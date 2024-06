Prasówka 25.06.2024. Zobacz zestawienie najważniejszych informacji z wczoraj z naszego województwa

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 24.06. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „W tych jeziorach w Kujawsko-Pomorskiem jest doskonała jakość wody. Zobacz TOP kąpieliska w sezonie 2024”?

📢 Wilfredo Leon w Piernikowej Alei Gwiazd. Słynny siatkarz odsłonił Katarzynkę [zdjęcia] Wilfredo Leon jako kolejny został wyróżniony w Piernikowej Alei Gwiazd pod toruńskim Dworem Artusa. Słynny siatkarz, jeden z filarów reprezentacji Polski, przyleciał do Torunia ekspresowo - jeszcze w niedzielę grał w Słowenii w spotkaniu Ligi Narodów, by dzień później fetować odsłonięcie swojej "Katarzynki".

📢 Wściekły kibic pociął swój karnet. Kompromitująco słaby Apator Toruń może spaść ligi? To już nie jest czcza pogróżka! Kryzys lidera zespołu, coraz mniej atutów sportowych, dziwaczne wypowiedzi po meczach, a teraz coraz większe zagrożenia widmem spadku - to sytuacja w Apatorze Toruń w połowie sezonu. Czas na telefon do Jana Ząbika, ale należy także rozważyć kolejne zmiany, zanim będzie za późno.

Prasówka 25.06: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Ogromna waloryzacja emerytur w czerwcu 2024! To nawet kilkaset złotych miesięcznie więcej! Kto skorzysta? [23.06.2024] Coroczna waloryzacja kapitału emerytalnego jest tuż-tuż! W tym roku ma być ona niezwykle wysoka i objąć powinna około 300 tys. osób! W przypadku wielu przyszłych emerytów mowa o podwyżce potencjalnych świadczeń nawet o kilkaset tysięcy złotych. Kto i na jakich zasadach skorzysta z corocznej waloryzacji kapitału emerytalnego? Czy Ty też na tym zyskasz? Sprawdź!

📢 Dodatkowe 258 złotych miesięcznie do emerytury. Co trzeba zrobić, by otrzymać te pieniądze? Wyjaśniamy! Ponad sto tysięcy emerytów może liczyć na specjalny dodatek w wysokości 258 złotych miesięcznie. Taka kwota wypłacana jest po tegorocznej waloryzacji. Kto ma prawo do tych pieniędzy i jak ubiegać się o specjalny dodatek? 📢 Jak próbują oszukać komornika? Oto popularne sposoby i sztuczki. Tak to robią Polacy! Dłużnicy wciąż sporo ryzykują Jak Polacy oszukują komorników? Poznajcie najpopularniejsze sposoby i sztuczki wykorzystywane przez osoby ścigane przez komornika. Aby go przechytrzyć, dłużnicy zdolni są prawie do wszystkiego. Jakie mają metody? Na papierze zarabiają minimalną krajową, pracują na czarno lub przepisują majątki na bliskich. "To najgorszy sposób postępowania" - ostrzega Krajowa Rada Komornicza. Jakie mają metody, aby ukryć swój majątek i uniknąć płacenia? Jakie są najpopularniejsze sposoby i sztuczki, których ludzie chwytają się, by oszukać komornika? Sprawdźcie!

📢 Dodatkowe pieniądze dla emerytów: nadejdzie druga waloryzacja emerytur w 2024 roku? Wszystko przez wzrost cen i inflacji! Nadchodzi odmrożenie cen prądu, gazu oraz ciepła. W ramach przeciwdziałania temu rząd może realnie poprawić sytuację seniorów. Będzie to możliwe, jeśli faktycznie zostanie wprowadzona druga waloryzacja rent i emerytur. To będzie możliwe, jeśli inflacja będzie powyżej 5 procent w pierwszym półroczu tego roku. To też byłoby równoznaczne z podwyżką wypłaty 14. emerytury. 📢 Renta wdowia w modelu kroczącym jest opóźniona. Niepokojące zmiany przepisach! Sprawdź najnowsze plany W planowanych zmianach w ustawie przyznana renta wdowia będzie nie w pełnej wysokości. Okazuje się, że planowane uzyskanie 50 procent świadczenia będzie następować stopniowo. Na samym początku wdowa lub wdowiec otrzymają zaledwie 15 procent! Oto szczegóły zmian planowanych przez Sejm!

📢 Nawet 200 tysięcy seniorów otrzyma podwyżkę emerytury? To przez niesprawiedliwie zmniejszone emerytury! Dla kogo dodatkowe 1200 złotych? Trybunał Konstytucyjny we wtorek wydał wyrok w sprawie emerytur. Uznał, że pomniejszenie kapitału u osób na wcześniejszej emeryturze było niezgodne z prawem! Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pracuje teraz nad rozwiązaniem i regulacją prawną, która ma naprawić problem! 📢 300+ złotych bez względu na wiek. Komu przysługuje dodatek pielęgnacyjny 2024? Sprawdź! Dodatek pielęgnacyjny to ponad 300 złotych. ZUS wypłaca świadczenie w dwóch przypadkach. Jakich? Co trzeba zrobić, by pieniądze trafiały na konto? Sprawdź! 📢 Emerytury w Polsce 2024. Też tyle dostajesz? Zobacz wyliczenia! Według najnowszych doniesień Zakładu Ubezpieczeń Społecznych renta i emerytura w Polsce przeciętnie wynosi 3516,95 zł brutto - takie są przynajmniej dane za pierwszy kwartał 2024 roku! W porównaniu do danych z zeszłego roku mowa tu więc o wzrośnie aż o 16 procent!

