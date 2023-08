Prasówka 18.08.2023. Zobacz zestawienie najważniejszych informacji z wczoraj z naszego województwa

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 17.08. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Oto rzadkie monety z PRL, które są poszukiwane przez kolekcjonerów. Sprawdź, które są najdroższe i ile można za nie zarobić! 18.08.2023”?

Stare, rzadkie i najcenniejsze monety z PRL. Pieniądze z tego okresu, są teraz warte nawet kilkaset razy więcej, niż w dniu ich pojawienia się na rynku. Najczęściej poszukiwane monety przez kolekcjonerów są bardzo rzadkie i mają długą historię. Wartość kolekcjonerska niektórych pieniędzy robi ogromne wrażenie. Jakie numizmaty są teraz najcenniejsze? Aukcje z monetami z PRL z roku na rok biją kolejne rekordy popularności. Za te monety kolekcjonerzy są w stanie zapłacić krocie!

📢 To koniec 500 plus! Tym rodzicom zostanie odebrane świadczenie. Kiedy nie dostaniesz pieniędzy na dziecko? Sprawdź kogo to dotyczy! 18.08.23 Tym rodzicom zostanie odebrane świadczenie rodzinne 500 plus. W Polsce rodzice mogą liczyć na szereg form wsparcia finansowego. Świadczenie to, ma na celu poprawić sytuację materialną rodzin. Rodzice dziecka mogą liczyć np. na becikowe, kosiniakowe czy też zasiłek wychowawczy. Świadczenie nie należy się jednak wszystkim. Sprawdź, komu zostanie odebrane 500 plus!

📢 Tak się bawi Toruń w Labie. Zobaczcie kolejne zdjęcia z imprez! Co działo się na ostatnich imprezach w jednym z najpopularniejszych miejsc na klubowej mapie Torunia? Całkiem sporo! Zobaczcie najnowsze zdjęcia z Laby!

Czternasta emerytura - oto tabela wyliczeń brutto i netto. Takie przelewy w sierpniu dostaną seniorzy [18.08.2023 r.] Premier Mateusz Morawiecki zapowiedział, że wypłata czternastych emerytur nastąpi przed wyborami. Pieniądze na konta emerytów i rencistów trafią w sierpniu i wrześniu. Wiemy, ile w tym roku wyniesie czternasta emerytura i jakie są zasady wypłat dodatkowego świadczenia. Przygotowaliśmy wyliczenia brutto i netto czternastych emerytur.

Tak mieszkają Agnieszka Włodarczyk i Robert Karaś. Stylowa posiadłość w modnej miejscowości [18.08.2023 r.] Agnieszka Włodarczyk i Robert Karaś to jedna z najpopularniejszych par polskiego show-biznesu. Ona jest znaną aktorką i piosenkarką, on to triathlonista, który ma na swoim koncie mistrzostwo i rekord świata w Ultra Triathlonie. Na co dzień wraz z synem Milanem mieszkają w przytulnej posiadłości pod Warszawą. Wystrój zachwycił internautów!

Wydzwania do Ciebie dziwny numer? Uważaj, co mówisz, bo możesz dużo zapłacić! Oszuści nie próżnują. Dzwoniąc z nieznanego numeru, liczą na to, że nasza słaba czujność zaowocuje dla nich zyskami. Okazuje się, ze wystarczy już tylko w niewłaściwy sposób odebrać telefon. O czym trzeba pamiętać? Na co powinniśmy uważać?

10-letnie auta osobowe. Takie modele mają najmniej usterek. Samochody najbardziej godne uwagi 10-letnie i nieco starsze samochody wcale nie muszą być jeżdżącymi złomami. Warto czasami rozważyć kupno takiego auta tym bardziej że niektóre z modeli całkiem dobrze znoszą upływ czasu. Wiele egzemplarzy jest bardzo dobrze wyposażonych, spełniają też wszelkie normy bezpieczeństwa. I co najważniejsze mimo wciąż rzadko się psują. Świadczy o tym raport niemieckiego Stowarzyszenia Inspekcji Technicznej czyli TUV. Które modele najlepiej znoszą upływający czas?

📢 Tak się objawia cichy zawał serca i późniejsze powikłania! Tych objawów choroby nie możesz przegapić Na zawał serca narażona jest znaczna część naszego społeczeństwa. Atakuje znienacka i często kończy się śmiercią. Na zawał umiera bowiem najwięcej osób na świecie. Czym jest zawał serca? To stan niedokrwienia mięśnia sercowego, który skutkuje jego martwicą. Najczęściej jest konsekwencją miażdżycy tętnic wieńcowych. Okazuje się, że na zawał pracuje się latami. Część osób przechodzi tak zwany cichy zawał serca. Jakie są jego objawy? Sprawdź!

