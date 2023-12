Prasówka 2.12.2023 - najważniejsze wydarzenia. Przygotowaliśmy przegląd prasy z wczoraj

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 1.12. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Zimowe napoje na wsparcie odporności organizmu. TOP 10 wyśmienitych, rozgrzewających smaków na mroźne wieczory”?

Prasówka 2.12: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Zimowe napoje na wsparcie odporności organizmu. TOP 10 wyśmienitych, rozgrzewających smaków na mroźne wieczory Zbliża się zimowa aura, a wraz z nią sezon przeziębień i grypy. Warto zatroszczyć się o swoją odporność, by cieszyć się zimowymi wieczorami pełnymi wygody i ciepła. Oto lista dziesięciu rozgrzewających napojów, które nie tylko poprawią nastrój, ale także wesprą Twoją odporność w tym trudnym okresie.

📢 Wcześniejsza emerytura zależy od zawodu. Kto może na nią przejść? To nie tylko służby mundurowe Wiek emerytalny i moment przejścia na zasłużony odpoczynek stanowią temat długotrwałej debaty na świecie. Jednym z aspektów tej dyskusji jest zróżnicowanie wieku emerytalnego w zależności od wykonywanego zawodu. Czy istnieją zawody, które pozwalają w Polsce na wcześniejszą emeryturę? W tym artykule zgłębimy tę kwestię i przyjrzymy się, jakie zawody umożliwiają swoim pracownikom opuszczenie rynku pracy wcześniej niż innym.

📢 Te SUV-y są wyjątkowo mało awaryjne. Te auta można bezpiecznie kupować i cieszyć się jazdą. Sprawdź ranking Od kilku lat jednymi z najczęściej kupowanych modeli są SUV-y. Kierowcy pokochali ten rodzaj samochodów. Są one również chętnie kupowanymi autami z tzw. drugiej ręki. Okazuje się, że używany SUV może posłużyć nam jeszcze przez kilka dobrych lat.

Świadczą o tym raporty awaryjności przygotowywane przez ADAC, czyli niemiecki automobilklub. Sprawdź, które samochody typu SUV są najmniej awaryjne.

Prasówka 2.12: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Jakie są zarobki nauczycieli, woźnych i dyrektorów w szkołach? Sprawdź najlepiej płatne stanowiska oświatowe Od przyszłego roku nauczyciele mają zarabiać więcej. Takie są obecne zapowiedzi dotyczącego tego, że płace pedagogów wzrosną o 12,3 procent - czyli tyle, ile w marcu tego roku wynosiła inflacja bazowa. Ile pracownicy szkoły mają zarabiać po podwyżce? A ile zarabiają teraz? I co z innymi pracownikami w placówkach edukacyjnych?

📢 Tyle emerytury brutto i netto Ci się należy. Zobacz nowy kalkulator emerytur i oblicz ile dostaniesz wypłaty od ZUS w 2023 roku! Zbliżanie się do wieku emerytalnego wywołuje wiele pytań wśród przyszłych emerytów. Jaką emeryturę otrzymam od ZUS i kiedy zacznie być mi wypłacana? Czy mogę przed przejściem na zasłużoną emeryturę poznać kwoty brutto i netto, jakie będą mi wypłacane. Tak! Poznajcie kalkulator emerytur, dzięki któremu obliczycie swoje emerytury. 📢 Tak się bawi Toruń w Cubano! Zobaczcie gorące zdjęcia z imprez Co działo się na parkiecie i nie tylko w toruńskim klubie Cubano? Zobaczcie najnowszą fotorelację z imprez w jednym z najpopularniejszych klubów na starówce. 📢 Najdroższy dom w Toruniu. Kosztuje 12,5 miliona złotych. Salony robią wrażenie W Toruniu znajduje się wiele ciekawych nieruchomości, które robią duże wrażenie. Jedną z nich jest z pewnością piękna i luksusowa willa, która mieści się na toruńskiej Winnicy. Jak zatem wygląda najdroższy dom na sprzedaż w Toruniu? Ile kosztuje? Postanowiliśmy to sprawdzić! Jedno jest pewne. Trzeba mieć naprawdę niemałe pieniądze.

📢 Babcia która zawstydza aparycją! Yazemeenah Rossi to najpiękniejsza babcia na świecie i przyciąga ogromne zainteresowanie swoimi zdjęciami Dla niektórych osób czas stanął w miejscu. Tak niewątpliwie jest w przypadku Yazemeenah Rossi. Ta prawie 68 letnia francuska modelka karierę zaczęła po trzydziestce. Od lat propaguje zdrowy styl życia i nie przypomina typowej babci. Na Instagramie śledzi ją ponad 330 tys. użytkowników. Modelka regularnie trenuje jogę, zdrowo się odżywia i zachowuje pozytywne nastawienie do życia. 📢 Realne wsparcie dla samotnych seniorów? To wyjątkowe formy pomocy finansowej. Oto te, które mogą ci pomóc Samotność seniora jest poważnym problemem z wielu powodów. Jednym z nich jest to, że osoby w tym wieku częściej są niesamodzielne lub też mają mniej, lub bardziej poważne problemy z przemieszczaniem się. Nieraz też samotność jest spowodowana tym, że współmałżonek lub współmałżonka nie żyje. Tym bardziej osoby takie potrzebują większej pomocy i wsparcia. Na co mogą liczyć wdowy i wdowcy?

