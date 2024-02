Prasówka 25.02.2024 - najważniejsze wydarzenia. Przygotowaliśmy przegląd prasy z wczoraj

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 24.02. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Karma wróci do tych osób już niedługo. Baran, Byk, Bliźnięta, Rak, Lew, Panna, Waga, Skorpion, Strzelec, Koziorożec, Wodnik, Ryby 25.02.2024”?

Prasówka 25.02: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Karma wróci do tych osób już niedługo. Baran, Byk, Bliźnięta, Rak, Lew, Panna, Waga, Skorpion, Strzelec, Koziorożec, Wodnik, Ryby 25.02.2024 HOROSKOP karmiczny na wiosnę 2024 roku dla każdego znaku zodiaku. Co się wydarzy wiosną u Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika, Ryb i Barana? Karma wróci do każdego z nas, ale do każdego nieco inaczej!

📢 Basket 25 Bydgoszcz - Energa Polski Cukier Toruń. Derby pełne walki - zdjęcia Rundę zasadniczą Orlen Basket Ligi Kobiet wieńczyły derby Basket 25 Bydgoszcz - Energa Polski Cukier Toruń. Miały one charakter wyłącznie prestiżowy, bo bydgoszczanki wcześniej straciły szansę na poprawę dziesiątej lokaty, a torunianki zapewniły sobie prawo gry w play off.

📢 Najszybciej wyludniające się miasta w Kujawsko-Pomorskiem. Mamy nowe dane! [25.02.2024] W większości polskich miast ubywa mieszkańców. Polacy coraz chętniej do zamieszkania wybierają mniejsze miejscowości rozrastające się wokół dużych metropolii. Sprawdziliśmy, jakie miasta w Kujawsko-Pomorskiem wyludniają się najszybciej, z jakich miejscowości ludzie najchętniej się wyprowadzają.

Prasówka 25.02: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Takiej pięciozłotówki szukają kolekcjonerzy. Ta moneta 5 złotych może być warta kilka tysięcy [25.02.2024] Czy w portfelu posiadasz monetę o nominale 5 złotych? Istnieje możliwość, że ta niewielka moneta może okazać się kluczem do prawdziwej fortuny, co może być dla Ciebie zaskoczeniem! Istnieją monety, których wartość przewyższa ich nominalną wartość, a kolekcjonerzy są gotowi zapłacić za nie imponujące sumy pieniędzy. Niektóre z tych numizmatów osiągają wartość nawet kilkuset tysięcy złotych.

📢 Najpiękniejsze rasy kotów na świecie - ranking. Zobacz TOP 10 ras kotów uznawanych za najładniejsze [25.02.2024] Kot rosyjski, bengalski, a może turecka angora? Która rasa kotów jest najpiękniejsza? Mamy dla was zestawienie dziesięciu ras kotów, które uważane są na najładniejsze. Krótkowłose, długowłose, puchate, towarzyskie albo raczej zdystansowane. Każda rasa jest różna, każda piękna, a która najpiękniejsza? Zobaczcie! 📢 Ulica Łazienna straszy pustkami mieszkańców i turystów. Na Starówce pełno pustych lokali Mieszkańcy Torunia coraz częściej zwracają uwagę na to, że Starówka wyludnia. Szczególną uwagę przykuwa ulica Łazienna, z której bezpośrednio dochodzi się na zmierzające ku końcowi remontu bulwary. 📢 Tak wyglądała Magda Gessler w młodości. Uwielbiała przygody, przez co wylądowała nawet... w domu publicznym [25.02.2024] Burza blond loków, charyzma, artystyczny wygląd. Chyba każdy w Polsce wie, kim jest Magda Gessler. Znana restauratorka popularność zdobyła w programie "Kuchenne Rewolucje", którego gospodynią jest od 2010 roku. 70-latka może pochwalić się bujnym życiorysem, który byłby świetnym materiałem na film. Liczne romanse, poznanie króla Hiszpani, a nawet... noc w domu publicznym. Zobaczcie, jak wyglądała Magda Gessler w młodości.

📢 Elana Toruń - Pelikan Łowicz. Ostatni test żółto-niebieskich przed derbami - zdjęcia Elana Toruń rozegrała ostatni sparing w ramach przygotowań do rundy wiosennej III ligi. Rywalem był Pelikan Łowicz. To czołowy zespół z I grupy III ligi. Trener żółto-niebieskich liczył na wartościowy sprawdzian. 📢 Kulinarne hity PRL - ZOBACZ PRZEPISY. TE POTRAWY kiedyś gościły na stołach. Sprawdźcie przepisy i przypomnijcie sobie niezwykłe smaki! Kulinarne hity PRL to z pewnością temat, który wielu Polakom kojarzy się z nostalgicznie wspominanymi czasami minionych dekad. To okres, w którym przepisy na potrawy były czasem ograniczone ze względu na dostępność składników, ale jednocześnie kreatywność i umiejętności kulinarne ludzi były na bardzo wysokim poziomie. Przypomnij sobie smaki dzieciństwa i zajrzyj do naszej galerii! Specjalnie dla was zebraliśmy również przepisy.

