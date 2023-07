Prasówka 21.07.2023 - wydarzenia dnia, podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 20.07. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Oto TOP 10 najciekawszych atrakcji turystycznych w Kujawsko-Pomorskiem według National Geographic”?

Prasówka 21.07: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Oto TOP 10 najciekawszych atrakcji turystycznych w Kujawsko-Pomorskiem według National Geographic Na liście znalazły się miejsca, które warto wg National Geographic odwiedzić w województwie kujawsko-pomorskim! W naszym regionie nie można się nudzić. Znajdziemy tu atrakcje zarówno dla dzieci, jak i dorosłych. Są piękne zabytki, obiekty historyczne, ale i niezwykle malownicze krajobrazy. Jakie atrakcje naszego województwa znalazły się w TOP 10? Zobaczcie!

📢 Kolejna impreza w Cubano Club Toruń za nami! Tak się bawią torunianie na starówce Cubano Club Toruń to wyjątkowe miejsce na klubowej mapie miasta. Klub ten wyróżnia się mocnymi wpływami kultury kubańskiej. Zresztą zobaczcie sami! Tak się bawił Toruń nocą na starówce!

📢 Wyższe emerytury w 2024 roku i program "300 plus". Takie emerytury będą po waloryzacji w marcu. Sprawdź prognozowane wyliczenia Najnowsze wyliczenia emerytur w 2024 roku. Jaki jest przewidywany wskaźnik waloryzacji? Zobacz, na jakie świadczenia mogą liczyć emeryci i renciści. Jakie zmiany nastąpią w wypłatach? Ile pieniędzy dostaną seniorzy na swoje konta? Do marcowej waloryzacji jeszcze dużo czasu, jednak już pojawiają prognozowane wyliczenia. Tyle pieniędzy dostaną emeryci w w marcu 2024 roku. Sprawdź szczegóły!

Prasówka 21.07: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 W te dni zostanie wypłacona czternasta emerytura - sprawdź terminy oraz wyliczenia [21.07.2023] Większość sejmowa opowiedziała się za wprowadzeniem tzw. czternastej emerytury na stałe. Dodatkowe świadczenie emerytalne wypłacone będzie z emeryturami i rentami w standardowym terminie płatności. Poznaliśmy już konkretne daty wypłat 14. emerytury. W artykule poniżej podajemy terminy wypłat, informacje, kto będzie uprawniony do otrzymania 14. emerytury i w jakiej wysokości zostanie wypłacone dodatkowe świadczenie emerytalne.

📢 Tak wygląda hiszpańska willa Joanny Koroniewskiej i Macieja Dowbora. Co za widoki z tarasu [21.07.2023] W 2022 roku w życiu Joanny Koroniewskiej i Macieja Dowbora zaszły ogromne zmiany. Para kupiła mieszkanie w Warszawie, które następnie remontowała, oraz piękny dom w Hiszpanii. Nieruchomość na południu Europy robi duże wrażenie. Ogromny taras z widokiem na miasto oraz basen to niejedyne atuty nowej posiadłości Dowborów. Zobaczcie, jak Joanna Koroniewska i Maciej Dowbor urządzili swoją hiszpańską willę. 📢 Tak mieszka Adam Małysz. Żona mistrza skoków narciarskich pokazuje nam wnętrza ich posesji w górach [21.07.2023] Wielki skoczek narciarski ma dom z pięknym ogrodem i widokiem na góry w rodzinnej Wiśle. Tak urządził swoje gniazdko z ukochaną żoną Izą: lubi prace w ogródku, ma biuro i kącik kibica. Adam Małysz pokazał wnętrze swojego domu - tak mieszka prezes Polskiego Związku Narciarskiego.

📢 Tak mieszkają i żyją na co dzień miliarder Rafał Brzoska i Omenaa Mensah. Luksusowe życie założyciela InPostu i prezenterki [21.07.2023] Prezenterka telewizyjna Omenaa Mensah i miliarder Rafał Brzoska są małżeństwem od 2019 roku. Ich pierwszy ślub miał miejsce w Republice Południowej Afryki. Od tej pory ich uczucie wciąż rozkwita! Ostatnio para zdecydowała się odnowić przysięgę małżeńską. Zdjęciami z ceremonii Omenaa podzieliła się z fanami na Instagramie. W mediach społecznościowych chętnie odsłania też inne fragmenty swojego życia codziennego. Oto jak mieszkają i żyją na co dzień założyciel Inpostu i Omenaa Mensah. 📢 Tak wygląda w środku domu Kamila Stocha. Zaglądamy do posesji mistrza skoków narciarskich [21.07.2023] Kamil Stoch zawsze był oryginalny i taki też jest jego dom. Drugi taki trudno znaleźć na Podhalu. Oryginalny góralski styl, wspaniałe położenie, można żyć i nie umierać w takich okolicznościach przyrody. Jak mieszka Kamil Stoch z żoną Ewą? Zobaczcie!

