ale nie możecie? W takim razie usiądźcie wygodnie przed ekranami i ruszajcie z nami na spacer po toruńskich sklepach, lokalach i różnych miejscach, które już co prawda zniknęły z panoramy miasta, ale na pewno żyją jeszcze w Państwa pamięci.