📢 Tak żyje i mieszka Viki Gabor. Młoda piosenkarka z Krakowa na scenie jest gwiazdą, a jaka jest prywatnie? Ma wyjątkowy styl! Viki Gabor podbiła serca Polaków świetnymi występami w programie The Voice Kids oraz zwycięstwem na Eurowizji Junior. To gwiazda młodego pokolenia, która w ekstremalnie krótkim czasie stała się jedną z najbardziej rozpoznawalnych osób w polskim show-biznesie. Ma przy tym wielkie grono oddanych fanów, ale także budzi kontrowersje. Ma dopiero 16 lat, mieszka z rodziną w Krakowie, a na koncie ma wiele spektakularnych sukcesów. Na scenie jest gwiazdą, a jaka jest prywatnie? Ma niestandardowy gust i styl! Przejdź do galerii zdjęć i zobacz jak żyje na co dzień Wiktoria Gabor! 📢 Toruń razem z Ukrainą. Upamiętnienie 2. rocznicy wybuchu wojny w Ukrainie To już dwa lata, gdy putinowska Rosja zaatakowała Ukrainę. W rocznicę napaści Rosji na Ukrainę na całym świecie, w tym Polsce i Toruniu odbywają się uroczystości upamiętniające to wydarzenie i solidaryzujące z Ukraińcami.

📢 Piłka nożna. Cristiano Ronaldo nie przestaje zadziwiać. Przez ostatnie osiem lat ma więcej goli niż legendy przez całą karierę. GALERIA Trzy dni temu utytułowany piłkarz Cristiano Ronaldo przypieczętował awans Al-Nassr Riyadh do ćwierćfinału azjatyckiej Ligi Mistrzów. Dla pięciokrotnego zdobywcy Złotej Piłki to 412. gol od ukończenia 30. roku życia. Tym samym mistrz Europy z Portugalią od tego momentu ma więcej bramek niż m.in. Thierry Henry, Ruud van Nistelrooy, Wayne Rooney, Robin van Persie, Ronaldo, czy Didier Drogba. Warto dodać, iż zawodnicy już zakończyli swoje kariery. Aby zobaczyć listę legendarnych zawodników zdobywających mniejszą liczbę bramek przez całą karierę niż Cristiano Ronaldo przez ostatnie osiem lat kliknij w przycisk „zobacz galerię” i przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE.

📢 Parkrun Toruń 391. 24 lutego 2024 było wiosennie. Wszyscy bawili się znakomicie. Mamy zdjęcia Tradycyjnie w sobotę o godz. 9 amatorzy aktywnego wypoczynku spotkali się w lasku na Skarpie, by wziąć udział w kolejnej edycji Parkrun Toruń. Ta z 24 lutego 2024 roku miała numer 391.

📢 Sprzęt od wojska. Polska armia czyści magazyny i sprzedaje część swojego mienia. Jest coś dla muzyków, pilotów oraz szwaczek i na komary Wojsko sprzedaje swój sprzęt. W ofercie Agencji Mienia Wojskowego można znaleźć prawdziwe perełki za niezłe ceny, nawet jeśli nie jesteśmy fanami militariów. Co możesz kupić od polskiej armii? Jest sprzęt dla muzyków, coś na walkę z komarami, czy niemal kompletne umundurowanie... pilota. Za ile wojsko sprzedaje swój majątek? Nie jest źle, bo ceny są naprawdę ciekawe. Najtańsze towary od polskiej armii kupimy dosłownie za grosze! 📢 Kultowe gadżety z PRL-u warte są dzisiaj fortunę! Niektórym zakręci się łezka w oku. Sprawdź czy masz je w domu 24.02.2024 Wiele osób wspomina lata 70., 80., i 90. z wielkim sentymentem i znowu sięga po przedmioty, które królowały w Polskich domach. Niektóre z nich możemy zdobyć jeszcze na aukcjach internetowych, a część kultowych przedmiotów z PRL-u osiąga zawrotne ceny. Przypomnij sobie lub poznaj te niepowtarzalne gadżety z czasów słusznie minionych.

📢 Pamiętasz te rzeczy i sceny z PRL-u i początku lat 90.? Wiele osób wspomina ten okres z nostalgią! Sprawdź! 24.02.2024 Pamiętasz te rzeczy i sceny z czasów PRL? Dorastając w latach 90. na pewno pamiętasz jak wtedy wyglądały ulice, sceny z życia, a tym bardziej zwykłe przedmioty codziennego użytku. Wiele osób bardzo dobrze wspomina tamten okres. Czy uważasz, że tamte czasy były lepsze od tych, które mamy teraz? A może jest wręcz odwrotnie? Przejdź do galerii i sprawdź, czy pamiętasz życie w czasach PRL!

📢 Uwaga na te numery telefonów! Nigdy ich nie odbieraj i nie oddzwaniaj. Możesz stracić pieniądze 24.02.2024 Oszuści nie próżnują i wymyślają kolejne metody "jak zarobić" pieniądze kosztem niewinnych osób. Wystarczy, że jedynie odbierzemy połączenie z tych numerów, a stracimy duże pieniądze. Sprawdź jakich połączeń unikać i z jakich numerów nie odbierać telefonu.

📢 Ten dodatek jest już na kontach Polaków! Zobacz, jak otrzymać 4000 zł dodatku inflacyjnego 24.02.2024 Rosnące koszty utrzymania i rachunki w sklepach powodują ciężką sytuację w wielu gospodarstwach domowych. Z rosnącymi cenami nie zmagamy się tylko w kraju, ale również za granicą. Rosnące rachunki to również problem, jaki spędza sen z powiek Polakom niemieszkającym w kraju. Niektórzy już wkrótce będą mogli liczyć na wsparcie 4000 zł! Kto może liczyć na wypłatę dodatkowych pieniędzy? 📢 Polacy nie wiedzą o tym dodatku! 600 zł bez żadnych kryteriów. Sprawdź szczegóły 24.02.2024 O tym dodatku finansowych mało kto wie! Tymczasem nie jest go trudno dostać, bo wystarczy odrobina chęci, aby zyskać dodatkowe pieniądze. Wyjaśniamy jak zdobyć 600 zł co miesiąc. 📢 Dodatek 550 zł otrzymywany bez względu na wiek! Musisz się śpieszyć, czas jest ograniczony. Sprawdź szczegóły 24.02.2024 Tych pieniędzy nie można zignorować. Aby otrzymać dodatkowe pieniądze, należy złożyć jeden prosty wniosek i Zakład Ubezpieczeń Społecznych będzie musiał wypłacić pieniądze. Natomiast czas jest ograniczony. W naszej galerii znajdziesz wszystkie potrzebne informacje dotyczące dodatku w wysokości 550 zł od ZUS.

