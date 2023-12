Prasówka 20.12.2023 - najważniejsze wydarzenia. Przygotowaliśmy przegląd prasy z wczoraj

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 19.12. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Tak się bawią torunianie w Bajce! Zobaczcie kolejne zdjęcia z imprez”?

Prasówka 20.12: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Tak się bawią torunianie w Bajce! Zobaczcie kolejne zdjęcia z imprez Co działo się ostatnio w toruńskiej Bajce? Było jak zwykle bardzo gorąco! Zobaczcie kolejną fotorelację z imprez w jednym z najpopularniejszych klubów na starówce.

📢 Tyle emerytury brutto i netto Ci się należy. Zobacz nowy kalkulator emerytur i oblicz ile dostaniesz wypłaty od ZUS w 2023 roku! Zbliżanie się do wieku emerytalnego wywołuje wiele pytań wśród przyszłych emerytów. Jaką emeryturę otrzymam od ZUS i kiedy zacznie być mi wypłacana? Czy mogę przed przejściem na zasłużoną emeryturę poznać kwoty brutto i netto, jakie będą mi wypłacane. Tak! Poznajcie kalkulator emerytur, dzięki któremu obliczycie swoje emerytury.

📢 Idziesz na emeryturę? W te dwa terminy warto to zrobić! To nie tylko początek roku Każdego roku kilkaset tysięcy Polaków uzyskuje prawa emerytalne. Zwykle decydują się oni na to, aby od razu przejść na emeryturę. Nie zawsze jest to jednak dobra decyzja. Czasem warto wstrzymać się ze złożeniem wniosku emerytalnego w ZUS, gdyż od tego zależy m.in. wysokość przyszłej emerytury. W 2024 roku warto pomyśleć o dwóch najkorzystniejszych terminach.

Prasówka 20.12: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Specjalny zasiłek opiekuńczy będzie zlikwidowany? Od 1 stycznia 2024 roku nie będzie przyznawany 1 stycznia 2024 roku zniknie specjalny zasiłek opiekuńczy. Świadczenie funkcjonowało od 1 stycznia 2013 r. Obecnie wynosi 620 zł miesięcznie. Co w zamian otrzymają osoby potrzebujące? Zobacz!

📢 Niesamowite wyrównanie dla emerytów w wysokości 4000 zł! Wszystko przez błędnie wyliczone świadczenia. Co z odsetkami? Wielu emerytów od lat miało zaniżone świadczenia emerytalne. Choć dotyczy to szczególnego rocznika, konkretne osoby, które przeszły na wcześniejszą emeryturę miały błędnie przeliczone świadczenia emerytalne. Teraz jest szansa na odzyskanie należności wraz z odsetkami. Konkretne ustawa trafiła do Sejmu. O czym mówi? Ilu osób może ona dotyczyć? 📢 SUV-y, które nie ulegają awariom! Takie modele możesz śmiało kupować i jeździć bez obaw Polacy kilka lat temu pokochali SUV-y. Liczba modeli takich samochodów na ulicach gwałtowanie wzrosła. Dużą popularnością te auta cieszą się także na rynku wtórnym. W ostatnich latach trwałość tych samochodów również znacznie wzrosła. Mówią o tym raporty awaryjności przygotowywane przez ADAC, czyli niemiecki automobilklub. Zobacz, które SUV-y są najmniej awaryjne.

📢 Zwrot pieniędzy od Urzędu Skarbowego. Sprawdź co trzeba zrobić, żeby odzyskać pieniądze Rok 2022 dla wielu emerytów przyniósł zaskoczenie w postaci wysokich zwrotów z podatku. Jakich kwot mogą spodziewać się emeryci w tym roku? Sprawdźcie! 📢 Szczeniaki, ale nie tylko. Te psy trafiły ostatnio do toruńskiego schroniska dla zwierząt. Czekają wraz z innymi czworonogami na adopcję Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Toruniu od lat działa na rzecz czworonogów. Do schroniska trafiają szczeniaki, małe a także starsze zwierzęta. Każdy z czworonogów czeka na adopcję. Część z nich dość szybko znajduje nowy dom. Inne nawet latami czekają na nowych właścicieli. Zobacz psy, które ostatnio trafiły do toruńskiego schroniska. 📢 Masz taką chorobę? Teraz możesz dostać rentę od ZUS. Trzeba zrobić tylko ten krok Walka z chorobą może być trudna, ale istnieją środki wsparcia, które mają na celu ulżenie w trudnych chwilach. Jeśli borykasz się z poważną chorobą, ZUS oferuje możliwość uzyskania renty chorobowej. Odkryj, jak ten jeden krok może otworzyć drzwi do dodatkowego wsparcia finansowego.

📢 W Kujawsko-Pomorskiem można kupić tanie domy od komornika. Poznaj licytacje komornicze W grudniu komornicy w Kujawsko-Pomorskiem wystawiają na sprzedaż wiele domów, zarówno w Toruniu i Bydgoszczy, jak i mniejszych miejscowościach. Licytowane nieruchomości mają naprawdę okazyjne ceny. Oto szczegóły i zdjęcia. 📢 Grudniowa waloryzacja emerytur 2023. Te kwoty seniorzy dostaną na Boże Narodzenie! Oto tabela wyliczeń netto i brutto Emerytury w grudniu 2023 będą w tym roku zdecydowanie wyższe niż rok temu. O ile wzrosło świadczenie w związku z waloryzacjami świadczeń emerytalnych. Jak się zmieni świadczenie? Mamy stawki brutto i netto, które wpłyną na Twoje konto. Oto dokładne wyliczenia. 📢 Spory zwrot pieniędzy dla emerytów w 2024 roku. Kiedy wypłaty na konta? Emeryci, którzy otrzymują co miesiąc mniej niż 2,5 tysiąca złotych brutto otrzymają zwrot naliczonego podatku PIT od 13. i 14. emerytury. Urząd skarbowy pieniądze wypłaci w lutym 2024 roku. W tabeli przedstawiamy, jakie to będą kwoty. Sprawdź.

