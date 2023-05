Prasówka 24.05.2023. Zobacz zestawienie najważniejszych informacji z wczoraj z naszego województwa

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 23.05. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Rozkręca się sezon na toruńskich targowiskach. Jakie ceny przy Szosie Chełmińskiej?”?

Prasówka 24.05: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Rozkręca się sezon na toruńskich targowiskach. Jakie ceny przy Szosie Chełmińskiej? Zeszłej wiosny klienci żartowali, że czereśnie będą kupować na sztuki. Do góry szybowały ceny wszystkiego: od pomidorów, przez szparagi i truskawki po borówki. Sprawdziliśmy, jak wygląda sytuacja na targowisku na starcie tegorocznego sezonu.

📢 Nie jedz truskawek, jeśli przyjmujesz te leki. One w połączeniu z truskawkami mogą być niebezpieczne [24.05.2023] Sezon na truskawki właśnie się rozpoczyna. Już dostępne są pierwsze rodzime truskawki, a od kilku tygodni możemy kupować truskawki importowane. Jak się okazuje nie zawsze możemy sięgać po te owoce. Truskawki są silnie uczulające. Nie powinno się ich także łączyć z niektórymi lekami. Jakimi? Zobaczcie.

📢 Takie będą emerytury dla seniorów w czerwcu 2023. Oto tabela wyliczeń brutto i netto [24.05.2023] Takie będą emerytury dla seniorów w czerwcu 2023. Od 1 marca świadczenia wzrosły o 250 złotych brutto lub 14,8 procent. Seniorzy otrzymali podwyżki zgodne z zasadami tegorocznej waloryzacji kwotowo-procentowej. Zobacz, jakie będą stawki emerytur w czerwcu, które wypłaca ZUS. Mamy porównanie rok do roku.

Prasówka 24.05: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Tak może wyglądać "cicha depresja". Na takie oznaki trzeba zwrócić uwagę. To tzw. "uśmiechnięta depresja" [24.05.2023] Takie objawy może mieć tzw. "cicha depresja" zwana również często "uśmiechniętą depresją". Oto ważne oznaki, na które trzeba zwrócić uwagę - mówią lekarze. Część osób z cichą depresją nie zdaje sobie z tego sprawy. To sprawia, że choroba ta jest jeszcze trudniejsza do wychwycenia. Tak wygląda "uśmiechnięta depresja" - poznaj teraz w naszej galerii najważniejsze objawy ukrytej choroby.

📢 Masz te objawy? To znak, że masz niedobór kwasów omega 3 w organizmie! Z roku na rok rośnie świadomość jak bardzo ważne dla naszego organizmu są kwasy omega-3. Wiadomo, że związki te wykazują szereg właściwości prozdrowotnych. Korzystnie wpływają między innymi na pracę mózgu, serca czy narządu wzroku. Jakie jest znaczenie kwasów omega-3 i jak zadbać o to, by dostarczać organizmowi ich odpowiednią ilość? Zobacz! 📢 Tajemniczy żółty pył na samochodach. Tak się go szybko pozbędziesz Uwaga! Opad żółtego pyłu. Najbardziej widoczny jest na samochodach pozostawionych "pod chmurką". Auta wyglądają na brudne i mocno zakurzone. Skąd się bierze żółty pył i jak go usuwać, by nie uszkodzić lakieru? Tak szybko pozbędziesz się żółtego pyłu. 📢 Kujawsko-Pomorskie: Tu w regionie wyłączą wkrótce prąd! Zobacz, czy to dotyczy także Ciebie! Spółka Energa Operator zaprezentowała najnowsze informacje o planowanych wyłączeniach prądu w województwie kujawsko-pomorskim. Warto wiedzieć wcześniej, czy braki w dostawie prądu dotyczą także Twojej okolicy! Więcej szczegółów w naszej galerii.

📢 Masz zbędne kilogramy - jak schudnąć? Potrzebna jest odpowiednia dieta! 10 praktycznych porad, jak schudnąć przed wakacjami! [PORADY] Zazwyczaj, kiedy słyszymy o diecie odchudzającej, wyobrażamy sobie wielkie wyrzeczenia. Tak jednak nie musi być. Rozsądne podejście do diety pozwoli nam na skuteczne zrzucenie nadmiarowych kilogramów po zimie. W ten sposób przygotujemy się lepiej na lato! Warto przy tym unikać często popełnianych błędów. Na co warto zwrócić uwagę? 📢 Dodatkowe środki w ZUS! Emeryci wniosek składają już teraz. Jakie dodatki do świadczeń ZUS? ZUS wypłaca szereg świadczeń - w tym świadczenia chorobowe, renty i oczywiście emerytury! Istotne są również dodatki do świadczeń mające wpływ na sytuacje życiowe Polaków. Kto w praktyce może starać się je otrzymać? O czym warto pamiętać?

📢 Zniżki na prąd 2023. Nie masz tego dokumentu? Nie dostaniesz zniżki na prąd. Specjalne oświadczenie trzeba złożyć do końca czerwca! Zniżki na prąd 2023. Przysługuje tobie zwiększony limit energii na gospodarstwo domowe? Musisz złożyć specjalne oświadczenie do swojego usługodawcy! W innym przypadku nie będziesz mógł skorzystać z niższych cen prądu. Zobacz szczegóły!

📢 Uwaga! Główny Inspektor Farmaceutyczny wycofuje z aptek trzy ważne leki. Zobacz, które dokładnie wycofane leki są niebezpieczne! Główny Inspektorat Farmaceutyczny wycofuje kolejne leki w Polsce. Z aptek wkrótce znikną trzy ważne dla pacjentów leki. Zostały one umieszczone na opublikowanej przez GIF najnowszej liście leków zagrożonych brakiem dostępności. Nie wiadomo czy specyfiki pojawią się jeszcze w polskich aptekach. 📢 Emerytura 2023. Od lipca seniorzy dostaną nawet o 500 złotych więcej! Jaki jest najlepszy termin, aby otrzymać tak duże pieniądze? Emerytura 2023. Od lipca seniorzy otrzymają o 200-500 złotych więcej! Wysokość składek w ZUS oraz kapitału początkowego jest regularnie waloryzowana, a waloryzacja roczna przeprowadzana jest zawsze w czerwcu. Seniorzy, którzy złożą wniosek o emeryturę w drugiej połowie roku, mogą liczyć na zwaloryzowane, a zatem wyższe świadczenie. Sprawdź szczegóły!

