Prasówka 18.05.2023 - wydarzenia dnia, podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 17.05. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Oto najniższa krajowa w 2024 roku w Polsce. Oto prognozowana tabela wyliczeń płacy minimalnej. Będzie podwyżka? Sprawdź! 18.05.2023”?

Prasówka 18.05: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Oto najniższa krajowa w 2024 roku w Polsce. Oto prognozowana tabela wyliczeń płacy minimalnej. Będzie podwyżka? Sprawdź! 18.05.2023 Najniższa krajowa w 2024 roku w Polsce. Czy w przyszłym roku, płaca minimalna wzrośnie? Wynagrodzenie minimalne od stycznia 2023 wzrosło i wynosi obecnie 3490 złotych brutto. Kolejna podwyżka płacy, została ustanowiona na lipiec tego roku. Procedury te sprawią, że to o 590 zł więcej niż przed rokiem. Zastanawiasz się jak to będzie wyglądało w 2024 roku? Czy najniższa krajowa pójdzie w górę? Oto tabela wyliczeń płacy minimalnej w Polsce, w roku 2024. Sprawdź!

📢 Czternasta emerytura 2023 - wyliczenia netto. Tyle "na rękę" wypłaci ZUS W 2023 roku zostanie wypłacona czternasta emerytura. W projekcie ustawy zapisano, że świadczenie to ma obowiązywać co roku. Od czternastki trzeba będzie jednak zapłacić podatek oraz składkę zdrowotną, nie każdy też dostanie całe świadczenie. W galerii zamieszczamy wyliczenia - sprawdź, jaką czternastkę netto dostaną na konta emeryci. Kto nie dostanie całego świadczenia? W artykule poniżej zamieszczamy najważniejsze informacje na temat czternastej emerytury w 2023 roku.

📢 Takich banknotów mogą nie przyjąć w sklepie. One tracą wartość i ważność Sprzedawcy mają prawo odmówić przyjęcia zniszczonego banknotu. Osoba, która ma w portfelu zniszczony banknot ma obowiązek wymienić go w dowolnej placówce banku. Sprzedawca odmówi także przyjęcia banknotu, którego autentyczność jest podejrzana. Powinien wówczas powiadomić o tym swojego pracodawcę, a także policję. Jakie banknoty tracą ważność i należy je wymienić i gdzie możemy takie pieniądze wymienić? Zobaczcie.

Prasówka 18.05: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Jeśli masz kłopoty z pamięcią - nie jedz tych produktów. Seniorzy i uczniowie powinni ich unikać Za pamięć odpowiada nasz mózg. Warto pamiętać, że trzeba go ćwiczyć tak samo jak inne mięśnie aby działał jak najdłużej. O tym, że musimy dbać o nasze serce, wątrobę czy nogi nie musimy nikogo przekonywać. Tak samo powinniśmy zadbać o mózg. Na początek warto wprowadzić zdrową dietę, która usprawni działanie mózgu. Przede wszystkim warto wyeliminować z menu produkty zbędne, które pogarszają naszą pamięć. Jakie to produkty? Sprawdźcie.

📢 Dodatkowe zwroty podatku z Trzynastej Emerytury 2023. Mamy wyliczenia, ale na przelewy trzeba poczekać Sprawdziliśmy, ile należy się zwrotu podatku potrąconego przez Urząd Skarbowy i co należy zrobić żeby dostać zwrot podatku po Trzynastej Emeryturze. Mamy wyliczenia zwrotu podatku z trzynastej emerytury. 📢 Tyle lat trzeba pracować, aby mieć wysoką emeryturę. Wiemy też ile trzeba zarabiać Emerytura to świadczenie, na które pracujemy cale życie zawodowe. Najniższa emerytura wypłacana od 1 marca 2023 wzrosła do kwoty 1588,44 zł brutto. Nie oznacza to, że każdy kto osiągnie wiek emerytalny otrzyma taką emeryturę. Sprawdzamy, ile lat trzeba pracować, aby otrzymywać wysoką emeryturę i jakie zarobki zagwarantują nam wysokie świadczenie. Zobaczcie. 📢 Tym osobom nie przysługuje emerytura. Oni nie mogą liczyć na świadczenie! [lista] Brak emerytury na starość. Komu nie przysługuje świadczenie? Choć w Polsce staż pracy wpływa na wysokość emerytury, nie jest warunkiem jej uzyskania. Bardzo niskie świadczenie lub całkowity brak emerytury grozi osobom, które nigdy nie pracowały albo mają bardzo krótki staż pracy.

📢 ZUS oddaje składkę zdrowotną. Dodatkowe zwroty podatków ze względu na Polski Ład Składka zdrowotna została zdefiniowana na nowo w Polskim Ładzie. Teraz jest odseparowaną całkowicie od podatku PIT daniną i jest płacona niezależnie od podatku dochodowego i nie jest objęta kwotą wolną, należy się więc od każdego dochodu. 📢 Roksana Węgiel w bikini. Jednych szokuje, innych zachwyca - młoda artystka opublikowała nowe zdjęcia Roksana Węgiel to jedna z najjaśniejszych gwiazd młodego pokolenia muzycznego. Popularność i rozpoznawalność zyskała dzięki zwycięstwu w dziecięcym Konkursie Eurowizji. W styczniu tego roku Roksana Węgiel skończyła 18 lat. Na swoim profilu na Instagramie często publikuje fotki zza kulis różnych wydarzeń muzycznych, swoje zdjęcia w ciekawych stylizacjach, także tych nieco prowokujących i zachęcających internautów do dyskusji. Niedawno Roksana Węgiel wrzuciła zdjęcia w bikini, które rozgrzały internautów.

