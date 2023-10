Prasówka 2.10.2023 - najważniejsze wydarzenia. Przygotowaliśmy przegląd prasy z wczoraj

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 1.10. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Takie są modne fryzury, które odejmą Ci lat - zdjęcia i inspiracje. Tak najlepiej obciąć włosy”?

Prasówka 2.10: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Takie są modne fryzury, które odejmą Ci lat - zdjęcia i inspiracje. Tak najlepiej obciąć włosy Jesień to dobry czas na zmianę fryzury. Okazuje się, że to właśnie w tym czasie kobiety decydują się na najodważniejsze posunięcia w swoim wyglądzie. Nim jednak zdecydujemy się na odważny krok warto sprawdzić, czy wymyślona fryzura będzie pasować do nas. Tu nieoceniona będzie ocena doświadczonej fryzjerki, która pomoże nam wybrać coś co sprawi ze będziemy wyglądać młodziej i piękniej. Zobaczcie, które modne fryzury na jesień 2023 odejmą nam lat.

📢 Ulgi podatkowe 2023. Tyle pieniędzy zwrotu z podatku dostaniemy w 2024 roku Ulgami podatkowymi nazywamy zwolnienia, odliczenia, obniżki albo zmniejszenia, dzięki którym możemy obniżyć podstawy opodatkowania lub wysokość podatku. Dostępnych jest kilkadziesiąt ulg podatkowych, dzięki którym w 2024 roku będziemy mogli zapłacić niższy podatek lub nawet otrzymać zwrot pieniędzy. Zobaczcie co warto odliczyć od podatku.

📢 Mądre rasy psów - te psy uznawane są za najinteligentniejsze. Zobaczcie ranking najmądrzejszych psów Pies to najlepszy przyjaciel człowieka. Psy są wyjątkowo wiernymi ale i mądrymi stworzeniami. Ale nawet wśród psów wyróżnia się rasy bardziej inteligentne. A co wpływ na inteligencję naszych czworonogów? Zobaczcie ranking najinteligentniejszych psich ras. Te psy szybko się uczą.

Prasówka 2.10: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Znaki zodiaku, które będą miały szczęście w październiku. Na nich czeka duże bogactwo Czasami szczęściu trzeba dopomóc, a czasem los sprzyja nam bez szczególnego powodu. Astrologowie twierdzą, że nasze szczęście może zależeć od aktualnego układu gwiazd i planet. Wróżka Roma przygotowała już horoskop na październik dla wszystkich znaków zodiaku. Sprawdź, jakie znaki zodiaku mogą liczyć na powodzenie w miłości i finansach!

📢 Ewa Drzyzga - tak mieszka i żyje na co dzień w Krakowie. Oto jej przytulny dom Ewa Drzyzga choć zawodowo realizuje się w Warszawie, swój azyl odnalazła w Krakowie. Dziennikarka w Małopolsce posiada przytulny dom, w którym odpoczywa i przygotowuje posiłki dla swoich bliskich. Zobacz, jak tam jest. Tak mieszka i żyje na co dzień Ewa Drzyzga. 📢 Zwrot pieniędzy za prąd w 2023 roku - nowe zasady. Kto dostanie zwrot po zmianie limitów z 2000 kWh na 3000 kWh? Od 19 wrześnie obowiązuje rozporządzenie dotyczące szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie energią elektryczną. Co to dla nas zmienia? Wiele osób, które spełnią warunki mogą otrzymać zwrot kosztów. Na oszczędności możemy liczyć także dzięki zwiększeniu o 1000 kWh limitów zamrożenia cen energii elektrycznej w 2023 roku. Zobaczcie, kto otrzyma zwroty.

📢 Oto Aneta Kręglicka, Miss Świata 1989 - tak wygląda w wieku 58 lat! Zobaczcie zdjęcia [2.10.2023] Tak wygląda dziś Aneta Kręglicka. Trudno uwierzyć, ale skończyła 58 lat! Aneta Kręglicka to polska modelka i bizneswoman, która 34 lata temu została Miss Polonia, Miss Świata i Queen of Europe. Patrząc na jej najnowsze zdjęcia, trudno uwierzyć, że ma już 58 lat. Zobaczcie, jak dziś wygląda najpiękniejsza kobieta świata 1989 roku, przez wielu uważana za najpiękniejsza Polkę wszech czasów. 📢 Toruń. Matka Damiana zabitego na pasach przy ul. Andersa: "Sprawca nawet nie przeprosił. Ból ogromny, sprawiedliwość żadna..." Nie milkną kontrowersje wokół wyroku, jaki Sąd Rejonowy w Toruniu wydał za śmiertelne potrącenie 20-letniego Damiana na pasach przy ulicy Andersa. Matka, która była oskarżycielem posiłkowym, nie usłyszała od sprawcy nawet słowa "przepraszam" w sądzie.

📢 Kolejne bonusy dla tej grupy zawodowej? Pierwsze podwyżki mają być jeszcze przed wyborami O wzroście wynagrodzeń w szkołach mówi się ostatnio coraz częściej. Resort edukacji ostatecznie zmienia niekorzystną interpretację przepisów. O czym w "Dzienniku Gazeta Prawna" mówił Waldemar Jakubowski, przewodniczący Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ "Solidarność". Natychmiastowo dodatkowe środki mają dostać pedagodzy - ale jest szansa na wyższe podwyżki dla nauczycieli od 2024 roku! 📢 TOP najbogatszych Polaków według Forbesa. Szok! Kim są, czym się zajmują, jakie mają firmy i ogromne majątki? Rokrocznie magazyn Forbes przedstawia ranking najbogatszych Polaków. Kim są najbardziej zamożni obywatele Polski, czym się zajmują i jak duże są ich majątki? Zobaczcie sami w naszej galerii. Te sumy mrożą krew w żyłach.

📢 Kujawsko-Pomorskie. Tanie domy od komornika w październiku: już od 87 tys. zł W październiku komornicy w Kujawsko-Pomorskiem licytować będą domy m.in. w Toruniu, Bydgoszczy, Ciechocinku, pod Grudziądzem i Inowrocławiem. Najtańsze wystawione są na sprzedaż z ceną wywołania niższą niż 100 tys. zł. Oto szczegóły i zdjęcia.