📢 Bilety i atrakcje na Icon of The Seas. To największy statek wycieczkowy na świecie! Wkrótce wyruszy w pierwszy rejs. Jest jak nowy Titanic Jak poinformowało biuro prasowe przedsiębiorstwa Royal Caribbean International, największy wycieczkowiec świata, Icon of the Seas, wypłynął na otwarte wody. To statek, który robi niesamowite wrażenie. Niektórzy określają go jako nowy Titanic. Zobaczcie, jak wygląda oraz jakie atrakcje czekają na turystów. Najwięcej atrakcji jest dla rodzin. 📢 Nowe dodatki do emerytury dla małżeństw. Jednorazowe wypłaty dla seniorów coraz bliżej Osoby odbierające świadczenia emerytalne mają powody do radości. Dlaczego? Otrzymają nowy dodatek do emerytury, który zasili ich budżet domowy. Podajemy stawki! 📢 Ukąszenie przez szerszenia. Pierwsza pomoc przy objawach uczulenia. Co zrobić? Spotkanie z szerszeniem może być naprawdę nieprzyjemne i bolesne. Szczególnie gdy zostaniemy ukąszeni. Dlatego warto wiedzieć, jak się zachować w takiej sytuacji, aby zminimalizować ryzyko ewentualnych powikłań i reakcji alergicznej. W tym artykule podpowiadamy, co należy zrobić, gdy przyleci szerszeń i jak postępować po jego ugryzieniu. Przeczytaj, aby poznać najważniejsze kroki w przypadku ugryzienia.

📢 Coraz większe dodatki dla emerytów! Nadchodzi wielka waloryzacja. Którzy emeryci dostaną ekstra pieniądze? Emeryci oraz renciści stale mogą liczyć na wsparcie w postaci rożnorodnych dodatków z ZUS. W nadchodzącym roku wiele z tych dodatków powinno znacząco wzrosnąć. Według prognoz ma to być znaczące wsparcie m.in. dla osób korzystających ze świadczenia pielęgnacyjnego lub też z dodatku kombatanckiego. O jakich dodatkach mowa? Którzy emeryci ucieszą się z podwyżek? 📢 Emerytura dla wdowców. Aż 7600 złotych dodatku po śmierci małżonka! Jest projekt ustawy Emeryci dostaną nawet 7600 złotych dodatku po śmierci małżonka. Wszystko za sprawą ustawy o wdowich emeryturach, która ponownie trafiła do Sejmu. Jeszcze w lipcu ma być przedmiotem obrad. Na jakich zasadach będzie obowiązywać? Kto może liczyć na ten dodatek? Wyjaśniamy podstawowe założenia ustawy. Czy w ogóle ma szanse wejść w życie!

📢 Taka będzie emerytura w przyszłości. Sprawdź ile Ci się należy! ZUS przeliczył stan kont Każdego roku ZUS przelicza emerytury za rok wcześniejszy. Dzięki aktualizacji tych danych przyszli emeryci mogą dowiedzieć się, jakie środki zdołali dotychczas zgromadzić. Najnowsza informacja o stanie konta ubezpieczonego już na początku lipca trafiła na PUE ZUS, gdy tylko instytucja ta ukończyła akcję tworzenia i udostępniania informacji o stanie konta ubezpieczonego, czyli tzw. IOSKU. Za 2022 rok ZUS stworzył ponad 23,6 mln IOSKU. Jak sprawdzić swoją hipotetyczną emeryturę? Wyjaśniamy! 📢 Fortuna za stare banknoty i monety z PRL-u. Ile są warte dzisiaj? Kolekcjonerzy za niezwykle cenne uznają monety i banknoty PRL. Niektóre unikaty są warte prawdziwą fortunę. Co wpływa na ich wartość kolekcjonerską i rynkową? Jak rozpoznać, że konkretny banknot jest bardzo wartościowy? Za jakie pieniądze możemy sprzedać niektóre egzemplarze? Sprawdzamy.

📢 O tym z pewnością nie wiesz! Tajne kody na telefon komórkowy. Android uruchomił ukryte menu. Jakie kody warto znać? Nieznane, ukryte kody na telefon z Androidem są niezwykle pomocne. Niestety, mało kto ma świadomość tego, że one istnieją, a szkoda. Można ich używać, pozwalają one na odblokowanie części funkcji oraz ustawień. Po wpisaniu kodów na telefon nie trzeba niczego zatwierdzać, a ich funkcja zostanie zastosowana. Co dają te kody? Jak z nich korzystać? 📢 Nowe limity zużycia prądu. Kiedy zapłacimy więcej za energię? Jest decyzja rządu 10 lipca Rada Ministrów przyjęła nowelizację ustawy regulującej ceny energii elektrycznej w 2023 roku. Celem tej nowelizacji było podwyższenie rocznego limitu zużycia prądu. Inaczej mówiąc, teraz dłużej poczekamy do tego, aż zaczniemy więcej płacić za prąd. Jakie teraz obowiązują limity? Kogo dotyczą?

📢 Toruń. Teatr im. Wilama Horzycy stał się planem filmowym W Toruniu trwają zdjęcia do nowego filmu Michała Grzybowskiego "Sezony". W produkcji grają m.in. Łukasz Simlat i Andrzej Seweryn. Zdjęcia trwają w różnych częściach miasta, w tym w Teatrze im. Wilama Horzycy, gdzie aktorów odwiedził marszałek województwa. 📢 Tak żyje Sylwia Peretti z programu "Królowe życia" w TTV - zobaczcie zdjęcia Tak wygląda luksusowe życie Sylwii Peretti z "Królowych życia" w TTV. Miała epizod w "Kuchennych rewolucjach" w TVN, dziś ma własne perfumy. Jest ulubienicą paparazzich. - Codziennie czerpię radość z tego, co mam, celebruję swoje życie - napisała kiedyś na Instagramie. Zobaczcie, jak żyje Sylwia Peretti. 📢 Najlepsza pizza w Toruniu. Oto ranking najlepszych pizzerii w mieście. Sprawdź TOP 15! Pizza od wielu lat robi karierę poza granicami Włoch. Ta prosta, ale smaczna potrawa przypadła do gustu ludziom na całym świecie. Również w Toruniu nie brakuje restauracji podających to włoskie danie na różne sposoby i różnymi dodatkami. Które pizzerie cieszą się największą popularnością i mają najwięcej pozytywnych opinii? Zobaczcie ranking toruńskich pizzerii.

