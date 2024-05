Prasówka 21.05.2024 - najważniejsze wydarzenia. Przygotowaliśmy przegląd prasy z wczoraj

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 20.05. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Ten bob to hit wśród 50-latek. To idealna fryzura nie tylko dla dojrzałych kobiet [21.05.2024]”?

Prasówka 21.05: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Ten bob to hit wśród 50-latek. To idealna fryzura nie tylko dla dojrzałych kobiet [21.05.2024] Bob to od lat jedna z najpopularniejszych kobiecych fryzur. Aktualnie jest wiele wariantów tej fryzury, dzięki czemu kobiety o każdym kształcie twarzy mogą je nosić. Bob to także fryzura, która sprawi że odejmiemy sobie kilka lat. To właśnie ta fryzura potrafi sprawić, że będziemy wyglądać młodziej. Zobaczcie kilka propozycji na fryzurę, które cieszą się teraz największym zainteresowaniem w salonach fryzjerskich.

📢 Kolejna gorąca impreza w Hex Club Toruń za nami! Zobaczcie, co się działo Imprezy w Hex Club Toruń przyciągają tłumy torunian! Zobaczcie, co się ostatnio działo w jednym z najpopularniejszych klubów na starówce! Więcej zdjęć w galerii.

📢 Toruń. Na UMK powstała akademicka strefa relaksu: 80 miejsc do pracy i wypoczynku, kuchnia i... sztuka 80 miejsc do pracy i wypoczynku, pięknie wyposażona kuchnia, TV, miejsca wyciszenia - a wszystko to aż na 400 mkw. Taka jest akademicka strefa relaksu, którą 15 maja otwarto w Bibliotece Uniwersyteckiej UMK.

Prasówka 21.05: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Oto Sabrina - tak dziś wygląda. Ma już 56 lat. Zobaczcie zdjęcia! [21.05.2024] Sabrina ma już 56 lat! Sabrina Salerno to włoska piosenkarka, aktorka, prezenterka telewizyjna i modelka, której międzynarodową sławę przyniósł hit "Boys (Summertime Love)" i teledysk do niego. Sabrina zachwycała swoją urodą 36 lat temu, gdy klip szalał we wszystkich telewizjach. Zachwyca i dziś. Zobaczcie na zdjęciach, jak teraz wygląda Sabrina.

📢 Nie stawiaj w tym miejscu routera. Inaczej wifi będzie zawodzić Internet bezprzewodowy to znakomite rozwiązanie, z którego korzysta wielu z nas w swoich domach za pomocą routera. Zdarza się niestety że sygnał nie dociera do wszystkich miejsc w mieszkaniu tak jak byśmy chcieli. W niektórych pomieszczeniach jest tak słaby, że nie da się swobodnie korzystać z internetu? Co zakłóca działanie sieci bezprzewodowej i gdzie nie stawiać w domu routera? 📢 Mistrzowie parkowania z Torunia i okolic dalej zaskakują i nie liczą się z innymi. Zobaczcie, jak nie parkować aut! Zobaczcie kolejne zdjęcia kujawsko-pomorskich "mistrzów parkowania". Dla nich inni uczestnicy dróg i chodników się zupełnie nie liczą. Zostawiają swoje pojazdy i utrudniają życie kierowcom i pieszym. Zobaczcie najnowsze przykłady takich sytuacji! 📢 Olbrzymie wypłaty z ZUS. Można dostać nawet 29 tys. złotych! Jak zyskać prawo do tych środków? Istnieją w Polsce świadczenia finansowe, których istnienie nie jest wcale oczywiste. Jedno z tych świadczeń opisujemy w niniejszym artykule. O jakie świadczenie chodzi! Zobaczcie sami.

📢 Czternasta emerytura 2024 - termin już zaproponowany przez rząd. Ale nie wszyscy dostaną tyle samo! Kiedy będzie wypłata? Czternasta emerytura jest na stałe wpisana w kalendarz rocznych świadczeń wypłacanych emerytom i rencistom. W przeciwieństwie do tzw. trzynsatki, nie ma odgórnie narzuconego miesiąca, w którym dokonywane są wypłaty. Wiele jednak wskazuje na to, że w tym roku, podobnie jak i w ubiegłym, seniorzy to świadczenie otrzymają we wrześniu. Ile wyniosą wypłaty czternastej emerytury? Oto szczegóły! 📢 Takie tanie domy do remontu można teraz kupić w regionie. Zobaczcie ogłoszenia z regionu kujawsko-pomorskiego Na portalu OtoDom.pl znaleźć można wiele ogłoszeń, które dotyczą sprzedaży tanich domów do remontu. Zobaczcie, ile trzeba obecnie zapłacić za tego typu nieruchomość. Więcej szczegółów w galerii.

📢 Moda komunijna 2024 w Toruniu. Takie kreacje królują wśród kobiet! Co jest trendy w tym sezonie? Sezon komunijny 2024 trwa w najlepsze. O ile mężczyźni nie mają zazwyczaj problemu z ubraniem, to w przypadku kobiet pojawia się wiele wątpliwości. Co ubrać na komunię, aby ładnie i modnie wyglądać? Sprawdziliśmy jak kto wygląda w Toruniu!