📢 Takie są skutki niedoboru witaminy B6. Sprawdź czy masz takie objawy Witaminy pełnia kluczowa role dla prawidłowego funkcjonowania naszego organizmu. są niezbędne. Jedną z nich jest witamina B6. Ma ważna funkcję do spełnienia. Odpowiada m.in. za pracę układu nerwowego. Witamina B6 jest rozpuszczalna w wodzie i wchłaniana do krwiobiegu z przewodu pokarmowego. Niedobór witaminy B6 odbija się na naszym zdrowiu. 📢 Te rzeczy możesz kupić po atrakcyjnych cenach od wojska. Zobacz, co wyprzedaje AMW! Co obecnie znajduje się w ofercie sklepu internetowego Agencji Mienia Wojskowego? Jak się okazuje pojawiło się wiele nowych przedmiotów w atrakcyjnych cenach. Zobaczcie nasz najnowszy przegląd akcesoriów wojskowych ze sklepu AMW! Więcej szczegółów, zdjęć i cen znajdziecie w naszej galerii. 📢 Tak mieszka "Znachor". Zobacz jak żyje znany aktor Leszek Lichota. Swoje miejsce znalazł w górach Dla Leszka Lichoty ostatni czas jest pełen sukcesów. Ostatnia produkcja z jego udziałem, czyli "Znachor" święci triumfy na Netflix. Film był najchętniej oglądaną premierą w 14 krajach. W Polsce obraz zbiera również dobre recenzje. Nie było to takie oczywiste, gdyż film musiał zmierzyć się z legendarną wersją z 1982 roku. Zobacz jak żyje Leszek Lichota.

📢 Tak żyje i mieszka Sylwia Grzeszczak. Zobacz prywatne zdjęcia znanej piosenkarki, która ostatnio rozstała się z Liberem Sylwia Grzeszczak od lat utrzymuje się w czołówce polskich piosenkarek. Jej przeboje nucą osoby w różnym wieku. Przez lata tworzyła udany związek z Liberem. Ostatnio gruchnęła wiadomość, że para rozstała się. Ta wiadomość opublikowana 20 września wstrząsnęła fanami artystów. Jak poinformowali we wspólnym oświadczeniu do rozstania doszło już jakiś czas temu. Jak zapewniają nadal się szanują i przyjaźnią. Wspólnie chcą wychowywać córkę.

📢 Oto nowe prawo dotyczące waloryzacji emerytur. Szykuje się kilkunastoprocentowa podwyżka Kwestie emerytur zdają się podlegać ciągłym zmianom. W szczególności waloryzacje świadczeń emerytalnych i rentowych są tematem częstych dyskusji. Istotne jest to zwłaszcza w czasie, gdy inflacja wciąż pozostaje na wysokim poziomie, a każda dodatkowa złotówka zdaje się być niezwykle istotna w kontekście miesięcznych świadczeń. Co tym razem się zmieni? Jakie zmiany planuje rząd?

📢 Płace nauczycieli, woźnych i dyrektorów w szkołach. Zobacz najlepiej płatne placówki oświatowe Od przyszłego roku nauczyciele mają zarabiać więcej. Takie są obecne zapowiedzi dotyczącego tego, że płace pedagogów wzrosną o 12,3 procent - czyli tyle, ile w marcu tego roku wynosiła inflacja bazowa. Ile pracownicy szkoły mają zarabiać po podwyżce? A ile zarabiają teraz? I co z innymi pracownikami w placówkach edukacyjnych? 📢 Popadłeś w długi? Możesz teraz otrzymać pomoc od specjalnej fundacji. Pomaga dłużnikom wyjść z długów Rosnące zadłużenie dla wielu osób stanowi poważny problem. Obciążenie dotyczy zarówno dłużników, jak i ich rodzin. Najlepiej jest znaleźć sposób na jak najszybsze wyjście z długów. Jak skutecznie wyjść z długów? Można znaleźć pomoc rozmaitych instytucji finansowych. 📢 Te samochody są bezpieczne zarówno dla kierowców, jak i dla pasażerów. Zobacz listę najlepszych modeli Producenci samochodów od wielu lat zwracają uwagę na bezpieczeństwo. Ma to kluczowe znaczenie przy sprzedaży nowych samochodów. Oprócz osiągów jakimi dysponuje dany samochód, kierowcy zwracają uwagę na bezpieczeństwo pasażerów. Im lepiej samochody wypadają w różnego rodzaju testach, tym bardziej producenci mogą się tym chwalić.

📢 Masz te stare zabawki z PRL? Zobacz egzemplarze, które osiągają zawrotne kwoty na Allegro. Zobacz, jakie konkretnie Czasy PRL-u już dawno minęły, ale pozostały z nami wspomnienia i dawne przedmioty, które jej przywołują. Najbardziej lubimy stare zabawki z tego okresu, ponieważ przypominają nam czasy dzieciństwa i beztroskiej zabawy. Wybraliśmy dla Was te, które możecie dzisiaj kupić (albo sprzedać) w dobrej cenie na Allegro!

📢 Oto trzyletnie samochody, które mają bardzo mało usterek według oficjalnego rankingu ADAC Kupno dobrego najmniej awaryjnego samochodu to marzenie wszystkich kierowców. Jeszcze jakby był tani - byłoby idealnie. Gdzie taki znaleźć? Osoby chcące kupić samochód mają swoje sposoby na wybranie tego najlepszego. Jedni radzą się znajomego mechanika, inni przeglądają raporty awaryjności. Jeden z takich raportów przygotowuje ADAC, czyli niemiecki automobilklub. Jak w nim wypadły stosunkowo młode, bo trzyletnie małe samochody? Który model jest najmniej awaryjny? Zobaczcie!

