Prasówka 2.09.2023 - najważniejsze wydarzenia. Przygotowaliśmy przegląd prasy z wczoraj

📢 Krzysztof Skiba z Big Cyc z żoną Karoliną - tak mieszkają i żyją na co dzień. Para wzięła ślub w sierpniu 2023 Krzysztof Skiba to gwiazda zespołu Big Cyc, który w tym roku świętuje 35-lecie. W sierpniu 2023 po raz drugi wziął ślub. Zobaczcie jak żyje jedna z najpopularniejszych par show-biznesu ostatnich tygodni - Karolina i Krzysztof Skiba.

📢 Eurojackpot 2023 - te liczby wygrywają najczęściej. Dzięki tym liczbom mamy więcej Lottomilionerów Wygrana w Lotto to marzenie wszystkich graczy. Nawet niewielka wygrana cieszy. Oczywiście każdy liczy na główne wygrane jednak i te mniejsze wygrane mogą odmienić życie. Szczególnie w grze Eurojackpot, w której główna wygrana to kilkaset milionów złotych. Żeby wygrać trzeba mieć dużo szczęścia, a czasem trzeba mu pomóc. Zobaczcie, jakie liczby padały najczęściej w Eurojackpot.

Prasówka 2.09: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Taką biżuterię nosiły kobiety w PRL. Teraz jest warta krocie - zdjęcia i ceny Biżuteria w okresie Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej odzwierciedlała styl i możliwości tamtych czasów. W latach 60., 70. i 80., tak jak dzisiaj, biżuteria była ważnym elementem mody i wyrazem własnego stylu. Jaką biżuterię nosiły wtedy kobiety? Ile dzisiaj jest warta? Zobacz, jak wyglądają stare pierścionki, kolczyki, bransoletki i naszyjniki.

📢 Dominika Kulczyk - tak ubiera się najbogatsza Polka. Kreacje od najlepszych projektantów - zobacz zdjęcia Dominika Kulczyk to przedsiębiorczyni, inwestorka, filantropka, kobieta z klasą. Jej kreacje zawsze robią duże wrażenie. Gdziekolwiek się pojawi, na galach, balach, premierach filmowych, spotkaniach rady biznesu, wygląda olśniewająco. Sięga po najlepsze marki i stroje najlepszych projektantów. Tak się ubiera najbogatsza Polka Dominika Kulczyk. Szczegóły w artykule niżej. 📢 Histeria pod sceną na koncercie Dawida Kwiatkowskiego w Toruniu! Tak się bawiliście przy CH Bielawy Jeden z najpopularniejszych polskich wokalistów, Dawid Kwiatkowski dał w Toruniu darmowy koncert na koniec wakacji. To prezent z okazji zakończenia rozbudowy Centrum Handlowego "Nowe Bielawy". 📢 Te stare telefony komórkowe są warte fortunę. Kolekcjonerzy szukają tych modeli. Sprawdź czy masz je w domu! Telefony komórkowe są warte dużo pieniędzy. Niektóre są warte znacznie więcej niż w momencie ich zakupu. Kolekcjonerzy poszukują takie modele, które są rzadkie i zachowane w bardzo dobrym stanie. Zastanawiasz się, które telefony są najcenniejsze? Na aukcjach i popularnych stronach ogłoszeniowych, niektóre telefony komórkowe kosztują naprawdę duże pieniądze. Zobacz, jakiego sprzętu poszukują kolekcjonerzy!

📢 Tak się bawi Toruń w Cubano! Mamy gorące zdjęcia z imprez Co działo się na parkiecie w jednym z najpopularniejszych klubów na toruńskiej starówce? Zobaczcie sami! Oto najnowsze zdjęcia z Cubano Club Toruń. 📢 Pożegnanie wakacji na rolkach! Toruński Nightskating wyruszył spod CH Plaza! W Toruniu ponownie zorganizowano Nightskating. tym razem hasłem przewodnim było pożegnanie wakacji. Wydarzenie to pomimo chłodniejszej aury zgromadziło pod CH Plaza liczne grono rolkarzy. Na trasie towarzyszyli im kolarze!

📢 Przyszła ustawa o emeryturze dla wdowców: Planowany dodatek sięga nawet 7600 złotych po zgonie małżonka Emeryci dostaną nawet 7600 złotych dodatku po śmierci małżonka. Wszystko za sprawą ustawy o wdowich emeryturach, która ponownie trafiła do Sejmu. Jeszcze w lipcu ma być przedmiotem obrad. Na jakich zasadach będzie obowiązywać? Kto może liczyć na ten dodatek? Wyjaśniamy podstawowe założenia ustawy. Czy w ogóle ma szanse wejść w życie!

📢 Ranking ADAC: Sprawdzamy najmniej awaryjne samochody używane Zakup używanego samochodu to zawsze loteria. Można znaleźć świetny egzemplarz, który posłuży wiele lat. Można też niestety trafić na awaryjne, uciążliwe auto. Wiele osób przed kupnem samochodu sprawdza rankingi awaryjności. Który model jest najmniej awaryjny? W wyborze pomóc może klasyfikacja przygotowywana przez niemiecki automobilklub ADAC. Sprawdźcie, które samochody psują się najrzadziej po co najmniej 5 latach eksploatacji. Szczegóły poznacie w galerii! 📢 Wartościowe skarby sprzed lat. Stare monety i banknoty z okresu PRL mogą przynieść znaczne zyski! Kolekcjonerzy za niezwykle cenne uznają monety i banknoty PRL. Niektóre unikaty są warte prawdziwą fortunę. Co wpływa na ich wartość kolekcjonerską i rynkową? Jak rozpoznać, że konkretny banknot jest bardzo wartościowy? Za jakie pieniądze możemy sprzedać niektóre egzemplarze? Sprawdzamy.

