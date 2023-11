Prasówka 25.11.2023 - najważniejsze wydarzenia. Przygotowaliśmy przegląd prasy z wczoraj

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 24.11. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Agnieszka Więdłocha - prywatne zdjęcia. Taka jest na co dzień Anna ze świątecznej komedii "Uwierz w Mikołaja"”?

Prasówka 25.11: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Agnieszka Więdłocha - prywatne zdjęcia. Taka jest na co dzień Anna ze świątecznej komedii "Uwierz w Mikołaja" Agnieszka Więdłocha rozpoznawalność zdobyła dzięki roli Leny Sajkowskiej w serialu "Czas honoru". Teraz możemy ją oglądać w kinowym hicie - świątecznej komedii "Uwierz w Mikołaja". Jaka jest prywatnie Agnieszka Więdłocha - zobacz w naszej galerii.

📢 Oto lista osób, które dostaną wyrównanie emerytur. Kiedy można składać wnioski do ZUS? Zyska aż 100 tysięcy emerytów! Te osoby otrzymają wyrównanie czerwcowych emerytur. Kto może złożyć wniosek o przeliczenie do ZUS? Tym osobom należy się wyrównanie. Nie każdy emeryt o tym wie. Sprawdź szczegóły, kto może otrzymać dodatkowe pieniądze. Jest to decyzja Trybunału Konstytucyjnego. Ponadto zbliża się kolejny miesiąc wypłat emerytur. Tyle pieniędzy emeryci dostaną w grudniu. Sprawdź!

📢 Poznaj rzeczywiście niezawodne samochody typu SUV. Przedstawiamy ranking tych, które rzadko ulegają awariom SUV-y kilka lat temu przebojem wdarły się na salony motoryzacji. Ich popularność cały czas rośnie. Widać to bardzo wyraźnie na polskich ulicach. SUV-y popularnością cieszą się też na rynku samochodów używanych. Czy kupno takiego samochodu to dobry wybór? ADAC, czyli niemieckiego automobilklub udostępnia raporty awaryjności poszczególnych modeli. Zobacz, które samochody typu SUV są najmniej awaryjne.

Prasówka 25.11: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 SUV-y o wyjątkowo niskiej awaryjności. Które modele warto przemyśleć? Zapoznaj się z najnowszym raportem ADAC 2023 Ostatnie lata w motoryzacji to wielka popularność samochodów typu SUV. Wielu kierowców marzy o takim aucie. Cieszą się one dużą popularnością na rynku wtórnym. Ceny tych aut nie są niskie. Czy kupno takiego samochodu to dobry wybór? ADAC, czyli niemieckiego automobilklub sporządza i udostępnia raporty awaryjności poszczególnych modeli. Zobacz, które samochody typu SUV są najmniej awaryjne.

📢 10-letnie auta osobowe, które charakteryzują się minimalną ilością usterek. Samochody warte szczególnej uwagi 10-letnie i nieco starsze samochody wcale nie muszą być jeżdżącymi złomami. Warto czasami rozważyć kupno takiego auta tym bardziej że niektóre z modeli całkiem dobrze znoszą upływ czasu. Wiele egzemplarzy jest bardzo dobrze wyposażonych, spełniają też wszelkie normy bezpieczeństwa. I co najważniejsze mimo wciąż rzadko się psują. Świadczy o tym raport niemieckiego Stowarzyszenia Inspekcji Technicznej czyli TUV. Które modele najlepiej znoszą upływający czas? Sprawdź! 📢 Urząd Skarbowy zwraca spore sumy emerytom. Sprawdź co trzeba zrobić, żeby odzyskać pieniądze Rok 2022 dla wielu emerytów przyniósł zaskoczenie w postaci wysokich zwrotów z podatku. Jakich kwot mogą spodziewać się emeryci w tym roku? Sprawdźcie! 📢 Tyle zarabia polska straż pożarna. Sprawdź zarobki, dodatki i premie strażaków w 2023 roku Zastanawialiście się kiedyś, ile zarabiają funkcjonariusze straży pożarnej? Sprawdziliśmy to dla Was i być może będzie zaskoczeni zarobkami w tej służbie na poszczególnych stanowiskach. Od czego jeszcze zależą płace w straży? Zobaczcie sami!

📢 Odkryj ukryte świadczenie! 600 zł bez spełniania żadnych warunków. Sprawdź szczegóły W polskim systemie świadczeń socjalnych istnieje pewien ukryty dodatek, o którym nie wszyscy wiedzą. Dzięki temu świadczeniu można otrzymywać 600zł co miesiąc. O jakie bonus chodzi? Sprawdź w artykule! 📢 Wyższe emerytury dla samotnych seniorów? Jest na to szansa. Na jakich warunkach? Zwycięska koalicja rządowa w treści swojej umowy koalicyjnej wpisała konkretny zapis, który wyraźnie sugeruje, że w trakcie przyszłych rządów wprowadzi konkretne, istotne zmiany w emeryturach. Przede wszystkim dotkną one tzw. renty wdowiej. Jeszcze nie wiadomo, kiedy zmiany zostaną wprowadzone i w jakiej wysokości - jednak wiele wskazuje na to, że ostatecznie się pojawia. A na co potencjalnie możemy liczyć?

📢 Tyle da się zarobić na tych stanowiskach w Toruniu i okolicach. Sprawdź najnowsze oferty pracy Na rynku pracy w Toruniu i okolicy cały czas wielki ruch. Pracodawcy poszukują rąk do pracy na wiele różnych stanowisk. Ofert nie brakuje. Zatrudnienie mogą znaleźć m.in. inżynier, księgowa, pracownik biurowy i wielu innych. Zobaczcie wybrane najnowsze oferty pracy z Torunia i okolic. Dowiecie się też ile można zarobić na danym stanowisku.