📢 Justyna Kowalczyk - tak mieszka. Na zdjęciach widać piękny dom z widokiem na góry [zdjęcia] Justyna Kowalczyk to najbardziej zasłużona polska biegaczka narciarska. Jest jedną z dwóch biegaczek w historii, które aż trzykrotnie zdobyły Puchar Świata w biegach narciarskich. Na co dzień mieszka w pięknym domu z widokiem na góry! 📢 Masz zbyt wysokie rachunki za prąd? Koszty rosną z tego powodu! Niektóre urządzenia elektryczne w naszych domach zużywają zdecydowanie więcej prądu niż inne. W dobie rosnących cen za wszystko, gdy coraz częściej musimy liczyć każdą złotówkę, warto zwrócić uwagę na to, ile pochłaniają niektóre urządzenia. Przede wszystkim dzięki bardziej przemyślanemu ich używaniu możemy aktywnie zadbać o większą oszczędność! Co zatem warto wiedzieć o oszczędzaniu energii elektrycznej? 📢 Ta babcia zaskakuje aparycją! Yazemeenah Rossi jest najpiękniejszą babcią na świecie i przyciąga ogromne zainteresowanie swoimi zdjęciami Dla niektórych osób czas stanął w miejscu. Tak niewątpliwie jest w przypadku Yazemeenah Rossi. Ta prawie 68 letnia francuska modelka karierę zaczęła po trzydziestce. Od lat propaguje zdrowy styl życia i nie przypomina typowej babci. Na Instagramie śledzi ją ponad 330 tys. użytkowników. Modelka regularnie trenuje jogę, zdrowo się odżywia i zachowuje pozytywne nastawienie do życia.

📢 Takie małe auta doskonale sprawdzają się w ruchu miejskim. Charakteryzują się niezwykle rzadkimi awariami Małe, sprytne auto idealnie nadające się do miasta i jeszcze najmniej awaryjne. Taki samochód chciałby każdy kierowca. Wybór modeli jest bardzo duży. Jaki jednak wybrać ten najlepszy, by idealnie spełniał te wszystkie warunki? Warto zaufać rankingom awaryjności. Jeden z nich przygotowuje ADAC. Zobacz najmniejsze samochody, które okazały się najmniej awaryjne. 📢 Kiedy najlepiej jest przejść na emeryturę w roku 2024? Dowiedz się szczegółów i zyskaj aż 500 zł W 2024 roku chcesz przejść na emeryturę? Zastanawiasz się nad tym, czy lepiej zrobić to na początku roku kalendarzowego, czy może poczekać kilka miesięcy? A może masz urodziny w połowie roku i nie wiesz, czy czekać z przejściem na emeryturę? Wyjaśniamy, jak najlepiej zdecydować się na przejście na emeryturę. Informacje te powinny się przydać również osobom, które przekraczają wiek emerytalny jeszcze w 2023 roku.

📢 Będą większe świadczenia dla seniorów! Emerytury w 2024 roku wzrosną o co najmniej 178 zł. Szczegóły sprawdzisz w tabeli Choć przed nami jeszcze kilka miesięcy 2023 roku, coraz więcej seniorów wypatruje waloryzacji emerytur. Ta dopiero za pół roku, bo 1 marca 2024 roku, jednak już teraz możemy poznać prognozy i tabele waloryzacji świadczeń emerytalnych. Opierają się one przede wszystkim na tym, co obecnie przedstawił rząd. Okazuje się, że przyszła emerytura będzie zwaloryzowana o wartość mniejszą niż to, ile wynosić ma średnioroczna inflacja. Wciąż jednak ma to być konkrety zastrzyk gotówki. Według wyliczeń minimalna emerytura wzrośnie o 178 złotych netto, a wyższe świadczenia wzrosną jeszcze bardziej. Ile więcej zyskamy?

📢 To obecnie najdroższy dom w Toruniu. Kosztuje 12,5 miliona złotych. Salony powalają na kolana W Toruniu znajduje się wiele ciekawych nieruchomości, które robią duże wrażenie. Jedną z nich jest z pewnością piękna i luksusowa willa, która mieści się na toruńskiej Winnicy. Jak zatem wygląda najdroższy dom na sprzedaż w Toruniu? Ile kosztuje? Postanowiliśmy to sprawdzić! Jedno jest pewne. Trzeba mieć naprawdę niemałe pieniądze.

📢 Przed przejściem na emeryturę, odbierz 1600 zł świadczenia dodatkowego co miesiąc. Dowiedz się, jak je uzyskać Ostatnimi czasy sporo mówi się o świadczeniach emerytalnych dla seniorów. Mało kto jednak wie, że istnieje także świadczenie dla tych osób, które są w wieku przed emeryturą. Aby je otrzymać trzeba spełnić określone warunki. Jakie konkretnie? Kto dostanie, a kto nie dostanie świadczenia? 📢 Praktyczny kalkulator dla emerytów. Zobacz, jak można obliczyć planowaną podwyżkę emerytury lub renty Dodatki dla emerytów i rencistów wzrosną. Już w nadchodzącym roku dodatki z ZUS będą jeszcze lepsze. Istotna jest również waloryzacja emerytur 2024. Tabela przyszłych świadczeń emerytalnych wyraźnie pokazuje, że możemy liczyć na wyraźny wzrost świadczeń. Wzrośnie również wsparcie dla osób ze świadczeniem pielęgnacyjnym oraz dla posiadaczy dodatku kombatanckiego. Kto dostanie podwyżki? Jakie dodatki wzrosną? Jak korzystać z kalkulatora emerytur?

📢 Te samochody opierają się działaniu rdzy. Zobacz TOP 5 modeli, które są odporne na korozję Wybór samochodu nie należy do najłatwiejszych. Zwłaszcza w czasach, w których auta zużywają się znacznie szybciej niż przed kilkoma dekadami. Jakie auto wybrać, aby zbyt szybko nie zjadła go rdza? Które samochody są najmniej podatne na korozję? Sprawdziliśmy!

📢 Oprócz trzynastej i czternastej emerytury, emeryci dostaną również te dodatkowe świadczenia finansowe Nawet niska emerytura może znacząco wzrosnąć, jeśli tylko skorzysta się z dodatków i benefitów przysługujących seniorom. Z czego właściwie można korzystać? Jak sprawić, żeby faktycznie była większa otrzymywana przez nas emerytura? Dodatki do świadczenia emerytalnego, czasem również i do renty są tym, co zdecydowanie warto uwzględnić w domowym budżecie... A jeśli trzeba, warto również składać wnioski o dodatki do emerytury 2023. Sprawdź, o czym warto pamiętać!