📢 800 Plus do likwidacji w Polsce? Tego chce UE? To przez deficyt! Polska jest w gronie państw Unii Europejskiej, które przekroczyły deficyt budżetowy w zakresie aż 3 procent PKB. To oznacza możliwe objęcie nas procedurą nadmiernego deficytu. W efekcie mogą konieczne być cięcia w wydatkach państwa. Pojawiają się spekulacje, że wśród ograniczeń znajdą się również programy społeczne. Co zatem z dodatkowymi emeryturami oraz 800 plus? 📢 Zyskaj dofinansowanie na remont domu. Czeka kwota nawet 135 tys. złotych! Sprawdź, jakie trzeba spełnić warunki Chcesz kupić stary dom do remontu? Na ten cel możesz dostać od państwa duże dofinansowanie - nawet 135 tysięcy złotych! Jakie warunki trzeba spełnić, aby uzyskać te środki? Czytaj dalej. 📢 Bez tego nie dostaniesz renty wdowiej! Zobacz nowe kryteria Pierwsze wypłaty nowej renty wdowiej mają być wypłacone jeszcze w tym roku! Emeryci, którzy stracili współmałżonka, będą mogli liczyć na takie wsparcie. Choć będzie to oznaczało uzyskanie tylko części dawnego budżetu domowego, wciąż będzie to korzystniejsze rozwiązanie aniżeli to, jakie zakładają obecne przepisy

📢 Waloryzacja rent i emerytur 2024/2025! Ile dostaną emeryci w 2025 roku? Mamy już wyliczenia! Sprawdź, jaka będzie waloryzacja świadczeń Według najnowszych danych Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wiemy, ile mają wstępnie wynieść przyszłoroczne waloryzacje świadczeń emerytalnych. Sprawdź dokładne wyliczenia przyszłych emerytur! 📢 To koniec wypłaty trzynastej emerytury? Co zamiast niej?! Zobacz, co jest proponowane Jedną z głównych zapowiedzi obecnej koalicji rządzącej było hasło jasno mówiące, że "nic co zostało dane, nie zostanie zabrane". Nie oznacza to jednak, że nic się nie zmieni w zakresie wypłacanych świadczeń. W 2024 roku ustalono, że trzynaste oraz czternaste emerytury będą wypłacone. Jednak nie jest takie pewne, cyz to nie zmieni się w przyszłych latach. O potencjalnym, rozważanym rozwiązaniu opowiedział poseł Trzeciej Drogi, Ryszard Petru.

📢 Takie tanie działki budowlane można kupić w powiecie toruńskim. Sprawdź, ile trzeba wydać Na portalu OtoDom.pl znaleźć można wiele ogłoszeń, które dotyczą sprzedaży tanich działek budowlanych z powiatu toruńskiego. My tym razem postanowiliśmy przyjrzeć się tym najtańszym. Ile trzeba wydać? Szczegóły w naszej galerii.

📢 Niesamowite wille w powiecie toruńskim. Możesz je mieć! Poczuj się jak milioner Zobaczcie nasz najnowszy przegląd ogłoszeń z portalu OtoDom.pl. Tym razem mamy dla Was coś naprawdę wyjątkowego. W naszej galerii prezentujemy najdroższe wille z powiatu toruńskiego, które aktualnie można kupić. Zobaczcie sami! 📢 Wyjątkowe kryształy PRL są poszukiwane przez kolekcjonerów! Za tyle są wystawiane na sprzedaż! Masz takie w domu? Sprawdź! W każdym domu mogliśmy znaleźć naczynia i dekoracje z kryształu. Choć królowały w PRL-u, również po tym czasie były popularne. Choć wiele z nich trafiło już do piwnic i kartonów, często są w doskonałym stanie. To zaś oznacza, że mogą być cenne. W szczególności dzisiaj, gdy aktualne ceny wyraźnie zachęcają do sprzedaży kryształów i dekoracji z PRL-u. Sprawdź, jakie są przykładowe ceny i zdjęcia cennych kryształów PRL!

📢 Biedronka i Lidl doliczą nową opłatę do zakupów? Wiemy od kiedy Zupełnie nowa opłata już wkrótce zostanie doliczona do naszych zakupów. Ma być objęta systemem kaucyjnym, więc nie zawsze będziemy ją płacić. Już teraz rozwiązanie to przygotowują, chociażby LIDL i Biedronka. W sklepach pojawią się też specjalne automaty. Na czym polega nowa opłata? Sprawdź zasady, które będą obowiązywać już od nowego roku! 📢 Fryzury, które odejmą Ci lat - inspiracje, zdjęcia. Takie fryzury są idealne dla kobiet po 50 [25.06.2024] Zmiana fryzury to często nie łatwa decyzja. Niby chcemy coś zmienić w wyglądzie ale boimy się efektu i reakcji innych. Zanim zdecydujemy się na zmianę warto poszukać fryzury, która nam się spodoba, ale co ważniejsze będzie nam pasowała. Jeśli wybierzemy uczesanie, które nie pasuje do kształtu naszej głowy osiągniemy efekt odwrotny od zamierzonego, zamiast odjąć sobie lat i poprawić wygląd, dodamy i pogorszymy. Mamy dla Was kilka rad jak dobrze wybrać fryzurę. Zobaczcie.