📢 Tej substancji boją się kleszcze. Zobacz ten trik z internetu - spryskaj ubranie, a na pewno uciekną Maj i czerwiec to jeden z okresów wzmożonej aktywności kleszczy. Populacja tych pajęczaków jest w Polsce coraz większa. Nawet co trzeci kleszcz może być nosicielem patogenów chorobotwórczych. Kleszcze wywołują m.in. boreliozę, babeszjozę i kleszczowe zapalenie mózgu. Jakie są popularne domowe sposoby na kleszcze? Czy działają? Zobacz, jak możesz się uchronić przed kleszczami. 📢 Kryształy z PRL - te kolekcje są warte nawet 100 000 złotych. Mamy przegląd najdroższych ofert Przedmioty z czasów PRL wracają do łask. Zwłaszcza kolekcjonerzy usilnie poszukują staroci z lat 70. i 80. Kryształowe naczynia, niegdyś zdobiące meblościanki, schowane zostały na lata w kartonach i piwnicach. Dziś są warte krocie. Zobacz, ile kosztują kryształy z PRL. Niewiarygodne, że są aż tyle warte!

📢 Tak w środku wygląda dom Piotra Żyły - zdjęcia. Zaglądamy do posiadłości mistrza skoków Piotr Żyła nowy dom wybudował w Ustroniu i w miarę możliwości i talentów brał aktywny udział w jego budowie i urządzaniu wnętrz. Posiadłość skoczka nie jest zbyt duża, ale skrojona i wykończona na miarę potrzeb skoczka i jego ukochanej Marceliny Żyły. W takim domu mieszka teraz Piotr Żyła, zaglądamy do środka posiadłości naszego skoczka. 📢 Takie banknoty musisz wymienić. Niektóre z nich mogą stracić wartość i ważność - zobacz listę! Czy sprzedawca ma prawo odmówić przyjęcia banknoty? Czy my możemy odmówić przyjęcia danego banknotu? Kiedy banknot traci swoją moc płatniczą? Postanowiliśmy dla Was sprawdzić najważniejsze informacje dotyczące pieniędzy. Jakie banknoty tracą ważność i należy je wymienić i gdzie możemy takie pieniądze wymienić? Zobaczcie.

📢 Taka kawa powoduje tycie i przyspiesza starzenie. Uważaj - tej kawy należy unikać Kawa to napój, którego przez wiele lat obawiano się, ze względu na jej właściwości uzależniające. Pomimo to wiele osób nie wyobraża sobie rozpoczęcia dnia bez filiżanki "małej czarnej". Dowiedziono również, że picie kawy może przynieść naszemu organizmowi wiele korzyści. Istnieją jednak typy kaw, których powinniśmy się wystrzegać. Taka kawa powoduje tycie i przyspiesza starzenie! 📢 Waloryzacja emerytur 2023. Niektórzy otrzymają netto aż ponad 5,7 tys. zł! Znamy kwoty Waloryzacja emerytur 2023. Emeryci i renciści mogą cieszyć się z podwyżki świadczeń. W tym roku nastąpiła dość duża waloryzacja emerytur w Polsce. Od 1 marca 2023 r. emerytury, renty, dodatki i inne świadczenia wypłacane przez ZUS wzrosną o 14,8 proc. Sprawdźcie, ile otrzymacie emerytury przy takim wskaźniku! Zobaczcie przykładowe stawki netto emerytur w galerii!

📢 Zwrot podatku 2023. Te ulgi Ci się należą! Oto ulgi podatkowe, dzięki którym zyskasz dodatkowe pieniądze [lista] Zwrot podatku 2023. Sprawdzamy, co można odpisać od podatku. Z jakich ulg podatkowych można skorzystać? Kiedy następuje zwrot podatku? Ile można zyskać dzięki ulgom? Poznaj szczegóły, dzięki którym zyskasz dodatkowe pieniądze. 📢 Sprzęt od wojska za grosze! To dostaniesz w sklepie AMW online za kilka złotych! Agencja Mienia Wojskowego prowadzi swój sklep internetowy, w którym kupić możemy wiele ciekawych gadżetów wojskowych, ubrań oraz akcesoriów. Każdy miłośnik militariów z pewnością znajdzie tutaj coś dla siebie. My tym razem prezentujemy przegląd tanich rzeczy wojskowych ze sklepu online AMW. Szczegóły w galerii! 📢 Rekordowa waloryzacja w Polsce przez dwa lata? Wielki skok minimalnej emerytury. Zobacz nowe prognozy świadczeń [WYLICZENIA] Narodowy Bank Polski przedstawił nowe prognozy dotyczące wzrostu cen produktów spożywczych. Jednocześnie wskazał przy tym, że wyraźnie odbije się to na przyszłorocznej waloryzacji rent i emerytur. W 2024 roku emeryci mogą się spodziewać gigantycznych podwyżek świadczeń. Minimalna emerytura po waloryzacji wyniesie niemal 1 800 zł brutto na miesiąc! A jakie będą stawki emerytury na kolejny rok w porównaniu z obecnym? Sprawdź!