📢 Masz prawo jazdy bez terminu ważności? Sprawdź przepisy, aby nie ryzykować jego utraty Prawo jazdy jest obecnie wydawane na czas określony przez starostę właściwego dla miejsca zameldowania osoby, która ubiega się o ten dokument. Istnieją przypadki, kiedy prawo jazdy zostało wydane bez terminu. Obecnie taka forma dokumentu nie jest już jednak realizowana, a kierowcy posiadający bezterminowe prawo jazdy muszą zwrócić uwagę na jeden ważny szczegół. Jaki? 📢 Ranking ADAC wskazuje na wysoką niezawodność tych starszych samochodów używanych. Sprawdź modele Kupując używany samochód chcemy, by służył nam jeszcze przez wiele lat. Auto z drugiej ręki i do tego jeszcze ciągle bezawaryjne to marzenie wielu użytkowników dróg. Nie jest łatwo o takie egzemplarze, ale są modele, które są najmniej awaryjne. I takie warto mieć na uwadze przymierzając się do kupna używanego samochodu. Okazuje się, że auta, które mają dziesięć i więcej lat ciągle mogą dobrze i bezpiecznie sprawować się na drodze. Przy wyborze auta warto skorzystać z rankingów awaryjności przygotowywanych między innymi przez przez ADAC.

📢 Od września emeryci dostaną dodatkową trzynastą emeryturę. Oto wyliczenia kwot netto i brutto Historycznie wysoka wypłata czternastych emerytur tym roku łączy się z wypłatą wrześniowych emerytur. Na dodatkowe świadczenie może liczyć ponad osiem milionów osób. Rekordowe kwoty, które zasilą portfele emerytów we wrześniu, mają wspomóc ich nieraz niezwykle trudną sytuację finansową. Kiedy dokładnie zostaną wypłacone środki? Kto dostanie pełną czternastkę, a kto niższą? Wyliczenia przygotowaliśmy poniżej.

📢 Toruń. Nowa linia tramwajowa otwarta, co z Uniwersamem i jego otoczeniem? Od ponad miesiąca przez Chełmińskie Przedmieście kursują tramwaje. Przed otwarciem nowej linii został nawet uprzątnięty teren na rogu Szosy Chełmińskiej i nowego odcinka ul. Dekterta, a widoczne z tramwaju ruiny fabryki Cierpiałkowskich przykryte płachtami z wydrukowanymi na nich obrazkami starówki. Terenów, na których miało wyrosnąć szumnie zapowiadane Solaris Center zasłonić jednak się nie da.

📢 Z tych grzechów nie trzeba się spowiadać. Nie wymagają one wizyty w konfesjonale. Sprawdź koniecznie! 01.10.2023 Z tych grzechów nie trzeba się spowiadać. Lista jest naprawdę długa i nie wymaga wizyty przy konfesjonale. Jednym z możliwych sposobów na uzyskanie przebaczenia i obiecanie poprawy jest spowiedź. Są grzechy, które nie naruszają naszej relacji z Bogiem i innymi ludźmi. W związku z tym nie musimy fatygować się do kościoła, aby się wyspowiadać. Zastanawiasz się z jakich grzechów nie trzeba się spowiadać? Sprawdź! 📢 Oto stare monety z PRL, które są poszukiwane przez kolekcjonerów. Sprawdź, które są najdroższe i ile można za nie zarobić! 01.10.2023 Stare, rzadkie i najcenniejsze monety z PRL. Pieniądze z tego okresu, są teraz warte nawet kilkaset razy więcej, niż w dniu ich pojawienia się na rynku. Najczęściej poszukiwane monety przez kolekcjonerów są bardzo rzadkie i mają długą historię. Wartość kolekcjonerska niektórych pieniędzy robi ogromne wrażenie. Jakie numizmaty są teraz najcenniejsze? Aukcje z monetami z PRL z roku na rok biją kolejne rekordy popularności. Za te monety kolekcjonerzy są w stanie zapłacić krocie! Sprawdź czy masz je w domu!

📢 Te stare telefony komórkowe są warte fortunę. Kolekcjonerzy szukają tych modeli. Sprawdź czy masz je w domu! 01.10.2023 Telefony komórkowe są warte dużo pieniędzy. Niektóre są warte znacznie więcej niż w momencie ich zakupu. Kolekcjonerzy poszukują takie modele, które są rzadkie i zachowane w bardzo dobrym stanie. Zastanawiasz się, które telefony są najcenniejsze? Na aukcjach i popularnych stronach ogłoszeniowych, niektóre telefony komórkowe kosztują naprawdę duże pieniądze. Zobacz koniecznie, jakiego sprzętu poszukują kolekcjonerzy! 📢 To koniec 500 plus! Tym rodzicom zostanie odebrane świadczenie. Kiedy nie dostaniesz pieniędzy na dziecko? Sprawdź kogo to dotyczy! 01.10.23 Tym rodzicom zostanie odebrane świadczenie rodzinne 500 plus. W Polsce rodzice mogą liczyć na szereg form wsparcia finansowego. Świadczenie to, ma na celu poprawić sytuację materialną rodzin. Rodzice dziecka mogą liczyć np. na becikowe, kosiniakowe czy też zasiłek wychowawczy. Świadczenie nie należy się jednak wszystkim. Sprawdź koniecznie, komu zostanie odebrane 500 plus!

📢 Miłośnicy starej motoryzacji w Toruniu. Tak było na ostatnim w tym roku motobazarze Po raz ostatni w tym roku w toruńskim Motoparku zjechali się miłośnicy starej motoryzacji. Od samego rana miłośnicy klasyków, kolekcjonerzy i wszelkiego rodzaju hobbyści mogli podziwiać niesamowite okazy oraz wymienić się doświadczeniem i kupić brakujące części. 📢 Takie tanie mieszkania można obecnie kupić w Toruniu. Oto najnowszy przegląd Na portalu OtoDom.pl znaleźć możemy ogłoszenia sprzedaży nie tylko domów czy działek budowlanych. Są tam również oferty, dotyczące tanich mieszkań. Postanowiliśmy bliżej przyjrzeć się aktualnym cenom tego typu nieruchomości, które zlokalizowane są w Toruniu. Więcej szczegółów, cen i zdjęć znajdziesz w naszej galerii.

