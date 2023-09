Prasówka 18.09.2023 - wydarzenia dnia, podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 17.09. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Wilfredo Leon - zdjęcia jego żony i dzieci. Oto wnętrza domu gwiazdy polskiej siatkówki”?

Prasówka 18.09: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Wilfredo Leon - zdjęcia jego żony i dzieci. Oto wnętrza domu gwiazdy polskiej siatkówki Wilfredo Leon to słynny siatkarz z kubańskimi korzeniami, który od 2019 roku gra na pozycji przyjmującego w reprezentacji Polski w piłce siatkowej. Jeden z najlepszych siatkarzy świata od lat związany jest z Toruniem. Zobaczcie, jak mieszka Leon wraz z żoną Małgorzatą i dziećmi.

📢 Czternasta emerytura - nowe stawki. Tyle pieniędzy dostaną seniorzy w 2023 roku - wyliczenia Jarosław Kaczyński zapowiedział podwyżkę 14. emerytury. Pieniądze na konta emerytów i rencistów trafią we wrześniu. Nie wszyscy seniorzy otrzymają jednak maksymalną kwotę świadczenia. W artykule poniżej przedstawiamy terminy oraz zasady wypłat dodatkowego świadczenia. Zobacz, jaki przelew dostaniesz na konto. Mamy nowe wyliczenia prognozowanych czternastych emerytur!

📢 Uśmiechy, śpiewy i tańce - tak kibicowaliście Apatorowi Toruń w meczu o brąz z Włókniarzem Częstochowa Kto nie był, niech żałuje. Świetne wyścigi, rozczarowania i miłe niespodzianki, a na koniec wysokie zwycięstwo. Kilka tysięcy najwierniejszych kibiców wspierało "Anioły" w meczu o brązowy medal na Motoarenie. Radości po ostatnim wyścigu nie było końca - tak kibicowaliście toruńskim żużlowcom.

Prasówka 18.09: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Kuchnia Małgorzaty Rozenek-Majdan - tutaj gotuje gwiazda. Mamy zdjęcia jej nowego domu Małgorzata Rozenek-Majdan już nie raz pokazała, że ceni sobie klasyczny i luksusowy styl. W taki też sposób urządziła swój dom pod Warszawą. Jego sercem jest kuchnia, w której gwiazda gotuje i przyrządza zdrowe przekąski dla męża i dzieci. Sprawdź, jak tam jest!

📢 Tabela emerytur od 1 marca 2024 r. - wyliczenia. Po podwyżce i waloryzacji tyle dostaną emeryci Tabela emerytur od marca 2024 roku przedstawia ile seniorzy dostaną pieniędzy na konto po waloryzacji emerytur. Na podstawie zapisów w ustawie budżetowej możemy już teraz wyliczyć, jak duża będzie waloryzacja emerytur w 2024 roku. Wyliczenia dla konkretnych kwot znajdziesz w galerii. Sprawdź jak może w marcu 2024 roku urosnąć Twoja emerytura. 📢 Wilfredo Leon z żoną Małgorzatą - tak mieszkają i żyją na co dzień. Siatkarz znów został ojcem Wilfredo Leon to słynny siatkarz z kubańskimi korzeniami, który od 2019 roku gra na pozycji przyjmującego w reprezentacji Polski w piłce siatkowej. Sportowiec jest na stałe związany z Polską, gdzie mieszka wraz z żoną i trójką dzieci. Zobacz, jak żyje na co dzień. Oto prywatne zdjęcia.

📢 Tych kwiatów doniczkowych nie hoduj w domu - są bardzo silnie trujące. Zobacz ich zdjęcia Rośliny hodowane w domu nie tylko są ozdobą lokum, ale spełniają też kilka istotnych ról - są naturalnymi filtrami, często pochłaniają toksyny i dym papierosowy, a także pozwalają oczyścić powietrze w domu ze smogu. Jednak nie wszystkie rośliny nadają się do trzymania w czterech ścianach - niektóre mogą szkodzić, a część z nich jest silnie trująca. W galerii przedstawiamy zdjęcia i informacje o roślinach, których nie wolno trzymać w pomieszczeniach, w których przebywamy na co dzień. 📢 Te SUV-y są niezwykle piękne i jednocześnie niezawodne. Ranking niezwodnych SUV-ów SUV-y kilka lat temu przebojem wdarły się na salony motoryzacji. Ich popularność cały czas rośnie. Widać to bardzo wyraźnie na polskich ulicach. SUV-y popularnością cieszą się też na rynku samochodów używanych. Czy kupno takiego samochodu to dobry wybór? ADAC, czyli niemieckiego automobilklub udostępnia raporty awaryjności poszczególnych modeli. Sprawdź, które samochody typu SUV są najmniej awaryjne.

📢 Te zabawki z PRL-u możesz sprzedać dziś za dużą kasę na Allegro. Zobacz które dokładnie! Czasy PRL-u już dawno minęły, ale pozostały z nami wspomnienia i dawne przedmioty, które jej przywołują. Najbardziej lubimy stare zabawki z tego okresu, ponieważ przypominają nam czasy dzieciństwa i beztroskiej zabawy. Wybraliśmy dla Was te, które możecie dzisiaj kupić (albo sprzedać) w dobrej cenie na Allegro! 📢 Te mieszkania w Toruniu są najtańsze. Wybrane wymagają remontu. Jakie są ich ceny? Ile trzeba wydać na najtańsze mieszkania w Toruniu? W jakim są stanie? Czy wymagają dużego remontu? Tego dowiesz się przeglądając nasz najnowszy materiał, poświęcony tego typu nieruchomościom, które dostępne są do kupienia na portalu OtoDom.pl. Więcej szczegółów i zdjęć znajdziesz w naszej galerii. 📢 Te małe auta są idealne do jazdy po mieście i niezwykle rzadko się psują Małe, sprytne auto idealnie nadające się do miasta i jeszcze najmniej awaryjne. Taki samochód chciałby każdy kierowca. Wybór modeli jest bardzo duży. Jaki jednak wybrać ten najlepszy, by idealnie spełniał te wszystkie warunki? Warto zaufać rankingom awaryjności. Jeden z nich przygotowuje ADAC. Zobacz najmniejsze samochody, które okazały się najmniej awaryjne.

