Prasówka 20.05.2024 - wydarzenia dnia, podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego

Prasówka 20.05: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Wiekowe auta, które nie zawodzą na drodze. Mają ponad 10 lat i są najmniej awaryjne. Sprawdź szczegóły Czy samochody, które mają ponad 10 lat ciągle mogą zachwycać bezawaryjnością i służyć kierowcom praktycznie bezproblemowo? Okazuje się, że tak. Wiele modeli jest naprawdę w świetnym stanie. Mimo upływu lat, niektóre z nich wciąż są mało awaryjne. O tym, że task jest świadczy chociażby raport niemieckiego Stowarzyszenia Inspekcji Technicznej, czyli TUV. Zobacz, które samochody najlepiej znoszą upływ czasu i są najmniej awaryjne.

📢 Te SUV-y są najpopularniejsze w Polsce. Królują na rynku wtórnym. Jeździsz jednym z nich? Coraz więcej osób decyduje się na kupno SUV-a. Te modele samochodów w ostatnich latach podbiły światowe rynki. Również w Polsce SUV-y cieszą się wielką popularnością. Które z nich największą? Oto modele SUV, które warto kupić.

📢 Niewyobrażalnie cenne stare monety PRL. Po czym poznać monety kolekcjonerskie? Jakie są najcenniejsze monety z PRL-u? Niezwykle wciągającą pasją z całą pewnością jest kolekcjonowanie monet. W zależności od tego, z jakiego okresu pochodzą, mogą mieć różną wartość. W szczególności oddzielnie traktuje się monety obiegowe (takie, którymi możemy zapłacić w sklepie obecnie) od tych, które już wyszły z obiegu. W naszym przypadku wzrok kolekcjonerów zwraca się na monety polskie okresu PRL. Co wyróżnia takie monety? Jakie są poszukiwane monety PRL? Które monety obiegowe okresu PRL po latach zyskały na wartości? Wyjaśniamy!

📢 Zaskakujące czternaste emerytury 2024! Znamy wyliczenia świadczeń. Tyle wyniesie 14 emerytura - znamy kwoty! Dla wielu seniorów i osób starszych niezwykle istotne jest to, ile będą dostawać w ramach dodatków do świadczeń emerytalnych. Wynika to z prostego faktu, że kwota świadczenia emerytalnego w dobie ostatnich problemów z inflacją jest wyraźnie zbyt niska. Co prawda pomocna jest wyższa waloryzacja emerytur dla seniorów, ale wciąż wydaje się niewystarczająca. Dlatego też seniorzy liczą na dodatkowe świadczenia emerytalne, a wśród nich prym wiedzie czternastka świadczenie znane już z poprzednich lat.

📢 Gdzie mieszka o. Tadeusz Rydzyk? Będziecie zaskoczeni! "Cóż więcej potrzeba? To i tak bardzo dużo" - twierdzi redemptorysta O. Tadeusz Rydzyk od wielu lat wzbudza kontrowersje. Dyrektor Radio Maryja w toruńskim Porcie Drzewnym zrealizował sporo inwestycji. Jest już Park Pamięci, tężnie, trwają ostatnie prace przy Muzeum Pamięć i Tożsamość. W planach ma kolejne projekty. Jak na co dzień mieszka o. Rydzyk? Opływa w luksusy czy żyje skromnie niczym mnich? 📢 Nie uwierzycie! To SUV-y, które bardzo dobrze znoszą upływ czasu. Są najmniej awaryjne SUV-y od kilku lat są najlepiej sprzedającym i się modelami samochodów. Także w Polsce popularność tego typu aut nie słabnie. Także na rynku wtórnym cieszą się wielką popularnością. Kupujący starają się dowiedzieć, które modele są najmniej awaryjne i długo posłużą kierowcom. Jednym z pomocnych elementów przy wyborze auta może być raport awaryjności przygotowywany od lat przez ADAC, czyli niemiecki automobilklub. Sprawdź, które kilkuletnie SUV-y są najmniej awaryjne.

📢 Miłośnicy marki Mercedes-Benz spotkali się na zlocie w Toruniu [GALERIA] W niedzielę 19 maja odbyła się kolejna odsłona Ogólnopolskiego Zlotu Mercedes-Benz w Toruniu. To prawdopodobnie największe na świecie tegoroczne spotkanie fanów tej prestiżowej marki. 📢 Ta moneta 5 złotych może być warta fortunę. Takiej pięciozłotówki szukają teraz kolekcjonerzy Masz w portfelu monetę 5 zł? Być może właśnie masz szansę na prawdziwą fortunę i nawet o tym nie wiesz! Niektóre monety są cenniejsze niż ich nominał. Kolekcjonerzy są w stanie zapłacić za nie sporą sumę pieniędzy. Są takie monety, których wartość sięga kilkuset tysięcy złotych. Sprawdź koniecznie w naszej galerii.

📢 Święto Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2024 we Włocławku. Wiemy kto wystąpi we podczas koncertu "Fajansowe sny" Czerwiec w Kujawsko-Pomorskiem to czas pełen muzyki, kultury i niezapomnianych wrażeń. Święto Województwa Kujawsko-Pomorskiego, obchodzone z wielkim rozmachem, przyciąga do prezydenckich miast regionu tłumy mieszkańców i turystów. W 2024 roku organizatorzy przygotowali wyjątkowe atrakcje, w tym serię koncertów, we Włocławku pod nazwą "Fajansowe Sny". Na scenie zaprezentują się wiodące postacie polskiej sceny muzycznej. Szczegóły.

