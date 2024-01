Prasówka 23.01.2024 - wydarzenia dnia, podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 22.01. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Wojskowa emerytura to jest coś! Tyle zarabiają byli żołnierze. To dużo? Mamy tabelę wyliczeń emerytur dla żołnierzy”?

📢 Ważne! SUV-y, które nie ulegają awariom! Takie modele możesz śmiało kupować i jeździć bez obaw Polacy kilka lat temu pokochali SUV-y. Liczba modeli takich samochodów na ulicach gwałtowanie wzrosła. Dużą popularnością te auta cieszą się także na rynku wtórnym. W ostatnich latach trwałość tych samochodów również znacznie wzrosła. Mówią o tym raporty awaryjności przygotowywane przez ADAC, czyli niemiecki automobilklub. Zobacz, które SUV-y są najmniej awaryjne.

📢 Odgryzł nos kobiecie na ulicy! W Toruniu rusza proces Michała W. Grozi mu do 20 lat więzienia Do 20 lat więzienia grozi Michałowi W., który pobił kobietę na ulicy i odgryzł jej nos. Proces tego 45-letniego mężczyzny ruszy w styczniu w Sądzie Okręgowym w Toruniu.

Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Toruniu od lat działa na rzecz czworonogów. Do schroniska trafiają szczeniaki, małe a także starsze zwierzęta. Każdy z czworonogów czeka na adopcję. Część z nich dość szybko znajduje nowy dom. Inne nawet latami czekają na nowych właścicieli. Zobacz psy, które ostatnio trafiły do toruńskiego schroniska.

📢 Szykuje się bardzo duży zwrot pieniędzy dla emerytów w 2024 roku. Kiedy wypłaty na konta? Emeryci, którzy otrzymują co miesiąc mniej niż 2,5 tysiąca złotych brutto otrzymają zwrot naliczonego podatku PIT od 13. i 14. emerytury. Urząd skarbowy pieniądze wypłaci w lutym 2024 roku. W tabeli przedstawiamy, jakie to będą kwoty. Zobacz. 📢 Ważne zmiany w świadczeniu pielęgnacyjnym w 2024 roku. Jakie? Świadczenie pielęgnacyjne do tej pory przyznawanie było wyłącznie dla wyłącznie osób rezygnujących z pracy zarobkowej w celu opieki nad osobami niepełnosprawnymi. Wielkie zmiany w tym względzie mają jednak wejść już 1 stycznia 2024. Co dokładnie się zmieni? Kto i na jakich zasadach przyznawane będzie świadczenie pielęgnacyjne? 📢 O jaką kwotę wzrośnie emerytura po waloryzacji w 2024 roku? Oto wyliczenia Co czeka emerytów w 2024 roku? To pytanie nurtuje wielu seniorów, którzy skrupulatnie liczą swoje wydatki. Czy wzrośnie im emerytura i o ile? Wygląda na to, że marcu mogą spodziewać się waloryzacji emerytur przeprowadzonej przez ZUS. Okazuje się jednak, że w 2024 roku może dojść do dwóch waloryzacji świadczeń. Świadczą o tym obietnice partii politycznych, które jak się wydaje, niebawem stworzą rząd.

📢 Waloryzacja emerytur 2024. Tyle pieniędzy dostaniesz w styczniu! Wyliczenia brutto i netto na Nowy Rok Styczniowe emerytury będą w 2024 roku wyższe niż te z początku 2023 roku. Stanowią one przedsmak czekającej nas waloryzacji. Ile dostaniemy w styczniu? Jakie stawki będą obowiązywały 1 stycznia 2024 roku? Oto szczegóły! 📢 Zmiany cen energii 2024! Druzgocące wiadomości dla części właścicieli domów Nowe taryfy na sprzedaż energii elektrycznej 2024 zostały zatwierdzone przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. Efekt? Ceny spadną średnio aż o 31 procent, a zamrożenie ma obowiązywał do połowy roku. Problem będą mieli jednak posiadacze domów, którzy postawili na pompy ciepła. Ich obowiązywać będą limity, które okazują się zbyt niskie. Ile zapłacą? Oto szczegóły!

📢 Te SUV-y są warte swojej ceny. Zobacz najmniej awaryjne modele według ADAC! W 2024 rok Polacy wjechali zakochani w SUV-y. Liczba modeli takich samochodów na ulicach z roku na rok jest coraz większa. Ten rodzaj samochodu cieszy się sporą popularnością również na rynku wtórnym. Ceny poszczególnych modeli trzymają się całkiem dobrze. W ostatnich latach trwałość tych samochodów również znacznie wzrosła. Mówią o tym raporty awaryjności przygotowywane przez ADAC, czyli niemiecki automobilklub. Sprawdź, które SUV-y są najmniej awaryjne.

📢 Podwyżki dla seniorów od marca? Wiemy, ile wyniesie ta największa waloryzacja Czy to ostatnie tak duże podwyżki emerytur? W marcu seniorzy mogą liczyć na wzrost świadczeń na poziomie 12,3 procent. Przynajmniej takie wzrosty zakładają rządowe prognozy, na podstawie których powstał projekt ustawy budżetowej na 2024 r. Jeżeli ustawa z takimi zapisami wejdzie w życie, wtedy renciści i emeryci mogą liczyć na takie podwyżki. 📢 Takie promocji nie było dawno! Agencja Mienia Wojskowego wyprzedaje sprzęt i akcesoria. Co kupisz tanio od wojska? Sprawdź! Co ciekawego możemy obecnie kupić ze sklepu internetowego Agencji Mienia Wojskowego? W ofercie znajdziemy wiele ciekawych akcesoriów i gadżetów. Każdy fan militariów z pewnością znajdzie coś dla siebie. Wiele z tych rzeczy nada się także na prezent. Oto szczegóły i zdjęcia!

