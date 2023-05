Prasówka 19.05.2023. Zobacz zestawienie najważniejszych informacji z wczoraj z naszego województwa

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 18.05. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Tyle lat trzeba pracować, aby mieć wysoką emeryturę. Wiemy też ile trzeba zarabiać [19.05.2023 r.]”?

Prasówka 19.05: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Tyle lat trzeba pracować, aby mieć wysoką emeryturę. Wiemy też ile trzeba zarabiać [19.05.2023 r.] Emerytura to świadczenie, na które pracujemy cale życie zawodowe. Najniższa emerytura wypłacana od 1 marca 2023 wzrosła do kwoty 1588,44 zł brutto. Nie oznacza to, że każdy kto osiągnie wiek emerytalny otrzyma taką emeryturę. Sprawdzamy, ile lat trzeba pracować, aby otrzymywać wysoką emeryturę i jakie zarobki zagwarantują nam wysokie świadczenie. Zobaczcie.

📢 Tej substancji boją się kleszcze. Zobacz ten trik z internetu - spryskaj ubranie, a na pewno uciekną [19.05.2023 r.] Maj i czerwiec to jeden z okresów wzmożonej aktywności kleszczy. Populacja tych pajęczaków jest w Polsce coraz większa. Nawet co trzeci kleszcz może być nosicielem patogenów chorobotwórczych. Kleszcze wywołują m.in. boreliozę, babeszjozę i kleszczowe zapalenie mózgu. Jakie są popularne domowe sposoby na kleszcze? Czy działają? Zobacz, jak możesz się uchronić przed kleszczami.

📢 Tyle wyniesie czternasta emerytura 2023 - wyliczenia netto. Tyle "na rękę" wypłaci ZUS [19.05.2023 r.] W 2023 roku zostanie wypłacona czternasta emerytura. W projekcie ustawy zapisano, że świadczenie to ma obowiązywać co roku. Od czternastki trzeba będzie jednak zapłacić podatek oraz składkę zdrowotną, nie każdy też dostanie całe świadczenie. W galerii zamieszczamy wyliczenia - sprawdź, jaką czternastkę netto dostaną na konta emeryci. Kto nie dostanie całego świadczenia? W artykule poniżej zamieszczamy najważniejsze informacje na temat czternastej emerytury w 2023 roku.

Prasówka 19.05: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Pożar fortu św. Jakuba w Toruniu. Na miejscu działały 4 zastępy PSP [ZDJĘCIA] W godzinach wieczornych doszło do pożaru w pustostanie w Toruniu. W forcie św. Jakuba paliły się śmieci. W akcji gaszenia ognia brały udział 4 jednostki straży pożarnej.

📢 Tak wygląda w raju dla nurków w Piechcinie. Pod lazurową wodą jest przepięknie Turyści od lat fascynują się niezwykłym kamieniołomem w Piechcinie (gmina Barcin). Wracają stąd ze zdjęciami podobnymi do tych, które wykonali ich znajomi na wakacjach w Chorwacji. Jeszcze lepiej to miejsce poznają nurkowie, którzy poznają to magicznie miejsce pod wodą. Zobaczcie te zdjęcia! 📢 Zarobki w policji 2023. Tyle dostają mundurowi! Jakie są stawki na poszczególnych stanowiskach w polskiej policji? [szczegółowe wyliczenia] Zarobki w policji 2023. Ile zarobią mundurowi? Czy rzeczywiście ich pensja to przysłowiowe "kokosy"? Nie do końca jeśli dodać do nie m.in. nadgodziny, pracę w trudnych warunkach czy służbę w święta i dni wolne. Oto ile wynosi pensja policjanta na różnych stanowiskach! Więcej w naszym materiale! 📢 Pilnie poszukiwane przez kolekcjonerów. Masz w domu te banknotów i monet z PRL-u? Sprawdź, bo możesz być bogaty Czasy PRL wciąż dla niektórych mogą być kuszące. Banknoty i monety z tego okresu są najlepszym tego dowodem. Ich wartość wzrasta, obecnie można sprzedać je za spore sumy. Dlatego też warto zajrzeć do piwnicy lub na strych. Ile są warte? Jak poznać cenne banknoty i monety? Oto szczegóły!

📢 Za grosze! Wojsko wyprzedaje sprzęt i akcesoria. To możesz kupić ze sklepu AMW. Jest okazja na ciekawe rzeczy wojskowe Co aktualnie znajduje się w ofercie sklepu internetowego Agencji Mienia Wojskowego? Zobaczcie sami! W galerii prezentujemy wybrane akcesoria wojskowe, które możecie kupić już dziś! Sprawdź, jaki asortyment znajduje się w sklepie AMW. 📢 Uważaj! Nie odbieraj tych numerów telefonu, bo stracisz pieniądze! Wiemy, które połączenia są niebezpieczne [Lista] Wielu oszustów swoje działania koncentruje na przekonaniu nas, że są osobami godnymi zaufania. Podszywają się pod pracowników banków i innych istotnych instytucji. Są pewne numery, o których już teraz wiadomo, że powinniśmy ich unikać. Jakie to połączenia są niebezpieczne? Sprawdź!

📢 Płaca minimalna 2024 - ile wyniesie na rękę? Mamy szacunkowe stawki! Ta podwyżka będzie rekordowa Płaca minimalna 2024. Ile wyniesie w przyszłym roku? Wiele wskazuje na to, że będzie rekordowa! W przyszłym roku też trzeba się spodziewać waloryzacji dwa razy w roku. Oto szczegóły!

📢 To prawda. Te 10-letnie samochody są mało awaryjne i najbardziej godne polecenia. Oto najlepsze modele według raportu TUV Traktujesz 10-letnie samochody jak jeżdżący złom i nigdy nie rozważałeś kupna takiego auta? Nie w każdym przypadku masz rację.

