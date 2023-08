Prasówka 25.08.2023. Zobacz zestawienie najważniejszych informacji z wczoraj z naszego województwa

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 24.08. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Czternasta emerytura - nowe stawki. Tyle pieniędzy dostaną seniorzy w 2023 - wyliczenia ”?

Prasówka 25.08: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Czternasta emerytura - nowe stawki. Tyle pieniędzy dostaną seniorzy w 2023 - wyliczenia Jarosław Kaczyński zapowiedział podwyżkę 14. emerytury. Pieniądze na konta emerytów i rencistów trafią we wrześniu. Nie wszyscy seniorzy otrzymają jednak maksymalną kwotę świadczenia. W artykule poniżej przedstawiamy terminy oraz zasady wypłat dodatkowego świadczenia. Zobacz, jaki przelew dostaniesz na konto. Mamy nowe wyliczenia prognozowanych czternastych emerytur!

📢 Emerytura razem z czternastką - oto wyliczenia netto. Taki przelew dostaniesz na konto - wyliczenia Czternasta emerytura będzie w tym roku najwyższa w historii, a świadczenie otrzyma nawet ponad osiem milionów osób. Wypłata czternastek rozpocznie się we wrześniu, a pieniądze trafią do emerytów i rencistów wraz z podstawowym świadczeniem. Oznacza to, że na konta seniorów wpłyną rekordowe kwoty. Terminy oraz zasady wypłat czternastej emerytury prezentujemy w artykule poniżej. Przygotowaliśmy również prognozowane wyliczenia netto i brutto przelewów.

📢 Dawid Kwiatkowski - tak wygląda mieszkanie muzyka. Mamy zdjęcia wnętrz jednego z apartamentów Dawid Kwiatkowski jest obecnie jednym z najpopularniejszych i najlepiej zarabiających wokalistów w Polsce. Oszczędności lokuje między innym w mieszkania i apartamanty. Zobaczcie, jak wygląda jedno z jego mieszkań, które zaprojektował dla piosenkarza Szymon Fiołka. Wnętrza naprawę robią ogromne wrażenie. Mamy zdjęcia!

Prasówka 25.08: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Sylwia Peretti z Kuchennych Rewolucji do Królowych Życia. Zmieniła się nie do poznania! [zdjęcia] Sylwia Peretti od czasu "Kuchennych Rewolucji" przeszła olbrzymią metamorfozę. Zobacz, jak przed laty wyglądała nowa gwiazda telewizji TTV.

📢 Wilfredo Leon z żoną Małgorzatą - tak mieszkają i żyją na co dzień. Siatkarz po raz trzeci został ojcem Wilfredo Leon to słynny siatkarz z kubańskimi korzeniami, który od 2019 roku gra na pozycji przyjmującego w reprezentacji Polski w piłce siatkowej. Sportowiec jest na stałe związany z Polską, gdzie mieszka wraz z żoną i trójką dzieci. Zobacz, jak żyje na co dzień. Oto prywatne zdjęcia.

📢 Oto Kayla Simmons po raz kolejny udowadnia, dlaczego uważana jest za najpiękniejszą siatkarkę na świecie [ZDJĘCIA, WIDEO] Amerykanka Kayla Simmons zaczęła grać w siatkówkę na Uniwersytecie Marshalla, ale jednocześnie dziewczyna uwielbiała szczere sesje zdjęciowe – nie podobało się to lokalnej federacji siatkówki. 📢 Zenon Martyniuk - tak zmienił się na zdjęciach. Metamorfoza gwiazdy disco-polo po latach w branży Zenek Martyniuk, niepodważalny król muzyki disco polo, którego piosenki zna dosłownie każdy, choć nie wszyscy się do tego przyznają. Początki jego kariery były skromne, a charakterystyczna fryzura "na czeskiego piłkarza" stanowiła jego znak rozpoznawczy. Obecnie prezentuje się jak model z luksusowego katalogu! Zauważalną transformację przeszła także jego żona, Danuta, która stała się inspiracją do wprowadzenia zmian w wyglądzie męża. Przedstawiamy, jak Zenon Martyniuk przechodził przez proces metamorfozy!

📢 Fryzury odmładzające dla kobiet po 40, 50 i 60. Takie fryzury odejmą nawet kilkanaście lat Fryzura może zarówno odmłodzić, jak i dodawać lat. Odpowiednio dobrane cięcie i koloryzacja mogą zadziałać odmładzająco lub wręcz przeciwnie - znacznie postarzyć i podkreślić niedoskonałości. Podpowiadamy, jakie fryzury warto wybrać po 40, 50 i 60. roku życia. Te uczesania odmłodzą cię nawet o 10 lat. Jakie fryzury są najlepsze po 40, 50 i 60? Zebraliśmy garść inspiracji. Zobacz teraz w naszej galerii modne fryzury odmładzające.

📢 Zasady urlopów 2024 - zmiany w kodeksie pracy. Aż tyle dni urlopu będzie nam przysługiwało w przyszłym roku W 2024 roku mamy 366 dni, z czego 115 dni wolnych, a 251 dni pracujących. Poza dniami świątecznymi ustawowo wolnymi od pracy przysługuje nam jeszcze urlop. Osoba zatrudniona na pełnym etacie ma do wykorzystania 26 dni urlopu, a niektórzy mają szanse na więcej dni bez pracy! Zobaczcie ile dni wolnego będzie przysługiwać pracownikom w 2024 roku.

