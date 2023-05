Prasówka 21.05.2023 - najważniejsze wydarzenia. Przygotowaliśmy przegląd prasy z wczoraj

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 20.05. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Tak teraz wygląda Linda Evans - Krystle z serialu "Dynastia", która niedawno skończyła 80 lat. Zobaczcie zdjęcia! [21.05.2023]”?

Prasówka 21.05: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Tak teraz wygląda Linda Evans - Krystle z serialu "Dynastia", która niedawno skończyła 80 lat. Zobaczcie zdjęcia! [21.05.2023] Tak dziś wygląda Linda Evans, czyli Krystle z serialu "Dynastia". Niedawno skończyła 80 lat! Linda Evans w latach 80. i 90. XX wieku podbiła serca fanów na całym świecie, również w Polsce. Wszystko za sprawą serialu "Dynastia", w którym zagrała główną rolę Krystle Carrington. Wówczas urzekała pięknym uśmiechem i niezwykłą urodą. Była ikoną elegancji i luksusu. I dziś wygląda wspaniale. Zobaczcie, jak prezentuje się kobieta, którą w XX wieku kochały miliony.

📢 Jak zrzucić zbędne kilogramy? Potrzebna jest odpowiednia dieta! 10 porad, jak schudnąć przed wakacjami! Zazwyczaj, kiedy słyszymy o diecie odchudzającej, wyobrażamy sobie wielkie wyrzeczenia. Tak jednak nie musi być. Rozsądne podejście do diety pozwoli nam na skuteczne zrzucenie nadmiarowych kilogramów po zimie. W ten sposób przygotujemy się lepiej na lato! Warto przy tym unikać często popełnianych błędów. Na co warto zwrócić uwagę?

📢 Odczuwasz to podczas snu? To rak może niszczyć Twój organizm! Takie objawy powinny Cię zaniepokoić Rak kości jest niezwykle podstępnym nowotworem. Przede wszystkim jego charakterystyczny objaw jest bardzo mylnie interpretowany. Samo rozpoznanie choroby jest przez to zwykle późne, a zatem utrudnione jest wprowadzenie skutecznej terapii. Jak rozpoznać, że mamy tak a kości?

Prasówka 21.05: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Niesamowite. Te auta mają 10 lat i nadal są w świetnej formie. Są prawie bezawaryjne. Oto najlepsze modele według raportu TUV [ZDJĘCIA] Okazuje się, że samochody mające 10 i więcej lat wcale nie muszą być zagrożeniem na drodze. Wiele modeli jest naprawdę w świetnym stanie. Mimo upływu lat, niektóre z nich wciąż są mało awaryjne. Świadczy o tym raport niemieckiego Stowarzyszenia Inspekcji Technicznej czyli TUV. Które modele najlepiej znoszą upływający czas? Sprawdź!

📢 Będą niższe emerytury 2023. Nowi emeryci stracą pieniądze przez nowe tzw. tablice życia! Zobacz, jak ZUS oblicza emerytury Od kwietnia mamy niższe emerytury! Nowi emeryci stracą pieniądze! W ZUS dla nowych emerytów przyjęto zmienione tablice życia. Wysokość świadczenia emerytalnego może spaść o 6 procent! Przeczytajcie ważne szczegóły! Więcej w naszym materiale. 📢 Będzie wyższa czternasta emerytura dla seniorów? Rząd mówi o rządowej furtce Ustawa dotycząca czternastej emerytury zawiera w swoich przepisach furtkę, o której mówi minister rodziny i polityki społecznej. Marlena Maląg zaznacza, że rozporządzeniem Rady Ministrów będzie można decydować o terminie wypłaty, a także i o wysokości czternastej emerytury. Czy to oznacza, że popularna "czternastka" będzie jeszcze wyższa niż dotychczas? Przeczytaj o szczegółach. 📢 Na zakup tych samochodów wystarczy 5 tysięcy złotych. Czy warto inwestować w starsze auta? Czy kupno samochodu za 5 tysięcy złotych zawsze musi oznaczać kłopoty na drodze? Niekoniecznie. Oczywiście prawdopodobieństwo wystąpienia awarii jest większe niż w przypadku nowszych aut, ale nawet samochody 20-letnie potrafią być w całkiem dobrym stanie. Trzeba tylko solidnie poszukać. Oto, jakie modele możesz kupić za 5 tysięcy złotych.

📢 Unikaj tych aut! Te nowe samochody prezentują się najsłabiej w rankingu awaryjności TUV Starszy samochód lepszej marki czy nowszy gorszej? To dylemat na który muszą sobie odpowiedzieć chcący kupić używany samochód. Okazuje się, że nowszy nie zawsze znaczy lepszy. W kupnie używanego samochodu, także tego który ma zaledwie kilka lat, mogą pomóc różnego rodzaju rankingi awaryjności. Jednym z nich jest raport TUV. Powstaje on co roku na podstawie okresowych badań technicznych pojazdów. Dane, które się pojawiają w zestawieniu, dotyczą okresowych badań technicznych wykonywanych na terenie Niemiec. Jak wypadają auta stosunkowo młode? Zobacz!

