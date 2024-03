Prasówka 22.03.2024 - najważniejsze wydarzenia. Przygotowaliśmy przegląd prasy z wczoraj

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 21.03. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Oto rzadkie monety z PRL, które są poszukiwane przez kolekcjonerów. Sprawdź, które są najdroższe i ile można za nie zarobić!”?

Prasówka 22.03: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Oto rzadkie monety z PRL, które są poszukiwane przez kolekcjonerów. Sprawdź, które są najdroższe i ile można za nie zarobić! Stare, rzadkie i najcenniejsze monety z PRL. Pieniądze z tego okresu, są teraz warte nawet kilkaset razy więcej, niż w dniu ich pojawienia się na rynku. Najczęściej poszukiwane monety przez kolekcjonerów są bardzo rzadkie i mają długą historię. Wartość kolekcjonerska niektórych pieniędzy robi ogromne wrażenie. Jakie numizmaty są teraz najcenniejsze? Aukcje z monetami z PRL z roku na rok biją kolejne rekordy popularności. Za te monety kolekcjonerzy są w stanie zapłacić krocie! Sprawdź, czy masz je w domu!

📢 Kolekcjonerzy poszukują wyjątkowych antyków. Unikalne przedmioty do kupienia w internecie. Masz je w domu? Unikalne antyki poszukiwane przez kolekcjonerów mogą zapewnić Wam dużo pieniędzy. Możemy na nich zarobić fortunę. Często nie mamy świadomości, że przedmioty posiadane w domu warte są dużo pieniędzy. Oto unikalne antyki poszukiwane przez kolekcjonerów. Sprawdźcie, za ile możecie je sprzedać!

📢 Oto domy, które zlicytuje komornik. Ich właściciele popadli w tarapaty finansowe. Można je kupić za bezcen (zdjęcia) Kolejne domy trafiły na licytacje komornicze. Ich właściciele popadli w tarapaty finansowe a nieruchomości przejął komornik. Domy te zakupić można w bardzo atrakcyjnych cenach na stronach związanych z licytacjami komorniczymi. Często powodem są kłopoty finansowe ich właścicieli, brak możliwości spłaty zadłużenia czego efektem jest interwencja komornicza i sprzedaż nieruchomości. Jakie domy zostaną zlicytowane w marcu 2024 roku? Zobacz licytacje komornicze domów.

Prasówka 22.03: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Zastanawiasz się nad hybrydą? Te samochody hybrydowe są godne polecenia Na ulicach widać coraz więcej samochodów hybrydowych. Ci, którzy nie do końca są przekonani do samochodów elektrycznych przechodzą na hybrydy. To połączenie silników spalinowych z elektrycznymi doskonale sprawdza się nie tylko w mieście. Wszystkie koncerny produkują już tego typu samochody. Które z nich najlepiej odnajdują się na rynku wtórnym i czym się kierować kupując używaną hybrydę? Oto hybrydy, które są najmniej awaryjne.

📢 Kolejna seria mistrzów parkowania z Torunia i okolic! Sprawdź, gdzie parkują te pojazdy Tzw. "mistrzowie parkowania" skutecznie utrudniają życie innym użytkownikom dróg i chodników. Znowu pokazali, na co ich stać. Zobacz najnowsze przykłady, jak nie wolno parkować swoich pojazdów. Więcej zdjęć znajdziesz w naszej galerii. 📢 Tak mieszkają milionerzy z powiatu toruńskiego! Ich piękne wille są dostępne na sprzedaż Zobaczcie nasz najnowszy przegląd ogłoszeń z portalu OtoDom.pl, które dotyczą nietuzinkowych nieruchomości z powiatu toruńskiego. Tym razem przyglądamy się najdroższym willom, które zlokalizowane są w naszym regionie. Ile kosztują? W jakim są standardzie? Tego dowiesz się z naszego materiału! 📢 Te SUV-y uważane są za praktycznie bezawaryjne i cieszą się bardzo dobrą opinią kierowców Kolejny rok SUV-y cieszą się wielką popularnością wśród polskich kierowców. Liczba modeli takich samochodów na ulicach z roku na rok jest coraz większa. Ten rodzaj samochodu cieszy się sporą popularnością również na rynku wtórnym. Ceny poszczególnych modeli trzymają się całkiem dobrze. W ostatnich latach trwałość tych samochodów również znacznie wzrosła. Mówią o tym raporty awaryjności przygotowywane przez ADAC, czyli niemiecki automobilklub. Sprawdź, które SUV-y są najmniej awaryjne.

📢 Najnowsze projekty kuchni od Krzysztofa Mirucia. Oto modne inspiracje na 2024 rok [22.03.2024] Projektowanie kuchni w domu to bardzo trudne zadanie. To miejsce które nie tylko ma ładnie wyglądać, ale musi być funkcjonalne i praktyczne. Jak to połączyć i zrobić oryginalną kuchnię, która będzie pasowała do reszty domu? To najlepiej wie architekt Krzysztof Miruć, którego projekty możemy zobaczyć w programie telewizji HGTV Zgłoś remont. Zobaczcie jego projekty kuchni to małe arcydziała.

📢 Tyle kosztują kryształy PRL w 2024 roku - zdjęcia, ceny. Wazony, misy, patery poszukiwane przez kolekcjonerów [22.03.2024] Moda na PRL kwitnie. Kryształowe naczynia, niegdyś modne, później kiczowate, dziś przeżywają swój renesans. Masz jeszcze takie w domu? Nie wyrzucaj! Ich ceny na portalach aukcyjnych i sprzedażowych są niekiedy zawrotne. Oto kryształowe naczynia z czasów PRL - zobacz zdjęcia i aktualne ceny.