📢 W ramach dodatku do trzynastej i czternastej emerytury emeryci dostaną również bonusowe świadczenia finansowe Nawet niska emerytura może znacząco wzrosnąć, jeśli tylko skorzysta się z dodatków i benefitów przysługujących seniorom. Z czego właściwie można korzystać? Jak sprawić, żeby faktycznie była większa otrzymywana przez nas emerytura? Dodatki do świadczenia emerytalnego, czasem również i do renty są tym, co zdecydowanie warto uwzględnić w domowym budżecie... A jeśli trzeba, warto również składać wnioski o dodatki do emerytury 2023. Sprawdź, o czym warto pamiętać! 📢 Oto lista samochodów z rankingu ADAC, niezawodnych aut używanych. Dokonaj mądrego wyboru Trafić na dobry używany samochód to marzenie wielu kierowców. Ofert samochodów z drugiej ręki nie brakuje. Wiele z nich jest w dobrym stanie technicznym. Inne są tylko "podrasowane" przez właścicieli, by łatwiej je było sprzedać. Jak odróżnić jedne od drugich? Jak znaleźć ten najmniej awaryjny? Tui z pomocą przychodzą różnego rodzaju rankingi awaryjności przygotowywanych przez ADAC. Nie są idealne, ale na pewno dają obraz używanych modeli, które warto kupić.

📢 Czeka nas duża waloryzacja emerytur. Przyniesie podwyżki dla wielu emerytów. Szczegółowe kwoty podwyżek zostaną ogłoszone wkrótce Emeryci oraz renciści stale mogą liczyć na wsparcie w postaci różnorodnych dodatków z ZUS. W nadchodzącym roku wiele z tych dodatków powinno znacząco wzrosnąć. Według prognoz ma to być znaczące wsparcie m.in. dla osób korzystających ze świadczenia pielęgnacyjnego lub też z dodatku kombatanckiego. O jakich dodatkach mowa? Którzy emeryci ucieszą się z podwyżek? Zobaczcie! 📢 UWAGA! Koniecznie uważaj na te zmiany skórne! Świadczą o chorej wątrobie. Zobacz objawy jej osłabienia Nie powinniśmy ignorować sytuacji, w której pojawiają się objawy chorej wątroby. Mogą być one niezwykle zróżnicowane, jednak hepatolog, czyli lekarz od wątroby nieraz zaznaczy, że szczególnie wyraźne są skórne objawy chorób wątroby. Sprawna wątroba jest kluczowa dla naszego zdrowia. Na co powinniśmy zwrócić uwagę? Wszyscy kojarzą charakterystyczne żółte plamy na skórze, które wywołują m.in. najczęstsze choroby wątroby. Mniej osób pamięta o tym, że to również pajączki tętnicze. Najłatwiej zauważyć typowe objawy na twarzy, a w szczególności przebarwienia skóry, jednak częściej to inne części ciała dają znać o trawiącej organizm chorobie - a to nie tylko żółtaczka!

📢 Nowy bonus za staż małżeński otrzymają osoby w podeszłym wieku i może on wynosić nawet 5 000 złotych! Co najmniej 5 tysięcy złotych dodatku może trafić do wybranych grup seniorów! Wszystko za sprawą petycji, która jest obecnie procedowana w parlamencie. W tym momencie w Senacie jest inicjatywa obywatelska, która rozszerza nagrody dla seniorów mających dłuższy staż małżeństwa. Wiele wskazuje na to, że jeszcze przed wyborami Senat oraz Sejm podejmą ostateczną decyzję, czy projekt wejdzie w życie. A co takiego ona zakłada? Więcej w naszym materiale. 📢 Waloryzacja emerytur będzie jednak niższa niż zakładano! Zobacz nowe wyliczenia Już niemal zapomnieliśmy o tym, jak wygląda jednocyfrowa inflacja. Wrzesień 2023 był na szczęście takim miesiącem. To oznacza, że ceny w sklepach, choć dalej rosną, robią to wolniej. Jeśli tendencja się utrzyma, za kilka miesięcy zostanie osiągnięty cel inflacyjny. Należy jednak pamiętać o tym, że niższa inflacja odciśnie swoje piętno na waloryzacji świadczeń emerytalnych. Już teraz widać, że najprawdopodobniej będzie ona niższa niż zakładano w projekcie budżetu na przyszły rok. Ile wyniesie waloryzacja emerytur 2024? Wszystko zależeć będzie od nowej władzy. Mamy jednak wstępną tabelę wyliczeń!

📢 Ta choroba zbiera śmiertelne żniwo. Może dotknąć każdego. Masz też takie niepokojące objawy? Zakrzepica to jedna z chorób, które podstępnie przyczyniają się do znacznego pogorszenia zdrowia pacjentów. Rozwija się praktycznie bezobjawowo a jej skutki mogą mieć poważne konsekwencje dla zdrowia i życia osób, których dotyka. Choroba zakrzepowo-zatorowa polega na formowaniu się wewnątrz żył głębokich skrzeplin utrudniających lub wręcz uniemożliwiających prawidłowy przepływ krwi. W konsekwencji prowadzi do zawałów i udarów. Co roku w Europie około pół miliona osób umiera właśnie z powodu tego schorzenia.