📢 Ważne zmiany! Tyle gotówki możesz trzymać w domu. Musisz o tym wiedzieć 24.02.2024 Płatności bezgotówkowe są tyle popularne, że coraz częściej wypierają one tradycyjny pieniądz. Niektórzy pozostają jednak wierni banknotom w swoich portfelach i nie wyobraża sobie bez nich życia. Od nowego roku planowane jest wprowadzenie limitów płatności gotówkowych w pojedynczej transakcji. A czy istnieje limit gotówki, jaką możemy zgromadzić w domu?

📢 Nowe ostrzeżenie GIS o produktach wycofanych ze sklepów Kaufland, Biedronka, Lidl, Netto, Auchan 24.02.2024 Nowe ostrzeżenie GIS 22.02.2024! Oto lista produktów wycofanych przez sklepy Kaufland, Auchan, Biedronka, Lidl, Netto muszą usunąć ze swoich półek? Zobacz nowe ostrzeżenie sanepidu. Lista produktów wycofanych ze sklepów powiększona została o przedmioty kuchenne. 📢 Zmiany u strażaków w Toruniu. Badania archeologiczne zakończone, wkrótce rozpoczęcie budowy Zakończyły się badania archeologiczne w miejscu, w którym powstanie nowy obiekt Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu. Jego budowa powinna rozpocząć się w połowie roku.

📢 W tych zawodach możesz pracować krócej! Sprawdź, dla kogo jest wcześniejsza emerytura 24.02.2024 Możliwość przejścia na wcześniejszą emeryturę dla wielu osób może być argumentem przemawiającym za wyborem danego zawodu. Jakie zawody uprawniają do przejścia na wcześniejszą emeryturę, w których nie trzeba pracować do ukończenia 60 lat przez kobiety i 65 lat przez mężczyzn. Sprawdźcie naszą listę! 📢 To już pewne! Taki będzie nowy wiek emerytalny w Polsce. Jednoznaczne stanowisko minister Kotuli 24.02.2024 Nowy wiek emerytalny w Polsce? Większość Polaków twierdzi, że będzie pracować także po osiągnięciu wieku emerytalnego, ale nadal ma być możliwość, a nie konieczność. Sprawdzicie szczegóły dotyczące ewentualnych zmian w przechodzeniu na emeryturę. 📢 Od nowego roku szykuje się nowy dodatek. Dostaniesz 3500 zł. Wystarczy złożyć wniosek 24.02.2024 W 2023 roku Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej uruchomiło kolejny program socjalny. O świadczenie będzie można występować już od 2024 roku. Zyskać można nawet 3,5 tys. złotych. Wyjaśniamy szczegóły programu.

📢 Te długi przedawniają się od lutego 2024 roku! Tych zobowiązań nie będziesz musiał spłacać 24.02.2024 Czy wiesz, że niektórych długów nie musisz spłacać, bo przedawniają się już w lutym 2024 roku? Podpowiadamy, o jakich zobowiązaniach najczęściej mowa oraz, gdzie można sprawdzić swoje zadłużenie.

📢 Rekordowe świadczenia dla seniorów w 2024 roku! Najnowsze wyliczenia emerytur 24.02.2024 Takiego roku ZUS jeszcze nie miał. Seniorów w 2024 roku prawdopodobnie czekają dwie waloryzacje emerytur, ponadto otrzymają "trzynastkę", a wczesną jesienią "czternastkę". Sprawdź najnowsze wyliczenia emerytur w 2024 roku. 📢 Krótkie i długie paznokcie - dużo wzorów i inspiracji. Eleganckie stylizacje paznokci kwadratowych i w kształcie migdałka 24.02.2024 Paznokcie w kształcie migdałka czy kwadratowe? Długie czy krótkie? Oto 25 pomysłów na wyjątkowe stylizacje paznokci hybrydowych. Jasne kolory, szalone wzory, beżowe bazy, soczyste barwy, jeśli nie możesz się zdecydować tutaj znajdziesz garść inspiracji. Zobacz, jak pomalować paznokcie o różnych kształtach i wybierz idealną stylizację dla siebie.

📢 Oto jak żyje i mieszka Ida Nowakowska wraz z rodziną. Urocze zdjęcia z synkiem i piękne wnętrza [ZDJĘCIA] 24.02.2024 Tak żyje na co dzień Ida Nowakowska wraz z rodziną. Jak mieszkają gwiazdy? Ida i jej mąż, Jack Herndon, mieszkają w jasnym apartamencie w Warszawie. Jedna z popularniejszych prezenterek telewizyjnych ceni sobie prywatność i nie chwali się swoim życiem prywatnym tak często. Są jednak chwile, które chętnie upublicznia i pokazuje jak żyje i mieszka na co dzień. Zobacz jak wygląda życie prywatne Idy Nowakowskiej! Sprawdź zdjęcia w galerii! 📢 Te znaczki pocztowe są warte fortunę. Zobacz, ile są warte stare znaczki. Nie spodziewasz się, że mogą tyle kosztować 24.02.2024 Filatelistyka to jedno ze starszych hobby z długą tradycją. Te stare znaczki z PRL są warte majątek! Sprawdź, jakie znaczki są poszukiwane przez kolekcjonerów. Wielu Polaków z sentymentem lubi wracać do czasów PRL, a szczególnie do przedmiotów, którymi w ówczesnym czasie się posługiwaliśmy. Mają one swój wyjątkowy charakter.