📢 Toruń. II Maraton Charytatywny Pamięci Pawła Hrycza w lasku Przy Skarpie II Maraton Charytatywny pamięci Pawła Hrycza odbył się w niedzielę, 1 października w Toruniu. Biegacze mieli do pokonania dystans od 10,5 km czyli dowolną ilość pętli w limicie 8 godzin.

📢 Kilkaset zwolenników opozycji manifestowało na Rynku Staromiejskim. To symboliczne wsparcie Marszu Miliona Serc W niedzielę, 1 października o godz. 12 w Warszawie rozpoczął się Marsz Miliona Serc. Na Rondzie Dmowskiego zebrali się zwolennicy opozycji z całej Polski. Nie zabrakło także licznej reprezentacji z Torunia i województwa kujawsko-pomorskiego. Ci, którym nie udało się dotrzeć do stolicy, spotkali się na Rynku Staromiejskim w Toruniu. 📢 Emocje, złoto i euforia na trybunach. Tak kibicowaliście na Grand Prix Polski w Toruniu! Siedemnaście tysięcy kibiców zasiadło na trybunach Motoareny podczas turnieju Grand Prix Polski. To był wspaniały Biało-Czerwony wieczór z mistrzostwem świata dla Bartosza Zmarzlika i fantastyczną atmosferą na stadionie. Byliście na turnieju? Poszukajcie się na zdjęciach! 📢 Willa milionerów nad Zalewem Zegrzyńskim - zdjęcia. Tak mieszkają Józef Wojciechowski i Patrycja Tuchlińska Egzotyczne palmy, ptaszarnia, kort tenisowy i basen - tak mieszka bogaty deweloper Józef Wojciechowski z pół wieku młodszą narzeczoną Patrycją Tuchlińską i ich synkiem Augustynem. Ich willa nad Zalewem Zegrzyńskim na każdym kroku ocieka luksusem. Zobaczcie na zdjęciach, jak mieszka bogaty biznesmen z modelką.

📢 Tak mieszka Bartosz Zmarzlik z rodziną. Piękny dom, las, jezioro i... bestia w garażu [zdjęcia] Na torze jest szybki i nie odpuszcza rywalom. Poza nim, jest oddany rodzinie i ceni sobie spokój. Jaki jest żużlowy mistrz świata, czyli Bartosz Zmarzlik prywatnie >>>

📢 Ta porcelana z okresu PRL jest warta fortunę! Tych przedmiotów poszukują kolekcjonerzy. Sprawdź, czy masz je w domu! Porcelana z okresu PRL-u jest często warta krocie. Z pozoru zwykłe wyroby mogą okazać się prawdziwym skarbem w naszym domu. Niektóre porcelanowe przedmioty były produkowane w czasach PRL w bardzo niewielkich ilościach. To tylko jeden z argumentów, dla których obecnie porcelana może być warta fortunę. Sprawdź, czy posiadasz te przedmioty w domu. Mogą być warte naprawdę dużo! 📢 Dzień Chłopaka. Tak go świętowano w jednej z największych firm w Toruniu Dzień Chłopaka był w tym roku szczególnie celebrowany w Toruńskich Zakładach Materiałów Opatrunkowych. Świętowali nie tylko panowie, ale wszyscy pracownicy.

📢 Tych słów używają tylko w Kujawsko-Pomorskiem. Czy zdołasz zrozumieć ich znaczenie? W wielu częściach w Kujawsko-Pomorskiem cały czas używa się słów, które są charakterystyczne dla tego regionu. Specyficzna gwara kształtowała się na skutek wpływów niemieckich. Wiele terenów województwa było bowiem pod zaborem pruskim. Przez lata te słowa powszechnie używano w domach. Teraz trochę rzadziej, ale sądząc po reakcjach na nasz post, ciągle wielu z was się nimi posługuje. Oto wybrane słowa, które podsunęli nam czytelnicy. 📢 Pożar samochodów przy DK10 w Bydgoszczy. Na miejscu cztery zastępy straży [zdjęcia] Do niebezpiecznego zdarzenia doszło w niedzielę, 1 października, chwilę po godz. 11 na drodze krajowej nr 10. Ogniem zajęły się dwa samochody osobowe. 📢 Drogowcy rozpoczynają przebudowę Szosy Okrężnej w Toruniu. Jak pojadą autobusy MZK? W poniedziałek 2 października rozpoczyna się przebudowa odcinka Szosy Okrężnej w Toruniu. W związku z tym zmienione zostaną trasy kilku linii autobusowych.

📢 Unikatowe monety z PRL warte po kilka tysięcy zł. Masz takie w domu? Kolekcjonerzy szukają ich na aukcjach w Internecie 01.10.23 Nie od dziś wiadomo, że fanatycy kolekcjonerzy są w stanie zapłacić każde pieniądze aby skompletować swoje kolekcje. Nie inaczej jest z kolekcjonerami monet. Te na rynkach internetowych aukcji osiągają niejednokrotnie kwoty przekraczające nawet 10 czy 20 tysięcy złotych. Kolekcjonerzy szukają głównie monet w dobrym stanie i rzadkich ale również takich, które swoją wartość zyskują dopiero w pewnej kolekcji. Tak też jest z monetami, które wybite zostały w okresie Polski Ludowej. Jakich monet z PRL szukają kolekcjonerzy? 📢 Śmiesznie, a może strasznie? Zdjęcia zrobione sekundę przed tragedią Czasami to szczęście, czasami zwykły przypadek. Do zrobienia tych zdjęć zdecydowanie potrzeba jednego i drugiego. Przed wami galeria fotografii, która zawiera ujęcia uchwycone w najbardziej nieszczęśliwych sytuacjach, wręcz sekundę przed tragedią. Jesteśmy przekonani, że nie chciałbyś być na miejscu bohaterów zdjęć. Hity internetu!

