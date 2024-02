Prasówka 2.02.2024 - wydarzenia dnia, podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 1.02. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Domy milionerów w Kujawsko-Pomorskiem. Rezydencje i posiadłości - ceny luty 2024”?

Prasówka 2.02: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Domy milionerów w Kujawsko-Pomorskiem. Rezydencje i posiadłości - ceny luty 2024 Marzy ci się ekskluzywny dom w Kujawsko-Pomorskiem? Na nowych właścicieli czeka całkiem sporo takich nieruchomości na sprzedaż. Podstawowy warunek jest jeden – trzeba mieć do dyspozycji ponad 3 mln złotych, by cieszyć się luksusami. Zobacz najdroższe wille, rezydencje i posiadłości w regionie z aktualnej oferty otodom.pl.

📢 Takich rzeczy z PRL najbardziej poszukują kolekcjonerzy - lista, zdjęcia. W 2024 roku można się na nich wzbogacić Kiedyś były bardzo modne, ale u schyłku XX wieku schowaliśmy je głęboko do szaf lub na śmietnik. Dziś niektóre rzeczy z PRL-u wracają do łask, a ich ceny na aukcjach bywają zawrotne. Jeśli masz jeszcze w domu takie starocie, nie wyrzucaj. Być może masz prawdziwe skarby. Kolekcjonerzy mogą zapłacić za nie fortunę. Za co najwięcej? Zobacz najbardziej poszukiwane rzeczy z PRL-u.

📢 Takiej pięciozłotówki szukają kolekcjonerzy. Ta moneta 5 złotych może być warta kilka tysięcy Czy w portfelu posiadasz monetę o nominale 5 złotych? Istnieje możliwość, że ta niewielka moneta może okazać się kluczem do prawdziwej fortuny, co może być dla Ciebie zaskoczeniem! Istnieją monety, których wartość przewyższa ich nominalną wartość, a kolekcjonerzy są gotowi zapłacić za nie imponujące sumy pieniędzy. Niektóre z tych numizmatów osiągają wartość nawet kilkuset tysięcy złotych.

Prasówka 2.02: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Zarobki i dodatki wojsku w 2024. Oto stawki od szeregowego do generała - będą zmiany! Zarobki w polskim wojsku to kwestia złożona, zależna od różnych czynników. Zasadnicza płaca jest uzależniona od posiadanych stopni, a do tego dochodzą różnorodne dodatki i świadczenia. Warto przyjrzeć się, ile można faktycznie zarobić, decydując się na służbę w Wojsku Polskim.

📢 Babcia która zawstydza aparycją! Yazemeenah Rossi to najpiękniejsza babcia na świecie i przyciąga ogromne zainteresowanie swoimi zdjęciami Dla niektórych osób czas stanął w miejscu. Tak niewątpliwie jest w przypadku Yazemeenah Rossi. Ta prawie 68 letnia francuska modelka karierę zaczęła po trzydziestce. Od lat propaguje zdrowy styl życia i nie przypomina typowej babci. Na Instagramie śledzi ją ponad 330 tys. użytkowników. Modelka regularnie trenuje jogę, zdrowo się odżywia i zachowuje pozytywne nastawienie do życia. 📢 Tak mieszka Sylwia Grzeszczak. Oto prywatne zdjęcia znanej piosenkarki, która w zeszłym roku rozstała się z Liberem Sylwia Grzeszczak od lat utrzymuje się w czołówce polskich piosenkarek. Jej przeboje nucą osoby w różnym wieku. Przez lata tworzyła udany związek z Liberem. Ostatnio gruchnęła wiadomość, że para rozstała się. Ta wiadomość opublikowana 20 września wstrząsnęła fanami artystów. Jak poinformowali we wspólnym oświadczeniu do rozstania doszło już jakiś czas temu. Jak zapewniają nadal się szanują i przyjaźnią. Wspólnie chcą wychowywać córkę.

📢 Masz zawroty głowy? To może być objaw groźnych chorób. To powoduje, że kręci Ci się w głowie Bardzo wiele osób cierpi na zawroty głowy. Nie można ich lekceważyć. Jakie są przyczyny zawrotów głowy? W głowie kręci się zarówno osobom starszym jak i młodszym. Jak wynika ze statystyk częściej z tym problemem borykają się kobiety. Zawroty głowy są definiowane jako uczucie wirowania, braku równowagi i kołysania. Mogą świadczyć również o poważnych chorobach. Jakich? Sprawdź! 📢 Przedstawiamy niezawodne samochody typu SUV. Przedstawiamy ranking tych, które rzadko ulegają awariom SUV-y kilka lat temu przebojem wdarły się na salony motoryzacji. Ich popularność cały czas rośnie. Widać to bardzo wyraźnie na polskich ulicach. SUV-y popularnością cieszą się też na rynku samochodów używanych. Czy kupno takiego samochodu to dobry wybór? ADAC, czyli niemieckiego automobilklub udostępnia raporty awaryjności poszczególnych modeli. Zobacz, które samochody typu SUV są najmniej awaryjne.

