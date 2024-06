Prasówka 22.06.2024 - wydarzenia dnia, podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 21.06. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Kolekcjonerzy poszukują wyjątkowych antyków. Unikalne przedmioty do kupienia w internecie. Masz je w domu? 22.06.2024”?

Prasówka 22.06: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Kolekcjonerzy poszukują wyjątkowych antyków. Unikalne przedmioty do kupienia w internecie. Masz je w domu? 22.06.2024 Unikalne antyki poszukiwane przez kolekcjonerów mogą zapewnić Wam dużo pieniędzy. Możemy na nich zarobić fortunę. Często nie mamy świadomości, że przedmioty posiadane w domu warte są dużo pieniędzy. Oto unikalne antyki poszukiwane przez kolekcjonerów. Sprawdźcie, za ile możecie je sprzedać!

📢 Kolejna impreza w Labie za nami. Oto, co się tam działo! Zobaczcie kolejne zdjęcia Laba - Przystań Towarzyska to wyróżniające się miejsce na klubowej mapie Torunia. Wszystko za sprawą możliwości spędzania czasu na świeżym powietrzu. Zobaczcie, jak wyglądała ostatnia impreza w jednym z najpopularniejszych klubów w mieście.

📢 Znów śmiertelny wypadek pod Cierpicami na DK 10. Kierowca zginął na miejscu Policjanci pod nadzorem prokuratora wyjaśniają okoliczności wypadku drogowego ze skutkiem śmiertelnym. Do zdarzenia doszło około godziny 17:00 na DK 10 w Cierpicach pod Toruniem. Śmierć na miejscu poniósł kierujący busem marki Toyota.

Prasówka 22.06: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Mecz Euro 2024 Polska - Austria. Tak dopingował Toruń w strefie kibica Mecz Euro 2024 Polska - Austria był wydarzeniem piątku w całym kraju. Nie inaczej było w Toruniu. Część kibiców zdecydowała się oglądać to spotkanie we wspólnym gronie w specjalnej strefie zlokalizowanej w Labie - Przystani Towarzyskiej. Nie zabrakło tam naszego fotoreportera.

📢 Bez tego nie dostaniesz renty wdowiej! Sprawdź nowe kryteria Pierwsze wypłaty nowej renty wdowiej mają być wypłacone jeszcze w tym roku! Emeryci, którzy stracili współmałżonka, będą mogli liczyć na takie wsparcie. Choć będzie to oznaczało uzyskanie tylko części dawnego budżetu domowego, wciąż będzie to korzystniejsze rozwiązanie aniżeli to, jakie zakładają obecne przepisy 📢 Waloryzacja rent i emerytur 2024/2025! Ile dostaną emeryci w 2025 roku? Mamy już wyliczenia! Sprawdź, jaka będzie waloryzacja świadczeń Według najnowszych danych Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wiemy, ile mają wstępnie wynieść przyszłoroczne waloryzacje świadczeń emerytalnych. Sprawdź dokładne wyliczenia przyszłych emerytur!

📢 Opalasz się na balkonie? Uważaj. Możesz zapłacić mandat. Nie tylko za to. Czego nie wolno robić na balkonie? Mieszkanie z balkonem, najlepiej dużym - to marzenie wielu osób. Na balkonie można robić wiele rzeczy. Są jednak takie, które mogą skończyć się mandatem. Dotyczy to chociażby opalania się. Co więc można, a czego nie wolno robić na balkonie?

📢 To koniec wypłaty trzynastej emerytury? Co zamiast niej?! Sprawdź, co jest proponowane Jedną z głównych zapowiedzi obecnej koalicji rządzącej było hasło jasno mówiące, że "nic co zostało dane, nie zostanie zabrane". Nie oznacza to jednak, że nic się nie zmieni w zakresie wypłacanych świadczeń. W 2024 roku ustalono, że trzynaste oraz czternaste emerytury będą wypłacone. Jednak nie jest takie pewne, cyz to nie zmieni się w przyszłych latach. O potencjalnym, rozważanym rozwiązaniu opowiedział poseł Trzeciej Drogi, Ryszard Petru. 📢 Waloryzacja emerytur w lipcu. Komu wzrosną świadczenia? Lipiec jest jednym z najlepszych miesięcy do przejścia na emeryturę. Wszystko przez waloryzacje kapitału, którą ZUS przeprowadza w czerwcu. Osoby, które kwalifikują się do emerytury i przejdą na nią w lipcu mogą dostać nawet kilkaset złotych więcej od tych, którzy przeszli na emeryturę w pierwszej połowie roku.

📢 Takie tanie domy do remontu można kupić w regionie kujawsko-pomorskim. Zobacz, czy są warte swojej ceny! Zobaczcie nasz kolejny przegląd ogłoszeń z portalu OtoDom.pl, w którym opisujemy najtańsze domy do kupienia w regionie kujawsko-pomorskim. Niektóre z tych nieruchomości wymagają kompleksowego remontu, inne zaś jedynie niewielkich prac. Czy to się opłaca? Musicie to rozstrzygnąć sami! Więcej w naszej galerii.

📢 Od 1 lipca tysiące Polaków mogą liczyć na podwyżkę pensji od 700 do 1000 złotych. Sprawdź czy jesteś w tej grupie! Jeżeli jesteś w tej grupie pracowników, to od 1 lipca 2024 roku możesz się spodziewać podwyżki 700 złotych! Sprawdź czy znajdujesz się w tej grupie! 📢 Nawet 200 tysięcy seniorów otrzyma podwyżkę emerytury? To przez niesprawiedliwie zmniejszone emerytury! Dla kogo dodatkowe 1200 złotych? Trybunał Konstytucyjny we wtorek wydał wyrok w sprawie emerytur. Uznał, że pomniejszenie kapitału u osób na wcześniejszej emeryturze było niezgodne z prawem! Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pracuje teraz nad rozwiązaniem i regulacją prawną, która ma naprawić problem!