Kasety magnetofonowe z lat 90. Ile teraz kosztują? Najdroższe sprzedasz nawet za kilkaset złotych! Wraca moda na kasety magnetofonowe. Popularne zwłaszcza w latach 90. teraz często kosztują więcej niż 100 złotych. To zachęca do przejrzenia starych zbiorów. Co warto wiedzieć o wracających do łask kasetach? Gdzie je sprzedawać? Po ile chodzą w sieci?

Nowe zasady emerytury po mężu! Świadczenie po śmierci małżonka będzie podwójne. Ile procent dla wdowy? Coraz częściej mówi się o wprowadzeniu emerytury po mężu. Jest to określenie na tzw. rentę rodzinną, która ma przysługiwać zarówno współmałżonkowi, jak i jego rodzicom, dzieciom, a także wnukom czy rodzeństwu. To, kto będzie się o nią starać, determinuje jej wysokość. A o jakich warunkach tutaj mowa? Kto może otrzymać tego typu środki?

📢 Te SUV-y najrzadziej się psują. Które z nich warto kupić? Sprawdź najnowszy raport ADAC 2023 Ostatnie lata w motoryzacji to wielka popularność samochodów typu SUV. Wielu kierowców marzy o takim aucie. Cieszą się one dużą popularnością na rynku wtórnym. Ceny tych aut nie są niskie. Czy kupno takiego samochodu to dobry wybór? ADAC, czyli niemieckiego automobilklub sporządza i udostępnia raporty awaryjności poszczególnych modeli. Zobacz, które samochody typu SUV są najmniej awaryjne.

📢 Pragniesz wyglądać świetnie na plaży? Ta dieta sprawi, że schudniesz nawet w tydzień! Wakacje zbliżają się wielkimi krokami. Wiele osób chce pięknie wyglądać na plaży i decyduje się na radykalne odchudzanie. Czy jest możliwe szybkie schudnięcie w miesiąc? Oczywiście, że tak, chociaż lekarze i dietetycy nie zalecają tej formy zrzucania zbędnych kilogramów , tylko po to by budzić podziw na plaży. Skoro jednak jest taka możliwość, jak więc szybko schudnąć?

Problem z nadmiernym poceniem? Jest skuteczny sposób! Tak pokonasz nadmiar potu Nadpotliwość jest poważnym problemem ok. 3% społeczeństwa. Nadmierne pocenie się powoduje dyskomfort u nawet szerszego grona osób. Niezależnie od tego, jak wiele osób dotknie problem pocenia się, wywołuje to wyraźnie poczucie wstydu, a także dyskomfort fizyczny i psychiczny. Są jednak sposoby na to, aby poradzić sobie z tym problemem!

Masz za wysokie rachunki za prąd? Wiemy, jaki częsty błąd popełniasz! Poznaj przyczynę! Wysokie rachunki za prąd doskwierają wielu Polakom. Rosnące ceny energii elektrycznej skłaniają do szukania oszczędności wszędzie, gdzie tylko się da. Co generuje duże rachunki? Jaki sprzęt powinniśmy odłączyć od zasilania?

Takie są teraz modne kuchnie - mamy zdjęcia. Zobaczcie nowe projekty od Doroty Szelągowskiej [18.08.2023] Kuchnie pojawiają się niezwykle często w projektach Doroty Szelągowskiej. Są realizacje w rozmaitych stylach m.in. skandynawskim, loftowym, glamour czy eklektycznym. Część mebli jest robionych przez stolarza, niekiedy wykorzystywane są meble modułowe dostępne w marketach budowlanych i meblowych.

Tak wygląda mieszkanie Dawida Kwiatkowskiego. Mamy zdjęcia jednego z jego apartamentów [18.08.2023] Dawid Kwiatkowski jest obecnie jednym z najpopularniejszych i najlepiej zarabiających wokalistów w Polsce. Oszczędności lokuje między innym w mieszkania i apartamanty. Zobaczcie, jak wygląda jedno z jego mieszkań, które zaprojektował dla piosenkarza Szymon Fiołka. Wnętrza naprawę robią ogromne wrażenie.

Nowy wiek emerytalny od 1 stycznia 2024? Takie wprowadzane są zmiany w emeryturach, ale... dla chętnych! [18.08.2023] Duże zmiany w emeryturach prawdopodobnie od początku roku. Do Sejmu wpłynął bowiem projekt PiS, który zakłada m.in. uchylenie wygaszającego charakteru emerytur pomostowych. Regulacja jest wynikiem porozumienia "Solidarności" z rządem. To zmiana w wieku emerytalnym dla wielu Polaków. Dla wszystkich szykowana jest już waloryzacje emerytur od marca 2024 roku.