📢 Toruń. Horror w szpitalu. Dlaczego oskarżony o znęcanie się nad pacjentami sanitariusz do dziś nie stanął przed sądem? Sanitariusz Marcin S. znęcał się nad bezbronnymi pacjentami miejskiego szpitala przy ul. Batorego w Toruniu. Kneblował im usta, bez potrzeby przypinał pasami, półnagim robił zdjęcia i rozsyłał znajomym - ustaliła prokuratura. 8 miesięcy temu skierowała do sądu akt oskarżenia, ale proces dotąd nie ruszył. 📢 Wycinasz drzewa na działce? Grozi Ci mandat! Co mówią przepisy? Już w 2023 roku wprowadzono istotne zmiany dotyczące wycinki drzew na terenie prywatnym. Inaczej mówiąc, jeśli wytniesz drzewo na swojej działce, możesz spodziewać się konsekwencji - jeśli będzie zbyt duże lub będzie z konkretnego, chronionego gatunku. Co dokładnie zmieniło się w przepisach? 📢 Pijesz wodę w czasie upałów? To wielki błąd! Co nawadnia organizm lepiej niż woda? Letnie upały zdają się atakować znienacka i utrzymują się przez wiele dni. W tym czasie przypominamy sobie o tym, aby pić wodę... Co nie zawsze jest dobre. Dlaczego? Jeśli sięgamy po zwykłą wodę, nie zadbamy o dostarczenie organizmowi odpowiednich składników odżywczych. Jest to i tak lepsze niż próba nawodnienia się alkoholem. Co najlepiej pić w czasie upałów? Czego z kolei powinniśmy unikać?

📢 Takie są skutki niedoborów witaminy A. Sprawdź czy masz te objawy! Witamina A pełni ważne funkcje w organizmie. Należy do grupy witamin rozpuszczalnych w tłuszczach i często nazywana jest także retinolem, beta-karotenem, prowitaminą A oraz akseroftolem. W organizmie witamina A magazynowana jest jako retinol w wątrobie i tkance tłuszczowej. Niedobór witaminy A może powodować wiele niedogodności w prawidłowym funkcjonowaniu organizmu. Jakich dokładnie? Zobacz! 📢 Nowy rok szkolny, idą zmiany. Czego nowego możemy się spodziewać się od 1 września 2023? Nowy rok szkolny 2023/2024 przyniesie zmiany w oświacie. Będzie dodatek dla nauczycieli i nowy przedmiot w programie nauczania. Czego konkretnie mogą spodziewać się uczniowie i nauczyciele od września? 📢 Takie są zarobki żołnierzy w 2023! Wojsko Polskie prowadzi rekrutację i kusi wysokimi kwotami Obecnie w Polsce obowiązują przepisy wynikające z ustawy o obronie ojczyzny, które zakładają dobrowolność zasadniczej służby wojskowej. Ta może być również pełniona w rezerwie aktywnej oraz pasywnej. Zmieniło się również podejście do wynagrodzeń dla żołnierzy, co też sprawia, że dla wielu osób taka ścieżka rozwoju wydaje się lukratywna. Teraz jednak nie każdy zostanie żołnierzem Rzeczypospolitej Polskiej - wpierw trzeba spełnić konkretne wymagania. A jakie zarobki czekają tych, którzy je spełnią i będą robić karierę wojskową?

📢 Takie wyrazy znają tylko w Kujawsko-Pomorskiem. Rozszyfrujesz ich znaczenie? W wielu częściach w Kujawsko-Pomorskiem cały czas używa się słów, które są charakterystyczne dla tego regionu. Specyficzna gwara kształtowała się na skutek wpływów niemieckich. Wiele terenów województwa było bowiem pod zaborem pruskim. Przez lata te słowa powszechnie używano w domach. Teraz trochę rzadziej, ale sądząc po reakcjach na nasz post, ciągle wielu z was się nimi posługuje. Oto wybrane słowa, które podsunęli nam czytelnicy.

📢 Kujawsko-Pomorskie: na sprzedaż tanie domy do remontu. Poznaj aktualne ceny nieruchomości Mamy dla Was najnowszy przegląd ogłoszeń z portalu OtoDom.pl, które dotyczą najtańszych domów do remontu, wystawionych na sprzedaż w regionie kujawsko-pomorskim. 📢 Abonament RTV. Kto nie musi uiszczać opłaty abonamentowej w 2023? Sprawdziliśmy Kto nie musi płacić abonamentu RTV? Udostępniamy listę osób zwolnionych z opłaty i podpowiadamy, jakie warunki trzeba spełnić, aby otrzymać ulgę. Co trzeba zrobić? Podpowiadamy krok po kroku.

📢 Planujesz zakup auta hybrydowego? Sprawdzamy najmniej awaryjne samochody tego typu! Samochody hybrydowe stały się ważnym elementem w rozwoju motoryzacji. Wyposażone w silnik spalinowy i elektryczny pojazdy idealnie nadają się nie tylko do jazdy w mieście. Praktycznie wszystkie koncerny motoryzacyjne mają w swojej ofercie samochody hybrydowe. Które najlepiej odnajdują się na rynku wtórnym i czym się kierować kupując używaną hybrydę? Oto hybrydy, które są najmniej awaryjne. 📢 Gwara Toruńska. Tak niegdyś mówiono w domach w Toruniu i okolicy Charakterystyczna mowa dla Torunia i okolic to gwara toruńska. Kształtowała się ona przez lata na bazie wielu słów zapożyczonych z języka niemieckiego i w swoisty sposób spolszczonych. Przez wiele lat tych słowa te używano powszechnie w domach w Toruniu i regionie. Używacie ich nadal? Znacie je? Sprawdźcie!

📢 Takie samochody kradną najczęściej. Zobacz które modele aut znikają z polskich ulic Kradzieże samochodów w Polsce to stały problem. Nie tak duży jak jeszcze kilka lat temu, ale nadal z polskich ulic giną auta. Ile ukradziono aut w 2022 roku? W całym zeszłym roku roku skradziono 6157 pojazdów osobowych i dostawczych o wadze do 6 ton dopuszczalnej masy całkowitej.

📢 Sklepy, targi, kramy i markety z PRL-u na archiwalnych zdjęciach NAC Czasy PRL-u kojarzą się z brakiem podstawowych towarów na pólkach, rosnącą inflacją oraz kolejkami ciągnącymi się przed sklepami. Czy jednak zawsze tak było? Zobaczcie sami, jak wyglądało życie w tych czasach. 📢 Te SUV-y warto kupić. Pięknie wyglądają i rzadko się psują. Sprawdź raport ADAC 2023 SUV-y kilka lat temu przebojem wdarły się na salony motoryzacji. Ich popularność cały czas rośnie. Widać to bardzo wyraźnie na polskich ulicach. SUV-y popularnością cieszą się też na rynku samochodów używanych. Czy kupno takiego samochodu to dobry wybór? ADAC, czyli niemieckiego automobilklub udostępnia raporty awaryjności poszczególnych modeli. Zobacz, które samochody typu SUV są najmniej awaryjne.

