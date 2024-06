Prasówka 2.06.2024 - najważniejsze wydarzenia. Przygotowaliśmy przegląd prasy z wczoraj

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 1.06. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Taki kot pasuje do Twojego znaku zodiaku. Zobacz, z którą rasą kota najbardziej się dogadasz”?

Prasówka 2.06: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Taki kot pasuje do Twojego znaku zodiaku. Zobacz, z którą rasą kota najbardziej się dogadasz Pers, kot syjamski, sfinks, a może kot norweski leśny... Który najlepiej będzie pasował do cech charakteru danego znaku zodiaku? Poszczególne rasy kotów charakteryzuje odmienna natura. Wróżka Nadya przygotowała specjalne zestawienie ras kotów z dwunastoma znakami zodiaku. Która rasa najlepiej będzie pasować do Wodnika, Strzelca, Ryb, Skorpiona, Wagi, Koziorożca i innych znaków? Sprawdźcie!

Nie przegap promocji! Promocje w elektromarketach 2.06.24

📢 Michalina Olszańska z serialu "Dewajtis" na odważnych zdjęciach. To nowa gwiazda TVP Michalina Olszańska to polska aktorka, której wielką sławę przyniosła rola Ireny w serialu "Dewajtis" w TVP 1. To również świetna skrzypaczka, autorka powieści i tekstów piosenek, a również kompozytorka i wokalistka. Świetnie również pozuje do zdjęć. Zobaczcie odważne fotografie aktorki!

📢 Alerty w wielu sklepach! Oto nowe produkty wycofane z Biedronki, Lidla, Auchan, Netto, Kauflanda i innych. Nie kupuj i nie jedz tego Główny Inspektorat Sanitarny ostrzega przed produktami niebezpiecznymi dla naszego zdrowia! Wśród nich jest głównie żywność, ale nie tylko. Publikujemy nową listę produktów wycofanych przez sklepy sieci Biedronka, Lidl, Netto, Kaufland, Auchan czy Rossmann. Zobacz nowe ostrzeżenie sanepidu, które zostały wydane do końca maja 2024 roku.

Prasówka 2.06: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Tyle od czerwca dorobisz do emerytury. Uważaj, by nie przekroczyć limitów Emerycie i rencisto. Ważne informacje dla Ciebie. Od czerwca obowiązują nowe limity przychodów dla pracujących osób, które wcześniej przeszły na emeryturę i niektórych rencistów. ZUS podał granice, których nie wolno przekroczyć.

📢 Takie są najlepsze SUV-y według raportu ADAC! Zobacz najmniej awaryjne modele aut SUV-y szturmem zdobyły polskie ulice. Kierowcy zakochali się w tym typie samochodu. Liczba SUV-ów na ulicach gwałtowanie wzrosła. Popularnością cieszą się nie tylko nowe modele, ale również te wyprodukowane kilka lat temu. Widać to po ogłoszeniach na rynku wtórnym. W ostatnich latach trwałość tych samochodów również znacznie wzrosła. Mówią o tym raporty awaryjności przygotowywane przez ADAC, czyli niemiecki automobilklub. Zobacz, które SUV-y są najmniej awaryjne. Oto TOP 12. 📢 Toruń. Dusicielka z ulicy Łaziennej, czyli mroczna historia z aresztu na Wałach Zazwyczaj nie przypominamy historii, które już kiedyś wydobyliśmy i przypomnieliśmy. Tym razem zrobimy wyjątek. W poprzednim odcinku, przekopując się przez toruńskie gazety z maja 1904 roku, pisaliśmy o oddaniu do użytku więzienia powiatowego przy Wałach. Poza tym jeden z Czytelników narzekał swego czasu, że po macoszemu traktujemy międzywojnie...

📢 To koniec abonamentu RTV! Nadchodzi nowa obowiązkowa opłata, czyli składka audiowizualna! Wiele mówi się o tym, aby zrezygnować z opłaty abonamentu RTV. Postulat ten znajduje odzwierciedlenie w pracach ekspertów. Ci zaś, wraz z byłym prezesem TVP, Janem Dworakiem opracowali propozycję rozwiązania obecnego problemu. W ich założeniu dobre by było wprowadzenie nowej ustawy o mediach publicznych. Telewizja Publiczna, a także i Polskie Radio, miałyby być finansowane z obowiązkowej opłaty audiowizualnej. Ta byłaby wpisana w podatek dochodowy pobierany przez Urzędy Skarbowe. Wstępnie mówi się o opłacie w wysokości 8-9 złotych miesięcznie. 📢 Jak mieszka o. Tadeusz Rydzyk? Będziecie zaskoczeni! "Cóż więcej potrzeba? To i tak bardzo dużo" - twierdzi redemptorysta O. Tadeusz Rydzyk od wielu lat wzbudza kontrowersje. Dyrektor Radio Maryja w toruńskim Porcie Drzewnym zrealizował sporo inwestycji. Jest już Park Pamięci, tężnie, trwają ostatnie prace przy Muzeum Pamięć i Tożsamość. W planach ma kolejne projekty. Jak na co dzień mieszka o. Rydzyk? Opływa w luksusy czy żyje skromnie niczym mnich?