📢 Oto lokalizacje fotoradarów w Kujawsko-Pomorskiem. W tych miejscach trzeba uważać [18.08.2023] Fotoradary, czyli tzw. żółte skrzynki to najpopularniejsze i najstarsze w Polsce rozwiązanie rejestrujące prędkość. Przekroczenie dopuszczalnej prędkości to najczęściej popełniane wykroczenie przez polskich kierowców. W 2023 roku mundurowi ujawnili już ponad 1,3 mln przypadków złamania ograniczeń prędkości. Aktualnie w Polsce działa około 511 fotoradarów z czego 17 urządzeń w Kujawsko-Pomorskiem. Znamy dokładną lokalizację fotoradarów w Kujawsko-Pomorskiem. Sprawdź szczegóły! 📢 Tak mieszkają Joanna Koroniewska i Maciej Dowbor. Zaglądamy do ich willi w Hiszpanii - zobaczcie zdjęcia [18.08.2023] Nieruchomość na południu Europy robi duże wrażenie. Ogromny taras z widokiem na miasto oraz basen to niejedyne atuty nowej posiadłości Dowborów. Zobaczcie, jak Joanna Koroniewska i Maciej Dowbor urządzili swoją hiszpańską willę. 📢 To mówi o Tobie numer Twojego mieszkania. Tak wpływa na życie numer mieszkania według numerologii [18.08.2023] Jakie znaczenie ma numer mieszkania? Jaki wpływ na życie i szczęście mieszkańców ma numer domu? Które numery domów są szczęśliwe, a które pechowe? Wielu astrologów uważa, że numerologia jest dokładniejsza od horoskopu. Znając numerologię mieszkania można określić między innymi to, jak będzie się żyło domownikom, jacy są mieszkańcy i ich sąsiedzi. Sprawdź, jak obliczyć numerologię mieszkania i zobacz, które numery domów przynoszą szczęście a które mogą sprowadzić pecha. Oto, co mówi numer domu czy mieszkania - czytaj to teraz w naszej galerii.

📢 To oznacza, że masz pluskwy w domu. Tak można rozpoznać, że w mieszkaniu pojawiły się pluskwy [18.08.2023] Jak rozpoznać, że są pluskwy w domu? Pluskwy domowe żerują nocą, a za dnia się ukrywają. To problematyczne pasożyty, które gryzą, mogą roznosić choroby i naprawdę trudno się ich pozbyć. Żywią się krwią ludzi i zwierząt. Istnieją pewne sygnały, które świadczą, że w mieszkaniu pojawiły się pluskwy. Warto je znać! Tak możesz sprawdzić, czy w domu są pluskwy. Poznaj teraz w naszej galerii sygnały, które świadczą, że masz pluskwy w domu!

📢 Tajne kody na telefon, których nie znaliście! Android posiada ukryte menu. Jakie kody warto znać? Nieznane, ukryte kody na telefon z Androidem są niezwykle pomocne. Niestety, mało kto ma świadomość tego, że one istnieją, a szkoda. Można ich używać, pozwalają one na odblokowanie części funkcji oraz ustawień. Po wpisaniu kodów na telefon nie trzeba niczego zatwierdzać, a ich funkcja zostanie zastosowana. Co dają te kody? Jak z nich korzystać?

Takie będą zasady urlopów 2024. Aż tyle dni urlopu będzie nam przysługiwało w przyszłym roku [18.08.2023] W 2024 roku mamy 366 dni, z czego 115 dni wolnych, a 251 dni pracujących. Poza dniami świątecznymi ustawowo wolnymi od pracy przysługuje nam jeszcze urlop. Osoba zatrudniona na pełnym etacie ma do wykorzystania 26 dni urlopu, a niektórzy mają szanse na więcej dni bez pracy! Zobaczcie ile dni wolnego będzie przysługiwać pracownikom w 2024 roku.

📢 Bella Skyway Festiwal. Tak zarabia na nim starówka w Toruniu! Będą złote żniwa w tym roku? Komu daje zarobić tegoroczny Bella Skyway Festiwal w Toruniu? Do nocy na starówce ciężko pracuje gastronomia, handel, hotele, a nawet uliczni artysci. Goście festiwalu chcą po pierwsze pić, kupić lody, a potem coś zjeść. Bo jest gorąco...

Masz nowy telewizor SMART? Wszystko, co mówisz i robisz jest rejestrowane! Zakup nowego telewizora pozwala cieszyć się lepszą jakością obrazu, krystalicznie czystym dźwiękiem i nowoczesnymi funkcjami. Jednakże mało kto wie, że najnowsze modele SMART TV rejestrują to, co na nich robimy i przekazują te dane reklamodawcom. Patrzysz w telewizor? Telewizor patrzy też w ciebie.

Uwaga! Masz telefon systemem Android? Odinstaluj tę aplikację, bo stracisz pieniądze Masz smartfona z Androidem? Okazuje się, że użytkownicy takich telefonów muszą być bardzo czujni, by nie stracić pieniędzy. Oszuści znaleźli prosty sposób na kradzież środków zgromadzonych na kontach użytkowników, a także przejęcie profili w mediach społecznościowych. Jak się przed tym bronić?