📢 TOP stylizacje paznokci w sezonie zimowym 2023/2024. Co króluje wśród topowych stylizacji? I choć do kalendarzowej zimy zostało jeszcze trochę czasu, już teraz moda została przejęta przez zimowe stylizacje. Królują nie tylko świąteczne inspiracje, lecz także sylwestrowy blask. Co oprócz reniferów, czerwieni i brokatu? Dobrze znana klasyka, kreatywność i wyraziste barwy. Przedstawiamy TOP 10 zimowych stylizacji paznokci. 📢 Sprawdź te SUV-y! Są najmniej awaryjne i długo służą użytkownikom. Poznaj raport ADAC SUV-y szturmem zdobyły polskie ulice. Kierowcy zakochali się w tym typie samochodu. Liczba SUV-ów na ulicach gwałtowanie wzrosła. Popularnością cieszą się nie tylko nowe modele, ale również te wyprodukowane kilka lat temu. Widać to po ogłoszeniach na rynku wtórnym. W ostatnich latach trwałość tych samochodów również znacznie wzrosła. Mówią o tym raporty awaryjności przygotowywane przez ADAC, czyli niemiecki automobilklub. Zobacz, które SUV-y są najmniej awaryjne. Oto TOP 12.

📢 Będą zmiany w świadczeniu pielęgnacyjnym w 2024 roku. Jakie? Świadczenie pielęgnacyjne do tej pory przyznawanie było wyłącznie dla wyłącznie osób rezygnujących z pracy zarobkowej w celu opieki nad osobami niepełnosprawnymi. Wielkie zmiany w tym względzie mają jednak wejść już 1 stycznia 2024. Co dokładnie się zmieni? Kto i na jakich zasadach przyznawane będzie świadczenie pielęgnacyjne? 📢 Skarbówka dalej wyprzedaje nowe meble marki "Klose"! 14 grudnia licytacja w Kujawsko-Pomorskiem Urząd Skarbowy wystawił na licytację kolejną turę fabrycznie nowych mebli, głównie marki "Klose". Cenę wyjściową mają ustaloną na poziomie 3/4 wartości. To głównie stoły, krzesła i fotele. Jak je kupić? Oto szczegóły. 📢 Trzynastka w 2023 roku. Sprawdź kto otrzyma dodatkową pensję za bieżący rok! W Polsce, trzynasta pensja stała się coroczną tradycją dla pracowników sektora budżetowego. To dodatkowe wynagrodzenie, które może sprawić, że domowy budżet wielu osób zacznie nowy rok z uśmiechem na twarzy. Oto, co warto wiedzieć o trzynastej pensji za 2023 rok.

📢 O jaką kwotę wzrośnie emerytura po waloryzacji w 2024 roku? Oto wyliczenia Co czeka emerytów w 2024 roku? To pytanie nurtuje wielu seniorów, którzy skrupulatnie liczą swoje wydatki. Czy wzrośnie im emerytura i o ile? Wygląda na to, że marcu mogą spodziewać się waloryzacji emerytur przeprowadzonej przez ZUS. Okazuje się jednak, że w 2024 roku może dojść do dwóch waloryzacji świadczeń. Świadczą o tym obietnice partii politycznych, które jak się wydaje, niebawem stworzą rząd. 📢 W toruńskim schronisku psy do adopcji czekają na nowy dom na święta W Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt w Toruniu jest bardzo dużo psów, które trafiły tam z rożnego powodu. Za każdym zwierzakiem stoi osobna historia. Jedne zostały porzucone, inne uciekły, jeszcze inne błąkały się po okolicy. Wszystkie psy czekają na adopcję i nowy dom. Są pieski małe, duże, rasowe i kundelki. Może ktoś znajdzie tu swojego zwierzęcego przyjaciela?

📢 Stare, ale bezawaryjne samochody, które są warte zainteresowania. Zobacz, które starsze modele warto kupić i cieszyć się jazdą Samochody, które mają ponad 10 lat wciąż sobie dobrze radzą na drogach. Niektóre modele komfortem nie ustępują dzisiejszym egzemplarzom. Starsze auta nie zawsze są jeżdżącymi złomami. Dlatego kupno takie samochodu nie zawsze wiąże się z późniejszymi kłopotami. Są modele, które dobrze znoszą upływ czasu i świetnie służą nowym właścicielom. Są dobrze wyposażone także pod względem bezpieczeństwa. Ważne jest także to, że dość rzadko ulegają awariom, a koszty ich naprawy nie zrujnują właściciela. Oto starsze modele, które dobrze wypadły w raporcie niemieckiego Stowarzyszenia Inspekcji Technicznej czyli TUV. Sprawdź! 📢 800 plus niestety nie dla wszystkich? Od kiedy ruszają pierwsze wypłaty 800+? Co trzeba zrobić, by je otrzymać? W 2024 roku świadczenie 500+ zmienia się w 800+. Rodziny dzieci, którym ono się należy, będą miały do dyspozycji o 300 złotych więcej na każdą pociechę, co ma zrekompensować inflację w ostatnich latach. 800+ od stycznia będzie obowiązywało dla konkretnych osób. Jakie 800+ warunki przedstawia od 2024 roku?

📢 Waloryzacja emerytur. Tyle pieniędzy dostaniesz w styczniu 2024! Wyliczenia brutto i netto na Nowy Rok Styczniowe emerytury będą w 2024 roku wyższe niż te z początku 2023 roku. Stanowią one przedsmak czekającej nas waloryzacji. Ile dostaniemy w styczniu? Jakie stawki będą obowiązywały 1 stycznia 2024 roku? 📢 Nie każdy emeryt dostanie emeryturę w styczniu 2024. Dlaczego? Przełom roku jest bardzo ważny dla wszystkich. Bardzo nietypowa sytuacja będzie miała miejsce w przypadku niektórych emerytów. Okazuje się bowiem, że nie każdy senior dostanie emeryturę w styczniu? Dlaczego? Przepisy są jasne i sprawiają, że część seniorów otrzyma świadczenie jeszcze w grudniu!