📢 Tyle będziemy płacić za prąd od 1 lipca 2024 roku. Oto najnowsze stawki [25.06.2024] Od 1 lipca 2024 roku przestaje obowiązywać tarcza, która pozwalała na zamrożenie naszych rachunków za prąd. Jeśli zmieściliśmy się w limicie ustalonym przez rząd korzystaliśmy z niższych cen za energię elektryczną. Wraz z końcem czerwca tarcza ta przestaje obowiązywać. Co będzie dalej? Ile teraz będziemy płacić za energię elektryczną? Sprawdźcie.

📢 Modne paznokcie na lato - zobacz pomysły i wzory w kolorze Peach Fuzz. To najmodniejszy manicure w 2024 roku [25.06.2024] Modne paznokcie na lato - pomysły, wzory, inspiracje. Mamy propozycje modnego manicure na wakacje 2024. Co będzie modne w stylizacji paznokci? Lato to czas eksplozji barw, jednak wciąż dominują naturalne paznokcie, minimalistyczny i elegancki manicure. Trendy na lato to manicure w kolorze Peach Fuzz - ten kolor roku Pantone to bardzo delikatny, brzoskwiniowy, pastelowy odcień. Sprawdź, jak się prezentuje się Peach Fuzz na paznokciach. Zobacz najmodniejsze paznokcie na lato - takie pomysły na maj mają stylistki paznokci i salony kosmetyczne.

📢 Soda oczyszczona - poznaj 10 sprytnych trików na wykorzystanie jej w ogrodzie [25.06.2024] Soda oczyszczona to niezwykle wszechstronny produkt, który znajdzie zastosowanie nie tylko w kuchni, ale także w ogrodzie. Zapraszamy do obejrzenia naszej galerii zdjęć, gdzie znajdziesz 10 szczegółowych informacji i inspiracji na temat jej zastosowania w praktyce! Dzięki tym sposobom Twój ogród będzie zadbany i wolny od szkodników. 📢 Dodatek pielęgnacyjny trafi do wszystkich emerytów? O tyle mogą wzrosnąć świadczenia emerytalne [25.06.2024] Dodatek pielęgnacyjny przyznawany jest po spełnieniu co najmniej jednego z kilku warunków. Dodatkowe świadczenie emerytalne przyznawane jest automatycznie lub po złożeniu wniosku w ZUS. Okazuje się, że już niebawem dodatkowe pieniądze mogłyby trafić do wszystkich emerytów. Sprawdziliśmy, o ile mogłyby wzrosnąć emerytury milionów Polaków dzięki dodatkowi pielęgnacyjnemu.

📢 Zapomnij o pastelach. Takie paznokcie będą hitem na lato 2024 - nowe wzory i kolory [25.06.2024] Wielkimi krokami do mody i urody wkracza lato. Coraz chętniej stawiamy na jasne stylizacje i kwiatowe wzory - również na paznokciach. Wśród modnych paznokci na lato dominują pastele. W tym roku trend ten może się zmienić. Oto hit w manicure na czerwiec i lipiec 2024. Zobacz nowe wzory i kolory.

📢 Modne krótkie fryzury damskie na wiosnę i lato. Taka fryzura odmładza i jest łatwa do układania [25.06.2024] Modna fryzura potrafi odmienić twarz kobiety. Warto poeksperymentować i postawić na nowe trendy. Styliści przedstawiają najmodniejsze kobiece fryzury na wiosnę oraz nadchodzące lato 2024. Krótkie lub półdługie włosy to teraz hity w branży fryzjerskiej. Takie uczesania są bardzo kobiece, nie wymagają czasochłonnych zabiegów stylizacyjnych, a w dodatku sprawiają, ze twarz wygląda młodo i świeżo. Zobacz najmodniejsze fryzury damskie na wiosnę i lato 2024.

📢 Osoby o tym imieniu piją najwięcej alkoholu. Kto znalazł się na liście? 24.06.2024 Nasze imiona odpowiadają za wiele naszych cech charakteru. Zobaczcie zatem, kto pije najwięcej alkoholu. Pamiętajcie, że alkohol szkodzi zdrowiu i jest tylko dla osób pełnoletnich!

📢 Kolekcjonerzy poszukują wyjątkowych antyków. Unikalne przedmioty do kupienia w internecie. Masz je w domu? 24.06.2024 Unikalne antyki poszukiwane przez kolekcjonerów mogą zapewnić Wam dużo pieniędzy. Możemy na nich zarobić fortunę. Często nie mamy świadomości, że przedmioty posiadane w domu warte są dużo pieniędzy. Oto unikalne antyki poszukiwane przez kolekcjonerów. Sprawdźcie, za ile możecie je sprzedać! 📢 38-letni włamywacz-recydywista w rękach toruńskich policjantów. Okradł m.in. dom na Wrzosach Policjanci z komisariatu na toruńskim Śródmieściu udowodnili 38-letniemu torunianinowi włamanie do domu jednorodzinnego na Wrzosach i kradzież w jednym z mieszkań w centrum miasta. Łupem złodzieja padły pieniądze, biżuteria i sprzęt elektroniczny.