📢 Kramy, markety, targi i sklepy z PRL-u na archiwalnych zdjęciach NAC Czasy PRL-u kojarzą się nam z brakiem towarów na pólkach, rosnącą inflacją oraz dużymi kolejkami przed sklepami. Czy jednak zawsze tak było? Zobaczcie sami, jak wyglądało życie w tych czasach. 📢 Wyprzedaż Agencji Mienia Wojskowego w toku. Zobacz, co i za ile możesz kupić od wojska! Agencja Mienia Wojskowego prowadzi swój sklep internetowy, w którym sprzedaje różne akcesoria i ubrania wojskowe. Fani militariów z pewnością znajdą tam coś dla siebie. Niektóre z tych przedmiotów świetnie nadadzą się także na prezent. Co ciekawego można aktualne kupić w sklepie AMW? Czy są jakieś promocje? Dowiedzie się tego przeglądając naszą galerię, w której prezentujemy aktualny asortyment sklepu Agencji Mienia Wojskowego.

📢 Gwara Toruńska. Tak dawniej mówiono w domach w Toruniu i okolicy Charakterystyczna mowa dla Torunia i okolic to gwara toruńska. Kształtowała się ona przez lata na bazie wielu słów zapożyczonych z języka niemieckiego i w swoisty sposób spolszczonych. Przez wiele lat tych słowa te używano powszechnie w domach w Toruniu i regionie. Używacie ich nadal? Znacie je? Sprawdźcie!

📢 Te słowa zna się tylko w Kujawsko-Pomorskiem. Rozszyfrujesz ich znaczenie? W wielu częściach w Kujawsko-Pomorskiem cały czas używa się słów, które są charakterystyczne dla tego regionu. Specyficzna gwara kształtowała się na skutek wpływów niemieckich. Wiele terenów województwa było bowiem pod zaborem pruskim. Przez lata te słowa powszechnie używano w domach. Teraz trochę rzadziej, ale sądząc po reakcjach na nasz post, ciągle wielu z was się nimi posługuje. Oto wybrane słowa, które podsunęli nam czytelnicy.

📢 Na co pomaga kurkuma. Kto powinien jeść kurkumę, a kto musi zdecydowanie jej unikać? Kurkuma, roślina pochodząca z Azji Południowej, zawiera kurkuminę, związek któremu przypisuje się liczne korzyści zdrowotne. W tym artykule przyjrzymy się bliżej, na co dokładnie pomaga kurkuma, kto powinien cieszyć się jej smakiem i korzyściami, a kto musi jej zdecydowanie unikać.

📢 Tutaj dojedziesz szybciej pociągiem! Co zmieni Krajowy Program Kolejowy? Rada Ministrów 16 sierpnia (środa) przyjęła uchwałę Ministra Infrastruktury, która dotyczy Krajowego Programu Kolejowego do 2030 roku. W projekcie jest przedstawiona również perspektywa aż do 2032 roku, a sam dokument aktualizuje to, co dotychczas KPK ustalało na czas do 2023 roku. Według nowych prognoz czeka nas szybsza i nowocześniejsza kolej na wielu odcinkach. Oto szczegóły. 📢 Co to jest yerba mate i jakie ma właściwości. Czy yerba jest zdrowa i kto może ją pić? Co to jest yerba mate? Skąd pochodzi i jakie ma właściwości? Czy yerba jest zdrowa i kto może ją pić? Dowiedzmy się więcej o tej wyjątkowej herbacie z Ameryki Południowej. 📢 Tyle zarabia żołnierz w 2023 roku! Wojsko Polskie prowadzi rekrutację i kusi takimi kwotami Obecnie w Polsce obowiązują przepisy wynikające z ustawy o obronie ojczyzny, które zakładają dobrowolność zasadniczej służby wojskowej. Ta może być również pełniona w rezerwie aktywnej oraz pasywnej. Zmieniło się również podejście do wynagrodzeń dla żołnierzy, co też sprawia, że dla wielu osób taka ścieżka rozwoju wydaje się lukratywna. Teraz jednak nie każdy zostanie żołnierzem Rzeczypospolitej Polskiej - wpierw trzeba spełnić konkretne wymagania. A jakie zarobki czekają tych, którzy je spełnią i będą robić karierę wojskową?