📢 SZOK! W 2024 roku otrzymasz 1500 zł co miesiąc na dziecko po Twoim urlopie macierzyńskim. Trzeba spełnić tylko te warunki Program "Babciowe" ma rewolucyjnie wpłynąć na sytuację setek tysięcy kobiet w Polsce, umożliwiając im powrót do pracy po urlopie macierzyńskim. Premier Donald Tusk potwierdza wprowadzenie wsparcia w wysokości 1500 zł miesięcznie na każde dziecko, a Minister Finansów, Andrzej Domański, uważa, że to nie tylko korzyść dla kobiet, lecz także dla całej gospodarki. Sprawdź, jakie warunki trzeba spełnić, aby skorzystać z tego rewolucyjnego programu.

📢 25 lat stażu pracy i aż tak wysoka emerytura?! Niektórzy dostaną prawie o 50 proc. więcej niż obecnie W Polsce system emerytalny przewiduje, że aby cieszyć się emeryturą, trzeba spełnić nie tylko wymóg wieku, ale także zdobyć imponujący staż pracy. Ostatnie zmiany w przepisach wprowadzają ciekawe perspektywy dla tych, którzy poświęcą 25 lat swojego życia na pracę zawodową. Czy możliwa jest emerytura o 50% wyższa niż obecnie? Sprawdźmy, jakie warunki trzeba spełnić, aby osiągnąć ten imponujący wynik. 📢 Toruńska gwara? Tak kiedyś mówiono w naszym regionie. Znacie te słowa? Język ma to do siebie, że nieustannie się zmienia. Słowa, które kiedyś używali nasi przodkowie, dzisiaj często znaczą coś innego. Są jednak wyrażenia, które od lat towarzyszą mieszkańcom różnych części Polski. Specyficzne słowa zwane gwarą są charakterystyczne również dla mieszkańców Torunia i okolic oraz tych części Polski, która znajdowała się w zaborze pruskim. Tu wpływ na wyrażenia miał język niemiecki. W wielu częściach w Kujawsko-Pomorskiem cały czas używa się słów, które są charakterystyczne dla tego regionu. Rozumiecie jeszcze znaczenie tych słów? Sprawdźcie.

📢 Najnowsze prognozy pensji 2024! Wiemy, o ile wzrosną zarobki Polaków Realny wzrost płac 2024 może wynieść nawet sześć procent! W przypadku osób zarabiających minimalne wynagrodzenie wzrost będzie jeszcze wyższy! Na to wskazują wyliczenia ekonomistów polskiego banku. 📢 Dodatkowe 300 złotych dla emerytów, ale tylko niektórych. Kto może liczyć na wsparcie? Część emerytów będzie mogła liczyć na dodatek 300 złotych. Jednak już teraz wiadomo, że wsparcie nie obejmie wszystkich. Tylko osoby z prawem do dodatku pielęgnacyjnego mogą skorzystać z ekstra 300 złotych. Ten zaś jest przyznawany wyłącznie w dwóch przypadkach. Co mówią o tym przepisy prawa? O jakich przypadkach mowa? 📢 Zabraknie leków w aptekach? Ministerstwo Zdrowia opublikowało nową listę Czy w aptekach zabraknie niektórych lekarstw? Jest takie niebezpieczeństwo. Ministerstwo Zdrowia opublikowało nową listą antywywozową. Znalazło się na niej ponad dwieście lekarstw. Oznacza to, że te leki są zagrożone brakiem dostępności. Jakich lekarstw może zabraknąć w aptekach?

📢 Kobiety o tych imionach bywają wredne! Te kobiety są mściwe i potrafią dopiec do żywego [20.12.2023 r.] "Uważaj na nią, zrobi ci z życia piekło" - tak niektórzy mówią o pewnych kobietach. Dlaczego? Znawcy znaczenia imion uważają, że kobiety o konkretnych imionach mają trudniejszy charakter niż inne, często są złośliwe, a nawet wręcz wredne! Takie imiona noszą wredne kobiety. Zobacz. 📢 Nowe planowane dodatki do emerytur i rent po waloryzacji w 2024 roku. Mamy nowe stawki [20.12.2023 r.] Emeryci i renciści mogą liczyć na rozmaite dodatki do swoich świadczeń. Po przyszłorocznej waloryzacji one również wzrosną. Policzyliśmy, ile wyniosą od 1 marca 2024 roku uwzględniając proponowany wskaźnik waloryzacji wynoszący 12,3 proc.

📢 Modne paznokcie na grudzień 2023 - zdjęcia. Zobacz stylizacje, wzory, kolory manicure na zimę [20.12.2023 r.] Zobacz jakie paznokcie są najmodniejsze na grudzień 2023. Co jest modne w stylizacjach na zimę, święta i sylwestra? Swoje prace pokazały stylistki paznokci i salony kosmetyczne.

📢 Podwyżki dla nauczycieli w 2024 - wyliczenia nowych wypłat. Tyle pieniędzy trafi na konta nauczycieli [20.12.2023 r.] Temat podwyżek nauczycieli wraca. Podwyżki dla tej grupy zaplanowano już wcześniej, ze względu na niskie zarobki, które trzeba będzie wyrównać do najniższej krajowej, w niektórych przypadkach. Po wyborach parlamentarnych sytuacja nauczycieli ma się poprawić. Wiele ugrupowań w swoich programach wyborczych miało podniesienie płac belfrów. O ile więcej zarobią nauczyciele w 2024 roku? Sprawdzamy. 📢 Trzynasta Emerytura 2024 - tabela brutto i netto. Takie przelewy mogą trafić do seniorów [20.12.2023 r.] Co z wypłatami trzynastej i czternastej emerytury po wyborach? To pytanie zadaje sobie wielu internautów. Uspokajamy - świadczenie ustanowione przez rząd Zjednoczonej Prawicy pozostaje w 2024. My przygotowaliśmy także wstępne wyliczenia Trzynastej Emerytury 2024 - zobaczcie tabele brutto i netto.