📢 Masz taki samochód? Super. Te samochody mają bardzo mało usterek w oficjalnym rankingu ADAC Kupno dobrego najmniej awaryjnego samochodu to marzenie wszystkich kierowców. Jeszcze jakby był tani - byłoby idealnie. Gdzie taki znaleźć? Osoby chcące kupić samochód mają swoje sposoby na wybranie tego najlepszego. Jedni radzą się znajomego mechanika, inni przeglądają raporty awaryjności. Jeden z takich raportów przygotowuje ADAC, czyli niemiecki automobilklub. Jak w nim wypadły stosunkowo młode, bo trzyletnie małe samochody? Który model jest najmniej awaryjny? Sprawdźcie! 📢 Widzisz u siebie te objawy? Takie są skutki wysokiego niedoboru witaminy B6 w organizmie. Nie lekceważ ich Witaminy pełnia kluczowa role dla prawidłowego funkcjonowania naszego organizmu. są niezbędne. Jedną z nich jest witamina B6. Ma ważną funkcję do spełnienia. Odpowiada m.in. za pracę układu nerwowego. Witamina B6 jest rozpuszczalna w wodzie i wchłaniana do krwiobiegu z przewodu pokarmowego. Niedobór witaminy B6 odbija się na naszym zdrowiu.

📢 Takie pieniądze w ramach ulgi prorodzinnej można dostać na dziecko w 2024 roku. Ta grupa osób jej jednak nie dostanie! Ulga na dziecko to jedna z najpopularniejszych form wsparcia obywateli przez państwo. W 2024 roku przyznawane kwoty sięgają nawet 225 zł miesięcznie na każde kolejne dziecko. Jednak nie wszyscy mają prawo skorzystać z tego ulgowego rozwiązania. Sprawdź, kto nie dostanie zwrotu pieniędzy z ulgi prorodzinnej w tym roku i jak można złożyć zeznanie podatkowe, aby skorzystać z tego benefitu. 📢 Arriva Polski Cukier bez energii i zwycięstwa. Tak kibicowaliście Twardym Piernikom! Trzeci kolejny mecz Arriva Polski Cukier Toruń przegrywa różnicą ponad 20 punktów. To trudne dni największej dop tej pory rewelacji sezonu. Tym razem w Arenie Toruń lepsza była PGE Spójnia Stargard.

📢 Tak wyglądała Magda Gessler w młodości. Uwielbiała przygody, przez co wylądowała nawet... w domu publicznym [2.02.2024 r.] Burza blond loków, charyzma, artystyczny wygląd. Chyba każdy w Polsce wie, kim jest Magda Gessler. Znana restauratorka popularność zdobyła w programie "Kuchenne Rewolucje", którego gospodynią jest od 2010 roku. 70-latka może pochwalić się bujnym życiorysem, który byłby świetnym materiałem na film. Liczne romanse, poznanie króla Hiszpani, a nawet... noc w domu publicznym. Zobaczcie, jak wyglądała Magda Gessler w młodości. 📢 Ukrainki w Toruniu: pracują i pomagają. Oto dobre duchy Centrum Integracji "Łącznik"! Ukrainki, które przed wojną schroniły się w Toruniu, nie tylko pracują i zarobkują, ale i pomagają innym. Viktoria, Irina i Valentyna to dobre duchy Centrum Integracji "Łącznik". Każdą z nich los ciężko doświadczył, ale nie poddały się.

📢 Uwaga! Tu w regionie kujawsko-pomorskim wkrótce zabraknie prądu! Lepiej się na to przygotuj Spółka Energa Operator zaprezentowała bieżące informacje, które odnoszą się do planowanych wyłączeń energii elektrycznej w województwie kujawsko-pomorskim. Sprawdź szczegóły i nie daj się zaskoczyć! 📢 Bardzo ważne przypomnienie od ZUS! Kluczowa data już 1 lutego. Tego błędu należy się wystrzegać Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) informuje, że od 1 lutego 2024 roku będzie można składać wnioski o świadczenie 800 plus na kolejny okres rozliczeniowy. Jednak warto zauważyć, że wnioski złożone przed tym terminem nie będą uznawane, co oznacza konieczność ich ponownego złożenia. Kluczowa data zbliża się szybko, a nieuwzględnienie tego terminu może skutkować opóźnieniem w wypłacie świadczenia. 📢 Druga waloryzacja emerytur 2024? Wiemy, od czego będzie zależała. Jest projekt - oto, co wiadomo! Coraz więcej sygnałów dochodzi do nas, które mówią wprost o tym, że w ciągu roku może dojść do drugiej waloryzacji emerytur. W rozmowie z PAP mówiła o tym Agnieszka Dziemianowicz-Bąk, szefowa Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Na jakich warunkach? Kiedy realnie będzie to możliwe?

📢 Dobre wieści dla emerytów. Seniorzy w lutym dostaną zwrot podatku za 13. i 14. Urząd Skarbowy zwróci naliczony podatek. Ile? Emeryci, którzy otrzymują co miesiąc mniej niż 2,5 tysiąca złotych brutto otrzymają zwrot naliczonego podatku PIT od 13. i 14. emerytury. To dobra wiadomość. Urząd skarbowy pieniądze wypłaci w lutym 2024 roku. W tabeli przedstawiamy, jakie to będą kwoty. Sprawdź szczegóły! 📢 Te stare telefony komórkowe są warte fortunę. Kolekcjonerzy szukają tych modeli. Sprawdź czy masz je w domu! Telefony komórkowe są warte dużo pieniędzy. Niektóre są warte znacznie więcej niż w momencie ich zakupu. Kolekcjonerzy poszukują takie modele, które są rzadkie i zachowane w bardzo dobrym stanie. Zastanawiasz się, które telefony są najcenniejsze? Na aukcjach i popularnych stronach ogłoszeniowych, niektóre telefony komórkowe kosztują naprawdę duże pieniądze. Zobacz, jakiego sprzętu poszukują kolekcjonerzy!