📢 Toruń. Ukrainki bardzo chcą uczyć się polskiego! Rekord zgłoszeń w Centrum Integracji "Łącznik" -Znajomość języka polskiego w naszej sytuacji to podstawa. Bez niej nie ma komunikacji z ludźmi, lepszej pracy, normalnego życia - podkreśla Viktoria Lialkova z "Łącznika" w Toruniu. Na tegoroczne kursy, które ruszą tutaj niebawem, zgłosiła się rekordowa liczba chętnych z Ukrainy: 177 osób. Większość to kobiety. 📢 Tak mieszka Cleo! Tak żyje popularna i lubiana piosenkarka! Będziecie w szoku! PRYWATNE ZDJĘCIA Popularnej piosenkarki Cleo chyba nie trzeba nikomu przedstawiać. Artystka chętnie dzieli się urywkami ze swojego życia prywantego za pośrednictwem social mediów. Jak mieszka i żyje Cleo? Zobacz w galerii!

📢 Tak najlepiej ochłodzić mieszkanie w czasie upałów. Oto sprawdzone sposoby bez klimatyzacji Jak schłodzić pokój bez użycia klimatyzacji szybko i skutecznie? W upalne dni w mieszkaniach mocno dokucza gorąco i duchota. Okazuje się, że łatwo można ochłodzić mieszkanie bez użycia klimatyzacji. Przedstawiamy sprawdzone sposoby na ochłodzenie mieszkania w upalne dni.

Takie ulgi przysługują po 60. roku życia. Zobacz ile pieniędzy można oszczędzić Seniorzy to grupa w społeczeństwie, która zapracowała już na wiele przywilejów. Po 60. roku życia przysługuje całkiem sporo zniżek, z których warto korzystać, dzięki czemu możemy zaoszczędzić sporo pieniędzy. Jak się okazuje wielu seniorów nie wie że mają prawo do wielu ulg, dlatego przygotowaliśmy ściągę dotycząca obowiązujących zniżek w 2023 roku.

Mamy nowy horoskop numerologiczny na sierpień i wrzesień. To nas czeka w najbliższych tygodniach Numerologia może być odpowiedzią na nasze pytania dotyczące przyszłości. Horoskop numerologiczny nie cieszy się taką popularnością jak horoskop tradycyjny. Ale także z niego możemy wyczytać co nas czeka. Sprawdziliśmy co nas czeka w najbliższych tygodniach na podstawie numerologii.

Tyle teraz kosztuje pobyt w sanatorium. Zmiany w opłatach dla kuracjuszy, oto nowe ceny za pokoje Od 2024 roku prawdopodobnie szykują się spore podwyżki opłat dla kuracjuszy za pobyt w sanatorium. Ile wyniosą nowe opłaty za pokoje jednoosobowe, dwuosobowe i wieloosobowe? To zależy m.in. od pory roku i standardu pokoju.

📢 Tak się ubiera najbogatsza Polka Dominika Kulczyk. Oto kreacje od najlepszych projektantów - zdjęcia Dominika Kulczyk to przedsiębiorczyni, inwestorka, filantropka, kobieta z klasą. Jej kreacje zawsze robią duże wrażenie. Gdziekolwiek się pojawi, na galach, balach, premierach filmowych, spotkaniach rady biznesu, wygląda olśniewająco. Sięga po najlepsze marki i stroje najlepszych projektantów. Tak się ubiera najbogatsza Polka Dominika Kulczyk. Szczegóły w artykule niżej.

📢 Słaby sygnał Wi-Fi w domu? Zobacz 7 rzeczy blokujących sygnał nadawany przez router. Usuń je, by poprawić zasięg Wiele domów ma w dzisiejszych czasach dostęp do szybkiego, szerokopasmowego internetu Wi-Fi. Jego największą zaletą jest duża wygoda użytkowania, brak limitu transferu danych i spory obszar działania. Jeśli sygnał sieci jest słaby, to może to wynikać z obecności przeszkód, które hamują efektywne przesyłanie pakietów. Sprawdź, co blokuje zasięg Wi-Fi w Twoim domu i co koniecznie powinieneś usunąć z okolic swojego routera.

📢 Taka będzie rewolucja w bankomatach. Będą farbować wypłacane banknoty. Na to warto uważać Z bankomatów najczęściej korzystają starsze osoby i stroniące od płatności kartą czy BLIK-iem, ale pozostali też czasem potrzebują gotówki. Wkrótce trzeba będzie uważać wypłacając pieniądze. 📢 Toruń. 14. Święto Bydgoskiego Przedmieścia już niebawem! Długa lista atrakcji Święto Bydgoskiego Przedmieścia w Toruniu odbędzie się w ostatni weekend wakacji (26-27.08). Program wydarzeń jest wyjątkowo szeroki i atrakcyjny. Już dziś warto zarezerwować sobie ten czas - zaproszeni czuć mogą się wszyscy torunianie i turyści. Oto szczegóły. 📢 Tak mieszka Dorota Szelągowska. Wyjątkowe siedlisko w malowniczej okolicy. Zobacz, jak się urządziła na wsi córka Katarzyny Grocholi Dorota Szelągowska uwielbia spędzać wolne chwile w swoim malowniczym siedlisku nad jeziorem. Córka pisarki Katarzyny Grocholi jakiś czas temu stała się właścicielką wyjątkowej posiadłości, która została zbudowana ok. 80 lat temu. Prowadząca „Totalne remonty Szelągowskiej” tutaj najlepiej ładuje akumulatory z dala od pracy, problemów i miejskiego zgiełku. Koniecznie zobacz, jak wygląda wyjątkowy dom Doroty Szelągowskiej w sercu Warmii.