📢 Te długi przedawniają się w marcu 2024 roku nie wymagają spłaty. Jakie dokładnie opłaty nas ominą? Czy wiesz, że istnieje kategoria długów, które po pewnym czasie przedawniają się, a ty nie musisz ich spłacać? Przedawnienie długu to prawne zjawisko, które pozwala na uniknięcie egzekucji, ale czy wiesz, kiedy i jakie zobowiązania podlegają temu procesowi? Odpowiadamy na te pytania i podpowiadamy, gdzie sprawdzić swoje zadłużenie. 📢 Takie mają być zasady nowej renty socjalnej i renty wdowiej. Mamy wyliczenia! [22.03.2024] Przewodnicząca sejmowej Komisji Polityki Społecznej i Rodziny, Katarzyna Ueberhan, ogłosiła, że obywatelskim projektem o rencie socjalnej zajmie się podkomisja. Dyskusja nad projektem zgromadziła osoby z niepełnosprawnościami i ich opiekunów, którzy postulują systemowe wsparcie ze strony państwa. Trwają także prace nad wprowadzeniem renty wdowiej.

📢 Modele samochodów, które często potrzebują napraw i nie uzyskują dobrych wyników w rankingach Kupno używanego samochodu to w wielu przypadkach loteria. Co roku gra w nią wiele osób i część z nich może być zawiedziona. Nie zawsze bowiem model, który nam się podoba jest tym, który nie będzie sprawiał nam kłopotów. Okazuje się, że model, który wybraliśmy znajduje się w rankingach awaryjności na czołowych miejscach. Zobacz, które modele stosunkowo często się psują.

📢 Zwrot podatku 2024 - tyle zwrotu podatku dostaną emeryci za 2023 rok. Mamy tabele wyliczeń [22.03.2024] Od 15 lutego można składać do urzędu skarbowego roczne rozliczenia PIT za 2023 rok. To dla wielu osób dobra wiadomość, gdyż mogą uzyskać dodatkowe pieniądze ze zwrotu podatku. Także emeryci mogą w 2024 roku liczyć na dodatkowe pieniądze ze zwrotu podatku. Mamy wyliczenia - tyle wyniesie zwrot podatku za 2023 rok dla emerytów.

📢 Liść laurowy - takie ma niezwykłe właściwości. Pomaga na wiele dolegliwości - zrób napar i wypij [22.03.2024] Liść laurowy można znaleźć pewnie w każdym polskim domu. Używany jest przez gospodynie jako przyprawa do zup i dań mięsnych, nie może go zabraknąć zwłaszcza w rosole. Nadaje zupom i potrawom smak i kolor. Jednak niewiele osób wie, że liść laurowy ma duże właściwości lecznicze. Pomaga na wiele dolegliwości - na stawy, na infekcje i w sezonie grypowym, łagodzi napięcie mięśni. Jakie właściwości ma liść laurowy i na co jeszcze pomaga? Jak stosować liść laurowy? Zobacz. 📢 Picie wody przed snem - czy jest zdrowe? Tak działa na organizm picie wody na noc [22.03.2024] Ludzkie ciało składa się w około 70 procentach składa się z wody. Bez wody człowiek może przeżyć zaledwie kilka dni. Dbanie o dobre nawodnienie organizmu jest bardzo ważne, zwłaszcza w ciepłe dni. A co z piciem wody na noc? Czy dobrze jest pić szklankę wody przed snem? Zobaczcie, czy taka praktyka jest zdrowa dla organizmu.

📢 Tak żyje i mieszka Krzysztof Stanowski, założyciel Kanału Zero. Zamieszkuje w domu usytuowanym w samym sercu lasu Krzysztof Stanowski w ciągu ostatnich kilku lat wyrósł na jednego z najpotężniejszych twórców w polskim internecie. Założyciel Kanału Zero, który wystartował na początku lutego, mieszka nieopodal Warszawy w posiadłości w środku lasu. Chętnie na Instagramie publikuje zdjęcia z życia zawodowego i rodzinnego. Zobacz, jak żyje Krzysztof Stanowski.

📢 Alert dla sklepów i klientów - te towary znikają po decyzji GIS. Wirus WZW typu A, salmonella, metal i plastik w jedzeniu! [22.03.2024] Główny Inspektorat Sanitarny (GIS) wydał ostrzeżenie o szkodliwych i toksycznych dla zdrowia produktach dostępnych w popularnych marketach i dyskontach spożywczych. Na produkty zawierające szkodliwe substancje można trafić w wielu popularnych marketach i dyskontach, jak m.in. Biedronka, Kaufland, Lidl. Ostrzeżenia dotyczą m.in. groźnego wirusa WZW typu A wywołującego zapalenie wątroby czy obecności plastiku i metalu w jedzeniu. Jeśli masz tę toksyczną żywność w domu, koniecznie ją wyrzuć.

📢 Emerytura zwolniona z podatku w 2024 roku. Kto będzie do tego uprawniony? Polscy emeryci muszą mierzyć się ze skutkami niezwykle wysokiej inflacji. W tym roku czeka ich bardzo wysoka waloryzacja emerytur, jednak nie każdy na tym zyska tak dużo, jak mogłoby się wydawać. Tym bardziej, że pod znakiem zapytania stoi wzrost kwoty wolnej od podatku dochodowego. Kto jednak nie zapłaci podatku od emerytury? Czy emeryci zaoszczędza więcej w 2024 roku? Oto szczegóły! 📢 Tak mieszka i żyje na co dzień Wojciech Mann z żoną Ewą. 76-letni dziennikarz posiada dom w Warszawie [22.03.2024] Wojciech Mann to jeden z najsłynniejszych i najbardziej zasłużonych polskich dziennikarzy muzycznych. Gwiazdor od dzieciństwa mieszka w Warszawie. Jego dom otoczony jest pięknym ogrodem i znajduje się w nim bogata kolekcja książek. Oto jak mieszka i żyje na co dzień Wojciech Mann.

