Prasówka 23.06.2023 - najważniejsze wydarzenia. Przygotowaliśmy przegląd prasy z wczoraj

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 22.06. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Oto aplikacje wycofane przez Google Play. Musisz je usunąć z telefonów Samsung, Xiaomi i innych”?

Prasówka 23.06: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Oto aplikacje wycofane przez Google Play. Musisz je usunąć z telefonów Samsung, Xiaomi i innych Aplikacje w Sklepie Google Play pochodzą od różnych deweloperów i nie wszystkie są bezpieczne. Jeśli Google zweryfikuje ją jako zagrożoną, zostaje usunięta. Niestety nie zostanie automatycznie usunięta z telefonów, na które zostały pobrane. Musimy to zrobić samodzielnie. Dlatego zobaczcie aktualną listę wycofanych aplikacji.

📢 Mając kody PIN z tej listy możesz stracić pieniądze. One są najbardziej niebezpieczne Bankowość elektroniczna to usługa, z której w obecnych czasach korzysta większość Polaków. Wypłacamy pieniądze z bankomatu, płacimy w sklepach internetowych za pomocą przelewów elektronicznych, opłacamy w ten sposób rachunki. To wygodne i bardzo ułatwia życie. Jednak jest to też łatwa okazja dla złodziei. Dlatego warto się zabezpieczyć. Niektóre numery PIN są banalnie proste do zhakowania dla złodziei i oszustów. Jakie to numery PIN? Oto lista tych najbardziej popularnych, a przez to najmniej bezpiecznych.

📢 Tak wygląda letnia rezydencja Roberta i Anny Lewandowskich. Zaglądamy do wnętrz ich domu Tak wygląda letnia rezydencja Anny i Roberta Lewandowskich w Stanclewie na Warmii. To ich ulubione miejsce, gdzie mogą uciec przed zgiełkiem i popularnością. Zaglądamy do środka drewnianego pałacu. Tak wypoczywają na Warmii Anna i Robert Lewandowscy.

Prasówka 23.06: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Tak mieszka i żyje na co dzień Iga Świątek. Gwiazda tenisa prywatnie. Jak wygląda jej życie poza kortem? [ZDJĘCIA] Jaka jest Iga Świątek poza kortem? Sprawdźcie w galerii! Wychowała się w podwarszawskim Raszynie. Na swoim mediach społecznościowych chętnie dzieli się zdjęciami z życia prywatnego. Można znaleźć m.in. zdjęcia z siostrą i tatą Igi Świątek. Zobacz, jak żyje gwiazda tenisa prywatnie. Tak mieszka i żyje na co dzień Iga Świątek. Zdjęcia znajdziesz w galerii!

📢 Taka będzie czternasta emerytura 2023 - zobacz wyliczenia netto. Ile ZUS wypłaci seniorom? W 2023 r. zostanie wypłacona 14. emerytura. W ustawie zapisano, że świadczenie to ma obowiązywać co roku. Od czternastej emerytury trzeba będzie jednak zapłacić podatek oraz składkę zdrowotną, nie każdy też dostanie całe świadczenie. W galerii zamieszczamy wyliczenia - sprawdź, jaką czternastkę netto dostaną na konta emeryci. Kto nie dostanie całego świadczenia? W artykule poniżej zamieszczamy najważniejsze informacje na temat czternastej emerytury w 2023 roku. 📢 27-letnia Anastazja prawdopodobnie została zamordowana w opuszczonym domu. Dziennikarze znaleźli to miejsce Wygląda na to, że 27-letnia Anastazja została zamordowana w opuszczonym domu na greckiej wyspie Kos. Dziennikarze odnaleźli to miejsce i sfotografowali je. Według wcześniej przekazywanych informacji Polka miała zostać zamordowana w domu głównego podejrzanego w sprawie.

📢 Masz problem z poceniem się? Jest na to sposób! Jak pokonać nadpotliwość? Nadpotliwość jest powaznym problemem ok. 3% społeczeństwa. Nadmierne pocenie się powoduje dyskomfort u nawet szerszego grona osób. Niezależnie od tego, jak wiele osób dotknie problem pocenia się, wywołuje to wyraźnie poczucie wstydu, a także dyskomfort fizyczny i psychiczny. Są jednak spsoby na to, aby poradzić sobie z tym problemem! 📢 Piękne wille i rezydencje do kupienia w powiecie toruńskim. Zobacz, jak mieszkają milionerzy! Przeglądając ogłoszenia na portalu OtoDom.pl możemy na trafić na oferty sprzedaży wyjątkowych nieruchomości z powiatu toruńskiego. Chodzi m.in. o piękne wille i rezydencje z dużymi posiadłościami, które są aktualnie dostępne do kupienia na tym portalu. Więcej szczegółów i zdjęć znajdziesz w naszym materiale.

📢 Tak szybko schudniesz w miesiąc i będziesz budzić podziw na plaży Wakacje zbliżają się wielkimi krokami. Wiele osób chce pięknie wyglądać na plaży i decyduje się na radykalne odchudzanie. Czy jest możliwe szybkie schudnięcie w miesiąc? Oczywiście, że tak, chociaż lekarze i dietetycy nie zalecają tej formy zrzucania zbędnych kilogramów , tylko po to by budzić podziw na plaży. Skoro jednak jest taka możliwość, jak więc szybko schudnąć?

📢 Skorzystałeś z tej ulgi przy obliczaniu podatku? Czeka cię kontrola! Zadzwoni do ciebie skarbówka. Uważaj na naciągaczy! W tym roku urząd skarbowy zwracał rekordowe kwoty z podatków PIT. Jednak na tym nie kończy się praca urzędników. Skarbówka będzie sprawdzać, czy faktycznie słusznie dokonano zwrotu podatnikom. Kontoroli będą poddawani przede wszystkim ic, którzy skorzystali z pulgi PI-0 dla seniora. Sprawdzenie nie ominie również rodziców co najmniej czwórki dzieci. W razie wątpliwości urzędnicy mogą dzwonić - i lepiej telefon odebrać! 📢 Kupno tych SUV-ów to dobry wybór. Nie zawiedziesz się - są najmniej awaryjne. Sprawdź najnowszy raport ADAC Ostatnie lata w motoryzacji to wielka popularność samochodów typu SUV. Wielu kierowców marzy o takim aucie. Cieszą się one dużą popularnością na rynku wtórnym. Ceny tych aut nie są niskie. Czy kupno takiego samochodu to dobry wybór? ADAC, czyli niemieckiego automobilklub sporządza i udostępnia raporty awaryjności poszczególnych modeli. Zobacz, które samochody typu SUV są najmniej awaryjne.