📢 O tych dodatkach rzadko się słyszy, a przysługują seniorom! Emeryci mogą ubiegać się o te świadczenia do ZUS Dodatki dla emerytów w Polsce. Mimo inflacji w kraju można uzyskać wiele dodatków. Mogą się o nie starać seniorzy. Oto szczegóły! 📢 Te objawy świadczą o niedoborze witamy D. Zobacz, czy je masz O prawidłowy poziom witaminy D powinniśmy dbać przez cały rok. Wiedzę o tym, jak ważna jest ona dla naszego organizmu upowszechniono w ostatnich latach. Niedobór witaminy D ma wpływ na nasze funkcjonowanie i samopoczucie. Witamina D syntezowana jest w naszej skórze pod wpływem promieniowania słonecznego. W naszym klimacie należy ją suplementować. Jakie objawy daje niedobór witaminy D?

📢 Renta wdowia 2023. Nowe świadczenie to maksymalnie 7600 zł! Jak je będzie można otrzymać? Projekt jest już w Sejmie Renta wdowia. Jak je będzie można otrzymać? Projekt jest już w Sejmie! Renta wdowia miałaby trafić także do wdowców, a osamotniony senior miałby szansę wybrać - czy chce zachować swoje świadczenie i zwiększyć je o połowę renty rodzinnej po zmarłym małżonku, czy dostać połowę swojej emerytury i rentę rodzinną w całości. Zobacz szczegóły!

📢 Nowe pensje dla pielęgniarek od lipca. Również dla lekarzy i nie tylko. Nawet 9201 zł w służbie zdrowia! Kto tyle zarobi? W ochronie zdrowia nadchodzi kolejna podwyżka pensji. Od 1 lipca 2023 roku wzrosną one wraz ze wzrostem minimalnego wynagrodzenia. Jednak w samej służbie zdrowia kwoty te są znacząco wyższe od minimalnego wynagrodzenia. Choć w przypadku najniższych stawek jest to 4125 zł brutto, największe minimalne zarobki w służbie zdrowia wyniosą 9201 zł brutto. Ile dokładnie zarabiać będą lekarze, pielęgniarki i inni pracownicy ochrony zdrowia? 📢 Dodatki dla emerytów po 65. i 75. roku życia. Dostaniesz duże pieniądze! Jak zdobyć dodatkowe 500 złotych? Sprawdź! Emerytura 2023. Seniorzy, którzy ukończyli 65. oraz 75. rok życia mogą otrzymywać o wiele wyższe świadczenie emerytalne. Co trzeba zrobić? Otóż wystarczy spełnić kilka warunków, aby dostawać nawet 500 zł dodatkowych środków. Niektórzy mogą otrzymać znacznie więcej! Również po 60. i 75. roku życia jest kilka sposobów na dodatkowy zastrzyk gotówki. Oto szczegóły.

📢 Stracisz w 2024 roku w Polsce! "Trzynastka i "czternastka" ostro w dół? Oto lista potencjalnych strat w przyszłym roku Kto może najwięcej stracić w 2024 roku? "Trzynastka i "czternastka" ostro w dół? Ruszają prace nad przyszłorocznym budżetem państwa. Czego można się spodziewać? Na pewno wyższych składek ZUS!, lecz co stanie się z zerową stawką VAT czy waloryzacją emerytur? Zobacz!

📢 Najbardziej poszukiwane monety PRL przez kolekcjonerów? Masz je w domu? Kolekcjonerzy zapłacą za nie krocie. Poszukaj ich! Kolekcjonerskie tworzenie bogatych, wyjątkowych kolekcji monet to pasja piękna i mająca już niezwykle długą tradycję. Zależnie od zainteresowań może dotyczyć naprawdę zróżnicowanych linii tematycznych. Wśród nich niezwykle popularny jest PRL... Ale nie tylko! Jakie monety interesują kolekcjonerów. Co warto sprzedawać? Jakie są rekordy monet kolekcjonerskich? Jak monety wybierają kolekcjonerzy? Sprawdź!

📢 Płaca minimalna 2024 - prognozy. Ile wyniesie na rękę? Mamy szacunkowe stawki! Ta podwyżka będzie rekordowa Płaca minimalna 2024. Ile wyniesie w przyszłym roku? Wiele wskazuje na to, że będzie rekordowa! W przyszłym roku też trzeba się spodziewać waloryzacji dwa razy w roku. Oto szczegóły! 📢 To prawda. Są to 10-letnie samochody mało awaryjne i najbardziej godne polecenia. Oto najlepsze modele według raportu TUV Traktujesz 10-letnie samochody jak jeżdżący złom i nigdy nie rozważałeś kupna takiego auta? Nie w każdym przypadku masz rację.

Okazuje się, że samochody mające 10 i więcej lat wcale nie muszą być zagrożeniem na drodze. Wiele modeli jest naprawdę w świetnym stanie. Mimo upływu lat, niektóre z nich wciąż są mało awaryjne. Świadczy o tym raport niemieckiego Stowarzyszenia Inspekcji Technicznej czyli TUV. Które modele najlepiej znoszą upływający czas? Zobacz!

📢 Średnie zarobki w policji 2023. Tyle dostają mundurowi! Jakie są stawki na poszczególnych stanowiskach w polskiej policji? Wyliczenia Zarobki w policji 2023. Ile zarobią mundurowi? Czy rzeczywiście ich pensja to przysłowiowe "kokosy"? Nie do końca jeśli dodać do nie m.in. nadgodziny, pracę w trudnych warunkach czy służbę w święta i dni wolne. Oto ile wynosi pensja policjanta na różnych stanowiskach! Więcej w naszym materiale!

