Prasówka 19.08.2023 - wydarzenia dnia, podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 18.08. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Jan Krzysztof Ardanowski wystartuje z Torunia. Listę PiS otworzyć ma Szczucki”?

Prasówka 19.08: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Jan Krzysztof Ardanowski wystartuje z Torunia. Listę PiS otworzyć ma Szczucki To już oficjalne - Krzysztof Ardanowski wystartuje z list toruńskiego PiS. Ale nie może liczyć na czołówkę listy.

📢 Tak mieszkają Agnieszka Włodarczyk i Robert Karaś. Stylowa posiadłość w modnej miejscowości [19.08.2023] Agnieszka Włodarczyk i Robert Karaś to jedna z najpopularniejszych par polskiego show-biznesu. Ona jest znaną aktorką i piosenkarką, on to triathlonista, który ma na swoim koncie mistrzostwo i rekord świata w Ultra Triathlonie. Na co dzień wraz z synem Milanem mieszkają w przytulnej posiadłości pod Warszawą. Wystrój zachwycił internautów! 📢 Mamy najnowszy horoskop na drugą połowę sierpnia dla wszystkich znaków zodiaku. Miłość, pieniądze, zdrowie [19.08.2023] Znak zodiaku, pod którym się urodziliśmy, ma spory wpływ na różne aspekty naszego życia. Z gwiazd można wyczytać, co los dla nas przygotował. Tak twierdzą astrolodzy. Zatem, co w drugiej połowie sierpnia czeka cię w miłości, sprawach finansowych czy zdrowiu? Zobacz, co dla ciebie wyczytała w gwiazdach Wróżka Azalia!

Prasówka 19.08: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Emerytura razem z czternastką - oto wyliczenia netto. Taki przelew dostaniesz na konto - wyliczenia [19.08.2023] Czternasta emerytura będzie w tym roku najwyższa w historii, a świadczenie otrzyma nawet ponad osiem milionów osób. Wypłata czternastek rozpocznie się na przełomie sierpnia i września. Pieniądze trafią do emerytów i rencistów wraz z podstawowym świadczeniem. Oznacza to, że na konta seniorów wpłyną rekordowe kwoty. Terminy oraz zasady wypłat czternastej emerytury prezentujemy w artykule poniżej. Przygotowaliśmy również prognozowane wyliczenia netto i brutto przelewów, jakie emeryci i renciści otrzymają na przełomie sierpnia i września.

📢 Czternasta emerytura - oto tabela wyliczeń brutto i netto. Takie przelewy w sierpniu dostaną seniorzy [19.08.2023] Premier Mateusz Morawiecki zapowiedział, że wypłata czternastych emerytur nastąpi przed wyborami. Pieniądze na konta emerytów i rencistów trafią w sierpniu i wrześniu. Wiemy, ile w tym roku wyniesie czternasta emerytura i jakie są zasady wypłat dodatkowego świadczenia. Przygotowaliśmy wyliczenia brutto i netto czternastych emerytur. Zobacz, jaki przelew dostaniesz na konto! 📢 Tyle zarabiają żołnierze w 2023 roku! Wojsko Polskie prowadzi rekrutację i kusi tymi kwotami Obecnie w Polsce obowiązują przepisy wynikające z ustawy o obronie ojczyzny, które zakładają dobrowolność zasadniczej służby wojskowej. Ta może być również pełniona w rezerwie aktywnej oraz pasywnej. Zmieniło się również podejście do wynagrodzeń dla żołnierzy, co też sprawia, że dla wielu osób taka ścieżka rozwoju wydaje się lukratywna. Teraz jednak nie każdy zostanie żołnierzem Rzeczypospolitej Polskiej - wpierw trzeba spełnić konkretne wymagania. A jakie zarobki czekają tych, którzy je spełnią i będą robić karierę wojskową?

📢 W tej miejsca dojedziesz szybciej pociągiem! Co zmieni Krajowy Program Kolejowy? Rada Ministrów 16 sierpnia (środa) przyjęła uchwałę Ministra Infrastruktury, która dotyczy Krajowego Programu Kolejowego do 2030 roku. W projekcie jest przedstawiona również perspektywa aż do 2032 roku, a sam dokument aktualizuje to, co dotychczas KPK ustalało na czas do 2023 roku. Według nowych prognoz czeka nas szybsza i nowocześniejsza kolej na wielu odcinkach. Oto szczegóły. 📢 Gwara Toruńska. Tak mówiono dawniej w domach w Toruniu i okolicy Charakterystyczna mowa dla Torunia i okolic to gwara toruńska. Kształtowała się ona przez lata na bazie wielu słów zapożyczonych z języka niemieckiego i w swoisty sposób spolszczonych. Przez wiele lat tych słowa te używano powszechnie w domach w Toruniu i regionie. Używacie ich nadal? Znacie je? Sprawdźcie!

📢 Chcesz kupić auto hybrydowe? Oto najmniej awaryjne samochody tego typu. Sprawdź! Samochody hybrydowe stały się ważnym elementem w rozwoju motoryzacji. Wyposażone w silnik spalinowy i elektryczny pojazdy idealnie nadają się nie tylko do jazdy w mieście. Praktycznie wszystkie koncerny motoryzacyjne mają w swojej ofercie samochody hybrydowe. Które najlepiej odnajdują się na rynku wtórnym i czym się kierować kupując używaną hybrydę? Oto hybrydy, które są najmniej awaryjne. 📢 Abonament RTV. Sprawdziliśmy kto jest zwolniony z opłaty za radio lub telewizor w 2023 Kto nie musi płacić abonamentu RTV? Udostępniamy listę osób zwolnionych z opłaty i podpowiadamy, jakie warunki trzeba spełnić, aby otrzymać ulgę. Co trzeba zrobić? Podpowiadamy krok po kroku. 📢 Tanie domy na sprzedaż do remontu w Kujawsko-Pomorskiem. Poznaj aktualne ceny Mamy dla Was najnowszy przegląd ogłoszeń z portalu OtoDom.pl, które dotyczą najtańszych domów do remontu, wystawionych na sprzedaż w regionie kujawsko-pomorskim.