📢 Niesamowite. Te auta mają 10 lat i nadal są w świetnej formie. Są prawie bezawaryjne. Oto najlepsze modele według raportu TUV [ZDJĘCIA] Okazuje się, że samochody mające 10 i więcej lat wcale nie muszą być zagrożeniem na drodze. Wiele modeli jest naprawdę w świetnym stanie. Mimo upływu lat, niektóre z nich wciąż są mało awaryjne. Świadczy o tym raport niemieckiego Stowarzyszenia Inspekcji Technicznej czyli TUV. Które modele najlepiej znoszą upływający czas? Sprawdź!

📢 Podwyżki dla nauczycieli 2023. Będą wyższe pensje. Nawet o 20 procent więcej w oświacie? Od kiedy? Zobacz stawki, nowe zasady i przepisy Podwyżki dla nauczycieli 2023. Minister edukacji podpisał projekt nowelizacji rozporządzenia w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli pod koniec lutego. Nauczyciele mają zacząć zarabiać więcej. To krok we właściwym kierunku, lecz zapewne kwoty nie rzucają na kolana. Wiemy przecież dobrze jak wymagająca jest praca nauczyciela w Polskiej szkole. Od kiedy wzrosną stawki płac w edukacji? Ile zarobią nauczyciele po podwyżce? Zobacz stawki!

📢 Będzie wyższa czternasta emerytura dla seniorów? Rząd mówi o rządowej furtce Ustawa dotycząca czternastej emerytury zawiera w swoich przepisach furtkę, o której mówi minister rodziny i polityki społecznej. Marlena Maląg zaznacza, że rozporządzeniem Rady Ministrów będzie można decydować o terminie wypłaty, a także i o wysokości czternastej emerytury. Czy to oznacza, że popularna "czternastka" będzie jeszcze wyższa niż dotychczas? Przeczytaj o szczegółach. 📢 Świadectwo energetyczne 2023. Ruszają kontrole w polskich domach! Jak uniknąć tych kar? Świadectwo energetyczne 2023. Już od 28 kwietnia kontrole w polskich domach. Pod koniec kwietnia w życie wejdzie nowy przepis. Nie posiadasz świadectwa energetycznego? Może czekać cię duża kara! Co zrobić by uzyskać ten dokument? Zobaczcie! 📢 3176 zł miesięcznie od państwa. Wkrótce ruszą pierwsze wypłaty! Kto dostanie? Zobacz szczegóły Świadczenie wspierające ruszy od stycznia 2024 roku. Wówczas zapowiadane są też pierwsze wypłaty nowego świadczenia z budżetu państwa. Ile wyniesie? Powstała właśnie specjalna infolinia dla zainteresowanych! Więcej szczegółów w naszym materiale!

📢 Uważaj! Nie odbieraj tych numerów telefonu, bo stracisz pieniądze! Wiemy, które połączenia są niebezpieczne [Lista] Wielu oszustów swoje działania koncentruje na przekonaniu nas, że są osobami godnymi zaufania. Podszywają się pod pracowników banków i innych istotnych instytucji. Są pewne numery, o których już teraz wiadomo, że powinniśmy ich unikać. Jakie to połączenia są niebezpieczne? Sprawdź!

📢 Za grosze! Wojsko wyprzedaje sprzęt i akcesoria. To możesz kupić ze sklepu AMW. Jest okazja na ciekawe rzeczy wojskowe Co aktualnie znajduje się w ofercie sklepu internetowego Agencji Mienia Wojskowego? Zobaczcie sami! W galerii prezentujemy wybrane akcesoria wojskowe, które możecie kupić już dziś! Sprawdź, jaki asortyment znajduje się w sklepie AMW. 📢 Zarobki w policji 2023. Tyle dostają mundurowi! Jakie są stawki na poszczególnych stanowiskach w polskiej policji? [szczegółowe wyliczenia] Zarobki w policji 2023. Ile zarobią mundurowi? Czy rzeczywiście ich pensja to przysłowiowe "kokosy"? Nie do końca jeśli dodać do nie m.in. nadgodziny, pracę w trudnych warunkach czy służbę w święta i dni wolne. Oto ile wynosi pensja policjanta na różnych stanowiskach! Więcej w naszym materiale!