📢 Tak dorastała Fabienne Wiśniewska! Córka Michała Wiśniewskiego i Mandaryny wyrosła na przepiękną kobietę! Michał Wiśniewski - kto w Polsce go nie zna? Podobnie rzecz ma się z jego dziećmi, których ma liczną gromadkę. Z małżeństwa z Mandaryną na świecie pojawiła się Fabienne Wiśniewska, lada chwila skończy 21 lat. Fabienne Wiśniewska wyrosła na piękną kobietę. Zobaczcie, jak dorastała! 📢 Nawóz do ogórków zaraz po posadzeniu - stosuj go, a krzak obsypie się warzywami. Oto najlepszy trik na ogórki [20.05.2024] Domowe uprawy warzyw cieszą się coraz większą popularnością. Często są bardziej ekologiczne i dają dużo satysfakcji. Ogórki możemy posiać w donicach na balkonie, na działce, polu czy ogródku. Terminy zaczynają się już w drugiej połowie kwietnia. Aby warzywa były dorodne, warto korzystać z domowych nawozów. Oto najlepszy trik, aby krzak ogórków obsypał się warzywami.

📢 Tak wygląda córka Natalii Kukulskiej i wnuczka Anny Jantar - zdjęcia. Anna Dąbrówka ma już 19 lat [20.05.2024] Natalia Kukulska i Michał Dąbrówka pobrali się 24 lata temu, po 10-letniej znajomości, i doczekali razem trojga dzieci: niespełna 24-letniego Jana, 19-letniej Anny oraz 7-letniej Laury. W ostatnim czasie piosenkarka, córka Anny Jantar, pochwaliła się w mediach społecznościowych swoją starszą córką. Ania Dąbrówka ma już 19 lat. Jej obecność na profilu mamy nie była przypadkowa. Zobaczcie na zdjęciach w naszej galerii.

📢 Aleksander Śliwka wziął ślub. Tak wyglądała Jagoda Gruszczyńska, ukochana słynnego siatkarza [20.05.2024] Aleksander Śliwka i Jagoda Gruszczyńska wzięli ślub. W hucznej zabawie wzięło udział wiele siatkarskich gwiazd m.in. Wilfredo Leon, Bartosz Kurek czy Jakub Kochanowski. W takiej kreacji wystąpiła panna młoda. Zobaczcie jak była przygotowana sala na weselna i jak młodzi bawili się z gośćmi. Tak wyglądał siatkarski ślub Aleksandra Śliwki i Jagody Gruszczyńskiej!

📢 Tabela wypłat Czternastych Emerytur 2024. Nie wszyscy dostaną tyle samo - mamy wyliczenia [20.05.2024] Czternasta emerytura początkowo miała być jednorazowym zastrzykiem gotówki dla seniorów. Poprzedni rząd zdecydował jednak wpisać "czternastki" do kalendarza wypłat na stałe, a nowi rządzący jeszcze w ubiegłym roku zapewniali, że z pewnością w tym roku takie świadczenie trafi do emerytów. Zobaczcie, ile wyniosą Czternaste Emerytury 2024. 📢 Dzięki temu trikowi bukszpan wypuści nowe pędy. Walka ze ćmą bukszpanową to nie wszystko [20.05.2024] Bukszpan jest cenioną rośliną ogrodową ze względu na swoje piękne, zielone liście oraz łatwość formowania w różne kształty. Jest stosunkowo prosty w uprawie i długowieczny. Aby bukszpan rozwijał się prawidłowo i gęsto, warto pamiętać o kilku podstawowych zasadach pielęgnacyjnych, zwłaszcza dotyczących przycinania 📢 Tak mieszkają i żyją na co dzień Robert Biedroń i Krzysztof Śmiszek. Miłość polityków kwitnie [20.05.2024] Robert Biedroń i Krzysztof Śmiszek od ponad 20 lat tworzą zgodną i szczęśliwą parę. Na początku jesieni 2023 roku politycy lewicy postanowili nawet wziąć symboliczny ślub w teatrze w Kielcach. Prywatnie para mieszka w skromnym mieszkaniu na Starej Ochocie w Warszawie. Oto jak żyją na co dzień!

📢 Zapomnij o pastelach. Takie paznokcie będą hitem na lato 2024 - nowe wzory i kolory [20.05.2024] Wielkimi krokami do mody i urody wkracza lato. Coraz chętniej stawiamy na jasne stylizacje i kwiatowe wzory - również na paznokciach. Wśród modnych paznokci na lato dominują pastele. W tym roku trend ten może się zmienić. Oto hit w manicure na czerwiec i lipiec 2024. Zobacz nowe wzory i kolory. 📢 Limity wypłat gotówki z bankomatów w 2024 roku. Mamy dane z PKO BP, mBank czy Millennium [20.05.2024] W 2024 roku nadal korzystamy mimo rosnącej popularności płatności bezgotówkowych. Znajomość limitów wypłat z bankomatów oraz ograniczeń dotyczących płatności gotówką może okazać się przydatna w codziennym życiu. Jakie są maksymalne i minimalne kwoty, które można wypłacić z bankomatów popularnych banków? Zobaczcie!

