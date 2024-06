Prasówka 19.06.2024 - najważniejsze wydarzenia. Przygotowaliśmy przegląd prasy z wczoraj

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 18.06. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Tak się bawi Toruń w Labie! Zobaczcie, co się działo na ostatniej imprezie”?

Prasówka 19.06: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Tak się bawi Toruń w Labie! Zobaczcie, co się działo na ostatniej imprezie Mamy dla Was kolejną fotorelację z imprez w jednym z najpopularniejszych klubów na toruńskiej starówce. Zobaczcie, co się ostatnio działo w Labie! Więcej zdjęć w naszej galerii.

Nie przegap promocji! Promocje w elektromarketach 19.06.24

📢 Masz to na banknocie? Możesz być bogaty! Oto najdroższe i najbardziej poszukiwane pieniądze. Sprawdź na co zwrócić uwagę! Banknot, który posiadasz w portfelu, może być wart nawet kilka tysięcy złotych. Najważniejszy jest numer seryjny, jeśli jest nietypowy, to kolekcjonerzy mogą szczodrze sypnąć groszem. Banknoty, którymi płacimy na co dzień, mogą mieć o wiele większą wartość niż nam się wydaje. Nie ma tu znaczenia czy jest to nominał 10zł czy też 200 zł. Oto najdroższe i najbardziej wartościowe banknoty obiegowe. Sprawdź, bo może masz je w portfelu!

📢 Rzadkie monety z PRL poszukiwane przez kolekcjonerów. Sprawdź, które są najdroższe i ile można za nie zarobić! Stare, rzadkie i najcenniejsze monety z PRL. Pieniądze z tego okresu, są teraz warte nawet kilkaset razy więcej, niż w dniu ich pojawienia się na rynku. Najczęściej poszukiwane monety przez kolekcjonerów są bardzo rzadkie i mają długą historię. Wartość kolekcjonerska niektórych pieniędzy robi ogromne wrażenie. Jakie numizmaty są teraz najcenniejsze? Aukcje z monetami z PRL z roku na rok biją kolejne rekordy popularności. Za te monety kolekcjonerzy są w stanie zapłacić krocie! Sprawdź koniecznie, bo może masz je w domu!

Prasówka 19.06: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Nowe kryteria otrzymania renty wdowiej. Bez tego jej nie dostaniesz! Pierwsze wypłaty nowej renty wdowiej mają być wypłacone jeszcze w tym roku! Emeryci, którzy stracili współmałżonka, będą mogli liczyć na takie wsparcie. Choć będzie to oznaczało uzyskanie tylko części dawnego budżetu domowego, wciąż będzie to korzystniejsze rozwiązanie aniżeli to, jakie zakładają obecne przepisy

📢 Jak mieszka o. Tadeusz Rydzyk? Będziecie zaskoczeni! "Cóż więcej potrzeba? To i tak bardzo dużo" - twierdzi redemptorysta O. Tadeusz Rydzyk od wielu lat wzbudza kontrowersje. Dyrektor Radio Maryja w toruńskim Porcie Drzewnym zrealizował sporo inwestycji. Jest już Park Pamięci, tężnie, trwają ostatnie prace przy Muzeum Pamięć i Tożsamość. W planach ma kolejne projekty. Jak na co dzień mieszka o. Rydzyk? Opływa w luksusy czy żyje skromnie niczym mnich? 📢 Wiekowe auta, które nie zawodzą na drodze. Mają ponad 10 lat i są najmniej awaryjne. Sprawdź konkrety! Czy samochody, które mają ponad 10 lat ciągle mogą zachwycać bezawaryjnością i służyć kierowcom praktycznie bezproblemowo? Okazuje się, że tak. Wiele modeli jest naprawdę w świetnym stanie. Mimo upływu lat, niektóre z nich wciąż są mało awaryjne. O tym, że task jest świadczy chociażby raport niemieckiego Stowarzyszenia Inspekcji Technicznej, czyli TUV. Zobacz, które samochody najlepiej znoszą upływ czasu i są najmniej awaryjne.

📢 To przechodzi ludzkie pojęcie! Mistrzowie parkowania z Torunia i regionu znowu zaskakują i nie liczą się z innymi Ostatnio dostaliśmy od Was nowe zdjęcia przykładów nieodpowiednio zaparkowanych aut. Dlaczego myślą tylko o sobie? Sprawdźcie najnowsze zdjęcia "mistrzów parkowania" z Torunia i regionu. 📢 Czternaste emerytury 2024 w wyjątkowej kwocie! Oto wyliczenia świadczeń. Tyle wyniesie 14 emerytura - podajemy konkretne kwoty Dla wielu seniorów i osób starszych niezwykle istotne jest to, ile będą dostawać w ramach dodatków do świadczeń emerytalnych. Wynika to z prostego faktu, że kwota świadczenia emerytalnego w dobie ostatnich problemów z inflacją jest wyraźnie zbyt niska. Co prawda pomocna jest wyższa waloryzacja emerytur dla seniorów, ale wciąż wydaje się niewystarczająca. Dlatego też seniorzy liczą na dodatkowe świadczenia emerytalne, a wśród nich prym wiedzie czternastka świadczenie znane już z poprzednich lat.