📢 Bonusy zamiast podwyżek dla nauczycieli? Od 1 lipca 2023 roku zyskują również mundurowi W ramach nowelizacji budżetu na 2023 rok mają być wyższe świadczenia z ZFŚS. Na tym skorzystają mundurowi oraz nauczyciele. Kto dokładnie? Na jakich zasadach skorzystają z tego nauczyciele? Ma to być alternatywa dla podwyżek? 📢 Nowe zasady emerytury po mężu! Ile procent dla wdowy? Świadczenie po śmierci najbliższego będzie podwójne Coraz częściej mówi się o wprowadzeniu emerytury po mężu. Jest to określenie na tzw. rentę rodzinną, która ma przysługiwać zarówno współmałżonkowi, jak i jego rodzicom, dzieciom, a także wnukom czy rodzeństwu. To, kto będzie się o nią starać, determinuje jej wysokość. A o jakich warunkach tutaj mowa? Kto może otrzymać tego typu środki?

📢 Te SUV-y mają najmniej usterek. Które warto kupić? Sprawdź najnowszy raport ADAC 2023 Ostatnie lata w motoryzacji to wielka popularność samochodów typu SUV. Wielu kierowców marzy o takim aucie. Cieszą się one dużą popularnością na rynku wtórnym. Ceny tych aut nie są niskie. Czy kupno takiego samochodu to dobry wybór? ADAC, czyli niemieckiego automobilklub sporządza i udostępnia raporty awaryjności poszczególnych modeli. Zobacz, które samochody typu SUV są najmniej awaryjne.

📢 Dzwoni do Ciebie nieznany numer? Uważaj, co powiesz, bo możesz za to słono zapłacić! Oszuści nie próżnują. Dzwoniąc z nieznanego numeru, liczą na to, że nasza słaba czujność zaowocuje dla nich zyskami. Okazuje się, ze wystarczy już tylko w niewłaściwy sposób odebrać telefon. O czym trzeba pamiętać? Na co powinniśmy uważać? 📢 Podwyżka emerytury w lipcu 2023! Poznaj najnowsze wyliczenia brutto i netto. Tyle dostaną seniorzy po tegorocznej waloryzacji Emerytury w 2023 roku były waloryzowane wraz z rentami. Dla części osób minimalna podwyżka wyniosła 250 złotych. Tegoroczna waloryzacja kosztowała budżet około 44,15 mld złotych. Ile ostatecznie dostają emeryci w lipcu? Oto stawki! 📢 10-letnie samochody osobowe - te modele mają najmniej usterek. Auta najbardziej godne uwagi. Warto je kupić 10-letnie i nieco starsze samochody wcale nie muszą być jeżdżącymi złomami. Warto czasami rozważyć kupno takiego auta tym bardziej że niektóre z modeli całkiem dobrze znoszą upływ czasu. Wiele egzemplarzy jest bardzo dobrze wyposażonych, spełniają też wszelkie normy bezpieczeństwa. I co najważniejsze mimo wciąż rzadko się psują. Świadczy o tym raport niemieckiego Stowarzyszenia Inspekcji Technicznej czyli TUV. Które modele najlepiej znoszą upływający czas? Sprawdź!

📢 Milionerzy w Kujawsko-Pomorskiem. Tak wyglądają ich wille i rezydencje. Są też na sprzedaż! Ty też możesz je mieć! [zdjęcia] Luksus, nowoczesne aranżacje i duże przestrzenie to m.in. wyróżnia piękne wille i rezydencje w regionie kujawsko-pomorskim. W galerii prezentujemy najnowsze ogłoszenia z portalu Otodom.pl, które dotyczą ofert sprzedaży nietuzinkowych nieruchomości z regionu. Zobacz, ile trzeba na nie wydać! Możesz je mieć. 📢 To ważne! Objawy braku witamy D w organizmie. Tak szybko uzupełnisz niedobór tej witaminy! O prawidłowy poziom witaminy D powinniśmy dbać przez cały rok. Wiedzę o tym, jak ważna jest ona dla naszego organizmu upowszechnione w ostatnich latach. Niedobór witaminy D ma wpływ na nasze funkcjonowanie i samopoczucie. Witamina D syntezowana jest w naszej skórze pod wpływem promieniowania słonecznego. W naszym klimacie należy ją suplementować. Jakie objawy daje niedobór witaminy D?

📢 Atakują kleszcze? Co z grupą krwi? Masz taką? Tak unikniesz pogryzienia i zarażenia się boreliozą Kleszcze w polskich lasach stwarzają wysokie ryzyko zakażenia boreliozą czy kleszczowym zapaleniem mózgu. Często nieświadomie po powrocie do domu, przynosimy je ze sobą. Okazuje się, że jedna grupa krwi zniechęca te owady do ataku. Jaka konkretnie?