📢 Co ze śmiercią małżonka? Będą zmiany w emeryturze po mężu? Podwójne świadczenie po śmierci najbliższego Coraz częściej mówi się o wprowadzeniu emerytury po mężu. Jest to określenie na tzw. rentę rodzinną, która ma przysługiwać zarówno współmałżonkowi, jak i jego rodzicom, dzieciom, a także wnukom czy rodzeństwu. To, kto będzie się o nią starać, determinuje jej wysokość. A o jakich warunkach tutaj mowa? Kto może otrzymać tego typu środki?

📢 Bonus zamiast podwyżki dla nauczycieli? Dotknie to też służby. Ile zyskają od 1 lipca? W ramach nowelizacji budżetu na 2023 rok mają być wyższe świadczenia z ZFŚS. Na tym skorzystają mundurowi oraz nauczyciele. Kto dokładnie? Na jakich zasadach skorzystają z tego nauczyciele? Ma to być alternatywa dla podwyżek? 📢 Masz te kasety magnetofonowe z lat 90.? Gdzie je sprzedawać! Najdroższe nawet za kilkaset złotych! Wraca moda na kasety magnetofonowe. Popularne zwłaszcza w latach 90. teraz często kosztują więcej niż 100 złotych. To zachęca do przejrzenia starych zbiorów. Co warto wiedzieć o wracających do łask kasetach? Gdzie je sprzedawać? Po ile chodzą w sieci?

📢 Najlepsza pizza w Toruniu. Oto ranking najlepszych pizzerii w mieście TOP 15 Pizza od wielu lat robi karierę poza granicami Włoch. Ta prosta, ale smaczna potrawa przypadła do gustu ludziom na całym świecie. Również w Toruniu nie brakuje restauracji podających to włoskie danie na różne sposoby i różnymi dodatkami. Które pizzerie cieszą się największą popularnością i mają najwięcej pozytywnych opinii? Zobaczcie ranking toruńskich pizzerii. 📢 Domy do remontu w Kujawsko-Pomorskiem. Tyle musisz wydać! Zobacz ogłoszenia [czerwiec 2023] Jakie tanie domy do remontu można kupić obecnie w województwie kujawsko-pomorskim? Sprawdźcie sami! W naszym materiale prezentujemy najnowsze ogłoszenia z portalu OtoDom.pl, które dotyczą tego typu nieruchomości. 📢 Szymon Hołownia w Toruniu. W wyborach do Senatu stawia na właściciela klubu żużlowego Szymon Hołownia spotkał się w Toruniu ze swoimi sympatykami. Była to okazja, by lidera Polski 2050 zapytać o kandydatów jego partii w wyborach do Sejmu i Senatu.

📢 Ograniczone wotum zaufania dla prezydenta Torunia Michała Zaleskiego Czwartkowa sesja absolutoryjna Rady Miasta Torunia była wyjątkowa. Po raz pierwszy radni powiązani z prezydentem Michałem Zaleskim więzami porozumienia, nie zagłosowali jednomyślnie za udzieleniem mu wotum zaufania oraz absolutorium. 📢 Kleszcze tego zdecydowanie nie lubią! Oto sprawdzone metody. Tak ich unikniesz! Kleszcze powodują poważne problemy zdrowotne zarówno u ludzi, jak i u zwierząt. Szczególnie niebezpieczne są zakażenia przenoszone przez te owady. Kleszcze są szczególnie aktywne już od wczesnej wiosny aż do późnej jesieni. Dlatego też eksperci ostrzegają, aby z rozwagą ubierać się na spacery do lasu lub parku. Co więcej, są już pierwsi chorzy na kleszczowe zapalenie mózgu! 📢 Ranking samochodów najmniej i najbardziej awaryjnych. Które auta doceniono? Najnowszy raport TUV Dużą popularnością cieszą się różnego rodzaju rankingi dotyczące awaryjności aut. Jednym z rzetelniejszych jest ten przygotowywany przez niemieckie Stowarzyszenie Inspekcji Technicznej czyli TUV. Raport TÜV powstaje na podstawie danych zebranych podczas okresowych przeglądów technicznych samochodów osobowych w stacjach kontroli pojazdów na terenie Niemiec. Najnowszy dokument zawiera informacje zebrane w okresie między lipcem 2021 a czerwcem 2022 roku. Które modele wypadły w nim najlepiej, a które najgorzej? Zobacz!

📢 Cichy zawał serca? Nie przegap jego pierwszych objawów! Od razu zgłoś się do lekarza Na zawał serca narażona jest znaczna część naszego społeczeństwa. Atakuje znienacka i często kończy się śmiercią. Na zawał umiera bowiem najwięcej osób na świecie. Czym jest zawał serca? To stan niedokrwienia mięśnia sercowego, który skutkuje jego martwicą. Najczęściej jest konsekwencją miażdżycy tętnic wieńcowych. Okazuje się, że na zawał pracuje się latami. Część osób przechodzi tak zwany cichy zawał serca. Jakie są jego objawy? Sprawdź!

📢 Te 10-letnie samochody rzadko się psują. Mają wyrobioną markę i warto je kupić. Zobacz, które modele są godne uwagi 10-letnie i nieco starsze samochody wcale nie muszą być jeżdżącymi złomami. Warto czasami rozważyć kupno takiego auta tym bardziej że niektóre z modeli całkiem dobrze znoszą upływ czasu. Wiele egzemplarzy jest bardzo dobrze wyposażonych, spełniają też wszelkie normy bezpieczeństwa. I co najważniejsze mimo wciąż rzadko się psują. Świadczy o tym raport niemieckiego Stowarzyszenia Inspekcji Technicznej czyli TUV. Które modele najlepiej znoszą upływający czas? Sprawdź!