📢 Świadectwo energetyczne 2023. Ruszają kontrole w polskich domach! Jak uniknąć tych kar? Świadectwo energetyczne 2023. Już od 28 kwietnia kontrole w polskich domach. Pod koniec kwietnia w życie wejdzie nowy przepis. Nie posiadasz świadectwa energetycznego? Może czekać cię duża kara! Co zrobić by uzyskać ten dokument? Zobaczcie!

📢 3176 zł miesięcznie od państwa. Wkrótce ruszą pierwsze wypłaty! Kto dostanie? Zobacz szczegóły Świadczenie wspierające ruszy od stycznia 2024 roku. Wówczas zapowiadane są też pierwsze wypłaty nowego świadczenia z budżetu państwa. Ile wyniesie? Powstała właśnie specjalna infolinia dla zainteresowanych! Więcej szczegółów w naszym materiale! 📢 Uważaj! Nie odbieraj tych numerów telefonu, bo stracisz pieniądze! Wiemy, które połączenia są niebezpieczne [Lista] Wielu oszustów swoje działania koncentruje na przekonaniu nas, że są osobami godnymi zaufania. Podszywają się pod pracowników banków i innych istotnych instytucji. Są pewne numery, o których już teraz wiadomo, że powinniśmy ich unikać. Jakie to połączenia są niebezpieczne? Sprawdź! 📢 Pilnie poszukiwane przez kolekcjonerów. Masz w domu te banknotów i monet z PRL-u? Sprawdź, bo możesz być bogaty Czasy PRL wciąż dla niektórych mogą być kuszące. Banknoty i monety z tego okresu są najlepszym tego dowodem. Ich wartość wzrasta, obecnie można sprzedać je za spore sumy. Dlatego też warto zajrzeć do piwnicy lub na strych. Ile są warte? Jak poznać cenne banknoty i monety? Oto szczegóły!

📢 Zarobki w policji 2023. Tyle dostają mundurowi! Jakie są stawki na poszczególnych stanowiskach w polskiej policji? [szczegółowe wyliczenia] Zarobki w policji 2023. Ile zarobią mundurowi? Czy rzeczywiście ich pensja to przysłowiowe "kokosy"? Nie do końca jeśli dodać do nie m.in. nadgodziny, pracę w trudnych warunkach czy służbę w święta i dni wolne. Oto ile wynosi pensja policjanta na różnych stanowiskach! Więcej w naszym materiale!

📢 Majowa Rowerowa Masa Krytyczna przejechała przez Toruń Jak zwykle w takich przypadkach rowerzyści nie zawiedli. Ulicami Torunia przejechała Majowa Rowerowa Masa Krytyczna. Miłośnicy dwóch kółek pokonali dystans około 15 kilometrów. 📢 Tych aut nie chcą nawet złodzieje! Oto marki samochodów, których nie kradną. Sprawdź, czy możesz czuć się bezpiecznie Chociaż liczba kradzieży samochodów w Polsce spada, nadal są modele szczególnie lubiane przez złodziei. Audi, Volkswagen, Mercedes czy BMW znikają sprzed posesji w Wielkopolsce bardzo często. Którymi markami przestępcy nie są zainteresowani? Niektóre z aut mimo że są luksusowe, złodzieje omijają. W galerii przedstawiamy marki, które nie zostały skradzione w 2022 roku. Sprawdź policyjne statystyki.

📢 Emerytury 2024 - waloryzacja ile wyniesie? Tyle dostaną emeryci! Zaskakująca kwota świadczenia. Sprawdź pierwsze prognozy Waloryzacja emerytur 2024. Niedawno mieliśmy do czynienia z waloryzacją świadczenia emerytalnego dla wszystkich seniorów. Znany jednak jest już wstępny wskaźnik waloryzacji emerytur 2024. Ile zyskają emeryci? Dowiedz się o szczegółach! 📢 Łapcie okazje! Tanie domy do remontu do kupienia w Kujawsko-Pomorskiem. Zobacz zdjęcia i szczegóły! Na portalu OtoDom.pl możemy znaleźć także ogłoszenia, dotyczące sprzedaży tanich domów do remontu. Takie nieruchomości znajdują się także w regionie kujawsko-pomorskim. Sprawdź, co i za ile można obecnie kupić. Więcej w naszej galerii! 📢 To prawda. Te 10-letnie samochody są mało awaryjne i najbardziej godne polecenia. Oto najlepsze modele według raportu TUV Traktujesz 10-letnie samochody jak jeżdżący złom i nigdy nie rozważałeś kupna takiego auta? Nie w każdym przypadku masz rację.

📢 Nowe pensje od lipca dla pielęgniarek, lekarzy i nie tylko. Nawet 9201 zł w służbie zdrowia! Kto zarobi taką sumę? W ochronie zdrowia nadchodzi kolejna podwyżka pensji. Od 1 lipca 2023 roku wzrosną one wraz ze wzrostem minimalnego wynagrodzenia. Jednak w samej służbie zdrowia kwoty te są znacząco wyższe od minimalnego wynagrodzenia. Choć w przypadku najniższych stawek jest to 4125 zł brutto, największe minimalne zarobki w służbie zdrowia wyniosą 9201 zł brutto. Ile dokładnie zarabiać będą lekarze, pielęgniarki i inni pracownicy ochrony zdrowia?