Okazuje się, że samochody mające 10 i więcej lat wcale nie muszą być zagrożeniem na drodze. Wiele modeli jest naprawdę w świetnym stanie. Mimo upływu lat, niektóre z nich wciąż są mało awaryjne. Świadczy o tym raport niemieckiego Stowarzyszenia Inspekcji Technicznej czyli TUV. Które modele najlepiej znoszą upływający czas? Sprawdź! 📢 3176 zł miesięcznie od państwa. Wkrótce ruszą pierwsze wypłaty! Kto dostanie? Zobacz szczegóły Świadczenie wspierające ruszy od stycznia 2024 roku. Wówczas zapowiadane są też pierwsze wypłaty nowego świadczenia z budżetu państwa. Ile wyniesie? Powstała właśnie specjalna infolinia dla zainteresowanych! Więcej szczegółów w naszym materiale!

📢 Świadectwo energetyczne 2023. Ruszają kontrole w polskich domach! Jak uniknąć tych kar? Świadectwo energetyczne 2023. Już od 28 kwietnia kontrole w polskich domach. Pod koniec kwietnia w życie wejdzie nowy przepis. Nie posiadasz świadectwa energetycznego? Może czekać cię duża kara! Co zrobić by uzyskać ten dokument? Zobaczcie! 📢 Tyle kosztują w 2023 roku! Takie banknoty z PRL-u są najcenniejsze. Oto przykłady ofert i ceny Zbieracie banknoty PRL? A może macie ich za dużo w domu? Są coraz cenniejsze. Warto przejrzeć strych czy piwnicę, bo może macie tam jakieś szczególnie cenne okazy! Zobacz szczegóły!

📢 Podwyżki dla nauczycieli 2023. Będą wyższe pensje. Nawet o 20 procent więcej w oświacie? Od kiedy? Zobacz stawki, nowe zasady i przepisy Podwyżki dla nauczycieli 2023. Minister edukacji podpisał projekt nowelizacji rozporządzenia w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli pod koniec lutego. Nauczyciele mają zacząć zarabiać więcej. To krok we właściwym kierunku, lecz zapewne kwoty nie rzucają na kolana. Wiemy przecież dobrze jak wymagająca jest praca nauczyciela w Polskiej szkole. Od kiedy wzrosną stawki płac w edukacji? Ile zarobią nauczyciele po podwyżce? Zobacz stawki!

📢 Dodatki po 75. i 65. roku życia dla emerytów. Dostaniesz duże pieniądze! Jak zdobyć dodatkowe 500 złotych? Sprawdź! Emerytura 2023. Seniorzy, którzy ukończyli 65. oraz 75. rok życia mogą otrzymywać o wiele wyższe świadczenie emerytalne. Co trzeba zrobić? Otóż wystarczy spełnić kilka warunków, aby dostawać nawet 500 zł dodatkowych środków. Niektórzy mogą otrzymać znacznie więcej! Również po 60. i 75. roku życia jest kilka sposobów na dodatkowy zastrzyk gotówki. Oto szczegóły. 📢 Będą niższe emerytury 2023. Nowi emeryci stracą pieniądze przez nowe tzw. tablice życia! Zobacz, jak ZUS oblicza emerytury Od kwietnia mamy niższe emerytury! Nowi emeryci stracą pieniądze! W ZUS dla nowych emerytów przyjęto zmienione tablice życia. Wysokość świadczenia emerytalnego może spaść o 6 procent! Przeczytajcie ważne szczegóły! Więcej w naszym materiale.

📢 Niesamowite. Te auta mają 10 lat i nadal są w świetnej formie. Są prawie bezawaryjne. Oto najlepsze modele według raportu TUV [ZDJĘCIA] Okazuje się, że samochody mające 10 i więcej lat wcale nie muszą być zagrożeniem na drodze. Wiele modeli jest naprawdę w świetnym stanie. Mimo upływu lat, niektóre z nich wciąż są mało awaryjne. Świadczy o tym raport niemieckiego Stowarzyszenia Inspekcji Technicznej czyli TUV. Które modele najlepiej znoszą upływający czas? Sprawdź!

📢 Odczuwasz to podczas snu? To rak może niszczyć Twój organizm! Takie objawy powinny Cię zaniepokoić Rak kości jest niezwykle podstępnym nowotworem. Przede wszystkim jego charakterystyczny objaw jest bardzo mylnie interpretowany. Samo rozpoznanie choroby jest przez to zwykle późne, a zatem utrudnione jest wprowadzenie skutecznej terapii. Jak rozpoznać, że mamy tak a kości?

📢 Abonament RTV 2023. Nie musisz płacić! Wystarczy, że oglądasz telewizję w taki sposób! Zobacz listę zniżek dla niektórych osób Abonament RTV 2023 to obowiązkowa opłata dla posiadaczy radia telewizora. Ale nie dla wszystkich. Niektóre osoby nie muszą martwić się dodatkowymi opłatami za telewizję. Ustawa przewiduje dość długą listę osób zwolnionych z obowiązkowych opłat abonamentowych. Zobacz w naszej galerii, kto nie musi płacić abonamentu RTV. 📢 Specjalne 300 plus dla wdów i wdowców - komu przysługuje? Nowe świadczenie przysługiwać ma dożywotnio? Projekt już w Senacie 300 plus dla wdów i wdowców - komu przysługuje? Seniorzy, to ta grupa społeczna w dobie szalejącej inflacji, musi liczyć każdy grosz. Z nową propozycją finansową wyszli im naprzeciw senatorowie. Czy w Polsce wkrótce pojawi się świadczenie 300 plus dla wdów i wdowców? Oto szczegóły!

📢 Nowe 500 plus dla małżeństw. Gdzie złożyć wniosek? Masz 40-letni staż? Możesz ubiegać się o świadczenie! 500 plus dla małżeństw. Na biurko Marszałek Sejmu Elżbiety Witek trafiła obywatelska petycja dotycząca nowego świadczenia 500 plus. Tym razem dodatek ten miałyby otrzymywać małżeństwa z długoletnim stażem. Kto może otrzymać 500 plus dla małżeństw? Jakie będą wymagania? Zobacz szczegóły! 📢 Renta wdowia. Nowe świadczenie to maksymalnie 7600 zł! Jak je będzie można otrzymać? Projekt jest już w Sejmie Renta wdowia. Jak je będzie można otrzymać? Projekt jest już w Sejmie! Renta wdowia miałaby trafić także do wdowców, a osamotniony senior miałby szansę wybrać - czy chce zachować swoje świadczenie i zwiększyć je o połowę renty rodzinnej po zmarłym małżonku, czy dostać połowę swojej emerytury i rentę rodzinną w całości. Oto szczegóły!