📢 Książki z czasów PRL są warte majątek. Te książki są poszukiwane przez kolekcjonerów. Sprawdź, czy masz je w domu 24.02.2024 Stare książki warte nawet kilka tysięcy. Masz w domu stare książki z PRL-u? Możliwe, że są warte fortunę. Kolekcjonerzy szukają z pozoru bezwartościowych starych książek. Okazuje się, że mogą stać się bezcennymi perełkami. Sprawdź, które egzemplarze są poszukiwane. Jakie książki są najdroższe? Sprawdź szczegóły! 📢 400 złotych dla każdego. Polacy o tym nie pamiętają. Jest tylko jeden warunek. Sprawdź, kto może uzyskać świadczenie 24.02.2024 Dodatkowe 400 złotych. Kto może je uzyskać? Pomoc przeznaczona jest dla rodziców dzieci do lat 3. To dofinansowanie pobytu w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna. Kto może uzyskać pomoc? Jak i gdzie złożyć wniosek o dofinansowanie? 400 złotych dla każdego! Sprawdź szczegóły!

📢 Te przedmioty z PRL mogą być warte fortunę! Pralka Frania, stare żelazka, pamiątki z PRL. Sprawdź, czego szukają kolekcjonerzy! 24.02.2024 Przedmioty z PRL cieszą się rosnącą popularnością wśród Polaków. Wiele osób z sentymentem lubi wracać do czasów PRL, a szczególnie do przedmiotów, którymi w ówczesnym czasie się posługiwaliśmy. Mają one swój niepowtarzalny charakter, ogromną jakość wykonania, a obecnie mogą również osiągać naprawdę zawrotne ceny. Przedmioty z PRL mogą stanowić wartość dodaną dla naszego domu czy mieszkania, będąc interesującym dodatkiem. Za jaką cenę można na portalach aukcyjnych znaleźć stare przedmioty z PRL? Sprawdźcie, jakie przedmioty z czasów PRL są poszukiwane przez kolekcjonerów. 📢 Emeryci dostaną zwrot nadpłaconego podatku za 13. i 14. emeryturę. Oto tabela wyliczeń w lutym. Seniorzy odzyskają pieniądze 24.02.2024 Emeryci czekający na marcową waloryzację i trzynastą emeryturę mogą liczyć na dodatkową gotówkę. Niektórzy z nich dostaną zwrot nadpłaconego podatku z trzynastej i czternastej emerytury w 2023 roku. Sprawdź tabelę wyliczeń. Kto dostanie dodatkowe pieniądze? Jakie są warunki? Sprawdź szczegóły!

📢 Mężczyźni o tych imionach są najgorszymi mężami. Mają trudny charakter [LISTA] 24.02.2024 Od początku wydają się wspaniałymi partnerami życiowymi, a po ślubie wszystko diametralnie się zmienia. Co możemy wyczytać z konkretnych imion? Zobacz, jacy mężczyźni muszą się bardzo starać w roli mężów. Potrzeba jednak więcej silnej woli - ci mężczyźni muszą się mocniej starać, aby być dobry mężami. Zobacz listę męskich imion, które mogą świadczyć o trudnym charakterze. 📢 Kolekcjonerzy poszukują wyjątkowych antyków. Unikalne przedmioty do kupienia w internecie. Masz je w domu? 24.02.2024 Unikalne antyki poszukiwane przez kolekcjonerów mogą zapewnić Wam dużo pieniędzy. Możemy na nich zarobić fortunę. Często nie mamy świadomości, że przedmioty posiadane w domu warte są dużo pieniędzy. Oto unikalne antyki poszukiwane przez kolekcjonerów. Sprawdźcie, za ile możecie je sprzedać!

📢 KH Energa Toruń znowu lepszy od mistrza! Tak kibicowaliście hokeistom na Tor-Torze KH Energa - GKS Katowice: od 0:1 do 4:1 i znowu kapitalna ostatnia tercja! To już drugie z rzędu zwycięstwo na własnym lodowisku z liderem i mistrzem Polski. Torunianie mają przed sobą dwa mecze w rundzie zasadniczej i niedługo play off. 📢 11 najbardziej niezwykłych miejsc w Hiszpanii. Kryształy wielkości człowieka, jaskinia czarownic, nieznane dzieło Gaudiego i inne perełki Polacy kochają Hiszpanię i znają ją bardzo dobrze, ale są też w tym kraju miejsca tak dziwne, że mogą zaskoczyć nawet prawdziwych wakacyjnych weteranów. Wybraliśmy dla was 11 najdziwniejszych, najbardziej zaskakujących i niezwykłych miejsc w Hiszpanii dla śmiałków, którzy chcieliby zejść z utartych turystycznych szlaków i przeżyć coś innego niż zwykli turyści. Poznajcie najbardziej niesamowite atrakcje Hiszpanii!