📢 Takie słowa znają tylko w Kujawsko-Pomorskiem. Rozszyfrujesz ich znaczenie? W wielu częściach w Kujawsko-Pomorskiem cały czas używa się słów, które są charakterystyczne dla tego regionu. Specyficzna gwara kształtowała się na skutek wpływów niemieckich. Wiele terenów województwa było bowiem pod zaborem pruskim. Przez lata te słowa powszechnie używano w domach. Teraz trochę rzadziej, ale sądząc po reakcjach na nasz post, ciągle wielu z was się nimi posługuje. Oto wybrane słowa, które podsunęli nam czytelnicy. 📢 Te SUV-y warto kupić. Pięknie się prezentują i rzadko się psują. Sprawdź raport ADAC 2023 SUV-y kilka lat temu przebojem wdarły się na salony motoryzacji. Ich popularność cały czas rośnie. Widać to bardzo wyraźnie na polskich ulicach. SUV-y popularnością cieszą się też na rynku samochodów używanych. Czy kupno takiego samochodu to dobry wybór? ADAC, czyli niemieckiego automobilklub udostępnia raporty awaryjności poszczególnych modeli. Zobacz, które samochody typu SUV są najmniej awaryjne.

📢 Sklepy, kramy, targi i markety z PRL-u na archiwalnych zdjęciach NAC Czasy PRL-u kojarzą się z brakiem podstawowych towarów na pólkach, rosnącą inflacją oraz kolejkami ciągnącymi się przed sklepami. Czy jednak zawsze tak było? Zobaczcie sami, jak wyglądało życie w tych czasach. 📢 Trwa wyprzedaż Agencji Mienia Wojskowego. Zobacz, co i za ile można kupić od wojska! Agencja Mienia Wojskowego prowadzi swój sklep internetowy, w którym sprzedaje różne akcesoria i ubrania wojskowe. Fani militariów z pewnością znajdą tam coś dla siebie. Niektóre z tych przedmiotów świetnie nadadzą się także na prezent. Co ciekawego można aktualne kupić w sklepie AMW? Czy są jakieś promocje? Dowiedzie się tego przeglądając naszą galerię, w której prezentujemy aktualny asortyment sklepu Agencji Mienia Wojskowego. 📢 Zwykłe 5 groszy może być warte tysiące złotych! Po czym poznać wartościowe monety i banknoty? Wydawać by się mogło, że monety kilkugroszowe nie są zbyt wiele warte. Okazuje się jednak, że jest zupełnie inaczej. Choć nominał wskazuje zaledwie minimalną wartość, w rzeczywistości takie monety mogą kryć w sobie pozornie niedostrzegalny skarb. W zeszłym roku moneta 5 groszy została sprzedana za niemal 4 tysiące złotych!

📢 Nowe dodatki do emerytury dla małżeństw. Oto szczegóły wypłaty świadczeń! Osoby odbierające świadczenia emerytalne mają powody do radości. Dlaczego? Otrzymają nowy dodatek do emerytury, który zasili ich budżet domowy. Podajemy stawki! 📢 Tak żyją milionerzy z Kujawsko-Pomorskiego. Ich posiadłości można kupić! Oto szczegóły i zdjęcia Wille i rezydencje bogaczy z powiatu toruńskiego robią wrażenie! Te piękne domy są także do kupienia. Sprawdźcie, jakie nieruchomości można obecnie nabyć. Wszystkie informacje w naszym materiale pochodzą z ogłoszeń, które zamieszczone zostały na portalu OtoDom.pl. Więcej szczegółów w galerii.

📢 Masz nowy telewizor? Wszystko, co mówisz i robisz jest rejestrowane! Zakup nowego telewizora pozwala cieszyć się lepszą jakością obrazu, krystalicznie czystym dźwiękiem i nowoczesnymi funkcjami. Jednakże mało kto wie, że najnowsze modele SMART TV rejestrują to, co na nich robimy i przekazują te dane reklamodawcom. Patrzysz w telewizor? Telewizor patrzy też w ciebie.

📢 Masz smartfon z systemem Android? Odinstaluj tę aplikację, bo inaczej stracisz pieniądze! Masz smartfona z Androidem? Okazuje się, że użytkownicy takich telefonów muszą być bardzo czujni, by nie stracić pieniędzy. Oszuści znaleźli prosty sposób na kradzież środków zgromadzonych na kontach użytkowników, a także przejęcie profili w mediach społecznościowych. Jak się przed tym bronić? 📢 Duża kasa za stare banknoty i monety z PRL-u. Ile dziś można za nie dostać? Kolekcjonerzy za niezwykle cenne uznają monety i banknoty PRL. Niektóre unikaty są warte prawdziwą fortunę. Co wpływa na ich wartość kolekcjonerską i rynkową? Jak rozpoznać, że konkretny banknot jest bardzo wartościowy? Za jakie pieniądze możemy sprzedać niektóre egzemplarze? Sprawdzamy. 📢 Tajne kody na telefon, których nie znaliście! Android posiada ukryte menu. Jakie kody warto znać? Nieznane, ukryte kody na telefon z Androidem są niezwykle pomocne. Niestety, mało kto ma świadomość tego, że one istnieją, a szkoda. Można ich używać, pozwalają one na odblokowanie części funkcji oraz ustawień. Po wpisaniu kodów na telefon nie trzeba niczego zatwierdzać, a ich funkcja zostanie zastosowana. Co dają te kody? Jak z nich korzystać?

📢 Nowe zasady emerytury po zmarłym mężu! Świadczenie po śmierci małżonka będzie podwójne. Ile procent dla wdowy? Coraz częściej mówi się o wprowadzeniu emerytury po mężu. Jest to określenie na tzw. rentę rodzinną, która ma przysługiwać zarówno współmałżonkowi, jak i jego rodzicom, dzieciom, a także wnukom czy rodzeństwu. To, kto będzie się o nią starać, determinuje jej wysokość. A o jakich warunkach tutaj mowa? Kto może otrzymać tego typu środki?