📢 Abonament RTV 2023 na nowych zasadach? Pojawił się konkretny pomysł zmian w przepisach. Zapłacą ludzie bez odbiornika? Opłaty abonamentowe dla wielu osób są źródłem mniej lub bardziej zasłużonego poczucia niesprawiedliwości. Opłacając abonament RTV, trzeba to robić, jeśli jest się w posiadaniu odbiornika radiowego lub telewizora. Coraz częściej jednak wykorzystuje się tu telewizję satelitarną lub kablową i niekoniecznie korzysta się z samego telewizora. 📢 Dodatki po 75. i 65. roku życia dla emerytów. Dostaniesz duże pieniądze! Jak zdobyć dodatkowe 500 złotych? Sprawdź! Emerytura 2023. Seniorzy, którzy ukończyli 65. oraz 75. rok życia mogą otrzymywać o wiele wyższe świadczenie emerytalne. Co trzeba zrobić? Otóż wystarczy spełnić kilka warunków, aby dostawać nawet 500 zł dodatkowych środków. Niektórzy mogą otrzymać znacznie więcej! Również po 60. i 75. roku życia jest kilka sposobów na dodatkowy zastrzyk gotówki. Oto szczegóły.

📢 Renta wdowia. Nowe świadczenie to maksymalnie 7600 zł! Jak je będzie można otrzymać? Projekt jest już w Sejmie Renta wdowia. Jak je będzie można otrzymać? Projekt jest już w Sejmie! Renta wdowia miałaby trafić także do wdowców, a osamotniony senior miałby szansę wybrać - czy chce zachować swoje świadczenie i zwiększyć je o połowę renty rodzinnej po zmarłym małżonku, czy dostać połowę swojej emerytury i rentę rodzinną w całości. Oto szczegóły! 📢 Kto oprócz lekarza i informatyka? Najlepiej płatne zawody w Polsce Na rynku wiele czynników wpływa na wysokość wynagrodzenia. Wskazuje się tu doświadczenie, rodzaj stanowiska oraz ogólną sytuację na rynku. Nie ma jednak wątpliwości, że jest istotna również branża, w której pracujemy. Pewne zawody z góry mają przewidziane wyższe stawki wynagrodzenia, znacząco przekraczając średnią krajową.

📢 Kujawsko-Pomorskie. Jest praca w służbie cywilnej w regionie! Sprawdź, kto może liczyć na zatrudnienie! Oto ogłoszenia m.in. z Torunia Trwa nabór pracowników do jednostek służby cywilnej w województwie kujawsko-pomorskim. Kto może liczyć na zatrudnienie? W jakich miastach brakuje pracowników? Jakie jest wynagrodzenie? Tego możecie się dowiedzieć przeglądając naszą galerię. Zobaczcie, czy jest tam coś dla Was! 📢 Oto najbardziej oryginalne i najdziwniejsze nazwiska w Kujawsko-Pomorskiem Poznajcie listę najdziwniejszych nazwisk w województwie kujawsko-pomorskim! Sporządziliśmy ją w oparciu o dane przygotowane przez Ministerstwo Cyfryzacji. Stworzyliśmy zestawienie zawierające najdziwniejsze nazwiska w Kujawsko-Pomorskiem. Co ciekawe, nosi je zaledwie kilkoro mieszkańców regionu. Jesteście ciekawi, czy nazwisko Waszego sąsiada znalazło się w tym gronie? Sprawdźcie naszą listę! 📢 Toruń. 20-letni Damian zginął na pasach przy ulicy Andersa. Sprawca pił, jechał za szybko i uciekł! Już wcześniej to robił... 20-letni Damian zginął na przejściu dla pieszych przy ulicy Andersa w Toruniu w niedzielę wieczorem (14.05). Uderzył w niego citroen, który wjechał na pasy. Kierowca Dariusz P. był po alkoholu, jechał za szybko, a potem uciekł. Już wcześniej tak jeździł - na podwójnym gazie i przekraczając prędkość.

📢 Nowy Bon Turystyczny 2023. Częściowo zastąpi świadczenie 500 plus? Tym razem Polacy otrzymają 1000 zł. Zobacz szczegóły Bon turystyczny okazał się udaną rządową inicjatywą, która nie tylko pozwoliła na aktywizację sektora turystycznego po pandemii, ale również taką, która umożliwiła wielu Polakom skorzystania z wakacji czy urlopu w pełni. Jak informuje Ministerstwo Finansów oraz Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Polacy w okresie obowiązywania bonu turystycznego wydali ponad 3 miliardy złotych. Czy bon turystyczny wróci w nowej formule? Sprawdzamy zapowiedzi rządu związane z bonem turystycznym 2023. Ile Polacy otrzymają środków na wakacje swoich dzieci? Zobacz szczegóły. 📢 O tych dodatkach rzadko się słyszy, a przysługują seniorom! Emeryci mogą ubiegać się o te świadczenia do ZUS Dodatki dla emerytów w Polsce. Mimo inflacji w kraju można uzyskać wiele dodatków. Mogą się o nie starać seniorzy. Oto szczegóły!