📢 Tak mieszkają Sebastian Karpiel-Bułecka i Paulina Krupińska. To nowoczesna willa z podhalańskimi elementami [19.06.2024] Sebastian Karpiel-Bułecka i Paulina Krupińska to niezwykle popularna para polskiego showbiznesu. Mieszkają w pięknym domu w Zakopanem i od czasu do czasu pokazują w mediach społecznościowych, jak wyglądają jego wnętrza. Zajrzyjcie do naszej galerii i zobaczcie, jak mieszkają Paulina Krupińska i Sebastian Karpiel-Bułecka. 📢 Przy tych schorzeniach nie można pić kawy rozpuszczalnej. Oto kiedy nie jest wskazana [19.06.2024] Kawa rozpuszczalna uznawana jest za mniej zdrową, bo jest przetworzona. Zawiera mniej kofeiny niż parzona, ale za to ma więcej antyoksydantów. Kawa ta zawiera takie składniki mineralne jak: cynk, wapń, magnez. Do produkcji kawy rozpuszczalnej wykorzystuje się ziarna niższej jakości. Zobaczcie, kto nie powinien pić kawy rozpuszczalnej. 📢 Zmiany w tabeli waloryzacji emerytur ZUS 2025 po decyzji rządu. Mamy wyliczenia zysku na rękę! [19.06.2024] W związku z malejącą inflacją, drugiej waloryzacji emerytur w 2024 roku raczej nie będzie. Nadchodzące zmiany w waloryzacji rent i emerytur oznaczają koniec okresu dużych wzrostów świadczeń dla seniorów. Ministerstwo Finansów przedstawiło prognozy, które mogą zmniejszyć oczekiwania wielu emerytów przyzwyczajonych do regularnych, często dwucyfrowych podwyżek.

📢 Tyle będziemy płacić za prąd od 1 lipca 2024 roku. Oto najnowsze stawki [19.06.2024] Od 1 lipca 2024 roku przestaje obowiązywać tarcza, która pozwalała na zamrożenie naszych rachunków za prąd. Jeśli zmieściliśmy się w limicie ustalonym przez rząd korzystaliśmy z niższych cen za energię elektryczną. Wraz z końcem czerwca tarcza ta przestaje obowiązywać. Co będzie dalej? Ile teraz będziemy płacić za energię elektryczną? Sprawdźcie.

📢 Dzięki temu trikowi pomidor obrodzi. Podlej tym nawozem krzaki pomidora, a będziesz mieć mnóstwo pomidorów [19.06.2024] Pomidor to smaczne i bardzo zdrowe warzywo. To wielka satysfakcja móc zjeść pomidorki, które sami wyhodowaliśmy w swoim ogródku czy na balkonie. Pomidory, by dobrze rosły i miały dużo owoców, trzeba regularnie podlewać i nawozić. Mamy prosty trik, który sprawi, że pomidory będą lepiej wchłaniać składniki mineralne, a dzięki temu krzaczki będą się uginać od pomidorów.

📢 Czerwcowa waloryzacja emerytur 2024. Świadczenie będzie wyższe nawet o kilkaset złotych. Zobacz tabelę wyliczeń Kiedy najlepiej przejść na emeryturę? Zdecydowanie w drugiej połowie roku po waloryzacji kapitału, którą ZUS przeprowadza w czerwcu. Świadczenie może być wyższe nawet o kilkaset złotych. 📢 Takie znaki zodiaku mogą wygrać na loterii w lato 2024. Na nich w czerwcu czeka duża kasa [19.06.2024] Lato 2024 okaże się bardzo szczęśliwe dla niektórych znaków zodiaku. Już w czerwcu, dzięki korzystnemu układowi gwiazd i planet, mogą liczyć na powodzenie w sprawach finansowych. Jedni wygrają dużo gotówki na loterii, inni wartościowe przedmioty. Sprawdź, czy twój znak zodiaku jest na liście. 📢 Zapomnij o pastelach. Takie paznokcie będą hitem na lato 2024 - nowe wzory i kolory [19.06.2024] Wielkimi krokami do mody i urody wkracza lato. Coraz chętniej stawiamy na jasne stylizacje i kwiatowe wzory - również na paznokciach. Wśród modnych paznokci na lato dominują pastele. W tym roku trend ten może się zmienić. Oto hit w manicure na czerwiec i lipiec 2024. Zobacz nowe wzory i kolory.

📢 Modne krótkie fryzury damskie na wiosnę i lato. Taka fryzura odmładza i jest łatwa do układania [19.06.2024] Modna fryzura potrafi odmienić twarz kobiety. Warto poeksperymentować i postawić na nowe trendy. Styliści przedstawiają najmodniejsze kobiece fryzury na wiosnę oraz nadchodzące lato 2024. Krótkie lub półdługie włosy to teraz hity w branży fryzjerskiej. Takie uczesania są bardzo kobiece, nie wymagają czasochłonnych zabiegów stylizacyjnych, a w dodatku sprawiają, ze twarz wygląda młodo i świeżo. Zobacz najmodniejsze fryzury damskie na wiosnę i lato 2024. 📢 Ulga dla seniorów 2024. Te panie 60 plus i ci panowie 65 plus nie muszą płacić podatku dochodowego [19.06.2024] Kobiety i mężczyźni, jeśli są w wieku emerytalnym, ale nie pobierają świadczenia od państwa, tylko nadal pracują - ich dochody są zwolnione z podatku dochodowego. Oto zasady ulgi dla seniorów.

📢 Ewa Włodkowska zwierzętom poświęciła całe życie. Teraz sama potrzebuje naszej pomocy Utykając na nogę i podpierając się o wysłużony rower codziennie rano starsza kobieta przemierza działki w Kaszczorku, by nakarmić 35 środowiskowych kotów. To Ewa Włodkowska, która od ponad trzech dekad zajmuje się bezpańskimi zwierzętami. 📢 Dodatek pielęgnacyjny trafi do wszystkich emerytów? O tyle mogą wzrosnąć świadczenia emerytalne [19.06.2024] Dodatek pielęgnacyjny przyznawany jest po spełnieniu co najmniej jednego z kilku warunków. Dodatkowe świadczenie emerytalne przyznawane jest automatycznie lub po złożeniu wniosku w ZUS. Okazuje się, że już niebawem dodatkowe pieniądze mogłyby trafić do wszystkich emerytów. Sprawdziliśmy, o ile mogłyby wzrosnąć emerytury milionów Polaków dzięki dodatkowi pielęgnacyjnemu. 📢 Czternasta emerytura 2024 - tabela netto. Oto oficjalne wyliczenia ZUS - tyle dostaniesz na konto [19.06.2024] We wrześniu 2024 roku na konta emerytów trafi czternasta emerytura. Rząd podjął już decyzję co do wysokości tego świadczenia. Poprosiliśmy bydgoski oddział Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o wyliczenie kwot, które po wakacjach trafią na konta emerytów. W tabelach zamieszczamy wyliczenia netto czternastek. Nie każdy dostanie pełną kwotę świadczenia - sprawdź, ile możesz otrzymać.