📢 Poszukiwane banknoty przez kolekcjonerów. Masz w domu te monet z PRL-u? Sprawdź, bo możesz być bogaty Czasy PRL wciąż dla niektórych mogą być kuszące. Banknoty i monety z tego okresu są najlepszym tego dowodem. Ich wartość wzrasta, obecnie można sprzedać je za spore sumy. Dlatego też warto zajrzeć do piwnicy lub na strych. Ile są warte? Jak poznać cenne banknoty i monety? Oto szczegóły!

📢 Nowy wiek emerytalny w Polsce 2023? Zmiany w przepisach i deklaracje w sprawie wieku emerytalnego w Polsce. Prognozy na 2024 rok Na specjalnie zwołanej komisji minister rodziny oraz prezes ZUS odpowiadały na pytania dotyczące m.in. wieku emerytalnego. Dotyczyło ono tego, czy konieczne będzie podniesienie tego wieku w związku z niezwykle niekorzystnymi czynnikami demograficznymi. Tego typu rekomendację przedstawiła Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju, czyli OECD. Jaka była odpowiedź? Sprawdź!

📢 Świadectwo energetyczne 2023 - kto musi mieć? Ruszają kontrole w polskich domach! Jak uniknąć tych kar? Świadectwo energetyczne 2023. Już od 28 kwietnia kontrole w polskich domach. Pod koniec kwietnia w życie wejdzie nowy przepis. Nie posiadasz świadectwa energetycznego? Może czekać cię duża kara! Co zrobić by uzyskać ten dokument? Zobaczcie! 📢 Unikaj tych aut! Te nowe samochody prezentują się najsłabiej w rankingu awaryjności TUV Starszy samochód lepszej marki czy nowszy gorszej? To dylemat na który muszą sobie odpowiedzieć chcący kupić używany samochód. Okazuje się, że nowszy nie zawsze znaczy lepszy. W kupnie używanego samochodu, także tego który ma zaledwie kilka lat, mogą pomóc różnego rodzaju rankingi awaryjności. Jednym z nich jest raport TUV. Powstaje on co roku na podstawie okresowych badań technicznych pojazdów. Dane, które się pojawiają w zestawieniu, dotyczą okresowych badań technicznych wykonywanych na terenie Niemiec. Jak wypadają auta stosunkowo młode? Zobacz!

📢 Na zakup tych samochodów wystarczy 5 tysięcy złotych. Czy warto inwestować w starsze auta? Czy kupno samochodu za 5 tysięcy złotych zawsze musi oznaczać kłopoty na drodze? Niekoniecznie. Oczywiście prawdopodobieństwo wystąpienia awarii jest większe niż w przypadku nowszych aut, ale nawet samochody 20-letnie potrafią być w całkiem dobrym stanie. Trzeba tylko solidnie poszukać. Oto, jakie modele możesz kupić za 5 tysięcy złotych. 📢 Niesamowite. Te auta mają 10 lat i nadal są w świetnej formie. Są prawie bezawaryjne. Oto najlepsze modele według raportu TUV [ZDJĘCIA] Okazuje się, że samochody mające 10 i więcej lat wcale nie muszą być zagrożeniem na drodze. Wiele modeli jest naprawdę w świetnym stanie. Mimo upływu lat, niektóre z nich wciąż są mało awaryjne. Świadczy o tym raport niemieckiego Stowarzyszenia Inspekcji Technicznej czyli TUV. Które modele najlepiej znoszą upływający czas? Sprawdź!

📢 Odczuwasz to podczas snu - co to znaczy?? To rak może niszczyć Twój organizm! Takie objawy powinny Cię zaniepokoić Rak kości jest niezwykle podstępnym nowotworem. Przede wszystkim jego charakterystyczny objaw jest bardzo mylnie interpretowany. Samo rozpoznanie choroby jest przez to zwykle późne, a zatem utrudnione jest wprowadzenie skutecznej terapii. Jak rozpoznać, że mamy tak a kości? 📢 Emerytury za staż pracy 2023. Takie będą zmiany! Jakie zasady będą obowiązywać? Oto szczegóły! Zgodnie z założeniem projektów, emerytury stażowe mają dawać prawo do pobierania świadczeń nie po ukończeniu konkretnego wieku, ale po przepracowaniu określonej liczby lat. Projektów, gdyż obecnie w sejmie znajdują się dwa dotyczące tej sprawy. Co z ich uchwaleniem? Jaka jest szansa, że wejdą w życie? Najnowsze doniesienia każą nam przypuszczać, że wprowadzenie któregoś z tych projektów w życie jest coraz bardziej realne.

📢 Rekordowa waloryzacja w Polsce przez dwa lata? Wielki skok minimalnej emerytury. Zobacz nowe prognozy świadczeń [WYLICZENIA] Narodowy Bank Polski przedstawił nowe prognozy dotyczące wzrostu cen produktów spożywczych. Jednocześnie wskazał przy tym, że wyraźnie odbije się to na przyszłorocznej waloryzacji rent i emerytur. W 2024 roku emeryci mogą się spodziewać gigantycznych podwyżek świadczeń. Minimalna emerytura po waloryzacji wyniesie niemal 1 800 zł brutto na miesiąc! A jakie będą stawki emerytury na kolejny rok w porównaniu z obecnym? Sprawdź! 📢 Sprzęt od wojska za grosze! To dostaniesz w sklepie AMW online za kilka złotych! Agencja Mienia Wojskowego prowadzi swój sklep internetowy, w którym kupić możemy wiele ciekawych gadżetów wojskowych, ubrań oraz akcesoriów. Każdy miłośnik militariów z pewnością znajdzie tutaj coś dla siebie. My tym razem prezentujemy przegląd tanich rzeczy wojskowych ze sklepu online AMW. Szczegóły w galerii!