📢 Emerytury pomostowe z podpisem prezydenta! Co zmienia się w przepisach? Kiedy zmiany wchodzą w życie? Ostatecznie wszystkie procedury przeszła ustawa zmieniająca zasady emerytur pomostowych. Podpis prezydenta Polski pojawił się pod dokumentem uchylającym wygasanie emerytur pomostowych. W zamyśle ustawodawcy ma to doprowadzić do zwiększenia atrakcyjności prac związanych z tymi właśnie emeryturami. Czy faktycznie prace w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze staną się popularniejsze? 📢 Polska 2050 w Toruniu zaprezentowała swoich kandydatów. Gospodarka, aborcja i prawa sołtysów Polska 2050 w Toruniu zaprezentowała swoich kandydatów. "Żółta" drużyna nie chce pokazywać się w towarzystwie koalicjantów z PSL. Osią sporu jest jedno nazwisko. 📢 Toruń. Na Rynku Staromiejskim zamanifestowali z okazji Dnia Niepodległości Ukrainy 24 sierpnia, z okazji Dnia Niepodległości, Ukraińcy manifestowali w Toruniu przy pomniku Mikołaja Kopernika. - Jest to dla nas dzień nadziei na wolne życie, ponieważ, tak jak sto lat temu, kontynuujemy walkę o niepodległość - mówią manifestujący.

📢 W Toruniu kierujący hulajnogą wymusił pierwszeństwo. Dostał 1000 zł mandatu Do niebezpiecznego zdarzenia doszło w czwartek (24 sierpnia) na ulicy Grudziądzkiej w Toruniu. Kierujący hulajnogą zderzył się z autem osobowym. Na szczęście nikt nie ucierpiał, ale sprawca kolizji został ukarany mandatem w kwocie 1000 zł. 📢 W Toruniu otwiera się "Szkoła Magii". To kawiarnia inspirowana Harrym Potterem Na gości będą tu czekać magiczne eliksiry i ciasta inspirowane słynną serią J.K. Rowling. Każdy zakamarek piwnicy przy Strumykowej kryje niespodzianki, które sprawią, że fani Harrego Pottera poczują się jak w Hogwarcie. 📢 Niezdrowe emocje po ćwierćfinałach PGE Ekstraligi. "Nie rozumiem pretensji do Torunia". Będą zmiany w regulaminie? W Gorzowie i Lesznie niedosyt po półfinałach i narzekania, ze o awansie "Aniołów" zdecydowały kontuzje czołowych zawodników innych drużyn. PGE Ekstraliga reaguje: szykuje zmiany w regulaminie i powrót do szerszego zastępowania zawodników.

📢 Toruń zlikwiduje jedyną klasę sportową dla koszykarek? "Plany i marzenia dziewczynek legną w gruzach" Wydział Edukacji UM w Toruniu może skreślić jedyną klasę sportową dla młodych koszykarek w mieście. Młode sportsmenki i ich rodzice szukają ratunku u prezydenta Michała Zaleskiego. - Koszykówka to całe życie tych dziewczynek - mówi nam mama jednej z koszykarki. 📢 Nowe zasady emerytury po zmarłym małżonku! Świadczenie po śmierci będzie podwójne. Ile procent dla wdowy? Coraz częściej mówi się o wprowadzeniu emerytury po mężu. Jest to określenie na tzw. rentę rodzinną, która ma przysługiwać zarówno współmałżonkowi, jak i jego rodzicom, dzieciom, a także wnukom czy rodzeństwu. To, kto będzie się o nią starać, determinuje jej wysokość. A o jakich warunkach tutaj mowa? Kto może otrzymać tego typu środki?

📢 10-letnie auta osobowe, które mają najmniej usterek. Samochody najbardziej godne uwagi 10-letnie i nieco starsze samochody wcale nie muszą być jeżdżącymi złomami. Warto czasami rozważyć kupno takiego auta tym bardziej że niektóre z modeli całkiem dobrze znoszą upływ czasu. Wiele egzemplarzy jest bardzo dobrze wyposażonych, spełniają też wszelkie normy bezpieczeństwa. I co najważniejsze mimo wciąż rzadko się psują. Świadczy o tym raport niemieckiego Stowarzyszenia Inspekcji Technicznej czyli TUV. Które modele najlepiej znoszą upływający czas? Sprawdź! 📢 Takie symptomy daje niedobór kwasów omega 3 w organizmie. Jakie są przyczyny jego braku? Z roku na rok rośnie świadomość jak bardzo ważne dla naszego organizmu są kwasy omega-3. Wiadomo, że związki te wykazują szereg właściwości prozdrowotnych. Korzystnie wpływają między innymi na pracę mózgu, serca czy narządu wzroku. Jakie jest znaczenie kwasów omega-3 i jak zadbać o to, by dostarczać organizmowi ich odpowiednią ilość? Sprawdź!

📢 Jest projekt ustawy emerytury dla wdowców. 7600 złotych dodatku po śmierci małżonka! Emeryci dostaną nawet 7600 złotych dodatku po śmierci małżonka. Wszystko za sprawą ustawy o wdowich emeryturach, która ponownie trafiła do Sejmu. Jeszcze w lipcu ma być przedmiotem obrad. Na jakich zasadach będzie obowiązywać? Kto może liczyć na ten dodatek? Wyjaśniamy podstawowe założenia ustawy. Czy w ogóle ma szanse wejść w życie! 📢 Duże pieniądze za stare banknoty i monety z PRL-u. Ile dziś można za nie dostać? Kolekcjonerzy za niezwykle cenne uznają monety i banknoty PRL. Niektóre unikaty są warte prawdziwą fortunę. Co wpływa na ich wartość kolekcjonerską i rynkową? Jak rozpoznać, że konkretny banknot jest bardzo wartościowy? Za jakie pieniądze możemy sprzedać niektóre egzemplarze? Sprawdzamy.