📢 Najnowsze emerytury w czerwcu 2023! Poznaj najnowsze wyliczenia brutto i netto. Tyle dostaną seniorzy Emerytury w 2023 roku były waloryzowane wraz z rentami. Dla części osób minimalna podwyżka wyniosła 250 złotych. Tegoroczna waloryzacja kosztowała budżet około 44,15 mld złotych. Ile ostatecznie dostają emeryci w czerwcu? Oto stawki! 📢 Uważaj na ten nieznany numer? Uważaj, co mówisz przy odbieraniu. Możesz słono zapłacić! Oszuści nie próżnują. Dzwoniąc z nieznanego numeru, liczą na to, że nasza słaba czujność zaowocuje dla nich zyskami. Okazuje się, ze wystarczy już tylko w niewłaściwy sposób odebrać telefon. O czym trzeba pamiętać? Na co powinniśmy uważać? 📢 Emerytury dla Polaków po 35 lub 40 latach pracy? Rząd negocjuje warunki wcześniejszych emerytur Emerytury dla Polaków po 35 lub 40 latach pracy? Czy w Polsce będzie obowiązywał nowy wiek emerytalny dla niektórych osób? Dyskusja na ten temat trwa od momentu pomysłu wprowadzenia emerytur stażowych. - Pokazaliśmy mechanizmy emerytur pomostowych czy pomostowo-stażowych, które zostały uzgodnione z Solidarnością, a temat w szerszy zakresie będzie negocjowany - wskazał premier Mateusz Morawiecki.

📢 Tak mieszka Katarzyna Dowbor. Zobaczcie tradycyjny i stylowy dom byłej prowadzącej Nasz Nowy Dom Katarzyna Dowbor od lat mieszka w podwarszawskiej wsi. Gwiazda ceni sobie naturalne i zaciszne miejsce jakie stworzyła. Przez dekadę pomagała rodziną w potrzebie, aby stworzyć im wymarzony własny dom. W programie Nasz nowy dom nie tylko nadzorowała remonty, ale i pomagała spełniać marzenia rodziny. A jak wygląda od środka dom prezenterki? Zobaczcie sami. 📢 Wyjątkowe domy już od 69 tys. zł. Oto tanie domy od komornika w Kujawsko-Pomorskiem. Licytacje komornicze w czerwcu 2023 W czerwcu komornicy w Kujawsko-Pomorskiem licytować będą wiele domów. Najtańsze wystawione są na sprzedaż z ceną wyjściową poniżej stu tysięcy złotych. To najczęściej nieruchomości na wsiach, ale licytowane będą też okazyjnie domy w Toruniu. Zobacz konkrety i zdjęcia.

📢 Takich rzeczy i świadczeń nie zabierze komornik w 2023 roku. Nawet przy bardzo dużych długach Co może zająć komornik? Między innymi konto bankowe, wynagrodzenie za pracę, czy nieruchomości. Jest jednak całkiem długa lista tego, czego komornik nam nie zabierze, nawet jeśli będziemy mieć bardzo duże długi. Oto lista rzeczy ale i świadczeń finansowych, których komornik nie ma prawa nam zająć bez względu na wysokość naszych długów. 📢 Nowe alerty w polskich sklepach po decyzjach GIS. Te produkty zostały wycofane z Biedronki, Lidla i innych marketów Nowe alerty w polskich sklepach po decyzjach GIS. Główny Inspektorat Sanitarny wydał kolejne ostrzeżenia, dotyczące wycofania z obrotu niektórych produktów ze sklepów. Uważaj, niektóre towary nie nadają się do spożycia. Jeśli masz je już w swoim domu, to zwróć je do sklepu. Wyniki kontroli pracowników GIS zostały opublikowane i wiemy, których produktów nie wolno spożywać i kupować. Zobacz, jakie towary zostały wycofane ze sklepowych półek.

📢 Oto modne fryzury odmładzające dla kobiet po 40, 50 i 60. Takie fryzury odejmą nawet kilkanaście lat! Zobacz zdjęcia Fryzura może zarówno odmłodzić, jak i dodawać lat. Odpowiednio dobrane cięcie i koloryzacja mogą zadziałać odmładzająco lub wręcz przeciwnie - znacznie postarzyć i podkreślić niedoskonałości. Podpowiadamy, jakie fryzury warto wybrać po 40, 50 i 60. roku życia. Te uczesania odmłodzą cię nawet o 10 lat. Jakie fryzury są najlepsze po 40, 50 i 60? Zebraliśmy garść inspiracji. Zobacz teraz w naszej galerii modne fryzury odmładzające. 📢 Tak wyglądają dziś miejsca, w których 56 lat temu kręcono film "Sami swoi". Zobaczcie zdjęcia Tak dziś wyglądają miejsca, w których w 1967 roku powstawał film "Sami swoi". Odwiedził je Sławomir Szeliga z rodziną i podzielił się swoimi wrażeniami. 56 lat temu w role głów skłóconych ze sobą rodów wcielili się Wacław Kowalski i Stanisław Hańcza. Aktualnie powstaje prequel legendarnego filmu. Kargula zagra Karol Dziuba, a Pawlaka - Adam Bobik.

📢 Podwyżki będą? Wyższa kwota wolna od podatku. Zmiany już od lipca 2023 roku. Co to oznacza i kto najbardziej skorzysta na uldze? Już 1 lipca 2023 roku wzrasta kwota wolna od podatku od spadków i darowizn. Jest to pierwszy wzrost od 20 lat. Jest to nawet trzykrotny wzrost - jakie grupy podatkowe na tym skorzystają? Zobacz! 📢 Witamina B12. W czym jest jej najwięcej i dlaczego jest potrzebna dla organizmu? Zobacz jej poziom Witamina B12 jest bardzo ważna dla naszego organizmu. Do niedawna była niedoceniana. Witamina B12, czyli kobalamina, jest niezbędna do prawidłowego funkcjonowania organizmu. Występuje naturalnie w produktach pochodzenia zwierzęcego, głównie w mięsie. Niedobór witaminy B12 ma wpływ na organizm człowieka. Jakie są objawy braku tej witaminy? Sprawdź!

📢 Od lipca 2023 seniorzy dostaną nawet o 200-500 złotych więcej do emerytury! Jaki jest najlepszy termin, aby otrzymać takie pieniądze? Emerytura 2023. Od lipca seniorzy otrzymają o 200-500 złotych więcej! Wysokość składek w ZUS oraz kapitału początkowego jest regularnie waloryzowana, a waloryzacja roczna przeprowadzana jest zawsze w czerwcu. Seniorzy, którzy złożą wniosek o emeryturę w drugiej połowie roku, mogą liczyć na zwaloryzowane, a zatem wyższe świadczenie. Sprawdź szczegóły!