📢 Ile litrów wody należy wypić w ciągu dnia? Będziesz zaskoczony! Woda to życie. Jak ważna jest woda dla ludzkiego organizmu wiedzą wszyscy. Nie wszyscy jednak zdają sobie sprawę ile wody powinniśmy pić dziennie, by zachować nasz organizm w dobrej kondycji zdrowotnej. Specjaliści alarmują, że pijemy zbyt mało, a nawet niewielki niedobór wody może na nas odbijać się niekorzystnie. Ile zatem litrów wody powinniśmy wypijać dziennie? 📢 Masz za niską emeryturę? Sprawdź, czy możesz uzyskać ponowne przeliczenie świadczenia emerytalnego! Przeliczanie wysokości należnej emerytury jest bardzo istotnym procesem - na podstawie tych wyliczeń z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych są wypłacane potem świadczenia emerytalne. W przypadku niektórych osób możliwe jest ponowne przeliczenie emerytury - kto i kiedy może się o to starać? Co jeśli po przeliczeniu świadczenie będzie niższe?

📢 Będzie druga waloryzacja emerytur w 2024 roku? Wszystko przez wzrost cen i inflacji! Nadchodzi odmrożenie cen prądu, gazu oraz ciepła. W ramach przeciwdziałania temu rząd może realnie poprawić sytuację seniorów. Będzie to możliwe, jeśli faktycznie zostanie wprowadzona druga waloryzacja rent i emerytur. To będzie możliwe, jeśli inflacja będzie powyżej 5 procent w pierwszym półroczu tego roku. To też byłoby równoznaczne z podwyżką wypłaty 14. emerytury. 📢 Ponad 300 złotych bez względu na wiek. Komu przysługuje dodatek pielęgnacyjny 2024? Zobacz! Dodatek pielęgnacyjny to ponad 300 złotych. ZUS wypłaca świadczenie w dwóch przypadkach. Jakich? Co trzeba zrobić, by pieniądze trafiały na konto? Sprawdź!

📢 Waloryzacja emerytur w lipcu 2024. To świadczenie emerytalne będzie wyższe! Sprawdź wyliczenia kwot w tabeli i ile wyniesie Twoja emerytura! Lipcowa waloryzacja emerytur jest szczególna ze względu na jej wysokość. Docenią to osoby, które właśnie w lipcu zdecydują się przejść na emeryturę. Po czerwcowemu zwaloryzowaniu kapitału emerytalnego zyskają oni nawet kilkaset złotych więcej niż gdyby na emeryturę przeszli dwa miesiące wcześniej! Sprawdź już teraz, ile może wynieść lipcowa emerytura!

📢 Średnie emerytury w Polsce 2024. Też tyle dostajesz? Sprawdź wyliczenia! Według najnowszych doniesień Zakładu Ubezpieczeń Społecznych renta i emerytura w Polsce przeciętnie wynosi 3516,95 zł brutto - takie są przynajmniej dane za pierwszy kwartał 2024 roku! W porównaniu do danych z zeszłego roku mowa tu więc o wzrośnie aż o 16 procent! 📢 Te urządzenia domowe zużywają mnóstwo energii. Na pewno masz je podłączone w domu W lipcu 2024 znacząco wzrosną ceny energii. Więcej będziemy płacić za prąd i za gaz. Warto już teraz zwrócić uwagę na urządzenia elektryczne. Specjaliści z PGNiG określili, które z domowych urządzeń zużywają najwięcej prądu. 📢 Zasiłek pielęgnacyjny 2024. Kto może go otrzymać? Jak uzyskać orzeczenie o niepełnosprawności? Zasiłek pielęgnacyjny to obecnie ponad 215 złotych miesięcznie. Kto może o niego się ubiegać i jak długo można otrzymywać świadczenie? Sprawdź, gdzie złożyć odpowiedni wniosek.

📢 Te auta mają swoje lata i ciągle nie zawodzą na drodze. Zobacz, które ponad 10-letnie samochody są najmniej awaryjne Wiele samochodów, które mają ponad 10 lat wciąż jest w bardzo dobrym stanie technicznym. Są marki, które starzeją się wolniej i cały czas są mało awaryjne. To dobry znak dla kierowców. O tym, że tak jest świadczy chociażby przeprowadzony raport niemieckiego Stowarzyszenia Inspekcji Technicznej, czyli TUV. Zobacz, które samochody najlepiej znoszą upływ czasu i są najmniej awaryjne.

📢 Ziemniaczany pat w centrum Torunia. Kontrowersyjne stoiska wróciły na Rynek Staromiejski Trwa pat na Rynku Staromiejskim - niemal codziennie w sercu Torunia rozstawiają się budki z pieczonymi ziemniakami i watą cukrową. Biuro Toruńskiego Centrum Miasta, zarządca terenu, podkreśla jasno, że stoiska działają nielegalnie, bo na taką formę działalności zgody nie ma, ale ich usunięcie mimo to nie jest wcale łatwe.

📢 To ostatni rok 13. i 14. emerytury? Jest pomysł, aby zastąpić te świadczenia! Jedną z głównych zapowiedzi obecnej koalicji rządzącej było hasło jasno mówiące, że "nic co zostało dane, nie zostanie zabrane". Nie oznacza to jednak, że nic się nie zmieni w zakresie wypłacanych świadczeń. W 2024 roku ustalono, że trzynaste oraz czternaste emerytury będą wypłacone. Jednak nie jest takie pewne, cyz to nie zmieni się w przyszłych latach. O potencjalnym, rozważanym rozwiązaniu opowiedział poseł Trzeciej Drogi, Ryszard Petru. 📢 Waloryzacja emerytur w lipcu. Komu wzrosną świadczenia? Lipiec jest jednym z najlepszych miesięcy do przejścia na emeryturę. Wszystko przez waloryzacje kapitału, którą ZUS przeprowadza w czerwcu. Osoby, które kwalifikują się do emerytury i przejdą na nią w lipcu mogą dostać nawet kilkaset złotych więcej od tych, którzy przeszli na emeryturę w pierwszej połowie roku.