📢 To koniec 800 plus! Tym rodzicom odebrane zostanie świadczenie rodzinne. Oto kiedy nie dostaniesz pieniędzy na dziecko? Sprawdź! Tym rodzicom zostanie odebrane świadczenie rodzinne 800 plus. W Polsce rodzice mogą liczyć na szereg form wsparcia finansowego. Świadczenie to, ma na celu poprawić sytuację materialną rodzin. Rodzice dziecka mogą liczyć np. na becikowe, kosiniakowe czy też zasiłek wychowawczy. Świadczenie nie należy się jednak wszystkim. Sprawdź, komu zostanie odebrane 800 plus! 📢 Podwyżki dla seniorów już od marca? Wiemy, ile wyniesie ta największa waloryzacja Czy to ostatnie tak duże podwyżki emerytur? W marcu seniorzy mogą liczyć na wzrost świadczeń na poziomie 12,3 procent. Przynajmniej takie wzrosty zakładają rządowe prognozy, na podstawie których powstał projekt ustawy budżetowej na 2024 r. Jeżeli ustawa z takimi zapisami wejdzie w życie, wtedy renciści i emeryci mogą liczyć na takie podwyżki.

📢 Duży zwrot podatku dla emerytów za 13. i 14.! Urząd Skarbowy zwróci naliczony podatek. Seniorze! Zobacz, ile dostaniesz Dobra wiadomość dla seniorów. Emeryci, którzy otrzymują co miesiąc mniej niż 2,5 tysiąca złotych brutto otrzymają zwrot naliczonego podatku PIT od 13. i 14. emerytury. Urząd skarbowy pieniądze wypłaci w lutym 2024 roku. W tabeli przedstawiamy, jakie to będą kwoty. Sprawdź szczegóły! 📢 Od początku stycznia 2024 roku nie jest przyznawany specjalny zasiłek opiekuńczy. Co będzie w zamian? 1 stycznia 2024 roku zniknął specjalny zasiłek opiekuńczy. Świadczenie funkcjonowało od 1 stycznia 2013 r. Obecnie wynosi 620 zł miesięcznie. Co w zamian otrzymają osoby potrzebujące? Zobacz! 📢 Te SUV-y są warte swojej ceny. Sprawdź najmniej awaryjne modele według ADAC! W 2024 rok Polacy wjechali zakochani w SUV-y. Liczba modeli takich samochodów na ulicach z roku na rok jest coraz większa. Ten rodzaj samochodu cieszy się sporą popularnością również na rynku wtórnym. Ceny poszczególnych modeli trzymają się całkiem dobrze. W ostatnich latach trwałość tych samochodów również znacznie wzrosła. Mówią o tym raporty awaryjności przygotowywane przez ADAC, czyli niemiecki automobilklub. Sprawdź, które SUV-y są najmniej awaryjne.

📢 Ceny energii 2024! Druzgocące wiadomości dla wielu właścicieli domów. Nie będzie lekko Nowe taryfy na sprzedaż energii elektrycznej 2024 zostały zatwierdzone przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. Efekt? Ceny spadną średnio aż o 31 procent, a zamrożenie ma obowiązywał do połowy roku. Problem będą mieli jednak posiadacze domów, którzy postawili na pompy ciepła. Ich obowiązywać będą limity, które okazują się zbyt niskie. Ile zapłacą? Oto szczegóły! 📢 Leki refundowane 2024. Są ważne zmiany dla pacjentów! Znamy nową listę leków refundowanych w 2024 roku Lista leków refundowanych zostanie wzbogacona m.in. o medykamenty, które zostały z niej skreślone na okres ostatnich dwóch miesięcy. Wrócą m.in.flozyny stosowane, chociażby w walce z cukrzycą typu 2, przy chorobie nerek i przy przewlekłej niewydolności serca. Pojawi się też lek wspierający walkę z rakiem. Jakie dokładnie leki będą na liście leków refundowanych od 1 stycznia 2024 roku? Przy jakich chorobach będzie można liczyć na wsparcie?

📢 Tych lekarstw i preparatów zabraknie w aptekach. Ministerstwo Zdrowia opublikowało aktualną listę Czy w aptekach zabraknie niektórych lekarstw? Jest takie niebezpieczeństwo. Ministerstwo Zdrowia opublikowało nową listą antywywozową. Znalazło się na niej ponad dwieście lekarstw. Oznacza to, że te leki są zagrożone brakiem dostępności. Jakich lekarstw może zabraknąć w aptekach? 📢 To te osoby adoptowały psy z toruńskiego schroniska. Brawo za decyzję! Ludzi dobrej woli, którym dobro zwierząt leży na sercu w Toruniu nie brakuje. Brawo! Zobacz osoby, które ostatnio adoptowały psy z toruńskiego schroniska dla zwierząt. W nim na nowy dom czekają czworonogi duże i małe, młode i nieco starsze. Czasami uśmiecha się do nich szczęście w postaci nowych właścicieli.

📢 Stare samochody, które nadal dobrze trzymają się na drogach. Na rynku wtórnym cieszą się wzięciem Nie wszystkie samochody, które mają ponad 10 i więcej lat są w złym stanie technicznym. Wiele z nich całkiem dobrze znosi upływ czasu i nadal służą kierowcom. Sporo modeli jest bardzo dobrze wyposażonych, spełniają też wszelkie normy bezpieczeństwa. I co najważniejsze mimo upływu lat wciąż rzadko się psują. Mówi o tym raport niemieckiego Stowarzyszenia Inspekcji Technicznej czyli TUV. Które modele najlepiej znoszą upływający czas? Sprawdź!