📢 Nowy dodatek za staż małżeński dla seniorów! Nawet do 5 tysięcy złotych! Co najmniej 5 tysięcy złotych dodatku może trafić do wybranych grup seniorów! Wszystko za sprawą petycji, która jest obecnie procedowana w parlamencie. W tym momencie w Senacie jest inicjatywa obywatelska, która rozszerza nagrody dla seniorów mających dłuższy staż małżeństwa. Wiele wskazuje na to, że jeszcze przed wyborami Senat oraz Sejm podejmą ostateczną decyzję, czy projekt wejdzie w życie. A co takiego ona zakłada?

📢 Te samochody mają 10 i więcej lat i niezwykle rzadko się psują. Zobacz raport TUV Coraz więcej kierowców docenia starsze samochody. To mit, że 10-letnie auta nadają się tylko na złom. W wielu przypadkach samochody, które liczą ponad dekadę, wciąż są w bardzo dobrym stanie technicznym. Liczne egzemplarze są bardzo dobrze wyposażone, spełniając wszystkie normy bezpieczeństwa. I co najważniejsze, mimo stażu oraz przebiegu wciąż rzadko się psują. Oto dane niemieckiego Stowarzyszenia Inspekcji Technicznej czyli TUV. Pokazują one, które modele stosunkowo rzadko ulegają awariom i dobrze znoszą eksploatację z biegiem czasu. Sprawdź!

📢 Ukryte kody na Androidzie, o których mogliście nie słyszeć! Mamy te, które są warte poznania Nieznane, ukryte kody na telefon z Androidem są niezwykle pomocne. Niestety, mało kto ma świadomość tego, że one istnieją, a szkoda. Można ich używać, pozwalają one na odblokowanie części funkcji oraz ustawień. Po wpisaniu kodów na telefon nie trzeba niczego zatwierdzać, a ich funkcja zostanie zastosowana. Co dają te kody? Jak z nich korzystać? 📢 Odkryj skarb w zwykłej monecie 5 groszy. Jak rozpoznać cenne bilony i banknoty? Podpowiadamy! Wydawać by się mogło, że monety kilkugroszowe nie są zbyt wiele warte. Okazuje się jednak, że jest zupełnie inaczej. Choć nominał wskazuje zaledwie minimalną wartość, w rzeczywistości takie monety mogą kryć w sobie pozornie niedostrzegalny skarb. W zeszłym roku moneta 5 groszy została sprzedana za niemal 4 tysiące złotych!

📢 Świeże wzmocnienie emerytur dla par małżeńskich. Poznaj szczegóły dotyczące przyznawania i wypłacania tych dodatkowych świadczeń! Osoby odbierające świadczenia emerytalne mają powody do radości. Dlaczego? Otrzymają nowy dodatek do emerytury, który zasili ich budżet domowy. Podajemy stawki!

📢 Będzie duża waloryzacja emerytur. Którzy emeryci mogą spodziewać się dodatkowych środków? Emeryci oraz renciści stale mogą liczyć na wsparcie w postaci rożnorodnych dodatków z ZUS. W nadchodzącym roku wiele z tych dodatków powinno znacząco wzrosnąć. Według prognoz ma to być znaczące wsparcie m.in. dla osób korzystających ze świadczenia pielęgnacyjnego lub też z dodatku kombatanckiego. O jakich dodatkach mowa? Którzy emeryci ucieszą się z podwyżek? 📢 Oto styl życia milionerów z regionu Kujawsko-Pomorskiego! Ich ekskluzywne rezydencje dostępne są na sprzedaż Wille i rezydencje bogaczy z powiatu toruńskiego robią wrażenie! Te piękne domy są także do kupienia. Sprawdźcie, jakie nieruchomości można obecnie nabyć. Wszystkie informacje w naszym materiale pochodzą z ogłoszeń, które zamieszczone zostały na portalu OtoDom.pl. Więcej szczegółów w galerii.

📢 Masowe kontrole w domach? Surowe kary za brak dokumentów. Sprawdź ile zapłacisz! Kontrolerzy będą sprawdzać kwestię wód opadowych. Te powinny być odprowadzane w odpowiedni sposób. Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku przedstawia konkretne wymogi. Jeśli ich nie spełnimy, możemy oczekiwać poważnych mandatów! Co nam grozi i za co dokładnie? Sprawdź! 📢 Nowe zasady emerytury po zmarłym małżonku! Świadczenie po śmierci będzie podwójne. Ile procent dla wdowy? Coraz częściej mówi się o wprowadzeniu emerytury po mężu. Jest to określenie na tzw. rentę rodzinną, która ma przysługiwać zarówno współmałżonkowi, jak i jego rodzicom, dzieciom, a także wnukom czy rodzeństwu. To, kto będzie się o nią starać, determinuje jej wysokość. A o jakich warunkach tutaj mowa? Kto może otrzymać tego typu środki? 📢 Te SUV-y niezwykle rzadko się psują. Które warto kupić? Sprawdź najnowszy raport ADAC 2023 Ostatnie lata w motoryzacji to wielka popularność samochodów typu SUV. Wielu kierowców marzy o takim aucie. Cieszą się one dużą popularnością na rynku wtórnym. Ceny tych aut nie są niskie. Czy kupno takiego samochodu to dobry wybór? ADAC, czyli niemieckiego automobilklub sporządza i udostępnia raporty awaryjności poszczególnych modeli. Zobacz, które samochody typu SUV są najmniej awaryjne.