📢 WAŻNE! Bardzo złe informacje dla osób, które przeszły na emeryturę po 2009 roku! Problem niższych emerytur dla części seniorów był przedmiotem wyroku Trybunału Konstytucyjnego i obecnie stanowi jeden z problemów, z którymi boryka się Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Nie będzie powtórnego przeliczenia emerytur. A co będzie? 📢 Renta wdowia w modelu kroczącym 2024 - dla kogo? Jeszcze w tym roku! Niezwykle ważnym projektem, o którym politycy często mówią, jest renta wdowia. Ma ona wprowadzić bardzo ważne zmiany wsparcia dla osób, które utraciły współmałżonka, co nadwyrężyło ich budżet domowy i możliwość np. opłacenia rachunków. Jedną z proponowanych opcji jest wprowadzenie renty wdowiej w modelu kroczącym. Co miałoby to oznaczać? Ile uzyskają na tym seniorzy? 📢 Ogromna czerwcowa waloryzacja emerytur 2024! To nawet kilkaset złotych miesięcznie więcej! Ty też skorzystasz Coroczna waloryzacja kapitału emerytalnego jest tuż-tuż! W tym roku ma być ona niezwykle wysoka i objąć powinna około 300 tys. osób! W przypadku wielu przyszłych emerytów mowa o podwyżce potencjalnych świadczeń nawet o kilkaset tysięcy złotych. Kto i na jakich zasadach skorzysta z corocznej waloryzacji kapitału emerytalnego? Czy Ty też na tym zyskasz? Sprawdź!

📢 Czerwcowa waloryzacja emerytur 2024. Świadczenie wyższe nawet o kilkaset złotych. Tabela wyliczeń Kiedy najlepiej przejść na emeryturę? Zdecydowanie w drugiej połowie roku po waloryzacji kapitału, którą ZUS przeprowadza w czerwcu. Świadczenie może być wyższe nawet o kilkaset złotych.

📢 Tyle teraz wypłacisz z bankomatu. Oto nowe limity Karta płatnicza to wygodny sposób uiszczania opłat. Przy jej użyciu można zapłacić za niemal wszystko. Wiele osób nie nosi już przy sobie gotówki. Gdy jednak jej potrzebujemy najprostszym sposobem jest wypłata pieniędzy z bankomatu. Nie zawsze jednak wypłacimy tyle gotówki, ile chcemy. Obowiązują bowiem limity. Jakie? 📢 Jak oszukać komornika? Oto popularne sposoby i sztuczki. Tak to robią Polacy! Dłużnicy wciąż sporo ryzykują Jak Polacy oszukują komorników? Poznajcie najpopularniejsze sposoby i sztuczki wykorzystywane przez osoby ścigane przez komornika. Aby go przechytrzyć, dłużnicy zdolni są prawie do wszystkiego. Jakie mają metody? Na papierze zarabiają minimalną krajową, pracują na czarno lub przepisują majątki na bliskich. "To najgorszy sposób postępowania" - ostrzega Krajowa Rada Komornicza. Jakie mają metody, aby ukryć swój majątek i uniknąć płacenia? Jakie są najpopularniejsze sposoby i sztuczki, których ludzie chwytają się, by oszukać komornika? Zobaczcie!

📢 258 złotych miesięcznego dodatku do emerytury. Co trzeba zrobić, by otrzymać te pieniądze? Ponad sto tysięcy emerytów może liczyć na specjalny dodatek w wysokości 258 złotych miesięcznie. Taka kwota wypłacana jest po tegorocznej waloryzacji. Kto ma prawo do tych pieniędzy i jak ubiegać się o specjalny dodatek? 📢 Ruszają masowe kontrole w mieszkaniach w całej Polsce. Pytają o TE rzeczy. Co dokładnie grozi za nieprawidłowości? Masz w domu takie urządzenia i uważasz, że nie musisz za to płacić! Jeśli tak, to jesteś w wielkim błędzie. Należy przygotować się na masowe kontrole w mieszkaniach. Kontrolerzy już ruszyli w teren. Kto konkretnie kontroluje i co jest przedmiotem kontroli? Czytaj niżej.

📢 Te SUV-y są najpopularniejsze w Polsce. Królują na rynku wtórnym. Jeździsz jednym z nich? Coraz więcej osób decyduje się na kupno SUV-a. Te modele samochodów w ostatnich latach podbiły światowe rynki. Również w Polsce SUV-y cieszą się wielką popularnością. Które z nich największą? Oto modele SUV, które warto kupić.

📢 Niewyobrażalnie cenne stare monety PRL. Po czym poznać monety kolekcjonerskie? Jakie są najcenniejsze monety z PRL-u? Niezwykle wciągającą pasją z całą pewnością jest kolekcjonowanie monet. W zależności od tego, z jakiego okresu pochodzą, mogą mieć różną wartość. W szczególności oddzielnie traktuje się monety obiegowe (takie, którymi możemy zapłacić w sklepie obecnie) od tych, które już wyszły z obiegu. W naszym przypadku wzrok kolekcjonerów zwraca się na monety polskie okresu PRL. Co wyróżnia takie monety? Jakie są poszukiwane monety PRL? Które monety obiegowe okresu PRL po latach zyskały na wartości? Wyjaśniamy! 📢 Trudno w to uwierzyć. Tyle naprawdę zarabiają w Polsce Ukraińcy. Te stawki, mogą zaskakiwać Zarobki Ukraińców pracujących w Polsce budzą coraz większe zainteresowanie. Benefity oferowane przez pracodawców, zwłaszcza zakwaterowanie, pozwalają im na oszczędzanie, pomimo skromnych miesięcznych dochodów. Najnowszy raport rynku pracy pokazuje, że liczba pracujących Ukraińców stale rośnie. Jakie są rzeczywiste zarobki oraz jak Ukraińcy wydają swoje pieniądze?

📢 Czternaste emerytury 2024! Znamy wyliczenia świadczeń. Tyle wyniesie 14 emerytura - sprawdź kwoty! Dla wielu seniorów i osób starszych niezwykle istotne jest to, ile będą dostawać w ramach dodatków do świadczeń emerytalnych. Wynika to z prostego faktu, że kwota świadczenia emerytalnego w dobie ostatnich problemów z inflacją jest wyraźnie zbyt niska. Co prawda pomocna jest wyższa waloryzacja emerytur dla seniorów, ale wciąż wydaje się niewystarczająca. Dlatego też seniorzy liczą na dodatkowe świadczenia emerytalne, a wśród nich prym wiedzie czternastka świadczenie znane już z poprzednich lat.