📢 To nie koniec pieniędzy z trzynastej emerytury. Mamy tabele wyliczeń dodatkowych przelewów [24.05.2023] To nie koniec pieniędzy z trzynastej emerytury. Sprawdziliśmy, ile należy się zwrotu podatku potrąconego przez Urząd Skarbowy i co należy zrobić żeby dostać zwrot podatku po Trzynastej Emeryturze. Mamy wyliczenia! 📢 Takie ulgi daje karta seniora. W tych miejscach można ją wykorzystać i zyskać [24.05.23] Ogólnopolska karta seniora przysługuje każdemu seniorowi, który ukończył 60 rok życia. Upoważnia do zniżek w placówkach na terenie całej Polski. Można jej użyć m.in. w sanatoriach, obiektach kultury, gabinetach rehabilitacyjnych i instytucjach zdrowia.

📢 Takie są stawki za prąd gdy przekroczymy limit 2000 kWh. Oto kalkulator zużycia prądu w 2023 roku [24.05.2023] Koszt 1 kWh może być różny, w zależności od tego czy został przekroczony limit 2000 kWh. Osoby, które zmieszczą się w limicie, nie unikną dwóch podwyżek dla wszystkich - opłaty mocowej i stawki VAT, która w 2023 roku wróciła do dawnego poziomu 23%. Zobaczcie, jak zmienią się ceny prądu po przekroczeniu limitu.

📢 Tak wygląda w środku dom Małgorzaty Kożuchowskiej - mamy zdjęcia. Zaglądamy na posesję gwiazdy seriali [24.05.2023] Małgorzata Kożuchowska to znana polska aktorka. Rozpoznawalność przyniosła jej rola Natalii Boskiej w serialu "Rodzinka.pl". Ale znana jest także z innych ról, między innymi dziennikarki z "Killera", a już na zawsze zapadła w pamięć Polaków jako Hanka Mostowiak z serialu "M jak miłość". Tak, to ta, co zginęła w kartonach... Zobaczcie, jak mieszka i żyje Małgorzata Kożuchowska! 📢 Ten błąd przy praniu może cię sporo kosztować. Przez to pralka pobiera o wiele więcej energii [24.05.2023] Często bez większej refleksji ustawiamy codzienne pranie na określoną temperaturę. Tymczasem to, w ilu stopniach pierzemy nasze ubrania, może wpływać nie tylko na ich stan wizualny, ale również przedkłada się na wyższe rachunki. Oto najczęściej popełniane błędy podczas prania. Przez nie pralka pobiera więcej energii.

📢 Czternasta emerytura 2023 - zobacz wyliczenia netto. Tyle "na rękę" wypłaci ZUS [24.05.23] W 2023 roku zostanie wypłacona czternasta emerytura. W projekcie ustawy zapisano, że świadczenie to ma obowiązywać co roku. Od czternastki trzeba będzie jednak zapłacić podatek oraz składkę zdrowotną, nie każdy też dostanie całe świadczenie. W galerii zamieszczamy wyliczenia - sprawdź, jaką czternastkę netto dostaną na konta emeryci. Kto nie dostanie całego świadczenia? W artykule poniżej zamieszczamy najważniejsze informacje na temat czternastej emerytury w 2023 roku.

📢 Taka kawa powoduje tycie i przyspiesza starzenie. Uważaj - tej kawy należy unikać [24.05.2023] Kawa to napój, którego przez wiele lat obawiano się, ze względu na jej właściwości uzależniające. Pomimo to wiele osób nie wyobraża sobie rozpoczęcia dnia bez filiżanki "małej czarnej". Dowiedziono również, że picie kawy może przynieść naszemu organizmowi wiele korzyści. Istnieją jednak typy kaw, których powinniśmy się wystrzegać. Taka kawa powoduje tycie i przyspiesza starzenie!

📢 Rewolucja komunikacyjna w Toruniu. "Nowości" wywołały gorącą dyskusję Propozycje zmian w komunikacji miejskiej w Toruniu, które mają zacząć obowiązywać od 1 września wraz z uruchomieniem trasy tramwajowej między centrum miasta a Jarem wywołały gorącą dyskusję wśród pasażerów. 📢 Cenne banknoty w Twoim portfelu! Współczesny banknot 10 zł może być warty tysiące złotych! Masz tylko 10 złotych w portfelu? To może być fortuna! Sprawdź, czy Twój banknot nie jest przypadkiem wyjątkowo cenny. Okazuje się, że w niektórych przypadkach kolekcjonerzy są gotowi zapłacić nawet kilkaset razy więcej, aniżeli wynosi jego nominalna wartość! Tu wiele zależy od szczegółów... Jakich dokładnie? Wyjaśniamy to w naszym artykule. Sprawdź! 📢 Tego nie jedz, gdy masz kłopoty ze wzrokiem. Seniorzy powinni tego szczególnie unikać Wzrok, czyli zdolność do odbierania bodźców wywołanych przez pewien zakres promieniowania elektromagnetycznego (u człowieka ta część widma nazywa się światłem widzialnym). O oczy powinniśmy zadbać nie tylko ograniczając ekrany, ważna jest także dieta odpowiednia dla naszego wzroku. Zobaczcie jakich produktów unikać w diecie dla dobra naszych oczu.

📢 Tak wygląda Linda Evans - Krystle z serialu "Dynastia", która niedawno skończyła 80 lat. Zobaczcie zdjęcia! [23.05.2023 r.] Tak dziś wygląda Linda Evans, czyli Krystle z serialu "Dynastia". Niedawno skończyła 80 lat! Linda Evans w latach 80. i 90. XX wieku podbiła serca fanów na całym świecie, również w Polsce. Wszystko za sprawą serialu "Dynastia", w którym zagrała główną rolę Krystle Carrington. Wówczas urzekała pięknym uśmiechem i niezwykłą urodą. Była ikoną elegancji i luksusu. I dziś wygląda wspaniale. Zobaczcie, jak prezentuje się kobieta, którą w XX wieku kochały miliony.

📢 Policja poszukuje nastolatka z Lubicza Górnego. Miesiąc temu wyszedł z domu Policja z Dobrzejewic poszukuje Kamila Buluka, 17-letniego mieszkańca Lubicza Górnego. Funkcjonariusze apelują o wszelkie informacje, które pomogą odnaleźć nastolatka. 📢 Tak lokatorzy dewastują mieszkania na wynajem. Te zdjęcia mrożą krew w żyłach. Zobacz, czym ryzykuje właściciel nieruchomości Lokatorzy dewastujący mieszkania na wynajem to na szczęście margines, ale biada właścicielowi nieruchomości, który na takich „wspaniałych” najemców trafi. Prezentujemy zdjęcia, które dobitnie pokazują, jak bardzo niektórzy najemcy nie potrafią uszanować cudzej własności. Zobacz efekty działania niszczycieli i złodziei wynajmujących mieszkania.