📢 Emerytura w lipcu 2024. To świadczenie emerytalne będzie wyższe! Sprawdź wyliczenia w tabeli i ile wyniesie Twoja emerytura po waloryzacji! Lipcowa waloryzacja emerytur jest szczególna ze względu na jej wysokość. Docenią to osoby, które właśnie w lipcu zdecydują się przejść na emeryturę. Po czerwcowemu zwaloryzowaniu kapitału emerytalnego zyskają oni nawet kilkaset złotych więcej niż gdyby na emeryturę przeszli dwa miesiące wcześniej! Sprawdź już teraz, ile może wynieść lipcowa emerytura! 📢 Emerytury w Polsce 2024. Też tyle dostajesz? Sprawdź wyliczenia! Według najnowszych doniesień Zakładu Ubezpieczeń Społecznych renta i emerytura w Polsce przeciętnie wynosi 3516,95 zł brutto - takie są przynajmniej dane za pierwszy kwartał 2024 roku! W porównaniu do danych z zeszłego roku mowa tu więc o wzrośnie aż o 16 procent! 📢 Zasiłek pielęgnacyjny 2024. Kto może go otrzymać? Jak uzyskać orzeczenie o niepełnosprawności? Zasiłek pielęgnacyjny to obecnie ponad 215 złotych miesięcznie. Kto może o niego się ubiegać i jak długo można otrzymywać świadczenie? Sprawdź, gdzie złożyć odpowiedni wniosek.

📢 Ile wyniesie 14.emerytura 2024. Te kwoty trafią na konta seniorów! Tak wyglądają tabele wyliczeń W tym roku seniorzy także mogą liczyć na 14.emeryturę. Trafi ona do zainteresowanych we wrześniu. Podstawą do wypłaty będzie wysokość tegorocznej emerytury minimalnej, która wzrosła do 1780,96 zł brutto. 📢 Taka waloryzacja emerytur w czerwcu 2024. O ile wyższe będzie świadczenie emerytalne? Zobacz tabele i wyliczenia kwot! Osoby, które zamierzają przejść na emeryturę zastanawiają się w jakim miesiącu najlepiej to zrobić. Idealnym do tego czasem jest druga połowa roku, po waloryzacji kapitału, którą ZUS przeprowadza w czerwcu. Świadczenie może być wyższe nawet o kilkaset złotych. 📢 Dodatek pielęgnacyjny trafi do wszystkich emerytów? O tyle mogą wzrosnąć świadczenia emerytalne Dodatek pielęgnacyjny przyznawany jest po spełnieniu co najmniej jednego z kilku warunków. Dodatkowe świadczenie emerytalne przyznawane jest automatycznie lub po złożeniu wniosku w ZUS. Okazuje się, że już niebawem dodatkowe pieniądze mogłyby trafić do wszystkich emerytów. Sprawdziliśmy, o ile mogłyby wzrosnąć emerytury milionów Polaków dzięki dodatkowi pielęgnacyjnemu.

📢 Taki będzie zwrot podatku 2024 dla emerytów. Wielu seniorów jeszcze czeka na przelew - wyliczenia Do 30 kwietnia 2024 roku można było składać zeznania podatkowe za 2023 rok. Wielu seniorów, którzy złożyli wniosek w ostatnim terminie, nadal czeka na przelew od ZUS. Zobaczcie, na jakie pieniądze mogą liczyć emeryci. Taki będzie zwrot podatku za 2023 rok. 📢 Tyle będziemy płacić za prąd od 1 lipca 2024 roku. Oto najnowsze stawki Od 1 lipca 2024 roku przestaje obowiązywać tarcza, która pozwalała na zamrożenie naszych rachunków za prąd. Jeśli zmieściliśmy się w limicie ustalonym przez rząd korzystaliśmy z niższych cen za energię elektryczną. Wraz z końcem czerwca tarcza ta przestaje obowiązywać. Co będzie dalej? Ile teraz będziemy płacić za energię elektryczną? Sprawdźcie.

📢 Iga Świątek - tak mieszka i żyje na co dzień mistrzyni Rolanda Garrosa. O czarnym kocie, ukulele i ulubionym serialu Tak mieszka i żyje na co dzień Iga Świątek, najlepsza tenisistka świata. W sobotę czerwca już po raz czwarty w karierze wygrała wielkoszlemowy turniej w Paryżu na kortach Rolanda Garrosa. Czy Iga Świątek ma chłopaka? Co studiuje Iga Świątek? Co polska tenisistka robi w wolnym czasie? Poznajcie lepiej naszą najlepszą tenisistkę świata. Taka jest Iga Świątek prywatnie!

📢 Modne paznokcie na lato - zobacz pomysły i wzory w kolorze Peach Fuzz. To najmodniejszy manicure w 2024 roku [22.06.2024] Modne paznokcie na lato - pomysły, wzory, inspiracje. Mamy propozycje modnego manicure na wakacje 2024. Co będzie modne w stylizacji paznokci? Lato to czas eksplozji barw, jednak wciąż dominują naturalne paznokcie, minimalistyczny i elegancki manicure. Trendy na lato to manicure w kolorze Peach Fuzz - ten kolor roku Pantone to bardzo delikatny, brzoskwiniowy, pastelowy odcień. Sprawdź, jak się prezentuje się Peach Fuzz na paznokciach. Zobacz najmodniejsze paznokcie na lato - takie pomysły na maj mają stylistki paznokci i salony kosmetyczne. 📢 Dzięki temu trikowi pomidor obrodzi. Podlej tym nawozem krzaki pomidora, a będziesz mieć mnóstwo pomidorów [22.06.2024] Pomidor to smaczne i bardzo zdrowe warzywo. To wielka satysfakcja móc zjeść pomidorki, które sami wyhodowaliśmy w swoim ogródku czy na balkonie. Pomidory, by dobrze rosły i miały dużo owoców, trzeba regularnie podlewać i nawozić. Mamy prosty trik, który sprawi, że pomidory będą lepiej wchłaniać składniki mineralne, a dzięki temu krzaczki będą się uginać od pomidorów.