📢 Emerytury 2024. 5 000 złotych do świadczenia! Nadchodzą duże pieniądze dla seniorów! Kto zyska? Budżet 2024. Ujawniono zapisy Wieloletniego Planu Finansowego na lata 2023-2026. Rząd szykuje pewne reformy, które mogą dotknąć emerytów. Chodzi tu o czternastki. Oto szczegóły!

📢 Limity wypłat pieniędzy z banków 2023. Jedynie te kwoty wypłacisz z Millennium, PKO i wielu innych. Lepiej to wiedzieć! Potrzebujesz szybko dużej gotówki? Wypłata z własnego konta może nie być taka prosta. Banki mają wprowadzone limity wypłat jednorazowych. Zobaczcie, ile można wypłacić z konta bez wcześniejszego informowania banku. Zobaczcie ile wypłacimy w popularnych bankach, takich jak: PKO, Alior Bank, Santander i innych. 📢 Renta wdowia. Nowe świadczenie to maksymalnie 7600 zł! Jak je będzie można otrzymać? Projekt jest już w Sejmie Renta wdowia. Jak je będzie można otrzymać? Projekt jest już w Sejmie! Renta wdowia miałaby trafić także do wdowców, a osamotniony senior miałby szansę wybrać - czy chce zachować swoje świadczenie i zwiększyć je o połowę renty rodzinnej po zmarłym małżonku, czy dostać połowę swojej emerytury i rentę rodzinną w całości. Zobacz szczegóły!

📢 Kujawsko-Pomorskie. Jest praca w służbie cywilnej w regionie! Sprawdź, kto może liczyć na zatrudnienie! Zobacz ogłoszenia m.in. z Torunia Trwa nabór pracowników do jednostek służby cywilnej w województwie kujawsko-pomorskim. Kto może liczyć na zatrudnienie? W jakich miastach brakuje pracowników? Jakie jest wynagrodzenie? Tego możecie się dowiedzieć przeglądając naszą galerię. Zobaczcie, czy jest tam coś dla Was! 📢 Te objawy świadczą o niedoborze witamy D. Zobacz, czy je masz O prawidłowy poziom witaminy D powinniśmy dbać przez cały rok. Wiedzę o tym, jak ważna jest ona dla naszego organizmu upowszechniono w ostatnich latach. Niedobór witaminy D ma wpływ na nasze funkcjonowanie i samopoczucie. Witamina D syntezowana jest w naszej skórze pod wpływem promieniowania słonecznego. W naszym klimacie należy ją suplementować. Jakie objawy daje niedobór witaminy D?

📢 Emerytura 2023. Od lipca seniorzy dostaną nawet o 500 złotych więcej! Jaki jest najlepszy termin, aby otrzymać tak duże pieniądze? Emerytura 2023. Od lipca seniorzy otrzymają o 200-500 złotych więcej! Wysokość składek w ZUS oraz kapitału początkowego jest regularnie waloryzowana, a waloryzacja roczna przeprowadzana jest zawsze w czerwcu. Seniorzy, którzy złożą wniosek o emeryturę w drugiej połowie roku, mogą liczyć na zwaloryzowane, a zatem wyższe świadczenie. Sprawdź szczegóły! 📢 60-lecie jednostki śmigłowcowej w Inowrocławiu. Piknik i pokazy na lotnisku [zdjęcia] Obchody 60-lecia jednostki śmigłowcowej w Inowrocławiu, której tradycje kultywuje obecnie 56. Baza Lotnicza, zorganizowano na lotnisku wojskowym w Latkowie.

📢 Nawet 9000 plus dla emerytów. To możliwe! Tak otrzymasz wyższą emeryturę 2023 9000 plus dla pracujących emerytów 2023. Na jakie ulgi podatkowe mogą liczyć seniorzy? PIT-0 dla seniorów jest premią wyłącznie dla seniorów, którzy uzyskują oskładkowane ZUS dochody: umowa o pracę, umowa zlecenie. Sprawdź szczegóły, jak uzyskać dodatkowe pieniądze na emeryturze!

📢 Wzrośnie zasiłek dla bezrobotnych! Wyższe świadczenie już od 1 czerwca 2023 Również i w tym roku wzrośnie wysokość zasiłku dla bezrobotnych. Już 1 czerwca 2023 r. będą obowiązywać wyższe stawki świadczenia. Ile wyniesie zasiłek dla bezrobotnych po waloryzacji? Kto i jak długo otrzymuje pieniądze? 📢 Chcesz dostać 10 tys zł od państwa? Zorganizuj wiejską potańcówkę. Masz mało czasu na złożenie wniosku! Ma być dofinansowanie dla wiejskich potańcówek? Na to wskazuje program ogłoszony przez Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi. Wnioski można składać, a dofinansowanie dotyczy imprez organizowanych od sierpnia do października. Co dokładnie wiemy z komunikatu?