📢 Guru fitnessu i najgorętsza fanka Milika – podziwiajcie seksowną Agatycze [ZDJĘCIA] Agata Sieramska jest wspaniałą dziewczyną rezerwowego napastnika Juventusu Turyn i byłej gwiazdy reprezentacji Polski Arkadiusza Milika. 📢 Sabrina - tak dziś wygląda. Wkrótce skończy 56 lat. Zobaczcie zdjęcia! [24.02.2024] Sabrina wkrótce skończy 56 lat! Sabrina Salerno to włoska piosenkarka, aktorka, prezenterka telewizyjna i modelka, której międzynarodową sławę przyniósł hit "Boys (Summertime Love)" i teledysk do niego. Sabrina zachwycała swoją urodą 36 lat temu, gdy klip szalał we wszystkich telewizjach. Zachwyca i dziś. Zobaczcie na zdjęciach, jak teraz wygląda Sabrina. 📢 Ukraińcy w Toruniu i regionie. Dwa lata od wybuchu wojny. Jak wygląda ich życie? 24 lutego miną dwa lata od wybuchu wojny w Ukrainie. Od tego czasu Toruń i region stały się nowym domem dla tysięcy przybyszy zza wschodniej granicy. Jak im się u nas żyje?

📢 Młodzież zmieni to miasto. Jakie propozycje dla niej ma kandydat KO na prezydenta Torunia? Propozycje dla młodych torunian przedstawił Paweł Gulewski, kandydat Koalicji Obywatelskiej na prezydenta Torunia w wyborach zaplanowanych na 7 kwietnia 📢 Niedobór żelaza - takie są objawy. Na to zwracają uwagę lekarze - to świadczy o niedoborze żelaza Niedobór żelaza może objawiać się na wiele sposobów. Niektóre z objawów niedoboru żelaza mogą się wydawać nietypowe. Jakie objawy mogą wskazywać, że organizmowi brakuje żelaza? Lekarze wymieniają oznaki, na które trzeba zwrócić uwagę. Sprawdź koniecznie i szybko reaguj, jeśli tylko wystąpi którykolwiek z tych objawów. Niedobory żelaza mogą mieć znaczący wpływ na funkcjonowanie organizmu. Zignorowanie tych subtelnych sygnałów może być niebezpieczne dla zdrowia.

📢 Oto nowy fiat 126p w elektrycznej wersji! Maluch Vision zachwyca! Jak Wam się podoba taka modyfikacja? 23.02.2024 Tak się prezentuje nowy maluch! To naprawdę byłby motoryzacyjny hit! Nowy Maluch! Fiat 126p w elektrycznej wersji! Każdy zna Fiata 126p "malucha", który przez 28 lat był produkowany w naszym kraju. To bez wątpienia legenda rodzimej motoryzacji, która wciąż - gdy tylko pojawia się na drodze - wywołuje miłe wspomnienia i wzbudza niemałe emocje! ZOBACZCIE ZDJĘCIA

📢 Tak może wyglądać "cicha depresja". Na takie oznaki trzeba zwrócić uwagę Takie objawy może mieć tzw. "cicha depresja" zwana również często "uśmiechniętą depresją". Oto ważne oznaki, na które trzeba zwrócić uwagę - mówią lekarze. Część osób z cichą depresją nie zdaje sobie z tego sprawy. To sprawia, że choroba ta jest jeszcze trudniejsza do wychwycenia. Tak wygląda "uśmiechnięta depresja" - poznaj teraz w naszej galerii najważniejsze objawy ukrytej choroby. 📢 Waloryzacja emerytur 2024. Tyle pieniędzy otrzymają seniorzy od 1 marca - tabela netto Waloryzacja rent i emerytur przeprowadzona zostanie 1 marca 2024 r. Wskaźnik waloryzacji wyniesie 12,12 proc. Jak to wpłynie na wysokość emerytur? Przedstawiamy wyliczenia netto emerytur od marca. 📢 Niezwykła moda z czasów PRL. Takie niesamowite rzeczy nosiły dziewczyny! Moda wraca? Sprawdź! Z czasów PRL wspomina się głównie kolejki do sklepów i brak podstawowych produktów, ale w latach 70. było nieco inaczej. Ta dekada przybliżyła nas nieco do Zachodu. Na przykład w modzie. Polki pragnęły ubierać się dobrze i nowocześnie. Chęć zdobycia czegoś modnego była tak silna, że czasem... rozbierano z ubrań manekiny sklepowe. Zobacz, co nosiły dziewczyny! Mamy dla was archiwalne zdjęcia.

📢 Poszukiwania 13-letniego Oskara spod Torunia zakończone. Chłopiec odnalazł się AKTUALIZACJA. Przed godz. 15 w piątek, 23 lutego policjanci poinformowali, że nastolatek został odnaleziony.

Chłopiec wyszedł z domu w miejscowości Cichoradz w gminie Zławieś Wielka w powiecie toruńskim, w czwartkowy wieczór (22 lutego) i ślad po nim zaginął. Rodzina i policja prosi o pomoc w odnalezieniu Oskara. 📢 Forum Seniora 2024 w Toruniu. Na uczestników czeka 650 darmowych miejsc Organizowane przez nas Forum Seniora to wydarzenie, które od lat cieszy się ogromnym zainteresowaniem wśród naszych Czytelników. Bez wątpienia jest to największe i najbardziej interesujące spotkanie starszych mieszkańców regionu. Pod koniec marca odbędzie się już VIII odsłona tej imprezy. 📢 Na Wielkanoc piekę ciasto drożdżowe z rodzynkami. Ten wypiek smakuje jak od babci. Po prostu rozpływa się w ustach Idealne ciasto drożdżowe z rodzynkami to baza do wielu domowych wypieków. Można z niego upiec bułeczki, babkę drożdżową lub przełożyć do prostokątnej blaszki i upiec z jabłkami. Takie ciasto piekę zawsze, gdy mam ochotę na coś słodkiego. Zazwyczaj piekę je z wiśniami z kompotu, ale to rodzynki są klasycznym dodatkiem. Poznaj przepis na babcine ciasto drożdżowe z rodzynkami dla całej rodziny.