📢 Rekordowa waloryzacja w Polsce przez dwa lata? Wielki skok minimalnej emerytury. Zobacz nowe prognozy świadczeń [WYLICZENIA] Narodowy Bank Polski przedstawił nowe prognozy dotyczące wzrostu cen produktów spożywczych. Jednocześnie wskazał przy tym, że wyraźnie odbije się to na przyszłorocznej waloryzacji rent i emerytur. W 2024 roku emeryci mogą się spodziewać gigantycznych podwyżek świadczeń. Minimalna emerytura po waloryzacji wyniesie niemal 1 800 zł brutto na miesiąc! A jakie będą stawki emerytury na kolejny rok w porównaniu z obecnym? Sprawdź! 📢 Emerytury 2024. 5 000 złotych do świadczenia! Nadchodzą duże pieniądze dla seniorów! Kto zyska? Budżet 2024. Ujawniono zapisy Wieloletniego Planu Finansowego na lata 2023-2026. Rząd szykuje pewne reformy, które mogą dotknąć emerytów. Chodzi tu o czternastki. Oto szczegóły! 📢 Nowe pensje od lipca dla pielęgniarek, lekarzy i nie tylko. Nawet 9201 zł w służbie zdrowia! Kto zarobi taką sumę? W ochronie zdrowia nadchodzi kolejna podwyżka pensji. Od 1 lipca 2023 roku wzrosną one wraz ze wzrostem minimalnego wynagrodzenia. Jednak w samej służbie zdrowia kwoty te są znacząco wyższe od minimalnego wynagrodzenia. Choć w przypadku najniższych stawek jest to 4125 zł brutto, największe minimalne zarobki w służbie zdrowia wyniosą 9201 zł brutto. Ile dokładnie zarabiać będą lekarze, pielęgniarki i inni pracownicy ochrony zdrowia?

📢 Sprzęt od wojska za grosze! To dostaniesz w sklepie AMW online za kilka złotych! Agencja Mienia Wojskowego prowadzi swój sklep internetowy, w którym kupić możemy wiele ciekawych gadżetów wojskowych, ubrań oraz akcesoriów. Każdy miłośnik militariów z pewnością znajdzie tutaj coś dla siebie. My tym razem prezentujemy przegląd tanich rzeczy wojskowych ze sklepu online AMW. Szczegóły w galerii!

📢 Emerytura 2023. Od lipca seniorzy dostaną nawet o 500 złotych więcej! Oto najlepszy termin, aby otrzymać tak duże pieniądze! Emerytura 2023. Od lipca seniorzy otrzymają o 200-500 złotych więcej! Wysokość składek w ZUS oraz kapitału początkowego jest regularnie waloryzowana, a waloryzacja roczna przeprowadzana jest zawsze w czerwcu. Seniorzy, którzy złożą wniosek o emeryturę w drugiej połowie roku, mogą liczyć na zwaloryzowane, a zatem wyższe świadczenie. Oto szczegóły!

📢 Praca w Toruniu i okolicach. Zobacz kogo poszukują pracodawcy i jakie proponują wynagrodzenie [18.05.2003] W Toruniu i okolicach firmy i instytucje poszukują nowych pracowników. Zatrudnienie czeka między innymi na psychologa, księgowego, tapicera i przedstawicieli wielu innych zawodów. Oferowane zarobki w zależności od wykształcenia kształtują się od nieco ponad najniższej krajowej do ponad 8 tysięcy złotych. Sprawdź, gdzie szukają do pracy i ile można zarobić.

📢 Te objawy świadczą o niedoborze witamy D. Sprawdź czy je masz O prawidłowy poziom witaminy D powinniśmy dbać przez cały rok. Wiedzę o tym, jak ważna jest ona dla naszego organizmu upowszechniono w ostatnich latach. Niedobór witaminy D ma wpływ na nasze funkcjonowanie i samopoczucie. Witamina D syntezowana jest w naszej skórze pod wpływem promieniowania słonecznego. W naszym klimacie należy ją suplementować. Jakie objawy daje niedobór witaminy D?

📢 Kujawsko-Pomorskie. Jest praca w służbie cywilnej w regionie! Sprawdź, kto może liczyć na zatrudnienie! Oto ogłoszenia m.in. z Torunia Trwa nabór pracowników do jednostek służby cywilnej w województwie kujawsko-pomorskim. Kto może liczyć na zatrudnienie? W jakich miastach brakuje pracowników? Jakie jest wynagrodzenie? Tego możecie się dowiedzieć przeglądając naszą galerię. Zobaczcie, czy jest tam coś dla Was! 📢 Kto oprócz lekarza i informatyka? Najlepiej płatne zawody w Polsce. Oto szczegóły! Na rynku wiele czynników wpływa na wysokość wynagrodzenia. Wskazuje się tu doświadczenie, rodzaj stanowiska oraz ogólną sytuację na rynku. Nie ma jednak wątpliwości, że jest istotna również branża, w której pracujemy. Pewne zawody z góry mają przewidziane wyższe stawki wynagrodzenia, znacząco przekraczając średnią krajową. 📢 Waloryzacja emerytur 2023. Niektórzy otrzymają netto aż ponad 5,7 tys. zł! Znamy kwoty Waloryzacja emerytur 2023. Emeryci i renciści mogą cieszyć się z podwyżki świadczeń. W tym roku nastąpiła dość duża waloryzacja emerytur w Polsce. Od 1 marca 2023 r. emerytury, renty, dodatki i inne świadczenia wypłacane przez ZUS wzrosną o 14,8 proc. Sprawdźcie, ile otrzymacie emerytury przy takim wskaźniku! Zobaczcie przykładowe stawki netto emerytur w galerii!