📢 Te fryzury postarzają! Unikaj ich, jeśli nie chcesz dodać sobie lat [ZDJĘCIA, INSPIRACJE] 17.08.2023 Niektóre fryzury, wbrew pozorom kojarzące się z młodością, mogą sprawić, że będziemy wyglądać co najmniej 10 lat starzej. Radykalne cięcie lub uparte zapuszczanie włosów nie zawsze może okazać się skuteczne, bowiem nie wszystkie modne i będące obecnie na topie fryzury będą pasować do kształtu Twojej twarzy lub sylwetki. Które z nich najbardziej postarzają? Na jakie cięcia i upięcia lepiej uważać? Podpowiadamy. 📢 Krótkie i długie paznokcie na LATO 2023. Eleganckie stylizacje paznokci kwadratowych i w kształcie migdałka 17.08.2023 Paznokcie w kształcie migdałka czy kwadratowe? Długie czy krótkie? Oto 25 pomysłów na wyjątkowe stylizacje paznokci hybrydowych. Jasne kolory, szalone wzory, beżowe bazy, soczyste barwy, jeśli nie możesz się zdecydować tutaj znajdziesz garść inspiracji. Zobacz, jak pomalować paznokcie o różnych kształtach i wybierz idealną stylizację dla siebie.

W tych zawodach możesz pracować krócej! Sprawdź, dla kogo jest wcześniejsza emerytura 17.08.2023 Możliwość przejścia na wcześniejszą emeryturę dla wielu osób może być argumentem przemawiającym za wyborem danego zawodu. Jakie zawody uprawniają do przejścia na wcześniejszą emeryturę, w których nie trzeba pracować do ukończenia 60 lat przez kobiety i 65 lat przez mężczyzn.

Twoja emerytura od lipca zwiększy się nawet o 500 zł! "Aż grzech nie skorzystać" 17.08.2023 Kluczowe zmiany dla seniorów! Od lipca 2023 roku emerytura może wzrosnąć nawet o 200-500 złotych więcej! Wysokość składek ZUS, a także kapitału początkowego podlega regularnej waloryzacji. To oznacza, że seniorzy mogę liczyć na większe pieniądze.

📢 Takie są skutki uboczne picia zielonej herbaty. Oni nie mogą jej pić. Jeden z najzdrowszych napojów nie dla każdego 17.08.2023 Skutki uboczne picia zielonej herbaty - dla kogo może być szkodliwa? Zielona herbata zawiera pewne związki, które nie są korzystne dla każdej osoby. Dlatego niektórzy muszą uważać na ilość spożywanego napoju, ponieważ skutki uboczne mogą być poważne. Oto kto powinien unikać picia zielonej herbaty i jakie mogą wystąpić poważne skutki uboczne. Przeczytaj więcej! 📢 Toruń. Bella Skyway Festival wystartował już po raz 14! Podsumowanie otwarcia edycja Bella Skyway Festival przyciągnęła tłumy na staromiejskie ulice. Na Rynku Staromiejskim odbył się Mecz Gwiazd, a pod Urzędem Marszałkowskim oficjalnie otwarto festiwal świateł. Jak wypadły tegoroczne instalacje świetlne? Które przyciągnęły najwięcej widzów? Przygotowaliśmy krótkie podsumowanie!

Zderzenie dwóch ciężarówek na DK 10. Droga Bydgoszcz - Toruń była zablokowana Duże utrudnienia były na drodze krajowej nr 10 na wysokości stacji Shell w Makowiskach pod Bydgoszczą. W czwartek, 16 sierpnia, po godzinie 18 doszło tam do zderzenia dwóch ciężarówek. Na miejscu zdarzenia pracowało siedem zastępów straży pożarnej, policja oraz pogotowie ratunkowe.

Toruń. Zabił Damiana na pasach i uciekł. Jest akt oskarżenia! Kierowca pił alkohol... 20-letni Damian zginął na przejściu dla pieszych przy ul. Andersa w Toruniu w niedzielę wieczorem - 14 maja. Uderzył w niego citroen, który wjechał na pasy. Kierowca Dariusz P. był po alkoholu, jechał za szybko, wymusił pierwszeństwo, a potem uciekł. Teraz prokuratura skierowała akt oskarżenia do sądu.