📢 Urlopy 2024: dla kogo dodatkowe dni wolne? Dla kogo korzystne są zmiany w Kodeksie pracy dotyczące urlopu 23.02.2024 Nowe zasady urlopów w 2024 roku po zmianach w Kodeksie pracy. Dodatkowe dni wolne w pracy? W 2024 roku na 365 dni czeka nas 115 dni wolnych i 251 dni pracujących. Sprawdź, ile dni wolnego będzie przysługiwać pracownikom w 2024 roku.

📢 Tak mieszka Cleo! Jak żyje popularna i lubiana piosenkarka? Będziecie w szoku! PRYWATNE ZDJĘCIA 23.02.2024 Znanej artystki Cleo chyba nie trzeba nikomu przedstawiać. Artystka chętnie dzieli się urywkami ze swojego życia prywatnego za pośrednictwem social mediów. Jak mieszka i żyje Cleo? Zobacz w galerii! 📢 Osoby o tych imionach piją najwięcej alkoholu! Jakie jest znaczenie imion? Oni nie wylewają za kołnierz! Zobacz wykaz imion! Można wierzyć lub nie, ale wiele cech naszego charakteru jest zależnych od tego, jak mamy na imię, a nawet tego, jakiego używamy. Osoby, o jakich imionach piją najwięcej alkoholu? Sprawdź!

📢 Miliony z kryształu. Zarabiali: kucharz, stolarz, bezrobotny... Produkcję rozbito dzięki kryminalnym z Kujawsko-Pomorskiego Rekordowa produkcja tzw. kryształu w Koninie tygodniowo dawała 150 kg tego narkotyku i nawet 1,5 mln zł zysku. Jej rozbicie to zasługa kryminalnych i śledczych z Torunia i Bydgoszczy. A kto produkował klefedron? Kogo zatrzymano, także w Toruniu? Wcale nie chemików... 📢 Grecja poza sezonem: 11 najlepszych miejsc na urlop na koniec zimy i początek wiosny. Gdzie jest najpiękniej, jakie atrakcje czekają? Grecja nadaje się na urlop i wakacje nawet poza sezonem, na przełomie zimy i wiosny. Co można tam robić właśnie teraz, skoro nadal jest za zimno na plażowanie? Gdzie w Grecji zaplanować np. wielkanocny długi weekend albo majówkę? Które miejsca odwiedzić, z jakich atrakcji skorzystać? Podpowiadamy! Przekonajcie się w naszej galerii, jakie miejsca w Grecji nadają się najlepiej na pożegnanie zimy i powitanie wiosny.

📢 Mniej zmarszczek, jędrna i napięta skóra bez zabiegów? Te 5 sposobów zwiększy ilość kolagenu w organizmie. Naturalnie zadbaj o młody wygląd Kolagen utrzymuje młody wygląd skóry i redukuje widoczność zmarszczek. Jednak jego właściwości wpływają nie tylko na wygląd, ale również na ogólny stan zdrowia organizmu. Wspomaga odporność, trawienie i krążenie krwi, wzmacnia kości i wpływa na elastyczność stawów, i przyspiesza gojenie ran. Niestety, z wiekiem jego poziom znacznie spada. Jak zwiększyć ilość kolagenu w organizmie? Nie musisz poddawać się zabiegom i go wstrzykiwać. Pomogą ci w tym te naturalne sposoby. 📢 Toruń. Tajemnica zniknięcia 280 stelaży do śmietników. Głos zabiera prezes MPO. Nowe fakty Zagadki kryminalnej ciąg dalszy. Skoro, jak twierdzi prokuratura, nie ma dowodów, by doszło do kradzieży 280 metalowych stelaży do śmietników na przystankach komunikacji miejskiej, to co się z nimi stało? "Jeśli w ogóle były" - podpowiadają mieszkańcy.

📢 Jak wyglądał kurort Czerniewie w 1926 roku, gdy zaczęły tam jeździć autobusy z Torunia? W lipcu 1926 roku korespondent "Gońca Nadwiślańskiego" rozpływał się nad zaletami uzdrowiska w podtoruńskich Czerniewiciach. Chwalił piękny park, wielki staw z łódkami, dobrze urządzone łazienki. Dwa lata później dolegliwości związane z reumatyzmem leczył tu pewien pan Stanisław i setnie się nudził.

📢 Konkurs na dyrektora nowej SP nr 12 nierozstrzygnięty. Co zrobi miasto? Komisja konkursowa nie zdecydowała się na żadnego z dwójki kandydatów na dyrektora Szkoły Podstawowej nr 12 przy ul. Strzałowej w Toruniu. Szkoła ma ruszyć od września. Co w tej sytuacji zrobi miasto? 📢 ”Ta, którą kocham”. Czyli dokumentalny film z toruńskim wątkiem w kinie Centrum O pełnometrażowym filmie Pawła Hejbudzkiego, reżysera pochodzącego z Torunia, informowaliśmy Czytelników „Nowości” w październiku ubiegłego roku. W sobotę, 24 lutego w kinie Centrum w CSW mieszkańcy miasta będą mieli okazję zobaczyć produkcję. 📢 Trwają rolnicze blokady w okolicach Torunia. Wjazd na autostradę nadal niemożliwy Setki traktorów kolejny dzień blokują drogi w regionie. Protest rolników trwa również wokół Torunia. Nieprzejezdny jest m.in. Lubicz Dolny oraz wjazd na autostradę A1.