📢 Tak mieszkają Sebastian Karpiel-Bułecka i Paulina Krupińska. To nowoczesna willa z podhalańskimi elementami Sebastian Karpiel-Bułecka i Paulina Krupińska to niezwykle popularna para polskiego showbiznesu. Mieszkają w pięknym domu w Zakopanem i od czasu do czasu pokazują w mediach społecznościowych, jak wyglądają jego wnętrza. Zajrzyjcie do naszej galerii i zobaczcie, jak mieszkają Paulina Krupińska i Sebastian Karpiel-Bułecka. 📢 Fryzury, które odejmą Ci lat - inspiracje, zdjęcia. Takie fryzury są idealne dla kobiet po 50 Zmiana fryzury to często nie łatwa decyzja. Niby chcemy coś zmienić w wyglądzie ale boimy się efektu i reakcji innych. Zanim zdecydujemy się na zmianę warto poszukać fryzury, która nam się spodoba, ale co ważniejsze będzie nam pasowała. Jeśli wybierzemy uczesanie, które nie pasuje do kształtu naszej głowy osiągniemy efekt odwrotny od zamierzonego, zamiast odjąć sobie lat i poprawić wygląd, dodamy i pogorszymy. Mamy dla Was kilka rad jak dobrze wybrać fryzurę. Zobaczcie.

📢 Uczniowie na piątkę, a nawet na 5,51. Oto najlepsza klasa w Toruniu Klasa 4b ze Szkoły Podstawowej nr 5 im. Romualda Traugutta to najlepsza klasa w mieście, przynajmniej jeśli chodzi o liczby i uzyskaną średnią. 27 uczniów "piątki" może się pochwalić klasową średnią wynoszącą dokładnie 5,51. 📢 Toruń. Koniec roku szkolnego w Niepublicznym Liceum Sztuk Plastycznych W piątek (21.06) uczniowie i nauczyciele Niepublicznego Liceum Sztuk Plastycznych uroczyście zakończyli rok szkolny. To wyjątkowa w mieście szkoła, kształcąca w zawodzie plastyka, bezpłatna i z uprawnieniami szkoły publicznej. 📢 To urządzenie pożera więcej prądu niż lodówka, pralka czy telewizor! Sprawdź, co zużywa teraz najwięcej prądu w domu Rachunki za prąd w Polsce rosną - ich wysokość może naprawdę zaskoczyć! Wiele osób stara się oszczędzać prąd. Warto wiedzieć, które urządzenia zużywają najwięcej prądu w domu, aby obniżyć opłaty i zmniejszyć rachunki za prąd. Co teraz zużywa najwięcej energii w domu? Jedno urządzenie pożera więcej prądu niż pralka, lodówka czy telewizor! Zobacz, które urządzenia pobierają teraz najwięcej energii elektrycznej.

📢 Szwajcarska willa Jana Kulczyka. Ściany ze złota, podziemne jezioro i teatr - zdjęcia Spa, teatr, sauna himalajska i widok na góry. Szwajcarska willa Jana Kulczyka warta jest ponad 700 milionów złotych! Nie żartujemy! Rezydencja ma siedem pięter, w tym... jezioro w piwnicy. Mamy zdjęcia! Zobaczcie wnętrza posiadłości Jana Kulczyka. 📢 Wyrównanie i podwyżka od ZUS dla emerytów - nawet 1200 zł więcej! Te osoby mogą liczyć na spłatę Będą kolejne dodatkowe pieniądze dla emerytów w 2024 roku? Na wyroku Trybunału Konstytucyjnego mogłoby skorzystać kilkaset tysięcy emerytów. Mowa o osobach, które złożyły wniosek o wcześniejszą emeryturę przed 1 stycznia 2013 roku, a prawo do emerytury powszechnej nabyły po 2012 roku. Jak podaje ZUS, miesięczna podwyżka świadczenia wyniosłaby nawet ok. 1200 zł! 📢 Wczesne objawy choroby Alzheimera. Nie pomyl ich ze zwykłym starzeniem Choroba Alzheimera to postępujące schorzenie, które prowadzi do stopniowej utraty pamięci oraz innych funkcji poznawczych. Odpowiada za 50-70 procent przypadków demencji. Wczesne rozpoznanie objawów może mieć istotny wpływ na skuteczne zarządzanie leczeniem i spowolnienie jej postępu. Z tego artykułu dowiesz się, jakie są czynniki ryzyka oraz jakie są wczesne objawy choroby Alzheimera. Piszemy również jak można ją spowalniać.

📢 Czternasta emerytura 2024 - tabela netto. Oto oficjalne wyliczenia ZUS - tyle dostaniesz na konto We wrześniu 2024 roku na konta emerytów trafi czternasta emerytura. Rząd podjął już decyzję co do wysokości tego świadczenia. Poprosiliśmy bydgoski oddział Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o wyliczenie kwot, które po wakacjach trafią na konta emerytów. W tabelach zamieszczamy wyliczenia netto czternastek. Nie każdy dostanie pełną kwotę świadczenia - sprawdź, ile możesz otrzymać.

📢 Te znaki zodiaku czekają duże pieniądze. Oto horoskop na lato 2024 roku Jedni traktują horoskopy z przymrużeniem oka, inni uważają, że kryje się w nich ziarno prawdy. Horoskopy to przepowiednie rodem ze starożytnego Babilonu. Życie niektórych osób może się znacząco odmienić już tego lata. To właśnie te znaki zodiaku mają szansę na sporą kasę. Może i ciebie czekają wielkie pieniądze? Zobacz teraz, co tobie wróżą gwiazdy.