📢 Huczne obchody 25-lecia OSP w Toruniu. Medale wręczone [Zdjęcia] Oddział Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP Województwa Kujawsko-Pomorskiego ma już 25 lat. Uroczystości związane z jubileuszem odbyły się w Toruniu. 📢 Jak zwiększyć sobie emeryturę? Poznaj metody na podwyższenie świadczenia i nie pozwól, aby przepadły Ci pieniądze! Emerytura to czas, który zasłużyłeś na spokój i realizację marzeń, ale czy zawsze oznacza pełne wykorzystanie dostępnych środków? Warto zastanowić się, jak można zwiększyć swoje emeryturę i nie stracić potencjalnych pieniędzy. Oto kilka sprawdzonych metod, które pomogą ci w pełni cieszyć się zasłużonym wypoczynkiem pod dostatkiem.

📢 Te stare monety z PRL są poszukiwane przez kolekcjonerów. Sprawdź, które są najdroższe i ile można za nie zarobić! 01.12.2023 Stare, rzadkie i najcenniejsze monety z PRL. Pieniądze z tego okresu, są teraz warte nawet kilkaset razy więcej, niż w dniu ich pojawienia się na rynku. Najczęściej poszukiwane monety przez kolekcjonerów są bardzo rzadkie i mają długą historię. Wartość kolekcjonerska niektórych pieniędzy robi ogromne wrażenie. Jakie numizmaty są teraz najcenniejsze? Aukcje z monetami z PRL z roku na rok biją kolejne rekordy popularności. Za te monety kolekcjonerzy są w stanie zapłacić krocie! Sprawdź koniecznieczy masz je w domu! 📢 To koniec 500 plus! Tym rodzicom zostanie odebrane świadczenie rodzinne. Kiedy nie dostaniesz pieniędzy na dziecko? Sprawdź! 01.12.2023 Tym rodzicom zostanie odebrane świadczenie rodzinne 500 plus. W Polsce rodzice mogą liczyć na szereg form wsparcia finansowego. Świadczenie to, ma na celu poprawić sytuację materialną rodzin. Rodzice dziecka mogą liczyć np. na becikowe, kosiniakowe czy też zasiłek wychowawczy. Świadczenie nie należy się jednak wszystkim. Sprawdź koniecznie, komu zostanie odebrane 500 plus!

📢 Na Rynku Staromiejskim w Toruniu jest już choinka. Można zacząć odliczanie do świąt Z naszych obliczeń wynika, że jest to 36. choinka, która stanęła na toruńskim Rynku Staromiejskim dzięki współpracy Nadleśnictwa Golub- Dobrzyń oraz "Nowości". Ten świerk, jak ponad 30 poprzednich, przywieźli do Torunia i ustawili na rynku pracownicy toruńskiej firmy eM-Tech, zaś zieloną kosmetyką zajęli się również zaangażowani w choinkowe przedsięwzięcie od bardzo wielu lat, pracownicy firmy Sybilscy. Oświetlenie i dekoracje ufundował Urząd Miasta. 📢 Wojskowa emerytura to jest coś! Tyle zarabiają byli żołnierze. To dużo? Mamy tabelę wyliczeń emerytur dla żołnierzy Kwestię emerytur dla byłych wojskowych wyjaśnia ustawa o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych i ich rodzin. Średnio stawki są zróżnicowane i zależą przede wszystkim od uzyskanego stopnia wojskowego. W galerii tego tekstu przedstawiamy zestawienie najnowszych danych o średnich emeryturach byłych wojskowych. Ile dostają żołnierze zawodowi po przejściu na emeryturę? Warto awansować w strukturach armii?

📢 Bardzo ważna informacja od ZUS! Dotyczy emerytur oraz innych świadczeń. Nie przegap! Zagadnienia związane z emeryturami i świadczeniami z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) są zawsze na czasie i ważne dla wielu osób. To właśnie tam kształtuje się nasza przyszłość finansowa i stabilność życiowa po zakończeniu aktywnej kariery zawodowej. Dlatego niezwykle istotne jest, aby być na bieżąco z wszelkimi zmianami i informacjami, które mogą wpłynąć na nasze świadczenia emerytalne oraz inne wsparcie ze strony ZUS. 📢 Tak wygląda pierwsze stadium Alzheimera? Jak rozpoznać tę podstępną chorobę? Zwróć uwagę na te objawy Choroba Alzheimera to podstępna choroba, która często niezauważona rozwija się latami. Charakteryzuje się zmniejszeniem funkcji poznawczych, zwłaszcza pamięci oraz zaburzeniami zachowania. Na jej końcu chory traci kontakt z otoczeniem. Jakie zmiany są charakterystyczne dla choroby Alzheimera? Na co zwrócić uwagę, by wcześni wykryć chorobę? Zobacz, czym charakteryzuje się choroba Alzheimera.

📢 Wielka wyprzedaż profesjonalnego sprzętu wojskowego w AMW. Sprawdź, co i za ile można kupić! Co ciekawego znajdziemy aktualnie w ofercie sklepu internetowego Agencji Mienia Wojskowego? Z pewnością wiele z rzeczy, które sprzedaje wojsko przyda się w każdym domu, nie mówiąc o pasjonatach militariów. Zobaczcie szczegóły w naszej galerii. 📢 Wartościowe banknoty z PRL na stronach aukcyjnych - tyle teraz kosztują! Dane na listopad 2023! Banknoty PRL są niezwykle cenne, choć nie zapłacimy nimi w sklepie. Jeśli macie jakieś w domu, warto się im przyjrzeć. Może się okazać, że właśnie wasze egzemplarze będą należały do tych szczególnie cennych. Niektóre kosztują nawet kilkaset złotych - a nawet i kilka tysięcy! A jak wyglądają obecne aukcje? Przejrzeliśmy to, co wystawiają internauci! 📢 Idziesz na emeryturę? W te dwa terminy warto to zrobić! To nie tylko początek roku Każdego roku kilkaset tysięcy Polaków uzyskuje prawa emerytalne. Zwykle decydują się oni na to, aby od razu przejść na emeryturę. Nie zawsze jest to jednak dobra decyzja. Czasem warto wstrzymać się ze złożeniem wniosku emerytalnego w ZUS, gdyż od tego zależy m.in. wysokość przyszłej emerytury. W 2024 roku warto pomyśleć o dwóch najkorzystniejszych terminach.