📢 Jakie limity wypłat z banku 2023. Jedynie takie kwoty wypłacisz z Millennium, PKO BP i innych Potrzebujesz szybko dużej gotówki? Wypłata z własnego konta może nie być taka prosta. Banki mają wprowadzone limity wypłat jednorazowych. Zobaczcie, ile można wypłacić z konta bez wcześniejszego informowania banku. Zobaczcie ile wypłacimy w popularnych bankach, takich jak: PKO, Alior Bank, Santander i innych. 📢 Wyższe pensje dla pielęgniarek już od lipca. Większe pieniądze także dla lekarzy. Nawet 9201 zł w służbie zdrowia! Kto aż tyle zarobi? W ochronie zdrowia nadchodzi kolejna podwyżka pensji. Od 1 lipca 2023 roku wzrosną one wraz ze wzrostem minimalnego wynagrodzenia. Jednak w samej służbie zdrowia kwoty te są znacząco wyższe od minimalnego wynagrodzenia. Choć w przypadku najniższych stawek jest to 4125 zł brutto, największe minimalne zarobki w służbie zdrowia wyniosą 9201 zł brutto. Ile dokładnie zarabiać będą lekarze, pielęgniarki i inni pracownicy ochrony zdrowia?

📢 Dodatki dla emerytów po 65. i 75. roku życia. Skorzystaj! Nawet aż 500 złotych dla seniora w 2023 roku Emerytura 2023. Seniorzy, którzy ukończyli 65. oraz 75. rok życia mogą otrzymywać o wiele wyższe świadczenie emerytalne. Co trzeba zrobić? Otóż wystarczy spełnić kilka warunków, aby dostawać nawet 500 zł dodatkowych środków. Niektórzy mogą otrzymać znacznie więcej! Również po 60. i 75. roku życia jest kilka sposobów na dodatkowy zastrzyk gotówki. Zobacz szczegóły.

📢 Uważaj! Jakie samochody najczęściej kradną? Masz takie auto? Te modele, których trzeba mocno pilnować przez złodziejami W Polsce cały czas dochodzi do kradzieży samochodów. Co prawda jest ich mniej niż jeszcze 10 lat temu, ale ciągle auta nielegalnie zmieniają właścicieli. Od kilku lat w Polsce złodzieje kradną rocznie ponad 6 tysięcy samochodów. W 2022 roku skradziono dokładnie 6157 pojazdów osobowych i dostawczych o wadze do 6 ton dopuszczalnej masy całkowitej.

📢 Uważaj! Lepiej nie odbieraj tych numerów telefonu, bo stracisz pieniądze! Wiemy, które połączenia są niebezpieczne [Lista] Wielu oszustów swoje działania koncentruje na przekonaniu nas, że są osobami godnymi zaufania. Podszywają się pod pracowników banków i innych istotnych instytucji. Są pewne numery, o których już teraz wiadomo, że powinniśmy ich unikać. Jakie to połączenia są niebezpieczne? Zobacz! 📢 3176 zł miesięcznie od państwa. Wkrótce ruszą pierwsze wypłaty! Kto dostanie? Oto szczegóły Świadczenie wspierające ruszy od stycznia 2024 roku. Wówczas zapowiadane są też pierwsze wypłaty nowego świadczenia z budżetu państwa. Ile wyniesie? Powstała właśnie specjalna infolinia dla zainteresowanych! Więcej szczegółów w naszym materiale! 📢 Podwyżki dla nauczycieli 2023. Będą wyższe pensje. Nawet o 20 procent więcej w oświacie? Od kiedy? Zobacz stawki, nowe zasady i przepisy Podwyżki dla nauczycieli 2023. Minister edukacji podpisał projekt nowelizacji rozporządzenia w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli pod koniec lutego. Nauczyciele mają zacząć zarabiać więcej. To krok we właściwym kierunku, lecz zapewne kwoty nie rzucają na kolana. Wiemy przecież dobrze jak wymagająca jest praca nauczyciela w Polskiej szkole. Od kiedy wzrosną stawki płac w edukacji? Ile zarobią nauczyciele po podwyżce? Zobacz stawki!

📢 Niższe emerytury w 2023 roku. Nowi emeryci stracą pieniądze przez nowe tzw. tablice życia! Zobacz, jak ZUS oblicza emerytury Od kwietnia mamy niższe emerytury! Nowi emeryci stracą pieniądze! W ZUS dla nowych emerytów przyjęto zmienione tablice życia. Wysokość świadczenia emerytalnego może spaść o 6 procent! Przeczytajcie ważne szczegóły! Więcej w naszym materiale. 📢 Nowe 500 plus dla małżeństw. Gdzie złożyć wniosek? Masz 40-letni staż? Możesz ubiegać się o świadczenie! 500 plus dla małżeństw. Na biurko Marszałek Sejmu Elżbiety Witek trafiła obywatelska petycja dotycząca nowego świadczenia 500 plus. Tym razem dodatek ten miałyby otrzymywać małżeństwa z długoletnim stażem. Kto może otrzymać 500 plus dla małżeństw? Jakie będą wymagania? Zobacz szczegóły! 📢 Rekordowa waloryzacja w Polsce przez dwa lata? Wielki skok minimalnej emerytury. Zobacz nowe prognozy świadczeń [WYLICZENIA] Narodowy Bank Polski przedstawił nowe prognozy dotyczące wzrostu cen produktów spożywczych. Jednocześnie wskazał przy tym, że wyraźnie odbije się to na przyszłorocznej waloryzacji rent i emerytur. W 2024 roku emeryci mogą się spodziewać gigantycznych podwyżek świadczeń. Minimalna emerytura po waloryzacji wyniesie niemal 1 800 zł brutto na miesiąc! A jakie będą stawki emerytury na kolejny rok w porównaniu z obecnym? Sprawdź!

📢 Waloryzacja emerytur 2023 - tabela netto. Niektórzy otrzymają netto aż ponad 5,7 tys. zł! Oto kwoty Waloryzacja emerytur 2023. Emeryci i renciści mogą cieszyć się z podwyżki świadczeń. W tym roku nastąpiła dość duża waloryzacja emerytur w Polsce. Od 1 marca 2023 r. emerytury, renty, dodatki i inne świadczenia wypłacane przez ZUS wzrosną o 14,8 proc. Sprawdźcie, ile otrzymacie emerytury przy takim wskaźniku! Zobaczcie przykładowe stawki netto emerytur w galerii!