📢 Krótkie i długie paznokcie na WIOSNĘ 2023. Zobacz pomysły na stylizacje paznokci kwadratowych i w kształcie migdałka 17.05.2023 Paznokcie w kształcie migdałka czy kwadratowe? Długie czy krótkie? Oto 25 pomysłów na wiosenne stylizacje paznokci hybrydowych. Jasne kolory, szalone wzory, beżowe bazy, soczyste barwy, jeśli nie możesz się zdecydować tutaj znajdziesz garść inspiracji. Zobacz, jak pomalować paznokcie o różnych kształtach i wybierz idealną stylizację dla siebie. 📢 Oto nowy niezwykły Fiat 126p jako elektryk! Maluch Vision zachwyca! Jak Wam się podoba taka modyfikacja? 17.05.2023 Tak się prezentuje nowy maluch! To naprawdę byłby motoryzacyjny hit! Nowy Maluch! Fiat 126p w elektrycznej wersji! Każdy zna Fiata 126p "malucha", który przez 28 lat był produkowany w naszym kraju. To bez wątpienia legenda rodzimej motoryzacji, która wciąż - gdy tylko pojawia się na drodze - wywołuje miłe wspomnienia i wzbudza niemałe emocje! ZOBACZCIE ZDJĘCIA 17.05.2023

📢 500 plus na psa i kota? To możliwe. Oto co trzeba zrobić i jakie warunki spełnić. Zasady przyznawania dodatku 17.05.2023 Osoby, które mają w swoich domach psa lub kota mogą starać się o otrzymanie specjalnego świadczenia. 500 plus na psa i kota. Jakie są zasady przyznawania dodatku? Zobacz, co trzeba zrobić, aby otrzymać wsparcie. Program ma na celu walkę z bezdomnością czworonogów. Jakie są zasady? Sprawdź szczegóły, jeśli masz u siebie w domu psa lub kota. 📢 14. emerytura w 2023 roku. Otrzyma ją 8,3 milionów emerytów, a świadczenie będzie wypłacane co roku. Ile otrzymają emeryci? Rada Ministrów przyjęła we wtorek 16 maja projekt ustawy, który przewiduje, że 14. emerytura będzie wypłacana corocznie, tak samo, jak ma to miejsce w przypadku 13. emerytury. W 2023 r. czternastkę otrzyma ok. 8,3 mln emerytów i rencistów.

📢 Takie tanie działki budowlane można kupić w powiecie toruńskim. Oto najnowszy przegląd ogłoszeń! Planujesz budowę domu pod Toruniem? Może zastanawiasz się nad zakupem działki budowlanej w powiecie toruńskim? Ten artykuł jest dla Ciebie! Zobacz najnowszy przegląd ogłoszeń z portalu OtoDom.pl. W galerii prezentujemy zdjęcia i szczegóły ofert sprzedaży tanich działek budowlanych z okolicy. 📢 Obrzydlistwa na talerzu rodem z PRL? Dziś już nikt tego nie je! A kiedyś tak nam smakowało... Szpinak jak krowi placek, mleko z kożuchem, kotlety z mortadeli, zupa owocowa, ozorki w sosie chrzanowym… Obrzydlistwo! W czasach PRL jedliśmy różne dania, na których wspomnienie aż przechodzą ciarki! Dziś już nikt jego nie je! Poznajcie nas subiektywny ranking dań z PRL, które niekoniecznie były smaczne! Z sentymentem wspominacie paróweczki w sosie chrzanowym? A wiecie, że 100 kg parówek produkowano przede wszystkim z miazgi kostnej, skórek, tłuszczu i białka w proszku? Brzmi smacznie? Chyba nie!

📢 Toruń. Karawela odpłynęła. Co z terenami po Polchemie? Jest 3 zainteresowanych! W maju przetarg Karawela miała być największą galerią handlową w Toruniu, ale poniosła biznesową porażkę. Jeszcze w maju syndyk tej upadłej spółki po raz trzeci wystawi na przetarg tereny po Polchemie. Cena: 27,7 mln zł. Tym razem są wreszcie potencjalnie zainteresowani kupnem! Wśród nich inwestor związany z centrami handlowymi. 📢 Najgroźniejsi przestępcy w Polsce. Te osoby są poszukiwane za zabójstwo! Uważaj, oni są bardzo niebezpieczni! To najgroźniejsi przestępcy w Polsce poszukiwani przez policję w związku z zabójstwem. Są poszukiwani listami gończymi. Rozpoznajesz kogoś z nich? Wiesz, gdzie mogą się ukrywać? Jeśli tak, to natychmiast skontaktuj się z policją. Zobacz, zdjęcia i listy gończe osób poszukiwanych przez policję za zabójstwo!

📢 Burza wokół toruńskich juwenaliów. "Robiliśmy co w naszej mocy, żeby było ciekawe" Tegoroczne Piernikalia, bo taką nazwę noszą juwenalia w Toruniu, wzbudziły wśród studentów duże emocje jeszcze zanim w ogóle się zaczęły - żacy nie kryją rozczarowania listą wykonawców, którzy dadzą koncerty. Samorząd studencki odpiera zarzuty i zarazem przyznaje, że budżet imprezy nie jest wysoki.