📢 Te samochody wcale nie rdzewieją. Poznaj modele, które nie dotyka korozja! Jak uchronić auto przed atakiem rdzy? Przy wyborze samochodu kierujemy się zwykle innymi cechami, niż odporność auta na działanie rdzy. Warto jednak mieć to na uwadze, jeśli chcemy przez wiele lat użytkowania cieszyć się karoserią samochodu w świetnej kondycji. Które modele opierają się rdzy, jak żadne inne? Sprawdzamy! 📢 Te SUV-y doskonale znoszą upływ czasu i bezlitosną eksploatację! To najmniej awaryjne samochody tego typu SUV-y to w tej chwili jedne z najpopularniejszych typów samochodów poruszających się po polskich ulicach. Klienci o wiele częściej po nie sięgają niż chociażby po kombi. Uznaniem klientów cieszą się nie tylko nowe modele, ale również te wyprodukowane kilka lat temu. Widać to po ogłoszeniach na rynku wtórnym. W ostatnich latach trwałość tych samochodów również znacznie wzrosła. Mówią o tym raporty awaryjności przygotowywane przez ADAC, czyli niemiecki automobilklub. Sprawdź, które SUV-y są najmniej awaryjne.

📢 Ruszają masowe kontrole w mieszkaniach w całej Polsce. Pytają o TE rzeczy. Co dokładnie grozi za nieprawidłowości? Masz w domu takie urządzenia i uważasz, że nie musisz za to płacić! Jeśli tak, to jesteś w wielkim błędzie. Należy przygotować się na masowe kontrole w mieszkaniach. Kontrolerzy już ruszyli w teren. Kto konkretnie kontroluje i co jest przedmiotem kontroli? Czytaj niżej. 📢 Tyle teraz wypłacisz z bankomatu. Zobacz nowe limity Karta płatnicza to wygodny sposób uiszczania opłat. Przy jej użyciu można zapłacić za niemal wszystko. Wiele osób nie nosi już przy sobie gotówki. Gdy jednak jej potrzebujemy najprostszym sposobem jest wypłata pieniędzy z bankomatu. Nie zawsze jednak wypłacimy tyle gotówki, ile chcemy. Obowiązują bowiem limity. Jakie? 📢 258 złotych miesięcznego dodatku do emerytury. Co trzeba zrobić, by otrzymać te pieniądze? Ponad sto tysięcy emerytów może liczyć na specjalny dodatek w wysokości 258 złotych miesięcznie. Taka kwota wypłacana jest po tegorocznej waloryzacji. Kto ma prawo do tych pieniędzy i jak ubiegać się o specjalny dodatek?

📢 Zyskaj jeszcze jedno świadczenie przed przejściem na wymarzoną emeryturę. Lepiej nie przegap tej okazji Okres przedemerytalny nie dla wszystkich jest usłany różami. Sytuacja może być trudna zwłaszcza dla bezrobotnych seniorów, którzy przed osiągnięciem wieku emerytalnego już nie pracują. Musicie jednak wiedzieć, że przed przejściem na emeryturę należy się Wam jeszcze jedno bardzo ważne i wcale niemałe świadczenie. Jakie warunki należy spełnić, aby otrzymać te pieniądze? Czytajcie dalej! 📢 Jak oszukać komornika? Oto popularne sposoby i sztuczki. Tak to robią Polacy! Dłużnicy wciąż sporo ryzykują Jak Polacy oszukują komorników? Poznajcie najpopularniejsze sposoby i sztuczki wykorzystywane przez osoby ścigane przez komornika. Aby go przechytrzyć, dłużnicy zdolni są prawie do wszystkiego. Jakie mają metody? Na papierze zarabiają minimalną krajową, pracują na czarno lub przepisują majątki na bliskich. "To najgorszy sposób postępowania" - ostrzega Krajowa Rada Komornicza. Jakie mają metody, aby ukryć swój majątek i uniknąć płacenia? Jakie są najpopularniejsze sposoby i sztuczki, których ludzie chwytają się, by oszukać komornika? Zobaczcie!

📢 [Przez Toruń przeszedł Marsz dla Życia i Rodziny. Zobaczcie zdjęcia! ](https://nowosci.com.pl/przez-torun-przeszedl-marsz-dla-zycia-i-rodziny-zobaczcie-zdjecia/ar/c1p2-26350111)

W niedzielę 19 maja przez starówkę w Toruniu przeszło kilkuset uczestników Marszu dla Życia i Rodziny. 📢 Letnia wyprzedaż w sklepach Decathlon I IKEA. Ten sprzęt sportowy i wyposażenie do domu kupisz za grosze! [maj 2024] Decathlon wyprzedaje sprzęt sportowy. IKEA natomiast znacząco przecenia najróżniejsze artykuły gospodarstwa domowego. Na stronach obu sklepów należy szukać zakładek „Ostatnia szansa”. 📢 Moda komunijna 2024 w Toruniu. Takie królują kreacje wśród kobiet! Co jest trendy w tym sezonie? Sezon komunijny 2024 trwa w najlepsze. O ile mężczyźni nie mają zazwyczaj problemu z ubraniem, to w przypadku kobiet pojawia się wiele wątpliwości. Co ubrać na komunię, aby ładnie i modnie wyglądać? Sprawdziliśmy jak kto wygląda w Toruniu!