📢 Te SUV-y bardzo rzadko się psują. Które warto kupić? Sprawdź najnowszy raport ADAC 2023 Ostatnie lata w motoryzacji to wielka popularność samochodów typu SUV. Wielu kierowców marzy o takim aucie. Cieszą się one dużą popularnością na rynku wtórnym. Ceny tych aut nie są niskie. Czy kupno takiego samochodu to dobry wybór? ADAC, czyli niemieckiego automobilklub sporządza i udostępnia raporty awaryjności poszczególnych modeli. Zobacz, które samochody typu SUV są najmniej awaryjne.

📢 Chcesz świetnie prezentować się na plaży? Ta dieta sprawi, że schudniesz nawet w tydzień! Wakacje zbliżają się wielkimi krokami. Wiele osób chce pięknie wyglądać na plaży i decyduje się na radykalne odchudzanie. Czy jest możliwe szybkie schudnięcie w miesiąc? Oczywiście, że tak, chociaż lekarze i dietetycy nie zalecają tej formy zrzucania zbędnych kilogramów , tylko po to by budzić podziw na plaży. Skoro jednak jest taka możliwość, jak więc szybko schudnąć? 📢 Kujawsko-Pomorskie: wyjątkowe wille do kupienia w powiecie toruńskim. Tak mieszkają najbogatsi! Przeglądając ogłoszenia na portalu OtoDom.pl możemy na trafić na oferty sprzedaży wyjątkowych nieruchomości z powiatu toruńskiego. Chodzi m.in. o piękne wille i rezydencje z dużymi posiadłościami, które są aktualnie dostępne do kupienia na tym portalu. Więcej szczegółów i zdjęć znajdziesz w naszym materiale.

📢 Masz wysokie rachunki za prąd? Poznaj przyczynę! Wiemy, jaki częsty błąd popełniasz! Wysokie rachunki za prąd doskwierają wielu Polakom. Rosnące ceny energii elektrycznej skłaniają do szukania oszczędności wszędzie, gdzie tylko się da. Co generuje duże rachunki? Jaki sprzęt powinniśmy odłączyć od zasilania? Oto szczegóły! 📢 Dzwoni do Ciebie dziwny, nieznany numer? Uważaj, co mówisz, bo możesz dużo zapłacić! Oszuści nie próżnują. Dzwoniąc z nieznanego numeru, liczą na to, że nasza słaba czujność zaowocuje dla nich zyskami. Okazuje się, ze wystarczy już tylko w niewłaściwy sposób odebrać telefon. O czym trzeba pamiętać? Na co powinniśmy uważać?

📢 Emerytury w lipcu 2023! Poznaj najnowsze wyliczenia brutto i netto. Tyle dostaną seniorzy po tegorocznej waloryzacji Emerytury w 2023 roku były waloryzowane wraz z rentami. Dla części osób minimalna podwyżka wyniosła 250 złotych. Tegoroczna waloryzacja kosztowała budżet około 44,15 mld złotych. Ile ostatecznie dostają emeryci w lipcu? Oto stawki!

📢 10-letnie samochody osobowe. Takie modele mają najmniej usterek. Samochody najbardziej godne uwagi 10-letnie i nieco starsze samochody wcale nie muszą być jeżdżącymi złomami. Warto czasami rozważyć kupno takiego auta tym bardziej że niektóre z modeli całkiem dobrze znoszą upływ czasu. Wiele egzemplarzy jest bardzo dobrze wyposażonych, spełniają też wszelkie normy bezpieczeństwa. I co najważniejsze mimo wciąż rzadko się psują. Świadczy o tym raport niemieckiego Stowarzyszenia Inspekcji Technicznej czyli TUV. Które modele najlepiej znoszą upływający czas? Sprawdź! 📢 Niesamowite! 33 tysiące za monetę z PRL-u! Które są najcenniejsze? Sprawdź swoje klasery! Padł kolejny rekord aukcji monety z PRL. 10 groszy z 1973 roku zostało sprzedane za 33 tysiące złotych. Szczęśliwy sprzedawca znalazł ją w klaserze swojego przodka. 📢 Najmniej i najbardziej awaryjne samochody. Te modele są godne uwagi, a te lepiej omijać. Oto raport TUV Dużą popularnością cieszą się różnego rodzaju rankingi dotyczące awaryjności aut. Jednym z rzetelniejszych jest ten przygotowywany przez niemieckie Stowarzyszenie Inspekcji Technicznej czyli TUV. Raport TÜV powstaje na podstawie danych zebranych podczas okresowych przeglądów technicznych samochodów osobowych w stacjach kontroli pojazdów na terenie Niemiec. Najnowszy dokument zawiera informacje zebrane w okresie między lipcem 2021 a czerwcem 2022 roku. Które modele wypadły w nim najlepiej, a które najgorzej? Zobacz!

📢 Przekazali 22 wozy ratunkowo-gaśnicze jednostkom Ochotniczej Straży Pożarnej z regionu W piątkowe popołudnie pod halą Arena Toruń przy ul. Bema 73/89 odbyło się przekazanie 22 wozów ratunkowo-gaśniczych jednostkom Ochotniczej Straży Pożarnej z regionu. Po części oficjalnej odbył się koncert zespołu Golec uOrkiestra. 📢 Tak można rozpoznać, że w mieszkaniu pojawiły się pluskwy. To oznacza, że masz pluskwy w domu [19.08.2023] Jak rozpoznać, że są pluskwy w domu? Pluskwy domowe żerują nocą, a za dnia się ukrywają. To problematyczne pasożyty, które gryzą, mogą roznosić choroby i naprawdę trudno się ich pozbyć. Żywią się krwią ludzi i zwierząt. Istnieją pewne sygnały, które świadczą, że w mieszkaniu pojawiły się pluskwy. Warto je znać! Tak możesz sprawdzić, czy w domu są pluskwy. Poznaj teraz w naszej galerii sygnały, które świadczą, że masz pluskwy w domu!