📢 W krainie PRL-owskiego handlu. Odkrywamy fascynujące zdjęcia sklepów, marketów i targów ze zbiorów NAC Sklepy w czasach PRL-u kojarzą się nam z wieloma aspektami. Dla niektórych stanie w ciągnących się kolejkach, braki towarów na półkach oraz kartki na produkty to historia, do której nie chcą już wracać. Są też tacy, którzy wspominają czasy PRL-u z lekkim sentymentem, bowiem ówczesna rzeczywistość wiązała się z wieloma wyzwaniami i przygodami. Zobaczcie sami, jak wtedy wyglądały sklepy, targi oraz markety. 📢 500 złotych bonusu finansowego dla tych seniorów w 2024 roku. Sprawdź, czy dostaniesz przelew Wiadomość o rozszerzeniu programu 500+ na emerytów stała się pozytywnym zaskoczeniem dla wielu osób w Polsce. Czy naprawdę seniorzy mogą teraz liczyć na wsparcie finansowe? Oto informacje na temat warunków i procedur uzyskania tego dodatku.

📢 Wiemy, jakie będą podwyżki pensji dla nauczycieli 2024. Znamy terminy! Ile dostaną nauczyciele? [Aktualizacja] Pierwotnie ustawa okołobudżetowa przewidywała znaczący wzrost średniego wynagrodzenia nauczycieli w trwającym już 2024 roku. Jednak prezydenckie weto postawiło tę sprawę w stan niepewności. Pomimo tego jednak zarówno Prezydent, jak i Minister Finansów złożyli odpowiednie, nowe projekty ustawy okołobudżetowej. W treści tych ustaw również uwzględniono podwyżki dla nauczycieli. Ile mają oni dostać? Od kiedy zaczną obowiązywać nowe, ewentualnie uchwalone przepisy? Czy nauczyciele otrzymają wyrównanie za początek roku? 📢 Wyjątkowe stare samochody, które nadal dobrze trzymają się na drogach. Na rynku wtórnym cieszą się wzięciem Nie wszystkie samochody, które mają ponad 10 i więcej lat są w złym stanie technicznym. Wiele z nich całkiem dobrze znosi upływ czasu i nadal służą kierowcom. Sporo modeli jest bardzo dobrze wyposażonych, spełniają też wszelkie normy bezpieczeństwa. I co najważniejsze mimo upływu lat wciąż rzadko się psują. Mówi o tym raport niemieckiego Stowarzyszenia Inspekcji Technicznej czyli TUV. Które modele najlepiej znoszą upływający czas? Sprawdź!

📢 Te choroby wykluczają z powołania do wojska. Takie są aktualne zasady kwalifikacji wojskowej [23.01.2024] Te choroby wykluczą cię z powołania do wojska. W Polsce czynna służba wojskowa nie jest obowiązkowa, ale każdy mężczyzna i tak musi stawić się przed komisją lekarską, podczas której przyznawana jest kategoria wojskowa. Nie wszyscy mogą jednak dołączyć do armii. Wykluczyć nas mogą niektóre choroby przewlekłe i schorzenia. Sprawdź, które choroby sprawią, że nie będziesz mógł wstąpić do wojska. 📢 Duża waloryzacja 13. i 14. emerytury? Emerycie, tyle zyskasz w tym roku na waloryzacji świadczeń! Wszystko wskazuje na to, że to ostatni rok, w którym seniorzy uświadczą tak dużej waloryzacji świadczeń emerytalnych oraz rentowych. Dwucyfrowa waloryzacja szykuje się nam od 1 marca, a dodatkowo zwiększa się 13. i 14. emerytury. Jednak waloryzacja jest tym większa, im większa jest inflacja, więc zapowiadane niższe waloryzacje w przyszłych latach są dobrym sygnałem, bo oznaczają niższą inflację. A ile emeryci zyskają w roku 2024?

📢 Renta Wdowia z Nowymi Limitami! Będzie niższa niż zakładano? Wyliczenia [22.01.2024] Otrzymywanie renty wdowiej jest odpowiedzią na palące potrzeby wsparcia finansowego osób, które straciły współmałżonka. Od dłuższego czasu wskazuje się na to, że obecnie funkcjonujące przepisy są złe i wymagają zmiany. Wciąż jednak klasa polityczna nie doszła w tym miejscu do porozumienia, a mają projekty, które czekają na uchwalenie. I właśnie w ich kontekście zaczęły pojawiać się głosy o tym, że wbrew wcześniejszym zapowiedziom świadczenia te będą jednak o wiele niższe! 📢 Zmiany w szpitalach i przychodniach! Lepiej się przygotuj. Te przepisy będą obowiazywać od 1 lutego 2024 roku! Już od 1 lutego 2024 wchodzą w życie ważne przepisy, które mają usprawnić życie pacjentów. Co więcej, będzie nowa grupa uprawniona do otrzymywania świadczeń poza kolejką. Kto na tym zyska? Dlaczego wprowadzane są te zmiany? Wyjaśniamy!