📢 Modne krótkie fryzury damskie na wiosnę i lato. Taka fryzura odmładza i jest łatwa do układania Modna fryzura potrafi odmienić twarz kobiety. Warto poeksperymentować i postawić na nowe trendy. Styliści przedstawiają najmodniejsze kobiece fryzury na wiosnę oraz nadchodzące lato 2024. Krótkie lub półdługie włosy to teraz hity w branży fryzjerskiej. Takie uczesania są bardzo kobiece, nie wymagają czasochłonnych zabiegów stylizacyjnych, a w dodatku sprawiają, ze twarz wygląda młodo i świeżo. Zobacz najmodniejsze fryzury damskie na wiosnę i lato 2024. 📢 Waloryzacja emerytur w lipcu 2024. Takie będą rekordowe zmiany po przeliczeniu - mamy wyliczenia Wiele osób zastanawia się, czy teraz jest dobry moment na przejście na emeryturę. Nic dziwnego, biorąc pod uwagę, że 1 czerwca Zakład Ubezpieczeń Społecznych przeprowadzi waloryzację kapitału zgromadzonego na kontach. Prognozy wskazują, że tegoroczna waloryzacja może być rekordowa.

📢 Te auta mają swoje lata i ciągle nie zawodzą na drodze. Zobacz, które ponad 10-letnie samochody są najmniej awaryjne Wiele samochodów, które mają ponad 10 lat wciąż jest w bardzo dobrym stanie technicznym. Są marki, które starzeją się wolniej i cały czas są mało awaryjne. To dobry znak dla kierowców. O tym, że tak jest świadczy chociażby przeprowadzony raport niemieckiego Stowarzyszenia Inspekcji Technicznej, czyli TUV. Zobacz, które samochody najlepiej znoszą upływ czasu i są najmniej awaryjne.

📢 Walcz z niską emeryturą! Sprawdź, czy możesz uzyskać ponowne przeliczenie świadczenia emerytalnego! Przeliczanie wysokości należnej emerytury jest bardzo istotnym procesem - na podstawie tych wyliczeń z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych są wypłacane potem świadczenia emerytalne. W przypadku niektórych osób możliwe jest ponowne przeliczenie emerytury - kto i kiedy może się o to starać? Co jeśli po przeliczeniu świadczenie będzie niższe?

📢 Dodatkowe pieniądze dla emerytów: nadejdzie druga waloryzacja emerytur w 2024 roku? Wszystko przez wzrost cen i inflacji! Nadchodzi odmrożenie cen prądu, gazu oraz ciepła. W ramach przeciwdziałania temu rząd może realnie poprawić sytuację seniorów. Będzie to możliwe, jeśli faktycznie zostanie wprowadzona druga waloryzacja rent i emerytur. To będzie możliwe, jeśli inflacja będzie powyżej 5 procent w pierwszym półroczu tego roku. To też byłoby równoznaczne z podwyżką wypłaty 14. emerytury. 📢 Renta wdowia w modelu kroczącym jest opóźniona. Niepokojące zmiany przepisach! Zobacz najnowsze plany W planowanych zmianach w ustawie przyznana renta wdowia będzie nie w pełnej wysokości. Okazuje się, że planowane uzyskanie 50 procent świadczenia będzie następować stopniowo. Na samym początku wdowa lub wdowiec otrzymają zaledwie 15 procent! Oto szczegóły zmian planowanych przez Sejm!

📢 300+ złotych bez względu na wiek. Komu przysługuje dodatek pielęgnacyjny 2024? Zobacz! Dodatek pielęgnacyjny to ponad 300 złotych. ZUS wypłaca świadczenie w dwóch przypadkach. Jakich? Co trzeba zrobić, by pieniądze trafiały na konto? Sprawdź! 📢 Niezwykła moda z czasów PRL. Takie niesamowite rzeczy nosiły dziewczyny! Moda wraca? Sprawdź! Z czasów PRL wspomina się głównie kolejki do sklepów i brak podstawowych produktów, ale w latach 70. było nieco inaczej. Ta dekada przybliżyła nas nieco do Zachodu. Na przykład w modzie. Polki pragnęły ubierać się dobrze i nowocześnie. Chęć zdobycia czegoś modnego była tak silna, że czasem... rozbierano z ubrań manekiny sklepowe. Zobacz, co nosiły dziewczyny! Mamy dla was archiwalne zdjęcia.

📢 Ważne informacje z ZUS! Czy już je dostałeś? Sprawdź, czego dotyczą ZUS, czyli Zakład Ubezpieczeń Społecznych rozpoczął już wysyłkę aż ponad 8 milionów listów do emerytów i rencistów. W całej Polsce możecie spodziewać się kopert z dwiema bardzo istotnymi informacjami. Co w nich znajdziecie?

📢 Ogromna waloryzacja emerytur w czerwcu 2024! To nawet kilkaset złotych miesięcznie więcej! Kto skorzysta? [21.06.2024] Coroczna waloryzacja kapitału emerytalnego jest tuż-tuż! W tym roku ma być ona niezwykle wysoka i objąć powinna około 300 tys. osób! W przypadku wielu przyszłych emerytów mowa o podwyżce potencjalnych świadczeń nawet o kilkaset tysięcy złotych. Kto i na jakich zasadach skorzysta z corocznej waloryzacji kapitału emerytalnego? Czy Ty też na tym zyskasz? Sprawdź! 📢 Czerwcowa waloryzacja emerytur 2024. Świadczenie będzie wyższe nawet o kilkaset złotych. Zobacz tabelę wyliczeń Kiedy najlepiej przejść na emeryturę? Zdecydowanie w drugiej połowie roku po waloryzacji kapitału, którą ZUS przeprowadza w czerwcu. Świadczenie może być wyższe nawet o kilkaset złotych. 📢 Dodatkowe 258 złotych miesięcznie do emerytury. Co trzeba zrobić, by otrzymać te pieniądze? Wyjaśniamy! Ponad sto tysięcy emerytów może liczyć na specjalny dodatek w wysokości 258 złotych miesięcznie. Taka kwota wypłacana jest po tegorocznej waloryzacji. Kto ma prawo do tych pieniędzy i jak ubiegać się o specjalny dodatek?