📢 Takie są teraz modne paznokcie od Ukrainek - fotki. Wzory, kolory i inspiracje na lato 2023 [19.08.2023] Ukrainki, które osiedliły się w Polsce i innych europejskich krajach, zarabiają na wykonywaniu manicure i pedicure. Tak jak Olga Stakhova z miasteczka Bar niedaleko Winnicy. 📢 Tak wpływa na życie numer mieszkania według numerologii. To mówi o Tobie numer Twojego mieszkania [19.08.2023] Jakie znaczenie ma numer mieszkania? Jaki wpływ na życie i szczęście mieszkańców ma numer domu? Które numery domów są szczęśliwe, a które pechowe? Wielu astrologów uważa, że numerologia jest dokładniejsza od horoskopu. Znając numerologię mieszkania można określić między innymi to, jak będzie się żyło domownikom, jacy są mieszkańcy i ich sąsiedzi. Sprawdź, jak obliczyć numerologię mieszkania i zobacz, które numery domów przynoszą szczęście a które mogą sprowadzić pecha. Oto, co mówi numer domu czy mieszkania - czytaj to teraz w naszej galerii.

📢 Zasady urlopów 2024. Aż tyle dni urlopu będzie nam przysługiwało w przyszłym roku [19.08.2023] W 2024 roku mamy 366 dni, z czego 115 dni wolnych, a 251 dni pracujących. Poza dniami świątecznymi ustawowo wolnymi od pracy przysługuje nam jeszcze urlop. Osoba zatrudniona na pełnym etacie ma do wykorzystania 26 dni urlopu, a niektórzy mają szanse na więcej dni bez pracy! Zobaczcie ile dni wolnego będzie przysługiwać pracownikom w 2024 roku. 📢 Tak wyglądają dzieci Wilfreda Leona - mamy zdjęcia z lipca. Oto wnętrza domu gwiazdy polskiej siatkówki [19.08.2023] Wilfredo Leon to słynny siatkarz z kubańskimi korzeniami, który od 2019 roku gra na pozycji przyjmującego w reprezentacji Polski w piłce siatkowej. Jeden z najlepszych siatkarzy świata od lat związany jest z Toruniem. Zobaczcie, jak mieszka Leon wraz z żoną Małgorzatą i dziećmi.

📢 Tak wygląda mieszkanie Dawida Kwiatkowskiego. Mamy zdjęcia wnętrz jednego z apartamentów [19.08.2023] Dawid Kwiatkowski jest obecnie jednym z najpopularniejszych i najlepiej zarabiających wokalistów w Polsce. Oszczędności lokuje między innym w mieszkania i apartamanty. Zobaczcie, jak wygląda jedno z jego mieszkań, które zaprojektował dla piosenkarza Szymon Fiołka. Wnętrza naprawę robią ogromne wrażenie. Mamy zdjęcia! 📢 Te produkty PEPCO wycofuje teraz ze sprzedaży w całej Polsce! "Klienci są proszeni o zwrot" - PEPCO zwraca pieniądze [19.08.2023] Sieć Pepco poinformowała o wycofaniu ze swoich sklepów w całej Polsce popularnych produktów dla dzieci. Jak poinformowano, produkty nie spełniają standardów bezpieczeństwa firmy PEPCO. Konsumenci są proszeni o zwrot produktu i odbiór kwoty za jego zakup - podaje UOKiK. Czytaj więcej!

📢 Toruń. Komornik licytuje klub go-go i stację paliw! Jakie jeszcze biznesy idą pod młotek? W lokalu przy ul. Prostej 5 w Toruniu najpierw działał nocny klub go-go, apotem pub z karaoke. Teraz stoi pusty. Niebawem na licytację wystawi go komornik. Pod młotek pójdzie też znana stacja paliw przy ul. Poznańskiej 120-122. W regionie natomiast - jeszcze więcej biznesów.

📢 Tak dziś wygląda Aneta Kręglicka, Miss Świata 1989. Ma już 58 lat! Zobaczcie zdjęcia [19.08.2023] Tak wygląda dziś Aneta Kręglicka. Trudno uwierzyć, ale skończyła 58 lat! Aneta Kręglicka to polska modelka i bizneswoman, która 34 lata temu została Miss Polonia, Miss Świata i Queen of Europe. Patrząc na jej najnowsze zdjęcia, trudno uwierzyć, że ma już 58 lat. Zobaczcie, jak dziś wygląda najpiękniejsza kobieta świata 1989 roku, przez wielu uważana za najpiękniejsza Polkę wszech czasów. 📢 Wójt gminy Lubicz wykonał wyrok sądu ws. zniesławienia swojego poprzednika Marka Nicewicza, będącego wójtem podtoruńskiej gminy Lubicz, pozwał jego poprzednik, a dziś starosta toruński - Marek Olszewski. 18 sierpnia, zwołując konferencję prasową, Nicewicz wykonał prawomocny wyrok sądu. Obecny wójt gminy Lubicz musiał przeprosić za słowa, które padły w 2019 roku.

📢 Nowy rok szkolny, idą zmiany. Czego możemy spodziewać się od 1 września 2023? Nowy rok szkolny 2023/2024 przyniesie zmiany w oświacie. Będzie dodatek dla nauczycieli i nowy przedmiot w programie nauczania. Czego konkretnie mogą spodziewać się uczniowie i nauczyciele od września? 📢 Oto skutki jedzenia natki pietruszki. To dzieje się z organizmem gdy ją jemy Natka pietruszki pewnie większości z nas kojarzy się rosołem. Jest to jednak warzywo które ma wiele zastosowań i powinniśmy je dodawać do wielu potraw. Wzmacnia włosy i paznokcie, utrzymuje skórę w dobrej kondycji. Poza tym przyczynia się do utraty wagi. A to dopiero początek listy zalet niepozornej natki. Zobaczcie co dzieje się z organizmem kiedy sięgamy po zieloną część pietruszki.

📢 Bartosz Kurek i Anna Kurek pokazują Japonię od kuchni. Tak mieszkają i żyją tam na co dzień Bartosz Kurek to jeden z najbardziej rozpoznawalnych siatkarzy reprezentacji Polski. A razem ze swoją żoną Anną Kurek (z domu Grejman) tworzą jedną z najpopularniejszych sportowych par.