📢 Adaś Niezgódka z "Akademii Pana Kleksa" - tak teraz wygląda. Ma 51 lat i jest uznanym fizykiem [20.12.2023 r.] 5 stycznia 2024 roku do kin wejdzie nowa "Akademia Pana Kleksa". To okazja do wspomnienia pierwszej, kultowej ekranizacji książki Jana Brzechwy pod tym samym tytułem. 40 lat temu w rolę Pana Ambrożego Kleksa wcielił się Piotr Fronczewski, a jego ucznia, Adasia Niezgódkę zagrał 11-letni wówczas Sławomir Wronka. Co dziś robi i jak wygląda niezapomniany Adaś z "Pana Kleksa"? Wyjaśniamy w artykule niżej.

📢 13 emerytura w 2024 - tabela brutto i netto. Takie są prognozowane 13 emerytury w 2024 roku dla emerytów [20.12.2023 r.] Trzynasta emerytura i renta jako stałe, dodatkowe świadczenie weszła do kanonu świadczeń dla seniorów na mocy ustawy w 2020 roku. Wiele osób zastanawia się, czy 13 emerytura pozostanie w mocy po wyborach w 2023 roku. Na razie nic nie wskazuje na to, by trzynasta emerytura miała zostać zlikwidowana. A na jakie przelewy mogą liczyć seniorzy w 2024 roku? Ostatnie dwa lata to rekordowe podwyżki emerytur. Stało się tak, ponieważ wysoka inflacja wpłynęła na wzrost waloryzacji. W 2024 roku waloryzacja również ma być wysoka. Jednak rok 2024 to prawdopodobnie ostatni rok z dwucyfrową waloryzacją. Takie są prognozowane wyliczenia trzynastej emerytury w 2024 roku - zobacz wyliczenia.

📢 Te znaki zodiaku powinny zagrać na loterii w sylwestra! Oni będą mieć szczęście [20.12.2023 r.] 31 grudnia żegnamy stary rok. Niektórym znakom zodiaku odchodzący rok może jeszcze sprawić miłą niespodziankę. Osoby spod niektórych znaków zodiaku mają dużą szansę na wygraną na loterii w sylwestra, ostatni dzień starego roku. Dzięki temu nadchodzący rok będzie można powitać z radością i uśmiechem na ustach. Zobacz, które znaki zodiaku mają szansę na wygraną w sylwestra! 📢 Osoby z tymi schorzeniami nie powinny pić kawy. One muszą jej unikać [20.12.2023 r.] Kawa to jeden z najpopularniejszych napojów od którego zaczynamy dzień. Napój ten ma wiele właściwości, które pozytywnie wpływają na nasze zdrowie. Między innymi pobudza metabolizm, dodaje energii, pobudza. Niestety mimo wiele zalet nie może być spożywana przez każdego. Zobaczcie przy jakich chorobach musimy unikać picia kawy.

📢 MZK Toruń szuka kierowców i mechaników. Jakie są stawki i wymagania? Miejski Zakład Komunikacji w Toruniu szuka kierowców autobusów i mechaników. MZK oferuje niezbędne szkolenia i przygotowanie do pracy. Poznaliśmy stawki, na jakie mogą liczyć potencjalni pracownicy. 📢 Sezonowe lodowisko w Toruniu. W sobotę otwarte i... szybko zamknięte Otwarte w sobotę 16 grudnia sezonowe lodowisko przy ulicy Przy Skarpie zostało po dwóch dniach zamknięte. Powodem jest pogoda.

📢 Na Szosie Okrężnej w Toruniu znów będziemy mieli zmianę w ruchu Od najbliższej środy, 20 grudnia, zamknięte zostanie skrzyżowanie Szosy Okrężnej z ulicą Gagarina. 📢 Tak ratownicy z Torunia przy wsparciu US Army szkolili się na wypadek ewakuacji ludności Strażacy z toruńskich jednostek ratowniczo-gaśniczych oraz wojskowej straży pożarnej zapoznawali się ze sposobem ewakuacji rannych z miejsca zdarzenia z wykorzystaniem śmigłowców wojskowych.

📢 Oto lista osób, które dostaną wyrównanie emerytur. Kiedy można składać wnioski do ZUS? Zyska aż 100 tysięcy emerytów! 19.12.2023 Te osoby otrzymają wyrównanie czerwcowych emerytur. Kto może złożyć wniosek o przeliczenie do ZUS? Tym osobom należy się wyrównanie. Nie każdy emeryt o tym wie. Sprawdź szczegóły, kto może otrzymać dodatkowe pieniądze. Jest to decyzja Trybunału Konstytucyjnego. Ponadto zbliża się kolejny miesiąc wypłat emerytur. Tyle pieniędzy emeryci dostaną w grudniu. Sprawdź! 📢 Wiktor Lampart Apatora Toruń jedzie do Anglii. Pomoże mu wielki mistrz Wiktor Lampart drugim żużlowcem Apatora Toruń z kontraktem w lidze angielskiej na sezon 2024. Twarda szkoła na zróżnicowanych torach ma pomóc mu w jeszcze lepszej jeździe dla "Aniołów". 📢 To odliczysz od podatku w 2023 roku. Sprawdź co odliczysz po raz pierwszy i ile zyskasz! 19.12.2023 Te rzeczy można odliczyć od podatku w 2023 roku. Wielkimi krokami przychodzi czas, kiedy musimy rozliczyć się z Urzędem Skarbowym. Każdy płatnik będzie musiał dokonać rozliczenia od 15 lutego. Warto zapoznać się z najnowszymi ulgami podatkowymi, aby nie być zmuszony do dopłaty. Sprawdź, co możesz odliczyć od podatku po raz pierwszy w 2023 roku!