📢 Toruń. Śmierć Tomasza L. to skutek brutalności policji? Po roku prokuratura umorzyła sprawę Tomasz L. wybiegł z hotelu w Toruniu pobudzony narkotykami i z bronią hukową w ręku. Obezwładniali go policjanci i ochroniarze "Konsalnetu. Miał zapaść na ulicy, ale zmarł w szpitalu. Gdańska prokuratura po roku umorzyła śledztwo w tej sprawie, nie dopatrując się winy po stronie policji, ochrony czy szpitala. Ale rodzina już zapowiada, że odwoła się do sądu. 📢 Tyle kosztują działki ROD w szczycie sezonu w Kujawsko-Pomorskiem [19.05.2023 r.] Sypnęło ofertami na sprzedaż działek rekreacyjnych w województwie kujawsko-pomorskim. Wiosną i latem ceny pną się do góry, mimo to zainteresowanie działkami nie spada. Sprawdziliśmy aktualną ofertę. Zobaczcie w naszej galerii. 📢 Jeśli masz kłopoty z pamięcią - nie jedz tych produktów. Seniorzy i uczniowie powinni ich unikać [19.05.2023 r.] Za pamięć odpowiada nasz mózg. Warto pamiętać, że trzeba go ćwiczyć tak samo jak inne mięśnie aby działał jak najdłużej. O tym, że musimy dbać o nasze serce, wątrobę czy nogi nie musimy nikogo przekonywać. Tak samo powinniśmy zadbać o mózg. Na początek warto wprowadzić zdrową dietę, która usprawni działanie mózgu. Przede wszystkim warto wyeliminować z menu produkty zbędne, które pogarszają naszą pamięć. Jakie to produkty? Sprawdźcie.

📢 Takich banknotów mogą nie przyjąć w sklepie. One tracą wartość i ważność [19.05.2023 r.] Sprzedawcy mają prawo odmówić przyjęcia zniszczonego banknotu. Osoba, która ma w portfelu zniszczony banknot ma obowiązek wymienić go w dowolnej placówce banku. Sprzedawca odmówi także przyjęcia banknotu, którego autentyczność jest podejrzana. Powinien wówczas powiadomić o tym swojego pracodawcę, a także policję. Jakie banknoty tracą ważność i należy je wymienić i gdzie możemy takie pieniądze wymienić? Zobaczcie.

📢 Roksana Węgiel w bikini. Jednych szokuje, innych zachwyca - młoda artystka opublikowała nowe zdjęcia [19.05.2023 r.] Roksana Węgiel to jedna z najjaśniejszych gwiazd młodego pokolenia muzycznego. Popularność i rozpoznawalność zyskała dzięki zwycięstwu w dziecięcym Konkursie Eurowizji. W styczniu tego roku Roksana Węgiel skończyła 18 lat. Na swoim profilu na Instagramie często publikuje fotki zza kulis różnych wydarzeń muzycznych, swoje zdjęcia w ciekawych stylizacjach, także tych nieco prowokujących i zachęcających internautów do dyskusji. Niedawno Roksana Węgiel wrzuciła zdjęcia w bikini, które rozgrzały internautów.

📢 Dodatkowe zwroty podatku z Trzynastej Emerytury 2023. Mamy wyliczenia, ale na przelewy trzeba poczekać [19.05.2023 r.] Sprawdziliśmy, ile należy się zwrotu podatku potrąconego przez Urząd Skarbowy i co należy zrobić żeby dostać zwrot podatku po Trzynastej Emeryturze. Mamy wyliczenia zwrotu podatku z trzynastej emerytury. 📢 Taka kawa powoduje tycie i przyspiesza starzenie. Uważaj - tej kawy należy unikać [19.05.2023 r.] Kawa to napój, którego przez wiele lat obawiano się, ze względu na jej właściwości uzależniające. Pomimo to wiele osób nie wyobraża sobie rozpoczęcia dnia bez filiżanki "małej czarnej". Dowiedziono również, że picie kawy może przynieść naszemu organizmowi wiele korzyści. Istnieją jednak typy kaw, których powinniśmy się wystrzegać. Taka kawa powoduje tycie i przyspiesza starzenie! 📢 Alerty w wielu polskich sklepach po decyzjach GIS. Tego nie kupuj - Biedronka, Lidl i inne markety wycofują te towary [19.05.2023 r.] Alerty w wielu polskich sklepach po decyzjach GIS. Główny Inspektorat Sanitarny wydał kolejne ostrzeżenia, dotyczące wycofania z obrotu niektórych produktów ze sklepów. Uważaj, niektóre towary nie nadają się do spożycia. Jeśli masz je już w swoim domu, to zwróć je do sklepu. Wyniki kontroli pracowników GIS zostały opublikowane i wiemy, których produktów nie wolno spożywać i kupować. Zobacz, jakie towary zostały wycofane ze sklepowych półek.

📢 Osoby o tych imionach są najbardziej inteligentne. Sprawdź, kto jest na liście. Jakie jest znaczenie twojego imienia? 18.05.2023 Kto jest uważany za osobę najbardziej inteligentna? Imię, które nosimy, może wpływać na to, jacy jesteśmy. To oni są najmądrzejsi. Imiona nie zostają nam nadane przypadkowo. Każde imię ma znaczenie. Kryje się za nimi wiele przypisanych cech i predyspozycji. Ezoteryków od dawna interesuje związek imion ludzi z ich predyspozycjami. Dawniej wierzono, że nadawanie imienia ma właściwości magiczne. Osoby o tych imionach uchodzą za najbardziej inteligentne. Sprawdź listę! 📢 Zniżki na prąd 2023. Nie masz tego dokumentu? Nie dostaniesz zniżki na prąd. Specjalne oświadczenie trzeba złożyć do końca czerwca! Zniżki na prąd 2023. Przysługuje tobie zwiększony limit energii na gospodarstwo domowe? Musisz złożyć specjalne oświadczenie do swojego usługodawcy! W innym przypadku nie będziesz mógł skorzystać z niższych cen prądu. Oto szczegóły!