📢 Tyle wyniesie czternasta emerytura 2023 - wyliczenia netto. Tyle "na rękę" wypłaci ZUS W 2023 roku zostanie wypłacona czternasta emerytura. W projekcie ustawy zapisano, że świadczenie to ma obowiązywać co roku. Od czternastki trzeba będzie jednak zapłacić podatek oraz składkę zdrowotną, nie każdy też dostanie całe świadczenie. W galerii zamieszczamy wyliczenia - sprawdź, jaką czternastkę netto dostaną na konta emeryci. Kto nie dostanie całego świadczenia? W artykule poniżej zamieszczamy najważniejsze informacje na temat czternastej emerytury w 2023 roku.

📢 Roksana Węgiel w bikini. Jednych szokuje, innych zachwyca - młoda artystka opublikowała nowe zdjęcia Roksana Węgiel to jedna z najjaśniejszych gwiazd młodego pokolenia muzycznego. Popularność i rozpoznawalność zyskała dzięki zwycięstwu w dziecięcym Konkursie Eurowizji. W styczniu tego roku Roksana Węgiel skończyła 18 lat. Na swoim profilu na Instagramie często publikuje fotki zza kulis różnych wydarzeń muzycznych, swoje zdjęcia w ciekawych stylizacjach, także tych nieco prowokujących i zachęcających internautów do dyskusji. Niedawno Roksana Węgiel wrzuciła zdjęcia w bikini, które rozgrzały internautów. 📢 Tyle kosztują działki ROD w szczycie sezonu w Kujawsko-Pomorskiem Sypnęło ofertami na sprzedaż działek rekreacyjnych w województwie kujawsko-pomorskim. Wiosną i latem ceny pną się do góry, mimo to zainteresowanie działkami nie spada. Sprawdziliśmy aktualną ofertę. Zobaczcie w naszej galerii.

📢 Mamy horoskop na weekend 19-21 maja 2023. Wróżka Parisa przepowiada o miłości i kasie Co będzie się działo w Twoim życiu w najbliższy weekend - 19-21 maja 2023? Zapytaliśmy o to Wróżkę Parisę i okazuje się, że całkiem sporo. Szczegóły sprawdź w naszej galerii.

📢 Jeśli masz kłopoty z pamięcią - nie jedz tych produktów. Seniorzy i uczniowie powinni ich unikać Za pamięć odpowiada nasz mózg. Warto pamiętać, że trzeba go ćwiczyć tak samo jak inne mięśnie aby działał jak najdłużej. O tym, że musimy dbać o nasze serce, wątrobę czy nogi nie musimy nikogo przekonywać. Tak samo powinniśmy zadbać o mózg. Na początek warto wprowadzić zdrową dietę, która usprawni działanie mózgu. Przede wszystkim warto wyeliminować z menu produkty zbędne, które pogarszają naszą pamięć. Jakie to produkty? Sprawdźcie.

📢 Tyle lat trzeba pracować, aby mieć wysoką emeryturę. Wiemy też ile trzeba zarabiać Emerytura to świadczenie, na które pracujemy cale życie zawodowe. Najniższa emerytura wypłacana od 1 marca 2023 wzrosła do kwoty 1588,44 zł brutto. Nie oznacza to, że każdy kto osiągnie wiek emerytalny otrzyma taką emeryturę. Sprawdzamy, ile lat trzeba pracować, aby otrzymywać wysoką emeryturę i jakie zarobki zagwarantują nam wysokie świadczenie. Zobaczcie. 📢 Takich banknotów mogą nie przyjąć w sklepie. One tracą wartość i ważność Sprzedawcy mają prawo odmówić przyjęcia zniszczonego banknotu. Osoba, która ma w portfelu zniszczony banknot ma obowiązek wymienić go w dowolnej placówce banku. Sprzedawca odmówi także przyjęcia banknotu, którego autentyczność jest podejrzana. Powinien wówczas powiadomić o tym swojego pracodawcę, a także policję. Jakie banknoty tracą ważność i należy je wymienić i gdzie możemy takie pieniądze wymienić? Zobaczcie.

📢 Dodatkowe zwroty podatku z Trzynastej Emerytury 2023. Mamy wyliczenia, ale na przelewy trzeba poczekać Sprawdziliśmy, ile należy się zwrotu podatku potrąconego przez Urząd Skarbowy i co należy zrobić żeby dostać zwrot podatku po Trzynastej Emeryturze. Mamy wyliczenia zwrotu podatku z trzynastej emerytury.

📢 Taka kawa powoduje tycie i przyspiesza starzenie. Uważaj - tej kawy należy unikać Kawa to napój, którego przez wiele lat obawiano się, ze względu na jej właściwości uzależniające. Pomimo to wiele osób nie wyobraża sobie rozpoczęcia dnia bez filiżanki "małej czarnej". Dowiedziono również, że picie kawy może przynieść naszemu organizmowi wiele korzyści. Istnieją jednak typy kaw, których powinniśmy się wystrzegać. Taka kawa powoduje tycie i przyspiesza starzenie! 📢 Alerty w wielu polskich sklepach po decyzjach GIS. Tego nie kupuj - Biedronka, Lidl i inne markety wycofują te towary Alerty w wielu polskich sklepach po decyzjach GIS. Główny Inspektorat Sanitarny wydał kolejne ostrzeżenia, dotyczące wycofania z obrotu niektórych produktów ze sklepów. Uważaj, niektóre towary nie nadają się do spożycia. Jeśli masz je już w swoim domu, to zwróć je do sklepu. Wyniki kontroli pracowników GIS zostały opublikowane i wiemy, których produktów nie wolno spożywać i kupować. Zobacz, jakie towary zostały wycofane ze sklepowych półek.