📢 Taka będzie emerytura po 20 latach pracy. Na jakie pieniądze można teraz liczyć? Mamy wyliczenia kwot, które trafią na konta Wypłacenie emerytury jest możliwe po spełnieniu określonych kryteriów. Najważniejsze z nich to ukończenie wieku emerytalnego (kolejno dla kobiet i mężczyzn 60 oraz 65 lat), a także staż pracy. Dla kobiet wymagane jest 20 lat, a dla mężczyzn 25 lat. Co jeśli oboje tyle przepracują? Kto będzie mógł liczyć na najniższą krajową z 20-letnim stażem pracy? 📢 UWAGA! Bardzo nieciekawe informacje dla osób, które przeszły na emeryturę po 2009 roku! Problem niższych emerytur dla części seniorów był przedmiotem wyroku Trybunału Konstytucyjnego i obecnie stanowi jeden z problemów, z którymi boryka się Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Nie będzie powtórnego przeliczenia emerytur. A co będzie?

📢 Doda. Tak piosenkarka zmieniała się przez lata. Zobacz prywatne najnowsze zdjęcia polskiej gwiazdy Dorota Rabczewska czyli Doda to bez wątpienia na polskim rynku muzycznym jedna z bardziej wyrazistych osobowości. Piosenkarka ma liczne grono wielbicieli nie tylko chodzących na jej koncerty, ale również śledzących jej życie w social mediach. Tylko na instagramie Dodę obserwuje 1,8 miliona osób. Zobaczcie, jak zmieniała się piosenkarka i jak wygląda obecnie po kolejnej zmianie fryzury. 📢 Czternasta emerytura 2024 - termin już zaproponowany przez rząd. Ale nie wszyscy dostaną tyle samo! Kiedy będzie wypłata? Czternasta emerytura jest na stałe wpisana w kalendarz rocznych świadczeń wypłacanych emerytom i rencistom. W przeciwieństwie do tzw. trzynsatki, nie ma odgórnie narzuconego miesiąca, w którym dokonywane są wypłaty. Wiele jednak wskazuje na to, że w tym roku, podobnie jak i w ubiegłym, seniorzy to świadczenie otrzymają we wrześniu. Ile wyniosą wypłaty czternastej emerytury? Oto szczegóły!

📢 Waloryzacja emerytur w czerwcu 2024. Świadczenie wyższe nawet o kilkaset złotych. Tabela wyliczeń Kiedy najlepiej przejść na emeryturę? Zdecydowanie w drugiej połowie roku po waloryzacji kapitału, którą ZUS przeprowadza w czerwcu. Świadczenie może być wyższe nawet o kilkaset złotych. 📢 Udar mózgu. Objawy, które powinny zaniepokoić. Nie lekceważ ich Masz te objawy w nocy? Nie lekceważ ich. To mogą być alarmujące sygnały dotyczące udaru mózgu. Zobacz na jakie dolegliwości trzeba zwrócić szczególną uwagę. 📢 Mieszkania nie do życia, czyli patodeweloperka. Sprawdź, jakie absurdy proponują dziś deweloperzy. To trzeba zobaczyć Mieszkania w budynkach urągających zdrowemu rozsądkowi spotyka się dziś na rynku coraz częściej. Choć nie ma zgody co do tego, czym dokładnie jest patodeweloperka, to aż trudno nie użyć tego słowa na widok zdjęć, które prezentujemy w galerii. Zobacz deweloperskie absurdy z całej Polski.

📢 Pchli targ w Toruniu. Tłumy przy Grudziądzkiej. Tym razem mamy zdjęcia z drona! Pchli targ w Toruniu bije frekwencyjny rekord. Także w niedzielę 19 maja pojawiło się tu wielu odwiedzających. 📢 Ten bob to hit wśród 50-latek. To idealna fryzura nie tylko dla dojrzałych kobiet [19.05.2024 r.] Bob to od lat jedna z najpopularniejszych kobiecych fryzur. Aktualnie jest wiele wariantów tej fryzury, dzięki czemu kobiety o każdym kształcie twarzy mogą je nosić. Bob to także fryzura, która sprawi że odejmiemy sobie kilka lat. To właśnie ta fryzura potrafi sprawić, że będziemy wyglądać młodziej. Zobaczcie kilka propozycji na fryzurę, które cieszą się teraz największym zainteresowaniem w salonach fryzjerskich. 📢 Nocny pożar w Rozgartach. Właściciel płonącej posesji zadziałał bardzo sprawnie W nocy z soboty na niedzielę strażacy z Torunia, Łążyna i Toporzyska zostali wezwani do Rozgart, gdzie zapalił się dach budynku mieszkalno-gospodarczego.

📢 26-letnia córka Izabelli Scorupco zniewala urodą. Oto Julia Scorupco - fani: "Śliczna dziewczyna" Izabella Scorupco wiele lat temu zniknęła z polskich mediów i wyjechała do Stanów Zjednoczonych rozwijać swoją karierę. Z pierwszego małżeństwa z hokeistą Mariuszem Czerkawskim ma córkę Julię. Dziewczyna ma obecnie 26 lat i śmiało można uznać, że odziedziczyła urodę po matce. Oto Julia Scorupco. 📢 Strażacy z Papowa z powodzeniem przeprowadzili natarcie. Mamy zdjęcia z akcji! Synoptycy ostrzegają przed ulewami i gradobiciem, jak dotąd jednak deszcze - niespokojne i te zwykłe - omijają region. Susza sprzyja pożarom, strażacy mają zatem pełne ręce roboty. 📢 Te stare samochody są najmniej awaryjne. Dobrze znoszą upływ czasu i są godne polecenia Samochody, które mają ponad 10 lat wcale nie muszą stanowić zagrożenia na drodze. Nowoczesne samochody dość dobrze znoszą upływa czasu i można znaleźć wiele egzemplarzy w świetnym stanie technicznym. Mimo upływu lat, niektóre z nich wciąż są mało awaryjne. Świadczą chociażby o tym publikowane co jakiś czas raporty niemieckiego Stowarzyszenia Inspekcji Technicznej, czyli TUV. Które modele najlepiej znoszą upływający czas? Zobacz!