📢 Czternaste emerytury 2024 w wyjątkowej kwocie! Znamy wyliczenia świadczeń. Tyle wyniesie 14 emerytura - podajemy konkretne kwoty Dla wielu seniorów i osób starszych niezwykle istotne jest to, ile będą dostawać w ramach dodatków do świadczeń emerytalnych. Wynika to z prostego faktu, że kwota świadczenia emerytalnego w dobie ostatnich problemów z inflacją jest wyraźnie zbyt niska. Co prawda pomocna jest wyższa waloryzacja emerytur dla seniorów, ale wciąż wydaje się niewystarczająca. Dlatego też seniorzy liczą na dodatkowe świadczenia emerytalne, a wśród nich prym wiedzie czternastka świadczenie znane już z poprzednich lat. 📢 Będą masowe kontrole w mieszkaniach w całej Polsce. Pytają o te rzeczy. Co dokładnie grozi za nieprawidłowości? Masz w domu takie urządzenia i uważasz, że nie musisz za to płacić! Jeśli tak, to jesteś w wielkim błędzie. Należy przygotować się na masowe kontrole w mieszkaniach. Kontrolerzy już ruszyli w teren. Kto konkretnie kontroluje i co jest przedmiotem kontroli? Czytaj niżej.

📢 Bardzo złe informacje dla osób, które przeszły na emeryturę w tych latach! Problem niższych emerytur dla części seniorów był przedmiotem wyroku Trybunału Konstytucyjnego i obecnie stanowi jeden z problemów, z którymi boryka się Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Nie będzie powtórnego przeliczenia emerytur. A co będzie? 📢 Czerwcowa waloryzacja emerytur 2024. Świadczenie będzie wyższe nawet o kilkaset złotych. Zobacz tabelę wyliczeń Kiedy najlepiej przejść na emeryturę? Zdecydowanie w drugiej połowie roku po waloryzacji kapitału, którą ZUS przeprowadza w czerwcu. Świadczenie może być wyższe nawet o kilkaset złotych. 📢 Podwyżka minimalnego wynagrodzenia wyższa niż zwykle? Będzie zależna od przeciętnego wynagrodzenia! Od kiedy nowa minimalna krajowa? Wymóg nałożony przez UE będzie oznaczać wyższa minimalną pensję? Wiele na to wskazuje - już teraz ministerstwo prowadzi prace w tym zakresie, aby wprowadzić zasady wynikające z dyrektywy Unii Europejskiej! To oznaczałoby podwyżkę minimalnego wynagrodzenia o ponad 600 złotych! Jakie miałyby zasady ustalania minimalnej krajowej?

📢 To urządzenie pożera więcej prądu niż lodówka, pralka czy telewizor! Sprawdź, co zużywa teraz najwięcej prądu w domu [2.06.2024 r.] Rachunki za prąd w Polsce rosną - ich wysokość może naprawdę zaskoczyć! Wiele osób stara się oszczędzać prąd. Warto wiedzieć, które urządzenia zużywają najwięcej prądu w domu, aby obniżyć opłaty i zmniejszyć rachunki za prąd. Co teraz zużywa najwięcej energii w domu? Jedno urządzenie pożera więcej prądu niż pralka, lodówka czy telewizor! Zobacz, które urządzenia pobierają teraz najwięcej energii elektrycznej.

📢 Andrzej Gołota wychował dwójkę dzieci. Tak wyglądają Alexandra i Andrzej junior. Córka poszła w ślady mamy [2.06.2024 r.] Andrzej Gołota wraz z żoną Mariolą wychowali dwójkę dzieci. Starsza córka Alexandra wybrała karierę mamy, syn zajmuje się finansami. Czy jest podobny do taty? Zobaczcie zdjęcia dzieci Andrzeja Gołoty. Tak mieszka w Chicago słynny bokser na sportowej emeryturze.

📢 Rododendron żółknie i nie kwitnie? Wypróbuj trik cioci Krysi, a rododendron odżyje [2.06.2024 r.] Rododendron to wspaniała, okazała roślina. To prawdziwa ozdoba każdego ogrodu. Różanecznik, bo tak inaczej nazywa się rododendron, zwykle kwitnie obficie - ma piękne, dorodne kwiaty w odcieniach różu, czerwieni i fioletu. Jest to jednak dość wymagająca pod względem uprawy roślina. Zdarza się, ze rododendron zaczyna żółknąć i nie kwitnie. Mamy sprawdzony sposób, jak temu zaradzić. 📢 Te znaki zodiaku czekają duże pieniądze. Oto horoskop na lato 2024 roku [2.06.2024 r.] Jedni traktują horoskopy z przymrużeniem oka, inni uważają, że kryje się w nich ziarno prawdy. Horoskopy to przepowiednie rodem ze starożytnego Babilonu. Życie niektórych osób może się znacząco odmienić już tego lata. To właśnie te znaki zodiaku mają szansę na sporą kasę. Może i ciebie czekają wielkie pieniądze? Zobacz teraz, co tobie wróżą gwiazdy.

📢 Limity wypłat gotówki z bankomatów w 2024 roku. Mamy dane z PKO BP, mBank czy Millennium [2.06.2024 r.] W 2024 roku nadal korzystamy mimo rosnącej popularności płatności bezgotówkowych. Znajomość limitów wypłat z bankomatów oraz ograniczeń dotyczących płatności gotówką może okazać się przydatna w codziennym życiu. Jakie są maksymalne i minimalne kwoty, które można wypłacić z bankomatów popularnych banków? Zobaczcie!