📢 Te stylizacje paznokci wyznaczają jesienne trendy w manicure. Jakie kolory obecnie dominują? Idzie jesień, a wraz z nią nowe trendy i stylizacje wśród miłośniczek manicure hybrydowego. Już od pierwszych wrześniowych dni zaobserwować można zmianę z różu i pasteli na rzecz czerni czy brązów, lecz tych pierwszych nie żegnamy całkowicie. 📢 Kiedy najlepiej przejść na emeryturę w 2024 roku? Sprawdź, który moment wybrać i zdobądź 500 zł W 2024 roku chcesz przejść na emeryturę? Zastanawiasz się nad tym, czy lepiej zrobić to na początku roku kalendarzowego, czy może poczekać kilka miesięcy? A może masz urodziny w połowie roku i nie wiesz, czy czekać z przejściem na emeryturę? Wyjaśniamy, jak najlepiej zdecydować się na przejście na emeryturę. Informacje te powinny się przydać również osobom, które przekraczają wiek emerytalny jeszcze w 2023 roku.

📢 Uwaga! Emerytury w 2024 roku wzrosną o co najmniej 178 zł. Oto szczegóły w tabeli Choć przed nami jeszcze kilka miesięcy 2023 roku, coraz więcej seniorów wypatruje waloryzacji emerytur. Ta dopiero za pół roku, bo 1 marca 2024 roku, jednak już teraz możemy poznać prognozy i tabele waloryzacji świadczeń emerytalnych. Opierają się one przede wszystkim na tym, co obecnie przedstawił rząd. Okazuje się, że przyszła emerytura będzie zwaloryzowana o wartość mniejszą niż to, ile wynosić ma średnioroczna inflacja. Wciąż jednak ma to być konkrety zastrzyk gotówki. Według wyliczeń minimalna emerytura wzrośnie o 178 złotych netto, a wyższe świadczenia wzrosną jeszcze bardziej. Ile więcej zyskamy? 📢 Najbardziej luksusowa willa w Toruniu kosztuje 12,5 mln złotych. Te wnętrza powalają na kolana W Toruniu znajduje się wiele ciekawych nieruchomości, które robią duże wrażenie. Jedną z nich jest z pewnością piękna i luksusowa willa, która mieści się na toruńskiej Winnicy. Jak zatem wygląda najdroższy dom na sprzedaż w Toruniu? Ile kosztuje? Postanowiliśmy to sprawdzić! Jedno jest pewne. Trzeba mieć naprawdę spore fundusze.

📢 Zanim przejdziesz na emeryturę, możesz odbierać 1600 zł na miesiąc. Jest jeden warunek Ostatnimi czasy sporo mówi się o świadczeniach emerytalnych dla seniorów. Mało kto jednak wie, że istnieje także świadczenie dla tych osób, które są w wieku przed emeryturą. Aby je otrzymać trzeba spełnić określone warunki. Jakie konkretnie? Kto dostanie, a kto nie dostanie świadczenia? 📢 Pomocne narzędzie! Teraz można obliczyć przyszłe podwyżki emerytur i rent dla seniorów za pomocą kalkulatora emerytur Dodatki dla emerytów i rencistów wzrosną. Już w nadchodzącym roku dodatki z ZUS będą jeszcze lepsze. Istotna jest również waloryzacja emerytur 2024. Tabela przyszłych świadczeń emerytalnych wyraźnie pokazuje, że możemy liczyć na wyraźny wzrost świadczeń. Wzrośnie również wsparcie dla osób ze świadczeniem pielęgnacyjnym oraz dla posiadaczy dodatku kombatanckiego. Kto dostanie podwyżki? Jakie dodatki wzrosną? Jak korzystać z kalkulatora emerytur?

📢 Prawo jazdy faktycznie bez terminu ważności? Sprawdź, jak go nie stracić Prawo jazdy jest obecnie wydawane na czas określony przez starostę właściwego dla miejsca zameldowania osoby, która ubiega się o ten dokument. Istnieją przypadki, kiedy prawo jazdy zostało wydane bez terminu. Obecnie taka forma dokumentu nie jest już jednak realizowana, a kierowcy posiadający bezterminowe prawo jazdy muszą zwrócić uwagę na jeden ważny szczegół. Jaki? 📢 Takie starsze używane auta są niezawodne w rankingu ADAC. Zobacz jakie samochody warto kupić Kupując używany samochód chcemy, by służył nam jeszcze przez wiele lat. Auto z drugiej ręki i do tego jeszcze ciągle bezawaryjne to marzenie wielu użytkowników dróg. Nie jest łatwo o takie egzemplarze, ale są modele, które są najmniej awaryjne. I takie warto mieć na uwadze przymierzając się do kupna używanego samochodu. Okazuje się, że auta, które mają dziesięć i więcej lat ciągle mogą dobrze i bezpiecznie sprawować się na drodze. Przy wyborze auta warto skorzystać z rankingów awaryjności przygotowywanych między innymi przez przez ADAC.

📢 Dodatkowa "trzynastka" dla emerytów od września. Znamy wyliczenia netto i brutto Historycznie wysoka wypłata czternastych emerytur tym roku łączy się z wypłatą wrześniowych emerytur. Na dodatkowe świadczenie może liczyć ponad osiem milionów osób. Rekordowe kwoty, które zasilą portfele emerytów we wrześniu, mają wspomóc ich nieraz niezwykle trudną sytuację finansową. Kiedy dokładnie zostaną wypłacone środki? Kto dostanie pełną czternastkę, a kto niższą? Wyliczenia przygotowaliśmy poniżej. 📢 Genialny Emil, wielki Wiktor! Apator Toruń blisko brązowego medalu w PGE Ekstralidze For Nature Solutions Apator Toruń pokonał Włókniarz Częstochowa dziesięcioma punktami w pierwszym meczu o brązowy medal. "Aniołom" nie przeszkodziła fatalna dyspozycja Patryka Dudka, bo bohaterów było tym razem w zespole znacznie więcej. Rewanż w Częstochowie w następną sobotę.