📢 Przeszedłeś na emeryturę "w złym miesiącu"? Dostaniesz za to wypłatę! TK zdecydował o rekompensacie Już teraz wiadomo, że przyszły rząd będzie musiał się postarać o odnalezienie dodatkowych miliardów złotych, aby wyrównać tzw. czerwcowe emerytury. Trybunał Konstytucyjny zdecydował, że wypłaty z ZUS dla emerytów, którzy przeszli na świadczenia w czerwcu, są niezgodne z ustawą zasadniczą. Dlatego też dodatkowy zastrzyk gotówki obejmie te osoby, które przeszły na emeryturę w czerwcu w latach 2009-2019. Dlaczego tak jest? Ile będzie to kosztować państwo? Dlaczego czerwcowe emerytury były niższe? 📢 Te SUV-y są mało awaryjne. Takie modele możesz śmiało kupować i jeździć bez obaw Polacy kilka lat temu pokochali SUV-y. Liczba modeli takich samochodów na ulicach gwałtowanie wzrosła. Dużą popularnością te auta cieszą się także na rynku wtórnym. W ostatnich latach trwałość tych samochodów również znacznie wzrosła. Mówią o tym raporty awaryjności przygotowywane przez ADAC, czyli niemiecki automobilklub. Zobacz, które SUV-y są najmniej awaryjne.

📢 4000 złotych wyrównania dla emerytów! Wszystko przez błędnie wyliczone świadczenia. Co z odsetkami? Wielu emerytów od lat miało zaniżone świadczenia emerytalne. Choć dotyczy to szczególnego rocznika, konkretne osoby, które przeszły na wcześniejszą emeryturę miały błędnie przeliczone świadczenia emerytalne. Teraz jest szansa na odzyskanie należności wraz z odsetkami. Konkretne ustawa trafiła do Sejmu. O czym mówi? Ilu osób może ona dotyczyć?

📢 Ważne zmiany w emeryturach! GUS podaje: Wzrosło przeciętne wynagrodzenie. Kto zyska, a kto straci? Główny Urząd Statystyczny w końcu opublikował dane o przeciętnym wynagrodzeniu w III kwartale w Polsce. Za miesiące lipiec, sierpień i wrzesień średnie wynagrodzenie brutto wyniosło 7194,95 zł. Jest to kwota wyższa o niemal 200 zł od tego, ile przeciętnie Polacy zarabiali w II kwartale. Informacja ta w szczególności jest istotna dla emerytów - a dokładnie dla tych, którzy chcieliby dorabiać do swojego świadczenia. Ile na tym zyskają?

📢 Likwidacja specjalnego zasiłku opiekuńczego. Od 1 stycznia 2024 roku nie będzie przyznawany 1 stycznia 2024 roku zniknie specjalny zasiłek opiekuńczy. Świadczenie funkcjonowało od 1 stycznia 2013 r. Obecnie wynosi 620 zł miesięcznie. Co w zamian otrzymają osoby potrzebujące? Zobacz! 📢 Styl życia Kinga Rusin. Praca i wieczne wakacje. Celebrytka zwiedza świat Kinga Rusin to znana była dziennikarka i obecna bizneswoman. Od lat swoje życie dzieli między Polskę i kraje, w których zimą pogoda jest zdecydowanie lepsza. Regularnie zdjęcia ze swoich wypraw zamieszcza w mediach społecznościowych. Sprawdź, jak żyje Kinga Rusin. 📢 Ostatnie lata podwójnej waloryzacji! Co zmieni się w emeryturach 2024? Lepiej się na to przygotuj! W 2024 roku waloryzacja emerytur może być co najmniej zaskakująca. Wynika to z faktu, że szykują się nam aż dwie podwyżki świadczeń emerytalnych. Pierwsza odbędzie się tradycyjnie na początku marca. Jednak wiele wskazuje na to, że pojawi się również waloryzacja wrześniowa. Co zmieni w tej sprawie przyszła rząd? O ile wzrosną świadczenia emerytalne? Co zyskają seniorzy? Sprawdź!

📢 Planujesz przejść na emeryturę? W te dwa terminy warto to zrobić! To nie tylko początek roku Każdego roku kilkaset tysięcy Polaków uzyskuje prawa emerytalne. Zwykle decydują się oni na to, aby od razu przejść na emeryturę. Nie zawsze jest to jednak dobra decyzja. Czasem warto wstrzymać się ze złożeniem wniosku emerytalnego w ZUS, gdyż od tego zależy m.in. wysokość przyszłej emerytury. W 2024 roku warto pomyśleć o dwóch najkorzystniejszych terminach. 📢 Tak się bawią torunianie nocą na starówce. Zobaczcie kolejne zdjęcia z Bajki! Co działo się ostatnio w jednym z najpopularniejszych klubów na toruńskiej starówce? Przekonajcie się sami! Oto kolejna fotorelacja z imprez w Bajka Disco Club Toruń. 📢 Które roczniki emerytów dostaną 5540 zł? Pod jednym warunkiem. Sprawdź, jakim! Dla części seniorów są przygotowane specjalne dodatki. To nie tylko tzw. trzynastka i czternastka, ale również potężny zastrzyk gotówki w kwocie 5540 zł. Środki te wypłacane są do końca życia i to z minimum wymogów formalnych. Przede wszystkim trzeba spełnić kryterium wieku.

📢 Totalne zaskoczenie! ZUS obiecuje gigantyczne zwroty dla seniorów! Odkryj, ile rząd ma zamiar oddać emerytom! Czy wiesz, że przez wiele lat czerwiec był najsłabszym miesiącem na przechodzenie na emeryturę? Kto składał wniosek w ZUS w tym okresie, często mógł liczyć na znaczące obniżki w swoim świadczeniu. To była pułapka, z której wielu seniorów nie zdawało sobie sprawy. Ale teraz niespodziewane zmiany stawiają przed nami nową perspektywę. 📢 Emerytura wojskowa robi wrażenie! Tyle zarabiają byli żołnierze. To dużo? Mamy tabelę wyliczeń emerytur dla żołnierzy Kwestię emerytur dla byłych wojskowych wyjaśnia ustawa o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych i ich rodzin. Średnio stawki są zróżnicowane i zależą przede wszystkim od uzyskanego stopnia wojskowego. W galerii tego tekstu przedstawiamy zestawienie najnowszych danych o średnich emeryturach byłych wojskowych. Ile dostają żołnierze zawodowi po przejściu na emeryturę? Warto awansować w strukturach armii?