📢 Córka Nataszy Urbańskiej i Janusza Józefowicza - tak dziś wygląda. Zobaczcie zdjęcia! [2.06.2024 r.] Natasza Urbańska i Janusz Józefowicz to jedna z najbardziej popularnych par polskiego showbiznesu. Poznali się dzięki spektaklowi "Metro", którego Janusz Józefowicz był twórcą. Natasza Urbańska bardzo chciał w nim wystąpić i dopięła swego. Mają córkę Kalinę, która ma już 15 lat. Zobaczcie, jak dziś wygląda! 📢 Emerytury w czerwcu 2024 - stawki po waloryzacji. Takie będą przelewy dla seniorów brutto i netto [2.06.2024 r.] Już wkrótce ruszają wypłaty emerytur czerwcowych. Jakie będą wypłaty? Na konta seniorów trafi świadczenie, które zostało powiększone za sprawą marcowej waloryzacji. Zobacz, jakie będą stawki brutto i netto.

📢 Mamy wyliczenia waloryzacji emerytur 2025. Tabela zysku netto po kolejnych zmianach [2.06.2024 r.] Przyszłoroczna waloryzacja emerytur zapowiada się znacznie skromniej niż seniorzy mogli się spodziewać. Informacje resortu finansów wskazują na najniższy wzrost świadczeń od 2021 roku, zaledwie o 7,5 proc. Ta zmiana to efekt spadającej inflacji i wolniejszego wzrostu płac. Oto szczegółowe wyliczenia i prognozy, które mogą zaskoczyć wielu emerytów. 📢 Córka Natalii Kukulskiej i wnuczka Anny Jantar - zdjęcia. Anna Dąbrówka ma już 19 lat [2.06.2024 r.] Natalia Kukulska i Michał Dąbrówka pobrali się 24 lata temu, po 10-letniej znajomości, i doczekali razem trojga dzieci: niespełna 24-letniego Jana, 19-letniej Anny oraz 7-letniej Laury. W ostatnim czasie piosenkarka, córka Anny Jantar, pochwaliła się w mediach społecznościowych swoją starszą córką. Ania Dąbrówka ma już 19 lat. Jej obecność na profilu mamy nie była przypadkowa. Zobaczcie na zdjęciach w naszej galerii.

📢 Takie pięciozłotowe monety są warte więcej, niż myślisz. Ich poszukują kolekcjonerzy [2.06.2024 r.] Masz w portfelu monetę 5 zł? Być może właśnie masz szansę na prawdziwą fortunę i nawet o tym nie wiesz! Niektóre monety są cenniejsze niż ich nominał. Są takie monety, których wartość sięga kilkuset tysięcy złotych. Sprawdź koniecznie w naszej galerii, jakie monety są poszukiwane przez kolekcjonerów.

📢 Fryzury, które odejmą Ci lat - inspiracje, zdjęcia. Takie fryzury są idealne dla kobiet po 50 [2.06.2024 r.] Zmiana fryzury to często nie łatwa decyzja. Niby chcemy coś zmienić w wyglądzie ale boimy się efektu i reakcji innych. Zanim zdecydujemy się na zmianę warto poszukać fryzury, która nam się spodoba, ale co ważniejsze będzie nam pasowała. Jeśli wybierzemy uczesanie, które nie pasuje do kształtu naszej głowy osiągniemy efekt odwrotny od zamierzonego, zamiast odjąć sobie lat i poprawić wygląd, dodamy i pogorszymy. Mamy dla Was kilka rad jak dobrze wybrać fryzurę. Zobaczcie.

📢 Michayland w Parku Miejskim na Bydgoskim Przedmieściu w Toruniu! Tak świętowaliście wyjątkowy Dzień Dziecka [galeria] 1 czerwca w Parku Miejskim na Bydgoskim Przedmieściu w Toruniu odbył się uroczysty Dzień Dziecka - Michayland. Był dmuchany zamek, konny tramwaj, gokarty, kolorowe malowanie twarzy i przenośne planetarium - Astro Arena. Co więcej? Zobaczcie w naszej galerii. 📢 Oto najgroźniejsi przestępcy w Polsce. Są brutalni i niebezpieczni! Tak wyglądają poszukiwani za zabójstwa - zobacz zdjęcia i listy gończe Prezentujemy zdjęcia, nazwiska i listy gończe najgroźniejszych przestępców w Polsce. Wszyscy są poszukiwani w związku z zabójstwami. Policja opublikowała ich wizerunki i prosi o pomoc w poszukiwaniach. Widziałeś któregoś z nich? Wiesz, gdzie mogą przebywać? Jeżeli masz jakieś informacje na ich temat, to koniecznie skontaktuj się z policją. Wszystkie dane kontaktowe znajdziesz w galerii. Zdjęcia poszukiwanych przestępców pochodzą z policyjnej bazy poszukiwani.policja.pl z dnia 3 kwietnia 2024 roku. Zobacz w galerii zdjęcia i listy gończe poszukiwanych zabójców, którzy są na wolności. Uwaga: oni są brutalni i bardzo niebezpieczni!