📢 To tajne kody na telefon z Androidem! Które z nich warto znać? Nieznane, ukryte kody na telefon z Androidem są niezwykle pomocne. Niestety, mało kto ma świadomość tego, że one istnieją, a szkoda. Można ich używać, pozwalają one na odblokowanie części funkcji oraz ustawień. Po wpisaniu kodów na telefon nie trzeba niczego zatwierdzać, a ich funkcja zostanie zastosowana. Co dają te kody? Jak z nich korzystać?

📢 Zwykłe 5 groszy może być warte nawet tysiące złotych! Po czym poznać wartościowe monety i banknoty? Wydawać by się mogło, że monety kilkugroszowe nie są zbyt wiele warte. Okazuje się jednak, że jest zupełnie inaczej. Choć nominał wskazuje zaledwie minimalną wartość, w rzeczywistości takie monety mogą kryć w sobie pozornie niedostrzegalny skarb. W zeszłym roku moneta 5 groszy została sprzedana za niemal 4 tysiące złotych! 📢 Tak żyją milionerzy z województwa Kujawsko-Pomorskiego. Ich posiadłości można kupić! Oto szczegóły i zdjęcia Wille i rezydencje bogaczy z powiatu toruńskiego robią wrażenie! Te piękne domy są także do kupienia. Sprawdźcie, jakie nieruchomości można obecnie nabyć. Wszystkie informacje w naszym materiale pochodzą z ogłoszeń, które zamieszczone zostały na portalu OtoDom.pl. Więcej szczegółów w galerii. 📢 Ten jesienny przepis na ciasto drożdżowe ze śliwkami sprawi, że będziecie chcieli jeść je codziennie! Ciepłe, puszyste, i rozpływające się w ustach - takie właśnie jest idealne ciasto drożdżowe ze śliwkami. To połączenie miękkiego, drożdżowego placka z soczystymi, słodkimi owocami tworzy kompozycję smakową, która zachwyci każde podniebienie. Nie ma się co dziwić, że po jednym kęsie tego wspaniałego wypieku, będziecie pragnęli go codziennie. Dlaczego warto spróbować tego przepisu i jak go przygotować?

📢 Masz telefon z systemem Android? Odinstaluj tę aplikację, bo inaczej stracisz pieniądze! Masz smartfona z Androidem? Okazuje się, że użytkownicy takich telefonów muszą być bardzo czujni, by nie stracić pieniędzy. Oszuści znaleźli prosty sposób na kradzież środków zgromadzonych na kontach użytkowników, a także przejęcie profili w mediach społecznościowych. Jak się przed tym bronić? 📢 Te SUV-y niezwykle rzadko się psują. Które warto kupić? Sprawdź najnowszy raport ADAC 2023 Ostatnie lata w motoryzacji to wielka popularność samochodów typu SUV. Wielu kierowców marzy o takim aucie. Cieszą się one dużą popularnością na rynku wtórnym. Ceny tych aut nie są niskie. Czy kupno takiego samochodu to dobry wybór? ADAC, czyli niemieckiego automobilklub sporządza i udostępnia raporty awaryjności poszczególnych modeli. Zobacz, które samochody typu SUV są najmniej awaryjne.

📢 Dokucza Ci nadpotliwość? Jest na to skuteczny sposób! Tak pokonasz nadpotliwość Nadpotliwość jest poważnym problemem ok. 3% społeczeństwa. Nadmierne pocenie się powoduje dyskomfort u nawet szerszego grona osób. Niezależnie od tego, jak wiele osób dotknie problem pocenia się, wywołuje to wyraźnie poczucie wstydu, a także dyskomfort fizyczny i psychiczny. Są jednak sposoby na to, aby poradzić sobie z tym problemem! 📢 Tak wyglądał ślub Krzysztofa Rutkowskiego ZDJĘCIA. Krzysztof Rutkowski i Maja Plich wzięli ślub. Co to było za wydarzenie! Krzysztof Rutkowski i Maja Plich są już oficjalnie małżeństwem. Tylko u nas zobaczycie nagranie z ceremonii ślubnej w pałacowym ogrodzie! 📢 W niedzielę rusza casting do filmu fabularnego „Taksówkarz”. Reżyser zaprasza Film „Taksówkarz” w reżyserii Ryszarda Kruka będzie kręcony w Toruniu. W związku z tym Fundacja Biały Kruk poszukuje statystów. Kto może zgłosić się na casting i kiedy się on odbędzie?

📢 Zderzenie aut osobowych w Toruniu. Kierująca mercedesem dostała wysoki mandat Do zderzenia dwóch samochodów osobowych doszło w czwartek (24 sierpnia) o poranku na skrzyżowaniu ulic Kościuszki i Batorego w Toruniu. Nikomu nic się nie stało, ale kolizja zakończyła się wysokim mandatem w kwocie 1500 zł dla kierującej jednym z aut. 📢 Czternasta Emerytura 2023 - oto oficjalne wyliczenia po zmianiach. Tyle na konta dostaną seniorzy Wiemy już na pewno jakie będą stawki czternastych emerytur po zmianach. Prezes PiS, Jarosław Kaczyński zapowiedział wyższą stawkę świadczenia, niż pierwotnie zakładano. Sprawdź, jaka czternasta emerytura ci przysługuje i kiedy otrzymasz pieniądze. 📢 Wilfredo Leon tak wyglądają jego dzieci i żona Małgorzata. Oto wnętrza domu gwiazdy polskiej siatkówki Wilfredo Leon to słynny siatkarz z kubańskimi korzeniami, który od 2019 roku gra na pozycji przyjmującego w reprezentacji Polski w piłce siatkowej. Jeden z najlepszych siatkarzy świata od lat związany jest z Toruniem. Zobaczcie, jak mieszka Leon wraz z żoną Małgorzatą i dziećmi.