📢 Podsumowanie roku w firmie Toruń-Pacific z nagrodami dla pracowników Tradycyjnie przed świętami Bożego Narodzenia w firmie Cereal Partners Poland Toruń-Pacific uroczyście podsumowano kończący się rok. Przy okazji już po raz 29. nagrodzono najlepszych jej pracowników firmy. 📢 Ważne zmiany! Tyle gotówki możesz trzymać w domu. Musisz o tym wiedzieć 19.12.2023 Płatności bezgotówkowe są tyle popularne, że coraz częściej wypierają one tradycyjny pieniądz. Niektórzy pozostają jednak wierni banknotom w swoich portfelach i nie wyobraża sobie bez nich życia. Od nowego roku planowane jest wprowadzenie limitów płatności gotówkowych w pojedynczej transakcji. A czy istnieje limit gotówki, jaką możemy zgromadzić w domu? 📢 Memy, które zrozumieją tylko dzieciaki z lat 90-tych. Rozbawią cię do łez! [MEMY] 19.12.2023 Pamiętacie szalone lata dziewięćdziesiąte? Wszyscy oglądali "Beverly Hills" i "Doktor Quinn", a wiedzę zdobywaliśmy mimo że Google nie istniało. Używaliście Windowsa 98 - wiele osób uważa, że to najlepszy system operacyjny. Jak wspominacie te lata? Oto memy o szalonych latach 90-tych!

📢 Kultowe gadżety z PRL-u warte są dzisiaj fortunę! Niektórym zakręci się łezka w oku. Sprawdź czy masz je w domu 19.12.2023 Wiele osób wspomina lata 70., 80., i 90. z wielkim sentymentem i znowu sięga po przedmioty, które królowały w Polskich domach. Niektóre z nich możemy zdobyć jeszcze na aukcjach internetowych, a część kultowych przedmiotów z PRL-u osiąga zawrotne ceny. Przypomnij sobie lub poznaj te niepowtarzalne gadżety z czasów słusznie minionych. 📢 Zakopane z dawnych lat. Stare zdjęcia pokazują, jak w górach wypoczywali nasi rodzice i dziadkowie. Niektóre pomysły na zabawy zaskakują! Turystyczna potęga Zakopanego narodziła się jeszcze przed II wojną światową. Stare zdjęcia miasta z archiwów ukazują, jak wypoczywali w górach nasi rodzice, dziadkowie i pradziadkowie, jak rozwijała się stolica Tatr wraz z jej atrakcjami, oraz jak powstawała infrastruktura turystyczna na Kasprowym Wierchu, Gubałówce i nad Morskim Okiem. Zapraszamy do galerii niezwykłych zdjęć z dawnego Zakopanego, które pokazują, jak zmieniło się miasto i górska turystyka w ciągu minionych dekad. Przekonajcie się, jak dawniej bawiono się w górach!

📢 Te urządzenia pobierają najwięcej prądu! Sprawdź listę sprzętów, które masz w domu i podlicz je z kalkulatorem prądu. Zdziwisz się! Uruchom kalkulator zużycia prądu i sprawdź, co powiększa twój domowy rachunek za energię. Oto lista urządzeń, które zużywają najwięcej prądu, nawet jeśli z nich nie korzystasz. Chcesz się obronić przed wysokimi rachunkami i nie przekroczyć 2000 kWh? Sprawdź listę urządzeń, które są pożeraczami prądu i kradną go bez twojej wiedzy. Te sprzęty i urządzenia kosztują cię kilkaset złotych rocznie! Tak obliczysz roczne zużycie prądu. Metoda jest prosta. 📢 W Toruniu przybędą cztery biletomaty. Pasażerowie coraz chętniej z nich korzystają Lada chwila na kolejnych czterech przystankach komunikacji miejskiej w Toruniu pojawią się stacjonarne biletomaty. 📢 Atrakcje bożonarodzeniowe w Toruniu. Co czeka na mieszkańców w tym tygodniu? Do świąt Bożego Narodzenia został niecały tydzień. Już w najbliższą niedzielę Polacy zasiądą do wigilijnych posiłków, ciesząc się swoim towarzystwem i magią jedynego takiego czasu w roku. Zanim jednak do tego dojdzie, będą mogli skorzystać ze świątecznych atrakcji, które przygotowano w Toruniu. Co czeka na mieszkańców miasta w najbliższych dniach? Sprawdzamy!

📢 Oto lista osób, które nie dostaną 800 plus. Zobacz, komu się nie należą pieniądze Program 500 plus został wprowadzony w 2016 roku, początkowo na drugie i kolejne dziecko, potem także na pierwsze. Program miał na celu poprawić byt rodzin. Niestety z czasem 500 plus straciło na wartości ze względu na wysoką inflację. Posłowie zdecydowali aby po 8 latach podnieść świadczenie i od 2024 roku będzie wypłacane w formie 800 plus na każde dziecko. Zobaczcie, komu nie będzie przysługiwało świadczenie.

📢 Oto jak żyje i mieszka Ida Nowakowska wraz z rodziną. Urocze zdjęcia z synkiem i piękne wnętrza [ZDJĘCIA] 19.12.2023 Tak żyje na co dzień Ida Nowakowska wraz z rodziną. Jak mieszkają gwiazdy? Ida i jej mąż, Jack Herndon, mieszkają w jasnym apartamencie w Warszawie. Jedna z popularniejszych prezenterek telewizyjnych ceni sobie prywatność i nie chwali się swoim życiem prywatnym tak często. Są jednak chwile, które chętnie upublicznia i pokazuje jak żyje i mieszka na co dzień. Zobacz jak wygląda życie prywatne Idy Nowakowskiej! Sprawdź zdjęcia w galerii!

📢 Tak mieszka i żyje na co dzień Iga Świątek. Gwiazda tenisa prywatnie. Jak wygląda jej życie poza kortem? [ZDJĘCIA] 19.12.2023 Jaka jest Iga Świątek poza kortem? Sprawdźcie w galerii! Wychowała się w podwarszawskim Raszynie. Na swoim mediach społecznościowych chętnie dzieli się zdjęciami z życia prywatnego. Można znaleźć m.in. zdjęcia z siostrą i tatą Igi Świątek. Zobacz, jak żyje gwiazda tenisa prywatnie. Tak mieszka i żyje na co dzień Iga Świątek. Zdjęcia znajdziesz w galerii! 📢 Stare banknoty warte majątek. Będziesz zaskoczony. Ile kosztują stare i kolekcjonerskie banknoty z PRL-u i nie tylko? 19.12.2023 Pieniądze PRL dla kolekcjonerów. Możesz na nich dużo zarobić. Wartość tych starych banknotów cały czas rośnie. Może masz je schowane w swoim domu? Kolekcjonerzy szukają jak najlepszych okazji, aby zakupić banknoty, które są warte fortunę. Taka jest obecnie jest ich wartość. Sprawdź, od czego ona zależy. Będziesz w szoku! Możesz za nie dostać sporo pieniędzy. Na ich cenę wpływa wiele czynników. Sprawdź szczegóły!