📢 Będzie wreszcie bat na patostreamerów? Toruń też na to czeka, zmęczony ulicą Urzędniczą Patostreaming jako jedno przestępstwo w Kodeksie karnym, zagrożone sankcją więzienia - taki poselski projekt ustawy zgłosiła Suwerenna Polska. Co takie prawo oznaczałoby dla Torunia, zmęczonego kilkuletnią walką z patostreamerami z ulicy Urzędniczej? 📢 Komunia święta w Polsce, a skarbówka. Te prezenty mogą zainteresować Urząd Skarbowy! Uważaj na podatek od darowizny Komunia święta w Polsce, a skarbówka. Przyjęcia komunijne stają się coraz droższe. Niestety jest to wynik współczesnej mody, a nie tradycji. Co gorsze dla wielu może oznaczać problem z Urzędem Skarbowym. Sprawdź, czy musisz zapłacić podatek od darowizny za prezent komunijny? Oto szczegóły!

📢 Waloryzacja emerytur 2023. Niektórzy otrzymają netto aż ponad 5,7 tys. zł! Znamy kwoty Waloryzacja emerytur 2023. Emeryci i renciści mogą cieszyć się z podwyżki świadczeń. W tym roku nastąpiła dość duża waloryzacja emerytur w Polsce. Od 1 marca 2023 r. emerytury, renty, dodatki i inne świadczenia wypłacane przez ZUS wzrosną o 14,8 proc. Sprawdźcie, ile otrzymacie emerytury przy takim wskaźniku! Zobaczcie przykładowe stawki netto emerytur w galerii!

📢 Toruń. Pierwsza Komunia Św. w parafii pw. św. Michała Archanioła i bł. ks. Bronisława Markiewicza na Rybakach W sobotę, 20 maja, w Toruniu odbyło się kilka komunii świętych. I Komunia Święta odbyła się także w parafii pod wezwaniem św. Michała Archanioła i bł. ks. Bronisława Markiewicza na Rybakach. Był tam również fotoreporter "Nowości".

📢 Toruń. Pierwsza Komunia Św. w parafii pw. Matki Bożej Królowej Polski na Rubinkowie I. Oto zdjęcia rodziców i dzieci Maj to czas komunii świętych. Nie inaczej było w sobotę 20 maja. I Komunia Święta odbyła się w parafii pod wezwaniem Matki Bożej Królowej Polski na Rubinkowie I. Był tam również fotoreporter "Nowości". 📢 Obwodnica autostradowa Torunia w końcu będzie darmowa? Minister zapowiada rozmowy Czy przejazd autostradową obwodnicą Torunia, podobnie jak całym pomorskim odcinkiem A1, będzie darmowy? Taka jest zapowiedź rządu. Na likwidację opłat daje sobie rok, choć jeszcze niedawno takie propozycje odrzucał.

📢 Park Run Toruń 349. Tak wyglądała rywalizacja na Skarpie 20 maja [zdjęcia] Park Run 349 w Toruniu za nami! Dopisała pogoda, dopisali biegacze - zobaczcie zdjęcia z sobotniej rywalizacji w lesie na Skarpie! 📢 "Jan-Trans" z Janikowa oszukał marszałka na biletach na 0,5 mln zł - uznał sąd w Toruniu Robert P., właściciel firmy przewozowej "Jan-Trans" oszukał Urząd Marszałkowski w Toruniu na ponad pół miliona złotych, wyłudzając dotacje pod fikcyjne kursy i drukując pod nie bilety - uznał Sąd Okręgowy w Toruniu. Wyrok jest nieprawomocny i obrońca przedsiębiorcy rozważa apelację. 📢 Te fryzury postarzają! Unikaj ich, jeśli nie chcesz dodać sobie lat [ZDJĘCIA, INSPIRACJE] 20.05.2023 Niektóre fryzury, wbrew pozorom kojarzące się z młodością, mogą sprawić, że będziemy wyglądać co najmniej 10 lat starzej. Radykalne cięcie lub uparte zapuszczanie włosów nie zawsze może okazać się skuteczne, bowiem nie wszystkie modne i będące obecnie na topie fryzury będą pasować do kształtu Twojej twarzy lub sylwetki. Które z nich najbardziej postarzają? Na jakie cięcia i upięcia lepiej uważać? Podpowiadamy.