📢 Gdzie mieszka o. Tadeusz Rydzyk? Będziecie zaskoczeni! "Cóż więcej potrzeba? To i tak bardzo dużo" - twierdzi redemptorysta O. Tadeusz Rydzyk od wielu lat wzbudza kontrowersje. Dyrektor Radio Maryja w toruńskim Porcie Drzewnym zrealizował sporo inwestycji. Jest już Park Pamięci, tężnie, trwają ostatnie prace przy Muzeum Pamięć i Tożsamość. W planach ma kolejne projekty. Jak na co dzień mieszka o. Rydzyk? Opływa w luksusy czy żyje skromnie niczym mnich?

📢 Wiekowe auta, które nie zawodzą na drodze. Mają ponad 10 lat i są najmniej awaryjne. Sprawdź szczegóły Czy samochody, które mają ponad 10 lat ciągle mogą zachwycać bezawaryjnością i służyć kierowcom praktycznie bezproblemowo? Okazuje się, że tak. Wiele modeli jest naprawdę w świetnym stanie. Mimo upływu lat, niektóre z nich wciąż są mało awaryjne. O tym, że task jest świadczy chociażby raport niemieckiego Stowarzyszenia Inspekcji Technicznej, czyli TUV. Zobacz, które samochody najlepiej znoszą upływ czasu i są najmniej awaryjne. 📢 Święto Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2024 we Włocławku. Wiemy kto wystąpi we podczas koncertu "Fajansowe sny" Czerwiec w Kujawsko-Pomorskiem to czas pełen muzyki, kultury i niezapomnianych wrażeń. Święto Województwa Kujawsko-Pomorskiego, obchodzone z wielkim rozmachem, przyciąga do prezydenckich miast regionu tłumy mieszkańców i turystów. W 2024 roku organizatorzy przygotowali wyjątkowe atrakcje, w tym serię koncertów, we Włocławku pod nazwą "Fajansowe Sny". Na scenie zaprezentują się wiodące postacie polskiej sceny muzycznej. Szczegóły.

📢 Te SUV-y doskonale znoszą upływ czasu i bezlitosną eksploatację! To najmniej awaryjne samochody tego typu SUV-y to w tej chwili jedne z najpopularniejszych typów samochodów poruszających się po polskich ulicach. Klienci o wiele częściej po nie sięgają niż chociażby po kombi. Uznaniem klientów cieszą się nie tylko nowe modele, ale również te wyprodukowane kilka lat temu. Widać to po ogłoszeniach na rynku wtórnym. W ostatnich latach trwałość tych samochodów również znacznie wzrosła. Mówią o tym raporty awaryjności przygotowywane przez ADAC, czyli niemiecki automobilklub. Sprawdź, które SUV-y są najmniej awaryjne.

📢 Takie są najlepsze SUV-y według raportu ADAC! Sprawdź najmniej awaryjne modele aut SUV-y szturmem zdobyły polskie ulice. Kierowcy zakochali się w tym typie samochodu. Liczba SUV-ów na ulicach gwałtowanie wzrosła. Popularnością cieszą się nie tylko nowe modele, ale również te wyprodukowane kilka lat temu. Widać to po ogłoszeniach na rynku wtórnym. W ostatnich latach trwałość tych samochodów również znacznie wzrosła. Mówią o tym raporty awaryjności przygotowywane przez ADAC, czyli niemiecki automobilklub. Zobacz, które SUV-y są najmniej awaryjne. Oto TOP 12.

📢 Nawóz do ogórków zaraz po posadzeniu - stosuj go, a krzak obsypie się warzywami. Oto najlepszy trik na ogórki [21.05.2024] Domowe uprawy warzyw cieszą się coraz większą popularnością. Często są bardziej ekologiczne i dają dużo satysfakcji. Ogórki możemy posiać w donicach na balkonie, na działce, polu czy ogródku. Terminy zaczynają się już w drugiej połowie kwietnia. Aby warzywa były dorodne, warto korzystać z domowych nawozów. Oto najlepszy trik, aby krzak ogórków obsypał się warzywami. 📢 Tak wygląda córka Natalii Kukulskiej i wnuczka Anny Jantar - zdjęcia. Anna Dąbrówka ma już 19 lat [21.05.2024] Natalia Kukulska i Michał Dąbrówka pobrali się 24 lata temu, po 10-letniej znajomości, i doczekali razem trojga dzieci: niespełna 24-letniego Jana, 19-letniej Anny oraz 7-letniej Laury. W ostatnim czasie piosenkarka, córka Anny Jantar, pochwaliła się w mediach społecznościowych swoją starszą córką. Ania Dąbrówka ma już 19 lat. Jej obecność na profilu mamy nie była przypadkowa. Zobaczcie na zdjęciach w naszej galerii.

📢 Aleksander Śliwka wziął ślub. Tak wyglądała Jagoda Gruszczyńska, ukochana słynnego siatkarza [21.05.2024] Aleksander Śliwka i Jagoda Gruszczyńska wzięli ślub. W hucznej zabawie wzięło udział wiele siatkarskich gwiazd m.in. Wilfredo Leon, Bartosz Kurek czy Jakub Kochanowski. W takiej kreacji wystąpiła panna młoda. Zobaczcie jak była przygotowana sala na weselna i jak młodzi bawili się z gośćmi. Tak wyglądał siatkarski ślub Aleksandra Śliwki i Jagody Gruszczyńskiej!