📢 Tego nie jedz i nie kupuj w Biedronce, Lidlu, Auchan czy Kauflandzie. Uważaj na te produkty. Zostały wycofane ze sprzedaży! Ostrzeżenia GIS! Nie kupuj tego w supermarketach! Główny Inspektorat Sanitarny ostrzega przed produktami, które można było kupić w takich sklepach jak Lidl, Kaufland, Biedronka czy Rossmann. Sprawdź, czego nie należy spożywać, i co trzeba wyrzucić. Nazwy, numer partii, producent. Oto dlczego żywność z najpopularniejszych supermarketów bywa wycofywana ze sprzedaży. 📢 Te meble z PRL są warte fortunę. Zobacz, co jest poszukiwane przez kolekcjonerów. Sprawdź, czy ma takie meble z PRL w swoim domu Każdy z nas pamięta wystrój wnętrz typowy dla czasów PRL-u. Starsi sami mieszkali w lokalach urządzonych w stylu lat 70., a młodsi wspominają wizyty w domach dziadków, gdzie czas się zatrzymał. W 2023 roku meble rodem z PRL-u są wielkim trendem wnętrzarskim. Poza tym na rynku jest wielu kolekcjonerów, którzy kupują najrzadsze elementy wystroju wnętrz z lat 70. Sprawdzamy, jakich mebli z PRL szukają użytkownicy OLX.

📢 Poznajcie UltraCzterdziestkę z Torunia. Tak się na bieżąco realizuje fanaberie Gdy ważyła 110 kilogramów, postanowiła zmienić swoje życie. Zaczęła biegać. Dziś ma na koncie ultramaratony. Biegi to jednak tylko jedna z wielu jej pasji. 📢 Zapomnijcie o jabolu czy Mamrocie! Pod Toruniem rozlewają wina owocowe Przed wojną Polacy kochali wina owocowe. Ich markę zniszczono jednak PRL-u. O to, by Polacy znów je pili, co najmniej tak jak obecnie wina gronowe, stara się kilku producentów. Jeden z nich działa w Wielkiej Nieszawce pod Toruniem. 📢 Wiekowe auta, które nie zawodzą na drodze. Mają ponad 10 lat i są najmniej awaryjne. Oto konkrety! Czy samochody, które mają ponad 10 lat ciągle mogą zachwycać bezawaryjnością i służyć kierowcom praktycznie bezproblemowo? Okazuje się, że tak. Wiele modeli jest naprawdę w świetnym stanie. Mimo upływu lat, niektóre z nich wciąż są mało awaryjne. O tym, że task jest świadczy chociażby raport niemieckiego Stowarzyszenia Inspekcji Technicznej, czyli TUV. Zobacz, które samochody najlepiej znoszą upływ czasu i są najmniej awaryjne.

📢 Waloryzacja emerytur w czerwcu. Wyższe świadczenie nawet o kilkaset złotych. Sprawdź, o ile wzrosły świadczenia emerytalne Kiedy najlepiej przejść na emeryturę? Zdecydowanie w drugiej połowie roku po waloryzacji kapitału, którą ZUS przeprowadza w czerwcu. Świadczenie może być wyższe nawet o kilkaset złotych. Więcej szczegółów i tabela wyliczeń w naszym materiale. 📢 W sobotę, 1 czerwca, w Kujawsko-Pomorskiem prognozowane burze i lokalne podtopienia Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega przed burzami, które mogą wystąpić na terenie województwa kujawsko-pomorskiego w sobotę, 1 czerwca. Prognozowane także gwałtowne wzrosty stanów wody.

📢 Kujawsko-Pomorskie. Tanie mieszkania od PKP: od 65 tys. zł! Nowe oferty w czerwcu W czerwcu spółka PKP Nieruchomości wystawia na sprzedaż kolejne mieszkania w Kujawsko-Pomorskiem. Najtańsze "M" kupić można już za 65 czy 75 tysięcy zł. Gdzie, jak i za ile dokładnie? Oto szczegóły ze zdjęciami.

📢 Trzynasta emerytura co miesiąc? Tak, to możliwe! W polskim systemie świadczeń istnieje grupa emerytów, którzy mogą liczyć na trzynastą emeryturę wypłacaną co miesiąc. Sprawdź czy jesteś w tej grupie seniorów, a także, co należy zrobić, aby otrzymywać comiesięczne świadczenie. Czytaj dalej. 📢 Parkrun Toruń 405. Tak wyglądało pierwsze czerwcowe bieganie w lesie na Skarpie! Za nami kolejna edycja Parkrun Toruń. Pogoda była fantastyczna, humory jeszcze lepsze - zobaczcie zdjęcia z edycji 405 tego biegu! 📢 Szkoli psy i prowadzi Zwierzogram. Magda Jakimiec dzieli się tajnikami pracy behawiorysty Magda Jakimiec, behawiorystka z Torunia, opowiedziała "Nowościom", z czym na co dzień mierzy się w swojej pracy i wyjaśniła, jak pracować z psem, by nie narażać go na stres. Towarzyszyła jej Falka, długowłosa jamniczka, która pokazała kilka sztuczek.