📢 Specjalny zasiłek opiekuńczy będzie zlikwidowany? Od 1 stycznia 2024 roku nie będzie przyznawany 1 stycznia 2024 roku zniknie specjalny zasiłek opiekuńczy. Świadczenie funkcjonowało od 1 stycznia 2013 r. Obecnie wynosi 620 zł miesięcznie. Co w zamian otrzymają osoby potrzebujące? Zobacz! 📢 Tak mieszka i żyje Muniek Staszczyk. Lider zespołu T.Love skończył niedawno 60 lat Muniek Staszczyk to muzyk doskonale znany polskiej publiczności. W listopadzie skończył 60 lat. Od ponad 40 lat jest liderem zespołu T.Love, który założył w 1982 roku w Częstochowie. Od wielu lat mieszka w Warszawie. Jak na co dzień żyje Muniek Staszczyk?

📢 Poznaj bezawaryjne SUV-y. Takie modele możesz śmiało kupować i jeździć bez obaw Polacy kilka lat temu pokochali SUV-y. Liczba modeli takich samochodów na ulicach gwałtowanie wzrosła. Dużą popularnością te auta cieszą się także na rynku wtórnym. W ostatnich latach trwałość tych samochodów również znacznie wzrosła. Mówią o tym raporty awaryjności przygotowywane przez ADAC, czyli niemiecki automobilklub. Zobacz, które SUV-y są najmniej awaryjne.

📢 Samotni seniorzy mogą liczyć na wyższe emerytury? Jest na to szansa. Na jakich warunkach? Zwycięska koalicja rządowa w treści swojej umowy koalicyjnej wpisała konkretny zapis, który wyraźnie sugeruje, że w trakcie przyszłych rządów wprowadzi konkretne, istotne zmiany w emeryturach. Przede wszystkim dotkną one tzw. renty wdowiej. Jeszcze nie wiadomo, kiedy zmiany zostaną wprowadzone i w jakiej wysokości - jednak wiele wskazuje na to, że ostatecznie się pojawia. A na co potencjalnie możemy liczyć? 📢 Poznaj ukryty dodatek 600 zł bez spełniania żadnych warunków. Sprawdź szczegóły W polskim systemie świadczeń socjalnych istnieje pewien ukryty dodatek, o którym nie wszyscy wiedzą. Dzięki temu świadczeniu można otrzymywać 600zł co miesiąc. O jakie bonus chodzi? Sprawdź w artykule! 📢 Tak się zarabia w polskiej straży pożarnej. Sprawdź zarobki, dodatki i premie strażaków w 2023 roku Zastanawialiście się kiedyś, ile zarabiają funkcjonariusze straży pożarnej? Sprawdziliśmy to dla Was i być może będzie zaskoczeni zarobkami w tej służbie na poszczególnych stanowiskach. Od czego jeszcze zależą płace w straży? Zobaczcie sami!

📢 Urząd Skarbowy zwraca spore sumy emerytom. Sprawdź co trzeba zrobić, żeby odzyskać pieniądze Rok 2022 dla wielu emerytów przyniósł zaskoczenie w postaci wysokich zwrotów z podatku. Jakich kwot mogą spodziewać się emeryci w tym roku? Sprawdźcie!

📢 Nie tylko szczeniaki. Te psy trafiły ostatnio do toruńskiego schroniska dla zwierząt. Czekają wraz z innymi czworonogami na adopcję Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Toruniu od lat działa na rzecz czworonogów. Do schroniska trafiają szczeniaki, małe a także starsze zwierzęta. Każdy z czworonogów czeka na adopcję. Część z nich dość szybko znajduje nowy dom. Inne nawet latami czekają na nowych właścicieli. Zobacz psy, które ostatnio trafiły do toruńskiego schroniska. 📢 Kujawsko-Pomorskie: Takie tanie domy do remontu kupisz obecnie w regionie. Oto przegląd ogłoszeń Przygotowaliśmy dla Was najnowszy przegląd ogłoszeń z portalu OtoDom, które dotyczą najtańszych domów do remontu, zlokalizowanych w województwie kujawsko-pomorskim. Ile trzeba wydać na takie nieruchomości? W jakim są stanie? Gdzie się znajdują? Na te pytania znajdziesz odpowiedź w naszym materiale.