📢 Tak żyje i mieszka Katarzyna Dowbor. Ta zwolniona z programu "Nasz Nowy Dom" prezenterka ma piękną posiadłość z ogrodem. Zdjęcia 18.05.2023 Katarzyna Dowbor przez wiele lat prowadziła niezwykle popularny program "Nasz Nowy Dom", czym zaskarbiła sobie sympatię wielu widzów. Sama mieszka w pięknej posiadłości pod Warszawą. Prezenterka telewizyjna jest również aktywna na instagramie, gdzie pokazuje swoje życie prywatne. Zobacz, jak mieszka i żyje na co dzień Katarzyna Dowbor. 📢 Toruń. Zbyt dużo samochodów na starówce. Rada Okręgu nr 12 Staromiejskie napisała list otwarty Wraca temat zbyt dużej liczby pojazdów, które wjeżdżają na Stare Miasto w Toruniu. Rada Okręgu nr 12 Staromiejskie zdecydowała się opublikować list otwarty, w którym wnioskuje m.in. o umożliwienie weekendowego wjazdu do centrum jedynie dla mieszkańców, dostawców oraz gości hoteli.

📢 W Toruniu ruszył Międzynarodowy Kongres Azjatycki. Gościem honorowym ambasador Azerbejdżanu [zdjęcia] Już po raz dziesiąty w Toruniu zainaugurowano Międzynarodowy Kongres Azjatycki. Przez trzy dni ponad 600 uczestników z 20 państw będzie debatować w 50 panelach tematycznych dotyczących m.in. polityki, gospodarki czy kultury. 📢 Oto niezwykły Fiat 126p jako elektryk! Maluch Vision zachwyca! Jak Wam się podoba taka modyfikacja? Tak się prezentuje nowy maluch! To naprawdę byłby motoryzacyjny hit! Nowy Maluch! Fiat 126p w elektrycznej wersji! Każdy zna Fiata 126p "malucha", który przez 28 lat był produkowany w naszym kraju. To bez wątpienia legenda rodzimej motoryzacji, która wciąż - gdy tylko pojawia się na drodze - wywołuje miłe wspomnienia i wzbudza niemałe emocje! ZOBACZCIE ZDJĘCIA 17.05.2023 📢 Oto ogłoszenia z klatek schodowych. Na pewno w Twoim bloku, wieżowcu, kamienicy też takie z pewnością są ZDJĘCIA Co też ludzie potrafią napisać na klatkach schodowych! Coraz częściej na klatkach schodowych pojawiają się bardzo ciekawe ogłoszenia, które sąsiedzi piszą do swoich sąsiadów. I korespondencja ta w wielu przypadkach okazuje się bardzo zaskakująca!

📢 Uwaga! Główny Inspektor Farmaceutyczny wycofuje z aptek trzy ważne leki. Sprawdź jakie Główny Inspektorat Farmaceutyczny wycofuje kolejne leki w Polsce. Z aptek wkrótce znikną trzy ważne dla pacjentów leki. Zostały one umieszczone na opublikowanej przez GIF najnowszej liście leków zagrożonych brakiem dostępności. Nie wiadomo czy specyfiki pojawią się jeszcze w polskich aptekach. 📢 Prace na toruńskim bulwarze wstrzymane do listopada? Nic z tych rzeczy! Po Toruniu rozeszła się wiadomość o tym, że prace na Bulwarze Filadelfijskim zostaną wstrzymane do listopada. Tak miałoby wynikać ze słów prezydenta Zaleskiego, jakie padły podczas czwartkowej sesji Rady Miasta. Posiedzenie śledzimy, pogłoskę sprawdziliśmy również w Wojewódzkim Urzędzie Ochrony Zabytków.

📢 Zielone maty i fotowoltaika na torowisku w ulic Warneńczyka, Gogi i Kościuszki w Toruniu [Zdjęcia z drona] Cichsze, bezpieczniejsze, ekologiczne i zielone – tak o zmodernizowanym torowisku tramwajowym w ciągu ulic Warneńczyka, Gogi i Kościuszki piszą Miejski Zakład Komunikacji w Toruniu. Metamorfozę przeszedł także przyległy do niego układ drogowy.

📢 Ślub Justyny Kowalczyk i Kacpra Tekieli odbył się w 2020 roku. Termin zmienił się przez pandemię [ZDJĘCIA] Słynna biegaczka narciarska Justyna Kowalczyk wyszła za mąż za znanego alpinistę Kacpra Tekielego we wrześniu 2020 roku. Na przeszkodzie w zorganizowaniu ślubu i wesela w pierwotnie planowanym terminie stanęła pandemia koronawirusa, dlatego do uroczystości doszło z kilkumiesięcznym opóźnieniem. We wrześniu 2021 roku urodził się ich syn Hugo. 18 maja 2023 roku nadeszła tragiczna wiadomość o śmierci Kacpra Tekieli w szwajcarskich Alpach, która nastąpiła dzień wcześniej, 17 maja. 📢 Nie żyje Kacper Tekieli. Mąż Justyny Kowalczyk zginął w Alpach. Miał 38 lat Kacper Tekieli nie żyje. W ostatnich dniach polski wspinacz przebywał w szwajcarskich Alpach, gdzie zdobywał kolejne czterotysięczniki. Mąż Justyny Kowalczyk-Tekieli miał 38 lat.

📢 Trwa nabór do szkół średnich w Toruniu. Które liceum jest najlepsze? W toruńskich szkołach ponadpodstawowych przygotowano łącznie 3538 miejsc w 110 oddziałach klas pierwszych, do których we wrześniu trafią absolwenci podstawówek nie tylko z miasta, ale też okolicznych gmin. Najwięcej kandydatów przyjmą licea ogólnokształcące, bo 2128. 📢 Tak dostaniesz ponad 550 zł od ZUS, a w rok ok. 6,6 tys. zł. Bez podatku. Specjalny dodatek ZUS wypłaci bez względu na wiek. Ale nie każdemu Ponad 6,6 tysiąca złotych w rok od ZUS i bez podatku. Tyle możesz zyskać dzięki ostatniej waloryzacji, bo wzrosła kwota specjalnego dodatku wypłacanego przez ZUS. O dodatkowych pieniądzach wie bardzo mało osób, a w ten sposób w maju 2023 możesz dostać miesięcznie ponad 550 zł. Co ważne, to pieniądze wolne od podatku dochodowego. Dodatkowe kwoty może otrzymać każdy, bez względu na wiek. Jak napisać wniosek o ekstra pieniądze z ZUS, by je dostać?