📢 Przyjęty Bon energetyczny! Miliony Polaków z niego skorzystają! Kto otrzyma podwójny bon energetyczny? Sejm ostatecznie przegłosował to, że odbiorcy energii otrzymają bon energetyczny. Ustawa ws. osłon dla odbiorców energii ma przede wszystkim zwolnić z opłaty mocowej! Teraz wszystko jest w rękach Prezydenta, gdyż to jego podpis jest niezbędny, aby ustawa weszła w życie. Dzięki niej Polacy rocznie mają zaoszczędzić na rachunkach nawet 1,2 tys. złotych rocznie! 📢 Nowe ostrzeżenia GIS i GIF. Te produkty wycofano ze sklepów: Biedronka, Lidl, Auchan, Kaufland, Aldi, Netto, Żabka, POLOmarket 1.06.2024 Nowe ostrzeżenie GIS, aktualne na dzień 1.06.2024! Oto lista produktów, które zostały wycofanych przez sklepy sieci: Biedronka, Lidl, Netto, Kaufland, POLOmarket, Auchan. Sprawdź nowe ostrzeżenie sanepidu. Lista została ostatnio powiększona o nowe produkty i przedmioty. Oto szkodliwe rzeczy, które muszą usunąć ze swoich półek sklepy zgodnie z decyzją, które wydał Główny Inspektor Sanitarny oraz Główny Inspektorat Farmaceutyczny. Sprawdź listę!

📢 Czerwcowa waloryzacja emerytur w 2024. O ile wyższe będzie świadczenie? Zobacz tabelę Osoby, które zamierzają przejść na emeryturę zastanawiają się w jakim miesiącu najlepiej to zrobić. Idealnym do tego czasem jest druga połowa roku, po waloryzacji kapitału, którą ZUS przeprowadza w czerwcu. Świadczenie może być wyższe nawet o kilkaset złotych. 📢 Osoby o tych imionach piją najwięcej alkoholu! Oni nie wylewają za kołnierz! Zobacz wykaz imion! Można wierzyć lub nie, ale wiele cech naszego charakteru jest zależnych od tego, jak mamy na imię, a nawet tego, jakiego używamy. Osoby, o jakich imionach piją najwięcej alkoholu? Sprawdź!

📢 Festiwal Smaków Świata przybył do Torunia. Co oferują wystawcy? Zobaczcie, jak było! W ostatni dzień maja na Rynku Nowomiejskim rozpoczął się Festiwal Smaków Świata, który potrwa do niedzieli 2 czerwca. Zobaczcie jakie potrawy proponują odwiedzającym mistrzowie kuchni i co ląduje na talerzach smakoszów.

📢 "Zastrzeż PESEL" od 1 czerwca! Tak uchronisz się przed oszustwem! Gdzie mamy możliwość zastrzeżenia numeru PESEL? [Instrukcja wideo] Nie ma żadnej wątpliwości, że regularnie wzrasta liczba osób, które padły ofiarą oszustwa wykorzystującego nasze dane osobowe - to już nie tylko oszustwo na wnuczka. Wśród nich niezwykle często wynika to z uzyskania dostępu do numeru PESEL. Jednak dbając o Twój bezpieczny PESEL, możesz zyskać pewność, że nawet jeśli wyciekną te wrażliwe dane, nie padniesz ofiarą oszustwa PESEL. Możesz to zrobić, jeśli uruchomisz proces zastrzegania tego numeru. Co istotne wraz z początkiem czerwca dochodzi do istotnej zmiany i obowiązku związanego z tym zastrzeganiem! 📢 Te osoby nie powinny jeść truskawek. Oni powinni uważać - z tymi schorzeniami lepiej omijać truskawki Truskawki to jedne z najpopularniejszych owoców w Polsce. Spożywamy je surowo, a także dodajemy je do koktajli i lodów i robimy z nimi pyszne ciasta. Niektórzy nie powinni jednak jeść truskawek, bo przy niektórych schorzeniachmogą źle wpływać na organizm. Zobacz, kto powinien omijać truskawki.

📢 UWAGA! Wchodzenie na wiślane łachy jest bardzo niebezpieczne. WOPR ściga nierozważnych Łachy na rzekach wyglądają pięknie i aż kuszą, by na nie wejść. Niestety, są też bardzo zdradliwe. Można na nich stracić życie. 📢 Jak uratować opadające róże w wazonie? Polecam najprostszy sposób, żeby róże się podniosły. Działa od lat! Pomoże też innym kwiatom Zdarza się, że w bukiecie róż lub innych kwiatów, ich główki zaczynają opadać. Czasem zdarza się to niedługo po tym, jak bukiet kupimy lub dostaniemy. Jednak to nie znaczy, że kwiaty są do wyrzucenia. Jest bardzo łatwy sposób, żeby przywrócić im siłę i ładny wygląd. U mnie ta metoda działa od lat, a przekazywana jest z pokolenia na pokolenie.

📢 Toruń. Co będzie dalej z Bulwarem Filadelfijskim? Ustalono opłaty za wjazd Zniszczenia nawierzchni tarasowej na pawilonach na Bulwarze Filadelfijskim zostały naprawione. Podjęte zostały również działania mające na celu zwiększenie bezpieczeństwa odwiedzających to popularne miejsce nad Wisłą.