📢 Takie są ceny w stołówce sejmowej - jest dużo taniej niż w bydgoskich barach mlecznych [2.12.2023 r.] Sprawdziliśmy, co można zjeść w sejmowej stołówce i ile kosztują posiłki. Dla porównania podajemy ceny podobnych dań, które serwowane są w bydgoskich barach mlecznych (a te - pamiętajmy - są tańsze niż stołeczne). W Sejmie sporo się zmienia, ale nie jedno - parlamentarzyści nadal stołują się w gmachu przy ul. Wiejskiej, wydając przy tym mniej niż "zwykli" obywatele, odwiedzający niewyszukane lokale gastronomiczne. 📢 Tak mieszka Katarzyna Zielińska. Dżungla w domu i rajski ogród pełen roślin [2.12.2023 r.] Katarzyna Zielińska wraz z mężem i dwoma synami mieszka w przytulnym domu w Warszawie. Wnętrza są urządzone nowocześnie, ale uwagę zwracają przede wszystkim dziesiątki roślin, które znajdują się w każdym pomieszczeniu. Klimat dżungli potęgują okładziny na ścianach w łazience, kuchni i salonie. Zobacz, jak mieszka Katarzyna Zielińska z rodziną!

📢 Waloryzacja emerytur 2024 - tabela. Mamy wyliczenia - prognoza podwyżek emerytur [2.12.2023 r.] Po rekordowej waloryzacji emerytur z tego roku, w przyszłym czeka nas nieco mniejsza podwyżka, ale nadal dwucyfrowa. Wszystkiemu winna jest inflacja, która chociaż maleje, to w całym roku osiągnie dość wysoki wynik. Zgodnie z szacunkami waloryzacja emerytur w 2024 r. ma wynieść co najmniej 12,3 proc. Jak ten prognozowany wskaźnik przełoży się na Twoją emeryturę? W galerii zamieszczamy tabele z wyliczeniami dla przykładowych emerytur. 📢 Te osoby w 2024 roku nie będą płaciły abonamentu RTV. Oni są zwolnieni z opłaty abonamentowej [2.12.2023 r.] Znamy grupę uprawnionych osób, które w 2024 roku będą zwolnione z opłaty abonamentowej. Co do zasady, ten kto posiada w domu odbiornik radiowy lub telewizyjny, musi uiścić opłatę za abonament RTV. Są jednak wyjątki od tej reguły, a lista osób zwolnionych od obowiązku wnoszenia opłaty jest bardzo długa. Sprawdź, kto od 1 stycznia 2024 roku nie będzie musiał opłacać abonamentu RTV. Zobacz, czy jesteś na liście!

📢 Ceny karpia w marketach - w Biedronce, Lidlu, Auchan i innych sklepach. Tyle wydamy na ryby przed Bożym Narodzeniem [2.12.2023] Wśród producentów karpia nie zanosi się na podwyżki cen w porównaniu z ubiegłym rokiem, mimo wyzwań związanych z upalnym wrześniem 2023 roku i spadkiem poziomu tlenu w wodzie. Tomasz Puławski z Gospodarstwa Rybackiego Ślesin (koło Nakła) informuje, że cena karpia utrzyma się na poziomie 30 zł za kilogram, taki sam jak w poprzednim sezonie. 📢 Domowe sposoby na obniżenie cholesterolu bez leków. Wysoki cholesterol niebezpieczny dla zdrowia! [2.12.2023] Cholesterol jest nam niezbędny, ale gdy jest zbyt wysoki szkodzi naszemu zdrowiu i prowadzi do śmiertelnych chorób! Jednak można go obniżyć bez leków - domowym sposobem. Wiemy, co trzeba zrobić!

📢 Marcin Gortat może pozwolić sobie na luksus. Tak mieszka i żyje na co dzień [2.12.2023] Marcin Gortat to jedna z najbardziej rozpoznawalnych postaci polskiego sportu, społecznik i sprawny biznesmen. Jak mieszka i życje na co dzień?

📢 Osoby z tymi schorzeniami nie powinny jeść mandarynek. Im te cytrusy mogą zaszkodzić [2.12.2023] Mandarynki to ulubiony owoc Polaków, po który sięgamy głównie jesienią i zimą. Wielu z nas nie wyobraża sobie świąt Bożego Narodzenia bez tych cytrusów. Mandarynki traktuje się jak młodsze siostry pomarańczy, jednak dużo bardziej słodkie i łatwiejsze w obieraniu. Wspomagają układ odpornościowy, poprawiają kondycje skóry, hamują procesy starzenia. Niestety, nie każdy może jeść mandarynki. Zobaczcie, kiedy lepiej ich unikać. 📢 Emerytury od marca 2024 - o tyle mają wzrosnąć świadczenia. Nowa tabela wyliczeń po waloryzacji [2.12.2023] Emeryci i renciści ponownie będą mogli liczyć na spory zastrzyk gotówki. Za sprawą wysokiej inflacji podwyżki emerytur muszą być wyższe. Mamy tabelę wyliczeń waloryzacji emerytur 2024. Zobacz, jakie mogą być świadczenia dla seniorów od marca.

📢 Tego nie zabierze komornik nawet przy dużych długach w 2024 roku. Takie będą zasady egzekucji [2.12.2023] Komornicy z pewnością to jedna z najbardziej nielubianej grupy wśród dłużników. Jednak dla drugiej strony, która chce odzyskać dług komornik to ostatnia deska ratunku. Jeśli nie płacimy swoich finansowych zobowiązań musimy liczyć się z konsekwencjami, czyli zajęciem komorniczym. Zgodnie z prawem komornik może zabrać część naszego majątku, ale prawo nakazuje mu jasno co może a czego nie może zabrać. Zobaczcie, czego komornik nam nie może zabrać w 2024 roku.