📢 Toruń. Nastolatki uciekły z domy. Złapano je nocą, jedna była bosa. Co się wydarzyło? W środku nocy w Toruniu w ręce mundurowych mundurowych wpadły dwie nastolatki. 13-latka i jej starsza o 3 lata koleżanka uciekły z domu. Co się wydarzyło? 📢 Kolejna gorąca impreza w Hex Club Toruń za nami! Zobaczcie zdjęcia Hex Club Toruń to jedno z najpopularniejszych miejsc z muzyką na toruńskiej starówce. Imprezy w tym miejscu cieszą się dużym zainteresowaniem torunian. Zobaczcie, co działo się tam podczas ostatniej imprezy! Oto fotorelacja.

📢 Zmiany w Toruniu. Tramwaje ominą plac NOT-u i aleję Solidarności, zwężenia na rondzie na Mokrem Od soboty 24 czerwca przez tydzień tramwaje nie będą kursować przez plac NOT-u i aleję Solidarności w Toruniu. Kierowcy muszą się z kolei liczyć ze zmianami w organizacji ruchu na nowym rondzie turbinowym. 📢 Niezwykła moda z czasów PRL. Takie niesamowite rzeczy nosiły dziewczyny! Moda wraca? Zobacz! Z czasów PRL wspomina się głównie kolejki do sklepów i brak podstawowych produktów, ale w latach 70. było nieco inaczej. Ta dekada przybliżyła nas nieco do Zachodu. Na przykład w modzie. Polki pragnęły ubierać się dobrze i nowocześnie. Chęć zdobycia czegoś modnego była tak silna, że czasem... rozbierano z ubrań manekiny sklepowe. Zobacz, co nosiły dziewczyny! Mamy dla was archiwalne zdjęcia.

📢 Moda i włosy w czasach PRL. Tak się wtedy czesano. To dopiero były fryzury! Zobacz! O czasach PRL-u mówi się głównie podczas wspominania kolejek do sklepów i braku podstawowych produktów. Jednak nie wszystko w tym okresie było szare i smutne. Dla wielu ludzi to lata młodości i studenckich szaleństw. Mała podróż w czasie i szczypta nostalgii? Czemu nie! Zobaczcie, jakie były najmodniejsze fryzury w czasach PRL. 📢 Dodatek 550 zł otrzymywany bez względu na wiek! Musisz się śpieszyć, czas jest ograniczony. Sprawdź szczegóły 22.06.2023 Tych pieniędzy nie można zignorować. Aby otrzymać dodatkowe pieniądze, należy złożyć jeden prosty wniosek i Zakład Ubezpieczeń Społecznych będzie musiał wypłacić pieniądze. Natomiast czas jest ograniczony. W naszej galerii znajdziesz wszystkie potrzebne informacje dotyczące dodatku w wysokości 550 zł od ZUS.

📢 Tak dziś wygląda śliczna córka Tomasza Lisa i Kingi Rusin - Zdjęcia. Iga Lis odziedziczyła urodę po matce Iga Lis to 22-letnia córka Kingi Rusin i Tomasza Lisa. Piękna Iga często dzieli się na instagramie swoimi zdjęciami, na których wygląda niepowtarzalnie, jak na modelkę przystało. 📢 Tajemnicza choroba zabija koty. Czy dotarła również do Torunia? Ciężkie objawy neurologiczne, agonia i śmierć - taki jest przebieg nieznanej dotąd choroby, która atakuje koty. O kolejnych przypadkach informują weterynarze w całym kraju. Czy naprawdę jest tak niebezpiecznie, czy też to tylko rozdmuchana w mediach społecznościowych burza? 📢 Takie są skutki uboczne picia zielonej herbaty. Oni nie mogą jej pić. Jeden z najzdrowszych napojów nie dla każdego 22.06.2023 Skutki uboczne picia zielonej herbaty - dla kogo może być szkodliwa? Zielona herbata zawiera pewne związki, które nie są korzystne dla każdej osoby. Dlatego niektórzy muszą uważać na ilość spożywanego napoju, ponieważ skutki uboczne mogą być poważne. Oto kto powinien unikać picia zielonej herbaty i jakie mogą wystąpić poważne skutki uboczne. Przeczytaj więcej!

📢 Te stare meble z PRL są warte majątek! Sprawdź, jakie meble są poszukiwane przez kolekcjonerów. Ceny mebli z PRL 22.06.2023 Te stare meble z PRL mogą być warto ogromne pieniądze! Wielu Polaków z sentymentem lubi wracać do czasów PRL, a szczególnie do przedmiotów, którymi w ówczesnym czasie się posługiwaliśmy. Mają one swój wyjątkowy charakter. Mimo, że lata upływają, wiele osób nie chce się z nimi rozstawać, pozostawiając na pamiątkę. Należą do nich m.in. kryształy, sztućce, porcelana, zabawki, a nawet meble. Wraca moda na przedmioty z czasów PRL. Kolekcjonerzy są w stanie zapłacić za nie naprawdę spore pieniądze. Za jaką cenę można na portalach aukcyjnych znaleźć stare meble z PRL? Sprawdźcie!

📢 Uwaga! GIF wycofuje leki z całej Polski. Masz je w swojej apteczce? Natychmiast je usuń! 22.06.2023 Oto najnowsza lista wycofanych leków! Misją Głównego Inspektora Farmaceutycznego jest zapewnienie bezpieczeństwa pacjentom poprzez sprawowanie nadzoru i kontroli nad wytwarzaniem i obrotem produktami leczniczymi. Uwaga! Leki wycofane z aptek w całej Polsce. Warto zapoznać się z powodami, dla których te leki zostały wycofane z aptek, a także sprawdzić czy macie je w swojej apteczce. Sprawdź, które leki zostały wycofane z obrotu z aptek w całym kraju.