Świetne dodatki do świadczeń ZUS. Tyle możesz dostać! Emeryci wniosek składają już teraz [LISTA] ZUS wypłaca szereg świadczeń - w tym świadczenia chorobowe, renty i oczywiście emerytury! Istotne są również dodatki do świadczeń mające wpływ na sytuacje życiowe Polaków. Kto w praktyce może starać się je otrzymać? O czym warto pamiętać?

📢 Witamina B12. W czym jest jej najwięcej i jakie są objawy jej niedoboru? Witamina B12 jest bardzo ważna dla naszego organizmu. Do niedawna była niedoceniana. Witamina B12, czyli kobalamina, jest niezbędna do prawidłowego funkcjonowania organizmu. Występuje naturalnie w produktach pochodzenia zwierzęcego, głównie w mięsie. Niedobór witaminy B12 ma wpływ na organizm człowieka. Jakie są objawy braku tej witaminy? Sprawdź! 📢 Toruń. W niedzielę u franciszkanów odbędzie się ekologiczny piknik rodzinny Oprócz stoisk gastronomicznych, gier i zabaw dla dzieci czy miasteczka zdrowia NFZ, w trakcie pikniku odbędą się wykłady poświęcone rodzinie. - Zapraszamy wszystkich mieszkańców Torunia, nie tylko naszych parafian - mówią franciszkanie. 📢 Co dziś na obiad? Przepisy na smaczne i łatwe obiady na cały tydzień! Porcja kolejnych propozycji Pytanie "Co dziś na obiad?" Bez wątpienia znane jest każdemu z nas. Praca i obowiązki sprawiają, że planowanie posiłków na cały tydzień może brzmieć jak wyzwanie. By ułatwić to zadanie przygotowaliśmy zestawienie smakowitych przepisów na obiady na cały tydzień. Zaskocz domowników nowymi przepisami i smakami!

📢 Osoby o tym imieniu piją najwięcej alkoholu. Kto znalazł się na liście? 16.08.2023 Nasze imiona odpowiadają za wiele naszych cech charakteru. Zobaczcie zatem, kto pije najwięcej alkoholu. Pamiętajcie, że alkohol szkodzi zdrowiu i jest tylko dla osób pełnoletnich! 📢 Mężczyźni o tych imionach są najgorszymi mężami. Mają trudny charakter [LISTA] 16.08.2023 Od początku wydają się wspaniałymi partnerami życiowymi, a po ślubie wszystko diametralnie się zmienia. Co możemy wyczytać z konkretnych imion? Zobacz, jacy mężczyźni muszą się bardzo starać w roli mężów. Potrzeba jednak więcej silnej woli - ci mężczyźni muszą się mocniej starać, aby być dobry mężami. Zobacz listę męskich imion, które mogą świadczyć o trudnym charakterze.

📢 Silno. Symbol niezwykłej historii naszego regionu legnie w gruzach? Nie można na to pozwolić! Silno to bez wątpienia jedno z najbardziej niezwykłych miejsc w kraju. Przez ponad sto lat znajdowało się tu przejście graniczne na Wiśle, pomiędzy zaborem rosyjskim i pruskim. Było to bardzo ważny punkt na trasie flisaków i innych ludzi Wisły, a także przemytników, powstańców i przekradających się między Prusami i Kongresówką powstańców.

Takie są emerytury byłych wojskowych w 2023 r. Oto śred

📢 Toruń. Bella Skyway Festival 2023 ruszył! Za nami oficjalne otwarcie. Mamy dużo zdjęć! Wtorkowy wieczór dla torunian był z pewnością ciekawy. Na starówce działo się wiele – a to wszystko w związku z oficjalnym otwarciem 14. edycji Bella Skyway Festiwal. Organizatorzy zapraszają wszystkich chętnych do podziwiania przygotowanych instalacji. A jest tego sporo!

📢 Radioaktywny pył znad Sahary. Dociera również do Polski Pył nawiewany nad Europę znad Sahary zawiera pierwiastki promieniotwórcze pochodzące z francuskich testów jądrowych – informuje portal elDiario, powołując się na badania naukowców. Ów pył, znany jako kalima, dociera także do Polski. 📢 UMK. Takie są hity rekrutacji 2023, ruszył nabór uzupełniający Najwięcej absolwentów szkół średnich chce studiować kierunek lekarski. Podobnie jak w ubiegłych latach, innymi najchętniej wybieranymi kierunkami są psychologia czy prawo. Jeszcze przez niecały miesiąc na UMK trwa rekrutacja uzupełniająca.