📢 Niebanalne atrakcje w Toruniu i okolicy. Tak możesz spędzić wakacje w mieście Rozpoczynające się wakacje to czas, na który czekali przed wszystkim uczniowie, ale w najbliższych dwóch miesiącach także dorośli chętnie skorzystają ze swoich urlopów. I choć nie każdy ma zaplanowane dalekie wojaże, ciekawych atrakcji nie brakuje także w samym Toruniu. O niektórych z nich nie myślimy w pierwszej kolejności - a szkoda! W naszej galerii zebraliśmy atrakcje mniej znane, a interesujące - zobaczcie sami. 📢 Te memy o kierowcach BMW to skarb! Kobiety za kierownicą, spóźnieni kierowcy autobusów. Internauci bezlitośni dla kierowców. Jest wesoło! Kierowcy BMW nie mają lekko, bo spośród wszystkich, którzy siadają za kółkiem, to oni doczekali się osobnej kategorii memów! Kierowca BMW śmieszy, bo... Jest przynajmniej kilka powodów, dla których kierowcy BMW stali się popularnym celem memów i żartów. Kierunkowskazy, agresywna jazda, czy ceny. Ile w tym prawdy? Oto najlepsze memy o kierowcach BMW!

📢 Dodatek 550 zł otrzymywany bez względu na wiek! Musisz się śpieszyć, czas jest ograniczony. Sprawdź szczegóły 24.06.2024 Tych pieniędzy nie można zignorować. Aby otrzymać dodatkowe pieniądze, należy złożyć jeden prosty wniosek i Zakład Ubezpieczeń Społecznych będzie musiał wypłacić pieniądze. Natomiast czas jest ograniczony. W naszej galerii znajdziesz wszystkie potrzebne informacje dotyczące dodatku w wysokości 550 zł od ZUS. 📢 Autobus uderzył w drzewo w gm. Dobrcz. Sześć rannych osób przewieziono do szpitala Do wypadku doszło dziś przed godz. 8.30 na ul. Kwiatowej w Kusowie, w gm. Dobrcz. Autobus podmiejski numer 41 czołowo uderzył w przydrożne drzewo. Rannych zostało 6 osób. Przez kilka godzin droga była zablokowana. 📢 Tak wyglądała kiedyś Brodnica. Zobacz miasto na archiwalnych zdjęciach z archiwum NAC Brodnica na starych zdjęciach to fascynująca wycieczka na ulice dawnego miasta. Zobacz jak zmienił się rynek, park miejski, okolice wieży zamkowej i uliczki. Mamy dla Was nawet plan miasta z 1655 roku, a także kilka unikatowych ujęć prezentujący widok ogólny. Miłego oglądania! Ciekawe czy rozpoznacie wszystkie miejsca?

📢 Dostaniesz 5500 zł jeżeli jesteś z tego rocznika! Pieniądze już trafiają na wasze konto 24.06.2024 Nie wszyscy zdają sobie sprawę z tego, że 13 i wprowadzona ostatnio na stałe 14 emerytura, to nie jedyne dodatkowe świadczenia, które przysługuje seniorom. ZUS może wypłacić ekstra nawet ponad 5500 zł. Należy spełnić zaledwie jeden warunek. 📢 Emeryci dostaną nawet 400 zł zwrotu podatku z 13. i 14. emerytury! Sprawdź, kiedy wypłaty na konta seniorów 24.06.2024 Kiedy ruszy okres rozliczeń PIT za 2023 rok, ZUS automatycznie wypłaci emerytom zwrot zaliczki pobranej na poczet podatku dochodowego od 13. i 14. emerytury! Kto może się spodziewać zwrotu nawet do 400 złotych? Szczegóły w naszym artykule.

📢 Rekordowe świadczenia dla seniorów w 2024 roku! Najnowsze wyliczenia emerytur 24.06.2024 Takiego roku ZUS jeszcze nie miał. Seniorów w 2024 roku prawdopodobnie czekają dwie waloryzacje emerytur, ponadto otrzymają "trzynastkę", a wczesną jesienią "czternastkę". Sprawdź najnowsze wyliczenia emerytur w 2024 roku.

📢 Struga Toruńska. Była kontrola, co będzie dalej? I co się stanie z Kaszownikiem? Wody Polskie skontrolowały odcinek Strugi Toruńskiej koło młyna na Mokrem. Niedawno pisaliśmy, że ktoś użył tam środków chemicznych próbując pozbyć się roślin rosnących w korycie. Korzystając z okazji zapytaliśmy zarządców Bachy oraz urzędników miejskich o ich plany wobec strumienia i Kaszownika.

📢 Masz to na banknocie? Możesz być bogaty! Oto najdroższe i najbardziej poszukiwane pieniądze. Sprawdź na co zwrócić uwagę! 24.06.2024 Banknot, który posiadasz w portfelu, może być wart nawet kilka tysięcy złotych. Najważniejszy jest numer seryjny, jeśli jest nietypowy, to kolekcjonerzy mogą szczodrze sypnąć groszem. Banknoty, którymi płacimy na co dzień, mogą mieć o wiele większą wartość niż nam się wydaje. Nie ma tu znaczenia czy jest to nominał 10zł czy też 200 zł. Oto najdroższe i najbardziej wartościowe banknoty obiegowe. Sprawdź, bo może masz je w portfelu!