📢 Emeryci mogą spodziewać się takich zysków dzięki waloryzacji świadczeń! Nadchodzi ogromna waloryzacja 13. i 14. emerytury Wszystko wskazuje na to, że to ostatni rok, w którym seniorzy uświadczą tak dużej waloryzacji świadczeń emerytalnych oraz rentowych. Dwucyfrowa waloryzacja szykuje się nam od 1 marca, a dodatkowo zwiększa się 13. i 14. emerytury. Jednak waloryzacja jest tym większa, im większa jest inflacja, więc zapowiadane niższe waloryzacje w przyszłych latach są dobrym sygnałem, bo oznaczają niższą inflację. A ile emeryci zyskają w roku 2024? Sprawdź!

📢 Marcin Daniec - tak mieszka i żyje na co dzień z żoną Dominiką. Gwiazda kabaretu w wolnych chwilach gra w tenisa [22.03.2024] Marcin Daniec to jedna z największych gwiazd na polskiej scenie kabaretowej. 66-letni artysta jest aktywny w mediach społecznościowych, gdzie uchyla przed fanami rąbek swojego prywatnego życia. Oto jak mieszka i żyje na co dzień. Wolne chwile poświęca żonie Dominice oraz grze w tenisa!

📢 Waloryzacja emerytur w marcu 2024: o ile wzrosną świadczenia? Ile będzie trafiać na konto? Zobacz! Nadchodzi wyczekiwana waloryzacja emerytur. Od marca emeryci i renciści otrzymają wyższe, zwaloryzowane świadczenie. W jakiej wysokości teraz emerytury będą otrzymywać seniorzy? Od 1 marca świadczenia w ramach podstawowej, corocznej waloryzacji wzrosną o 12,12 procent. Zobacz jakiej wysokości emerytury otrzymają uprawnieni do tego świadczenia. 📢 Renta wdowia z niższymi limitami? Czy sytuacja będzie gorsza niż pierwotnie przewidywano? Przeanalizujmy wyliczenia Otrzymywanie renty wdowiej jest odpowiedzią na palące potrzeby wsparcia finansowego osób, które straciły współmałżonka. Od dłuższego czasu wskazuje się na to, że obecnie funkcjonujące przepisy są złe i wymagają zmiany. Wciąż jednak klasa polityczna nie doszła w tym miejscu do porozumienia, a mają projekty, które czekają na uchwalenie. I właśnie w ich kontekście zaczęły pojawiać się głosy o tym, że wbrew wcześniejszym zapowiedziom świadczenia te będą jednak o wiele niższe!

📢 Zapomniane uzdrowiska z czasów PRL-u, oprócz Ciechocinka! Czy pamiętacie je? Mamy dla Was kolejną porcję unikalnych zdjęć ze zbiorów Narodowego Archiwum Cyfrowego. W naszej galerii prezentujemy znane uzdrowiska z czasów PRL-u. Zobaczycie tam m.in. kadry z uzdrowisk w Ciechocinku, Krynicy czy Połczyna Zdroju.

📢 Bądź czujny na te symptomy! Mogą wskazywać na obecność guza mózgu Nowotwór. Taką diagnozę w Polsce rocznie słyszy około 150 tysięcy osób. Osób żyjących z rakiem w naszym kraju jest kilka milionów. Rodzajów nowotworów jest wiele. Jednym z nich jest guz mózgu. Jak w przypadku wielu innych nowotworów rozwija się latami często niezauważony nie dając żadnych charakterystycznych objawów. Po czym poznać więc, że dzieje się z nami coś złego? Sprawdź! 📢 Drugą waloryzację emerytur w 2024 roku będzie determinować projekt ustawy Coraz więcej sygnałów dochodzi do nas, które mówią wprost o tym, że w ciągu roku może dojść do drugiej waloryzacji emerytur. W rozmowie z PAP mówiła o tym Agnieszka Dziemianowicz-Bąk, szefowa Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Na jakich warunkach? Kiedy realnie będzie to możliwe?

📢 13. emerytura w 2024 roku: Jakie będą wypłaty dla seniorów w kwietniu? Mamy ustalone kwoty Wielkimi krokami zbliża się wypłata 13. emerytury. Trafi ona do seniorów wraz z kwietniowym świadczeniem. Trzynasta emerytura zostanie wypłacona wszystkim emerytom i rencistom, który będą mieli prawa do pobierania takiego świadczenia na dzień 31 marca 2024. Ile trafi na konto emerytów i czy kwota będzie wyższa niż w zeszłym roku. Jak wysoka będzie 13. emerytura? Sprawdź wyliczenia! 📢 Emerytury wraz z trzynastką - tabela brutto i netto. Taki przelew dostaniesz na konto - wyliczenia [22.03.2024] Dzięki marcowej waloryzacji renty i emerytury w Polsce wzrosły o 12,12 proc. Wiemy już, ile w 2024 roku wyniesie trzynasta emerytura. Wypłata dodatkowego świadczenia nastąpi wraz z podstawową emeryturą, a pierwsze osoby otrzymają pieniądze już pod koniec marca. Zobacz, ile wyniosą emerytury wraz z "trzynastką". Mamy wyliczenia brutto i netto.