📢 Przedstawiamy niezawodne samochody typu SUV. Przedstawiamy ranking tych, które rzadko ulegają awariom SUV-y kilka lat temu przebojem wdarły się na salony motoryzacji. Ich popularność cały czas rośnie. Widać to bardzo wyraźnie na polskich ulicach. SUV-y popularnością cieszą się też na rynku samochodów używanych. Czy kupno takiego samochodu to dobry wybór? ADAC, czyli niemieckiego automobilklub udostępnia raporty awaryjności poszczególnych modeli. Zobacz, które samochody typu SUV są najmniej awaryjne. 📢 Te tajne kody w telefonie z systemem Android warto znać! Mogą się przydać! Nieznane, ukryte kody na telefon z Androidem są niezwykle pomocne. Niestety, mało kto ma świadomość tego, że one istnieją, a szkoda. Można ich używać, pozwalają one na odblokowanie części funkcji oraz ustawień. Po wpisaniu kodów na telefon nie trzeba niczego zatwierdzać, a ich funkcja zostanie zastosowana. Co dają te kody? Jak z nich korzystać? Zobaczcie!

📢 Wyjątkowe niezawodne auta! ADAC ocenił je jako najmniej awaryjne samochody używane dostępne na rynku Zakup używanego samochodu to zawsze loteria. Można znaleźć świetny egzemplarz, który posłuży wiele lat. Można też niestety trafić na awaryjne, uciążliwe auto. Wiele osób przed kupnem samochodu sprawdza rankingi awaryjności. Który model jest najmniej awaryjny? W wyborze pomóc może klasyfikacja przygotowywana przez niemiecki automobilklub ADAC. Sprawdźcie, które samochody psują się najrzadziej po co najmniej 5 latach eksploatacji. Zobaczcie szczegóły w galerii!

📢 Te 10-letnie samochody są wyjątkowo mało awaryjne. Przeczytaj ten raport ADAC i kupuj z głową Coraz więcej kierowców docenia starsze samochody. To mit, że 10-letnie auta nadają się tylko na złom. W wielu przypadkach samochody, które liczą ponad dekadę, wciąż są w bardzo dobrym stanie technicznym. Liczne egzemplarze są bardzo dobrze wyposażone, spełniając wszystkie normy bezpieczeństwa. I co najważniejsze, mimo stażu oraz przebiegu wciąż rzadko się psują. Oto dane niemieckiego Stowarzyszenia Inspekcji Technicznej czyli TUV. Pokazują one, które modele stosunkowo rzadko ulegają awariom i dobrze znoszą eksploatację z biegiem czasu. Sprawdź!

📢 Ile można uzyskać za kasety magnetofonowe z lat 90.? Najbardziej wartościowe egzemplarze można sprzedać nawet za kilkaset złotych Wraca moda na kasety magnetofonowe. Popularne zwłaszcza w latach 90. teraz często kosztują więcej niż 100 złotych. To zachęca do przejrzenia starych zbiorów. Co warto wiedzieć o wracających do łask kasetach? Gdzie je sprzedawać? Po ile chodzą w sieci? 📢 Oto ponad 10-letnie auta osobowe, które charakteryzują się minimalną ilością usterek. Samochody warte szczególnej uwagi 10-letnie i nieco starsze samochody wcale nie muszą być jeżdżącymi złomami. Warto czasami rozważyć kupno takiego auta tym bardziej że niektóre z modeli całkiem dobrze znoszą upływ czasu. Wiele egzemplarzy jest bardzo dobrze wyposażonych, spełniają też wszelkie normy bezpieczeństwa. I co najważniejsze mimo wciąż rzadko się psują. Świadczy o tym raport niemieckiego Stowarzyszenia Inspekcji Technicznej czyli TUV. Które modele najlepiej znoszą upływający czas? Sprawdź!

📢 Na jakiej zasadzie będzie renta wdowia 2023 w Polsce? Można dostać aż 7600 złotych. Jakie są zasady? Projekt znajduje się w Sejmie Renta wdowia. Jak je będzie można otrzymać? Projekt jest już w Sejmie! Renta wdowia miałaby trafić także do wdowców, a osamotniony senior miałby szansę wybrać - czy chce zachować swoje świadczenie i zwiększyć je o połowę renty rodzinnej po zmarłym małżonku, czy dostać połowę swojej emerytury i rentę rodzinną w całości. Zobacz szczegóły!

📢 Te samochody kradną najczęściej. Masz takie auto? Lepiej uważaj W Polsce cały czas dochodzi do kradzieży samochodów. Co prawda jest ich mniej niż jeszcze 10 lat temu, ale ciągle auta nielegalnie zmieniają właścicieli. Od kilku lat w Polsce złodzieje kradną rocznie ponad 6 tysięcy samochodów. W 2022 roku skradziono dokładnie 6157 pojazdów osobowych i dostawczych o wadze do 6 ton dopuszczalnej masy całkowitej.