📢 Dostaniesz 500 złotych bonusu finansowego dla seniorów w 2024 roku? Spełniasz warunki do przelewu? Sprawdź! Wiadomość o rozszerzeniu programu 500+ na emerytów stała się pozytywnym zaskoczeniem dla wielu osób w Polsce. Czy naprawdę seniorzy mogą teraz liczyć na wsparcie finansowe? Oto informacje na temat warunków i procedur uzyskania tego dodatku. 📢 Waloryzacja emerytur 2024. Tyle pieniędzy dostaniesz w styczniu! Oto wyliczenia brutto i netto Styczniowe emerytury będą w 2024 roku wyższe niż te z początku 2023 roku. Stanowią one przedsmak czekającej nas waloryzacji. Ile dostaniemy w styczniu? Jakie stawki będą obowiązywały 1 stycznia 2024 roku? Oto szczegóły! 📢 Wolna od podatku emerytura 2024. Kto nie zapłaci za otrzymane świadczenie? Więcej emerytów zapłaci wyższy podatek! Polscy emeryci muszą mierzyć się ze skutkami niezwykle wysokiej inflacji. W tym roku czeka ich bardzo wysoka waloryzacja emerytur, jednak nie każdy na tym zyska tak dużo, jak mogłoby się wydawać. Tym bardziej, że pod znakiem zapytania stoi wzrost kwoty wolnej od podatku dochodowego. Kto jednak nie zapłaci podatku od emerytury? Czy emeryci zaoszczędza więcej w 2024 roku?

📢 Rozszerzenie Programu 500+ na emerytów. Pozytywne zaskoczenie dla polskich seniorów Wiadomość o rozszerzeniu Programu 500+ na emerytów odbiła się szerokim echem w Polsce, stając się pozytywnym zaskoczeniem dla wielu seniorów. Teraz, dla tych, którzy zakończyli swoją zawodową karierę, otwierają się nowe perspektywy finansowego wsparcia. Zastanawiasz się, czy spełniasz warunki? Dowiedz się więcej o 500+ dla emerytów i odkryj, jak możesz skorzystać z tego istotnego dodatku poprawiającego jakość życia polskich seniorów. 📢 Kto mógł się tego spodziewać? 500 plus także dla emerytów! Zobacz, co trzeba zrobić, żeby je dostać Dobra nowina zaskoczyła wiele osób - program 500+ nie omija już nawet emerytów! Czy to rzeczywiście możliwe? Jakie warunki trzeba spełnić, aby korzystać z tego wsparcia finansowego po zakończeniu aktywnej kariery zawodowej? Przyjrzyjmy się temu z bliska.

📢 Waloryzacja 13. i 14. emerytury będzie w takiej wysokości? Emerycie, tyle zyskasz w tym roku na waloryzacji świadczeń! Wszystko wskazuje na to, że to ostatni rok, w którym seniorzy uświadczą tak dużej waloryzacji świadczeń emerytalnych oraz rentowych. Dwucyfrowa waloryzacja szykuje się nam od 1 marca, a dodatkowo zwiększa się 13. i 14. emerytury. Jednak waloryzacja jest tym większa, im większa jest inflacja, więc zapowiadane niższe waloryzacje w przyszłych latach są dobrym sygnałem, bo oznaczają niższą inflację. A ile emeryci zyskają w roku 2024? 📢 Nowe limity Renty Wdowiej!! Będzie niższa niż zakładano? Wyliczenia [01.02.2024] Otrzymywanie renty wdowiej jest odpowiedzią na palące potrzeby wsparcia finansowego osób, które straciły współmałżonka. Od dłuższego czasu wskazuje się na to, że obecnie funkcjonujące przepisy są złe i wymagają zmiany. Wciąż jednak klasa polityczna nie doszła w tym miejscu do porozumienia, a mają projekty, które czekają na uchwalenie. I właśnie w ich kontekście zaczęły pojawiać się głosy o tym, że wbrew wcześniejszym zapowiedziom świadczenia te będą jednak o wiele niższe!

📢 Nowe przepisy od 1 lutego 2024! Olbrzymie zmiany w szpitalach i przychodniach! Lepiej się przygotuj Już od 1 lutego 2024 wchodzą w życie ważne przepisy, które mają usprawnić życie pacjentów. Co więcej, będzie nowa grupa uprawniona do otrzymywania świadczeń poza kolejką. Kto na tym zyska? Dlaczego wprowadzane są te zmiany? Wyjaśniamy! 📢 Będzie duży zwrot pieniędzy dla emerytów w 2024 roku. Kiedy wypłaty na konta? Sprawdź Emeryci, którzy otrzymują co miesiąc mniej niż 2,5 tysiąca złotych brutto otrzymają zwrot naliczonego podatku PIT od 13. i 14. emerytury. Urząd skarbowy pieniądze wypłaci w lutym 2024 roku. W tabeli przedstawiamy, jakie to będą kwoty. Zobacz. 📢 Uważaj na te objawy! To może być guz mózgu. Sprawdź co powinno cię zaniepokoić Nowotwór. Taką diagnozę w Polsce rocznie słyszy około 150 tysięcy osób. Osób żyjących z rakiem w naszym kraju jest kilka milionów. Rodzajów nowotworów jest wiele. Jednym z nich jest guz mózgu. Jak w przypadku wielu innych nowotworów rozwija się latami często niezauważony nie dając żadnych charakterystycznych objawów. Po czym poznać więc, że dzieje się z nami coś złego?