📢 Oto jak żyje i mieszka Ida Nowakowska wraz z rodziną. Urocze zdjęcia z synkiem i piękne wnętrza [ZDJĘCIA] 22.06.2023 Tak żyje na co dzień Ida Nowakowska wraz z rodziną. Jak mieszkają gwiazdy? Ida i jej mąż, Jack Herndon, mieszkają w jasnym apartamencie w Warszawie. Jedna z popularniejszych prezenterek telewizyjnych ceni sobie prywatność i nie chwali się swoim życiem prywatnym tak często. Są jednak chwile, które chętnie upublicznia i pokazuje jak żyje i mieszka na co dzień. Zobacz jak wygląda życie prywatne Idy Nowakowskiej! Sprawdź zdjęcia w galerii! 📢 Wycofane produkty przez GIS w całej Polsce. Sprawdź czy masz je w swojej kuchni. Oto lista z Lidla, Biedronki, Netto i Żabki 22.06.2023 Najnowsza wycofana lista przez GIS w całej Polsce. Tych produktów nie kupisz już w takich sklepach jak Lidl, Biedronka czy Netto Zostały wycofane z obrotu w całej Polsce, ponieważ inspektorzy GIS znaleźli nieścisłości w oznaczeniu tych produktów lub co gorsza w ich składzie. Sprawdzamy najnowszą listę wycofań GIS w całej Polsce, oraz wypisujemy jakie były przyczyny wycofania danej partii produktu ze sklepu w całej Polsce. Zobacz czemu już tego nie kupisz w swoim ulubionym sklepie.

📢 Dodatkowe pieniądze na wakacje w 2023 roku. Tyle pieniędzy dostaną osoby pracujące. Ile wynoszą wczasy pod gruszą 2023? 22.06.2023 Dodatkowe pieniądze na wakacje są przeznaczone dla osób pracujących. Pracownicy otrzymują je z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Jak je uzyskać? Sprawdź, jakie warunki trzeba spełnić, aby otrzymać dofinansowanie. Kto może Ile wynoszą wczasy pod gruszą 2023 netto? Sprawdź szczegóły! 📢 Nawet 400 złotych więcej! Takie emerytury będą od lipca 2023 roku. Kiedy emeryci dostaną przelewy? 22.06.2023 Seniorzy, którzy złożą wniosek o emeryturę w drugiej połowie roku, mogą liczyć na zwaloryzowane, a zatem wyższe świadczenie. Kiedy przejść na emeryturę, aby otrzymać dodatkowe pieniądze? Nawet 400 złotych więcej dla emerytów. Waloryzacja roczna przeprowadzana jest zawsze w czerwcu. Sprawdź, co podpowiadają specjaliści. Zobacz szczegóły!

📢 Osoby o tych imionach piją najwięcej alkoholu! Te osoby piją najwięcej! Jakie jest znaczenie imion? Zobacz wykaz imion! Można wierzyć lub nie, ale wiele cech naszego charakteru jest zależnych od tego, jak mamy na imię, a nawet tego, jakiego używamy. Osoby, o jakich imionach piją najwięcej alkoholu? Sprawdź! 📢 Takie jedzenie syci, ale nie tuczy! Oto najbardziej sycące pokarmy. Włącz je do diety, a szybciej schudniesz Doskwiera ci ciągłe poczucie głodu, podjadasz i przybywa ci kilogramów? Włącz do swojej diety pokarmy, które zapewnią uczucie sytości, jednocześnie zawierając mało kalorii. Dzięki nim przez dłuższy czas będziesz najedzony. Są też smaczne i zdrowe! 📢 Oto modne fryzury na lato 2023. Zobacz najmodniejsze pomysły na włosy krótkie i długie Modne fryzury na lato 2023. Latem chce się wyglądać lekko, atrakcyjnie i kobieco. Lato to także dobry czas na odrobinę szaleństwa - ostre cięcie, grzywkę czy zmianę koloru włosów. Wiemy, jakie są modne fryzury na lato 2023. Najmodniejsze stylizacje to wielki powrót z lat 90. XX wieku. Tegorocznym hitem jest także grzywka! Zobacz modne pomysły na fryzury dla włosów długich i krótkich na lato 2023.

📢 Tak należy przechowywać truskawki. Skuteczny trik, by truskawki zachowały świeżość i nie gniły Sezon na truskawki w Polsce rozpoczyna się pod koniec maja i na początku czerwca. Truskawki to popularne owoce sezonowe, uwielbiane i chętnie kupowane. Niestety truskawki po przyniesieniu do domu szybko tracą swoją świeżość, psują się, gniją a nawet pojawia się na nich pleść. Jak przechowywać truskawki, aby zachowały świeżość na dłużej? Poznaj skuteczne triki!

📢 Na Bulwarze Filadelfijskim w Toruniu jak na egzotycznych wakacjach! Zobaczcie sami [zdjęcia] Do końca sierpnia na plaży miejskiej przy Przystani Toruń (ul. ks. J. Popiełuszki) działać będzie strefa relaksu z wesołym miasteczkiem. 📢 Tragiczne informacje po wypadku w Nowych Marzach. Zmarł kierowca motocykla. Zobacz wideo Smutne wieści napłynęły po wtorkowym (20 czerwca) wypadku w Nowych Marzach. W wyniku odniesionych obrażeń zmarł kierowca motocykla.

📢 Memy po meczu Mołdawia - Polska. Orły sprowadzone na ziemię! "Będzie grillowanie i na to zasłużyliśmy" Katastrofa w Kiszyniowie! Polska prowadziła 2:0 do przerwy z Mołdawią, ale w drugiej połowie straciła trzy gole. To druga klęska w trzecim meczu eliminacji Euro pod wodzą Fernando Santosa. Tak kibice komentują blamaż reprezentacji - zobaczcie najlepsze memy! 📢 Toruń. Dlaczego kustosz okradał muzeum? "Zostałem sam z trójką dzieci" W środę (21 czerwca) ruszył proces w sprawie okradania z cennych monet Muzeum Okręgowego w Toruniu. Kustosz Adam M. generalnie przyznaje się do tego, że przez 9 lat wynosił te zabytki do numizmatyka ze starówki Andrzeja R. Ten miał je sprzedawać na krajowych i zagranicznych aukcjach. 📢 MISTRZOWIE URODY Zgłoś kandydatów do nagród w branży Beauty oraz Zdrowie i Fitness Znasz dobrego fryzjera lub barbera, kosmetyczkę albo stylistkę paznokci? Korzystasz z usług linergistki, stylistki rzęs czy make-up artist, którą warto polecić innym? A może wiesz, który trener personalny, masażysta lub dietetyk jest najlepszy w naszym regionie? Zgłoś kandydatów do nagród w plebiscycie Mistrzowie Urody!