📢 Wycofane aplikacje - te aplikacje koniecznie odinstaluj z telefonu. Kradną Twoje dane i pieniądze [2.12.2023] Bezpieczeństwo w sieci powinno być dla nas priorytetem, szczególnie gdy niemal całe nasze życie przenosimy do Internetu. Z poziomu smartfona możemy mieć dostępu do swojego dowodu osobistego, konta pacjenta, konta w banku czy nawet ubezpieczyciela. To niezwykle wygodne z punktu widzenia użytkownika, ale to także pole do działania dla oszustów. Zobaczcie poprzez jakie aplikacje złodzieje próbują wyłudzić nasze dane i pieniądze.

📢 Toruń. Kto dostanie mieszkanie od miasta w 2024 roku? Jest lista! Ale w kolejce czeka się kilka lat... Na komunalne i socjalne "M" od gminy czekają w Toruniu rzesze osób. Właśnie opublikowano wyczekiwany projekt listy mieszkaniowej na 2024 rok. Niestety, szczęśliwcy, którzy na niej są, nie mają gwarancji otrzymania lokalu w przyszłym roku.

📢 Masz te objawy? Tak zachowuje się organizm, gdy ma pasożyty. Sprawdź jak się ich pozbyć Coraz częściej można spotkać się ze stwierdzeniem, że przyczyną złego samopoczucie mogą być pasożyty. Jak trafiają do ludzkiego organizmu i kiedy możemy się nimi zarazić? Sprawdź jakie są charakterystyczne objawy obecności pasożytów w naszym organizmie. 📢 Krótkie i długie paznokcie - dużo wzorów i inspiracji. Eleganckie stylizacje paznokci kwadratowych i w kształcie migdałka 1.12.2023 Paznokcie w kształcie migdałka czy kwadratowe? Długie czy krótkie? Oto 25 pomysłów na wyjątkowe stylizacje paznokci hybrydowych. Jasne kolory, szalone wzory, beżowe bazy, soczyste barwy, jeśli nie możesz się zdecydować tutaj znajdziesz garść inspiracji. Zobacz, jak pomalować paznokcie o różnych kształtach i wybierz idealną stylizację dla siebie.

📢 Oto kalendarz dni wolnych w 2024. To będzie rok długich weekendów - zobacz listę Sprawdzamy kalendarz dni wolnych w 2024 roku. Sporo świąt wypada korzystnie (z punktu widzenia osób, które nie pracują w sobotę i niedzielę). W przyszłym roku szykuje się dużo długich weekendów. Sprawdź, w jakie dni wypada majówka, Święto Wojska Polskiego oraz inne wolne dni. Jest szansa, by zaplanować dłuższy odpoczynek wykorzystując niewielką liczbę dni urlopowych. 📢 Takie ptaki jedzą jarzębinę - lista. Jarzębiny owocują obficie, zimą będzie uczta Korale są mniejsze z powodu suszy, ale jarzęby pospolite uginają pod ciężarem owoców. Można je wykorzystać na kilka sposobów albo zostawić dla ptaków. W mroźne dni będzie na co popatrzeć. Które ptaki przylecą do jarzębin? Sprawdźcie w naszej galerii. 📢 Zobacz dom Szymona Hołowni. Tu żyje marszałek sejmu i pilotka myśliwca MiG-29. Tak mieszka Szymon Hołownia z żoną, córeczkami i psiakiem Dom Szymona Hołowni zlokalizowany jest nieopodal Warszawy. Nieruchomość polityka położona jest w wygodnej odległości od miejskiego zgiełku, łączy nowoczesność z wygodą i przestrzenią dla rodzinnego życia. Tu Szymon Hołownia mieszka wraz z żoną i córeczkami. Zobacz, jak żył do tej pory lider Trzeciej Drogi i prowadzący „Mam talent”. Zaglądamy do domu Szymona Hołowni, który jest nowym marszałkiem Sejmu.

📢 Kujawsko - Pomorska Policja "uzbrojona" w nowe radiowozy. Do których komend trafiły? Zobaczcie zdjęcia Flota Kujawsko-Pomorskiej Policji została zasilona kilkunastoma nowymi radiowozami. Między innymi dla "drogówki" z nowym oznakowaniem wybrano marki Skoda Scala i Skoda Superb. Które komendy w województwie otrzymały te i inne pojazdy? Czytaj więcej.

📢 Uważaj na te auta! Te nowe samochody prezentują się najsłabiej w rankingu awaryjności TUV Starszy samochód lepszej marki czy nowszy gorszej? To dylemat, na który muszą sobie odpowiedzieć chcący kupić używany samochód. Okazuje się, że nowszy nie zawsze znaczy lepszy. W kupnie używanego samochodu także tego, który ma zaledwie kilka lat, mogą pomóc różnego rodzaju rankingi awaryjności. Jednym z nich jest raport TUV. Powstaje on co roku na podstawie okresowych badań technicznych pojazdów. Dane, które się pojawiają w zestawieniu, dotyczą okresowych badań technicznych wykonywanych na terenie Niemiec. Jak wypadają auta stosunkowo młode? Zobacz!

📢 Takie auta to skarb. Mają 10 lat i nadal są w świetnej formie. Są prawie bezawaryjne. Oto najlepsze modele według raportu TUV [ZDJĘCIA] Okazuje się, że samochody mające 10 i więcej lat wcale nie muszą być zagrożeniem na drodze. Wiele modeli jest naprawdę w świetnym stanie. Mimo upływu lat, niektóre z nich wciąż są mało awaryjne. Świadczy o tym raport niemieckiego Stowarzyszenia Inspekcji Technicznej, czyli TUV. Które modele najlepiej znoszą upływający czas? Zobacz! 📢 Waloryzacja emerytur 2023 - tyle seniorzy dostaną w grudniu! Oto tabela wyliczeń Emerytury w grudniu 2023 będą w tym roku zdecydowanie wyższe niż rok temu. O ile wzrosło świadczenie w związku z waloryzacjami świadczeń emerytalnych. Jak się zmieni świadczenie? Mamy stawki brutto i netto, które wpłyną na Twoje konto. Oto dokładne wyliczenia.