📢 Zwierzęcy koszmar w Toruniu: biegły wyda opinię. Psy i koty czekają na nowe domy Trwa postępowanie w sprawie znęcania się nad zwierzętami w "schronisku" przy ulicy Gagarina w Toruniu. Wypowie się w nim biegły, który oceni stan ocalałych kotów i psów oraz określi przyczyny śmierci tych martwych. 📢 Kto spełnia warunki planowanej renty wdowiej w modelu kroczącym? Jaką kwotę można otrzymać? Na tyle możesz liczyć! Przepisy dotyczące renty dla wdów i wdowców w Polsce są poddawane ciągłym zmianom. Obecnie planowane są bardzo poważne zmiany, które mogą realnie zmienić postrzeganie tych przepisów. Co warto wiedzieć, o planach rządowych w sprawie tego, jak ma się zmienić renta wdowia? Kiedy głosowanie w sejmie? Jeśli przejdzie to renta wdowia od kiedy będzie obowiązywać na nowych zasadach? Zobacz!

📢 SUV-y o wysokiej niezawodności. Sprawdź, które używane auta warto kupić SUV-y od kilkudziesięciu lat rok po roku zdobywają coraz większe rzesze zwolenników. Wielu kierowców na całym świecie, w tym również w Polsce, wybiera te modele samochodów. Tych, których nie stać na nowego SUV-a auta rozglądają się za używanymi egzemplarzami. Tych na rynku wtórnym nie brakuje. Którego używanego SUV-a wybrać z dużej kolekcji aut? Jakie marki są najmniej awaryjne? W wyborze pomagają między innymi raporty awaryjności przygotowywane przez ADAC, czyli niemiecki automobilklub. Sprawdź, które SUV-y są najmniej awaryjne. 📢 Planowane zwiększenie wynagrodzeń w sektorze budżetowym dla nauczycieli i żołnierzy. Na jaką kwotę? Podwyżki w budżetówce powoli stają się faktem. Wypłaty powinny rozpocząć się w marcu i kwietniu. Na jakie podwyżki mogą liczyć m.in. nauczyciele, urzędnicy, policjanci, wojskowi i inni zatrudnieni w sferze budżetowej? Czy koalicja rządowa wywiąże się ze swoich zapowiedzi? Na większe pensje czekają miliony osób zatrudnionych w sferze budżetowej.

📢 Już nie unikniesz komornika! Nawet z najniższą krajową Twoje środki nie będą już bezpieczne Coraz większa jest liczba dłużników z minimalnym wynagrodzeniem, którzy wykorzystują fakt niskich zarobków, aby uniknąć egzekucji komorniczej. Doskonale wiedzą, że wynagrodzenie wyłączone spod egzekucji jest zależne od najniższej krajowej - te ponownie wzrosło, co też sprawia, że wyższa kwota stanowi domowy budżet wolny od działań komorniczych. Jednak wiele wskazuje na to, że ten stan się zmieni. Co szykuje rząd? Jakie zmiany dotkną egzekucji komorniczych? 📢 Kiedy będzie wypłacona trzynasta emerytura dla emerytów i rencistów? Zapoznaj się z szczegółami emerytura to spory zastrzyk gotówki dla emerytów i rencistów. Wypłata tego świadczenia rozpocznie się w kwietniu. 13. emeryturę otrzymają wszyscy uprawnieni do tego seniorzy. Już wiadomo, że w tym roku wypłaty będą wyższe niż przed rokiem. O ile wzrosło to świadczenie i konkretnie na jakie kwoty mogą liczyć emeryci? Oto, ile w 2024 roku wyniesie 13. emerytura.

📢 Najlepsze modele SUV-ów według najnowszego raportu ADAC dotyczącego najmniej awaryjnych pojazdów SUV-y szturmem zdobyły polskie ulice. Kierowcy zakochali się w tym typie samochodu. Liczba SUV-ów na ulicach gwałtowanie wzrosła. Popularnością cieszą się nie tylko nowe modele, ale również te wyprodukowane kilka lat temu. Widać to po ogłoszeniach na rynku wtórnym. W ostatnich latach trwałość tych samochodów również znacznie wzrosła. Mówią o tym raporty awaryjności przygotowywane przez ADAC, czyli niemiecki automobilklub. Sprawdź, które SUV-y są najmniej awaryjne. Oto TOP 12. 📢 Według nowego raportu, te hybrydowe samochody są znane z rzadkich awarii oraz wyjątkowo niskiego zużycia paliwa Samochody hybrydowe czy kompletny elektryk? To pytanie często nurtuje kierowców, którzy przymierzają się do kupna samochodu. Hybrydy obecne są na rynku od wielu lat. Przypadły do gustu kierowcom, gdyż oprócz silnika spalinowego maja również elektryczny, który idealnie sprawdza się zwłaszcza w jeździe po mieście. Wszystkie koncerny produkują już tego typu samochody. Które z nich najlepiej odnajdują się na rynku wtórnym i czym się kierować kupując używaną hybrydę? Oto hybrydy, które są najmniej awaryjne.

📢 Masz tę chorobę? Może Ci przysługiwać renta - Nie wszyscy pacjenci o tym wiedzą! Pacjenci chorujący na choroby onkologiczne również mają prawo starać się o rentę. Niestety, spora ich część nie ma o tym pojęcia. W praktyce jednak jest to wsparcie finansowe, które ma umożliwić pokrycie choć części kosztów leczenia. Przyznawaniem renty dla chorych na choroby onkologiczne zajmuje się Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Kto dokładnie i w jakich warunkach może uzyskać wsparcie?