📢 Droga pana Władysława z Torunia: od zaleceń lekarza do marzeń o muzeum niechcianej ceramiki Władysław Przybysz w latach dziewięćdziesiątych w swojej sieci sklepów "Agra" zatrudniał ponad setkę osób w całym kraju. Po przejściu na emeryturę, zgodnie z zaleceniami lekarza, zaczął dużo spacerować. A, że - jak sam mówi - jest synem chłopa i bez celu chodzić nie lubi, zaczął przy okazji zbierać porzucone, uliczne skarby.

📢 Tyle zarabia się w Wojsku Polskim w 2023 roku. Ile zarabia żołnierz? Sprawdź listę płac w konkretnych stopniach! Oto zarobki żołnierzy w 2023 roku. Stawki uzależnione są od posiadanego stopnia. Wynagrodzenie żołnierzy to nie tylko podstawowe wynagrodzenie, ale także wiele ulg i premii finansowych. W Polsce ten rok ma być rekordowy pod względem wydatków na obronność. Ogólnie rzecz biorąc, to tylko w 2023 roku wydatki te, mają wynieść blisko 100 mld złotych. Ile pieniędzy będzie przeznaczonych na pensje dla wojskowych? Sprawdź, ile zarabia się w wojsku na określonych stopniach! 📢 To koniec 500 plus! Tym rodzicom zostanie odebrane świadczenie. Kiedy nie dostaniesz pieniędzy na dziecko? Sprawdź kogo to dotyczy! Tym rodzicom zostanie odebrane świadczenie rodzinne 500 plus. W Polsce rodzice mogą liczyć na szereg form wsparcia finansowego. Świadczenie to, ma na celu poprawić sytuację materialną rodzin. Rodzice dziecka mogą liczyć np. na becikowe, kosiniakowe czy też zasiłek wychowawczy. Świadczenie nie należy się jednak wszystkim. Sprawdź koniecznie, komu zostanie odebrane 500 plus!

📢 Rodzinny piknik w skansenie nad Drwęcą w Kaszczorku. Masa atrakcji i zdjęć W niedzielne przedpołudnie odbył się rodzinny piknik w skansenie nad Drwęcą w Kaszczorku. „W nurcie tradycji” – pod takim hasłem zorganizowano wydarzenie dla najmłodszych i najstarszych.

📢 Te samochody zapewniają bezpieczeństwo kierowcom i pasażerom. Zobacz najbezpieczniejsze samochody Producenci samochodów od wielu lat zwracają uwagę na bezpieczeństwo. Ma to kluczowe znaczenie przy sprzedaży nowych samochodów. Oprócz osiągów jakimi dysponuje dany samochód, kierowcy zwracają uwagę na bezpieczeństwo pasażerów. Im lepiej samochody wypadają w różnego rodzaju testach, tym bardziej producenci mogą się tym chwalić. 📢 Święto Chełmińskiego Przedmieścia. Wiele radości podczas korzystania z atrakcji W niedzielę 17 września obchodzono VI Święto Chełmińskiego Przedmieścia. Przygotowano wiele atrakcji zarówno dla najmłodszych, jak i dorosłych uczestników.

📢 Fantastyczny weekend w Toruniu. Parada cosplay podczas Coperniconu - Festiwalu Fantastyki Rokrocznie Copernicon gromadzi wielu miłośników fantastyki. Organizowany regularnie od 2010 roku staje się coraz popularniejszy. I w tegorocznej edycji nie zabrakło atrakcji dla fanów i torunian, którzy chętnie korzystali z możliwości wzięcia udziału w wydarzeniu. 📢 Co się dzieje w remontowanych toruńskich dworcach? Co już zostało zrobione? Pod koniec września minie 30 lat od zakończenia ostatniego remontu toruńskiego mostu kolejowego. Rdzewiejąca przeprawa domaga się kolejnej modernizacji, ale będzie musiała na nią jeszcze poczekać. Od niemal roku trwają natomiast remonty dworców Toruń Miasto i Toruń Wschodni. Co tam się w tej chwili dzieje? 📢 Wielkie wpadki budowlańców. Bubel, fuszerki i wstyd. Zobacz największe pomyłki fachowców polskiego internetu! Miał być szybki remont, a skończyło się na wielkiej wpadce, bublu i wstydzie. Prawdziwy koszmar budowlańców bez talentu, którzy mówili, że wszystko będzie dobrze. Stracone pieniądze, materiały i czas. Kilka razy solidnie złapiesz się za głowę, niedowierzając, że można było to aż tak zepsuć. Zobacz zbiór śmiesznych zdjęć, które stały się legendarne.

📢 Korzystasz z tej aplikacji w telefonie komórkowym z Androidem? Musisz liczyć się ukrytymi kosztami Masz smartfona z Androidem? Okazuje się, że użytkownicy takich telefonów muszą być bardzo czujni, by nie stracić pieniędzy. Oszuści znaleźli prosty sposób na kradzież środków zgromadzonych na kontach użytkowników, a także przejęcie profili w mediach społecznościowych. Jak się przed tym bronić? 📢 Bulletproof coffee, czyli kawa kuloodporna. Kofeina i zdrowe tłuszcze to połączenie, które daje energię na cały dzień W dzisiejszym świecie poszukiwanie długotrwałej energii stało się priorytetem. Pojawia się innowacyjny napój - kawa kuloodporna, zwana także bulletproof coffee. To połączenie kawy, tłuszczu i dodatków staje się coraz bardziej popularne w kręgach poszukujących sposobów na poprawę jakości życia. W tym artykule odkryjmy tajemnice kawy kuloodpornej - jej pochodzenie, właściwości oraz różnice względem klasycznej czarnej kawy.