📢 Bon Turystyczny 2023. W wakacje zastąpi świadczenie 500 plus? Polacy otrzymają 1000 zł! Zobacz szczegóły nowego Bonu Turystycznego Bon turystyczny okazał się udaną rządową inicjatywą, która nie tylko pozwoliła na aktywizację sektora turystycznego po pandemii, ale również taką, która umożliwiła wielu Polakom skorzystania z wakacji czy urlopu w pełni. Jak informuje Ministerstwo Finansów oraz Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Polacy w okresie obowiązywania bonu turystycznego wydali ponad 3 miliardy złotych. Czy bon turystyczny wróci w nowej formule? Sprawdzamy zapowiedzi rządu związane z bonem turystycznym 2023. Ile Polacy otrzymają środków na wakacje swoich dzieci? Zobacz szczegóły.

📢 Kujawsko-Pomorskie. Tak oszukuje gastronomia latem. Kto zaliczył wpadki? Za mało alkoholu i za małe porcje, brak cen, tańsze zamienniki w potrawach - takie grzechy ciężkie odkryła Inspekcja Handlowa w lokalach gastronomicznych. Kontrolerzy sprawdzili też restauracje w Kujawsko-Pomorskiem, w tym w Toruniu.

📢 Toruń z lat 90. na zdjęciach Alicji Piotrowskiej. Na Jej imieniny i ku pamięci Toruńskie Spacery Fotograficzne zapraszają 21 czerwca do siedziby TNT przy ul. Wysokiej w Toruniu na spotkanie poświęcone zmarłej w marcu członkini TSF a także naszej wieloletniej fotoreporterce, Alicji Piotrowskiej. My również do tych wspominków się dołączamy, publikując na stronie internetowej „Nowości” obszerną galerię zdjęć jakie zrobiła Alicja. 📢 Święto Torunia: zabawa potrwa aż pięć dni! Co jest w programie? W środę 21 czerwca rozpoczynają się tegoroczne obchody Święta Torunia. W tym roku są połączone z Międzynarodowym Zjazdem Miast Nowej Hanzy. 📢 Emerytury lipcowe 2023 - zmiany w stawkach rok do roku. Takie są teraz świadczenia dla seniorów - wyliczenia brutto i netto Emerytury lipcowe 2023 - zmiany w stawkach rok do roku. Seniorzy w tym roku otrzymali podwyżki, zgodnie z tegorocznymi zasadami waloryzacji kwotowo-procentowej. Niektórzy zyskali do swoich świadczeń 250 złotych brutto, a inni otrzymują wyższą emeryturę o 14,4 procent. Zobacz, jakie będą stawki emerytur w lipcu 2023.

📢 Toruń. Wieloletni małżonkowie nagrodzeni medalami wręczonymi przez prezydenta Michała Zaleskiego We wtorek w Ratuszu Staromiejski prezydent Torunia Michał Zaleski wręczył dziesięciu parom Medale za Długoletnie Pożycie Małżeńskie. 📢 Mamy listę aplikacji w telefonach, które kradną pieniądze i dane. Zobacz - te aplikacje musisz usunąć z telefonu Wielu z nas korzysta ze smartfonów po kilka godzin dziennie. To właśnie z telefonów mamy dostęp do niemalże wszystkich swoich kont: bankowych, społecznościowych czy pocztowych. To właśnie dlatego oszuści znaleźli tam sposób na "biznes". W wielu aplikacjach ukryte są programy, mające na celu wykraść nasze dane lub pieniądze. Mamy listę tych aplikacji. Koniecznie je usuń.

📢 Toruń. Wiadomo, kto stał za sklepem z dopalaczami "Śmieszne rzeczy"! To słynny Jakub G. z Pabianic W sklepie "Śmieszne rzeczy" w Toruniu sprzedawano dopalacze - z pełną premedytacją handlując groźnym towarem, mając świadomość fali zatruć. Sąd Okręgowy w Toruniu ogłasza kolejne wyroki w tej sprawie. Okazuje się, że za sklepem stała spółka Jakuba G. z Pabianic.

📢 Najtańsze domy nad morzem. Te nieruchomości są w sprzedaży w województwie pomorskim. Dom na sprzedaż na Pomorzu [CZERWIEC] Dom nad morzem to marzenie wielu osób. Postanowiliśmy sprawdzić ile trzeba mieć pieniędzy, żeby je zrealizować. Przejrzeliśmy najtańsze oferty w serwisie Otodom.pl. Zobaczcie, czy stać was na to, by każdego dnia zasypiać słysząc szum morza. Zobaczcie najtańsze domy nad morzem w województwie pomorskim. 📢 Co się dzieje z Patrykiem Dudkiem? Tomasz Gollob ma radę dla żużlowca Apatora Więcej ostatnich miejsc niż biegowych zwycięstw, dopiero szesnasta średnia wśród polskich żużlowców i w zasadzie brak pomysłów na wyjście z kryzysu - Patryk Dudek to duży problem For Nature Solutions Apatora w tym sezonie. Takie rady dla żużlowca mają Marek Cieślak i Tomasz Gollob. 📢 Tak się bawi Toruń w Hex Clubie. Zobaczcie kolejne zdjęcia z imprez! Działo się na ostatnich imprezach w Hex Club Toruń! Zobaczcie sami kolejną fotorelację z jednego z najpopularniejszych klubów na toruńskiej starówce. Więcej zdjęć w naszej galerii.

📢 Zobacz, jak wyglądają najdroższe apartamenty w Polsce. Co za luksus! Nie zgadniesz, ile kosztują Najdroższe apartamenty na sprzedaż w Polsce! Przedstawiamy najpiękniejsze apartamenty i penthouse, za które trzeba zapłacić krocie. Ten luksus robi piorunujące wrażenie. Znajdziemy tam prywatne baseny, sauny, nowoczesne wnętrza, tarasy na dachu i piękne widoki z okna. Oto aktualne oferty drogich apartamentów na sprzedaż z czerwca 2023 roku. Wejdź w naszą galerię i zobacz zdjęcia przepięknych mieszkań oraz ceny, które trzeba za nie zapłacić.

📢 Gdzie najbardziej domowy i najtańszy schabowy na starówce w Toruniu? Takie są ceny w barach na starym mieście Mimo zmieniających się diet klientów, w barach nadal król jest jeden - kotlet schabowy. Prosty, szybki którego "nie da się zepsuć" - jak słyszymy w barach na starówce, jest zdecydowanie najchętniej zamawianym tam daniem. Ile trzeba zapłacić za najbardziej domowe schabowe na toruńskim starym mieście?