Oto szczegóły! 📢 Jakie samochody najczęściej kradną? Masz takie auto? Te modele, których trzeba mocno pilnować przez złodziejami W Polsce cały czas dochodzi do kradzieży samochodów. Co prawda jest ich mniej niż jeszcze 10 lat temu, ale ciągle auta nielegalnie zmieniają właścicieli. Od kilku lat w Polsce złodzieje kradną rocznie ponad 6 tysięcy samochodów. W 2022 roku skradziono dokładnie 6157 pojazdów osobowych i dostawczych o wadze do 6 ton dopuszczalnej masy całkowitej.

📢 Dodatki dla emerytów po 65. i 75. roku życia. Skorzystaj! Nawet aż 500 złotych dla seniora w 2023 roku Emerytura 2023. Seniorzy, którzy ukończyli 65. oraz 75. rok życia mogą otrzymywać o wiele wyższe świadczenie emerytalne. Co trzeba zrobić? Otóż wystarczy spełnić kilka warunków, aby dostawać nawet 500 zł dodatkowych środków. Niektórzy mogą otrzymać znacznie więcej! Również po 60. i 75. roku życia jest kilka sposobów na dodatkowy zastrzyk gotówki. Zobacz szczegóły. 📢 Te 10-letnie samochody mało awaryjne i najbardziej godne polecenia. Oto najlepsze modele według raportu TUV Traktujesz 10-letnie samochody jak jeżdżący złom i nigdy nie rozważałeś kupna takiego auta? Nie w każdym przypadku masz rację.

Okazuje się, że samochody mające 10 i więcej lat wcale nie muszą być zagrożeniem na drodze. Wiele modeli jest naprawdę w świetnym stanie. Mimo upływu lat, niektóre z nich wciąż są mało awaryjne. Świadczy o tym raport niemieckiego Stowarzyszenia Inspekcji Technicznej czyli TUV. Które modele najlepiej znoszą upływający czas? Zobacz!

📢 Średnie zarobki w policji 2023. Tyle dostają mundurowi! Jakie są stawki na poszczególnych stanowiskach w polskiej policji? Wyliczenia Zarobki w policji 2023. Ile zarobią mundurowi? Czy rzeczywiście ich pensja to przysłowiowe "kokosy"? Nie do końca jeśli dodać do nie m.in. nadgodziny, pracę w trudnych warunkach czy służbę w święta i dni wolne. Oto ile wynosi pensja policjanta na różnych stanowiskach! Więcej w naszym materiale! 📢 Podwyżki dla nauczycieli 2023. Będą wyższe pensje. Nawet o 20 procent więcej w oświacie? Od kiedy? Zobacz stawki, nowe zasady i przepisy Podwyżki dla nauczycieli 2023. Minister edukacji podpisał projekt nowelizacji rozporządzenia w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli pod koniec lutego. Nauczyciele mają zacząć zarabiać więcej. To krok we właściwym kierunku, lecz zapewne kwoty nie rzucają na kolana. Wiemy przecież dobrze jak wymagająca jest praca nauczyciela w Polskiej szkole. Od kiedy wzrosną stawki płac w edukacji? Ile zarobią nauczyciele po podwyżce? Zobacz stawki!

📢 Ważne ulgi dla emerytów 2023. Co przysługuje za darmo? Na co seniorzy dostali ulgi? Co przysługuje seniorom w 2023 roku? Na jakie ulgi mogą liczyć? Co dla emerytów będzie całkowicie za darmo? To wyjaśniamy w tym tekście. Choć niektóre ulgi dla seniorów 2023 zlikwidowano, inne wciąż obowiązują. Zobacz szczegóły! 📢 Skończyłeś 60. lat? Możesz skorzystać z nowych ulg! A jeśli masz już 70. lub 75. lat? Ulgi są jeszcze korzystniejsze! Po ukończeniu określonego wieku seniorzy mogą korzystać z dodatkowych ulg i benefitów. Dzięki nim mogą mniej płacić za abonament, przejazdy komunikacją miejską, a także i za korzystanie z różnych usług i programów. Co zyskuje się po ukończeniu 60. roku życia. Jakie bonusy dla emerytów są przygotowane po ukończeniu przez nich 75. roku życia? To wyjaśniamy!

📢 Nowe 500 plus dla małżeństw. Gdzie złożyć wniosek? Masz 40-letni staż? Możesz ubiegać się o świadczenie! 500 plus dla małżeństw. Na biurko Marszałek Sejmu Elżbiety Witek trafiła obywatelska petycja dotycząca nowego świadczenia 500 plus. Tym razem dodatek ten miałyby otrzymywać małżeństwa z długoletnim stażem. Kto może otrzymać 500 plus dla małżeństw? Jakie będą wymagania? Zobacz szczegóły! 📢 Tyle wynosi emerytura w lipcu 2023. Taką kwotę emeryci dostaną po waloryzacji na rękę Na jakie emerytury możemy liczyć w lipcu? Oto najnowsze wyliczenia. Uwzględniają one waloryzację emerytur. Dzięki temu wiadomo, o ile wzrosły w ostatnim czasie emerytury. Przedstawiamy wartości brutto i netto emerytury. Oto stawki emerytur dla seniorów na lipiec 2023. Szczegóły w artykule oraz galerii. 📢 Toruń. Terytorialsi podpisali umowę z Amerykanami. Wcześniej pokazali, co potrafią W czwartek, 20 lipca, na toruńskim poligonie dowódca WOT i zastępca dowódcy Gwardii Narodowej stanu Illinois podpisali porozumienie, które umożliwi więcej polsko-amerykańskich ćwiczeń. Przed zawarciem umowy, terytorialsi pokazali próbkę swoich umiejętności.