📢 Te auta używane są niezawodne według rankingu ADAC. Wybieraj z głową Trafić na dobry używany samochód to marzenie wielu kierowców. Ofert samochodów z drugiej ręki nie brakuje. Wiele z nich jest w dobrym stanie technicznym. Inne są tylko "podrasowane" przez właścicieli, by łatwiej je było sprzedać. Jak odróżnić jedne od drugich? Jak znaleźć ten najmniej awaryjny? Tui z pomocą przychodzą różnego rodzaju rankingi awaryjności przygotowywanych przez ADAC. Nie są idealne, ale na pewno dają obraz używanych modeli, które warto kupić. 📢 Tych słów używają tylko w Kujawsko-Pomorskiem. Czy rozumiesz ich znaczenie? W wielu częściach w Kujawsko-Pomorskiem cały czas używa się słów, które są charakterystyczne dla tego regionu. Specyficzna gwara kształtowała się na skutek wpływów niemieckich. Wiele terenów województwa było bowiem pod zaborem pruskim. Przez lata te słowa powszechnie używano w domach. Teraz trochę rzadziej, ale sądząc po reakcjach na nasz post, ciągle wielu z was się nimi posługuje. Oto wybrane słowa, które podsunęli nam czytelnicy.

📢 Tanie domy do remontu w Kujawsko-Pomorskiem. Poznaliśmy ich położenie i ceny Mamy dla Was najnowszy przegląd ogłoszeń z portalu OtoDom.pl, które dotyczą najtańszych domów do remontu, wystawionych na sprzedaż w regionie kujawsko-pomorskim. 📢 Te auta z silnikami hybrydowymi są praktycznie bezawaryjne. Które hybrydy się nie psują? Samochody hybrydowe stały się ważnym elementem w rozwoju motoryzacji. Wyposażone w silnik spalinowy i elektryczny pojazdy idealnie nadają się nie tylko do jazdy w mieście. Praktycznie wszystkie koncerny motoryzacyjne mają w swojej ofercie samochody hybrydowe. Które najlepiej odnajdują się na rynku wtórnym i czym się kierować kupując używaną hybrydę? Oto hybrydy, które są najmniej awaryjne. 📢 Gdzie w Toruniu zjeść dania bez mięsa? Wegetariańska oferta restauratorów Dieta wegetariańska od lat zyskuje na popularności. Coraz więcej osób świadomie decyduje się zrezygnować z jedzenia mięsa z wielu powodów, zaczynając od ekonomicznych, a kończąc na zdrowotnych. Nic więc dziwnego, że oferty wielu restauracji dostosowują się do potrzeb swoich klientów, modyfikując często menu tak, by propozycji wegetariańskich jak najwięcej. Gdzie warto zjeść w Toruniu?

📢 Używasz te funkcji w swoim telefonie komórkowym? Uważaj, bo możesz narazić się na koszty Uważaj! Twój telefon może cię szpiegować i podsłuchiwać. To niestety nie jest żart. Jest w telefonie funkcja, która sprawia, że urządzenie faktycznie może w ten sposób działać. Dlatego też, jeśli chcesz ograniczyć takie ryzyko, warto sięgnąć po telefon, wejść w ustawienia i wyłączyć istotną funkcję. Jaką? Już wyjaśniamy! 📢 Ta zwykła stara pięciogroszówka może być warta fortunę. Jak poznać te monety, które są coś warte? Wydawać by się mogło, że monety kilkugroszowe nie są zbyt wiele warte. Okazuje się jednak, że jest zupełnie inaczej. Choć nominał wskazuje zaledwie minimalną wartość, w rzeczywistości takie monety mogą kryć w sobie pozornie niedostrzegalny skarb. W zeszłym roku moneta 5 groszy została sprzedana za niemal 4 tysiące złotych!

📢 Jest projekt ustawy uwzględniający emeryturę dla wdów i wdowców. Nawet 7600 zł po małżonku Emeryci dostaną nawet 7600 złotych dodatku po śmierci małżonka? Wszystko za sprawą ustawy o wdowich emeryturach, która ponownie trafiła do Sejmu. Na jakich zasadach będzie obowiązywać? Kto może liczyć na ten dodatek? Wyjaśniamy podstawowe założenia ustawy. Czy w ogóle ma szanse wejść w życie! 📢 Nowy bonus za długi staż małżeński jest dostępny dla osób starszych i może wynosić nawet 5 000 złotych! Co najmniej 5 tysięcy złotych dodatku może trafić do wybranych grup seniorów! Wszystko za sprawą petycji, która jest obecnie procedowana w parlamencie. W tym momencie w Senacie jest inicjatywa obywatelska, która rozszerza nagrody dla seniorów mających dłuższy staż małżeństwa. Wiele wskazuje na to, że jeszcze przed wyborami Senat oraz Sejm podejmą ostateczną decyzję, czy projekt wejdzie w życie. A co takiego ona zakłada? Więcej w naszym materiale.

📢 10-letnie auta osobowe, które charakteryzują się minimalną ilością usterek. Samochody warte szczególnej uwagi 10-letnie i nieco starsze samochody wcale nie muszą być jeżdżącymi złomami. Warto czasami rozważyć kupno takiego auta tym bardziej że niektóre z modeli całkiem dobrze znoszą upływ czasu. Wiele egzemplarzy jest bardzo dobrze wyposażonych, spełniają też wszelkie normy bezpieczeństwa. I co najważniejsze mimo wciąż rzadko się psują. Świadczy o tym raport niemieckiego Stowarzyszenia Inspekcji Technicznej czyli TUV. Które modele najlepiej znoszą upływający czas? Sprawdź! 📢 Wędkarstwo to nie hobby, tylko styl życia! Zobaczcie najzabawniejsze memy o wędkarzach. Sezon jesień 2023 Wędkarstwo to archaiczne hobby starszych ludzi? Nic bardziej mylnego! Moda na wędkarstwo w Polsce rośnie. W mediach społecznościowych pełno zdjęć z udanych wypraw - i to nie tylko w kraju, bo furorę w ostatnich latach robią wędkarskie wycieczki po całym świecie. To coś więcej niż rozrywka, to styl życia, którym zaraża się coraz więcej osób. Nie wierzycie? Zobaczcie najzabawniejsze wędkarskie memy. Wędkarze mają do siebie dystans i potrafią się śmiać sami z siebie. Jak mówią, "żadna kobieta nie ma szans dostać tyle uwagi, co spławik w bezwietrzny dzień"!