📢 Dramatyczna akcja na basenie w Bydgoszczy. Policjantowi podziękował uratowany 52-latek Dzięki sprawnej akcji udało się uratować życie i zdrowie 52-latka, u którego podczas pływania na basenie Astorii doszło do nagłego zatrzymania krążenia. W ratowanie zaangażował się policjant z Bydgoszczy - starszy posterunkowy Krystian Martynowicz. Po wyjściu ze szpitala 52-latek wysłał podziękowania: "Między innymi temu Panu, dzięki jego wiedzy, umiejętnościom i zaangażowaniu, zawdzięczam nie tylko życie, ale również w pełni sprawny mózg i ciało. Akcja trwała 40 minut – za każdą z nich jestem dozgonnie wdzięczny".

📢 Modne paznokcie na lato - zobacz pomysły i wzory w kolorze Peach Fuzz. To najmodniejszy manicure w 2024 roku [18.06.24 r.] Modne paznokcie na lato - pomysły, wzory, inspiracje. Mamy propozycje modnego manicure na wakacje 2024. Co będzie modne w stylizacji paznokci? Lato to czas eksplozji barw, jednak wciąż dominują naturalne paznokcie, minimalistyczny i elegancki manicure. Trendy na lato to manicure w kolorze Peach Fuzz - ten kolor roku Pantone to bardzo delikatny, brzoskwiniowy, pastelowy odcień. Sprawdź, jak się prezentuje się Peach Fuzz na paznokciach. Zobacz najmodniejsze paznokcie na lato - takie pomysły na maj mają stylistki paznokci i salony kosmetyczne.

📢 To są mocne HITY ze szkolnych kartkówek. Nauczyciel płakał, gdy sprawdzał. Takie rzeczy piszą dzieci na sprawdzianach i w pracach domowych Uczniowie naprawdę to napisali! Dzieci i młodzież sięga do bezczelnych odzywek, dowcipnych rysunków, a nawet pomocy Boga, byle tylko dostać dobrą ocenę! Oto co muszą znosić nauczyciele sprawdzający kartkówki. Przechlapane mają ci belfrowie, którzy trafili na uczniów z piekła rodem. Ale i nauczyciele nie zostali im dłużni. Oto pojedynek uczniów i nauczycieli. Kto go wygrał? Zobacz! 📢 Zbliża się wypłata 14. emerytury. Ile i kiedy emeryci dostaną "czternastkę" na swoje konto? [TABELA WYLICZEŃ] 18.06.2024 emerytura to dodatkowe świadczenie pieniężne wypłacane raz w roku. Trafia ono do emerytów, a także rencistów i wszystkich osób, które mają prawo do jednego ze świadczeń długoterminowych. Ile wyniesie ”czternastka” w 2024 roku oraz kiedy będzie wypłacona?

📢 Emeryci dostaną nawet 400 zł zwrotu podatku z 13. i 14. emerytury! Sprawdź, kiedy wypłaty na konta seniorów 18.06.2024 Kiedy ruszy okres rozliczeń PIT za 2023 rok, ZUS automatycznie wypłaci emerytom zwrot zaliczki pobranej na poczet podatku dochodowego od 13. i 14. emerytury! Kto może się spodziewać zwrotu nawet do 400 złotych? Szczegóły w naszym artykule.

📢 Rekordowe świadczenia dla seniorów w 2024 roku! Najnowsze wyliczenia emerytur 18.06.2024 Takiego roku ZUS jeszcze nie miał. Seniorów w 2024 roku prawdopodobnie czekają dwie waloryzacje emerytur, ponadto otrzymają "trzynastkę", a wczesną jesienią "czternastkę". Sprawdź najnowsze wyliczenia emerytur w 2024 roku. 📢 Niewielu Polaków wie o tym dodatku. Można zyskać 550 zł, bez względu na wiek! Decyzja w ciągu miesiąca 18.06.2024 553,30 zł miesięcznie to specjalny dodatek wypłacany przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Jego wysokość jest stała, ale podlega on corocznej waloryzacji. Aby go otrzymać, trzeba spełniać specjalne warunki. Wyjaśniamy szczegóły.

📢 400 zł na dziecko. Kto może dostać takie świadczenie? Sprawdź, czy też spełniasz warunki 400 złotych można otrzymać z ZUS na dofinansowanie pobytu dziecka w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna. To kolejny instrument wsparcia rodzin sprzyjający łączeniu obowiązków rodzinnych z zawodowymi.

Co ważne prawo do dofinansowania nie zależy od dochodów rodziny. Kto zatem może starać się o dofinansowanie oraz jak i gdzie składać wniosek? Sprawdź szczegóły! 📢 Poważne opóźnienie renty wdowiej? Niepokojące zmiany w planowanym świadczeniu! Kiedy będzie 50 procent? Zobacz najnowsze plany komisji W planowanych zmianach w ustawie przyznana renta wdowia będzie nie w pełnej wysokości. Okazuje się, że planowane uzyskanie 50 procent świadczenia będzie następować stopniowo. Na samym początku wdowa lub wdowiec otrzymają zaledwie 15 procent! Oto szczegóły zmian planowanych przez Sejm!

📢 Niesprawiedliwie zmniejszone emerytury! Po tym wyroku TK nawet 200 tys. seniorów może mieć podwyżkę emerytur o 1200 złotych! Trybunał Konstytucyjny we wtorek wydał wyrok w sprawie emerytur. Uznał, że pomniejszenie kapitału u osób na wcześniejszej emeryturze było niezgodne z prawem! Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pracuje teraz nad rozwiązaniem i regulacją prawną, która ma naprawić problem!