📢 Zbierająca śmiertelne żniwo choroba. Może dotknąć każdego. Masz też takie niepokojące objawy? Zakrzepica to jedna z chorób, które podstępnie przyczyniają się do znacznego pogorszenia zdrowia pacjentów. Rozwija się praktycznie bezobjawowo a jej skutki mogą mieć poważne konsekwencje dla zdrowia i życia osób, których dotyka. Choroba zakrzepowo-zatorowa polega na formowaniu się wewnątrz żył głębokich skrzeplin utrudniających lub wręcz uniemożliwiających prawidłowy przepływ krwi. W konsekwencji prowadzi do zawałów i udarów. Co roku w Europie około pół miliona osób umiera właśnie z powodu tego schorzenia. 📢 Ważne! Koniecznie uważaj na te zmiany skórne! Świadczą o chorej wątrobie. Zobacz objawy jej osłabienia Nie powinniśmy ignorować sytuacji, w której pojawiają się objawy chorej wątroby. Mogą być one niezwykle zróżnicowane, jednak hepatolog, czyli lekarz od wątroby nieraz zaznaczy, że szczególnie wyraźne są skórne objawy chorób wątroby. Sprawna wątroba jest kluczowa dla naszego zdrowia. Na co powinniśmy zwrócić uwagę? Wszyscy kojarzą charakterystyczne żółte plamy na skórze, które wywołują m.in. najczęstsze choroby wątroby. Mniej osób pamięta o tym, że to również pajączki tętnicze. Najłatwiej zauważyć typowe objawy na twarzy, a w szczególności przebarwienia skóry, jednak częściej to inne części ciała dają znać o trawiącej organizm chorobie - a to nie tylko żółtaczka!

📢 To są najdroższe domy i rezydencje w Polsce. Tyle kosztuje i tak prezentuje się prawdziwy luksus. Zobacz zdjęcia Zapomnijcie na chwilę o zwykłych blokach mieszkalnych, kamienicach i standardowych mieszkaniach w mieście. Dziś zabierzemy Was w podróż po świecie nieprzeciętnych nieruchomości, które w Polsce stanowią prawdziwy symbol przepychu i wyrafinowanego stylu życia. To podróż do krainy, gdzie luksus splata się z malowniczością okolic, a ceny zdają się być poza wszelkimi skalami. Zaczynamy!

📢 Te SUV-y są wyjątkowo mało awaryjne. Te auta można bezpiecznie kupować i cieszyć się jazdą. Sprawdź ranking Od kilku lat jednymi z najczęściej kupowanych modeli są SUV-y. Kierowcy pokochali ten rodzaj samochodów. Są one również chętnie kupowanymi autami z tzw. drugiej ręki. Okazuje się, że używany SUV może posłużyć nam jeszcze przez kilka dobrych lat.

Świadczą o tym raporty awaryjności przygotowywane przez ADAC, czyli niemiecki automobilklub. Sprawdź, które samochody typu SUV są najmniej awaryjne.

📢 Takie są planowane dodatki do emerytur i rent po waloryzacji w 2024 roku. Mamy nowe stawki! [25.11.2023] Emeryci i renciści mogą liczyć na rozmaite dodatki do swoich świadczeń. Po przyszłorocznej waloryzacji one również wzrosną. Policzyliśmy, ile wyniosą od 1 marca 2024 roku uwzględniając proponowany wskaźnik waloryzacji wynoszący 12,3 proc. 📢 Tak mieszka i żyje na co dzień Mandaryna, czyli Marta Wiśniewska. Była żona Wiśniewskiego w szczęśliwym związku [25.11.2023] Marta Wiśniewska, czyli słynna Mandaryna, lata największej popularności ma już za sobą. Choć była żona Michała Wiśniewskiego nadal rozwija karierę muzyczną, jej grono fanów jest znacznie mniejsze, a w mediach pojawia się znacznie mniej informacji na temat artystki. Gwiazda prowadzi jednak Instagrama, gdzie można zajrzeć do jej prywatnego życia. Tak mieszka i żyje na co dzień Mandaryna.

📢 Waloryzacja emerytur 2024 r. - tabela. Sprawdź nowe wyliczenia - prognoza podwyżek emerytur Po rekordowej waloryzacji emerytur z tego roku, w przyszłym czeka nas nieco mniejsza podwyżka, ale nadal dwucyfrowa. Wszystkiemu winna jest inflacja, która chociaż maleje, to w całym roku osiągnie dość wysoki wynik. Zgodnie z szacunkami waloryzacja emerytur w 2024 roku ma wynieść co najmniej 12,3 proc. Jak ten prognozowany wskaźnik przełoży się na Twoją emeryturę? W galerii zamieszczamy tabele z wyliczeniami dla przykładowych emerytur. 📢 Tego nie zabierze komornik nawet przy dużych długach w 2024 roku. Takie będą zasady egzekucji [25.11.2023] Komornicy z pewnością to jedna z najbardziej nielubianej grupy wśród dłużników. Jednak dla drugiej strony, która chce odzyskać dług komornik to ostatnia deska ratunku. Jeśli nie płacimy swoich finansowych zobowiązań musimy liczyć się z konsekwencjami, czyli zajęciem komorniczym. Zgodnie z prawem komornik może zabrać część naszego majątku, ale prawo nakazuje mu jasno co może a czego nie może zabrać. Zobaczcie, czego komornik nam nie może zabrać w 2024 roku.