📢 Byliśmy za kulisami Teatru Horzycy w Toruniu. Tak pracują artyści, których nie widać na scenie Nad każdym spektaklem, żeby mógł zachwycić widzów, pracuje kilkadziesiąt osób, których w dniu premiery nie widać na scenie. Podejrzeliśmy ich pracę podczas przygotowań do wystawienia sztuki "Don Juan" w toruńskim Teatrze im. Wilama Horzycy. 📢 Czas spadających czerwonych gwiazd, czyli radziecki symbol sięgnął błota Siedemnasty dzień września to data symboliczna. W 1939 roku rozpoczęła się sowiecka agresja na Polskę, zaś 30 lat temu, 17 września A. D. 1993, oficjalnie zakończyło się wycofywanie wojsk radzieckich z terytorium Rzeczypospolitej. 📢 Takie są skutki uboczne picia zielonej herbaty. Oni nie mogą jej pić. Jeden z najzdrowszych napojów nie dla każdego 17.09.2023 Skutki uboczne picia zielonej herbaty - dla kogo może być szkodliwa? Zielona herbata zawiera pewne związki, które nie są korzystne dla każdej osoby. Dlatego niektórzy muszą uważać na ilość spożywanego napoju, ponieważ skutki uboczne mogą być poważne. Oto kto powinien unikać picia zielonej herbaty i jakie mogą wystąpić poważne skutki uboczne. Przeczytaj więcej!

📢 Te stare meble z PRL są warte majątek! Sprawdź, jakie meble są poszukiwane przez kolekcjonerów. Ceny mebli z PRL 17.09.2023 Te stare meble z PRL mogą być warto ogromne pieniądze! Wielu Polaków z sentymentem lubi wracać do czasów PRL, a szczególnie do przedmiotów, którymi w ówczesnym czasie się posługiwaliśmy. Mają one swój wyjątkowy charakter. Mimo, że lata upływają, wiele osób nie chce się z nimi rozstawać, pozostawiając na pamiątkę. Należą do nich m.in. kryształy, sztućce, porcelana, zabawki, a nawet meble. Wraca moda na przedmioty z czasów PRL. Kolekcjonerzy są w stanie zapłacić za nie naprawdę spore pieniądze. Za jaką cenę można na portalach aukcyjnych znaleźć stare meble z PRL? Sprawdźcie!

📢 ZUS wypłaca tysiące złotych. Szczegóły dotyczące specjalnego subkonta. Jakie warunki trzeba spełnić, aby otrzymać pieniądze? 17.09.2023 W Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych pieniądze po zmarłych z rodziny mogą być dziedziczone. Sprawdź szczegóły subkonta. Dostaniesz nawet kilka tysięcy złotych, jeśli złożysz odpowiedni wniosek. Pamiętaj, aby wskazać osoby uprawnione do wypłaty pieniędzy, żeby nie było za późno. Jakie warunki trzeba spełnić, aby otrzymać pieniądze? Sprawdź!

📢 Abonament RTV 2023. Takie będą zmiany w prawie? Kto w pierwszej kolejności otrzyma wezwanie do zapłaty zaległości? 17.09.2023 Abonament RTV. Ustawa o opłatach abonamentowych wzbudza poczucie niesprawiedliwości. Kto jako pierwszy dostanie wezwanie do zapłaty? Rzecznik Praw Obywatelskich zaznacza, że potrzebne są zmiany w prawie. Aktualnie w Polsce przeprowadzane są intensywne kontrole w sprawie opłat abonamentu RTV, podczas których pracownicy Poczty Polskiej mają prawo odwiedzić nasze domy i sprawdzić, czy opłaciliśmy abonament. Jednak w dalszym ciągu wiele osób nie opłaca abonamentu. Sprawdź szczegóły! 📢 Takie emerytury mają być w 2024 roku. Sprawdź prognozy waloryzacji! Jakie zmiany będą w wypłatach świadczeń? 17.09.2023 Oto pierwsze prognozy emerytur 2024. Ile wynoszą pierwsze prognozy wskaźnika waloryzacji emerytur i rent na 2024 rok? Do marcowej waloryzacji jeszcze dużo czasu, jednak pojawiają się pierwsze głosy co do wskaźnika waloryzacji 2024. Nastąpią zmiany w wypłatach emerytur i rent. Oto ile pieniędzy dostaną seniorzy. Szokujące prognozy.

📢 Tak mieszka i żyje na co dzień Iga Świątek. Gwiazda tenisa prywatnie. Jak wygląda jej życie poza kortem? [ZDJĘCIA] 17.09.2023 Jaka jest Iga Świątek poza kortem? Sprawdźcie w galerii! Wychowała się w podwarszawskim Raszynie. Na swoim mediach społecznościowych chętnie dzieli się zdjęciami z życia prywatnego. Można znaleźć m.in. zdjęcia z siostrą i tatą Igi Świątek. Zobacz, jak żyje gwiazda tenisa prywatnie. Tak mieszka i żyje na co dzień Iga Świątek. Zdjęcia znajdziesz w galerii!

📢 Oto 10 objawów, które mogą świadczyć o chorobie wątroby. Masz te dolegliwości? To może być choroba wątroby 17.09.2023 Wątroba to jeden z najważniejszych organów w ludzkim ciele. Jak przyznają lekarze, odpowiada ona za ponad 400 różnych funkcji naszego ciała. Jedną z nich - i to najważniejszą - jest oczyszczanie naszego organizmu. To bardzo ważny ludzki narząd, trzeba więc o wątrobę dbać. Jakie objawy mogą świadczyć o chorobie wątroby? Sprawdź!