📢 Zwiększenie emerytury jest możliwie. Możesz ją nawet podwoić! Ponowne przeliczenie i inne sposoby Świadczenia emerytalne interesują wszystkich tych, którzy niedługo osiągną ustawowy wiek emerytalny i będą otrzymywać pieniądze na swoje konta. Nie wszyscy jednak są zadowoleni z kwoty, jaka im przysługuje. Można to jednak zmienić. Jak zatem powiększyć swoją emeryturę nawet dwukrotnie? O tym dalej! 📢 Po niecałym miesiącu Toruń Katarzynka znów bez pociągów. Co będzie ze stacją? 22.26 - to była godzina odjazdu ostatniego pociągu ze stacji Toruń Katarzynka, w sobotę 30 września. Kiedy zatrzyma się tu następny szynobus, z którego będą mogli wysiąść i do niego wsiąść pasażerowie, nie wiadomo.

📢 Modne fryzury - fryzury odmładzające dla kobiet po 40, 50 i 60. Takie fryzury odejmą nawet kilkanaście lat Fryzura może zarówno odmłodzić, jak i dodawać lat. Odpowiednio dobrane cięcie i koloryzacja mogą zadziałać odmładzająco lub wręcz przeciwnie - znacznie postarzyć i podkreślić niedoskonałości. Podpowiadamy, jakie fryzury warto wybrać po 40, 50 i 60. roku życia. Te uczesania odmłodzą cię nawet o 10 lat. Jakie fryzury są najlepsze po 40, 50 i 60? Zebraliśmy garść inspiracji. Zobacz teraz w naszej galerii modne fryzury odmładzające.

📢 UWAŻAJ! Ta funkcja w telefonie komórkowym może skutkować znacznymi ukrytymi opłatami Uważaj! Twój telefon może cię szpiegować i podsłuchiwać. To niestety nie jest żart. Jest w telefonie funkcja, która sprawia, że urządzenie faktycznie może w ten sposób działać. Dlatego też, jeśli chcesz ograniczyć takie ryzyko, warto sięgnąć po telefon, wejść w ustawienia i wyłączyć istotną funkcję. Jaką? Już wyjaśniamy! 📢 Pieniądze z ZUS i OFE czekają na Ciebie. Oto kilka prostych kroków, aby je odebrać Wszyscy pracujący na umowie o pracę oraz osoby prowadzące działalność gospodarczą odprowadzają składki do ZUS. Na ich bazie są ustalane świadczenia emerytalne. Niejednokrotnie zdarza się jednak, że dany ubezpieczony umiera przed osiągnięciem wieku emerytalnego. To jednak nie oznacza, że odłożone środki przepadają. Okazuje się, że są dziedziczone. Na jakich warunkach? Jak uzyskać pieniądze z OFE po zmarłym?

📢 Czeka nas duża waloryzacja emerytur. Przyniesie podwyżki dla wielu emerytów. Szczegółowe kwoty podwyżek zostaną ogłoszone wkrótce Emeryci oraz renciści stale mogą liczyć na wsparcie w postaci różnorodnych dodatków z ZUS. W nadchodzącym roku wiele z tych dodatków powinno znacząco wzrosnąć. Według prognoz ma to być znaczące wsparcie m.in. dla osób korzystających ze świadczenia pielęgnacyjnego lub też z dodatku kombatanckiego. O jakich dodatkach mowa? Którzy emeryci ucieszą się z podwyżek? Zobaczcie!

📢 Projekt tej nowej ustawy uwzględnia emerytury dla wdów i wdowców, oferując nawet 7600 zł po zmarłym małżonku Emeryci dostaną nawet 7600 złotych dodatku po śmierci małżonka? Wszystko za sprawą ustawy o wdowich emeryturach, która ponownie trafiła do Sejmu. Na jakich zasadach będzie obowiązywać? Kto może liczyć na ten dodatek? Wyjaśniamy podstawowe założenia ustawy. Czy w ogóle ma szanse wejść w życie!

📢 Nowy bonus za staż małżeński otrzymają osoby w podeszłym wieku i może on wynosić nawet 5 000 złotych! Co najmniej 5 tysięcy złotych dodatku może trafić do wybranych grup seniorów! Wszystko za sprawą petycji, która jest obecnie procedowana w parlamencie. W tym momencie w Senacie jest inicjatywa obywatelska, która rozszerza nagrody dla seniorów mających dłuższy staż małżeństwa. Wiele wskazuje na to, że jeszcze przed wyborami Senat oraz Sejm podejmą ostateczną decyzję, czy projekt wejdzie w życie. A co takiego ona zakłada? Więcej w naszym materiale. 📢 SUV-y o wyjątkowo niskiej awaryjności. Które modele warto przemyśleć? Zapoznaj się z najnowszym raportem ADAC 2023 Ostatnie lata w motoryzacji to wielka popularność samochodów typu SUV. Wielu kierowców marzy o takim aucie. Cieszą się one dużą popularnością na rynku wtórnym. Ceny tych aut nie są niskie. Czy kupno takiego samochodu to dobry wybór? ADAC, czyli niemieckiego automobilklub sporządza i udostępnia raporty awaryjności poszczególnych modeli. Zobacz, które samochody typu SUV są najmniej awaryjne.

📢 10-letnie auta osobowe, które charakteryzują się minimalną ilością usterek. Samochody warte szczególnej uwagi 10-letnie i nieco starsze samochody wcale nie muszą być jeżdżącymi złomami. Warto czasami rozważyć kupno takiego auta tym bardziej że niektóre z modeli całkiem dobrze znoszą upływ czasu. Wiele egzemplarzy jest bardzo dobrze wyposażonych, spełniają też wszelkie normy bezpieczeństwa. I co najważniejsze mimo wciąż rzadko się psują. Świadczy o tym raport niemieckiego Stowarzyszenia Inspekcji Technicznej czyli TUV. Które modele najlepiej znoszą upływający czas? Sprawdź!