📢 Tabela wypłat Czternastych Emerytur 2024. Nie wszyscy dostaną tyle samo - mamy wyliczenia [21.05.2024] Czternasta emerytura początkowo miała być jednorazowym zastrzykiem gotówki dla seniorów. Poprzedni rząd zdecydował jednak wpisać "czternastki" do kalendarza wypłat na stałe, a nowi rządzący jeszcze w ubiegłym roku zapewniali, że z pewnością w tym roku takie świadczenie trafi do emerytów. Zobaczcie, ile wyniosą Czternaste Emerytury 2024.

📢 Syn Grigorija z "Czterech pancernych" - tak wygląda. Jest podobny do Włodzimierza Pressa [21.05.2024] Włodzimierz Press to wybitny polski aktor, który sympatię widzów zdobył dzięki roli Grigorija w serialu "Czterej pancerni i pies". Nie wszyscy wiedzą, że to on użyczył głosu kotu Sylwestrowi w "Zwariowanych melodiach" oraz Kermitowi w "Muppet Show". Ma syna Grzegorza, który jest fotografem. Zobaczcie, czy jest podobny do swojego ojca. 📢 Dzięki temu trikowi bukszpan wypuści nowe pędy. Walka ze ćmą bukszpanową to nie wszystko [21.05.2024] Bukszpan jest cenioną rośliną ogrodową ze względu na swoje piękne, zielone liście oraz łatwość formowania w różne kształty. Jest stosunkowo prosty w uprawie i długowieczny. Aby bukszpan rozwijał się prawidłowo i gęsto, warto pamiętać o kilku podstawowych zasadach pielęgnacyjnych, zwłaszcza dotyczących przycinania

📢 Takie znaki zodiaku mogą wygrać w lotto jeszcze w maju! Oto horoskop na drugą połowę maja [21.05.2024] Los bywa bardzo przewrotny. Te znaki zodiaku, które na początku maja narzekały na pech i brak gotówki, w drugiej połowie miesiąca wciąż mają szansę na dużą kasę. Wróżka Roma przygotowała horoskop na 15-30 maja. Takie osoby mogą wygrać w lotto. Oni będą mieli szczęście!

📢 Tak mieszkają i żyją na co dzień Robert Biedroń i Krzysztof Śmiszek. Miłość polityków kwitnie [21.05.2024] Robert Biedroń i Krzysztof Śmiszek od ponad 20 lat tworzą zgodną i szczęśliwą parę. Na początku jesieni 2023 roku politycy lewicy postanowili nawet wziąć symboliczny ślub w teatrze w Kielcach. Prywatnie para mieszka w skromnym mieszkaniu na Starej Ochocie w Warszawie. Oto jak żyją na co dzień!

📢 Zapomnij o pastelach. Takie paznokcie będą hitem na lato 2024 - nowe wzory i kolory [21.05.2024] Wielkimi krokami do mody i urody wkracza lato. Coraz chętniej stawiamy na jasne stylizacje i kwiatowe wzory - również na paznokciach. Wśród modnych paznokci na lato dominują pastele. W tym roku trend ten może się zmienić. Oto hit w manicure na czerwiec i lipiec 2024. Zobacz nowe wzory i kolory. 📢 Limity wypłat gotówki z bankomatów w 2024 roku. Mamy dane z PKO BP, mBank czy Millennium [21.05.2024] W 2024 roku nadal korzystamy mimo rosnącej popularności płatności bezgotówkowych. Znajomość limitów wypłat z bankomatów oraz ograniczeń dotyczących płatności gotówką może okazać się przydatna w codziennym życiu. Jakie są maksymalne i minimalne kwoty, które można wypłacić z bankomatów popularnych banków? Zobaczcie!

📢 Te znaki zodiaku czekają duże pieniądze. Oto horoskop na lato 2024 roku [21.05.2024] Jedni traktują horoskopy z przymrużeniem oka, inni uważają, że kryje się w nich ziarno prawdy. Horoskopy to przepowiednie rodem ze starożytnego Babilonu. Życie niektórych osób może się znacząco odmienić już tego lata. To właśnie te znaki zodiaku mają szansę na sporą kasę. Może i ciebie czekają wielkie pieniądze? Zobacz teraz, co tobie wróżą gwiazdy.

📢 Zwłoki zwierząt w poprzedniej siedzibie Toruńskiej Kociej Straży. Nowe fakty w szokującej sprawie W piątek (17 maja) w jednym z domków na terenie Rodzinnych Ogrodów Działkowych "Metalchem" doszło do odkrycia zwłok zwierząt. To tam mieściła się siedziba Toruńskiej Kociej Straży. Co na dziś wiadomo w tej sprawie? 📢 Olek z Torunia spełnił marzenia. Z mistrzostw w hokeju przywiózł niesamowite pamiątki Szachniewiczowie to rodzina doskonale znana w środowisku hokejowym w Toruniu i nie tylko. Nie mogło ich zabraknąć na mistrzostwach świata w Czechach, w których po latach przerwy zagrała reprezentacja Polski.

📢 Jeździsz w ten sposób? Oto sposoby na oszczędną jazdę i mniejsze rachunki za paliwo Przejechanie jak największej liczby kilometrów na jak najmniejszej ilości paliwa to marzenie wielu kierowców. Okazuje się, że wystarczy wyeliminować kilka nawyków, by ekonomiczna jazda stała się faktem. Ma to znaczenie zwłaszcza dzisiaj, gdy ceny paliw są bardzo wysokie. 📢 Śmiertelny wypadek na DW551 w powiecie toruńskim Jedna osoba zginęła, a inne zostały ranne w wyniku wypadku, do którego doszło w Kończewicach w powiecie toruńskim. Na drodze wojewódzkiej 551 samochód osobowy zderzył się z busem. 📢 Duże zmiany w Kodeksie Pracy 2024. Staż pracy po nowemu i krótszy czas pracy? Jest decyzja rządu! [21.05.2024] Rewolucyjne zmiany w Kodeksie Pracy coraz bliżej. Staż pracy ma być obliczany w nowy sposób, wielu pracowników czeka również na decyzje dotyczące krótszego czasu pracy. Jakie zmiany szykują się dla pracodawców i pracowników? Sprawdź, jakie zmiany w Kodeksie pracy planuje Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