📢 Rekordowe świadczenia dla seniorów w 2024 roku! Najnowsze wyliczenia emerytur 19.05.2024 Takiego roku ZUS jeszcze nie miał. Seniorów w 2024 roku prawdopodobnie czekają dwie waloryzacje emerytur, ponadto otrzymają "trzynastkę", a wczesną jesienią "czternastkę". Sprawdź najnowsze wyliczenia emerytur w 2024 roku. 📢 Emeryci dostaną nawet 400 zł zwrotu podatku z 13. i 14. emerytury! Sprawdź, kiedy wypłaty na konta seniorów 19.05.2024 Kiedy ruszy okres rozliczeń PIT za 2023 rok, ZUS automatycznie wypłaci emerytom zwrot zaliczki pobranej na poczet podatku dochodowego od 13. i 14. emerytury! Kto może się spodziewać zwrotu nawet do 400 złotych? Szczegóły w naszym artykule. 📢 Na tych starociach z PRL można najwięcej zarobić - lista, zdjęcia. Tego szukają kolekcjonerzy [19.05.24] Niektóre perełki PRL to prawdziwe skarby. Warto poszperać w szafach, na strychu, w piwnicy w poszukiwaniu cennych pamiątek. Dziś można dużo zarobić na przykład na unikatowych zabawkach, biżuterii, kryształach, porcelanie, książkach, meblach. Za krocie wystawiane są peerelowskie bombki, banknoty, winyle i znaczki pocztowe. Ile są dziś warte? Jakie egzemplarze to kolekcjonerskie perełki? Oto rzeczy z PRL najbardziej poszukiwane przez kolekcjonerów - na takich można zbić fortunę.

📢 Pierwsza Komunia Święta w Toruniu. Przystąpiły do niej dzieci z SP nr 24 Do Pierwszej Komunii Świętej przystąpiły w sobotę 18 maja dzieci z parafii pod wezwaniem Matki Bożej Zwycięskiej w Toruniu. 📢 UWAGA! Abonament RTV w 2024: Coraz więcej osób zwolnionych z opłat za oglądanie telewizji i słuchanie radia Abonament Radiowo-Telewizyjny to obowiązek, który wielu Polaków wypełnia z mieszanymi uczuciami. Opłaty, które trzeba ponosić w tytułu posiadania odbiorników nie wszystkim są na rękę. Płacić jednak trzeba. W ostatnim czasie nasilają się kontrole Poczty Polskiej, do której należy ściganie tych, którzy nie płacą. Jest jednak grupa ludzi, która nie płaci abonamentu i nie musi się bać kontroli? Sprawdź szczegóły!

📢 To ich teraz będzie kontrolować fiskus! Nadchodza gigantyczne kontrole Urząd Skarbowy bardzo wiele uwagi poświęcił na kontrolach podatku dochodowego. Ostatecznie jednak fiskus zmienia swoje priorytety - teraz to VAT będzie kluczowy przy kontrolach. Zauważa się bowiem, że luka VAT w zeszłym roku gigantycznie wzrosłą i to aż o kilkanaście procent!

📢 I Toruńska Noc Muzeów 2024. Z tych atrakcji skorzystali torunianie. Widok z wieży Ratusza w Toruniu i wystawa w Domu Eskenów I Toruńska Noc Muzeów została zorganizowana przez Muzeum Okręgowe w Toruniu. Wydarzenie zaplanowano na sobotę (18 maja) od godziny 18:00 do 00:00. A jak było? Zobaczcie zdjęcia!

📢 Te przedmioty z PRL mogą być warte fortunę! Pralka Frania, stare żelazka, pamiątki z PRL. Sprawdź, czego szukają kolekcjonerzy! 19.05.2024 Przedmioty z PRL cieszą się rosnącą popularnością wśród Polaków. Wiele osób z sentymentem lubi wracać do czasów PRL, a szczególnie do przedmiotów, którymi w ówczesnym czasie się posługiwaliśmy. Mają one swój niepowtarzalny charakter, ogromną jakość wykonania, a obecnie mogą również osiągać naprawdę zawrotne ceny. Przedmioty z PRL mogą stanowić wartość dodaną dla naszego domu czy mieszkania, będąc interesującym dodatkiem. Za jaką cenę można na portalach aukcyjnych znaleźć stare przedmioty z PRL? Sprawdźcie, jakie przedmioty z czasów PRL są poszukiwane przez kolekcjonerów.