📢 Fuj! Jak oni mogą to jeść? Obrzydliwe dania, które są przysmakami w innych krajach. Najgorsze potrawy na świecie Jeżeli jeszcze nie jedliście obiadu – nie czytajcie tego! Rzecz będzie o najbardziej obrzydliwych daniach świata! Larwy wychodzące z sera, młode myszki zatopione w alkoholu, sfermentowane śledzie - tak cuchnące, że badacze uznali je za najbardziej śmierdzącą potrawę świata, czy w końcu – napój alkoholowy, który najpierw „przeżuły” stare Indianki. Gotowi? I serio – teraz nie żałujemy, że przez „internet” nie można wąchać potraw. Ale niektóre można będzie pooglądać! Pozostaje tylko pytanie: jak inni mogą to jeść? To przecież najgorsze potrawy na świecie! 📢 Nie żyje profesor Waldemar Jędrzejczyk, wybitny toruński chirurg W wieku 90 lat zmarł profesor Waldemar Jędrzejczyk, wieloletni kierownik Katedry i Kliniki Chirurgii Ogólnej i Gastroenterologicznej i Onkologicznej Akademii Medycznej w Bydgoszczy z siedzibą w Toruniu.

📢 Tak mieszkają Lara Gessler i Piotr Szeląg. Zajrzyj do luksusowego apartamentu córki Magdy Gessler z niezwykłym widokiem Lara Gessler, podobnie jak jej rodzice, pasjonuje się gotowaniem i z tym związała swoje zawodowe życie. Córka słynnej restauratorki Magdy Gessler jest też szczęśliwą żoną i mamą. Zaglądamy, do jej przytulnego mieszkania z tarasami w modnej dzielnicy. Zobacz, jak urządziła swoje rodzinne gniazdko Lara Gessler bez pomocy architekta wnętrz. Sprawdź, jakie meble i designerskie dekoracje ma w swoim mieszkaniu właścicielka znanej warszawskiej cukierni.

📢 Kujawsko-Pomorskie: Tanie domy do kupienia w regionie. Sprawdź, czy są okazje! Oto szczegóły! Jakie tanie nieruchomości do remontu są obecnie dostępne do kupienia w województwie kujawsko-pomorskim? Sprawdź najnowsze ogłoszenia z portalu OtoDom.pl, które dotyczą właśnie tego typu nieruchomości. Szczegóły w galerii.

📢 Tak żyje i mieszka Katarzyna Dowbor. Ta zwolniona z programu "Nasz Nowy Dom" prezenterka ma piękną posiadłość z ogrodem. Zdjęcia 16.05.2023 Katarzyna Dowbor przez wiele lat prowadziła niezwykle popularny program "Nasz Nowy Dom", czym zaskarbiła sobie sympatię wielu widzów. Sama mieszka w pięknej posiadłości pod Warszawą. Prezenterka telewizyjna jest również aktywna na instagramie, gdzie pokazuje swoje życie prywatne. Zobacz, jak mieszka i żyje na co dzień Katarzyna Dowbor. 📢 Tyle dajemy w kopercie na komunię w 2023 roku. Ile pieniędzy daje chrzestny, ile dziadkowie a ile dalsza rodzina 16.05.23 Ile wypada dać pieniędzy do koperty na komunię w 2023 roku? To pytanie, które zadajemy sobie co raz częściej mając na względzie, że wielkimi krokami nadchodzi sezon komunii świętych. Jak co roku w maju w kościołach bierzemy udział w ceremonii pierwszej komunii świętej. Jest to bardzo ważny moment w życiu każdego młodego człowieka. Ile wypada z tej okazji dać pieniędzy w prezencie? Ile powinien dać w kopercie ojciec chrzestny a ile dziadkowie czy dalsza rodzina? Kwota jaką dajemy w prezencie zależy od kilku czynników.

📢 Koniec drogowego koszmaru w Toruniu. Przed nami jeszcze tylko zamknięcie jednej ulicy Zamknięcie dla ruchu odcinka ulicy Legionów to ostatnie poważniejsze utrudnienie w ruchu towarzyszące realizowanym w Toruniu od miesięcy dużym inwestycjom komunikacyjnym.

📢 Nawet 9000 plus dla emerytów. Jak otrzymać wyższą emeryturę 2023? Sprawdź, jak to możliwe! 9000 plus dla pracujących emerytów 2023. Na jakie ulgi podatkowe mogą liczyć seniorzy? PIT-0 dla seniorów jest premią wyłącznie dla seniorów, którzy uzyskują oskładkowane ZUS dochody: umowa o pracę, umowa zlecenie. Zobacz szczegóły, jak uzyskać dodatkowe pieniądze na emeryturze! 📢 Pogrzeb zmarłego Kamilka z Częstochowy. Na cmentarz przybyły tłumy Tysiące ludzi wzięły udział w uroczystościach pogrzebowych tragicznie zmarłego 8-letniego Kamilka z Częstochowy. Wśród uczestników pogrzebu byli biologiczny ojciec, przyjaciele, a także zupełnie obcy ludzie, poruszeni historią małego chłopca, który tak wiele wycierpiał w swoim krótkim życiu…