📢 10-letnie auta osobowe, które mają najmniej usterek. Samochody najbardziej godne uwagi 10-letnie i nieco starsze samochody wcale nie muszą być jeżdżącymi złomami. Warto czasami rozważyć kupno takiego auta tym bardziej że niektóre z modeli całkiem dobrze znoszą upływ czasu. Wiele egzemplarzy jest bardzo dobrze wyposażonych, spełniają też wszelkie normy bezpieczeństwa. I co najważniejsze mimo wciąż rzadko się psują. Świadczy o tym raport niemieckiego Stowarzyszenia Inspekcji Technicznej czyli TUV. Które modele najlepiej znoszą upływający czas? Sprawdź! 📢 Oto wnioski z raportu ADAC 2023. Poznaj oszałamiające SUV-y, które warto rozważyć lub nawet nabyć SUV-y kilka lat temu przebojem wdarły się na salony motoryzacji. Ich popularność cały czas rośnie. Widać to bardzo wyraźnie na polskich ulicach. SUV-y popularnością cieszą się też na rynku samochodów używanych. Czy kupno takiego samochodu to dobry wybór? ADAC, czyli niemieckiego automobilklub udostępnia raporty awaryjności poszczególnych modeli. Zobacz, które samochody typu SUV są najmniej awaryjne.

📢 Świetne dodatki do świadczeń ZUS. Tyle możesz dostać! Emeryci wniosek składają już teraz [LISTA] ZUS wypłaca szereg świadczeń - w tym świadczenia chorobowe, renty i oczywiście emerytury! Istotne są również dodatki do świadczeń mające wpływ na sytuacje życiowe Polaków. Kto w praktyce może starać się je otrzymać? O czym warto pamiętać? Sprawdźcie! 📢 Jakie samochody najczęściej kradną? Masz takie auto? Oto modele, których trzeba mocno pilnować przez złodziejami W Polsce cały czas dochodzi do kradzieży samochodów. Co prawda jest ich mniej niż jeszcze 10 lat temu, ale ciągle auta nielegalnie zmieniają właścicieli. Od kilku lat w Polsce złodzieje kradną rocznie ponad 6 tysięcy samochodów. W 2022 roku skradziono dokładnie 6157 pojazdów osobowych i dostawczych o wadze do 6 ton dopuszczalnej masy całkowitej.

📢 Dodatki dla emerytów po 65. i 75. roku życia. Warto skorzystać! Nawet aż 500 złotych dla seniora w 2023 roku Emerytura 2023. Seniorzy, którzy ukończyli 65. oraz 75. rok życia mogą otrzymywać o wiele wyższe świadczenie emerytalne. Co trzeba zrobić? Otóż wystarczy spełnić kilka warunków, aby dostawać nawet 500 zł dodatkowych środków. Niektórzy mogą otrzymać znacznie więcej! Również po 60. i 75. roku życia jest kilka sposobów na dodatkowy zastrzyk gotówki. Zobacz szczegóły. 📢 Aktualne zarobki żołnierzy w 2023 roku. Wojsko Polskie rozpoczęło rekrutację z atrakcyjnymi wynagrodzeniami Obecnie w Polsce obowiązują przepisy wynikające z ustawy o obronie ojczyzny, które zakładają dobrowolność zasadniczej służby wojskowej. Ta może być również pełniona w rezerwie aktywnej oraz pasywnej. Zmieniło się również podejście do wynagrodzeń dla żołnierzy, co też sprawia, że dla wielu osób taka ścieżka rozwoju wydaje się lukratywna. Teraz jednak nie każdy zostanie żołnierzem Rzeczypospolitej Polskiej - wpierw trzeba spełnić konkretne wymagania. A jakie zarobki czekają tych, którzy je spełnią i będą robić karierę wojskową?

📢 Lepiej nie odbieraj tych numerów telefonu! Możesz stracić pieniądze! Wiemy, które połączenia są niebezpieczne [Lista] Wielu oszustów swoje działania koncentruje na przekonaniu nas, że są osobami godnymi zaufania. Podszywają się pod pracowników banków i innych istotnych instytucji. Są pewne numery, o których już teraz wiadomo, że powinniśmy ich unikać. Jakie to połączenia są niebezpieczne? Zobacz! 📢 Kujawsko-Pomorskie. Ekskluzywne rezydencje i wille milionerów dostępne na rynku nieruchomości w regionie Jak wyglądają rezydencje, pałace i wille milionerów z regionu? Przekonajcie się sami! W naszym materiale prezentujemy aktualne ogłoszenia z portalu Otodom.pl, które dotyczą najdroższych nieruchomości z powiatu toruńskiego. Zobacz, ile trzeba wydać!

📢 Te samochody używane są mało awaryjne. Wybierz racjonalnie, korzystając z rankingu ADAC Trafić na dobry używany samochód to marzenie wielu kierowców. Ofert samochodów z drugiej ręki nie brakuje. Wiele z nich jest w dobrym stanie technicznym. Inne są tylko "podrasowane" przez właścicieli, by łatwiej je było sprzedać. Jak odróżnić jedne od drugich? Jak znaleźć ten najmniej awaryjny? Tui z pomocą przychodzą różnego rodzaju rankingi awaryjności przygotowywanych przez ADAC. Nie są idealne, ale na pewno dają obraz używanych modeli, które warto kupić.

📢 Jeśli masz te objawy, to być może zmagasz się z niedoborem kwasów omega-3 w organizmie Kwasy omega-3 są dla twojego organizmu ważniejsze niż myślisz. Związki te wykazują szereg właściwości prozdrowotnych. Korzystnie wpływają między innymi na pracę mózgu, serca czy narządu wzroku. Jakie jest znaczenie kwasów omega-3 i jak zadbać o to, by dostarczać organizmowi ich odpowiednią ilość? Co się dzieje z organizmem, gdy jest ich za mało? 📢 Zaplanowane przerwy w dostawie energii elektrycznej w Kujawsko-Pomorskiem. Sprawdź, czy to dotyczy Twojej lokalizacji Znamy najnowsze informacje o planowanych wyłączeniach prądu w regionie kujawsko-pomorskim. Zobaczcie, gdzie w ciągu najbliższych dni zabraknie energii elektrycznej. 📢 Choroby zawodowe - wykaz w 2023 roku. Za te choroby otrzymasz gigantyczne odszkodowanie Choroby zawodowe powstają w wyniku długotrwałego narażenia na czynniki związane z pracą. Powstają wskutek stałego przebywania ciała w niedogodnej pozycji, systematycznego wykonywania forsownych czynności lub regularnego przebywania w otoczeniu zawierającym czynniki szkodliwe dla zdrowia. Zobaczcie jakie choroby powstają w pracy.