📢 Nowy Bon Turystyczny 2023. Częściowo zastąpi świadczenie 500 plus? Tym razem Polacy otrzymają 1000 zł. Zobacz szczegóły Bon turystyczny okazał się udaną rządową inicjatywą, która nie tylko pozwoliła na aktywizację sektora turystycznego po pandemii, ale również taką, która umożliwiła wielu Polakom skorzystania z wakacji czy urlopu w pełni. Jak informuje Ministerstwo Finansów oraz Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Polacy w okresie obowiązywania bonu turystycznego wydali ponad 3 miliardy złotych. Czy bon turystyczny wróci w nowej formule? Sprawdzamy zapowiedzi rządu związane z bonem turystycznym 2023. Ile Polacy otrzymają środków na wakacje swoich dzieci? Zobacz szczegóły. 📢 14. emerytura na stałe! Sprawdź ile wyniesie Twoja emerytura po waloryzacji 18.05.2023 i 14. emerytura również i w 2023 roku będzie wypłacana seniorom. Ile w tym roku wyniesie świadczenie? Kiedy seniorzy otrzymają "trzynastkę" oraz "czternastkę"? Wyjaśniamy, kiedy dodatkowe emerytury trafią na konta.

📢 Czego brakuje w Toruniu? Nowy basen, aquapark... Na to czekają torunianie! Na redakcyjnym profilu na Facebooku zadaliśmy naszym Czytelnikom pytanie, czego brakuje im w Toruniu. Dostaliśmy kilkadziesiąt odpowiedzi, wśród których najczęściej pojawiały się te związane z relaksem w wodzie - torunianie marzą zarówno o nowym otwartym basenie, jak i o okazałym aquaparku. 📢 Kibice na derbach piłkarskich FAF Elana Toruń - Zawisza Bydgoszcz. Zobacz zdjęcia Wydarzeniem środy były piłkarskie derby FAF Elana Toruń - Zawisza Bydgoszcz w półfinale Pucharu Polski na szczeblu Kujawsko-Pomorskiego Związku Piłki Nożnej. Spotkanie na stadionie przy ul. Bema obserwowało około 1700 kibiców obu drużyn. 📢 500 plus dla małżeństw z długim stażem! Oto, jak otrzymać dodatkowe pieniądze ze świadczenia 500 plus 18.05.2023 Kilka tygodni temu na biurko Marszałek Sejmu Elżbiety Witek trafiła obywatelska petycja dotycząca nowego świadczenia 500 plus. Tym razem dodatek ten miałyby otrzymywać małżeństwa z długoletnim stażem. Sprawdź szczegóły, kto może otrzymać 500 plus dla małżeństw.

📢 Dwie emerytury dla wdowy lub wdowca. Dodatkowe świadczenie – dwie emerytury. Oto zasady, na jakich ma być przyznawane 18.05.2023 Obecnie po śmierci małżonka wdowa lub wdowiec może otrzymywać swoje własne świadczenie lub rentę rodzinną po zmarłym współmałżonku. Wybór zależy od wdowy (wdowca) i może wybrać tylko jedno świadczenie, które jest bardziej korzystne dla niejego. Jednakże wkrótce to się może zmienić: wdowom (lub wdowcom) może przysługiwać oba świadczenia. W ramach projektu "Dwie emerytury dla wdów (wdowców)" postuluje się taki scenariusz. 📢 Toruń. Bohater Pomorza został uhonorowany dzięki polsko-ukraińskiej współpracy We wtorek na ścianie kamienicy przy ul. św. Katarzyny w Toruniu została odsłonięta tablica. Upamiętnia ona doktora Marcelego Łukowicza, przedwojennego lekarza toruńskiego garnizonu i powojennego specjalisty, którego fachowość dawni pacjenci wspominają do dziś. W Muzeum Twierdzy Toruń została natomiast otwarta wystawa składająca się m.in. z bardzo bogatej i ciekawej kolekcji pamiątek po doktorze, szefie sekcji balonowej Aeroklubu Pomorskiego, członku Towarzystwa Naukowego w Toruniu, radnym miejskim itd w jednym.

📢 1/2 finału Regionalnego Pucharu Polski: FAF Elana Toruń - Zawisza Bydgoszcz. Znamy finalistę [zdjęcia] W półfinale Pucharu Polski na szczeblu Kujawsko-Pomorskiej Związku Piłki Nożnej FAF Elana Toruń podejmowała Zawiszę Bydgoszcz. Około 1700 kibiców obu drużyn zgromadzonych na stadionie przy ul. Bema oglądało bardzo ciekawe spotkanie, które zakończyło się serią rzutów karnych. 📢 Tym osobom nie przysługuje emerytura. Oni nie mogą liczyć na świadczenie! [lista] Brak emerytury na starość. Komu nie przysługuje świadczenie? Choć w Polsce staż pracy wpływa na wysokość emerytury, nie jest warunkiem jej uzyskania. Bardzo niskie świadczenie lub całkowity brak emerytury grozi osobom, które nigdy nie pracowały albo mają bardzo krótki staż pracy.

📢 ZUS oddaje składkę zdrowotną. Dodatkowe zwroty podatków ze względu na Polski Ład Składka zdrowotna została zdefiniowana na nowo w Polskim Ładzie. Teraz jest odseparowaną całkowicie od podatku PIT daniną i jest płacona niezależnie od podatku dochodowego i nie jest objęta kwotą wolną, należy się więc od każdego dochodu.