📢 Sceny jak z filmu! Policjanci z toruńskiej "drogówki" prowadzili pościg za osobowym mercedesem Jak w kryminalnym filmie. Policjanci z toruńskiej "drogówki" prowadzili pościg za osobowym mercedesem. Okazało się, że kierujący nim mężczyzna uciekał, bo miał sądowy zakaz prowadzenia pojazdów. Ale to nie wszystkie jego grzeszki. 📢 Tych przedmiotów poszukują kolekcjonerzy. Ta porcelana z okresu PRL jest warta fortunę! Sprawdź, czy masz je w domu! Porcelana z okresu PRL-u jest często warta krocie. Z pozoru zwykłe wyroby mogą okazać się prawdziwym skarbem w naszym domu. Niektóre porcelanowe przedmioty były produkowane w czasach PRL w bardzo niewielkich ilościach. To tylko jeden z argumentów, dla których obecnie porcelana może być warta fortunę. Sprawdź, czy posiadasz te przedmioty w domu. Mogą być warte naprawdę dużo!

📢 Ważne zmiany! Tyle gotówki możesz trzymać w domu. Musisz o tym wiedzieć 18.08.2023 Płatności bezgotówkowe są tyle popularne, że coraz częściej wypierają one tradycyjny pieniądz. Niektórzy pozostają jednak wierni banknotom w swoich portfelach i nie wyobraża sobie bez nich życia. Od nowego roku planowane jest wprowadzenie limitów płatności gotówkowych w pojedynczej transakcji. A czy istnieje limit gotówki, jaką możemy zgromadzić w domu? 📢 W tych zawodach możesz pracować krócej! Sprawdź, dla kogo jest wcześniejsza emerytura 18.08.2023 Możliwość przejścia na wcześniejszą emeryturę dla wielu osób może być argumentem przemawiającym za wyborem danego zawodu. Jakie zawody uprawniają do przejścia na wcześniejszą emeryturę, w których nie trzeba pracować do ukończenia 60 lat przez kobiety i 65 lat przez mężczyzn. Sprawdźcie naszą listę!

📢 Wiemy, gdzie w Toruniu odbędzie się miejska inauguracja roku szkolnego 2023/2024 Prestiżowe liceum, które od lat bryluje w ogólnopolskich rankingach będzie miejscem oficjalnego rozpoczęcia roku szkolnego 2023/2024 w Toruniu. Mowa tu oczywiście o IV LO z ul. Warszawskiej.

📢 Tak mieszkają Joanna Koroniewska i Maciej Dowbor. Zaglądamy do ich willi w Hiszpanii - zobaczcie zdjęcia Nieruchomość na południu Europy robi duże wrażenie. Ogromny taras z widokiem na miasto oraz basen to niejedyne atuty nowej posiadłości Dowborów. Zobaczcie, jak Joanna Koroniewska i Maciej Dowbor urządzili swoją hiszpańską willę. 📢 Takie są teraz modne kuchnie - mamy zdjęcia. Zobaczcie nowe projekty od Doroty Szelągowskiej Kuchnie pojawiają się niezwykle często w projektach Doroty Szelągowskiej. Są realizacje w rozmaitych stylach m.in. skandynawskim, loftowym, glamour czy eklektycznym. Część mebli jest robionych przez stolarza, niekiedy wykorzystywane są meble modułowe dostępne w marketach budowlanych i meblowych. 📢 Twoja emerytura od lipca zwiększy się nawet o 500 zł! "Aż grzech nie skorzystać" 18.08.2023 Kluczowe zmiany dla seniorów! Od lipca 2023 roku emerytura może wzrosnąć nawet o 200-500 złotych więcej! Wysokość składek ZUS, a także kapitału początkowego podlega regularnej waloryzacji. To oznacza, że seniorzy mogę liczyć na większe pieniądze. Sprawdź ile podwyżki emerytury dostaną seniorzy już od lipca!

📢 Krótkie i długie paznokcie na LATO 2023. Eleganckie stylizacje paznokci kwadratowych i w kształcie migdałka 18.08.2023 Paznokcie w kształcie migdałka czy kwadratowe? Długie czy krótkie? Oto 25 pomysłów na wyjątkowe stylizacje paznokci hybrydowych. Jasne kolory, szalone wzory, beżowe bazy, soczyste barwy, jeśli nie możesz się zdecydować tutaj znajdziesz garść inspiracji. Zobacz, jak pomalować paznokcie o różnych kształtach i wybierz idealną stylizację dla siebie.

📢 Lista imion zakazanych w Polsce! Urzędnik nie pozwoli ci tak nazwać dziecka! Oto imiona, które nie są zalecane! 18.08.2023 Te imiona w Polsce są zakazane! Rada Języka Polskiego posiada listę imion, których rodzice nie powinni nadawać dziecku. Warto sprawdzić listę imion niedozwolonych. Każdy przypadek jest rozpatrywany indywidualnie przez urzędnika reprezentującego Urząd Stanu Cywilnego. Sprawdź, jakie imiona znalazły się na liście „imion zakazanych” w Polsce!

📢 Te stare meble z PRL są warte majątek! Sprawdź, jakie meble są poszukiwane przez kolekcjonerów. Ceny mebli z PRL 18.08.2023 Te stare meble z PRL mogą być warto ogromne pieniądze! Wielu Polaków z sentymentem lubi wracać do czasów PRL, a szczególnie do przedmiotów, którymi w ówczesnym czasie się posługiwaliśmy. Mają one swój wyjątkowy charakter. Mimo, że lata upływają, wiele osób nie chce się z nimi rozstawać, pozostawiając na pamiątkę. Należą do nich m.in. kryształy, sztućce, porcelana, zabawki, a nawet meble. Wraca moda na przedmioty z czasów PRL. Kolekcjonerzy są w stanie zapłacić za nie naprawdę spore pieniądze. Za jaką cenę można na portalach aukcyjnych znaleźć stare meble z PRL? Sprawdźcie!