📢 Domy jak z amerykańskiego filmu! Sprawdź, jak mieszkają bogacze w Toruniu i okolicach W powiecie toruńskim znajduje się wiele niesamowitych domów i rezydencji, które wystawione są na sprzedaż. Zobaczcie, jak wyglądają! W galerii więcej szczegółów, cen i zdjęć. 📢 Święto Miasta 2024. Jakie atrakcje czekają na mieszkańców Torunia w tym roku? [SPIS] Wielkimi krokami zbliża się tegoroczne Święto Miasta. Od 20 do 24 czerwca w mieście pojawi się wiele atrakcji, z których warto skorzystać. W programie znalazło się wiele koncertów, spektakli oraz odsłonięcie nowych katarzynek w Piernikowej Alei Gwiazd.

📢 Uwaga na silne burze w nocy! Dla Bydgoszczy wydano ostrzeżenie drugiego stopnia Wiatr w porywach może osiągać 100 kilometrów na godzinę, miejscami może spaść grad - Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenie drugiego stopnia dla Bydgoszczy i województwa kujawsko-pomorskiego. Gwałtownych zjawisk należy spodziewać się w nocy. 📢 Duże zmiany w zakładzie Reflex w Wąbrzeźnie. Pracownicy pełni niepokoju. Słusznie? Zwolnienie 15 osób, poważne zmiany kadrowe i mniej pracy - to wszystko bardzo teraz niepokoi pracowników firmy Reflex w Wąbrzeźnie. Z drugiej strony widać rozwój - stanęła nowa hala logistyki, a na produkcję poszukiwany jest nowy dyrektor. 📢 Najładniejsze policjantki w Polsce. Oto one! Ich uroda robi kolosalne wrażenie Z naszego obszernego redakcyjnego archiwum zdjęć wybraliśmy fotografie najpiękniejszych policjantek, które możecie spotkać w Polsce! Zobaczcie sami. Oto najładniejsza strona polskiej policji!

📢 Toruń. Rozpoznajesz tego wandala? Budynek przy ul. Krętej znów zdewastowany. Policja udostępniła nagranie [wideo] Po raz trzeci w krótkim czasie została zniszczona elewacja budynku przy ulicy Krętej 76 w Toruniu. Policja udostępniła nagrania z monitoringu. Może go rozpoznacie?

📢 Na Długiej w Toruniu tramwaj jedzie głośno. "Mamy nadzieję, że uciążliwości już nie będzie" Za dwa miesiące minie rok, od kiedy uruchomione zostały linie tramwajowe nr 3 i 6. Nowe trasy na Jar zmieniły sporo na komunikacyjnej mapie miasta, ale nie brak też problemów. Są miejsca, gdzie przejazd tramwaju do cichych nie należy - mogą się o tym przekonać mieszkańcy ulicy Długiej. MZK przyznaje - takie sygnały faktycznie docierają. 📢 Śmiertelny wypadek w powiecie toruńskim! Służby wyjaśniają nocną tragedię Dziś w nocy doszło w Wielkiej Nieszawce do śmiertelnego wypadku. Na drodze S-10 doszło do zderzenia pojazdu osobowego z ciężarowym. W wyniku zdarzenia śmierć poniósł 40-letni mężczyzna.

📢 Nowe ostrzeżenia GIS i GIF. Te produkty wycofano ze sklepów: Biedronka, Lidl, Auchan, Kaufland, Aldi, Netto, Żabka, POLOmarket 18.06.2024 Nowe ostrzeżenie GIS, aktualne na dzień 18.06.2024! Oto lista produktów, które zostały wycofanych przez sklepy sieci: Biedronka, Lidl, Netto, Kaufland, POLOmarket, Auchan. Sprawdź nowe ostrzeżenie sanepidu. Lista została ostatnio powiększona o nowe produkty i przedmioty. Oto szkodliwe rzeczy, które muszą usunąć ze swoich półek sklepy zgodnie z decyzją, które wydał Główny Inspektor Sanitarny oraz Główny Inspektorat Farmaceutyczny. Sprawdź listę! 📢 Te przedmioty z PRL mogą być warte fortunę! Pralka Frania, stare żelazka, pamiątki z PRL. Sprawdź, czego szukają kolekcjonerzy! 18.06.2024 Przedmioty z PRL cieszą się rosnącą popularnością wśród Polaków. Wiele osób z sentymentem lubi wracać do czasów PRL, a szczególnie do przedmiotów, którymi w ówczesnym czasie się posługiwaliśmy. Mają one swój niepowtarzalny charakter, ogromną jakość wykonania, a obecnie mogą również osiągać naprawdę zawrotne ceny. Przedmioty z PRL mogą stanowić wartość dodaną dla naszego domu czy mieszkania, będąc interesującym dodatkiem. Za jaką cenę można na portalach aukcyjnych znaleźć stare przedmioty z PRL? Sprawdźcie, jakie przedmioty z czasów PRL są poszukiwane przez kolekcjonerów.

📢 Kujawsko-Pomorskie. Wojsko sprzedaje tanie mieszkania i dzierżawi nieruchomości. Co ma w ofercie w czerwcu? Toruń, Bydgoszcz, Włocławek Agencja Mienia Wojskowego ma w czerwcowej ofercie w Kujawsko-Pomorskiem mieszkania oraz działki na sprzedaż, a także lokale pod usługi do wynajęcia. To nieruchomości w Toruniu, Bydgoszcz, Włocławku i nie tylko. Co i gdzie konkretnie? Oto szczegóły. 📢 Rowerki opanowały Toruń! Zobaczcie, jak było na zawodach rowerkowych pod Kometą W sobotę, 15 czerwca pod Centrum Handlowym „Kometa” odbyły się zawody rowerkowe dla dzieci. Byliśmy na miejscu, czuwaliśmy nad bezpieczeństwem i robiliśmy wszystko, by atmosfera była jak najlepsza. Zobaczcie zdjęcia, które wykonał nasz fotoreporter. Czy znajdziecie gdzieś siebie? 📢 Tak mieszkają i żyją na co dzień Robert Biedroń i Krzysztof Śmiszek. Miłość polityków kwitnie Robert Biedroń i Krzysztof Śmiszek od ponad 20 lat tworzą zgodną i szczęśliwą parę. Na początku jesieni 2023 roku politycy lewicy postanowili nawet wziąć symboliczny ślub w teatrze w Kielcach. Prywatnie para mieszka w skromnym mieszkaniu na Starej Ochocie w Warszawie. Oto jak żyją na co dzień!