📢 Najlepsze MEMY o rowerzystach. Konflikt rowerzystów, kierowców i pieszych okiem internautów. Uśmiejesz się do łez! 19.05.2024 Jazda na rowerze to zarówno jeden z ulubionych środków transportu w zakorkowanym w mieście, jak i jeden z ulubionych sportów Polaków. Tu jednak pojawia się konflikt na linii rowerzyści, kierowcy i piesi. Kto w tym sporze ma rację? Okazuje się, że jest to jeden ciekawszych tematów dla internautów, którzy tworzą MEMY i inne śmieszne obrazki o rowerzystach. Związek rowerzystów, kierowców i pieszych z przymrużeniem oka. Na pewno uśmiejecie się do łez! Zobaczcie najlepsze MEMY o rowerzystach. 📢 Syn Grigorija z "Czterech pancernych" - tak wygląda. Jest podobny do Włodzimierza Pressa Włodzimierz Press to wybitny polski aktor, który sympatię widzów zdobył dzięki roli Grigorija w serialu "Czterej pancerni i pies". Nie wszyscy wiedzą, że to on użyczył głosu kotu Sylwestrowi w "Zwariowanych melodiach" oraz Kermitowi w "Muppet Show". Ma syna Grzegorza, który jest fotografem. Zobaczcie, czy jest podobny do swojego ojca.

📢 Takie znaki zodiaku mogą wygrać w lotto jeszcze w maju! Oto horoskop na drugą połowę maja Los bywa bardzo przewrotny. Te znaki zodiaku, które na początku maja narzekały na pech i brak gotówki, w drugiej połowie miesiąca wciąż mają szansę na dużą kasę. Wróżka Roma przygotowała horoskop na 15-30 maja. Takie osoby mogą wygrać w lotto. Oni będą mieli szczęście! 📢 Córka Marty Kaczyńskiej - tak teraz wygląda. Ewa Dubieniecka mieszka i studiuje w Korei Marta Kaczyńska, córka Marii i Lecha Kaczyńskich, którzy zginęli w katastrofie lotniczej w Smoleńsku, doczekała się trojga dzieci. Jej starsza córka, Ewa, studiuje w Korei na prestiżowym, chrześcijańskim uniwersytecie. Od niedawna dziewczyna pokazuje się w mediach społecznościowych. To dziś piękna 20-latka. Zobaczcie w naszej galerii. 📢 Tak dziś wygląda Magdalena Waligórska. W serialu Ranczo grała Wioletkę Kotecką "Ranczo" na zawsze zapisało się w pamięci widzów w naszym kraju. W ciągu dziesięciu lat Telewizja Polska wyemitowała dziesięć sezonów, a średnia oglądalność każdego z nich wahała się od niespełna pięciu do ponad ośmiu milionów. Jedną z bardziej barwnych postaci w serialu była Wioletka Kotecka, w rolę której wcielała się Magdalena Waligórska. Zajrzeliśmy, co dzisiaj słychać u aktorki znanej również z takich produkcji, jak "Pierwsza miłość" czy "Na dobre i na złe".

📢 Toruń. 41-letni emeryt wojskowy i alimenty na niepełnosprawne dziecko. Sąd: podwyżka! Do 1100 zł miesięcznie podniósł sąd rodzinny w Toruniu alimenty na niepełnosprawne dziecko młodemu emerytowi wojskowemu. 41-latek oczekiwał ich obniżenia, ale sprawa sądowa potoczyła się inaczej... 📢 Tak ma się zmienić Toruń za rządów prezydenta Gulewskiego. Co konkretnie zapowiada? W piątek 17 maja minęło dziesięć dni od ślubowania wybranego na kadencję 2024-2029 prezydenta Torunia Pawła Gulewskiego. To okazja, by przypomnieć, jakie zmiany zapowiada on w mieście.

📢 Takie są najlepsze SUV-y według raportu ADAC! Sprawdź najmniej awaryjne modele aut SUV-y szturmem zdobyły polskie ulice. Kierowcy zakochali się w tym typie samochodu. Liczba SUV-ów na ulicach gwałtowanie wzrosła. Popularnością cieszą się nie tylko nowe modele, ale również te wyprodukowane kilka lat temu. Widać to po ogłoszeniach na rynku wtórnym. W ostatnich latach trwałość tych samochodów również znacznie wzrosła. Mówią o tym raporty awaryjności przygotowywane przez ADAC, czyli niemiecki automobilklub. Zobacz, które SUV-y są najmniej awaryjne. Oto TOP 12.

📢 Zwłoki w nieczynnej lodówce. Kolejne przerażające znalezisko w lokalu Toruńskiej Kociej Straży W piątek 17 maja, w domku na terenie jednego z ogrodów działkowych, gdzie do września ubiegłego roku miała siedzibę fundacja Toruńska Kocia Straż, policja zabezpieczyła zwłoki kolejnych zwierząt. Najprawdopodobniej były to koty. Chyba pięć. W tej chwili trudno to stwierdzić z całą pewnością ze względu na bardzo zaawansowany rozkład. Zwłoki od dawna znajdowały się w nieczynnej lodówce. 📢 Toruń. Podgórskie śniadanie na trawie z pchlim targiem! Tak witają toruńskie "Podgórzanki"! Dzisiaj, w sobotę 18 maja Międzynarodowe Centrum Szczęśliwych Ludzi – Mandala przygotowało śniadanie na trawie na Podgórzu. Za ucztę odpowiadały członkinie Osiedlowego Koła Gospodyń "Podgórzanki". Na tym atrakcje się nie skończyły, gdyż wydarzeniu towarzyszył również pchli targ! A jak było? Zobaczcie sami!