📢 Tak wygląda w środku dom Maryli Rodowicz - mamy zdjęcia. Zaglądamy na posesję królowej polskiej piosenki Oczkiem w głowie Maryli Rodowicz jest ogród z tarasem. Teren jest bardzo zadbany, zapewnia dyskrecję i spokój gospodyni domu, która uwielbia opiekować się roślinami. To także jedno z ulubionych miejsc kotów. Ogród naprawdę robi wrażenie! 📢 Tak wygląda w środku domu Kamila Stocha. Zaglądamy do posesji mistrza skoków narciarskich Kamil Stoch zawsze był oryginalny i taki też jest jego dom. Drugi taki trudno znaleźć na Podhalu. Oryginalny góralski styl, wspaniałe położenie, można żyć i nie umierać w takich okolicznościach przyrody. Jak mieszka Kamil Stoch z żoną Ewą? Zobaczcie! 📢 Kryształy z PRL - te kolekcje są warte nawet 100 000 złotych. Mamy przegląd najdroższych ofert Przedmioty z czasów PRL wracają do łask. Zwłaszcza kolekcjonerzy usilnie poszukują staroci z lat 70. i 80. Kryształowe naczynia, niegdyś zdobiące meblościanki, schowane zostały na lata w kartonach i piwnicach. Dziś są warte krocie. Zobacz, ile kosztują kryształy z PRL. Niewiarygodne, że są aż tyle warte!

📢 Toruń. 20-letni Damian zginął na pasach przy ulicy Andersa. Sprawca pił, jechał za szybko i uciekł! Już wcześniej to robił... 20-letni Damian zginął na przejściu dla pieszych przy ulicy Andersa w Toruniu w niedzielę wieczorem (14.05). Uderzył w niego citroen, który wjechał na pasy. Kierowca Dariusz P. był po alkoholu, jechał za szybko, a potem uciekł. Już wcześniej tak jeździł - na podwójnym gazie i przekraczając prędkość.

📢 Szybkie koleje nie dla Kujawsko-Pomorskiego? Samorządowcy biją na alarm - gigantyczna inwestycja nas pomija Takie rzeczy się zdarzają raz na 100 lat i my nie możemy przegapić tej szansy – apelował marszałek Piotr Całbecki podczas konferencji poświęconej szybkim kolejom. Jeśli projekt Centralnego Portu Komunikacyjnego nie zostanie zmieniony – linie szybkiej kolei ominą największe miasta regionu.

📢 Cysterna z mlekiem przewróciła się pod Chełmżą. Policja szuka kierowcy Do wypadku doszło w środę, 17 maja, przed godz. 8:00. Na miejscu działały trzy zastępy straży pożarnej i policja. 📢 Oto najdziwniejsze zachowania turystów w Tatrach. Nie do wiary, co potrafią zrobić w górach 17.05.2023 Po tym sezonie zimowym zdecydowanie najdziwniejsze zachowania turystów to zakrapiana impreza na tafli Morskiego Oka, wysypisko śmieci przy szlaku, czy pety rzucane byle gdzie. Gdy dołożymy do tego np. czekan zrobiony z drutu zbrojeniowego, kołdrę zamiast zimowej kurtki, czy słynne lekkie buty sportowe w zimie na najwyższym szczycie polskich Tatr - mamy niezły album przedziwnych zachowań turystów w górach.

📢 Tragiczny wypadek pod Chełmżą. Zginął 47-letni pieszy Do wypadku doszło 17 maja, krótko przed godziną 4:00 rano, na drodze krajowej nr 91. Okoliczności tragedii bada toruńska policja pod nadzorem prokuratora.

📢 Najgroźniejsi przestępcy w Polsce. Te osoby są poszukiwane za zabójstwo! Uważaj, oni są bardzo niebezpieczni! To najgroźniejsi przestępcy w Polsce poszukiwani przez policję w związku z zabójstwem. Są poszukiwani listami gończymi. Rozpoznajesz kogoś z nich? Wiesz, gdzie mogą się ukrywać? Jeśli tak, to natychmiast skontaktuj się z policją. Zobacz, zdjęcia i listy gończe osób poszukiwanych przez policję za zabójstwo!

📢 Tak mieszkają Lara Gessler i Piotr Szeląg. Zajrzyj do luksusowego apartamentu córki Magdy Gessler z niezwykłym widokiem Lara Gessler, podobnie jak jej rodzice, pasjonuje się gotowaniem i z tym związała swoje zawodowe życie. Córka słynnej restauratorki Magdy Gessler jest też szczęśliwą żoną i mamą. Zaglądamy, do jej przytulnego mieszkania z tarasami w modnej dzielnicy. Zobacz, jak urządziła swoje rodzinne gniazdko Lara Gessler bez pomocy architekta wnętrz. Sprawdź, jakie meble i designerskie dekoracje ma w swoim mieszkaniu właścicielka znanej warszawskiej cukierni.

📢 Tyle dajemy w kopercie na komunię w 2023 roku. Ile pieniędzy daje chrzestny, ile dziadkowie a ile dalsza rodzina 16.05.23 Ile wypada dać pieniędzy do koperty na komunię w 2023 roku? To pytanie, które zadajemy sobie co raz częściej mając na względzie, że wielkimi krokami nadchodzi sezon komunii świętych. Jak co roku w maju w kościołach bierzemy udział w ceremonii pierwszej komunii świętej. Jest to bardzo ważny moment w życiu każdego młodego człowieka. Ile wypada z tej okazji dać pieniędzy w prezencie? Ile powinien dać w kopercie ojciec chrzestny a ile dziadkowie czy dalsza rodzina? Kwota jaką dajemy w prezencie zależy od kilku czynników. 📢 Pogrzeb zmarłego Kamilka z Częstochowy. Na cmentarz przybyły tłumy Tysiące ludzi wzięły udział w uroczystościach pogrzebowych tragicznie zmarłego 8-letniego Kamilka z Częstochowy. Wśród uczestników pogrzebu byli biologiczny ojciec, przyjaciele, a także zupełnie obcy ludzie, poruszeni historią małego chłopca, który tak wiele wycierpiał w swoim krótkim życiu…

📢 Kolejna gorąca impreza w Bajka Disco Club Toruń. Tak się bawiliście! [zdjęcia] Co działo się ostatnio w jednym z najpopularniejszych klubów na toruńskiej starówce? Całkiem sporo! Zobaczcie zdjęcia z imprezy w Bajka Disco Club Toruń w naszej galerii!