📢 Emerytura wolna od podatku 2024. Kto nie zapłaci za otrzymane świadczenie? Więcej emerytów zapłaci wyższy podatek! Polscy emeryci muszą mierzyć się ze skutkami niezwykle wysokiej inflacji. W tym roku czeka ich bardzo wysoka waloryzacja emerytur, jednak nie każdy na tym zyska tak dużo, jak mogłoby się wydawać. Tym bardziej, że pod znakiem zapytania stoi wzrost kwoty wolnej od podatku dochodowego. Kto jednak nie zapłaci podatku od emerytury? Czy emeryci zaoszczędza więcej w 2024 roku? 📢 Dodatek gazowy, dodatek węglowy oraz inne dodatki po wyborach. Takie są nowe zasady w 2024 roku [23.01.2024] Ogrzewanie domu może być kosztownym przedsięwzięciem, ale od 1 kwietnia 2024 roku wprowadzone zmiany w Programie Czyste Powietrze mogą wpłynąć na Twoje możliwości uzyskania dopłat. Czy wiesz, że teraz istnieją różne dodatki dostępne dla różnych źródeł energii? Dla kogo dodatek gazowy, dodatek osłonowy, dodatek węglowy oraz inne dodatki?

📢 Tak się ubiera Agata Kornhauser-Duda - zdjęcia, stylizacje. Pierwsza dama śledzi światowe trendy [23.01.2024] Stylizacje Agaty Dudy nie umkną uwadze specjalistów z branży modowej. Pierwsza dama RP zbiera pochwały jeśli chodzi o styl. Mówi się, że ubiera się modnie, z klasą, że śledzi najnowsze, światowe trendy oraz że z powodzeniem można się inspirować, przyglądając się jej kolejnym kreacjom, w tym kolorystyce strojów i dodatkom. Zobacz, jak się ubiera żona prezydenta RP - zdjęcia pokazujemy w naszej galerii niżej. 📢 Absurdalnie wysokie emerytury policjantów? Jest ich więcej niż funkcjonariuszy na czynnej służbie! Wysokie świadczenia emerytalne otrzymuje coraz większa liczba mundurowych. W 2023 roku aż 8 tysięcy policjantów przeszło na emeryturę. To jest też dla nich coraz bardziej opłacalne dzięki rekordowej rewaloryzacji emerytur i rent resortowych. Ta wynosi 12 procent.

📢 Uzdrowiska z czasów PRL-u. Krynica, Ciechocinek, Rabka i inne miejsca na unikalnych zdjęciach NAC. Pamiętacie? Mamy dla Was kolejną porcję unikalnych zdjęć ze zbiorów Narodowego Archiwum Cyfrowego. W naszej galerii prezentujemy znane uzdrowiska z czasów PRL-u. Zobaczycie tam m.in. kadry z uzdrowisk w Ciechocinku, Krynicy czy Połczyna Zdroju. 📢 Mariusz Pudzianowski pokazuje swój dom i ogród - tak mieszka Pudzian! Lubi konie i traktory [23.01.2024] Tak mieszka i żyje na co dzień Mariusz Pudzianowski. Każdy dzień zaczyna od przebieżki, trenuje, a oprócz tego prowadzi biznesy i pomaga w polu. "Brakuje ci tylko rodziny"- komentują fani. Tak mieszka i żyje na co dzień w Białej Rawskiej siłacz i gwiazda KSW Mariusz Pudzianowski. 📢 Takie mają być zasady renty wdowiej 2024. Duże zmiany w obecnych przepisach [23.01.2024] Pomysłodawcy ustawy o zmianie renty rodzinnej dla wdowca lub wdowcy dążą do zapewnienia osobom starszym większego wyboru i lepszych możliwości. Sprawdzamy, co dzieje się w sprawie, o której głośno było przed wyborami parlamentarnymi.

📢 Zarobki i dodatki wojsku w 2024. Oto stawki od szeregowego do generała - będą zmiany! [23.01.2024] Zarobki w polskim wojsku to kwestia złożona, zależna od różnych czynników. Zasadnicza płaca jest uzależniona od posiadanych stopni, a do tego dochodzą różnorodne dodatki i świadczenia. Warto przyjrzeć się, ile można faktycznie zarobić, decydując się na służbę w Wojsku Polskim. 📢 Kolekcjonerzy poszukują wyjątkowych antyków. Unikalne przedmioty do kupienia w internecie. Masz je w domu? [23.01.2024] Unikalne antyki poszukiwane przez kolekcjonerów mogą zapewnić Wam dużo pieniędzy. Możemy na nich zarobić fortunę. Często nie mamy świadomości, że przedmioty posiadane w domu warte są dużo pieniędzy. Oto unikalne antyki poszukiwane przez kolekcjonerów. Sprawdźcie, za ile możecie je sprzedać! 📢 Anna Mucha - zgrabne, długie nogi i kostium kąpielowy. Aktorka pokazuje swoje zmysłowe ciało! [23.01.2024] Anna Mucha zagrała w wielu polskich filmach i serialach, ale widzowie kojarzą ją głównie z roli Magdy w "M jak miłość". Aktorka w tym roku skończyła 43. lata, ale wciąż znajduje się w znakomitej formie. Na Instagramie regularnie publikuje swoje zdjęcia, od których może się zakręcić w głowie. Fani zachwycają się nienaganną figurą aktorki. Zobacz prywatne zdjęcia Anny Muchy!