📢 Nigdy nie odbieraj połączeń z tych numerów. Mamy listę numerów zgłoszonych przez internautów [25.11.2023] Metody wyłudzeń danych i pieniędzy przez telefon są stałe. Zawsze dochodzi do jakiegoś zdarzenia, które ma nas zestresować. Tu już powinna się zapalić nam czerwona lampka. A jeśli rozmówca chce nam pomóc, ale musimy działać szybko to już na 99% jest to przypadek oszustwa. Zobaczcie jak się bronić przez złodziejami i jakich numerów telefonów zdecydowanie nie odbierać. 📢 Te osoby w 2024 nie będą płaciły abonamentu RTV. Oni są zwolnieni z opłaty abonamentowej Znamy grupę uprawnionych osób, które w 2024 roku będą zwolnione z opłaty abonamentowej. Co do zasady, ten kto posiada w domu odbiornik radiowy lub telewizyjny, musi uiścić opłatę za abonament RTV. Są jednak wyjątki od tej reguły, a lista osób zwolnionych od obowiązku wnoszenia opłaty jest bardzo długa. Sprawdź, kto od 1 stycznia 2024 roku nie będzie musiał opłacać abonamentu RTV. Zobacz, czy jesteś na liście!

📢 Osobom o tych schorzeniach mogą zaszkodzić ogórki kiszone. Te osoby nie powinny ich jeść [25.11.2023] Ogórki kiszone to zdecydowanie jeden z ulubionych dodatków Polaków. Goszczą często na wielu stołach w naszym kraju. Sprawdzą się jako dodatek do obiadu, kanapki czy zupy. Mają masę zastosowań i wiele pozytywnych właściwości zdrowotnych. Warto je jeść szczególnie w okresie jesienno-zimowym. Niestety nie każdy powinien sięgać po ogórki kiszone. Kto powinien ich unikać? Sprawdzamy. 📢 Wycofane aplikacje - te aplikacje koniecznie odinstaluj z telefonu. Kradną Twoje dane i pieniądze [25.11.2023] Bezpieczeństwo w sieci powinno być dla nas priorytetem, szczególnie gdy niemal całe nasze życie przenosimy do Internetu. Z poziomu smartfona możemy mieć dostępu do swojego dowodu osobistego, konta pacjenta, konta w banku czy nawet ubezpieczyciela. To niezwykle wygodne z punktu widzenia użytkownika, ale to także pole do działania dla oszustów. Zobaczcie poprzez jakie aplikacje złodzieje próbują wyłudzić nasze dane i pieniądze.

📢 Te znaki zodiaku czekają w listopadzie pieniądze! Oto nowy horoskop finansowy od wróżki Azalii [25.11.2023] Według astrologów znak zodiaku, pod którym się urodziliśmy, wpływa na nasze życie. Dzięki najnowszemu horoskopowi od wróżki Azalii dowiesz się, co cię czeka w listopadzie w finansach. Może uda ci się dostrzec nadarzającą się okazję na wielką kasę? Zobacz, co ci zapisano w gwiazdach! Sprawdź, czy czekają cię pieniądze! 📢 Taki kot pasuje do Twojego znaku zodiaku. Zobacz, z którą rasą kota się najbardziej dogadasz Pers, kot syjamski, sfinks, a może kot norweski leśny... Który najlepiej będzie pasował do cech charakteru danego znaku zodiaku? Poszczególne rasy kotów charakteryzuje odmienna natura. Wróżka Nadya przygotowała specjalne zestawienie ras kotów z dwunastoma znakami zodiaku. Która rasa najlepiej będzie pasować do Wodnika, Strzelca, Ryb, Skorpiona, Wagi, Koziorożca i innych znaków? Sprawdźcie!

📢 Wnętrza domu Artura z Rolnik Szuka Żony - zdjęcia ze środka domu. Warto zwrócić uwagę na salon [25.11.2023] Artur jest uczestnikiem dziesiątej edycji programu "Rolnik szuka żony" emitowanego w TVP 1. Razem z rodzicami i dziadkami prowadzi ponad stuhektarowe gospodarstwo na Mazowszu. Zobaczcie, jak wyglądają wnętrza jego domu. Mamy zdjęcia! 📢 Kryształowe naczynia z PRL drogie jak nigdy - ceny, zdjęcia. Zobacz, ile dziś są warte te stare wazony [25.11.2023] Choć dziś wydają się niemodne, to w czasach PRL były synonimem luksusu. Kiedyś wielu uważało je za piękne i eleganckie. Kryształy, niegdyś schowane głęboko do szaf lub wyrzucone, dzisiaj cieszą się rosnącą popularnością i zyskują na wartości. Kolekcjonerzy są w stanie zapłacić za nie majątek. Jakich poszukują? Ile teraz kosztują? Zobacz najdroższe oferty z portalu OLX.

📢 Niezwykła moda z czasów PRL. Takie niesamowite rzeczy nosiły dziewczyny! Moda wraca? Sprawdź! Z czasów PRL wspomina się głównie kolejki do sklepów i brak podstawowych produktów, ale w latach 70. było nieco inaczej. Ta dekada przybliżyła nas nieco do Zachodu. Na przykład w modzie. Polki pragnęły ubierać się dobrze i nowocześnie. Chęć zdobycia czegoś modnego była tak silna, że czasem... rozbierano z ubrań manekiny sklepowe. Zobacz, co nosiły dziewczyny! Mamy dla was archiwalne zdjęcia.

📢 Nowy bonus za staż małżeński otrzymają osoby w podeszłym wieku i może on wynosić nawet 5 000 złotych! Co najmniej 5 tysięcy złotych dodatku może trafić do wybranych grup seniorów! Wszystko za sprawą petycji, która jest obecnie procedowana w parlamencie. W tym momencie w Senacie jest inicjatywa obywatelska, która rozszerza nagrody dla seniorów mających dłuższy staż małżeństwa. Wiele wskazuje na to, że jeszcze przed wyborami Senat oraz Sejm podejmą ostateczną decyzję, czy projekt wejdzie w życie. A co takiego ona zakłada? Więcej w naszym materiale.