📢 Emerytury 2024 - waloryzacja. Zobacz najnowsze wyliczenia. Taką podwyżkę możesz dostać W tym roku emerytury wzrosły o rekordowe 14,8 procent, a powodem tak dużej podwyżki była bardzo wysoka inflacja, która jest jednym z głównych czynników przy obliczaniu wskaźnika waloryzacji emerytur. Na podstawie zapisów w ustawie budżetowej możemy już teraz wyliczyć, jak duża będzie waloryzacja emerytur w 2024 roku. Wyliczenia dla konkretnych kwot znajdziesz w galerii. Sprawdź jak może w marcu 2024 roku urosnąć Twoja emerytura. 📢 Oto najgroźniejsi przestępcy w Polsce. Są brutalni i niebezpieczni. Tak wyglądają poszukiwani za zabójstwa! Prezentujemy zdjęcia, nazwiska i listy gończe najgroźniejszych przestępców w Polsce. Wszyscy są poszukiwani w związku z zabójstwami. Policja opublikowała ich wizerunki i prosi o pomoc w poszukiwaniach. Widziałeś któregoś z nich? Wiesz, gdzie mogą przebywać? Jeżeli masz jakieś informacje na ich temat, to koniecznie skontaktuj się z policją. Wszystkie dane kontaktowe znajdziesz w galerii. Zdjęcia poszukiwanych przestępców pochodzą z policyjnej bazy poszukiwani.policja.pl z dnia 13 czerwca 2023 roku. Zobacz w galerii zdjęcia i listy gończe poszukiwanych zabójców, którzy są na wolności. Uwaga: oni są brutalni i bardzo niebezpieczni!

📢 Wzruszający pogrzeb Alojzego Kowalskiego. Tłumy żegnały go na cmentarzu w Toruniu [zdjęcia] Na Cmentarzu Komunalnym nr 2 im. Ofiar II Wojny Światowej w Toruniu spoczął w czwartek Alojzy Kowalski, nauczyciel, społecznik, wybitnie zasłużony dla oświaty. Zmarł 16 lipca w wieku 90-ciu lat. Żegnały go tłumy. 📢 Tak mieszka i żyje na co dzień Iga Świątek. Gwiazda tenisa prywatnie. Jak wygląda jej życie poza kortem? [ZDJĘCIA] 20.07.2023 Jaka jest Iga Świątek poza kortem? Sprawdźcie w galerii! Wychowała się w podwarszawskim Raszynie. Na swoim mediach społecznościowych chętnie dzieli się zdjęciami z życia prywatnego. Można znaleźć m.in. zdjęcia z siostrą i tatą Igi Świątek. Zobacz, jak żyje gwiazda tenisa prywatnie. Tak mieszka i żyje na co dzień Iga Świątek. Zdjęcia znajdziesz w galerii!

📢 Krótkie i długie paznokcie na LATO 2023. Eleganckie stylizacje paznokci kwadratowych i w kształcie migdałka [20.07.2023] Paznokcie w kształcie migdałka czy kwadratowe? Długie czy krótkie? Oto 25 pomysłów na wyjątkowe stylizacje paznokci hybrydowych. Jasne kolory, szalone wzory, beżowe bazy, soczyste barwy, jeśli nie możesz się zdecydować tutaj znajdziesz garść inspiracji. Zobacz, jak pomalować paznokcie o różnych kształtach i wybierz idealną stylizację dla siebie. 📢 Modne krótkie fryzury na wiosnę 2023. Fryzury na czasie dla krótkich włosów. Zobacz, jakie uczesania są na topie 20.07.2023 Krótkie fryzury są ciągle na topie. Odpowiednie cięcie potrafi nie tylko odmłodzić, ale też dodać charakteru - chcesz się wyróżnić w tłumie? Postaw na krótkie, charakterystyczne cięcie. Tego typu fryzura z pewnością wyróżni cię na tle włosów półdługich, które nosi większość z nas. Dużym plusem krótkich fryzur jest także to, że bardzo łatwo je stylizować.

📢 Śmiertelny wypadek pod Dobrzejewicami w powiecie toruńskim. Sprawca mógł być pod wpływem substancji odurzającej W środę wieczorem na drodze gminnej w Dobrzejewicach (powiat toruński), doszło do czołowego zderzenia osobowego mercedesa i fiata. W wyniku odniesionych obrażeń śmierć poniosła 69-letnia pasażerka jednego z pojazdów. Policjanci pod nadzorem prokuratury wyjaśniają przyczyny i okoliczności tego wypadku. 📢 Morskie Oko i Rysy w godzinach szczytu. Najlepsze memy o turystach w Tatrach. Tutaj w wakacje dzieją się cuda! [20.07] Wakacyjne tłumy i tłok na szlaku do Morskiego Oka nikogo już nie dziwią. Kąpiele w górskim jeziorze mimo wyraźnego zakazu i głośnych apeli również. Do niefrasobliwości turystów zdążyliśmy się niby przyzwyczaić, a jednak wciąż potrafią zaskoczyć czymś nowym. Jak w ubiegłoroczne wakacje, gdy opublikowano zdjęcia rozbitych namiotów i ludzi biwakujących przy brzegu największego tatrzańskiego jeziora. Zobaczcie najlepsze MEMY o turystach w Morskim Oku i Tatrach.