📢 Oto jak żyje i mieszka Ida Nowakowska wraz z rodziną. Urocze zdjęcia z synkiem i piękne wnętrza [ZDJĘCIA] 22.01.2024 Tak żyje na co dzień Ida Nowakowska wraz z rodziną. Jak mieszkają gwiazdy? Ida i jej mąż, Jack Herndon, mieszkają w jasnym apartamencie w Warszawie. Jedna z popularniejszych prezenterek telewizyjnych ceni sobie prywatność i nie chwali się swoim życiem prywatnym tak często. Są jednak chwile, które chętnie upublicznia i pokazuje jak żyje i mieszka na co dzień. Zobacz jak wygląda życie prywatne Idy Nowakowskiej! Sprawdź zdjęcia w galerii!

📢 Emeryci dostaną zwrot nadpłaconego podatku za 13. i 14. emeryturę. Oto tabela wyliczeń. Seniorzy odzyskają pieniądze 22.01.2024 Emeryci czekający na marcową waloryzację i trzynastą emeryturę mogą liczyć na dodatkową gotówkę. Niektórzy z nich dostaną zwrot nadpłaconego podatku z trzynastej i czternastej emerytury w 2023 roku. Sprawdź tabelę wyliczeń. Kto dostanie dodatkowe pieniądze? Jakie są warunki? Sprawdź szczegóły!

📢 Jak mieszka Cleo? Jak żyje popularna i lubiana piosenkarka? Będziecie w szoku! PRYWATNE ZDJĘCIA Znanej artystki Cleo chyba nie trzeba nikomu przedstawiać. Artystka chętnie dzieli się urywkami ze swojego życia prywatnego za pośrednictwem social mediów. Jak mieszka i żyje Cleo? Zobacz w galerii! 📢 Nie wolno zwolnić pracownika przed emeryturą? Kogo obowiązuje wiek ochronny? Do kiedy? W dzisiejszych czasach wielu pracodawców woli zatrudniać młodych pracowników niż tych doświadczonych. Osoby, które przekroczyły 50. rok życia i zostały zwolnione z pracy często mają duży problem z odnalezieniem się na rynku pracy. Jeszcze gorzej wygląda sytuacja z tymi, którzy zbliżają się do emerytury. Tu jednak z pomocą przychodzą przepisy i tak zwany wiek ochronny. Kiedy pracodawca nie może zwolnić pracownika przed emeryturą?

📢 To dopiero historia! Orient Express, czyli bezpośredni pociąg z Aleksandrowa Kujawskiego do Chin Sto dwadzieścia lat temu toruńska prasa poinformowała, że w kolejowym rozkładzie jazdy na 1904 rok pojawi się luksusowy pociąg z Aleksandrowa Kujawskiego do Mandżurii. Podróż znad Tążyny nad Morze Żółte miała trwać 13 dni i dwie godziny.

📢 Małgorzata Tusk - tak się ubiera. Oto różne stylizacje żony premiera Donalda Tuska Od 45 lat Małgorzata Tusk jest w związku z Donaldem Tuskiem, dziś premierem Polski. Para ma dwoje dzieci, doczekała się wnuków. Jak przez te lata zmieniała się Małgorzata, jaki styl preferuje? Zobaczcie w galerii niżej, jak się ubiera żona premiera. 📢 Sen o zmarłej osobie według sennika - to oznacza. Sny o zmarłych mają szczególne znaczenie Co oznacza sen o zmarłej osobie? Sen o zmarłych i o umieraniu może odzwierciedlać obawy lub aktualny stan psychiczny. Pojawiające się w snach osoby zmarłe mogą mieć ogromne znaczenie. Najczęściej sny o zmarłych są ostrzeżeniem albo zawierają zalecenia, by przemyśleć swoją obecną sytuację. Sny o zmarłych pojawiają się niezwykle często. Co mogą symbolizować? Jakie jest znaczenie snów o zmarłej osobie? Sprawdź to teraz w naszej galerii.

📢 To mówi o Tobie dzień tygodnia urodzenia. Takie masz cechy charakteru według astrologów Data urodzenia potrafi dużo powiedzieć o charakterze. Czy wiesz, że dzień tygodnia, w którym się urodziliśmy, ma duży wpływ na charakter i decyduje o osobowości a także wielu zachowaniach, talentach, słabych i mocnych stronach? Jaki dzień urodzenia, taki charakter. Okazuje się, że data urodzenia determinuje to, jacy jesteśmy. Co mówi o Tobie dzień tygodnia Twojego urodzenia? Sprawdź to teraz w naszej galerii.

📢 Staś i Nel z "W pustyni i w puszczy" (1973). Tak zmienili się aktorzy - Tomasz Mędrzak i Monika Rosca Ekranizacja powieści "W pustyni i w puszczy" w reżyserii Władysława Ślesickiego była hitem filmowym w czasach PRL-u, który po dzień dzisiejszy publiczność chętnie ogląda z sentymentem. Główne role Stasia i Nel przypadły Tomaszowi Mędrzakowi i Monice Rosce. Zobacz, jak zmienili się aktorzy po pięćdziesięciu latach od premiery.