📢 Kryształy PRL w 2024 roku - zdjęcia, ceny. Wazony, misy, patery poszukiwane przez kolekcjonerów Moda na PRL kwitnie. Kryształowe naczynia, niegdyś modne, później kiczowate, dziś przeżywają swój renesans. Masz jeszcze takie w domu? Nie wyrzucaj! Ich ceny na portalach aukcyjnych i sprzedażowych są niekiedy zawrotne. Oto kryształowe naczynia z czasów PRL - zobacz zdjęcia i aktualne ceny. 📢 To są niebezpieczne apki w smartfonie. Te aplikacje wycofano z Google Play i App Store (maj 2024). Usuń je z telefonu jak najszybciej NIEBEZPIECZNE apki z Google Play lub App Store? Dla własnego dobra musisz usunąć je jak najszybciej! Sprawdź listę aplikacji na telefon, które musisz usunąć. Google Play wycofał kolejne niebezpieczne aplikacje. Aplikacje na androida oraz iOS znalazły się pod lupą specjalistów od bezpieczeństwa. Wśród nich są m.in. takie, które wyświetlają niechciane reklamy (adware). Takie niebezpieczne aplikacje w twoim telefonie mogą kraść dane lub wrażliwe informacje.

📢 Tak się bawią torunianie w Labie w nowym sezonie. Zobaczcie kolejne zdjęcia z imprez! Nowy sezon w toruńskiej Labie ruszył pełną parą. Zobaczcie kolejne zdjęcia z imprez w jednym z najpopularniejszych klubów na muzycznej mapie miasta! 📢 Rozważasz zakup hybrydy? Te samochody hybrydowe zasługują na polecenie Na ulicach widać coraz więcej samochodów hybrydowych. Ci, którzy nie do końca są przekonani do samochodów elektrycznych przechodzą na hybrydy. To połączenie silników spalinowych z elektrycznymi doskonale sprawdza się nie tylko w mieście. Wszystkie koncerny produkują już tego typu samochody. Które z nich najlepiej odnajdują się na rynku wtórnym i czym się kierować kupując używaną hybrydę? Oto hybrydy, które są najmniej awaryjne. 📢 Oto najlepsze SUV-y. Są w miarę tanie, rzadko się psują i mało palą Od kilku lat SUV-y robią prawdziwa karierę na drogach. To w tej chwili jedne z najpopularniejszych typów samochodów poruszających się po polskich ulicach. Klienci o wiele częściej po nie sięgają niż chociażby po kombi. Uznaniem klientów cieszą się nie tylko nowe modele, ale również te wyprodukowane kilka lat temu. Widać to po ogłoszeniach na rynku wtórnym. W ostatnich latach trwałość tych samochodów również znacznie wzrosła.

📢 Psy do adopcji w Toruniu. Te zwierzęta czekają na nowy dom w toruńskim schronisku Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Toruniu czynne jest przez cały rok. Praktycznie codziennie przybywają nowi lokatorzy. Wśród nich jest bardzo dużo psów. Wszystkie zostały bez domu i teraz czekają na adopcję. W schronisku na nowych właścicieli czekają pieski małe, duże, rasowe i kundelki. Może właśnie wśród nich Twój zwierzęcy przyjaciel? Zobacz psy, które ostatnio trafiły do toruńskiego schroniska.

📢 "Żan", "Ubezpieczalnia", "Zamkowa"... Te nazwy cały czas funkcjonują w Toruniu! Wiecie, gdzie to jest? Wytężyliśmy słuch, przespacerowaliśmy się po mieście, porozmawialiśmy ze starszymi mieszkańcami Torunia (i nie tylko starszymi!) i stworzyliśmy kolejne zestawienie określeń z cyklu "tak mówią torunianie". Robią zakupy w "Żanie", leczą się w "Ubezpieczalni", a pizzę jedzą w "Domu Dziecka". I wcale nie chodzi o placówkę wychowawczo-opiekuńczą! Ta lista to dopiero początek. W kolejnej części przypomnimy o "Merinotexie" i "Herbowej"!

📢 Wojskowa emerytura to jest coś! Tyle zarabiają byli żołnierze. To dużo? Mamy tabelę wyliczeń emerytur dla żołnierzy Kwestię emerytur dla byłych wojskowych wyjaśnia ustawa o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych i ich rodzin. Średnio stawki są zróżnicowane i zależą przede wszystkim od uzyskanego stopnia wojskowego. W galerii tego tekstu przedstawiamy zestawienie najnowszych danych o średnich emeryturach byłych wojskowych. Ile dostają żołnierze zawodowi po przejściu na emeryturę? Warto awansować w strukturach armii? 📢 Będzie duży zwrot pieniędzy dla emerytów w 2024 roku. Kiedy wypłaty na konta? Sprawdź Emeryci, którzy otrzymują co miesiąc mniej niż 2,5 tysiąca złotych brutto otrzymają zwrot naliczonego podatku PIT od 13. i 14. emerytury. Urząd skarbowy pieniądze wypłaci w lutym 2024 roku. W tabeli przedstawiamy, jakie to będą kwoty. Zobacz.