📢 Oto jakie ulgi daje Karta Seniora. Gdzie można z niej skorzystać? Sprawdź, w jaki sposób seniorzy mogą zaoszczędzić pieniądze 20.05.2023 Ogólnopolska Karta Seniora. Na jakie zniżki na terenie całej Polski mogą liczyć seniorzy? Sprawdź listę zniżek i ulg z których mogą skorzystać. W taki sposób osoby starsze, które są w gorszej sytuacji finansowej, mogą zaoszczędzić sporo pieniędzy. Jak wyrobić Kartę Seniora i gdzie z niej skorzystać? Sprawdź szczegóły! 📢 Instytut Medycyny Weterynaryjnej w Toruniu oficjalnie otwarty! "Lekarze dyżurują 24 godziny na dobę przez wszystkie dni w roku" [zdjęcia] 70 mln zł kosztowała budowa i wyposażenie Instytutu Medycyny Weterynaryjnej UMK. W piątek (19 maja) budynek został oficjalnie oddany do użytku naukowcom.

📢 Kolejna impreza w toruńskiej "Labie" za nami! Zobacz, jak się bawi Toruń! [zdjęcia] Laba - Przystań towarzyska to wyjątkowe miejsce na imprezowej mapie Torunia. Miejsce to łączy ze sobą muzykę klubową z zabawą na świeżym powietrzu. Imprezy w tym miejscu zawsze przyciągają tłumy torunian. Zobaczcie, co działo się tam ostatnio. Oto fotorelacja!

📢 W Toruniu trwają Piernikalia. Zabawa studentów UMK oficjalnie otwarta W Toruniu trwają Piernikalia UMK. Tradycyjnie barwny pochód studentów przeszedł spod pomnika Mikołaja Kopernika na Bielany, gdzie w piątek i sobotę odbędą się między innymi koncerty. 📢 Tak wygląda w raju dla nurków w Piechcinie. Pod lazurową wodą jest przepięknie - zdjęcia Turyści od lat fascynują się niezwykłym kamieniołomem w Piechcinie (gmina Barcin). Wracają stąd ze zdjęciami podobnymi do tych, które wykonali ich znajomi na wakacjach w Chorwacji. Jeszcze lepiej to miejsce poznają nurkowie, którzy poznają to magicznie miejsce pod wodą. Zobaczcie te zdjęcia! 📢 Tak będzie wyglądała komunikacja na Jar! Będą też zmiany w innych częściach Torunia 1 września Toruń czekają duże zmiany w komunikacji miejskiej. Z rozpoczęciem kursów tramwajów na Jar zmienią się trasy kilku linii, zwłaszcza autobusowych. Poważne będą korekty na liniach nr 10 i 20.

📢 ZUS oddaje składkę zdrowotną. Dodatkowe zwroty podatków ze względu na Polski Ład Składka zdrowotna została zdefiniowana na nowo w Polskim Ładzie. Teraz jest odseparowaną całkowicie od podatku PIT daniną i jest płacona niezależnie od podatku dochodowego i nie jest objęta kwotą wolną, należy się więc od każdego dochodu. 📢 Wielkie zmiany na starówce! W weekendy wjazd do centrum będzie mocno ograniczony Już od najbliższej soboty i niedzieli tylko niektóre samochody będą mogły wjechać na zachodnią część Starego Miasta. Wprowadzenie zmian proponowała Rada Okręgu nr 12 Staromiejskie, podkreślająca, że liczba aut w centrum jest po prostu zbyt duża.

📢 Najnowsze ostrzeżenia GIS 20.05.2023. Uwaga na toksyczne związki w produktach spożywczych Najnowsze ostrzeżenia GIS 20.05.2023. Uważaj na toksyczne związki wykryte w produktach spożywczych. W tym artykule znajdziesz informacje o takich szkodliwych produktach jak zanieczyszczony pyłek kwiatowy, popcorn, czy mięso z bakteriami Salmonella. Całkiem możliwe, że masz niektóre z tych produktów w swojej kuchni. Nie jedz ich! Możesz je oddać do sklepu lub zwyczajnie wyrzucić. Sprawdź terminy ważności wycofywanych produktów oraz numery ich partii. Ten artykuł aktualizujemy na bieżąco, więc znajdziesz w nim najnowsze ostrzeżenia Głównego Inspektora Sanitarnego.

📢 Może go widziałeś? Zaginął Jacek Uzarski z Torunia Policjanci z Komisariatu Policji Toruń - Podgórz poszukują zaginionego 49-letniego Jacka Uzarskiego. Potrzebuje on stałej opieki lekarskiej.

📢 Ile rodzina kibiców zapłaci za wyjście na żużel? W Toruniu najdrożej w całej PGE Ekstralidze! W bieżącym sezonie żużlowe mecze odbyły się już we wszystkich miastach, które posiadają kluby w PGE Ekstralidze, a to oznacza, że możemy porównać ceny biletów. Dla kibiców z Torunia, którzy chcą pójść na zawody całą rodziną, nie mamy dobrych wiadomości - tak dużo, jak na Motoarenie, nie zapłacą na żadnym innym stadionie. 📢 Kolejny proces księdza Rafała K. z Bydgoszczy. Duchowny mierzył przyrodzenia Ksiądz, który został już raz skazany przez bydgoski sąd, ponownie będzie odpowiadał na ławie oskarżonych. Tym razem domaga się uniewinnienia. To skutek wniesionej apelacji od wyroku z 2022 roku.