📢 To koniec 800 plus! Tym rodzicom odebrane zostanie świadczenie rodzinne. Oto kiedy nie dostaniesz pieniędzy na dziecko? Sprawdź! 24.06.2024 Tym rodzicom zostanie odebrane świadczenie rodzinne 800 plus. W Polsce rodzice mogą liczyć na szereg form wsparcia finansowego. Świadczenie to, ma na celu poprawić sytuację materialną rodzin. Rodzice dziecka mogą liczyć np. na becikowe, kosiniakowe czy też zasiłek wychowawczy. Świadczenie nie należy się jednak wszystkim. Sprawdź, komu może zostać odebrane 800 plus! 📢 Rzadkie monety z PRL poszukiwane przez kolekcjonerów. Sprawdź, które są najdroższe i ile można za nie zarobić! 24.06.2024 Stare, rzadkie i najcenniejsze monety z PRL. Pieniądze z tego okresu, są teraz warte nawet kilkaset razy więcej, niż w dniu ich pojawienia się na rynku. Najczęściej poszukiwane monety przez kolekcjonerów są bardzo rzadkie i mają długą historię. Wartość kolekcjonerska niektórych pieniędzy robi ogromne wrażenie. Jakie numizmaty są teraz najcenniejsze? Aukcje z monetami z PRL z roku na rok biją kolejne rekordy popularności. Za te monety kolekcjonerzy są w stanie zapłacić krocie! Sprawdź koniecznie, bo może masz je w domu!

📢 Oto jak mieszkają książę William i księżna Kate z dziećmi. Tak wyglądają wnętrza ich posiadłości [ZDJĘCIA] 24.06.2024 Od lata 2022 roku rodzina królewska przeniosła się do Adelaide Cottage, znajdującym się w Windsor Home Park. Posiadłość została wybudowana jeszcze w XIX wieku dla żony króla Wilhelma IV, Adelajdy. Wcześniej, przez wiele lat książę William i księżna Kate mieszkali w Pałacu Kensington. To tam wychowywały się ich dzieci. Zobaczcie zdjęcia! 📢 Te przedmioty z PRL mogą być warte fortunę! Pralka Frania, stare żelazka, pamiątki z PRL. Sprawdź, czego szukają kolekcjonerzy! 24.06.2024 Przedmioty z PRL cieszą się rosnącą popularnością wśród Polaków. Wiele osób z sentymentem lubi wracać do czasów PRL, a szczególnie do przedmiotów, którymi w ówczesnym czasie się posługiwaliśmy. Mają one swój niepowtarzalny charakter, ogromną jakość wykonania, a obecnie mogą również osiągać naprawdę zawrotne ceny. Przedmioty z PRL mogą stanowić wartość dodaną dla naszego domu czy mieszkania, będąc interesującym dodatkiem. Za jaką cenę można na portalach aukcyjnych znaleźć stare przedmioty z PRL? Sprawdźcie, jakie przedmioty z czasów PRL są poszukiwane przez kolekcjonerów.

📢 Czerwcowa waloryzacja emerytur 2024. Świadczenie będzie wyższe nawet o kilkaset złotych. Oto tabela wyliczeń Kiedy najlepiej przejść na emeryturę? Zdecydowanie w drugiej połowie roku po waloryzacji kapitału, którą ZUS przeprowadza w czerwcu. Świadczenie może być wyższe nawet o kilkaset złotych. 📢 Taka waloryzacja emerytur w czerwcu 2024. O ile wyższe będzie świadczenie emerytalne? Sprawdź tabele i wyliczenia kwot! Osoby, które zamierzają przejść na emeryturę zastanawiają się w jakim miesiącu najlepiej to zrobić. Idealnym do tego czasem jest druga połowa roku, po waloryzacji kapitału, którą ZUS przeprowadza w czerwcu. Świadczenie może być wyższe nawet o kilkaset złotych.

📢 Ile wyniesie 14.emerytura 2024. Te kwoty trafią na konta seniorów! Tak wyglądają tabele wyliczeń W tym roku seniorzy także mogą liczyć na 14.emeryturę. Trafi ona do zainteresowanych we wrześniu. Podstawą do wypłaty będzie wysokość tegorocznej emerytury minimalnej, która wzrosła do 1780,96 zł brutto.

📢 Te objawy świadczą o niedoborze witaminy A w organizmie. Masz takie? Organizm człowieka do życia potrzebuje witamin. Jedną z nich jest witamina A, która pełni ważną rolę w jego prawidłowym funkcjonowaniu. W organizmie witamina A magazynowana jest jako retinol w wątrobie i tkance tłuszczowej. Niedobór witaminy A może powodować wiele niedogodności w prawidłowym funkcjonowaniu organizmu. Sprawdź, jakich!