📢 Duch Podgórza zostawił kolorowy i znaczący ślad na ścianie budynku przy ul. Poznańskiej 3 Podgórz wzbogacił się o nowy mural. Powstał dzięki budżetowi obywatelskiemu. Na ścianie budynku przy ul. Poznańskiej 3 zobaczymy to, co od połowy XIX wieku miało decydujący wpływ na wygląd i charakter tego do 1938 roku samodzielnego miasta. 📢 Rafał Brzoska i Omenaa Mensah - tak mieszkają i żyją na co dzień miliarder. Luksusowe życie założyciela InPostu i prezenterki Prezenterka telewizyjna Omenaa Mensah i miliarder Rafał Brzoska są małżeństwem od 2019 roku. Ich pierwszy ślub miał miejsce w Republice Południowej Afryki. Od tej pory ich uczucie wciąż rozkwita! Ostatnio para zdecydowała się odnowić przysięgę małżeńską. Zdjęciami z ceremonii Omenaa podzieliła się z fanami na Instagramie. W mediach społecznościowych chętnie odsłania też inne fragmenty swojego życia codziennego. Oto jak mieszkają i żyją na co dzień założyciel Inpostu i Omenaa Mensah.

📢 Koronawirus wariant Pirola - takie objawy daje zakażenie nowym wariantem koronawirusa, BA.2.86 Już w 15 państwach potwierdzono wystąpienie wariantu BA.2.86 koronawirusa. Podwariant ten zyskał nazwę Pirola i wiadomo, że ma ponad 30 mutacji. DO tej pory odkryto go m.in. w Wielkiej Brytanii, Danii, USA, Tajlandii czy Japonii. Na razie nie wiadomo, czy jest on groźniejszy od wcześniejszych podwariantów koronawirusa.

📢 Ostatnie testy przed ligą. Grają Anwil Włocławek, Arriva Twarde Pierniki Toruń i Enea Abramczyk Astoria Bydgoszcz Anwil Włocławek pokonał VEF Ryga w Anwil Basketball Cup, Arriva Twarde Pierniki wreszcie zwycięskie przed sezonem i w ostatnim sparingu ograły PGE Spójnię Stargard. 📢 Nie tylko klasztor. Archeologiczna kopalnia informacji o przeszłości miasta na toruńskim bulwarze Ostatnie odkrycia na toruńskim bulwarze każą archeologom spojrzeć pod nieco innym kątem na odsłaniane pozostałości kompleksu kościoła, szpitala i klasztoru świętego Ducha. Badaczom udało się też uchwycić istotny element, który można odnaleźć na najdokładniejszym planie miasta, jaki powstał w czasach I RP. Wygląda na to, że do tej pory badania były prowadzone kilka metrów na południe od murów szpitala i klasztoru.

📢 Rowerowa Masa Krytyczna przejechała przez Toruń. Mamy zdjęcia! Punktualnie o godzinie 17. z Rynku Nowomiejskiego wyruszyła Rowerowa Masa Krytyczna. Miała do pokonania trasę o długości 14 kilometrów. 📢 Posiadasz SMART TV? Wszystko to, co mówisz i robisz, może być śledzone na żywo Zakup nowego telewizora pozwala cieszyć się lepszą jakością obrazu, krystalicznie czystym dźwiękiem i nowoczesnymi funkcjami. Jednakże mało kto wie, że najnowsze modele SMART TV rejestrują to, co na nich robimy i przekazują te dane reklamodawcom. Patrzysz w telewizor? Telewizor patrzy też w ciebie. 📢 Nowelizacja przepisów o zakazie handlu w niedziele. Nowe zapisy powstały w sierpniu Przepisy mają być uszczelnione i to już od 1 sierpnia! Według zapowiedzi, skończy się omijanie zakazu handlu w niedzielę. w jaki sposób dotąd pracodawcy obchodzili przepisy? Jak wykorzystywali ustalenia dotyczące COVID-u? Z tej luki już nie skorzystają!

📢 Większa pomoc finansowa dla wielu. Emeryci otrzymają dodatkowe 4200 złotych Coroczne waloryzacje rent i emerytur są ważnym wydarzeniem dla wielu seniorów. Szczególnie istotne jest to dla tych, których sytuacja finansowa nie jest najlepsza, żeby nie powiedzieć, że jest tragiczna. Tym bardziej osoby te zainteresuje fakt, że rząd obecnie pracuje nad kolejnymi zmianami zasad związanych z waloryzacją rent i emerytur. Wedle zapowiedzi ma być tu mowa o nawet kilkunastu procentach podwyżki. Jeśli doliczymy do tego tzw. trzynastą i czternastą emeryturę, przekonamy się, że dodatkowe pieniądze przekroczą 4 tysiące 200 złotych. A dla wielu z nich będzie jeszcze więcej! Ile dostaną seniorzy? Oto wyliczenia! 📢 Nowa dopłata 1000 złotych do emerytury. Sprawdziliśmy kto spełnia warunki, aby ją otrzymać Rząd już zdecydował o podwyżce emerytury dla wybranych osób. Właściwie, dotyczy to specjalnego dodatku emerytalnego. Dla wielu emerytów z niezwykle niskimi świadczeniami jest to znakomita informacja, a ich sytuacja dzięki temu powinna się znakomicie poprawić. Kto dokładnie może liczyć na aż tak dużą podwyżkę emerytury?

📢 Nadchodzi duża waloryzacja emerytur, która przyniesie podwyżki dla wielu emerytów. Ile dokładnie? Emeryci oraz renciści stale mogą liczyć na wsparcie w postaci różnorodnych dodatków z ZUS. W nadchodzącym roku wiele z tych dodatków powinno znacząco wzrosnąć. Według prognoz ma to być znaczące wsparcie m.in. dla osób korzystających ze świadczenia pielęgnacyjnego lub też z dodatku kombatanckiego. O jakich dodatkach mowa? Którzy emeryci ucieszą się z podwyżek? Zobaczcie! 📢 Większe pieniądze dla małżeństw. Oto szczegóły dotyczące przyznawania i wypłacania tych dodatkowych świadczeń! Osoby odbierające świadczenia emerytalne mają powody do radości. Dlaczego? Otrzymają nowy dodatek do emerytury, który zasili ich budżet domowy. Sprawdźcie stawki!