📢 Znakowanie mieszkań - tak złodzieje oznaczają mieszkania, które chcą okraść. Oto sekretne znaki złodziei Jak złodzieje oznaczają mieszkania, które chcą okraść? Warto to wiedzieć, zwłaszcza że w ostatnich latach w Polsce liczba włamań do do domów i mieszkań stale wzrasta. Złodzieje są coraz bardziej pomysłowi i wykorzystują coraz to nowsze patenty. Często zostawiają znaki i zaszyfrowane wiadomości przy nieruchomościach, które planują odwiedzić. Mają również specjalne sposoby, by sprawdzić, czy lokatorzy wyjechali na dłużej. Poznaj teraz sekretne znaki złodziei - tak oznaczają mieszkania, które chcą okraść. 📢 Modne fryzury odmładzające dla kobiet po 40., 50. i 60. Te fryzury odejmą nawet kilkanaście lat Modne fryzury odmładzające. Jakie fryzury są najlepsze po 40., 50. i 60.? Fryzura może zarówno odmłodzić, jak i dodawać lat. Odpowiednio dobrane cięcie i koloryzacja mogą zadziałać odmładzająco lub wręcz przeciwnie - znacznie postarzyć, podkreślić zmarszczki i niedoskonałości. Podpowiadamy, jakie fryzury warto wybrać po 40, 50 i 60. roku życia. Zebraliśmy garść inspiracji. Te uczesania odmładzają nawet o 10 lat! Zobacz teraz w naszej galerii modne fryzury odmładzające.

📢 Alicja Bachleda-Curuś - tak mieszka i żyje na co dzień. Oto wnętrza jej willi w USA Alicja Bachleda-Curuś od dawna już nie mieszka w Polsce. Lata temu aktorka przeniosła się do USA, gdzie rozwijała swoją karierę. Choć ostatecznie Hollywood nie udało jej się podbić, ma na swoim koncie udane role w dużych produkcjach. Prasa rozpisywała się o niej, gdy stała się nową parnerką Colina Farella. Para ma syna Henrego Tadeusza. Na co dzień Alicja Bachleda-Curuś mieszka w pięknej willi w Los Angeles. Zobacz jak tam jest!

📢 Adaś Niezgódka z "Akademii Pana Kleksa" - tak teraz wygląda. Ma 51 lat i jest uznanym fizykiem 5 stycznia 2024 roku do kin wejdzie nowa "Akademia Pana Kleksa". To okazja do wspomnienia pierwszej, kultowej ekranizacji książki Jana Brzechwy pod tym samym tytułem. 40 lat temu w rolę Pana Ambrożego Kleksa wcielił się Piotr Fronczewski, a jego ucznia, Adasia Niezgódkę zagrał 11-letni wówczas Sławomir Wronka. Co dziś robi i jak wygląda niezapomniany Adaś z "Pana Kleksa"? Wyjaśniamy w artykule niżej.

📢 W Toruniu powstała nowa kawiarnia! To miejsce, które łączy pokolenia Niedziela stała się wyjątkowym dniem nie tylko dla założycieli Międzypokoleniowej Kawiarence Usług Społecznych, ale także dla seniorów, którzy zyskali miejsce, w którym mogą wypić kawę i uzyskać poradę. 📢 32. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy 2024 w Toruniu. Znamy program i listę atrakcji! Tabu i Kobranocka to muzyczne gwiazdy tegorocznego finału WOŚP w Toruniu. W mieście odbędzie się też tradycyjna ściskawa i parada kopernikańskiego statku, a wieczorem na scenie przy Rynku Staromiejskim zaplanowano finał licytacji złotej orkiestrowej karty telefonicznej. 📢 Uwaga na te numery telefonów! Nigdy ich nie odbieraj i nie oddzwaniaj. Możesz stracić pieniądze 22.01.2024 Oszuści nie próżnują i wymyślają kolejne metody "jak zarobić" pieniądze kosztem niewinnych osób. Wystarczy, że jedynie odbierzemy połączenie z tych numerów, a stracimy duże pieniądze. Sprawdź jakich połączeń unikać i z jakich numerów nie odbierać telefonu.

📢 Śmiertelny wypadek w Grudziądzu. Zmarł pieszy potrącony przez tramwaj - zdjęcia W szpitalu zmarł mężczyzna potrącony przed południem przez tramwaj w Grudziądzu. Do wypadku doszło krótko przed g. 12: tramwaj linii nr 2 na ul. Legionów potrącił 93-letniego mężczyznę. Ranny zmarł w szpitalu.

📢 Tak mieszka Alicja Majewska. Zobacz, jak pięknie urządziła się piosenkarka. Zajrzyj do wyjątkowego domu Alicji Majewskiej – galeria zdjęć Dom Alicji Majewskiej jest wyjątkowy. Tę utalentowaną piosenkarkę kochają miliony Polaków. Na scenie występuje już od ponad pięćdziesięciu lat i cały czas zachwyca swoich fanów. Zaglądamy do przytulnego domu Alicji Majewskiej w stolicy. Zobaczcie, jak pięknie się prezentuje świeżo wyremontowany strych zaaranżowany przez architektów. Tak wyjątkowo mieszka Alicja Majewska. 📢 Te rasy psów wyją, szczekają i niszczą. TOP 10 ras psów, które nie znoszą samotności: maltańczyk, chihuahua i pudel toy 22.01.2024 Lęk separacyjny u psa objawia się na wiele różnych sposobów. Pies, który nie znosi samotności i tęskni za swoim właścicielem, może wędrować z pokoju do pokoju, skomleć i szczekać. Niektóre rasy psów mogą mieć zbyt dużo energii i biegać lub niszczyć meble. Skutki takiego zachowania mogą być nie tylko kosztowne, ale także groźne dla psa, ponieważ może połknąć coś niebezpiecznego. Oto rasy psów, które najgorzej znoszą samotność. Przed ich zakupem zastanów się, czy będziesz w stanie poświęcić im tyle uwagi, ile potrzebują.