📢 Emerytury wrześniowe - nowa tabela. Mamy kwoty po dodaniu czternastki i aktualnych podatkach Czternasta emerytura będzie w tym roku najwyższa w historii, a świadczenie otrzyma nawet ponad osiem milionów osób. Pieniądze trafią do emerytów i rencistów wraz z podstawowym świadczeniem we wrześniu. Zobaczcie wyliczenia czternastych emerytur w 2023 roku. W niedzielę 20.08. roku prezes PiS, wicepremier Jarosław Kaczyński ogłosił, że tegoroczna wysokość świadczenia będzie wyższa - wyniesie 2200 zł netto.

📢 Znaki zodiaku - tym znakom gwiazdy wróżą duże pieniądze. Uważaj, aby nie przegapić okazji Niby pieniądze szczęścia nie dają ale zdecydowanie lepiej jest je mieć niż nie. Choć wszystkiego za pieniądze nie kupimy to jednak ich posiadania może nam sporo ułatwić. A co gdybyśmy mieli szansę na jakieś ekstra pieniądze? Na co byśmy je wydali? Sprawdzamy którym znakom zodiaku gwiazdy wróżą ekstra pieniądze w najbliższym czasie. Jesteście na liście?

📢 Stylizacje Aleksandry Kwaśniewskiej. Tak się ubiera córka byłego prezydenta Polski [zdjęcia] Aleksandra Kwaśniewska i jej styl - tak ubiera się córka byłej pary prezydenckiej. W galerii zamieszczamy kilkanaście przykładowych stylizacji, w których pojawiała się Aleksandra Kwaśniewska na przestrzeni ostatnich lat. Sama Kwaśniewska kiedyś przyznała, że do mody specjalnie nie przywiązuje uwagi i stawia na ekologię. Jak podobają się Wam jej kreacje? Zobaczcie zdjęcia! 📢 Natalia Janoszek - tak mieszka kontrowersyjna "gwiazda" Bollywood [zdjęcia] Natalia Janoszek to kontrowersyjna celebrytka, której "karierę" w Bollywood prześwietlił Krzysztof Stanowski. Współwłaściciel Kanału Sportowego udowodnił, że Janoszek w Bollywood, a tym bardziej w Hollywood, nie ma statusu gwiazdy. Kupowanie followersów, płatne wejścia na pokazy w Cannes, dopisywanie się do obsady filmów. To tylko niektóre z zarzutów wobec Natalii Janoszek.

📢 Mądre rasy psów - te psy uznawane są za najinteligentniejsze. Zobaczcie ranking najmądrzejszych psów Pies to najlepszy przyjaciel człowieka. Psy są wyjątkowo wiernymi ale i mądrymi stworzeniami. Ale nawet wśród psów wyróżnia się rasy bardziej inteligentne. A co wpływ na inteligencję naszych czworonogów? Zobaczcie ranking najinteligentniejszych psich ras. Te psy szybko się uczą.

📢 Tabela emerytur od 1 marca 2024 - wyliczenia. Po podwyżce i waloryzacji tyle pieniędzy dostaną emeryci Tabela emerytur od marca 2024 roku przedstawia ile seniorzy dostaną pieniędzy na konto po waloryzacji emerytur. Na podstawie zapisów w ustawie budżetowej możemy już teraz wyliczyć, jak duża będzie waloryzacja emerytur w 2024 roku. Wyliczenia dla konkretnych kwot znajdziesz w galerii. Sprawdź jak może w marcu 2024 roku urosnąć Twoja emerytura.

📢 Czternasta emerytura - nowe stawki. Tyle pieniędzy dostaną seniorzy w 2023 roku - wyliczenia Jarosław Kaczyński zapowiedział podwyżkę 14. emerytury. Pieniądze na konta emerytów i rencistów trafią we wrześniu. Nie wszyscy seniorzy otrzymają jednak maksymalną kwotę świadczenia. W artykule poniżej przedstawiamy terminy oraz zasady wypłat dodatkowego świadczenia. Zobacz, jaki przelew dostaniesz na konto. Mamy nowe wyliczenia prognozowanych czternastych emerytur! 📢 Andrzej Gołota - tak wygląda jego syn. Podobny do ojca, olimpijskiego medalisty pięściarza? Andrzeja Gołoty nie trzeba przedstawiać chyba nikomu. Tę legendę polskiego sportu znają wszyscy. Kariera Andrzeja Gołoty już dawno dobiegła końca, ale kibice wciąż pamiętają czasy, gdy wstawali w środku nocy i przeżywali kolejne walki naszego asa wagi ciężkiej. Były sportowiec mieszka z rodziną w USA, a dzięki aktywności w sieci jego żony, możemy zobaczyć, jak wygląda syn Andrzeja Gołoty.

📢 Toruń. Atak nożem na pracownicę biblioteki. Czy młody Kazach był poczytalny? 22-letni Pavel V., obywatel Kazachstanu, ma zarzuty usiłowania zabójstwa. W lasku przy ul. Balonowej w Toruniu zaatakował nożem kobietę. Teraz ważą się jego losy, bo po obserwacji psychiatrycznej biegły ma wydać opinię na temat jego poczytalności.

📢 Niebezpieczny wypadek w Papowie Toruńskim z udziałem motocykla i samochodu osobowego Dzisiaj (piątek, 1 września) w Papowie Toruńskim doszło do groźnego zdarzenia drogowego z udziałem motocykla i samochodu osobowego. Zdarzenie miało miejsce na wyjeździe z Papowa Toruńskiego w DK91. 📢 Te rasy psów żyją najdłużej, a te najkrócej. Są najnowsze wyniki badań naukowców LISTA 1.09.2023 Każdy właściciel chce, aby jego zwierzę, przyjaciel, było z nim jak najdłużej. Niektóre rasy psów dożywają nawet 20 lat. Niestety są to nieliczne przypadki. Przeciętna długość życia czworonogów wynosi kilkanaście lat. Niektóre nie dożywają dziesięciu... Z naszego materiału dowiecie się, które rasy psów żyją najkrócej, a której najdłużej. Dane pochodzą z raportu opublikowanego przez naukowców na łamach czasopisma Nature.