📢 To urządzenie pożera więcej prądu niż lodówka, pralka czy telewizor! Sprawdź, co zużywa teraz najwięcej prądu w domu Rachunki za prąd w Polsce rosną - ich wysokość może naprawdę zaskoczyć! Wiele osób stara się oszczędzać prąd. Warto wiedzieć, które urządzenia zużywają najwięcej prądu w domu, aby obniżyć opłaty i zmniejszyć rachunki za prąd. Co teraz zużywa najwięcej energii w domu? Jedno urządzenie pożera więcej prądu niż pralka, lodówka czy telewizor! Zobacz, które urządzenia pobierają teraz najwięcej energii elektrycznej.

📢 Niekwitnący skrzydłokwiat - trik. Dodaj to do doniczki raz na tydzień, a będzie mieć mnóstwo kwiatów Skrzydłokwiaty to piękne rośliny, są idealną ozdobą naszych mieszkań. Zdrowe skrzydłokwiaty mają błyszczące liście w kolorze ciemnej zieleni i piękne, białe kwiaty. Są nie tylko atrakcyjne wizualnie, ale w dodatku są bardzo łatwe w uprawie. Jednak zdarza się, że skrzydłokwiat przestaje kwitnąć. Co wtedy zrobić? Jak pielęgnować skrzydłokwiat, by znów miał kwiaty? Zastosuj ten składnik, a twój skrzydłokwiat będzie miał mnóstwo kwiatów.

📢 Maria Andrejczyk - tak mieszka i żyje na co dzień. Piękna lekkoatletka pokonała kontuzje i znowu walczy o medale Maria Andrejczyk to jedna z najpiękniejszych polskich lekkoatletek, a już wśród oszczepniczek nie ma sobie równych. Tej dziewczyny nic nie jest w stanie złamać! Polka poradziła sobie z ciężką chorobą, długą kontuzją i znowu walczy o medale na wielkich imprezach. Prywatnie jest szczęśliwie zakochana, mieszka na Podlasu. Tak żyje na co dzień Maria Andrejczyk, czołowa oszczepniczka świata. 📢 Natalia Kaczmarek - tak piękna lekkoatletka mieszka i żyje na co dzień. Plan na 2024 rok? Medal w Paryżu i ślub! Natalia Kaczmarek na ustach kibiców w Polsce i Europie. Piękna lekkoatletka została mistrzynią Europy w Rzymie i pobiła rekord Polski Ireny Szewińskiej. Nie lekkoatletycznej znalazła nie tylko sławę i medale, ale także wielką miłość. Tak mieszka i żyje na co dzień Natalia Kaczmarek.

📢 Toruń. Kontrowersje wobec filii Książnicy Kopernikańskiej na lewobrzeżu. Co z nimi będzie? Jest sprzeciw mieszkańców i radnych z lewobrzeża w sprawie zamknięcia filii Książnicy Kopernikańskiej na Podgórzu i Rudaku oraz przeniesienia jej do Mediateki w budynku nowo powstałej Szkole Podstawowej nr 12 przy ulicy Strzałowej.

📢 Urząd Marszałkowski wykupi basen solankowy w Ciechocinku. To ratunek dla zabytku Basen termalno-solankowy w Ciechocinku jest zamknięty od 2002 roku. W 2009 roku obiekt wraz z działką został sprzedany prywatnemu właścicielowi, kilka razy zmieniał właściciela i popadał w ruinę. 📢 Były ksiądz, strażnik i Madame Demon prowadzili seksbiznes BDSM. Nowe informacje z prokuratury Były ksiądz, strażnik więzienny i Patrycja B. "Madame Demon" prowadzili we Włocławku agencję oferująca m.in. usługi BDSM. Prostytutki były do pracy zmuszane, bite, a nawet gwałcone - potwierdza "Nowościom" prokuratura. I zapowiada rychły finał śledztwa.

📢 Zmiany w Centrum Szkolenia Artylerii i Uzbrojenia w Toruniu. Komendant z nominacją i awansem Pułkownik Roman Piotrowski objął stanowisko komendanta Centrum Szkolenia Artylerii i Uzbrojenia w Toruniu. Przez ostatnie cztery i pół miesiąca pełnił obowiązki szefa jednostki, którą czekają duże zmiany. 📢 Jesz za dużo słodyczy? Zobacz, co się wtedy dzieje w twoim organizmie. Oto objawy nadmiaru cukru! 17.06.2025 Jakie są objawy nadmiaru cukru? Cukier poprawia nie tylko smak produktów, lecz także ich wygląd i można się znajdować w składzie wielu produktów, nawet tych, których nie spodziewamy się, że mogą być słodzone. Jest także doskonałym konserwantem, który wydłuża ich trwałość. Co się dzieje z organizmem, kiedy jemy za dużo słodzonych potraw? Skutki "przedawkowania" cukru nie zawsze widać, jednak organizm często wysyła nam sygnały, świadczące o tym, że jesz za dużo cukru.

📢 Euro 2024 już trwa. Polska wciąż ma szansę na wyjście z grupy. Poznajcie polskie WAGs, czyli żony i dziewczyny piłkarzy Najbardziej znana wśród partnerek polskich piłkarzy jest Anna Lewandowska, żona Roberta Lewandowskiego. Ale wśród ukochanych kobiet naszych reprezentantów jest wiele piękności, także Włoszek czy Francuzek. Oby na Euro 2024 polscy piłkarze olśnili swoją grą równie mocno, jak ich wybranki olśniewają swoją urodą. Poznajcie w naszej galerii polskie WAGs.