📢 Czeka nas duża waloryzacja emerytur. Przyniesie podwyżki dla wielu emerytów. Szczegółowe kwoty podwyżek zostaną ogłoszone wkrótce Emeryci oraz renciści stale mogą liczyć na wsparcie w postaci różnorodnych dodatków z ZUS. W nadchodzącym roku wiele z tych dodatków powinno znacząco wzrosnąć. Według prognoz ma to być znaczące wsparcie m.in. dla osób korzystających ze świadczenia pielęgnacyjnego lub też z dodatku kombatanckiego. O jakich dodatkach mowa? Którzy emeryci ucieszą się z podwyżek? Zobaczcie! 📢 Codzienne jedzenie masła mieć opłakane skutki dla Twojego organizmu. Jakie konkretnie? Masło od wielu lat króluje nie tylko w polskiej kuchni. Spożywane jest w dużych ilościach głownie jako składnik kanapek. Używane do przygotowywania wielu potraw. Smażenia, gotowania, jako element ciast i wielu innych wyrobów. Czy jednak masło można spożywać w dużych ilościach bezkarnie? Jak wpływa na nasz organizm? Co się z nim dzieje, gdy jemy masło codziennie? Sprawdź!

📢 Do trzynastej i czternastej emerytury emeryci dostaną również dodatkowe świadczenia finansowe Nawet niska emerytura może znacząco wzrosnąć, jeśli tylko skorzysta się z dodatków i benefitów przysługujących seniorom. Z czego właściwie można korzystać? Jak sprawić, żeby faktycznie była większa otrzymywana przez nas emerytura? Dodatki do świadczenia emerytalnego, czasem również i do renty są tym, co zdecydowanie warto uwzględnić w domowym budżecie... A jeśli trzeba, warto również składać wnioski o dodatki do emerytury 2023. Sprawdź, o czym warto pamiętać!

📢 Które auta opierają się działaniu rdzy? Sprawdź TOP 5 modeli, które są odporne na korozję Wybór samochodu nie należy do najłatwiejszych. Zwłaszcza w czasach, w których auta zużywają się znacznie szybciej niż przed kilkoma dekadami. Jakie auto wybrać, aby zbyt szybko nie zjadła go rdza? Które samochody są najmniej podatne na korozję? Sprawdziliśmy!

📢 Kolejny obiekt handlowy w lewobrzeżnym Toruniu. Miasto sprzedało grunt pod jego budowę W rejonie ulicy Andersa w lewobrzeżnej części Torunia budowane będą dwa parki handlowe. Grunt pod jeden z nich właśnie kupiła od miasta spółka ARD GRUDZIĄDZKA TORUŃ. 📢 Zanim przejdziesz na emeryturę, odbierz 1600 zł świadczenia dodatkowego co miesiąc. Sprawdź, jak je uzyskać Ostatnimi czasy sporo mówi się o świadczeniach emerytalnych dla seniorów. Mało kto jednak wie, że istnieje także świadczenie dla tych osób, które są w wieku przed emeryturą. Aby je otrzymać trzeba spełnić określone warunki. Jakie konkretnie? Kto dostanie, a kto nie dostanie świadczenia? Oto szczegóły! 📢 Ten dom jest najdroższy w Toruniu. Kosztuje 12,5 miliona złotych. Salony robią wrażenie W Toruniu znajduje się wiele ciekawych nieruchomości, które robią duże wrażenie. Jedną z nich jest z pewnością piękna i luksusowa willa, która mieści się na toruńskiej Winnicy. Jak zatem wygląda najdroższy dom na sprzedaż w Toruniu? Ile kosztuje? Postanowiliśmy to sprawdzić! Jedno jest pewne. Trzeba mieć naprawdę niemałe pieniądze.

📢 Kiedy najlepiej przejść na emeryturę w roku 2024! Sprawdź szczegóły i zyskaj aż 500 zł W 2024 roku chcesz przejść na emeryturę? Zastanawiasz się nad tym, czy lepiej zrobić to na początku roku kalendarzowego, czy może poczekać kilka miesięcy? A może masz urodziny w połowie roku i nie wiesz, czy czekać z przejściem na emeryturę? Wyjaśniamy, jak najlepiej zdecydować się na przejście na emeryturę. Informacje te powinny się przydać również osobom, które przekraczają wiek emerytalny jeszcze w 2023 roku.

📢 Jakie są zarobki nauczycieli, woźnych i dyrektorów w szkołach? Sprawdź najlepiej płatne stanowiska oświatowe Od przyszłego roku nauczyciele mają zarabiać więcej. Takie są obecne zapowiedzi dotyczącego tego, że płace pedagogów wzrosną o 12,3 procent - czyli tyle, ile w marcu tego roku wynosiła inflacja bazowa. Ile pracownicy szkoły mają zarabiać po podwyżce? A ile zarabiają teraz? I co z innymi pracownikami w placówkach edukacyjnych?

📢 Kalkulator zużycia prądu. Masz za duże rachunki? NATYCHMIAST wyciągnij wtyczkę z gniazdka. Te urządzenia pobierają najwięcej prądu Uruchom kalkulator zużycia prądu i sprawdź, co powiększa twój domowy rachunek za energię. Oto lista urządzeń, które zużywają najwięcej prądu, nawet jeśli z nich nie korzystasz. Chcesz się obronić przed wysokimi rachunkami i nie przekroczyć 2000 kWh? Sprawdź listę urządzeń, które są pożeraczami prądu i kradną go bez twojej wiedzy. Te sprzęty i urządzenia kosztują cię kilkaset złotych rocznie! Tak obliczysz roczne zużycie prądu. Metoda jest prosta.