📢 Te znaczki pocztowe są warte fortunę. Zobacz, ile są warte stare znaczki. Nie spodziewasz się, że mogą tyle kosztować 19.12.2023 Filatelistyka to jedno ze starszych hobby z długą tradycją. Te stare znaczki z PRL są warte majątek! Sprawdź, jakie znaczki są poszukiwane przez kolekcjonerów. Wielu Polaków z sentymentem lubi wracać do czasów PRL, a szczególnie do przedmiotów, którymi w ówczesnym czasie się posługiwaliśmy. Mają one swój wyjątkowy charakter. 📢 Nawet 1100 zł więcej dla seniorów. Dodatkowe pieniądze dla emerytów i rencistów. Sprawdź, jak uzyskać świadczenia 19.12.2023 Seniorzy są grupą społeczną, która szczególnie potrzebuje wsparcia finansowego w czasach wysokiej inflacji. Renta rodzinna, wyższe emerytury czy dodatki pielęgnacyjne. Sprawdź, z jakiego świadczenia możesz skorzystać. Nie każdy senior wie o ich istnieniu. Oto dodatki, jakie mogą dostać seniorzy, poza zwykłą, trzynastą i czternasta emeryturą. Sprawdź szczegóły!

📢 Książki z czasów PRL są warte majątek. Te książki są poszukiwane przez kolekcjonerów. Sprawdź, czy masz je w domu 19.12.2023 Stare książki warte nawet kilka tysięcy. Masz w domu stare książki z PRL-u? Możliwe, że są warte fortunę. Kolekcjonerzy szukają z pozoru bezwartościowych starych książek. Okazuje się, że mogą stać się bezcennymi perełkami. Sprawdź, które egzemplarze są poszukiwane. Jakie książki są najdroższe? Sprawdź szczegóły! 📢 Te przedmioty z PRL mogą być warte fortunę! Pralka Frania, stare żelazka, pamiątki z PRL. Sprawdź, czego szukają kolekcjonerzy! 19.12.2023 Przedmioty z PRL cieszą się rosnącą popularnością wśród Polaków. Wiele osób z sentymentem lubi wracać do czasów PRL, a szczególnie do przedmiotów, którymi w ówczesnym czasie się posługiwaliśmy. Mają one swój niepowtarzalny charakter, ogromną jakość wykonania, a obecnie mogą również osiągać naprawdę zawrotne ceny. Przedmioty z PRL mogą stanowić wartość dodaną dla naszego domu czy mieszkania, będąc interesującym dodatkiem. Za jaką cenę można na portalach aukcyjnych znaleźć stare przedmioty z PRL? Sprawdźcie, jakie przedmioty z czasów PRL są poszukiwane przez kolekcjonerów.

📢 Toruń. "Wieczny student" kontra ojciec. Sąd rodzinny: alimentów więcej nie będzie! Dorosły syn nie przykładał się do nauki Koniec z płaceniem alimentów - zdecydował sąd rodzinny w Toruniu. Pan Adam nie musi już łożyć na pełnoletniego syna, studiującego prywatnie od 2018 roku, a jednocześnie pracującego i... alimentującego już własne dziecko. 📢 Tak wyglądała Magda Gessler w młodości. Uwielbiała przygody, przez co wylądowała nawet... w domu publicznym Burza blond loków, charyzma, artystyczny wygląd. Chyba każdy w Polsce wie, kim jest Magda Gessler. Znana restauratorka popularność zdobyła w programie "Kuchenne Rewolucje", którego gospodynią jest od 2010 roku. 70-latka może pochwalić się bujnym życiorysem, który byłby świetnym materiałem na film. Liczne romanse, poznanie króla Hiszpani, a nawet... noc w domu publicznym. Zobaczcie, jak wyglądała Magda Gessler w młodości.

📢 Emerytury nauczycieli - kwoty netto. Takie świadczenia dostają emerytowani nauczyciele Nauczyciel to osoba o wyższym kierunkowym wykształceniu, z nieposzlakowaną opinią, ale i umiejętnościami przekazania wiedzy innym. Na lekcjach poza przekazaniem wiedzy nauczyciel musi zapanować nad grupom nastolatków. Wymaga się od nauczycieli aby uczyli i jeszcze wychowywali. Niestety oczekiwania nie idą w parze a wynagrodzeniem. A jakie emerytury dostają osoby odpowiedzialne za kształtowanie kolejnych pokoleń uczniów? Sprawdzamy. 📢 Robert Górski z kabaretu "Moralnego Niepokoju" - Tak mieszka i żyje na co dzień. Piękny dom na Mazurach Robert Górski to jedna z największych gwiazd polskiej sceny kabaretowej. Od lat bawi do łez milionów Polaków przed telewizorami. Okazuje się, że komik jest bardzo rodzinny. W mediach społecznościowych chętnie dzieli się prywatnymi zdjęciami, jak spędza czas z żoną i z dziećmi. Zobacz, jak mieszka i żyje na co dzień.

📢 Betlejemskie Światło Pokoju w Toruniu. W podzięce za błogosławionego Tradycyjnie na kilka dni przed świętami Bożego Narodzenia także do Torunia dotarło Betlejemskie Światło Pokoju. Za pośrednictwem prezydenta Michała Zaleskiego harcerze przekazali je torunianom. 📢 Taras widokowy na Bulwarze Filadelfijskim w Toruniu wyremontowany, ale jeszcze nieczynny Pół miesiąca dłużej niż planowano potrwał remont tarasu widokowego na Bulwarze Filadelfijskim. 📢 Kłęby dymu nad Toruniem. Pożar, który wybuchł w drogerii pochłonął kamienicę przy ulicy Szerokiej To niesamowite uczucie. W gazecie z początku XX wieku człowiek znajduje reklamę założonej właśnie fabryki pierników, później spieszy pod wskazany w ogłoszeniu adres i na spękanym tynku zrujnowanej kamienicy (w tym przypadku przy ulicy Łaziennej) odnajduje litery z nazwiska właściciela firmy sprzed 120 lat. Jak miło, że Toruń wciąż jeszcze w taki sposób potrafi zaskakiwać!