📢 Takie są skutki uboczne picia zielonej herbaty. Oni nie mogą jej pić. Jeden z najzdrowszych napojów nie dla każdego 18.08.2023 Skutki uboczne picia zielonej herbaty - dla kogo może być szkodliwa? Zielona herbata zawiera pewne związki, które nie są korzystne dla każdej osoby. Dlatego niektórzy muszą uważać na ilość spożywanego napoju, ponieważ skutki uboczne mogą być poważne. Oto kto powinien unikać picia zielonej herbaty i jakie mogą wystąpić poważne skutki uboczne. Przeczytaj więcej!

📢 Oto jak żyje i mieszka Ida Nowakowska wraz z rodziną. Urocze zdjęcia z synkiem i piękne wnętrza [ZDJĘCIA] 18.08.2023 Tak żyje na co dzień Ida Nowakowska wraz z rodziną. Jak mieszkają gwiazdy? Ida i jej mąż, Jack Herndon, mieszkają w jasnym apartamencie w Warszawie. Jedna z popularniejszych prezenterek telewizyjnych ceni sobie prywatność i nie chwali się swoim życiem prywatnym tak często. Są jednak chwile, które chętnie upublicznia i pokazuje jak żyje i mieszka na co dzień. Zobacz jak wygląda życie prywatne Idy Nowakowskiej! Sprawdź zdjęcia w galerii! 📢 Tak mieszka i żyje na co dzień Iga Świątek. Gwiazda tenisa prywatnie. Jak wygląda jej życie poza kortem? [ZDJĘCIA] 18.08.2023 Jaka jest Iga Świątek poza kortem? Sprawdźcie w galerii! Wychowała się w podwarszawskim Raszynie. Na swoim mediach społecznościowych chętnie dzieli się zdjęciami z życia prywatnego. Można znaleźć m.in. zdjęcia z siostrą i tatą Igi Świątek. Zobacz, jak żyje gwiazda tenisa prywatnie. Tak mieszka i żyje na co dzień Iga Świątek. Zdjęcia znajdziesz w galerii!

📢 Oto 10 objawów, które mogą świadczyć o chorobie wątroby. Masz te dolegliwości? To może być choroba wątroby 18.08.2023 Wątroba to jeden z najważniejszych organów w ludzkim ciele. Jak przyznają lekarze, odpowiada ona za ponad 400 różnych funkcji naszego ciała. Jedną z nich - i to najważniejszą - jest oczyszczanie naszego organizmu. To bardzo ważny ludzki narząd, trzeba więc o wątrobę dbać. Jakie objawy mogą świadczyć o chorobie wątroby? Sprawdź!

📢 Wakacje bez "bombelków". Hotele i pensjonaty tylko dla dorosłych coraz popularniejsze! Dzieci są przyszłością narodu i kochamy je nad życie, ale... niekoniecznie wszyscy chcemy w ich towarzystwie spędzać urlop. Przed dekadą hoteli tylko dla dorosłych szukaliśmy za granicą. Teraz takich miejsc nie brakuje i w Polsce. I na brak gości absolutnie nie narzekają!

📢 Memy o Lechu Poznań po blamażu ze Spartakiem Trnawa. Cała Polska śmieje się z Kolejorza [GALERIA] Co za kompromitacja! Lech Poznań przełożył w lidze mecz, żeby nas godnie reprezentować w Europie. Tymczasem w rewanżu ze Spartakiem Trnawa został rozniesiony (1:3) i z tego powodu nie zagra w Lidze Konferencji. Cała piłkarska Polska śmieje się dziś z Kolejorza. Zobaczcie najlepsze memy po blamażu na Słowacji. 📢 Po czym poznać, że nasz kręgosłup nie funkcjonuje poprawnie? Sprawdź czy masz te objawy Kręgosłup jest fundamentem naszej postawy i ruchu. Jego prawidłowe funkcjonowanie ma ogromne znaczenie dla zdrowia i komfortu życia. Warto zrozumieć, jakie są objawy nieprawidłowego działania kręgosłupa oraz jak dbać o jego zdrowie, aby uniknąć poważnych problemów. 📢 Tak się bawi Toruń w Labie. Zobaczcie kolejne zdjęcia z imprez! Co działo się na ostatnich imprezach w jednym z najpopularniejszych miejsc na klubowej mapie Torunia? Całkiem sporo! Zobaczcie najnowsze zdjęcia z Laby!

📢 Najnowsze przetargi AMW. Agencja Mienia Wojskowego sprzedaje samochody ciężarowe, terenowe, busy, łodzie, a nawet ciągniki Nowe sierpniowe licytacje Agencji Mienia Wojskowego cieszą się dużym zainteresowaniem. Wojsko pozbywa się pojazdów terenowych, ciężarowych, busów, ciągników, a nawet łodzi. Każdy znajdzie coś dla siebie. Wylicytować można takie perełki jak lublin, star, czy honker. Sprawdź kiedy są nowe przetargi od AMW i jak kupić sprzęt od wojska. To bardzo popularny towar, więc może się szybko wyprzedać.

📢 Bella Skyway Festiwal. Tak zarabia na nim starówka w Toruniu! Będą złote żniwa w tym roku? Komu daje zarobić tegoroczny Bella Skyway Festiwal w Toruniu? Do nocy na starówce ciężko pracuje gastronomia, handel, hotele, a nawet uliczni artysci. Goście festiwalu chcą po pierwsze pić, kupić lody, a potem coś zjeść. Bo jest gorąco...