📢 Tak mieszka i żyje na co dzień Małgorzata Ostrowska. Ma przepiękny ogród i pracownię artystyczną Małgorzata Ostrowska jest jedną z najpopularniejszych polskich wokalistek rockowych. Sławę zyskała, dzięki takim przebojom jak "Szklana pogoda" czy "Gołębi puch", które nagrała wraz z zespołem Lombard. Trudno w to uwierzyć, lecz w maju piosenkarka skończyła 65 lat! Prywatnie mieszka pod Poznaniem, w otoczeniu natury i zwierząt. Zobacz jak tam jest! 📢 Ewa Swoboda - tak mieszka i żyje na co dzień. Utalentowana sprinterka, miłośniczka zwierząt, fanka tatuaż Ewa Swoboda to jedna z najbardziej rozpoznawalnych polskich lekkoatletek. Nie tylko z powodu wyników sportowych. Jaka jest na co dzień?

📢 TE IMIONA przyciągają pieniądze! Mają szansę na finansowy sukces! Kto będzie bogaty? 24.08.2023 Imię to coś więcej niż tylko nazwa. Określa nas, naszą osobowość, nierzadko wywołując skojarzenia z innymi osobami. Nie każdy jednak zdaje sobie sprawę z tego, jak ściśle imiona powiązane są z naszymi predyspozycjami i cechami charakteru. Wejdź w naszą galerię i sprawdź, czy twoje imię znajduje się na liście tych, przyciągających pieniądze jak magnes!

📢 Te fryzury postarzają! Unikaj ich, jeśli nie chcesz dodać sobie lat [ZDJĘCIA, INSPIRACJE] 24.08.2023 Niektóre fryzury, wbrew pozorom kojarzące się z młodością, mogą sprawić, że będziemy wyglądać co najmniej 10 lat starzej. Radykalne cięcie lub uparte zapuszczanie włosów nie zawsze może okazać się skuteczne, bowiem nie wszystkie modne i będące obecnie na topie fryzury będą pasować do kształtu Twojej twarzy lub sylwetki. Które z nich najbardziej postarzają? Na jakie cięcia i upięcia lepiej uważać? Podpowiadamy. 📢 Twoja emerytura od lipca zwiększy się nawet o 500 zł! "Aż grzech nie skorzystać" 24.08.2023 Kluczowe zmiany dla seniorów! Od lipca 2023 roku emerytura może wzrosnąć nawet o 200-500 złotych więcej! Wysokość składek ZUS, a także kapitału początkowego podlega regularnej waloryzacji. To oznacza, że seniorzy mogę liczyć na większe pieniądze. Sprawdź ile podwyżki emerytury dostaną seniorzy już od lipca!

📢 Tu parawany wiją się niczym nadmorski pyton. Nie uwierzysz do czego zdolny jest Janusz z Grażyną na plaży! Oto najlepsze memy z wakacji Trwają wakacje, a wraz z nimi najazd prawdziwych Januszy na plaże. Wielkie parawany zasłaniające widok na morze? Skóra z dzika na piasku? To jeszcze nic! Grażyna z Januszem na wakacjach potrafią wymyśleć takie rzeczy, które największym filozofom się nie śniły. Oto najśmieszniejsze i najdziwniejsze zachowania Polaków na plaży, gdzie parawany wiją się niczym nadmorski pyton. Przejdź do galerii i zobacz najlepsze MEMY znad polskiego morza. Idealne na wakacje 2023. Gwarantujemy - uśmiejesz się do łez!

📢 Uwaga !!! Tych rzeczy nie wolno podgrzewać w mikrofalówce. Mogą stać się toksyczne lub wybuchnąć (zdjęcia) 24.08.23 Czego nie można podgrzewać w mikrofalówce i dlaczego? Wielu z nas nie wyobraża sobie dziś życia i funkcjonowania bez takiego urządzenia jak mikrofalówka. Urządzenie to na stałe zagościło w naszych kuchniach w latach 90 i od tamtej pory dzieli ludzi na zwolenników i przeciwników podgrzewania jedzenia za pomocą mikrofali. Co zatem można a czego nie można podgrzewać w kuchence mikrofalowej? Oto lista rzeczy których pod żadnym pozorem w ten sposób podgrzewać nie wolno.

📢 Takie są skutki uboczne picia zielonej herbaty. Oni nie mogą jej pić. Jeden z najzdrowszych napojów nie dla każdego 24.08.2023 Skutki uboczne picia zielonej herbaty - dla kogo może być szkodliwa? Zielona herbata zawiera pewne związki, które nie są korzystne dla każdej osoby. Dlatego niektórzy muszą uważać na ilość spożywanego napoju, ponieważ skutki uboczne mogą być poważne. Oto kto powinien unikać picia zielonej herbaty i jakie mogą wystąpić poważne skutki uboczne. Przeczytaj więcej! 📢 Te stare meble z PRL są warte majątek! Sprawdź, jakie meble są poszukiwane przez kolekcjonerów. Ceny mebli z PRL 24.08.2023 Te stare meble z PRL mogą być warto ogromne pieniądze! Wielu Polaków z sentymentem lubi wracać do czasów PRL, a szczególnie do przedmiotów, którymi w ówczesnym czasie się posługiwaliśmy. Mają one swój wyjątkowy charakter. Mimo, że lata upływają, wiele osób nie chce się z nimi rozstawać, pozostawiając na pamiątkę. Należą do nich m.in. kryształy, sztućce, porcelana, zabawki, a nawet meble. Wraca moda na przedmioty z czasów PRL. Kolekcjonerzy są w stanie zapłacić za nie naprawdę spore pieniądze. Za jaką cenę można na portalach aukcyjnych znaleźć stare meble z PRL? Sprawdźcie!

📢 Oto jak żyje i mieszka Ida Nowakowska wraz z rodziną. Urocze zdjęcia z synkiem i piękne wnętrza [ZDJĘCIA] 24.08.2023 Tak żyje na co dzień Ida Nowakowska wraz z rodziną. Jak mieszkają gwiazdy? Ida i jej mąż, Jack Herndon, mieszkają w jasnym apartamencie w Warszawie. Jedna z popularniejszych prezenterek telewizyjnych ceni sobie prywatność i nie chwali się swoim życiem prywatnym tak często. Są jednak chwile, które chętnie upublicznia i pokazuje jak żyje i mieszka na co dzień. Zobacz jak wygląda życie prywatne Idy Nowakowskiej! Sprawdź zdjęcia w galerii! 📢 Oto 10 objawów, które mogą świadczyć o chorobie wątroby. Masz te dolegliwości? To może być choroba wątroby 24.08.2023 Wątroba to jeden z najważniejszych organów w ludzkim ciele. Jak przyznają lekarze, odpowiada ona za ponad 400 różnych funkcji naszego ciała. Jedną z nich - i to najważniejszą - jest oczyszczanie naszego organizmu. To bardzo ważny ludzki narząd, trzeba więc o wątrobę dbać. Jakie objawy mogą świadczyć o chorobie wątroby? Sprawdź!