📢 Toruń. Tak działa robot da Vinci! Zajrzeliśmy do Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Toruniu, aby przyjrzeć się mu bliżej [wideo] Robot chirurgiczny da Vinci trafił do Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Ludwika Rydygiera w Toruniu w ubiegłym roku. W ciągu ostatnich miesięcy odbyło się już ponad 30 operacji przy jego użyciu. Reporterzy „Nowości” udali się na Pododdział Ginekologii Kliniki Położnictwa, Chorób Kobiecych i Onkologii Ginekologicznej, by przyjrzeć się bliżej pracy robota oraz całego zespołu.

📢 Toruń. Po tragedii w pubie "Max". Adrian Ciechacki nadal ścigany! Nie znaleźli go... Prokurator czeka na niego z zarzutami za śmierć Trzy miesiące temu prokuratura wystawiła list gończy za 24-letnim Adrianem Ciechackim. Obwinia go o śmierć mężczyzny, którego zaatakował w pubie "Max" przy ul. Wojska Polskiego. Młody torunianin zbiegł i kryminalni dotąd go nie namierzyli...

📢 Pożegnaliśmy Krzysztofa Żabińskiego. Spoczął na cmentarzu św. Jerzego Państwowy charakter miał pogrzeb Krzysztofa Żabińskiego, byłego posła i ministra z Torunia. Parlamentarzysta zmarł 31 stycznia. W poniedziałek spoczął na cmentarzu św. Jerzego przy ul. Gałczyńskiego w Toruniu. 📢 Julka z Torunia wykonuje świece, które wyglądają jak słodkości! Robi je dla chorej siostry Świece Julki – pod taką nazwą można znaleźć profil na Facebooku, na którym nastoletnia Julka z Torunia pokazuje swoją twórczość. Tworzy świece, które wyglądają jak same pyszności! Przy tej okazji pomaga swojej siostrze, Anastazji, która jest ciężko chora. 📢 Karne na Tor-Torze. Tak kibicowaliście hokeistom KH Energi Toruń! Było już 3:1, ale fatalnej ostatniej tercji KH Energa Toruń stracił całą przewagę i przegrał po karnych z Zagłębiem Sosnowiec. To już czwarta z rzędu porażka z rywalem, który jest niżej (jeszcze?) w tabeli Tauron Hokej Ligi.

📢 Nadchodzi marcowa waloryzacja emerytur! Takie pieniądze wpłyną na konta emerytów w lutym, a takie w marcu. O ile wzrosną emerytury 2024 Emerytury w lutym będą wypłacane po raz ostatni w takiej wysokości. Od marca emeryci i renciści otrzymają wyższe, zwaloryzowane świadczenie. W jakiej wysokości otrzymają seniorzy emerytury w lutym, a w jakiej w marcu? Sprawdź, o ile wzrosną na rękę wypłaty emerytur i w jakim terminie wpłyną na konta.

📢 W marcu podwyżki dla seniorów. Zobacz, ile dokładnie wyniesie najnowsza waloryzacja świadczeń Czy to ostatnie tak duże podwyżki emerytur? W marcu seniorzy mogą liczyć na wzrost świadczeń. Przynajmniej takie wzrosty zakładają rządowe prognozy. Jeżeli ustawa z takimi zapisami wejdzie w życie, wtedy renciści i emeryci mogą liczyć na podwyżki. Te wypłacone zostaną już w marcu.

📢 Pchli targ w Toruniu. W takim miejscu można trafić na prawdziwe rarytasy za grosze Kolejny w tym roku pchli targ odbył się na parkingu centrum handlowego "Kometa" w Toruniu.

📢 Wojskowa emerytura to jest coś! Tyle zarabiają byli żołnierze. To dużo? Mamy tabelę wyliczeń emerytur dla żołnierzy Kwestię emerytur dla byłych wojskowych wyjaśnia ustawa o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych i ich rodzin. Średnio stawki są zróżnicowane i zależą przede wszystkim od uzyskanego stopnia wojskowego. W galerii tego tekstu przedstawiamy zestawienie najnowszych danych o średnich emeryturach byłych wojskowych. Ile dostają żołnierze zawodowi po przejściu na emeryturę? Warto awansować w strukturach armii? 📢 Wyrównanie dla emerytów w wysokości 4000 zł! Wszystko przez błędnie wyliczone świadczenia. Co z odsetkami? Wielu emerytów od lat miało zaniżone świadczenia emerytalne. Choć dotyczy to szczególnego rocznika, konkretne osoby, które przeszły na wcześniejszą emeryturę miały błędnie przeliczone świadczenia emerytalne. Teraz jest szansa na odzyskanie należności wraz z odsetkami. Konkretne ustawa trafiła do Sejmu. O czym mówi? Ilu osób może ona dotyczyć?