📢 Jak próbują oszukać komornika? Oto popularne sposoby i sztuczki. Tak to robią Polacy! Dłużnicy wciąż sporo ryzykują Jak Polacy oszukują komorników? Poznajcie najpopularniejsze sposoby i sztuczki wykorzystywane przez osoby ścigane przez komornika. Aby go przechytrzyć, dłużnicy zdolni są prawie do wszystkiego. Jakie mają metody? Na papierze zarabiają minimalną krajową, pracują na czarno lub przepisują majątki na bliskich. "To najgorszy sposób postępowania" - ostrzega Krajowa Rada Komornicza. Jakie mają metody, aby ukryć swój majątek i uniknąć płacenia? Jakie są najpopularniejsze sposoby i sztuczki, których ludzie chwytają się, by oszukać komornika? Sprawdźcie!

📢 Rok szkolny 2023/2024 zakończony! Zobacz, jak żegnano go w SP nr 4 w Toruniu Na tę chwilę uczniowie czekali od dawna. W piątek, 21 czerwca w szkołach zabrzmiał ostatni dzwonek, a dzieci i młodzież wyruszyli na wakacje. Do szkół wrócą dopiero 2 września.

📢 Rozpoznajesz tego człowieka? Szuka go toruńska policja Policjanci z komisariatu na Rubinkowie prowadzą sprawę dotyczącą uszkodzenia platformy dla osób z niepełnosprawnościami w przejściu pod Szosą Lubicką. W oko obiektywu zainstalowanej tam kamery wpadł człowiek, który ma związek z tym wydarzeniem. 📢 Soda oczyszczona - poznaj 10 sprytnych trików na wykorzystanie jej w ogrodzie Soda oczyszczona to niezwykle wszechstronny produkt, który znajdzie zastosowanie nie tylko w kuchni, ale także w ogrodzie. Zapraszamy do obejrzenia naszej galerii zdjęć, gdzie znajdziesz 10 szczegółowych informacji i inspiracji na temat jej zastosowania w praktyce! Dzięki tym sposobom Twój ogród będzie zadbany i wolny od szkodników. 📢 Tyle seniorzy dostaną na konto - tabele wyliczeń. Waloryzacja emerytur w 2025 roku W 2025 roku emeryci mogą spodziewać się znacznie skromniejszych podwyżek swoich świadczeń niż to miało miejsce w latach ubiegłych. Najnowsze prognozy i analizy ekonomiczne rysują niezbyt optymistyczny obraz przyszłorocznej waloryzacji emerytur. W tym artykule przyglądamy się, jakie zmiany czekają seniorów oraz jak wpłyną one na ich portfele. Wyliczenia kwot emerytur po waloryzacji w 2025 r. znajdziesz w galerii artykułu.

📢 Niedoczynność tarczycy, nadczynności Hashimoto - objawy, przyczyny. Co można jeść przy chorej tarczycy? Dieta problemów z tarczycą Jednym z największych, a jednocześnie najważniejszych gruczołów jest tarczyca. Znajduje się ona w przedniej części szyi, odpowiada za prawidłowe wydzielanie kluczowych hormonów. Jednocześnie chora tarczyca, zależnie od rodzaju problemów, może prowadzić do depresji, zaburzenia pamięci i koncentracji, niepłodności, chorób serca, przyrostu masy ciała i wielu licznych zmian. Po czym poznać, że ma się problemy z tarczycą? Jakie są rodzaje problemów z tarczycą? Jaka dieta przy niedoczynności lub nadczynności tarczycy? Jak radzić sobie z Hashimoto? Sprawdź, na co trzeba zwrócić uwagę!

📢 Dostaniesz 5500 zł jeżeli jesteś z tego rocznika! Pieniądze już trafiają na wasze konto 21.06.2024 Nie wszyscy zdają sobie sprawę z tego, że 13 i wprowadzona ostatnio na stałe 14 emerytura, to nie jedyne dodatkowe świadczenia, które przysługuje seniorom. ZUS może wypłacić ekstra nawet ponad 5500 zł. Należy spełnić zaledwie jeden warunek.

📢 Emeryci dostaną nawet 400 zł zwrotu podatku z 13. i 14. emerytury! Sprawdź, kiedy wypłaty na konta seniorów 21.06.2024 Kiedy ruszy okres rozliczeń PIT za 2023 rok, ZUS automatycznie wypłaci emerytom zwrot zaliczki pobranej na poczet podatku dochodowego od 13. i 14. emerytury! Kto może się spodziewać zwrotu nawet do 400 złotych? Szczegóły w naszym artykule. 📢 Zbliża się wypłata 14. emerytury. Ile i kiedy emeryci dostaną "czternastkę" na swoje konto? [TABELA WYLICZEŃ] 21.06.2024 emerytura to dodatkowe świadczenie pieniężne wypłacane raz w roku. Trafia ono do emerytów, a także rencistów i wszystkich osób, które mają prawo do jednego ze świadczeń długoterminowych. Ile wyniesie ”czternastka” w 2024 roku oraz kiedy będzie wypłacona?

📢 Te gwiazdy wystąpią latem 2024 w Kujawsko-Pomorskiem. Zobacz gdzie i kiedy będą darmowe plenerowe koncerty Patrycja Markowska, Ania Wyszkoni, Dawid Kwiatkowski, PEJA i Dżem - to tylko część artystów, którzy wystąpią latem w Kujawsko-Pomorskiem podczas otwartych, darmowych imprez. Zobacz gdzie i kiedy będą bezpłatne koncerty plenerowe w regionie.