📢 Kujawsko-Pomorskie: Tak mieszkają milionerzy w regionie. Te piękne wille i rezydencje są do kupienia w powiecie toruńskim Jak wyglądają rezydencje, pałace i wille milionerów z regionu? Przekonajcie się sami! W naszym materiale prezentujemy aktualne ogłoszenia z portalu Otodom.pl, które dotyczą najdroższych nieruchomości z powiatu toruńskiego. Sprawdź, ile trzeba wydać! 📢 Lista imion zakazanych w Polsce! Urzędnik nie pozwoli ci tak nazwać dziecka! Oto imiona, które nie są zalecane! 24.08.2023 Te imiona w Polsce są zakazane! Rada Języka Polskiego posiada listę imion, których rodzice nie powinni nadawać dziecku. Warto sprawdzić listę imion niedozwolonych. Każdy przypadek jest rozpatrywany indywidualnie przez urzędnika reprezentującego Urząd Stanu Cywilnego. Sprawdź, jakie imiona znalazły się na liście „imion zakazanych” w Polsce!

📢 Tak się bawią torunianie nocą na starówce. Zobacz kolejne zdjęcia z Hex Club Toruń Działo się ostatnio w Hex Club Toruń! Zobaczcie najnowsze zdjęcia z imprez w jednym z najpopularniejszych klubów na toruńskiej starówce.

📢 Robert Biedroń w Toruniu przedstawił kandydatów Nowej Lewicy i ostrzegał przed "Rydzykowem" Toruń jest "zbyt często symbolem władzy ojca Rydzyka, a zbyt rzadko otwartego umysłu Mikołaja Kopernika" – orzekł Robert Biedroń podczas prezentacji listy wyborczej lokalnej Lewicy. 📢 Tak waloryzacja emerytur wpływa na abonament RTV. Wiemy, kto zostaje zwolniony z opłaty W Krajowej Radzie Radiofonii i Telewizji wyjaśniają, że zwolnienie od opłat przysługuje m.in. osobom, które ukończyły 60 lat oraz mają prawo do emerytury. Wysokość emerytury brutto nie może przekraczać 50 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w Polsce. 📢 Oszustwa w klubach "Cocomo". Kolejne zatrzymania CBŚP. Co z klubem w Toruniu? Centralne Biuro Śledcze Policji poinformowało w poniedziałek (21 sierpnia) o zatrzymaniu kolejnych 20 osób podejrzanych o udział w rozbojach na klientach klubów nocnych. To m.in. tancerki i kelnerki. Łącznie w kraju jest już 129 podejrzanych. Toruński klub został zamknięty i "pozostaje w zainteresowaniu śledczych".

📢 Niewiarygodne! 33 tysiące za jedną monetę z PRL-u! Które są najcenniejsze? Sprawdź swoje klasery! Padł kolejny rekord aukcji monety z PRL. 10 groszy z 1973 roku zostało sprzedane za 33 tysiące złotych. Szczęśliwy sprzedawca znalazł ją w klaserze swojego przodka. 📢 Dzwoni do Ciebie nieznany, dziwny numer? Uważaj, co mówisz, bo możesz dużo zapłacić! Oszuści nie próżnują. Dzwoniąc z nieznanego numeru, liczą na to, że nasza słaba czujność zaowocuje dla nich zyskami. Okazuje się, ze wystarczy już tylko w niewłaściwy sposób odebrać telefon. O czym trzeba pamiętać? Na co powinniśmy uważać?

📢 Tramwaj na Jar. W piątek otwarcie nowej trasy: darmowe przejażdżki i inne atrakcje Kończą się próbne przejazdy nową trasą tramwajową w Toruniu, między centrum miasta a Jarem. W piątek 25 sierpnia zostanie ona oficjalnie otwarta. Na pasażerów i nie tylko czeka z tej okazji wiele atrakcji.

📢 Toruń. 1 września rusza tramwaj na Jar, będą zmiany w rozkładach jazdy Uruchomienie nowej linii oznacza sporo zmian w komunikacji miejskiej w mieście, nie tylko na północy Torunia. Trasy zmieni kilka linii autobusowych i jedna tramwajowa. 📢 Jest przypadek wścieklizny w Toruniu. Powiatowy Lekarz Weterynarii wydał komunikat w tej sprawie W środę 23 sierpnia pojawił się wynik badania laboratoryjnego z Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Bydgoszczy. Stwierdzono wściekliznę u nietoperza znalezionego na posesji mieszkalnej przy ul. Bydgoskiej w Toruniu. W tym rejonie obowiązują szczególne zasady - nakazy i zakazy. 📢 W weekend 14. Święto Bydgoskiego Przedmieścia. W tym roku dotrze aż na Zamek Dybowski! W ostatni weekend sierpnia na Bydgoskim Przedmieściu szykuje się pełne wrażeń zakończenie wakacji. To za sprawą czternastego już święta tej dzielnicy, które w tym roku dotrze aż na drugą stronę Wisły. Fenomen tego sąsiedzkiego festiwalu sprawił, że podglądają go mieszkańcy innych miast.

📢 Przegląd cen owoców i warzyw na Targowisku Manhattan w Toruniu. Jak dużo zapłacimy? Wybraliśmy się na Targowisko Manhattan, by sprawdzić, jak dużo trzeba zapłacić za podstawowe i sezonowe produkty. Jak bardzo różnią się względem zeszłego roku? Czy jest taniej niż w supermarketach? Ceny zostały podane w galerii.