📢 Setki przystanków w Toruniu - bez Jaru. Część w sobotę zmieni nazwę. Które i na jaką? W sobotę 19 sierpnia zmienią się nazwy dwudziestu przystanków komunikacji miejskiej w Toruniu. Ma to ułatwić poruszanie się po nim, zwłaszcza pasażerom spoza miasta. 📢 Carlos Alcaraz – numer jeden światowego tenisa spotyka się z obiecującą tenisistką Francuzką Lolą Marandel [ZDJĘCIA, WIDEO] Numer jeden na świecie Carlos Alcaraz w drugiej rundzie ATP 1000 Western & Southern Open w Cincinnati (USA) pokonał Australijczyka Jordana Thompsona 7:5, 4:6, 6:3. 20-letni hiszpański tenisista jako pierwszy w tym sezonie odniósł 50 zwycięstw. Na swoim koncie ma zaledwie 5 porażek. Jedną ze „zdobyczy” Carlosa jest Pretty Woman kobiecego tenisa – Lola Marandel, nowa dziewczyna hiszpańskiego Adonisa, pardon – Alcaraza. 📢 Toruń. Ukrainki bardzo chcą uczyć się polskiego! Rekord zgłoszeń w Centrum Integracji "Łącznik" -Znajomość języka polskiego w naszej sytuacji to podstawa. Bez niej nie ma komunikacji z ludźmi, lepszej pracy, normalnego życia - podkreśla Viktoria Lialkova z "Łącznika" w Toruniu. Na tegoroczne kursy, które ruszą tutaj niebawem, zgłosiła się rekordowa liczba chętnych z Ukrainy: 177 osób. Większość to kobiety.

📢 Tak mieszka Cleo! Tak żyje popularna i lubiana piosenkarka! Będziecie w szoku! PRYWATNE ZDJĘCIA Popularnej piosenkarki Cleo chyba nie trzeba nikomu przedstawiać. Artystka chętnie dzieli się urywkami ze swojego życia prywantego za pośrednictwem social mediów. Jak mieszka i żyje Cleo? Zobacz w galerii!

📢 Oni piją najwięcej alkoholu! Te osoby nie wylewają zazwyczaj za kołnierz! Jakie jest znaczenie imion? Zobacz wykaz imion! Można wierzyć lub nie, ale wiele cech naszego charakteru jest zależnych od tego, jak mamy na imię, a nawet tego, jakiego używamy. Osoby, o jakich imionach piją najwięcej alkoholu? Sprawdź! 📢 Takie ulgi przysługują po 60. roku życia. Zobacz ile pieniędzy można oszczędzić Seniorzy to grupa w społeczeństwie, która zapracowała już na wiele przywilejów. Po 60. roku życia przysługuje całkiem sporo zniżek, z których warto korzystać, dzięki czemu możemy zaoszczędzić sporo pieniędzy. Jak się okazuje wielu seniorów nie wie że mają prawo do wielu ulg, dlatego przygotowaliśmy ściągę dotycząca obowiązujących zniżek w 2023 roku.

📢 Mężczyźni spod tych znaków zodiaku potrafią kochać tylko jedną kobietę! Oni są stabilni w uczuciach Kobieca energia różni się od męskiej. Podczas gdy większość kobiet poszukuje spokoju i stabilizacji u boku jednego partnera, mężczyźni zazwyczaj dość późno podejmują decyzję o ustatkowaniu się. Zdarzają się jednak wyjątki od rej reguły. Mężczyźni spod tych znaków zodiaku potrafią kochać tylko jedną kobietę! Zobacz, kto znalazł się na liście. 📢 Tyle teraz kosztuje pobyt w sanatorium. Zmiany w opłatach dla kuracjuszy, oto nowe ceny za pokoje Od 2024 roku prawdopodobnie szykują się spore podwyżki opłat dla kuracjuszy za pobyt w sanatorium. Ile wyniosą nowe opłaty za pokoje jednoosobowe, dwuosobowe i wieloosobowe? To zależy m.in. od pory roku i standardu pokoju. Mamy nowe stawki! 📢 Tak wakacje spędzają Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski. Mamy ich wspólne zdjęcia Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski w te wakacje już dwukrotnie wypoczywali za granicą. Byli w Turcji i w Grecji. Oboje uwielbiają lato. Zachęcają do tego, by cieszyć się życiem i podróżować na własną rękę. Zobaczcie, jak wypoczywają na wakacjach Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski. Mamy zdjęcia!

📢 Toruń. 14. Święto Bydgoskiego Przedmieścia już niebawem! Długa lista atrakcji Święto Bydgoskiego Przedmieścia w Toruniu odbędzie się w ostatni weekend wakacji (26-27.08). Program wydarzeń jest wyjątkowo szeroki i atrakcyjny. Już dziś warto zarezerwować sobie ten czas - zaproszeni czuć mogą się wszyscy torunianie i turyści. Oto szczegóły. 📢 W Brzeźnie pod Toruniem płonął stóg słomy, gasiło go sześć zastępów straży pożarnej Pożar wybuchł w środę, 16 sierpnia, po godz. 21. Z ogniem, do późnych godzin nocnych, walczyło 6 zastępów pobliskich OSP. 📢 Toruń. Bella Skyway Festival wystartował już po raz 14! Podsumowanie otwarcia edycja Bella Skyway Festival przyciągnęła tłumy na staromiejskie ulice. Na Rynku Staromiejskim odbył się Mecz Gwiazd, a pod Urzędem Marszałkowskim oficjalnie otwarto festiwal świateł. Jak wypadły tegoroczne instalacje świetlne? Które przyciągnęły najwięcej widzów? Przygotowaliśmy krótkie podsumowanie!

📢 Co dziś na obiad? Przepisy na smaczne i łatwe obiady na cały tydzień! Porcja kolejnych propozycji Pytanie "Co dziś na obiad?" Bez wątpienia znane jest każdemu z nas. Praca i obowiązki sprawiają, że planowanie posiłków na cały tydzień może brzmieć jak wyzwanie. By ułatwić to zadanie przygotowaliśmy zestawienie smakowitych przepisów na obiady na cały tydzień. Zaskocz domowników nowymi przepisami i smakami! 📢 Silno. Symbol niezwykłej historii naszego regionu legnie w gruzach? Nie można na to pozwolić! Silno to bez wątpienia jedno z najbardziej niezwykłych miejsc w kraju. Przez ponad sto lat znajdowało się tu przejście graniczne na Wiśle, pomiędzy zaborem rosyjskim i pruskim. Było to bardzo ważny punkt na trasie flisaków i innych ludzi Wisły, a także przemytników, powstańców i przekradających się między Prusami i Kongresówką powstańców.