📢 Tych aut nie chcą nawet złodzieje! Oto marki samochodów, których nie kradną. Mamy listę Chociaż liczba kradzieży samochodów w Polsce spada, nadal są modele szczególnie lubiane przez złodziei. Audi, Volkswagen, Mercedes czy BMW znikają sprzed posesji w Wielkopolsce bardzo często. Którymi markami przestępcy nie są zainteresowani? Niektóre z aut mimo że są luksusowe, złodzieje omijają. W galerii przedstawiamy marki, które nie zostały skradzione w 2022 roku. Sprawdź policyjne statystyki. 📢 Egzamin ósmoklasisty z języka polskiego. Jak radzi sobie toruńska młodzież? Tak było w SP 24 [zdjęcia] Ponad 2,4 tys. uczniów klas ósmych w Toruniu zmaga się właśnie z pierwszym ważnym egzaminem w życiu. To trzydniowy test kończący naukę w podstawówce. Dziś młodzi wypełniają arkusz z języka polskiego. 📢 Śmiertelny wypadek w Kruszynku pod Włocławkiem. Nie żyje motocyklista [zdjęcia] W nocy (23 maja) w Kruszynku (gmina Włocławek) doszło do wypadku, w którym zginął 42-letni motocyklista. Policjanci pod nadzorem prokuratora wyjaśniają dokładne okoliczności tej tragedii.

📢 Nad granicą lecą balony i padają strzały. Balon uszkodzony przez żołnierzy z Rypina spadł pod Brodnicą Mamy drugą połowę maja 2023 roku. Trwa nalot niezidentyfikowanych obiektów latających na kujawsko-pomorskie. W lesie pod Bydgoszczą znaleziono rakietę, zaś w okolicach Rypina zgubiło się coś, co przypominało obserwacyjny balon. Nie wiemy, o czym jeszcze nie wiemy, ale wiemy dobrze, że tego typu wypadki można w naszym regionie uznać za swego rodzaju tradycję. 📢 500 plus dla małżeństw z długim stażem! Oto, jak otrzymać dodatkowe pieniądze ze świadczenia 500 plus 23.05.2023 Kilka tygodni temu na biurko Marszałek Sejmu Elżbiety Witek trafiła obywatelska petycja dotycząca nowego świadczenia 500 plus. Tym razem dodatek ten miałyby otrzymywać małżeństwa z długoletnim stażem. Sprawdź szczegóły, kto może otrzymać 500 plus dla małżeństw.

📢 Toruń. Psy do adopcji. Te zwierzęta czekają na nowy dom w schronisku dla bezdomnych zwierząt Małe, duże, młode, trochę starsze, rasowe i kundelki. Psów, które przebywają w Schronisku dla Zwierząt w Toruniu jest bardzo dużo. Za każdym zwierzakiem stoi osobna historia. Jedne zostały porzucone, inne uciekły, jeszcze inne błąkały się po okolicy. Wszystkie psy czekają na adopcję i nowy dom. Może ktoś znajdzie tu swojego zwierzęcego przyjaciela? 📢 Wycieczki szkolne w Toruniu. Największe hity to planeterium, Kopernik, pierniki i gry miejskie Maj to czas, gdy sezon wycieczek szkolnych trwa w najlepsze - każdego dnia do Torunia przyjeżdżają dziesiątki grup. Oprócz standardowego zwiedzania miasta z przewodnikiem prawdziwym hitem są gry miejskie. 📢 Modne krótkie fryzury na wiosnę 2023. Fryzury na czasie dla krótkich włosów. Zobacz, jakie uczesania są na topie 23.05.2023 Krótkie fryzury są ciągle na topie. Odpowiednie cięcie potrafi nie tylko odmłodzić, ale też dodać charakteru - chcesz się wyróżnić w tłumie? Postaw na krótkie, charakterystyczne cięcie. Tego typu fryzura z pewnością wyróżni cię na tle włosów półdługich, które nosi większość z nas. Dużym plusem krótkich fryzur jest także to, że bardzo łatwo je stylizować.

📢 Tak wygląda teraz największy hotel w Polsce. Hotel Gołębiewski w Pobierowie jest wykańczany 23.05.2023 Ponownie ruszyły prace przy budowie hotelu Gołębiewski w Pobierowie. Na miejscu wykończeniem zajmuje się około 200 osób. Potężny obiekt ma być gotowy do wakacji. 22.05.2023. 📢 Z tych grzechów nie trzeba się spowiadać. Nie wymagają one wizyty w konfesjonale. Sprawdź koniecznie! 23.05.2023 Z tych grzechów nie trzeba się spowiadać. Lista jest naprawdę długa i nie wymaga wizyty przy konfesjonale. Jednym z możliwych sposobów na uzyskanie przebaczenia i obiecanie poprawy jest spowiedź. Są grzechy, które nie naruszają naszej relacji z Bogiem i innymi ludźmi. W związku z tym nie musimy fatygować się do kościoła, aby się wyspowiadać. Zastanawiasz się z jakich grzechów nie trzeba się spowiadać? Sprawdź! 📢 Oto najlepsze żarty z naszej pracy. Memy o naszych szefach, wyzysku i lenistwie pracowników 23.05.2023. Nie da się wyobrazić życia bez pracy. Daje nam pieniądze, spełnienie, zmusza do samodyscypliny. Ale niekiedy także irytuje czy śmieszy. Internauci stworzyli całą masę memów na temat pracy. Zebraliśmy najlepsze. 23.05.2023.