📢 "Pacjenci wypijali spirytus i pasy były konieczne". Sanitariusz przed sądem w Toruniu Ruszył proces Marcina S., sanitariusza z miejskiego szpitala w Toruniu, oskarżonego o znęcanie się nad bezbronnymi pacjentami. Przyznaje się tylko do przypinania chorych pasami, ale na polecenie pielęgniarki przełożonej. Było to praktykowane, gdy byli agresywni albo np. wypijali cały spirytus z dozowników - twierdzi. 📢 Toruń. Nowe biuro poselskie Krzysztofa Szczuckiego otwarte nie tylko dla jego wyborców Krzysztof Szczucki otworzył nowe biuro poselskie dla wszystkich mieszkańców Torunia i okolic. Zaprasza do niego wszystkich, którzy chcą porozmawiać o bieżącej sytuacji w Polsce i w Toruniu. 📢 Budżet województwa na kolejny rok przyjęty. Radna zaskakuje deklaracją, że "chce być odważną" Budżet województwa na 2024 uchwalony Sejmik przyjął też poprawki do wieloletniej prognozy finansowej 2024-2039. Największym zaskoczeniem była jednak deklaracja radnej Małgorzaty Taranowicz, która opuściła klub radnych Prawa i Sprawiedliwości.

📢 Praca w Toruniu i okolicach. Tych fachowców poszukują pracodawcy. Zobacz ile płacą Pracy można a nawet trzeba szukać przez cały rok. W grudniu również jest wiele ofert pracy. Firm, które szukają pracowników w Toruniu i okolicy nie brakuje. Są wśród nich zarówno duże zakłady jak i mniejsze przedsiębiorstwa. Okazję na nową pracę mają m.in. elektryk, nauczyciel przedszkola, terapeuta, kierowca i wielu innych. Oprócz oferty prezentujemy również zarobki jakie można uzyskać w danym zakładzie pracy. Sprawdź najnowsze wybrane oferty pracy z Torunia i okolic. Może znajdziesz coś dla siebie? 📢 W 2024 roku Toruń będzie miał kartę miejską, która usprawni komunikację pasażerom W budżecie Torunia na 2024 rok znalazło się 345 tysięcy złotych na "system karty miejskiej z uwzględnieniem biletu elektronicznego w komunikacji miejskiej".

📢 Tak są udekorowane miasta w Kujawsko-Pomorskiem na święta Bożego Narodzenia. Zobacz zdjęcia świątecznych iluminacji W miastach w Kujawsko-Pomorskiem zrobiło się już świątecznie. Na rynkach i w centrach miast pojawiły się świąteczne iluminacje. Są tradycyjne girlandy, ale też ciekawe formy m.in. lokomotywa, anioły czy Mikołaje. Zobacz jak prezentują się miasta w regionie w bożonarodzeniowej szacie. 📢 Te samochody opierają się rdzy, jak żadne inne. Sprawdź TOP 5 modeli odpornych na korozję Wybór samochodu nie należy do najłatwiejszych. Zwłaszcza w czasach, w których auta zużywają się znacznie szybciej niż przed kilkoma dekadami. Jakie auto wybrać, aby zbyt szybko nie zjadła go rdza? Które samochody są najmniej podatne na korozję? Sprawdziliśmy! 📢 Tak sprawdzisz wysokość swojego świadczenia emerytalnego. Zobacz, jak można obliczyć planowaną podwyżkę emerytury lub renty Dodatki dla emerytów i rencistów wzrosną. Już w nadchodzącym roku dodatki z ZUS będą jeszcze lepsze. Istotna jest również waloryzacja emerytur 2024. Tabela przyszłych świadczeń emerytalnych wyraźnie pokazuje, że możemy liczyć na wyraźny wzrost świadczeń. Wzrośnie również wsparcie dla osób ze świadczeniem pielęgnacyjnym oraz dla posiadaczy dodatku kombatanckiego. Kto dostanie podwyżki? Jakie dodatki wzrosną? Jak korzystać z kalkulatora emerytur?

📢 W ramach dodatku do trzynastej i czternastej emerytury emeryci dostaną również bonusowe świadczenia finansowe Nawet niska emerytura może znacząco wzrosnąć, jeśli tylko skorzysta się z dodatków i benefitów przysługujących seniorom. Z czego właściwie można korzystać? Jak sprawić, żeby faktycznie była większa otrzymywana przez nas emerytura? Dodatki do świadczenia emerytalnego, czasem również i do renty są tym, co zdecydowanie warto uwzględnić w domowym budżecie... A jeśli trzeba, warto również składać wnioski o dodatki do emerytury 2023. Sprawdź, o czym warto pamiętać! 📢 Ta moneta 5 złotych może być warta fortunę. Takiej pięciozłotówki szukają teraz kolekcjonerzy Masz w portfelu monetę 5 zł? Być może właśnie masz szansę na prawdziwą fortunę i nawet o tym nie wiesz! Niektóre monety są cenniejsze niż ich nominał. Kolekcjonerzy są w stanie zapłacić za nie sporą sumę pieniędzy. Są takie monety, których wartość sięga kilkuset tysięcy złotych. Sprawdź koniecznie w naszej galerii.