📢 W Toruniu są psy do adopcji - te zwierzęta oczekują na nowy dom w schronisku! Bez względu na porę roku do Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Toruniu przybywają nowi lokatorzy. Wśród nich jest bardzo dużo psów, które trafiły tu z rożnego powodu. Za każdym zwierzakiem stoi osobna historia. Jedne zostały porzucone, inne uciekły, jeszcze inne błąkały się po okolicy i zostały złapane. Wszystkie jednak zostały bez domu i teraz czekają na adopcję. W schronisku na nowych właścicieli czekają pieski małe, duże, rasowe i kundelki. Może właśnie wśród nich Twój zwierzęcy przyjaciel? Zobacz psy, które ostatnio trafiły do toruńskiego schroniska.

📢 Zbadaliśmy, ile trzeba wydać na zakup niedrogich mieszkań w Toruniu Ile obecnie kosztują najtańsze mieszkania w Toruniu? W jakim są standardzie? Czy wymagają remontu? O tym m.in. dowiesz się z naszego najnowszego przeglądu toruńskiego rynku nieruchomości. Więcej szczegółów w galerii. 📢 Spora liczba seniorów będzie kwalifikować się do otrzymywania dodatku w wysokości 500 zł miesięcznie. Wniosek w tej sprawie należy złożyć Od marca 2024 roku, dzięki waloryzacji rent i emerytur, większa grupa seniorów będzie kwalifikować się do otrzymania dodatkowego wsparcia finansowego w postaci "500 plus dla seniorów". Wzrosły limity dochodów, umożliwiając szerszej liczbie osób skorzystanie z tego świadczenia. Dowiedz się, jak złożyć wniosek i sprawdzić, czy się kwalifikujesz. 📢 Zasady wypłat 500 plus dla seniora: Te warunki musi spełnić 75-latek, żeby dostać 500+ [PROGI DOCHODOWE] 500 plus dla seniora to wsparcie finansowe dla osób powyżej 75 roku życia, które są niezdolne do samodzielnej egzystencji. Jednak, aby otrzymać to świadczenie, istnieją określone warunki, w tym progi dochodowe. Dowiedzmy się, jakie są zasady wypłacania 500 plus dla seniora i jakie warunki trzeba spełnić.

📢 Skarbówka oddaje pieniądze emerytom i rencistom! Tyle dostajesz z ZUS? Możesz liczyć na taki zwrot od fiskusa - zyskają również rodzice! Zwroty ze skarbówki są sukcesywnie rozsyłane do osób, które złożyły rozliczenia podatkowe. Emeryci i renciści szczególnie na tym zyskują. A ile otrzymują podatnicy? Przeciętnie może to by sporo ponad 1,5 tysiąca złotych! 📢 Emerytury 2024. Waloryzacja marcowa. O tyle wzrastają świadczenia. Ile teraz trafia na konto seniorów? Zobacz! Wyczekiwana waloryzacja emerytur staje się faktem. W marcu emeryci i renciści otrzymują wyższe, zwaloryzowane świadczenie. W jakiej wysokości teraz emerytury otrzymują seniorzy? Od 1 marca świadczenia w ramach podstawowej, corocznej waloryzacji wzrastają o 12,12 procent. Zobacz jakiej wysokości emerytury otrzymają uprawnieni do tego świadczenia. 📢 Zniżki dla emerytów w 2024 roku. Na to mogą liczyć seniorzy! Osoby starsze mogą korzystać z licznych zniżek i ulg. Państwo przewidziało dla seniorów różne udogodnienia, które mają szczególnie przydatnie wspomóc im funkcjonowanie w społeczeństwie. Przywileje te przede wszystkim są znakomitym wsparciem dla seniorów mających stosunkowo niskie świadczenia rentowe i emerytalne. Przy tym uwzględnia się m.in. konieczność częstszego sięgania po leki - dlatego osoby starsze mają całkiem sporo darmowych leków, a także mają możliwość korzystania z licznych ulg np. komunikacyjnych. Lista jest oczywiście o wiele szersza. Co przysługuje seniorom?

📢 Toruń. Koniec gofrów w kształcie genitaliów na starówce! Miał być hit, a wyszedł kit? Lokal czynny tylko do końca marca Nawet pół roku nie wytrzymał na starówce w Toruniu lokal z kontrowersyjnymi goframi w kształcie penisów i wagin. Właśnie ogłoszono, że działa już tylko do końca marca.

📢 Stulecie "trójki". Tak świętowano piękny jubileusz toruńskiej szkoły Jubileusz stulecia istnienia świętuje Szkoła Podstawowa nr 3 w Toruniu. Przez wiek funkcjonowała ona w kilku lokalizacjach. 📢 VIII Forum Seniora - Aktywność motywem przewodnim W czwartek, 21 marca Aula UMK w Toruniu była praktycznie wypełniona do ostatniego miejsca. Odbyło się tu VIII Forum Seniora, organizowane również przez redakcję „Nowości”. 📢 Nocne strzały na Kapuściskach w Bydgoszczy. Nie żyje 38-letni mężczyzna Ze wstępnych ustaleń policji wynika, że mężczyzna sam się postrzelił. Do zdarzenia doszło przed blokiem przy ulicy Szarych Szeregów. Rannego próbowano reanimować, ale bez skutku.