📢 Cierpisz na taką chorobę? Teraz możesz dostać rentę od ZUS. Trzeba zrobić tylko ten krok Walka z chorobą może być trudna, ale istnieją środki wsparcia, które mają na celu ulżenie w trudnych chwilach. Jeśli borykasz się z poważną chorobą, ZUS oferuje możliwość uzyskania renty chorobowej. Odkryj, jak ten jeden krok może otworzyć drzwi do dodatkowego wsparcia finansowego.

📢 Kujawsko-Pomorskie. Domy od komornika w okazyjnej cenie! Grudzień 2023 [zdjęcia] W grudniu komornicy w Kujawsko-Pomorskiem wystawiają na sprzedaż wiele domów, zarówno w Toruniu i Bydgoszczy, jak i mniejszych miejscowościach. Licytowane nieruchomości mają naprawdę okazyjne ceny. Oto szczegóły i zdjęcia. 📢 Emerytury stażowe wprowadzone przez urzędujący rząd? Taki jest plan rządu PiS Obecny rząd wciąż planuje przyjęcie projektu nowelizacji ustawy poświęconej emeryturom i rentom. Zakłada on wprowadzenie tzw. emerytur stażowych bez względu na wiek. W proponowanym rozwiązaniu emerytura byłaby dostępna po przepracowaniu określonego okresu składkowego, który dla kobiet miałby wynosić 38 lat, a z kolei dla mężczyzn 43 lata. Co warto o tym wiedzieć?

📢 Tego nie jedz i nie kupuj w Biedronce, Lidlu, Auchan czy Kauflandzie. Uważaj na te produkty. Zostały wycofane ze sprzedaży! Ostrzeżenia GIS! Nie kupuj tego w supermarketach! Główny Inspektorat Sanitarny ostrzega przed produktami, które można było kupić w takich sklepach jak Lidl, Kaufland, Biedronka czy Rossmann. Sprawdź, czego nie należy spożywać, i co trzeba wyrzucić. Nazwy, numer partii, producent. Oto dlczego żywność z najpopularniejszych supermarketów bywa wycofywana ze sprzedaży.

📢 Oto jaką emeryturę dostaniesz w grudniu 2023. Oto wyliczenia dla emerytur brutto i netto. Wyliczenia dla seniorów. Sprawdź, ile dostaniesz! Takie emerytury otrzymają seniorzy w grudniu 2023. Zobacz, o ile wyższą emeryturę otrzymasz, ile wyniosła waloryzacja? Sprawdź, jak zmieni się wysokość twojego świadczenia otrzymywanego co miesiąc z ZUS. Zobacz i porównaj stawki emerytur w grudniu 2023. Ile pieniędzy netto wpłynie na twoje konto? Dokładne wyliczenia emerytur na grudzień 2023.

📢 Toruń. Krwawa jatka przy ulicy Popiela. Ukrainiec chciał zabić narzeczonego siostry? Zadał cios w szyję i grozi mu dożywocie Nożem w szyję zaatakował Oleksander H. swoją ofiarę w mieszkaniu przy ulicy Popiela w Toruniu. Trafił w tętnicę. Zaatakowany mężczyzna przeżył tylko dzięki skutecznej pomocy służb medycznych. "Cios zadałem, ale nie chciałem zabić" - twierdzi oskarżony. 📢 Wyższe emerytury w 2024 roku i program "300 plus". Takie emerytury będą po waloryzacji w marcu. Sprawdź prognozowane wyliczenia 1.12.2023 Najnowsze wyliczenia emerytur w 2024 roku. Jaki jest przewidywany wskaźnik waloryzacji? Zobacz, na jakie świadczenia mogą liczyć emeryci i renciści. Jakie zmiany nastąpią w wypłatach? Ile pieniędzy dostaną seniorzy na swoje konta? Do marcowej waloryzacji jeszcze dużo czasu, jednak już pojawiają prognozowane wyliczenia. Tyle pieniędzy dostaną emeryci w w marcu 2024 roku. Sprawdź szczegóły!

📢 Te znaczki pocztowe są warte fortunę. Zobacz, ile są warte stare znaczki. Nie spodziewasz się, że mogą tyle kosztować 1.12.2023 Filatelistyka to jedno ze starszych hobby z długą tradycją. Te stare znaczki z PRL są warte majątek! Sprawdź, jakie znaczki są poszukiwane przez kolekcjonerów. Wielu Polaków z sentymentem lubi wracać do czasów PRL, a szczególnie do przedmiotów, którymi w ówczesnym czasie się posługiwaliśmy. Mają one swój wyjątkowy charakter.