📢 Płaca nauczycieli, woźnych i dyrektorów w szkołach? Sprawdź najlepiej płatne stanowiska oświatowe Od przyszłego roku nauczyciele mają zarabiać więcej. Takie są obecne zapowiedzi dotyczącego tego, że płace pedagogów wzrosną o 12,3 procent - czyli tyle, ile w marcu tego roku wynosiła inflacja bazowa. Ile pracownicy szkoły mają zarabiać po podwyżce? A ile zarabiają teraz? I co z innymi pracownikami w placówkach edukacyjnych? 📢 "Karma wraca". W zamian za dary dla zwierzaków rozdaliśmy choinki Wielkim zainteresowaniem cieszyła się zorganizowana przez "Nowości" akcja "Karma wraca". Dzięki wsparciu Czytelników zebraliśmy duży zapas żywności dla zwierząt z toruńskiego schroniska. 📢 Czwarte z rzędu zwycięstwo Arrivy Polskiego Cukru Toruń. Tak kibicowaliście koszykarzom! Trey Diggs przełamał się już na dobre, a Arriva Polski Cukier po emocjonującej końcówce, ale całkowicie zasłużenie pokonała Śląsk Wrocław. To już bilans 7-6 i w Toruniu mało kto boi się spadku.

📢 CUK Anioły Toruń - Krishome Września. Niespodziewane dwie godziny emocji [zdjęcia] W 13. kolejce II ligi siatkarze CUK Anioły Toruń podejmowali Krishome Września. W hali SP 28 lider zmierzył się z siódmym zespołem w tabeli. 📢 Tak Toruń bawił się na sylwestrach miejskich. Byliście na tych imprezach? Jeśli nie pandemia, to oszczędności... Również w tym roku w Toruniu nie będzie miejskiego sylwestra. Ostatni odbył się w 2019 roku. Wcześniej jednak działo się sporo... Zobaczcie archiwalne zdjęcia! 📢 Te samochody walczą z usterkami. To najbardziej awaryjne auta w przedziale 2-3 lat Coraz więcej osób decyduje się na kupno samochodu używanego w miarę młodego. Zanim wyda się określoną pulę pieniędzy warto sprawdzić, które auta dość często mają usterki. Nikt nie chce po kupnie samochodu spędzać w warsztacie więcej czasu niż na ulicach. Usterki nie muszą być nawet poważne, by wyraźnie zniechęciły kierowców do danego modelu. Z pomocą może przyjść raport TÜV, który powstaje na podstawie danych zebranych podczas okresowych przeglądów technicznych samochodów osobowych w stacjach kontroli pojazdów na terenie Niemiec.

📢 Jest szansa na poprawę płynności ruchu między Toruniem a Łysomicami Wjedziemy w ulicę Kociewską w Toruniu, a wyjedziemy... w Papowie Osiekach. Takie rozwiązanie z pewnością ucieszyłoby mieszkańców Torunia i gminy Łysomice. 📢 Tak się bawi Toruń w Hex Clubie! Zobacz najnowsze zdjęcia z imprez Co ostatnio działo się na parkiecie i nie tylko w jednym z najpopularniejszych klubów na toruńskiej starówce? Zobaczcie sami! Oto kolejna fotorelacja z imprez w Hex Club Toruń! 📢 Skutki malowania paznokci. Tak manicure hybrydowy działa na Twoje zdrowie Manicure hybrydowy jest w ostatnich latach jedną z najpopularniejszych metod ozdabiania paznokci. Do jego wykonania stosuje się lakier, który utwardza się pod wpływem światła UV lub LED. Pomalowane paznokcie utrzymują się bez odprysków do trzech tygodni. Jak lakier hybrydowy działa na twoje dłonie? Sprawdź!

📢 Rekordowa waloryzacja emerytur 2024. Oto tabela wyliczeń netto emerytur po waloryzacji 2024 Waloryzacja emerytur przeprowadzana jest co roku 1 marca. Waloryzacja w 2023 roku była rekordowa - wskaźnik wzrostu wyniósł aż 14,8 proc. Emerytów czeka kolejna waloryzacja emerytur w 2024 roku. Ona również ma być rekordowo wysoka - prognozowany wskaźnik to 12,3 proc. Jeśli zapowiedzi rządu się potwierdzą, przeciętne świadczenie wzrośnie aż o 430 zł. Jakich emerytur mogą się zatem spodziewać emeryci w 2024 roku? Zobacz wyliczenia - taka ma być waloryzacja emerytur 2024. 📢 Przedwojenny Toruń w kolorze. Tak niesamowicie wyglądał! Ciekawe zdjęcia, historie i szczegóły Przedstawiamy Państwu kolejny zestaw pokolorowanych zdjęć z międzywojennego Torunia. Pewnie nie oddają one wiernie kolorów tamtego miasta, pozwalają jednak spojrzeć na nie pod innym kątem. Na kolorowanych zdjęciach często pojawiają się bardzo interesujące szczegóły...

📢 Toruń. Tych psów nikt nie chce zabrać ze schroniska... Pomożecie? Oto Tokaj, Sanepid, Przepiórka, Lucy i Vermont [wideo] Każdy z nich zmaga się z innym schorzeniem, lecz łączy je jedno – czekają na dom i są w stanie dać wiele miłości. Wolontariusze i opiekunowie zwierząt w toruńskim schronisku apelują o dom dla Tokaja, Sanepida, Przepiórki, Lucy i Vermonta, czyli psiaków, które mają małą szansę na adopcję. 📢 Tyle wynoszą alimenty wypłacane na dziecko w 2023 roku. Mamy przykłady wypłat na konto Alimenty są najczęściej wypłacane przez jednego z rodziców na dziecko. W ten sposób drugi rodzić dokłada się finansowo do wychowania swojego dziecka. O wysokości alimentów przyznawanych na dziecko decyduje wiele czynników. Udało nam się uzyskać informacje o kwotach, jakie w 2023 roku otrzymują rodzice na dziecko.

📢 Tych miejsc w Toruniu już nie ma. Ile z nich pamiętasz? Tak kiedyś wyglądały! Mamy archiwalne zdjęcia Chcielibyście wyjść do kawiarni, restauracji czy pubu, ale nie możecie? W takim razie usiądźcie wygodnie przed ekranami i ruszajcie z nami na spacer po toruńskich sklepach, lokalach i różnych miejscach, które już co prawda zniknęły z panoramy miasta, ale na pewno żyją jeszcze w Państwa pamięci.