📢 Uważaj na te auta! Te nowe samochody prezentują się najsłabiej w rankingu awaryjności TUV Starszy samochód lepszej marki czy nowszy gorszej? To dylemat, na który muszą sobie odpowiedzieć chcący kupić używany samochód. Okazuje się, że nowszy nie zawsze znaczy lepszy. W kupnie używanego samochodu także tego, który ma zaledwie kilka lat, mogą pomóc różnego rodzaju rankingi awaryjności. Jednym z nich jest raport TUV. Powstaje on co roku na podstawie okresowych badań technicznych pojazdów. Dane, które się pojawiają w zestawieniu, dotyczą okresowych badań technicznych wykonywanych na terenie Niemiec. Jak wypadają auta stosunkowo młode? Zobacz!

📢 Poznaj naprawdę niezawodne samochody typu SUV. Przedstawiamy ranking tych, które rzadko ulegają awariom SUV-y kilka lat temu przebojem wdarły się na salony motoryzacji. Ich popularność cały czas rośnie. Widać to bardzo wyraźnie na polskich ulicach. SUV-y popularnością cieszą się też na rynku samochodów używanych. Czy kupno takiego samochodu to dobry wybór? ADAC, czyli niemieckiego automobilklub udostępnia raporty awaryjności poszczególnych modeli. Sprawdź, które samochody typu SUV są najmniej awaryjne. 📢 Przeżyjmy to jeszcze raz! Tak z góry wyglądał podniebny spektakl w Toruniu! Zobacz zdjęcia z drona i wideo Spektakl "Exit" francuskiej grupy Cirque Inextremiste był największym wydarzeniem ostatniego wrześniowego weekendu w Toruniu. Tak to widowisko prezentowało się z góry! 📢 Takie są skutki uboczne picia zielonej herbaty. Oni nie mogą jej pić. Jeden z najzdrowszych napojów nie dla każdego 1.10.2023 Skutki uboczne picia zielonej herbaty - dla kogo może być szkodliwa? Zielona herbata zawiera pewne związki, które nie są korzystne dla każdej osoby. Dlatego niektórzy muszą uważać na ilość spożywanego napoju, ponieważ skutki uboczne mogą być poważne. Oto kto powinien unikać picia zielonej herbaty i jakie mogą wystąpić poważne skutki uboczne. Przeczytaj więcej!

📢 Tak mieszka i żyje na co dzień Iga Świątek. Gwiazda tenisa prywatnie. Jak wygląda jej życie poza kortem? [ZDJĘCIA] 1.10.2023 Jaka jest Iga Świątek poza kortem? Sprawdźcie w galerii! Wychowała się w podwarszawskim Raszynie. Na swoim mediach społecznościowych chętnie dzieli się zdjęciami z życia prywatnego. Można znaleźć m.in. zdjęcia z siostrą i tatą Igi Świątek. Zobacz, jak żyje gwiazda tenisa prywatnie. Tak mieszka i żyje na co dzień Iga Świątek. Zdjęcia znajdziesz w galerii! 📢 Postarzające fryzury damskie - zdjęcia. Takie uczesania dodają lat Odpowiednio dobrana fryzura może zdziałać cuda. Niestety zasada ta działa również w drugą stronę. Złe cięcie czy koloryzacja może sprawić, że będziesz wyglądać na zmęczoną i o wiele lat starszą niż w rzeczywistości. Przygotowaliśmy zestawienie najbardziej postarzających damskich fryzur.

📢 Najpopularniejsze imię dla dziewczynki i chłopca w 2023 roku - TOP lista. Takie imiona są najmodniejsze Szukając imienia dla dziecka, rodzice inspirują się imionami bohaterów ulubionych filmów bądź książek. Czasem na wybór imienia dla córki lub syna wpływ ma otoczenie - rodzina i znajomi. Zdarza się, że jesteśmy zafascynowani naszymi przodkami, babcią albo dziadkiem. Czasem podoba nam się usposobienie bliskiej osoby, inteligentnej, pełnej pasji. Wyobrażamy sobie, że nasze dziecko będzie podobne. Najczęściej jednak dla swojego dziecka wybieramy imię modne w danym roku. Ministerstwo Cyfryzacji opublikowało właśnie TOP listę najpopularniejszych imion dla dziewczynek i chłopców w I połowie 2023 roku. Jakie imiona są na liście? Czytaj niżej. 📢 Bartosz Zmarzlik po raz czwarty mistrzem świata! W Grand Prix Polski w Toruniu decydował ostatni wyścig Bartosz Zmarzlik nie dał się Fredrikowi Lindgrenowi! W magicznym sobotnim wieczorze na toruńskiej Motoarenie zapewnił sobie czwarte własne, a szóste dla Polski indywidualne mistrzostwo świata. O wszystkim zadecydował finałowy wyścig Grand Prix Polski, a jego sukces fetował komplet 17 tysięcy kibiców.

📢 Wypadek w Toruniu. Mężczyznę jadącego hulajnogą potrącił tramwaj Do zdarzenia doszło w sobotę, 30 września, w godzinach popołudniowych na rondzie Czadcy w Toruniu. Policja wyjaśnia szczegółowo okoliczności zdarzenia. W miejscu wypadku wystąpiły utrudnienia w ruchu. 📢 Te osoby nie muszą czekać w kolejce do lekarza. Wielkie zmiany w przepisach. Zobacz kogo kolejka nie obowiązuje 30.09.23 Kolejki do lekarza pierwszego kontaktu czy specjalisty wybranej dziedziny medycyny powodują u nas najczęściej niechęć do skorzystania z bezpłatnych usług medycznych czy porady lekarskiej. Mało kto wie jednak, że istnieje lista pacjentów i przypadków w których nie trzeba stać długich godzin w kolejce w przychodni po poradę lekarską. Kto i dlaczego nie musi stać w kolejce do lekarza? Sprawdziliśmy. 📢 W Kowalu trwają poszukiwania uzbrojonego mężczyzny. Podczas pościgu padły strzały W sobotę, 30 września przed południem otrzymaliśmy informację, że w miejscowości Kowal (pow. włocławski) doszło do pościgu za uzbrojonym mężczyzną. Mieszkańcy proszeni są o ostrożność.