📢 Co to za dziwny zwierz w lesie? Niecodzienne zdjęcie hitem Internetu [ZDJĘCIA] Zdjęcie nie jest fotomontażem, lecz oryginalną fotografią, która udało się zrobić panu Jackowi Markowi, a które opublikowała strona Polskie Parki Narodowej na Facebooku. Tysiąca Internautów zastanawia się, co to jest. Niewielu od razu odgaduje. 📢 Emerytura 2023. Od lipca seniorzy otrzymają o 200-500 złotych więcej! Oto najlepszy termin, aby dostać duże pieniądze! Emerytura 2023. Od lipca seniorzy otrzymają o 200-500 złotych więcej! Wysokość składek w ZUS oraz kapitału początkowego jest regularnie waloryzowana, a waloryzacja roczna przeprowadzana jest zawsze w czerwcu. Seniorzy, którzy złożą wniosek o emeryturę w drugiej połowie roku, mogą liczyć na zwaloryzowane, a zatem wyższe świadczenie. Oto szczegóły! 📢 Tego jeszcze nie było! W Toruniu urodziły się czworaczki [zdjęcia] Takiego porodu w dziejach szpitala na Bielanach w Toruniu jeszcze nie było. Na świat przyszły tu czworaczki: Zosia, Alicja, Amelka i Antoś. To znak dużej zmiany w szpitalu wojewódzkim.

📢 Autobusy i tramwaje, czyli czym się kiedyś jeździło po Toruniu? [archiwalne zdjęcia] Wielkimi krokami zbliża się 132 rocznica debiutu komunikacji miejskiej w Toruniu. W przypadku transportu szynowego i autobusowego te kroki może nie są właściwym określeniem, "Dni pieszego pasażera", jak to było u Stanisława Barei, raczej się już nie trafiają. A jednak pamiętać trzeba, że ten początek, chociaż był wielkim krokiem w historii miasta, w rzeczywistości był niewielkim krokiem ciągnącego pierwszy tramwaj konia. 📢 Toruń. Pierwsza Komunia Św. w parafii pw. Świętych Janów na starówce! Oto zdjęcia rodziców i dzieci Komunie święte w całej Polsce tradycyjnie organizowane są w maju. Tak samo jest w Toruniu. 14 maja I Komunia Święta odbyła się w parafii pod wezwaniem Świętych Janów na starówce. Był tam również fotoreporter "Nowości".

📢 Śmiertelny wypadek na pasach w Toruniu. Kierowca potrącił pieszego i uciekł z miejsca zdarzenia W niedzielę w godzinach wieczornych przy ulicy Andersa w Toruniu doszło do śmiertelnego wypadku. Kierujący citroenem nie ustąpił pierwszeństwa mężczyźnie znajdującemu się na oznakowanym przejściu dla pieszych. Ofiara zmarła, a kierowca uciekł z miejsca zdarzenia. 📢 Toruń. Pierwsza Komunia Św. w parafii Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny na Stawkach Zobaczcie zdjęcia! Komunie święte w całej Polsce tradycyjnie organizowane są w maju. Tak samo jest w Toruniu. 14 maja I Komunia Święta odbyła się w parafii pod wezwaniem Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny. Był tam również fotoreporter "Nowości". 📢 Niebezpiecznie na toruńskim Rubinkowie. Rodzice wożą dzieci pod szkołę osiedlowymi chodnikami Mieszkańcy bloków przy ul. Dziewulskiego sygnalizują, że nie czują się bezpiecznie - na chodnikach pod ich blokami dwa razy dziennie przejeżdżają auta rodziców wiozących dzieci do pobliskiej szkoły. Nadesłane zdjęcia potwierdzają, że problem faktycznie istnieje.

📢 Run Toruń - Zwiedzaj Ze Zdrowiem 2023. Kolorowo, wesoło i słonecznie: mamy zdjęcia z trasy! Run Toruń - Zwiedzaj Ze Zdrowiem to rywalizacja, ale i świetna zabawa oraz bardzo oryginalne i cenne medale na mecie. Mamy dla Was dużo zdjęć z trasy niedzielnych biegów. Kto wziął udział w dwunastej edycji Run Toruń? Poszukajcie na zdjęciach siebie i znajomych! 📢 Toruń. Pierwsza Komunia Św. w parafii pw. Najświętszej Maryi Panny Częstochowskiej [zdjęcia] Trwa sezon komunijny w Toruniu. W niedzielę odbyły się uroczystości przyjęcie I Komunii Świętej w parafii pw. Najświętszej Maryi Panny Częstochowskiej. Na uroczystości podobnie - jak w latach ubiegłych - nie mogło zabraknąć fotoreportera "Nowości". 📢 Zwroty podatku po Trzynastej Emeryturze 2023. Dodatkowe przelewy dla seniorów, ale trzeba będzie poczekać Sprawdziliśmy, ile należy się zwrotu podatku potrąconego przez Urząd Skarbowy i co należy zrobić żeby dostać zwrot podatku po Trzynastej Emeryturze. Wysokość należnego zwrotu można sprawdzić w załączonej galerii.

📢 Nie ładuj tak telefonu, bo stracisz smartfona i wszystkie dane. Hakerzy tylko na to czekają Obecne telefony muszą być ładowane praktycznie codzienne. Nikt zbytnio nie zastanawia się czy robi to dobrze. Wystarczy przecież podłączyć ładowarkę do telefonu i sprawa załatwiona. Okazuje się, że tak do końca nie jest. Podczas ładowania telefon narażony jest na wiele zagrożeń. Jakich? Sprawdź. 📢 Run Toruń - Zwiedzaj Ze Zdrowiem. Prawie dwa tysiące biegaczy w Toruniu. Poszukajcie się na mecie! [zdjęcia] Run Toruń - Zwiedzaj Ze Zdrowiem to największa impreza biegowa w mieście. Zainteresowane rywalizacją o oryginalne medale jest tak duże, że organizatorzy wprowadzili limity startowe. Na trasie biegu na 10 km stanęło 1050 biegaczy. Kto wziął udział w dwunastej edycji Run Toruń? Poszukajcie na zdjęciach z mety siebie i znajomych!