📢 Zasypana Natura 2000. Skąd wzięły tony ziemi na toruńskiej Winnicy? Nikt nie wie... Na Winnicy, gdzie ma stanąć ponad 80-metrowy wieżowiec, ktoś wysypał tony ziemi. Teren został zniwelowany wbrew decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych dla tej inwestycji. Istotnej, choćby ze względu na to, że to obszar chroniony Natura 2000. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska skierowała sprawę do wyższej instancji, powiadomiła również policję. Co ciekawe, nie wiadomo, kto dokonał tej dewastacji. Inwestor zapewnia, że budowy jeszcze nie rozpoczął i również zawiadomił o tej sprawie policję. Winnemu - jeżeli uda się go znaleźć - grozi kara w wysokości nawet miliona złotych.

📢 Oto lista samochodów z rankingu ADAC, niezawodnych aut używanych. Dokonaj mądrego wyboru Trafić na dobry używany samochód to marzenie wielu kierowców. Ofert samochodów z drugiej ręki nie brakuje. Wiele z nich jest w dobrym stanie technicznym. Inne są tylko "podrasowane" przez właścicieli, by łatwiej je było sprzedać. Jak odróżnić jedne od drugich? Jak znaleźć ten najmniej awaryjny? Tui z pomocą przychodzą różnego rodzaju rankingi awaryjności przygotowywanych przez ADAC. Nie są idealne, ale na pewno dają obraz używanych modeli, które warto kupić.

📢 Te samochody hybrydowe bardzo rzadko ulegają awariom. Które konkretnie modele się nie psują? Samochody hybrydowe stały się ważnym elementem w rozwoju motoryzacji. Wyposażone w silnik spalinowy i elektryczny pojazdy idealnie nadają się nie tylko do jazdy w mieście. Praktycznie wszystkie koncerny motoryzacyjne mają w swojej ofercie samochody hybrydowe. Które najlepiej odnajdują się na rynku wtórnym i czym się kierować kupując używaną hybrydę? Oto hybrydy, które są najmniej awaryjne. 📢 SUV-y o wyjątkowo niskiej awaryjności. Które modele warto przemyśleć? Zapoznaj się z najnowszym raportem ADAC 2023 Ostatnie lata w motoryzacji to wielka popularność samochodów typu SUV. Wielu kierowców marzy o takim aucie. Cieszą się one dużą popularnością na rynku wtórnym. Ceny tych aut nie są niskie. Czy kupno takiego samochodu to dobry wybór? ADAC, czyli niemieckiego automobilklub sporządza i udostępnia raporty awaryjności poszczególnych modeli. Zobacz, które samochody typu SUV są najmniej awaryjne.

📢 10-letnie auta osobowe, które charakteryzują się minimalną ilością usterek. Samochody warte szczególnej uwagi 10-letnie i nieco starsze samochody wcale nie muszą być jeżdżącymi złomami. Warto czasami rozważyć kupno takiego auta tym bardziej że niektóre z modeli całkiem dobrze znoszą upływ czasu. Wiele egzemplarzy jest bardzo dobrze wyposażonych, spełniają też wszelkie normy bezpieczeństwa. I co najważniejsze mimo wciąż rzadko się psują. Świadczy o tym raport niemieckiego Stowarzyszenia Inspekcji Technicznej czyli TUV. Które modele najlepiej znoszą upływający czas? Sprawdź!

📢 Co zrobić, aby wywołać kał? Poznaj 10 sposobów na szybkie zrobienie kupy. Dzięki nim ułatwisz sobie wypróżnianie Powiedzmy to głośno – kupa jest ważna. Choć może wydawać się to błahe, kał (lub jego brak) może determinować nasz cały dzień (a nawet tydzień). Problemy z oddaniem stolca czy zaparcia to nic przyjemnego. Jak sobie z tym radzić? Poznaj 10 prostych sposobów, które ułatwią ci wypróżnianie. Wypróbuj je i poczuj tę lekkość!

📢 Ta opłata będzie jeszcze większa! Setki tysięcy Polaków zapłacą przez to więcej. Sprawdź kogo to dotyczy Polscy przedsiębiorcy czekają na kolejną nieprzyjemną niespodziankę. Tym razem dotyczy to składek zdrowotnych, które znacząco wzrosły w tym sektorze. Nowe przepisy wprowadzają różnice w zależności od sposobu rozliczania się, co oznacza, że setki tysięcy Polaków będą musiały liczyć się z wyższymi opłatami. Jakimi konkretnie?

📢 Już od 61 tysięcy złotych. Najtańsze domy od komornika w Kujawsko-Pomorskiem. Licytacje komornicze w lutym 2024 61 tysięcy zł- to cena domu w Konarach, który na sprzedaż wystawia właśnie komornik. W lutym w Kujawsko-Pomorskiem komornicy licytować będą wiele domów z cenami, które budzą zainteresowanie. Oto szczegóły i zdjęcia. 📢 Te samochody są prawie nowe i borykają się z usterkami. Zobacz, które są najbardziej awaryjne według raportu TUV Kupno samochodu to zawsze wyzwanie. Tak samo przygotowują się do tego Ci, którzy zamierzają kupić auto 10-letnie, jak i ci zainteresowani 3-letnim pojazdem. W jednym i drugim przypadku kierowcy przed zakupem podpierają się różnego rodzaju rankingami awaryjności. Jednym z nich jest coroczny raport TUV, dotyczący awaryjności pojazdów. Raport powstaje co roku na podstawie okresowych badań technicznych pojazdów. Dane, które się pojawiają w zestawieniu, dotyczą okresowych badań technicznych wykonywanych na terenie Niemiec.