📢 Pod Toruniem. Nowoczesne Gospochy otworzą "Nieszawską Dzielnię". Świetna inicjatywa! W "Nieszawskiej Dzielni" każdy będzie mógł zostawić żywność, niepotrzebne mu już książki czy inne przedmioty. Każdy potrzebujący natomiast będzie mógł po nie sięgnąć. Ta inicjatywa to dzieło KGW Nowoczesne Gospochy. 📢 Dodatek 550 zł otrzymywany bez względu na wiek! Musisz się śpieszyć, czas jest ograniczony. Sprawdź szczegóły 22.01.2024 Tych pieniędzy nie można zignorować. Aby otrzymać dodatkowe pieniądze, należy złożyć jeden prosty wniosek i Zakład Ubezpieczeń Społecznych będzie musiał wypłacić pieniądze. Natomiast czas jest ograniczony. W naszej galerii znajdziesz wszystkie potrzebne informacje dotyczące dodatku w wysokości 550 zł od ZUS.

📢 To już pewne! Taki będzie nowy wiek emerytalny w Polsce. Mamy też prognozę waloryzacji emerytury na 2024 rok 22.01.2024 Nowy wiek emerytalny w Polsce? Większość Polaków twierdzi, że będzie pracować także po osiągnięciu wieku emerytalnego, ale nadal ma być możliwość, a nie konieczność. Sprawdzicie szczegóły dotyczące ewentualnych zmian w przechodzeniu na emeryturę.

📢 Dostaniesz 5500 zł jeżeli jesteś z tego rocznika! Pieniądze już trafiają na konto 22.01.2024 Nie wszyscy zdają sobie sprawę z tego, że 13 i wprowadzona ostatnio na stałe 14 emerytura, to nie jedyne dodatkowe świadczenia, które przysługuje seniorom. ZUS może wypłacić ekstra nawet ponad 5500 zł. Należy spełnić zaledwie jeden warunek. 📢 Zbliża się czas rozliczeń PIT. Z tej ulgi ciągle nie wszyscy korzystają Właśnie rozpoczyna się okres rozliczeń z fiskusem. Deklarację PIT muszą złożyć wszystkie te osoby, które w 2023 roku uzyskały jakikolwiek przychód opodatkowany zgodnie z ustawą o ustawy o PIT. Cześć osób może skorzystać z wielu ulg. Ciągle nie wszyscy jednak wiedza o uldze, która może spowodować spore oszczędności w domowym budżecie. 📢 Toruń. Najlepsze licea w Rankingu Perspektyw 2024. Sprawdź, gdzie warto się uczyć Najnowszy Ranking Liceów Ogólnokształcących Perspektywy 2024 pokazuje, które szkoły średnie są najlepsze w skali kraju. W zestawieniu są również placówki z Torunia. Sprawdzamy, które ogólniaki znalazły się najwyżej.

📢 Memy, które zrozumieją tylko dzieciaki z lat 90-tych. Rozbawią cię do łez! [MEMY] 22.01.2024 Pamiętacie szalone lata dziewięćdziesiąte? Wszyscy oglądali "Beverly Hills" i "Doktor Quinn", a wiedzę zdobywaliśmy mimo że Google nie istniało. Używaliście Windowsa 98 - wiele osób uważa, że to najlepszy system operacyjny. Jak wspominacie te lata? Oto memy o szalonych latach 90-tych!

📢 Te długi przedawniają się od stycznia 2024 roku! Tych zobowiązań nie będziesz musiał spłacać 22.01.2024 Czy wiesz, że niektórych długów nie musisz spłacać, bo przedawniają się już we stycznia 2024 roku? Podpowiadamy, o jakich zobowiązaniach najczęściej mowa oraz, gdzie można sprawdzić swoje zadłużenie. 📢 Rekordowe świadczenia dla seniorów w 2024 roku! Najnowsze wyliczenia emerytur 22.01.2024 Takiego roku ZUS jeszcze nie miał. Seniorów w 2024 roku prawdopodobnie czekają dwie waloryzacje emerytur, ponadto otrzymają "trzynastkę", a wczesną jesienią "czternastkę". Sprawdź najnowsze wyliczenia emerytur w 2024 roku.

📢 Krótkie i długie paznokcie - dużo wzorów i inspiracji. Eleganckie stylizacje paznokci kwadratowych i w kształcie migdałka 22.1.2024 Paznokcie w kształcie migdałka czy kwadratowe? Długie czy krótkie? Oto 25 pomysłów na wyjątkowe stylizacje paznokci hybrydowych. Jasne kolory, szalone wzory, beżowe bazy, soczyste barwy, jeśli nie możesz się zdecydować tutaj znajdziesz garść inspiracji. Zobacz, jak pomalować paznokcie o różnych kształtach i wybierz idealną stylizację dla siebie. 📢 Nikoś i jego Trójmiasto. Gdańsk, Gdynia, Sopot: miejsca związane z Nikodemem Skotarczakiem, słynnym gangsterem. Rozpoznasz te miejsca? Każdy wie, kim był Nikodem Skotarczak, znany jako Nikoś, bohater produkcji Netflixa pt. "Jak pokochałam gangstera", ale nie każdy kojarzy, gdzie mieszkał i działał. Całe życie Nikosia związane było z Trójmiastem. Tu zaczynał karierę na bramkach w klubach, tu prowadził interesy, sponsorował Lechię Gdańsk, tu także zginął. Jakie miejsca są najbardziej związane z Nikosiem w Gdańsku, Gdyni i Sopocie? Zobacz w naszej galerii zdjęć.