📢 Takie tanie sprzęty i akcesoria można kupić od wojska! Sprawdź szczegóły i ceny Agencja Mienia Wojskowego w swoim sklepie internetowym sprzedaje wiele ciekawych akcesoriów i sprzętów wojskowych. Zobaczcie sami, co ciekawego można obecnie tam kupić! Więcej szczegółów w galerii 📢 Osoby o tych imionach są niemiłe i podłe. Te osoby są wyjątkowo wredne i mają trudny charakter. Sprawdź listę! 24.06.2024 Według dawnych wierzeń to jakie imię nosimy determinuje nasz charakter i zachowanie. Wierzono, że imię ma wpływ na nasza osobowość, charakter, empatię i inteligencję. Sprawdź znaczenie tych imion. Te osoby są niemiłe i wredne. Dawniej wierzono, że imiona mają magiczną moc i determinują nasze cechy. Zobacz, czy ty lub twoi bliscy znaleźli się na liście. Sprawdź listę imion!

📢 Najlepsze MEMY o rowerzystach. Konflikt rowerzystów, kierowców i pieszych okiem internautów. Uśmiejesz się do łez! 24.06.2024 Jazda na rowerze to zarówno jeden z ulubionych środków transportu w zakorkowanym w mieście, jak i jeden z ulubionych sportów Polaków. Tu jednak pojawia się konflikt na linii rowerzyści, kierowcy i piesi. Kto w tym sporze ma rację? Okazuje się, że jest to jeden ciekawszych tematów dla internautów, którzy tworzą MEMY i inne śmieszne obrazki o rowerzystach. Związek rowerzystów, kierowców i pieszych z przymrużeniem oka. Na pewno uśmiejecie się do łez! Zobaczcie najlepsze MEMY o rowerzystach. 📢 "Invest Projekt" w Toruniu utrudniał kontrolę PIP. Wyrok dla Arkadiusza W. to grzywna i publiczny wstyd! Arkadiusz W. prowadzący firmę budowlaną "Invest Projekt" na Podgórzu w Toruniu utrudniał inspekcji pracy przeprowadzenie kontroli. To przestępstwo, za które stanął przed sądem. A wyrok podano do publicznej wiadomości!

📢 Koncert i pokaz walk rycerskich - kolejne atrakcje Dni Torunia 2024 za nami. Zobaczcie zdjęcia! Jeszcze do poniedziałku (24.06) będą trwały tegoroczne obchody Dni Torunia. Kolejne atrakcje już za nami! Zobaczcie zdjęcia z koncertu Chłopców z Placu Broni na Rynku Staromiejskim w Toruniu oraz z pokazów walk rycerskich. 📢 Intronizacja Króla Kurkowego na Rynku Staromiejskim w Toruniu. Zobacz, jak było! W niedzielę (23.06) na Rynku Staromiejskim w Toruniu mieliśmy okazję podziwiać niezwykle barwny spektakl. Wszystko za sprawą tradycyjnej Intronizacji Króla Kurkowego. Zobaczcie naszą fotorelację z tego wydarzenia. 📢 Pan hrabia świętuje, a w Bydgoskie Przedmieście biją pioruny Na początku czerwca 1904 roku w Toruniu i okolicach nie było zbyt bezpiecznie. Co prawda deszcze niespokojne nie potargały sadów, w każdym razie gazety z tamtych czasów o opadach nie wspominają, gromy z ciemnego nieba padały jednak często. Jeden z nich poważnie uszkodził przyszły niemiecki konsulat.

📢 Pchli targ w Toruniu. Tłumy na na parkingu przy Centrum Handlowym "Kometa" Tradycyjnie w niedzielę niehandlową na parkingu przy Centrum Handlowym "Kometa" odbyła się kolejna edycja pchlego targu. Zobaczcie w naszej galerii, co można było tym razem tam kupić! 📢 Toruń. Czy 6-latka musi mieć komórkę, laptopa i jeść za ponad 800 zł miesięcznie? "Zawyżone wydatki". Sąd oddalił pozew o większe alimenty Pani Monika to mama 6-letniej Zuzi. Wniosła do sądu pozew o podwyższenie alimentów na dziecko z 900 do 2300 zł. Sąd rodzinny w Toruniu jednak zgodził się z tym, co mówił ojciec - koszty utrzymania dziewczynki były zawyżone. A sam pozwany rolnik krezusem nie jest...

📢 Wolny Jarmark Toruński w niedzielę - żywność od lokalnych dostawców i rękodzieło Kolejna edycja jarmarku odbyła się na Rynku Nowomiejskim w Toruniu w niedzielę, 23 czerwca. Wolny Jarmark Toruński to cykliczne wydarzenie, które skupia lokalnych wystawców oferujących ekologiczną żywność oraz rękodzieło. Zainteresowanych przybywa!

📢 Zbliża się wypłata 14. emerytury. Ile i kiedy emeryci dostaną "czternastkę" na swoje konto? [TABELA WYLICZEŃ] 23.06.2024 emerytura to dodatkowe świadczenie pieniężne wypłacane raz w roku. Trafia ono do emerytów, a także rencistów i wszystkich osób, które mają prawo do jednego ze świadczeń długoterminowych. Ile wyniesie ”czternastka” w 2024 roku oraz kiedy będzie wypłacona? 📢 Toruń. Aktor Krystian Pesta w Piernikowej Alei Gwiazd Krystian Pesta, aktor pochodzący z Torunia, odsłonił przed Dworem Artusa "Katarzynkę" w Piernikowej Alei Gwiazd. Dołączył tym samym do wielu ważnych osobistości naszego miasta, które zostały uwiecznione w tym miejscu. 📢 Limity wypłat gotówki z bankomatów w 2024 roku. Mamy dane z PKO BP, mBank czy Millennium W 2024 roku nadal korzystamy mimo rosnącej popularności płatności bezgotówkowych. Znajomość limitów wypłat z bankomatów oraz ograniczeń dotyczących płatności gotówką może okazać się przydatna w codziennym życiu. Jakie są maksymalne i minimalne kwoty, które można wypłacić z bankomatów popularnych banków? Zobaczcie!