📢 Dodatek 550 zł otrzymywany bez względu na wiek! Musisz się śpieszyć, czas jest ograniczony. Sprawdź szczegóły 21.03.2024 Tych pieniędzy nie można zignorować. Aby otrzymać dodatkowe pieniądze, należy złożyć jeden prosty wniosek i Zakład Ubezpieczeń Społecznych będzie musiał wypłacić pieniądze. Natomiast czas jest ograniczony. W naszej galerii znajdziesz wszystkie potrzebne informacje dotyczące dodatku w wysokości 550 zł od ZUS. 📢 Ważne zmiany! Tyle gotówki możesz trzymać w domu. Musisz o tym wiedzieć 21.03.2024 Płatności bezgotówkowe są tyle popularne, że coraz częściej wypierają one tradycyjny pieniądz. Niektórzy pozostają jednak wierni banknotom w swoich portfelach i nie wyobraża sobie bez nich życia. Od nowego roku planowane jest wprowadzenie limitów płatności gotówkowych w pojedynczej transakcji. A czy istnieje limit gotówki, jaką możemy zgromadzić w domu? 📢 Rekordowe świadczenia dla seniorów w 2024 roku! Najnowsze wyliczenia emerytur 21.03.2024 Takiego roku ZUS jeszcze nie miał. Seniorów w 2024 roku prawdopodobnie czekają dwie waloryzacje emerytur, ponadto otrzymają "trzynastkę", a wczesną jesienią "czternastkę". Sprawdź najnowsze wyliczenia emerytur w 2024 roku.

📢 Toruń. Pożar strawił pawilon na cmentarzu. Pan Franciszek ryzykował życie, chcąc uratować psa. Ruszyła zbiórka na odbudowę Pan Franciszek z żoną prowadzili pawilon handlowy na Cmentarzu Komunalnym w Toruniu.

Niedziela, 10 marca miała być dniem takim jak każdy. Niestety – w pawilonie wybuchł pożar, w którym stracili nie tylko cały dobytek, ale też ukochanego psa. Ruszyła zbiórka na odbudowę. 📢 UWAGA! Odliczenie TEJ ulgi od podatku skutkuje popełnieniem "wykroczenia skarbowego". Jesteś tego świadomy?! Podczas wypełniania deklaracji podatkowej należy być niezwykle ostrożnym, aby uniknąć nieprzyjemnych konsekwencji. Choć ulgi podatkowe mogą wydawać się korzystne, niektóre z nich mogą stać się pułapką dla niewiedzących. Jedną z takich sytuacji jest korzystanie z ulgi prorodzinnej, która może skutkować poważnymi konsekwencjami, jeśli nie zostaną spełnione określone warunki.

📢 Te cyfry w PESEL-u oznaczają szczęście w finansach i miłości. Sprawdź czy jesteś wśród szczęśliwców 21.03.2024 Numer PESEL to unikalny identyfikator każdego obywatela Polski. Ale czy wiesz, że cyfry w Twoim PESELu mogą również nosić w sobie tajemnice dotyczące Twojego szczęścia w finansach i miłości? W tym artykule przyjrzymy się różnym cyfrom w PESELu i odkryjemy, jakie znaczenie przypisywane jest każdej z nich, które przekładają się na nasze życie. 📢 Emeryci dostaną zwrot nadpłaconego podatku za 13. i 14. emeryturę. Oto tabela wyliczeń w lutym. Seniorzy odzyskają pieniądze 21.03.2024 Emeryci czekający na marcową waloryzację i trzynastą emeryturę mogą liczyć na dodatkową gotówkę. Niektórzy z nich dostaną zwrot nadpłaconego podatku z trzynastej i czternastej emerytury w 2023 roku. Sprawdź tabelę wyliczeń. Kto dostanie dodatkowe pieniądze? Jakie są warunki? Sprawdź szczegóły!

📢 30. rocznica słynnej zadymy na toruńskim bulwarze w pierwszy dzień wiosny 1994 roku Wiosnę 1994 roku witały na toruńskim bulwarze setki młodych ludzi. Większość przyszła tam miło spędzić wagary. Wśród nich znalazło się jednak kilka grup agresywnych nastolatków. Doszło do przepychanek z policją i nie tylko z nią, wśród poszkodowanych znaleźli się fotoreporterzy Wojtek Szabelski i Daniel Pach. 📢 ZUS w Toruniu szuka pracowników na różne stanowiska! Czym kusi kandydatów? Warto tu pracować? W marcu ZUS w Toruniu ogłosił nowe rekrutacje. To kolejny miesiąc, w którym szuka pracowników na różne stanowiska. Co oferuje? Kusi m.in. "bogatym programem szkoleń" i dopłatami do wypoczynku czy zajęć sportowych z ZFŚS. 📢 Kujawsko-Pomorskie. Jest praca w służbie cywilnej. Sprawdź, ile płacą i kogo szukają! Szukasz pracy w województwie kujawsko-pomorskim? Zobacz aktualne oferty w służbie cywilnej w naszym regionie. Sprawdź, kogo poszukują i na jakie stanowiska! Więcej szczegółów na ten temat znajdziesz w naszej galerii.

📢 W środę przy ulicy Łokietka uroczyście otwarto Toruń Space Labs Rozrasta się toruńskie miasteczko technologiczne przy ulicy Łokietka. Od środy zyskało nowy obiekt. 📢 Blokady rolników w Toruniu i okolicach. Taka jest sytuacja na drogach! Oto nowe zdjęcia Blokada drogi między CHR Plaza a Castoramą w Toruniu miała rozpocząć się w środę o 8 rano i potrwać 48 godzin. Potrwa jednak dużo krócej. 📢 W tych zawodach płacą powyżej 10 tys. złotych. I nie trzeba być kierownikiem czy prezesem Aktualnie najniższe wynagrodzenie na umowie o pracę wynosi 4242 zł brutto. Pracując na umowę o pracę na pełnym etacie nie możemy zarobić mniej. A kolejna podwyżka pensji już 1 lipca 2024 roku. Od tego dnia minimalne wynagrodzenie będzie wynosiło 4300 złotych brutto. A gdzie powinniśmy pracować jak chcemy zarabiać dużo więcej? Zobaczcie, w jakich zawodach zarabia się powyżej 10 tys. złotych.