📢 Tego jeszcze nie było! W Toruniu urodziły się czworaczki [zdjęcia] Takiego porodu w dziejach szpitala na Bielanach w Toruniu jeszcze nie było. Na świat przyszły tu czworaczki: Zosia, Alicja, Amelka i Antoś. To znak dużej zmiany w szpitalu wojewódzkim. 📢 Autobusy i tramwaje, czyli czym się kiedyś jeździło po Toruniu? [archiwalne zdjęcia] Wielkimi krokami zbliża się 132 rocznica debiutu komunikacji miejskiej w Toruniu. W przypadku transportu szynowego i autobusowego te kroki może nie są właściwym określeniem, "Dni pieszego pasażera", jak to było u Stanisława Barei, raczej się już nie trafiają. A jednak pamiętać trzeba, że ten początek, chociaż był wielkim krokiem w historii miasta, w rzeczywistości był niewielkim krokiem ciągnącego pierwszy tramwaj konia.

📢 Toruń. Pierwsza Komunia Św. w parafii pw. Świętych Janów na starówce! Oto zdjęcia rodziców i dzieci Komunie święte w całej Polsce tradycyjnie organizowane są w maju. Tak samo jest w Toruniu. 14 maja I Komunia Święta odbyła się w parafii pod wezwaniem Świętych Janów na starówce. Był tam również fotoreporter "Nowości". 📢 Toruń. Pierwsza Komunia Św. w parafii Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny na Stawkach Zobaczcie zdjęcia! Komunie święte w całej Polsce tradycyjnie organizowane są w maju. Tak samo jest w Toruniu. 14 maja I Komunia Święta odbyła się w parafii pod wezwaniem Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny. Był tam również fotoreporter "Nowości". 📢 Najlepsza położna w Toruniu. Kogo polecają mamy? Kto ma najwięcej pozytywnych opinii? Oto lista Którą położną wybrać? - to pytanie zadaje sobie większość młodych mam. Kobiety dzielą się opiniami w internecie. Przejrzeliśmy różne fora, portale i strony internetowe i zebraliśmy w jednym miejscu najczęściej pojawiające się nazwiska. Położne w Toruniu to naprawdę specjalistki w swoim fachu! Sprawdźcie, które z nich są pozytywnie oceniane i gdzie przyjmują.

📢 Skończyłeś 65. i 75. rok życia? Czeka na Ciebie 500 złotych ekstra! Jak zdobyć te dodatkowe pieniądze? Emeryci, którzy ukończyli 65. oraz 75. rok życia mogą otrzymywać wyższe świadczenie emerytalne. Wystarczy spełnić kilka warunków, aby otrzymać nawet 500 zł dodatkowych środków. Niektórzy mogą otrzymać jeszcze więcej. Co więcej, również po 60. i 75. roku życia jest kilka sposobów na dodatkowy zastrzyk gotówki. Oto szczegóły! 📢 Oszczędzanie energii - 5 aplikacji mobilnych, które w tym pomogą. Zainstaluj je, a zobaczysz różnicę w rachunkach W dzisiejszych czasach przychodzi nam mierzyć się z kryzysem energetycznym, a wszyscy szukają dobrych sposobów na to, aby rachunki na prąd nie zrujnowały domowego budżetu. Co zaskakujące, pomóc w tym mogą aplikacje mobilne na telefon. Sprawdźcie sami, jak oszczędzać energię.

📢 Te samochody są prawie nowe i borykają się z usterkami. Zobacz, które są najbardziej awaryjne według raportu TUV Kupno samochodu to zawsze wyzwanie. Tak samo przygotowują się do tego Ci, którzy zamierzają kupić auto 10-letnie, jak i ci zainteresowani 3-letnim pojazdem. W jednym i drugim przypadku kierowcy przed zakupem podpierają się różnego rodzaju rankingami awaryjności. Jednym z nich jest coroczny raport TUV, dotyczący awaryjności pojazdów. Raport powstaje co roku na podstawie okresowych badań technicznych pojazdów. Dane, które się pojawiają w zestawieniu, dotyczą okresowych badań technicznych wykonywanych na terenie Niemiec. 📢 Tyle pieniędzy możesz wypłacić z bankomatu. Zobacz limity popularnych banków [PKO BP, MBANK, EURONET] Coraz rzadziej płacimy gotówką, a korzystamy z płatności elektronicznej lub za pomocą karty i telefonu. Zdarza się jednak, że transakcja możemy zrealizować jedynie gotówką. Ile pieniędzy można wypłacić z bankomatów najpopularniejszych banków? Ile najmniej? Oto limity wypłat gotówki z bankomatów.

📢 Justyna Kowalczyk świętuje urodziny. Mistrzyni olimpijska w biegach narciarskich kończy 40 lat. Tak się zmieniała! 19 stycznia Justyna Kowalczyk-Tekieli obchodzi urodziny. Najbardziej utytułowana zawodniczka w historii polskich biegów narciarskich i sportów zimowych, mistrzyni olimpijska i mistrzyni świata, kończy 40 lat. Zobaczcie na zdjęciach, jak się zmieniała. 📢 Elektronika naszego dzieciństwa. Gry, konsole, zabawki i urządzenia PRL-u. Kolekcjonerzy wciąż ich poszukują Czas PRL-u był okresem, w którym rozkwitały rozmaite rozwiązania technologiczne oferujące zabawę przy pomocy urządzeń elektronicznych. To właśnie wtedy pojawiły się pierwsze konsole, które umilały nam czas. Oprócz nich mogliśmy znaleźć wiele zabawek na prąd, a także urządzenia domowego użytku, które zrewolucjonizowały (przynajmniej wtedy) nasze życie. O czym warto pamiętać? Sprawdźcie sami!