📢 Piotr Baron i Emil Sajfutdinow po porażce Apatora w Lesznie. "Nie nadają się na ekstraligę" Apator zaliczył fatalny występ w Lesznie. Torunianie wrócili tylko z bonusem i tylko dzięki ogromnej zaliczce z pierwszego meczu. 📢 Zlot zabytkowych samochodów w Toruniu. Takie auta można było podziwiać na bulwarze Do Torunia ponownie zawitały zabytkowe pojazdy. Podczas Classic Gala 2024 Poland 22 czerwca 2024 r. na ulicach Torunia i Bulwarze Filadelfijskim można było oglądać piękne, oryginalne i świetnie utrzymane samochody z dawnych lat.

📢 Będzie wielka zmiana w projekcie. Ulica w centrum Torunia jednak z jedną jezdnią Trwają prace nad zmianami w projekcie odcinka trasy staromostowej między placem Niepodległości a ulicą Dekerta. Już wiadomo, że w porównaniu zajdą w nim poważne korekty.

📢 Kolejna impreza w Labie za nami. Oto, co się tam działo! Zobaczcie kolejne zdjęcia Laba - Przystań Towarzyska to wyróżniające się miejsce na klubowej mapie Torunia. Wszystko za sprawą możliwości spędzania czasu na świeżym powietrzu. Zobaczcie, jak wyglądała ostatnia impreza w jednym z najpopularniejszych klubów w mieście. 📢 Znów śmiertelny wypadek pod Cierpicami na DK 10. Kierowca zginął na miejscu Policjanci pod nadzorem prokuratora wyjaśniają okoliczności wypadku drogowego ze skutkiem śmiertelnym. Do zdarzenia doszło około godziny 17:00 na DK 10 w Cierpicach pod Toruniem. Śmierć na miejscu poniósł kierujący busem marki Toyota.

📢 Uczniowie na piątkę, a nawet na 5,51. Oto najlepsza klasa w Toruniu Klasa 4b ze Szkoły Podstawowej nr 5 im. Romualda Traugutta to najlepsza klasa w mieście, przynajmniej jeśli chodzi o liczby i uzyskaną średnią. 27 uczniów "piątki" może się pochwalić klasową średnią wynoszącą dokładnie 5,51.

📢 Toruń. Koniec roku szkolnego w Niepublicznym Liceum Sztuk Plastycznych W piątek (21.06) uczniowie i nauczyciele Niepublicznego Liceum Sztuk Plastycznych uroczyście zakończyli rok szkolny. To wyjątkowa w mieście szkoła, kształcąca w zawodzie plastyka, bezpłatna i z uprawnieniami szkoły publicznej. 📢 Czternasta emerytura 2024 - tabela netto. Oto oficjalne wyliczenia ZUS - tyle dostaniesz na konto We wrześniu 2024 roku na konta emerytów trafi czternasta emerytura. Rząd podjął już decyzję co do wysokości tego świadczenia. Poprosiliśmy bydgoski oddział Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o wyliczenie kwot, które po wakacjach trafią na konta emerytów. W tabelach zamieszczamy wyliczenia netto czternastek. Nie każdy dostanie pełną kwotę świadczenia - sprawdź, ile możesz otrzymać. 📢 Niekwitnący skrzydłokwiat - trik. Dodaj to do doniczki raz na tydzień, a będzie mieć mnóstwo kwiatów Skrzydłokwiaty to piękne rośliny, są idealną ozdobą naszych mieszkań. Zdrowe skrzydłokwiaty mają błyszczące liście w kolorze ciemnej zieleni i piękne, białe kwiaty. Są nie tylko atrakcyjne wizualnie, ale w dodatku są bardzo łatwe w uprawie. Jednak zdarza się, że skrzydłokwiat przestaje kwitnąć. Co wtedy zrobić? Jak pielęgnować skrzydłokwiat, by znów miał kwiaty? Zastosuj ten składnik, a twój skrzydłokwiat będzie miał mnóstwo kwiatów.

📢 Te znaki zodiaku czekają duże pieniądze. Oto horoskop na lato 2024 roku Jedni traktują horoskopy z przymrużeniem oka, inni uważają, że kryje się w nich ziarno prawdy. Horoskopy to przepowiednie rodem ze starożytnego Babilonu. Życie niektórych osób może się znacząco odmienić już tego lata. To właśnie te znaki zodiaku mają szansę na sporą kasę. Może i ciebie czekają wielkie pieniądze? Zobacz teraz, co tobie wróżą gwiazdy.