📢 Toruńska "osiemnastka" ma 40 lat. Jubileusz świętowano podczas wielkiego szkolnego festynu Wielki festyn zorganizowano z okazji jubileuszu 40-lecia Szkoły Podstawowej nr 18 w Toruniu w sobotę 16 września.

📢 Toruń. Z delegacji prosto na próbę: tak łatkę typowej orkiestry dętej odrywa Vabank Orkiestrę dętą Vabank tworzy kilkudziesięcioro muzyków-pasjonatów, którzy występy łączą z codzienną, pełnoetatową pracą albo życiem na emeryturze. Jak sami mówią, na próbach spotykają się ze swoją drugą rodziną. Wielopokoleniową, bo w Vabank, obok doświadczonych muzyków, grają najmłodsi, stawiający pierwsze kroki na scenie. 📢 Jarosław Kaczyński w Toruniu: zwycięstwo Tuska oznacza Lampedusę w Polsce Trzeba iść na referendum i pokazać elitom politycznym wolę społeczeństwa - stwierdził prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński podczas konwencji wyborczej tego ugrupowania w Toruniu w sobotę 16 września. 📢 Myśliwi świętowali w Toruniu 100-lecie zjednoczenia polskiego łowiectwa Msza święta hubertowska, przemarsz myśliwych i piknik ekologiczny złożyły się na obchody 100-lecia zjednoczenia polskiego łowiectwa, które zorganizowano w Toruniu.

📢 Przedszkole z drewnianych modułów. Dostarczyła je fabryka spod Torunia Centrum opieki dziennej w Eisingen w Niemczech to pierwszy modułowy budynek drewniany MOD21. Obiekt powstał w zaledwie pięć miesięcy z elementów wyprodukowanych w Ostaszewie pod Toruniem. 📢 Twoja emerytura od lipca zwiększy się nawet o 500 zł! "Aż grzech nie skorzystać" 16.09.23. Kluczowe zmiany dla seniorów! Od lipca 2023 roku emerytura może wzrosnąć nawet o 200-500 złotych więcej! Wysokość składek ZUS, a także kapitału początkowego podlega regularnej waloryzacji. To oznacza, że seniorzy mogę liczyć na większe pieniądze. Sprawdź ile podwyżki emerytury dostaną seniorzy już od lipca!

📢 Te długi przedawniają się od września 2023 roku! Zobacz jakich długów nie musisz już spłacać 16.09.23. Czy wiesz, że niektórych długów nie musisz spłacać, bo przedawniają się już we wrześniu 2023 roku? Podpowiadamy, o jakich zobowiązaniach najczęściej mowa oraz, gdzie można sprawdzić swoje zadłużenie.

📢 Śmiertelny wypadek pod Chełmżą. W piątek wieczorem auto potrąciło pieszego Policjanci z Torunia, pod nadzorem prokuratora, wyjaśniają okoliczności wypadku drogowego ze skutkiem śmiertelnym. Do zdarzenia doszło w piątek 15 września krótko po godzinie 21:00 na drodze wojewódzkiej nr 551 w miejscowości Januszewo. W wyniku potrącenia na miejscu zginął 82-letni pieszy. 📢 18. Charytatywny Maraton Zumby w Toruniu. Tak pomagano czworonogom z toruńskiego schroniska [zdjęcia] W sobotę (16.09) na parkingu Galerii Copernicus torunianie wzięli udział w 18. Charytatywnym Maratonie Zumby. Poprzez taniec wspomagano m.in. czworonogi z toruńskiego schroniska. Zobaczcie zdjęcia z tego wydarzenia.

📢 Nowy biurowiec przy Szubińskiej. Lewobrzeże Torunia rośnie w siłę Przy Szubińskiej 13 powstanie obiekt biurowo-usługowy. To kolejna inwestycja na lewobrzeżu Torunia w ostatnim czasie. 📢 Dzień Sybiraka uczczono w toruńskim VI LO [zdjęcia] 15 września w VI Liceum Ogólnokształcącym im. Zesłańców Sybiru w Toruniu, przy pomniku pamięci, odbyły się uroczystości w związku ze zbliżającym się Dniem Sybiraka. W wydarzeniu wziął udział Prezydent Torunia Michał Zaleski oraz radny Michał Rzymyszkiewicz. Oto nasza fotorelacja z tej uroczystości:

📢 Tak wygląda hiszpańska willa Joanny Koroniewskiej i Macieja Dowbora. Co za widoki z tarasu W 2022 roku w życiu Joanny Koroniewskiej i Macieja Dowbora zaszły ogromne zmiany. Para kupiła mieszkanie w Warszawie, które następnie remontowała, oraz piękny dom w Hiszpanii. Nieruchomość na południu Europy robi duże wrażenie. Ogromny taras z widokiem na miasto oraz basen to niejedyne atuty nowej posiadłości Dowborów. Zobaczcie, jak Joanna Koroniewska i Maciej Dowbor urządzili swoją hiszpańską willę.

📢 Te samochody kradną najczęściej. Masz takie auto? Lepiej uważaj W Polsce cały czas dochodzi do kradzieży samochodów. Co prawda jest ich mniej niż jeszcze 10 lat temu, ale ciągle auta nielegalnie zmieniają właścicieli. Od kilku lat w Polsce złodzieje kradną rocznie ponad 6 tysięcy samochodów. W 2022 roku skradziono dokładnie 6157 pojazdów osobowych i dostawczych o wadze do 6 ton dopuszczalnej masy całkowitej.

📢 Mistrzowie parkowania w Toruniu. Nie uwierzysz, jak parkują "święte krowy" "Mistrzowie parkowania" i "święte krowy" to tylko niektóre z potocznych określeń kierowców, którzy zostawiają swoje auta w zabronionych miejscach. Często takie osoby utrudniają życie innym kierowcom lub pieszym. Zobaczcie sami!