📢 Opłata 2024 za spacer wokół tężni w Ciechocinku. Jest drożej. Zdjęcia Za spacer wokół tężni w nadwiślańskim uzdrowisku w sezonie 2024 kuracjusze zapłacą nieco więcej. Z opłaty zwolnieni są goście obiektów Uzdrowiska Ciechocinek SA. Sprawdź, ile wynoszą bilety za korzystanie z obszaru okołotężniowego. 📢 Bioetanol w Chełmży zwalnia całą załogę! Co będzie dalej z pracownikami? Spiętrzenie wielu trudności spowodowało, że prezes spółki Bioetanol AEG w Chełmży złożył właśnie do sądu wniosek o upadłość. Zwalnia cała załogę - pracę straci 55 osób. PUP zapewnia, że jest gotowy do pomocy, ale po spotkaniu w zakładzie wie, że "większość osób sobie poradzi".

📢 Osoby o tym imieniu piją najwięcej alkoholu. Kto znalazł się na liście? 20.05.2024 Nasze imiona odpowiadają za wiele naszych cech charakteru. Zobaczcie zatem, kto pije najwięcej alkoholu. Pamiętajcie, że alkohol szkodzi zdrowiu i jest tylko dla osób pełnoletnich!

📢 Unikatowe monety z PRL warte po kilka tysięcy zł. Masz takie w domu? Kolekcjonerzy szukają ich na aukcjach w Internecie 20.05.2024 Nie od dziś wiadomo, że fanatycy kolekcjonerzy są w stanie zapłacić każde pieniądze aby skompletować swoje kolekcje. Nie inaczej jest z kolekcjonerami monet. Te na rynkach internetowych aukcji osiągają niejednokrotnie kwoty przekraczające nawet 10 czy 20 tysięcy złotych. Kolekcjonerzy szukają głównie monet w dobrym stanie i rzadkich ale również takich, które swoją wartość zyskują dopiero w pewnej kolekcji. Tak też jest z monetami, które wybite zostały w okresie Polski Ludowej. Jakich monet z PRL szukają kolekcjonerzy? 📢 Te osoby nie muszą czekać w kolejce do lekarza. Wielkie zmiany w przepisach. Zobacz kogo kolejka nie obowiązuje 20.05.2024 Kolejki do lekarza pierwszego kontaktu czy specjalisty wybranej dziedziny medycyny powodują u nas najczęściej niechęć do skorzystania z bezpłatnych usług medycznych czy porady lekarskiej. Mało kto wie jednak, że istnieje lista pacjentów i przypadków w których nie trzeba stać długich godzin w kolejce w przychodni po poradę lekarską. Kto i dlaczego nie musi stać w kolejce do lekarza? Sprawdziliśmy.

📢 Startuje nowy program dopłat dla właścicieli i współwłaścicieli budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego. Chodzi o nawet 30 tys. zł Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) zapowiedział start programu „Moja elektrownia wiatrowa" w drugim lub trzecim kwartale 2024 roku. Program ma na celu wsparcie osób fizycznych w zakupie przydomowych wiatraków lub do zakupu i montażu przydomowej siłowni wiatrowej wraz z magazynem energii elektrycznej. Budżet całego programu, który będzie realizowany do 2029 roku, ma wynieść 400 mln zł. Sprawdź, ile wyniosą dopłaty.

📢 Horoskop miłosny 2024 dla singli i dla par. Kto będzie miał szczęście w miłości? Horoskop dla wszystkich znaków zodiaku 20.05.2024 Horoskop miłosny na 2024 dla singli i dla par. Kto znajdzie prawdziwą miłość w nowym roku? Które znaki zodiaku będą miały szczęście w miłości, a kogo czeka płomienny romans?

📢 Te przedmioty z PRL mogą być warte fortunę! Pralka Frania, stare żelazka, pamiątki z PRL. Sprawdź, czego szukają kolekcjonerzy! 20.05.2024 Przedmioty z PRL cieszą się rosnącą popularnością wśród Polaków. Wiele osób z sentymentem lubi wracać do czasów PRL, a szczególnie do przedmiotów, którymi w ówczesnym czasie się posługiwaliśmy. Mają one swój niepowtarzalny charakter, ogromną jakość wykonania, a obecnie mogą również osiągać naprawdę zawrotne ceny. Przedmioty z PRL mogą stanowić wartość dodaną dla naszego domu czy mieszkania, będąc interesującym dodatkiem. Za jaką cenę można na portalach aukcyjnych znaleźć stare przedmioty z PRL? Sprawdźcie, jakie przedmioty z czasów PRL są poszukiwane przez kolekcjonerów.

📢 Wiceprezydentka Torunia Dagmara Zielińska. Jaka jest prywatnie zastępczyni Pawła Gulewskiego? Dagmara Zielińska, pierwsza w historii wiceprezydentka miasta, mówi, że jest jak tysiące innych torunianek. W pracy kocha wyzwania i stawia na dobrą robotę, a w domu wskakuje w dres i spędza czas z rodziną.