📢 Toruń. W fundacji "Światło" wybudzono ze śpiączki kolejne dwie osoby 42-letnia pani Katarzyna i 29-letni pan Mateusz są kolejnymi osobami, które wybudzili ze śpiączki specjaliści z toruńskiej fundacji "Światło". Teraz pod opieką terapeutów wracają do świadomego życia i swoich rodzin. 📢 Weekend w Toruniu. Gdzie warto się wybrać? Mimo mroźnej pogody wydarzenia rozgrzewają [1-3.12.2023] Pierwszy grudniowy weekend zapowiada się niezwykle ciekawie dla mieszkańców Torunia. Oprócz wielu świątecznych atrakcji, w harmonogramie pojawiają się także te rekreacyjne czy kulturalne. Zwiedzanie fortu, weekend filmowy czy zabawy andrzejkowe to tylko wybrane atrakcje. Sprawdźcie, co ciekawego dzieje się w mieście w ten weekend!

📢 Stawki w izbie wytrzeźwień w Toruniu pójdą w górę - będzie drożej niż w niezłym hotelu 390 zł - tyle będzie trzeba zapłacić za noc w toruńskiej izbie wytrzeźwień od 1 stycznia 2024 roku. To o 50 zł więcej niż obecnie. Urzędnicy podwyższenie opłaty tłumaczą wzrostem kosztów energii oraz wynagrodzenia lekarzy. 📢 Nigdy nie odbieraj połączeń z tych numerów. Mamy listę numerów zgłoszonych przez internautów Metody wyłudzeń danych i pieniędzy przez telefon są stałe. Zawsze dochodzi do jakiegoś zdarzenia, które ma nas zestresować. Tu już powinna się zapalić nam czerwona lampka. A jeśli rozmówca chce nam pomóc, ale musimy działać szybko to już na 99% jest to przypadek oszustwa. Zobaczcie jak się bronić przez złodziejami i jakich numerów telefonów zdecydowanie nie odbierać.

📢 Tak karmią w polskich szpitalach. Mamy zdjęcia od czytelników. Niektóre potrawy szokują! O jedzeniu serwowanym w polskich szpitalach, krążą już legendy. Niektórzy skarżą się na jakość, wielkość porcji i samą estetykę dań. Są też i tacy, którzy chwalą sobie dania podawane w placówkach zdrowia. W naszej galerii prezentujemy zdjęcia, które dostaliśmy od naszych czytelników. Tak karmią pacjentów w polskich szpitalach. Zobaczcie zdjęcia!

📢 Wyższe świadczenia finansowe dla małżeństw. Szczegóły dotyczące kwalifikacji i procedury wypłaty dodatkowych środków Osoby odbierające świadczenia emerytalne mają powody do radości. Dlaczego? Otrzymają nowy dodatek do emerytury, który zasili ich budżet domowy. Sprawdźcie stawki! 📢 Słynny fizyk UMK w Toruniu winny kłamstwa lustracyjnego! Orzeczenie w sprawie prof. Andrzeja Kowalczyka, twórcy tomografu optycznego Zakończył się drugi proces lustracyjny prof. Andrzeja Kowalczyka, znanego fizyka UMK w Toruniu, twórcy tomografu optycznego. Był wynikiem skutecznej apelacji prokuratury IPN, która ustaliła, że naukowiec współpracował z tajnymi służbami jako TW Andrzej. 22 listopada Sąd Okręgowy uznał profesora za winnego kłamstwa lustracyjnego.

📢 Pogotowie stomatologiczne w Toruniu. Jedni odradzają, inni są zadowoleni. Do NFZ wpłynęły tylko trzy skargi Pogotowie stomatologiczne w Toruniu działa od 1 czerwca 2022 roku przy ul. Srebrnego 1. W internecie natknąć można się na wiele opinii na temat tej placówki. Niektórzy odradzają, inni potwierdzają, że pomoc otrzymali. Od początku funkcjonowania pogotowia do NFZ wpłynęły tylko trzy skargi. 📢 Tak się bawią torunianie w Hex Club Toruń. Mamy najnowsze zdjęcia z imprez! Co działo się ostatnio w Hex Club Toruń? Jak zwykle na parkiecie było bardzo gorąco! Zobaczcie najnowszą fotorelację z imprez w jednym z najpopularniejszych klubów na toruńskiej starówce. 📢 To przynosi nieszczęście w naszym domu. Według przesądów - te rzeczy najszybciej wyrzuć z mieszkania! Dom to nasz azyl, zacisze w którym wypoczywamy, ładujemy akumulatory. To w domu spędzamy radosne chwile i cierpimy z dala od świata. Warto jednak aby atmosfery w domu nic nam nie zakłócało. Dlatego koniecznie wyrzućcie z Waszych mieszkań te przedmioty, które przyciągają pecha.

📢 Te samochody są prawie nowe i borykają się z usterkami. Zobacz, które są najbardziej awaryjne według raportu TUV Kupno samochodu to zawsze wyzwanie. Tak samo przygotowują się do tego Ci, którzy zamierzają kupić auto 10-letnie, jak i ci zainteresowani 3-letnim pojazdem. W jednym i drugim przypadku kierowcy przed zakupem podpierają się różnego rodzaju rankingami awaryjności. Jednym z nich jest coroczny raport TUV, dotyczący awaryjności pojazdów. Raport powstaje co roku na podstawie okresowych badań technicznych pojazdów. Dane, które się pojawiają w zestawieniu, dotyczą okresowych badań technicznych wykonywanych na terenie Niemiec.

📢 "Niech Radio Maryja dodaje nam sił". Rozgłośnia z Torunia świętowała 31. urodziny Tysiące pielgrzymów zjechało w sobotę 3 grudnia do Torunia na obchody 31. rocznicy powstania Radia Maryja. Wśród uczestników uroczystości byli także członkowie rządu.

Wideo szkolenie wojsko