📢 Before juwenaliowy w toruńskiej Labie. Tak się bawili studenci! [zdjęcia] 📢 Toruń. Komu władze miasta robiły prezenty imieninowe na koszt podatników? W 2024 roku 374 osoby otrzymały prezenty imieninowe fundowane przez Urząd Miasta Torunia. Albo raczej przez podatników. Każdy zestaw jest wart jest kilkadziesiąt złotych. Tak się dzieje od lat. Listę osób do obdarowania przygotowuje Kancelaria Prezydenta, a ostateczną decyzję podejmuje sam prezydent. Kto się znalazł na tegorocznej liście szczęśliwych solenizantów, a kogo na niej zabrakło? 📢 Run Toruń Plaza - Biegaj ze Zdrowiem. Tak było na starcie i mecie - zobaczcie zdjęcia! To była już trzynasta edycja Run Toruń - Zwiedzaj ze Zdrowiem. Biegacze tym razem startowali przy CH Plaza i Motoarenie Toruń. Zapraszamy do oglądania zdjęć ze startu biegu na 10 km i zawodników na mecie na Bulwarze Filadelfijskim.

📢 Pierwsza Komunia Święta w Toruniu. Tak było podczas uroczystości na Podgórzu Dzieci z Podgórza przystąpiły w sobotę 11 maja do Pierwszej Komunii Świętej podczas uroczystości w kościele pod wezwaniem świętych Piotra i Pawła. 📢 Pierwsza Komunia Święta w Toruniu. Na Bielanach przyjęły ją dzieci ze SP nr 5 W kościele św. Józefa w Toruniu odbyła się uroczystość Pierwszej Komunii Świętej. Przystąpiły do niej dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 5. 📢 Czternasta Emerytura 2024 - nowa tabela wyliczeń. Tyle wyniesie według majowych doniesień W 2024 roku polscy seniorzy ponownie będą mieli szansę otrzymać dodatkowe wsparcie finansowe w postaci czternastej emerytury. Jest to świadczenie, którego wysokość zależy od dochodów. W tym artykule znajdziesz kluczowe informacje dotyczące tego, komu przysługuje czternasta emerytura, ile wyniesie oraz kiedy zostanie wypłacona.

📢 Oto najgroźniejsi przestępcy w Polsce. Są brutalni i niebezpieczni! Tak wyglądają poszukiwani za zabójstwa - zdjęcia i listy gończe Prezentujemy zdjęcia, nazwiska i listy gończe najgroźniejszych przestępców w Polsce. Wszyscy są poszukiwani w związku z zabójstwami. Policja opublikowała ich wizerunki i prosi o pomoc w poszukiwaniach. Widziałeś któregoś z nich? Wiesz, gdzie mogą przebywać? Jeżeli masz jakieś informacje na ich temat, to koniecznie skontaktuj się z policją. Wszystkie dane kontaktowe znajdziesz w galerii. Zdjęcia poszukiwanych przestępców pochodzą z policyjnej bazy poszukiwani.policja.pl z dnia 3 kwietnia 2024 roku. Zobacz w galerii zdjęcia i listy gończe poszukiwanych zabójców, którzy są na wolności. Uwaga: oni są brutalni i bardzo niebezpieczni! 📢 Toruń w latach 70. Tak prezentowało się miasto 50 lat temu! Unikalne zdjęcia archiwalne Przedstawiamy kolejną porcję archiwalnych zdjęć Torunia z fotograficznego skarbca Tadeusza Zakrzewskiego. Znów dominują widoki z lat 70., chociaż na końcu galerii umieściliśmy dwa zdjęcia starsze.

📢 Te samochody są prawie nowe i borykają się z usterkami. Zobacz, które są najbardziej awaryjne według raportu TUV Kupno samochodu to zawsze wyzwanie. Tak samo przygotowują się do tego Ci, którzy zamierzają kupić auto 10-letnie, jak i ci zainteresowani 3-letnim pojazdem. W jednym i drugim przypadku kierowcy przed zakupem podpierają się różnego rodzaju rankingami awaryjności. Jednym z nich jest coroczny raport TUV, dotyczący awaryjności pojazdów. Raport powstaje co roku na podstawie okresowych badań technicznych pojazdów. Dane, które się pojawiają w zestawieniu, dotyczą okresowych badań technicznych wykonywanych na terenie Niemiec.

📢 Tak wyglądają góry w Kujawsko-Pomorskiem. Moce nieczyste nad doliną Wisły Kontynuujemy nasz co sobotni cykl „Góry, nasze góry” na Kujawach i Pomorzu. Nie są zbyt wysokie, ale na tyle duże, że zasługują na własne nazwy wzgórz, a nawet całych pasm górskich.

📢 Tak żyje na co dzień Magdalena Stysiak. Gwiazda polskiej siatkówki lubi włoską kuchnię i zna aż cztery języki [prywatne zdjęcia - 18.10] Magdalena Stysiak to idolka polskich kibiców siatkówki. Wraz ze swoimi koleżankami gwiazda naszej reprezentacji była o krok od awansu do półfinału mistrzostw świata. Nie udało się, ale Polki podbiły serca kibiców, zarówno meczem z Serbkami, jak i wcześniejszą postawą, w tym sensacyjnym pokonaniem mistrzyń olimpijskich - reprezentantki Stanów Zjednoczonych. Na co dzień Stysiak przebywa we Włoszech, gdzie gra w barwach Vero Volley Monza. Sport zajmuje jej wiele czasu, ale atakująca znajduje też chwile na inne zainteresowania. Kliknij w przycisk "Zobacz galerię" i przekonaj się, jak na co dzień żyje Magdalena Stysiak! 17.10