📢 Miłośnicy marki Mercedes-Benz spotkali się na zlocie w Toruniu [GALERIA] W niedzielę 19 maja odbyła się kolejna odsłona Ogólnopolskiego Zlotu Mercedes-Benz w Toruniu. To prawdopodobnie największe na świecie tegoroczne spotkanie fanów tej prestiżowej marki. 📢 Toruńska kamienica z dziurą. Kiedy ona w końcu zniknie? Wkrótce minie siedem miesięcy od dnia, gdy w kamienicę przy Szosie Chełmińskiej w Toruniu wjechała laweta. Śladem po niej ciągle jest wielka dziura we frontowej ścianie. 📢 Tak dorastała Fabienne Wiśniewska! Córka Michała Wiśniewskiego i Mandaryny wyrosła na przepiękną kobietę! Michał Wiśniewski - kto w Polsce go nie zna? Podobnie rzecz ma się z jego dziećmi, których ma liczną gromadkę. Z małżeństwa z Mandaryną na świecie pojawiła się Fabienne Wiśniewska, lada chwila skończy 21 lat. Fabienne Wiśniewska wyrosła na piękną kobietę. Zobaczcie, jak dorastała!

📢 Te samochody wcale nie rdzewieją. Poznaj modele, które nie dotyka korozja! Jak uchronić auto przed atakiem rdzy? Przy wyborze samochodu kierujemy się zwykle innymi cechami, niż odporność auta na działanie rdzy. Warto jednak mieć to na uwadze, jeśli chcemy przez wiele lat użytkowania cieszyć się karoserią samochodu w świetnej kondycji. Które modele opierają się rdzy, jak żadne inne? Sprawdzamy! 📢 [Przez Toruń przeszedł Marsz dla Życia i Rodziny. Zobaczcie zdjęcia! ](https://nowosci.com.pl/przez-torun-przeszedl-marsz-dla-zycia-i-rodziny-zobaczcie-zdjecia/ar/c1p2-26350111)

W niedzielę 19 maja przez starówkę w Toruniu przeszło kilkuset uczestników Marszu dla Życia i Rodziny.

📢 Pchli targ w Toruniu. Tłumy przy Grudziądzkiej. Tym razem mamy zdjęcia z drona! Pchli targ w Toruniu bije frekwencyjny rekord. Także w niedzielę 19 maja pojawiło się tu wielu odwiedzających. 📢 Nocny pożar w Rozgartach. Właściciel płonącej posesji zadziałał bardzo sprawnie W nocy z soboty na niedzielę strażacy z Torunia, Łążyna i Toporzyska zostali wezwani do Rozgart, gdzie zapalił się dach budynku mieszkalno-gospodarczego.

📢 26-letnia córka Izabelli Scorupco zniewala urodą. Oto Julia Scorupco - fani: "Śliczna dziewczyna" Izabella Scorupco wiele lat temu zniknęła z polskich mediów i wyjechała do Stanów Zjednoczonych rozwijać swoją karierę. Z pierwszego małżeństwa z hokeistą Mariuszem Czerkawskim ma córkę Julię. Dziewczyna ma obecnie 26 lat i śmiało można uznać, że odziedziczyła urodę po matce. Oto Julia Scorupco. 📢 Te stare samochody są najmniej awaryjne. Dobrze znoszą upływ czasu i są godne polecenia Samochody, które mają ponad 10 lat wcale nie muszą stanowić zagrożenia na drodze. Nowoczesne samochody dość dobrze znoszą upływa czasu i można znaleźć wiele egzemplarzy w świetnym stanie technicznym. Mimo upływu lat, niektóre z nich wciąż są mało awaryjne. Świadczą chociażby o tym publikowane co jakiś czas raporty niemieckiego Stowarzyszenia Inspekcji Technicznej, czyli TUV. Które modele najlepiej znoszą upływający czas? Zobacz!

📢 Pierwsza Komunia Święta w Toruniu. Przystąpiły do niej dzieci z SP nr 24 Do Pierwszej Komunii Świętej przystąpiły w sobotę 18 maja dzieci z parafii pod wezwaniem Matki Bożej Zwycięskiej w Toruniu. 📢 To ich teraz będzie kontrolować fiskus! Nadchodza gigantyczne kontrole Urząd Skarbowy bardzo wiele uwagi poświęcił na kontrolach podatku dochodowego. Ostatecznie jednak fiskus zmienia swoje priorytety - teraz to VAT będzie kluczowy przy kontrolach. Zauważa się bowiem, że luka VAT w zeszłym roku gigantycznie wzrosłą i to aż o kilkanaście procent!

📢 Tak dziś wygląda Magdalena Waligórska. W serialu Ranczo grała Wioletkę Kotecką "Ranczo" na zawsze zapisało się w pamięci widzów w naszym kraju. W ciągu dziesięciu lat Telewizja Polska wyemitowała dziesięć sezonów, a średnia oglądalność każdego z nich wahała się od niespełna pięciu do ponad ośmiu milionów. Jedną z bardziej barwnych postaci w serialu była Wioletka Kotecka, w rolę której wcielała się Magdalena Waligórska. Zajrzeliśmy, co dzisiaj słychać u aktorki znanej również z takich produkcji, jak "Pierwsza miłość" czy "Na dobre i na złe".

📢 Toruń. Podgórskie śniadanie na trawie z pchlim targiem! Tak witają toruńskie "Podgórzanki"! Dzisiaj, w sobotę 18 maja Międzynarodowe Centrum Szczęśliwych Ludzi – Mandala przygotowało śniadanie na trawie na Podgórzu. Za ucztę odpowiadały członkinie Osiedlowego Koła Gospodyń "Podgórzanki". Na tym atrakcje się nie skończyły, gdyż wydarzeniu towarzyszył również pchli targ! A jak było? Zobaczcie sami!