📢 Najlepsza położna w Toruniu. Kogo polecają mamy? Kto ma najwięcej pozytywnych opinii? Oto lista Którą położną wybrać? - to pytanie zadaje sobie większość młodych mam. Kobiety dzielą się opiniami w internecie. Przejrzeliśmy różne fora, portale i strony internetowe i zebraliśmy w jednym miejscu najczęściej pojawiające się nazwiska. Położne w Toruniu to naprawdę specjalistki w swoim fachu! Sprawdźcie, które z nich są pozytywnie oceniane i gdzie przyjmują. 📢 Skończyłeś 65. i 75. rok życia? Czeka na Ciebie 500 złotych ekstra! Jak zdobyć te dodatkowe pieniądze? Emeryci, którzy ukończyli 65. oraz 75. rok życia mogą otrzymywać wyższe świadczenie emerytalne. Wystarczy spełnić kilka warunków, aby otrzymać nawet 500 zł dodatkowych środków. Niektórzy mogą otrzymać jeszcze więcej. Co więcej, również po 60. i 75. roku życia jest kilka sposobów na dodatkowy zastrzyk gotówki. Oto szczegóły!

📢 Katastrofa? To mało powiedziane. Budowlane buble z piekła rodem, niedoróbki i prowizorka. Majster płakał, jak remontował Nazwać katastrofą? To nie powiedzieć nic. Budowlane buble z piekła rodem autorstwa "mistrzów" w swoim fachu. Nieszczęsna prowizorka i niedoróbki na każdym kroku. Galeria zdjęć jednym wielkim nieudanym remontem, który przedstawia efekt pracy najmniej zdolnych fachowców polskiego internetu. Majster zrobił, usiadł i zaczął płakać. 📢 Oszczędzanie energii - 5 aplikacji mobilnych, które w tym pomogą. Zainstaluj je, a zobaczysz różnicę w rachunkach W dzisiejszych czasach przychodzi nam mierzyć się z kryzysem energetycznym, a wszyscy szukają dobrych sposobów na to, aby rachunki na prąd nie zrujnowały domowego budżetu. Co zaskakujące, pomóc w tym mogą aplikacje mobilne na telefon. Sprawdźcie sami, jak oszczędzać energię.

📢 Te samochody są prawie nowe i borykają się z usterkami. Zobacz, które są najbardziej awaryjne według raportu TUV Kupno samochodu to zawsze wyzwanie. Tak samo przygotowują się do tego Ci, którzy zamierzają kupić auto 10-letnie, jak i ci zainteresowani 3-letnim pojazdem. W jednym i drugim przypadku kierowcy przed zakupem podpierają się różnego rodzaju rankingami awaryjności. Jednym z nich jest coroczny raport TUV, dotyczący awaryjności pojazdów. Raport powstaje co roku na podstawie okresowych badań technicznych pojazdów. Dane, które się pojawiają w zestawieniu, dotyczą okresowych badań technicznych wykonywanych na terenie Niemiec.

📢 Juwenalia 2023 w Toruniu. Znamy termin i motyw imprezy! Juwenalia 2023 na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu, od kilku lat zwane Piernikaliami, odbędą się w tym roku w dniach 16-20 maja, potrwają więc aż pięć dni! Motywem przewodnim imprezy będzie Dziki Zachód. Od połowy maja na ulice Torunia wyjdą więc kowboje i szeryfowie. 📢 Tyle pieniędzy możesz wypłacić z bankomatu. Zobacz limity popularnych banków [PKO BP, MBANK, EURONET] Coraz rzadziej płacimy gotówką, a korzystamy z płatności elektronicznej lub za pomocą karty i telefonu. Zdarza się jednak, że transakcja możemy zrealizować jedynie gotówką. Ile pieniędzy można wypłacić z bankomatów najpopularniejszych banków? Ile najmniej? Oto limity wypłat gotówki z bankomatów. 📢 Tak powstawały i zmieniały się osiedla w Toruniu. Kto na archiwalnym zdjęciu znajdzie swój blok czy mieszkanie? [mnóstwo archiwalnych zdjęć] Współczesny Toruń powstawał na naszych oczach. Fotoreporterzy "Nowości" byli obecni na wszystkich najważniejszych placach budów poczynając od końca lat 60. Po latach udało nam się zebrać sporo zdjęć z Mokrego, Chełmińskiego Przedmieścia, Bydgoskiego oraz oczywiście z Rubinkowa i Skarpy. Zapraszamy na spacer po Toruniu sprzed kilkudziesięciu lat i poszukiwania znajomych kątów.

ZOBACZ KONIECZNIE Nasze podatki to nic przy tych pomysłach LISTA