📢 Ile trzeźwiejemy po piwie? Kiedy po wypiciu wina lub wódki można wsiąść za kierownicę? Jak obliczyć promile bez alkomatu? Jak długo się trzeźwieje po piwie? Jak długo trawi się alkohol z wódki? Maj to miesiąc pierwszych ciepłych weekendów, a co za tym idzie więcej czasu spędzimy z rodziną i znajomymi na przykład na grillu lub plenerowej imprezie. W takich sytuacjach bardzo często zastanawiamy się, jak dużo musi minąć od wypicia, zanim możemy bezpiecznie wsiąść za kierownicę?

📢 14. emerytura w 2023 roku. Wiemy ile pieniędzy dostana emeryci. Kiedy będą wypłaty czternastki? Sprawdź! 23.05.2023 Rekordowe podwyżki dla emerytów. Zobacz wyliczenia i terminy wypłat czternastki w 2023 roku. Emeryci dostaną więcej pieniędzy. Kto może otrzymać dodatkowe świadczenie? Na temat 14. emerytury wypowiedziała się szefowa resortu rodziny Marlena Maląg. Takie będą wypłaty dodatkowych pieniędzy dla emerytów po waloryzacji w marcu 2023 roku. Sprawdź szczegóły!

📢 Oto ile powinieneś włożyć do koperty na wesele w 2023 roku. Ile w kopercie przekazuje członek rodziny, a ile znajomi? Stawki 23.05.2023 Ile pieniędzy włożyć do koperty, którą wręczy się parze młodej podczas wesela? Wraz z nadchodzącym sezonem wesel to pytanie zadaje sobie coraz więcej osób, które otrzymały zaproszenie na ślub swojego bliskiego, bądź znajomego. Również się nad tym kiedyś zastanawialiście i sprawiało Wam to problem? A może wkrótce wybieracie się na ślub i nie jesteście pewni, ile włożyć w 2023 roku do koperty na wesele? Ile powinien "do koperty" włożyć świadek, rodzina, znajomi? Sprawdźcie! 📢 Kujawsko-Pomorskie: Oto majątek i dochody marszałka Piotra Całbeckiego i wicemarszałka Zbigniewa Ostrowskiego. Imponujące? Ponad 282 tysiące złotych - taki dochód z pracy osiągnął w ciągu minionego roku Piotr Całbecki, marszałek województwa. Marszałek nie ma jednak żadnych oszczędności. Za to ma do spłaty dwa kredyty we frankach szwajcarskich i jeden złotówkowy...

📢 Tak się bawi Toruń nocą na starówce. Zobaczcie kolejne zdjęcia z "Bajki"! Klub "Bajka" to miejsce szczególnie lubiane przez fanów muzyki disco. To miejsce przyciąga wielu torunian. Zobaczcie, co się tam ostatnio działo podczas imprez! Oto fotorelacja.

📢 Wielki sukces Bartosza Frankowskiego z Torunia! Znalazł się w obsadzie sędziowskiej finału Ligi Mistrzów Bartosz Frankowski, sędzia piłkarski z Torunia, znalazł się w obsadzie wozu VAR na finał Ligi Mistrzów. To jeden z jego większych sukcesów w karierze sędziowskiej. Wcześniej wyznaczany był przez UEFA m.in. do poprowadzenia meczów Ligi Europy oraz meczu eliminacyjnego do Ligi Mistrzów. 📢 Rząd kończy program "Mieszkanie Plus". Co to oznacza dla Torunia i najemców? Jak będzie można wykupić mieszkanie? Rząd zapowiedział zakończenie programu "Mieszkanie Plus". Co to oznacza dla najemców 320 mieszkań na osiedlu przy ul. Okólnej w Toruniu? Aktualna pozostaje oferta dojścia do własności mieszkania na przestrzeni lat, ale ma pojawić się nowa oferta wykupu lokalu "na preferencyjnych warunkach".

📢 Toruń. Na Starym Mieście bez aut. Jak wypadł pierwszy weekend z nową organizacją ruchu? W weekend po raz pierwszy obowiązywała nowa organizacja ruchu na Starym Mieście - do ścisłego centrum mogli wjechać niemal wyłącznie mieszkańcy. Zmiany znacząco zmniejszyły liczbę aut wokół najważniejszych zabytków Torunia, ale oprócz dużych plusów było widać, że z niektóre z nowych reguł wymagają jeszcze dopracowania. 📢 Takich banknotów mogą nie przyjąć w sklepie. One tracą wartość i ważność Sprzedawcy mają prawo odmówić przyjęcia zniszczonego banknotu. Osoba, która ma w portfelu zniszczony banknot ma obowiązek wymienić go w dowolnej placówce banku. Sprzedawca odmówi także przyjęcia banknotu, którego autentyczność jest podejrzana. Powinien wówczas powiadomić o tym swojego pracodawcę, a także policję. Jakie banknoty tracą ważność i należy je wymienić i gdzie możemy takie pieniądze wymienić? Zobaczcie.

📢 Kryształy z PRL - te kolekcje są warte nawet 100 000 złotych. Mamy przegląd najdroższych ofert Przedmioty z czasów PRL wracają do łask. Zwłaszcza kolekcjonerzy usilnie poszukują staroci z lat 70. i 80. Kryształowe naczynia, niegdyś zdobiące meblościanki, schowane zostały na lata w kartonach i piwnicach. Dziś są warte krocie. Zobacz, ile kosztują kryształy z PRL. Niewiarygodne, że są aż tyle warte! 📢 Takie są skutki uboczne paracetamolu. Naukowcy publikują wyniki badań, które zaskakują Paracetamol to popularny środek przeciwbólowy, który stosowany jest w leczeniu dolegliwości bólowych i gorączki zarówno u dzieci, jak i u dorosłych. Jak każdy lek, ma on działania uboczne, a jeśli będzie stosowany zbyt często i niezgodnie z przeznaczeniem, paracetamol może być groźny dla naszego zdrowia i życia. Niedawno naukowcy poinformowali, że odkryto nowe działania uboczne paracetamolu, które występują nawet w przypadku stosowania leku w dopuszczalnej dawce! Takie badania prowadzono na Uniwersytecie Ohio w USA.