📢 Sejm zadecydował. Podwyżka emerytury nawet o 1000 złotych! Kto może na nią liczyć? Sejm już zdecydował o podwyżce emerytury dla wybranych osób. Właściwie, dotyczy to specjalnego dodatku emerytalnego. Dla wielu emerytów z niezwykle niskimi świadczeniami jest to znakomita informacja, a ich sytuacja dzięki temu powinna się znakomicie poprawić. Kto dokładnie może liczyć na aż tak dużą podwyżkę emerytury? 📢 Leki wycofane ze sprzedaży przez GIF. Zobacz aktualną listę lipiec 2023. Sprawdź, czy nie masz ich w swojej apteczce. Najnowsza lista z GIF! Te lekarstwa zostały zakazane i wycofane ze sprzedaży przez GIF. Sprawdź aktualny Rejestr Decyzji (RDG) Głównego Inspektora Farmaceutycznego i zobacz, czy wskazane leki nie znajdują się w twojej domowej apteczce. Jakie leki, wyroby medyczne, produkty lecznicze i suplementy diety zostały wycofane z obrotu? Jakich sprzedaż została zakazana? Sprawdź aktualną listę!

📢 Najłagodniejsze rasy psów dla dziecka. Psy tych ras nadają się idealnie [LISTA] 20.07.2023 Psychologowie nie mają wątpliwości, towarzystwo psa w dzieciństwie ma wiele bardzo dobroczynnych wpływów na rozwój emocjonalny, społeczny i intelektualny dzieci. Aby jednak maluch mógł w pełni czerpać z korzyści, jakie daje obecność psa w domu, musimy wiedzieć, jaka rasa będzie najlepsza. Jakiego psa wybrać dla dziecka? Przedstawiamy najlepsze rasy psów dla najmłodszych 📢 Ależ syf w Toruniu! O tym miejscu przy placu zabaw na Chełmińskim Przedmieściu miasto zapomniało [zdjęcia] Niewielki skwer z placem zabaw między ulicami Borowiacką a Kaszubską przed południami szybko wypełnia się spacerowiczami i dziećmi. Niestety, równie prędko wypełniają się śmieciami pobliskie aż trzy kosze i ich okolica. Urząd Miasta zapewnia, że teren niezwłocznie będzie uprzątnięty. Do tej pory miał z tym problem.

📢 Memy o rowerzystach wzbudzają w ostatnim czasie spore zainteresowanie wśród użytkowników sieci. Zobacz koniecznie i uśmiechnij się! Memy o rowerzystach wzbudzają w ostatnim czasie spore zainteresowanie wśród użytkowników sieci, którzy nie tylko intensywnie przeglądają je w internecie, ale także udostępniają i komentują. Ponadto, sami tworzą nowe treści, dzięki czemu wzbogacają przekaz oraz proponują dodatkowe interpretacje. Internauci śmieją się głównie ze stereotypów, dotyczących jazdy na rowerze i powszechnych reakcji kierowców bądź pieszych na widok poruszających się jednośladami zdobywców szos. Zwracają uwagę na popularne wśród rowerzystów zachowania w czasie jazdy, nierzadkie łamanie przez nich przepisów ruchu drogowego, nieodpowiednie korzystanie z chodników oraz ścieżek rowerowych, a także konflikty z pieszymi i kierowcami samochodów. Memy o użytkownikach jednośladów wpisują się w ogólny trend, jaki zagościł w mediach społecznościowych oraz wielu serwisach internetowych. Popularność zabawnych grafik ciągle wzrasta, a wraz z nią nie tylko liczba memów, ale również tematów, które są w nich poruszane. Te humorystyczne obrazki są bowiem formą komentowania rzeczywistości na rożnych jej płaszczyznach – społecznej, politycznej, sportowej, kulturalnej i branżowej. Śmiejemy się również ze zjawisk oraz postaw ludzkich w obliczu rozmaitych wydarzeń, sytuacji, zmieniających się pór roku, a nawet poszczególnych świąt czy wakacji. Zobacz koniecznie najzabawniejsze memy o rowerzystach i uśmiechnij się!

📢 Te stare meble z PRL są warte majątek! Sprawdź, jakie meble są poszukiwane przez kolekcjonerów. Ceny mebli z PRL 20.07.2023 Te stare meble z PRL mogą być warto ogromne pieniądze! Wielu Polaków z sentymentem lubi wracać do czasów PRL, a szczególnie do przedmiotów, którymi w ówczesnym czasie się posługiwaliśmy. Mają one swój wyjątkowy charakter. Mimo, że lata upływają, wiele osób nie chce się z nimi rozstawać, pozostawiając na pamiątkę. Należą do nich m.in. kryształy, sztućce, porcelana, zabawki, a nawet meble. Wraca moda na przedmioty z czasów PRL. Kolekcjonerzy są w stanie zapłacić za nie naprawdę spore pieniądze. Za jaką cenę można na portalach aukcyjnych znaleźć stare meble z PRL? Sprawdźcie!