📢 12 niesamowitych noclegów w Polsce. Norka hobbita, namiot nad przepaścią, wyrobisko w kopalni, domki w koronach drzew i inne atrakcje Nocleg to ważna część każdej dłuższej wycieczki. Czasem jednak miejsce do spania może być atrakcją samo w sobie i dostarczyć wrażeń, których turyści długo nie zapomną. Zebraliśmy dla was najbardziej niesamowite noclegi z całej Polski, od podniebnych apartamentów po domki na wodzie, od głębokich podziemi po namioty przytroczone nad przepaścią, od luksusowych salonek z czasów carskich po wagony cyrkowej trupy. Zapraszamy do galerii najbardziej niezwykłych noclegów w całej Polsce. 📢 Praca w Toruniu i okolicy. Zobacz kogo szukają pracodawcy. Najnowsze oferty pracy Czy okres urlopowy to dobry m,omen na zmianę pracy? Okazuje się, że tak. W Toruniu i okolicy nie brakuje ofert pracy. Zatrudnienie mogą znaleźć przedstawiciele wielu zawodów. Poszukiwani są m.in. elektryk, terapeuta, nauczyciel przedszkola i wielu innych. W niektórych zawodach można także dość dobrze zarobić. Zobaczcie wybrane oferty dla Torunia i okolic.

📢 Toruń. Bella Skyway Festival 2023 ruszył! Za nami oficjalne otwarcie. Mamy dużo zdjęć! Wtorkowy wieczór dla torunian był z pewnością ciekawy. Na starówce działo się wiele – a to wszystko w związku z oficjalnym otwarciem 14. edycji Bella Skyway Festiwal. Organizatorzy zapraszają wszystkich chętnych do podziwiania przygotowanych instalacji. A jest tego sporo! 📢 Kultowe smaki w Toruniu: pizza, lody, zapiekanki. Te same receptury od 30-40 lat! Co w Toruniu trzeba zjeść na starówce, żeby poczuć smak miasta? - pytają turyści. Torunianie nie mają wątpliwości: pizzę na Prostej, zapiekanki na Wielkich Garbarach, lody u Lenkiewicza i "coś od Grochowalskiego". Tam receptury są niezmienne od 30-40 lat! To już kultowe przysmaki.

📢 Nowy zwyczaj na weselach - jaki? Co staje się coraz popularniejsze, a z czego rezygnujemy? GALERIA ZDJĘĆ Letnie miesiące to szczyt sezonu ślubnego. Wesele to dla nowożeńców jeden z najpiękniejszych dni w życiu. To także uroczystość pełna tradycji, choć obecnie niektóre zwyczaje mocno ewoluują lub w ich miejsce pojawiają się nowe. Co zmieniło się ostatnio? Co wyszło z mody, a co zyskuje popularność?

📢 Tak kibicowaliście w meczu Apatora z Motorem. Zobaczcie zdjęcia z trybun Motoareny For Nature Solution Apator Toruń rozpoczął walkę w drugiej części sezonu. Żużlowcy obu drużyn jak zwykle mogli liczyć na swoich fanów. Zobaczcie, co działo się w niedzielę na Motoarenie! 📢 TOP 10 ciekawych miejsc do 20 kilometrów od Torunia, które trzeba odwiedzić Toruń to wspaniałe i turystycznie miasto z ciekawą historią. Nie brakuje tu pomników kultury, muzeów i rozmaitych miejsc do zwiedzania. Ale nie tylko Toruń jest interesujący w regionie, ponieważ także na terenach wokół niego znajdziemy sporo fajnych miejscówek. W galerii pokazujemy TOP 10 miejsc do 20 kilometrów od Torunia, które naprawdę warto odwiedzić.

📢 Meble, zegary, zabawki i sprzęt z PRL-u. Masz to w domu? Możesz być bogaty. Sprawdź, ile są one teraz warte! Upływające lata sprawiają, że szczególnej wartości nabierają przedmioty, o których nigdy byśmy nie pomyśleli, że są cokolwiek warte. Nie inaczej jest w przypadku rozmaitych akcesoriów jeszcze z czasów PRL-u. Te, choć niegdyś wydawały się zwyczajne i niewiele warte, dzisiaj są cenione przez koneserów i kolekcjonerów, a także miłośników stylu vintage. Przejrzyj zawartość piwnicy, strychu i starej komody i zobacz, ile możesz zarobić na swoich znaleziskach! 📢 Te banknoty PRL-u są warte fortunę! Stare banknoty poszukiwane przez wielu kolekcjonerów w Polsce. Po ile są wystawiane? Niezwykła wartość kolekcjonerska cechuje wiele starych przedmiotów. W szczególności wyróżnia się tu zarówno stare monety, jak i stare banknoty z PRL-u. Choć jeszcze niedawno ich wartość mogła nie robić wrażenia, dla kolekcjonerów są wiele warte. Można na nich zarobić ogromne pieniądze. Jaka obecnie jest ich wartości i od czego ona zależy? Które banknoty są obecnie najbardziej poszukiwane przez kolekcjonerów? Zobacz koniecznie!

📢 Te samochody walczą z usterkami. To najbardziej awaryjne auta w przedziale 2-3 lat Coraz więcej osób decyduje się na kupno samochodu używanego w miarę młodego. Zanim wyda się określoną pulę pieniędzy warto sprawdzić, które auta dość często mają usterki. Nikt nie chce po kupnie samochodu spędzać w warsztacie więcej czasu niż na ulicach. Usterki nie muszą być nawet poważne, by wyraźnie zniechęciły kierowców do danego modelu. Z pomocą może przyjść raport TÜV, który powstaje na podstawie danych zebranych podczas okresowych przeglądów technicznych samochodów osobowych w stacjach kontroli pojazdów na terenie Niemiec. 📢 Otłoczyn. Największa katastrofa kolejowa w powojennej historii Polski wydarzyła się 41 lat temu [zdjęcia] W wyniku katastrofy kolejowej, do której doszło 19 sierpnia 1980 roku pod Otłoczynem koło Torunia zginęło w sumie 67 osób, zaś 64 osoby zostały ranne. Psychicznie katastrofa okaleczyła w zasadzie wszystkich, którzy mieli z nią do czynienia.