📢 Prezydent mianował dyrektorów toruńskich przedszkoli i szkół na nową kadencję Podczas corocznej narady szefów placówek oświatowych w Toruniu tuż przed pierwszym dzwonkiem pożegnano odchodzących dyrektorów, a prezydent Michał Zaleski wręczył nominacje ich następcom. 📢 Znaczenie imion - ludzie o tych imionach są najbardziej złośliwi. Sprawdź znaczenie popularnych imion Wybór imienia dla młodego człowieka to wielka odpowiedzialność. Choć oficjalnie imię można zmienić to jednak często zostajemy przy wyborze naszych najbliższych. Imiona jak się okazuje niosą za sobą także pewną moc, w którą wierzono już od dawna. Do każdego imienia przyporządkowane są cechy charakteru jakie dostaje dziecko wraz z nim. Zobaczcie do których imion przyporządkowana jest złośliwość. 📢 Henryk Gołębiewski zagra w filmie kręconym w Toruniu. Cegiełka będzie Taksówkarzem Henryk Gołębiewski, aktor znany z kręconych w latach 70. serialach dla młodzieży, zagra tytułową rolę w kręconym w Toruniu filmie fabularnym "Taksówkarz".

📢 Te auta miejskie warto kupić. Są małe, wygodne i mało palą. Sprawdź TOP 10 samochodów do miasta Miasto tętni życiem, a poruszanie się po ulicach wymaga sprawnego i oszczędnego środka transportu. Coraz więcej kierowców decyduje się na małe, kompaktowe samochody miejskie, które świetnie radzą sobie w zatłoczonych ulicach i pozwolą zaoszczędzić na paliwie. W tym artykule przedstawiamy TOP 10 aut do miasta, które są małe, wygodne i oszczędne. 📢 Toruń pamięta. Tak uczczono 84. rocznicę wybuchu II wojny światowej [zdjęcia] Uroczystością patriotyczną przed obeliskiem "Ku Czci Poległych i Pomordowanych przez hitlerowskiego najeźdźcę w latach 1939-1945" rozpoczęły się w Toruniu obchody 84. rocznicy ataku Niemiec na Polskę, czyli wybuchu II wojny światowej. 📢 Agnieszka Radwańska jako piękna modelka i komentatorka meczów Igi Świątek ZDJĘCIA Agnieszka Radwańska bardzo udanie odnajduje się po zakończeniu kariery na korcie. Była tenisistka spełnia się w roli matki, ale nie rezygnuje z innych aktywności. Chętnie np. bierze udział w sesjach fotograficznych, o czym można przekonać się oglądając jej zdjęcia w mediach społecznościowych. Została także przy tenisie, kibicując Idze Świątek i komentując jej mecze w roli eksperta. Na początku roku poleciała także do Australii wraz z mężem Dawidem Celtem, by prowadzić polską ekipę w zawodach drużynowych. Zobaczcie w GALERII zdjęcia krakowianki. Przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE

📢 Tak właśnie wyglądał ślub Krzysztofa Rutkowskiego ZDJĘCIA. Krzysztof Rutkowski i Maja Plich wzięli ślub. Co to było za wydarzenie! Krzysztof Rutkowski i Maja Plich są już oficjalnie małżeństwem. Tylko u nas zobaczycie nagranie z ceremonii ślubnej w pałacowym ogrodzie!

📢 Aby żadne dziecko się nie zadławiło! Toruń kupi urządzenia dla żłobków - udrażniają drogi oddechowe. Potem dla przedszkoli W lipcu br. w Rzeszowie zmarł 3-latek, który w żłobku zadławił się winogronem. Ta tragedia wszystkim dała do myślenia. Prezydent Torunia zapowiada, że w br. miasto kupi urządzenia udrażniające drogi oddechowe dla miejskich żłobków, a analizuje takie zakupy dla wszystkich 18 miejskich przedszkoli i 16 szkół z oddziałami przedszkolnymi. 📢 Mężczyźni o tych imionach są najgorszymi mężami. Mają trudny charakter [LISTA] 01.09.2023 Od początku wydają się wspaniałymi partnerami życiowymi, a po ślubie wszystko diametralnie się zmienia. Co możemy wyczytać z konkretnych imion? Zobacz, jacy mężczyźni muszą się bardzo starać w roli mężów. Potrzeba jednak więcej silnej woli - ci mężczyźni muszą się mocniej starać, aby być dobry mężami. Zobacz listę męskich imion, które mogą świadczyć o trudnym charakterze.

📢 Oto jak wyglądały wnętrza w czasach PRL-u. Pamiętacie taki wystrój mieszkań? Styl lat 60., 70., 80. Ta moda wróciła! Jak wiadomo, moda zawsze wraca. Niezależnie od tego, czy dany trend dotyczy ubrań, czy też wnętrz - styl, który propagowano kilka dekad temu triumfalnie powraca w 2023 roku. Pragniecie wrócić pamięcią do lat PRL-u? W naszej galerii przypominamy, jak wyglądały wnętrza w tamtych czasach! Pamiętacie? 📢 Tego nie jedz, nie kupuj w Biedronce, Lidlu i innych sklepach. Oto nowe produkty wycofane ze sprzedaży. UWAGA! Patrz na ostrzeżenia GIS! Żywność z najpopularniejszych supermarketów bywa wycofywana ze sprzedaży. Główny Inspektorat Sanitarny ostrzega przed produktami, które można było kupić w takich sklepach jak Lidl, Kaufland, Biedronka czy Rossmann. Sprawdź, czego nie należy spożywać, i co trzeba wyrzucić. Nazwy, numer partii, producent.