📢 Toruń. Śmierć Tomasza L. to skutek brutalności policji? Po roku prokuratura umorzyła sprawę Tomasz L. wybiegł z hotelu w Toruniu pobudzony narkotykami i z bronią hukową w ręku. Obezwładniali go policjanci i ochroniarze "Konsalnetu. Miał zapaść na ulicy, ale zmarł w szpitalu. Gdańska prokuratura po roku umorzyła śledztwo w tej sprawie, nie dopatrując się winy po stronie policji, ochrony czy szpitala. Ale rodzina już zapowiada, że odwoła się do sądu. 📢 Prace na toruńskim bulwarze wstrzymane do listopada? Nic z tych rzeczy! Po Toruniu rozeszła się wiadomość o tym, że prace na Bulwarze Filadelfijskim zostaną wstrzymane do listopada. Tak miałoby wynikać ze słów prezydenta Zaleskiego, jakie padły podczas czwartkowej sesji Rady Miasta. Posiedzenie śledzimy, pogłoskę sprawdziliśmy również w Wojewódzkim Urzędzie Ochrony Zabytków.

📢 Tych leków zabraknie od lipca 2023 r. GIF podjął decyzję o wstrzymaniu w obrocie trzech produktów leczniczych. Do aptek wracają jednak inne Główny Inspektorat Farmaceutyczny wydał nową decyzję. Dotyczy ona wstrzymania obrotu trzema ważnymi lekami, których dostawy do aptek zostaną wstrzymane 30 czerwca. Najnowsza lista przekazana aptekarzom i lekarzom przez GIF zawiera też jednak leki, które wrócą do sprzedaży. Zobacz, co się zmieni.

📢 Tak dostaniesz ponad 550 zł od ZUS, a w rok ok. 6,6 tys. zł. Bez podatku. Specjalny dodatek ZUS wypłaci bez względu na wiek. Ale nie każdemu Ponad 6,6 tysiąca złotych w rok od ZUS i bez podatku. Tyle możesz zyskać dzięki ostatniej waloryzacji, bo wzrosła kwota specjalnego dodatku wypłacanego przez ZUS. O dodatkowych pieniądzach wie bardzo mało osób, a w ten sposób w maju 2023 możesz dostać miesięcznie ponad 550 zł. Co ważne, to pieniądze wolne od podatku dochodowego. Dodatkowe kwoty może otrzymać każdy, bez względu na wiek. Jak napisać wniosek o ekstra pieniądze z ZUS, by je dostać?

📢 Kryształy z PRL - te kolekcje są warte nawet 100 000 złotych. Mamy przegląd najdroższych ofert Przedmioty z czasów PRL wracają do łask. Zwłaszcza kolekcjonerzy usilnie poszukują staroci z lat 70. i 80. Kryształowe naczynia, niegdyś zdobiące meblościanki, schowane zostały na lata w kartonach i piwnicach. Dziś są warte krocie. Zobacz, ile kosztują kryształy z PRL. Niewiarygodne, że są aż tyle warte! 📢 Toruń. 20-letni Damian zginął na pasach przy ulicy Andersa. Sprawca pił, jechał za szybko i uciekł! Już wcześniej to robił... 20-letni Damian zginął na przejściu dla pieszych przy ulicy Andersa w Toruniu w niedzielę wieczorem (14.05). Uderzył w niego citroen, który wjechał na pasy. Kierowca Dariusz P. był po alkoholu, jechał za szybko, a potem uciekł. Już wcześniej tak jeździł - na podwójnym gazie i przekraczając prędkość.

📢 65 lat Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej. Zobacz historyczne zdjęcia z archiwum MSM Młodzieżowa Spółdzielnia Mieszkaniowa skończyła 65 lat. Początki były skromne - zaczęło się od dwóch pierwszych budynków, a dziś jest ich 213. W galerii zdjęć przypominających historię MSM mamy zarówno fotografie retro, jak i te pokazujące jej współczesne oblicze. 📢 Tragiczny wypadek pod Chełmżą. Zginął 47-letni pieszy Do wypadku doszło 17 maja, krótko przed godziną 4:00 rano, na drodze krajowej nr 91. Okoliczności tragedii bada toruńska policja pod nadzorem prokuratora. 📢 Tego jeszcze nie było! W Toruniu urodziły się czworaczki [zdjęcia] Takiego porodu w dziejach szpitala na Bielanach w Toruniu jeszcze nie było. Na świat przyszły tu czworaczki: Zosia, Alicja, Amelka i Antoś. To znak dużej zmiany w szpitalu wojewódzkim.