📢 Wiejski tuning? Mało powiedziane! Zobacz najgorsze modyfikacje samochodów polskiego internetu W tym przypadku to nawet nie jest wiejski tuning. Motoryzacyjne dziwolągi, które odznaczają się wysoką kreatywnością właścicieli. Szkoda, że na dobrych zamiarach się skończyło. Zobacz najgorsze modyfikacje samochodów polskiego internetu, a nie pożałujesz. Prawdziwe hity internetu! 📢 ZUS Toruń kontra młoda wdowa i matka. Sąd: nie musi oddawać pieniędzy, miała ciężką depresję Pani Julia straciła męża w pandemii i została sama z dwójką małych dzieci. ZUS Toruń jednocześnie wypłacał jej rentę rodzinną i chorobowe, bo zapadła na depresję. Dopatrzył się błędu i zażądał, by kobieta oddała 17 tys. zł "nienależnie pobranego świadczenia". Sprawa skończyła się w sądzie.

📢 Mistrz Polski za mocny. Druga porażka KH Energa Toruń, ale kibice nie zawiedli! KH Energa Toruń wygrał pierwszą tercję, ale potem lepszy był mistrz Polski. W meczu na szczycie Tauron Hokej Ligi GKS Katowice lepszy o jednego gola.

📢 To była prawdziwa fabryka marihuany pod Chełmżą! Już 18 podejrzanych. Wpadł magazynier Piotr K. Rekordowo wielkie plantacje marihuany pod Chełmżą stanowiły zaplecze prawdziwej "fabryki". Prokuratura dociera do kolejnych uczestników tego narkobiznesu. Teraz podejrzanych jest już 18! Ostatnio zarzuty usłyszało 6 osób. Wśród nich Piotr K., który w Chełmży prowadził narkotykowy magazyn. 📢 Emerytury stażowe 2024 - wyliczenia. Sprawdzamy, ile mogą wynosić emerytury stażowe Wiceminister wiceminister rodziny i polityki społecznej Sławomir Szwed podkreślił, że - jeśli PiS wygra wybory - to emerytury stażowe będą jednym z rozwiązań, które zostaną bardzo szybko wprowadzone. Zaznaczył przy tym, że o tym, czy skorzystać z tego rozwiązania, zdecydują sami pracownicy.

📢 Toruński hostel za dworcem głównym czeka na nowego gospodarza. Zbudowany został między torami, jest długi niczym wagon! Zarządzający Dworcem Toruń Główny określają go jako „najbardziej odjazdowy” hostel w Toruniu. Za kilka dni będzie wiadomo w czyje ręce trafi to unikalne miejsce.

📢 Gorąca noc w toruńskiej Labie. Zobaczcie zdjęcia z tej imprezy! Laba - Przystań Towarzyska to obecnie jeden z najpopularniejszych klubów w Toruniu. To miejsce, które łączy imprezowy klimat ze świeżym powietrzem. Jasne jest, że torunianie chętnie się tam wybierają. Zobaczcie, co się tam działo. Więcej zdjęć w naszej galerii. 📢 Kujawsko-Pomorskie: Takie tanie domy do remontu można obecnie kupić w regionie. Sprawdziliśmy ceny! Zobaczcie nasz najnowszy przegląd tanich nieruchomości do remontu, które są obecnie wystawione na sprzedaż w regionie kujawsko-pomorskim. Opisywane ogłoszenia pochodzą z portalu OtoDom.pl. 📢 Te samochody są prawie nowe i borykają się z usterkami. Zobacz, które są najbardziej awaryjne według raportu TUV Kupno samochodu to zawsze wyzwanie. Tak samo przygotowują się do tego Ci, którzy zamierzają kupić auto 10-letnie, jak i ci zainteresowani 3-letnim pojazdem. W jednym i drugim przypadku kierowcy przed zakupem podpierają się różnego rodzaju rankingami awaryjności. Jednym z nich jest coroczny raport TUV, dotyczący awaryjności pojazdów. Raport powstaje co roku na podstawie okresowych badań technicznych pojazdów. Dane, które się pojawiają w zestawieniu, dotyczą okresowych badań technicznych wykonywanych na terenie Niemiec.

📢 Tak mieszka i żyje na co dzień Bartosz Zmarzlik. Żużlowiec ma wspaniały dom z ogrodem [prywatne zdjęcia] 6.03 Tak mieszka i żyje na co dzień Bartosz Zmarzlik. Trwa wspaniały czas w życiu najlepszego polskiego żużlowca. Bartosz Zmarzlik wywalczył w ubiegłym roku kolejne już mistrzostwo świata, a niewiele później ożenił się ze swoją partnerką Sandrą. Państwo Zmarzlikowie wraz z synkiem Antonim mieszkają w pięknym domu z wielkim ogrodem i stawem. Obejrzyj prywatne zdjęcia żużlowca - kliknij w przycisk "Zobacz galerię".

📢 Poszukiwane rzadkie monety PRL. Te są najrzadsze! Ile można dostać za obiegowe monety PRL-u? Co wystawić na aukcję? Wartość kolekcjonerska niektórych przedmiotów robi wrażenie zwłaszcza w przypadku pieniędzy, których faktyczne nominały w ogóle by nie sugerowały tak dużej wartości. Dotyczy to w szczególności pieniędzy z PRL-u, które obecnie są warte kilkadziesiąt, a nawet kilkaset razy więcej niż były warte w dniu pojawienia się na rynku. O jakich monetach dokładnie mowa i dlaczego w ogóle są tyle warte? Za jakie monety kolekcjonerzy zapłacą krocie? Sprawdź koniecznie!

📢 Toruń w latach 90. na zdjęciach z archiwum "Nowości". To były ciekawe czasy... Pamiętacie Państwo charakterystyczny pomnik przyjaźni toruńsko-duńskiej? W fotograficznym archiwum "Nowości" znaleźliśmy zdjęcia z jego odsłonięcia latem 1997 roku. A kto rok później bawił się na toruńskim lotnisku podczas Inwazji Mocy? Tłumów jakoś na zdjęciach nie widać, ale może ktoś się odnajdzie? Skaner solidnie się napracował, fotografii z lat 90. wybraliśmy sporo. Oglądajcie i wspominajcie!