📢 Przeszłaś na emeryturę w złym miesiącu? Dostaniesz za to wypłatę! TK zdecydował o rekompensacie Już teraz wiadomo, że przyszły rząd będzie musiał się postarać o odnalezienie dodatkowych miliardów złotych, aby wyrównać tzw. czerwcowe emerytury. Trybunał Konstytucyjny zdecydował, że wypłaty z ZUS dla emerytów, którzy przeszli na świadczenia w czerwcu, są niezgodne z ustawą zasadniczą. Dlatego też dodatkowy zastrzyk gotówki obejmie te osoby, które przeszły na emeryturę w czerwcu w latach 2009-2019. Dlaczego tak jest? Ile będzie to kosztować państwo? Dlaczego czerwcowe emerytury były niższe? 📢 Tyle emerytury brutto i netto Ci się należy. Zobacz nowy kalkulator emerytur i oblicz ile dostaniesz wypłaty od ZUS w 2023 roku! Zbliżanie się do wieku emerytalnego wywołuje wiele pytań wśród przyszłych emerytów. Jaką emeryturę otrzymam od ZUS i kiedy zacznie być mi wypłacana? Czy mogę przed przejściem na zasłużoną emeryturę poznać kwoty brutto i netto, jakie będą mi wypłacane. Tak! Poznajcie kalkulator emerytur, dzięki któremu obliczycie swoje emerytury.

📢 Za jej oddanie możesz dostać 1000 zł! Krwiodawcy mają więcej dni wolnych, zniżki na autobusy i płacą niższy PIT. Opłaca się oddawać krew Myślisz o tym, żeby zostać dawcą krwi? Chcesz wiedzieć, na jakie przywileje i benefity mogą liczyć krwiodawcy? Wszyscy słyszą o tym, że dawcom krwi przysługuje ekwiwalent za pobraną krew. Mniej znanym faktem jest jednak to, że można dostać dodatkowe 1000 zł. Taka rekompensata pieniężna przysługuje, jeśli dawca oddał krew w ubiegłym roku w odpowiedniej ilości. Kiedy przysługuje rekompensata do 1 tys. zł? Jakie warunki trzeba spełnić, aby dostać dodatkowe 1000 zł? Na co mogą liczyć osoby regularnie oddające krew?

📢 Pchli targ w Toruniu. Tak było podczas pierwszego w 2024 roku Na pierwszym w 2024 roku w Toruniu pchlim targu stawili się w niedzielę 7 stycznia wystawcy i odwiedzający.

📢 Stare banknoty z PRL-u. Tyle kosztują! Warto je teraz sprzedać. Taka jest wartość pieniędzy z PRL-u [cennik] Banknotami z PRL-u w sklepie nie zapłacimy, nie zmienia to jednak faktu, że wciąż mogą być one niezwykle cenne. Wszystko zależy od stanu zachowania, typu banknotu, a także od jego unikalnych cech. Na niektóre banknoty czyhają kolekcjonerzy. Czego dokładnie poszukują? Co zwiększa wartość banknotów z PRL-u? Zobacz szczegóły! 📢 Tak żyje na co dzień Mamed Khalidov. Gwiazda KSW kocha koty i łowienie ryb [prywatne zdjęcia] 16.12.2022 Tak żyje na co dzień Mamed Khalidov. Już w najbliższą sobotę, 17 grudnia, odbędzie się walka, która elektryzuje fanów sportów walki. Podczas gali KSW 77 do oktagonu wejdą Mamed Khalidov i Mariusz Pudzianowski. 42-letni Mamed, legenda MMA, najlepsze lata zdaje się mieć za sobą, ale wciąż nie zamierza rozstawać się z klatką. Na co dzień Khalidov jest wielkim fanem kotów, ponadto lubi wybrać się na ryby. Kliknij w przycisk "Zobacz galerię" i przekonaj się, jak Mamed żyje na co dzień.

📢 Te banknoty PRL-u są warte fortunę! Stare banknoty poszukiwane przez wielu kolekcjonerów w Polsce. Po ile są wystawiane? Niezwykła wartość kolekcjonerska cechuje wiele starych przedmiotów. W szczególności wyróżnia się tu zarówno stare monety, jak i stare banknoty z PRL-u. Choć jeszcze niedawno ich wartość mogła nie robić wrażenia, dla kolekcjonerów są wiele warte. Można na nich zarobić ogromne pieniądze. Jaka obecnie jest ich wartości i od czego ona zależy? Które banknoty są obecnie najbardziej poszukiwane przez kolekcjonerów? Zobacz koniecznie!

📢 Najcenniejsze rzeczy z PRL-u. Jak zarobić na starych przedmiotach? Właśnie tego poszukują kolekcjonerzy! [Lista] Masz stare przedmioty jeszcze z PRL-u? A może wciąż korzystasz z typowych dla tego okresu mebli? Te rzeczy mogą być sporo warte. Koniecznie sprawdź, co znajduje się w piwnicy i na strychu — kto wie, może akurat ta figura, którą trzymasz od kilkudziesięciu lat, jest poszukiwanym na rynku przedmiotem? Zobacz, jakim przedmiotom w zbiorach warto się przyjrzeć!

📢 Najlepsze baseny i parki wodne w Kujawsko-Pomorskiem. Gdzie warto się wybrać? [CENY] Sprawdziliśmy, do jakich parków wodnych w województwie kujawsko-pomorskiem i w samym Toruniu warto się wybrać. W zestawieniu umieściliśmy opisy, ceny, godziny pracy 12 najlepszych miejsc do pływania w regionie. Szukasz idealnej pływalni w województwie oraz w Toruniu? Dzięki nam dowiesz się, która jest dla Ciebie! 📢 Cassanowa z toruńskiej starówki [Retro] Zapraszamy do Hotelu Mazowieckiego w Toruniu, którego wizytówka pojawiła się na ścianie kamienicy przy ulicy św. Katarzyny 6. Orkiestra gra, ruszamy! 📢 Marsz Rotmistrza Pileckiego [zdjęcia] Marsz Rotmistrza Pileckiego i odsłonięcie pomnika żołnierzy wyklętych

ZOBACZ KONIECZNIE Miejsca, które Google Maps przed nami ukrywa