📢 Nowe ostrzeżenia GIS i GIF. Te produkty wycofano ze sklepów: Biedronka, Lidl, Auchan, Kaufland, Aldi, Netto, Żabka, POLOmarket 21.06.2024 Nowe ostrzeżenie GIS, aktualne na dzień 21.06.2024! Oto lista produktów, które zostały wycofanych przez sklepy sieci: Biedronka, Lidl, Netto, Kaufland, POLOmarket, Auchan. Sprawdź nowe ostrzeżenie sanepidu. Lista została ostatnio powiększona o nowe produkty i przedmioty. Oto szkodliwe rzeczy, które muszą usunąć ze swoich półek sklepy zgodnie z decyzją, które wydał Główny Inspektor Sanitarny oraz Główny Inspektorat Farmaceutyczny. Sprawdź listę! 📢 Masz to na banknocie? Możesz być bogaty! Oto najdroższe i najbardziej poszukiwane pieniądze. Sprawdź na co zwrócić uwagę! 21.06.2024 Banknot, który posiadasz w portfelu, może być wart nawet kilka tysięcy złotych. Najważniejszy jest numer seryjny, jeśli jest nietypowy, to kolekcjonerzy mogą szczodrze sypnąć groszem. Banknoty, którymi płacimy na co dzień, mogą mieć o wiele większą wartość niż nam się wydaje. Nie ma tu znaczenia czy jest to nominał 10zł czy też 200 zł. Oto najdroższe i najbardziej wartościowe banknoty obiegowe. Sprawdź, bo może masz je w portfelu!

📢 To koniec 800 plus! Tym rodzicom odebrane zostanie świadczenie rodzinne. Oto kiedy nie dostaniesz pieniędzy na dziecko? Sprawdź! 21.06.2024 Tym rodzicom zostanie odebrane świadczenie rodzinne 800 plus. W Polsce rodzice mogą liczyć na szereg form wsparcia finansowego. Świadczenie to, ma na celu poprawić sytuację materialną rodzin. Rodzice dziecka mogą liczyć np. na becikowe, kosiniakowe czy też zasiłek wychowawczy. Świadczenie nie należy się jednak wszystkim. Sprawdź, komu może zostać odebrane 800 plus!

📢 Rzadkie monety z PRL poszukiwane przez kolekcjonerów. Sprawdź, które są najdroższe i ile można za nie zarobić! 21.06.2024 Stare, rzadkie i najcenniejsze monety z PRL. Pieniądze z tego okresu, są teraz warte nawet kilkaset razy więcej, niż w dniu ich pojawienia się na rynku. Najczęściej poszukiwane monety przez kolekcjonerów są bardzo rzadkie i mają długą historię. Wartość kolekcjonerska niektórych pieniędzy robi ogromne wrażenie. Jakie numizmaty są teraz najcenniejsze? Aukcje z monetami z PRL z roku na rok biją kolejne rekordy popularności. Za te monety kolekcjonerzy są w stanie zapłacić krocie! Sprawdź koniecznie, bo może masz je w domu!

📢 Te przedmioty z PRL mogą być warte fortunę! Pralka Frania, stare żelazka, pamiątki z PRL. Sprawdź, czego szukają kolekcjonerzy! 21.06.2024 Przedmioty z PRL cieszą się rosnącą popularnością wśród Polaków. Wiele osób z sentymentem lubi wracać do czasów PRL, a szczególnie do przedmiotów, którymi w ówczesnym czasie się posługiwaliśmy. Mają one swój niepowtarzalny charakter, ogromną jakość wykonania, a obecnie mogą również osiągać naprawdę zawrotne ceny. Przedmioty z PRL mogą stanowić wartość dodaną dla naszego domu czy mieszkania, będąc interesującym dodatkiem. Za jaką cenę można na portalach aukcyjnych znaleźć stare przedmioty z PRL? Sprawdźcie, jakie przedmioty z czasów PRL są poszukiwane przez kolekcjonerów. 📢 Tak żyje Ewa Swoboda. Piękna lekkoatletka na prywatnych zdjęciach. Tatuaże, sukcesy, uśmiech - taka jest Ewa Swoboda 21.06.2024 Ewa Swoboda z pewnością należy do najpopularniejszych polskich sportsmenek. Jej piękny uśmiech i ciało pokryte tatuażami kojarzy wielu kibiców sportu w naszym kraju, a jej spontaniczne reakcje sprawiają, że tym bardziej jest uwielbiana przez fanów. Jak na co dzień żyje Ewa Swoboda? Zobaczcie, jakie zdjęcia Ewa Swoboda publikuje w mediach społecznościowych. Jesteście ciekawi? Zobaczcie prywatne zdjęcia Ewy Swobody.

📢 Oto zarobki w policji w roku 2024. Dokładne stawki co do złotówki - od kursanta po komendanta Na jakie zarobki można liczyć, wstępując do policji? Prezentujemy szczegółowe zarobki funkcjonariuszy - począwszy od kursanta, aż po komendanta. Kliknij w zdjęcie i sprawdź szczegóły. 📢 Weekend w Toruniu. Początek wakacji, Święto Miasta i Noc Muzeów. To jednak nie wszystko! Sprawdźcie naszą rozpiskę! Kolejne dni pełne rozrywki w Grodzie Kopernika. W najbliższy weekend dziać się będzie naprawdę dużo. Oprócz Święta Miasta i Nocy Muzeów, o których już pisaliśmy, w całym mieście odbywać się będzie wiele atrakcji dla młodszych i starszych. W planie spacery, wernisaże, koncerty i wiele, wiele innych. Co przygotowały toruńskie miejsca kultury? Sprawdźcie nasz harmonogram i wybierzcie dla siebie to, co najciekawsze.