📢 Takie są skutki uboczne picia zielonej herbaty. Oni nie mogą jej pić. Jeden z najzdrowszych napojów nie dla każdego 20.07.2023 Skutki uboczne picia zielonej herbaty - dla kogo może być szkodliwa? Zielona herbata zawiera pewne związki, które nie są korzystne dla każdej osoby. Dlatego niektórzy muszą uważać na ilość spożywanego napoju, ponieważ skutki uboczne mogą być poważne. Oto kto powinien unikać picia zielonej herbaty i jakie mogą wystąpić poważne skutki uboczne. Przeczytaj więcej!

📢 Toruń. Miasto sprzedało grunty przy ul. Heweliusza i Nowaka. Wiemy, za ile Grubo ponad 500 złotych za metr trzeba było zapłacić za działkę budowlaną przy ul. Heweliusza w Toruniu. Miasto sprzedało też teren inwestycyjny na lewobrzeżu, przy ul. Nowaka.

📢 Tak mieszka Ania Bardowska z programu Rolnik szuka żony. Huśtawki i strefa relaksu w ogrodzie [zdjęcia] Anna i Grzegorz Bardowscy niespełna rok temu przeprowadzili się do nowego domu. Uczestnicy 2. edycji programu "Rolnik szuka żony" na bieżąco relacjonują postępy prac przy wykańczaniu swojej wymarzonej nieruchomości. W ostatnich tygodniach skupiają się przede wszystkim na urządzeniu ogrodu. Powstała już strefa odpoczynku, a ich dzieci mogą korzystać z huśtawek i piaskownicy. Zobaczcie zdjęcia! 📢 Na takie zarobki można liczyć w polskiej armii. Tyle zarabiają szeregowi, oficerowie i generałowie Na takie zarobki można liczyć w polskiej armii. W Polsce jest możliwość przystąpienia do dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej. Jeśli chciałbyś wstąpić do armii, zobacz, ile można zarobić w naszym kraju, jako żołnierz. W naszym artykule znajdziesz uśrednione stawki.

📢 Wiedźmin jako lalka Barbie? SI zmieniła Geralta i jego towarzyszy w kultowe lalki Sztuczna inteligencja zmieniła postacie z Wiedźmina w kultowe lalki Barbie. Wszystko z okazji premiery filmu aktorskiego o słynnych lalkach oraz nowego sezonu serialu Netflix. Pomysł nieco kuriozalny, ale działa i takie lalki z pewnością znalazłyby wielu amatorów. Przekonajcie się sami. 📢 Trwają badania „wampirki z Pnia”. W lipcu archeolodzy wznowili prace na cmentarzysku niedaleko Ostromecka We wsi Pień niedaleko Ostromecka znów pracują archeolodzy z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Rok temu odkryto tu grób kobiety z sierpem na szyi i kłódką na palcach lewej stopy. To była sensacja. 📢 Wiemy, ile zalegają z czynszami mieszkańcy SM "Kopernik" i Na "Skarpie" Kontynuujemy temat zadłużeń w opłatach czynszowych w dużych toruńskich spółdzielniach mieszkaniowych. Otrzymaliśmy wyliczenia od SM "Na Skarpie" i SM "Kopernik".

📢 Zmiany w rejestracji do lekarza. Od 14 lipca są nowe zasady! Tak potwierdzisz swoją tożsamość Od 14 lipca 2023 roku ma obowiązywać przepis pozwalający na to, aby aplikacja mObywatel była uznawana za trzeci już dokument, którym można potwierdzić tożsamość. Ma działać obok dowodu osobistego oraz paszportu. Co istotne, aplikacja ma być uznawana przy rejestracji w szpitalu lub u lekarza na takich samych zasadach, jak wspomniane fizyczne dokumenty. Co dokładnie warto wiedzieć o nadchodzących zmianach? 📢 Takie są teraz modne łazienki. Oto projekty stylowych łazienek od Doroty Szelągowskiej Dorota Szelągowska to ceniona projektantka wnętrz. Jej prace można obejrzeć nie tylko w telewizji - gwiazda prowadzi również prywatne studio, gdzie obsługuje klientów indywidualnych. Swoje dokonania chętnie udostępnia fanom w mediach społecznościowych. Wśród nich nie brakuje modnych łazienek. Sprawdź w artykule, jakie pomysły na łazienki ma Dorota Szelągowska.

📢 Są wyniki rekrutacji do szkół średnich w Toruniu. Gdzie było najwięcej chętnych? We wtorkowe południe w liceach, technikach i szkołach branżowych w Toruniu opublikowano listy kandydatów zakwalifikowanych w rekrutacji do klas pierwszych. Najpopularniejszym toruńskim ogólniakiem w tym roku było V LO na ul. Sienkiewicza. 📢 Toruń. Utonięcie 14-latka w Wiśle. Policja przekazała pierwsze ustalenia w sprawie dramatu Do tragedii doszło w poniedziałek, 17 lipca, około godziny 15:00. Po niemal dwugodzinnej akcji ratunkowej, nurkowie wyłowili z Wisły ciało poszukiwanego 14-latka, który odpoczywał wcześniej z kolegami na plaży w Złotorii. Sprawę bada prokuratura. 📢 Oto najlepsze kąpieliska w Kujawsko-Pomorskiem. W tych jeziorach jest doskonała woda Wielkimi krokami zbliża się lato, a wraz z nim sezon plażowo-kąpielowy. W Kujawsko-Pomorskiem będzie 38 kąpielisk, z ratownikami i badaną wodą. Gdzie wypocząć? Zobaczcie w galerii jeziora, w których jest najlepsza jakość wody. Sprawdź czy w tym zestawieniu znalazła się plaża z Twojej okolicy.