📢 Ci emeryci nie otrzymają trzynastki! Zmiany w kwotach netto 13. emerytury. Co z limitami? Od kiedy trzynasta emerytura stała się stałym elementem kalendarza emerytalnego, miliony seniorów w Polsce czekają z niecierpliwością na dodatkowe wsparcie finansowe. Jednakże nie dla wszystkich trzynasta emerytura jest gwarantowana, a zmiany w przepisach wprowadzają nowe limity i kryteria. Dowiedz się, kto może być pozbawiony tego dodatkowego świadczenia oraz jakie są progowe kwoty netto! 📢 Ranking armii świata. Na którym miejscu Polska? Co roku na stronie Global Firepower publikowany jest ranking armii świata. Jak na tle największych potęg militarnych wypada Polska, a jak Ukraina? Zobacz jakim potencjałem dysponują największe armie świata 📢 "Tam była umieralnia!" Tak wyglądał koszmar zwierząt w "schronisku" przy ulicy Gagarina w Toruniu Przez ponad pół roku trwał koszmar w "schronisku" prowadzonym przez fundację "Toruńska kocia straż" przy ulicy Gagarina w Toruniu. Znaleziono w nim 37 martwych zwierząt.

📢 Gotyk na dotyk i nieczystości. Czy przez średniowieczny toruński cmentarz popłyną ścieki? Grupa toruńskich przewodników opublikowała petycję skierowaną do ministra kultury, generalnego, wojewódzkiego i miejskiego konserwatora zabytków, oraz prezydenta Torunia i marszałka województwa. Autorzy domagają się m.in. natychmiastowego wstrzymania prac nad budową kolektora sanitarnego, który ma znaleźć się tam, gdzie dziś pracujący przed Bramą Klasztorną archeolodzy odkrywają średniowieczny cmentarz i cenne relikty kompleksu św. Ducha. 📢 Kolejna gorąca impreza w Hex Club Toruń za nami! Zobaczcie zdjęcia Mamy dla Was najnowsze zdjęcia z imprez na starówce! Zobaczcie, co się działo w jednym z najpopularniejszych klubów w mieście. Oto fotorelacja z Hex Club Toruń! 📢 Lewica w trasie. Spotkanie w Toruniu z Włodzimierzem Czarzastym i Adrianem Zandbergiem Na wyborczym spotkaniu Lewicy w Toruniu gościli jej liderzy: Włodzimierz Czarzasty i Adrian Zandberg. Tu był przystanek w akcji "Lewica w trasie".

📢 37 martwych zwierząt w "schronisku" w Toruniu! Żywe udało się odebrać właścicielce Ponad dobę (w poniedziałek i wtorek 18 i 19 marca) trwało wielkie zamieszanie wokół zwierząt będących podopiecznymi fundacji "Toruńska Kocia Straż". Po wejściu do jej siedziby okazało się, że większość była martwych, żywe trafiły do schroniska przy ulicy Przybyszewskiego. 📢 Ważne! SUV-y, które nie ulegają awariom! Takie modele możesz śmiało kupować i jeździć bez obaw Polacy kilka lat temu pokochali SUV-y. Liczba modeli takich samochodów na ulicach gwałtowanie wzrosła. Dużą popularnością te auta cieszą się także na rynku wtórnym. W ostatnich latach trwałość tych samochodów również znacznie wzrosła. Mówią o tym raporty awaryjności przygotowywane przez ADAC, czyli niemiecki automobilklub. Zobacz, które SUV-y są najmniej awaryjne.

📢 Moda na te samochody nie mija. Choć mają swoje lata trzymają się świetnie. One są najmniej awaryjne Starsze samochody wcale nie muszą być jeżdżącymi złomami. Niektóre modele mają 10 i więcej lat i trzymają się świetnie. Warto czasami rozważyć kupno takiego auta tym bardziej że niektóre z modeli całkiem dobrze znoszą upływ czasu. Wiele egzemplarzy jest bardzo dobrze wyposażonych, spełniają też wszelkie normy bezpieczeństwa. I co najważniejsze mimo wciąż rzadko się psują. Świadczy o tym raport niemieckiego Stowarzyszenia Inspekcji Technicznej czyli TUV. Które modele najlepiej znoszą upływający czas? Sprawdź!

📢 Te 10-letnie samochody mało awaryjne i najbardziej godne polecenia. Zobacz najlepsze modele według raportu TUV Traktujesz 10-letnie samochody jak jeżdżący złom i nigdy nie rozważałeś kupna takiego auta? Nie w każdym przypadku masz rację.

Okazuje się, że samochody mające 10 i więcej lat wcale nie muszą być zagrożeniem na drodze. Wiele modeli jest naprawdę w świetnym stanie. Mimo upływu lat, niektóre z nich wciąż są mało awaryjne. Świadczy o tym raport niemieckiego Stowarzyszenia Inspekcji Technicznej czyli TUV. Które modele najlepiej znoszą upływający czas? Sprawdź szczegóły. 📢 Takie auta to skarb. Mają 10 lat i nadal są w świetnej formie. Są prawie bezawaryjne. Oto najlepsze modele według raportu TUV [ZDJĘCIA] Okazuje się, że samochody mające 10 i więcej lat wcale nie muszą być zagrożeniem na drodze. Wiele modeli jest naprawdę w świetnym stanie. Mimo upływu lat, niektóre z nich wciąż są mało awaryjne. Świadczy o tym raport niemieckiego Stowarzyszenia Inspekcji Technicznej, czyli TUV. Które modele najlepiej znoszą upływający czas? Zobacz!