📢 Roksana Węgiel w bikini. Jednych szokuje, innych zachwyca - młoda artystka opublikowała nowe zdjęcia Roksana Węgiel to jedna z najjaśniejszych gwiazd młodego pokolenia muzycznego. Popularność i rozpoznawalność zyskała dzięki zwycięstwu w dziecięcym Konkursie Eurowizji. W styczniu tego roku Roksana Węgiel skończyła 18 lat. Na swoim profilu na Instagramie często publikuje fotki zza kulis różnych wydarzeń muzycznych, swoje zdjęcia w ciekawych stylizacjach, także tych nieco prowokujących i zachęcających internautów do dyskusji. Niedawno Roksana Węgiel wrzuciła zdjęcia w bikini, które rozgrzały internautów. 📢 Cierpisz na problemy ze snem? NASA ma rozwiązanie. Wypróbuj pozycję „zero grawitacji”. Dzięki niej astronauci nie narzekają na bezsenność Nie wiesz, jak szybko zasnąć? Okazuje się, że wystarczy ułożyć się w odpowiedniej pozycji, aby cieszyć się długim, regenerującym snem. Naukowcy z NASA odkryli, że właściwe ułożenie ciała pozwala astronautom na odpoczynek nawet w warunkach, w których nie ma przyciągania ziemskiego – stąd nazwa „zero grawitacji”. Zobacz, jak wypróbować ją we własnym łóżku.

📢 Tak mieszka Ewa Chodakowska. Zobacz, jak luksusowo żyje znana trenerka. Tak się urządziła w 360-metrowym apartamencie Ewa Chodakowska Ewa Chodakowska przez swoje fanki nazywana jest „trenerką wszystkich Polek”. Celebrytka kilkanaście lat temu przyjechała do stolicy z oszczędnościami, które miały jej wystarczyć na pół roku życia. Teraz jest jedną z najbogatszych Polek. Ewa Chodakowska swoje zarobione pieniądze chętnie inwestuje w nieruchomości i może się pochwalić m.in. domem w Atenach. Na co dzień trenerka personalna mieszka w ogromnym apartamencie w modnej dzielnicy. Zobacz, jak luksusowo żyje teraz Ewa Chodakowska. 📢 Będzie 800 plus od 1 czerwca 2023? Taka jest propozycja - jest i odpowiedź rządu Będzie 800 plus od 1 czerwca 2023? Na konwencji programowej Prawa i Sprawiedliwości padła zapowiedź podniesienie świadczenia 500 plus do 800 złotych od stycznia 2024 roku. Przedstawiciele Platformy Obywatelskiej zaproponowali, by świadczenie podnieść już od czerwca. Mamy odpowiedź ze strony rządu.

📢 Toruń z lat 70. Takiego miasta już nie ma. Wyjątkowe fotografie z Narodowego Archiwum Cyfrowego Zobaczcie kolejne, unikalne zdjęcia starego Torunia z zasobów Narodowego Archiwum Cyfrowego. Tym razem prezentujemy zdjęcia z lat 70. Więcej w naszej galerii! 📢 Tak kibicowaliście "Aniołom"! Mamy nowe zdjęcia trybun z meczu z Apator - Motor Niesamowite emocje na torze, ogromne emocje na trybunach. Apator Toruń w ostatnim biegu zapewnił sobie zwycięstwo z mistrzem Polski z Lublina. Tysiące kibiców "Aniołów" kompletnie oszalało z radości. Byliście na meczu? Mamy dla Was kolejną paczkę zdjęć z trybun toruńskiego stadionu! 📢 Warszawski sąd zdecydował. Ogród toruńskiej willi uratowany. Kto zabiegał o wykreślenie zabytku? Cóż za kuriozalna sytuacja! Przedstawiciele Gminy Miasta Toruń zabiegali o wykreślenie z rejestru zabytków willi inżyniera Edmunda Płockiego na rogu ul. Grunwaldzkiej i św. Józefa. Najpierw w całości, a później w części. Najpierw wystąpili do wojewódzkiego konserwatora zabytków, a gdy ten odmówił, zaczęli odwoływać się coraz wyżej. Sprawa skończyła się w warszawskim sądzie.

📢 Tego nie można mrozić! Jakich produktów nie wolno wkładać do zamrażarki? Mrożenie jedzenia pozwala zachować dłuższą świeżość różnych produktów. Ponadto, dzięki temu nadmiar przygotowanej żywności można odłożyć na później, zamiast ją wyrzucać. Choć, wiele rzeczy można nadaje się do włożenia do zamrażarki, to istnieje też grupa takich składników, których nie wolno przechowywać w bardzo niskiej temperaturze. Czego dokładnie nie wolno mrozić? Mamy pełną listę! 📢 Toruń. Pierwsza Komunia Św. w parafii pw. błogosławionej Marii Karłowskiej. Zobaczcie zdjęcia z wydarzenia! Pierwsza Komunia Święta to niezwykle istotne wydarzenie majowe, które dla dzieci wiąże się zarówno z radością, jak i stresem towarzyszącym podczas przygotowań. Zwieńczenie tego odbywa się na uroczystej Mszy Świętej. W sobotę 20 maja dotyczyło to również dzieci w parafii pw. błogosławionej Marii Karłowskiej na toruńskiej Skarpie.

📢 Kibice na meczu Apator - Motor. Szaleństwo i euforia w finałowych biegach! Byliście? Poszukajcie się na zdjęciach Szczęściarze na Motoarenie obejrzeli zdecydowanie najlepszy mecz w tegorocznego PGE Ekstralidze. Apator Toruń pokonał Motor Lublin 46:44, a o wszystkim decydował ostatni łuk ostatniego wyścigu. Kto był na trybunach? Mamy dla Was zdjęcia kibiców z Torunia i Lublina na Motoarenie. 📢 Oto zasady wypłacania 800 plus. Zobacz od kiedy dodatkowe pieniądze na każde dziecko Oto zasady wypłacania 800 plus. Prawo i Sprawiedliwość na swojej konwencji programowej zapowiedziało waloryzację świadczenia 500 plus do 800 złotych. Jakie będą zasady przyznawania pieniędzy? Od kiedy i dla kogo będzie zwiększone świadczenie? Sprawdź najnowsze informacje. 📢 Tak się bawi Toruń w Hex Clubie. Mamy najnowsze zdjęcia z imprez! Co działo się ostatnio w jednym z najpopularniejszych klubów na toruńskiej starówce? Zobaczcie sami! Oto najnowsze zdjęcia z imprez w Hex Club Toruń!