📢 Bądź czujny na te symptomy! Mogą wskazywać na obecność guza mózgu Nowotwór. Taką diagnozę w Polsce rocznie słyszy około 150 tysięcy osób. Osób żyjących z rakiem w naszym kraju jest kilka milionów. Rodzajów nowotworów jest wiele. Jednym z nich jest guz mózgu. Jak w przypadku wielu innych nowotworów rozwija się latami często niezauważony nie dając żadnych charakterystycznych objawów. Po czym poznać więc, że dzieje się z nami coś złego? Sprawdź! 📢 Kryształy PRL w 2024 roku - zdjęcia, ceny. Wazony, misy, patery poszukiwane przez kolekcjonerów Moda na PRL kwitnie. Kryształowe naczynia, niegdyś modne, później kiczowate, dziś przeżywają swój renesans. Masz jeszcze takie w domu? Nie wyrzucaj! Ich ceny na portalach aukcyjnych i sprzedażowych są niekiedy zawrotne. Oto kryształowe naczynia z czasów PRL - zobacz zdjęcia i aktualne ceny.

📢 To są niebezpieczne apki w smartfonie. Te aplikacje wycofano z Google Play i App Store (maj 2024). Usuń je z telefonu jak najszybciej NIEBEZPIECZNE apki z Google Play lub App Store? Dla własnego dobra musisz usunąć je jak najszybciej! Sprawdź listę aplikacji na telefon, które musisz usunąć. Google Play wycofał kolejne niebezpieczne aplikacje. Aplikacje na androida oraz iOS znalazły się pod lupą specjalistów od bezpieczeństwa. Wśród nich są m.in. takie, które wyświetlają niechciane reklamy (adware). Takie niebezpieczne aplikacje w twoim telefonie mogą kraść dane lub wrażliwe informacje. 📢 Tak się bawią torunianie w Labie w nowym sezonie. Zobaczcie kolejne zdjęcia z imprez! Nowy sezon w toruńskiej Labie ruszył pełną parą. Zobaczcie kolejne zdjęcia z imprez w jednym z najpopularniejszych klubów na muzycznej mapie miasta!

📢 Nie jedz truskawek, jeśli przyjmujesz te leki. One w połączeniu z truskawkami mogą być niebezpieczne Sezon na truskawki właśnie się rozpoczyna. Już dostępne są pierwsze rodzime truskawki, a od kilku tygodni możemy kupować truskawki importowane. Jak się okazuje nie zawsze możemy sięgać po te owoce. Truskawki są silnie uczulające. Nie powinno się ich także łączyć z niektórymi lekami. Jakimi? Zobaczcie. 📢 TOP wzory tatuaży dla kobiet - delikatne i wyraziste, na różne części ciała. Zobacz zdjęcia najlepszych prac salonów z Kujawsko-Pomorskiego W ostatnim czasie zdecydowanie wzrasta liczba kobiet decydujących się na tatuaż. W niektórych studiach jest zdecydowanie więcej żeńskich realizacji. Jakie są trendy? Zobaczcie niezwykłe tatuaże dla kobiet. Są zarówno delikatne, jak i wyraziste prace. 📢 Rozważasz zakup hybrydy? Te samochody hybrydowe zasługują na polecenie Na ulicach widać coraz więcej samochodów hybrydowych. Ci, którzy nie do końca są przekonani do samochodów elektrycznych przechodzą na hybrydy. To połączenie silników spalinowych z elektrycznymi doskonale sprawdza się nie tylko w mieście. Wszystkie koncerny produkują już tego typu samochody. Które z nich najlepiej odnajdują się na rynku wtórnym i czym się kierować kupując używaną hybrydę? Oto hybrydy, które są najmniej awaryjne.

📢 Oto najlepsze SUV-y. Są w miarę tanie, rzadko się psują i mało palą Od kilku lat SUV-y robią prawdziwa karierę na drogach. To w tej chwili jedne z najpopularniejszych typów samochodów poruszających się po polskich ulicach. Klienci o wiele częściej po nie sięgają niż chociażby po kombi. Uznaniem klientów cieszą się nie tylko nowe modele, ale również te wyprodukowane kilka lat temu. Widać to po ogłoszeniach na rynku wtórnym. W ostatnich latach trwałość tych samochodów również znacznie wzrosła. 📢 Psy do adopcji w Toruniu. Te zwierzęta czekają na nowy dom w toruńskim schronisku Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Toruniu czynne jest przez cały rok. Praktycznie codziennie przybywają nowi lokatorzy. Wśród nich jest bardzo dużo psów. Wszystkie zostały bez domu i teraz czekają na adopcję. W schronisku na nowych właścicieli czekają pieski małe, duże, rasowe i kundelki. Może właśnie wśród nich Twój zwierzęcy przyjaciel? Zobacz psy, które ostatnio trafiły do toruńskiego schroniska.

📢 Która ulica w Toruniu najdłuższa? A który autobus ma najdłuższą trasę? Oto toruńskiej rekordy Przedstawiamy zbiór liczbowych ciekawostek na temat Torunia. Sprawdziliśmy, która ulica jest najdłuższa, która najszersza i czy Ciasna faktycznie jest najwęższą uliczką w naszym mieście... W naszym zestawieniu znajdziecie też informacje o najdłuższych i najkrótszych liniach tramwajowych oraz autobusowych. Będziecie zaskoczeni! 📢 "Żan", "Ubezpieczalnia", "Zamkowa"... Te nazwy cały czas funkcjonują w Toruniu! Wiecie, gdzie to jest? Wytężyliśmy słuch, przespacerowaliśmy się po mieście, porozmawialiśmy ze starszymi mieszkańcami Torunia (i nie tylko starszymi!) i stworzyliśmy kolejne zestawienie określeń z cyklu "tak mówią torunianie". Robią zakupy w "Żanie", leczą się w "Ubezpieczalni", a pizzę jedzą w "Domu Dziecka". I wcale nie chodzi o placówkę wychowawczo-opiekuńczą! Ta lista to dopiero początek. W kolejnej części przypomnimy o "Merinotexie" i "Herbowej"!