📢 7600 złotych dla wdowy albo wdowca. Takie ma być nowe dodatkowe świadczenie. Kiedy renta wdowia? Jest projekt ustawy 22.01.2024 Oto zmiany w ustawie dotyczącej renty rodzinnej dla wdowca lub wdowcy. Jak uzyskać 7600 złotych? Zgodnie z nowymi przepisami, renta wynosi teraz 7600 złotych. Renta rodzinna jest świadczeniem przyznawanym osobom, które straciły małżonka i znajdują się w trudnej sytuacji finansowej po jego śmierci. Pomysłodawcy ustawy o zmianie renty rodzinnej dla wdowca lub wdowcy dążą do zapewnienia osobom starszym większego wyboru i lepszych możliwości. Projekt ustawy został już przedstawiony Sejmowi i obecnie znajduje się w procesie legislacyjnym. Zmiana w ustawie ma na celu poprawę sytuacji finansowej tych osób, które mają trudności z samodzielnym utrzymaniem się w okresie wysokiej inflacji.

📢 Toruń. Związek Szlachty Polskiej spoczywającym w Toruniu powstańcom styczniowym W poniedziałek 22 stycznia członkowie toruńskiego oddziału Związku Szlachty Polskiej oraz przedstawiciele Wojskowego Centrum Rekrutacji w Toruniu złożą kwiaty na grobach powstańców styczniowych. Tym razem tych spoczywających na toruńskim Cmentarzu Garnizonowym przy ul. Grudziądzkiej.

📢 Toruń. Psy do adopcji. Te zwierzęta czekają w schronisku na nowy dom Praktycznie codziennie do Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Toruniu przybywają nowe psy. Zwłaszcza zimą zwierzęta potrzebują szczególnej opieki. Za każdym psem, które trafia do schroniska stoi osobna historia. Jedne zostały porzucone, inne uciekły, jeszcze inne błąkały się po okolicy. Wszystkie psy czekają na adopcję i nowy dom. Są pieski małe, duże, rasowe i kundelki. Może ktoś znajdzie tu swojego zwierzęcego przyjaciela? 📢 Tak się bawi Toruń w Cubano! Zobaczcie kolejne zdjęcia z imprez Zobaczcie kolejną fotorelację z Cubano Club Toruń. Tak się bawią torunianie w jednym z najpopularniejszych klubów na toruńskiej starówce. Więcej zdjęć w naszej galerii. 📢 W Toruniu pojawi się nowa, nietypowa kawiarnia! To nie jedyny lokal, który otworzy się w najbliższych dniach Na mapie Torunia pojawiły się nowe miejsca! Powstaje nowa kawiarenka łącząca pokolenia, a także urozmaicono klubową toruńską strefę.

📢 KH Energa Toruń znowu o jeden gol od niespodzianki. Tak kibicowaliście hokeistom! W piątek z liderem GKS Katowice 3:4, w niedzielę ze zdobywcą Pucharu Polski GKS Tychy 1:2. Hokeiści KH Energa zagrali dwa dobre mecze, ale weekend zakończyli bez punktów. 📢 Mieszkańcy Jaru ocenili jakość życia na swoim osiedlu. Co trzeba na nim zmienić? Stowarzyszenie Osiedle Jar Toruń już po raz szósty przeprowadziło ankietę MY: JAR, w której zapytało mieszkańców o to, jak im się żyje w tej części Torunia i co chcieliby w niej zmienić.

📢 Tyle dostaniesz emerytury po waloryzacji w lutym 2024 r. Oto wyliczenia dla emerytur brutto i netto. Sprawdź, ile dostaniesz na konto! Takie emerytury otrzymają seniorzy w lutym 2024. Zobacz, o ile wyższą emeryturę otrzymasz, ile wyniosła waloryzacja? Sprawdź, jak zmieni się wysokość twojego świadczenia otrzymywanego co miesiąc z ZUS. Zobacz i porównaj stawki emerytur w lutym 2024. Ile pieniędzy netto wpłynie na twoje konto? Dokładne wyliczenia emerytur na luty 2024.

📢 Studniówka 2024. Maturzyści z IX Liceum Ogólnokształcącego w Toruniu bawili się w Warszewicach Maturzyści z IX Liceum Ogólnokształcącego w Toruniu zdecydowali się na studniówkę poza miastem. Bawili się w Warszewicach. 📢 Pchli targ w Toruniu. Tak było na ostatnim w styczniu W kolejną w tym roku w niedzielę przy ulicy Grudziądzkiej w Toruniu został zorganizowany pchli targ. Na kolejne takie wydarzenie w tym miejscu trzeba będzie nieco poczekać.

📢 Toruń. Emerytka z "Czesanki" kontra ZUS. To była praca w szkodliwych warunkach! Pani Anna ponad 20 lat ciężko pracowała na produkcji w "Czesance" - w pyle i hałasie. ZUS w Toruniu odmówił emerytce rekompensaty za pracę w szkodliwych warunkach, choć miał do tego potrzebne dokumenty i dowody. Ale wygrała to w sądzie!