📢 Poszukiwane banknoty i monety z PRL-u. Jeśli masz je w domu, to możesz być bardzo bogaty Czasy PRL wciąż dla niektórych mogą być kuszące. Banknoty i monety z tego okresu są najlepszym tego dowodem. Ich wartość wzrasta, obecnie można sprzedać je za spore sumy. Dlatego też warto zajrzeć do piwnicy lub na strych. Ile są warte? Jak poznać cenne banknoty i monety? Zobacz szczegóły! 📢 Lepiej nie odbieraj tych numerów telefonu! Możesz stracić pieniądze! Wiemy, które połączenia są niebezpieczne [Lista] Wielu oszustów swoje działania koncentruje na przekonaniu nas, że są osobami godnymi zaufania. Podszywają się pod pracowników banków i innych istotnych instytucji. Są pewne numery, o których już teraz wiadomo, że powinniśmy ich unikać. Jakie to połączenia są niebezpieczne? Zobacz! 📢 Takie auta to skarb. Mają ponad10 lat i nadal są w świetnej formie. Są prawie bezawaryjne. Oto najlepsze modele według raportu TUV [ZDJĘCIA] Okazuje się, że samochody mające 10 i więcej lat wcale nie muszą być zagrożeniem na drodze. Wiele modeli jest naprawdę w świetnym stanie. Mimo upływu lat, niektóre z nich wciąż są mało awaryjne. Świadczy o tym raport niemieckiego Stowarzyszenia Inspekcji Technicznej, czyli TUV. Które modele najlepiej znoszą upływający czas? Zobacz!

📢 Oto pomysły turystyczne na długi weekend w Kujawsko-Pomorskiem. Zobaczcie Niektórzy mają wolny cały długi tydzień, inni cztery dni… To doskonała okazja do wybrania się na wycieczkę po naszym regionie, zwłaszcza że aura sprzyjać będzie aktywności na świeżym powietrzu. Zobaczcie, co można robić w Kujawsko-Pomorskiem. 📢 Ponad 70 interwencji straży pożarnej w Kujawsko-Pomorskiem po burzach. Oto skutki - zdjęcia 73 razy interweniowała straż pożarna w województwie kujawsko-pomorskim po gwałtownych burzach, które przetoczyły się w czwartek, 30 maja, przez większą część regionu. Najwięcej szkód ulewy, silny wiatr i gradobicie wyrządziły w powiecie świeckim. Sporo pracy mieli też strażacy w rejonie Bydgoszczy. 📢 Monika Miller zmaga się z nieuleczalną chorobą. Tak mieszka wnuczka Leszka Millera. Zobacz ZDJĘCIA Monika Miller to wnuczka znanego polityka Lewicy - Leszka Millera. Okazuje się, że piosenkarka i osobowość internetowa zmaga się z tą samą chorobą, z którą walczy Julia Wieniawa. Niestety, dolegliwość jest nieuleczalna. Sprawdź, jak żyje na co dzień Monika Miller. Zobacz zdjęcia!

📢 Weekend w Toruniu. Dzień Dziecka 2024 to nie wszystko. Jakie atrakcje przygotowano w mieście? [31.05-2.06] Kolejny weekend w Toruniu zapowiada się obiecująco. Witamy czerwiec, a wraz z nim Dzień Dziecka. Nie są to jednak jedyne atrakcje w mieście. Od piątku do niedzieli na mieszkańców miasta czekają m.in. festiwal smaków, zwiedzanie fortów czy koncert piosenek Walta Disneya. Sprawdźcie nasz harmonogram! 📢 Michayland 2024 już w najbliższą sobotę. Co będzie się działo 1 czerwca w parku na Bydgoskim Przedmieściu? Dmuchane zamki, balony, karuzele, ścianki wspinaczkowe - te wszystkie atrakcje dostępne będą 1 czerwca w parku na Bydgoskim Przedmieściu w Toruniu. Odbędzie się tam kolejna edycja Michaylandu - wielkiej plenerowej imprezy dla najmłodszych.

📢 W Toruniu trwa inwazja meszek. Jak długo potrwa? Wraz z nadejściem ciepłej pogody pojawiło się więcej meszek i komarów. Owady te uwielbiają ciepło i wilgotność, a ich obecność w miastach jest dość uciążliwa dla ludzi. Mogą dać się nam we znaki w długi weekend - podczas procesji lub odpoczynku, zwłaszcza nad wodą.

📢 Bydgoszczanie szukają psa i jego właściciela. Do kogo należy border collie? Mieszkańcy Bydgoszczy od kilku dni szukają i próbują złapać psa rasy border collie, który każdego dnia pokonuje wiele kilometrów. Wielu bydgoszczan zadaje sobie też pytanie, gdzie jest jego właściciel? Co zrobić, gdy zobaczymy psa? 📢 Najgorsze fryzury dla kobiet po 40. i 50. roku życia. Te uczesania postarzają twarz - zdjęcia Wraz z upływem lat włosy tracą kondycję - starzeją się, stają się łamliwe, cienkie, przerzedzają się. Stosowanie kuracji pielęgnacyjnych na włosy nie zawsze pomaga. Niestety, niewłaściwie dobrana fryzura dodatkowo pogarsza sprawę. Dlatego panie po 40. i 50. roku życia powinny unikać niektórych fryzur. Sposobem na to, by twarz wyglądała młodziej jest właśnie dobrze dobrane uczesanie, właściwe cięcie. Takie fryzury u kobiet po 40. i 50. roku życia dodają lat - zobacz, jakich fryzur unikać.