📢 Toruń w okresie dwudziestolecia międzywojennego. Zobacz! [archiwalne zdjęcia] Toruń z okresu dwudziestolecia międzywojennego na wyjątkowych fotografiach Narodowego Archiwum Cyfrowego. Jak wyglądało życie w tamtym czasie? 📢 Toruń w latach 90. na archiwalnych zdjęciach "Nowości". Pamiętacie tamte sklepy i koncerty? Zapraszamy na kolejną podróż do Torunia z lat 90. Zrobimy zakupy w TIP-ie na Rubinkowie, sklepie Miko na Skarpie, zajrzymy do Księgarni Naukowej, na bulwar, a później będziemy szaleć na koncertach i zwiedzać kluby, po których zostały już tylko wspomnienia. Wszystko dzięki archiwalnym zdjęciom fotoreporterów "Nowości". 📢 Małe auta są bezawaryjne i doskonale sprawdzają się w ruchu miejskim. Charakteryzują się niezwykle rzadkimi awariami Małe, sprytne auto idealnie nadające się do miasta i jeszcze najmniej awaryjne. Taki samochód chciałby każdy kierowca. Wybór modeli jest bardzo duży. Jaki jednak wybrać ten najlepszy, by idealnie spełniał te wszystkie warunki? Warto zaufać rankingom awaryjności. Jeden z nich przygotowuje ADAC. Zobacz najmniejsze samochody, które okazały się najmniej awaryjne.

📢 Będzie duży zwrot pieniędzy dla emerytów w 2024 roku. Kiedy wypłaty na konta? Sprawdź Emeryci, którzy otrzymują co miesiąc mniej niż 2,5 tysiąca złotych brutto otrzymają zwrot naliczonego podatku PIT od 13. i 14. emerytury. Urząd skarbowy pieniądze wypłaci w lutym 2024 roku. W tabeli przedstawiamy, jakie to będą kwoty. Zobacz. 📢 Oto najgroźniejsi przestępcy w Polsce. Są brutalni i niebezpieczni! Tak wyglądają poszukiwani za zabójstwa - zdjęcia i listy gończe Prezentujemy zdjęcia, nazwiska i listy gończe najgroźniejszych przestępców w Polsce. Wszyscy są poszukiwani w związku z zabójstwami. Policja opublikowała ich wizerunki i prosi o pomoc w poszukiwaniach. Widziałeś któregoś z nich? Wiesz, gdzie mogą przebywać? Jeżeli masz jakieś informacje na ich temat, to koniecznie skontaktuj się z policją. Wszystkie dane kontaktowe znajdziesz w galerii. Zdjęcia poszukiwanych przestępców pochodzą z policyjnej bazy poszukiwani.policja.pl z dnia 3 kwietnia 2024 roku. Zobacz w galerii zdjęcia i listy gończe poszukiwanych zabójców, którzy są na wolności. Uwaga: oni są brutalni i bardzo niebezpieczni!

📢 Toruń w latach 70. Tak prezentowało się miasto 50 lat temu! Unikalne zdjęcia archiwalne Przedstawiamy kolejną porcję archiwalnych zdjęć Torunia z fotograficznego skarbca Tadeusza Zakrzewskiego. Znów dominują widoki z lat 70., chociaż na końcu galerii umieściliśmy dwa zdjęcia starsze. 📢 Jak teraz wyglądają Miss Polski z lat 90.? Najpiękniejsze Polki, które na przestrzeni 35. lat zdobywały koronę, spotkały się na jednej gali Gala Miss Polski była okazją, aby zobaczyć, jak obecnie wyglądają panie, które tytuły i kory zdobyły ponad nawet 30 lat temu! W Warszawie odbył się bankiet z okazji 35-lecia konkursu Miss Polski. Pojawiły się na niej Miss od lat 90. Jak wyglądają najpiękniejsze Polki? Podczas pierwszego takiego spotkania wszystkich Miss można było się o tym przekonać. Wydarzenie odbyło się w Warszawie, nie zabrakło na nim rozmów, wzruszeń oraz wielu pamiątkowych zdjęć. Na gali nie mogło zabraknąć Katarzyny Krzeszowskiej - pochodzącej z Krynicy-Zdroju Miss Polski 2012. Zobaczcie galerię zdjęć.

📢 "Tam była umieralnia!" Tak wyglądał koszmar zwierząt w "schronisku" przy ulicy Gagarina w Toruniu Przez ponad pół roku trwał koszmar w "schronisku" prowadzonym przez fundację "Toruńska kocia straż" przy ulicy Gagarina w Toruniu. Znaleziono w nim 37 martwych zwierząt. 📢 Te samochody są prawie nowe i borykają się z usterkami. Zobacz, które są najbardziej awaryjne według raportu TUV Kupno samochodu to zawsze wyzwanie. Tak samo przygotowują się do tego Ci, którzy zamierzają kupić auto 10-letnie, jak i ci zainteresowani 3-letnim pojazdem. W jednym i drugim przypadku kierowcy przed zakupem podpierają się różnego rodzaju rankingami awaryjności. Jednym z nich jest coroczny raport TUV, dotyczący awaryjności pojazdów. Raport powstaje co roku na podstawie okresowych badań technicznych pojazdów. Dane, które się pojawiają w zestawieniu, dotyczą okresowych badań technicznych wykonywanych na terenie Niemiec.

📢 Luksusowa willa Dune pod Warszawą na miarę Hollywood. Ma dwa baseny, lądowiska dla helikopterów i prywatną ścieżkę do biegania Podwarszawski dom, rozpostarty na wzgórzu nad rzeką Narew, przywodzi na myśl rezydencje znane ze zboczy Hollywood. Wygięta w łuk bryła przypomina harfę i sięga widokiem po najdalsze perspektywy wijącej się w dole rzeki. Ma dwa baseny, lądowiska dla helikopterów, prywatną ścieżkę biegową i widok zapierający dech w piersiach.