📢 Podniebni Rycerze z Torunia: 100-lecie powstania 4. Pułku Lotniczego Na początku kwietnia 1924 roku Minister Spraw Wojskowych rozkazał przeformować w/w szkołę w 4. Pułk Lotniczy. 23 maja na stanowisko dowódcy nowo powstałego pułku wyznaczono płk pil. Romana Florera, który tego samego dnia wydał pierwszy rozkaz organizacyjny pułku zapowiadający utworzenie dwóch 2-eskadrowych dywizjonów wywiadowczych. Dzień ten był obchodzony później jako Święto Pułkowe.

📢 Wyciek ropy do Wisły! Zagrożenie skażenia wody w Toruniu. Akcja strażaków w Porcie Zimowym. Zatonęła łódź. Pięć zastępów PSP, specjalne jednostki chemiczne z Bydgoszczy i Torunia działają w toruńskim Porcie Zimowym. Strażacy układają zapory, bo po wycieku paliwa na powierzchni zbiornika utworzył się film wodny. 📢 Zmiany kadrowe w diecezji toruńskiej. Odchodzi długoletni proboszcz z Torunia Ordynariusz diecezji toruńskiej biskup Wiesław Śmigiel wręczył nowe dekrety posyłające kapłanów do posługi w parafiach i kościelnych instytucjach. Po 35 latach zmieni się proboszcz w parafii w Kaszczorku. 📢 To przynosi nieszczęście w naszym domu. Według przesądów - te rzeczy najszybciej wyrzuć z mieszkania! Dom to nasz azyl, zacisze w którym wypoczywamy, ładujemy akumulatory. To w domu spędzamy radosne chwile i cierpimy z dala od świata. Warto jednak aby atmosfery w domu nic nam nie zakłócało. Dlatego koniecznie wyrzućcie z Waszych mieszkań te przedmioty, które przyciągają pecha.

📢 Toruńskie bistra na co dzień karmią mieszkańców. Gdzie dobrze zjemy? Co ląduje na talerzach? Miejsc, w których zjemy dobry obiad, z pewnością nie brakuje. W Toruniu najczęściej jednak zerkamy na starówkę, by sprawdzić, co serwują znajdujące się tam lokale. Ale i w jej obrębie miejsc, gdzie można pysznie zjeść, jest kilka. Gdzie dobrze zjemy? Co najczęściej ląduje na talerzach klientów?

📢 Vabank w "Epoce rocka". Tak było na koncercie orkiestry dętej z Torunia W repertuarze rockpwym zaprezentowała się podczas niedzielnego koncertu orkiestra dęta Vabank Wojewódzkiego Ośrodka Animacji Kultury w Toruniu. 📢 Oferty pracy z Torunia i okolicy. Kogo poszukują pracodawcy i ile płacą? Pracodawcy w Toruniu i regionie cały czas zatrudniają. Pracę można znaleźć w wielu zawodach. Poszukiwani są m.in. elektryk, elektromonter, ratownik medyczny i wielu innych. Jakie konkretnie zarobki oferują pracodawcy? Zobacz najnowsze wybrane oferty pracy z Torunia i regionu. Ile zarobisz?.

📢 Tym fachowcom z Torunia marszałek płaci najwięcej! Na czele znów dyrektor Sylwia Sobczak Marszałek województwa Piotr Całbecki naprawdę dobrze płaci swoim fachowcom. Wśród najlepiej zarabiających są szefowie spółek, dyrektorzy szpitali i WORD-ów. W czołówce ponownie jest Sylwia Sobczak, dyrektor szpitala na Bielanach w Toruniu. 📢 Gorąca impreza "Projekt Panieński" w Largo Club Toruń. Działo się! Kolejny niezapomniany wieczór w Largo Club Toruń za nami! Wszystko za sprawą imprezy "Projekt Panieński". Było bardzo gorąco! Zobaczcie zdjęcia z imprez w jednym z najpopularniejszych klubów na toruńskiej starówce. 📢 Dzierżawca nieuchwytny, czyli co dalej z zamkiem dybowskim? Miesiąc temu pisaliśmy o zdewastowanym przez wandali zamku dybowskim. Władze miasta miały rozwiązać umowę z dzierżawcą zabytku, który nie był w stanie zapewnić mu należytej opieki, nie wywiązał się również z innych obowiązków, jakie nałożyła na niego zawarta 27 czerwca 2022 roku umowa. Najemca powinien przekazać nieruchomość w taki samym stanie, w jakim ją przejął. Innymi słowy - powinien usunąć bazgroły, które w ciągu ostatnich dwóch lat pojawiły się na murach.

📢 Ewa Zając bohaterką wystawy zdjęć. Modelka 30 lat temu zaczynała w toruńskich "Nowościach" W niedzielę w Międzynarodowym Centrum Spotkań Młodzieży otwarto wystawę niezwykłych, artystycznych fotografii. Ich bohaterką jest Ewa Zając, modelka z Torunia, która przed obiektywem spędziła ponad 30 lat. 📢 Euro 2024: Polska - Holandia. Toruń dopingował w specjalnej strefie kibica i nie tylko Wydarzeniem weekendu było niedzielne spotkanie Polska - Holandia rozgrywane w ramach Euro 2024. Setki torunian dopingowało i śledziło mecz w specjalnej strefie kibica zlokalizowanej w Labie - Przystani Towarzyskiej. Nie zabrakło tam naszego fotoreportera. Część kibiców zdecydowała się oglądać mecz w restauracjach i barach. 📢 Tanie mieszkania do wynajęcia w Toruniu. Sprawdziliśmy aktualne ceny! Szukasz nowego lokum? Tyle trzeba wydać Mamy dla Was kolejny przegląd nieruchomości z toruńskiego rynku. Tym razem analizujemy aktualne ogłoszenia z portalu OtoDom.pl, które dotyczą najtańszych mieszkań do wynajęcia w Toruniu. Jesteście ciekawi jakie mamy ceny? Więcej szczegółów i zdjęć w galerii.