📢 Tak mieszka Kinga Rusin z Markiem Kujawą. Luksusowy dom ze szkła z basenem i nieziemski widokiem. Zobacz, jak komfortowo żyje Kinga Rusin Kinga Rusin uwielbia poznawać malownicze zakątki świata i jest miłośniczką sportów wodnych. Dlatego wraz z długoletnim partnerem zamieszkała w luksusowej willi nad Pacyfikiem. Zobacz, w jakim wyjątkowym miejscu żyje w Ameryce Centralnej Kinga Rusin z Markiem Kujawą. Ten widok z tarasu, basenu i salonu zapamiętasz na długo! 📢 To on odmienił toruńskie Anioły. Jan Ząbik: - Najważniejszy nie jest tor, ale praca i charakter Jan Ząbik miał na chwilę zastąpić Roberta Sawinę w toruńskich "Aniołach". Został na dłużej i wprowadził For Nature Solutions Apatora do półfinału PGE Ekstraligi. - Jak już tu jesteśmy, to jedziemy po finał! - zapowiada 77-letni szkoleniowiec. Nam opowiedział o szansach w dwumeczu z Betardem Wrocław, juniorach i ewentualnej współpracy z Piotrem Baronem w kolejnym sezonie.

📢 Tych dodatków nigdy nie łącz z kawą, bo mogą być szkodliwe. 6 składników, które nie pasują do kawy Kawa fascynuje od stuleci niepowtarzalnym smakiem i aromatem. Istnieje wiele ciekawych dodatków do kawy, jednak nie każdy się z nią komponuje. Warto zatem wiedzieć, które składniki mogą wpłynąć negatywnie na kawową przyjemność. Dlaczego niektóre rzeczy nie pasują do kawy i jakie składniki lepiej trzymać z daleka od filiżanki małej czarnej? 📢 Trzeci most w Toruniu: są chętni do opracowania jego koncepcji Trzy firmy są zainteresowane opracowaniem koncepcji dla trzeciego mostu drogowego przez Wisłę w Toruniu. Najdroższa z ich ofert została skalkulowana na ponad 4 miliony złotych, a najtańsza - na prawie 3 miliony złotych.

📢 Kujawsko-Pomorskie. Tyle kosztuje teraz dentysta. Ceny wizyty u stomatologa mogą zaskoczyć [STAWKI] Ile trzeba zapłacić za wizytę u dentysty w Kujawsko-Pomorskiem? Sprawdziliśmy. Koszt niektórych usług stomatologicznych może zaskoczyć! Ceny w gabinetach stomatologicznych niekiedy szokują. Ile kosztuje dentysta w regionie? Tak wyglądają cenniki w kujawsko-pomorskich gabinetach stomatologicznych.

📢 Tak mieszka Ania Bardowska z programu Rolnik szuka żony. Huśtawki i strefa relaksu w ogrodzie [zdjęcia] Anna i Grzegorz Bardowscy niespełna rok temu przeprowadzili się do nowego domu. Uczestnicy 2. edycji programu "Rolnik szuka żony" na bieżąco relacjonują postępy prac przy wykańczaniu swojej wymarzonej nieruchomości. W ostatnich tygodniach skupiają się przede wszystkim na urządzeniu ogrodu. Powstała już strefa odpoczynku, a ich dzieci mogą korzystać z huśtawek i piaskownicy. Zobaczcie zdjęcia! 📢 Takie imiona noszą najgorsze synowe. Te kobiety są złośliwe i nie szanują teściowej! Wiele matek cieszy się, gdy ich syn się żeni. Uważają, że nie tracą syna, ale zyskują córkę. Ale nie z tymi synowymi! Kobiety o takich imionach uważają, że zjadły wszystkie rozumy, a "starzy" mają się nie wtrącać. Te synowe nie pomogą swojej teściowej, nie podadzą herbaty, nie wpadną na pogawędkę. Za to będą się o wszystko wykłócać i zawsze chcą postawić na swoim. Takie imiona noszą najgorsze synowe. Zobacz!

📢 Takie są skutki słodzenia erytrytolem i ksylitolem. To się dzieje z organizmem gdy korzystamy z zamienników cukru Cukier to jeden z dodatków do żywności, który jest na szczycie czarnej listy, który powinno się ograniczać w diecie, a całkowicie eliminować u dzieci i niemowląt. Coraz częściej szukamy zamienników cukru. Zobaczcie co się dzieje z organizmem gdy korzystamy z najpopularniejszych zamienników: ksylitolu i erytrytolu.

📢 Tak się bawi Toruń w Hex Clubie. Mamy najnowsze zdjęcia z imprez! Hex Club Toruń to jeden z najpopularniejszych klubów na toruńskiej starówce. Zobaczcie, co się tam działo podczas ostatnich imprez. 📢 Toruń. Lekarka walczy o życie i zdrowie. Pokonała glejaka, ale wymaga rehabilitacji. Córka: "Proszę o wsparcie". Urszula Kozyra to znany w Toruniu lekarz pediatra. 71-letnia torunianka pokonała raka - wycięto jej glejaka mózgu, nie ma wznowy choroby. Potrzebuje jednak rehabilitacji, a to kosztuje. Córka założyła zbiórkę pieniędzy i prosi o wsparcie.

📢 Gdzie szukać 620 drzew posadzonych w ubiegłym roku przy toruńskim moście? Przy starym toruńskim moście drogowym w ubiegłym roku posadzono ok. 620 drzew. Sporo, do tego sadzonki były na ogół wysokie. Gdzie tych drzew dzisiaj szukać? Na zdjęciach sprzed kilku miesięcy widać, że były one sadzone przed linią lasu. Teraz niemal do tej linii sięga pas ogołoconego z zieleni terenu. 📢 Bydgoszczanka z Apatora Toruń wybrana miss PGE Ekstraligi! Poznajcie Karolinę Szwajłyk Karolina Szwajłyk, podprowadzająca For Nature Solutions Apatora Toruń, została nową Miss Startu PGE Ekstraligi. Poznajcie najpiękniejszą podprowadzającą PGE Ekstraligi w tym sezonie. 📢 Kujawsko-Pomorskie: Tanie domy do remontu do kupienia w regionie. Sprawdź, ile trzeba wydać! Jak wyglądają najtańsze domy w Kujawsko-Pomorskiem, które są wstawione na sprzedaż na portalu OtoDom.pl? Ile trzeba wydać? W jakim są stanie? Sprawdźcie sami!