📢 Te SUV-y są wyjątkowo mało awaryjne. Te auta można bezpiecznie kupować i cieszyć się jazdą. Sprawdź ranking Od kilku lat jednymi z najczęściej kupowanych modeli są SUV-y. Kierowcy pokochali ten rodzaj samochodów. Są one również chętnie kupowanymi autami z tzw. drugiej ręki. Okazuje się, że używany SUV może posłużyć nam jeszcze przez kilka dobrych lat.

Świadczą o tym raporty awaryjności przygotowywane przez ADAC, czyli niemiecki automobilklub. Sprawdź, które samochody typu SUV są najmniej awaryjne. 📢 Te długi przedawniają się od lutego 2024 roku! Tych zobowiązań nie będziesz musiał spłacać 01.02.2024 Czy wiesz, że niektórych długów nie musisz spłacać, bo przedawniają się już w lutym 2024 roku? Podpowiadamy, o jakich zobowiązaniach najczęściej mowa oraz, gdzie można sprawdzić swoje zadłużenie.

📢 Toruński PiS rozkręca przygotowania do wyborów samorządowych. Co z kandydatem na prezydenta? "Tworzymy #ProgramDlaTorunia” to przedwyborcza inicjatywa polityków Prawa i Sprawiedliwości z Torunia. Partia ta wystawi kandydata na prezydenta miasta. Czy będzie nim wiceprezydent Adrian Mól?

📢 500 plus dla małżeństw z długim stażem! Oto, jak otrzymać dodatkowe pieniądze ze świadczenia 500 plus 01.02.2024 Kilka tygodni temu na biurko Marszałek Sejmu Elżbiety Witek trafiła obywatelska petycja dotycząca nowego świadczenia 500 plus. Tym razem dodatek ten miałyby otrzymywać małżeństwa z długoletnim stażem. Sprawdź szczegóły, kto może otrzymać 500 plus dla małżeństw.

📢 Oto żona Sławomira Mentzena całkiem prywatnie. Z twarzy Agnieszki Mentzen nie schodzi uśmiech. Tak wygląda dzisiaj Oto prywatne zdjęcia Agnieszki Mentzen. To żona jednego z liderów Konfederacji. Zobacz zdjęcia... 📢 Dodatek 550 zł otrzymywany bez względu na wiek! Musisz się śpieszyć, czas jest ograniczony. Sprawdź szczegóły 01.02.2024 Tych pieniędzy nie można zignorować. Aby otrzymać dodatkowe pieniądze, należy złożyć jeden prosty wniosek i Zakład Ubezpieczeń Społecznych będzie musiał wypłacić pieniądze. Natomiast czas jest ograniczony. W naszej galerii znajdziesz wszystkie potrzebne informacje dotyczące dodatku w wysokości 550 zł od ZUS.

📢 Rekordowe świadczenia dla seniorów w 2024 roku! Najnowsze wyliczenia emerytur 01.02.2024 Takiego roku ZUS jeszcze nie miał. Seniorów w 2024 roku prawdopodobnie czekają dwie waloryzacje emerytur, ponadto otrzymają "trzynastkę", a wczesną jesienią "czternastkę". Sprawdź najnowsze wyliczenia emerytur w 2024 roku. 📢 Toruń. Trwa wyburzanie Metronu. Teraz pora na biurowiec Teren po fabryce Metron przy ulicy Targowej systematycznie jest przygotowywany pod rozpoczęcie procedury przetargowej. Docelowo powstaną na nim mieszkalne budynki wielorodzinne. 📢 Dostaniesz 5500 zł jeżeli jesteś z tego rocznika! Pieniądze już trafiają na konto 01.02.2024 Nie wszyscy zdają sobie sprawę z tego, że 13 i wprowadzona ostatnio na stałe 14 emerytura, to nie jedyne dodatkowe świadczenia, które przysługuje seniorom. ZUS może wypłacić ekstra nawet ponad 5500 zł. Należy spełnić zaledwie jeden warunek.

📢 Od nowego roku szykuje się nowy dodatek. Dostaniesz 3500 zł. Wystarczy złożyć wniosek 01.02.2024 W 2023 roku Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej uruchomiło kolejny program socjalny. O świadczenie będzie można występować już od 2024 roku. Zyskać można nawet 3,5 tys. złotych. Wyjaśniamy szczegóły programu.

📢 UWAGA! Koniecznie uważaj na te zmiany skórne! Świadczą o chorej wątrobie. Zobacz objawy jej osłabienia Nie powinniśmy ignorować sytuacji, w której pojawiają się objawy chorej wątroby. Mogą być one niezwykle zróżnicowane, jednak hepatolog, czyli lekarz od wątroby nieraz zaznaczy, że szczególnie wyraźne są skórne objawy chorób wątroby. Sprawna wątroba jest kluczowa dla naszego zdrowia. Na co powinniśmy zwrócić uwagę? Wszyscy kojarzą charakterystyczne żółte plamy na skórze, które wywołują m.in. najczęstsze choroby wątroby. Mniej osób pamięta o tym, że to również pajączki tętnicze. Najłatwiej zauważyć typowe objawy na twarzy, a w szczególności przebarwienia skóry, jednak częściej to inne części ciała dają znać o trawiącej organizm chorobie - a to nie tylko żółtaczka!