📢 Te stare meble z PRL są warte majątek! Sprawdź, jakie meble są poszukiwane przez kolekcjonerów. Ceny mebli z PRL 1.09.2023 Te stare meble z PRL mogą być warto ogromne pieniądze! Wielu Polaków z sentymentem lubi wracać do czasów PRL, a szczególnie do przedmiotów, którymi w ówczesnym czasie się posługiwaliśmy. Mają one swój wyjątkowy charakter. Mimo, że lata upływają, wiele osób nie chce się z nimi rozstawać, pozostawiając na pamiątkę. Należą do nich m.in. kryształy, sztućce, porcelana, zabawki, a nawet meble. Wraca moda na przedmioty z czasów PRL. Kolekcjonerzy są w stanie zapłacić za nie naprawdę spore pieniądze. Za jaką cenę można na portalach aukcyjnych znaleźć stare meble z PRL? Sprawdźcie! 📢 Takie są skutki uboczne picia zielonej herbaty. Oni nie mogą jej pić. Jeden z najzdrowszych napojów nie dla każdego 1.09.2023 Skutki uboczne picia zielonej herbaty - dla kogo może być szkodliwa? Zielona herbata zawiera pewne związki, które nie są korzystne dla każdej osoby. Dlatego niektórzy muszą uważać na ilość spożywanego napoju, ponieważ skutki uboczne mogą być poważne. Oto kto powinien unikać picia zielonej herbaty i jakie mogą wystąpić poważne skutki uboczne. Przeczytaj więcej!

📢 To już pewne! Padły oficjalne propozycje dotyczące nowego wieku emerytalnego. Kobiety od 55 lat, mężczyźni od 60 lat? 1.09.2023 Wiek emerytalny w Polsce wywołuje wiele emocji. Będzie wprowadzony w Polsce nowy wiek emerytalny? Kto będzie mógł się ubiegać o wcześniejszą emeryturę? Co jest zawarte w proponowanych projektach? Mateusz Morawiecki wskazał - Pokazaliśmy mechanizmy emerytur pomostowych czy pomostowo-stażowych, które zostały uzgodnione z Solidarnością, a temat w szerszym zakresie będzie negocjowany. Sprawdź szczegóły! 📢 Seniorze! Sprawdź, dlaczego możesz nie dostać 14. emerytury. Decyduje o tym ten jeden niuans! [1.09.2023] Niezbyt optymistyczne wieści dla wybranych emerytów. Otóż, jak się okazuje, nie wszyscy otrzymają w tym roku czternastą emeryturę. Dlaczego niektórzy seniorzy nie dostaną czternastki? Kto może na nią liczyć i jakie dokładnie kwoty wpłyną na konta? Wyjaśniamy to w artykule i galerii!

📢 Ktoś nęka byłego wiceprezydenta Torunia. Pomalowali mu samochód i płot Kto nęka Janusza Strześniewskiego, byłego wiceprezydenta Torunia? Nieznani sprawcy pomalowali ogrodzenie jego domu oraz samochód. Pozostawili po sobie wulgarne hasła. 📢 Takie są emerytury byłych wojskowych w 2023 r. Oto średnie wyliczenia emerytalne na poszczególnych stopniach. Ile otrzymują byli żołnierze? Stawki emerytalne byłych wojskowych w 2023 r. zależą od wielu czynników. Jednym z nich jest oczywiście staż służby wojskowej, a także stopień, na jakim dana osoba kończyła swoją służbę w wojsku. Maksymalna emerytura wojskowa może wynieść 75 proc. pensji, jaką wojskowy otrzymywał podczas ostatnich lat swojej służby. Co to oznacza? W przypadku byłych żołnierzy na wysokich stopniach, świadczenie może wynosić nawet kilkanaście tysięcy złotych netto. Jak prezentują się stawki emerytur wojskowych na poszczególnych stopniach w 2023 r.? Sprawdź uśrednione stawki!

📢 Kujawsko-Pomorskie. Uwaga, złodziej! Samoobrona lokatorów: plakaty i monitoring "Uwaga, złodziej! - takimi plakatami ostrzegają się wzajemnie mieszkańcy ul. Poniatowskiego w Toruniu. W lipcu przestępcy usiłowali tutaj włamywać się do mieszkań. Dotąd ich nie ujęto. Pozostał strach, ale i mobilizacja. 📢 We wsi zbudowali zamek ze słomy – to witacz dożynkowy! Jest fosa, brama, a nawet książę na koniu i królewna w okienku – Zamek ze słomy zachwycił mnie i musiałam się zatrzymać! Jestem pod ogromnych wrażeniem pomysłowości i zaangażowania ludzi – mówi nam jedna ze zwiedzających ogromnych rozmiarów witacz dożynkowy w Sierakowie. Mieszkańcy tej kujawsko-pomorskiej wsi co roku zaskakują rozmachem swojej ozdoby. Na zamkowym dziedzińcu sporo się dzieje. Koniecznie zajrzyjcie! 📢 To jest nowy Polonez! Słynny "Poldek" albo "Borewicz", czyli Polonez w nowym wydaniu. Legenda polskiej motoryzacji | ZDJĘCIA, WIDEO Polonez, marzenie polskich kierowców. Tak było! Na polskie ulice wróci nowy Polonez - legenda w nowej szacie? Jak przyznają fani czterech kółek, to byłby niesamowity widok. Kultowy "Poldek" czyli "Borewicz" stracił swoje kanty sprzed lat, a jego nowoczesna bryła przyciąga wzrok fanów motoryzacji. Tak wygląda Polonez w wersji koncepcyjnej i w wizjach projektantów. Polska motoryzacja i jej legendy mają potencjał!