📢 Magda Gessler znów w Toruniu! Chwali "PodNiebienie". Znamy datę emisji odcinka toruńskich "Kuchennych rewolucji" Magda Gessler i jej "Kuchenne rewolucje" wróciły do Torunia, aby sprawdzić, jak radzi sobie bistro "PodNiebienie". I jest sukces! Restauratorka wystawiła lokalowi na lotnisku prawdziwą laurkę. "Nowości' natomiast jako pierwsze poznały termin emisji odcinka. 📢 Toruń. Samochód utknął na dachu pawilonu. Kolejne zniszczenia na Bulwarze Filadelfijskim. Kiedy to się skończy? We wtorkowy ranek bus wjechał na drewnianą część Bulwaru Filadelfijskiego i połamał jedną z desek, które przykrywają dach jednego z dwóch stojących tam pawilonów. 📢 Jesz zbyt dużo słodyczy? Zobacz, co się wtedy dzieje w twoim organizmie. Oto objawy nadmiaru cukru! 27.05.2025 Jakie są objawy nadmiaru cukru? Cukier poprawia nie tylko smak produktów, lecz także ich wygląd i można go spotkać w składach wielu produktów w sklepach, nawet tych, których nie spodziewamy się, że mogą być słodzone. Jest też doskonałym konserwantem, który wydłuża ich trwałość. Co się dzieje z organizmem, kiedy jemy za dużo słodzonych potraw? Skutki "przedawkowania" cukru nie zawsze widać gołym okiem, jednak organizm często wysyła nam sygnały, świadczące o tym, że jesz za dużo cukru.

📢 Pchli targ w Toruniu. Tak było na ostatnim w maju handlowaniu na parkingu CH Kometa. Są tu niezwykłe pamiątki Tradycyjnie tłumy odwiedzających pojawiły się w niedzielę na pchlim targu przy ulicy Grudziądzkiej w Toruniu - tym razem tę ostatnią majową. Znaleźć tu można ciekawe rzeczy, pamiątki. 📢 Banknoty - takie z nich straciły teraz ważność. Nimi już nie zapłacisz w 2024 roku Choć w obiegu mamy pieniądze, które nie mają daty przydatności, bo wydane są bezterminowo to są sytuacje, w których polska waluta traci ważność. Chodzi przede wszystkim o pieniądze zniszczone i uszkodzone, które tracą ważność i w niektórych przypadkach także wartość. Zobaczcie, co warto wiedzieć o wymianie pieniędzy w 2024 roku.

📢 Toruń. Pawilony na Bulwarze Filadelfijskim. Co tutaj zjemy, wypijemy i za ile? Sprawdzamy! Pawilony na Bulwarze Filadelfijskim przez cały weekend były oblężone. Co tutaj można zjeść i wypić? Jakie są ceny? Opinie klientów? Sprawdziliśmy.

📢 UŚMIECH DZIECKA. Prześlij zdjęcie do najbardziej uśmiechniętej galerii w internecie. Wspólnie wybierzemy te, które trafią na okładkę gazety Jak co roku z okazji Dnia Dziecka, tworzymy wielką galerię pełną uśmiechniętych zdjęć dzieci naszych Czytelników. 3 czerwca wszystkie zdjęcia ukażą się w specjalnym dodatku do gazety. Spośród nich nasi Czytelnicy wybiorą maluchy, których zdjęcia trafią na okładkę gazety. Czekają fantastyczne nagrody, m.in. zabawki i książki, rodzinne wyjazdy, a także aż 40 000 złotych na spełnienie marzeń dziecka i rodziny. 📢 Te samochody są prawie nowe i borykają się z usterkami. Zobacz, które są najbardziej awaryjne według raportu TUV Kupno samochodu to zawsze wyzwanie. Tak samo przygotowują się do tego Ci, którzy zamierzają kupić auto 10-letnie, jak i ci zainteresowani 3-letnim pojazdem. W jednym i drugim przypadku kierowcy przed zakupem podpierają się różnego rodzaju rankingami awaryjności. Jednym z nich jest coroczny raport TUV, dotyczący awaryjności pojazdów. Raport powstaje co roku na podstawie okresowych badań technicznych pojazdów. Dane, które się pojawiają w zestawieniu, dotyczą okresowych badań technicznych wykonywanych na terenie Niemiec.

📢 Memy na Dzień Dziecka 2021. Śmieszne obrazki z okazji święta wszystkich dzieci. Niektóre wzruszą tylko rodziców! [1.06.2021] To jest ulubiony dzień wszystkich dzieci! Tych małych i tych nieco większych! W Polsce ten wyjątkowy dzień obchodzony jest 1 czerwca. Specjalnie dla Was wybraliśmy najciekawsze memy o dzieciach i trudach rodzicielstwa! Są rzeczy, które zrozumieją tylko rodzice. Dzień Dziecka zawsze ma być radosny, więc życzymy dużo uśmiechów!

📢 Najlepsze baseny i parki wodne w Kujawsko-Pomorskiem. Gdzie warto się wybrać? [CENY] Sprawdziliśmy, do jakich parków wodnych w województwie kujawsko-pomorskiem i w samym Toruniu warto się wybrać. W zestawieniu umieściliśmy opisy, ceny, godziny pracy 12 najlepszych miejsc do pływania w regionie. Szukasz idealnej pływalni w województwie oraz w Toruniu? Dzięki nam dowiesz się, która jest dla Ciebie!

ZOBACZ KONIECZNIE Tych dzieci do dziś nie udało się odnaleźć. Tajemnicze zaginięcia są wciąż zagadką