📢 Zmarł Krzysztof Żabiński. Był toruńskim posłem Komitetu Obywatelskiego "Solidarność" Na kilka dni przed 71. urodzinami zmarł Krzysztof Żabiński, poseł na Sejm X kadencji (1989-1991) i I kadencji (1991-1993). W tej pierwszej był parlamentarzystą Komitetu Obywatelskiego "Solidarność" z regionu toruńskiego. Był także ministrem. 📢 7600 złotych dla wdowy albo wdowca. Takie ma być nowe dodatkowe świadczenie. Kiedy renta wdowia? Jest projekt ustawy 1.02.2024 Oto zmiany w ustawie dotyczącej renty rodzinnej dla wdowca lub wdowcy. Jak uzyskać 7600 złotych? Zgodnie z nowymi przepisami, renta wynosi teraz 7600 złotych. Renta rodzinna jest świadczeniem przyznawanym osobom, które straciły małżonka i znajdują się w trudnej sytuacji finansowej po jego śmierci. Pomysłodawcy ustawy o zmianie renty rodzinnej dla wdowca lub wdowcy dążą do zapewnienia osobom starszym większego wyboru i lepszych możliwości. Projekt ustawy został już przedstawiony Sejmowi i obecnie znajduje się w procesie legislacyjnym. Zmiana w ustawie ma na celu poprawę sytuacji finansowej tych osób, które mają trudności z samodzielnym utrzymaniem się w okresie wysokiej inflacji.

📢 Drogi do Małgorzatowa etap pierwszy. Powstanie po latach wielkiego zamieszania To ma być inwestycja, która pozwoli wyprowadzić ruch samochodów ciężarowych z Lubicza Dolnego i spowodować, że tereny przemysłowe „Małgorzatowo” w gminie Lubicz staną się jeszcze bardziej atrakcyjne. 📢 Codziennie jesz jabłka? Sprawdź, jak oddziałują na Twój organizm. Dlaczego? Jabłka są jednym z najpopularniejszych owoców na świecie. Dostępne praktycznie pod każdą szerokością geograficzną maja korzystny wpływ na nasz organizm. W Polsce obecnie zarejestrowanych jest 71 odmian jabłoni. Na świecie uprawia się około ośmiu tysięcy różnych odmian jabłek. Wybór jest więc ogromny. Co się dzieje z naszym organizmem, gdy często sięgamy po jabłka? Zobaczcie!

📢 Miasto idzie na wojnę ze szczurami przy Strudze Toruńskiej Widok szczurów, zwłaszcza przy mostkach na Strudze Toruńskiej oraz przy jeziorze Kaszownik, w ostatnich latach to codzienność. Miasto postanowiło coś z tym zrobić.

📢 Nawet przy rabunku magazynów porządek musi być, czyli Toruń pod koniec stycznia 1945 roku W styczniu 1945 roku pani Sylwia Dullin miała nieco ponad 14 lat. Widziała opuszczających Toruń Niemców i wkraczających do miasta żołnierzy radzieckich. Widziała pękające w szwach niemieckie magazyny i rosyjskich żołnierzy, którzy szukali "Germańców". Robili to ogół po szafach i szufladach. 📢 Zioła na trzustkę. Sięgnij po te naturalne napary, aby zregenerować trzustkę i usprawnić jej pracę. Herbatki, które pomogą uniknąć cukrzycy Trzustka to niezwykle ważny organ w naszym ciele. Jej nieprawidłowe funkcjonowanie może prowadzić do rozwoju cukrzycę i insulinooporności, ostrego i przewlekłego zapalenie oraz nowotworu trzustki. Zobacz, jakie zioła pomogą naturalnie zregenerować trzustkę i ochronić ją przed uszkodzeniem.

📢 Fryzjerka dostała pracę w Toruniu, ale nie dostała pensji. Twierdzi, że szefowa kazała jej najpierw podpisać lojalkę Fryzjerka dostała pracę w Toruniu. - Szefowa nie chce mi zapłacić, dopóki nie podpiszę zaległych dokumentów, w tym lojalki - mówi. A właścicielka odpowiada, że było inaczej.

📢 9 absurdalnych budowli, wzniesionych na złość sąsiadom. Nie do wiary, jak pomysłowi mogą być wkurzeni ludzie! Ludzi napędza wiele emocji – miłość, altruizm, poczucie sprawiedliwości. Czasem niezwykłe efekty daje też złośliwość. Byli i nadal są wśród nas tacy, którzy z czystej złośliwości wznieśli całe domy i pomniki, żeby odgryźć się krzywdzicielom. Dziś przedstawimy wam 9 takich niezwykłych konstrukcji wzniesionych na złość sąsiadom. Ich historie mogą was zrzucić z krzeseł! 📢 Zamek dybowski w Toruniu doczekał się nowego dzierżawcy. Przed nim trudne zadanie Zamek dybowski ma nowego gospodarza. Trzeciego, jaki się pojawił w ciągu ostatnich 19 lat. Czy uda mu się utrzymać w zabytkowej warowni do końca podpisanej z władzami miasta umowy, czyli do 2040 roku? 📢 Szukamy Katarzyny Wojnarowskiej. Ostatni raz była widziana w Elgiszewie koło Golubia-Dobrzynia 41-latka nie nawiązuje kontaktu z rodziną od 28 stycznia. W dniu zaginięcia najprawdopodobniej była ubrana w czarną bluzę z kapturem. Osoby, które mogą pomóc w poszukiwaniach, proszone są o kontakt z policją w Golubiu-Dobrzyniu.