📢 Pierwszy wrześniowy weekend. Jakie atrakcje czekają na mieszkańców Torunia? Wakacje dobiegają ku końcowi. Z tej okazji w wielu miejscach w Toruniu zaplanowano wydarzenia żegnające lato. Nie zapomniano jednak o upamiętnieniu rocznicy wybuchu II wojny światowej. Co jeszcze czeka na torunian? Przygotowaliśmy spis najciekawszych atrakcji. 📢 Nowa procedura rejestracji u lekarza: Poznaj sposób na potwierdzenie tożsamości podczas wizyty! Od 14 lipca 2023 roku ma obowiązywać przepis pozwalający na to, aby aplikacja mObywatel była uznawana za trzeci już dokument, którym można potwierdzić tożsamość. Ma działać obok dowodu osobistego oraz paszportu. Co istotne, aplikacja ma być uznawana przy rejestracji w szpitalu lub u lekarza na takich samych zasadach, jak wspomniane fizyczne dokumenty. Co dokładnie warto wiedzieć o nadchodzących zmianach?

📢 Wielkie ilości tytoniu milionowej wartości. Nielegalna wytwórnia papierosów spod Torunia zlikwidowana Funkcjonariusze wydziału do walki z przestępczością gospodarczą toruńskiej komendy postawili zarzuty 32-latkowi, który przechowywał w stodole ponad 1,5 tony krajanki tytoniowej i 3 tysiące sztuk papierosów bez polskich znaków akcyzy. Należności Skarbu Państwa zostały narażone na stratę w kwocie ponad 1,3 miliona złotych. Gdzie była ta stodoła?

📢 Auto Moto Show w Toruniu: w pierwszą niedzielę września w MotoParku W niedzielę 3 września w MotoParku w Toruniu odbędzie się kolejna edycja największego moto show w północnej części Polski. W kilkunastu strefach zaprezentowanych zostanie około ćwierć tysiąca wyjątkowych pojazdów, począwszy od stuletnich zabytków po nowe auta segmentu supercars. 📢 Tak wygląda Izera, polski elektryk. Zobacz, jak się prezentuje. Kiedy trafi na polskie ulice? Zdradzamy szczegóły i plany inwestycji Polski samochód elektryczny - Izera. Tak może wyglądać! Wiemy, kiedy Izera trafi do masowej produkcji. Przedstawiamy szczegółowe informacje dotyczące samochodu elektrycznego z Polski, który zgodnie z zapowiedziami prezesa spółki Piotra Zaremby, na ulice powinien wyjechać w ciągu 24 miesięcy. Jak prezentuje się Izera? Zobacz galerię zdjęć i daj znać w komentarzu, czy kupiłbyś taki samochód.

📢 Kalendarz roku szkolnego 2023/2024. Wiemy, które dni są wolne od szkoły. Sprawdź terminy ferii zimowych, przerw świątecznych i nie tylko Rozpoczęcie roku szkolnego 2023/2024 będzie później niż zwykle, nie 1 września, jak to bywa zazwyczaj, ale 4 września. Sprawdźcie, ile dni wolnych od szkoły mieli uczniowie w wakacje, ale też w kolejnym roku szkolnym w związku z bożonarodzeniową przerwą, feriami zimowymi, wiosenną przerwą świąteczną, majówką i nie tylko. Oto kalendarz roku szkolnego 2023/2024.

📢 PiS ogłosiło jedynki wyborcze. Oni otwierają listy w Bydgoszczy i Toruniu Kolejne ugrupowania przedstawiają swoje listy kandydatów w październikowych wyborach parlamentarnych. W czwartek 31 sierpnia swoje "jedynki" przedstawiło Prawo i Sprawiedliwość. W Bydgoszczy listę otworzy Paweł Szrot, w Toruniu Krzysztof Szczucki. 📢 Marcin Wójcik z kabaretu "Ani mru mru" - tak mieszka i żyje na co dzień. Gwiazdor prywatnie gra na perkusji Marcin Wójcik to jeden z najsłynniejszych polskich artystów kabaretowych. Gwiazdor, który ma za sobą setki udanych skeczy i miliony rozbawionych Polaków, prowadzi na co dzień bardzo aktywny tryb życia. Zobaczcie, jak mieszka i żyje na co dzień Marcin Wójcik. To zapalony miłośnik sportów ekstremalnych i zwierząt!

📢 Pani Wanda Pawlikowska z Torunia skończyła 100 lat! Kocha przyrodę, podróże i modę. Jest w świetnej formie Trudno w to uwierzyć, ale ta energiczna i elegancka torunianka skończyła 100 lat! Wanda Pawlikowska uwielbia kontakt z przyrodą, podróże, lekturę i... modę. To jej prywatna recepta na długie życie i to w świetnej formie. 📢 Czternasta Emerytura 2023 - końcowa tabela wyliczeń. Wyliczenia netto i brutto - wrzesień 2023 Wyjaśniamy, na jakich zasadach będą wypłacane czternastki i kto jest uprawniony, by dostać dodatkowe pieniądze. Sprawdziliśmy, ile pieniędzy trafi na konta seniorów wraz z "czternastką". Mamy tabele wyliczeń brutto i netto czternastej emerytury. Uwaga! W niedzielę 20.08. prezes PiS, wicepremier Jarosław Kaczyński ogłosił, że tegoroczna wysokość świadczenia będzie wyższa - wyniesie 2200 zł netto. 📢 Horoskop finansowy na wrzesień 2023 roku. Te znaki zodiaku czekają finansowe kłopoty Horoskop to pewnego rodzaju przepowiednia dotycząca przyszłości poszczególnych znaków zodiaku. Zobaczcie, co nas czeka we wrześniu w kwestiach finansowych. Które znaki czekają duże pieniądze, a które mogą wpaść w tarapaty? A może ktoś ma szanse na wygraną? Sprawdzamy horoskop finansowy na najbliższe dni.