📢 Rolnicy zaostrzają protest. Będą blokady w Toruniu. Mamy szczegółowe mapy utrudnień Zgodnie z zapowiedzią w środę 20 marca rolnicy wrócą do blokowania dróg. Tym razem zwiększą liczbę swoich blokad. Między innymi wrócą do samego Torunia. 📢 Toruń. Na święta pójdziemy na spacer po Bulwarze Filadelfijskim? Wielkimi krokami zbliża się koniec remontu Bulwaru Filadelfijskiego. Zaplanowano go na 29 kwietnia. Miasto właśnie poinformowało, że część Bulwaru dla ruchu pieszego zostanie otwarta szybciej. 📢 Takie objawy cukrzycy pojawiają się po przebudzeniu. Na to musisz zwrócić uwagę Cukrzyca to bardzo podstępna choroba, a jej objawy potrafią być bardzo niejednoznaczne. Często bagatelizujemy je, zrzucając winę na niewystarczający odpoczynek, stres czy braki składników odżywczych. Tymczasem niekontrolowana cukrzyca sieje prawdziwe spusztoszenie w organizmie. Oto objawy choroby, które zauważymy zaraz po przebudzeniu. One powinny wzbudzić naszą czujność!

📢 Za jej oddanie możesz dostać 1000 zł! Krwiodawcy mają więcej dni wolnych, zniżki na autobusy i płacą niższy PIT. Opłaca się oddawać krew Myślisz o tym, żeby zostać dawcą krwi? Chcesz wiedzieć, na jakie przywileje i benefity mogą liczyć krwiodawcy? Wszyscy słyszą o tym, że dawcom krwi przysługuje ekwiwalent za pobraną krew. Mniej znanym faktem jest jednak to, że można dostać dodatkowe 1000 zł. Taka rekompensata pieniężna przysługuje, jeśli dawca oddał krew w ubiegłym roku w odpowiedniej ilości. Kiedy przysługuje rekompensata do 1 tys. zł? Jakie warunki trzeba spełnić, aby dostać dodatkowe 1000 zł? Na co mogą liczyć osoby regularnie oddające krew?

📢 Wojskowa emerytura to jest coś! Tyle zarabiają byli żołnierze. To dużo? Mamy tabelę wyliczeń emerytur dla żołnierzy Kwestię emerytur dla byłych wojskowych wyjaśnia ustawa o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych i ich rodzin. Średnio stawki są zróżnicowane i zależą przede wszystkim od uzyskanego stopnia wojskowego. W galerii tego tekstu przedstawiamy zestawienie najnowszych danych o średnich emeryturach byłych wojskowych. Ile dostają żołnierze zawodowi po przejściu na emeryturę? Warto awansować w strukturach armii?

📢 Te samochody są prawie nowe i borykają się z usterkami. Zobacz, które są najbardziej awaryjne według raportu TUV Kupno samochodu to zawsze wyzwanie. Tak samo przygotowują się do tego Ci, którzy zamierzają kupić auto 10-letnie, jak i ci zainteresowani 3-letnim pojazdem. W jednym i drugim przypadku kierowcy przed zakupem podpierają się różnego rodzaju rankingami awaryjności. Jednym z nich jest coroczny raport TUV, dotyczący awaryjności pojazdów. Raport powstaje co roku na podstawie okresowych badań technicznych pojazdów. Dane, które się pojawiają w zestawieniu, dotyczą okresowych badań technicznych wykonywanych na terenie Niemiec. 📢 Te samochody walczą z usterkami. To najbardziej awaryjne auta w przedziale 2-3 lat Coraz więcej osób decyduje się na kupno samochodu używanego w miarę młodego. Zanim wyda się określoną pulę pieniędzy warto sprawdzić, które auta dość często mają usterki. Nikt nie chce po kupnie samochodu spędzać w warsztacie więcej czasu niż na ulicach. Usterki nie muszą być nawet poważne, by wyraźnie zniechęciły kierowców do danego modelu. Z pomocą może przyjść raport TÜV, który powstaje na podstawie danych zebranych podczas okresowych przeglądów technicznych samochodów osobowych w stacjach kontroli pojazdów na terenie Niemiec.

📢 Piękne panie na imprezach w Hex Club Toruń w październiku. Oto najnowszy przegląd zdjęć! Podczas październikowych imprez w Hex Club Toruń pojawiło się w tym klubie wiele pięknych pań i przystojnych panów. My tym razem postanowiliśmy stworzyć subiektywny przegląd zdjęć kobiet, które szczególnie przyciągnęły naszą uwagę. Sprawdź, co się działo w jednym z najpopularniejszych klubów na toruńskiej starówce. 📢 Wypadek pod Brodnicą na DK 15. Ciężarówka i osobówki zderzyły się w miejscu, gdzie zapada sie jezdnia W Tamie Brodzkiej pod Brodnicą na krajowej "15" doszło do groźnie wyglądającej kolizji. W zderzeniu uczestniczyły dwa auta osobowe i cysterna. Do zdarzenia doszło w miejscu, w którym zapada się jezdnia. Jej poziom znacznie się obniżył, a w nawierzchni wokół rozpadliska pojawiła się kilkucentymetrowa szczelina.