📢 Trzy torunianki od 2015 roku organizują Drutozlot – największe i najstarsze wydarzenie dziewiarskie w Polsce Zaczęło się od kameralnego spotkania w kawiarni. Dziś na Drutozlot przyjeżdżają miłośnicy dziergania nie tylko z całej Polski, ale i ze świata. W rozmowie z Nowościami organizatorki wydarzenia podzieliły się swoimi wspomnieniami i opowiedziały o pasji, która łączy pokolenia. 📢 Produkty o działaniu przeciwzapalnym. Poznaj jedzenie, które hamuje rozwój chorób Zdrowe odżywianie to klucz do zachowania długoterminowego zdrowia i zapobiegania wielu chorobom. Warto zwrócić uwagę, że nie wszystkie produkty spożywcze są takie same pod względem wpływu na nasz organizm. Niektóre z nich mają zdolność do działania przeciwzapalnego, co może być szczególnie korzystne w walce z chorobami przewlekłymi.

📢 Te samochody są prawie nowe i borykają się z usterkami. Zobacz, które są najbardziej awaryjne według raportu TUV Kupno samochodu to zawsze wyzwanie. Tak samo przygotowują się do tego Ci, którzy zamierzają kupić auto 10-letnie, jak i ci zainteresowani 3-letnim pojazdem. W jednym i drugim przypadku kierowcy przed zakupem podpierają się różnego rodzaju rankingami awaryjności. Jednym z nich jest coroczny raport TUV, dotyczący awaryjności pojazdów. Raport powstaje co roku na podstawie okresowych badań technicznych pojazdów. Dane, które się pojawiają w zestawieniu, dotyczą okresowych badań technicznych wykonywanych na terenie Niemiec. 📢 Oni dostaną więcej pieniędzy w 2024 roku! W kogo chcą zainwestować w nowym budżecie na kolejny rok? Znany jest już projekt budżetu na 2024 rok. Z jego zapisów można wywnioskować już, które grupy społeczne mają być objęte podwyżkami i różnymi formami wsparcia. Wśród nich można znaleźć zarówno pracowników budżetówki, jak i emerytów i rencistów. Zyskają również rodzice! Ile dokładnie i kto uzyska w 2024 roku?

📢 Bezwarunkowy dochód podstawowy: 1300 złotych dla każdego! Kto może liczyć na takie pieniądze w Nowym Roku? Zobacz Jeden zasiłek dla każdego obywatela w wysokości 1300 złotych? Taki pomysł bezwarunkowego dochodu podstawowego ma wejść wkrótce w życie - gdzie Polacy jako pierwsi dostaną takie świadczenie? Zobacz szczegóły! 📢 Tak mieszka i żyje na co dzień Zbigniew Boniek. Legenda futbolu mieszka w Rzymie [prywatne zdjęcia] 22.03 Zbigniew Boniek już jakiś czas temu zakończył swoją kadencję w roli prezesa Polskiego Związku Piłki Nożnej, ale mimo to pozostaje jedną z najważniejszych postaci, nie tylko jeśli chodzi o krajowy futbol. Boniek zajmuje obecnie stanowisko wiceprezydenta UEFA. Na co dzień legenda polskiej piłki mieszka w Rzymie. Boniek może się pochwalić wspaniałym mieszkaniem. Kliknij w przycisk "Zobacz galerię" i przekonaj się, jak żyje na co dzień.

📢 500 plus dla małżeństw coraz bliżej? Jest szansa na dodatek finansowy dla małżonków! Petycja trafiła już do Sejmu 500 plus dla małżeństw? Masz długi staż małżeński? Możesz otrzymać dodatkowe świadczenie! Do Sejmu trafiła petycja z pomysłem, aby przyznawać małżeństwom świadczenie 500 plus. Nie otrzymałaby go jednak każda para po ślubie, jest jeden konieczny warunek. Jaki konkretnie? Sprawdź! 📢 Dodatkowe 200 złotych do emerytury! Dożywotni dodatek dla seniorów - jak go zdobyć? Jest nowy pomysł PiS Niektórzy seniorzy mogą liczyć na dodatkowe 200 zł do emerytury. Ten dodatek przyznawany jest dożywotnio! Okazuje się, że posłowie PiS chcą rozszerzyć ten dodatek na inną grupę społeczną! O jakie osoby chodzi? Jak zdobyć dodatkowe 200 złotych do emerytury?

📢 Wilfredo Leon i jego żona Małgosia, torunianka. Jak się poznali? Zobacz prywatne zdjęcia Wilfredo Leon, gwiazda reprezentacji Polski siatkarzy, świeżo upieczony klubowy mistrz świata z Perugią, jest żonaty z piękną Polką Małgorzatą. Jak doszło do tego, że para się poznała? Jakiś czas naturalizowany Kubańczyk mówił o tym w wywiadzie udzielonym "Nowościom". Przypominamy tę historię i zapraszamy do obejrzenia prywatnych zdjęć jednego z najbardziej znanych małżeństw w Polsce.

📢 Witamina E pozwoli zachować młodość. Sprawdź czy masz jej niedobór Chcesz być młody, zażywaj witaminę E. W tym powiedzeniu jest wiele prawdy. Witamina E jest bowiem mocnym przeciwutleniaczem, który przyczynia się m.in. do opóźniania procesów starzenia. Nazywana jest często "witaminą młodości" i "witaminą płodności". Olejek witaminy E jest składnikiem wielu produktów do pielęgnacji skóry, gdyż wykazuje właściwości przeciwstarzeniowe. Co więc się dzieje z organizmem, gdy brakuje w nim tej witaminy? 📢 Piękne motocyklistki w Kujawsko-Pomorskiem [zdjęcia] Z naszych archiwów zebraliśmy zdjęcia pięknych motocyklistek w województwie kujawsko-pomorskim i nie tylko. Zobaczcie zdjęcia. 📢 Pomorzanka, Cristal, Ratuszowa... Kto pamięta te stare toruńskie kawiarnie? Pół wieku temu na toruńskiej starówce mieszkało 22 tysiące osób. Dwa razy tyle, ile w czasach Kopernika i cztery razy tyle, co teraz. Które toruńskie kawiarnie odwiedzali?

Port Lotniczy Olsztyn-Mazury zmodernizował swoją infrastrukturę