📢 Obchody 30-lecia Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu W środę 30 sierpnia w toruńskich Jordankach odbyły się obchody 30-lecia WFOŚiGW. Podsumowano działania na rzecz środowiska i uhonorowano zasłużonych pracowników. Zwieńczeniem jubileuszu był koncert Alicji Majewskiej. 📢 Nieznane numery - uważaj na te numery telefonów. To może być próba oszustwa Oszuści cały czas szukają nowych sposobów na kradzież pieniędzy. W ostatnich miesiącach ataki oszustów coraz częściej skierowane są na użytkowników telefonów komórkowych. Odbieranie połączeń z niektórych numerów lub próba oddzwonienia na te numery może się skończyć utratą pieniędzy. Sprawdźcie, na które numery telefonów należy uważać! 📢 Szef toruńskiej drogówki będąc po służbie uniemożliwił jazdę pijanemu rowerzyście Podinspektor Tomasz Bałuk, naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego toruńskiej komendy, udowodnił, że policjantem jest się 24 godziny na dobę. W czasie wolnym od służby uniemożliwił jazdę pijanemu rowerzyście.

📢 20. urodziny zakładu „Płatków” w Lubiczu. Był piknik rodzinny dla załogi To się nie zdarza często. Z okazji jubileuszu Zakładu Cereal Partners Poland Toruń-Pacific w Lubiczu, w którym od 2003 roku firma produkuje zbożowe batoniki Nestlé, zarząd firmy zaprosił załogę na piknik rodzinny.

📢 Tak kiedyś wyglądała codzienność uczniów! Oto archiwalne szkolne zdjęcia z XX wieku Do końca wakacji nie zostało za wiele dni. Wkrótce rozpocznie się nowy rok szkolny, a uczniowie wypełnią klasy i korytarze w budynkach. Jak kiedyś wyglądała szkolna rzeczywistość? Czy sporo się zmieniło w ostatnich kilkudziesięciu latach? Prezentujemy stare zdjęcia z Narodowego Archiwum Cyfrowego. 📢 Kibice na meczu Apator Toruń - Betard Wrocław. Nowe zdjęcia z Motoareny! Kilkanaście tysięcy kibiców głośno i wytrwale dopingowało toruńskich żużlowców w walce o finał z PGE Ekstraligi. For Nature Solutions Apator zremisował z Betardem Wrocław, a był o włos od wygranej. Tak torunianie kibicowali na Motoarenie. Zobaczcie zdjęcia z trybun toruńskiego stadionu. 📢 Tak kibicowaliście "Aniołom" w półfinale PGE Ekstraligi. Zobaczcie zdjęcia trybun! Co to był za mecz, co były za emocje! For Nature Solutions Apator Toruń zremisował w półfinale PGE Ekstraligi z Betardem Wrocław. Byliście w tłumie kibiców na Motoarenie? Poszukajcie się na zdjęciach w naszej galerii.

📢 Pracodawcy szukają rąk do pracy. Takie zarobki oferują teraz znane firmy w Toruniu i okolicy Niskie bezrobocie, głód rąk do pracy, wzrost od lipca minimalnej pensji krajowej i presja płacowa - co to zmieniło na rynku pracy w Toruniu? Jakie wynagrodzenia oferują teraz znane w mieście zakłady i firmy? Sprawdzamy.

📢 Syn Kayah i Rinke Rooyensa to już dorosły mężczyzna. Zobaczcie, jak wygląda! ZDJĘCIA Kayah i Rinke Rooyens doczekali się jednego wspólnego dziecka, syna Rocha. Dziś jest on już dorosłym mężczyzną, który utrzymuje dobre relacje z obojgiem rodziców. Jak wygląda i czym się zajmuje Roch Rooyens? 📢 Mieszkania jak cele więzienne, osiedla jak obozy. Oto największe współczesne absurdy budowlane 28.08.2023 W całej Polsce powstają nowoczesne osiedla, a ceny mieszkań w takich kompleksach przebijają kolejne granice. Wątpliwości budzą jednak rozwiązania stosowane przez niektórych deweloperów. Absurdalnie małe ogródki, kilkumetrowe place zabaw czy wszechobecne płoty z drutu stają się smutną codziennością. 28.08.2023.

📢 Poszukiwane rzadkie monety PRL. Te są najrzadsze! Ile można dostać za obiegowe monety PRL-u? Co wystawić na aukcję? Wartość kolekcjonerska niektórych przedmiotów robi wrażenie zwłaszcza w przypadku pieniędzy, których faktyczne nominały w ogóle by nie sugerowały tak dużej wartości. Dotyczy to w szczególności pieniędzy z PRL-u, które obecnie są warte kilkadziesiąt, a nawet kilkaset razy więcej niż były warte w dniu pojawienia się na rynku. O jakich monetach dokładnie mowa i dlaczego w ogóle są tyle warte? Za jakie monety kolekcjonerzy zapłacą krocie? Sprawdź koniecznie!

📢 Tych aut warto unikać! Zobacz listę najbardziej awaryjnych modeli według raportu ADAC. Kupując te auta licz się z szybką wizytą w warsztacie Jak kupić używany samochód? Kierować się głosem serca czy opiniami fachowców? Nie zawsze auto, które nam się podoba, jest również bezawaryjne. Często, niestety, plasuje się w rankingach tych najbardziej awaryjnych. Nikt przecież nie chce, by jego auto więcej czasu niż na drogach spędzało w warsztacie. Uważaj na te samochody! Zobacz szczegóły w naszej galerii!

📢 Ten sprzęt był popularny w PRL-u! Co dzisiaj dzieje się z tymi markami? Które z nich istnieją do dzisiaj? [ZDJĘCIA] W czasach PRL-u wbrew pozorom miał miejsce wyraźny rozkwit technologii. Choć dzisiaj postęp zdaje się być o wiele większy, a sprzęt diametralnie nowocześniejszy, niektóre urządzenia z PRL-u były niezwykle nowoczesne. Marki odpowiedzialne za ich powstanie były niegdyś niezwykle znane. Część z nich przetrwała do dzisiaj! Co się z nimi dzieje?