📢 Koniec z 500 plus na każde dziecko. Pieniądze będą przelewane tylko do końca 2023 roku. Co dalej ze wsparciem rodzin? 24.11.2023 To już pewne. Koniec 500 plus na każde dziecko. 800 plus zastąpi program Rodzina 500 plus, to już pewne. Wiemy kto i na jakich zasadach otrzyma dodatkowe 800 zł co miesiąc na wychowanie dziecka. Rząd Prawa i Sprawiedliwości ogłosił podczas swojej konwencji programowej waloryzację programu 500 plus. Według informacji rządowych od nowego roku polskie rodziny otrzymają nie po 500 a po 800 zł plus na każde dziecko. Jakie są zasady i kto dostanie pieniądze na dzieci? Sprawdziliśmy.

📢 Tak rozpoznać dobry miód. W ten sposób można odróżnić miód prawdziwy od sztucznego Jak odróżnić prawdziwy miód od sztucznego? W sklepie łatwo się pomylić i zamiast dobrego, prawdziwego miodu, wybrać fałszywy miód. Warto wiedzieć, jak wygląda dobry miód, gdyż ma zdecydowanie więcej dobroczynnych właściwości, niż miód sztuczny. Istnieje kilka sprawdzonych sposobów, by odróżnić prawdziwy miód od sztucznego. Sprawdź to teraz w naszej galerii.

📢 Stare porcelanowe naczynia z PRL - zdjęcia, ceny. Wazony, kury, serwisy kawowe, obiadowe warte fortunę Porcelana była modna kilka dekad temu w PRL-u, a dziś przeżywa renesans. Na niektórych naczyniach i wazonach można sporo zarobić. Ile dziś jest warta stara porcelana? Na popularnych portalach sprzedażowych najdroższe kolekcje porcelany z czasów PRL osiągają cenę nawet pół miliona złotych. Wystawiane na sprzedaż są porcelanowe zestawy kawowe i obiadowe, ale też pojedyncze naczynia: talerze, patery, filiżanki, kubki czy też wazony i figurki. Zobacz zdjęcia i ceny z listopada 2023.

📢 Tak działa metoda 30-30-30 na odchudzanie. Oto sposób, by skutecznie schudnąć Wiele osób zastanawia się, jak schudnąć skutecznie, zdrowo, bez diety i stresu. Prawidłowa jest utrata 1 kg tygodniowo, czyli można schudnąć nawet 5 kg w 30 dni. Metoda odchudzania 30-30-30 zdobywa coraz większą popularność. Na czym polega 30-30-30 i czy naprawdę działa? Sprawdź teraz, co mówią eksperci. 📢 Tak zmieniła się Anna Guzik. Zobaczcie metamorfozę Żanetki z "Na Wspólnej" Anna Guzik to aktorka, którą od lat oglądamy w serialu "Na Wspólnej". Rolą przebojowej Żanetki zaskarbiła sobie sympatię widzów. Jej bohaterka przeszła ogromna metamorfozę. Także aktorka na przestrzeni lat bardzo się zmieniła. 47-letnia aktorka zachwyca urodą i figurą. Zobaczcie jak Anna Guzik wyglądała kiedyś i jak wygląda teraz. 📢 Krótkie i długie paznokcie - dużo wzorów i inspiracji. Eleganckie stylizacje paznokci kwadratowych i w kształcie migdałka 24.11.2023 Paznokcie w kształcie migdałka czy kwadratowe? Długie czy krótkie? Oto 25 pomysłów na wyjątkowe stylizacje paznokci hybrydowych. Jasne kolory, szalone wzory, beżowe bazy, soczyste barwy, jeśli nie możesz się zdecydować tutaj znajdziesz garść inspiracji. Zobacz, jak pomalować paznokcie o różnych kształtach i wybierz idealną stylizację dla siebie.

📢 Wspaniały ślub Krzysztofa Rutkowskiego! Detektyw i Maja Plich wzięli ślub. Co to było za wydarzenie! ZDJĘCIA 24.11.2023 Krzysztof Rutkowski i Maja Plich są już oficjalnie małżeństwem. Tylko u nas zobaczycie nagranie z ceremonii ślubnej w pałacowym ogrodzie! 📢 Nowe dodatki 500 plus dla osób pracujących. Kto może dostać dodatkowe pieniądze? Dodatkowe 500 plus dla osób, które pracują. Choć pojawiają się takie pomysły to wciąż jednak nie ma żadnych konkretów mówiących o tym, że powinniśmy się spodziewać dodatkowych pieniędzy, które zasilą domowy budżet. Jednak istnieją pewne przesłanki, które mówią, że choć nie będzie wzrostu 500 plus w 2023 roku to jednak dodatkowe pieniądze mogą się pojawić. Skorzystać mają na tym głównie osoby pracujące. Czy pracujący dostaną dodatek 500 plus? Sprawdziliśmy. 📢 Te przedmioty z PRL mogą być warte fortunę! Pralka Frania, stare żelazka, pamiątki z PRL. Sprawdź, czego szukają kolekcjonerzy! 24.11.2023 Przedmioty z PRL cieszą się rosnącą popularnością wśród Polaków. Wiele osób z sentymentem lubi wracać do czasów PRL, a szczególnie do przedmiotów, którymi w ówczesnym czasie się posługiwaliśmy. Mają one swój niepowtarzalny charakter, ogromną jakość wykonania, a obecnie mogą również osiągać naprawdę zawrotne ceny. Przedmioty z PRL mogą stanowić wartość dodaną dla naszego domu czy mieszkania, będąc interesującym dodatkiem. Za jaką cenę można na portalach aukcyjnych znaleźć stare przedmioty z PRL? Sprawdźcie, jakie przedmioty z czasów PRL są poszukiwane przez kolekcjonerów.