📢 Nie jedz tych ryb. Są niezdrowe, najbardziej chłoną toksyny - tych gatunków lepiej unikać [12.05.2023] Ryby to źródło wielu cennych dla zdrowia witamin i związków mineralnych. Niestety, spożywanie ryb może być bardzo niekorzystne dla zdrowia, bowiem w mięsie ryb kumulują się metale ciężkie i toksyny. Sprawdź, co szkodliwego dla ludzkiego organizmu znajduje się w mięsie ryb i jakich gatunków powinniśmy unikać, by nie narażać się na powikłania zdrowotne. 📢 Ostrzeżenie! Apteki wycofują te produkty! Kontrole wykazały problemy. Jeśli masz te leki w apteczce, to wyrzuć. Ostrzeżenie GIS Kolejne ostrzeżenie wydało GIF, decydując się na wycofanie z aptek kremu i maści stosowanych m.in. przy leczeniu atopowego zapalenia skóry oraz łuszczycy. Główny Inspektorat Farmaceutyczny zdecydował tak ze względu na błędne nadruki na niektórych partiach opakowań. O co dokładnie chodzi? Przeczytaj więcej w naszym materiale.

📢 Skończyłeś 65. i 75. rok życia? Czeka na Ciebie 500 złotych ekstra! Jak zdobyć te dodatkowe pieniądze? Emeryci, którzy ukończyli 65. oraz 75. rok życia mogą otrzymywać wyższe świadczenie emerytalne. Wystarczy spełnić kilka warunków, aby otrzymać nawet 500 zł dodatkowych środków. Niektórzy mogą otrzymać jeszcze więcej. Co więcej, również po 60. i 75. roku życia jest kilka sposobów na dodatkowy zastrzyk gotówki. Oto szczegóły! 📢 Stare telefony komórkowe - ile są warte? Gdzie sprzedać stary telefon? Jesteś pewien, że wyrzuciłeś swój stary telefon? Lepiej sprawdź, bo może wciąż gdzieś on zalega. Jeśli tak, możesz spróbować go sprzedać. Okazuje się, że wiele klasycznych, dzisiaj wręcz antycznych telefonów komórkowych jest wartościowych dla niektórych ludzi, w tym dla kolekcjonerów. Jakie modele są cenne? Gdzie można próbować je sprzedać? Za ile można je wystawić na aukcję?

📢 Te samochody są prawie nowe i borykają się z usterkami. Zobacz, które są najbardziej awaryjne według raportu TUV Kupno samochodu to zawsze wyzwanie. Tak samo przygotowują się do tego Ci, którzy zamierzają kupić auto 10-letnie, jak i ci zainteresowani 3-letnim pojazdem. W jednym i drugim przypadku kierowcy przed zakupem podpierają się różnego rodzaju rankingami awaryjności. Jednym z nich jest coroczny raport TUV, dotyczący awaryjności pojazdów. Raport powstaje co roku na podstawie okresowych badań technicznych pojazdów. Dane, które się pojawiają w zestawieniu, dotyczą okresowych badań technicznych wykonywanych na terenie Niemiec. 📢 Juwenalia 2023 w Toruniu. Znamy termin i motyw imprezy! Juwenalia 2023 na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu, od kilku lat zwane Piernikaliami, odbędą się w tym roku w dniach 16-20 maja, potrwają więc aż pięć dni! Motywem przewodnim imprezy będzie Dziki Zachód. Od połowy maja na ulice Torunia wyjdą więc kowboje i szeryfowie.

📢 Poznajecie te kultowe marki? Co się nie zgadza? SĄ PO POLSKU! Efekt tłumaczenia jest zaskakujący. ZOBACZCIE GALERIĘ Jedno jest pewne, czasami lepiej zostawić oryginał, bo już przy zakupach byłoby śmiesznie. No bo jak by to brzmiało. W drogerii: poproszę Włosy i Ramiona, Starą Przyprawę, Gołębia, Pieści i Topór. A w spożywczym: Dziękuje, Dzieci Dobre Białe. Zobaczcie kultowe marki na grafikach z polskimi tłumaczeniami. Zaskoczeni? My tak. 📢 Meble, zegary, zabawki i sprzęt z PRL-u. Masz to w domu? Możesz być bogaty. Sprawdź, ile są one teraz warte! Upływające lata sprawiają, że szczególnej wartości nabierają przedmioty, o których nigdy byśmy nie pomyśleli, że są cokolwiek warte. Nie inaczej jest w przypadku rozmaitych akcesoriów jeszcze z czasów PRL-u. Te, choć niegdyś wydawały się zwyczajne i niewiele warte, dzisiaj są cenione przez koneserów i kolekcjonerów, a także miłośników stylu vintage. Przejrzyj zawartość piwnicy, strychu i starej komody i zobacz, ile możesz zarobić na swoich znaleziskach!

📢 Znaczki z PRL-u najbardziej poszukiwane przez kolekcjonerów. Macie je w klaserach? Tyle są teraz warte! Zbieranie znaczków to hobby z długą tradycją. Choć dzisiaj filatelistyka cieszy się wśród ludzi młodych niewielkim zainteresowaniem, kiedyś stanowiła bardzo wyraźne i kosztowne wyzwanie. Obecnie posiadacze starych zestawów znaczków pocztowych mogą pokusić się o ich sprzedaż. To istotne, gdyż mogą dostać za nie całkiem sporą sumę. Może to być nawet kilkaset... tysięcy złotych! Niemałe kwoty dostaniemy również za klasery i kolekcje tańszych znaczków! Co warto sprzedać? Zobaczcie w galerii!