📢 Rok szkolny 2023/2024 zakończony! Zobacz, jak żegnano go w SP nr 4 w Toruniu Na tę chwilę uczniowie czekali od dawna. W piątek, 21 czerwca w szkołach zabrzmiał ostatni dzwonek, a dzieci i młodzież wyruszyli na wakacje. Do szkół wrócą dopiero 2 września. 📢 Tak się bawi Toruń w Hex Clubie! Mamy najnowsze zdjęcia z imprez Działo się ostatnio w Hex Club Toruń. Mamy dla Was kolejne gorące zdjęcia z imprez w jednym z najpopularniejszych klubów na toruńskiej starówce. Zobaczcie sami!

📢 Wiekowe auta, które nie zawodzą na drodze. Mają ponad 10 lat i są najmniej awaryjne. Sprawdź konkrety! Czy samochody, które mają ponad 10 lat ciągle mogą zachwycać bezawaryjnością i służyć kierowcom praktycznie bezproblemowo? Okazuje się, że tak. Wiele modeli jest naprawdę w świetnym stanie. Mimo upływu lat, niektóre z nich wciąż są mało awaryjne. O tym, że task jest świadczy chociażby raport niemieckiego Stowarzyszenia Inspekcji Technicznej, czyli TUV. Zobacz, które samochody najlepiej znoszą upływ czasu i są najmniej awaryjne. 📢 Mieszkanie na start zamiast bezpiecznego kredytu? Zasady nowego programu rządowego! Sprawdź warunki kredytu mieszkanie na start Istniejący rok wcześniej program bezpieczny kredyt mieszkaniowy 2% ma być zastąpiony przez program mieszkanie na start. Już znamy założenia tego programu. Co dokładnie on wprowadzi? Budżet na ten cel jest pokaźny. A co dokładnie dostaniemy? I kto będzie mógł złożyć wniosek mieszkanie na start? W tym roku w budżecie jest na ten cel 500 mln złotych. Oto co otrzymamy w ramach programu mieszkanie na start.

📢 Czternasta emerytura 2024 - mamy wyliczenia netto. Zobacz wyliczenia z ZUS - tyle dostaniesz na konto Już we wrześniu wielu seniorów znajdzie na swoich kontach czternastą emeryturę. Decyzja o wysokości świadczenia została podjęta przez rząd, co jest bardzo ważne dla osób starszych - w szczególności z problemami finansowymi. Każda kwota świadczenia emerytalnego w dobie ostatnich problemów z inflacją jest wyraźnie zbyt niska. Co prawda pomocna jest wyższa waloryzacja emerytur dla seniorów, ale wciąż wydaje się ona niewystarczająca. Dlatego też seniorzy tak liczą na dodatek. Sprawdź, ile wyniesie 14. emerytura w 2024 roku! 📢 Takie są najlepsze SUV-y według raportu ADAC! Zobacz najmniej awaryjne modele aut SUV-y szturmem zdobyły polskie ulice. Kierowcy zakochali się w tym typie samochodu. Liczba SUV-ów na ulicach gwałtowanie wzrosła. Popularnością cieszą się nie tylko nowe modele, ale również te wyprodukowane kilka lat temu. Widać to po ogłoszeniach na rynku wtórnym. W ostatnich latach trwałość tych samochodów również znacznie wzrosła. Mówią o tym raporty awaryjności przygotowywane przez ADAC, czyli niemiecki automobilklub. Zobacz, które SUV-y są najmniej awaryjne. Oto TOP 12.

📢 Będzie "15 emerytura"? Może dzięki kwocie wolnej. Ile konkretnie zyskają seniorzy w 2024 roku? Oto szczegóły Marcowa waloryzacja świadczeń emerytalnych oznacza poważne i spore podwyżki dla emerytów. Jednak nie tylko samo świadczenie główne uległo zmianie. Już w kwietniu seniorzy będą mogli liczyć na tzw. trzynastki - z kolei w sierpniu w ich ręce trafią "czternaste emerytury". Swego czasu prezydent Duda zapowiadał wprowadzenie również "Piętnastek" - to nie miało miejsca, choć pojawiają się wyliczenia sugerujące, że w praktyce w trakcie roku seniorzy właśnie takie dodatkowe świadczenie otrzymają.

📢 Nowa szkoła w Toruniu robi wrażenie! Zajrzeliśmy do jej wnętrza i w jej otoczenie Już tylko prace wykończeniowe zostały do wykonania w budynku Szkoły Podstawowej nr 12 wzniesionym przy ulicy Strzałowej w Toruniu. Za miesiąc wyjdą z niej budowlańcy i przygotowania do inauguracji w niej pierwszego roku szkolnego wejdą w ostatnią fazę.

Tak się bawi Toruń w Labie! Zobaczcie, co się działo na ostatniej imprezie Mamy dla Was kolejną fotorelację z imprez w jednym z najpopularniejszych klubów na toruńskiej starówce. Zobaczcie, co się ostatnio działo w Labie! Więcej zdjęć w naszej galerii. 📢 Kujawsko-Pomorskie. Wojsko sprzedaje tanie mieszkania i dzierżawi nieruchomości. Co ma w ofercie w czerwcu? Toruń, Bydgoszcz, Włocławek Agencja Mienia Wojskowego ma w czerwcowej ofercie w Kujawsko-Pomorskiem mieszkania oraz działki na sprzedaż, a także lokale pod usługi do wynajęcia. To nieruchomości w Toruniu, Bydgoszcz, Włocławku i nie tylko. Co i gdzie konkretnie? Oto szczegóły.