📢 Niezręczna sytuacja na sesji absolutoryjnej Rady Miasta Torunia Jak zawsze w czerwcu radni głosowali w sprawie wotum zaufania i absolutorium dla prezydenta Torunia. Sytuacja była jednak bardzo nietypowa, wręcz niezręczna. Oceniany był urzędujący od nieco ponad miesiąca prezydent Paweł Gulewski, ale w gruncie rzeczy ocena dotyczyła ubiegłorocznych dokonań Michała Zaleskiego. 📢 Plaże wokół Torunia. Inauguracja sezonu letniego. Co szykuje się na rozpoczęcie wakacji? Wakacje czas zacząć. W okresie letnim torunianie bardzo często wybierają się do Zalesia, Józefowa, Kamionek i Mirakowa, by zyskać trochę ochłody w upalne dni. Co przygotowano z tej okazji na dwóch podtoruńskich plażach? Czy są już gotowe do sezonu? 📢 Ulga dla seniorów 2024. Te panie 60 plus i ci panowie 65 plus nie muszą płacić podatku dochodowego Kobiety i mężczyźni, jeśli są w wieku emerytalnym, ale nie pobierają świadczenia od państwa, tylko nadal pracują - ich dochody są zwolnione z podatku dochodowego. Oto zasady ulgi dla seniorów.

📢 Emerytury stażowe 2024 - przykładowa tabela wyliczeń. Tak mogą wyglądać nowe "stażówki" Nowe przepisy dotyczące emerytur w Polsce, które weszły w życie w 2024 roku, to istotna modyfikacja w systemie emerytalnym. Zmiany te dotykają przede wszystkim kwestii emerytur pomostowych oraz wprowadzenia emerytur stażowych, co jest tematem szeroko dyskutowanym. Mówi się o nich jako o możliwości wcześniejszego przejścia na emeryturę dla osób spełniających określone warunki. 📢 Tak się bawi Toruń w Hex Clubie! Mamy najnowsze zdjęcia z imprez Działo się ostatnio w Hex Club Toruń. Mamy dla Was kolejne gorące zdjęcia z imprez w jednym z najpopularniejszych klubów na toruńskiej starówce. Zobaczcie sami! 📢 Wypadek w gminie Stolno. Trzy osoby poszkodowane! Zdjęcia Na drodze krajowej nr 91 w Małym Czystem doszło do wypadku samochodowego z udziałem trzech pojazdów. Dwie osoby zostały poszkodowane.

📢 Dodatek 550 zł otrzymywany bez względu na wiek! Musisz się śpieszyć, czas jest ograniczony. Sprawdź szczegóły 20.06.2024 Tych pieniędzy nie można zignorować. Aby otrzymać dodatkowe pieniądze, należy złożyć jeden prosty wniosek i Zakład Ubezpieczeń Społecznych będzie musiał wypłacić pieniądze. Natomiast czas jest ograniczony. W naszej galerii znajdziesz wszystkie potrzebne informacje dotyczące dodatku w wysokości 550 zł od ZUS. 📢 Toruń. Zmiana koncepcji dla Jaru. Powstanie obiekt z trybuną na ponad 1000 osób Trwa pierwszy etap budowy szkoły podstawowej przy ulicy Grasera na Jarze w Toruniu. Urząd Miasta rozpoczął przymiarki do ciągu dalszego tej inwestycji. 📢 PPK sposobem na znacznie wyższą emeryturę? Dwa miliony Polaków otrzymają rekordowe dodatki do świadczenia! Polski Fundusz Rozwoju (PFR) ogłosił przełomowe informacje, z których cieszyć się będą miliony Polaków. W ramach Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK) ponad 2 miliony uczestników otrzymają rekordowe dodatki do swoich emerytur. To nie tylko istotna pomoc finansowa dla obecnych pracowników, lecz także pewność lepszej przyszłości dla emerytów.

📢 Czternasta emerytura 2024 - mamy wyliczenia netto. Zobacz wyliczenia z ZUS - tyle dostaniesz na konto Już we wrześniu wielu seniorów znajdzie na swoich kontach czternastą emeryturę. Decyzja o wysokości świadczenia została podjęta przez rząd, co jest bardzo ważne dla osób starszych - w szczególności z problemami finansowymi. Każda kwota świadczenia emerytalnego w dobie ostatnich problemów z inflacją jest wyraźnie zbyt niska. Co prawda pomocna jest wyższa waloryzacja emerytur dla seniorów, ale wciąż wydaje się ona niewystarczająca. Dlatego też seniorzy tak liczą na dodatek. Sprawdź, ile wyniesie 14. emerytura w 2024 roku!

📢 Zmiany na handlowej mapie Torunia. Nowy Torimpex, nowa Biedronka. Co jeszcze? Sprawdzamy, co zmieniło się na handlowej mapie Torunia. Otworzył się nowy Torimpex, powstanie też nowa Biedronka. Co jeszcze ze sklepowych nowości?

📢 Toruń. Wisłoterapia z Flisakami. Z nimi jeździ się po Wiśle i obcuje z naturą. Jakie tajemnice skrywają toruńscy flisacy? Załoga „Nowości” wybrała się z wizytą do toruńskich Flisaków, by sprawdzić, jak na co dzień wygląda ich praca. Reporterzy z naszej redakcji doświadczyli nie tylko rzecznego prądu, ale doświadczyli także wisłoterapii. Czym jest to zjawisko? Jak na co dzień wygląda praca na drewnianej łodzi? Opowiedzieli nam o tym Angelika Sawińska i Radek Smużny. 📢 Bulwar Filadelfijski w Toruniu zamknięty dla samochodów. To konieczne, bo przepisy są tu łamane na oczach prezydenta W weekendy Bulwar Filadelfijski między Ślimakiem Getyńskim a ulicą Łazienną będzie dostępny tylko dla pieszych i rowerzystów. Ograniczenia dla samochodów pojawią się też w innych jego rejonach. 📢 Będzie "15 emerytura"? Może dzięki kwocie wolnej. Ile konkretnie zyskają seniorzy w 2024 roku? Oto szczegóły Marcowa waloryzacja świadczeń emerytalnych oznacza poważne i spore podwyżki dla emerytów. Jednak nie tylko samo świadczenie główne uległo zmianie. Już w kwietniu seniorzy będą mogli liczyć na tzw. trzynastki - z kolei w sierpniu w ich ręce trafią "czternaste emerytury". Swego czasu prezydent Duda zapowiadał wprowadzenie również "Piętnastek" - to nie miało miejsca, choć pojawiają się wyliczenia sugerujące, że w praktyce w trakcie roku seniorzy właśnie takie dodatkowe świadczenie otrzymają.