📢 Polska Miss 2023. Walczą o tytuł najpiękniejszej Polki oraz nastolatki. Powalają urodą! Gale finałowe wieńczące kolejną edycję Narodowego Konkursu Piękności Polska Miss i Polska Miss Nastolatek zbliżają się wielkimi krokami. W dniach 24-25. listopada 2023 roku najpiękniejsze mieszkanki Polski staną do walki o tytuł i koronę Polskiej Miss i Polskiej Miss Nastolatek 2023. Poznajcie je bliżej.

📢 Kujawsko-Pomorskie. Dom zły w Szabdzie. Maja uciszona na śmierć... "Rodzice zaklejali jej buzię taśmą" Aby 3-letnia Maja nie krzyczała, rodzice zaklejali jej buzię taśmą. Matka podawała jej niedozwolone leki, które ostatecznie ją zabiły. Ale w domu w Szabdzie pod Brodnicą cierpiała cała gromadka dzieci - dowodzi prokuratura. 📢 Kolejna gorąca impreza w Hex Club Toruń za nami! Zobaczcie najnowsze zdjęcia Co działo się na ostatniej imprezie w Hex Club Toruń? Całkiem sporo! Jak zwykle na parkiecie było bardzo gorąco! Zobaczcie najnowszą fotorelację z jednego z najpopularniejszych klubów na toruńskiej starówce.

📢 Toruń. Stanął po stronie studentów i stracił pracę. UMK ma zapłacić odszkodowanie! To była "uzasadniona krytyka pracodawcy" 11 tys. zł odszkodowania za bezzasadne zwolnienie z pracy ma zapłacić UMK w Toruniu sygnaliście, który alarmował o nieprawidłowościach na Wydziale Fizyki - orzekł sąd pracy. W tle jest głośna sprawa "oprogramowania szpiegowskiego" i niesprawiedliwego traktowania studentów. 📢 Grudziądz. Był poszukiwany od pół roku, ukrywał się w skrytce pod podłogą Policjanci z Grudziądza zatrzymali 22 listopada 47-latka, który od pół roku ukrywał się przed wymiarem sprawiedliwości. Funkcjonariusze odnaleźli mężczyznę w altanie ogrodowej. Poszukiwany trafił do więzienia. 📢 5 Najlepszych aplikacji pogodowych – darmowe aplikacje, dzięki którym śnieg i wichura cię nie zaskoczą Z pogodą już tak jest, że trudno przewidzieć, jaka będzie sytuacja za oknem już za kilka godzin. Pomóc w tym mogą jednak mobilne aplikacje pogodowe, więc wybraliśmy dla was pięć wartych uwagi propozycji. Pozwolą one sprawdzić, czy silny wiatr, opady lub promienie słoneczne zawitają w nasze okolice. Oto najlepsze aplikacje pogodowe.

📢 Toruń. Ubezpieczał ludzi, a oni ginęli. Ruszył proces Macieja B.! Grozi mu dożywocie Nawet dożywotnie więzienie grozi Maciejowi B. z Torunia, oskarżonemu o wywołanie w 2021 roku pożaru w wieżowcu przy Szosie Lubickiej, wskutek którego zginęła 68-letnia pani Maria. Proces ruszył 21 listopada w Sądzie Okręgowym w Toruniu. 📢 Prof. Wojciech Chudziak: "To bardzo cenne znalezisko. Nie ma wątpliwości, że badania na toruńskim bulwarze należy kontynuować" Z profesorem Wojciechem Chudziakiem, dyrektorem Instytutu Archeologii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, rozmawiamy o znaczeniu odkrytych na toruńskim bulwarze reliktów kompleksu św. Ducha.

📢 Uczniowie z Torunia odebrali dyplomy. To stypendyści premiera i ministra edukacji 41 uczniów szkół z Torunia z wybitnymi osiągnięciami w nauce odebrało w środę dyplomy stypendystów Prezesa Rady Ministrów oraz Ministra Edukacji Narodowej.

📢 W Toruniu znów działa darmowy warsztat dla mieszkańców. Zajrzeliśmy do "Majsterkowni" Przyjść i skorzystać za darmo z mnóstwa narzędzi może tu każdy mieszkaniec Torunia. Jak się okazuje, wcale nie trzeba być wprawną złotą rączką, by zmajstrować tu coś ciekawego, bo - oprócz niezliczonych pił, wkrętarek czy szlifierek - każdy może liczyć tu na fachowe porady. 📢 Zdjęcia zrobione sekundę przed tragedią. Śmiesznie, a może strasznie? Zobacz niezwykłe ujęcia! Czasami to szczęście, czasami zwykły przypadek. Do zrobienia tych zdjęć zdecydowanie potrzeba jednego i drugiego. Przed wami galeria fotografii, która zawiera ujęcia uchwycone w najbardziej nieszczęśliwych sytuacjach, wręcz sekundę przed tragedią. Jesteśmy przekonani, że nie chciałbyś być na miejscu bohaterów zdjęć. Hity internetu! 📢 Tego nie jedz i nie kupuj w Biedronce, Lidlu, Auchan czy Kauflandzie. Uważaj na te produkty. Zostały wycofane ze sprzedaży! Ostrzeżenia GIS! Nie kupuj tego w supermarketach! Główny Inspektorat Sanitarny ostrzega przed produktami, które można było kupić w takich sklepach jak Lidl, Kaufland, Biedronka czy Rossmann. Sprawdź, czego nie należy spożywać, i co trzeba wyrzucić. Nazwy, numer partii, producent. Oto dlczego żywność z najpopularniejszych supermarketów bywa wycofywana ze sprzedaży.