📢 Studniówka 2024. Tak było na balu maturzystów z V Liceum Ogólnokształcącego w Toruniu W Centrum Kulturalno-Kongresowym "Jordanki" mieli studniówkę maturzyści 2024 z V Liceum Ogólnokształcącego w Toruniu. 📢 Wielkie serca w gminie Łysomice. Znów padł rekord w finale WOŚP. I to jaki! Szok i niedowierzanie - cieszyła się w poniedziałek Marzena Lewandowska, szefowa sztabu WOŚP w gminie Łysomice. W poniedziałek w południe wciąż trwało liczenie, ale już było wiadomo, że wynik zbiórki z zeszłego roku został pobity, i to niemało.

📢 Studniówka 2024. Bal Zespołu Szkół Przemysłu Spożywczego i VIII LO w Toruniu. Tak się bawiliście w sobotę W sobotę, 27 stycznia, odbyła się druga część uroczystej studniówki 2024 maturzystów reprezentujących Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego oraz VIII Liceum Ogólnokształcącego w Toruniu. Oczarowujący bal rozpoczął się punktualnie o godzinie 20.00

📢 Studniówka 2024. Bal Zespołu Szkół Przemysłu Spożywczego i VIII LO w Toruniu Tradycyjnie w dwóch turach odbywa się studniówka Zespołu Szkół Przemysłu Spożywczego i VIII Liceum Ogólnokształcącego w Toruniu. W piątek 26 stycznia bawili się maturzyści z czterech klas licealnych. 📢 Studniówka 2024. Kameralny bal maturzystów z Zespołu Szkół Muzycznych w Toruniu W "Młynie Smaków" bawili się na studniówce maturzyści z Zespołu Szkół Muzycznych w Toruniu. 📢 Wojskowa emerytura to jest coś! Tyle zarabiają byli żołnierze. To dużo? Mamy tabelę wyliczeń emerytur dla żołnierzy Kwestię emerytur dla byłych wojskowych wyjaśnia ustawa o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych i ich rodzin. Średnio stawki są zróżnicowane i zależą przede wszystkim od uzyskanego stopnia wojskowego. W galerii tego tekstu przedstawiamy zestawienie najnowszych danych o średnich emeryturach byłych wojskowych. Ile dostają żołnierze zawodowi po przejściu na emeryturę? Warto awansować w strukturach armii?

📢 Sami znamienici goście! Marszałkowski Bal Dobroczynny 2024 w Toruniu. Zobaczcie naszą fotorelację! Marszałkowski Bal Dobroczynny odbywa się po raz dwunasty. Pojawili się na nimi goście ze świata polityki, filmu, biznesu, nauki i innych. Zebrano fundusze na wybrane placówki, a zabawa jeszcze trwa i jest zaplanowana niemal do białego rana. Zobaczcie galerię zdjęć z jednego z ważniejszych wydarzeń w Toruniu!

📢 Toruń. Bałagan i brud po Metronie. Tak to wyglądało w środku! Co tutaj powstanie? Krajobraz jak po wybuchu w Czarnobylu. Takie można mieć pierwsze wrażenie po obejrzeniu zdjęć z wnętrza Metronu, które dostaliśmy dzięki uprzejmości pana Andrzeja Jarzyny, prezentującego swoje dokonania fotograficzne na Facebooku, na profilu "Andrzej Jarzyna fotografia". Robią niesamowite wrażenie! Zobaczcie sami. 📢 Tyle emerytury brutto i netto Ci się należy. Zobacz nowy kalkulator emerytur i oblicz ile dostaniesz wypłaty od ZUS w 2023 roku! Zbliżanie się do wieku emerytalnego wywołuje wiele pytań wśród przyszłych emerytów. Jaką emeryturę otrzymam od ZUS i kiedy zacznie być mi wypłacana? Czy mogę przed przejściem na zasłużoną emeryturę poznać kwoty brutto i netto, jakie będą mi wypłacane. Tak! Poznajcie kalkulator emerytur, dzięki któremu obliczycie swoje emerytury.

📢 Zmiany w emeryturach po waloryzacji 2024 - takie są styczniowe świadczenia! Ile będzie po marcowej waloryzacji? Każdego roku odbywa się waloryzacja emerytur. Tak było 1 marca 2023 roku, a i podobnie będzie już wkrótce, czyli 1 marca. W wyniku wysokiej inflacji w ubiegłym już roku można spodziewać się znaczącej waloryzacji świadczeń emerytalnych. Jakie stawki emerytur są od 1 stycznia po ostatniej waloryzacji? Ile świadczenia wyniosą od 1 marca 2024 roku?

📢 Tych aut warto unikać! Zobacz listę najbardziej awaryjnych modeli według raportu ADAC. Kupując te auta licz się z szybką wizytą w warsztacie Jak kupić używany samochód? Kierować się głosem serca czy opiniami fachowców? Nie zawsze auto, które nam się podoba, jest również bezawaryjne. Często, niestety, plasuje się w rankingach tych najbardziej awaryjnych. Nikt przecież nie chce, by jego auto więcej czasu niż na drogach spędzało w warsztacie. Uważaj na te samochody! Zobacz szczegóły w naszej galerii!