📢 Takie są teraz modne kuchnie - mamy zdjęcia. Zobaczcie nowe projekty od Doroty Szelągowskiej Kuchnie pojawiają się niezwykle często w projektach Doroty Szelągowskiej. Są realizacje w rozmaitych stylach m.in. skandynawskim, loftowym, glamour czy eklektycznym. Część mebli jest robionych przez stolarza, niekiedy wykorzystywane są meble modułowe dostępne w marketach budowlanych i meblowych.

📢 Tak wygląda w domu Roberta i Anny Lewandowskich. Tak mieszka małżeństwo wraz z dziećmi Nowoczesny styl, mnóstwo światła, jasne kolory i otoczony zielenią basen. Anna Lewandowska długo szukała idealnego domu dla swojej rodziny. Ostatecznie wybór padł na turystyczne miasteczko Sitges pod Barceloną. Jego atutem są piękne plaże, wiele restauracji, dobre szkoły dla córek Klary i Laury. 📢 Toruń. Miasto sprzedaje mieszkania na Bydgoskim Przedmieściu! Ceny niskie, ale standard też...Przetargi w sierpniu i wrześniu Urząd Miasta Torunia zapowiada, że wystawia na przetarg miejskie mieszkania i lokale użytkowe na Bydgoskim Przedmieściu. Ceny wywoławcze są niskie, bo np. lokal o powierzchni 90 mkw. ma ją na poziomie 163 tysięcy zł. Jednak standard tych nieruchomości też jest niski - czasem do kapitalnego remontu.

📢 Piknik Rodzinny u franciszkanów na Podgórzu w Toruniu W niedzielę na Pogórzu w Toruniu trwa Piknik Rodzinny. Związany jest z odpustem ku czci Matki Bożej Podgórskiej Niepokalanej Królowej Rodzin. Po uroczystej mszy świętej parafianie i nie tylko mogą uczestniczyć w pikniku. Przygotowano wiele atrakcji dla młodszych i starszych. 📢 Toruń. Pchli targ pod Centrum Handlowym "Kometa". Było w czym wybierać! ZDJĘCIA Pchli Targ w Toruniu na parkingu przy CH Kometa na dobre wpisał się w krajobraz miasta. Odbywa się w każdą niehandlową niedzielę. Nie inaczej było dzisiaj (20.08). Można kupić dosłownie wszystko. 📢 Dawnych toruńskich basenów czar... Na ochłodę Przez stulecia w upalne dni, mieszkanki i mieszkańcy Torunia szukali ochłody nad Wisłą. Później pojawiły się baseny. Od lat 70. w mieście działały trzy pływalnie, a w planach były kolejne. Z tymi kolejnymi nie wyszło, ale Wodnik, czy baseny na Jordankach i przy Kujawskiej, chociaż czasami było w nich niemal tyle samo ludzi co wody, gwarantowały rozrywkę i wytchnienie każdemu, kto tego potrzebował.

📢 Poszukiwane rzadkie monety PRL. Te są najrzadsze! Ile można dostać za obiegowe monety PRL-u? Co wystawić na aukcję? Wartość kolekcjonerska niektórych przedmiotów robi wrażenie zwłaszcza w przypadku pieniędzy, których faktyczne nominały w ogóle by nie sugerowały tak dużej wartości. Dotyczy to w szczególności pieniędzy z PRL-u, które obecnie są warte kilkadziesiąt, a nawet kilkaset razy więcej niż były warte w dniu pojawienia się na rynku. O jakich monetach dokładnie mowa i dlaczego w ogóle są tyle warte? Za jakie monety kolekcjonerzy zapłacą krocie? Sprawdź koniecznie!

📢 Te banknoty PRL-u są warte fortunę! Stare banknoty poszukiwane przez wielu kolekcjonerów w Polsce. Po ile są wystawiane? Niezwykła wartość kolekcjonerska cechuje wiele starych przedmiotów. W szczególności wyróżnia się tu zarówno stare monety, jak i stare banknoty z PRL-u. Choć jeszcze niedawno ich wartość mogła nie robić wrażenia, dla kolekcjonerów są wiele warte. Można na nich zarobić ogromne pieniądze. Jaka obecnie jest ich wartości i od czego ona zależy? Które banknoty są obecnie najbardziej poszukiwane przez kolekcjonerów? Zobacz koniecznie! 📢 Tak żyje na co dzień Magdalena Stysiak. Gwiazda polskiej siatkówki lubi włoską kuchnię i zna aż cztery języki [prywatne zdjęcia - 18.10] Magdalena Stysiak to idolka polskich kibiców siatkówki. Wraz ze swoimi koleżankami gwiazda naszej reprezentacji była o krok od awansu do półfinału mistrzostw świata. Nie udało się, ale Polki podbiły serca kibiców, zarówno meczem z Serbkami, jak i wcześniejszą postawą, w tym sensacyjnym pokonaniem mistrzyń olimpijskich - reprezentantki Stanów Zjednoczonych. Na co dzień Stysiak przebywa we Włoszech, gdzie gra w barwach Vero Volley Monza. Sport zajmuje jej wiele czasu, ale atakująca znajduje też chwile na inne zainteresowania. Kliknij w przycisk "Zobacz galerię" i przekonaj się, jak na co dzień żyje Magdalena Stysiak! 17.10

📢 Te samochody walczą z usterkami. To najbardziej awaryjne auta w przedziale 2-3 lat Coraz więcej osób decyduje się na kupno samochodu używanego w miarę młodego. Zanim wyda się określoną pulę pieniędzy warto sprawdzić, które auta dość często mają usterki. Nikt nie chce po kupnie samochodu spędzać w warsztacie więcej czasu niż na ulicach. Usterki nie muszą być nawet poważne, by wyraźnie zniechęciły kierowców do danego modelu. Z pomocą może przyjść raport TÜV, który powstaje na podstawie danych zebranych podczas okresowych przeglądów technicznych samochodów osobowych w stacjach kontroli pojazdów na terenie Niemiec.