📢 Tak torunianie kibicowali "Aniołom" w derbach Pomorza z GKM. Interweniowała policja [zdjęcia] Tradycyjnie pełen sektor fanów dopingował For Nature Solutions Apator w wyjazdowych derbach Pomorza w Grudziądzu. Drużyna nie specjalnie spisała się na torze, a pod koniec meczu doszło do incydentu na trybunach i fanów obu drużyn musiała rozdzielić policja. Tak torunianie wspierali "Anioły" w derbach Pomorza - zobaczcie zdjęcia trybun! 📢 Gwara toruńska. Ktoś tak jeszcze mówi w Toruniu i okolicach? Sprawdź czy znasz znaczenie tych słów Każdy region w Polsce ma swój mniej lub bardziej specyficzny język. Podobnie sytuacja wygląda w Toruniu i okolicach, gdzie przez lata tworzyła się gwara toruńska. Na wiele słów, które przeniknęły do codziennego języka wpływ miał język niemiecki. Niektóre ze słów brzmią obecnie śmiesznie. Inne całkiem poważnie. Wszystkie jednak są charakterystyczne dla Torunia i okolic.

📢 Tak się bawią torunianie nocą na starówce. Mamy kolejne zdjęcia z Hex Clubu! Hex Club Toruń to jedno z najpopularniejszych miejsc na muzycznej mapie miasta. Zobaczcie najnowsze zdjęcia z imprez w tym miejscu. Działo się sporo! 📢 Nowy wiek emerytalny w Polsce. Takie mogą być zasady wcześniejszych emerytur Czy w Polsce będzie obowiązywał nowy wiek emerytalny dla niektórych osób? Dyskusja na ten temat trwa od momentu pomysłu wprowadzenia emerytur stażowych. - Pokazaliśmy mechanizmy emerytur pomostowych czy pomostowo-stażowych, które zostały uzgodnione z Solidarnością, a temat w szerszy zakresie będzie negocjowany - wskazał premier Mateusz Morawiecki.

📢 Żyć na 236 metrach. Najdroższe mieszkania na sprzedaż w Toruniu. Tak wyglądają w środku Najdroższe mieszkania w Toruniu? W przypadku dużych mieszkań granica miliona złotych jest w Toruniu coraz częściej przekraczana. Trzeba przyznać, że chciałoby się pomieszkać.

📢 Te samochody są prawie nowe i borykają się z usterkami. Zobacz, które są najbardziej awaryjne według raportu TUV Kupno samochodu to zawsze wyzwanie. Tak samo przygotowują się do tego Ci, którzy zamierzają kupić auto 10-letnie, jak i ci zainteresowani 3-letnim pojazdem. W jednym i drugim przypadku kierowcy przed zakupem podpierają się różnego rodzaju rankingami awaryjności. Jednym z nich jest coroczny raport TUV, dotyczący awaryjności pojazdów. Raport powstaje co roku na podstawie okresowych badań technicznych pojazdów. Dane, które się pojawiają w zestawieniu, dotyczą okresowych badań technicznych wykonywanych na terenie Niemiec. 📢 Wilfredo Leon i jego żona Małgosia, torunianka. Jak się poznali? Zobacz prywatne zdjęcia Wilfredo Leon, gwiazda reprezentacji Polski siatkarzy, świeżo upieczony klubowy mistrz świata z Perugią, jest żonaty z piękną Polką Małgorzatą. Jak doszło do tego, że para się poznała? Jakiś czas naturalizowany Kubańczyk mówił o tym w wywiadzie udzielonym "Nowościom". Przypominamy tę historię i zapraszamy do obejrzenia prywatnych zdjęć jednego z najbardziej znanych małżeństw w Polsce.

📢 Meble, zegary, zabawki i sprzęt z PRL-u. Masz to w domu? Możesz być bogaty. Sprawdź, ile są one teraz warte! Upływające lata sprawiają, że szczególnej wartości nabierają przedmioty, o których nigdy byśmy nie pomyśleli, że są cokolwiek warte. Nie inaczej jest w przypadku rozmaitych akcesoriów jeszcze z czasów PRL-u. Te, choć niegdyś wydawały się zwyczajne i niewiele warte, dzisiaj są cenione przez koneserów i kolekcjonerów, a także miłośników stylu vintage. Przejrzyj zawartość piwnicy, strychu i starej komody i zobacz, ile możesz zarobić na swoich znaleziskach!

📢 Poszukiwane rzadkie monety PRL. Te są najrzadsze! Ile można dostać za obiegowe monety PRL-u? Co wystawić na aukcję? Wartość kolekcjonerska niektórych przedmiotów robi wrażenie zwłaszcza w przypadku pieniędzy, których faktyczne nominały w ogóle by nie sugerowały tak dużej wartości. Dotyczy to w szczególności pieniędzy z PRL-u, które obecnie są warte kilkadziesiąt, a nawet kilkaset razy więcej niż były warte w dniu pojawienia się na rynku. O jakich monetach dokładnie mowa i dlaczego w ogóle są tyle warte? Za jakie monety kolekcjonerzy zapłacą krocie? Sprawdź koniecznie!

📢 Te banknoty PRL-u są warte fortunę! Stare banknoty poszukiwane przez wielu kolekcjonerów w Polsce. Po ile są wystawiane? Niezwykła wartość kolekcjonerska cechuje wiele starych przedmiotów. W szczególności wyróżnia się tu zarówno stare monety, jak i stare banknoty z PRL-u. Choć jeszcze niedawno ich wartość mogła nie robić wrażenia, dla kolekcjonerów są wiele warte. Można na nich zarobić ogromne pieniądze. Jaka obecnie jest ich wartości i od czego ona zależy? Które banknoty są obecnie najbardziej poszukiwane przez kolekcjonerów? Zobacz koniecznie! 📢 Tego nie pij w czasie upału, bo możesz się odwodnić. Jakich płynów unikać, gdy na zewnątrz skwar? W czasie upałów, gdy słupek rtęci na termometrze niebezpiecznie zbliża się do 30 stopni Celsjusza, trzeba zadbać o odpowiednie nawodnienie. Najlepiej pić wodę mineralną, w objętości przynajmniej 2-3 litrów dziennie. Poza tym dobrze sprawdzą się świeżo wyciskane soki i koktajle warzywne. Są jednak napoje, których lepiej unikać. Czego nie pić w upalny dzień? Zobacz w galerii.