📢 Kujawsko-Pomorskie. Wypadek pod Chełmżą. Lądował śmigłowiec LPR Zgłoszenie o niebezpiecznym zdarzeniu na drodze krajowej nr 91 wpłynęło do strażaków z KM PSP Toruń w niedzielę, 21 maja, o godz. 15.29. W wyniku wypadku poszkodowana została jedna osoba. 📢 Upubliczniamy opinię Narodowego Instytutu Dziedzictwa w sprawie badań archeologicznych na toruńskim bulwarze Firma, która wygrała przetarg na przebadanie fragmentu toruńskiego bulwaru otrzyma pozwolenie na prowadzenie prac po uwzględnieniu zastrzeżeń, jakie do programu badań wniósł Narodowy Instytut Dziedzictwa. Tylko czy wszystkich? 📢 A to złodzieje! Kradli w Kamionkach, Mirakowie, Ostaszewie... Teraz pójdą za kraty Historia tych dwóch złodziei i okradzionych przez nich ludzi w Kamionkach Małych czy Mirakowie może być przestrogą przed letnim sezonem - wyprawy nad jeziora mogą skończyć się utratą roweru, opon z samochodu czy narzędzi. Pilnować trzeba też dobytku zostawianego w domkach letniskowych i domach w budowie.

📢 Toruń. Pierwsza Komunia Św. w parafii pw. św. Antoniego w Toruniu na Wrzosach! W sobotę 20 maja odbyła się również Pierwsza Komunia dzieci z parafii pw. św. Antoniego na Wrzosach. Przy wspaniałej pogodzie dzieci mogły przystąpić do tego ważnego dla nich wydarzenia. Na miejscu była nasza fotoreporterka. 📢 Toruń. Pierwsza Komunia Św. w parafii pw. Matki Bożej Królowej Polski na Rubinkowie I. Oto zdjęcia z Rubinkowa I Wczoraj, 20 maja odbyło się w Toruniu wiele ważnych wydarzeń dla toruńskich dzieci. Wśród nich nie zabrakło charakterystycznych dla maja komunii świętych. Taka odbyła się też w kościele pw. Matki Bożej Królowej Polski na Rubinkowie I na Rubinkowie I. A jak było? Sprawdził to nasz fotoreporter!

📢 Takie banknoty musisz wymienić. Niektóre z nich mogą stracić wartość i ważność - zobacz listę! Czy sprzedawca ma prawo odmówić przyjęcia banknoty? Czy my możemy odmówić przyjęcia danego banknotu? Kiedy banknot traci swoją moc płatniczą? Postanowiliśmy dla Was sprawdzić najważniejsze informacje dotyczące pieniędzy. Jakie banknoty tracą ważność i należy je wymienić i gdzie możemy takie pieniądze wymienić? Zobaczcie.

📢 Toruń. Policja kontra kibice przy ul. Bema. Zatrzymania po meczu Elana - Zawisza [zdjęcia] Siedem osób zostało zatrzymanych przez policję w związku ze środowym meczem regionalnego Pucharu Polski Elana Toruń - Zawisza Bydgoszcz. Zatrzymani to pseudokibice z... Łodzi.

📢 Tak wygląda w środku dom Maryli Rodowicz - mamy zdjęcia. Zaglądamy na posesję królowej polskiej piosenki Oczkiem w głowie Maryli Rodowicz jest ogród z tarasem. Teren jest bardzo zadbany, zapewnia dyskrecję i spokój gospodyni domu, która uwielbia opiekować się roślinami. To także jedno z ulubionych miejsc kotów. Ogród naprawdę robi wrażenie! 📢 Te samochody są prawie nowe i borykają się z usterkami. Zobacz, które są najbardziej awaryjne według raportu TUV Kupno samochodu to zawsze wyzwanie. Tak samo przygotowują się do tego Ci, którzy zamierzają kupić auto 10-letnie, jak i ci zainteresowani 3-letnim pojazdem. W jednym i drugim przypadku kierowcy przed zakupem podpierają się różnego rodzaju rankingami awaryjności. Jednym z nich jest coroczny raport TUV, dotyczący awaryjności pojazdów. Raport powstaje co roku na podstawie okresowych badań technicznych pojazdów. Dane, które się pojawiają w zestawieniu, dotyczą okresowych badań technicznych wykonywanych na terenie Niemiec.

📢 Te banknoty PRL-u są warte fortunę! Stare banknoty poszukiwane przez wielu kolekcjonerów w Polsce. Po ile są wystawiane? Niezwykła wartość kolekcjonerska cechuje wiele starych przedmiotów. W szczególności wyróżnia się tu zarówno stare monety, jak i stare banknoty z PRL-u. Choć jeszcze niedawno ich wartość mogła nie robić wrażenia, dla kolekcjonerów są wiele warte. Można na nich zarobić ogromne pieniądze. Jaka obecnie jest ich wartości i od czego ona zależy? Które banknoty są obecnie najbardziej poszukiwane przez kolekcjonerów? Zobacz koniecznie! 📢 Ten sprzęt był popularny w PRL-u! Co dzisiaj dzieje się z tymi markami? Które z nich istnieją do dzisiaj? [ZDJĘCIA] W czasach PRL-u wbrew pozorom miał miejsce wyraźny rozkwit technologii. Choć dzisiaj postęp zdaje się być o wiele większy, a sprzęt diametralnie nowocześniejszy, niektóre urządzenia z PRL-u były niezwykle nowoczesne. Marki odpowiedzialne za ich powstanie były niegdyś niezwykle znane. Część z nich przetrwała do dzisiaj! Co się z nimi dzieje?

ZOBACZ KONIECZNIE Na tych odcinkach autostrad jest najwięcej wypadków