📢 Mamed Chalidow - tak mieszka słynny wojownik MMA. Mamy zdjęcia ze środka posiadłości nad jeziorem Mamed Chalidow to jeden z najsłynniejszych wojowników MMA w Polsce. Gwiazda KSW mieszka pod Olsztynem w domu z fantastycznym widokiem na pobliskie jezioro. Niewykluczone, że jeszcze zobaczymy świetnego sportowca w oktagonie. A na razie zobaczcie jak mieszka i żyje na co dzień Mamed Chalidow. 📢 Waloryzacja emerytur 2024. Ile wyniesie emerytura netto od marca 2024? Oto stawki Waloryzacja emerytur od marca 2024. Takie emerytury dostają seniorzy. Poznaliśmy już wskaźnik średniorocznej inflacji emeryckiej w 2024 roku. Wyniósł on 11,9%. Co to oznacza dla seniorów? Zobacz, jakie są teraz stawki brutto i netto emerytur. 📢 Tyle zapłacimy za paszport dla dziecka w 2024 roku. Karta Dużej Rodziny ma znaczenie Dzieci do 5. roku życia nie muszą być obecne w punkcie paszportowym przy składaniu wniosku. W przypadku starszych dzieci ich obecność jest obowiązkowa. Wysokość opłaty za paszport zależy od wieku dziecka oraz tego, czy rodzice posiadają Kartę Dużej Rodziny.

📢 Sami znamienici goście! Marszałkowski Bal Dobroczynny 2024 w Toruniu. Zobaczcie naszą fotorelację! Marszałkowski Bal Dobroczynny odbywa się po raz dwunasty. Pojawili się na nimi goście ze świata polityki, filmu, biznesu, nauki i innych. Zebrano fundusze na wybrane placówki, a zabawa jeszcze trwa i jest zaplanowana niemal do białego rana. Zobaczcie galerię zdjęć z jednego z ważniejszych wydarzeń w Toruniu!

📢 W samym sercu Torunia powstanie nowy biurowiec o powierzchni ponad 5000 metrów kwadratowych Polna 66 Sp. z o.o inwestuje w rejonie Trasy Średnicowej w Toruniu. Business Park Toruń – tak będzie się nazywał nowy biurowiec, który powstanie u zbiegu Trasy im. Prezydenta W. Raczkiewicza i ulicy Legionów. 📢 CUK Anioły Toruń niczym lawina. Kolejne 3:0. Tak kibicowaliście siatkarzom! Siatkarze CUK Aniołów nie mieli litości dla ostatniej drużyny w tabeli. Kto zatrzyma podopiecznych trenera Krzysztofa Stelmacha?

📢 Studniówka 2024. Tak bawił się Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych nr 13 w Toruniu Tegoroczny sezon studniówkowy w pełni. Na balu przed majowym egzaminem bawili się także maturzyści z Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych nr 13 w Toruniu. 📢 Studniówka 2024. Maturzyści z IV Liceum Ogólnokształcącego w Toruniu bawili się w sali na Jordankach W sali koncertowej Centrum Kulturalno-Kongresowego "Jordanki" bawili się na studniówce maturzyści z IV Liceum Ogólnokształcącego w Toruniu.

📢 Takie tanie mieszkania można wynająć w Toruniu. Zobacz najnowszy przegląd ogłoszeń Ile trzeba obecnie wydać na wynajem taniego mieszkania? Wszystko zależy od lokalizacji, wielkości oraz standardu takiej nieruchomości. Zobaczcie nasz najnowszy przegląd tego typu ogłoszeń, które znaleźliśmy na portalu OtoDom.pl. Więcej w galerii. 📢 Perły UNESCO na Cyprze. Archeologiczne skarby, bizantyjskie świątynie i inne niesamowitości Lista światowego dziedzictwa UNESCO inspiruje podróżników z całego świata. Obiektów z tego zestawienia nie brakuje również w popularnej wśród Europejczyków lokalizacji – na Cyprze. Jakie skarby skrywa ta wyjątkowa wyspa? Oto lista obiektów, które zachwycą niejednego miłośnika historii i wspaniałych widoków. 📢 Tyle emerytury brutto i netto Ci się należy. Zobacz nowy kalkulator emerytur i oblicz ile dostaniesz wypłaty od ZUS w 2023 roku! Zbliżanie się do wieku emerytalnego wywołuje wiele pytań wśród przyszłych emerytów. Jaką emeryturę otrzymam od ZUS i kiedy zacznie być mi wypłacana? Czy mogę przed przejściem na zasłużoną emeryturę poznać kwoty brutto i netto, jakie będą mi wypłacane. Tak! Poznajcie kalkulator emerytur, dzięki któremu obliczycie swoje emerytury.

📢 Studniówka 2024. Szalona zabawa maturzystów z III Liceum Ogólnokształcącego w Toruniu [ZDJĘCIA] W sobotę 13 stycznia na studniówce w hotelu "Filmar" bawili się maturzyści z III Liceum Ogólnokształcącego w Toruniu.

📢 Studniówka 2024. Na balu w "Filmarze" bawili się maturzyści z VII Liceum Ogólnokształcącego w Toruniu [ZDJĘCIA] Szaleństwo studniówkowej nocy już za maturzystami z VII Liceum Ogólnokształcącego w Toruniu. Bawili się w restauracji hotelu "Filmar". 📢 Te samochody walczą z usterkami. To najbardziej awaryjne auta w przedziale 2-3 lat Coraz więcej osób decyduje się na kupno samochodu używanego w miarę młodego. Zanim wyda się określoną pulę pieniędzy warto sprawdzić, które auta dość często mają usterki. Nikt nie chce po kupnie samochodu spędzać w warsztacie więcej czasu niż na ulicach. Usterki nie muszą być nawet poważne, by wyraźnie zniechęciły kierowców do danego modelu. Z pomocą może przyjść raport TÜV, który powstaje na podstawie danych zebranych podczas okresowych przeglądów technicznych samochodów osobowych w stacjach kontroli pojazdów na terenie Niemiec.