📢 SZOK! 5000 zł dodatków do emerytury. O co można zawnioskować? Jak zdobyć te dodatkowe świadczenia [19.06.2024] Marcowa waloryzacja oznacza bardzo wysoki wzrost świadczeń dla milionów emerytów i rencistów w Polsce. Jednak nie tylko świadczenia wzrosną. Zwiększy się 13. i 14. emerytura, a także 500 plus dla seniorów. Jakie jeszcze podwyżki czekają seniorów? O ile więcej dostaną w 2024 roku?

📢 Nowa szkoła w Toruniu robi wrażenie! Zajrzeliśmy do jej wnętrza i w jej otoczenie Już tylko prace wykończeniowe zostały do wykonania w budynku Szkoły Podstawowej nr 12 wzniesionym przy ulicy Strzałowej w Toruniu. Za miesiąc wyjdą z niej budowlańcy i przygotowania do inauguracji w niej pierwszego roku szkolnego wejdą w ostatnią fazę. 📢 Tak się bawi Toruń w Labie! Zobaczcie, co się działo na ostatniej imprezie Mamy dla Was kolejną fotorelację z imprez w jednym z najpopularniejszych klubów na toruńskiej starówce. Zobaczcie, co się ostatnio działo w Labie! Więcej zdjęć w naszej galerii.

📢 Zmiany w Centrum Szkolenia Artylerii i Uzbrojenia w Toruniu. Komendant z nominacją i awansem Pułkownik Roman Piotrowski objął stanowisko komendanta Centrum Szkolenia Artylerii i Uzbrojenia w Toruniu. Przez ostatnie cztery i pół miesiąca pełnił obowiązki szefa jednostki, którą czekają duże zmiany. 📢 Kawa - przy tych objawach koniecznie zrezygnuj z jej picia. Oto kiedy może zaszkodzić Kawa to popularny napój, który może mieć pozytywny wpływ na nasz organizm. Gorący kubek aromatycznej kawy nie tylko rozgrzewa ale także pobudza. Kawa w naszej kulturze mocno się zakorzeniła i jest świetnym pretekstem do spotkania, rozmowy czy przerwy w pracy. Przy niektórych objawach jednak powinniśmy unikać picia kawy ze względów zdrowotnych. Zobaczcie, kiedy ograniczyć lub całkowicie wyeliminować kawę z diety. 📢 To przynosi nieszczęście w naszym domu. Według przesądów - te rzeczy najszybciej wyrzuć z mieszkania! Dom to nasz azyl, zacisze w którym wypoczywamy, ładujemy akumulatory. To w domu spędzamy radosne chwile i cierpimy z dala od świata. Warto jednak aby atmosfery w domu nic nam nie zakłócało. Dlatego koniecznie wyrzućcie z Waszych mieszkań te przedmioty, które przyciągają pecha.

📢 Psy do adopcji w toruńskim schronisku. Te czworonogi ostatnio trafiły do placówki i czekają na nowy dom Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Toruniu od lat pomaga czworonogom. W palcówce przy ulicy Przybyszewskiego jest bardzo dużo psów, które trafiły tam z rożnego powodu. Wszystkie psy czekają na adopcję i nowy dom. Są pieski małe, duże, rasowe i kundelki. Może ktoś znajdzie tu swojego zwierzęcego przyjaciela? 📢 Limity wypłat gotówki z bankomatów w 2024 roku. Mamy dane z PKO BP, mBank czy Millennium W 2024 roku nadal korzystamy mimo rosnącej popularności płatności bezgotówkowych. Znajomość limitów wypłat z bankomatów oraz ograniczeń dotyczących płatności gotówką może okazać się przydatna w codziennym życiu. Jakie są maksymalne i minimalne kwoty, które można wypłacić z bankomatów popularnych banków? Zobaczcie!

📢 Najpiękniejsze polskie strażaczki! Oto piękne kobiety w straży pożarnej Służba w straży pożarnej to nie tylko domena mężczyzn. Zobaczcie najładniejsze dziewczyny, które biorą udział w akcjach pożarniczych. Wybrane fotografie pochodzą ze fanpage'a "Najpiękniejsze polskie strażaczki". 📢 MISTRZOWIE SMAKU 2024 Zgłoś kandydatów do nagród w wielkim plebiscycie gastronomicznym! Który kucharz gotuje najsmaczniej? Który kelner najsympatyczniej obsługuje klientów? Który barman robi najlepsze drinki? Kto piecze najlepsze ciasta? Gdzie można zjeść najlepsze lody, gdzie warto wybrać się na obiad czy kolację, a gdzie na kawę lub ciasto? Po raz kolejny głosami klientów zostaną przyznane nagrody w plebiscycie Mistrzowie Smaku. NOWOŚĆ! W wielkim finale czekają główne nagrody finansowe w wysokości 20 000 złotych! 📢 Tragiczny wypadek na drodze Toruń - Bydgoszcz. Nie żyje jedna osoba [zdjęcia] Między Toruniem a Bydgoszczą na drodze krajowej numer 10 w miejscowości Emilianowo zderzył się samochód osobowy z ciężarowym.