📢 Kultowe smaki w Toruniu: pizza, lody, zapiekanki. Te same receptury od 30-40 lat! Co w Toruniu trzeba zjeść na starówce, żeby poczuć smak miasta? - pytają turyści. Torunianie nie mają wątpliwości: pizzę na Prostej, zapiekanki na Wielkich Garbarach, lody u Lenkiewicza i "coś od Grochowalskiego". Tam receptury są niezmienne od 30-40 lat! To już kultowe przysmaki. 📢 Święto Wojska Polskiego w Toruniu. Zobaczcie zdjęcia z uroczystych obchodów w mieście Z okazji święta Wojska Polskiego w Toruniu odbyły się uroczystości patriotyczne. 15 sierpnia przypada rocznica zwycięskiej dla Polski bitwy w wojnie z Rosją Radziecką w 1920 r. Dzień ten został ogłoszony świętem Wojska Polskiego w 1923 r. i pozostawał nim do roku 1947. Od 1992 r. święto Wojska Polskiego ponownie jest obchodzone w połowie sierpnia.

📢 Przygotowania do Dinner in The Sky na Bella Skyway Festival 2023 Kolacja w chmurach! Tegoroczna edycja toruńskiego festiwalu Bella Skyway będzie wyjątkowa z kilku powodów. Po pierwsze, w tym roku wracamy do darmowej formuły. Po drugie, czeka na nas wiele nowych instalacji i atrakcji. Jedną z nich jest Dinner In The Sky, czyli kolacja 50 metrów nad Toruniem. Zobaczcie przygotowania!

📢 Marihuana w gminie Łubianka. Rafał U. miał w Toruniu proces za jedną roślinę w doniczce... 1 sierpnia Sąd Okręgowy w Toruniu ogłosił wyrok dla dwóch młodzieńców, którzy w gminie Łubianka uprawiali marihuanę. Karol L. sądzony był za 18 sadzonek, a Rafał U. - za jedną doniczkę z rośliną. Jakie kary im wymierzono? 📢 Oto jedzenie w polskich szpitalach. Apetyczne? Zobacz jak karmią pacjentów Jak wygląda jedzenie w polskich szpitalach? Temat od lat budzi kontrowersje, a kolejne publikowane zdjęcia tylko podgrzewają i tak już gorącą dyskusję. Są tacy, którzy chwalą szpitalne posiłki, zdecydowana większość jednak narzeka. Te zdjęcia nie kłamią, sami zobaczcie jak karmią w polskich szpitalach. 📢 Apator Toruń - Motor Lublin. Mnóstwo kibiców na Motoarenie. Poszukajcie się na zdjęciach! Były emocje na torze, był gorący doping i dobra zabawa na trybunach. Zobaczcie, co działo się na Motoarenie podczas meczu Apatora z Motorem Lublin.

📢 Kolejne imprezy w toruńskiej Bajce za nami! Zobaczcie, co się działo na parkiecie i nie tylko! Bajka Disco Club Toruń to jeden z najpopularniejszych klubów na toruńskiej starówce. Zobaczcie, co się tam działo podczas ostatnich imprez.

📢 Nowy zwyczaj na weselach - jaki? Co staje się coraz popularniejsze, a z czego rezygnujemy? GALERIA ZDJĘĆ Letnie miesiące to szczyt sezonu ślubnego. Wesele to dla nowożeńców jeden z najpiękniejszych dni w życiu. To także uroczystość pełna tradycji, choć obecnie niektóre zwyczaje mocno ewoluują lub w ich miejsce pojawiają się nowe. Co zmieniło się ostatnio? Co wyszło z mody, a co zyskuje popularność? 📢 Tak kibicowaliście w meczu Apatora z Motorem. Zobaczcie zdjęcia z trybun Motoareny For Nature Solution Apator Toruń rozpoczął walkę w drugiej części sezonu. Żużlowcy obu drużyn jak zwykle mogli liczyć na swoich fanów. Zobaczcie, co działo się w niedzielę na Motoarenie!

📢 Psy do adopcji w Toruniu. Te zwierzęta czekają w schronisku na nowy dom Toruńskie schronisko dla zwierząt od 60 lat udziela schronienia potrzebującym czworonogom. Również w czasie wakacyjnym trafiają tam zwierzęta, które zostały porzucone, odebrane lub same uciekły od dotychczasowych właścicieli. Wszystkie psy czekają na adopcję i nowy dom. Są wśród nich duże, małe, rasowe i kundelki. Młode i starsze. Może ktoś znajdzie tu swojego zwierzęcego przyjaciela? 📢 TOP 10 ciekawych miejsc do 20 kilometrów od Torunia, które trzeba odwiedzić Toruń to wspaniałe i turystycznie miasto z ciekawą historią. Nie brakuje tu pomników kultury, muzeów i rozmaitych miejsc do zwiedzania. Ale nie tylko Toruń jest interesujący w regionie, ponieważ także na terenach wokół niego znajdziemy sporo fajnych miejscówek. W galerii pokazujemy TOP 10 miejsc do 20 kilometrów od Torunia, które naprawdę warto odwiedzić.