📢 Tragiczny finał akcji ratowniczej na Wiśle w Złotorii. Odnaleziono ciało chłopca [zdjęcia] Zakończyła się akcja poszukiwawczo-ratownicza na Wiśle w Złotorii. Niestety, strażacy na głębokości 7 metrów, odnaleźli ciało chłopca. 📢 Toruń. Po ulewie, na dopiero co przebudowanej ul. Długiej zrobiło się jezioro Fachowcy od budowy dróg włączyli się w Toruniu do walki ze skutkami zmiany klimatu. Ci pracujący na zlecenie Miejskiego Zakładu Komunikacji stworzyli na ulicy Długiej zbiornik na deszczówkę. Po deszczu woda nie dociera do kratek ściekowych, w związku z czym robi się tam kałuża. Akurat na przejściu dla pieszych i przed przystankiem. 📢 Osiedle Jar w Toruniu nocą z drona jak Las Vegas. Czegoś takiego jeszcze nie wiedzieliście! Tak to wygląda! Wielokrotnie prezentowaliśmy jak w imponującym tempie rozrasta się osiedle Jar w Toruniu, ale jeszcze nigdy nie pokazywaliśmy jak prezentuje się po zmroku! Liczby świateł, które tam zamontowano mogliby pozazdrościć mieszkańcy pozostałych toruńskich osiedli. Zobaczcie zresztą sami.

📢 Te samochody są prawie nowe i borykają się z usterkami. Zobacz, które są najbardziej awaryjne według raportu TUV Kupno samochodu to zawsze wyzwanie. Tak samo przygotowują się do tego Ci, którzy zamierzają kupić auto 10-letnie, jak i ci zainteresowani 3-letnim pojazdem. W jednym i drugim przypadku kierowcy przed zakupem podpierają się różnego rodzaju rankingami awaryjności. Jednym z nich jest coroczny raport TUV, dotyczący awaryjności pojazdów. Raport powstaje co roku na podstawie okresowych badań technicznych pojazdów. Dane, które się pojawiają w zestawieniu, dotyczą okresowych badań technicznych wykonywanych na terenie Niemiec.

📢 Wilfredo Leon i jego żona Małgosia, torunianka. Jak się poznali? Zobacz prywatne zdjęcia Wilfredo Leon, gwiazda reprezentacji Polski siatkarzy, świeżo upieczony klubowy mistrz świata z Perugią, jest żonaty z piękną Polką Małgorzatą. Jak doszło do tego, że para się poznała? Jakiś czas naturalizowany Kubańczyk mówił o tym w wywiadzie udzielonym "Nowościom". Przypominamy tę historię i zapraszamy do obejrzenia prywatnych zdjęć jednego z najbardziej znanych małżeństw w Polsce. 📢 Meble, zegary, zabawki i sprzęt z PRL-u. Masz to w domu? Możesz być bogaty. Sprawdź, ile są one teraz warte! Upływające lata sprawiają, że szczególnej wartości nabierają przedmioty, o których nigdy byśmy nie pomyśleli, że są cokolwiek warte. Nie inaczej jest w przypadku rozmaitych akcesoriów jeszcze z czasów PRL-u. Te, choć niegdyś wydawały się zwyczajne i niewiele warte, dzisiaj są cenione przez koneserów i kolekcjonerów, a także miłośników stylu vintage. Przejrzyj zawartość piwnicy, strychu i starej komody i zobacz, ile możesz zarobić na swoich znaleziskach!

📢 Poszukiwane rzadkie monety PRL. Te są najrzadsze! Ile można dostać za obiegowe monety PRL-u? Co wystawić na aukcję? Wartość kolekcjonerska niektórych przedmiotów robi wrażenie zwłaszcza w przypadku pieniędzy, których faktyczne nominały w ogóle by nie sugerowały tak dużej wartości. Dotyczy to w szczególności pieniędzy z PRL-u, które obecnie są warte kilkadziesiąt, a nawet kilkaset razy więcej niż były warte w dniu pojawienia się na rynku. O jakich monetach dokładnie mowa i dlaczego w ogóle są tyle warte? Za jakie monety kolekcjonerzy zapłacą krocie? Sprawdź koniecznie!

📢 Te banknoty PRL-u są warte fortunę! Stare banknoty poszukiwane przez wielu kolekcjonerów w Polsce. Po ile są wystawiane? Niezwykła wartość kolekcjonerska cechuje wiele starych przedmiotów. W szczególności wyróżnia się tu zarówno stare monety, jak i stare banknoty z PRL-u. Choć jeszcze niedawno ich wartość mogła nie robić wrażenia, dla kolekcjonerów są wiele warte. Można na nich zarobić ogromne pieniądze. Jaka obecnie jest ich wartości i od czego ona zależy? Które banknoty są obecnie najbardziej poszukiwane przez kolekcjonerów? Zobacz koniecznie!