📢 Odważne, polskie sportsmenki - to one rozebrały się dla Playboya i CKM-u! (ZDJĘCIA) W grudniu 2019 roku ukazały się ostatnie numery polskich edycji Playboy'a i CKM-u. Przez lata na ich łamach pojawiły się wyjątkowe sesje znanych i utytułowanych sportsmenek z Polski. Anna Werblińska (Barańska), Milena Sadurek (Radecka), Marta Domachowska nago w Playboy'u czy Sylwia Gruchała w CKM-ie. Ich zdjęcia zawsze wzbudzały wśród kibiców wiele dyskusji. Przypominamy te bardziej i mniej znane sportsmenki, które zdecydowały się pozować w magazynach dla panów.

📢 Toruń. Gofry w kształcie genitaliów na starówce! Budzą kontrowersje, ale i przyciągają klientów Gofry w kształcie penisów i wagin od kilku dni można kupić także w Toruniu. Sieć D-Lickcious otworzyła swój lokal przy ul. Podmurnej 81. Sprawdziliśmy: przyciąga rzesze młodzieży, ale i budzi kontrowersje. - Mamy swobodę prowadzenia działalności gospodarczej - komentuje Aleksandra Iżycka, dyrektor Biura Toruńskiego Centrum Miasta.

📢 Te samochody walczą z usterkami. To najbardziej awaryjne auta w przedziale 2-3 lat Coraz więcej osób decyduje się na kupno samochodu używanego w miarę młodego. Zanim wyda się określoną pulę pieniędzy warto sprawdzić, które auta dość często mają usterki. Nikt nie chce po kupnie samochodu spędzać w warsztacie więcej czasu niż na ulicach. Usterki nie muszą być nawet poważne, by wyraźnie zniechęciły kierowców do danego modelu. Z pomocą może przyjść raport TÜV, który powstaje na podstawie danych zebranych podczas okresowych przeglądów technicznych samochodów osobowych w stacjach kontroli pojazdów na terenie Niemiec. 📢 Znaki zodiaku - te znaki czekają duże zmiany w życiu na jesień 2023. To czeka cię w miłości i pieniądzach Niektóre znaki zodiaku mogą być pozytywnie zaskoczone tej jesieni. Karta się bowiem odwróci i przyniesie wiele zmian w różnych dziedzinach życia. Miłość? Romans? Pieniądze? Awans w pracy? Sprawdź co mówią gwiazdy! Oto horoskop na jesień 2023.

📢 Psy do adopcji w Toruniu. Te zwierzęta czekają na nowy dom. Ostatnio trafiły do toruńskiego schroniska Schronisko dla zwierząt w Toruniu od lat pomaga czworonogom. Te, które trafiają do placówki mogą tu liczyć na opiekę. Najwięcej w schronisku przebywa psów i kotów. Trafiają tu z różnych powodów. Jedne zostają porzucone, inne same uciekły od dotychczasowych właścicieli. Prezentujemy te, które ostatnio zostały oddane do toruńskiej placówki i czekają na adopcję. Może któryś pies szczególnie wam się spodoba?

📢 Tego nikt nie był w stanie przewidzieć! Wielkie zwroty pieniędzy z ZUS dla emerytów Niespodziewane zwroty pieniędzy z ZUS dla emerytów stają się faktem, którego nikt nie był w stanie przewidzieć! To nieoczekiwane wydarzenie rzuca nowe światło na sytuację finansową emerytów, otwierając drzwi do możliwości korzystnych zmian. W artykule przyjrzymy się tym niezwykłym zwrotom z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz ich potencjalnym konsekwencjom dla emerytów.

📢 1000 złotych niższa emerytura? Zobacz co trzeba zrobić, żeby tego uniknąć Zbliżające się zmiany w systemie emerytalnym stawiają przed wieloma osobami pytanie: czy ich przyszła emerytura może być niższa niż obecnie? W artykule tym przyjrzymy się, jakie kroki podjąć, aby uniknąć tego scenariusza i skutecznie zadbać o stabilną sytuację finansową na emeryturze. Odpowiednie decyzje teraz mogą znacząco wpłynąć na komfort życia po zakończeniu aktywnej kariery zawodowej. O jakie zmiany chodzi? 📢 Jesteś z tego rocznika? Oprócz emerytury, otrzymasz dodatek, który podwoi Twoje świadczenie! Jak go zdobyć? Jeśli obecnie cieszysz się emeryturą, warto zainteresować się potencjalnym dodatkowym świadczeniem. To informacja, która nie jest ogólnie znana, a jego wartość może sięgać nawet dwukrotności minimalnej emerytury. Dowiedz się, jak ubiegać się o to dodatkowe wsparcie!

📢 Piękne panie na imprezach w Hex Club Toruń w październiku. Oto najnowszy przegląd zdjęć! Podczas październikowych imprez w Hex Club Toruń pojawiło się w tym klubie wiele pięknych pań i przystojnych panów. My tym razem postanowiliśmy stworzyć subiektywny przegląd zdjęć kobiet, które szczególnie przyciągnęły naszą uwagę. Sprawdź, co się działo w jednym z najpopularniejszych klubów na toruńskiej starówce.

📢 Poszukiwane rzadkie monety PRL. Te są najrzadsze! Ile można dostać za obiegowe monety PRL-u? Co wystawić na aukcję? Wartość kolekcjonerska niektórych przedmiotów robi wrażenie zwłaszcza w przypadku pieniędzy, których faktyczne nominały w ogóle by nie sugerowały tak dużej wartości. Dotyczy to w szczególności pieniędzy z PRL-u, które obecnie są warte kilkadziesiąt, a nawet kilkaset razy więcej niż były warte w dniu pojawienia się na rynku. O jakich monetach dokładnie mowa i dlaczego w ogóle są tyle warte? Za jakie monety kolekcjonerzy zapłacą krocie? Sprawdź koniecznie!

📢 Toruńskie osiedla od lat 60. do 90. na archiwalnych zdjęciach. Tak to kiedyś wyglądało! Przygotowaliśmy dla Was kolejne zdjęcia Torunia z naszego archiwum. Tym razem czas na toruńskie osiedla od lat 60 do 90 na archiwalnych zdjęciach.