📢 Psy do adopcji w toruńskim schronisku. Te czworonogi ostatnio trafiły do placówki i czekają na nowy dom Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Toruniu od lat pomaga czworonogom. W palcówce przy ulicy Przybyszewskiego jest bardzo dużo psów, które trafiły tam z rożnego powodu. Wszystkie psy czekają na adopcję i nowy dom. Są pieski małe, duże, rasowe i kundelki. Może ktoś znajdzie tu swojego zwierzęcego przyjaciela? 📢 Święto u grekokatolików w Toruniu: wieczór uwielbienia, odpust i Pierwsza Komunia Święta Weekend 15-16 czerwca był wyjątkowy dla parafii grekokatolickiej pod wezwaniem ks. Jana Ziatyka w Toruniu.

📢 Waloryzacja emerytur w 2025 roku: Tyle seniorzy dostaną na konto - tabele wyliczeń [16.06.2024] W 2025 roku emeryci mogą spodziewać się znacznie skromniejszych podwyżek swoich świadczeń niż to miało miejsce w latach ubiegłych. Najnowsze prognozy i analizy ekonomiczne rysują niezbyt optymistyczny obraz przyszłorocznej waloryzacji emerytur. W tym artykule przyglądamy się, jakie zmiany czekają seniorów oraz jak wpłyną one na ich portfele. Wyliczenia kwot emerytur po waloryzacji w 2025 r. znajdziesz w galerii artykułu.

📢 Ale okazje! Kup tanie mieszkanie od wojska. Ceny są wyjątkowo okazyjne. Oto nowe oferty od Agencji Mienia Wojskowego. Zobacz zdjęcia Szukasz mieszkania lub domu na sprzedaż w atrakcyjnej cenie? Agencja Mienia Wojskowego wystawia na licytację zapomniane powojskowe tereny, działki oraz mieszkania i domy. Oferta obejmuje zarówno duże miasta, jak i mniejsze miejscowości. Zainteresowanie jest spore! Sprawdź, jakie mieszkania i domy można teraz kupić od wojska.

📢 Chłopiec z Torunia w filmie toruńskiego reżysera. W obsadzie była też Maria Pakulnis Opowieść o matce, która po po wyjściu z więzienia próbuje odnowić relację z synem, przedstawił w dyplomowym filmie mieszkający w Toruniu Sebastian Kwidziński. Zagrał w nim torunian, trzynastoletni Aleksander Szachniewicz. 📢 Zmiany w Abonamencie RTV w Polsce. Już nikt nie uniknie opłat za słuchanie radia i oglądanie telewizji? 15.06.2024 Zmiany w abonamencie RTV w Polsce to temat, który budzi zainteresowanie wielu obywateli. Abonament RTV, czyli opłata za użytkowanie odbiorników radiowych i telewizyjnych, jest obowiązkowa dla wszystkich posiadaczy tych urządzeń. W ostatnich latach pojawiły się istotne zmiany w zasadach i wysokości tej opłaty, które warto znać, aby uniknąć nieprzyjemnych niespodzianek.

📢 Najwyższy, najdłuższy, najmniejszy... Tak wygląda architektura Torunia czasów PRL Gdzie w Toruniu znajduje się najwyższy budynek powstały w czasach PRL? Gdzie jest taki, który zasługuje na miano najdłuższego? Co wzbudziło największe kontrowersje i wzbudza je do dziś? Niedawne spotkanie w Centrum Sztuki Współczesnej przyniosło wiele ciekawych opowieści o architekturze Torunia czasów słusznie minionych, więc z przyjemnością do niego wracamy. 📢 Najpiękniejsze polskie strażaczki! Oto piękne kobiety w straży pożarnej Służba w straży pożarnej to nie tylko domena mężczyzn. Zobaczcie najładniejsze dziewczyny, które biorą udział w akcjach pożarniczych. Wybrane fotografie pochodzą ze fanpage'a "Najpiękniejsze polskie strażaczki". 📢 Skutki jedzenia natki pietruszki - lista reakcji po jedzeniu pietruszki. To dzieje się z organizmem gdy ją jemy Natka pietruszki pewnie większości z nas kojarzy się rosołem. Jest to jednak warzywo które ma wiele zastosowań i powinniśmy je dodawać do wielu potraw. Wzmacnia włosy i paznokcie, utrzymuje skórę w dobrej kondycji. Poza tym przyczynia się do utraty wagi. A to dopiero początek listy zalet niepozornej natki. Zobaczcie co dzieje się z organizmem kiedy sięgamy po zieloną część pietruszki.

📢 Mały udar mózgu. Te symptomy łatwo przeoczyć. Poznaj alarmujące symptomy choroby Mały udar mózgu jest schorzeniem, które daje umiarkowane i szybko przemijające objawy. W związku z tym, możemy w ogóle nie zorientować się, że przeszliśmy taki epizod. Jest to choroba groźna, bo może zapowiadać późniejszy, rozległy udar niedokrwienny mózgu. W tym artykule opowiadamy, czym jest mały udar, jakie są jego objawy i jak go diagnozować. Zobacz szczegóły! 📢 MISTRZOWIE SMAKU 2024 Zgłoś kandydatów do nagród w wielkim plebiscycie gastronomicznym! Który kucharz gotuje najsmaczniej? Który kelner najsympatyczniej obsługuje klientów? Który barman robi najlepsze drinki? Kto piecze najlepsze ciasta? Gdzie można zjeść najlepsze lody, gdzie warto wybrać się na obiad czy kolację, a gdzie na kawę lub ciasto? Po raz kolejny głosami klientów zostaną przyznane nagrody w plebiscycie Mistrzowie Smaku. NOWOŚĆ! W wielkim finale czekają główne nagrody finansowe w wysokości 20 000 złotych!

📢 Tragiczny wypadek na drodze Toruń - Bydgoszcz. Nie żyje jedna osoba [zdjęcia] Między Toruniem a Bydgoszczą na drodze krajowej numer 10 w miejscowości Emilianowo zderzył się samochód osobowy z ciężarowym.